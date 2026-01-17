Cách chọn nền tảng sự kiện trực tuyến giúp tăng cường tương tác

Sự kiện trực tuyến đã trở thành định dạng mặc định để tiếp cận khán giả toàn cầu.

Các doanh nghiệp dựa vào chúng cho các sự kiện ra mắt sản phẩm, hội thảo trực tuyến, cuộc họp nội bộ và các hội nghị quy mô lớn. Khi sự kiện trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng, việc lựa chọn nền tảng có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với vài năm trước.

Trên bề mặt, hầu hết các công cụ đều hứa hẹn những điều tương tự: thiết lập nhanh chóng, chi phí thấp và cách thức đơn giản để phát sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, trên thực tế, phần mềm tổ chức sự kiện trực tuyến tự làm (DIY) có thể xử lý việc phát sóng, nhưng lại gặp khó khăn với các yếu tố xung quanh. Các vấn đề kỹ thuật, mức độ tương tác thấp và báo cáo giới hạn có thể làm giảm tác động của sự kiện ngay cả sau khi nó kết thúc.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chọn nền tảng sự kiện trực tuyến không chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Nó biến sự kiện trực tuyến thành một trải nghiệm hấp dẫn, có bảo mật và có thể đo lường được.

Nền tảng sự kiện trực tuyến là gì?

Nền tảng sự kiện trực tuyến là phần mềm cho phép các tổ chức tổ chức, quản lý và đo lường các sự kiện trực tuyến.

Ở mức cơ bản, nền tảng sự kiện trực tuyến hoạt động như một địa điểm ảo. Nó cho phép người tham dự đăng ký, tham gia các phiên trực tiếp hoặc đã ghi sẵn, trò chuyện, phiếu bầu hoặc hỏi đáp, và chuyển đổi mượt mà giữa các phiên, tương tự như khi tham gia sự kiện trực tiếp.

Các nền tảng tiên tiến hơn không chỉ dừng lại ở việc phát trực tiếp. Chúng cung cấp các tính năng tương tác với khán giả, điều phối sự kiện, phân tích dữ liệu, tích hợp với các công cụ tiếp thị hoặc CRM, và báo cáo sau sự kiện, giúp nhóm hiểu rõ những gì đã thành công và cần cải thiện.

📌 Ví dụ về nền tảng sự kiện trực tuyến đang được sử dụng Hãy tưởng tượng một nhóm marketing tổ chức một hội nghị trực tuyến toàn cầu để ra mắt sản phẩm mới. Một nền tảng sự kiện trực tuyến hiện đại cho phép họ: Tổ chức nhiều phiên trực tiếp và theo yêu cầu trên các múi giờ khác nhau mà không gặp vấn đề về hiệu suất.

Tương tác với người tham dự thông qua trò chuyện trực tiếp, thăm dò ý kiến, hỏi đáp và phòng thảo luận nhỏ.

Kiểm soát trải nghiệm với các công cụ điều phối, quản lý diễn giả và các địa điểm sự kiện ảo được tùy chỉnh theo thương hiệu.

Theo dõi hiệu suất sự kiện thông qua dữ liệu tham dự, mức độ tương tác trong các phiên và các điểm rời bỏ.

Tích hợp với các công cụ tiếp thị và CRM để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và kích hoạt các hoạt động theo dõi sau sự kiện. Kết quả: Người tham dự luôn hào hứng, các phiên diễn ra suôn sẻ, và bạn có được những thông tin quý giá để cải thiện các sự kiện trực tuyến và trực tiếp trong tương lai.

Tại sao việc chọn đúng nền tảng sự kiện trực tuyến lại quan trọng?

Câu hỏi quan trọng nhất khi đánh giá một nền tảng sự kiện trực tuyến là: Liệu nó có nâng cao trải nghiệm cho cả người tham dự và nhà tổ chức hay không?

Dưới đây là lý do tại sao việc chọn đúng nền tảng sự kiện trực tuyến lại quan trọng.

Ảnh hưởng đến sự tham gia và giữ chân khán giả

Một nền tảng sự kiện trực tuyến mạnh mẽ không chỉ phát video. Nó tích cực giữ cho người tham dự tham gia.

📌 Ví dụ: Trong một webinar ra mắt sản phẩm, nền tảng cho phép thực hiện các cuộc thăm dò trực tiếp, phiên hỏi đáp có điều phối và các lời nhắc trò chuyện khuyến khích sự tham gia thay vì chỉ xem thụ động.

Người tham dự có thể di chuyển giữa các phiên, tương tác với diễn giả và duy trì sự tham gia suốt sự kiện.

Xác định khả năng mở rộng và chất lượng trải nghiệm của sự kiện.

Khi số lượng người tham dự tăng lên, những giới hạn kỹ thuật nhỏ có thể trở thành vấn đề lớn.

Nền tảng sự kiện trực tuyến phù hợp có thể xử lý từ vài người tham dự đến hàng trăm người mà không gặp tình trạng giật lag, vấn đề âm thanh hoặc sự cố phiên họp. Nó hỗ trợ nhiều phiên đồng thời, chuyển đổi diễn giả và điều phối thời gian thực mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

🌍 Tầm nhìn tổng thể: Ngoài chi phí và phạm vi tiếp cận, sự kiện trực tuyến còn giúp giảm tác động đến môi trường. Một nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy các hội nghị trực tuyến thải ra ít hơn 66% CO2 so với các sự kiện trực tiếp. qua Đại học Michigan

✅ Kiểm tra sự thật: Gần một phần ba người tham dự webinar quay lại xem nội dung theo yêu cầu ngay cả sau khi đã tham gia phiên trực tiếp. Khán giả của bạn có thể sử dụng các bản phát lại theo yêu cầu để ôn lại những điểm chính, xem lại các phần đã bỏ lỡ và chia sẻ những khoảnh khắc giá trị với người khác — mở rộng tác động của sự kiện trực tuyến vượt xa phiên trực tiếp.

Ảnh hưởng đến ROI và thông tin sau sự kiện

Sự kiện trực tuyến không kết thúc khi phiên đã đóng. Giá trị của chúng đến từ những gì bạn học được sau đó.

Các nền tảng tiên tiến đang theo dõi số lượng người tham dự, mức độ tương tác trong các phiên họp, điểm rời bỏ và mức độ tương tác xuyên suốt sự kiện của bạn. Bạn có thể phát hiện ra rằng các phiên họp nhóm giữ chân người tham dự lâu hơn so với các bài phát biểu chính, hoặc rằng các phiên hỏi đáp (Q&A) nhiều hơn dẫn đến nhiều yêu cầu theo dõi sau sự kiện hơn.

