11 lựa chọn thay thế hàng đầu cho Claude Code để chuyển đổi quy trình làm việc của bạn

Các công cụ tích hợp sẵn trong terminal như Claude Code đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho phát triển tự động. Tuy nhiên, đối với nhiều nhóm kỹ thuật, một hệ sinh thái chỉ dựa trên một mô hình duy nhất hoặc giao diện chỉ hoạt động trên terminal có thể trở thành điểm nghẽn.

Cho dù bạn đang muốn tránh sự phụ thuộc vào nhà cung cấp, quản lý chi phí API khi mở rộng quy mô hay tìm kiếm một giải pháp AI tích hợp sẵn trong IDE của mình, các công cụ AI phù hợp dành cho nhà phát triển có thể giúp công việc trở nên đơn giản hơn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các giải pháp thay thế tốt nhất cho Claude Code để bạn có thể tìm được đối tác hoàn hảo cho hệ thống công nghệ của mình.

Tổng quan về các giải pháp thay thế hàng đầu cho mã Claude

Bảng dưới đây so sánh các giải pháp thay thế hàng đầu cho Claude Code để giúp bạn tìm được sự cân bằng phù hợp giữa việc kiểm soát ưu tiên giao diện dòng lệnh và luồng làm việc tích hợp sẵn trong IDE.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm với mọi kích thước cần một không gian làm việc tất cả trong một để quản lý toàn bộ vòng đời phát triển Không gian làm việc thống nhất được hỗ trợ bởi AI với Codegen Agent để tự động hóa việc lập trình và chuyển đổi công việc thành PR, cùng với Brain để tìm kiếm kỹ thuật xuyên ứng dụng, tạo mã và nhiều tính năng khác Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Cursor Các nhóm do nhà phát triển dẫn dắt mong muốn một IDE tích hợp sẵn AI với các tác nhân tự động được tích hợp trực tiếp vào quy trình lập mã Composer 2.0 cho việc chỉnh sửa nhiều tệp và Predictive Tab cho tính năng tự động hoàn thành nhanh chóng Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng GitHub Copilot Các nhóm kỹ thuật đang làm việc trong hệ sinh thái GitHub và mong muốn tích hợp AI vào các yêu cầu Hợp nhất (pull requests) và hệ thống kiểm soát phiên bản Trợ lý lập trình Copilot để giải quyết vấn đề tự động và nhật ký bảo mật cấp doanh nghiệp Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng Windsurf Các nhóm phát triển frontend và full-stack mong muốn một IDE trực quan, được hỗ trợ bởi AI với tính năng xem trước giao diện người dùng (UI) theo thời gian thực Cascade engine cho khả năng nhận diện chỉnh sửa thời gian thực và điều chỉnh giao diện người dùng bằng cách nhấp chuột Miễn phí; Gói Pro bắt đầu từ $15/tháng Amazon Q Các nhóm kỹ thuật tập trung vào AWS đang hiện đại hóa các hệ thống cũ hoặc quản lý các môi trường đám mây quy mô lớn AWS Transform để nâng cấp hệ thống công nghệ và khắc phục sự cố mạng tích hợp Giá cả tùy chỉnh OpenCode CLI Các nhóm phát triển phần mềm nguồn mở và cơ sở hạ tầng ưa chuộng các công cụ tích hợp sẵn trong terminal với khả năng tùy chỉnh sâu rộng Tích hợp LSP để cung cấp khả năng phân tích mã nguồn ở mức độ IDE và khả năng xử lý song song đa phiên Giá cả tùy chỉnh Gemini CLI Các nhóm kỹ thuật quy mô lớn thực hiện công việc với các kho lưu trữ khổng lồ và kiến trúc hệ thống phức tạp Cửa sổ bối cảnh khổng lồ 1 triệu token và tính năng định hướng bằng Google Search theo thời gian thực Giá cả tùy chỉnh Cline Các nhóm kỹ thuật doanh nghiệp chú trọng bảo mật cần các quy trình lập trình AI riêng tư ngay trong IDE của họ Mô hình “Tự mang theo mô hình suy luận” và tính minh bạch “Kế hoạch trước khi chỉnh sửa” Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Aider Các nhà phát triển ưu tiên sử dụng terminal và các nhóm kỹ thuật sử dụng Git nhiều, những người muốn có khả năng hiển thị toàn diện về các thay đổi trong mã AI Tự động tạo commit Git với thông điệp hợp lý và ánh xạ kho lưu trữ Giá cả tùy chỉnh Tiếp tục Các nhóm nền tảng và DevOps cần áp dụng các tiêu chuẩn và chính sách mã hóa trên các yêu cầu Hợp nhất Kiểm tra AI được định nghĩa bằng markdown và tự động hóa trạng thái PR liên tục Giá khởi điểm từ $20/tháng cho mỗi người dùng Replit Các nhà sáng lập độc lập, nhóm khởi nghiệp và các nhóm phát triển mẫu nhanh đang xây dựng ứng dụng full-stack một cách nhanh chóng Replit Agent cho việc xây dựng ứng dụng không cần cấu hình và vòng lặp kiểm thử tự phục hồi Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho mã Claude

Mặc dù Claude AI là một công cụ tích hợp sẵn trong terminal phù hợp, nhưng nó không phải là giải pháp toàn diện cho mọi quy trình làm việc kỹ thuật. Nếu các ưu tiên của bạn bao gồm tính linh hoạt, chi phí dự đoán được, quy trình làm việc tích hợp sẵn trong IDE hoặc kiểm soát dữ liệu chặt chẽ hơn, thì bạn nên xem xét các giải pháp AI khác dành cho các nhóm phát triển phần mềm:

