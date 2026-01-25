9 công cụ thay thế Augmentcode tốt nhất cho nhóm vào năm 2026

Hầu hết các nhà phát triển khi chọn trợ lý lập trình AI đều tập trung vào tốc độ tự động hoàn thành hoặc chất lượng trò chuyện, nhưng nút thắt thực sự không phải là viết mã nhanh hơn. Đó là việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục giữa IDE, công cụ theo dõi công việc, tài liệu và công cụ giao tiếp, điều này làm gián đoạn động lực làm việc. Mỗi lần chuyển đổi giữa các ứng dụng đều làm phân tán thông tin quan trọng và phá vỡ luồng tập trung của bạn.

Hướng dẫn này phân tích 9 lựa chọn thay thế cho Augment Code, từ các công cụ tích hợp sẵn trong IDE như GitHub Copilot và Cursor đến các nền tảng quản lý quy trình làm việc toàn diện như ClickUp, giúp kết nối mã nguồn của bạn với toàn bộ bối cảnh lý do bạn đang phát triển nó. Mục tiêu không chỉ là tăng tốc độ tự động hoàn thành. Đó là việc tìm ra công cụ phù hợp với cách làm việc thực tế của nhóm của bạn.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho mã Augment?

Augment Code là trợ lý lập trình AI được thiết kế để hiểu các kho mã nguồn quy mô doanh nghiệp và cung cấp các đề xuất dựa trên ngữ cảnh. Nó được phát triển cho các nhà phát triển làm việc trên các kho lưu trữ phức tạp, nơi các công cụ AI thông thường mất đi ngữ cảnh. Tuy nhiên, không phải nhóm nào cũng cần mức độ chỉ mục kho mã nguồn đó, và một số nhà phát triển cho rằng hỗ trợ IDE hoặc tích hợp quy trình làm việc của Augment không phù hợp với hệ thống của họ.

Nhiều nhà phát triển mong muốn các tương tác dựa trên trò chuyện sâu hơn, hoàn thành mã trực tiếp tốt hơn hoặc các công cụ hoạt động trên toàn bộ hệ sinh thái công nghệ của họ — không chỉ giới hạn trong IDE. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất khiến các nhóm tìm kiếm các giải pháp thay thế:

Độ linh hoạt của IDE: Một số công cụ cung cấp hỗ trợ trình chỉnh sửa rộng hơn hoặc hoạt động như ứng dụng độc lập.

Tích hợp quy trình làm việc: Các nhà phát triển có thể cần một trợ lý lập trình AI có khả năng kết nối với quản lý dự án, tài liệu hoặc Các nhà phát triển có thể cần một trợ lý lập trình AI có khả năng kết nối với quản lý dự án, tài liệu hoặc các đường ống CI/CD

Phạm vi ngữ cảnh: Các công cụ khác nhau xử lý ngữ cảnh mã nguồn theo cách khác nhau — một số nổi trội trong việc đề xuất cho từng tệp riêng lẻ, trong khi những công cụ khác lại mạnh về khả năng hiểu ngữ cảnh xuyên suốt các repo.

Hợp tác nhóm: Các nhóm doanh nghiệp có thể cần các tính năng như Các nhóm doanh nghiệp có thể cần các tính năng như hỗ trợ kiểm tra mã nguồn , chia sẻ kiến thức hoặc quản lý AI tập trung.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh được kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

Các lựa chọn thay thế cho mã Augment trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm quản lý quy trình phát triển phần mềm cùng với mã nguồnKích thước nhóm: Từ nhóm nhỏ đến doanh nghiệp Codegen agent cho việc tạo mã, Brain cho ngữ cảnh toàn bộ không gian làm việc, Tài liệu, liên kết công việc, tự động hóa và quản lý quy trình làm việc tích hợp. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. GitHub Copilot Lập trình viên muốn tích hợp GitHub mượt màKích thước nhóm: Từ cá nhân đến các nhóm phát triển lớn Gợi ý trực tiếp, Copilot trò chuyện, tóm tắt PR, ngữ cảnh đa tệp, quy trình làm việc tích hợp GitHub. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $10/tháng Cursor Lập trình viên đang tìm kiếm một IDE tích hợp AIKích thước nhóm: Nhóm thoải mái chuyển đổi giữa các IDE Chỉ mục mã nguồn, Composer cho chỉnh sửa nhiều tệp, chỉnh sửa dự đoán, lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $20/tháng Amazon Q Developer Các nhóm làm việc trong môi trường tập trung vào AWSKích thước nhóm: Từ startup đến doanh nghiệp trên AWS Hỗ trợ tích hợp AWS, quét bảo mật, chuyển đổi mã nguồn, hướng dẫn kiến trúc. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $19/người dùng/tháng Tabnine Các nhóm doanh nghiệp ưu tiên bảo mật mã nguồnKích thước nhóm: Ngành công nghiệp được quy định và các công ty lớn Triển khai tại chỗ, mô hình cá nhân hóa, không lưu trữ dữ liệu, tính linh hoạt của IDE. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $59/người dùng/tháng Sourcegraph Cody Lập trình viên thực hiện công việc trên các kho mã nguồn khổng lồKích thước nhóm: Các tổ chức kỹ thuật lớn với nhiều repo Bối cảnh đa repo, tìm kiếm doanh nghiệp, tùy chọn nền tảng LLM, trí tuệ mã nguồn sâu. Kế hoạch miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $9/người dùng/tháng Windsurf Nhà phát triển muốn sử dụng quy trình làm việc AI tự độngKích thước nhóm: Các nhóm đang khám phá việc thực thi công việc tự động Cascade cho các công việc nhiều bước, luồng, chỉ mục sâu, đề xuất trực tiếp. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $15/tháng Qodo Các nhóm tập trung vào chất lượng mã và kiểm thửKích thước nhóm: Các nhóm có nhiều nhân viên kiểm thử (QA) và các tổ chức kỹ thuật. Kiểm thử do AI tạo ra, phân tích pull request, thông tin về chất lượng mã nguồn, kiểm thử dựa trên hành vi. Kế hoạch miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $38/người dùng/tháng Replit Ghostwriter Lập trình viên lập trình trong trình duyệtKích thước nhóm: Người mới bắt đầu, giảng viên và các nhóm nhỏ IDE đám mây, gợi ý trực tiếp, triển khai tức thì, hợp tác thời gian thực Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $20/tháng Codeium Nhà phát triển muốn hỗ trợ IDE rộng rãiKích thước nhóm: Bất kỳ nhóm nào có các trình chỉnh sửa hỗn hợp Tự động hoàn thành nhanh chóng, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ và hơn 40 IDE, hỗ trợ trò chuyện. Gói miễn phí, giá Enterprise có sẵn.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho mã Augment để sử dụng

