Cách chia sẻ mục tiêu quý với quản lý của bạn

Chia sẻ mục tiêu quý với quản lý không chỉ là việc hoàn thành một nhiệm vụ đơn thuần.

Đây là cách bạn duy trì sự đồng bộ, nhận được hỗ trợ cần thiết và xây dựng thành tích giúp các cuộc đánh giá hiệu suất trở nên dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị mục tiêu, trình bày chúng một cách tự tin và duy trì động lực suốt quý.

Tại sao việc chia sẻ mục tiêu quý với quản lý lại quan trọng?

Chia sẻ mục tiêu quý của bạn với quản lý là cách chắc chắn nhất để nhận được hỗ trợ cần thiết để thành công.

Khi bạn chủ động chia sẻ tham vọng của mình, bạn xây dựng niềm tin và khẳng định vị trí của mình là người thực sự chịu trách nhiệm về sự phát triển nghề nghiệp của bản thân. Hành động giao tiếp đơn giản này cho thấy bạn hiểu rõ cách đóng góp cá nhân của mình kết nối với bức tranh lớn hơn.

Bằng cách chia sẻ mục tiêu của bạn ngay từ đầu, bạn tạo ra sự hiểu biết chung ngay từ ngày đầu tiên.

Việc có một cuộc hội thoại được ghi chép lại này sẽ giúp các cuộc đánh giá hiệu suất trong tương lai diễn ra suôn sẻ hơn. Thay vì cố gắng nhớ lại mọi thành tựu đã đạt được, bạn sẽ có một bản ghi chép rõ ràng về những đóng góp và tiến độ của mình trong suốt cả năm.

Khác với đánh giá hiệu suất giữa năm, ví dụ, các đánh giá quý liên tục theo dõi tiến độ trong các khoảng thời gian được định nghĩa rõ ràng với các mục tiêu tương đối ngắn hạn. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc hội thoại về phát triển sự nghiệp và cơ hội tương lai của bạn.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Mẫu thiết lập mục tiêu cá nhân của ClickUp cung cấp cho bạn một cách rõ ràng, có cấu trúc để biến mục tiêu cá nhân thành một kế hoạch có thể theo dõi và tự tin chia sẻ với quản lý. Bạn có thể sử dụng khung SMART và các Trường Tùy chỉnh để xác định chính xác mục tiêu của mình, chia nhỏ mục tiêu thành các bước thực hiện được và lập kế hoạch nỗ lực cần thiết. BrainGPT giúp bạn hoàn thiện ngôn ngữ để mục tiêu của bạn được trình bày một cách rõ ràng và chuyên nghiệp, và các chế độ xem của mẫu giúp dễ dàng thể hiện cách mỗi mục tiêu kết nối với sự phát triển cá nhân hoặc tác động của nhóm. Khi đến thời điểm kiểm tra tiến độ, bạn có thể chia sẻ tiến độ, cập nhật và các cột mốc quan trọng trực tiếp từ ClickUp, tạo ra một cuộc đối thoại minh bạch và liên tục với quản lý, giúp cả hai luôn đồng bộ trong suốt quý. Tải mẫu miễn phí Ghi lại và chia sẻ mục tiêu quý của bạn với Mẫu Đặt Mục Tiêu Cá Nhân của ClickUp.

Cách chuẩn bị mục tiêu quý trước cuộc hội thoại

Một cuộc hội thoại chia sẻ mục tiêu năng suất bắt đầu từ rất lâu trước khi bạn bước vào phòng họp.

Sự chuẩn bị chu đáo cho thấy với quản lý của bạn rằng bạn tôn trọng thời gian của họ và cam kết với hiệu suất làm việc của mình. Hãy cùng nhau đi qua các bước chuẩn bị cơ bản.

Đồng bộ hóa mục tiêu của bạn với mục tiêu của nhóm và công ty.

Để mục tiêu quý của bạn thực sự có ý nghĩa, chúng cần phải kết nối với những gì phần còn lại của nhóm và công ty đang cố gắng đạt được.