Duy trì tính linh hoạt về nhà cung cấp: Chuyển đổi giữa các mô hình như GPT-4o cho logic phức tạp hoặc DeepSeek-R1 để bảo mật tại địa phương thay vì bị giới hạn trong hệ sinh thái Anthropic

Kiểm soát chi phí mở rộng quy mô: Tránh các hóa đơn dựa trên mức sử dụng không thể dự đoán trước bằng cách chọn gói đăng ký theo mức phí cố định hoặc sử dụng khóa API của riêng bạn

Giữ trạng thái luồng làm việc trôi chảy: Sử dụng các tích hợp IDE gốc cung cấp so sánh trực quan và tính năng tự động hoàn thành ngay trong mã thay vì phải chuyển đổi qua lại giữa terminal

Vượt qua giới hạn tốc độ: Đảm bảo nhóm của bạn duy trì năng suất trong các giai đoạn sprint quan trọng bằng cách phân luồng yêu cầu qua nhiều nhà cung cấp mô hình

Đảm bảo chủ quyền dữ liệu: Chạy các mô hình tại chỗ hoặc trong môi trường cách ly hoàn toàn để giữ mã nguồn độc quyền trong cơ sở hạ tầng có tính bảo mật cao của riêng bạn

Tùy chỉnh quy trình làm việc theo hướng tác nhân: Điều chỉnh cách đối tác AI của bạn xử lý việc lập kế hoạch, chỉnh sửa tệp và commit Git để phù hợp với các tiêu chuẩn CI/CD cụ thể của bạn

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những hệ thống lập trình AI đầu tiên, có tên là Programmer’s Apprentice, được phát triển vào cuối những năm 1970. Hệ thống này có thể đọc mã nguồn đã được viết một phần, đề xuất các bước tiếp theo và phát hiện các vấn đề logic. Nhiều ý tưởng đằng sau các công cụ lập trình AI ngày nay đều bắt nguồn từ dự án này.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho mã Claude

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần một không gian làm việc tất cả trong một để quản lý toàn bộ vòng đời phát triển)

Tăng tốc quy trình mã hóa của bạn với ClickUp Brain

Claude Code tập trung vào việc tạo và chỉnh sửa mã nguồn ngay trong môi trường phát triển. Các công việc liên quan khác, như kế hoạch công việc, ghi chép quyết định, theo dõi lỗi và đánh giá tiến độ, thường được thực hiện ở nơi khác.

Ngược lại, ClickUp tiếp cận việc hỗ trợ phát triển phần mềm AI từ một góc độ khác so với các công cụ chỉ được xây dựng để viết hoặc sửa đổi mã.

Không gian Làm việc AI tích hợp này giúp kết nối các công việc, dự án, tài liệu, quy trình tự động hóa và AI của bạn trong một hệ thống duy nhất, giúp nhóm của bạn tránh tình trạng phân tán công việc và tiến hành từ kế hoạch đến thực thi trong một luồng liền mạch. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động!

Chuyển đổi bối cảnh phát triển thành các câu trả lời có thể sử dụng

Các nhóm kỹ thuật phải viết một lượng lớn tài liệu: thông số kỹ thuật tính năng, ghi chú API, báo cáo lỗi, hướng dẫn nhập môn và giải thích kiến trúc. Trong hầu hết các công cụ, những tài liệu này tồn tại tách biệt với công việc mà chúng mô tả. Vẫn cần có người chuyển đổi kế hoạch thành các phiếu công việc và phân công công việc thủ công.

Quản lý tài liệu kỹ thuật trong ClickUp Docs

ClickUp Docs loại bỏ bước đó bằng cách đặt tài liệu ngay trong cùng không gian làm việc với các công việc phát triển của bạn. Điều này giúp việc xây dựng các bản mô tả kỹ thuật, lộ trình phát triển và các mẫu phát triển phần mềm có thể tái sử dụng trở nên dễ dàng hơn.

Giả sử một quản lý sản phẩm soạn thảo bản mô tả tính năng. Tài liệu này bao gồm các yêu cầu, ảnh chụp màn hình và các ví dụ mã nguồn sử dụng khối mã có tô sáng cú pháp. Khi kế hoạch triển khai trở nên rõ ràng hơn, các phần của tài liệu có thể được chuyển đổi thành nhiệm vụ ClickUp trực tiếp từ Docs.

Các công việc vẫn được liên kết với bản mô tả yêu cầu ban đầu, do đó bất kỳ ai xem xét công việc đều có thể truy vết chúng trở lại yêu cầu đã tạo ra chúng.

ClickUp Brain nâng cao quy trình làm việc này bằng cách giúp nhóm chuyển từ giai đoạn lập tài liệu sang thực thi nhanh chóng hơn. Công cụ này có thể đọc bản mô tả yêu cầu, xác định các sản phẩm đầu ra chính và tạo các công việc từ nội dung tài liệu.

Ví dụ: sau khi viết kế hoạch phát hành, trưởng nhóm sản phẩm yêu cầu ClickUp Brain xem xét tài liệu và tạo các công việc triển khai. AI tạo ra một danh sách công việc có cấu trúc kèm theo mô tả và đề xuất người chịu trách nhiệm, đồng thời giữ cho mỗi công việc được liên kết với bản mô tả yêu cầu ban đầu.

Các nhà phát triển cũng có thể đặt câu hỏi về chính tài liệu đó, chẳng hạn như tóm tắt các yêu cầu chính hoặc trích xuất các mục cần thực hiện từ một bản phác thảo kỹ thuật dài.

Chuyển các mục trong danh sách công việc chưa hoàn thành thành mã nguồn hoạt động

Xử lý các công việc tồn đọng, giải quyết các trở ngại trong kỹ thuật và tiến hành công việc nhanh hơn với ClickUp Codegen Agent

ClickUp Codegen Agent tạo mã trực tiếp từ các công việc mà nhóm của bạn đang theo dõi.

