Kissflow vs. ClickUp: Nền tảng nào tốt hơn cho tự động hóa quy trình làm việc?

Dave từ Bộ phận Kế toán vừa phê duyệt một đơn đặt hàng vốn dĩ phải gửi cho Dave từ Bộ phận Cơ sở vật chất. Một người có tên ‘Pending’ đã được giao 17 công việc. Nhân viên thực tập đã tạo ra một giải pháp tạm thời trong bảng tính, và giờ đây toàn bộ ngân sách quý 3 được lưu trữ ở đó.

Nếu quy trình làm việc hiện tại của bạn đang hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa chuỗi email và kiến thức không được tài liệu hóa, có lẽ bạn đã bắt đầu quan tâm đến các nền tảng hứa hẹn giải quyết mọi vấn đề.

Và nếu bạn đã hoàn thành việc tìm hiểu, Kissflow vs. ClickUp chắc hẳn đã xuất hiện trong các tab trình duyệt của bạn ít nhất một lần.

Hai nền tảng này tiếp cận tự động hóa quy trình làm việc từ những điểm xuất phát, tính năng và triết lý hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu xem nền tảng nào phù hợp với bạn. 📝

ClickUp vs. Kissflow: So sánh nhanh

Trước khi đi vào chi tiết từng công cụ, đây là bảng so sánh trực quan để nhanh chóng xác định công cụ nào phù hợp với nhu cầu hoạt động của nhóm bạn. 🧩

Tiêu chí ClickUp Kissflow Hàm chính Quản lý dự án thống nhất, quy trình làm việc, thực thi công việc, tài liệu, bảng điều khiển và trí tuệ nhân tạo (AI). Trình tạo quy trình làm việc không cần mã và ứng dụng kinh doanh nhẹ nhàng Tự động hóa quy trình làm việc Tự động hóa nâng cao kết hợp với Trợ lý AI có khả năng phân tích ngữ cảnh và thực hiện các hành động thông minh. Trình tạo quy trình kéo và thả cho các quy tắc định tuyến, phê duyệt và điều kiện. Quản lý công việc và dự án Phân cấp tác vụ sâu, mối quan hệ phụ thuộc, bảng điều khiển, Khối lượng công việc, dòng thời gian, mục tiêu Dự án cơ bản, bảng, trường hợp và chế độ xem ma trận cho công việc vận hành. Khả năng AI Tích hợp ClickUp Brain, tìm kiếm không gian làm việc, câu trả lời theo ngữ cảnh, trí tuệ nhân tạo đa mô hình thông qua Brain MAX. Giới hạn; điều này phụ thuộc vào khả năng tích hợp mạnh mẽ với các tính năng hoặc tiện ích bổ sung phong phú cho trí tuệ nhân tạo (AI). Tùy chỉnh Các trường, bảng điều khiển, trạng thái, chế độ xem, quyền truy cập và mẫu có sẵn được tùy chỉnh cao. Tính tùy chỉnh cao trong các luồng làm việc và ứng dụng; giới hạn tính tùy chỉnh cho quản lý dự án (PM). Hợp tác Trò chuyện, bình luận, Bảng trắng, Tài liệu, chỉnh sửa chung thời gian thực trong không gian làm việc. Bình luận cơ bản trong các luồng; không có công cụ hợp tác đa lớp tích hợp sẵn. Các trường hợp sử dụng Hoạt động, PMO, sản phẩm, kỹ thuật, nhân sự, CNTT, hỗ trợ cho quá trình thực thi từ đầu đến cuối. Xác nhận, quản lý quy trình, yêu cầu mua hàng, luồng onboarding, ứng dụng nội bộ không cần mã hóa. Tích hợp Hệ sinh thái lớn + API + Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn Hỗ trợ tích hợp với nhiều phần mềm như Google Drive và Slack; logic quy trình làm việc phức tạp được thực hiện bên trong trình xây dựng.

ClickUp là gì?

Nâng cao hiệu quả quy trình làm việc với ClickUp

Công việc hiện nay đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, khiến công việc trở nên chậm chạp.

