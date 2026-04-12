Cách các quy trình làm việc tích hợp AI thay đổi công việc thực tế

Hầu hết các nhóm đều cho rằng họ đang xây dựng các quy trình làm việc tích hợp AI, trong khi thực tế họ chỉ đang chồng chéo các tính năng AI lên những quy trình chậm chạp và rời rạc mà họ vẫn luôn sử dụng.

Cuộc khảo sát toàn cầu năm 2025 của McKinsey xác nhận khoảng cách này: 88% tổ chức thường xuyên sử dụng AI trong ít nhất một hàm, nhưng chỉ khoảng một phần ba đã bắt đầu mở rộng ứng dụng AI trên toàn doanh nghiệp.

Hướng dẫn này phân tích chi tiết một quy trình làm việc thực sự dựa trên AI trông như thế nào và cách nhận biết quy trình đó trong các công cụ mà bạn đang đánh giá.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách ClickUp, Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, được xây dựng từ đầu để AI xử lý việc thực thi trong khi bạn tập trung vào những quyết định quan trọng. 💫

Quy trình làm việc tích hợp AI là gì?

Quy trình làm việc tích hợp AI là một quy trình được xây dựng từ đầu để AI xử lý các tác vụ mặc định như soạn thảo, phân phối, phân tích và ra quyết định, trong khi bạn chỉ đạo, phê duyệt và hoàn thiện.

Điều này hoàn toàn trái ngược với khái niệm “được hỗ trợ bởi AI”, nơi bạn vẫn phải tự mình thực hiện phần lớn việc cần làm nặng nhọc trong khi AI chỉ đóng vai trò gợi ý từ thanh bên. Nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ AI nhưng vẫn phải tốn hàng giờ cho việc chuyển giao thủ công, cập nhật trạng thái và sao chép dữ liệu giữa các ứng dụng, thì sự khác biệt này rất quan trọng.

Trong một quy trình làm việc tích hợp AI, có một lớp điều phối tác nhân AI. Lớp này nắm rõ dự án, lịch sử của nhóm và mục tiêu, do đó có thể hành động. Năm đặc điểm sau đây giúp phân biệt phương pháp này với các phương pháp khác:

Thực thi theo mô hình đại lý: Công nghệ đại lý tự động thực hiện các công việc nhiều bước như viết bản nháp đầu tiên, cập nhật hồ sơ hoặc chuyển tiếp các phê duyệt

Nhận thức bối cảnh: Hệ thống dựa trên lịch sử dự án và dữ liệu nhóm để đưa ra các quyết định có căn cứ

Quản lý dự án linh hoạt : Các quy trình làm việc điều chỉnh linh hoạt tùy theo mức độ phức tạp của vấn đề thay vì tuân theo một trình tự cứng nhắc Các quy trình làm việc điều chỉnh linh hoạt tùy theo mức độ phức tạp của vấn đề thay vì tuân theo một trình tự cứng nhắc

Tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên: Bạn chỉ cần nói với hệ thống những gì bạn cần bằng tiếng Anh thông thường thay vì phải nhấp qua các menu

Bộ nhớ bền vững: Các tác nhân học máy rút ra kinh nghiệm từ các tương tác trong quá khứ và ngày càng trở nên chính xác hơn theo thời gian

Sự chuyển đổi từ hỗ trợ AI sang bản địa AI thay đổi người thực hiện công việc mặc định.

Chuyển sang AI-native:

Điều gì làm nên sự khác biệt của các sản phẩm quy trình làm việc tích hợp AI

Hiện nay, mọi công cụ đều gắn nhãn “được hỗ trợ bởi AI” trên trang chủ. Nhưng đây là một bài kiểm tra nhanh mà bạn có thể tự thực hiện: sản phẩm đó có bắt đầu bằng việc AI thực hiện công việc, hay bắt đầu từ một màn hình trống và chỉ cung cấp AI như một tính năng phụ?

