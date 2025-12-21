11 giải pháp thay thế Attio tốt nhất để thử trong [năm]

Những ngày đầu xây dựng kinh doanh đã đủ rối ren mà không cần CRM của bạn làm tình hình thêm phức tạp. Bạn tải lên các khách hàng tiềm năng, cài đặt một số trường dữ liệu, mời nhóm tham gia… và rồi mọi thứ bắt đầu trục trặc. Một cột dữ liệu không đồng bộ, một trường không thể đổi tên, hoặc nửa số dữ liệu biến mất vào một thư mục mà bạn chắc chắn mình không tạo ra.

Nếu bạn đã từng sử dụng Attio trong giai đoạn này, điều này có thể áp dụng cho bạn.

Khi dữ liệu khách hàng của bạn trở nên khó quản lý hơn trong hệ thống CRM so với khi còn trong bảng tính, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên xem xét các giải pháp thay thế cho Attio.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các giải pháp thay thế Attio cùng với ưu nhược điểm, giá cả và đối tượng phù hợp nhất. Hãy bắt đầu cuộc tìm kiếm! 🔭

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Attio?

Nhiều người dùng Attio cho biết gặp phải khó khăn trong quá trình triển khai CRM, bao gồm quá trình onboarding chậm chạp, quy trình làm việc bị gián đoạn và giới hạn trong việc tùy chỉnh.

Hãy cùng xem qua một số lý do phổ biến khiến các nhóm tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Attio:

Vấn đề về việc tải lên và xử lý dữ liệu không đáng tin cậy: Hệ thống không thể tải lên và xử lý dữ liệu khách hàng tiềm năng một cách đáng tin cậy (kể cả khi nằm trong giới hạn của tài khoản), kết quả là thiếu sót dữ liệu, bỏ qua các thuộc tính và lãng phí thời gian trong các quy trình làm việc có áp lực cao.

Giới hạn về tính linh hoạt với thuộc tính đối tượng hệ thống: Các thuộc tính cơ bản như Công ty, Người dùng và các thuộc tính khác không thể đổi tên, điều này giới hạn Các thuộc tính cơ bản như Công ty, Người dùng và các thuộc tính khác không thể đổi tên, điều này giới hạn khả năng cải thiện quy trình bán hàng cho các nhóm có quy trình làm việc chuyên biệt hoặc không truyền thống.

Thiếu hỗ trợ ngôn ngữ cho các tính năng AI quan trọng: Chuyển đổi cuộc gọi thành văn bản, làm giàu dữ liệu và các tính năng AI khác hiện không hỗ trợ tiếng Pháp, buộc các nhóm đa ngôn ngữ phải quản lý các công việc đó thủ công.

Thiếu tính năng sâu bên dưới giao diện: Một số người dùng cho rằng mặc dù Attio có giao diện thân thiện với người dùng, nhưng nó thiếu các tính năng CRM quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình dữ liệu hoặc phân tích và tự động hóa nâng cao.

Những lỗ hổng trong tích hợp quan trọng: Sự thiếu kết nối với nhiều công cụ như Amplitude có thể tạo ra rào cản cho các nhóm hướng sản phẩm hoặc dựa trên dữ liệu, những người phụ thuộc vào các quy trình phân tích liền mạch.

🧠 Thú vị: CRM hiện đại có hai người tiên phong: Robert và Kate Kestnbaum, những người đã giới thiệu khái niệm "tiếp thị cơ sở dữ liệu" vào những năm 1980. Đây là lần đầu tiên thông tin khách hàng được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số để thực hiện các chiến dịch tiếp thị mục tiêu.

11 giải pháp thay thế Attio nổi bật

Dưới đây là cách các phần mềm CRM này so sánh với nhau:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm có kích thước khác nhau cần quản lý công việc thống nhất, quy trình làm việc tùy chỉnh và kết nối hợp tác giữa các dự án. Hệ thống CRM tích hợp với các quy trình tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh, mục tiêu, phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain, tự động hóa cập nhật giai đoạn và nhắc nhở, trò chuyện thời gian thực, hợp tác tài liệu, tìm kiếm doanh nghiệp và bảng điều khiển trực quan. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. HubSpot CRM Các nhóm bán hàng và tiếp thị cần dữ liệu chia sẻ, tự động hóa tiếp thị inbound và theo dõi vòng đời khách hàng. Giao tiếp đa kênh với Trò chuyện Trực tiếp & chatbot, Đánh giá khách hàng tiềm năng bằng AI, Dòng thời gian Hoạt động với đồng bộ tự động email/cuộc gọi/lịch sử, mẫu email, chuỗi email, Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) và tự động hóa tiếp thị thông qua tiện ích bổ sung Hubs, Trình Viết Nội dung AI. Miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $50/người dùng/tháng Folk Các nhóm tập trung vào mối quan hệ quản lý quy trình tuyển dụng, tiếp cận khách hàng tiềm năng và quy trình CRM nhẹ nhàng. Các trường thông minh và ma thuật cho tương tác cá nhân hóa, chiến dịch và chuỗi tự động hóa, danh sách liên hệ và ghi chú chia sẻ, chụp nhanh từ LinkedIn/Gmail/trình duyệt chỉ với một cú nhấp chuột. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $25/người dùng/tháng Pipedrive Nhóm bán hàng sử dụng quy trình làm việc trực quan, quản lý giao dịch và quy trình làm việc dựa trên hoạt động. Trợ lý bán hàng AI, quy trình làm việc tùy chỉnh, biểu mẫu web và chatbot, lịch trình lịch, ứng dụng di động, theo dõi hoạt động, đồng bộ hóa email và lịch. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $19/người dùng/tháng Affinity Các nhóm hoạt động dựa trên mạng lưới như các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và công ty đầu tư, những đơn vị phụ thuộc vào các mối giới thiệu và thông tin về mối quan hệ. Trợ lý ghi chú AI, bản đồ mối quan hệ, Kết nối được suy luận, dữ liệu liên hệ/doanh nghiệp được bổ sung, Trường công thức cho tính toán tùy chỉnh, Người dùng được cấp phép Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $2,000/người dùng/năm Bigin by Zoho CRM Các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ và freelancer cần các quy trình làm việc đơn giản, gọn nhẹ. Tích hợp điện thoại, WhatsApp/SMS/kênh mạng xã hội, quy trình làm việc tùy chỉnh, ứng dụng di động, tự động hóa theo giai đoạn, bảng điều khiển trực quan, kiểm soát truy cập theo vai trò và nhật ký kiểm tra. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng Capsule CRM Người dùng cá nhân và các nhóm nhỏ muốn một công cụ quản lý liên hệ và bán hàng đơn giản. Hồ sơ Nhân sự & Tổ chức, Dòng công việc tự động hóa, Ứng dụng Kanban, Báo cáo bán hàng & hoạt động, Quản lý liên hệ thông qua phần mở rộng Magical. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $21/người dùng/tháng Salesflare Các nhóm muốn tự động hóa việc thu thập dữ liệu và giảm thiểu mục nhập thủ công. Tự động làm giàu dữ liệu từ email/lịch/hồ sơ mạng xã hội, quy trình làm việc kéo và thả, đang theo dõi tương tác, chuỗi email, đánh giá khách hàng tiềm năng bằng AI và cảnh báo độ nóng. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $39/người dùng/tháng EngageBay Các nhóm có ngân sách hạn chế muốn tích hợp CRM, tự động hóa tiếp thị và công cụ dịch vụ trong một hệ thống duy nhất. Lịch hẹn, trang đích & cửa sổ pop-up, phân đoạn & đánh giá, Power Dialer & ghi âm cuộc gọi, quy trình làm việc kéo và thả, báo cáo đa mô-đun, hệ thống vé & trò chuyện trực tuyến. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/người dùng/tháng Keap Các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ phụ thuộc vào các quy trình theo dõi tự động hóa cao và quy trình làm việc với khách hàng. Phân đoạn dựa trên thẻ, hành trình tự động hóa, hóa đơn và thanh toán tích hợp, biểu mẫu thanh toán, dòng thời gian hoạt động và Trợ lý Nội dung AI. Giá cả tùy chỉnh monday. com Cá nhân và nhóm cần các quy trình công việc tùy chỉnh trên hệ điều hành làm việc linh hoạt. Bảng điều khiển trực quan, theo dõi quy trình làm việc, hộp thư chia sẻ, tích hợp mượt mà với Google Không gian Làm việc và Outlook, tóm tắt dòng thời gian bằng AI, các tác vụ tự động hóa, bảng điều khiển dự báo. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