Phần mềm Quản lý Dự án ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Nó mang lại cho bạn sự tự do để quản lý khía cạnh phức tạp, thay đổi liên tục của công việc thông qua giao diện thân thiện với người dùng. Bạn có thể lập bản đồ các quy trình phức tạp, đang theo dõi mọi chi tiết, tập trung tài liệu và giữ các cuộc hội thoại liên quan đến công việc mà chúng thuộc về.

🔍 Bạn có biết? Tự động hóa tuân theo quy trình: kích hoạt → thói quen → phần thưởng, cùng mô hình mà Charles Duhigg mô tả trong The Power of Habit. Trong thuật ngữ vận hành: kích hoạt → quy trình làm việc → kết quả. Đó là lý do tại sao tự động hóa cảm thấy rất trực quan; chúng phản ánh cách não bộ của chúng ta đã hoạt động.

Tính năng của ClickUp

ClickUp thích ứng với cách suy nghĩ và hoạt động hiện tại của nhóm bạn. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các tính năng của nó. 💁

Tính năng #1: Tự động hóa và trợ lý AI

Đối với các nhóm đang cố gắng tối ưu hóa hoạt động, giảm thiểu sự phức tạp của các công cụ và mở rộng quy trình, ClickUp kết hợp tự động hóa quy trình làm việc với việc thực thi công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh bằng các lệnh đơn giản ‘nếu điều này xảy ra, thì thực hiện việc cần làm’ để đảm bảo tính nhất quán trong quy trình làm việc

ClickUp Tự động hóa giúp bạn loại bỏ công việc lặp đi lặp lại. Bạn chỉ cần cài đặt điều kiện kích hoạt, và hệ thống sẽ tự động xử lý phần còn lại, như di chuyển công việc, giao nhiệm vụ cho người phụ trách, gắn thẻ cho các mục, gửi thông báo, cập nhật trường dữ liệu hoặc chuyển công việc vào danh sách công việc phù hợp. Đây là cách đơn giản nhất để duy trì quy trình nhất quán, ngay cả khi khối lượng công việc tăng lên.

Giả sử nhóm PMO xem xét các yêu cầu dự án mới. Mỗi khi ai đó điền vào biểu mẫu tiếp nhận dự án, bạn có thể cài đặt hệ thống tự động hóa quy trình làm việc để:

Xem loại dự án đã lựa chọn

Giao nhiệm vụ ClickUp cho một quản lý chương trình có sẵn.

Áp dụng mức độ ưu tiên dựa trên tác động kinh doanh.

Thêm trực tiếp vào quy trình 'Intake Review'.

Tăng tốc quá trình ra quyết định với các trợ lý AI thông minh của ClickUp

Và khi bạn cần tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp, hãy thử ClickUp AI Agents. Thay vì chỉ phản ứng với một tín hiệu kích hoạt, chúng đọc công việc, hiểu nội dung của nó và sau đó thực hiện hành động phù hợp.

Giả sử một quản lý vận hành đang xử lý các vấn đề liên quan đến quy trình nội bộ. Khi có công việc phản hồi mới đến, Trợ lý AI:

Đọc mô tả và xác định xem đó là lỗ hổng quy trình làm việc, vấn đề truy cập hay lỗi hệ thống.

Viết lại vấn đề thành một tóm tắt rõ ràng, chuẩn hóa.

Gán thẻ cho công việc vào bộ phận đúng.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm xử lý loại vấn đề đó.

Thêm một bước tiếp theo được đề xuất ngắn gọn để nhóm có thể hành động ngay lập tức.

Học cách tự xây dựng:

Tính năng #2: Trí tuệ nhân tạo theo ngữ cảnh

Tổng hợp hoạt động dự án trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của nền tảng, hoạt động ngay trong các công việc, tài liệu và cấu trúc dự án của bạn. Nó hiểu rõ quy trình làm việc, ghi chú quy trình, nhật ký thay đổi và các quyết định vận hành của bạn.

Giả sử bạn quản lý quá trình cập nhật định kỳ hàng quý bao gồm onboarding, mua sắm và kiểm soát truy cập. Bạn mở công việc chính của dự án và yêu cầu ClickUp Brain hiển thị hoạt động mới nhất trong các quy trình làm việc đó.

Nó kiểm tra nhật ký thay đổi, các phụ thuộc và cập nhật của chủ sở hữu, sau đó tạo ra một bản tóm tắt trạng thái chính xác mà bạn có thể chia sẻ với ban lãnh đạo. Bạn sử dụng kết quả đó để xác nhận các điểm bàn giao, điều chỉnh thời hạn và phát hiện rủi ro sớm.