1. ClickUp (tốt nhất cho quản lý quy trình làm việc phát triển được hỗ trợ bởi AI)

Các nhóm phát triển thường gặp khó khăn với tình trạng phân tán công cụ, nơi mã nguồn nằm trong IDE, công việc trong một công cụ, tài liệu trong công cụ khác và giao tiếp phân tán trên nhiều nền tảng. Sự phân mảnh này làm chậm quá trình triển khai, tạo ra các điểm mù và khiến các nhà phát triển tự hỏi tại sao họ đang xây dựng tính năng đó, chứ không chỉ cách thực hiện.

ClickUp loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách cung cấp một không gian làm việc AI tích hợp, kết nối toàn bộ quy trình phát triển của bạn. Khác với các trợ lý lập trình độc lập chỉ xem mã nguồn của bạn, ClickUp cung cấp bối cảnh đầy đủ về những gì bạn đang xây dựng và lý do tại sao.

Và nếu bạn muốn AI không chỉ đề xuất mã nguồn mà còn triển khai nó, ClickUp Brain Agents có thể giúp bạn chuyển từ công việc sang triển khai nhanh hơn. Ví dụ, agent Codegen của ClickUp có thể sử dụng bối cảnh công việc để tạo mã và hỗ trợ đẩy công việc vào quy trình PR, giúp việc triển khai luôn kết nối với các yêu cầu và quyết định đã định hình nó.

Codegen agent trong ClickUp tự động cập nhật công việc với các thay đổi mã nguồn, đăng liên kết yêu cầu Hợp nhất (pull request) và tóm tắt tiến độ.

Với ClickUp Brain, trợ lý AI hoạt động xuyên suốt không gian làm việc của bạn. Bạn có thể @đề cập Brain trong bình luận công việc hoặc ClickUp Chat, và nó sẽ phản hồi dựa trên kiến thức từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn. Yêu cầu nó tóm tắt tiến độ sprint, soạn thảo thông số kỹ thuật từ mô tả công việc hoặc hiển thị tài liệu liên quan ngay lập tức, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm bối cảnh và tập trung vào việc triển khai.

Trợ lý AI giải thích các vấn đề về phạm vi của hàm lambda trong Python và cung cấp ví dụ mã đã được sửa lỗi, giúp việc gỡ lỗi và học tập trở nên dễ dàng hơn cho các nhà phát triển.

Sau đó, ClickUp Tự động hóa xử lý các cập nhật thủ công làm gián đoạn công việc tập trung. Kích hoạt quy trình làm việc từ các sự kiện phát triển. Khi yêu cầu Hợp nhất (pull request) được hợp nhất, tự động di chuyển công việc liên quan sang trạng thái Đã xong và thông báo cho những người liên quan. Khi lỗi được báo cáo, gán lỗi dựa trên thành phần hoặc quyền sở hữu. Điều này giúp giảm thiểu các thông báo trạng thái, ít tình huống "ai đã cập nhật điều này?" và ít chuyển đổi ngữ cảnh đột ngột.

Cài đặt các tự động hóa ClickUp không cần mã để thực hiện các việc cần làm nặng nhọc cho bạn.

Cuối cùng, ClickUp Docs giúp tài liệu kỹ thuật được kết nối với công việc mà nó mô tả. Tạo tài liệu tham khảo API, quyết định kiến trúc hoặc hướng dẫn onboarding liên kết trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp liên quan, để khi yêu cầu thay đổi, các tài liệu và nhiệm vụ bị ảnh hưởng sẽ hiển thị cùng nhau.

ClickUp Brain tạo ra một tài liệu kiểu wiki với bảng tùy chỉnh, giúp dễ dàng tổ chức và theo dõi các công việc nội dung trực tiếp từ một lệnh AI đơn giản.