Khi một yêu cầu tính năng hoặc báo cáo lỗi xuất hiện trong ClickUp, Codegen sẽ đọc bối cảnh của công việc: mô tả, tài liệu liên kết, bình luận từ nhóm sản phẩm hoặc QA, và bất kỳ yêu cầu liên quan nào được lưu trữ trong ClickUp Docs. Dựa trên thông tin đó, nó tạo ra các thay đổi mã nguồn và mở một yêu cầu Hợp nhất để xem xét.

Hãy xem xét một lỗi được báo cáo trong quá trình kiểm thử QA. Người kiểm thử đính kèm nhật ký và các bước tái hiện lỗi vào công việc. Codegen phân tích các chi tiết đó, tạo ra đề xuất sửa lỗi và chuẩn bị yêu cầu Hợp nhất liên kết với phiếu yêu cầu ban đầu. Các kỹ sư xem xét thay đổi này thay vì phải bắt đầu sửa lỗi từ đầu.

Vì Codegen chạy trong cùng không gian làm việc với các công việc, tài liệu và cuộc thảo luận, nó có thể tận dụng bối cảnh dự án xung quanh khi tạo mã. Nhóm có thể chuyển từ công việc → mã → yêu cầu Hợp nhất mà không cần phải nhập lại cùng một thông tin trên nhiều công cụ. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ để điều phối quy trình làm việc, chỉ cần thêm một Super Agent khác vào quy trình làm việc.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Tự động hóa : Mô tả quy trình làm việc mong muốn bằng tiếng Anh thông thường để ngay lập tức cấu hình các điều kiện kích hoạt và hành động phức tạp trên bất kỳ không gian hoặc thư mục nào Mô tả quy trình làm việc mong muốn bằng tiếng Anh thông thường để ngay lập tức cấu hình các điều kiện kích hoạt và hành động phức tạp trên bất kỳ không gian hoặc thư mục nào

ClickUp Brain MAX : Tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn, bao gồm GitHub, Google Drive và Slack, thông qua một giao diện AI thống nhất, đảm bảo mọi kết quả đều dựa trên dữ liệu công việc thực tế của bạn Tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn, bao gồm GitHub, Google Drive và Slack, thông qua một giao diện AI thống nhất, đảm bảo mọi kết quả đều dựa trên dữ liệu công việc thực tế của bạn

ClickUp Talk to Text : Chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản có thể sử dụng ngay mà không cần dùng tay để soạn thảo tài liệu kỹ thuật hoặc tìm kiếm trên web mà không cần chạm vào bàn phím Chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản có thể sử dụng ngay mà không cần dùng tay để soạn thảo tài liệu kỹ thuật hoặc tìm kiếm trên web mà không cần chạm vào bàn phím

ClickUp Chat : Chuyển đổi tin nhắn thành các công việc có thể theo dõi chỉ với một cú nhấp chuột và tự động liên kết các cuộc hội thoại với các đoạn mã, tài liệu và chủ đề dự án liên quan Chuyển đổi tin nhắn thành các công việc có thể theo dõi chỉ với một cú nhấp chuột và tự động liên kết các cuộc hội thoại với các đoạn mã, tài liệu và chủ đề dự án liên quan

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú của nền tảng này có thể đòi hỏi nhóm phải đầu tư thời gian ban đầu để làm quen.

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đây là nhận xét của một người dùng Capterra về ClickUp:

Tôi thực sự rất thích bố cục, khả năng tùy chỉnh, giao diện người dùng, cách tổ chức, các chế độ xem và các mẫu. Đây đơn giản là công cụ quản lý dự án tốt nhất hiện có về độ sâu và khả năng tùy chỉnh. Giao diện và trải nghiệm người dùng cũng là tốt nhất. Tôi đã sử dụng hơn 5 phần mềm khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng bao giờ yêu cầu mã trong lời nhắc đầu tiên. Thay vào đó, hãy sử dụng quy trình 3 bước: Bước 1: Cung cấp bối cảnh cho ClickUp Brain. ‘Tôi đang thêm logic đăng ký Stripe vào backend FastAPI. Hãy đọc @models.py và @schemas.py. Đừng viết mã ngay; chỉ cần xác nhận rằng bạn đã hiểu luồng dữ liệu’

Bước 2: Yêu cầu một kế hoạch markdown. ‘Soạn thảo kế hoạch triển khai kỹ thuật bao gồm các thay đổi tệp và các trường hợp ngoại lệ (ví dụ: lỗi webhook)’

Bước 3: Sau khi phê duyệt kế hoạch, hãy nói: ‘Chỉ thực hiện Bước 1’

2. Cursor (Lựa chọn tốt nhất cho một IDE tích hợp AI, cân bằng giữa tính năng tự động hoàn thành mạnh mẽ và các tác nhân nền hoàn toàn tự chủ)

Bạn có thể tái định hình toàn bộ trải nghiệm VS Code với Cursor bằng cách nhúng Composer, một động cơ tác nhân đa tệp, trực tiếp vào lõi của trình chỉnh sửa. Nó có thể quản lý các công việc nền chạy lâu dài, chẳng hạn như xây dựng một bảng điều khiển nghiên cứu tương tác từ đầu hoặc thực hiện triển khai không gián đoạn, trong khi bạn tiếp tục thực hiện công việc trong một tab riêng biệt.