Trước khi bắt đầu viết mục tiêu của riêng mình, hãy dành thời gian để xem xét các OKR (Mục tiêu và Kết quả Chính) của công ty, các sáng kiến chiến lược của bộ phận hoặc bất kỳ ưu tiên cấp cao nào khác.

Khi mục tiêu của bạn trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu lớn hơn, sếp của bạn sẽ dễ dàng nhận ra giá trị của chúng và ủng hộ chúng hơn.

Sự đồng bộ này cho thấy bạn không chỉ tập trung vào các công việc cá nhân mà còn hướng đến việc tạo ra kết quả kinh doanh có ý nghĩa. Việc áp dụng phương pháp đặt mục tiêu SMART có thể hỗ trợ trong trường hợp này.

Ưu tiên các mục tiêu có tác động lớn nhất của bạn

Dễ dàng bị cám dỗ tạo ra một danh sách công việc dài dằng dặc mọi thứ bạn muốn đạt được, nhưng tập trung vào chất lượng hơn số lượng sẽ hiệu quả hơn. Hãy hướng đến việc trình bày từ ba đến năm mục tiêu hàng đầu của bạn cho quý.

Để xác định những mục tiêu nào có tác động lớn nhất, hãy tự đặt cho mình một số câu hỏi quan trọng:

❗️Tác động kinh doanh: Mục tiêu này có đóng góp trực tiếp vào thành công của nhóm hoặc công ty không? Hãy xem xét liệu nó có giúp tăng doanh thu, cải thiện hiệu quả hoặc nâng cao sự hài lòng của khách hàng hay không.

❗️Khả thi: Bạn có thể thực sự đạt được mục tiêu này trong một quý, xét đến các trách nhiệm khác của bạn? Tốt hơn là hoàn thành một vài mục tiêu có ý nghĩa thay vì không đạt được nhiều mục tiêu.

❗️Tiềm năng phát triển: Mục tiêu này có giúp bạn phát triển kỹ năng theo cách sẽ hỗ trợ sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn không? Hãy tìm kiếm những cơ hội giúp bạn vượt ra khỏi vùng an toàn của mình.

❗️Tính hiển thị: Việc hoàn thành mục tiêu này có được các bên liên quan chính, bao gồm sếp và các nhà lãnh đạo khác, chú ý và đánh giá cao không? Công việc có tính hiển thị cao có thể mở ra cơ hội mới.

📮ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đang hoạt động hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên riêng của họ cho quản lý công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây xác nhận rằng 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào những công việc dễ dàng thay vì các công việc có giá trị cao mà không có hệ thống ưu tiên hiệu quả. Các ưu tiên công việc của ClickUp thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp dễ dàng xác định các công việc quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

Ghi chép mục tiêu của bạn với các chỉ số rõ ràng.

Mục tiêu mơ hồ khó theo dõi và càng khó để ăn mừng.

Để tránh nhầm lẫn, hãy đảm bảo rằng mọi mục tiêu bạn trình bày đều cụ thể và có thể đo lường được. Điều này có nghĩa là xác định rõ "hoàn thành" trông như thế nào thông qua các kết quả chính hoặc chỉ số thành công cụ thể, để cả bạn và quản lý của bạn có thể theo dõi tiến độ một cách khách quan.

Dưới đây là cách bạn có thể biến một mục tiêu mơ hồ thành một mục tiêu được ghi chép rõ ràng:

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng Tăng điểm khảo sát hài lòng của khách hàng từ 85% lên 90% vào cuối quý. Học các kỹ năng mới Hoàn thành chứng chỉ Google Analytics Nâng cao và áp dụng kiến thức vào báo cáo tiếp thị quý 3 của chúng ta. Tăng cường năng suất làm việc Giảm thời gian trung bình để giải quyết các phiếu hỗ trợ xuống 15% bằng cách tự động hóa hai quy trình thủ công.

