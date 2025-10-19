13 Công cụ Tích hợp Liên tục Tốt Nhất Cho Lập Trình Viên (2025)

Hệ thống pipeline của bạn vừa gặp lỗi lần thứ ba trong ngày hôm nay. Lỗi giống nhau, cách khắc phục giống nhau, và cảm giác rằng chắc chắn phải có cách tốt hơn để làm việc cần làm.

Các công cụ tích hợp liên tục trong danh sách công việc được phát triển bởi những người hiểu rằng thời gian của bạn nên được dành cho việc viết mã thay vì phải vật lộn với các quy trình triển khai.

Công cụ nào sẽ chấm dứt những cơn ác mộng CI của bạn? Hãy cùng tìm hiểu! 🤔

Đây là những công cụ tích hợp liên tục hàng đầu giúp vượt qua các thách thức trong phát triển phần mềm. 💁

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Phần mềm quản lý dự án và khả năng hiển thị DevOps tất cả trong mộtKích thước đội ngũ: Phù hợp cho cá nhân, startup và doanh nghiệp Theo dõi sprint, đồng bộ GitHub/GitLab, công việc liên kết với CI, tự động hóa và ghi chú phát hành do AI tạo ra cho chu kỳ phát triển phần mềm linh hoạt của bạn Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp GitLab Toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm từ commit đến triển khai Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm muốn thực hiện quy trình giao hàng từ đầu đến cuối trong một công cụ duy nhất Yêu cầu hợp nhất, kho lưu trữ container, mẫu pipeline, triển khai Kubernetes, khả năng quan sát Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng Jenkins Các đường ống CI/CD tùy chỉnh với tính linh hoạt dựa trên pluginKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm lớn có quy trình làm việc phức tạp hơn 1.800 plugin, kịch bản Groovy, API REST, xây dựng theo lịch trình, kiến trúc master-agent Miễn phí Travis CI Xây dựng dựa trên GitHub đơn giản cho các dự án mã nguồn mở và dự án nhỏKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phát triển ưu tiên GitHub Xây dựng đa hệ điều hành, thiết lập YAML, lưu trữ bản dựng, phát hiện ngôn ngữ và triển khai nền tảng Dựa trên sử dụng: Bắt đầu từ $15/tháng CircleCI Xây dựng dựa trên Docker với các orb có thể tái sử dụng và giao diện trực quan cho quy trình làm việcKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm phát triển và vận hành dựa trên container và có khả năng mở rộng nhanh chóng Caching Docker, Orbs, xây dựng ma trận, kích hoạt quy trình làm việc, thông tin chi tiết về công việc Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng Azure DevOps Tích hợp liên tục (CI) và triển khai liên tục (CD) tương thích với Microsoft trên các ứng dụng và môi trườngKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phát triển phần mềm sử dụng Visual Studio và Azure Bảng điều khiển + Ứng dụng, triển khai đa giai đoạn, báo cáo, tích hợp Azure Miễn phí; Giá tùy chỉnh Bamboo Tự động hóa triển khai cho các quy trình làm việc tập trung vào AtlassianKích thước nhóm: Phù hợp cho người dùng Jira + Bitbucket với quy trình xây dựng theo giai đoạn Các vấn đề Jira liên kết, dự án triển khai, đại lý từ xa, nhật ký kiểm tra Dùng thử miễn phí; Gói Data Center bắt đầu từ $1200/năm Buddy Thiết lập đường ống kéo và thả cho cấu hình trực quanKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ và người không biết lập trình hơn 100 hành động, hoàn tác, nhật ký thời gian thực, chạy song song, xem trước triển khai Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $29/tháng TeamCity Thực thi chuỗi xây dựng phức tạp và tích hợp công cụ JetBrainsKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phát triển doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái IntelliJ Caching thông minh, xây dựng song song, kích hoạt xây dựng, thông tin kiểm thử, cấu hình DSL Giá cả tùy chỉnh Bitbucket Pipelines CI cho các repo được lưu trữ trên Bitbucket với cấu hình YAML đơn giảnKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm sử dụng Bitbucket + Jira Quy trình làm việc YAML, xây dựng Docker, bộ lọc nhánh, tự động hóa Jira Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $3,30/tháng cho mỗi người dùng AWS CodePipeline Tích hợp CI/CD bản địa trên hạ tầng và công cụ AWSKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm kỹ thuật ưu tiên AWS Luồng đa giai đoạn, Kích hoạt Lambda, Chỉ số CloudWatch, Tích hợp CodeBuild/CodeDeploy Miễn phí; Giá tùy chỉnh cho các tính năng nâng cao Semaphore Xây dựng nhanh chóng với bộ nhớ đệm thông minh và song songKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm có khối lượng công việc lớn cần thực thi nhanh chóng Quy trình làm việc tối ưu, đường ống xử lý dữ liệu có khả năng lưu trữ, xử lý đồng thời thông minh, báo cáo Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng Spinnaker Triển khai đa đám mây với các tính năng kiểm soát cấp doanh nghiệpKích thước nhóm: Phù hợp cho các tổ chức đám mây bản địa quy mô lớn Phiên bản thử nghiệm, khả năng quay lại phiên bản cũ, hỗ trợ GCP/AWS/Azure, bảng điều khiển chỉ số Miễn phí