👀 Mẹo hữu ích: Không phải tất cả các quy trình bán hàng đều giống nhau. Tùy chỉnh các giai đoạn của quy trình bán hàng để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn — ví dụ, các giai đoạn thông thường bao gồm Xác định khách hàng tiềm năng → Cuộc gọi khám phá → Gửi đề xuất → Đàm phán → Đã đóng/Thua. Tham khảo các mẫu quy trình bán hàng miễn phí này để bắt đầu xây dựng quy trình của bạn một cách nhanh chóng.

Các giải pháp thay thế Attio tốt nhất để sử dụng

Mỗi công cụ trong danh sách này đều có cách tiếp cận riêng trong việc quản lý dữ liệu khách hàng, onboarding khách hàng, theo dõi quy trình bán hàng và hỗ trợ nhóm bán hàng hoặc đội ngũ hỗ trợ khách hàng:

1. ClickUp (Nền tảng tích hợp tốt nhất cho CRM, dự án và hợp tác)

Quản lý quan hệ khách hàng hiện đại đòi hỏi việc theo dõi các giao dịch qua các quy trình bán hàng phức tạp và tự động hóa các quy trình làm việc tiếp theo. Điều này yêu cầu sự phối hợp giữa các nhóm marketing và bán hàng, ghi chép các tương tác với khách hàng và duy trì một nguồn thông tin duy nhất về mọi mối quan hệ.

Khi hệ thống CRM của bạn tách biệt với nơi nhóm quản lý dự án, lưu trữ tài liệu khách hàng và phối hợp công việc, bạn phải liên tục chuyển đổi giữa các công cụ để có cái nhìn tổng quan.

Hãy thử ClickUp!

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Tạo hệ thống lý tưởng của bạn để lưu trữ và phân tích thông tin liên hệ, khách hàng và giao dịch với ClickUp CRM.

Nó hoạt động như cả một hệ thống CRM bán hàng mạnh mẽ và một nền tảng quản lý công việc toàn diện. Quy trình bán hàng, dữ liệu khách hàng, tự động hóa tiếp thị và hoạt động bán hàng của bạn được tích hợp cùng với công việc thực tế mà nhóm của bạn thực hiện để phục vụ khách hàng.

ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc để cung cấp 100% bối cảnh, bất kể bạn ở đâu. Quản lý quy trình làm việc kết nối trực tiếp với việc triển khai dự án. Các cuộc hội thoại với khách hàng được liên kết với phiếu hỗ trợ và yêu cầu sản phẩm. Tự động hóa bán hàng kích hoạt các quy trình làm việc trên toàn tổ chức, không chỉ trong công cụ CRM độc lập.

CRM trong ClickUp có nhiều tính năng ẩn hơn, vì vậy hãy cùng tìm hiểu sâu hơn:

Tổ chức và ưu tiên công việc một cách dễ dàng

Nhiệm vụ ClickUp nằm ở trung tâm không gian làm việc của bạn, cung cấp một cấu trúc linh hoạt để tập trung thông tin. Mỗi nhiệm vụ có thể đại diện cho một khách hàng tiềm năng, giao dịch, hoạt động, theo dõi hoặc yêu cầu hỗ trợ, giúp bạn hiển thị những gì cần chú ý và ai là người chịu trách nhiệm.

Thêm trường Tùy chỉnh ClickUp vào các nhiệm vụ ClickUp của bạn để sắp xếp và lọc dữ liệu CRM

Với các trạng thái tùy chỉnh, người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn, danh sách kiểm tra và tự động hóa bán hàng của ClickUp, nhóm của bạn có thể biến mọi tương tác thành các bước tiếp theo rõ ràng.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để biến các công việc thành các bản ghi CRM phong phú và động. Ví dụ, bạn có thể tạo:

Giá trị giao dịch (Tiền tệ) để đang theo dõi doanh thu dự kiến cho từng cơ hội.

Nguồn khách hàng tiềm năng (Menu thả xuống) để phân loại nguồn gốc của từng khách hàng tiềm năng (biểu mẫu web, giới thiệu, sự kiện, v.v.)

Xác suất chốt đơn (Phần trăm) để dự đoán sức khỏe của quy trình bán hàng với điểm đánh giá độ tin cậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và theo dõi chiến dịch bằng cách tích hợp các nền tảng như Gmail, HubSpot hoặc MailChimp với ClickUp. Kích hoạt chuỗi email tự động khi khách hàng tiềm năng chuyển sang một giai đoạn cụ thể (ví dụ: khi khách hàng tiềm năng chuyển sang “Quan tâm”, gửi một nghiên cứu trường hợp). Lưu trữ các tương tác email trong các nhiệm vụ ClickUp để dễ dàng tham khảo. Đưa toàn bộ không gian làm việc của bạn lên một nền tảng duy nhất với hơn 1000 tích hợp ClickUp.

Tối ưu hóa quy trình bán hàng ngay lập tức

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của nền tảng, giúp giảm bớt khối lượng công việc của bạn. Nó hoàn toàn hiểu ngữ cảnh, có nghĩa là nó nắm bắt được các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại trước đây và hoạt động của nhóm để cung cấp câu trả lời cho bạn.

Yêu cầu ClickUp Brain soạn thảo tin nhắn cho giao tiếp với khách hàng dựa trên ngữ cảnh không gian làm việc của bạn

Khả năng quản lý dự án của nó có thể đánh giá quy trình làm việc của bạn, phát hiện các điểm nghẽn, cập nhật thông tin và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo cho các giao dịch hoặc chiến dịch.

Ví dụ, nếu một giao dịch không có tiến triển trong một tuần, ClickUp Brain sẽ đánh dấu nó, soạn thảo một bản theo dõi và cập nhật tóm tắt quy trình của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu nó chuẩn bị một bản tóm tắt nhanh trước cuộc họp bán hàng tiếp theo.

Dưới đây là một số ví dụ về các gợi ý: Tổng hợp tất cả các giao dịch chưa có tiến triển trong 7 ngày qua và đề xuất các hành động tiếp theo.

Soạn thảo tin nhắn theo dõi cho các khách hàng tiềm năng ở giai đoạn ‘Đàm phán’ chưa trả lời trong tuần này.

Viết bản trạng thái cho chiến dịch tiếp cận quý 1 dựa trên hoạt động gần đây của nhóm.

Và nếu bạn mới làm quen với AI trong bán hàng hoặc cảm thấy hầu hết các lời khuyên về AI chỉ là quảng cáo—đây là video bạn nên xem. Hãy cùng phân tích cách sử dụng AI cho bán hàng một cách rõ ràng: các công cụ cụ thể, lời nhắc và mẫu phù hợp cho các nhóm bán hàng như của bạn.

