AI trong dự báo nhu cầu: Cách các nhóm dự báo nhu cầu

Hãy tưởng tượng: Bạn đang điều hành một tiệm bánh và muốn tính toán xem mỗi sáng cần nướng bao nhiêu chiếc bánh muffin việt quất.

Bạn kiểm tra mức trung bình hàng ngày trong tuần qua: 20 chiếc bánh muffin. Bạn quyết định nướng 30 chiếc, để đề phòng.

Toán học thông minh, phải không?

Đây là vấn đề: Nếu trời đột ngột mưa và lượng khách qua lại giảm, bạn sẽ phải chịu cảnh một đống bánh muffin bị lãng phí. Nhưng nếu một người ảnh hưởng địa phương giới thiệu bạn và một đám đông đổ xô đến, bạn sẽ bán hết hàng trước trưa.

Nói tóm lại, việc chỉ dựa vào kết quả trong quá khứ là cách tồi tệ nhất để dự báo nhu cầu trong tương lai. Có vô số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng, và bạn phải phân tích tất cả các yếu tố đó theo thời gian thực để có được dự báo chính xác.

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cải thiện việc dự báo nhu cầu cùng với các trường hợp ứng dụng thực tế. Hãy theo dõi tiếp — chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cách tối ưu hóa toàn bộ quy trình bằng ClickUp. 💫

Dự báo nhu cầu là gì?

Dự báo nhu cầu bao gồm việc dự đoán lượng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cần thiết trong tương lai. Bạn phân tích dữ liệu nội bộ và bên ngoài để lập kế hoạch về hàng tồn kho, sức chứa, lịch trình sản xuất và các hoạt động chuỗi cung ứng từ trước.

Có hai cách chính để thực hiện việc cần làm này:

Dự báo nhu cầu thụ động: Phương pháp truyền thống, trong đó bạn phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử và xu hướng theo mùa để dự đoán nhu cầu trong tương lai. Phương pháp này chậm, mang tính phản ứng và kém chính xác hơn so với dự báo dựa trên AI

Dự báo nhu cầu chủ động: Sử dụng các công nghệ AI như học máy và Sử dụng các công nghệ AI như học máy và phần mềm phân tích dự báo để phân tích dữ liệu thời gian thực như các mẫu biến động nhu cầu, xu hướng thị trường, tâm lý khách hàng và hành vi của đối thủ cạnh tranh

👀 Bạn có biết? Walmart đã xây dựng hệ thống dự báo AI riêng bằng cách sử dụng mạng nơ-ron đa chiều để dự đoán nhu cầu trong tương lai tại các cửa hàng. Kết hợp với AI tự chủ, hệ thống này theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực và tự động kích hoạt việc bổ sung hàng khi nhu cầu tăng đột biến.

Cách AI cải thiện việc dự báo nhu cầu

Phương pháp dự báo truyền thống hoạt động hiệu quả đối với các sản phẩm có mô hình nhu cầu ổn định. Tuy nhiên, phương pháp này không đủ khả năng ứng phó với những biến động mạnh mẽ của thị trường, nơi hành vi của người tiêu dùng có thể thay đổi chỉ trong một đêm.

Đây chính là nơi AI tạo ra sự khác biệt:

Xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau: Khác với các phương pháp truyền thống chỉ phân tích doanh số bán hàng trong quá khứ, AI kết nối đồng thời với nhiều luồng dữ liệu nội bộ và bên ngoài. Điều này bao gồm mức tồn kho thời gian thực, xu hướng trên mạng xã hội, mô hình thời tiết địa phương, dữ liệu IoT và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

Phát hiện các mô hình phức tạp: Các mô hình truyền thống giả định rằng doanh số sẽ biến động theo các đường thẳng đơn giản. AI sử dụng mạng nơ-ron để tìm ra các mối quan hệ phức tạp. Ví dụ, một sự thay đổi nhỏ trong tâm lý người dùng trực tuyến, kết hợp với một sự kiện thời tiết cụ thể, có thể làm tăng doanh số

Mô phỏng tác động của các thay đổi trong hoạt động: AI cũng giúp bạn mô phỏng tác động của các thay đổi về giá cả, sức chứa và nhân sự đối với nhu cầu trong tương lai. Ví dụ, liệu một phiếu giảm giá 5% có làm tăng nhu cầu hay không (và ở mức độ nào)

Học hỏi liên tục từ dữ liệu mới: Các mô hình AI không phải là tĩnh. Chúng tự huấn luyện lại sau mỗi giao dịch bán hàng mới. Do đó, nếu doanh số thực tế khác với dự báo, hệ thống AI sẽ tự động điều chỉnh logic của mình để cải thiện dự báo tiếp theo mà không cần can thiệp thủ công

Tự động hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu: Các công cụ AI giúp các nhà phân tích không còn phải tự tay lọc dữ liệu từ các bộ phận khác nhau. Chúng tự động thu thập thông tin, đánh dấu các lỗi và tạo ra các dự báo mới hàng ngày—thậm chí hàng giờ

📮 ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ để thực hiện công việc chuyên sâu và tập trung. Ngay cả những khoảng thời gian tiết kiệm được nhỏ bé cũng tích lũy thành con số đáng kể: chỉ cần tiết kiệm được hai giờ mỗi tuần đã tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sự sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển bản thân.