Hướng dẫn từng bước để chia sẻ mục tiêu quý với quản lý của bạn

Sau khi đã hoàn thành việc chuẩn bị, đã đến lúc tiến hành cuộc hội thoại.

Cách bạn trình bày mục tiêu quan trọng không kém gì chính mục tiêu đó. Dưới đây là một khung làm việc đơn giản mà bạn có thể sử dụng cho bất kỳ cuộc thảo luận chia sẻ mục tiêu nào. ✨

Lên lịch một cuộc họp chuyên biệt để đặt mục tiêu.

Đừng cố nhồi nhét cuộc hội thoại quan trọng này vào 5 phút cuối cùng của cuộc họp một-một thường xuyên. Hãy đặt lịch một cuộc họp riêng biệt, dành riêng để thảo luận về mục tiêu quý của bạn. Điều này cho thấy với quản lý của bạn rằng bạn coi trọng quy trình này và đảm bảo cả hai có đủ thời gian cho một cuộc thảo luận sâu sắc.

Giữ tất cả chi tiết cuộc họp của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ dàng tìm thời gian phù hợp cho cả hai bên bằng Lịch của ClickUp. Tính năng này cho phép bạn lập kế hoạch, lên lịch và quản lý thời gian một cách trực quan, và bạn thậm chí có thể đính kèm tài liệu lập kế hoạch mục tiêu trực tiếp vào lời mời cuộc họp để mọi thứ được kết nối chặt chẽ.

Gửi mục tiêu đã được ghi chép của bạn cho quản lý (qua ClickUp Docs ) ít nhất một ngày trước đó để họ có thể đọc trước. Điều này giúp họ có thời gian xem xét ý tưởng của bạn và chuẩn bị cho cuộc họp với phản hồi có ý nghĩa.

Trình bày mục tiêu của bạn kèm theo bối cảnh và lý do.

Khi trình bày mục tiêu của mình, đừng chỉ đọc chúng từ danh sách công việc. Hãy trình bày từng mục tiêu trong bối cảnh cụ thể để giúp quản lý hiểu rõ suy nghĩ của bạn. Đối với mỗi mục tiêu, hãy sẵn sàng giải thích việc cần làm, tại sao nó quan trọng và cách bạn sẽ đo lường thành công.

Tuân theo cấu trúc đơn giản này để bài trình bày của bạn trở nên rõ ràng và thuyết phục:

Mục tiêu: Xác định kết quả cụ thể mà bạn muốn đạt được.

Lý do: Giải thích cách mục tiêu này hỗ trợ các mục tiêu rộng hơn của nhóm hoặc công ty.

Cách thực hiện: Tóm tắt ngắn gọn phương pháp tiếp cận của bạn và các cột mốc quan trọng.

Chỉ số đo lường: Mô tả các chỉ số cụ thể mà bạn sẽ sử dụng để theo dõi thành công.

Thực tế, các cuộc hội thoại về đặt mục tiêu có thể trải qua nhiều bước ngoặt và cuộc hội thoại trước khi bạn xác định được những mục tiêu vững chắc. Và bạn có thể mất dấu một số ghi chú trong quá trình tham gia tích cực vào cuộc hội thoại. Đây chính là lúc một công cụ ghi chú tích hợp có thể tạo ra sự khác biệt.

ClickUp’s AI Notetaker giúp việc ghi chép và thực hiện các cuộc hội thoại về mục tiêu trở nên dễ dàng. Nó tự động ghi lại các điểm chính từ cuộc hội thoại của bạn, tóm tắt các quyết định và bước tiếp theo, và biến những thông tin đó thành các công việc theo dõi mà bạn có thể giao ngay lập tức.

Thay vì cố gắng nhớ những gì bạn và quản lý đã thống nhất, mọi thứ được tóm tắt gọn gàng và sẵn sàng để áp dụng vào mục tiêu của bạn — giúp kế hoạch của bạn rõ ràng, chính xác và tiến triển. Xem quy trình làm việc thực tế bên dưới! 👇🏼

Yêu cầu phản hồi và điều chỉnh khi cần thiết.