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại với Automations

ClickUp Tự động hóa xử lý các phần lặp đi lặp lại, có thể dự đoán được trong quy trình làm việc của bạn bằng các trigger tùy chỉnh đơn giản mà bạn thiết lập. Ví dụ, khi một khách hàng tiềm năng mới được đánh dấu là ‘Đã xác nhận’, hệ thống sẽ tự động giao công việc cho nhân viên bán hàng, thêm thẻ ‘Ưu tiên cao’ và chuyển nó sang giai đoạn tiếp theo.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh dựa trên các lệnh đơn giản ‘nếu điều này xảy ra, thì thực hiện việc cần làm’

Dưới đây là một số ví dụ về tự động hóa mà bạn có thể cài đặt: Di chuyển các khách hàng tiềm năng mới đến giai đoạn phù hợp.

Tự động thông báo cho nhóm của bạn khi giá trị của một giao dịch vượt qua một ngưỡng nhất định.

Giữ các giao dịch cũ hiển thị (nếu một công việc chưa được cập nhật trong vòng năm ngày)

Cách các trợ lý AI tăng cường hiệu quả cho nhân viên bán hàng

Các trợ lý AI cho bán hàng giống như một vũ khí bí mật trong bộ công cụ của bạn, giúp nhóm tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và chiến lược.

Cài đặt các trình kích hoạt tùy chỉnh để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại tốn thời gian với ClickUp Autopilot Agents.

Dưới đây là các loại đại lý bạn có thể cài đặt:

Công cụ đánh giá điểm khách hàng tiềm năng : Đánh giá và ưu tiên khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng dựa trên các thông tin dựa trên dữ liệu.

Bot giao tiếp : Quản lý các tương tác ban đầu với khách hàng hoặc các cuộc theo dõi.

Các công cụ phân tích dữ liệu : Thu thập và xử lý số liệu để tạo ra các thông tin có giá trị cho việc ra quyết định.

Công cụ phân tích và theo dõi đối thủ cạnh tranh : Theo dõi xu hướng thị trường và hiệu suất của đối thủ cạnh tranh.

Công cụ Lên lịch: Điều phối cuộc họp và quản lý lịch trình một cách dễ dàng.

Theo dõi hiệu suất và các chỉ số KPI một cách nhanh chóng

Các bảng điều khiển thời gian thực cung cấp cái nhìn rõ ràng về hiệu suất bán hàng, tiến độ giao dịch và tương tác khách hàng. Sử dụng các tiện ích báo cáo để theo dõi các chỉ số quan trọng và xác định các điểm nghẽn trước khi chúng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về hiệu suất của quy trình bán hàng của bạn.

Tạo bảng điều khiển CRM cá nhân hóa với các thẻ được tùy chỉnh theo các chỉ số KPI cụ thể để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Bạn có thể tạo một bảng điều khiển tùy chỉnh trở thành trung tâm điều khiển sống động của nhóm với các thẻ sau:

Biểu đồ cột hoặc phễu cho giá trị giao dịch theo giai đoạn

Biểu đồ tròn cho phân tích trạng thái khách hàng tiềm năng

Thẻ dự báo cho doanh thu dự kiến

Thẻ danh sách cho các lần gia hạn sắp tới

Thẻ theo dõi thời gian cho thời gian phản hồi email

Bạn cũng có thể theo dõi thời lượng chu kỳ bán hàng, cảm xúc của khách hàng, phân bổ tài nguyên, các giao dịch có nguy cơ và phân bổ tiếp thị.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các chế độ xem Danh sách, Bảng, Bảng tính và Bảng trắng để hiển thị dữ liệu CRM theo cách phù hợp nhất với nhóm của bạn. Sử dụng cột Mối quan hệ để liên kết liên hệ với tài khoản và giao dịch, giúp việc điều hướng và cập nhật trở nên mượt mà.

Sử dụng các mẫu có sẵn để cài đặt hệ thống CRM đầu tiên của bạn một cách nhanh chóng.

Sử dụng mẫu CRM ClickUp làm điểm khởi đầu để quản lý liên hệ, giao dịch và công việc trong quy trình bán hàng của bạn. Mẫu này cung cấp 22 trạng thái tùy chỉnh như Cần phê duyệt, Đã xác nhận và Đã lên lịch, giúp bạn theo dõi chi tiết tiến độ giao dịch và khách hàng.

Ngoài ra, 8 Trường Tùy chỉnh như Loại mục CRM, Tên liên hệ và Chức vụ giúp bạn thu thập dữ liệu chi tiết về liên hệ và giao dịch.

Tải miễn phí mẫu Theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội trong một quy trình hệ thống với mẫu CRM của ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác ngay lập tức: Tập trung các cuộc hội thoại về giao dịch, chia sẻ cập nhật và đảm bảo mọi tin nhắn đều được liên kết trực tiếp với công việc mà nó hỗ trợ thông qua Tập trung các cuộc hội thoại về giao dịch, chia sẻ cập nhật và đảm bảo mọi tin nhắn đều được liên kết trực tiếp với công việc mà nó hỗ trợ thông qua ClickUp Chat.

Tập trung tài liệu: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn động, bản tóm tắt khách hàng và cơ sở kiến thức nội bộ luôn kết nối với các công việc và quy trình làm việc trong Xây dựng các tài liệu hướng dẫn động, bản tóm tắt khách hàng và cơ sở kiến thức nội bộ luôn kết nối với các công việc và quy trình làm việc trong ClickUp Docs.

Tìm câu trả lời nhanh chóng: Tìm kiếm trên mọi công việc, tài liệu, bình luận và ứng dụng kết nối để hiển thị chính xác thông tin bạn cần trong vài giây bằng Tìm kiếm trên mọi công việc, tài liệu, bình luận và ứng dụng kết nối để hiển thị chính xác thông tin bạn cần trong vài giây bằng ClickUp Enterprise Search.

Tự động hóa quy trình theo dõi: Cho phép Cho phép các đại lý AI tự động của ClickUp theo dõi quy trình làm việc, thực hiện các hành động và duy trì tiến độ công việc mà không cần can thiệp thủ công.

Tạo nội dung chuyên nghiệp: AI Writer for Work của ClickUp Brain. Sử dụng AI để ghi chú , soạn thảo email, đề xuất, báo cáo và tóm tắt được tùy chỉnh theo vai trò và bối cảnh dự án của bạn vớicủa ClickUp Brain.

Giới hạn của ClickUp

Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú của nó có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong việc làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

Điều tôi thích nhất là khả năng tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất: công việc, tài liệu, thảo luận, hạn chót và bảng điều khiển cho các dự án và nhóm khác nhau. Cấu trúc phân cấp (Không gian Làm việc → Không gian → Thư mục → Danh sách công việc → Công việc) và Trường Tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, v.v.) cho phép tôi tùy chỉnh ClickUp để phù hợp với các quy trình làm việc rất khác nhau mà không cần sử dụng các công cụ riêng biệt. Nó cũng rất tuyệt vời cho công việc hợp tác: bình luận, bình luận được giao, danh sách kiểm tra và tự động hóa giúp dễ dàng theo dõi ai đang làm gì và kiểm soát các dự án phức tạp.

