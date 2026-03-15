10 công cụ quản lý dự án tốt nhất dành cho nhà văn năm 2026

Ngày nay, một bài viết duy nhất có thể đòi hỏi việc nghiên cứu trên năm tab khác nhau, các cuộc phỏng vấn qua Zoom, chia sẻ bản nháp để xem xét, chỉnh sửa SEO, phối hợp thiết kế, phê duyệt từ khách hàng và đang theo dõi hiệu suất.

Và đó chính là lúc mọi thứ bắt đầu gặp trục trặc.

Bạn soạn thảo trong một công cụ, đang theo dõi công việc trong một công cụ khác và brainstorming trong một công cụ thứ ba. Việc viết thực tế trở nên dễ dàng, nhưng quản lý tất cả những công việc đó mới là công việc thực sự.

Quản lý dự án cho các nhà văn cần sự rõ ràng. Một số công cụ được thiết kế dành cho những người thích lập kế hoạch trực quan, một số khác phù hợp hơn với các bản thảo dài, trong khi một số khác lại phát huy hiệu quả trong các nhóm biên tập hợp tác.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp 10 công cụ quản lý dự án tốt nhất dành cho các nhà văn để bạn có thể dành ít thời gian hơn cho việc tổ chức công việc và nhiều thời gian hơn cho việc viết lách. ✍️

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các công cụ quản lý dự án dành cho nhà văn trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý kiến thức và công việc tất cả trong một với tự động hóa được hỗ trợ bởi AI và quy trình làm việc liên kết giữa các công cụ, dành cho các nhà văn độc lập, nhóm nhỏ và các tổ chức doanh nghiệp trong việc điều phối dự án, phiếu yêu cầu và tài liệu Một nền tảng duy nhất với các tính năng Công việc, danh sách công việc, Tài liệu & mục tiêu, ClickUp Brain, nhiều mô hình AI, quản lý thời gian và Tự động hóa tùy chỉnh Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn các tùy chỉnh cho doanh nghiệp Notion Xây dựng không gian làm việc viết lách có thể tùy chỉnh với AI tích hợp dành cho các nhà văn muốn xây dựng một không gian làm việc hoàn toàn tùy chỉnh từ đầu Các chế độ xem cơ sở dữ liệu (bảng, bảng thông tin, dòng thời gian, lịch), các khối đồng bộ hóa, trợ lý viết Notion AI, Ghi chú cuộc họp AI kèm các mục hành động để giúp bạn duy trì sự tổ chức Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Scrivener Quản lý bản thảo dài từ bản nháp đến xuất bản cho các nhà văn đang xây dựng các bản thảo phức tạp, nhiều chương Tổ chức bản thảo theo kiểu sổ bìa cứng, bảng thông báo với thẻ chỉ mục ảo, trình tạo dàn ý với tính năng kéo và thả để sắp xếp lại, chế độ xem nghiên cứu trên màn hình chia đôi Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 23,99 USD/tháng cho mỗi người dùng Trello Quy trình viết theo phong cách Kanban trực quan dành cho các nhà văn có tư duy trực quan và ưa chuộng quy trình làm việc theo phong cách Kanban Bảng Kanban trực quan, tự động hóa Butler (quy tắc & lệnh), Power-Ups để mở rộng chức năng, chế độ xem lịch & kế hoạch Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Google Không gian Làm việc Hoạt động viết và biên tập cộng tác trên đám mây dành cho các nhóm biên tập phân tán cần sự hợp tác thời gian thực Hợp tác thời gian thực trong Tài liệu Google (chế độ đề xuất & lịch sử phiên bản), Gemini AI trong Tài liệu Google/Gmail/Drive, dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5,60/tháng cho mỗi người dùng Asana Quy trình biên tập có cấu trúc với các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc dành cho các biên tập viên và quản lý dự án giám sát các quy trình xuất bản nhiều bước Mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc cho quy trình làm việc có cấu trúc, Trường Tùy chỉnh để theo dõi biên tập, công cụ xây dựng quy trình làm việc & tự động hóa quy tắc, các chế độ xem quản lý khối lượng công việc và tài nguyên Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $30,49/tháng cho mỗi người dùng Airtable Xây dựng hệ thống nội dung dựa trên dữ liệu mà không cần mã hóa cho các nhóm vận hành quản lý cơ sở dữ liệu biên tập có cấu trúc Cơ sở dữ liệu quan hệ với các bản ghi liên kết, tự động hóa dựa trên sự kiện kích hoạt, các trường AI và tác nhân của Airtable, cùng các biểu mẫu thu thập thông tin có thể tùy chỉnh với logic định tuyến Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng Monday.com Quản lý công việc linh hoạt, trực quan với AI tích hợp dành cho các nhà quản lý cần hiển thị khối lượng công việc và bảng điều khiển liên dự án Bảng trực quan với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, AI Blocks (tóm tắt, dịch, phân loại), Workdocs để cộng tác trực tiếp, chế độ xem khối lượng công việc và tài nguyên trong giao diện dễ sử dụng Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Milanote Lên ý tưởng trực quan và lập kế hoạch dự án sáng tạo cho những người kể chuyện, giúp họ phác thảo nhân vật và cốt truyện theo không gian Bảng trực quan không giới hạn, công cụ cắt nội dung web để ghi lại ý tưởng ngay lập tức, các mẫu phác thảo nhân vật và cốt truyện, nhúng phương tiện truyền thông (hình ảnh, video, liên kết) Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12,50/tháng cho mỗi người dùng Evernote Xây dựng một "bộ não thứ hai" có thể tìm kiếm dành cho các nhà văn chuyên nghiệp, giúp họ ghi lại ý tưởng nhanh chóng trên mọi thiết bị Sổ tay với các ngăn xếp lồng nhau và gắn thẻ, công cụ cắt nội dung web để thu thập tài liệu nghiên cứu, tích hợp công việc trực tiếp trong ghi chú, quét tài liệu với công nghệ OCR Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 14,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong công cụ quản lý dự án dành cho nhà văn?

