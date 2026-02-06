Cách onboarding các nhà phát triển nhanh hơn bằng cách sử dụng AI Amazon Q

Quá trình onboarding một nhà phát triển mới thường mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến của hầu hết các nhóm.

👉🏼 44% tổ chức cho biết phải mất hơn hai tháng để các nhà phát triển mới có thể đạt được năng suất cao.

Bạn nghĩ đó là vấn đề về nhân tài? Không hẳn. Đó là vấn đề về khoảng cách kiến thức.

Ngay từ ngày đầu tiên, các kỹ sư mới phải đối mặt với một kho mã nguồn khổng lồ, tài liệu phân mảnh và những quyết định kiến trúc đã được đưa ra từ nhiều năm trước mà họ không tham gia.

Kết quả là gì? Họ dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm, hỏi han hoặc chờ đợi các kỹ sư cấp cao trả lời (và không đủ thời gian để thực sự triển khai mã).

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Amazon Q Developer, trợ lý lập trình AI của AWS, để giảm bớt những khó khăn ban đầu bằng cách làm cho mã nguồn và bối cảnh kỹ thuật của bạn dễ hiểu hơn. Bạn cũng sẽ học cách kết hợp nó với hệ thống quản lý quy trình làm việc có cấu trúc của ClickUp để tạo ra một hệ thống onboarding hoàn chỉnh.

Hãy để các nhà phát triển của bạn đóng góp mã trong vài ngày, không phải vài tuần! 🤩

Amazon Q Developer là gì?

Amazon Q Developer là một trợ lý AI của AWS được thiết kế để giúp các nhà phát triển hiểu, xây dựng và duy trì phần mềm một cách hiệu quả hơn. Điều này trực tiếp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình onboarding: làm quen với một cơ sở mã nguồn lạ lẫm.

Cách công việc của Amazon Q Developer

Nó hoạt động như một plugin trực tiếp trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) của nhà phát triển, như VS Code hoặc các công cụ của JetBrains. Điều này có nghĩa là hỗ trợ luôn sẵn sàng ngay tại nơi họ viết mã, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi ngữ cảnh và tìm kiếm ở nơi khác.

Nó hoạt động theo hai cách chính:

Đầu tiên, giao diện trò chuyện cho phép các nhà phát triển đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thứ hai, nó cung cấp các đề xuất trực tiếp, tự động hoàn thành mã khi họ gõ dựa trên các mẫu mà nó đã học từ cơ sở mã của bạn.

Tại sao nên sử dụng Amazon Q cho quá trình onboarding nhà phát triển?

Điều làm cho nó trở nên mạnh mẽ trong việc onboarding là nó không phải là một chatbot thông thường. Bạn kết nối nó với các nguồn kiến thức riêng tư của công ty.

Kho lưu trữ mã nguồn: Nó học từ mã nguồn thực tế của bạn trên GitHub, GitLab hoặc Bitbucket.

Tài liệu: Nó lấy thông tin từ các wiki của bạn trong Confluence hoặc SharePoint.

Hệ thống theo dõi vấn đề: Nó hiểu lịch sử dự án từ Jira hoặc GitHub Issues

Bằng cách chỉ mục thông tin nội bộ của bạn, Amazon Q cung cấp các câu trả lời cụ thể cho hệ thống của bạn, không phải những gợi ý mơ hồ từ internet công cộng.

👀 Bạn có biết? Amazon Q không chỉ hữu ích trong việc đẩy nhanh quá trình onboarding. Nó thực sự được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Việc cần làm của một nhân viên mới là sử dụng nó để: Hiểu rõ về một tính năng hiện có

Nhận hỗ trợ để viết một bản mới

Khắc phục vấn đề

Tạo các bài kiểm tra đơn vị, hoặc thậm chí

Nâng cấp phần cũ của ứng dụng

Họ có thể bắt đầu đóng góp một cách có ý nghĩa ngay từ ngày đầu tiên, thay vì phải mất hàng tuần chỉ để làm quen với môi trường làm việc.

Tại sao quá trình onboarding nhà phát triển lại mất quá nhiều thời gian?

Sự bực bội do quy trình onboarding nhà phát triển chậm chạp không chỉ ảnh hưởng đến nhân viên mới; nó còn là gánh nặng cho toàn bộ nhóm kỹ thuật.