Lựa chọn công cụ tích hợp mã liên tục phù hợp có thể tối ưu hóa quá trình phát triển và giảm thiểu rủi ro khi phát hành. Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên khi chọn công cụ phát triển phần mềm hợp tác. ⛏️

tương thích ngôn ngữ và khung công tác: *Hỗ trợ bộ công nghệ của bạn mà không cần các giải pháp phức tạp

Tích hợp hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS): Kết nối với GitHub, GitLab, Bitbucket hoặc các hệ thống kiểm soát phiên bản khác

Khả năng mở rộng hiệu suất: Cung cấp kiểm thử song song, lưu trữ bản dựng và tự động mở rộng để tăng tốc Cung cấp kiểm thử song song, lưu trữ bản dựng và tự động mở rộng để tăng tốc các đường ống DevOps

hỗ trợ kiểm thử tự động hóa: *Tích hợp với các khung kiểm thử để phát hiện sớm các vấn đề

Container hóa và sẵn sàng triển khai: Hỗ trợ Docker và các công cụ container khác để triển khai đáng tin cậy

Thông báo và tích hợp: Kết nối với email hoặc công cụ quản lý dự án để giữ cho các nhóm làm việc đồng bộ

*ghi nhật ký rõ ràng và đang theo dõi lỗi: Giúp đơn giản hóa việc xác định, gỡ lỗi và khôi phục các bản dựng thất bại

Đã đến lúc tìm hiểu sâu hơn về các công cụ tích hợp liên tục tốt nhất để giúp cuộc sống của nhà phát triển phần mềm trở nên dễ dàng hơn. Hãy bắt đầu! 💪🏼

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án phần mềm tất cả trong một và hợp tác nhóm)

Tạo công việc đầu tiên của bạn trong ClickUp Đang theo dõi và phân công các vấn đề với bối cảnh phát hành đầy đủ bằng phần mềm quản lý dự án Agile ClickUp

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Kết hợp với phần mềm quản lý dự án Agile ClickUp, đây là công cụ hoàn hảo để lập kế hoạch sprint, theo dõi tiến độ, quản lý backlog và triển khai phần mềm nhanh hơn.

Theo dõi và giải quyết các vấn đề nhanh hơn

Bắt đầu với nhiệm vụ ClickUp.

Giả sử một lỗi hồi quy xuất hiện trên môi trường staging liên quan đến bản cập nhật gần đây. Bạn tạo một công việc, gắn thẻ nhà phát triển đã hợp nhất thay đổi, liên kết nó với trường hợp thử nghiệm đã thất bại và thêm bình luận cho QA để kiểm tra lại sau khi bản sửa lỗi được triển khai.

Tất cả các bước đều được theo dõi trong một chủ đề duy nhất trên phần mềm quản lý dự án ClickUp Software Team PM Software, từ bước gặp sự cố cho đến khi giải quyết hoàn toàn.

Phát hiện các vấn đề cản trở trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Phát hiện công việc bị tắc nghẽn và duy trì tiến độ phát hành bằng ClickUp Sprints

Để làm việc nhanh hơn, bạn có thể chạy ClickUp Sprints để phát hiện các rào cản trước khi chúng ảnh hưởng đến dòng thời gian của bạn.

Giữa tuần, bạn nhận thấy ba công việc phía server chưa được xử lý kể từ Monday. Tất cả đều đang chờ một container thử nghiệm chưa được xây dựng lại. Bạn tạo một công việc mới để khắc phục, đưa nó vào sprint hiện tại và giải quyết các công việc còn lại trước khi kết thúc ngày.

Chuyển đổi các lỗi xây dựng thành các công việc được giao và có thể thực hiện được bằng cách sử dụng ClickUp Tự động hóa

Khi có sự cố xảy ra, ClickUp Tự động hóa sẽ xử lý ngay lập tức trước khi ai đó phát hiện ra.

Một pipeline hàng đêm bị lỗi sau khi một phụ thuộc bị hỏng được commit. ClickUp tự động tạo một tác vụ lỗi, liên kết với công việc bị lỗi, gắn thẻ người commit và đưa tác vụ vào danh sách ‘To Fix’. Không ai cần phải phân loại thủ công hoặc lãng phí thời gian phân công công việc; mọi thứ đã được tự động xử lý.