Các nhà văn đưa ý tưởng qua các giai đoạn: nghiên cứu, lập dàn ý, viết bản nháp, chỉnh sửa và xuất bản. Điều đó có nghĩa là công cụ phù hợp cần phải hỗ trợ các yêu cầu thực tế của công việc biên tập. Dưới đây là những tính năng cốt lõi cần đánh giá khi chọn một công cụ quản lý dự án sáng tạo. 👇

Giúp hiển thị và quản lý thời hạn một cách hiệu quả: Hiển thị ngày đáo hạn, dòng thời gian xuất bản và các cột mốc quan trọng thông qua Hiển thị ngày đáo hạn, dòng thời gian xuất bản và các cột mốc quan trọng thông qua lịch biên tập , dòng thời gian hoặc chế độ xem kiểu Gantt

Cấu trúc công việc theo các giai đoạn viết: Chia dự án thành các giai đoạn rõ ràng như lập dàn ý, viết bản nháp, chỉnh sửa, duyệt và xuất bản, kèm theo tính năng theo dõi trạng thái để hiển thị tiến độ

Tập trung hóa việc hợp tác và phản hồi biên tập: Cho phép bình luận trực tiếp, thảo luận theo chủ đề và chia sẻ bản nháp để việc chỉnh sửa diễn ra trong bối cảnh cụ thể

Kết nối nghiên cứu trực tiếp với các dự án: Lưu trữ ghi chú, liên kết nguồn, bản tóm tắt và tệp tham khảo cùng với bài viết liên quan để tránh phải tìm kiếm trong các thư mục và ứng dụng riêng biệt

Giữ lịch sử phiên bản rõ ràng: Đang theo dõi các bản sửa đổi và lưu giữ các bản nháp trước đó để các thay đổi được ghi lại, có thể khôi phục và dễ so sánh

Cung cấp các chế độ xem quy trình làm việc linh hoạt: Chuyển đổi giữa danh sách công việc, bảng và lịch tùy thuộc vào việc bạn đang lập kế hoạch nội dung, quản lý chỉnh sửa hay kiểm tra thời hạn

Hỗ trợ công việc từ mọi nơi: Đồng bộ hóa theo thời gian thực trên máy tính để bàn và thiết bị di động, giúp các nhà văn có thể ghi lại ý tưởng, cập nhật công việc hoặc phản hồi ý kiến đóng góp mọi lúc mọi nơi

📮 Thông tin từ ClickUp: Bạn có biết rằng 45% người dùng kiểm tra điện thoại của họ cứ sau vài phút — thường là để tìm câu trả lời nhanh hoặc để thư giãn một chút? Nhưng việc liên tục kiểm tra điện thoại, chẳng hạn như liếc qua email trong khi viết báo cáo, thực sự làm phân tán sự tập trung của bạn và cản trở công việc sâu. 🖤 Đó chính là lúc ClickUp Brain MAX phát huy tác dụng. Với tư cách là trợ lý trên máy tính để bàn được hỗ trợ bởi AI, Brain MAX cho phép bạn trò chuyện, lập kế hoạch, tạo công việc và tìm kiếm các ứng dụng của bên thứ ba mà không cần rời khỏi không gian làm việc hay phải lấy điện thoại ra. Cần một nguồn cảm hứng sáng tạo? Hãy dùng giọng nói của bạn để viết một bài haiku, tạo nội dung bằng nhiều mô hình AI hoặc xử lý các công việc quản trị viên — giúp đôi mắt (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi cần thiết.

Công cụ quản lý dự án tốt nhất dành cho nhà văn

Cho dù bạn là một freelancer độc lập phải xoay xở với nhiều khách hàng hay là thành viên của một nhóm biên tập năng động, những công cụ này được thiết kế để mang lại sự rõ ràng, hiển thị và động lực cho quy trình viết của bạn. 💁

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhà văn muốn có một không gian làm việc AI tích hợp)

ClickUp for Nhóm Quản lý Dự án là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, một môi trường kỹ thuật số kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu, bảng điều khiển và AI.

Nó loại bỏ tình trạng phân tán công việc, nghĩa là không còn phải soạn thảo trong một ứng dụng, đang theo dõi hạn chót trong ứng dụng khác, quản lý phản hồi qua email và brainstorming trong một công cụ thứ ba. Mọi thứ đều nằm trong một hệ sinh thái duy nhất, và trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ tất cả.

Dưới đây là cách thức thực hiện trong thực tế:

Sắp xếp nội dung của bạn với ClickUp Tài liệu

Hãy xem ClickUp Docs như trung tâm viết lách trung tâm của bạn cho các bản phác thảo, bản nháp, nghiên cứu, hướng dẫn phong cách, tài liệu tham khảo, lịch biên tập và thậm chí cả phản hồi từ nhóm. Các tài liệu được kết nối trực tiếp với các luồng công việc của bạn, vì vậy bạn có thể liên kết bản tóm tắt với một nhiệm vụ ClickUp, nhúng hướng dẫn phong cách vào quy trình làm việc hoặc tự động tạo bảng mục lục.

Cấu trúc nội dung bằng các tiêu đề lớn, tạo bảng, nhúng phương tiện truyền thông, chèn khối mã và sắp xếp các bản nháp dài một cách gọn gàng bằng ClickUp Docs

Ví dụ, bạn có thể tạo một tài liệu ‘Bản nháp Bản tin hàng tuần’, chèn các liên kết nghiên cứu, ghi chú biên tập và đề cập đến đồng nghiệp. Bạn có thể liên kết các Công việc trực tiếp trong tài liệu, chuyển đổi văn bản thành các công việc cụ thể và đặt hạn chót.

Tăng tốc quá trình viết với ClickUp Brain

Là một phần của quy trình quản lý kiến thức ClickUp, ClickUp Brain là AI theo ngữ cảnh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn, bao gồm Tài liệu, công việc, bình luận và trò chuyện, có nghĩa là nó hoạt động dựa trên toàn bộ ngữ cảnh của các dự án của bạn.

Đối với các nhà văn, nó vừa là đối tác sáng tạo vừa là trợ lý năng suất.

Bạn có thể soạn thảo trực tiếp trong bất kỳ trường văn bản nào. Đối với bài viết blog, dàn ý, nội dung trang đích, bài đăng trên mạng xã hội và kịch bản video, chỉ cần nhập một lời nhắc và Brain sẽ tạo ra bản nháp. Chọn văn bản hiện có và chọn:

Nâng cao kỹ năng viết

Sửa lỗi chính tả và ngữ pháp

Làm cho nó dài hơn hoặc ngắn hơn

Đơn giản hóa nội dung phức tạp

Tiếp tục viết từ nơi bạn đã dừng lại

Tạo các mục từ bản nháp

Dịch sang nhiều ngôn ngữ

Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp tóm tắt, gợi ý sáng tạo và các mục cần thực hiện ngay trong ClickUp tài liệu

Nếu bạn tạo các nhiệm vụ từ một tài liệu tóm tắt nội dung, công cụ này sẽ chuyển đổi tài liệu đó thành một nhiệm vụ ClickUp có cấu trúc. Bạn cũng có thể sử dụng các lời nhắc tùy chỉnh hoặc lệnh gạch chéo /write để nhanh chóng chỉnh sửa, viết lại hoặc tạo nội dung với giọng điệu cụ thể (chuyên nghiệp, thân thiện, hài hước) và điều chỉnh mức độ sáng tạo tùy thuộc vào việc bạn đang viết báo cáo hay bài đăng blog.