Nó biến IDE thành một trung tâm điều khiển, nơi bạn đóng vai trò như một kiến trúc sư hơn là một người gõ phím. Khác với Claude Code, vốn bị giới hạn bởi những gì nó có thể đọc trong terminal, các tác nhân của Cursor có thể khởi chạy các môi trường thử nghiệm dựa trên đám mây riêng để xây dựng, kiểm thử và thậm chí trình diễn các tính năng từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Cursor

Điều phối các thay đổi phức tạp, liên quan đến nhiều tệp trên toàn bộ kho lưu trữ của bạn bằng một tác nhân chạy nền có khả năng lập kế hoạch, thực thi và xác minh công việc của chính nó

Giao các công việc kéo dài cho các tác nhân tự động sử dụng môi trường đám mây riêng của họ để xây dựng và trình diễn các tính năng

Trải nghiệm tính năng tự động hoàn thành gần như tức thì, dự đoán không chỉ từ tiếp theo mà còn cả các hành động logic tiếp theo của bạn nhờ các mô hình chuyên dụng tốc độ cao

Sử dụng mô hình nhúng tùy chỉnh tự động thu thập bối cảnh mã nguồn liên quan, giúp giảm thiểu nhu cầu đề cập thủ công

Giới hạn của Cursor

Mức độ tự chủ cao có thể dẫn đến các chi phí ẩn nếu bạn để các tác nhân đám mây chạy trên các công việc phức tạp mà không có sự giám sát thích hợp

Vì đây là một nhánh của VS Code, người dùng có thể thỉnh thoảng gặp phải sự chậm trễ nhẹ trong việc nhận các bản cập nhật tính năng lõi mới nhất của VS Code hoặc tính tương thích của phần mở rộng.

Giá của Cursor

Miễn phí

Pro: 20 USD/tháng

Pro+: 60 USD/tháng

Ultra: 200 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Cursor

G2: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cursor?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Cursor là cách nó kết hợp mượt mà giữa một trình chỉnh sửa mã nguồn mạnh mẽ với trợ lý AI thông minh. Nó có khả năng hiểu bối cảnh ấn tượng, giúp tôi viết và tái cấu trúc mã nguồn hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó giải thích các logic phức tạp một cách rõ ràng và nâng cao năng suất làm việc tổng thể của tôi, tất cả mà không làm gián đoạn quy trình phát triển của tôi.

3. GitHub Copilot (Lựa chọn tốt nhất cho hệ sinh thái AI tập trung được tích hợp vào nền tảng kiểm soát phiên bản)

GitHub Copilot là cái tên kỳ cựu trong lĩnh vực lập trình AI, cung cấp một kho tính năng phong phú trải dài từ môi trường IDE cục bộ đến Yêu cầu Hợp nhất (pull request) từ xa. Điểm mạnh lớn nhất của nó nằm ở việc tận dụng bối cảnh GitHub. Nói một cách đơn giản, nó hiểu tài liệu của tổ chức bạn, các cuộc thảo luận về Yêu cầu Hợp nhất trước đây và các vấn đề của dự án.

Điều này cho phép AI hoạt động như một tác nhân hiểu rõ dự án, tự động soạn thảo toàn bộ các yêu cầu Hợp nhất và phản hồi ý kiến của người đánh giá ở chế độ nền trong khi bạn tập trung vào sprint tiếp theo.

Các tính năng nổi bật của GitHub Copilot

Trở thành một lập trình viên giỏi hơn bằng cách tập trung vào thiết kế và đánh giá, trong khi trợ lý xử lý các vấn đề trên GitHub, viết mã và chuẩn bị các yêu cầu Hợp nhất

Quản lý việc sử dụng các tác nhân, thực thi các chính sách bảo mật và theo dõi hoạt động thông qua nhật ký kiểm tra chi tiết từ một nền tảng điều khiển tập trung

Duy trì trải nghiệm AI nhất quán trên hầu hết các trình chỉnh sửa mã nguồn chính, bao gồm VS Code, JetBrains, Xcode và thậm chí cả SQL Server Management Studio

Lựa chọn từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu như Claude 3.5, GPT-4o hoặc Gemini 1.5 Pro để tìm ra công cụ suy luận phù hợp nhất cho công việc cụ thể của bạn

Giới hạn của GitHub Copilot

Các đề xuất có thể vẫn mang tính chung chung nếu mô hình không có quyền truy cập vào tài liệu dự án cụ thể

Chế độ đại lý đôi khi có thể cảm thấy bị hạn chế hơn bởi các rào cản an toàn

Giá của GitHub Copilot

Dùng thử miễn phí

Gói nhóm: $4/tháng

Enterprise: $21/tháng

Đánh giá và nhận xét về GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về GitHub Copilot?

Outlook của một người đánh giá trên G2:

Copilot giúp tăng năng suất của tôi đáng kể bằng cách đề xuất, theo thời gian thực, các khối mã lặp lại và thậm chí cả các logic phức tạp hơn. Nó giống như có một người đồng hành thường trực trong việc lập trình các dự án tại Jheytech.Ai .

🔍 Bạn có biết? Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai, tiết lộ rằng hơn 25% tổng số mã mới tại Google hiện nay được tạo ra bởi AI trước khi được các kỹ sư con người xem xét.

4. Windsurf (Lựa chọn tốt nhất cho trải nghiệm IDE tích hợp AI với độ đồng bộ cao)

Windsurf là một IDE tích hợp AI toàn diện (được phát triển từ VS Code) coi AI là một thành phần chính thức chứ không phải là một tiện ích bổ sung. Bộ máy Cascade của nó hoạt động ngay trong trình chỉnh sửa của bạn với khả năng nhận diện theo thời gian thực mọi thao tác gõ phím của bạn.

Ngoài việc theo dõi các tệp đang mở, lỗi trên terminal và thậm chí cả bản xem trước trực quan, nó còn đề xuất bước tiếp theo hợp lý.