Các trường hợp sử dụng phổ biến của AI trong dự báo nhu cầu

Dưới đây là cách các ngành công nghiệp khác nhau sử dụng AI để dự báo nhu cầu một cách chính xác, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh:

1. Bán lẻ

Các hệ thống AI trong lĩnh vực bán lẻ phân tích lịch sử bán hàng, các chương trình khuyến mãi, sự thay đổi về giá cả và thói quen mua sắm theo khu vực để tạo ra các dự báo chi tiết đến từng sản phẩm.

Sau đó, các nhóm sử dụng những thông tin này để tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho, phân bổ nguồn lực giữa các địa điểm, lập lịch ca làm việc hiệu quả hơn, thanh lý hàng tồn kho theo mùa và điều chỉnh giá theo thời gian thực.

Các thương hiệu cũng sử dụng AI để ra mắt sản phẩm mới bằng cách so sánh DNA của sản phẩm (phong cách, giá cả, chất liệu, màu sắc, v.v.) với các sản phẩm tương tự trong quá khứ. Điều này giúp ước tính doanh số bán hàng ngay cả trước khi sản phẩm đầu tiên được bán ra.

📌 Ví dụ: Một thương hiệu thời trang ra mắt một mẫu áo khoác mới chưa có lịch sử bán hàng. AI phân tích "DNA" của mẫu áo khoác (màu sắc, chất liệu và giá cả) so với hàng nghìn sản phẩm trước đây. Hệ thống dự đoán nhu cầu tại Seattle sẽ cao hơn 40% so với Los Angeles, do ảnh hưởng của khí hậu và xu hướng thời trang.

2. Ngành ô tô

Các nhà sản xuất ô tô sử dụng AI để đồng bộ hóa các lịch trình sản xuất phức tạp với nhu cầu tiêu dùng thay đổi. Các hệ thống này phân tích các chỉ số kinh tế, giá nhiên liệu và các chính sách khuyến khích xe điện để dự đoán những mẫu xe nào sẽ bán chạy ở các thị trường cụ thể.

AI cũng dự báo nhu cầu về phụ tùng thay thế. Bằng cách theo dõi dữ liệu cảm biến trên toàn bộ đội xe, AI có thể dự đoán chính xác các bộ phận nào sẽ hỏng hóc và vị trí cần thay thế, giúp tối ưu hóa kho hàng và đẩy nhanh quá trình sửa chữa.

📌 Ví dụ: Một nhà sản xuất ô tô sử dụng AI để theo dõi giá lithium đang tăng và các khoản tín dụng thuế mới của chính phủ dành cho xe điện. Dựa trên những xu hướng này, AI dự báo nhu cầu đối với mẫu SUV hybrid sẽ tăng 25% trong quý tới. Hệ thống ngay lập tức thông báo cho nhà cung cấp pin để tăng cường sản xuất và cập nhật lịch trình nhà máy để sản xuất nhiều xe hybrid hơn thay vì các mẫu xe chạy xăng.

3. Quản lý chuỗi cung ứng

Các doanh nghiệp sử dụng dự báo nhu cầu dựa trên AI để đồng bộ hóa toàn bộ chuỗi cung ứng — từ mua sắm, sản xuất đến logistics.

Cách thực hiện như sau:

Dự đoán chính xác lượng sức chứa vận chuyển và vận tải đường bộ cần thiết trước vài tuần

Theo dõi tin tức toàn cầu, thời tiết và tình trạng ùn tắc tại các cảng để dự đoán các sự cố tiềm ẩn

Lập lịch số lượng nhân viên phù hợp và tự động hóa cách sử dụng không gian kệ hàng

📌 Ví dụ: Một nhà sản xuất thiết bị điện tử sử dụng AI để đang theo dõi nhu cầu đối với mẫu laptop mới của họ. Khi dự báo có cuộc đình công tại các cảng ở châu Á, AI ngay lập tức dự báo tác động đến nguồn cung linh kiện và đề xuất chuyển hướng vận chuyển hàng hóa sang một cảng thay thế ở châu Âu. Sự điều chỉnh theo thời gian thực này giúp dây chuyền sản xuất tiếp tục hoạt động.

4. Chăm sóc sức khỏe

Dự báo nhu cầu dựa trên AI giúp cân bằng giữa an toàn cho bệnh nhân và chi phí vận hành. Bằng cách phân tích dữ liệu bệnh nhân trong quá khứ cùng với các yếu tố bên ngoài như xu hướng dịch cúm và thời tiết địa phương, các bệnh viện có thể chuyển từ quản lý khủng hoảng phản ứng sang lập kế hoạch nguồn lực chủ động.

Điều này giúp các cơ sở y tế dự đoán tình trạng quá tải tại khoa cấp cứu, điều chỉnh khả năng tiếp nhận bệnh nhân tại các khoa và ngăn chặn tình trạng thiếu hụt thuốc thiết yếu.

📌 Ví dụ: Một mạng lưới bệnh viện lớn sử dụng AI kết hợp với dữ liệu thời gian thực để chuẩn bị cho mùa cúm. Bằng cách đang theo dõi doanh số bán thuốc ho không kê đơn cho trẻ em tại các hiệu thuốc theo thời gian thực, AI dự đoán số ca nhập viện nhi khoa sẽ tăng 30% trong tuần tiếp theo. Bệnh viện chủ động mở thêm một khu điều trị và đặt đơn đặt hàng thêm máy phun sương và nguồn cung cấp oxy bốn ngày trước khi đợt cao điểm bắt đầu.