Tạo ghi chú phát hành chỉ trong vài giây

Tạo các bản tóm tắt phát hành sạch sẽ, thân thiện với nhà phát triển bằng ClickUp Brain

Để giảm thiểu việc báo cáo thủ công, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của nền tảng, giúp nhóm của bạn tạo ra các bản tóm tắt và nội dung dựa trên dữ liệu công việc hiện có.

Nếu bạn cần ghi chú phát hành vào cuối tuần, hãy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phát triển phần mềm để tóm tắt các ticket đã hoàn thành được gắn thẻ ‘Release v2.1’ (bằng ngôn ngữ tự nhiên). Bạn sẽ ngay lập tức nhận được danh sách rõ ràng về các tính năng và bản sửa lỗi đã được phát hành, sẵn sàng để đưa vào nhật ký thay đổi của bạn.

Ngừng viết "sửa lỗi". Viết ghi chú phát hành mà mọi người thực sự đọc. Học cách làm!

Tiến hành các công việc với mỗi lần commit

Đồng bộ GitHub với các công việc của bạn bằng tích hợp ClickUp

Trong suốt chu kỳ phát triển, tích hợp ClickUp với GitHub và GitLab giúp đồng bộ hóa mã nguồn mới và trạng thái tác vụ. Nhà phát triển liên kết yêu cầu kéo (pull request) với một tác vụ. Khi yêu cầu được hợp nhất, tác vụ tự động chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng cho kiểm thử’ và yêu cầu kéo vẫn được gắn kèm, giúp tester biết chính xác những thay đổi và vị trí cần kiểm tra.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tùy chọn tùy chỉnh phần mở rộng

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Nghe chia sẻ từ người dùng hài lòng trên G2:

ClickUp tập hợp tất cả những gì chúng ta cần trong một nền tảng duy nhất — từ quản lý tác vụ, tài liệu, tự động hóa, theo dõi thời gian cho đến theo dõi mục tiêu. Khả năng tùy chỉnh chế độ xem, sử dụng Trường Tùy chỉnh và tự động hóa các tác vụ lặp lại đã giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Chúng tôi cũng rất thích tính linh hoạt của nó: nó hoạt động tốt cho cá nhân, nhưng trở nên mạnh mẽ hơn khi nhóm phát triển.

2. GitLab (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc DevOps từ đầu đến cuối)

qua GitLab

GitLab cung cấp một môi trường sản xuất thống nhất cho việc lập kế hoạch, phát triển, triển khai và giám sát ứng dụng. Hệ thống đang theo dõi vấn đề tích hợp sẵn, yêu cầu hợp nhất và kho lưu trữ container của GitLab tạo ra một quy trình quản lý dự án phần mềm liền mạch.

Công cụ tích hợp liên tục xử lý cả các công việc tự động hóa đơn giản lẫn các triển khai phức tạp cấp doanh nghiệp, đồng thời duy trì khả năng hiển thị toàn bộ quy trình giao hàng phần mềm của bạn.

Các tính năng nổi bật của GitLab

Chạy các tác vụ song song trên nhiều máy chạy để tăng tốc thời gian xây dựng

Cài đặt các trình chạy tự động mở rộng quy mô, khởi động theo yêu cầu để tối ưu hóa chi phí

Triển khai trực tiếp lên cụm Kubernetes từ cấu hình pipeline của bạn

Theo dõi hiệu suất ứng dụng và lỗi thông qua các công cụ quan sát tích hợp

Giới hạn của GitLab

Điều này trở nên tốn kém về tài nguyên đối với các triển khai quy mô lớn

Các đối tượng/kỳ/phiên bản tự lưu trữ yêu cầu chi phí bảo trì đáng kể

Giá cả của GitLab

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về GitLab

G2: 4.5/5 (830+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.195+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về GitLab?

Một người dùng Reddit đã chia sẻ như sau:

Đúng vậy, nó khá tốt. Bạn có thể sử dụng các tính năng như kho gói, kho container và cũng có thể tạo các đường ống xây dựng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu trữ các cấu hình CI (như Jenkinsfiles hoặc GitHub Actions YAML) trong hệ thống kiểm soát phiên bản, giống như mã nguồn ứng dụng. Sử dụng yêu cầu kéo (pull requests) để xem xét các thay đổi và kiểm thử các bản cập nhật trước khi hợp nhất.

3. Jenkins (Tốt nhất cho các đường ống tự động hóa có thể tùy chỉnh)

qua Jenkins

Jenkins nổi bật với tính linh hoạt, cho phép các nhóm xây dựng gần như bất kỳ quy trình tự động hóa DevOps nào có thể tưởng tượng được thông qua hệ sinh thái plugin phong phú của nó. Tuy nhiên, tính linh hoạt này đi kèm với sự phức tạp; bạn sẽ cần dành thời gian để cấu hình và duy trì thiết lập của mình.