💰 Hãy tưởng tượng: Ngay cả thời gian đào tạo trung bình 2 tháng cho nhà phát triển cũng tốn kém. Với chi phí toàn phần khoảng $150.000/năm, một nhân viên mới hoạt động ở mức 50% năng suất trong hai tháng đầu tiên có thể gây thiệt hại khoảng $12.500 do sản lượng bị mất. Nhân con số đó với một chục nhân viên, quá trình onboarding chậm chạp nhanh chóng trở thành lãng phí hàng trăm nghìn đô la mỗi năm cho các nhóm kỹ thuật.

Sự chậm trễ trong quá trình onboarding nhà phát triển được gây ra bởi các điểm nghẽn phổ biến tích tụ theo thời gian:

Sự chậm trễ trong quá trình onboarding nhà phát triển được gây ra bởi các điểm nghẽn phổ biến tích tụ theo thời gian:

Tình trạng tài liệu phân tán: Thông tin quan trọng bị phân tán: sơ đồ kiến trúc trong wiki Confluence, hướng dẫn API trong tài liệu Notion, hướng dẫn thiết lập trong tệp README và các quyết định quan trọng bị chôn vùi trong các chủ đề Slack cũ. Không có nguồn thông tin chính xác duy nhất, nên nhân viên mới phải dành tuần đầu tiên cho một cuộc tìm kiếm thông tin đầy khó khăn.

Kiến thức nội bộ: Bối cảnh quan trọng nhất — Bối cảnh quan trọng nhất — kiến thức nội bộ hoặc lý do đằng sau mã — thường không được ghi chép lại. Nó tồn tại trong đầu óc của các kỹ sư giàu kinh nghiệm nhất của bạn. Khi họ không có mặt, đi nghỉ phép hoặc cuối cùng rời khỏi công ty, kiến thức đó sẽ mất đi, và mỗi nhân viên mới phải tự mình khám phá lại một cách vất vả.

Rào cản trong việc thiết lập môi trường làm việc: Việc thiết lập một môi trường phát triển cục bộ có thể mất nhiều ngày. Microsoft phát hiện ra rằng việc sử dụng cấu hình dưới dạng mã (configuration-as-code) có thể giảm thời gian onboarding máy trạm từ 3-5 ngày xuống còn vài phút . Tuy nhiên, nếu không có công cụ phù hợp, các nhà phát triển mới vẫn phải đối mặt với việc cài đặt các phụ thuộc, truy cập vào các kho lưu trữ đúng và điều hướng qua quy trình CI/CD.

Độ phức tạp của mã nguồn: Các ứng dụng hiện đại hiếm khi đơn giản. Một nhà phát triển mới có thể phải đối mặt với một kho mã nguồn khổng lồ (monorepo) hoặc một mạng lưới microservices phức tạp. Nếu không có bản đồ rõ ràng hoặc mục nhập, sẽ không thể biết bắt đầu từ đâu, dẫn đến cảm giác bị quá tải.

Cách Amazon Q Developer Tăng Tốc Quá Trình Onboarding Nhà Phát Triển

Các nhà phát triển mới thường bị mắc kẹt trong chu kỳ “khám phá” — họ không đủ kiến thức để thậm chí đặt ra những câu hỏi đúng. Các trợ lý AI như Amazon Q phá vỡ chu kỳ này bằng cách khiến kiến thức tổ chức của nhóm bạn trở nên có thể tìm kiếm ngay lập tức. Và như vậy, họ biến những tuần khám phá đầy khó khăn thành những phút công việc có năng suất cao.

Làm thế nào? Thông qua ba khả năng cốt lõi sau:

Trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi kỹ thuật

Giả sử nhà phát triển mới của bạn cần hiểu cách hoạt động của luồng xác thực của ứng dụng. Cách truyền thống yêu cầu họ đăng câu hỏi trong kênh Slack công khai và hy vọng người phù hợp sẽ thấy… hoặc cố gắng tìm một nhà phát triển cấp cao không đang trong cuộc họp. Họ có thể phải chờ hàng giờ chỉ để nhận được câu trả lời đơn giản.

Với giao diện trò chuyện của Amazon Q, họ có thể đơn giản hỏi, “Quy trình xác thực của chúng ta hoạt động như thế nào?” bằng tiếng Anh thông thường. Vì nó được kết nối với các kho lưu trữ và wiki của bạn, nó tổng hợp một giải thích rõ ràng dựa trên mã nguồn và tài liệu thực tế của bạn.

Vậy, Amazon Q giúp đẩy nhanh quá trình onboarding nhà phát triển bằng cách cho phép họ tự tìm kiếm câu trả lời và giải quyết vấn đề ngay lập tức.