5. Năng lượng và dịch vụ công ích

Vì điện không thể được lưu trữ dễ dàng trên quy mô lớn, AI giúp các công ty năng lượng điều chỉnh sản xuất sao cho phù hợp với mức tiêu thụ theo thời gian thực.

Nó có thể phân tích dữ liệu sử dụng trong quá khứ cùng với dữ liệu thời tiết trực tiếp và các sự kiện địa phương để cân bằng tải lưới điện, ngăn chặn sự cố mất điện và lên lịch bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp.

📌 Ví dụ: Một công ty điện lực sử dụng AI để phân tích dữ liệu thời tiết và hoạt động công nghiệp theo thời gian thực trước một đợt nắng nóng. AI dự báo nhu cầu sẽ tăng vọt 25% vào chiều thứ Ba, mức tăng thường dẫn đến mất điện. Hệ thống tự động lên lịch xả điện quy mô lớn từ kho lưu trữ pin khu vực để đưa vào lưới điện chính xác vào lúc 2:00 chiều và cân bằng tải.

6. Du lịch và dịch vụ khách sạn

Các mô hình dự báo dựa trên AI giúp các hãng hàng không, khách sạn và đại lý du lịch dự đoán chính xác các đợt tăng vọt và sụt giảm nhu cầu. Để làm được điều này, họ đối chiếu các mẫu đặt phòng trong quá khứ với các biến số thời gian thực như giá cả của đối thủ cạnh tranh, các sự kiện địa phương và hoạt động tìm kiếm.

Điều này giúp các nhóm trong ngành khách sạn tối ưu hóa chiến lược định giá, lịch làm việc của nhân viên dọn dẹp hoặc nhân viên phục vụ, cũng như việc sử dụng các tiện nghi (ví dụ: ước tính số lượng khách có khả năng sử dụng spa hoặc đặt đơn đặt hàng dịch vụ phòng).

📌 Ví dụ: Một hãng du thuyền cao cấp sử dụng AI để dự báo lượng đặt chỗ trên các tuyến Caribbean sẽ giảm 40% do dự báo mùa bão đang diễn ra. Hãng này tự động điều chỉnh ngân sách tiếp thị để quảng bá các hành trình Địa Trung Hải, đồng thời điều chỉnh nhân sự và nguồn cung thực phẩm cho các chuyến đi Caribbean còn lại.

Lợi ích của việc dự báo nhu cầu dựa trên AI

Chúng ta đã thấy AI cải thiện dự báo nhu cầu như thế nào và các nhóm khác nhau sử dụng nó ra sao. Nhưng liệu nó có thực sự lợi nhuận đến vậy không?

Hãy cùng tìm hiểu:

Độ chính xác dự báo cao hơn: Các mô hình AI phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn để xác định chính xác những yếu tố thúc đẩy nhu cầu. Bằng cách loại bỏ sự thiên vị của con người và các lỗi tính toán, chúng mang lại các dự báo chính xác hơn rất nhiều

Phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi về nhu cầu: Cho dù một sản phẩm trở nên phổ biến hay một tuyến đường cung ứng bị khối gián đoạn, AI có thể phát hiện sự thay đổi chỉ trong vài giờ. Tốc độ này cho phép bạn điều chỉnh sản xuất và vận chuyển trước khi các đối thủ cạnh tranh kịp nhận ra thị trường đã thay đổi

Tăng hiệu quả hoạt động: Tự động hóa việc dự báo và phân tích dữ liệu giúp nhóm của bạn thoát khỏi những công việc thủ công lặp đi lặp lại. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào việc sử dụng các thông tin chi tiết để tối ưu hóa mức tồn kho, lịch làm việc của nhân viên và chiến lược tổng thể

Giảm lãng phí: Sự thiếu chính xác gây tốn kém do hàng hỏng và tồn kho quá mức. Ngược lại, AI đảm bảo lượng hàng tồn kho vừa đủ và hiệu quả. Trong các ngành như thực phẩm hoặc thời trang, điều này đồng nghĩa với việc giảm thiểu hàng hết hạn và các đợt thanh lý hàng tồn kho không mang lại lợi nhuận

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: Dự báo nhu cầu chính xác đảm bảo rằng các sản phẩm mà khách hàng mong muốn luôn có sẵn trong kho. Điều này trực tiếp góp phần xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và tăng giá trị trọn đời của khách hàng

👀 Bạn có biết? Trước khi ra mắt New Coke vào năm 1985, Coca-Cola đã tiến hành 200.000 cuộc thử nghiệm hương vị và kết quả cho thấy 53% người tham gia ưa thích công thức mới. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã bỏ sót một chi tiết: sự gắn bó cảm xúc với công thức gốc. Phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng quá mạnh mẽ đến mức Coca-Cola buộc phải đưa công thức gốc trở lại ngay lập tức.