Tính năng nổi bật

Tạo mã nguồn bằng trí tuệ nhân tạo với Codegen agent: Vượt xa các đề xuất mã Vượt xa các đề xuất mã nguồn—Codegen agent của ClickUp sử dụng toàn bộ ngữ cảnh của công việc để tạo mã nguồn sẵn sàng cho sản xuất và đẩy công việc tiến tới Yêu cầu Hợp nhất (pull request). Điều này giúp việc triển khai luôn kết nối chặt chẽ với yêu cầu và quyết định, giảm thiểu lỗi chuyển giao và đẩy nhanh quá trình giao hàng.

Hỗ trợ AI toàn diện trong không gian làm việc với ClickUp Brain: Truy cập ngay lập tức kiến thức từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại bằng cách @đề cập Brain trong bình luận hoặc trò chuyện. Tóm tắt tiến độ sprint, soạn thảo thông số kỹ thuật hoặc tìm kiếm tài liệu liên quan chỉ trong vài giây, giúp các nhà phát triển tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tập trung vào việc phát triển.

Tự động hóa linh hoạt, dựa trên sự kiện: Tự động hóa các cập nhật thủ công và tác vụ lặp lại bằng cách kích hoạt quy trình làm việc từ các sự kiện phát triển. Ví dụ: khi một yêu cầu Hợp nhất (pull request) được hợp nhất, ClickUp có thể tự động di chuyển công việc liên quan sang trạng thái "Đã xong", thông báo cho các bên liên quan hoặc giao các công việc theo dõi — giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và giữ mọi người đồng bộ.

Tài liệu luôn kết nối với quy trình công việc của bạn: Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật (như tài liệu tham khảo API hoặc quyết định kiến trúc) liên kết trực tiếp với các công việc liên quan. Khi yêu cầu thay đổi, các tài liệu và công việc bị ảnh hưởng sẽ hiển thị cùng nhau, đảm bảo nhóm của bạn luôn làm việc dựa trên thông tin mới nhất.

Môi trường làm việc thống nhất, tích hợp: Loại bỏ sự phân tán công cụ bằng cách quản lý mã nguồn, công việc, tài liệu và giao tiếp trong một nền tảng duy nhất. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem toàn diện, thời gian thực về những gì đang được phát triển và lý do, giảm thiểu điểm mù và thúc đẩy hợp tác.

Ưu điểm:

Bối cảnh thống nhất từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại giúp các nhà phát triển có cái nhìn toàn diện về yêu cầu dự án.

Tự động hóa linh hoạt thích ứng với bất kỳ quy trình làm việc nào thông qua các kích hoạt tùy chỉnh và các hành động liên kết.

Không gian Làm việc tất cả trong một loại bỏ sự phân mảnh khiến kiến thức của nhóm bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

Đường cong học tập cho các nhóm mới làm quen với các nền tảng tất cả trong một.

Ứng dụng di động có ít tính năng hơn so với phiên bản desktop.

Một số tính năng tự động hóa nâng cao cần thời gian để cấu hình.

Giá cả

Đánh giá và nhận xét:

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ClickUp.

ClickUp là nền tảng quản lý dự án tất cả trong một, kết hợp quản lý công việc, theo dõi thời gian, tài liệu và báo cáo trong một nơi duy nhất. Điều tôi thích nhất là mức độ tùy chỉnh cao: bạn có thể điều chỉnh chế độ xem, trạng thái và tự động hóa theo từng quy trình làm việc. Tích hợp với Slack, Google Drive và các công cụ lịch giúp hợp tác trở nên dễ dàng hơn. Tôi cũng đánh giá cao việc quản lý nhiều dự án và theo dõi năng suất của nhóm theo thời gian thực một cách thuận tiện.

2. GitHub Copilot (phù hợp nhất cho các nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái GitHub)

Đối với các nhà phát triển đã quen với GitHub, việc phải chuyển đổi công cụ liên tục để đặt câu hỏi hoặc xem xét yêu cầu Hợp nhất có thể làm giảm đáng kể năng suất làm việc. GitHub Copilot giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp trợ lý AI trực tiếp vào quy trình làm việc hiện tại của bạn, với các nhà phát triển sử dụng Copilot hoàn thành công việc nhanh hơn 35% so với những người không sử dụng. Nó đề xuất mã khi bạn gõ, trả lời câu hỏi trong trò chuyện và hỗ trợ xem xét yêu cầu Hợp nhất — tất cả mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa của bạn.

Copilot sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo trên mã nguồn công khai để cung cấp các đề xuất trực tiếp. Nó hiểu bối cảnh từ tệp hiện tại của bạn, các tab mở và cấu trúc kho lưu trữ. Giao diện trò chuyện cho phép bạn đặt câu hỏi về cơ sở mã của mình hoặc yêu cầu giải thích về mã không quen thuộc, khiến nó trở thành một trợ lý AI lập trình mạnh mẽ.

Tính năng nổi bật:

Gợi ý mã nguồn trực tiếp: Khi bạn gõ, Copilot đề xuất các đoạn mã hoàn chỉnh trong phạm vi từ một dòng đến cả hàm. Nó học từ các mẫu lập trình của bạn và bối cảnh xung quanh, thường dự đoán những gì bạn cần trước khi bạn hoàn thành việc gõ.

Copilot Trò chuyện: Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong IDE của bạn. Yêu cầu giải thích mã phức tạp, đề xuất cải tiến mã hoặc yêu cầu tạo các bài kiểm tra đơn vị.