Điều tôi thích nhất là khả năng tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất: công việc, tài liệu, thảo luận, hạn chót và bảng điều khiển cho các dự án và nhóm khác nhau. Cấu trúc phân cấp (Không gian Làm việc → Không gian → Thư mục → Danh sách công việc → Công việc) và Trường Tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, v.v.) cho phép tôi tùy chỉnh ClickUp để phù hợp với các quy trình làm việc rất khác nhau mà không cần sử dụng các công cụ riêng biệt. Nó cũng rất tuyệt vời cho công việc hợp tác: bình luận, bình luận được giao, danh sách kiểm tra và tự động hóa giúp dễ dàng theo dõi ai đang làm gì và kiểm soát các dự án phức tạp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản lý bán hàng không nên phải tự tay tổng hợp báo cáo hoặc lục lọi dữ liệu CRM để đánh giá trạng thái giao dịch hoặc hiệu suất nhóm. ClickUp BrainGPT cung cấp câu trả lời tức thì về trạng thái quy trình bán hàng, tương tác khách hàng và xu hướng bán hàng dựa trên toàn bộ dữ liệu CRM của bạn. Sử dụng giọng nói để ghi chú, cài đặt nhắc nhở và tìm kiếm trong không gian làm việc của bạn. Dưới đây là cách thực hiện: Tìm kiếm trên tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng : Tìm kiếm các cuộc hội thoại cụ thể với khách hàng, điều khoản hợp đồng hoặc cam kết trước đây ngay lập tức bằng cách tìm kiếm trên các giao dịch, công việc, email, ghi chú cuộc họp và tài liệu.

Nhận thông tin về quy trình bán hàng ngay lập tức mà không cần báo cáo thủ công : Hỏi BrainGPT, “Những giao dịch nào có nguy cơ bị hủy trong quý này?” và nhận câu trả lời ngay lập tức dựa trên giai đoạn giao dịch thực tế, nhật ký hoạt động và ngày đóng giao dịch trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Cập nhật CRM bằng giọng nói mọi lúc mọi nơi : Sử dụng : Sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để ghi lại cuộc gọi khách hàng, cập nhật giai đoạn giao dịch hoặc thêm ghi chú sau cuộc họp với khách hàng khi đang lái xe hoặc giữa các cuộc hẹn.

Lựa chọn mô hình AI phù hợp cho các công việc khác nhau: BrainGPT cung cấp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để bạn có thể sử dụng Claude để soạn thảo email tiếp cận cá nhân hóa, ChatGPT để phân tích mô hình giao dịch, hoặc các mô hình khác cho các công việc bán hàng cụ thể.

2. HubSpot CRM (Tốt nhất cho sự đồng bộ hóa giữa bán hàng và tiếp thị trên quy mô lớn)

qua HubSpot

HubSpot là lựa chọn phù hợp cho các nhóm muốn tích hợp công việc tiếp thị, bán hàng và dịch vụ. Bắt đầu với một hệ thống CRM miễn phí bao gồm các tính năng cơ bản: danh bạ, giao dịch, email và biểu mẫu, sau đó chỉ thêm các tính năng bổ sung khi cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu CRM chung để đảm bảo mọi người làm việc dựa trên cùng một thông tin khách hàng.

Nền tảng được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận inbound, do đó tự nhiên hỗ trợ việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng dựa trên nội dung, tự động hóa đơn giản và các hoạt động theo dõi có tổ chức. Và nếu nhu cầu của bạn thay đổi, bạn có thể thêm các Hub cho tự động hóa tiếp thị, chuỗi bán hàng, hệ thống vé, cơ sở kiến thức, đồng bộ dữ liệu hoặc thậm chí các tính năng CMS.

Các tính năng nổi bật của HubSpot CRM

Tương tác với khách truy cập website thông qua Trò chuyện Trực tiếp và chatbot để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.

Sử dụng đánh giá điểm khách hàng tiềm năng và thông tin thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để ưu tiên các khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác của họ.

Giữ cho việc ghi chép giao tiếp được tổ chức gọn gàng với dòng thời gian Activity, tự động ghi lại email, cuộc gọi, cuộc họp và ghi chú trong phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng

Sử dụng Trình viết nội dung AI để tạo/lập nội dung nhanh chóng cho các tài liệu tiếp thị.

Giới hạn của HubSpot CRM

Một số hàm không đủ linh hoạt và tùy chỉnh; ví dụ, bạn chỉ có thể thêm phông chữ nếu có kiến thức kỹ thuật.

Việc thiết kế email trong nền tảng này không thân thiện với người dùng, khác với các giải pháp thay thế HubSpot

Giá cả của HubSpot CRM

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $50/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $75/tháng mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot CRM

G2: 4.5/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HubSpot CRM?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tôi rất thích cách HubSpot Marketing Hub hoạt động như nguồn thông tin duy nhất của chúng tôi, tích hợp mượt mà vừa là CRM vừa là nền tảng tiếp thị. Nó cho phép tôi quản lý các chiến dịch tiếp thị, phân đoạn, báo cáo và email một cách hiệu quả, trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày… Một số giới hạn chỉ trở nên rõ ràng khi doanh nghiệp phát triển. Ví dụ, mở rộng nội dung động hoặc xây dựng quy trình làm việc đa nhánh phức tạp có thể trở nên phức tạp nhanh chóng…

Tôi rất thích cách HubSpot Marketing Hub hoạt động như nguồn thông tin duy nhất của chúng tôi, tích hợp mượt mà vừa là CRM vừa là nền tảng tiếp thị. Nó cho phép tôi quản lý các chiến dịch tiếp thị, phân đoạn, báo cáo và email một cách hiệu quả, trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày… Một số giới hạn chỉ trở nên rõ ràng khi doanh nghiệp phát triển. Ví dụ, mở rộng nội dung động hoặc xây dựng quy trình làm việc đa nhánh phức tạp có thể trở nên phức tạp nhanh chóng…

📮 ClickUp Insight: 16% muốn kinh doanh nhỏ lẻ như một phần trong danh mục đầu tư của mình, nhưng hiện tại chỉ có 7% đang thực hiện việc đó. Sợ việc cần làm phải tự mình làm là một trong những lý do chính khiến nhiều người chùn bước. Nếu bạn là nhà sáng lập độc lập, ClickUp Brain GPT sẽ đóng vai trò như đối tác kinh doanh của bạn. Hãy yêu cầu nó ưu tiên các cơ hội bán hàng, soạn thảo email tiếp thị hoặc theo dõi kho hàng – trong khi các trợ lý AI của bạn xử lý các công việc lặt vặt. Mọi công việc, từ tiếp thị dịch vụ đến hoàn tất đơn đặt hàng, đều có thể được quản lý thông qua các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) — giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ vận hành nó.

3. Folk (Phù hợp nhất cho các nhóm tập trung vào mối quan hệ trong việc quản lý các hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng)

qua Folk

Folk là một hệ thống CRM hợp tác nhẹ nhàng, tập trung vào mối quan hệ, được thiết kế cho cá nhân và các nhóm nhỏ muốn quản lý mối quan hệ một cách dễ dàng và linh hoạt. Nó áp dụng phương pháp tương tự như bảng tính, mang lại cảm giác quen thuộc từ các công cụ như Airtable hoặc Notion, giúp tổ chức liên hệ, quy trình làm việc và dự án một cách đơn giản.

Nền tảng này tập trung tất cả các loại mối quan hệ: khách hàng, ứng viên, đối tác, nhà đầu tư và cộng tác viên. Nhờ đó, nó hoạt động hiệu quả cho cả tuyển dụng và huy động vốn cũng như cho bán hàng. Với tính năng thu thập thông tin liên hệ chỉ với một cú nhấp chuột từ LinkedIn, Gmail và trình duyệt, Folk giúp giảm bớt rào cản trong việc xây dựng và mở rộng mạng lưới của bạn.