Các nhóm sử dụng ClickUp Brain báo cáo tiết kiệm 1,1 ngày mỗi tuần vì quá trình suy nghĩ và thực thi được tích hợp trong một phần mềm quản lý dự án duy nhất.

📌 Ví dụ về yêu cầu: Đánh giá hoạt động trong các quy trình onboarding, mua sắm và kiểm soát truy cập của chúng ta. Tóm tắt tình trạng hiện tại, chỉ ra các trì hoãn và đề xuất các bước tiếp theo cho từng nhóm.

Loại bỏ sự phình to của AI với ClickUp Brain MAX

Chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude và Gemini trong ClickUp Brain MAX mà vẫn duy trì kết nối với bối cảnh dự án của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng trợ lý AI trên desktop, ClickUp Brain MAX, tích hợp các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini vào một không gian duy nhất. Điều này giúp loại bỏ sự phân tán của AI và cung cấp một lớp AI thống nhất trên toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Giả sử bạn cần chuẩn bị kế hoạch triển khai cho việc nâng cấp hệ thống với sự tham gia của bộ phận CNTT, sản phẩm và hỗ trợ. Bạn có thể yêu cầu Claude tái cấu trúc bản nháp của mình thành một kế hoạch triển khai theo giai đoạn rõ ràng. Sau đó, chuyển sang ChatGPT trong Brain MAX để định hình thông điệp cho các bên liên quan. Cuối cùng, sử dụng Gemini để tóm tắt kế hoạch thành phiên bản ngắn gọn cho nhóm quản lý vé.

📌 Ví dụ về yêu cầu: Tái cấu trúc kế hoạch triển khai này thành ba giai đoạn rõ ràng. Sau đó, chuẩn bị một phiên bản tóm tắt để thông báo cho các bên liên quan.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tính năng ClickUp Talk-to-Text trong Brain MAX hỗ trợ năng suất dựa trên giọng nói, giúp kiến thức vận hành của bạn được chuyển đổi thành công việc mà không bị trì hoãn. Bạn chỉ cần nói một lần, và nó sẽ chuyển đổi ý tưởng thành công việc có cấu trúc. Thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản trong ClickUp Brain MAX Ví dụ, một quản lý vận hành bước vào phòng máy chủ giữa cuộc kiểm tra và nghe kỹ thuật viên giải thích về mô hình lỗi lặp lại. Quản lý mở thanh Brain MAX nổi (hoặc nhấn phím tắt) và đọc tóm tắt. Talk to Text chuyển đổi văn bản, tạo công việc con trong dự án kiểm toán, tự động đề cập đến kỹ thuật viên và đính kèm tài liệu nhật ký cảm biến liên quan. Vì mọi thứ diễn ra trong cùng một không gian làm việc, bạn làm việc nhanh hơn vì việc theo dõi được thực hiện ngay ngày hôm sau.

Tính năng #3: Quản lý công việc và dự án

Trái tim của mọi quy trình làm việc là nhiệm vụ ClickUp — nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy về những việc cần hoàn thành, ai là người chịu trách nhiệm và vị trí của nó trong quy trình tổng thể.

Quản lý công việc một cách rõ ràng với nhiệm vụ ClickUp

Các công việc hoạt động như các container linh hoạt có thể chứa mọi thứ mà nhóm của bạn cần để tiến hành công việc: mô tả, tệp đính kèm, công việc con, danh sách kiểm tra, Trường Tùy chỉnh, phụ thuộc, bình luận và thậm chí cả các chủ đề thảo luận đầy đủ.

Bạn có thể ghi nhận yêu cầu, phân loại nó bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, giao cho người phụ trách phù hợp, ghi lại bối cảnh lịch sử, kết nối với dự án lớn hơn và theo dõi mọi cập nhật mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Nhưng khi khối lượng công việc tăng lên, việc biết những gì đang diễn ra bên trong từng công việc là chưa đủ. Bạn cần nhìn thấy xu hướng, và đó chính là lúc các bảng điều khiển ClickUp phát huy tác dụng.