Hỗ trợ Yêu cầu Hợp nhất (Pull Request): Copilot có thể tạo mô tả cho Yêu cầu Hợp nhất, tóm tắt các thay đổi cho người xem xét và đề xuất cải tiến. Điều này giúp đẩy nhanh chu kỳ xem xét và đảm bảo các Yêu cầu Hợp nhất có bối cảnh ý nghĩa cho đồng nghiệp.

Ưu điểm:

Tích hợp sâu với GitHub có nghĩa là các đề xuất thường phù hợp với các quy ước của dự án của bạn.

Hỗ trợ IDE rộng rãi bao gồm VS Code, các IDE của JetBrains và Neovim.

Cải tiến liên tục với các bản cập nhật định kỳ và tính năng mới.

Nhược điểm:

Các đề xuất đôi khi bao gồm các mẫu đã bị loại bỏ hoặc các API đã lỗi thời.

Tùy chỉnh giới hạn cho các tiêu chuẩn lập trình cụ thể của doanh nghiệp.

Yêu cầu tài khoản GitHub và gói đăng ký.

Giá cả

Miễn phí

Pro: $10/tháng

Pro+: $39/tháng

Kinh doanh: $19/người dùng/tháng

Enterprise: $39/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về GitHub Copilot.

GitHub Copilot đã cải thiện đáng kể năng suất lập trình của tôi. Nó đề xuất các hoàn thành mã thông minh và cả các hàm hoàn chỉnh, thường trùng khớp với những gì tôi đang có trong kế hoạch viết. Copilot đặc biệt giỏi trong các công việc lặp đi lặp lại như thiết lập mẫu mã, vòng lặp và các mẫu chuẩn, giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian và tập trung vào các phần phức tạp hơn của quá trình phát triển. Nó giống như có thêm một đôi tay trong trình chỉnh sửa của tôi — đặc biệt hữu ích khi bắt đầu các tệp mới hoặc làm việc với các API không quen thuộc.

3. Cursor (phù hợp nhất cho các nhà phát triển muốn trải nghiệm IDE tích hợp AI)

Chán ngán với việc AI chỉ là một tính năng bổ sung cho trình chỉnh sửa của bạn? Khác với phần mở rộng, Cursor là một IDE được phát triển từ đầu với AI là trọng tâm. Đây là một nhánh của VS Code, nên giao diện quen thuộc, nhưng các tính năng AI được tích hợp vào mọi tương tác, khiến nó trở thành một trong những trợ lý lập trình AI tốt nhất.

Ưu điểm chính của Cursor là khả năng chỉ mục toàn bộ cơ sở mã nguồn của bạn, cho phép đặt câu hỏi và thực hiện chỉnh sửa trên nhiều tệp. Yêu cầu nó "tối ưu hóa luồng xác thực", và nó sẽ hiểu các tệp liên quan. Khả năng nhận thức toàn dự án này giúp tránh tình trạng AI gây ra lỗi do không thể nhìn thấy các phần mã nguồn khác.

Tính năng nổi bật:

Bối cảnh toàn bộ mã nguồn: Cursor chỉ mục toàn bộ dự án của bạn, giúp các tương tác AI hiểu được mối quan hệ giữa các tệp. Chế độ xem tổng thể này giúp tránh tình trạng "AI không hiểu dự án của tôi".

Composer: Mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường, và Composer sẽ thực hiện các thay đổi trên nhiều tệp. Đây là một bước đột phá cho các công việc refactoring vốn mất hàng giờ để thực hiện thủ công.

Chỉnh sửa dự đoán: Con trỏ dự đoán thay đổi tiếp theo của bạn dựa trên các chỉnh sửa gần đây. Nếu bạn đang đổi tên một biến ở một vị trí, nó sẽ đề xuất đổi tên tương tự ở các vị trí khác.

Ưu điểm:

Hiểu rõ cơ sở mã nguồn giúp giảm thiểu các đề xuất có thể làm hỏng các phần khác của mã nguồn của bạn.

Giao diện quen thuộc của VS Code giúp giảm thiểu thời gian học tập.

Hỗ trợ nhiều mô hình AI để cân bằng giữa tốc độ và khả năng.

Nhược điểm:

Yêu cầu chuyển đổi từ IDE hiện tại của bạn.

Chỉ mục mã nguồn có thể chậm trên các kho lưu trữ rất lớn.

Một số phần mở rộng VS Code có thể không hoạt động hoàn hảo.

Giá cả

Sở thích

Pro: $20/tháng

Pro+: $60/tháng

Ultra: $200/tháng

Nhóm: $40/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Cursor.

Tôi rất ấn tượng với cách Cursor tích hợp AI vào quy trình phát triển một cách mượt mà. Các đề xuất mã nguồn trực tiếp trong trình chỉnh sửa vô cùng chính xác, và khả năng đặt câu hỏi trực tiếp trong trình chỉnh sửa giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cảm giác như đang lập trình cùng một nhà phát triển chuyên gia hiểu rõ bối cảnh dự án của tôi.