Hai mô hình thiết kế giúp phân biệt các sản phẩm thực sự được phát triển dựa trên AI với các công cụ cũ được đổi tên. 👀

Trong các công cụ cũ, bạn mở một tài liệu trống, bảng trống hoặc biểu mẫu trống và bắt đầu xây dựng từ đầu. Một sản phẩm tích hợp AI lại làm ngược lại. Nó tạo ra bản nháp đầu tiên, cấu trúc đề xuất hoặc không gian làm việc đã được điền sẵn dựa trên bối cảnh sẵn có, chẳng hạn như loại dự án, công việc trước đây và mục tiêu đã đề ra của bạn.

Hãy hình dung điều này sẽ diễn ra như thế nào trong các loại công việc khác nhau. Một kế hoạch dự án tự động điền các công việc dựa trên bản tóm tắt. Một bố cục thiết kế tạo ra các phương án từ một lời nhắc. Khung mã nguồn phản ánh các mẫu hiện có trong repo của bạn. Trong mỗi trường hợp, AI xử lý thời điểm gây ra nhiều trở ngại nhất trong bất kỳ quy trình làm việc nào: bắt đầu.

Điều này giúp bạn chuyển từ vai trò người tạo sang vai trò trình chỉnh sửa. Bạn đang hoàn thiện một thứ đã có sẵn thay vì ngồi nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng và băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp liền mạch và phù hợp với ngữ cảnh, vốn là yếu tố thúc đẩy người dùng chuyển từ các nền tảng trò chuyện độc lập mà họ ưa thích sang sử dụng các công cụ này. Ví dụ, liệu AI có thể thực thi một quy trình tự động hóa dựa trên lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể làm được! AI được tích hợp sâu rộng vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa! Hãy gia nhập cùng 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế 3 ứng dụng trở lên bằng ứng dụng "tất cả trong một" dành cho công việc của chúng tôi!

Các trình chỉnh sửa AI giúp lặp lại và tinh chỉnh kết quả đầu ra

Sau khi có bản nháp đầu tiên, câu hỏi tiếp theo là sản phẩm xử lý các bản sửa đổi như thế nào. Các công cụ cũ coi việc chỉnh sửa nội dung AI là một quy trình thủ công, một chiều. Các sản phẩm tích hợp AI tạo ra các vòng lặp hợp tác, trong đó bạn đưa ra phản hồi, AI thực hiện sửa đổi, và chu kỳ lặp lại cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Đây không chỉ là một nút “tạo lại”. Chỉnh sửa lặp lại hiệu quả có nghĩa là AI ghi nhớ những gì bạn đã thay đổi và lý do tại sao. Nó áp dụng các tùy chọn đó trong tương lai và có thể mở rộng hoặc tái tạo kết quả thành các định dạng mới.

Các trình chỉnh sửa tích hợp AI tốt nhất giúp giảm số lượng chu kỳ chỉnh sửa, chứ không chỉ giảm nỗ lực cho mỗi chu kỳ. Kết hợp điều đó với việc giải quyết vấn đề từ trang trắng, bạn đã tối ưu hóa toàn bộ dòng thời gian của quy trình làm việc.

Tự động hóa các công việc phức tạp:

Các quy trình làm việc tích hợp AI sẽ phát triển như thế nào

Hiện nay, mỗi công cụ tích hợp AI đều phát triển mô hình tương tác riêng của mình.

Khi lĩnh vực này phát triển, hãy kỳ vọng vào các giao thức chia sẻ, như MCP ( Model Context Protocol ), cho phép các tác nhân chuyển giao bối cảnh giữa các nền tảng. Điều này có nghĩa là một tác nhân trong công cụ quản lý dự án của bạn có thể truyền thông tin cho một tác nhân trong kho lưu trữ mã của bạn.

Ranh giới giữa con người và AI cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hiện nay, các nhóm đang thử nghiệm và tìm hiểu xem nên đặt các điểm kiểm tra có sự tham gia của con người (human-in-the-loop) ở đâu. Theo thời gian, những ranh giới này sẽ trở nên rõ ràng, dựa trên vai trò và có thể kiểm tra được. Việc thiết kế các điểm chuyển giao rõ ràng giữa con người và AI sẽ trở thành một lĩnh vực chuyên môn thực sự, chứ không còn là điều được nghĩ đến sau cùng.

Bối cảnh đang thay đổi và các công cụ đang ngày càng hội tụ về khả năng. Các nhóm đạt được kết quả sẽ là những nhóm tái cấu trúc quy trình kinh doanh nhanh nhất. Việc áp dụng văn hóa mới và đào tạo nhân viên để thực hiện công việc theo cách khác chính là những rào cản thực sự.