Hiển thị các mẫu dữ liệu ngay lập tức với bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển cung cấp chế độ xem tổng quan từ trên xuống về mọi hoạt động của các công việc bên dưới bề mặt. Thay vì kiểm tra tiến độ từng công việc một, chúng thu thập dữ liệu thời gian thực từ khắp không gian làm việc của bạn: trạng thái, khối lượng công việc, điểm nghẽn, thời gian chu kỳ, tỷ lệ hoàn thành, sức chứa của nhóm, kết quả và các chỉ số KPI quản lý dự án khác.

🔍 Bạn có biết? Vào thế kỷ 19, "deadline" ban đầu ám chỉ một đường ranh giới vật lý xung quanh nhà tù. Nếu bạn vượt qua nó, bạn sẽ bị bắn.

Giữ các cuộc hội thoại kết nối với bối cảnh không gian làm việc của bạn với ClickUp Chat

ClickUp Chat mang các cuộc hội thoại trở lại nơi công việc của bạn diễn ra. Với Kênh và Tin nhắn trực tiếp, bạn có thể thảo luận về các công việc, đặt câu hỏi, chia sẻ tệp, cập nhật nhanh chóng và duy trì các cuộc hội thoại giữa các nhóm liên quan trực tiếp đến dự án mà họ đang tham gia.

Tham gia cuộc gọi âm thanh hoặc video nhanh để thảo luận về các cuộc họp stand-up với ClickUp SyncUps, giao công việc bằng đề cập và biến bất kỳ tin nhắn nào thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Ngoài ra, ClickUp AI (Brain) có thể giúp bạn tóm tắt các chủ đề trò chuyện, tạo công việc, tìm các công việc liên quan và nhiều hơn nữa.

Biến ý tưởng thành hành động với ClickUp Bảng trắng

Bảng trắng ClickUp là một không gian trực quan cho phép bạn vẽ sơ đồ quy trình làm việc, phác thảo quy trình, phác thảo các giai đoạn dự án, nhóm ý tưởng hoặc thiết kế giải pháp liên nhóm. Bạn có thể chuyển từ "nói về nó" sang "xây dựng nó" mà không mất đà.

Ví dụ, giả sử nhóm sản phẩm của bạn đang lên kế hoạch triển khai trải nghiệm onboarding mới. Trên Bảng trắng, họ phác thảo luồng người dùng tổng quan, dán các ghi chú dính với các câu hỏi mở và nhóm các điểm khó khăn của khách hàng được thu thập từ các công việc phản hồi.

Từ đó, họ chuyển đổi mọi ghi chú dán thành công việc, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và thêm ngày đáo hạn trong công cụ quản lý dự án.

Sau khi các ý tưởng đã được lập kế hoạch và hướng đi rõ ràng, hãy biến những ý tưởng đó thành sản phẩm hoàn thiện hơn.

ClickUp Docs giúp bạn chuyển đổi ý tưởng ban đầu từ Bảng trắng thành nội dung có tổ chức, dài dòng mà nhóm của bạn có thể sử dụng: Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), bản tóm tắt dự án, tài liệu quy trình, cơ sở kiến thức, đề xuất, nhật ký quyết định hoặc kế hoạch liên chức năng.

Ghi chép quyết định của bạn một cách rõ ràng trong ClickUp Docs

Mọi tài liệu đều được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc với các công việc và Bảng trắng của bạn, giúp bạn có thể liên kết trực tiếp với các mục công việc, nhúng các chế độ xem, gắn thẻ đồng nghiệp và duy trì kết nối giữa tài liệu và quá trình thực thi.

🧠 Sự thật thú vị: Năm 1968, một nhà khoa học của 3M đã phát minh ra một loại keo yếu không dính tốt. Sau đó, một nhân viên khác đã sử dụng nó để đánh dấu trang bài hát trong sách thánh ca, và ghi chú Post-it ra đời.