Hãy nhớ, việc chia sẻ mục tiêu là một cuộc hội thoại, không phải là một bài phát biểu một chiều.

Ý kiến của quản lý rất quan trọng, vì họ thường có cái nhìn tổng quan hơn về ưu tiên của nhóm và công ty. Hãy cởi mở với phản hồi của họ và sẵn sàng điều chỉnh.

Hỏi những câu hỏi mở để khuyến khích cuộc thảo luận hợp tác. Bạn có thể hỏi: “Điều gì có thể làm cho mục tiêu này trở nên có tác động hơn?” hoặc “Có ưu tiên nào khác mà tôi nên xem xét không?” Điều này cho thấy bạn là một thành viên nhóm biết hợp tác với giá trị cao trong việc hợp tác. Quản lý của bạn có thể có những thông tin về các dự án sắp tới hoặc những thay đổi chiến lược có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn.

Giữ tất cả phản hồi quý giá của bạn tại một nơi bằng cách ghi chú trực tiếp tại nơi công việc của bạn thông qua ClickUp Comments. Đảm bảo bạn theo dõi các thay đổi đã thỏa thuận bằng cách gán các bình luận thành các mục hành động trong ClickUp.

Ghi lại ý tưởng mà không cần dùng tay bằng các clip âm thanh và video tích hợp sẵn trong ClickUp và giao cho bản thân hoặc quản lý của bạn để bình luận vẫn có thể theo dõi được.

📮 ClickUp Insight: 69% nhân viên cho biết các cuộc đánh giá giúp làm rõ mục tiêu của họ, nhưng 22% cho biết các cuộc đánh giá không liên quan đến bất kỳ ưu tiên cụ thể nào! Đó là rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cho sự phát triển tập trung và sự đồng bộ. Vậy, làm thế nào để đảm bảo rằng mỗi cuộc đánh giá đều có thể thực hiện được? Với nhiệm vụ ClickUp! Kết nối phản hồi trực tiếp với các mục tiêu có thể đo lường được, chia nhỏ chúng thành các cột mốc quan trọng và kết nối từng cột mốc với các công việc hoặc dự án bạn đang thực hiện. Không còn những lời hứa mơ hồ—chỉ là một lộ trình rõ ràng, có thể thực hiện được cho các bước tiếp theo của bạn.

Ví dụ về mục tiêu quý để chia sẻ với quản lý của bạn

Cần một chút cảm hứng? Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu quý được cấu trúc tốt mà bạn có thể điều chỉnh cho vai trò của mình.

Lưu ý rằng mỗi mục tiêu đều cụ thể, có thể đo lường được và phù hợp với nhu cầu kinh doanh tiềm năng.