📮ClickUp Insight: Nhân viên văn phòng gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh. Điều này cho thấy một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí khi cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc qua email và trò chuyện. 😱 Nếu chỉ có một nền tảng thông minh kết nối các công việc, dự án, trò chuyện và email (cùng với AI!) trong một nơi duy nhất. Nhưng bạn đã có: Hãy thử ClickUp!

📚 Xem thêm: Công cụ mã hóa AI

Gợi ý mã nguồn và đề xuất thời gian thực

Một trong những thách thức lớn nhất khi gia nhập một nhóm mới là làm quen với phong cách lập trình và các mẫu mã nguồn địa phương. Điều này dẫn đến việc phải dành thêm thời gian trong quá trình kiểm tra mã nguồn để sửa các vấn đề liên quan đến phong cách lập trình.

Amazon Q cung cấp tính năng hoàn thành mã trực tiếp, hoạt động như một người hướng dẫn trực tuyến.

Nhận diện mẫu: Nó học các quy ước của nhóm bạn, vì vậy các đề xuất của nó tự nhiên hướng dẫn nhân viên mới viết mã trông giống như nó thuộc về.

Giải thích mã: Một nhà phát triển có thể đánh dấu một khối mã không quen thuộc và yêu cầu Amazon Q giải thích chức năng của nó.

Tạo bài kiểm tra: Nó cũng có thể tạo các bài kiểm tra đơn vị cho một đoạn mã, giúp các nhà phát triển mới vừa hiểu được hành vi mong đợi của mã vừa có thể đóng góp các bài kiểm tra có giá trị ngay lập tức.

🧠 Thông tin thú vị: Tập đoàn dịch vụ tài chính DTCC đã báo cáo giảm 30% lỗi mã nguồn sau khi áp dụng Amazon Q Developer, giúp các nhà phát triển viết mã tốt hơn ngay từ công việc đầu tiên.

Chuyển đổi và nâng cấp mã nguồn tự động hóa

Các nhà phát triển mới thường bị đẩy vào tình huống khó khăn ngay lập tức — được giao công việc làm việc với các phần cũ của ứng dụng đã tích lũy nhiều năm lịch sử. Họ có thể phải làm việc với phiên bản cũ của một ngôn ngữ lập trình hoặc một khung công cụ lỗi thời mà họ chưa từng sử dụng trước đây.

Trước khi có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nhỏ nào, họ trước tiên phải hiểu tại sao mã lại có cấu trúc như vậy. Quá trình học tập này có thể gây áp lực.

Amazon Q Developer có thể hỗ trợ. Mặc dù nó không tự động hóa hoàn toàn các bản cập nhật quy mô lớn từ đầu đến cuối, nhưng nó có thể tạo mã cập nhật, đề xuất các thay đổi cấu trúc mã và đánh dấu các mẫu mã lỗi thời. Thay vì phải đối phó với các thay đổi cú pháp hoặc các vấn đề phụ thuộc, nhân viên mới có thể tập trung vào điều thực sự quan trọng: logic kinh doanh đằng sau sự thay đổi.

Nó cũng hữu ích cho những công việc nhỏ hơn. Một nhà phát triển có thể yêu cầu Amazon Q tối ưu hóa một hàm phức tạp để làm cho nó dễ đọc hơn. Tính năng kiểm tra bảo mật tích hợp sẵn có thể phát hiện các lỗ hổng trong mã và đề xuất các giải pháp sửa chữa, ngăn chặn nhân viên mới vô tình gây ra các rủi ro bảo mật.

Các nhà phát triển mới không còn phải loay hoay với mã nguồn cũ. Và cảm giác tiến bộ ban đầu này tạo ra sự khác biệt lớn trong việc họ cảm thấy mình thực sự thuộc về nhóm nhanh chóng như thế nào.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng Claude AI cho mã hóa

Điều kiện tiên quyết cho việc thiết lập Amazon Q cho nhà phát triển

Trước khi triển khai Amazon Q cho nhóm của bạn, việc chuẩn bị một số yếu tố cơ bản là rất quan trọng. Không cần phức tạp, hãy xem đây như là danh sách kiểm tra trước khi có danh sách kiểm tra:

Tài khoản AWS: Bạn cần có tài khoản AWS hoạt động với quyền truy cập để kích hoạt và cấu hình các dịch vụ Amazon Q.

Cấu hình Quản lý Danh tính và Quyền truy cập (IAM): Điều này rất quan trọng đối với bảo mật.

Thiết lập nhà cung cấp danh tính: Để sử dụng cho nhóm, bạn cần thiết lập giải pháp đăng nhập một lần (SSO). Amazon Q tích hợp với IAM Identity Center, hỗ trợ các nhà cung cấp danh tính bên ngoài thông qua SAML hoặc OIDC.