Trong khi Claude Code chủ yếu dựa trên văn bản và bị giới hạn trong môi trường terminal, Windsurf cho phép bạn xem ứng dụng web của mình hoạt động trực tiếp ngay trong IDE. Bạn có thể nhấp vào một thành phần giao diện người dùng trong bản xem trước, và Cascade sẽ ngay lập tức xác định mã tương ứng và đề xuất chỉnh sửa.

Các tính năng nổi bật của Windsurf

Sử dụng một công cụ agentic liền mạch kết hợp khả năng hiểu sâu về cơ sở mã với nhận thức thời gian thực về các chỉnh sửa thủ công của bạn

Hiển thị trang web của bạn trực tiếp trong trình chỉnh sửa và sử dụng các tương tác nhấp chuột để kích hoạt các điều chỉnh giao diện người dùng do AI điều khiển

Phát hành mã nhanh hơn với Windsurf Tab , một tính năng tự động hoàn thành tạo sinh dự đoán các khối mã nhiều dòng dựa trên ý định hiện tại của bạn

Thực thi lệnh terminal, quản lý tệp và tự động khắc phục lỗi linter thông qua quy trình làm việc tích hợp, tự động.

Giới hạn của Windsurf

Giới hạn triển khai hàng ngày phụ thuộc vào kế hoạch dịch vụ bạn đang sử dụng

Người dùng báo cáo rằng IDE bị treo trong quá trình thực hiện các quy trình làm việc AI kéo dài

Giá của Windsurf

Miễn phí

Pro: 15 USD/tháng

Nhóm: $30/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Windsurf

G2: 4. 2/5 (hơn 25 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Windsurf?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Nó nổi bật nhờ hiệu suất mượt mà và trải nghiệm người dùng trực quan. Công cụ này đơn giản hóa các quy trình công việc phức tạp, cung cấp các tính năng tự động hóa thông minh và giúp các nhà phát triển làm việc hiệu quả hơn với ít nỗ lực thủ công hơn. Công cụ này tích hợp tốt vào các thiết lập phát triển hiện có và cải thiện đáng kể năng suất cũng như chất lượng mã nguồn.

5. Amazon Q Developer (Phù hợp nhất cho các nhóm kỹ thuật sử dụng nhiều AWS và các doanh nghiệp cần tự động hóa việc hiện đại hóa hệ thống cũ)

Các nhà phát triển thường xuyên chuyển đổi giữa IDE và AWS Console thường gặp phải tình trạng bối cảnh bị phân mảnh. Amazon Q cố gắng khắc phục điều này bằng cách tích hợp kiến thức về AWS trực tiếp vào quy trình lập trình mã.

Ví dụ, hãy xem xét AWS Transform. Thay vì chỉ hỗ trợ viết mã mới, Amazon Q có thể hiện đại hóa các hệ thống hiện có. Nó phân tích các ứng dụng cũ, hiểu rõ kiến trúc và hỗ trợ di chuyển chúng sang các mô hình đám mây hiện đại.

Các tính năng nổi bật của Amazon Q Developer

Tự động hóa quá trình hiện đại hóa các nền tảng công nghệ cũ, bao gồm các khối lượng công việc trên mainframe và VMware, thành các kiến trúc đám mây bản địa hiện đại

Khắc phục vấn đề kết nối và lỗi khả năng truy cập trong môi trường AWS của bạn trực tiếp từ giao diện trò chuyện

Soạn thảo các chính sách IAM với quyền hạn tối thiểu và quy tắc nhóm bảo mật dựa trên các yêu cầu chức năng của ứng dụng

Chuyển đổi các thao tác thực hiện trong AWS Management Console thành các mẫu Infrastructure-as-Code (IaC) có thể tái sử dụng như Terraform hoặc CDK

Giới hạn của Amazon Q Developer

Công cụ này ít hấp dẫn hơn đối với các dự án đa đám mây hoặc không sử dụng AWS

Amazon Q chỉ có thể xử lý một lượng văn bản giới hạn tại một thời điểm (khoảng 200.000 token)

Giá dịch vụ Amazon Q Developer

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Amazon Q Developer

G2: 4.4/5 (hơn 17.600 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Amazon Q Developer?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Tôi thích sử dụng AWS Lambda vì tính hiệu quả về chi phí và khả năng xử lý khối lượng công việc lớn, giúp tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất khi xử lý các công việc đồng bộ, khối lượng lớn như chuyển đổi hình ảnh. Giá cả rất hợp lý và dịch vụ này cung cấp nhiều máy chủ, rất hữu ích khi chạy nhiều công việc song song.

6. OpenCode CLI (Lựa chọn tốt nhất cho những người yêu thích mã nguồn mở và người dùng chuyên sâu muốn có một giao diện terminal do cộng đồng phát triển và có khả năng cung cấp nhiều phần mở rộng)

OpenCode CLI tự định vị ở vị trí "Linux của các công cụ lập trình AI ". Đây là một nỗ lực hợp tác quy mô lớn với hơn 100.000 sao trên GitHub, được xây dựng dựa trên nguyên tắc minh bạch tuyệt đối.

Nó cũng kết nối trực tiếp với các giao thức máy chủ ngôn ngữ (LSP), tự phân loại là LSP-native. Điều đó có nghĩa là AI có thể truy cập cùng các tính năng thông minh mã nguồn mà IDE của bạn sử dụng: chuyển đến định nghĩa, thông tin kiểu dữ liệu, tìm kiếm biểu tượng và bản đồ phụ thuộc.

Khi tác nhân đọc dự án của bạn, nó sẽ hiểu cách các thành phần mã nguồn kết hợp với nhau. Điều này giúp nó điều hướng các kho lưu trữ lớn và thực hiện các chỉnh sửa chính xác.