4. Amazon Q Developer (phù hợp nhất cho các nhóm phát triển trên AWS)

Nếu hạ tầng của bạn chạy trên AWS, bạn hẳn đã trải qua khó khăn khi cố gắng khiến một công cụ AI thông thường hiểu được những chi tiết phức tạp của chính sách IAM hoặc cấu hình Lambda. Amazon Q Developer là trợ lý AI được thiết kế riêng cho AWS. Nó không chỉ hỗ trợ hoàn thành mã nguồn mà còn giúp đưa ra quyết định về kiến trúc, quét bảo mật và thậm chí di chuyển các ứng dụng cũ.

Vì được phát triển bởi Amazon, Q Developer hiểu rõ mối quan hệ giữa các dịch vụ AWS và có thể đề xuất các thực hành tốt nhất phù hợp với kiến trúc của bạn. Nó có thể đề xuất chính sách IAM, hỗ trợ cấu hình các hàm Lambda và giải thích các mẫu CloudFormation.

Tính năng nổi bật:

Chuyên môn về dịch vụ AWS: Hỏi cách cấu hình chính sách thùng S3 hoặc tối ưu hóa truy vấn DynamoDB. Các đề xuất tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất của AWS và xem xét các đặc điểm cụ thể của từng tài khoản.

Chuyển đổi mã nguồn: Đang di chuyển ứng dụng Java cũ? Q Developer có thể phân tích mã nguồn của bạn và hướng dẫn quá trình nâng cấp, xử lý cập nhật phụ thuộc và thay đổi API.

Kiểm tra bảo mật: Tính năng kiểm tra bảo mật tích hợp sẽ quét mã nguồn của bạn so với các vấn đề bảo mật đã biết và tiêu chuẩn AWS, kèm theo đề xuất các giải pháp khắc phục.

Ưu điểm:

Hiểu biết sâu sắc về AWS giúp tránh các lỗi cấu hình phổ biến.

Các tính năng doanh nghiệp cho phép đào tạo trên các cơ sở mã nguồn nội bộ và tiêu chuẩn.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python, Java và JavaScript.

Nhược điểm:

Phù hợp nhất cho môi trường sử dụng AWS nhiều.

Một số tính năng yêu cầu tích hợp tài khoản AWS.

Hỗ trợ IDE có phần giới hạn hơn so với một số đối thủ cạnh tranh.

Giá cả

Gói miễn phí

Gói Pro: $19/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.6/5 (hơn 30 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer cung cấp hỗ trợ lập trình chính xác và nhận biết ngữ cảnh trực tiếp trong IDE. Nó giúp tôi hiểu các API, tạo mã mẫu và gỡ lỗi nhanh hơn mà không cần rời khỏi không gian làm việc. Tích hợp với các dịch vụ AWS diễn ra mượt mà, và nó tiết kiệm rất nhiều thời gian khi làm việc với cấu hình đám mây hoặc SDK.

5. Tabnine (phù hợp nhất cho doanh nghiệp ưu tiên bảo mật mã nguồn)

Việc gửi mã nguồn độc quyền đến máy chủ của bên thứ ba là điều không thể chấp nhận được đối với nhiều doanh nghiệp. Lo ngại về bảo mật dữ liệu thường gây ra sự khối kết trong việc áp dụng các công cụ lập trình AI mạnh mẽ — 57% chuyên gia CNTT tại các doanh nghiệp chưa áp dụng AI tạo sinh cho biết lo ngại về bảo mật dữ liệu là rào cản hàng đầu của họ. Tabnine trực tiếp giải quyết vấn đề này với phương pháp tiếp cận ưu tiên bảo mật.

Tabnine cung cấp triển khai tại chỗ, nghĩa là mã nguồn của bạn không bao giờ rời khỏi hạ tầng của bạn. Đối với các doanh nghiệp có chính sách dữ liệu nghiêm ngặt hoặc hoạt động trong các ngành được quy định, đây là tính năng quan trọng. Ngay cả phiên bản lưu trữ trên đám mây của nó cũng áp dụng chính sách không lưu trữ dữ liệu, đảm bảo mã nguồn của bạn không bị lưu trữ hoặc sử dụng để đào tạo các mô hình khác.

Tính năng nổi bật:

Triển khai tại chỗ: Chạy Tabnine hoàn toàn trong hạ tầng của riêng bạn. Điều này đáp ứng các yêu cầu bảo mật cấm sử dụng dịch vụ AI bên ngoài và hỗ trợ môi trường không kết nối mạng.

Mô hình cá nhân hóa: Tabnine học từ cơ sở mã nguồn của bạn để cung cấp các đề xuất phù hợp với các mẫu, quy ước đặt tên và quyết định kiến trúc của nhóm.

Không lưu trữ dữ liệu: Đối với triển khai trên đám mây, chính sách của Tabnine đảm bảo mã nguồn của bạn không được lưu trữ sau khi xử lý, cung cấp hỗ trợ AI mà không gây lo ngại về bảo mật dữ liệu.

Ưu điểm:

Các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp được sự chấp thuận từ các nhóm bảo mật và tuân thủ.

Khuyến khích tính nhất quán trong nhóm bằng cách đề xuất mã tuân thủ các tiêu chuẩn của bạn.

Hỗ trợ IDE rộng rãi tương thích với VS Code, JetBrains, Vim và nhiều nền tảng khác.

Nhược điểm:

Triển khai tại chỗ yêu cầu quản lý hạ tầng.

Tùy chỉnh yêu cầu thời gian để đào tạo trên cơ sở mã nguồn của bạn.