Những thông tin này giúp các nhóm hoàn thiện các sự kiện tương lai, cải thiện định dạng nội dung và chứng minh chi phí tổ chức sự kiện dựa trên dữ liệu.

Ảnh hưởng đến nhận thức về thương hiệu và sự chuyên nghiệp.

Môi trường sự kiện trực tuyến phản ánh thương hiệu của bạn. Luồng đăng ký mượt mà, không gian sự kiện trực tuyến được tùy chỉnh theo thương hiệu, phát trực tuyến ổn định và các phiên được quản lý tốt thể hiện sự chuyên nghiệp và sự chú ý đến từng chi tiết.

Mặt khác, các vấn đề đăng nhập, quản lý kém hoặc sự cố kỹ thuật có thể nhanh chóng làm suy giảm niềm tin.

Đối với các sự kiện bên ngoài, nhận thức này trực tiếp ảnh hưởng đến cách khách hàng tiềm năng đánh giá sản phẩm hoặc công ty của bạn. Đối với các sự kiện nội bộ, nó ảnh hưởng đến sự tự tin và sự tham gia của nhân viên.

Các tiêu chí quan trọng để đánh giá nền tảng sự kiện trực tuyến

Một cái nhìn nhanh trên G2 cho thấy có tới 210 nền tảng sự kiện trực tuyến! Thật choáng ngợp phải không?

Làm thế nào để bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm để chọn được nền tảng phù hợp? 👇

Khả năng tương tác với khán giả: Kiểm tra xem nền tảng có hỗ trợ trò chuyện trực tiếp, thăm dò ý kiến, hỏi đáp có điều phối, phòng thảo luận nhỏ và tương tác theo từng phiên hay không.

Khả năng mở rộng và độ tin cậy về hiệu suất: Kiểm tra cách nền tảng hoạt động khi số lượng người tham dự tăng lên. Đồng thời, đánh giá cách nền tảng xử lý sự cố — các tính năng như kết nối lại tự động, khôi phục phiên làm việc và luồng sao lưu là rất quan trọng khi xảy ra sự cố trong quá trình sự kiện diễn ra trực tiếp.

Tính linh hoạt trong các phiên họp và lịch trình: Tìm kiếm khả năng hỗ trợ các phiên họp đồng thời, chuyển giao diễn giả và điều chỉnh lịch trình mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người tham dự. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hội nghị trực tuyến và sự kiện kết hợp.

Độ sâu phân tích và báo cáo: Đánh giá xem nền tảng đang theo dõi mức độ tương tác trong phiên, điểm rời bỏ, phản hồi khảo sát, sự tham gia vào phần hỏi đáp và chế độ xem theo yêu cầu để giúp đo lường hiệu quả của sự kiện hay không.

Thông tin sau sự kiện và truy cập dữ liệu: Đảm bảo bạn có thể xuất hoặc tích hợp dữ liệu tương tác vào hệ thống CRM hoặc công cụ tiếp thị của mình. Những thông tin này giúp thực hiện các hoạt động theo dõi, tái sử dụng nội dung và báo cáo ROI.

Trải nghiệm người dùng cho người tổ chức và người tham dự: Đánh giá mức độ dễ dàng cho người tham dự tham gia các phiên và cho người tổ chức quản lý diễn giả, điều phối và thay đổi trực tiếp mà không gặp trở ngại kỹ thuật.

Hỗ trợ và độ tin cậy trong các sự kiện trực tiếp: Hỏi về hỗ trợ thời gian thực trong các sự kiện. Khi có sự cố xảy ra giữa chừng, thời gian phản hồi nhanh chóng quan trọng hơn danh sách tính năng.

⭐ Bonus: Bạn nên trả bao nhiêu cho nền tảng tổ chức sự kiện trực tuyến?

Đầu tư của bạn sẽ dựa trên kích thước sự kiện, tần suất, nhu cầu tương tác và mức độ chi tiết của báo cáo.

Kế hoạch cơ bản: Miễn phí – $100 mỗi tháng

Phù hợp cho các nhóm nhỏ tổ chức các buổi webinar hoặc sự kiện nội bộ thỉnh thoảng.

Cấp độ này thường bao gồm:

Phát trực tiếp video

Tính năng trò chuyện cơ bản và hỏi đáp (Q&A)

Giới hạn số lượng người tham dự

Thương hiệu tối giản

Báo cáo tham dự cơ bản

✅ Phù hợp nhất cho: Cuộc họp nội bộ, hội thảo trực tuyến nhỏ hoặc các chương trình sự kiện ở giai đoạn đầu. Chúng thiếu các tính năng tương tác nâng cao và phân tích sau sự kiện.

Kế hoạch chuyên nghiệp: $100 – $500 mỗi tháng

Được thiết kế dành cho các tổ chức đang phát triển tổ chức các sự kiện trực tuyến thường xuyên.

Cấp độ này thường bao gồm:

Giới hạn số lượng người tham dự cao hơn

Các tính năng tương tác như bỏ phiếu và hỏi đáp có điều phối.

Ghi lại phiên họp và truy cập theo yêu cầu

Thương hiệu tùy chỉnh và trang đăng ký

Phân tích sâu hơn và tích hợp với các công cụ tiếp thị

✅ Phù hợp nhất cho: Ra mắt sản phẩm, hội thảo trực tuyến cho khách hàng hoặc chương trình đào tạo nằm trong phạm vi giá này.

Nền tảng doanh nghiệp: $1.000+ mỗi tháng hoặc giá tùy chỉnh

Được thiết kế cho các hội nghị quy mô lớn, sự kiện đa chủ đề và chương trình tiếp thị doanh nghiệp.

Giá cho doanh nghiệp bao gồm:

Không giới hạn hoặc có giới hạn số lượng người tham dự rất cao.

Sự kiện đa phiên và đa ngày

Các công cụ tương tác và điều phối nâng cao

Phân tích chi tiết về người tham dự và mức độ tương tác

Tích hợp CRM và báo cáo phân bổ

Hỗ trợ chuyên dụng và Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs)

✅ Phù hợp nhất cho: Hội nghị trực tuyến toàn cầu, chương trình phát triển dựa trên sự kiện và các tổ chức nơi sự kiện trực tuyến doanh nghiệp là kênh chính để phát triển kênh bán hàng, xây dựng thương hiệu hoặc tăng cường sự tham gia của nhân viên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi so sánh các nền tảng sự kiện trực tuyến, hãy tạo bảng đánh giá trong ClickUp bằng cách sử dụng AI Fields để tự động hiển thị các thông tin quan trọng. AI Fields có thể tạo tóm tắt, phân loại yêu cầu hoặc đánh dấu điểm mạnh và điểm yếu của nền tảng dựa trên tiêu chí của bạn (ví dụ: tính năng tương tác, độ sâu phân tích, tích hợp).