Công cụ này xử lý mọi thứ từ tự động hóa xây dựng đơn giản đến triển khai đa giai đoạn phức tạp trên các môi trường đám mây lai. Điều này khiến nó đặc biệt hữu ích cho các tổ chức có hệ thống công nghệ đa dạng.

Các tính năng nổi bật của Jenkins

Cài đặt các plugin từ hơn 1.800 tùy chọn có sẵn để mở rộng hàm

Tạo các kịch bản ống dẫn tùy chỉnh bằng Groovy cho các logic tự động hóa phức tạp

Tích hợp với hầu hết các công cụ thông qua REST APIs và webhooks

Lên lịch xây dựng dựa trên thời gian, thay đổi mã hoặc các kích hoạt bên ngoài

Giới hạn của Jenkins

Vấn đề tương thích plugin có thể gây ra sự không ổn định của hệ thống

Lỗ hổng bảo mật trong các plugin gây ra rủi ro liên tục

Giá cả của Jenkins

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Jenkins

G2: 4. 4/5 (520+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (560+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Jenkins?

Dưới đây là đánh giá của G2 về công cụ này:

Jenkins là một công cụ tuyệt vời trong lĩnh vực tích hợp liên tục và phân phối liên tục. Nó linh hoạt và có khả năng mở rộng… Mặc dù Jenkins là một công cụ hữu ích và linh hoạt, nhưng có một số điểm mà tôi thấy gây khó khăn. Mức độ phức tạp cao trong quá trình cài đặt và cấu hình là nhược điểm lớn nhất. Những người mới bắt đầu có thể bị bối rối bởi số lượng lớn các tùy chọn và plugin có sẵn trong Jenkins.

4. Travis CI (Tốt nhất cho tính đơn giản trong tích hợp với GitHub)

qua Travis CI

Travis CI đã xây dựng danh tiếng của mình bằng cách phục vụ cộng đồng mã nguồn mở, cung cấp dịch vụ xây dựng miễn phí cho các kho lưu trữ công khai trên GitHub. Nó tập trung vào sự đơn giản: bạn định nghĩa quy trình xây dựng trong một tệp YAML, và Travis CI sẽ xử lý phần còn lại. Phương pháp đơn giản này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm hoặc dự án nhỏ không yêu cầu tùy chỉnh phức tạp.

Travis CI tự động phát hiện ngôn ngữ lập trình và đề xuất môi trường xây dựng phù hợp, giúp giảm bớt gánh nặng thiết lập ban đầu cho các dự án mới.

Các tính năng nổi bật của Travis CI

Kiểm thử mã nguồn trên nhiều hệ điều hành và phiên bản ngôn ngữ cùng lúc.

Triển khai ứng dụng lên các nền tảng đám mây khác nhau thông qua các tích hợp sẵn có.

Theo dõi trạng thái xây dựng thông qua nhật ký chi tiết và thông báo.

Lưu trữ các phụ thuộc giữa các lần xây dựng để giảm thời gian thực thi.

Giới hạn của Travis CI

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn so với các nền tảng linh hoạt hơn.

Thời gian xây dựng có thể chậm hơn trong các kỳ cao điểm.

Giá cả của Travis CI

Dựa trên sử dụng: $15/tháng

Gói Không giới hạn: $78+/tháng

Máy chủ: $34/tháng

Đánh giá và nhận xét về Travis CI

G2: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (120+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đúng vậy, hãy tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm thử tích hợp và triển khai, nhưng hãy bắt đầu với các quy trình làm việc có ưu tiên cao. Chạy các bài kiểm thử đơn vị và kiểm thử nhanh trên mỗi lần commit và dành các bộ kiểm thử dài hơn cho các bản dựng hàng đêm hoặc trước khi phát hành.

5. CircleCI (Phù hợp nhất cho các bản dựng Docker nhanh chóng)

qua CircleCI

CircleCI đã cách mạng hóa hiệu suất CI/CD thông qua phương pháp tiếp cận Docker-first, cho phép các nhóm tạo ra các môi trường xây dựng cách ly trong vài giây thay vì vài phút. Tính năng orbs của nó cho phép các nhóm chia sẻ các đoạn cấu hình có thể tái sử dụng, giảm thiểu sự trùng lặp giữa các dự án.

Ngoài ra, tính năng trực quan hóa quy trình làm việc của nền tảng giúp các nhóm dễ dàng nắm bắt các quy trình triển khai phức tạp chỉ trong nháy mắt. Công cụ triển khai liên tục đặc biệt phát huy hiệu quả cho các nhóm đã sử dụng ứng dụng container hóa trong môi trường sản xuất.