Các tính năng nổi bật của Folk

Ưu tiên các khách hàng tiềm năng với Smart Fields và Magic Fields được hỗ trợ bởi AI, giúp xếp hạng các khách hàng tiềm năng.

Sử dụng các Sequences và Campaigns tự động hóa để gửi các chiến dịch tiếp cận hàng loạt cá nhân hóa với các đề xuất nội dung do AI tạo ra.

Chia sẻ danh sách liên hệ, ghi chú và dòng thời gian tương tác để nhóm của bạn có thể hiển thị các cuộc hội thoại và tránh việc tiếp cận trùng lặp.

Giới hạn của Folk

Thiếu các tính năng nâng cao về báo cáo và tự động hóa mà các giải pháp thay thế Folk CRM khác cung cấp.

Tin nhắn trực tiếp (DM) trên LinkedIn không thể tích hợp vào nền tảng.

Giá cả linh hoạt

Tiêu chuẩn: $25/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $50/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: $100/tháng mỗi người dùng trở lên

Đánh giá và nhận xét của người dùng

G2: 4.5/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Folk?

Trích từ một đánh giá:

Tôi thích Folk CRM vì nó không phức tạp. Nó hoạt động mượt mà, cung cấp các tích hợp và tính năng tùy chỉnh giúp các hoạt động hàng ngày trở nên dễ dàng… Tích hợp với LinkedIn đôi khi không ổn định – nhưng điều đó là điều có thể dự đoán được khi LinkedIn đang cố gắng chặn các nhà cung cấp bên thứ ba, đặc biệt là các công ty nhỏ như Folk…

Tôi thích Folk CRM vì nó không phức tạp. Nó hoạt động mượt mà, cung cấp các tích hợp và tính năng tùy chỉnh giúp các hoạt động hàng ngày trở nên dễ dàng… Tích hợp với LinkedIn đôi khi không ổn định – nhưng điều đó là điều có thể dự đoán được khi LinkedIn đang cố gắng chặn các nhà cung cấp bên thứ ba, đặc biệt là các công ty nhỏ như Folk…

🔍 Bạn có biết? Một tiền thân thú vị của CRM (đặc biệt đối với những người yêu lịch sử) là Farley File, được quản lý bởi James Farley, người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt. Đây là một tệp tin chi tiết về thông tin cá nhân và chính trị của những người mà FDR gặp trong các cuộc họp, bao gồm ngày sinh, thông tin gia đình và nhiều thông tin khác. Điều này giúp FDR tạo ấn tượng là rất "gần gũi" với mọi người.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi tùy chỉnh các giai đoạn trong hệ thống CRM mới, hãy xác minh logic đánh giá khách hàng tiềm năng bằng khung BANT (Ngân sách, Quyền hạn, Nhu cầu, Dòng thời gian). Điều này giúp tránh tình trạng ống dẫn bị quá tải và đảm bảo hệ thống CRM đang theo dõi những yếu tố thực sự quan trọng.

4. Pipedrive (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng dựa vào quy trình làm việc trực quan và đang theo dõi giao dịch)

qua Pipedrive

Pipedrive là một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng, được xây dựng xung quanh các quy trình làm việc trực quan giúp nhân viên bán hàng duy trì động lực cho các giao dịch. Nó không cố gắng trở thành một nền tảng tất cả trong một; thay vào đó, nó tập trung vào những gì nhân viên bán hàng cần, bao gồm bảng giao dịch gọn gàng, các bước tiếp theo rõ ràng và tự động hóa nhẹ nhàng giúp loại bỏ công việc của quản trị viên.

Quy trình làm việc theo phong cách Kanban giúp dễ dàng di chuyển các giao dịch qua các giai đoạn, phát hiện điểm nghẽn và duy trì một phễu bán hàng khỏe mạnh chỉ với một cái nhìn – một phương pháp được hình thành từ triết lý “được xây dựng bởi những người bán hàng”. Nền tảng này bao gồm các tính năng thiết yếu như quy trình làm việc tùy chỉnh, quản lý liên hệ, theo dõi hoạt động, đồng bộ hóa email và lịch, cùng với ứng dụng di động mạnh mẽ cho việc bán hàng mọi lúc mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Triển khai Trợ lý Bán hàng AI để phát hiện các giao dịch bị đình trệ, nhận đề xuất hành động và xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

Thu thập khách hàng tiềm năng thông qua các biểu mẫu web tùy chỉnh và chatbot.

Lên lịch cuộc họp với tích hợp lịch, bao gồm lịch trình theo vòng tròn.

Giới hạn của Pipedrive

Thiếu tính năng tự động hóa để thông báo cho người được giao công việc trong quá trình phân công công việc.

Khác với các giải pháp thay thế Pipedrive , việc xây dựng các quy trình làm việc đa bước và có điều kiện là khá khó khăn.

Giá cả của Pipedrive

Lite: $19/tháng cho mỗi người dùng

Tăng trưởng: $34/tháng mỗi người dùng

Premium: $64/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (2.700+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive?

Một người đánh giá cho biết:

Tôi đánh giá cao Pipedrive vì giao diện người dùng xuất sắc, giúp nâng cao tính tiện dụng và mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà, trực quan. Khả năng truy cập dễ dàng từ các thiết bị khác nhau như điện thoại và máy tính, kết hợp với tính chất dựa trên đám mây, giúp hoạt động diễn ra trơn tru mà không bị giới hạn bởi địa điểm. Tôi không thích cách Pipedrive xử lý nhiều giao dịch cho cùng một dự án. Việc tách biệt các giao dịch này một cách dễ dàng để tránh trùng lặp là khá khó khăn

Tôi đánh giá cao Pipedrive vì giao diện người dùng xuất sắc, giúp nâng cao tính tiện dụng và mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà, trực quan. Khả năng truy cập dễ dàng từ các thiết bị khác nhau như điện thoại và máy tính, kết hợp với tính chất dựa trên đám mây, giúp hoạt động diễn ra trơn tru mà không bị giới hạn bởi địa điểm. Tôi không thích cách Pipedrive xử lý nhiều giao dịch cho cùng một dự án. Việc tách biệt các giao dịch này một cách dễ dàng để tránh trùng lặp là khá khó khăn

📖 Xem thêm: Mẫu hướng dẫn onboarding nhân viên

5. Affinity (Phù hợp nhất cho việc quản lý các giao dịch dựa trên mạng lưới và thông tin về mối quan hệ)

qua Affinity

Affinity được thiết kế dành cho các nhóm phụ thuộc nhiều vào mạng lưới và các kết nối sẵn có, như các công ty vốn đầu tư mạo hiểm, đội ngũ đầu tư và bộ phận giao dịch. Nó tự động ghi lại mọi email và sự kiện lịch để xây dựng một bản đồ động về ai biết ai, giúp nhóm của bạn được hiển thị về các kết nối mạnh mẽ nhất.

Nền tảng này cập nhật thông tin liên hệ và hồ sơ công ty với dữ liệu mới nhất, bao gồm thay đổi công việc, thông tin tổ chức và nhiều hơn nữa. Đặc biệt, Affinity hiển thị các đường dẫn giới thiệu tiềm năng, tự động làm nổi bật các kết nối nội bộ với các bên liên quan chính, giúp nhóm đẩy nhanh tiến độ giao dịch.