Một số tính năng nâng cao bị giới hạn ở các gói doanh nghiệp.

Giá cả

Tabnine Agentic Platform: $59/người dùng/tháng (gói đăng ký hàng năm)

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.1/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra về Tabnine.

Tabnine là một trợ lý lập trình tuyệt vời cho các nhà phát triển phần mềm. Lượng thời gian mà nó đã tiết kiệm cho sự nghiệp của tôi là vô cùng lớn. Nó đã nâng cao năng suất làm việc của tôi. Tôi không còn phải viết các mô hình lớp nhàm chán nữa. Chỉ cần nhấn nút Tab, tất cả mã nguồn của tôi sẽ được hoàn thành bởi công cụ này. Ngoài ra, việc tích hợp với các trình chỉnh sửa mã nguồn cũng rất dễ dàng.

📮 ClickUp Insight: 22% số người tham gia khảo sát của chúng tôi vẫn còn e dè khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% đó, một nửa lo lắng về bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại không chắc chắn liệu có thể tin tưởng vào những gì AI cung cấp hay không. ClickUp giải quyết cả hai vấn đề này một cách trực tiếp thông qua các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và bằng cách tạo ra các liên kết chi tiết đến các công việc và nguồn thông tin cho mỗi câu trả lời. Điều này có nghĩa là ngay cả những nhóm thận trọng nhất cũng có thể bắt đầu tận hưởng sự tăng cường năng suất mà không phải lo lắng về việc thông tin của họ có được bảo vệ hay liệu họ có nhận được kết quả đáng tin cậy hay không.

6. Sourcegraph Cody (phù hợp nhất cho việc điều hướng các kho mã nguồn doanh nghiệp quy mô lớn)

Các kho mã nguồn doanh nghiệp có thể trải rộng qua hàng nghìn kho lưu trữ, khiến việc hiểu cách mọi thứ kết nối trở nên gần như bất khả thi đối với nhà phát triển. Các công cụ AI thông thường thường thất bại ở quy mô này. Cody, được phát triển bởi công ty tìm kiếm mã nguồn Sourcegraph, tận dụng hạ tầng tìm kiếm mạnh mẽ của mình để cung cấp trợ lý AI thực sự hiểu toàn bộ kho mã nguồn của bạn.

Cody được xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Sourcegraph trong việc chỉ mục mã nguồn, cho phép nó trả lời các câu hỏi vượt qua ranh giới kho lưu trữ. Hỏi cách một dịch vụ được gọi, và Cody sẽ tìm mọi trường hợp sử dụng trong toàn tổ chức của bạn, không chỉ trong repo hiện tại.

Tính năng nổi bật:

Tích hợp tìm kiếm mã nguồn Enterprise: Cody tận dụng trí tuệ mã nguồn của Sourcegraph để hiểu các mối quan hệ giữa hàng nghìn kho lưu trữ.

Bối cảnh đa kho lưu trữ: Khác với các công cụ bị giới hạn trong một kho lưu trữ duy nhất, Cody có thể lấy bối cảnh từ nhiều kho lưu trữ cùng lúc khi thực hiện công việc trên các dịch vụ liên kết.

Hệ thống LLM tùy chỉnh: Các doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình AI phù hợp với nhu cầu của mình—Claude, GPT-4 hoặc các mô hình khác—dựa trên khả năng, chi phí hoặc yêu cầu tuân thủ.

Ưu điểm:

Khả năng mở rộng mã nguồn vô song cho các tổ chức có hàng trăm kho lưu trữ.

Các câu trả lời liên kết trực tiếp đến mã thực tế, cho phép các nhà phát triển kiểm tra các đề xuất.

Các tính năng quản lý doanh nghiệp để kiểm soát truy cập, theo dõi sử dụng và cấu hình ngữ cảnh.

Nhược điểm:

Để sử dụng đầy đủ các tính năng, cần triển khai Sourcegraph.

Việc thiết lập có thể phức tạp đối với các tổ chức mới sử dụng Sourcegraph.

Một số tính năng yêu cầu giấy phép doanh nghiệp.

Giá cả

Cody Miễn phí

Cody Pro: $9/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.5/5 (90 đánh giá)

Capterra: Không tìm thấy

Dưới đây là nhận xét của một chuyên gia đánh giá của Gartner về Sourcegraph Cody.

Cody là trợ lý lập trình AI chính của tôi. Tôi đã từng sử dụng nhiều công cụ tương tự như vậy trước đây. Hầu hết các công cụ trợ lý lập trình AI đều có hiệu suất và tính năng tương tự nhau. Điểm mạnh của Cody nằm ở giao diện người dùng (UI). Cụ thể, nó đi kèm với danh sách tùy chỉnh khổng lồ. Bạn có thể loại bỏ hoặc thêm bất kỳ tính năng UI nào. Có tùy chọn chọn nền tảng (backend) với phạm vi lựa chọn AI đa dạng. Trải nghiệm tổng thể của tôi cho đến nay về hiệu suất cũng rất tích cực. Nó không ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của trình chỉnh sửa.

📹 Ngừng viết và sửa mã nguồn thủ công. Video này phân tích năm công cụ AI giúp lập trình nhanh hơn, gọn gàng hơn và ít gây bực bội hơn.