Các tính năng nổi bật của CircleCI

Sử dụng orbs để thực hiện các công việc thông thường như kiểm thử, triển khai và thông báo.

Hiển thị các quy trình làm việc phức tạp thông qua giao diện đồ họa trực quan.

Lưu trữ thông minh các hình ảnh Docker, phụ thuộc và các sản phẩm xây dựng.

Kích hoạt quy trình làm việc dựa trên các thay đổi cụ thể của tệp hoặc mẫu nhánh.

Giới hạn của CircleCI

Có một giai đoạn học tập cho các nhóm chưa quen với các khái niệm của Docker.

Hỗ trợ Windows giới hạn so với môi trường Linux.

Giá cả của CircleCI

Đám mây

Miễn phí

Hiệu suất: Bắt đầu từ $15/tháng

Giá: Bắt đầu từ $2000/tháng

máy chủ

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CircleCI

G2: 4. 4/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Các trình chỉnh sửa mã hàng đầu cho nhà phát triển phần mềm

6. Azure DevOps (Phù hợp nhất cho tích hợp hệ sinh thái Microsoft)

qua Azure DevOps

Azure DevOps cung cấp bộ công cụ phát triển toàn diện, tích hợp mượt mà với hệ sinh thái rộng lớn của Microsoft.

Các nhóm đã sử dụng Visual Studio, dịch vụ đám mây Azure hoặc Office 365 sẽ thấy tính năng xác thực thống nhất và dịch vụ chia sẻ của nền tảng này đặc biệt hữu ích. Nền tảng này kết hợp các khả năng CI/CD truyền thống với các tính năng hỗ trợ toàn bộ chu kỳ kiểm thử phần mềm.

Các tính năng nổi bật của Azure DevOps

Quản lý kho lưu trữ mã, xây dựng quy trình và phát hành sản phẩm ngay trong giao diện của nó.

Triển khai ứng dụng lên các dịch vụ Azure bằng các mẫu đã được cấu hình sẵn.

Tạo các đường ống đa giai đoạn với các cổng phê duyệt và can thiệp thủ công.

Tạo báo cáo chi tiết về hiệu suất xây dựng và tỷ lệ thành công của quá trình triển khai.

Giới hạn của Azure DevOps

Đối với các nhóm chỉ cần chức năng CI/CD cơ bản, điều này có thể khiến họ cảm thấy choáng ngợp.

Một số tính năng nâng cao yêu cầu kiến thức sâu về các dịch vụ nền tảng Azure.

Giá dịch vụ Azure DevOps

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Azure DevOps

G2: 4.3/5 (585+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (140+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Azure DevOps?

Một người dùng Reddit đã chia sẻ điều này:

Azure DevOps là một trong những bộ công cụ tốt nhất hiện nay. Lý do duy nhất để không sử dụng nó là nếu bạn không phát triển bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến Microsoft hoặc nếu bạn có nhân viên thành thạo các công nghệ khác và muốn tận dụng kinh nghiệm và kiến thức của họ.

7. Bamboo (Phù hợp nhất cho tích hợp công cụ Atlassian)

qua Bamboo

Bamboo dành cho các nhóm đã sử dụng hệ sinh thái của Atlassian, cung cấp tích hợp chặt chẽ với Jira, Bitbucket và Confluence. Sự tích hợp này tạo ra một quy trình phát triển phần mềm kết nối, nơi các vấn đề, đánh giá mã và triển khai được tự động liên kết và đang theo dõi.

Kiến trúc dựa trên agent của công cụ cho phép phân bổ tài nguyên linh hoạt trên toàn bộ hạ tầng của bạn. Điểm mạnh của Bamboo nằm ở khả năng tạo ra các đường ống triển khai phức tạp yêu cầu sự phê duyệt của con người và các cơ chế hoàn nguyên tinh vi.

Các tính năng nổi bật của Bamboo

Liên kết tự động với các vấn đề Jira và commit Bitbucket.

Tạo các dự án triển khai để quản lý các bản phát hành trên nhiều môi trường khác nhau.

Sử dụng các đại lý từ xa để phân phối các bản dựng trên toàn bộ hạ tầng của bạn.

Tạo báo cáo chi tiết về các chỉ số xây dựng và triển khai.

Giới hạn của Bamboo

Công cụ này yêu cầu giấy phép Atlassian, điều này có thể trở nên tốn kém.

Độ phức tạp của cấu hình tăng đáng kể đối với các trường hợp sử dụng nâng cao.