Quyền truy cập kho lưu trữ: Bạn cần quyết định các Bạn cần quyết định các nguồn kiến thức mà bạn muốn Amazon Q học hỏi từ đó.

Yêu cầu về mạng: Đảm bảo rằng các IDE của nhà phát triển có thể kết nối với các điểm cuối AWS.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với hầu hết các nhóm, gói Amazon Q Developer Pro là lựa chọn thực tế cho việc onboarding quy mô lớn. Nó cung cấp cho bạn các quyền kiểm soát hành chính, thiết lập tổ chức và giới hạn sử dụng cao hơn cần thiết để quản lý quyền truy cập trên toàn nhóm.

Cách cài đặt Amazon Q Developer cho nhóm của bạn

Khi các điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng, bạn đã sẵn sàng triển khai Amazon Q Developer. Quy trình thiết lập không phức tạp, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu bạn chia thành các giai đoạn. Về cơ bản, có ba bước chính: cài đặt phần mở rộng IDE, cấu hình xác thực cho nhóm của bạn và kiểm tra xem các nhà phát triển có thể sử dụng công cụ một cách trơn tru trong công việc hàng ngày hay không.

Một triển khai cơ bản có thể hoàn thành trong vài giờ. Tuy nhiên, các tổ chức lớn hơn hoặc các nhóm có quyền truy cập phức tạp nên có kế hoạch dành thêm thời gian cho việc kiểm thử và điều chỉnh quyền truy cập.

Bước 1: Cài đặt phần mở rộng Amazon Q Developer

Quá trình cài đặt diễn ra trực tiếp trên máy tính của từng nhà phát triển. Amazon Q được cung cấp dưới dạng phần mở rộng cho các IDE phổ biến, do đó quy trình cài đặt rất đơn giản.

Người dùng VS Code có thể tìm thấy phần mở rộng bằng cách tìm kiếm “Amazon Q” trong Visual Studio Marketplace và nhấp vào “Cài đặt”.

Người dùng JetBrains IDE (IntelliJ IDEA hoặc PyCharm) có thể cài đặt nó từ JetBrains Marketplace hoặc thông qua phần cài đặt của IDE trong phần Plugins.

Sau khi cài đặt, nhà phát triển sẽ được yêu cầu đăng nhập. Họ có thể sử dụng AWS Builder ID cho mục đích cá nhân hoặc, đối với các thiết lập nhóm, xác thực thông qua IAM Identity Center mà bạn đã cấu hình trước đó.

Sau khi xác thực, phần mở rộng sẽ tự động thêm một bảng chat vào IDE và kích hoạt tính năng đề xuất mã nguồn trực tiếp. Cách nhanh nhất để kiểm tra xem nó có hoạt động không là nhập một bình luận mô tả một hàm và xem liệu Amazon Q có bắt đầu đề xuất mã nguồn hay không.

Bước 2: Kết nối các kho lưu trữ kiến thức của bạn

Đây là bước quan trọng giúp biến Amazon Q từ một công cụ AI thông thường thành một chuyên gia cá nhân hóa cho mã nguồn của bạn. Bạn cần chỉ định cho nó biết nơi lưu trữ kiến thức của nhóm. Quy trình này được hoàn thành trong bảng điều khiển Amazon Q trên AWS.

Bạn sẽ thấy các tùy chọn để kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau. Các lựa chọn phổ biến cho quá trình onboarding nhà phát triển bao gồm:

Kho lưu trữ mã nguồn: GitHub, GitLab, Bitbucket

Nền tảng tài liệu: Confluence, SharePoint hoặc thậm chí một trang web có các wiki nội bộ của bạn.

Công cụ theo dõi vấn đề: Jira, GitHub Issues

Đối với mỗi nguồn, bạn cần xác thực và cấu hình tần suất đồng bộ hóa. Điều quan trọng là phải nhớ rằng quá trình chỉ mục ban đầu có thể mất thời gian, đặc biệt đối với các kho mã nguồn lớn hoặc các trang tài liệu phức tạp, vì vậy hãy lập kế hoạch cho sự chậm trễ này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mặc dù Amazon Q Developer được thiết kế để cung cấp hỗ trợ theo ngữ cảnh dựa trên mã nguồn mà nhà phát triển đang làm việc, điều quan trọng là phải đặt kỳ vọng rõ ràng: nó không tự động thu thập hoặc hiểu mọi hệ thống nội bộ theo mặc định. Chất lượng phản hồi của nó phụ thuộc vào ngữ cảnh có sẵn thông qua môi trường và quyền truy cập của nhà phát triển.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ: AI có thể thực thi quy trình tự động hóa dựa trên lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể làm được ! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chuỗi trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, truy xuất thông tin từ Không gian Làm việc, tạo hình ảnh và nhiều tính năng khác! Hãy gia nhập 40% khách hàng ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