Thể loại Ví dụ về mục tiêu quý Kết quả có thể đo lường được Phát triển kỹ năng Hoàn thành chứng chỉ quản lý dự án (ví dụ: PMP) và áp dụng khung làm việc vào lần ra mắt sản phẩm tiếp theo. Nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hạn lên 10% Cải tiến quy trình Xác định và ghi chép ba điểm nghẽn chính trong quy trình kiểm duyệt nội dung và triển khai quy trình làm việc tối ưu hóa. Giảm chu kỳ đánh giá từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Thực hiện dự án Chủ trì việc phát triển cổng thông tin onboarding khách hàng mới và triển khai trước cuối quý. Đạt ≥8/10 mức độ hài lòng của người dùng Hợp tác đa chức năng Thiết lập cuộc họp đồng bộ hàng tuần với bộ phận bán hàng để đồng bộ hóa các cập nhật về tiếp thị sản phẩm. Tăng tỷ lệ sử dụng tài liệu mới lên 20% Tác động đến khách hàng Tạo năm bài viết mới trong Trung tâm trợ giúp để giải đáp các câu hỏi thường gặp. Giảm 15% số lượng phiếu hỗ trợ ưu tiên cao. Hiệu quả Chuyển tất cả việc theo dõi dự án của nhóm vào một không gian làm việc thống nhất và đào tạo các thành viên trong nhóm. Giảm thời gian chuyển đổi ngữ cảnh xuống 25% Dữ liệu và báo cáo Xây dựng bảng điều khiển hiệu suất hàng tháng cho các chiến dịch tiếp thị. Nâng cao độ chính xác và tốc độ báo cáo lên 30% Lãnh đạo Hướng dẫn hai thành viên trong nhóm thông qua một kế hoạch phát triển có cấu trúc. Hỗ trợ nhau trong việc đạt được một cột mốc kỹ năng quan trọng. Sáng tạo Thực hiện một thử nghiệm thử nghiệm với công cụ AI để tự động hóa các công việc tài liệu lặp đi lặp lại. Giảm 20% thời gian lập tài liệu thủ công. Đồng bộ hóa các bên liên quan Tổ chức một buổi làm việc lập kế hoạch quý với các bộ phận sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật. Cung cấp một lộ trình thống nhất với quyền sở hữu rõ ràng cho tất cả các cột mốc quan trọng.

Việc cần làm sau khi chia sẻ mục tiêu của bạn

Cuộc họp đặt mục tiêu chỉ là bước đầu tiên.

Để tránh việc mục tiêu bị lãng quên, bạn cần duy trì động lực bằng cách xem việc giao tiếp và theo dõi là một phần của công việc chính, chứ không phải là việc làm sau cùng.

Khi các cập nhật được chia sẻ đều đặn trong luồng cập nhật ổn định, bạn sẽ tạo ra một hướng đi chung, loại bỏ sự mơ hồ và ngăn chặn mục tiêu của mình trôi vào vùng mờ ảo "Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý..." 👀

Quý trở nên dễ quản lý hơn vì tiến độ được hiển thị rõ ràng, kỳ vọng được duy trì nhất quán và các điều chỉnh được thực hiện sớm thay vì phải vội vàng vào tuần cuối cùng.

Dưới đây là những việc cần làm sau cuộc họp:

Ghi chép những gì bạn đã đồng ý

Trở lại tài liệu mục tiêu của bạn và cập nhật nó với ngôn ngữ chính xác, các thay đổi và kỳ vọng mà bạn đã thống nhất. Ghi lại các mục tiêu, điều chỉnh phạm vi, các yếu tố phụ thuộc và bất kỳ tiêu chí thành công mới nào. Điều này biến cuộc họp của bạn thành một nguồn thông tin chính xác duy nhất — không phải là một bài kiểm tra trí nhớ. Nó cũng giúp quản lý của bạn tin tưởng rằng bạn đang làm việc theo cùng một kế hoạch.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng ClickUp, bạn đã có sẵn khung này dưới dạng tài liệu ClickUp được tổng hợp bởi ClickUp AI Notetaker.

Ghi chép nội dung cuộc họp, tóm tắt và các mục cần thực hiện với công cụ ghi chú AI của ClickUp.

Cài đặt lịch trình kiểm tra tiến độ

Thống nhất tần suất cập nhật tiến độ và biểu mẫu cập nhật. Cập nhật hàng tuần phù hợp với các dự án có tiến độ nhanh, trong khi cập nhật hai tuần một lần hoặc cập nhật không đồng bộ có thể đủ cho các dự án dài hạn.

Xác định định dạng phù hợp: một ghi chú ngắn gọn, cập nhật bảng điều khiển hoặc tóm tắt nhanh trong cuộc họp một-một. Nhịp độ này tạo ra sự hiển thị dự đoán được, từ đó giảm bớt nhu cầu kiểm tra trạng thái đột xuất.