Cách chọn nền tảng sự kiện trực tuyến phù hợp

Không biết bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu từ đây. 👇

Bước 1: Xác định mục tiêu sự kiện và đối tượng tham gia

Trước khi so sánh các công cụ, hãy thống nhất về lý do tại sao bạn tổ chức sự kiện và đối tượng mà sự kiện hướng đến. Hãy đặt ra các câu hỏi như:

Sự kiện tập trung vào việc thu hút khách hàng tiềm năng, giáo dục khách hàng, đào tạo hay giao tiếp nội bộ?

Thành công được đo lường như thế nào: số lượng đăng ký, số lượng người tham dự trực tiếp, mức độ tương tác, tác động đến quy trình bán hàng, hay việc chia sẻ kiến thức?

Sự tương tác của sự kiện cần đạt đến mức nào?

Đây sẽ là một sự kiện duy nhất hay một chương trình có thể lặp lại?

Bạn đang tổ chức một webinar, hội nghị trực tuyến, workshop hay sự kiện kết hợp?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi lại 3–5 tiêu chí thành công có thể đo lường ở giai đoạn này. Ví dụ về mục tiêu sự kiện: 25% người tham dự tham gia vào các cuộc thăm dò ý kiến hoặc hỏi đáp.

Số chế độ xem theo yêu cầu vượt qua số lượng người tham dự trực tiếp trong vòng 14 ngày.

Bộ phận bán hàng sẽ liên hệ với tất cả các khách tham dự đã tương tác trong vòng 48 giờ.

Bước 2: Đánh giá các tính năng chính của nền tảng

Đánh giá các nền tảng sự kiện trực tuyến dựa trên loại sự kiện mà bạn đang tổ chức. Phân loại các tính năng thành hai nhóm: tính năng bắt buộc và tính năng tùy chọn.

📌 Ví dụ: Mục tiêu chính của bạn là tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng chất lượng cho thương hiệu của mình. Nền tảng của bạn nên giúp bạn dễ dàng thu thập, làm giàu và tận dụng dữ liệu của người tham dự.

Tính năng cần có:

Biểu mẫu đăng ký tích hợp hoặc tích hợp CRM gốc

Đang theo dõi sự tham gia và tương tác của người tham dự ở cấp độ cá nhân

Xuất dữ liệu tự động hóa hoặc đồng bộ hóa cho các quy trình làm việc tiếp theo

Tính năng bổ sung:

Trang đích hoặc chủ đề có thể tùy chỉnh

Các lời kêu gọi hành động (CTA) được tùy chỉnh theo thương hiệu trong hoặc sau các phiên.

Áp dụng gamification nhẹ nhàng để tăng cường sự tham gia.

📌 Ví dụ: Sự kiện của bạn tập trung vào kết nối mạng lưới và xây dựng cộng đồng. Ở đây, chất lượng tương tác quan trọng hơn chất lượng phát sóng.

Tính năng cần có:

Mạng lưới video 1-on-1 hoặc theo nhóm nhỏ

Kết nối người tham gia dễ dàng hoặc mạng lưới theo bảng

Quản lý điều phối và kiểm soát thời gian rõ ràng

Tính năng bổ sung:

Hồ sơ và sở thích của người tham dự

Công cụ nhắn tin sau sự kiện hoặc công cụ theo dõi sau sự kiện

Bước 3: Đánh giá khả năng tích hợp và tự động hóa

Sự kiện trực tuyến không tồn tại độc lập. Chúng kết nối với các quy trình tiếp thị, bán hàng, nhân sự và vận hành trước và sau sự kiện.

Đánh giá:

Dữ liệu đăng ký và tham dự có đồng bộ với hệ thống CRM hoặc công cụ tiếp thị của bạn không?

Các tín hiệu tương tác (bỏ phiếu, hỏi đáp, thời gian xem) có thể kích hoạt các hoạt động theo dõi không?

Bạn có thể phân đoạn người tham dự dựa trên hành vi của họ không?

Các tích hợp có phải là tích hợp gốc hay phải dựa vào việc xuất dữ liệu thủ công?

Có hỗ trợ truy cập API hoặc webhook nếu bạn cần tùy chỉnh không?

Tại sao tích hợp là một phần quan trọng của các tính năng phần mềm quản lý sự kiện? Nó đảm bảo dữ liệu sự kiện được đưa vào luồng hoạt động theo dõi, báo cáo và kế hoạch cho tương lai.

🚀 Điểm nổi bật của ClickUp: Trong khi nền tảng sự kiện trực tuyến của bạn quản lý trải nghiệm trực tiếp, ClickUp for Marketing Groups hoạt động như xương sống vận hành xung quanh nó. Nhóm sử dụng ClickUp để: Tổ chức kế hoạch sự kiện, phê duyệt và dòng thời gian.

Quản lý chuẩn bị cho diễn giả, tạo/lập nội dung và tập dượt.

Theo dõi các hoạt động sau sự kiện như theo dõi sau sự kiện, tái sử dụng nội dung và báo cáo.

Tự động hóa quá trình chuyển giao giữa các bộ phận Marketing, Bán hàng và Vận hành để đảm bảo mọi việc được thực hiện suôn sẻ. Lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai các chương trình tiếp thị của bạn với ClickUp dành cho Nhóm Tiếp thị. Thay vì ghép nối các bảng tính, chuỗi email và công cụ quản lý công việc, ClickUp tập trung tất cả công việc liên quan đến sự kiện – cùng với các hành động được thúc đẩy bởi dữ liệu sự kiện – vào một không gian làm việc kết nối duy nhất.

Bước 4: Đánh giá trải nghiệm người dùng và hỗ trợ

Ngoài các tính năng và chức năng, bạn cũng muốn nền tảng đó phải thân thiện với người dùng.

Thực hiện một thử nghiệm và xem liệu người tham dự có thể tham gia một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại hay không. Nền tảng nên có giao diện trực quan cho cả người tổ chức và người điều phối.

📌 Kiểm tra đề xuất: Trước khi commit, hãy thực hiện một phiên thử nghiệm trực tiếp với diễn giả thực tế và một lượng khán giả nhỏ. Kiểm tra luồng tham gia, quyền kiểm soát của người điều phối và cách nền tảng xử lý các vấn đề bất ngờ trong suốt phiên.

Bước 5: Xem xét ngân sách, khả năng mở rộng và tỷ lệ hoàn vốn (ROI).