Bước 3: Cấu hình quyền truy cập và quyền truy cập

Khi các nguồn kiến thức của bạn đã được kết nối, bước cuối cùng là quản lý cách nhóm của bạn truy cập vào chúng. Trong AWS Console, bạn sẽ tạo một “ứng dụng Amazon Q”, đây là container chứa cấu hình của nhóm.

Tại đây, bạn sẽ sử dụng IAM Identity Center để quản lý xác thực thành viên nhóm và tạo nhóm để kiểm soát quyền truy cập.

📌 Ví dụ: Bạn có thể tạo nhóm “Frontend-Developers” chỉ có quyền truy cập vào các kho lưu trữ frontend và nhóm “Backend-Developers” có quyền truy cập vào các dịch vụ backend. Việc phân quyền không gian làm việc này đảm bảo rằng các đề xuất và câu trả lời mà mỗi nhà phát triển nhận được đều rất phù hợp với vai trò của họ.

Các tính năng quản lý hành chính cũng cho phép bạn:

Đặt giới hạn sử dụng

Bật hoặc tắt các tính năng cụ thể , và

Bật tính năng ghi nhật ký kiểm tra cho mục đích tuân thủ.

Trước khi triển khai toàn bộ, hãy để một số nhà phát triển thử nghiệm cấu hình để đảm bảo họ có thể truy cập các nguồn kiến thức chính xác và mọi thứ hoạt động như mong đợi.

Các phương pháp tốt nhất để onboarding các nhà phát triển với Amazon Q

Việc cài đặt một công cụ mới không đảm bảo nó sẽ được sử dụng lâu dài. Cách bạn triển khai công cụ đó quan trọng không kém cách bạn cấu hình nó. Để thực sự đẩy nhanh quá trình onboarding cho nhà phát triển, bạn cần chú ý đến khía cạnh con người của sự thay đổi—thói quen, niềm tin và quy trình làm việc hàng ngày.

Các phương pháp hay nhất dưới đây được rút ra từ các dự án triển khai thành công trong doanh nghiệp và tập trung vào việc tạo đà ban đầu, nhận được sự ủng hộ và chứng minh giá trị thực tế nhanh chóng.

Bắt đầu với một nhóm thử nghiệm

Thay vì triển khai Amazon Q cho toàn bộ tổ chức kỹ thuật của bạn cùng một lúc, hãy bắt đầu với một nhóm thử nghiệm nhỏ và tập trung. Đây có thể là một nhóm nhỏ hoặc một số nhà phát triển từ các đội khác nhau. Chương trình thử nghiệm giúp đảm bảo việc triển khai quy mô lớn diễn ra suôn sẻ.

Lợi ích?

Phát hiện vấn đề sớm: Bạn có thể phát hiện và khắc phục các vấn đề cấu hình hoặc quyền truy cập trên quy mô nhỏ trước khi chúng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Thu thập phản hồi có giá trị: Nhóm thử nghiệm có thể cung cấp phản hồi quan trọng về các nguồn kiến thức nào hữu ích nhất và những nguồn nào còn thiếu.

Xây dựng các chuyên gia nội bộ: Các nhà phát triển trong nhóm thử nghiệm sẽ trở thành chuyên gia và người ủng hộ nội bộ của bạn. Những câu chuyện thành công và kinh nghiệm thực tế của họ sẽ là tài sản quý giá để thuyết phục các nhóm khác áp dụng công cụ này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để đạt hiệu quả cao nhất, hãy chọn một nhóm có nhân viên mới sắp gia nhập. Điều này sẽ giúp bạn đo lường trực tiếp tác động của công cụ đối với trải nghiệm onboarding của họ và thu thập những phản hồi mạnh mẽ.

Xác định các chỉ số thành công rõ ràng

Vậy, làm thế nào để bạn biện minh cho việc đầu tư vào một công cụ như Amazon Q?

Tất nhiên, bạn cần có khả năng đo lường tác động của nó, và trước khi bạn nói ra, những mục tiêu mơ hồ như “tuyển dụng nhanh hơn” là không đủ. Hãy thiết lập các chỉ số thành công rõ ràng để chứng minh giá trị cho cả nhóm và ban lãnh đạo.