📌 Ví dụ: Hãy chỉnh sửa đoạn văn này để nó trở nên hấp dẫn hơn đối với độc giả của chúng ta và đề xuất ba lựa chọn tiêu đề thu hút.

Hướng dẫn nhanh cho người dùng mới:

Nâng cao khả năng nghiên cứu và năng suất với ClickUp Brain MAX

Để đưa việc viết bằng AI vượt ra ngoài giai đoạn soạn thảo và biến nó thành một công cụ nghiên cứu toàn diện, hãy sử dụng ClickUp Brain MAX, trợ lý AI nâng cao trên máy tính để bàn của bạn. Nó mở rộng ClickUp Brain vượt ra ngoài hỗ trợ viết và biến nó thành một công cụ nghiên cứu và năng suất sâu rộng hơn.

Brain MAX cung cấp:

Tìm kiếm sâu trên Không gian Làm việc và các ứng dụng được kết nối của bạn, cũng như trên web

Truy cập vào các mô hình AI cao cấp để có những buổi brainstorming và chỉnh sửa tinh tế hơn

Các câu trả lời linh hoạt, phù hợp với ngữ cảnh về các dự án và tài liệu của bạn

Đối với các nhà văn, đây là một công cụ mạnh mẽ trong giai đoạn nghiên cứu. Thay vì phải lục lọi các thư mục hoặc tab trình duyệt, bạn có thể yêu cầu Brain MAX hiển thị các ghi chú liên quan, tóm tắt phản hồi của khách hàng trước đây hoặc tìm các bản nháp liên quan ngay lập tức.

Dictate ý tưởng của bạn, tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn và tự động chuyển đổi mọi từ thành văn bản với ClickUp Talk to Text

Và nếu bạn suy nghĩ nhanh hơn tốc độ gõ phím, bạn có thể đọc ý tưởng trực tiếp vào tài liệu Docs hoặc công việc ClickUp bằng tính năng ClickUp Talk to Text. Công cụ này sẽ tự động chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản có cấu trúc, mà bạn có thể chỉnh sửa ngay lập tức bằng ClickUp Brain.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Với rất nhiều tính năng và tùy chọn tùy chỉnh, người dùng mới có thể cảm thấy bối rối lúc đầu

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Bài đánh giá này đã nói lên tất cả:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là nó thay thế nhiều công cụ khác nhau chỉ trong một nền tảng duy nhất. Không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng nữa. Nó cung cấp số lượng tính năng vượt trội so với các phần mềm khác. Ngoài ra, nó còn rất linh hoạt để phù hợp với bất kỳ quy trình làm việc nào nhờ các tính năng như nhiều chế độ xem cho phép tôi thiết lập dự án chính xác theo nhu cầu, bảng điều khiển giúp tôi theo dõi báo cáo và số liệu một cách rõ ràng, cùng các tính năng tự động hóa giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc bằng cách xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tự động hóa quy trình viết lách của bạn với ClickUp Super Agents. Khác với các công cụ thông thường chỉ đơn thuần phản hồi, những đồng đội AI này lập kế hoạch, phân chia công việc, thực hiện và cập nhật cho bạn khi dự án phát triển. Chúng kết hợp bối cảnh, suy luận nhiều bước và trí nhớ để quản lý toàn bộ quy trình làm việc, từ việc soạn thảo nội dung đến phân công công việc. Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào việc viết lách với ClickUp Super Agents Sử dụng chúng để: Tự động chuyển các ghi chú ngắn gọn thành các dàn ý nội dung có cấu trúc

Đảm bảo bạn đáp ứng thời hạn và gửi bản tóm tắt trạng thái trước các cuộc họp biên tập

Trích xuất thông tin chi tiết từ các chiến dịch trước đây và soạn thảo các bản tóm tắt hiệu suất Ví dụ, bạn có thể giao cho Super Agent mục tiêu “Chuẩn bị báo cáo tiến độ biên tập hàng tuần”, và nó sẽ quét các hoạt động, phát hiện các bài viết quá hạn, soạn thảo tóm tắt, tạo các công việc theo dõi và gửi báo cáo. Tạo đại lý đầu tiên của bạn:

2. Notion (Tốt nhất để xây dựng không gian làm việc viết lách có thể tùy chỉnh với AI tích hợp sẵn)

qua Notion

Notion tập hợp các dự án viết lách, nghiên cứu, lịch biên tập và tài liệu của bạn vào một không gian làm việc linh hoạt. Nó cho phép bạn xây dựng mọi thứ bên trong các trang có thể chứa văn bản, cơ sở dữ liệu, bảng Kanban, bảng biểu, dòng thời gian và các nội dung nhúng.

Ngoài ra, Notion AI và Notion Agent có thể tìm kiếm trên các trang, tệp PDF và các công cụ tài liệu được kết nối để hiển thị bối cảnh ngay lập tức. Điều này có nghĩa là các nhà văn có thể biến các bản ghi chép cuộc họp lộn xộn thành các dàn ý có cấu trúc, tạo bản nháp đầu tiên dựa trên các hướng dẫn thương hiệu đã lưu trữ, hoặc chuyển đổi các ghi chú nghiên cứu thành các bản tóm tắt sẵn sàng xuất bản.

Bạn cũng có thể tin tưởng vào AI Meeting Notes để ghi lại các cuộc họp và tự động trích xuất các mục cần thực hiện, điều này đặc biệt hữu ích khi phối hợp giữa các tác giả, trình chỉnh sửa và các bên liên quan trong các dự án.