Các tính năng nổi bật của Affinity

Ghi chép và chuyển đổi các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành ghi chú với công cụ Affinity Notetaker được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Đo lường mạng lưới của bạn với Smart Relationship Mapping và Inferred Connections

Hợp tác với nhóm và đối tác bên ngoài thông qua Collaborator Seats

Thực hiện các tính toán tùy chỉnh trên các tập dữ liệu trong Affinity Lists bằng cách sử dụng Formula Fields.

Giới hạn của Affinity

Không có tích hợp trực tiếp với LinkedIn

Các tính năng quản lý tài liệu kém, không có kết nối với các công cụ hiện có trong hệ thống công nghệ của bạn.

Giá cả linh hoạt

Cần thiết: $2.000/năm cho mỗi người dùng

Giá: $2.300/năm cho mỗi người dùng

Nâng cao: $2.700/năm cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về độ tương thích

G2: 4.4/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (chưa đủ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Affinity?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Được thiết kế riêng cho các trường hợp sử dụng của nhà đầu tư mạo hiểm. Tích hợp rất tốt với email và lịch của bạn. Các tính năng ghi chú và trí tuệ nhân tạo ban đầu hoạt động rất tốt. Ứng dụng di động không thực sự hữu ích. Chức năng tìm kiếm cần được cải thiện thêm

Được thiết kế riêng cho các trường hợp sử dụng của nhà đầu tư mạo hiểm. Tích hợp rất tốt với email và lịch của bạn. Các tính năng ghi chú và trí tuệ nhân tạo ban đầu hoạt động rất tốt. Ứng dụng di động không thực sự hữu ích. Chức năng tìm kiếm cần được cải thiện thêm

🧠 Thú vị: Nhiều năm trước, với sự bùng nổ của Web 2.0 và mạng xã hội, một mô hình mới gọi là Social CRM (hoặc CRM 2.0) đã ra đời. Điều này cho phép các công ty tích hợp các kênh mạng xã hội (như Facebook, Twitter) vào chiến lược CRM của mình.

6. Bigin by Zoho CRM (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ cần quy trình làm việc được tối ưu hóa)

qua Bigin

Bigin được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ, freelancer và các nhóm nhỏ muốn sử dụng CRM trực quan mà không bị áp đảo bởi sự phức tạp. Nó hỗ trợ nhiều quy trình làm việc tùy chỉnh, giúp bạn theo dõi các loại hành trình khách hàng khác nhau (bán hàng, onboarding, hỗ trợ, v.v.).

Ngoài ra, nền tảng cho phép bạn kích hoạt tự động hóa theo giai đoạn. Như vậy, khi một giao dịch chuyển sang giai đoạn cụ thể, bạn có thể tự động gửi email, tạo công việc hoặc đánh giá lại các trường dữ liệu. Bạn có thể thực hiện và theo dõi cuộc gọi trực tiếp từ CRM thông qua các nhà cung cấp được hỗ trợ bằng Zoho’s PhoneBridge.

Các tính năng nổi bật của Bigin

Tương tác với khách hàng thông qua các kênh liên lạc tích hợp sẵn như điện thoại, WhatsApp, tin nhắn SMS và mạng xã hội.

Sử dụng phương pháp ưu tiên di động với ứng dụng iOS và Android để nhóm của bạn có thể theo dõi dòng thời gian công việc mọi lúc, mọi nơi.

Tạo các bảng điều khiển trực quan và báo cáo chi tiết về hiệu suất bán hàng, các giai đoạn của quy trình bán hàng và hoạt động của nhóm.

Bảo mật thông tin nhạy cảm bằng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra và xử lý dữ liệu bảo mật (hỗ trợ GDPR, SSO và xác thực đa yếu tố).

Giới hạn của Bigin

Giới hạn về tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba không thuộc bộ sản phẩm Zoho.

Thiếu tính linh hoạt trong các kích hoạt tự động hóa và bảng điều khiển.

Giá cả của Bigin

Miễn phí

Express: $9/tháng cho mỗi người dùng

Premier: $15/tháng cho mỗi người dùng

Bigin 360: $21/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Bigin

G2: 4.6/5 (hơn 650 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (650+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bigin?

Nhận xét từ người dùng:

Bigin by Zoho CRM cung cấp trải nghiệm CRM sạch sẽ, trực quan và nhẹ nhàng — lý tưởng cho các nhóm nhỏ và đang phát triển. Chế độ xem quy trình làm việc giúp theo dõi giao dịch một cách dễ dàng, và ứng dụng di động cho phép truy cập mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Mặc dù Bigin rất tuyệt vời về sự đơn giản, nó có thể cần thêm một số tùy chọn báo cáo nâng cao và tùy chỉnh quy trình làm việc. Các tích hợp với các công cụ của bên thứ ba ngoài bộ Zoho có giới hạn

Bigin by Zoho CRM cung cấp trải nghiệm CRM sạch sẽ, trực quan và nhẹ nhàng — lý tưởng cho các nhóm nhỏ và đang phát triển. Chế độ xem quy trình làm việc giúp bạn dễ dàng theo dõi giao dịch, và ứng dụng di động cho phép bạn truy cập mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Mặc dù Bigin rất tuyệt vời về sự đơn giản, nó có thể cần thêm một số tùy chọn báo cáo nâng cao và tùy chỉnh quy trình làm việc. Các tích hợp với các công cụ của bên thứ ba ngoài bộ Zoho có giới hạn

📖 Xem thêm: Các công cụ viết email AI tốt nhất cho chuyên gia và nhà tiếp thị

7. Capsule CRM (Phù hợp nhất cho người dùng cá nhân và nhóm nhỏ)

qua Capsule CRM

Capsule CRM được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần một hệ thống đáng tin cậy, dễ sử dụng để quản lý liên hệ, công việc và cơ hội bán hàng. Về mặt quản lý liên hệ, nó cho phép bạn lưu trữ các hồ sơ chi tiết, bao gồm tên, thông tin công ty, ghi chú và thậm chí cả liên kết mạng xã hội, đồng thời tự động cập nhật hồ sơ với thông tin bổ sung.

Hệ thống quản lý quy trình bán hàng của họ có giao diện trực quan và linh hoạt. Bạn có thể kéo các giao dịch qua các giai đoạn trên bảng Kanban, cài đặt nhiều quy trình bán hàng để phản ánh các quy trình bán hàng khác nhau (ví dụ: bán hàng mới so với bán hàng nâng cấp), và đang theo dõi giá trị giao dịch và mức độ tương tác của khách hàng.

Ngoài ra, các tính năng báo cáo của nó rất mạnh mẽ, cung cấp nhiều loại báo cáo bán hàng và hoạt động (thắng/thua, tăng trưởng quy trình làm việc, kích thước giao dịch trung bình) mà bạn có thể lọc theo ngày, người dùng hoặc nhóm.

Các tính năng nổi bật của Capsule CRM

Quản lý cơ hội bán hàng trong các tab People & Organizations với tính năng nhập liệu dễ dàng, gắn thẻ và ghi nhật ký hoạt động.

Tự động hóa các công việc bán hàng và dự án thường xuyên với Tracks , cho phép kích hoạt các công việc theo thứ tự.

Tự động thu thập thông tin liên hệ từ LinkedIn, WhatsApp, Gmail và Outlook bằng phần mở rộng trình duyệt 'Magical' của Capsule.

Giới hạn của Capsule CRM

Ứng dụng di động chậm, thiếu tính năng và cồng kềnh.

Bạn sẽ cần sử dụng phần mềm của bên thứ ba như Zapier để kết nối với các công cụ khác trong hệ thống công nghệ của mình; nó không hỗ trợ tích hợp với các hệ thống như APTEM, Survey Monkey và Force 24.