Hiển thị tiến độ một cách rõ ràng

Giữ mục tiêu của bạn trong một không gian chia sẻ nơi cả bạn và quản lý của bạn có thể xem các thay đổi trạng thái, cột mốc, rào cản và bối cảnh theo thời gian thực.

Hiển thị loại bỏ rào cản: bạn không cần phải giải thích lại các quyết định trước đó, người quản lý của bạn không cần phải tìm kiếm cập nhật, và cả hai có thể tham khảo cùng một nguồn khi thảo luận về tiến độ. Đây cũng là nơi trí tuệ nhân tạo (AI) có ngữ cảnh có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Ví dụ, bạn có thể hỏi BrainGPT về những gì đã thảo luận trong cuộc họp thiết lập mục tiêu quý trước và nó sẽ ngay lập tức trích xuất các thông tin từ bản ghi chép, giúp dễ dàng so sánh mục tiêu với kết quả thực tế.

Không bao giờ bỏ lỡ một điểm thảo luận nào nữa. BrainGPT luôn hỗ trợ bạn!

Cách ClickUp giúp bạn theo dõi và chia sẻ mục tiêu quý

Loại bỏ chu kỳ vô tận của việc chuyển đổi giữa các bảng tính, tài liệu và ứng dụng trò chuyện bằng cách tập trung mọi thứ trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp.

Đây là một nền tảng thống nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng nhau, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh có khả năng hiểu công việc của bạn và giúp đẩy mạnh tiến độ.

1. Bắt đầu lập mục tiêu trong ClickUp Tài liệu

Bắt đầu bằng một tài liệu. Đây là nơi dễ dàng nhất để ghi chép ý tưởng, phác thảo các chủ đề cho quý và đưa ra suy nghĩ của bạn mà không cần commit vào bất kỳ điều gì chính thức.

Ví dụ, bạn có thể đang nghĩ, “Tôi nên cải thiện quy trình onboarding… có lẽ cần đồng bộ hóa tốt hơn với bộ phận bán hàng?” Tài liệu cho phép bạn khám phá những ý tưởng đó trước khi bắt đầu lo lắng về số và ngày đáo hạn.

Hoặc, bạn có thể đã có bản tóm tắt này từ AI Notetaker như đã hiển thị ở trên.

2. Sử dụng ClickUp BrainGPT trong ClickUp tài liệu để tối ưu hóa mọi thứ.

Sau khi có bản nháp ban đầu, hãy sử dụng BrainGPT để hoàn thiện ngôn ngữ. Nó có thể đề xuất cách diễn đạt rõ ràng hơn, đề xuất các mục tiêu có thể đo lường được và làm rõ bất kỳ điểm nào mơ hồ hoặc không rõ ràng.

Thay vì "tối ưu hóa báo cáo", hãy cụ thể hóa thành "triển khai quy trình báo cáo hàng tuần giúp giảm 30% thời gian chuẩn bị thủ công". Như vậy sẽ rõ ràng hơn và dễ theo dõi hơn.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hoàn thiện và tinh chỉnh các mục tiêu.

3. Chia sẻ tài liệu với quản lý của bạn để cùng nhau hoàn thiện mục tiêu.

Bây giờ hãy mời quản lý của bạn vào tài liệu. Họ có thể bình luận trực tiếp trên văn bản, đánh dấu bất kỳ thông tin nào còn thiếu và giúp xác định rõ thành công thực sự trông như thế nào. Tất cả các trao đổi đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

Thay vì gửi email qua lại các phiên bản, quản lý của bạn có thể đơn giản thêm một bình luận được gán bên cạnh mục tiêu với nội dung “Hãy thêm một cột mốc ở đây”, và bạn sẽ ngay lập tức đồng bộ.

4. Chuyển mỗi mục tiêu đã được phê duyệt thành một Công việc và thêm cấu trúc với các Trường Tùy chỉnh.

Sau khi nội dung đã được hoàn thiện, chuyển đổi từng mục tiêu thành một nhiệm vụ ClickUp. Thêm người được giao, ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên, công việc con và các Trường Tùy chỉnh cho chỉ số và cột mốc để mục tiêu trở nên khả thi.