Các tính năng nổi bật của Notion

Xây dựng các quy trình nội dung có cấu trúc bằng cách sử dụng Các chế độ xem cơ sở dữ liệu (Bảng, Bảng điều khiển, Dòng thời gian, Lịch)

Đảm bảo thông tin nhất quán trên các trang với Khối đồng bộ

Tạo bản nháp, tóm tắt và bản viết lại với Trợ lý Viết AI của Notion

Kiểm soát quyền truy cập bằng các cài đặt quyền truy cập và xác minh nâng cao

Giới hạn của Notion

Cấu trúc không gian làm việc có thể trở nên lộn xộn do thiếu hệ thống thư mục phân cấp truyền thống

Tính năng tự động hóa tích hợp sẵn có giới hạn so với các công cụ quản lý dự án tiếp thị chuyên dụng

Giá của Notion

Miễn phí

Ngoài ra: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4,6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Dưới đây là ý kiến của một khách hàng:

Mỗi trang Notion giống như một tấm vải trắng mà bạn có thể định hình thành bất cứ thứ gì bạn cần. Một số trang trở thành biểu đồ, một số khác là danh sách công việc, và một số là tài liệu làm việc được chia sẻ giữa nhiều người. Sự linh hoạt đó là một điểm cộng lớn, và nó cũng rất dễ học và sử dụng ngay lập tức cho hầu hết mọi người… Việc thiếu cấu trúc thư mục và sự tổ chức tổng thể thực sự gây khó chịu. Khi tôi có hai tài liệu liên quan, tôi muốn có thể đặt chúng vào một thư mục mà không làm thay đổi cách bố trí hoặc hiển thị của các tài liệu đó đối với người khác…

Nếu bạn là một nhà văn kỹ thuật, đây chính là dành cho bạn!

3. Scrivener (Tốt nhất để quản lý bản thảo dài từ bản nháp đến xuất bản)

qua Scrivener

Scrivener được thiết kế riêng cho các dự án viết dài không thể gói gọn trong một tài liệu duy nhất. Thay vì bắt bạn phải cuộn qua hàng trăm trang, ứng dụng này cho phép bạn chia bản thảo thành các phần nhỏ, có thể di chuyển được bên trong một ‘thanh bên kiểu bìa sổ’. Bạn có thể soạn thảo các cảnh không theo thứ tự, lưu trữ các ý tưởng chưa hoàn thiện trong các thư mục riêng biệt và sắp xếp lại toàn bộ các chương bằng cách kéo và thả.

Đối với các nhà văn tiểu thuyết, tác giả sách phi hư cấu và nhà văn học thuật, công cụ viết nội dung này giúp việc chỉnh sửa cấu trúc trở nên dễ dàng hơn nhiều so với khi sử dụng trình soạn thảo văn bản truyền thống.

Bạn có thể chia đôi trình chỉnh sửa để xem tài liệu tham khảo bên cạnh nội dung đang viết, tính năng này đặc biệt hữu ích cho các nhà báo, nhà viết tiểu sử và nhà nghiên cứu khi cần kiểm tra thông tin trong quá trình soạn thảo. Khi đến lúc chia sẻ, Scrivener sẽ tổng hợp các phần nội dung rời rạc của bạn thành một bản thảo hoàn chỉnh, được định dạng sẵn cho các định dạng Word, PDF hoặc thậm chí Final Draft.

Các tính năng nổi bật của Scrivener

Sắp xếp các chương và cảnh một cách trực quan bằng cách sử dụng Bảng ghim với các thẻ chỉ mục ảo

Tổ chức lại toàn bộ bản thảo bằng Outliner và tính năng kéo thả thư mục

Đặt mục tiêu bản thảo và phiên làm việc với Mục tiêu từ và ký tự

Theo dõi các giai đoạn của bản nháp bằng cách sử dụng siêu dữ liệu tùy chỉnh, nhãn và chỉ báo trạng thái

Những giới hạn của Scrivener

Các công cụ hợp tác yếu kém cho việc viết theo nhóm

Cần đọc các hướng dẫn/bài hướng dẫn để hiểu rõ hàm

Giá của Scrivener

iOS và iPadOS: $23,99

MacOS: 59,99 USD

Windows: $59,99

Đánh giá và nhận xét về Scrivener

G2: 4,5/5 (hơn 80 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Scrivener?

Một người đánh giá trên G2 đã nhận xét như sau:

Tôi thường phải xử lý nhiều công việc viết lách và tổ chức, và điều tôi đánh giá cao nhất ở Scrivener là nó giúp các văn bản của tôi được sắp xếp có cấu trúc trong một công cụ duy nhất, từ bản phác thảo ban đầu đến nội dung cuối cùng. Và nhờ tính linh hoạt của nó, tôi có thể sử dụng phiên bản máy tính để bàn cho các công việc nặng hơn và ứng dụng di động để điều chỉnh nhanh hoặc ghi chú khi đang di chuyển. Mặc dù nó cung cấp các công cụ cơ bản để phát hiện lỗi, việc tích hợp một hệ thống hiệu đính thời gian thực tiên tiến hơn sẽ là một bước tiến lớn đối với những ai muốn hoàn thiện văn bản ngay trong cùng một ứng dụng.

🧠 Thông tin thú vị: Chữ hình nêm được công nhận là một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất, nếu không phải là sớm nhất, được phát triển tại Mesopotamia cổ đại (cụ thể là Sumer, thuộc Iraq ngày nay) vào khoảng năm 3400-3100 trước Công nguyên. Hệ thống này được tạo ra bởi các quan chức hành chính và đền thờ để phục vụ các nhu cầu thực tiễn và kinh tế, như theo dõi thương mại, quản lý ngũ cốc và ghi chép về gia súc.

4. Trello (Tốt nhất cho quy trình viết theo phong cách Kanban trực quan)

qua Trello

Trello là một công cụ Kanban dựa trên web được sử dụng để quản lý dự án cho người mới bắt đầu. Công cụ này được phát triển bởi Atlassian và sử dụng bảng, danh sách công việc và thẻ để sắp xếp công việc một cách trực quan. Bạn có thể tạo một bảng cho một dự án, chia nó thành các danh sách công việc (như Ý tưởng, Soạn thảo, Chỉnh sửa, Đã xuất bản) và di chuyển các thẻ qua các giai đoạn khi tiến độ công việc diễn ra. Điều này giúp bạn dễ dàng nhìn thấy chính xác những gì đang được thực hiện chỉ trong nháy mắt.

Mỗi thẻ có thể chứa danh sách kiểm tra, tệp đính kèm, liên kết, bình luận và ngày đáo hạn, giúp việc quản lý các bài viết đòi hỏi nhiều nghiên cứu trở nên hiệu quả. Các nhà văn có thể lưu trữ liên kết nguồn trực tiếp trong thẻ liên quan, ghi chú các điểm chính trong phần mô tả và theo dõi các vòng chỉnh sửa.

Trello cũng hỗ trợ chuyển đổi email và tin nhắn Slack thành công việc, điều này rất hữu ích khi thông tin về công việc được gửi qua các cuộc hội thoại rời rạc.