Giới hạn của AI trong dự báo nhu cầu

Mặc dù AI cung cấp các dự báo chính xác và thông tin thời gian thực, nó cũng có những nhược điểm:

Giới hạn Ý nghĩa của điều này Vấn đề về chất lượng dữ liệu AI cần dữ liệu sạch và nhất quán. Nếu dữ liệu của bạn đã lỗi thời hoặc chứa nhiều lỗi (như dữ liệu trùng lặp), các dự báo của bạn sẽ không chính xác Sự thay đổi mô hình Khi điều kiện thị trường hoặc hành vi người tiêu dùng thay đổi, các mô hình AI sẽ “chệch hướng” và mất độ chính xác theo thời gian Ảo tưởng về độ chính xác Các dự báo nhu cầu cực kỳ chính xác (ví dụ: “chính xác 452 đơn vị cần thiết cho quý tới”) tạo ra cảm giác chắc chắn sai lầm trong một thế giới đầy biến động Sự kiện thiên nga đen AI rất giỏi trong việc dự đoán các xu hướng, nhưng lại gặp khó khăn với các sự kiện không có tiền lệ (như đại dịch toàn cầu hoặc thảm họa thiên nhiên). Nó không thể phản ứng kịp thời cho đến khi thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra Thiếu minh bạch Một số mô hình AI (như học sâu) phức tạp đến mức con người khó có thể hiểu được lý do tại sao một dự đoán cụ thể lại được đưa ra. Nhiều nhóm bỏ qua các đề xuất của AI vì họ đơn giản là không tin tưởng vào chúng

Tại sao dự báo nhu cầu lại thất bại nếu không có sự thực thi

Ngay cả dự báo chính xác nhất cũng trở nên vô ích nếu các bước vận hành — như đơn đặt hàng tồn kho, lập lịch làm việc hoặc điều chỉnh sản xuất — không được thực hiện.

Hoặc tệ hơn, bạn có thể đã hành động dựa trên các dự báo nhu cầu mà không nhận ra rằng việc thực thi của bạn đang gặp vấn đề.

Bạn cần nắm rõ các lỗi thường gặp trong quá trình triển khai trước khi thực hiện dự báo nhu cầu 👇

📌 Ví dụ: Nếu nhóm tiếp thị kích hoạt một đợt khuyến mãi lớn nhưng không thông báo cho nhóm hậu cần chuẩn bị thêm xe tải, việc triển khai sẽ thất bại.

1. Sự phân mảnh giữa các bộ phận

Nếu AI dự báo nhu cầu đối với một mục cụ thể sẽ tăng đột biến, thông tin đó phải được truyền đạt đến những người có thể thực sự làm việc cần làm để giải quyết tình huống đó. Khi các nhóm không phối hợp thông tin, các tín hiệu về nhu cầu sẽ bị sai lệch.

👀 Bạn có biết? Các rào cản tổ chức đã cản trở sự hợp tác trong nhiều thập kỷ qua. Các nghiên cứu cho thấy 67% các trường hợp hợp tác thất bại là do các nhóm làm việc bị cô lập, và 70% các nhà lãnh đạo CX coi sự cô lập là rào cản lớn nhất đối với việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Ngay từ năm 2002, 83% các nhà điều hành đã thừa nhận sự tồn tại của các "vùng cô lập" trong công ty của họ, với 97% cho rằng điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh.

2. Các động lực không phù hợp

Việc thực thi cũng sẽ gặp trục trặc khi các nhóm khác nhau được thưởng dựa trên các kết quả khác nhau.

Ví dụ, nhóm bán hàng muốn đảm bảo không bao giờ hết hàng, nên họ thường có xu hướng dự báo quá cao. Trong khi đó, các nhóm vận hành và tài chính có thể duy trì sự cân bằng hơn để giữ chi phí lưu trữ ở mức thấp nhất có thể.

3. Phản ứng chậm trễ trước những thay đổi theo thời gian thực

Ngay cả khi dự báo là chính xác, nó cũng không mang lại lợi ích gì nếu bạn không bổ sung hàng hóa lên kệ theo dự báo. Hoặc nếu nhóm hậu cần không thể giao hàng đúng hạn do những sự cố bất ngờ, chẳng hạn như thời tiết xấu hoặc ùn tắc giao thông.

👀 Bạn có biết? Lenovo điều phối hơn 2.000 nhà cung cấp toàn cầu bằng giải pháp AI do chính công ty phát triển, Supply Chain Intelligence (SCI). Bằng cách dự đoán nguồn cung và các rủi ro tiềm ẩn, SCI đã giúp Lenovo tăng doanh thu lên 4,8% và cắt giảm chi phí sản xuất và logistics xuống 20%.

Cách ClickUp hỗ trợ dự báo nhu cầu dựa trên AI

ClickUp là phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ, giúp các nhóm khác nhau dự đoán, theo dõi và điều chỉnh dự báo nhu cầu.

Không gian Làm việc AI tích hợp kết hợp nhiều tính năng AI tiên tiến để dự báo theo thời gian thực.

Dưới đây là phân tích chi tiết. 👇

1. Thu thập dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn

Việc nhập dữ liệu khách hàng vào các mô hình dự báo AI của bạn một cách thủ công là một việc vô cùng phiền phức.

Bạn thu thập thông tin từ các công cụ không kết nối với nhau — như bảng tính, hệ thống CRM và các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, bạn phải làm sạch và hợp nhất tất cả dữ liệu chỉ để xây dựng mô hình dự báo nhu cầu.

ClickUp tự động tập hợp tất cả dữ liệu liên quan đến nhu cầu của bạn vào một nơi duy nhất. Cách thức như sau:

Thu thập xu hướng thị trường và nghiên cứu bằng cách sử dụng ClickUp Biểu mẫu

Sử dụng ClickUp biểu mẫu để thực hiện nghiên cứu thị trường và dự đoán nhu cầu thị trường

ClickUp Form cho phép bạn thu thập cả dữ liệu định lượng và định tính để dự báo nhu cầu chính xác hơn. Thu thập phản hồi của khách hàng, theo dõi ý định mua hàng, thực hiện quy trình nghiên cứu thị trường hoặc thu thập báo cáo bán hàng thực tế từ các nhóm.