Bản tóm tắt chuyên nghiệp của bạn trở thành một kế hoạch thực tế: một công việc với chỉ số cụ thể cần đạt được, một dòng thời gian rõ ràng để tuân theo và các bước tiếp theo được định nghĩa rõ ràng.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại tất cả thông tin quan trọng của bạn và thêm ghi chú thông qua phần bình luận trong Công việc.

5. Giữ tệp đính kèm để tất cả thông tin liên quan được kết nối.

Kết nối tài liệu gốc với từng công việc để không bao giờ mất đi bối cảnh của mục tiêu, các quyết định, bình luận và lý do đằng sau. Tất cả đều đi kèm với công việc.

Trong cuộc họp đồng bộ giữa quý, bạn mở công việc, và tài liệu (Doc) sẽ xuất hiện ngay lập tức, giải thích lý do đằng sau từng chi tiết.

Quyết định tần suất kiểm tra tiến độ cho từng mục tiêu: cập nhật ngắn hàng tuần, đánh giá trạng thái hai tuần một lần hoặc ghi chú không đồng bộ. Sử dụng bình luận, trạng thái và danh sách kiểm tra để duy trì tiến độ.

Ví dụ, sếp của bạn biết rằng sẽ nhận được cập nhật vào mỗi thứ Năm, và bạn không cần phải vội vàng nhớ lại những gì đã xảy ra; tất cả đều được ghi lại trong Task, kèm theo các tóm tắt tự động do AI tạo ra.

Nhận tóm tắt nhanh chóng về các công việc, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa.

Khi quý tiếp tục diễn ra, hãy tiếp tục cập nhật các công việc của bạn: thay đổi trạng thái, ghi lại các rào cản, cập nhật chỉ số và đánh dấu các cột mốc đã hoàn thành. Khi quản lý của bạn hỏi tình hình công việc, bạn chỉ cần mở công việc đó ra – toàn bộ thông tin đã có sẵn ở đó.

Không muốn làm việc này thủ công? Hãy để ClickUp Agent xử lý quy trình này từ đầu đến cuối. Nó có thể tổng hợp thông tin, tạo báo cáo và chia sẻ chúng trong các kênh hoặc trực tiếp với quản lý của bạn. Xem cách thực hiện. 👇🏼

7. Xây dựng bảng điều khiển sau khi hệ thống đã hoạt động trơn tru.

Khi các công việc và Trường Tùy chỉnh của bạn đã được điền đầy đủ, hãy tạo một bảng điều khiển không cần mã trong ClickUp để hiển thị mọi thứ: tiến độ, khối lượng công việc, rào cản và hạn chót.

Đây sẽ là cái nhìn tổng quan theo thời gian thực của bạn. Thay vì viết tài liệu về trạng thái hàng tuần, bạn chỉ cần hướng sếp đến bảng điều khiển. Bảng điều khiển này đã hiển thị đầy đủ thông tin và sẵn sàng để sử dụng.

Các bảng điều khiển ClickUp đi kèm với các tóm tắt tích hợp sẵn để giúp bạn hiểu dữ liệu của mình nhanh hơn.

8. Sử dụng toàn bộ hệ thống để tổ chức các cuộc họp một-một và đánh giá hiệu quả hơn.

Khi bạn tham gia các cuộc họp một-một hoặc đánh giá quý, mọi thứ đã được ghi nhận đầy đủ.

Các quyết định, tiến độ, rào cản, thành công, tất cả đều được ghi chép đầy đủ. Cuộc hội thoại sau đó chuyển từ giải thích sang lập kế hoạch. Thay vì phải vất vả chuẩn bị bản trình chiếu cho buổi đánh giá, bạn có thể vào cuộc họp với không gian làm việc đã mở sẵn. Quý đã được ghi chép đầy đủ.