Các tính năng nổi bật của Trello

Tự động hóa các thao tác lặp lại với Butler Automation (Quy tắc, Nút, Lệnh)

Mở rộng chức năng bằng cách sử dụng Power-Ups cho lịch, Trường Tùy chỉnh và nhiều tính năng khác

Kế hoạch thời hạn cùng với các công việc bằng Trello Planner (Chế độ xem Lịch & Lập lịch)

Sao chép công việc trên nhiều bảng bằng tính năng Card Mirroring

Giới hạn của Trello

Khi bảng công việc ngày càng mở rộng, mọi thứ trở nên lộn xộn và khó quản lý hơn

Không phù hợp với các dự án phức tạp hoặc nhiều tầng lớp

Giá của Trello

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Gói Premium: 12,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 17,50 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Phản hồi này đến trực tiếp từ một người dùng:

Tôi thích sử dụng Trello để quản lý dự án và công việc vì nó giúp xử lý nhiều công việc cùng lúc và dễ dàng xem lại. Tôi thích các tính năng không gian làm việc và theo dõi thời gian. Chúng tôi quản lý nhiều dự án cùng lúc bằng cách tạo các không gian làm việc khác nhau cho từng khách hàng và, đối với các công việc khác nhau, chúng tôi tạo các bảng khác nhau để dễ dàng quản lý mọi thứ… Đôi khi việc quản lý các dự án phức tạp và dự án dài hạn trở nên khó khăn. Đối với các dự án phức tạp, việc quản lý dòng thời gian, cột mốc và công việc trở nên khó khăn. Đối với nhiều công việc, chúng tôi phải tạo nhiều bảng, và điều này tốn nhiều thời gian.

🔍 Bạn có biết? Cuốn sách mà ngày nay chúng ta gọi là The Chicago Manual of Style lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1906 dưới dạng một cuốn sách hướng dẫn về quy tắc đánh máy đơn giản và, qua nhiều thập kỷ, đã trở thành một trong những tài liệu tham khảo có ảnh hưởng nhất đối với các trình chỉnh sửa và tác giả tại Hoa Kỳ.

5. Google Workspace (Tốt nhất cho việc viết bài hợp tác và các hoạt động biên tập trên đám mây)

qua Google Không gian Làm việc

Google Workspace là bộ công cụ năng suất và hợp tác dựa trên đám mây do Google phát triển, kết hợp các tính năng giao tiếp, tạo tài liệu, lưu trữ và quản lý công việc. Bộ công cụ này bao gồm Gmail, Lịch Google, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Chat và Tasks, tất cả đều được thiết kế để hoạt động cùng nhau theo thời gian thực.

Docs đóng vai trò là môi trường viết chính, hỗ trợ cộng tác trực tiếp, bình luận, chế độ đề xuất và xây dựng tài liệu có cấu trúc.

Gemini AI được tích hợp trực tiếp vào Gmail, Docs và Drive để tóm tắt các chủ đề email dài, tạo bản nháp có cấu trúc, trích xuất thông tin từ các tài liệu nghiên cứu và thậm chí ghi chú về cuộc họp trong Meet. Vì mọi thứ đều dựa trên đám mây, các cộng tác viên có thể chỉnh sửa đồng thời từ bất kỳ đâu, giúp công cụ này trở nên thiết thực cho các nhóm biên tập phân tán.

Các tính năng nổi bật của Không gian Làm việc Google

Soạn thảo và hoàn thiện nội dung một cách hợp tác bằng Tài liệu Google ( Chế độ Đề xuất & Lịch sử phiên bản )

Lưu trữ và sắp xếp tài liệu nghiên cứu một cách bảo mật với Google Drive (lên đến 5 TB cho mỗi người dùng trên một số kế hoạch dịch vụ nhất định)

Tự động ghi lại nội dung cuộc họp với tính năng ‘ Ghi chú giúp tôi ’ trong Google Meet

Trích xuất thông tin chi tiết từ các tài liệu đã tải lên bằng cách sử dụng NotebookLM với các phản hồi được hỗ trợ bởi trích dẫn

Giới hạn của Google Không gian Làm việc

Không phù hợp để xử lý các tệp nhật ký lớn hoặc dữ liệu kỹ thuật phức tạp

Việc quản lý quyền truy cập Drive trên quy mô lớn có thể trở nên phức tạp

Giá của Google Không gian Làm việc

Gói Kinh doanh Starter: 5,60 USD/tháng cho mỗi người dùng

Business Standard: 13,44 USD/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus: 21,12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2: 4.6/5 (hơn 47.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Google Không gian Làm việc?

Một người dùng đã tóm tắt như sau:

Điều tôi thích nhất ở Google Workspace là cách nó hỗ trợ hợp tác một cách liền mạch, giúp các chiến dịch tiếp thị và sáng kiến bán hàng diễn ra suôn sẻ mà không bị chậm trễ hay nhầm lẫn phiên bản. Tất cả mọi thứ, từ email và lịch đến tài liệu và chia sẻ tệp, đều nằm trong một hệ sinh thái kết nối, giúp tăng hiệu quả và khả năng hiển thị trong toàn nhóm. Đối với một doanh nghiệp nhỏ, nó cung cấp chức năng cấp doanh nghiệp mà không có sự phức tạp không cần thiết… Việc tổ chức phải có chủ ý và có mục đích để ngăn chặn mọi thứ biến thành sự hỗn loạn sáng tạo. Tuy nhiên, không có nhiều tùy chọn tùy chỉnh nâng cao để giúp bạn cài đặt theo cách bạn muốn.

🧠 Thông tin thú vị: Tác giả đầu tiên được biết đến với tên gọi là Enheduanna, một nhà thơ và nữ tư tế người Mesopotamia sống vào khoảng năm 2285-2250 TCN, người đã sáng tác các bài thánh ca và thơ ca còn lưu truyền đến ngày nay.

6. Asana (Tốt nhất cho quy trình biên tập có cấu trúc với các công việc phụ thuộc lẫn nhau)

qua Asana

Một nền tảng quản lý công việc dựa trên đám mây khác trong danh sách này là Asana. Nền tảng này cung cấp nhiều chế độ xem để xem công việc dưới dạng danh sách, bảng Kanban, dòng thời gian (kiểu Gantt) hoặc lịch, giúp bạn quản lý dự án theo định dạng phù hợp với quy trình viết của mình.