Vì các biểu mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh từng trường thông tin để phù hợp với nhu cầu nghiên cứu của mình. Ngoài ra, logic điều kiện giúp biểu mẫu của bạn thực sự linh hoạt — hiển thị hoặc ẩn các câu hỏi dựa trên câu trả lời trước đó để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa.

Dự báo nhu cầu bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực từ các tích hợp ClickUp

Trích xuất dữ liệu thời gian thực từ hơn 1.000 công cụ vào một hệ thống thống nhất bằng cách sử dụng các tích hợp ClickUp gốc. Các tính năng này hoàn toàn không cần viết mã — bạn có thể chuyển đổi chúng chỉ với một cú nhấp chuột!

Tính năng này cho phép bạn tự động nhập dữ liệu bán hàng trong quá khứ từ HubSpot, lưu lượng truy cập trang web từ Google Analytics, dữ liệu tương tác khách hàng từ Intercom và cập nhật hàng tồn kho từ Shopify — tất cả trực tiếp vào ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng API tùy chỉnh của ClickUp để tích hợp phần mềm chuyên biệt hoặc độc quyền mà không cần phát triển phức tạp. Điều này đảm bảo mọi nguồn dữ liệu liên quan đều được tích hợp vào quy trình dự báo nhu cầu của bạn.

2. Phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu và điều chỉnh chiến lược bằng AI

Giải pháp AI phù hợp không chỉ dự báo nhu cầu theo thời gian thực.

Thay vào đó, nó tích hợp vào quy trình làm việc của bạn để hiểu bối cảnh, cảnh báo rủi ro, mô phỏng các kịch bản nhu cầu và đưa ra đề xuất dựa trên nguồn lực thực tế của bạn.

ClickUp AI tích hợp thông tin chi tiết và có thể áp dụng này vào không gian làm việc của bạn:

Dự đoán và phân tích các xu hướng nhu cầu như một chuyên gia với ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý AI bối cảnh của nền tảng — được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn để loại bỏ việc chuyển đổi bối cảnh, tăng tốc phân tích và giải quyết tình trạng AI lan tràn.

Khác với các công cụ dự báo nhu cầu dựa trên AI thông thường, ClickUp Brain hiểu rõ các dự án của bạn, ghi nhớ bối cảnh và kết nối dữ liệu giữa các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện, bảng điều khiển, v.v.

Dưới đây là cách các nhóm sử dụng AI bối cảnh để nâng cao khả năng dự báo nhu cầu:

Phân tích dữ liệu ngay lập tức: Nhận diện các mẫu mua hàng phức tạp hoặc xem sự thay đổi giá ảnh hưởng đến nhu cầu như thế nào chỉ bằng cách trò chuyện với Brain. Ví dụ: “Brain, bạn nhận thấy những mẫu lặp lại nào trong các báo cáo doanh số và phản hồi của ba quý gần đây”

Phát hiện rủi ro sớm: Yêu cầu Brain cảnh báo về nguy cơ hết hàng, tồn kho quá mức và các điểm nghẽn khác dựa trên hiệu suất thời gian thực. Vì Brain có cái nhìn toàn diện về hệ thống tồn kho và hệ thống điểm bán hàng của bạn, nên nó có thể phát hiện các rủi ro tiềm ẩn một cách chính xác. Ví dụ: “Có những rủi ro nào trong kế hoạch nhu cầu hiện tại của chúng ta cho quý 2”

Mô phỏng các kịch bản nhu cầu: Đưa ra các ý tưởng về cách các tình huống khác nhau sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Ví dụ: “Việc giảm giá 15% sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tổng nhu cầu của chúng ta trong tháng tới”

Điều chỉnh khi dự báo thay đổi: Brain sử dụng dữ liệu thời gian thực để đề xuất hướng đi tối ưu, dù đó là việc điều chỉnh lại nhóm hay điều chỉnh ngân sách. Ví dụ: “Cách tốt nhất để cân bằng lại sức chứa là gì nếu nhu cầu quý 3 tăng đột biến 20%”

Làm việc nhanh hơn với trí tuệ nhân tạo trên máy tính để bàn (hay còn gọi là ClickUp Brain MAX)

Tìm kiếm thông tin phù hợp nhanh hơn trong công việc và tài liệu với ClickUp Enterprise Search

ClickUp BrainMAX tích hợp toàn bộ tính năng của Brain và mang chúng trực tiếp đến màn hình máy tính của bạn — không cần phải chuyển đổi giữa các tab trình duyệt. Bạn có thể đặt câu hỏi, phân tích và hành động dựa trên các thông tin chi tiết trong khi vẫn duy trì kết nối với công việc hàng ngày của mình.