Cuối cùng, hãy cân nhắc chi phí so với giá trị lâu dài.

Hãy nhìn xa hơn giá cả hàng tháng và hỏi:

Nền tảng có thể mở rộng khi số lượng người tham dự tăng lên không?

Nó có cung cấp các thông tin hữu ích giúp cải thiện các sự kiện trong tương lai không?

Nó có giảm bớt nỗ lực thủ công hay tạo ra gánh nặng vận hành mới không?

💰 ROI mà ban lãnh đạo quan tâm khi tổ chức sự kiện trực tuyến:

Chi phí trên mỗi người tham dự tích cực, không chỉ chi phí trên mỗi đăng ký.

Tác động đến quy trình bán hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi cho các sự kiện hướng đến đối tượng bên ngoài.

Giá trị tái sử dụng nội dung từ các bản ghi, phát lại và đoạn clip.

Thời gian tiết kiệm được trong quá trình thiết lập, điều phối, báo cáo và theo dõi sau sự kiện.

Các nền tảng sự kiện trực tuyến hàng đầu đáng khám phá

Dưới đây là danh sách các nền tảng sự kiện trực tuyến phổ biến. 👇

1. ClickUp

So với các công cụ khác trong Danh sách công việc giúp bạn tổ chức sự kiện trực tuyến, ClickUp là nền tảng vận hành chính. Nền tảng Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới là nơi bạn lập kế hoạch, phối hợp, theo dõi, tự động hóa và đo lường công việc giúp các trải nghiệm trực tiếp thành công.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý sự kiện ClickUp 👇

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và nhiều hơn nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp.

Lập kế hoạch và cấu trúc sự kiện trong một không gian làm việc chuyên dụng.

Bắt đầu bằng cách tạo một không gian ClickUp chuyên dụng cho sự kiện trực tuyến hoặc chiến dịch sự kiện. Không gian này sẽ trở thành trung tâm điều hành cho mọi hoạt động liên quan đến kế hoạch và triển khai.

Mỗi sự kiện được quản lý dưới dạng Danh sách công việc trong Không gian. Thêm các công việc riêng lẻ bao gồm các hoạt động như liên hệ với diễn giả, hoàn thiện chương trình, nội dung quảng cáo, tập dượt và theo dõi sau sự kiện.

Quản lý dòng thời gian, phối hợp diễn giả, phê duyệt, tài nguyên và các hoạt động sau sự kiện trong Hệ thống Dự án phân cấp của ClickUp.

Các Trường Tùy chỉnh theo dõi các chi tiết quan trọng như loại sự kiện, đối tượng tham gia, chủ sở hữu, khu vực và ngày diễn ra sự kiện. Các Trạng thái Tùy chỉnh đại diện cho các giai đoạn như Tiếp nhận, Lập kế hoạch, Quảng bá, Ngày diễn ra sự kiện và Sau sự kiện.

Phân cấp này giúp dễ dàng quản lý các sự kiện đơn lẻ hoặc các chương trình lặp lại quy mô lớn.

Thu thập yêu cầu và phản hồi thông qua biểu mẫu

Tiêu chuẩn hóa cách sự kiện được nhập vào hệ thống thông qua ClickUp Form. Các bộ phận Marketing, Nhân sự hoặc các nhóm nội bộ nộp yêu cầu với mục tiêu rõ ràng, thông tin về đối tượng tham gia, dòng thời gian thực hiện và các chỉ số thành công.

Mỗi lần gửi biểu mẫu sẽ tự động tạo ra một công việc sự kiện có cấu trúc với các trường thông tin đã được định nghĩa sẵn, người chịu trách nhiệm và trạng thái. Điều này đảm bảo mỗi sự kiện bắt đầu với sự rõ ràng và loại bỏ việc trao đổi qua lại trước khi công việc bắt đầu.

Các biểu mẫu cũng được sử dụng sau sự kiện để thu thập phản hồi của người tham dự, đánh giá nội bộ hoặc đánh giá diễn giả, cung cấp thông tin trực tiếp trở lại không gian làm việc.

Sử dụng Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) và BrainGPT cho việc lập kế hoạch và phân tích.

Các Super Agents và BrainGPT của ClickUp cung cấp trí tuệ bối cảnh xuyên suốt chu kỳ sự kiện.

Trong quá trình lập kế hoạch, các nhóm sử dụng Brain để tóm tắt yêu cầu, soạn thảo tài liệu chương trình sự kiện hoặc xác định rủi ro dựa trên mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.

Các Super Agents có thể quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối, từ việc tạo nội dung quảng cáo, tóm tắt phản hồi đến phân tích dữ liệu hiệu suất sau sự kiện trực tiếp trong các công việc và tài liệu.

Sử dụng các Super Agents có sẵn hoặc tùy chỉnh cho trường hợp sử dụng của bạn.

Vì Brain có khả năng nhận biết ngữ cảnh, nó có thể trả lời các câu hỏi như “Những sự kiện nào có nguy cơ trong tháng này?” hoặc “Những yếu tố nào đã thúc đẩy sự tương tác cao nhất trong webinar gần đây của chúng ta?” dựa trên dữ liệu thực tế từ không gian làm việc.

Trích xuất dữ liệu bối cảnh từ Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối của bạn bằng ClickUp Brain.

Tự động hóa quá trình tổ chức sự kiện với ClickUp AI và Tự động hóa

Trái tim của hệ thống quản lý sự kiện ClickUp là các tính năng tự động hóa không cần mã (no-code Automations). Cùng nhau, chúng xử lý các công việc phối hợp lặp đi lặp lại, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc lập kế hoạch và thực thi có tác động cao.

Sau khi quy trình sự kiện của bạn được xác định, ClickUp tự động hóa sẽ tự động đẩy công việc tiến triển dựa trên các sự kiện kích hoạt thực tế, thay vì cập nhật thủ công.

📌 Ví dụ: Khi biểu mẫu ý tưởng sự kiện được gửi, ClickUp tự động tạo một công việc sự kiện mới và cài đặt trạng thái của nó thành Intake.

Khi tất cả các công việc con trước sự kiện được đánh dấu hoàn thành, nhiệm vụ cha sẽ tự động chuyển sang trạng thái "Quảng bá đang diễn ra" mà không cần ai phải nhắc nhở.

Sau khi sự kiện kết thúc, ClickUp cập nhật trạng thái thành "Theo dõi sau sự kiện" và giao các công việc thu thập phản hồi và tổng kết nội bộ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp cũng hỗ trợ phân công công việc thông minh và lập lịch trình.