Giá cả của Capsule CRM

Miễn phí

Gói Starter: $21/tháng cho mỗi người dùng

Tăng trưởng: $38/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $60/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Capsule CRM

G2: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Capsule CRM?

Nhìn nhận về Capsule CRM:

Tôi đánh giá cao cách Capsule CRM đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hồ sơ chi tiết về các cuộc hội thoại và cơ hội với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Tôi thấy tính đơn giản của Capsule CRM là điểm nổi bật của nó; nó hoạt động một cách trơn tru mà không có những phức tạp không cần thiết. Tôi nhận thấy có rất nhiều tính năng trong Capsule CRM mà tôi có thể chưa sử dụng. Sẽ rất hữu ích nếu có các video hướng dẫn để học cách sử dụng các tính năng bổ sung này một cách hiệu quả.

Tôi đánh giá cao cách Capsule CRM đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hồ sơ chi tiết về các cuộc hội thoại và cơ hội với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Tôi thấy tính đơn giản của Capsule CRM là điểm nổi bật của nó; nó hoạt động một cách trơn tru mà không có những phức tạp không cần thiết. Tôi nhận thấy có rất nhiều tính năng trong Capsule CRM mà tôi có thể chưa sử dụng. Sẽ rất hữu ích nếu có các video hướng dẫn để học cách sử dụng các tính năng bổ sung này một cách hiệu quả.

qua Salesflare

Salesflare được thiết kế dành cho các nhóm ghét việc mục nhập dữ liệu thủ công (và điều đó thể hiện rõ!). Nền tảng này tự động thu thập thông tin liên hệ từ email, cuộc họp lịch, chữ ký, hồ sơ mạng xã hội và thậm chí cả lượt truy cập website. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với các công ty B2B, nơi bối cảnh và lịch sử mối quan hệ là yếu tố thiết yếu.

Hệ thống quy trình trực quan giúp quản lý giao dịch dễ dàng, trong khi tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại: nhắc nhở theo dõi, di chuyển giai đoạn và chuỗi email. Tính năng đang theo dõi tương tác của Salesflare cho biết ai đã mở email, nhấp vào liên kết và truy cập trang web của bạn. Từ đó, giúp bạn triển khai các chiến dịch nuôi dưỡng khách hàng hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Salesflare

Hình dung quy trình bán hàng của bạn với đường ống bán hàng kéo và thả.

Tự động hóa quy trình làm việc theo dõi với Email Sequences, gửi các chiến dịch cá nhân hóa, đa bước được kích hoạt bởi hành vi.

Sử dụng đánh giá điểm tiềm năng khách hàng (Lead Scoring) và cảnh báo độ nóng (Hotness alerts) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để ưu tiên các khách hàng tiềm năng.

Giới hạn của Salesflare

Thiếu tính năng tự động hóa để gửi tài liệu trực tiếp vào CRM và không cung cấp các tính năng báo cáo và bảng điều khiển.

Giới hạn về số lượng tích hợp gốc, nghĩa là bạn phải phụ thuộc vào Zapier.

Giá cả của Salesflare

Phát triển: $39/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $64/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $124/tháng mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Salesflare

G2: 4.8/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Salesflare?

Nhận xét của một người dùng G2:

Tôi đánh giá cao khả năng của Salesflare trong việc thu thập dữ liệu từ email, lịch, mạng xã hội và nhật ký cuộc gọi, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu cập nhật thủ công… Salesflare có thể cảm thấy hơi giới hạn đối với các doanh nghiệp hoặc nhóm có kích thước rất lớn. Nó chủ yếu phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tôi mong muốn nó cũng có thể sử dụng được trong các doanh nghiệp lớn.

Tôi đánh giá cao khả năng của Salesflare trong việc thu thập dữ liệu từ email, lịch, mạng xã hội và nhật ký cuộc gọi, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu cập nhật thủ công… Salesflare có thể cảm thấy hơi giới hạn đối với các doanh nghiệp hoặc nhóm có kích thước rất lớn. Nó chủ yếu phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tôi mong muốn nó cũng có thể sử dụng được trong các doanh nghiệp lớn.

🔍 Bạn có biết? Hình thức sớm nhất của 'CRM' chính là một chiếc Rolodex. Đó là một bánh xe thẻ xoay nơi nhân viên bán hàng lưu trữ thông tin khách hàng, được phát minh bởi Arnold Neustadter và Hildaur Neilsen của công ty Zephyr American vào năm 1956.

qua EngageBay

EngageBay cung cấp bộ công cụ toàn diện cho CRM, tự động hóa tiếp thị, quy trình bán hàng và hỗ trợ khách hàng. Về mặt tiếp thị, nó bao gồm các quy trình làm việc trực quan cho việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, phân đoạn, đánh giá và các chiến dịch đa kênh. Bạn có thể tạo các chuỗi tác vụ mục tiêu phản ứng với hành vi của khách hàng, cho phép ngay cả các nhóm nhỏ cũng có thể triển khai tự động hóa phức tạp.

Mặt khác, hệ thống CRM bán hàng của nó cung cấp các quy trình làm việc kéo và thả, hồ sơ liên hệ chi tiết, lịch hẹn và tính năng điện thoại tích hợp. Nền tảng này cũng hỗ trợ tương tác khách hàng thời gian thực thông qua trò chuyện trực tuyến, biểu mẫu web và vé hỗ trợ, tất cả đều được tích hợp vào một hồ sơ khách hàng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của EngageBay

Lên lịch hẹn và tự động hóa quản lý lịch với các liên kết cuộc họp cá nhân hóa và chia sẻ lịch chung cho toàn nhóm.

Thu thập và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua các trang đích tùy chỉnh, biểu mẫu web và cửa sổ pop-up thông minh.

Tích hợp hệ thống điện thoại với Power Dialer , ghi âm cuộc gọi và phân tích cuộc gọi thời gian thực.

Đánh giá các kênh mang lại chuyển đổi, tiến độ của các khách hàng tiềm năng và nơi xảy ra tắc nghẽn thông qua báo cáo đa mô-đun của nó.

Giới hạn của EngageBay

Người dùng phàn nàn rằng ứng dụng di động thiếu các tính năng của phiên bản máy tính.

Thiếu các tích hợp chuyên biệt và tính năng báo cáo cho tuyển dụng.

Giá cả của EngageBay

Miễn phí

Gói Cơ bản: $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển: $64.99/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $119.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về EngageBay

G2: 4.7/5 (550+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (900 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về EngageBay?

Từ một người đánh giá trên G2:

Mỗi ngày có số lượng lớn câu hỏi từ sinh viên, và việc quản lý tất cả chúng trước đây khá hỗn loạn. Với EngageBay, mọi thứ được tổ chức gọn gàng: khách hàng tiềm năng, email, biểu mẫu và nhắc nhở đều được tập trung tại một nơi. Các tính năng tự động hóa đặc biệt hữu ích cho chúng tôi… Tôi mong rằng các báo cáo cung cấp chi tiết hơn để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu giáo dục, chẳng hạn như đang theo dõi các đợt có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn hoặc giám sát tiến độ của sinh viên trong chu kỳ tuyển sinh.