7. Windsurf (phù hợp nhất cho các nhà phát triển muốn sử dụng các tác nhân AI tự động)

Hầu hết các công cụ lập trình AI chỉ cung cấp gợi ý, để bạn tự thực hiện việc cần làm. Windsurf tiếp cận theo cách khác, vượt ra ngoài gợi ý để hoàn thành công việc một cách tự động. Trí tuệ nhân tạo (AI) của nó có thể xử lý các công việc lập trình nhiều bước, chuyển đổi vai trò của bạn từ người viết sang người kiểm tra.

Bạn mô tả mục tiêu, và tính năng Cascade sẽ xác định các bước thực hiện. Windsurf cũng cung cấp Luồng, là các quy trình làm việc tự động được xây dựng sẵn cho các công việc phổ biến như thêm tính năng hoặc sửa lỗi. Trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý việc lập kế hoạch và thực thi, đồng thời thông báo cho bạn khi cần đưa ra quyết định.

Để hiểu cách các tác nhân AI đang thay đổi cảnh quan lập trình mã, hãy xem tổng quan về các tác nhân AI cho lập trình mã và ứng dụng thực tế của chúng trong quy trình làm việc phát triển.

Tính năng nổi bật:

Cascade: Mô tả một công việc nhiều bước như “Thêm xác thực người dùng bằng OAuth”, và Cascade sẽ phân tích công việc đó và thực thi nó với sự phê duyệt của bạn tại các điểm kiểm tra quan trọng.

Luồng: Các luồng làm việc được xây dựng sẵn cho các công việc phát triển phổ biến, tạo ra mã, bài kiểm tra và tài liệu, giúp tăng tốc các mẫu lặp lại.

Chỉ mục mã nguồn sâu: Windsurf chỉ mục mã, bình luận và cấu hình dự án, do đó các hành động tự động của nó tuân thủ các quy ước của dự án của bạn.

Ưu điểm:

Khả năng tự động hóa thực sự có thể thực hiện các công việc nhiều bước.

Các điểm kiểm tra thông minh giúp bạn kiểm soát mà không cần quản lý chi tiết.

Giai đoạn dùng thử cho phép bạn đánh giá quy trình làm việc tự động trước khi commit.

Nhược điểm:

Các tính năng tự động hóa yêu cầu mức độ tin cậy nhất định vào khả năng ra quyết định của AI.

Là một công cụ mới, nó có cộng đồng người dùng nhỏ hơn so với các tùy chọn đã được thiết lập.

Các công việc phức tạp vẫn có thể yêu cầu can thiệp thủ công.

Giá cả

Miễn phí

Pro: $15/tháng

Nhóm: $30/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Windsurf.

Tôi thực sự thích nó vì có thể cập nhật và chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc. Tôi thích tính năng tự động hoàn thành mã nguồn do AI hỗ trợ, giúp trải nghiệm lập trình của tôi trở nên thú vị. Tính năng trò chuyện với mã nguồn của tôi và tạo mã nguồn theo thời gian thực rất hữu ích. Chỉnh sửa mã nguồn trực tiếp với sự hỗ trợ của AI rất đáng tin cậy. Giao diện người dùng sạch sẽ và thân thiện với người mới bắt đầu, dễ dàng tiếp cận.

8. Qodo (phù hợp nhất cho các nhóm tập trung vào chất lượng mã và kiểm thử)

Viết mã nhanh là một chuyện; viết mã đáng tin cậy là chuyện khác. Trong khi hầu hết các công cụ AI tập trung vào tốc độ, Qodo (trước đây là CodiumAI) tập trung vào chất lượng mã. Điểm mạnh của nó nằm ở việc tạo ra các bài kiểm tra, phân tích chất lượng mã và cải thiện các yêu cầu Hợp nhất.

Qodo phân tích mã nguồn của bạn và tạo ra các trường hợp thử nghiệm có ý nghĩa, bao gồm cả các trường hợp biên mà các nhà phát triển thường bỏ qua. Nó hiểu hành vi của mã nguồn và tạo ra các bài kiểm tra thực sự xác minh rằng nó hoạt động chính xác. Sự tập trung vào chất lượng này là yếu tố phân biệt quan trọng trong không gian cạnh tranh giữa Augment Code và Cursor.

Tính năng nổi bật:

Tạo bài kiểm tra bằng AI: Qodo phân tích các hàm của bạn và tạo bộ bài kiểm tra toàn diện, xác định các trường hợp biên, điều kiện biên và các tình huống lỗi.

Phân tích Yêu cầu Hợp nhất (Pull Request): Trước khi kiểm tra bởi con người, Qodo quét các Yêu cầu Hợp nhất để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn như mã không tối ưu hoặc các khu vực thiếu kiểm thử, giúp năng suất của quá trình kiểm tra của con người tăng lên.

Thông tin về chất lượng mã nguồn: Ngoài các bài kiểm tra, Qodo cung cấp phản hồi về cấu trúc mã, độ phức tạp và khả năng bảo trì để giúp bạn viết mã nguồn sạch hơn.

Ưu điểm:

Tập trung vào việc tạo ra mã nguồn tốt hơn, đáng tin cậy hơn, chứ không chỉ tạo ra nhiều mã nguồn hơn.

Các bài kiểm tra được tạo ra để xác minh hành vi, không chỉ để đạt được các chỉ số bao phủ.

Tích hợp một cách tự nhiên vào quy trình kiểm tra mã nguồn.