Bây giờ bạn có thể sử dụng thẻ AI để xem các tóm tắt nhanh chóng hoặc đào sâu vào chi tiết với BrainGPT!

Khi mọi thứ được kết nối trong một Không gian Làm việc duy nhất, bạn duy trì sự đồng bộ với quản lý và tiết kiệm thời gian bằng cách giảm bớt nhu cầu tổ chức các cuộc họp cập nhật trạng thái liên tục. Mục tiêu, công việc và cuộc hội thoại của bạn đều nằm ngay tại nơi bạn cần, khi bạn cần.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc tạo và chia sẻ mục tiêu quý với quản lý trở nên dễ dàng. Với tích hợp sâu rộng trên các công việc, tài liệu và lịch của bạn, Brain MAX giúp bạn tổ chức mục tiêu, chia nhỏ chúng thành các bước hành động cụ thể và thiết lập dòng thời gian thực tế. Bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng brainstorm ý tưởng hoặc phác thảo mục tiêu của mình, và Brain MAX sẽ giúp bạn hoàn thiện chúng, ưu tiên các kết quả quan trọng và tạo ra các tóm tắt rõ ràng. Brain MAX thậm chí có thể đề xuất các chỉ số KPI có thể đo lường, cảnh báo các rào cản tiềm ẩn và định dạng mục tiêu của bạn thành một tài liệu hoặc bản trình bày chuyên nghiệp. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể dễ dàng chia sẻ mục tiêu của mình với quản lý qua email, trò chuyện hoặc không gian làm việc chung — đảm bảo sự đồng bộ và minh bạch mỗi quý.

Theo dõi mục tiêu của bạn với ClickUp

Chia sẻ mục tiêu quý với quản lý là một cuộc hội thoại liên tục. Nó bao gồm những gì quan trọng hàng ngày, những gì bạn ưu tiên và cách công việc của bạn liên kết với bức tranh lớn hơn.

Khi bạn tiếp cận quy trình này với sự rõ ràng, việc đặt mục tiêu một cách có suy nghĩ, giao tiếp đều đặn và một hệ thống giúp mọi thứ luôn hiển thị, bạn sẽ giúp quản lý của mình dễ dàng hỗ trợ bạn hơn và bản thân bạn cũng dễ dàng duy trì sự tập trung hơn.

ClickUp cung cấp cho bạn cấu trúc để việc đồng bộ hóa trở nên dễ dàng. Bạn ghi lại ý tưởng, tinh chỉnh chúng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác về ngôn ngữ, biến chúng thành các công việc có thể thực hiện được và theo dõi tiến độ một cách minh bạch ở mọi bước.

Sẵn sàng để cuộc hội thoại chia sẻ mục tiêu tiếp theo của bạn trở nên có năng suất nhất từ trước đến nay? Hãy thử ClickUp và xem cách nó làm cho toàn bộ quá trình trở nên trơn tru.

Câu hỏi thường gặp

OKRs là một khung làm việc cụ thể để đặt mục tiêu, bao gồm các mục tiêu định tính và kết quả chính có thể đo lường được, trong khi mục tiêu quý có thể theo bất kỳ định dạng nào. Hãy xem OKRs như một cách có cấu trúc để đặt mục tiêu của bạn mỗi quý.

Hãy cố gắng cung cấp các bản cập nhật ngắn gọn mỗi một đến hai tuần, có thể trong các cuộc họp một-một định kỳ hoặc thông qua một nền tảng chia sẻ. Điều này giúp quản lý của bạn luôn cập nhật mà không cần thêm các cuộc họp không cần thiết vào lịch trình của họ.

Hỏi những câu hỏi làm rõ để hiểu quan điểm và lo ngại của họ, sau đó hợp tác để tìm ra điểm chung. Những mục tiêu tốt nhất là những mục tiêu phù hợp với ưu tiên của nhóm đồng thời cũng hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp cá nhân của bạn.