Xem xét đang theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) sau:

Chỉ số Nó đo lường điều gì Thời gian đến lần commit đầu tiên Thời gian mà một nhà phát triển mới cần để nộp đóng góp mã nguồn đầu tiên có ý nghĩa. Các câu hỏi dành cho đồng nghiệp Giảm số lượng câu hỏi được đặt ra trong các kênh Slack công khai hoặc tin nhắn trực tiếp gửi đến các nhà phát triển cấp cao. Mức độ tự tin do chính người dùng báo cáo Một cuộc khảo sát đơn giản yêu cầu nhân viên mới đánh giá mức độ tự tin và sự chuẩn bị của họ sau tuần hoặc tháng đầu tiên. Sử dụng Amazon Q Số lượng truy vấn và các nguồn kiến thức kết nối nào được truy cập thường xuyên nhất

Xác định mức cơ sở cho các chỉ số này trước khi bắt đầu chương trình thử nghiệm. Điều này sẽ giúp bạn trình bày dữ liệu trước và sau rõ ràng, thuyết phục để chứng minh hiệu quả của công cụ. Nó cũng giúp bạn xác định bất kỳ lỗ hổng nào trong nguồn kiến thức của mình.

Tạo đà phát triển thông qua những thành công nhanh chóng

Làm thế nào các công cụ thực sự được áp dụng? Không phải vì ai đó nói rằng họ nên sử dụng—mà vì ai đó thấy chúng hoạt động.

Nếu nhân viên mới có thể giải quyết vấn đề trong vài giây thay vì phải chờ nửa ngày để nhận được phản hồi, đó là một thành công.

Nếu Amazon Q trả lời một câu hỏi mà trước đây phải mất hàng giờ để tìm kiếm trong tài liệu và các bản PR cũ, đó là một lợi ích khác.

Và nếu ai đó hoàn thành commit đầu tiên sớm hơn dự kiến? Chắc chắn đáng chú ý!

Khuyến khích nhóm thử nghiệm chia sẻ những "khoảnh khắc bừng tỉnh" này. Thảo luận về chúng. Tạo điều kiện để họ được chú ý.

Một kênh trò chuyện ClickUp đơn giản thường là đủ — nơi chia sẻ các mẹo nhanh, câu chuyện “điều này đã giúp tôi tiết kiệm thời gian” hoặc các câu hỏi khơi gợi cách sử dụng hiệu quả hơn. Chỉ cần chứng minh, một cách công khai, rằng công cụ này đang phát huy tác dụng.

Bởi vì nếu một kỹ sư cấp cao hoài nghi thấy một đồng nghiệp mới giải quyết một vấn đề mà họ đã từng gặp khó khăn trước đây, sự tò mò sẽ nảy sinh. Và một khi sự tò mò xuất hiện, việc áp dụng thường không còn xa.

Cách ClickUp tối ưu hóa quá trình onboarding nhà phát triển cùng với Amazon Q

Mặc dù Amazon Q rất hữu ích trong việc giúp các nhà phát triển xử lý các phức tạp kỹ thuật của mã nguồn, nó không giải quyết được toàn bộ vấn đề onboarding. Một nhà phát triển mới cũng cần một kế hoạch rõ ràng, có cấu trúc về những việc cần làm, thời hạn hoàn thành và những người họ cần gặp trong các cuộc họp.

Amazon Q trả lời câu hỏi, “Mã này hoạt động như thế nào?” nhưng không trả lời, “Tôi nên làm gì ngay bây giờ?” Đó là lúc ClickUp trở thành đối tác lý tưởng. 🛠️

Cả hai công cụ này đều bao quát cả hai khía cạnh của quá trình onboarding: bối cảnh và phối hợp.

Từ các bước rời rạc đến một lộ trình rõ ràng

Hầu hết các quy trình onboarding nhà phát triển không cố ý trở nên phức tạp. Chúng chỉ trở nên như vậy theo thời gian. Danh sách kiểm tra nằm trong một tài liệu. Yêu cầu truy cập diễn ra trên Slack. Ghi chú kiến trúc nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Nhân viên mới cố gắng ghép nối tất cả lại với nhau, trong khi quản lý cố gắng theo dõi tiến độ từ bên lề.

ClickUp mang lại cấu trúc cho sự lan rộng công việc.

Chuyển từ tình trạng phân tán công việc sang sự hội tụ với ClickUp

Với nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể biến quá trình onboarding thành một kế hoạch rõ ràng, có thể lặp lại, từ việc thiết lập môi trường đến lần đánh giá mã đầu tiên đều được trình bày trong một nơi duy nhất. Không cần phỏng đoán. Không có những khoảnh khắc “Tôi đã làm điều này chưa?”.