Bạn có thể chia một bài viết thành các công việc con (dàn ý, bản nháp, chỉnh sửa, kiểm tra SEO, xuất bản), giao từng bước cho các cộng tác viên khác nhau và cài đặt các mối phụ thuộc để đảm bảo không có bước nào được tiến hành trước khi bước trước đó hoàn tất. Cập nhật trạng thái giúp các bên liên quan luôn được thông tin mà không cần tổ chức thêm các cuộc họp, và các công việc định kỳ giúp dễ dàng quản lý bản tin hàng tuần, báo cáo hàng tháng hoặc các chuỗi bài viết blog đang diễn ra.

Các tính năng nổi bật của Asana

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc với Trường Tùy chỉnh , bao gồm 17 loại trường trên các gói trả phí

Tự động hóa các bước lặp lại thông qua Workflow Builder và Rules Automation

Theo dõi sức chứa với các công cụ Quản lý khối lượng công việc và tài nguyên

Giới hạn của Asana

Các tính năng nâng cao (Dòng thời gian, báo cáo, Khối lượng công việc, mục tiêu, tự động hóa) chỉ có sẵn trong các kế hoạch trả phí

Một công việc không thể được giao cho nhiều người cùng lúc

Giá của Asana

Cá nhân: Kế hoạch miễn phí

Gói Starter : 13,49 USD/tháng

Gói Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Dưới đây là đánh giá trung thực từ G2:

Cho phép bạn cấu hình các công việc lặp lại và tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp chỉ trong vài giây, giúp tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, giao diện của nó gọn gàng, có tổ chức và hấp dẫn về mặt thị giác, nên các nhóm có thể bắt đầu sử dụng nó nhanh chóng mà không cần phải trải qua quá trình học tập phức tạp… Một công việc không thể được giao cho nhiều người, điều này làm phức tạp công việc chia sẻ và sự phối hợp trong nhóm. Ngoài ra, cấu trúc của các công việc, công việc con và dự án có thể nhanh chóng trở nên khó hiểu và lộn xộn nếu không được quản lý cẩn thận.

🔍 Bạn có biết? Trước khi in ấn, việc đánh dấu bằng mực đỏ (rubrication) – tức là viết các tiêu đề lớn và phần quan trọng bằng mực đỏ – đã giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm thông tin trong bản thảo. Truyền thống này bắt đầu từ thời Ai Cập cổ đại, khi các thư ký đánh dấu các phần quan trọng của văn bản bằng mực đỏ.

7. Airtable (Tốt nhất để xây dựng hệ thống nội dung dựa trên dữ liệu mà không cần viết mã)

qua Airtable

Airtable là một ứng dụng quản lý công việc không cần mã, kết hợp sự linh hoạt của bảng tính với cấu trúc của cơ sở dữ liệu quan hệ. Ứng dụng này cho phép bạn tạo các ứng dụng tùy chỉnh để tập trung các ý tưởng, bản tóm tắt, người đóng góp, thời hạn, tài nguyên và dữ liệu hiệu suất. Nhờ đó, bạn có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu nội dung động, nơi mọi bài viết, chiến dịch và tài nguyên đều được sắp xếp có hệ thống và có thể tìm kiếm được.

Điểm mạnh của Airtable là khả năng biến dữ liệu có cấu trúc thành các quy trình làm việc hoạt động hiệu quả. Bạn có thể thiết kế biểu mẫu tiếp nhận yêu cầu nội dung mới, tự động chuyển chúng đến trình chỉnh sửa phù hợp và đang theo dõi tiến độ qua nhiều chế độ xem. Bạn thậm chí có thể tích hợp AI để tóm tắt bản tóm tắt, tạo ý tưởng chiến dịch hoặc phân tích phản hồi trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Cấu trúc dữ liệu biên tập bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu quan hệ với các bản ghi liên kết

Tự động hóa quy trình biên tập với Kích hoạt và Conditional Automations

Tạo tóm tắt và phân tích bằng Airtable AI (Agents và các trường AI)

Thu thập các yêu cầu có cấu trúc thông qua các biểu mẫu có thể tùy chỉnh với Routing Logic

Giới hạn của Airtable

Giới hạn số bản ghi cố định theo từng kế hoạch (ví dụ: 1.000 bản ghi trên kế hoạch Miễn phí, 50.000 bản ghi trên kế hoạch Team)

Việc thiết lập công thức có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu

Giá của Airtable

Miễn phí

Gói Nhóm: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: 45 USD/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4,6/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable?

Dưới đây là cách một người dùng nhìn nhận vấn đề này:

Là một startup dựa trên dịch vụ, chúng tôi sử dụng Airtable tối đa để quản lý quy trình làm việc của công ty và thực hiện tất cả công việc nhập liệu liên quan đến hàng tồn kho trên phần mềm này. Công cụ này giúp chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các giao dịch mua sắm của kinh doanh đều được thực hiện đúng hạn và được quản lý thông qua bảng tính mà nó cung cấp. Một trong những điểm tôi không hài lòng với phần mềm Airtable là giao diện người dùng khá phức tạp và nó không tương thích với điện thoại di động của tôi.

🧠 Thông tin thú vị: Nhiều nhà văn nổi tiếng đã sử dụng máy đánh chữ cơ; ví dụ, Ernest Hemingway đã viết toàn bộ các tiểu thuyết của mình trên chiếc Olivetti Lettera 22, tận dụng nhịp điệu chậm rãi và sự kỷ luật mà nó mang lại cho văn phong của ông.

8. Monday.com (Tốt nhất cho việc quản lý công việc linh hoạt, trực quan với AI tích hợp)

Monday.com cung cấp cho bạn một không gian làm việc trực quan cao, nơi mọi thứ — từ ý tưởng, bản nháp, hạn chót, phản hồi đến các bước phê duyệt — đều được tập trung tại một nơi. Thay vì phải điều chỉnh quy trình viết blog của bạn để phù hợp với một hệ thống cứng nhắc, bạn có thể tạo các bảng làm việc phù hợp với cách thức làm việc thực tế của nhóm.

Nền tảng này là một "Hệ điều hành công việc" dựa trên đám mây, cho phép các nhóm quản lý các dự án, quy trình, nguồn lực và mục tiêu thành công. Nó hoạt động như một công cụ theo dõi khách hàng, hệ thống quản lý đề xuất và bảng điều khiển sản xuất, đồng thời hỗ trợ tự động hóa, các hành động được hỗ trợ bởi AI, bảng điều khiển, chế độ xem khối lượng công việc, biểu đồ Gantt và tài liệu tích hợp (Workdocs).