Nếu nhóm của bạn quản lý sự kiện trên nhiều khu vực, các công việc cho sự kiện tại Mỹ có thể được giao cho một người chịu trách nhiệm, trong khi sự kiện tại Anh được giao cho người khác. Trí tuệ nhân tạo (AI) thậm chí có thể tự động cài đặt ngày đáo hạn cho các công việc và công việc con để mọi ngày đáo hạn luôn đồng bộ với dòng thời gian của sự kiện.

Xem video này để tìm hiểu cách ClickUp hỗ trợ phân công công việc thông minh 👇

Sử dụng mẫu kế hoạch dự án sự kiện trực tuyến của ClickUp để tập trung hóa quá trình lập kế hoạch.

Khi đã chọn được nền tảng sự kiện trực tuyến phù hợp nhất, thách thức tiếp theo là biến kế hoạch thành hành động mà không gây ra hỗn loạn. Giải pháp: Mẫu Kế Hoạch Dự Án Sự Kiện Trực Tuyến của ClickUp.

Mẫu này đóng vai trò như một hướng dẫn chi tiết cho toàn bộ chu kỳ sự kiện của bạn, tổng hợp tất cả các công việc, dòng thời gian, người chịu trách nhiệm và kết quả đầu ra vào một không gian làm việc duy nhất.

Tải mẫu miễn phí Dù bạn đang tổ chức webinar, podcast hay hội nghị trực tuyến, hãy sử dụng Mẫu Kế Hoạch Dự Án Sự Kiện Trực Tuyến của ClickUp để lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện trực tuyến thành công.

Với mẫu này, bạn có thể:

Xác định các cột mốc quan trọng như xác nhận diễn giả, tập dượt và ngày ra mắt.

Quản lý các công việc liên quan đến hậu cần, tạo/lập nội dung, tiếp thị và thiết lập kỹ thuật.

Cài đặt các điều kiện phụ thuộc để đảm bảo không có gì bắt đầu trước khi các điều kiện phụ thuộc được hoàn thành.

Theo dõi quyền sở hữu và hạn chót trong một chế độ xem tập trung.

Phối hợp công việc đa chức năng giữa sản xuất, tiếp thị và vận hành.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Sử dụng ClickUp SyncUps cho việc chuẩn bị cho diễn giả, tập dượt, kiểm tra nội bộ và đánh giá sau sự kiện. Ghi chú tự động và chuyển đổi quyết định thành công việc mà không cần chuyển đổi công cụ.

Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc, hạn chót sắp tới, các công việc cần theo dõi và khối lượng công việc trên nhiều sự kiện trong một chế độ xem duy nhất với ClickUp Bảng điều khiển

Trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu, ClickUp Bảng trắng giúp bạn vạch ra lịch trình sự kiện, luồng phiên họp, hành trình của khán giả và kế hoạch dự phòng một cách trực quan.

ClickUp Chat giúp các cuộc hội thoại về sự kiện luôn có ngữ cảnh. Tin nhắn được hiển thị bên cạnh các công việc, tài liệu và dòng thời gian, giúp các quyết định không bị lạc trong các chủ đề tin nhắn Slack hoặc email.

Giới hạn của ClickUp

Một bộ tính năng toàn diện có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Nghe chia sẻ từ một khách hàng của ClickUp:

ClickUp cho phép tất cả chúng ta làm việc trong một chương trình duy nhất và hợp tác tổ chức sự kiện từ giai đoạn tiền sản xuất, đồng thời vào ngày diễn ra sự kiện, chúng ta có thể thực hiện mọi thứ một cách trơn tru vì tất cả thông tin chi tiết đều được tập trung tại một nơi.

2. Zoom Sự kiện

qua Zoom Sự kiện

Zoom Events là một nền tảng sự kiện trực tuyến toàn diện. Nó giúp bạn tổ chức các sự kiện trực tuyến tương tác, từ các phiên nhỏ đến các sự kiện trực tuyến quy mô lớn như hội nghị nhiều ngày và hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp.

Nó kết hợp đăng ký, bán vé, kết nối mạng lưới và quản lý phiên họp trong một môi trường sự kiện trực tuyến duy nhất.

Các công cụ của Zoom giúp người tham dự dễ dàng tham gia và tương tác, đồng thời các tính năng nâng cao hỗ trợ tương tác và phân tích, giúp nhà tổ chức hiểu rõ hành vi và kết quả của khán giả.

Các tính năng nổi bật của Zoom Events

Các trung tâm sự kiện với chức năng đăng ký, bán vé và mạng lưới giao lưu tại sảnh để đảm bảo luồng di chuyển mượt mà cho người tham dự.

Quản lý sự kiện đa phiên và tùy chỉnh thương hiệu cho các hội nghị trực tuyến quy mô lớn

Các công cụ tóm tắt và tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa việc theo dõi tương tác và phân tích dữ liệu.

Giới hạn của Zoom Events

Mặc dù người tham dự có thể tham gia Zoom Events mà không cần tài khoản Zoom, nhưng người tổ chức hoặc chủ trì sự kiện thường cần có gói Zoom trả phí (thông qua Workplace) kèm theo giấy phép cuộc họp trước khi có thể mua hoặc kích hoạt các tính năng của Zoom Events.

Giá cả của sự kiện Zoom

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $16.99 /tháng

Kinh doanh: $21.99 /tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Ghi chú: Đây là giá của Zoom Workplace.

Đánh giá và nhận xét về sự kiện Zoom

G2: 4.5/5 (350+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoom Events?

Nghe chia sẻ từ một người dùng G2:

Điểm mạnh nhất của Zoom là khả năng tích hợp với các nền tảng khác để ghi chép cuộc họp. Chúng tôi sử dụng Fellow để ghi lại các cuộc gọi công ty và chưa gặp bất kỳ vấn đề nào khi thiết lập. Tôi cũng thích tất cả các tùy chọn bộ lọc và cài đặt, các nền tảng khác không thể so sánh được.

🧩 Ưu điểm của ClickUp: Hệ sinh thái tích hợp của ClickUp kết nối các công cụ công việc chính của bạn, giúp luồng kế hoạch, thực hiện và theo dõi diễn ra một cách trơn tru mà không gặp trở ngại. Đồng bộ các sự kiện lịch, dữ liệu CRM, các tác vụ tự động hóa tiếp thị, thư viện tệp, ứng dụng giao tiếp và hệ thống phân tích trực tiếp vào ClickUp. Với tích hợp Zoom của ClickUp, bạn có thể bắt đầu hoặc tham gia các cuộc họp Zoom trực tiếp từ các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu hoặc trò chuyện trong ClickUp. Các liên kết cuộc họp, bản ghi âm và chi tiết sự kiện được gắn liền với công việc liên quan. Điều này giúp bạn quản lý các buổi tập dượt của diễn giả, các buổi thử nghiệm nội bộ và các buổi tổng kết sau sự kiện trong bối cảnh cụ thể. Thay vì phải tìm kiếm các liên kết hoặc ghi chú trên nhiều công cụ khác nhau, các nhóm có thể liên kết trực tiếp các hoạt động liên quan đến Zoom với các công việc và dòng thời gian của sự kiện — từ đó giảm thiểu các khoảng trống trong việc phối hợp trước và sau sự kiện.