Giá cả của Bamboo

Dùng thử miễn phí

Trung tâm dữ liệu: $1200 (không giới hạn công việc, một đại lý từ xa)

Đánh giá và nhận xét về Bamboo

G2: 4. 1/5 (60+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bamboo?

Một đánh giá trên G2 đã tóm tắt như sau:

Đây là công cụ rất hữu ích để tự động hóa các công việc và tiết kiệm thời gian cho nhà phát triển/kiểm thử. Bạn có thể tích hợp với kho lưu trữ của mình và thêm các skript hoặc giai đoạn để thực thi khi commit. Nó sẽ hỗ trợ trong thiết kế mã nguồn như flake8, black, tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất, thực hiện nhiều tác vụ bằng cách viết skript và tạo bản dựng từ mã nguồn.

8. Buddy (Tốt nhất cho việc tạo/lập pipeline trực quan)

qua Buddy

Buddy chuyển đổi cấu hình CI/CD từ các kịch bản dựa trên mã thành các quy trình làm việc trực quan mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu và chỉnh sửa. Giao diện kéo và thả của nó đặc biệt phù hợp cho các nhóm có trình độ kỹ thuật đa dạng.

Thậm chí tốt hơn? Phương pháp dựa trên hành động của Buddy chia nhỏ các quy trình triển khai phức tạp thành các bước dễ quản lý, mỗi bước đều có đầu vào và đầu ra rõ ràng.

Các tính năng nổi bật của Buddy

Chọn từ hơn 100 hành động đã được xây dựng sẵn cho các công việc triển khai thông thường.

Triển khai lên nhiều môi trường với logic điều kiện và các bước phê duyệt.

Theo dõi quá trình triển khai theo thời gian thực với nhật ký thực thi chi tiết

Khôi phục triển khai ngay lập tức khi phát hiện vấn đề

Giai đoạn giới hạn của Buddy

Nó có ít tích hợp với các công cụ và dịch vụ chuyên biệt

Cách tiếp cận của công cụ này có thể cảm thấy hạn chế đối với các nhóm ưa chuộng cấu hình dựa trên mã nguồn

Giá ưu đãi cho nhóm

Miễn phí

Pro: $29/tháng cho hai người dùng

Hyper: $99/tháng cho 5 người dùng

Đánh giá và nhận xét từ người dùng

G2: 4.7/5 (205+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (175+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Buddy?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Giao diện người dùng (UI) rất tuyệt vời và dễ sử dụng. Nó hoạt động nhanh chóng và làm được những việc cần làm. Việc chuyển sang sử dụng buddy.works cũng rất đơn giản, nó hoạt động ngay lập tức… Việc thay đổi quyền sở hữu dự án có thể hơi phức tạp

9. TeamCity (Phù hợp nhất cho các dự án doanh nghiệp phức tạp)

qua TeamCity

TeamCity xử lý các tình huống xây dựng phức tạp mà các công cụ CI đơn giản không thể đáp ứng. JetBrains thiết kế nền tảng này để quản lý các kho mã nguồn lớn, chuỗi phụ thuộc phức tạp và yêu cầu kiểm thử tinh vi mà các ứng dụng doanh nghiệp thường đòi hỏi.

Kiến trúc lưới xây dựng của nó phân phối khối lượng công việc trên nhiều máy chủ trong khi vẫn duy trì kiểm soát tập trung và khả năng hiển thị. Sự tích hợp sâu rộng của TeamCity với IntelliJ IDEA và các công cụ JetBrains khác mang lại trải nghiệm phát triển liền mạch cho các nhóm đã sử dụng các môi trường phát triển này.

Các tính năng nổi bật của TeamCity

Phân phối quá trình xây dựng trên nhiều máy chủ với cân bằng tải thông minh

Phân tích hiệu suất xây dựng và xác định các điểm nghẽn thông qua báo cáo chi tiết

Tạo chuỗi xây dựng tự động kích hoạt các bản xây dựng phụ thuộc

Giới hạn của TeamCity

Tài liệu API được đánh giá là yếu, đặc biệt đối với các tích hợp phức tạp, không cơ bản

Bảng điều khiển quản trị viên thường được mô tả là lộn xộn và khó hiểu

Giá cả của TeamCity

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TeamCity

G2: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (45+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Các công cụ và phần mềm kiểm thử QA tự động hóa tốt nhất

10. Bitbucket Pipelines (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc Git được lưu trữ trên Atlassian)

qua Bitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines được tích hợp trực tiếp từ kho lưu trữ Git của bạn, loại bỏ nhu cầu cấu hình các dịch vụ CI/CD bên ngoài hoặc quản lý xác thực giữa các hệ thống. Sự tích hợp chặt chẽ này có nghĩa là cấu hình xây dựng của bạn được lưu trữ cùng với mã nguồn.