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những chương trình AI đầu tiên, Logic Theorist, được phát triển vào năm 1955-1956 bởi Allen Newell, Herbert A. Simon và Cliff Shaw. Chương trình này đã chứng minh thành công 38 trong số 52 định lý đầu tiên trong cuốn Principia Mathematica của Whitehead và Russell, thậm chí còn tìm ra một chứng minh tinh tế hơn cho Định lý 2.85.

Cách ClickUp hỗ trợ các quy trình làm việc tích hợp AI

Nếu tình trạng " Context Sprawl " là nguyên nhân khiến nhóm của bạn chỉ thu được những kết quả khiêm tốn từ AI ngay cả sau khi đã áp dụng nhiều công cụ, bạn cần chuyển sang sử dụng ClickUp.

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp là một nền tảng duy nhất và bảo mật, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích đều được tích hợp trong cùng một hệ thống. Ngoài ra, nền tảng này còn được trang bị AI bối cảnh làm lớp trí tuệ.

Hãy cùng khám phá một số tính năng AI nổi bật nhất của ClickUp:

Mở khóa bối cảnh ngay lập tức

Các quy trình làm việc tích hợp AI bắt đầu từ bối cảnh và ClickUp Brain đóng vai trò như một lớp trí tuệ thống nhất trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Thay vì phải lục lọi các thư mục, chủ đề hoặc bảng điều khiển, nhóm của bạn chỉ cần đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, phù hợp với bối cảnh chỉ trong vài giây.

Tăng cường khả năng suy luận sâu sắc và mạnh mẽ hơn trong toàn bộ quy trình làm việc của bạn với ClickUp Brain

Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong các lĩnh vực chính:

Nhiệm vụ ClickUp : Quét mô tả công việc, bình luận, người được giao, thời hạn và lịch sử để cung cấp cập nhật hoặc tóm tắt ngay lập tức Quét mô tả công việc, bình luận, người được giao, thời hạn và lịch sử để cung cấp cập nhật hoặc tóm tắt ngay lập tức

ClickUp Docs : Trích xuất thông tin từ tài liệu, quy trình tiêu chuẩn (SOP) và cơ sở kiến thức để tạo nội dung và chỉnh sửa dựa trên các lời nhắc Trích xuất thông tin từ tài liệu, quy trình tiêu chuẩn (SOP) và cơ sở kiến thức để tạo nội dung và chỉnh sửa dựa trên các lời nhắc

ClickUp Chat : Phân tích các cuộc hội thoại trước đây để hiển thị các quyết định, cập nhật và bối cảnh mà không cần cuộn trang Phân tích các cuộc hội thoại trước đây để hiển thị các quyết định, cập nhật và bối cảnh mà không cần cuộn trang

Ví dụ, một quản lý dự án đang chuẩn bị cho cuộc họp với các bên liên quan. Họ chỉ cần hỏi ClickUp Brain: ‘Hãy cung cấp cho tôi bản tóm tắt về trạng thái dự án, rủi ro và các phê duyệt đang chờ xử lý.’ Chỉ trong vài giây, họ sẽ có được bản tóm tắt đầy đủ và chính xác được tổng hợp từ các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện.

📌 Ví dụ về các lời nhắc: Danh sách công việc cần thực hiện từ cuộc thảo luận này

Điều gì đang cản trở việc ra mắt sản phẩm?

Tổng hợp tất cả các công việc quá hạn trong sprint này

Tạo danh sách kiểm tra từ quy trình tiêu chuẩn (SOP) này

Chúng ta đã quyết định gì về việc điều chỉnh giá vào tuần trước?

🚀 Lợi thế của ClickUp: Đảm bảo mọi cuộc hội thoại đều được ghi lại, sắp xếp có hệ thống và ngay lập tức chuyển thành hành động với ClickUp AI Notetaker. Công cụ này tự động ghi lại các điểm chính, trích xuất các quyết định, xác định các mục cần thực hiện và chỉ định người chịu trách nhiệm, tất cả đều diễn ra ngay trong không gian làm việc của bạn.