Các tính năng nổi bật của OpenCode CLI

Tự động kích hoạt các giao thức máy chủ ngôn ngữ (Language Server Protocols) để cung cấp cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khả năng nhận diện kiểu dữ liệu, ký hiệu và định nghĩa ở mức độ tương đương với IDE.

Truy cập bộ sưu tập các mô hình đã được kiểm chứng và tối ưu hóa đặc biệt cho các công việc lập trình tự động để đảm bảo chất lượng đầu ra nhất quán

Khởi chạy nhiều tác nhân độc lập trên cùng một dự án để xử lý các công việc tái cấu trúc hoặc gỡ lỗi đồng thời

Tạo các liên kết bảo mật đến bất kỳ phiên terminal nào để hợp tác với đồng nghiệp hoặc ghi lại quá trình gỡ lỗi phức tạp

Giới hạn của OpenCode CLI

Số lượng lớn các cờ cấu hình và biến môi trường thử nghiệm có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp

Việc thiết lập thủ công các khóa API hoặc thông tin đăng nhập của nhà cung cấp (như Models.dev) có thể gây ra một số trở ngại ban đầu

Giá của OpenCode CLI

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về OpenCode CLI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về OpenCode CLI?

Dưới đây là bài đánh giá trên Reddit về OpenCode CLI:

OpenCode là mã nguồn mở và hỗ trợ hơn 75 mô hình, bao gồm cả các mô hình cục bộ, điều này rất quan trọng nếu bạn quan tâm đến bảo mật hoặc muốn sử dụng khóa API của riêng mình. Tính năng hỗ trợ nhiều phiên làm việc cũng rất hữu ích, cho phép các tác nhân hoạt động song song trên các phần khác nhau của cùng một dự án. Tích hợp LSP ngay từ đầu là một điểm cộng đáng giá.

🔍 Bạn có biết? Các nhà phát triển rõ ràng cảm nhận được sự gia tăng năng suất từ các tác nhân AI, nhưng tác động này chủ yếu chỉ mang tính cá nhân. 52% cho biết các công cụ hoặc tác nhân AI đã cải thiện năng suất tổng thể của họ. Trong số các nhà phát triển tích cực sử dụng tác nhân, hiệu quả này còn rõ rệt hơn: gần 70% cho biết tác nhân giúp giảm thời gian dành cho các công việc phát triển cụ thể, và 69% báo cáo năng suất cao hơn.

7. Gemini CLI (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển làm việc với các cơ sở mã khổng lồ và cần cửa sổ bối cảnh hơn 1 triệu token)

Gemini CLI là giải pháp hiệu suất cao của Google trong cuộc đua giữa các đại lý terminal, nổi bật nhờ khả năng xử lý ngữ cảnh. Nó có thể nạp toàn bộ một dự án có kích thước trung bình, lên đến 1 triệu token, vào bộ nhớ làm việc hoạt động của mình. Điều này cho phép mô hình nhận diện mọi mối phụ thuộc giữa các tệp và các chi tiết kiến trúc một cách đồng thời, thay vì chỉ nhìn qua khe hở.

Khả năng tích hợp sẵn với hệ sinh thái Google, đặc biệt thông qua các công cụ tích hợp sẵn như Google Search và chức năng lấy dữ liệu từ web, cũng khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn.

Các tính năng nổi bật của Gemini CLI

Nhập toàn bộ kho lưu trữ vào một phiên duy nhất để duy trì mô hình tư duy hoàn hảo về kiến trúc và logic của dự án

Xác thực các phương pháp mã hóa tốt nhất và kiểm tra tài liệu trực tuyến bằng các công cụ Tìm kiếm Google tích hợp để tránh cú pháp thư viện lỗi thời

Chạy và tương tác với các công cụ terminal phức tạp như Vim, Htop hoặc các thao tác rebase Git tương tác mà không cần rời khỏi phiên AI

Tạo khung mã hàm từ các tài nguyên không phải văn bản như bản phác thảo giao diện người dùng, sơ đồ kiến trúc hoặc các tài liệu kỹ thuật PDF

Giới hạn của Gemini CLI

Giá trị lớn nhất nằm trong hệ sinh thái Google Cloud, điều này có thể khiến việc thiết lập trở nên phức tạp hơn đối với các nhóm không sử dụng GCP hoặc Google AI Studio

Kết quả giao diện người dùng được hiển thị trong khung Box có thể khó đọc hơn trong các tương tác kéo dài

Giá dịch vụ Gemini CLI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gemini CLI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Gemini CLI?

Đây là ý kiến của một người dùng Reddit:

Càng sử dụng Gemini CLI, tôi càng cảm thấy đây là một bản nâng cấp thực sự cho cách chúng tôi thực hiện công việc trên terminal. Khả năng tóm tắt tệp, dọn dẹp nhật ký, soạn thảo SQL, tạo chú thích mã hoặc xuất JSON có cấu trúc ngay từ shell hữu ích hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Về cơ bản, đây là một lớp AI phủ lên các công việc phát triển hàng ngày của bạn; không cần chuyển đổi cửa sổ, không cần lặp đi lặp lại việc sao chép-dán.

8. Cline (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp chú trọng bảo mật và người dùng VS Code chuyên sâu)

Các dịch vụ quản lý khác thường yêu cầu dữ liệu của bạn phải đi qua các máy chủ trung gian độc quyền của họ. Nhưng Cline hoạt động như một cầu nối trực tiếp giữa IDE của bạn và nhà cung cấp dịch vụ suy luận mà bạn đã chọn.

Mô hình “mang theo mô hình suy luận của riêng bạn” này có nghĩa là nếu tổ chức của bạn sử dụng Amazon Bedrock, GCP Vertex hoặc máy chủ riêng tư, mã nguồn và lời nhắc của bạn sẽ không bao giờ tiếp xúc với hạ tầng của Cline. Nó được thiết kế dành cho các kỹ sư mong muốn sự tự chủ cao cấp của một trình đại lý terminal nhưng cần tích hợp trực tiếp vào giao diện thân thiện và quen thuộc của VS Code hoặc JetBrains.