Dưới đây là cách AI giúp bạn trong công việc:

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu: Truy cập GPT-4, Claude và Gemini tại một nơi duy nhất. Ví dụ: sử dụng Claude để phân tích sâu hoặc GPT-4 để kiểm tra kịch bản nhanh chóng

Dictate, don’t type: Làm việc nhanh hơn 400 lần chỉ bằng cách nói ra suy nghĩ của bạn thay vì gõ chúng với Làm việc nhanh hơn 400 lần chỉ bằng cách nói ra suy nghĩ của bạn thay vì gõ chúng với tính năng Talk-to-Text . Ví dụ: đọc lệnh, “Tóm tắt biến động doanh số của quý trước” hoặc “Giao công việc cập nhật dự báo hàng tồn kho cho Sam trước Monday tuần sau”

Tìm kiếm tệp/thông tin trên toàn bộ không gian làm việc của bạn: Sử dụng Sử dụng Enterprise Search để tìm kiếm các công việc, tài liệu hoặc báo cáo trên ClickUp và các công cụ được kết nối của bạn. Ví dụ: chỉ cần nhập, “Hiển thị bảng tính về xu hướng mua hàng của người tiêu dùng trong tháng này”

✅ Kiểm chứng: Theo McKinsey, các công ty sử dụng dự báo dựa trên AI có thể giảm mức tồn kho dư thừa từ 20-30%. Điều này chứng minh rằng các dự báo chính xác sẽ trực tiếp góp phần tạo ra các chuỗi cung ứng gọn nhẹ và hiệu quả hơn.

3. Tập trung các giả định và thông tin chi tiết về nhu cầu

Để các dự báo thực sự hỗ trợ việc ra quyết định thông minh, mỗi thành viên trong nhóm cần có quyền truy cập vào bức tranh toàn cảnh: các báo cáo hỗ trợ, nghiên cứu thị trường, ngân sách, kế hoạch nguồn lực, v.v.

ClickUp cung cấp cho bạn một không gian trung tâm để tạo, tổ chức và kết nối tất cả các tài liệu dự báo nhu cầu, giúp mọi bên liên quan đều nắm rõ thông tin.

Hiển thị trực quan nhu cầu, tài nguyên, công việc, v.v., bằng cách sử dụng chế độ xem ClickUp

Chọn từ hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh —như Bảng, Dòng thời gian, Biểu đồ Gantt và Danh sách—để hiển thị dữ liệu của bạn chính xác theo cách bạn cần.

Đầu tiên, ClickUp Chế độ xem Khối lượng công việc và Teams Hub cung cấp cái nhìn rõ ràng về sức chứa của nhóm, mức độ sử dụng tài nguyên và khả năng xử lý công việc trên các dự án. Tình trạng sẵn sàng của từng thành viên trong nhóm được hiển thị bằng các thanh màu sắc: xanh lá cây cho trạng thái sẵn sàng, vàng cho trạng thái gần đạt giới hạn và đỏ cho trạng thái quá tải.

Vì vậy, nếu dự báo cho thấy lượng đơn đặt hàng sẽ tăng đột biến vào tháng tới, bạn có thể nhanh chóng đánh giá xem nhóm của mình có đủ sức chứa để xử lý hay không. Nếu không, chỉ cần kéo và thả các công việc để điều chỉnh lại trách nhiệm và gia hạn ngày đáo hạn nhằm tối ưu hóa việc dự báo nguồn lực.

Quản lý kiến thức về dự báo với ClickUp Tài liệu

Lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn trên một nền tảng duy nhất để đạt được kết quả nhanh chóng và hiệu quả hơn với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs đóng vai trò là trung tâm kiến thức chính của bạn. Sử dụng nền tảng này để ghi chép các giả định về nhu cầu, tải lên tài liệu nghiên cứu và lưu trữ các báo cáo chiến lược tại một nơi duy nhất.

Bạn có thể sử dụng Docs để lưu trữ và quản lý:

Báo cáo nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh

Kế hoạch nguồn lực và năng lực

Các mô hình ngân sách và định giá

Báo cáo dữ liệu lịch sử

Tổng hợp doanh số theo khu vực hoặc theo kỳ

Kế hoạch ra mắt sản phẩm

Mô phỏng kịch bản

Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh hoặc kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Mỗi tài liệu ClickUp đều được thiết kế để hợp tác — nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa đồng thời, bình luận trực tiếp và liên kết tài liệu trực tiếp với các công việc liên quan. Các quyền truy cập và kiểm soát chia sẻ giúp bảo mật dữ liệu dự báo nhạy cảm đồng thời vẫn đảm bảo các bên liên quan phù hợp có thể truy cập được.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1957, mẫu xe Ford Edsel đã thất bại dù đã dự đoán chính xác thu nhập của tầng lớp trung lưu sẽ tăng. Vấn đề nằm ở đâu? Mẫu xe này mất tới 10 năm để xây dựng kế hoạch và nghiên cứu trước khi ra mắt. Khi xe được đưa vào các showroom, thị hiếu của người mua đã thay đổi, và cuộc suy thoái năm 1958 đã khiến doanh số sụt giảm hơn 40%. Ford có dữ liệu, nhưng thời điểm ra mắt lại hoàn toàn sai lầm.

4. Điều phối kế hoạch liên chức năng

Các bộ phận bán hàng, tiếp thị, vận hành và tài chính đều đóng vai trò quan trọng trong việc biến các dự báo thành kết quả thực tế.

Vấn đề là gì?

Việc lập kế hoạch thường diễn ra trên một công cụ, giao tiếp trên một công cụ khác, và thực thi lại ở một nơi khác.

ClickUp giúp loại bỏ sự lộn xộn đó bằng cách cung cấp cho mỗi nhóm một không gian làm việc chung để cùng nhau lập kế hoạch, thực hiện và điều chỉnh chiến lược:

Tập trung giao tiếp giữa các nhóm với ClickUp Chats

Trò chuyện ngay lập tức với đồng nghiệp của bạn qua ClickUp Chat

ClickUp Chat cho phép giao tiếp thời gian thực ngay trong không gian làm việc của bạn. Tạo các kênh chuyên dụng để các nhóm có thể đăng cập nhật nhanh, gắn thẻ đồng nghiệp, chia sẻ tệp và liên kết công việc hoặc phản hồi.