Nâng cao khả năng ra quyết định

Khi đã có được bối cảnh, bước tiến tiếp theo là sử dụng AI để suy luận, phân tích và định hướng quyết định. ClickUp Brain MAX được xây dựng trên nền tảng của Brain bằng cách bổ sung các khả năng nâng cao hơn về tổng hợp, nhận diện mẫu và những hiểu biết chiến lược.

Tìm kiếm trên các ứng dụng công việc và trên web bằng các mô hình AI tốt nhất thông qua ClickUp Brain MAX

Ứng dụng máy tính cung cấp:

Quy trình làm việc ưu tiên giọng nói: Cho phép bạn nói ra suy nghĩ, công việc và truy vấn của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó chuyển đổi chúng ngay lập tức thành văn bản có cấu trúc nhờ tính năng Cho phép bạn nói ra suy nghĩ, công việc và truy vấn của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó chuyển đổi chúng ngay lập tức thành văn bản có cấu trúc nhờ tính năng ClickUp Talk to Text

Tìm kiếm thống nhất: Cho phép bạn truy vấn mọi thứ, từ Không gian Làm việc ClickUp đến các nguồn bên ngoài, tại một nơi duy nhất

Truy cập vào nhiều mô hình AI: Cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình AI như GPT, Claude và Gemini để bạn có thể chọn mô hình phù hợp nhất cho từng bối cảnh cụ thể, từ đó chấm dứt Cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình AI như GPT, Claude và Gemini để bạn có thể chọn mô hình phù hợp nhất cho từng bối cảnh cụ thể, từ đó chấm dứt tình trạng "AI Sprawl"

Phân tích và tổng hợp sâu hơn: Cung cấp phân tích và tóm tắt xuyên dự án, đồng thời nhận diện các mẫu xu hướng trên các dòng thời gian

Nhận xét của người dùng về ClickUp:

Ví dụ: tôi sử dụng Brain (Max) để xây dựng tất cả danh sách công việc dự án mới của mình. Tôi sẽ cung cấp cho nó một bản tóm tắt và nó sẽ tạo ra tất cả các cột mốc quan trọng, công việc, công việc con và danh sách kiểm tra của tôi. Nó cũng sẽ tạo ra các mối phụ thuộc giữa tất cả chúng và cài đặt một phạm vi các thuộc tính công việc khác. Đó là hơn 100 công việc trong một trò chuyện kéo dài 15 phút. Việc cài đặt các dự án phức tạp theo yêu cầu từng là một công việc lớn và chúng tôi thường phải sử dụng tính năng nhập CSV cồng kềnh. .Nếu bạn biết cách sử dụng đúng cách, nó có thể làm được rất nhiều việc…Tôi quên đề cập rằng wiki của công ty chúng tôi nằm trong ClickUp và nó rất hữu ích trong việc trả lời mọi loại câu hỏi.

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại

Những thông tin chi tiết chỉ có giá trị khi chúng dẫn đến hành động. ClickUp Tự động hóa đảm bảo rằng một khi mô hình hoặc quy tắc được xác định, nó có thể được thực thi ngay lập tức mà không cần sự can thiệp của con người. Chúng hoạt động dựa trên logic đơn giản: Kích hoạt > Điều kiện > Hành động.

Cách thức hoạt động của quy trình tự động hóa quy trình làm việc bằng AI:

Các sự kiện kích hoạt khởi động quy trình tự động hóa (ví dụ: công việc được tạo, trạng thái thay đổi, ngày đáo hạn)

Điều kiện giúp xác định thời điểm tự động hóa nên được thực thi (ví dụ: chỉ khi mức độ ưu tiên cao, chỉ áp dụng cho danh sách công việc cụ thể)

Các hành động xác định những gì sẽ xảy ra tiếp theo (ví dụ: giao công việc, gửi thông báo, cập nhật trạng thái)

Giao các công việc lặp đi lặp lại cho ClickUp tự động hóa

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1951, Claude Shannon đã chế tạo một con chuột robot tên là ‘Theseus ’ có khả năng học cách đi qua mê cung và ghi nhớ đường đi chính xác.