Giá cả của ClickUp

📮 ClickUp Insight: 50% người dùng sắp xếp thời gian bằng cách dành riêng các ngày cho công việc quản trị so với công việc tập trung, nhưng chỉ 22% cho biết họ tự động hóa hoặc giao phó công việc. Quản lý thời gian thủ công có thể giúp ích, nhưng nó không loại bỏ được các công việc lặp đi lặp lại vẫn làm gián đoạn công việc sâu. ✔️ Lịch, Chế độ Chia Thời Gian và Trợ Lý Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) của ClickUp hoạt động cùng nhau để bảo vệ thời gian của bạn. Tự động lên lịch công việc lặp lại, di chuyển công việc dựa trên ưu tiên và kích hoạt nhắc nhở — để tuần làm việc của bạn diễn ra suôn sẻ. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên khi sử dụng ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Kissflow là gì?

Kissflow là một nền tảng không cần lập trình (no-code) được sử dụng để xây dựng và tự động hóa các luồng phê duyệt nội bộ, quy trình yêu cầu và các ứng dụng kinh doanh nhẹ.

Các nhóm thường sử dụng nó để tạo ra các hệ thống như hệ thống yêu cầu mua hàng, luồng onboarding nhân viên, luồng quản lý nhà cung cấp, phê duyệt chuyến công tác, thiết lập hệ thống vé IT và cổng thông tin yêu cầu dịch vụ.

Bạn có thể định nghĩa từng bước trong quy trình, quyết định ai cần thực hiện hành động, thiết lập quy tắc định tuyến, đính kèm biểu mẫu và theo dõi trạng thái của từng mục di chuyển qua quy trình làm việc.

🔍 Bạn có biết? IBM đã tiên phong trong việc áp dụng làm việc từ xa vào năm 1979 với chỉ 5 nhân viên trong một dự án thử nghiệm làm việc từ xa. Dự án này thành công đến mức đến năm 1983, hơn 2.000 nhân viên IBM đã làm việc từ xa, giúp công ty trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình làm việc phân tán.

Tính năng của Kissflow

Dưới đây là các tính năng của Kissflow giúp bạn tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc.

Tính năng #1: Trình tạo quy trình trực quan và tự động hóa

Xây dựng quy trình kinh doanh rõ ràng để tăng năng suất trong các dự án phức tạp với Kissflow

Kissflow giúp các nhóm tiêu chuẩn hóa và mở rộng quy trình làm việc thông qua công cụ Process Builder trực quan. Các nhóm có thể vẽ từng bước bằng các yếu tố kéo và thả, định nghĩa điều kiện, cấu hình quy tắc cấp công việc và thêm các nhánh song song.

Ví dụ, một yêu cầu chi phí có thể tự động chuyển đến quản lý, chuyển sang bộ phận tài chính nếu vượt quá giới hạn và kích hoạt nhắc nhở nếu yêu cầu vẫn đang chờ xử lý quá lâu. Các luồng này hỗ trợ tự động hóa quy trình kinh doanh sâu hơn mà không bắt buộc nhóm phải viết mã.

Tính năng #2: Trình tạo ứng dụng không cần mã và ít mã

Đảm bảo quy trình phát triển ứng dụng diễn ra trơn tru mà không cần thời gian học tập dài trong Kissflow

Kissflow cũng cung cấp một trình tạo ứng dụng không cần mã và ít mã, cho phép các nhóm tạo ra các giải pháp nội bộ tùy chỉnh bằng cách sử dụng biểu mẫu trực quan, bảng dữ liệu, quy trình làm việc và tự động hóa dựa trên quy tắc.

Với điều này, một nhóm có thể xây dựng một công cụ theo dõi kho hàng nội bộ nhỏ hoặc công cụ yêu cầu onboarding hoàn toàn dưới dạng ứng dụng không cần mã. Bộ phận CNTT vẫn có thể cài đặt quyền truy cập và theo dõi các thay đổi, trong khi người dùng kinh doanh có thể xây dựng và cải tiến nhanh chóng.

🧠 Thú vị: Cyril Northcote Parkinson phát hiện ra rằng 'công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn'. Điều này giải thích tại sao các nhóm thiết kế quy trình làm việc chặt chẽ hơn và tự động hóa các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs) có thể hoạt động nhanh hơn 2-3 lần.

Tính năng #3: Quản lý dự án, bảng và trường hợp

Hiển thị các chỉ số trên các nhóm của bạn với Kissflow để tối ưu hóa hiệu quả

Bên cạnh các quy trình làm việc CRM truyền thống, Kissflow cho phép bạn chuyển đổi giữa các bảng Kanban, chế độ xem dạng danh sách, bố cục ma trận và không gian dự án chi tiết tùy theo cách họ muốn hiển thị công việc.