Nhược điểm:

Tập trung hẹp hơn so với các trợ lý mã hóa đa năng.

Chất lượng tạo mã có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ và khung làm việc.

Một số tính năng yêu cầu gói nhóm hoặc Gói Enterprise.

Giá cả

Nhà phát triển: Miễn phí

Nhóm: $38/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không tìm thấy

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Qodo.

Tôi sử dụng Qodo Gen + VS Code để kiểm tra, xây dựng, tái cấu trúc, tối ưu hóa và đánh giá mã nguồn có phạm vi rộng, từ HTML chuyên SEO đến kiến trúc Django và Next.js, cho đến các skript Python tùy chỉnh. Tính năng mạnh mẽ nhất mà tôi sử dụng nhiều nhất là thêm bối cảnh – đây chính là điều mà hầu hết các chatbot giao diện người dùng (UI) thiếu để thực sự hữu ích: bức tranh toàn cảnh! Qodo làm rất tốt việc phát hiện các lỗi và sự kém hiệu quả mà tôi đã bỏ qua, đồng thời dạy tôi về các khái niệm thông qua mã nguồn mà tôi đang thực hiện công việc. Với thái độ đúng đắn, công cụ này có thể trở thành một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh!

9. Replit Ghostwriter (phù hợp nhất cho các nhà phát triển viết mã trực tiếp trên trình duyệt)

Việc cài đặt môi trường phát triển cục bộ có thể gây phiền phức. Replit là một IDE dựa trên đám mây cho phép bạn viết, chạy và triển khai mã hoàn toàn trong trình duyệt, và Ghostwriter là trợ lý AI tích hợp của nó.

Vì Ghostwriter được tích hợp trong Replit, nó hiểu môi trường chạy, các phụ thuộc và cấu hình triển khai của dự án của bạn. Các đề xuất dựa trên những gì thực sự được cài đặt và có sẵn, giúp giảm thiểu các vấn đề "hoạt động trên máy của tôi". Khả năng lập trình hợp tác thời gian thực của Replit cho phép Ghostwriter hỗ trợ toàn bộ nhóm cùng lúc.

Tính năng nổi bật:

Môi trường đám mây tích hợp: Không cần thiết lập cục bộ — bắt đầu mã hóa với sự hỗ trợ của AI ngay lập tức từ bất kỳ thiết bị nào.

Nhận thức triển khai tức thì: Ghostwriter có thể hỗ trợ toàn bộ vòng đời, từ mã đến cấu hình triển khai và khắc phục vấn đề trong quá trình chạy.

Hợp tác thời gian thực: Nhiều nhà phát triển có thể mã hóa cùng nhau trên Replit, với Ghostwriter hỗ trợ mọi người, rất phù hợp cho lập trình cặp.

Ưu điểm:

Không cần thiết lập, bạn có thể bắt đầu mã hóa ngay lập tức.

Hiểu biết toàn diện về cả mã nguồn và môi trường chạy của nó.

Môi trường tích hợp (IDE) được ưa chuộng cho việc học lập trình mã.

Nhược điểm:

Liên kết với môi trường dựa trên trình duyệt của Replit

Không phù hợp cho các dự án lớn và phức tạp.

Yêu cầu kết nối internet cho tất cả các hoạt động mã hóa.

Giá cả

Starter: Miễn phí

Replit Core: $20/tháng (thanh toán hàng tháng, tính theo năm)

Nhóm: $35/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.5/5 (280+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (150+ đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra về Replit Ghostwriter.

Sản phẩm tổng thể rất tuyệt vời. Đây thực sự là một bước đột phá cho những người không chuyên về mã có thể tạo ra những gì họ mong muốn. Đây là một bước tắt lớn khi chuyển giao cho các nhà phát triển chuyên nghiệp, xây dựng công cụ nội bộ (nơi không nhất thiết mọi thứ phải hoạt động hoàn hảo) và nếu bạn muốn khám phá thế giới phát triển phần mềm cho khách hàng, v.v., thì đây là một khởi đầu tuyệt vời và làm cho nó thân thiện với người dùng và toàn diện hơn so với các giải pháp khác trên thị trường.

Kết nối mã nguồn của bạn với quy trình làm việc

Công cụ trợ lý lập trình AI phù hợp phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể của bạn — môi trường IDE, quy mô mã nguồn và nhu cầu bảo mật. Không có công cụ "tốt nhất" duy nhất, nhưng có công cụ tốt nhất cho tình huống của bạn. Các nhóm trên AWS nên xem xét Amazon Q Developer, trong khi các doanh nghiệp có chính sách dữ liệu nghiêm ngặt nên xem xét Tabnine.

Nhưng các trợ lý lập trình AI đang không ngừng phát triển. Những công cụ chiến thắng sẽ là những công cụ không chỉ hiểu mã nguồn mà còn hiểu toàn bộ bối cảnh tại sao bạn viết mã đó – các công việc, yêu cầu và sự hợp tác của nhóm thúc đẩy quyết định. Đó chính là lúc các không gian làm việc tích hợp kết nối AI xuyên suốt toàn bộ quy trình làm việc trở nên thiết yếu.

Kết nối mã nguồn của bạn với các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại mang lại ý nghĩa cho nó. Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xem cách không gian làm việc tích hợp biến đổi quy trình phát triển của bạn.