Trường Tùy chỉnh cung cấp thông tin bối cảnh còn thiếu thường chỉ tồn tại trong đầu mọi người: người hướng dẫn được chỉ định, quyền truy cập repo được cấp, và các buổi giới thiệu đã hoàn thành. Những chi tiết nhỏ, nhưng chính những chi tiết này có thể làm gián đoạn quá trình onboarding nếu bị bỏ qua.

Biến kiến thức thành công cụ sử dụng được, không chỉ đơn thuần là tài liệu.

Chỉ tài liệu thôi không thể giúp nhà phát triển vượt qua khó khăn—tài liệu dễ tiếp cận mới làm được điều đó.

ClickUp Docs cung cấp cho bạn một nền tảng tập trung cho các hướng dẫn onboarding, tổng quan kiến trúc và quy tắc làm việc của nhóm. Nhưng điểm khác biệt thực sự nằm ở cách Docs kết nối với công việc. Một nhà phát triển mới có thể đọc về một quy trình và ngay lập tức chuyển sang nhiệm vụ ClickUp nơi họ áp dụng nó, trong cùng một không gian làm việc.

Kết nối tài liệu onboarding của bạn với các công việc và dự án thông qua ClickUp Docs.

Và khi mọi thứ thay đổi (vì chúng luôn thay đổi), các cập nhật vẫn được kết nối với quy trình làm việc thay vì trở nên lỗi thời.

Cần một số mẹo để tạo tài liệu kỹ thuật giúp các nhà phát triển luôn cập nhật? Video này sẽ là hướng dẫn cho bạn:

Hãy để AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

Giống như Amazon Q, ClickUp Brain, trợ lý thông minh và nhận biết ngữ cảnh của ClickUp, thực hiện nhiều công việc nặng nhọc để giúp quá trình onboarding trở nên đơn giản và trơn tru hơn cho tất cả mọi người.

Nhân viên mới đang băn khoăn không biết tìm thứ gì? Brain có thể hiển thị nó thông qua các lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Cần chuyển mục tiêu onboarding cấp cao thành các công việc con cụ thể? Brain có thể soạn thảo chúng.

Muốn có bản tóm tắt tiến độ nhanh chóng mà không cần theo dõi cập nhật? Brain có thể giúp bạn.

Giúp nhân viên mới tự giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách công ty, các thực hành tốt nhất và thậm chí cả mã nguồn với ClickUp Brain.

Thay vì các nhà quản lý phải đóng vai trò là "keo dán con người" — trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại, kiểm tra các trạng thái tương tự — ClickUp Brain giúp nhân viên mới và người được onboarding tự tìm kiếm thông tin trong bối cảnh cụ thể.

Sử dụng ClickUp Super Agents như đồng đội AI của bạn, và quá trình onboarding sẽ tự động diễn ra. Thiết lập ngày bắt đầu, các công việc sẽ được phân công. Người hướng dẫn sẽ nhận được thông báo. Tin nhắn chào mừng sẽ được gửi đi. Không ai cần nhớ các bước—chúng sẽ tự động diễn ra.

Tìm hiểu cách các Super Agents quản lý công việc cho bạn bằng sức mạnh AI của họ. Xem video này!

Hiển thị thông tin mà không cần quản lý chi tiết.

Đối với các nhà quản lý, quá trình onboarding thường giống như một "hộp đen".

Mọi thứ có đang diễn ra suôn sẻ? Có ai đang gặp khó khăn? Chúng ta có thể bỏ lỡ điều gì quan trọng không?

Bảng điều khiển ClickUp thay đổi điều đó. Bạn có thể theo dõi tiến độ đào tạo nhân viên mới theo chế độ xem thời gian thực trên toàn nhóm. Dễ dàng xác định ai đang thích nghi tốt và ai cần hỗ trợ. Bạn thậm chí có thể thiết lập AI Cards để tóm tắt thời gian nhân viên mới đạt được các cột mốc như lần commit đầu tiên.

Sử dụng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt hiệu suất của nhân viên mới.

Mẫu sẵn có để bắt đầu nhanh chóng

ClickUp cung cấp một thư viện mẫu onboarding sẵn có, giúp bạn tránh được khó khăn khi bắt đầu từ trang trắng và xây dựng sự nhất quán ngay từ ngày đầu tiên. Chọn bất kỳ mẫu nào trong số này để bắt đầu:

Truy cập danh sách công việc sẵn có, từng bước để giúp nhân viên mới nhanh chóng thích nghi. Thiết lập tài khoản, truy cập công cụ, xem xét tài liệu, mục tiêu tuần đầu tiên… mỗi công việc đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng và ngày đáo hạn, giúp bạn tiến hành nhanh chóng với trách nhiệm được xác định rõ.