3. Goldcast

qua Goldcast

Bạn có thể sử dụng Goldcast.io để tổ chức các buổi webinar, hội nghị trực tuyến nhiều phiên, sự kiện kết hợp và chuỗi sự kiện liên tục. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ các phiên trực tiếp mà còn giúp các nhóm tái sử dụng nội dung sự kiện và mở rộng phạm vi tiếp cận của khán giả.

Với các công cụ cho phép bạn nắm bắt ý định hành vi và tích hợp với hệ thống công nghệ của bạn, Goldcast giúp biến sự tương tác tại sự kiện thành tác động có thể đo lường được đối với quy trình bán hàng.

Goldcast cho phép bạn tăng cường tương tác thông qua các cuộc thăm dò ý kiến, hỏi đáp video, GIF và nhiều tính năng khác.

Với tư cách là nhà tổ chức sự kiện, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Goldcast để phân tích hiệu quả của sự kiện. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các phân tích nâng cao, bao gồm phân phối số lượng người tham dự và phân phối theo công ty, cùng nhiều thông tin khác.

Các tính năng nổi bật của Goldcast

Tái sử dụng nội dung sự kiện quy mô lớn với Content Lab, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển đổi các phiên thành các đoạn video ngắn, bài viết blog và tài nguyên sẵn sàng cho mạng xã hội, từ đó gia tăng giá trị đầu tư (ROI) của sự kiện.

Ghi lại và sản xuất các phiên chất lượng cao với Studio Ghi âm tích hợp cho podcast, demo và bài phát biểu ghi sẵn.

Tự động hóa phân tích và tối ưu hóa nội dung bằng các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) để phát hiện những khoảnh khắc nổi bật và tạo ra các thông tin chi tiết.

Giới hạn của Goldcast

Nếu trường hợp sử dụng chính của bạn là các webinar nhỏ và thường xuyên hoặc các cuộc họp nội bộ, Goldcast có thể cảm thấy quá phức tạp.

Giá cả của Goldcast

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Goldcast

G2: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Goldcast?

Nghe chia sẻ từ một người dùng G2:

Nó có thể tổ chức một số lượng lớn sự kiện đồng thời. Việc lên lịch sự kiện giúp đơn giản hóa quy trình làm việc về thời gian và giảm chi phí sản xuất.

Nó có thể tổ chức một số lượng lớn sự kiện đồng thời. Việc lên lịch sự kiện giúp đơn giản hóa quy trình làm việc về thời gian và giảm chi phí sản xuất.

4. Livestorm

qua Livestorm

Livestorm là nền tảng sự kiện trực tuyến dựa trên trình duyệt, được thiết kế để tổ chức mượt mà các buổi webinar, cuộc họp trực tuyến và các sự kiện trực tuyến quy mô lớn. Người tham dự và nhà tổ chức sự kiện không cần tải xuống thêm phần mềm hoặc thiết lập phức tạp.

Nền tảng này cung cấp các công cụ tương tác linh hoạt, phân tích dữ liệu rõ ràng và tích hợp mạnh mẽ, giúp các nhóm tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và thu thập thông tin hữu ích để đưa ra quyết định.

Livestorm kết hợp các tính năng tương tác với các kết nối mạnh mẽ về tiếp thị và CRM, khiến nó phù hợp cho các webinar định kỳ, demo sản phẩm và các chương trình đào tạo khách hàng.

Các tính năng AI và phát trực tiếp của nền tảng này hỗ trợ việc tạo và phân phối nội dung một cách hiệu quả, giúp các nhóm mở rộng giá trị của mỗi sự kiện.

Các tính năng nổi bật của Livestorm

Nhận các bản tóm tắt tự động hóa, bản ghi chép và đề xuất nội dung với Livestorm AI.

Mở rộng phạm vi tiếp cận với tính năng phát lại tích hợp, cho phép nhà tổ chức phát sóng các phiên trực tiếp đồng thời đến nhiều địa điểm khác nhau và thu hút đối tượng khán giả rộng hơn.

Thêm thương hiệu tùy chỉnh (màu sắc, logo và hình nền) cho từng phòng sự kiện.

Giới hạn của Livestorm

Các tùy chọn tùy chỉnh và thương hiệu nâng cao có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Livestorm

Pro: €105/tháng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Livestorm

G2: 4. 4/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Livestorm?

Nghe chia sẻ từ một người dùng G2:

Tôi sử dụng Livestorm để tổ chức các cuộc họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến và sự kiện trực tuyến vì đây là nền tảng ưa thích của chúng tôi cho các buổi trình bày trực tiếp và các buổi đào tạo tương tác. Tôi thích cách nền tảng sự kiện trực tuyến tốt nhất cân bằng giữa sự đơn giản và mức độ chức năng phù hợp. Quy trình thiết lập ban đầu của Livestorm khá trơn tru và đơn giản. Ngoài ra, việc sử dụng Livestorm cùng với các công cụ khác, các tích hợp giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của chúng tôi.

Tôi sử dụng Livestorm để tổ chức các cuộc họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến và sự kiện trực tuyến vì đây là nền tảng ưa thích của chúng tôi cho các buổi trình bày trực tiếp và các buổi đào tạo tương tác. Tôi thích cách nền tảng sự kiện trực tuyến tốt nhất cân bằng giữa sự đơn giản và mức độ chức năng phù hợp. Quy trình thiết lập ban đầu của Livestorm khá mượt mà và đơn giản. Ngoài ra, việc sử dụng Livestorm cùng với các công cụ khác, các tích hợp giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của chúng tôi.

5. Airmeet

qua Airmeet

Airmeet là nền tảng sự kiện trực tuyến được thiết kế cho các nhóm tổ chức các buổi webinar tương tác, hội nghị và sự kiện kết hợp, đòi hỏi sự tương tác và kiểm soát hoạt động.

Nó giúp các nhà tổ chức hiểu rõ những gì đang hoạt động hiệu quả thông qua AirIntel, công cụ này hiển thị các xu hướng tương tác, hành vi của người tham dự và các chỉ số hiệu suất. Dữ liệu này cung cấp thông tin cho kế hoạch và theo dõi trong tương lai.