Điều này cho phép các nhóm quản lý các quy trình có cấu trúc và các công việc vận hành liên tục trên cùng một nền tảng.

🔍 Bạn có biết? Hầu hết các sự chậm trễ trong quy trình không xảy ra trong chính công việc; chúng xảy ra giữa các công việc. Các nghiên cứu cho thấy sự chậm trễ lớn nhất xảy ra trong "khoảng không gian" giữa các nhóm, công cụ hoặc quy trình phê duyệt, nơi thông tin bị tắc nghẽn, giao tiếp bị gián đoạn và các công việc đơn giản chỉ chờ đợi.

Giá cả của Kissflow

Cơ bản: Bắt đầu từ $2.500/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

🔍 Bạn có biết? Danh sách kiểm tra ra đời sau vụ tai nạn thảm khốc của máy bay Boeing Model 299 vào năm 1935, do một bước kiểm tra trước chuyến bay bị bỏ qua. Sự phức tạp của máy bay khiến việc chỉ dựa vào trí nhớ trở nên bất khả thi, vì vậy Boeing đã tạo ra danh sách kiểm tra chính thức đầu tiên trên thế giới, nay trở thành tiêu chuẩn an toàn trong hàng không, y tế và thiết kế quy trình làm việc hiện đại.

ClickUp vs. Kissflow: So sánh tính năng

Các nhóm đang tìm hiểu về tự động hóa quy trình và quản lý quy trình làm việc có cấu trúc thường so sánh ClickUp và Kissflow vì cả hai đều giúp tổ chức công việc và tối ưu hóa hoạt động.

ClickUp tập trung vào việc thực thi dự án dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý công việc chi tiết và hợp tác xuyên suốt các công việc, tài liệu và bảng điều khiển. Kissflow tập trung vào việc tạo ra các luồng phê duyệt có cấu trúc và các ứng dụng nội bộ nhẹ nhàng bằng cách sử dụng các công cụ xây dựng không cần mã nguồn (no-code).

Dưới đây là so sánh chi tiết từng tính năng của hai nền tảng:

Tính năng #1: Tùy chỉnh và linh hoạt trong quy trình làm việc

Đầu tiên, hãy xem cách ClickUp và Kissflow so sánh khi tùy chỉnh quy trình để phù hợp với cách làm việc độc đáo của nhóm bạn.

ClickUp

ClickUp mang đến cho các nhóm sự tự do thiết kế quy trình làm việc phù hợp với công việc hàng ngày. Bạn có thể tùy chỉnh trạng thái, trường thông tin, chế độ xem, loại công việc, bảng điều khiển và quyền truy cập. Các nhóm thực hiện các dự án phát triển nhanh có quyền kiểm soát hoàn toàn cách công việc được tổ chức, theo dõi và hiển thị, giúp dễ dàng thích ứng khi ưu tiên thay đổi.

Kissflow

Kissflow tập trung vào các quy trình làm việc có cấu trúc, dựa trên biểu mẫu. Bạn có thể tùy chỉnh các bước trong quy trình hoặc chuỗi phê duyệt, nhưng việc tùy chỉnh chủ yếu hỗ trợ các quy trình làm việc tuyến tính. Các công cụ low-code của nó hoạt động tốt cho các quy trình kinh doanh cố định như đơn đặt hàng hoặc yêu cầu nhân sự.

🏆 Kết quả: Hòa! ClickUp nổi trội với các tính năng quản lý dự án linh hoạt, trong khi Kissflow phát huy thế mạnh khi nhóm cần các quy trình làm việc có cấu trúc và định hướng quy trình.

Tính năng #2: Hợp tác và chia sẻ kiến thức

Các công cụ này giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ và kết nối suốt cả ngày làm việc như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu:

ClickUp

ClickUp tập trung hợp tác làm việc ngay trong chính công việc. Nhóm có thể trò chuyện trực tiếp trong các công việc, thêm bình luận theo chủ đề, đính kèm tệp đính kèm và nhúng tài liệu hoặc Bảng trắng. Mọi cuộc thảo luận đều được liên kết với một dự án hoặc sản phẩm cụ thể, giúp nhóm không bao giờ mất bối cảnh.