ClickUp Brain còn đi xa hơn nữa: Bạn có thể tạo phản hồi bằng AI, tóm tắt các chủ đề trò chuyện, chỉnh sửa nội dung tin nhắn hoặc thậm chí dịch các trò chuyện để đảm bảo sự đồng bộ giữa các nhóm toàn cầu.

Giao các mục cụ thể cho các thành viên trong nhóm từ các công việc bằng tính năng Bình luận được giao của ClickUp

Gắn thẻ một thành viên cụ thể trong nhóm và biến bình luận của bạn thành một mục cụ thể với tính năng Gán Bình luận của ClickUp. Tính năng này rất hữu ích trong các chu kỳ lập kế hoạch nhu cầu, khi phản hồi liên quan đến nhiều bộ phận.

Ví dụ: nếu bộ phận Tiếp thị nhận thấy sự gia tăng đột biến về sự quan tâm và cần bộ phận Tài chính xem xét lại ngân sách, họ có thể gắn thẻ trực tiếp bộ phận Tài chính trong chủ đề liên quan thay vì tạo một công việc riêng biệt hoặc chuỗi email.

Giao và theo dõi công việc trong nhiệm vụ ClickUp

Tạo công việc trong ClickUp để phân công công việc liên quan đến dự báo — thêm ngày đáo hạn, nhiều người được giao, trạng thái, mô tả, mối quan hệ phụ thuộc, v.v.

Sau khi các dự báo được hoàn thiện, hãy sử dụng nhiệm vụ ClickUp để phân phối nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện.

Tạo một công việc như “Điều chỉnh mục tiêu chiến dịch dựa trên dự báo quý 2,” thêm mô tả, danh sách công việc con và ngày đáo hạn. Bạn cũng có thể liên kết các tài liệu liên quan và thiết lập các mối quan hệ phụ thuộc để đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng thứ tự.

Vì Brain đã được tích hợp vào các công việc của bạn, bạn có thể sử dụng nó để tóm tắt các cập nhật, viết lại mô tả công việc hoặc tự động tạo danh sách kiểm tra chất lượng (QA).

5. Tự động hóa quy trình dự báo nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch

Khi nhu cầu thay đổi, các nhóm phải cập nhật ngay lập tức dòng thời gian, ngân sách và nguồn lực. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ công trên nhiều nền tảng khác nhau là chậm chạp và dễ xảy ra lỗi.

ClickUp cho phép bạn tự động hóa quy trình dự báo nhu cầu từ đầu đến cuối. Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện:

Tự động hóa các công việc dự báo lặp đi lặp lại bằng ClickUp Automations

Kích hoạt các cập nhật do AI tạo ra cho các công việc thông qua các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh

Sử dụng ClickUp Tự động hóa để tạo các quy trình làm việc dựa trên quy tắc, giúp tiết kiệm hàng giờ nỗ lực thủ công. Xác định các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động để đảm bảo quy trình dự báo của bạn luôn diễn ra suôn sẻ — ngay cả khi không ai cập nhật thủ công.

Ví dụ, bạn có thể tự động hóa các công việc như:

Cập nhật trạng thái dự án khi các số dự báo vượt qua ngưỡng đã cài đặt

Gửi thông báo khi lượng hàng tồn kho giảm xuống dưới mức nhu cầu dự báo

Phân công thành viên trong nhóm theo dõi khi dự báo cho thấy một đợt tăng đột biến sắp xảy ra

ClickUp cung cấp hai cách đơn giản để tạo quy trình tự động hóa:

Trình tạo kéo và thả: Chọn từ các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động có sẵn để cài đặt quy trình tự động hóa chỉ trong vài giây

Trình tạo tự động hóa AI: Mô tả quy trình tự động hóa của bạn bằng ngôn ngữ thông thường. Brain sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng và cấu hình quy trình tự động hóa phù hợp nhất cho bạn

Điều chỉnh kế hoạch theo thời gian thực với ClickUp Super Agents

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa các công việc, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiều việc cần làm hơn

Khác với các quy trình tự động hóa dựa trên quy tắc tiêu chuẩn, các Trợ lý AI của ClickUp có khả năng thích ứng với bối cảnh, theo dõi kết quả và thực hiện các hành động tiếp theo. Hãy xem chúng như những trợ lý luôn sẵn sàng, quản lý các hoạt động dự báo của bạn ở chế độ nền.

Bạn có thể sử dụng các Trợ lý AI này để:

Theo dõi dữ liệu bán hàng hoặc tồn kho theo thời gian thực (thông qua tích hợp) và kích hoạt cập nhật khi xu hướng thay đổi

Tổng hợp các xu hướng hàng tuần và chia sẻ chúng trong kênh trò chuyện ClickUp hoặc tài liệu

Tự động lập lại khối lượng công việc bằng cách so sánh dự báo tài nguyên với sức chứa hiện tại của nhóm

Để tìm hiểu thêm về cách các Super Agents hoạt động trong thực tế, hãy xem video này. 👇

6. Theo dõi các hành động dựa trên dự báo

Đúng vậy, các bảng điều khiển biến dữ liệu thô thành những thông tin trực quan hấp dẫn. Nhưng điều đó chưa đủ.