Các phiên trực tiếp được sản xuất thông qua AirStudio, một giao diện sản xuất chuyên nghiệp cho phép người tổ chức kiểm soát chính xác bố cục, phương tiện truyền thông và các yếu tố phát trực tuyến.

Phía sau hậu trường, AirControl tập trung quản lý cấu hình sự kiện, quản lý truy cập, lịch trình và điều phối thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Airmeet

Nâng cao tính bao trùm với hỗ trợ truy cập tích hợp sẵn, đảm bảo phụ đề, điều hướng bằng bàn phím và các tính năng hỗ trợ khác có sẵn cho tất cả mọi người.

Tối ưu hóa hoạt động sự kiện bằng AX360, nền tảng trải nghiệm thống nhất của Airmeet, kết hợp quy trình kế hoạch, thực thi và phân tích vào một nền tảng duy nhất.

Cung cấp môi trường sự kiện ảo được tùy chỉnh hoàn toàn với khả năng tùy biến thương hiệu (white-labeling).

Giới hạn của Airmeet

Quy trình đăng ký trên Airmeet có thể gây khó khăn cho người dùng mới, đặc biệt là đối với diễn giả hoặc người tham dự không có kiến thức kỹ thuật.

Giá cả của Airmeet

Webinar cao cấp: Bắt đầu từ $199/tháng

Sự kiện: Giá cả tùy chỉnh

Sự kiện được quản lý: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airmeet

G2: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Airmeet?

Nghe chia sẻ từ một người dùng G2:

Điều tôi thích nhất là tính năng kết nối mạng—khả năng di chuyển giữa các bảng ảo và trò chuyện video trực tiếp mang lại cảm giác độc đáo, giống như một hội nghị. Nó tái hiện trải nghiệm trực tiếp tốt hơn hầu hết các nền tảng khác.

Điều tôi thích nhất là tính năng kết nối mạng—khả năng di chuyển giữa các bảng ảo và trò chuyện video thời gian thực mang lại cảm giác độc đáo, giống như một hội nghị. Nó tái hiện trải nghiệm trực tiếp tốt hơn hầu hết các nền tảng khác.

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi chọn nền tảng tổ chức sự kiện trực tuyến

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý để tránh những sai lầm phổ biến:

❌ 1. Đánh giá quá cao các tính năng mà bạn thực sự không sử dụng

Nhiều nền tảng trông ấn tượng trong các bản demo vì chúng trình diễn mọi tính năng có thể. Tuy nhiên, trong thực tế, bạn chỉ cần dựa vào một tập con nhỏ các tính năng trực tiếp hỗ trợ mục tiêu sự kiện của mình.

Việc mua một nền tảng chỉ vì nó có thể làm mọi thứ thường dẫn đến sự phức tạp, tỷ lệ sử dụng thấp và sự nhầm lẫn trong các sự kiện trực tiếp. Các tính năng không liên quan đến các chỉ số thành công của bạn từ Bước 1 không nên ảnh hưởng đến quyết định.

❌ 2. Bỏ qua các quy trình sau sự kiện

Các nhóm thường tập trung quá nhiều vào trải nghiệm trực tiếp và quên rằng giá trị thực sự của sự kiện trực tuyến thường nằm ngoài chính phiên sự kiện.

Nếu nền tảng khiến việc truy cập dữ liệu tương tác, phân đoạn người tham dự, kích hoạt các hoạt động theo dõi hoặc tái sử dụng bản ghi trở nên khó khăn, bạn đang giới hạn ROI.

❌ 3. Đánh giá thấp các khoảng trống tích hợp

Một số nền tảng tuyên bố hỗ trợ tích hợp nhưng lại phụ thuộc nặng vào việc xuất dữ liệu thủ công hoặc đồng bộ hóa dữ liệu không đầy đủ.

Những khoảng trống này làm chậm quá trình theo dõi, làm sai lệch báo cáo và tạo ra công việc thêm cho các nhóm marketing, bán hàng hoặc nhân sự. Theo thời gian, sự phân mảnh này làm giảm niềm tin vào dữ liệu sự kiện và làm suy yếu quá trình ra quyết định.

❌ Bỏ qua trải nghiệm trên thiết bị di động

Một phần lớn người tham dự tham gia sự kiện trực tuyến qua thiết bị di động. Nếu trải nghiệm di động của nền tảng cồng kềnh hoặc khó điều hướng, mức độ tương tác sẽ giảm sút nhanh chóng.

🧠 Thực tế thú vị: Cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) là một trong những sự kiện đắt đỏ nhất thế giới, với giá vé tiêu chuẩn khoảng $40,000 cho mỗi người. Sự kiện này thu hút các nhà lãnh đạo thế giới, tỷ phú và các nhà điều hành hàng đầu, khiến nó trở thành một trong những sự kiện kinh doanh độc quyền nhất.

Mẹo bổ sung khi chọn công cụ của bạn

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, đây là một số mẹo bổ sung mà bạn có thể áp dụng:

1. Kiểm tra hành trình của người tham dự từ đầu đến cuối

Một trải nghiệm tham dự suôn sẻ có thể quyết định thành công hay thất bại của sự kiện của bạn. Dưới đây là những điều cần kiểm tra:

Đăng ký > Xác nhận > Truy cập sự kiện (Kiểm tra luồng này trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động)

Kiểm tra các điểm gây khó khăn như yêu cầu đăng nhập, tải xuống ứng dụng và giao diện điều hướng phức tạp.

Đánh giá tốc độ mục nhập sau khi nhấp vào “Tham gia sự kiện”

Trải nghiệm tương thích với các loại trình duyệt khác nhau

Hãy nhớ rằng, nếu quá trình truy cập yêu cầu hơn 2–3 cú nhấp chuột, tỷ lệ người dùng bỏ cuộc sẽ tăng đáng kể.

📊 Nhận định chiến lược: Gian hàng ảo thay đổi cách người mua đánh giá nhà cung cấp. Trong các sự kiện trực tiếp, việc ghé thăm gian hàng phụ thuộc vào địa điểm, lưu lượng người qua lại và động lực xã hội. Trong các sự kiện trực tuyến, việc ghé thăm gian hàng phụ thuộc vào ý định của người tham gia. Người tham dự sẽ nhấp vào các gian hàng khi nội dung đó phù hợp với phiên họ vừa xem, vấn đề họ đang nghiên cứu hoặc nội dung họ muốn tìm hiểu thêm. Kết quả là ít tương tác với gian hàng ảo hơn — nhưng chất lượng tương tác cao hơn đáng kể.