Triển khai các quy trình làm việc tự động

Sự phát triển tối ưu của các quy trình làm việc tích hợp AI chính là tính tự chủ. Các ClickUp Super Agents hoạt động như những đồng đội được hỗ trợ bởi AI. Chúng hoạt động dựa trên ngữ cảnh, khả năng ghi nhớ và khả năng thích ứng, và có thể được kích hoạt thủ công hoặc tự động. Các đại lý AI này hợp tác với nhóm của bạn và liên tục cải thiện dựa trên phản hồi.

Tạo các ClickUp Super Agents tùy chỉnh của riêng bạn cho các trường hợp sử dụng cụ thể

Những việc cần làm:

Thực hiện nghiên cứu bằng cách kết hợp không gian làm việc và dữ liệu bên ngoài

Tạo ra các sản phẩm đầu ra có cấu trúc (bản tóm tắt, báo cáo, email)

Theo dõi quy trình làm việc và chủ động thông báo cho các nhóm

Duy trì bối cảnh liên tục thay đổi giữa các công việc và dự án

Thực hiện các quy trình nhiều bước từ đầu đến cuối

Ví dụ, một nhóm nội dung đang phát triển đang quản lý các bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội và các chiến dịch liên quan đến nhiều bên liên quan. Bạn có thể triển khai một Content Operations Super Agent tại đây. Công cụ này có thể chuyển đổi ý tưởng nội dung thành bản tóm tắt có cấu trúc dựa trên các tài liệu trước đây và dữ liệu hiệu suất. Ngoài ra, nó còn phân công tác giả dựa trên tình trạng sẵn sàng và tự động theo dõi tiến độ.

Hướng dẫn tạo Super Agent tùy chỉnh của bạn:

Không gian Làm việc ClickUp tích hợp AI của bạn đã sẵn sàng

Quy trình làm việc tích hợp AI là việc tái cấu trúc quy trình sao cho AI xử lý các bước mặc định, còn bạn sẽ đưa ra các quyết định quan trọng. Sự khác biệt giữa những cải thiện nhỏ lẻ và sự thay đổi có ý nghĩa nằm ở điểm phân biệt đó.

ClickUp thực sự nổi bật ở điểm này. Với ClickUp Brain, nhóm của bạn không còn phải tìm kiếm nữa mà chỉ cần đặt câu hỏi. Hơn nữa, ClickUp Brain MAX sẽ suy nghĩ, tìm kiếm và đưa ra lý luận thay cho bạn. ClickUp tự động hóa giúp bạn loại bỏ những công việc điều phối lặp đi lặp lại, trong khi ClickUp Super Agents xử lý các quy trình làm việc nhiều bước với khả năng nắm bắt ngữ cảnh, ghi nhớ và thích ứng. Khi kết hợp lại, chúng thay đổi hoàn toàn cách thức luồng công việc diễn ra.

Câu hỏi thường gặp về quy trình làm việc tích hợp AI

Sự khác biệt giữa quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và quy trình làm việc tích hợp sẵn AI là gì?

Một quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI bổ sung các đề xuất của AI vào quy trình kinh doanh thủ công hiện có. Ngược lại, một quy trình làm việc bản địa AI được thiết kế từ đầu để AI xử lý việc thực thi mặc định, trong khi con người đảm nhận vai trò giám sát và phê duyệt.

Những ví dụ phổ biến về quy trình làm việc tích hợp AI trong quản lý dự án là gì?

Các ví dụ phổ biến bao gồm phần mềm quản lý dự án tự động điền các công việc và dòng thời gian từ bản tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, các trợ lý AI phân loại và định tuyến các yêu cầu đến mà không cần phân loại thủ công, cùng với việc soạn thảo tài liệu nơi AI tạo ra phiên bản đầu tiên dựa trên bối cảnh dự án cũng là những ví dụ điển hình.

Các quy trình làm việc tích hợp AI xử lý vấn đề bảo mật dữ liệu và niềm tin như thế nào?

Hầu hết các hệ thống tích hợp AI sử dụng các khung công nghệ như Model Context Protocol (MCP) để cấp quyền truy cập được giám sát cho các tác nhân, kèm theo các biện pháp bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt, đồng thời tích hợp các điểm kiểm tra có sự tham gia của con người (human-in-the-loop) cho các quyết định có rủi ro cao.