Bạn cần các bảng điều khiển thông minh vượt ra ngoài việc hiển thị dữ liệu cơ bản để cung cấp các đề xuất có thể thực hiện, thông tin chi tiết theo vai trò và cảnh báo thời gian thực.

Đó chính là lý do ClickUp ra đời:

Hiển thị hiệu suất dự báo bằng Bảng điều khiển ClickUp

Đo lường độ chính xác của dự báo và các hành động thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan trực tiếp và tương tác về hiệu quả hoạt động của các dự án và hành động dựa trên dự báo của bạn.

Bạn có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như:

Độ chính xác của dự báo so với tỷ lệ lỗi

Sử dụng tài nguyên

Tỷ lệ hết hàng

Số ngày tồn kho hiện tại

Doanh thu so với dự báo

Độ ổn định của dự báo

Phân tích sản phẩm

Hiệu quả phân khúc nhu cầu

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh bằng hơn 20 tiện ích kéo và thả, bao gồm biểu đồ tròn và biểu đồ cột. Bộ lọc Bảng điều khiển cho phép bạn thu hẹp phạm vi theo khoảng thời gian, nhóm hoặc khu vực để xác định các xu hướng.

Vì mọi tiện ích đều được cập nhật theo thời gian thực, bảng điều khiển của bạn luôn phản ánh dữ liệu mới nhất từ ClickUp hoặc các công cụ được kết nối.

Nhận các đề xuất thông minh từ AI với ClickUp AI Thẻ

Tạo ra các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI trên các bảng điều khiển bằng cách sử dụng thẻ AI

Kết hợp bảng điều khiển của bạn với ClickUp AI Cards để nhận được những thông tin chi tiết tức thì do AI tạo ra. Những thẻ này phân tích dữ liệu không gian làm việc theo thời gian thực để cung cấp những điểm chính, giải thích xu hướng và đề xuất.

Ví dụ: nếu sự chậm trễ trong sản xuất đe dọa đến mục tiêu của bạn, Thẻ AI có thể cảnh báo: “Số lượng đơn đặt hàng đang chờ giao hàng đang có xu hướng cao hơn dự báo. Hãy bổ sung sức chứa tạm thời ngay lập tức để tránh tình trạng tồn đọng.”

Nắm vững kỹ năng dự báo nhu cầu dựa trên AI với ClickUp

Việc sử dụng AI để dự báo nhu cầu của khách hàng và thị trường nghe có vẻ rất tương lai—các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) thậm chí có thể nghĩ rằng điều này nằm ngoài khả năng của họ.

Nhưng thực tế là, đây là một chiến lược sinh tồn. Nếu thiếu nó, bạn sẽ hành động mù quáng, chờ đợi va phải bức tường.

ClickUp đơn giản hóa việc dự báo nhu cầu bằng AI để các doanh nghiệp có kích thước khác nhau đều có thể dễ dàng áp dụng mà không cảm thấy quá tải. Bí quyết là gì? ClickUp Brain, mạng lưới thần kinh kết nối toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Nó hiểu và ghi nhớ mọi diễn biến trong các dự án của bạn, giúp việc dự báo nhu cầu tương lai trở nên dễ dàng và điều chỉnh chiến lược dựa trên các điều kiện kinh doanh thực tế.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Dự báo nhu cầu bằng AI sử dụng học máy và dữ liệu lịch sử để dự đoán nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Nó phân tích các mẫu, tính mùa vụ và các yếu tố bên ngoài (như các chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi thị trường) để đưa ra các dự báo linh hoạt và dựa trên dữ liệu hơn so với các phương pháp thủ công.

Dự báo nhu cầu bằng AI thường chính xác hơn các phương pháp truyền thống vì nó liên tục học hỏi từ dữ liệu mới và phát hiện các mẫu phức tạp. Độ chính xác cũng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, thiết kế mô hình và bối cảnh kinh doanh, nhưng nhiều tổ chức đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về độ chính xác của dự báo.

AI bổ sung cho các phương pháp dự báo truyền thống thay vì thay thế hoàn toàn chúng. Các mô hình thống kê và phán đoán của con người vẫn rất quan trọng, đặc biệt đối với các sản phẩm mới hoặc các sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử. Hầu hết các nhóm đều kết hợp các thông tin từ AI với chuyên môn kinh doanh để đưa ra các quyết định lập kế hoạch nhu cầu cân bằng.

Các nhóm khác nhau sử dụng dự báo nhu cầu để lập kế hoạch về hàng tồn kho, sản xuất, nhân sự và mua sắm. Ví dụ, các nhóm vận hành và chuỗi cung ứng điều chỉnh đơn đặt hàng, các nhóm tiếp thị lên kế hoạch cho các chiến dịch, còn bộ phận tài chính tinh chỉnh dự báo ngân sách và doanh thu.

Một công cụ lý tưởng kết hợp dự báo nhu cầu theo thời gian thực với hợp tác nhóm, phân tích dữ liệu tự động, tự động hóa quy trình làm việc và các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI.

Bạn có thể cài đặt các quy trình tự động hóa tùy chỉnh, trực quan hóa xu hướng dự báo, tích hợp với các công cụ bên ngoài và sử dụng AI tích hợp sẵn để tạo ra các thông tin chi tiết dễ hiểu. Nó cũng cho phép bạn hợp tác với các thành viên trong nhóm theo thời gian thực và quản lý các công việc hàng ngày từ cùng một nơi.