2. Thực hiện kiểm tra tải trọng để kiểm tra chất lượng phát trực tuyến trên các thiết bị.

Thực hiện kiểm tra tải trọng với nhóm của bạn. Kiểm tra hiệu suất phát trực tuyến trong giờ cao điểm, tình huống băng thông thấp, điểm truy cập di động, thay đổi trình duyệt, v.v. Đánh giá cẩn thận:

Âm thanh có bị trễ không?

Video ổn định nhanh như thế nào?

Có các cơ chế dự phòng nào được thiết lập cho trường hợp kết nối internet kém?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Yêu cầu bản đồ phân phối CDN của nền tảng. Nếu nền tảng không sử dụng các nút CDN trên toàn cầu, người tham dự quốc tế có thể gặp phải vấn đề giật lag.

3. Đánh giá mức độ tích hợp thực sự

Nền tảng bạn chọn có thể liệt kê 50 tích hợp, nhưng 80% trong số đó là tích hợp một chiều. Ví dụ, bạn cần kiểm tra:

Dữ liệu CRM có đồng bộ hai chiều không?

Các trường phân tích sau sự kiện nào bạn có thể đẩy vào cơ sở dữ liệu của mình?

Nền tảng có hỗ trợ đồng bộ thời gian thực không?

Các chỉ số tương tác có được liên kết với hồ sơ liên hệ không?

Danh sách kiểm tra: Những việc cần làm và không nên làm khi đánh giá nền tảng

✅ Việc cần làm ❌ Việc cần tránh Xác định rõ mục tiêu sự kiện trước khi lựa chọn công cụ. Bắt đầu các buổi demo mà không biết thành công trông như thế nào. Chọn nền tảng sự kiện trực tuyến phù hợp với loại sự kiện của bạn (webinar, hội nghị, sự kiện kết hợp). Giả sử một nền tảng hoạt động tốt như nhau cho tất cả các định dạng sự kiện. Ưu tiên các tính năng tương tác liên quan đến mục tiêu của bạn. Chọn công cụ dựa trên các tính năng nổi bật mà bạn sẽ không sử dụng. Thực hiện một thử nghiệm thực tế với các diễn giả và quy trình làm việc thực tế. Chỉ dựa vào các bản demo bán hàng được trình bày chuyên nghiệp. Kiểm tra luồng tham gia của người tham dự và các tính năng điều khiển của người điều hành. Bỏ qua kinh nghiệm của nhà tổ chức sự kiện trong điều kiện áp lực thực tế. Đánh giá các chỉ số phân tích ngoài số lượng người tham dự Xem xét việc đăng ký và tham dự như các chỉ số đủ tiêu chuẩn. Kiểm tra tích hợp CRM và tiếp thị trong giai đoạn dùng thử Giả sử "tích hợp" có nghĩa là luồng dữ liệu liền mạch. Đánh giá khả năng mở rộng cho các sự kiện trong tương lai, không chỉ cho sự kiện hiện tại. Tối ưu hóa chỉ cho kích thước khán giả hiện tại Xem xét nỗ lực vận hành và chi phí ẩn. So sánh các nền tảng dựa trên giá cả Lập kế hoạch cho các quy trình sau sự kiện và các hoạt động theo dõi. Xem các sự kiện như những hoạt động độc lập.

Tổ chức các sự kiện trực tuyến có tác động mạnh mẽ với ClickUp

Việc lựa chọn nền tảng sự kiện trực tuyến cuối cùng cũng chỉ xoay quanh một điều: tìm kiếm công cụ giúp công việc của nhóm trở nên dễ dàng hơn.

Bạn cần một nền tảng hỗ trợ toàn bộ công việc diễn ra trước, trong và sau sự kiện.

ClickUp là lựa chọn tốt nhất cho việc cần làm đó.

Trong khi phần mềm sự kiện trực tuyến của bạn quản lý trải nghiệm trực tiếp, ClickUp tích hợp quy trình kế hoạch, phối hợp, tự động hóa và đo lường vào một nền tảng duy nhất.

Với trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các công cụ hỗ trợ tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất, ClickUp trở thành nền tảng vận hành chính cho các sự kiện trực tuyến có kích thước lớn nhỏ. Đăng ký miễn phí trên ClickUp.

Câu hỏi thường gặp

Các tính năng cần có của nền tảng sự kiện trực tuyến bao gồm: phát trực tiếp đáng tin cậy, các tính năng tương tác với khán giả tích hợp sẵn như trò chuyện, thăm dò ý kiến và hỏi đáp, kiểm soát đăng ký và truy cập linh hoạt, ghi lại phiên với tính năng xem theo yêu cầu, và phân tích nâng cao.

Nền tảng sự kiện trực tuyến tích hợp với các công cụ tiếp thị và CRM. Điều này được thực hiện thông qua tích hợp gốc, API hoặc webhooks. Các tích hợp này cho phép dữ liệu đăng ký, tham dự và tương tác được đồng bộ hóa tự động. Điều này quan trọng vì nó giúp dễ dàng phân đoạn người tham dự, kích hoạt các hoạt động theo dõi và theo dõi kết quả mà không cần xuất dữ liệu thủ công.

Một số chỉ số quan trọng bạn nên theo dõi bao gồm mức độ tương tác, tỷ lệ giữ chân người tham dự trong các phiên, các hành động tiếp theo như yêu cầu demo hoặc tải xuống nội dung, và lượt xem theo yêu cầu. Bạn cũng có thể tính toán chi phí trên mỗi người tham dự tương tác và đánh giá cách các thông tin sự kiện cải thiện các định dạng, thông điệp và hiệu suất tổng thể trong tương lai.

Các nền tảng webinar được thiết kế cho các sự kiện kết nối đơn giản, chỉ có một phiên. Chúng phát sóng nội dung với tương tác cơ bản. Các nền tảng hội nghị trực tuyến hỗ trợ nhiều phiên, lịch trình phức tạp, quản lý diễn giả và tương tác phong phú hơn giữa các phiên. Nếu sự kiện của bạn bao gồm các phiên song song hoặc kéo dài nhiều ngày, nền tảng hội nghị thường là lựa chọn phù hợp hơn.

ClickUp giúp các nhóm quản lý mọi khía cạnh liên quan đến sự kiện trực tuyến. Trong khi nền tảng sự kiện chịu trách nhiệm về việc tổ chức và tương tác, ClickUp hỗ trợ lập kế hoạch dòng thời gian, phối hợp diễn giả, phê duyệt, hợp tác và theo dõi sau sự kiện trong một không gian làm việc duy nhất, giúp việc tổ chức sự kiện trở nên nhất quán hơn và dễ dàng mở rộng quy mô.