Cách tiếp cận dựa trên container của công cụ này đảm bảo các bản dựng được thực thi trong môi trường cách ly đồng thời tận dụng hạ tầng đám mây của Atlassian để mở rộng quy mô. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm đã sử dụng Bitbucket cho quản lý nguồn code và muốn tích hợp khả năng CI/CD.

Các tính năng nổi bật của Bitbucket Pipelines

Cấu hình quá trình xây dựng bằng các tệp YAML được lưu trữ trực tiếp trong kho lưu trữ của bạn

Chạy các bản dựng trong container Docker để có môi trường nhất quán và có thể tái tạo

Tạo hình ảnh xây dựng tùy chỉnh phù hợp với bộ công nghệ cụ thể của bạn

Theo dõi trạng thái xây dựng và nhật ký thông qua giao diện tích hợp của Bitbucket

Giới hạn của Bitbucket Pipelines

Thời gian xây dựng có thể tiêu tốn nhanh chóng đối với các dự án đòi hỏi nhiều tài nguyên

Khả năng gỡ lỗi không tinh vi bằng các công cụ chuyên dụng

Giá cả của Bitbucket Pipelines

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $3.30/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $6.60/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Bitbucket Pipelines

G2: 4. 4/5 (945+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.350+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bitbucket Pipelines?

Trích từ đánh giá trên G2:

Điều tôi thấy rất ấn tượng về Bitbucket là khả năng tích hợp với Jira. Đối với chúng tôi, việc có thể tự động cập nhật các ticket chỉ bằng cách commit vào kho lưu trữ là điều bắt buộc… Tôi cũng đã có kinh nghiệm với GitHub, và Bitbucket chắc chắn còn thua xa so với GitHub Actions và Pipelines.

11. AWS CodePipeline (Phù hợp nhất cho các triển khai bản địa AWS)

qua AWS CodePipeline

AWS CodePipeline quản lý toàn bộ quy trình phát hành phần mềm trong hệ sinh thái đám mây của Amazon, cung cấp tích hợp liền mạch với các dịch vụ AWS khác như Lambda, ECS và S3.

Kiến trúc không máy chủ của nền tảng này có nghĩa là bạn chỉ phải trả tiền cho các đường ống hoạt động thay vì duy trì hạ tầng chuyên dụng. Điểm mạnh của nó nằm ở khả năng tạo ra các quy trình phát hành phức tạp tận dụng danh mục dịch vụ rộng lớn của AWS, từ kiểm thử tự động hóa với CodeBuild đến triển khai blue-green với CodeDeploy.

Các tính năng nổi bật của AWS CodePipeline

Tự động kích hoạt các đường ống (pipelines) dựa trên các cam kết mã nguồn (code commits) hoặc các sự kiện bên ngoài.

Theo dõi quá trình thực thi pipeline thông qua các chỉ số và cảnh báo của CloudWatch.

Tăng tốc các quy trình triển khai liên tục phức tạp với thực thi song song.

Giới hạn của AWS CodePipeline

Yêu cầu kiến thức sâu rộng về các dịch vụ AWS cho các cấu hình nâng cao.

Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp khiến việc chuyển sang các nhà cung cấp đám mây khác trở nên khó khăn.

Giá dịch vụ AWS CodePipeline

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AWS CodePipeline

G2: 4.3/5 (65+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về AWS CodePipeline?

Người dùng Reddit này giải thích những gì công việc (và những gì không):

Tôi thực sự thích công việc với AWS CodePipeline và khuyên dùng nó cho các môi trường sử dụng CDK làm IaC. Đặc biệt là khi sử dụng thư viện CDK Pipelines mới… Tôi thấy mọi người phàn nàn về việc bị khóa nhà cung cấp, điều này tôi hiểu, nhưng đồng thời bạn không thể tận hưởng những lợi ích tốt nhất của AWS nếu không cố gắng sử dụng các công cụ gốc của AWS một cách tối đa.

12. Semaphore (Phù hợp nhất cho CI/CD tập trung vào hiệu suất)

qua Semaphore

Semaphore ưu tiên tốc độ trên hết, sử dụng các chiến lược bộ nhớ đệm tiên tiến và thực thi song song để giảm thiểu thời gian xây dựng. Kiến trúc của nền tảng tự động tối ưu hóa phân bổ tài nguyên dựa trên yêu cầu cụ thể của dự án, đảm bảo quá trình xây dựng hoàn thành nhanh chóng nhất có thể.

Hệ thống lưu trữ phụ thuộc của nó đặc biệt tiên tiến, nhận diện và lưu trữ các thư viện, hình ảnh Docker và các tệp tin xây dựng được sử dụng thường xuyên để tránh tải xuống trùng lặp.