Mỗi ngày có rất nhiều câu hỏi từ sinh viên, và việc quản lý tất cả chúng trước đây khá hỗn loạn. Với EngageBay, mọi thứ được tổ chức gọn gàng: khách hàng tiềm năng, email, biểu mẫu và nhắc nhở đều được tập trung tại một nơi. Các tính năng tự động hóa đặc biệt hữu ích cho chúng tôi… Tôi mong rằng các báo cáo cung cấp chi tiết hơn để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu giáo dục, chẳng hạn như đang theo dõi các đợt có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn hoặc giám sát tiến độ của sinh viên trong chu kỳ tuyển sinh.

🔍 Bạn có biết? Năm 1993, Tom Siebel rời Oracle để thành lập Siebel Systems, công ty tiên phong trong lĩnh vực "Tự động hóa lực lượng bán hàng" (SFA), bao gồm theo dõi khách hàng tiềm năng, tự động hóa các công việc bán hàng và quản lý quy trình bán hàng.

📖 Xem thêm: EngageBay CRM so với ClickUp

10. Keap (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ sử dụng các quy trình theo dõi dựa trên tự động hóa cao)

qua Keap

Keap (trước đây là Infusionsoft) được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ, cá nhân kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ. Nền tảng này tích hợp quản lý liên hệ, tiếp thị email, hóa đơn, lịch hẹn và thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể quản lý khách hàng thông qua đồng bộ hóa email tích hợp, nhật ký cuộc gọi và dòng thời gian hoạt động.

Công cụ tự động hóa của nó là điểm nhấn. Sử dụng các kích hoạt và hành động, bạn có thể tạo ra các hành trình khách hàng tùy chỉnh để gửi các thông báo theo dõi, giao công việc, cập nhật trường dữ liệu và khởi tạo các chuỗi email dựa trên hành vi của người dùng.

Các tính năng nổi bật của Keap

Đảm bảo quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng thông qua gắn thẻ, hồ sơ chi tiết, đang theo dõi tương tác và ghi chú.

Sử dụng các tính năng thanh toán và hóa đơn tích hợp sẵn để tạo biểu mẫu thanh toán, gửi hóa đơn, theo dõi thanh toán và tự động hóa quy trình thanh toán.

Phân đoạn liên hệ bằng bộ lọc dựa trên thẻ linh hoạt và các tác nhân kích hoạt tự động hóa để gửi tin nhắn cá nhân hóa.

Sử dụng Trợ lý Nội dung được hỗ trợ bởi AI để tạo nội dung tiếp thị tùy chỉnh.

Giới hạn của Keap

Người dùng phản ánh thiếu các tính năng, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đến việc họ chuyển sang các giải pháp thay thế cho Keap.

Các mẫu có sẵn đã lỗi thời và thiếu linh hoạt.

Giá cả của Keap

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Keap

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.1/5 (1.250+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Keap?

Một người đánh giá cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao các quy trình làm việc của Keap; theo tôi, chúng là tốt nhất trong ngành. Tôi cũng thích sử dụng các tính năng tiếp thị SMS mới của họ. Ngoài ra, khả năng gửi email của họ rất tốt. Keap khá đắt đỏ, đây là vấn đề chính của tôi với phần mềm này. Ngoài ra, nó có thể phức tạp đối với người dùng mới. Mặc dù là một nền tảng mạnh mẽ, điều này đôi khi khiến nó khó sử dụng

Tôi thực sự đánh giá cao các quy trình làm việc của Keap; theo tôi, chúng là tốt nhất trong ngành. Tôi cũng thích sử dụng các tính năng tiếp thị SMS mới của họ. Ngoài ra, khả năng gửi email của họ rất tốt. Keap khá đắt đỏ, đây là vấn đề chính của tôi với phần mềm này. Ngoài ra, nó có thể phức tạp đối với người dùng mới. Mặc dù là một nền tảng mạnh mẽ, điều này đôi khi khiến nó khó sử dụng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu nhóm của bạn xử lý các giao dịch B2B hoặc doanh nghiệp, hãy cài đặt các giai đoạn CRM dựa trên MEDDIC (Chỉ số, Người mua kinh tế, Tiêu chí ra quyết định, Quy trình ra quyết định, Xác định vấn đề, Người ủng hộ). Điều này giúp cải thiện độ chính xác của dự báo và tạo ra các cơ hội rõ ràng, dựa trên dữ liệu.

11. Monday. com (Phù hợp nhất cho cá nhân muốn tùy chỉnh quy trình làm việc trên hệ điều hành công việc)

Monday.com cung cấp tùy chỉnh linh hoạt cho quy trình làm việc, luồng công việc và hợp tác. Tạo bảng trực quan bằng cách sử dụng nhóm, cột và chế độ xem (bảng, Kanban, dòng thời gian) để theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch và liên hệ theo cấu trúc phù hợp với nhóm của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy các chuỗi email, gửi email hàng loạt, ghi chép cuộc gọi và cuộc họp, cùng các tính năng tự động hóa cho công việc và di chuyển giao dịch. Các bảng điều khiển và công cụ dự báo cho phép bạn theo dõi sức khỏe quy trình làm việc, hiệu suất nhóm và kết quả giao dịch thông qua biểu đồ phễu, bảng xếp hạng và bộ lọc.

Các tính năng nổi bật của monday.com

Tập trung giao tiếp với hộp thư đến chia sẻ và công cụ hợp tác.

Theo dõi các cuộc trao đổi email thông qua tích hợp sẵn với Gmail và Outlook, cho phép gửi, nhận và theo dõi thời gian thực.

Phân tích cảm xúc, nhận đề xuất tùy chỉnh về các bước hành động cụ thể và dự đoán thành công hoặc thất bại của giao dịch thông qua các tóm tắt dòng thời gian được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Giới hạn của monday.com

Giá cả của monday.com

Miễn phí

Gói cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2: 4.7/5 (17.200+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về monday.com?

Một người dùng monday.com đã chia sẻ:

Tôi thực sự thích cách sử dụng CRM của Monday rất trực quan và dễ dàng – nó rất trực quan và đơn giản, nên toàn bộ nhóm của chúng tôi có thể tham gia mà không cần nhiều đào tạo… Nhược điểm duy nhất đối với tôi là tôi cảm thấy CRM có tiềm năng lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi đang sử dụng hiện tại, và chúng tôi có lẽ chỉ mới chạm đến bề mặt của các tính năng cơ bản

Tôi thực sự thích cách sử dụng CRM của Monday rất trực quan và dễ dàng – nó rất trực quan và đơn giản, nên toàn bộ nhóm của chúng tôi có thể tham gia mà không cần nhiều đào tạo… Nhược điểm duy nhất đối với tôi là tôi cảm thấy CRM có tiềm năng lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi đang sử dụng hiện tại, và chúng tôi có lẽ chỉ mới chạm đến bề mặt của các tính năng cơ bản

Hãy thử ClickUp cho nhu cầu CRM của bạn!

Khi lựa chọn nền tảng quản lý quan hệ khách hàng tiếp theo, mục tiêu rất đơn giản: tìm kiếm giải pháp không làm chậm tiến độ công việc của bạn.

Nếu bạn đã chán với giải pháp CRM của Attio, lựa chọn thay thế tốt nhất là ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc.

Nó cung cấp cho bạn một cách thức quản lý công việc, hoạt động bán hàng và tiếp cận đa kênh hiệu quả hơn trong một nền tảng duy nhất. Với sự kết hợp của Nhiệm vụ ClickUp, Trường Tùy chỉnh, Bảng điều khiển, Tự động hóa và ClickUp Brain, bạn sẽ có một nền tảng duy nhất kết nối các giao dịch, quy trình làm việc và nhóm của mình.

Sẵn sàng xây dựng mối quan hệ khách hàng ý nghĩa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