Các tính năng nổi bật của Cline

Đảm bảo quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn với hệ thống xử lý mã nguồn tại chỗ và kết nối trực tiếp với máy chủ suy luận ưa thích của bạn

Xem xét chi tiết các thay đổi dự kiến của tác nhân và đặt câu hỏi làm rõ trước khi cho phép bất kỳ thay đổi nào đối với tệp

Mở rộng khả năng của agent bằng cách tích hợp vào hệ sinh thái rộng lớn các công cụ về bảo mật, kiểm thử và tài liệu.

Triển khai các quy trình làm việc mạnh mẽ và linh hoạt trên VS Code và toàn bộ bộ công cụ JetBrains, bao gồm IntelliJ và PyCharm

Giới hạn của Cline

Việc lựa chọn và cấu hình mô hình đòi hỏi một quy trình thiết lập thủ công hơn

Chi phí xử lý giao diện IDE có thể làm chậm các thao tác tệp lặp đi lặp lại với khối lượng lớn so với các tác nhân dựa trên terminal

Giá của Cline

Miễn phí (Nguồn mở)

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cline

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cline?

Trong quá trình đánh giá Cline, một người dùng Reddit đã chia sẻ một mẹo:

Mô hình cục bộ + Cline nếu bạn có một chiếc MacBook dòng M-Series đủ mạnh.

9. Aider (Phù hợp nhất cho người dùng thành thạo terminal và các kỹ sư muốn có một đối tác không phụ thuộc vào mô hình)

Lợi thế nổi bật của Aider so với Claude Code chính là sự tích hợp sâu và bản địa với Git. Thay vì thực hiện các chỉnh sửa im lặng, Aider coi mọi công việc như một thay đổi được kiểm soát phiên bản. Khi cập nhật tệp, Aider sẽ đưa các thay đổi vào giai đoạn (staging) và tạo thông điệp commit mô tả những gì đã thay đổi.

Các nhà phát triển có thể xem xét sự khác biệt, thực hiện điều chỉnh hoặc hoàn tác các thay đổi bằng chính quy trình Git mà họ đã tin tưởng. Cấu trúc này giúp nâng cao năng suất của nhà phát triển mà không làm giảm tính hiển thị. AI thúc đẩy tiến độ công việc, trong khi Git đảm bảo mọi thay đổi đều minh bạch và có thể hoàn tác.

Các tính năng nổi bật của Aider

Chuyển đổi ngay lập tức giữa Claude, OpenAI, Gemini hoặc các mô hình cục bộ để tận dụng khả năng suy luận tốt nhất cho một công việc cụ thể

Tạo bản đồ nén của toàn bộ cấu trúc dự án để cung cấp cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bối cảnh kiến trúc đầy đủ mà không làm cạn kiệt ngân sách token của bạn

Tổ chức các thay đổi mã thành các commit Git hợp lý và tự động hóa với các thông điệp dễ đọc, giúp việc kiểm tra và khôi phục trở nên dễ dàng

Sử dụng các lệnh giọng nói tích hợp để mô tả các tính năng hoặc bản sửa lỗi, cho phép triển khai mà không cần dùng tay trong quá trình tái cấu trúc phức tạp

Giới hạn của Aider

Việc thiếu một giao diện người dùng đồ họa (GUI) được thiết kế chuyên nghiệp có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển ưa chuộng giao diện đồ họa hơn quy trình làm việc chỉ dựa trên terminal.

Việc thiết lập yêu cầu cấu hình thủ công và quản lý khóa API so với các giải pháp được quản lý hoàn toàn

Giá của Aider

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Aider

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Aider?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Aider hoạt động hiệu quả nhất nếu bạn đã quen thuộc và thoải mái với Git. Dưới đây là thêm thông tin về tích hợp Git của Aider. Aider cũng có lệnh /git tích hợp sẵn, giúp bạn thực hiện các thao tác như /git diff main để so sánh tất cả các thay đổi trên nhánh của bạn, hoặc /git diff origin/main để so sánh tất cả các thay đổi chưa được đẩy lên.

10. Continue (Phù hợp nhất cho các nhóm kỹ thuật cần tự động hóa các tiêu chuẩn mã tùy chỉnh)

Continue tập trung vào những gì diễn ra sau khi mã được viết. Nó giúp các nhóm áp dụng các quy tắc kiến trúc, yêu cầu bảo mật và các quy tắc lập trình nội bộ trên mọi yêu cầu Hợp nhất. Nhóm của bạn có thể định nghĩa các quy tắc này dưới dạng các Checks dựa trên markdown.

Các kiểm tra đóng vai trò như những người đánh giá tự động hóa. Chúng quét các yêu cầu Hợp nhất mới và đánh giá xem các thay đổi có tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án hay không. Các kiểm tra này cũng có thể phát hiện các vấn đề như các mẫu mã không an toàn, chú thích kiểu dư thừa, các khối tài liệu không cần thiết hoặc mã vi phạm các nguyên tắc kiến trúc.

Vì các quy tắc này nằm trong kho lưu trữ, chúng sẽ phát triển cùng với cơ sở mã.

Tiếp tục các tính năng nổi bật

Tạo các quy tắc AI tùy chỉnh bằng cách sử dụng các tệp markdown đơn giản để áp dụng các mẫu kiến trúc cụ thể hoặc các giao thức bảo mật trên toàn bộ kho lưu trữ

Tự động hóa việc kiểm tra trạng thái GitHub được kích hoạt trên mỗi yêu cầu Hợp nhất (pull request) để phát hiện các điểm không nhất quán và đề xuất các bản sửa lỗi mã ngay lập tức

Cài đặt các kỹ năng lập trình cụ thể để hướng dẫn hệ thống tự động về các khung công tác và cấu trúc tệp của bạn, nhằm tạo ra mã nguồn chính xác hơn và phù hợp với dự án.