Các tính năng nổi bật của Semaphore

Thực thi các bài kiểm tra song song trên nhiều máy tính một cách tự động.

Tăng hoặc giảm sức chứa xây dựng dựa trên nhu cầu khối lượng công việc hiện tại.

Tạo các quy trình làm việc phức tạp với logic điều kiện và kiểm soát thủ công.

Giới hạn của Semaphore

Cấu hình YAML có vẻ phức tạp mặc dù đã có trình chỉnh sửa đồ họa.

Người dùng báo cáo các sự cố ngừng hoạt động thường xuyên.

Giá cả của Semaphore

Miễn phí

Pro: $49/tháng

Doanh nghiệp: $20.000/năm (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét của Semaphore

G2: 4.7/5 (185+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Semaphore?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Khả năng truy cập và tính linh hoạt trong việc cấu hình các đối tượng/kỳ/phiên bản Semaphore của chúng tôi đã giúp chúng tôi giảm thời gian thực hiện các đường ống CI/CD xuống dưới 10 phút trung bình… Thỉnh thoảng có một số sự cố nhỏ như các đại lý phản hồi chậm hoặc sự cố ngừng hoạt động – nhưng những vấn đề này thường được nhóm kỹ thuật giải quyết rất nhanh chóng. *

💡Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi mã nguồn được đẩy lên nhánh chính, hãy sử dụng các đường ống yêu cầu kéo (pull request pipelines) để chạy các kiểm tra lint, kiểm thử đơn vị và phân tích tĩnh. Khối hợp nhất nếu có bất kỳ lỗi nào; điều này giúp nhánh chính luôn ổn định và sẵn sàng cho sản xuất.

13. Spinnaker (Phù hợp nhất cho triển khai đa đám mây)

qua Spinnaker

Spinnaker quản lý sự phức tạp của việc triển khai ứng dụng trên nhiều nhà cung cấp đám mây và môi trường khác nhau. Netflix và Google ban đầu phát triển nền tảng này để quản lý việc triển khai ở quy mô lớn, và nó vẫn giữ nguyên sự tập trung vào cấp độ doanh nghiệp cho đến ngày nay.

Công cụ tích hợp liên tục cung cấp các tính năng như phát hành thử nghiệm (canary releases), triển khai xanh-xanh (blue-green deployments) và cập nhật liên tục (rolling updates), mỗi tính năng đều có khả năng hoàn nguyên tự động khi phát hiện vấn đề.

Các tính năng nổi bật của Spinnaker

Triển khai ứng dụng lên AWS, Google Đám mây, Azure và Kubernetes cùng lúc.

Thực hiện triển khai canary với chuyển đổi lưu lượng tự động hóa và khả năng quay lại phiên bản cũ.

Theo dõi tình trạng triển khai thông qua các chỉ số tích hợp và cảnh báo.

Quản lý cấu hình ứng dụng trên các môi trường khác nhau một cách tập trung.

Giới hạn của Spinnaker

Kiến trúc mô-đun, microservices (Clouddriver, Orca, Deck, v.v.) dẫn đến chi phí vận hành cao.

Tài liệu thiết kế phần mềm giới hạn và hỗ trợ cộng đồng so với các công cụ tích hợp liên tục đơn giản hơn.

Giá cả của Spinnaker

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Spinnaker

G2: 3.9/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Spinnaker?

Một người đánh giá trên G2 đã chia sẻ như sau:

Giao diện người dùng (UI) tốt và tính năng triển khai canary là tốt nhất so với các công cụ khác trên thị trường. Mặc dù Jenkins vẫn giữ vị trí cao trong cạnh tranh, Spinnaker cũng không kém phần xuất sắc… Tuy nhiên, cấu trúc pipeline phức tạp, sử dụng tài nguyên tối thiểu và giao diện người dùng chưa thực sự tốt có thể được cải thiện. Ngoài ra, việc bổ sung thêm các tiện ích mở rộng (addon) và plugin tùy chỉnh sẽ là một cải tiến đáng kể.

Tự mình thành công với CI cùng ClickUp

Các nhóm phát triển cần các công cụ tích hợp liên tục giúp đẩy nhanh tiến độ công việc mà không gặp trở ngại. ClickUp kết hợp mã, công việc, bản phát hành và đánh giá của bạn để toàn bộ quy trình CI luôn hiển thị và có thể thực hiện được.

Mỗi lỗi trở thành một công việc. Mỗi sprint luôn đúng tiến độ. Mỗi bản phát hành đều được rõ ràng như nó đáng có. Nếu thiết lập hiện tại của bạn cảm thấy lộn xộn hoặc chậm chạp, ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một nơi duy nhất để quản lý mọi thứ mà không mất thời gian, bối cảnh hoặc động lực.