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Tạo tóm tắt và phân loại nội dung với AI Blocks (Tóm tắt, Dịch, Phát hiện cảm xúc, Lời nhắc tùy chỉnh)

Tập trung tài liệu với Workdocs (hợp tác trực tiếp, gắn thẻ, tiện ích nhúng)

Theo dõi sức chứa thông qua Các chế độ xem Khối lượng công việc và Phân bổ tài nguyên

Kết nối hệ thống công cụ của bạn thông qua hơn 200 tích hợp và các tính năng nâng cao của sản phẩm

Những giới hạn của Monday.com

Nó yêu cầu tối thiểu ba thành viên trả phí, và các tính năng bảo mật nâng cao nằm sau tường phí, điều này gây khó khăn cho các nhà văn tự do.

Việc chuyển đổi mẫu hoặc sắp xếp lại bảng không trực quan

Giá của Monday.com

Miễn phí

Gói Cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2: 4,7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một khách hàng đã chia sẻ phản hồi này:

monday Work Management là một nền tảng tuyệt vời để tổ chức dự án, theo dõi công việc và giữ cho các nhóm làm việc đồng bộ tại một nơi. Giao diện của nền tảng này gọn gàng, linh hoạt và dễ tùy chỉnh. Với các bảng, tự động hóa, bảng điều khiển và mẫu, việc xây dựng các quy trình làm việc phản ánh cách thức hoạt động thực tế của nhóm trở nên đơn giản… Do nền tảng này rất linh hoạt, việc thiết kế cấu trúc “phù hợp” cho các bảng và quy trình làm việc có thể mất thời gian, đặc biệt là đối với các nhóm mới. Ngoài ra, một số tính năng chính nâng cao hơn — chẳng hạn như tự động hóa sâu hơn, quyền truy cập hoặc báo cáo — có thể chỉ giới hạn ở các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể làm tăng chi phí cho các nhóm lớn hơn.

🧠 Thông tin thú vị: Tác phẩm In Search of Lost Time của Marcel Proust giữ kỷ lục là một trong những tiểu thuyết dài nhất từng được viết, minh chứng cho thấy cách kể chuyện có thể mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu.

9. Milanote (Tốt nhất cho việc brainstorming trực quan và kế hoạch dự án sáng tạo)

qua Milanote

Milanote được thiết kế dành cho những người có tư duy trực quan. Thay vì các danh sách công việc và hàng cứng nhắc, bạn sẽ có các bảng linh hoạt nơi bạn có thể kéo, thả, nhóm và sắp xếp lại ý tưởng một cách tự nhiên.

Với công cụ hợp tác trực quan này, bạn có thể kết hợp ghi chú văn bản, hình ảnh, video, liên kết, danh sách công việc và bản phác thảo trên các bảng trắng không giới hạn. Lập bản đồ cấu trúc cốt truyện, xây dựng hồ sơ nhân vật và phác thảo các cảnh.

Đối với các nhóm nội dung, nền tảng này cung cấp bảng ý tưởng, kế hoạch chiến dịch và bản tóm tắt sáng tạo. Ngoài ra, nền tảng này còn hỗ trợ cộng tác từ xa, bình luận và đồng bộ hóa trên đám mây, giúp các nhóm có thể cùng nhau thảo luận và hoàn thiện ý tưởng mà không bị mất bối cảnh.

Các tính năng nổi bật của Milanote

Ghi lại nguồn cảm hứng ngay lập tức với Milanote Web Clipper (phần mở rộng Chrome)

Xây dựng cấu trúc câu chuyện bằng cách sử dụng Mẫu hồ sơ nhân vật và mẫu dàn ý câu chuyện

Kết hợp các phương tiện truyền thông một cách liền mạch thông qua việc nhúng hình ảnh, video, liên kết và tệp tin

Hợp tác với các cố vấn thông qua tính năng chỉnh sửa và bình luận theo thời gian thực

Những giới hạn của Milanote

Không có tính năng lịch tích hợp sẵn (cần sử dụng các giải pháp thay thế)

Một số người dùng báo cáo rằng các bản cập nhật ảnh hưởng đến định dạng dữ liệu hiện có

Giá của Milanote

Miễn phí

Phí theo người dùng: $12,50/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cấp gói dịch vụ cho nhóm của bạn: $49/tháng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Milanote

G2: 4,5/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Milanote?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Milanote là một trong những hệ thống quản lý dự án và nội dung gọn gàng, thân thiện với người dùng nhất mà tôi từng có cơ hội sử dụng để tạo và quản lý lịch trình mạng xã hội… Một số tính năng của nó còn thiếu sót (cụ thể là không thể theo dõi lịch sử chỉnh sửa, dẫn đến việc nhiều khách hàng bị loại khỏi Bảng do thiếu niềm tin), và trên ứng dụng di động có một số hạn chế về nội dung khiến việc đăng bài trực tiếp lên TikTok và Instagram trở nên kém hiệu quả.

🔍 Bạn có biết? Máy in chữ di động của Johannes Gutenberg, được phát triển vào khoảng năm 1440-1450, đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc và các ý tưởng khắp châu Âu, đặt nền móng cho thời kỳ Phục hưng và ngành xuất bản hiện đại.

10. Evernote (Tốt nhất để xây dựng một ‘bộ não thứ hai’ có thể tìm kiếm cho các nhà văn)

qua Evernote

Nếu bạn luôn có những ý tưởng lởn vởn trong đầu, chẳng hạn như góc nhìn cho bài viết, đoạn trích nghiên cứu, ghi chú giọng nói và ảnh chụp màn hình, phần mềm wiki này được thiết kế để ghi lại chúng trước khi chúng biến mất. Nó hoạt động như một bộ não thứ hai kỹ thuật số, cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để lưu trữ ghi chú, trích đoạn web, tài liệu, công việc và thậm chí cả bản ghi cuộc họp để không có gì bị thất lạc.

Đây là nền tảng ghi chú và tổ chức đa thiết bị giúp các nhà văn, sinh viên và chuyên gia ghi lại thông tin dưới bất kỳ định dạng nào và truy xuất ngay lập tức.

Bạn có thể sắp xếp nội dung vào các sổ ghi chép, thêm thẻ để tổ chức tốt hơn, nhúng công việc trực tiếp vào ghi chú và đồng bộ hóa mọi thứ giữa máy tính để bàn và thiết bị di động. Các tính năng AI mới nhất của nó giúp bạn tóm tắt các ghi chú dài, ghi chép lại các cuộc họp và tìm kiếm thông tin liên quan bằng công cụ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên.