Thực hiện các kiểm tra chất lượng tương tự tại máy cục bộ thông qua CLI trong quá trình phát triển hoặc trên quy mô lớn trong đường ống CI/CD của bạn để đảm bảo tuân thủ nhất quán

Tiếp tục các giới hạn

Việc tạo các kiểm tra markdown hiệu quả đòi hỏi thiết kế và tinh chỉnh lời nhắc ban đầu để tránh các kết quả dương tính giả

Tính năng đầy đủ phụ thuộc vào tích hợp với GitHub hoặc GitLab, điều này có thể không phù hợp với các môi trường phát triển hoàn toàn cục bộ hoặc cách ly.

Tiếp tục xem giá

Gói Starter: 3 USD cho mỗi triệu token

Nhóm: $20/tháng mỗi người dùng

Công ty: Giá tùy chỉnh

Tiếp tục đánh giá và nhận xét

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Continue?

Dưới đây là ý kiến của một người dùng Reddit:

continue. dev hoạt động tốt cho việc quét và phân tích [sic] nhiều tệp.

11. Replit (Phù hợp nhất cho việc tạo mẫu toàn bộ hệ thống nhanh chóng và quy trình làm việc từ ý tưởng đến triển khai)

Claude Code yêu cầu bạn phải tự quản lý môi trường cục bộ, các phụ thuộc và quy trình triển khai của riêng mình. Tuy nhiên, Replit cung cấp một môi trường thử nghiệm được quản lý trên đám mây, nơi AI sẽ viết mã, cấu hình máy chủ, kết nối với cơ sở dữ liệu và lưu trữ sản phẩm cuối cùng.

Thiết lập này giúp loại bỏ các công việc thiết lập môi trường thông thường. Bạn không cần phải cấu hình các runtime cục bộ, cài đặt các phụ thuộc hoặc chuẩn bị quy trình triển khai trước khi bắt đầu dự án.

Ví dụ, một nhà sáng lập đang phát triển một công cụ nội bộ nhỏ có thể mô tả giao diện, logic phía máy chủ và cấu trúc cơ sở dữ liệu. Replit sẽ tạo dự án, cài đặt môi trường chạy và kết nối các dịch vụ cần thiết để ứng dụng có thể chạy ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Replit

Mô tả ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên và xem tác nhân tự động thiết kế kiến trúc, viết mã và triển khai toàn bộ hệ thống

Cung cấp cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn, xác thực người dùng và dịch vụ lưu trữ ngay lập tức mà không cần quản lý các nhà cung cấp đám mây bên ngoài hoặc khóa API

Sử dụng hệ thống kiểm thử độc quyền mở trình duyệt để xác minh chức năng của mã và tự động sửa lỗi theo thời gian thực

Mời các thành viên trong nhóm tham gia vào môi trường đám mây trực tiếp để chỉnh sửa mã nguồn hoặc xem xét ứng dụng cùng với AI trong một không gian làm việc chia sẻ

Giới hạn của Replit

Tính linh hoạt về kiến trúc bị giới hạn do các dự án chạy trong hệ sinh thái của Replit và các dịch vụ được quản lý

Quyền truy cập hệ thống cấp thấp bị giới hạn so với các công cụ tích hợp sẵn trong terminal khi thực hiện các công việc hạ tầng phức tạp hoặc thao tác với tệp cục bộ

Giá cả của Replit

Miễn phí

Replit Core: $20/tháng

Replit Pro: 100 USD/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Replit

G2: 4,5/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 120 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Replit?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2:

Replit giúp giảm bớt mức độ kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai thành công một ứng dụng hiệu quả. Tôi có nền tảng về quản lý dự án CNTT, nên tôi biết đủ để gây rắc rối nhưng chưa bao giờ đủ để nắm vững cú pháp đầy đủ của một ngôn ngữ lập trình hay phát triển full stack. Tôi có thể giao tiếp với trợ lý Replit như cách một nhà phát triển làm công việc, tinh chỉnh kết quả đầu ra và xây dựng ứng dụng mà không cần đến sự tham gia trực tiếp của một nhà phát triển.

Kết hợp mã nguồn, kế hoạch và triển khai với ClickUp

Các công cụ lập trình AI có thể viết và tái cấu trúc mã nhanh hơn bao giờ hết. Thách thức lớn hơn là đảm bảo công việc phát triển luôn đồng bộ với các công việc, tài liệu và cập nhật của nhóm. Trong số nhiều giải pháp thay thế cho Claude Code, ClickUp giúp điều đó trở nên khả thi.

Thay vì tách biệt các cuộc thảo luận về mã nguồn, theo dõi dự án và tài liệu kỹ thuật trên nhiều công cụ khác nhau, ClickUp giúp kết nối tất cả trong một không gian làm việc duy nhất.

Codegen Agent giúp chuyển đổi các công việc đó trực tiếp thành mã hoạt động và Yêu cầu Hợp nhất, giảm thiểu nỗ lực thủ công và đẩy nhanh quá trình triển khai. Trong khi đó, ClickUp Docs liên kết tài liệu kỹ thuật với các công việc, và ClickUp Tự động hóa tối ưu hóa các quy trình lặp đi lặp lại trong suốt vòng đời phát triển.

Kết quả là gì? Nhóm của bạn có thể lập kế hoạch tính năng, ghi chép yêu cầu, theo dõi công việc và giám sát tiến độ mà không bị mất bối cảnh. Hãy dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