Tải miễn phí mẫu Quản lý các công việc onboarding hiệu quả hơn với mẫu danh sách kiểm tra onboarding của ClickUp.

Vì quy trình này dựa trên danh sách kiểm tra, việc nhân rộng cho từng nhà phát triển mới trở nên dễ dàng, đồng thời vẫn cho phép tùy chỉnh công việc theo vai trò hoặc nhóm.

Nếu quá trình onboarding của bạn kéo dài hàng tuần (hoặc hàng tháng), mẫu này sẽ cung cấp cho bạn cấu trúc rõ ràng để quản lý toàn bộ quy trình. Nó bao gồm nhiều chế độ xem — như dòng thời gian, tiến độ và các giai đoạn onboarding — cùng với các Trường Tùy chỉnh để theo dõi người hướng dẫn, bộ phận, ngày bắt đầu và trạng thái hoàn thành.

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu quy trình onboarding nhân viên sẵn có của ClickUp để onboarding nhân viên mới nhanh chóng.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm muốn hiển thị tiến độ onboarding của nhiều nhân viên mới cùng lúc.

Được thiết kế cho các nhóm làm việc từ xa, mẫu này tập trung vào việc thay thế các cuộc hội thoại ngẫu nhiên bằng sự rõ ràng. Nó kết hợp các công việc được sắp xếp rõ ràng, các cuộc kiểm tra không đồng bộ và tài liệu tập trung để nhân viên làm việc từ xa luôn biết rõ những gì cần làm tiếp theo.

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa quy trình onboarding từ xa một cách nhanh chóng và dễ dàng với mẫu ClickUp Remote Onboarding Template.

Kết quả: ít thông báo Slack hơn, ít sự không chắc chắn hơn và trải nghiệm nhất quán hơn — bất kể nhân viên mới gia nhập từ đâu.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Mỗi mẫu cung cấp cho bạn một nền tảng hoạt động, nơi bạn có thể tích hợp các tự động hóa, ClickUp Brain và quy trình làm việc cụ thể của nhóm khi quá trình onboarding phát triển.

Biến quá trình onboarding nhà phát triển thành một hệ thống, không phải là một cuộc chạy đua.

Amazon Q giúp các nhà phát triển làm việc hiệu quả hơn trong mã nguồn. ClickUp đảm bảo rằng mọi thứ xung quanh mã nguồn—các công việc, kiến thức, con người và tiến độ—cũng hoạt động mượt mà không kém.

Cùng nhau, chúng biến quá trình onboarding từ một trải nghiệm rời rạc thành một hệ thống. Một hệ thống nơi các nhà phát triển mới dành ít thời gian hơn để tìm hiểu và nhiều thời gian hơn để thực hiện công việc có ý nghĩa.

Muốn tự mình trải nghiệm? Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Việc thiết lập ban đầu của Amazon Q có thể hoàn thành trong vài giờ, nhưng thời gian cần thiết để công cụ này chỉ mục đầy đủ các nguồn kiến thức của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước của các kho lưu trữ. Các nhà phát triển có thể bắt đầu sử dụng các tính năng trò chuyện và đề xuất mã ngay sau khi cài đặt phần mở rộng IDE.

Amazon Q hỗ trợ phạm vi rộng của các ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm Python, Java, JavaScript, TypeScript và C#. Mức độ hỗ trợ và chất lượng đề xuất mạnh nhất đối với các ngôn ngữ thường được sử dụng trong môi trường AWS.

Bạn có thể kết nối ClickUp Docs làm nguồn kiến thức cho Amazon Q, cho phép nó bao gồm tài liệu quy trình làm việc của nhóm và bối cảnh dự án trong các câu trả lời. Điều này tạo ra một quy trình làm việc nơi quản lý công việc và hỗ trợ mã nguồn hoạt động cùng nhau để hỗ trợ quá trình onboarding.

Gói Miễn phí được thiết kế cho các nhà phát triển cá nhân và cung cấp các tính năng cơ bản. Đối với việc onboarding nhóm, gói Pro thường là cần thiết vì nó bao gồm các tính năng quản trị quan trọng như kiểm soát tổ chức, giới hạn sử dụng cao hơn và khả năng tùy chỉnh nguồn kiến thức cho các nhóm khác nhau.