Các tính năng nổi bật của Evernote

Sắp xếp thông tin bằng cách sử dụng Sổ tay , Thư mục lồng nhau và Thẻ tùy chỉnh

Ghi lại thông tin nghiên cứu ngay lập tức với Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Chèn các mục có thể thực hiện được bằng cách sử dụng các công việc tích hợp trong ghi chú của bạn

Quét và lưu trữ tài liệu giấy bằng Quét tài liệu và OCR

Giới hạn của Evernote

Các vấn đề về khả năng tương tác khi chuyển ghi chú (ví dụ: thẻ gây ra lỗi)

Một số người dùng phàn nàn rằng các tính năng AI không ấn tượng lắm

Giá của Evernote

Gói Starter: 14,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: 24,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2: 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4,4/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Evernote?

Chia sẻ từ một khách hàng:

Tôi đánh giá cao Evernote vì tính nhanh chóng và đáng tin cậy, cùng với giao diện đơn giản. Tôi thấy tính năng đồng bộ hoạt động tốt, giúp tôi dễ dàng truy cập các ghi chú bất cứ khi nào cần. Việc tạo và lưu ghi chú ngay lập tức rất đơn giản mà không cần lo lắng về cấu trúc hay định dạng. Ngoài ra, quá trình thiết lập ban đầu rất dễ dàng và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi sử dụng Evernote trên điện thoại để ghi chú nhanh… Phiên bản miễn phí hiện nay có vẻ khá giới hạn, làm giảm tính hữu ích của nó đối với việc ghi chú cơ bản. Một gói miễn phí hào phóng hơn hoặc cách định giá đơn giản hơn sẽ khiến ứng dụng này hấp dẫn hơn đối với người dùng thông thường.

📮 Thông tin từ ClickUp: Trong khi 46% người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ có một thói quen vững chắc giúp họ chuyển sang “chế độ công việc”, thì 11% lại cho biết họ bắt đầu hầu hết các ngày trong “chế độ sinh tồn”, chỉ phản ứng với các tin nhắn và hạn chót khi chúng xuất hiện. Điều đó thường xảy ra khi không có mục nhập rõ ràng cho ngày làm việc. Bạn mở laptop, các thông báo bắt đầu ồ ạt xuất hiện, và trước khi bạn kịp định hướng lại, ngày làm việc đã tự động đưa ra quyết định thay cho bạn. Trong một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp, các công việc chưa hoàn thành, bình luận gần đây, mức độ ưu tiên và các chủ đề thảo luận đang diễn ra đã được kết nối sẵn tại một nơi duy nhất, giúp bạn có thể mở không gian làm việc và ngay lập tức nắm bắt được những gì đang diễn ra, những thay đổi đã xảy ra và những vấn đề cần được chú ý. Thay vì phải lục lọi email, trò chuyện và ghi chú để tái hiện bối cảnh, hệ thống cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu rõ ràng, giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách có chủ đích hơn.

Một số gợi ý bổ sung khi bạn sử dụng ChatGPT trong ClickUp Brain MAX. 💁

Tóm lại, hãy chọn ClickUp

Công cụ quản lý dự án phù hợp sẽ quyết định mức độ suôn sẻ khi ý tưởng của bạn chuyển từ bản phác thảo sang xuất bản. Một số công cụ nổi trội trong việc lập kế hoạch trực quan. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào việc bạn đang quản lý quy trình viết cá nhân, điều phối các cộng tác viên hay vận hành toàn bộ hoạt động nội dung.

Tuy nhiên, nếu thách thức lớn nhất của bạn là phải xoay xở với các bản nháp, phản hồi, nghiên cứu, thời hạn và việc liên lạc qua nhiều ứng dụng khác nhau, thì một không gian làm việc thống nhất sẽ trở thành một lợi thế đáng kể.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp. Bằng cách tích hợp viết lách, hợp tác, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) vào một môi trường duy nhất, ClickUp giúp giảm bớt những rào cản thường làm chậm tiến độ của các nhóm sáng tạo. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc, bạn chỉ cần thiết lập quy trình làm việc một lần, và mọi thứ sẽ tự động diễn ra thông qua quy trình đó.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các nhà văn thường sử dụng các công cụ quản lý dự án như Trello, Asana và Notion. Tuy nhiên, ClickUp là một công cụ nổi bật giúp tạo ra các cấu trúc phân cấp tùy chỉnh trong các dự án phức tạp. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các nhà văn nhờ tính năng tạo công việc dựa trên AI từ ghi chú và phản hồi, cùng với các tài liệu cộng tác được tích hợp trực tiếp trong bối cảnh công việc.

Các nhà văn chia dự án thành các cột mốc quan trọng như lập dàn ý, viết bản nháp và chỉnh sửa, đồng thời dành thời gian viết và áp dụng phương pháp Pomodoro để duy trì động lực. Việc sắp xếp ưu tiên thông qua Ma trận Eisenhower giúp xử lý các tác phẩm khẩn cấp trước tiên, cùng với các nhắc nhở tự động để tránh trễ hạn. Biểu đồ Gantt và tính năng tự động hóa thời hạn của ClickUp giúp việc tuân thủ tiến độ trở nên dễ dàng cho các nhà văn.

Grammarly là một công cụ hữu ích để nhận các đề xuất về ngữ pháp, giọng điệu và độ rõ ràng theo thời gian thực, trong khi ứng dụng Hemingway giúp đơn giản hóa văn phong bằng cách đánh dấu các trạng từ và câu bị động. Ngoài ra, ClickUp là một công cụ tuyệt vời để soạn thảo và chỉnh sửa với ClickUp Docs, hỗ trợ chỉnh sửa cộng tác, phát hiện con trỏ trực tiếp và phân công bình luận. Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain được tích hợp sẵn trong tài liệu của mình để tạo bản nháp đầu tiên, cải thiện văn bản và tóm tắt nội dung.

Các nhà văn đang theo dõi các bản sửa đổi và phản hồi bằng cách sử dụng các công cụ có lịch sử phiên bản, bình luận trực tiếp và bình luận liên kết với công việc. Các công cụ như ClickUp, Tài liệu Google và Notion cho phép khôi phục phiên bản trước và các chủ đề phản hồi rõ ràng liên kết với các bản nháp hoặc công việc cụ thể.

Hãy bắt đầu viết với các công cụ trực quan, dễ tiếp cận như ClickUp hoặc Google Workspace vì chúng rất đơn giản để cài đặt và sử dụng. Các nền tảng này sử dụng Bảng trực quan hoặc tài liệu chia sẻ, chỉ cần cấu hình tối thiểu nhưng vẫn tổ chức công việc một cách hiệu quả.