Ngoài ra, ClickUp Docs cho phép các nhóm tạo ra các tài liệu hướng dẫn, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), kế hoạch và cơ sở kiến thức nội bộ ngay trong không gian làm việc. Docs kết nối trực tiếp với các công việc, dự án và mục tiêu, giúp các quyết định, kế hoạch và hành động được thống nhất. Các nhóm không cần sử dụng các công cụ bổ sung để lưu trữ tài liệu.

Kissflow

Kissflow cho phép thêm bình luận trực tiếp trong luồng công việc, nhưng tính năng hợp tác không phải là ưu tiên hàng đầu. Hầu hết giao tiếp diễn ra bên ngoài nền tảng, buộc các nhóm phải sử dụng công cụ bên ngoài cho các cuộc thảo luận, phản hồi hoặc brainstorming. Nó hoạt động tốt cho việc phê duyệt nhưng không phù hợp cho công việc nhóm đòi hỏi nhiều dự án.

Ngoài ra, Kissflow cung cấp tài liệu cơ bản trong mô tả quy trình làm việc, nhưng không hỗ trợ tài liệu sâu, liên kết chặt chẽ hoặc nội dung dài.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp dẫn đầu với các tính năng hợp tác tích hợp và tài liệu được tích hợp đầy đủ.

Tính năng #3: Sức mạnh tự động hóa

Bây giờ, hãy cùng thảo luận về tự động hóa và cách mỗi công cụ xử lý công việc lặp đi lặp lại.

ClickUp

Các tính năng tự động hóa và Trợ lý AI của ClickUp giúp nhóm tăng tốc mọi quy trình, từ phân công công việc, thay đổi trạng thái, lịch nhắc nhở đến các bước bàn giao. Bạn có thể kết nối các quy trình tự động hóa giữa các danh sách công việc, không gian và quy trình làm việc, hỗ trợ cả công việc có cấu trúc và linh hoạt.

Nó được thiết kế cho các nhóm cần tự động hóa để mở rộng quy mô qua nhiều bộ phận.

Kissflow

Kissflow nổi bật trong việc tự động hóa các quy trình có cấu trúc như phê duyệt tài chính hoặc quy trình mua sắm. Tuy nhiên, tự động hóa bị giới hạn bởi các biểu mẫu và đường dẫn đã được định sẵn, do đó không phù hợp cho các dự án sáng tạo hoặc không tuyến tính.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp giành chiến thắng với hệ thống tự động hóa linh hoạt, phù hợp cả với các quy trình làm việc phức tạp lẫn nhu cầu dự án hàng ngày.

Tính năng #4: Báo cáo và khả năng hiển thị

Cuối cùng, hãy so sánh các tính năng báo cáo thời gian thực giúp nhóm của bạn nắm bắt tiến độ công việc.

ClickUp

ClickUp cung cấp bảng điều khiển, thẻ công việc, biểu đồ khối lượng công việc, chỉ số sprint, theo dõi thời gian và mọi công cụ mà nhà lãnh đạo cần để theo dõi tiến độ. Tính hiển thị được mở rộng qua các bộ phận, dự án và nhóm, giúp đảm bảo sự rõ ràng trong hoạt động.

Kissflow

Báo cáo của Kissflow mạnh về kiểm tra quy trình và xác định các điểm tắc nghẽn trong quy trình phê duyệt, nhưng không cung cấp khả năng hiển thị chi tiết về dự án hoặc báo cáo xuyên nhóm. Nó phù hợp hơn cho hoạt động kinh doanh hơn là công việc dự án liên tục.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp giành chiến thắng trong vòng này nhờ hệ thống báo cáo toàn diện và bảng điều khiển thời gian thực, giúp tăng cường khả năng hiển thị và quản lý công việc cho toàn nhóm.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Kissflow

ClickUp vs. Kissflow trên Reddit

Chúng tôi đã tìm hiểu trên Reddit để hiểu cách người dùng thảo luận về ClickUp và Kissflow. Mặc dù không có nhiều chủ đề so sánh trực tiếp giữa hai nền tảng, nhưng các cuộc hội thoại xung quanh từng công cụ cung cấp những thông tin rõ ràng về cách mọi người đánh giá chúng.

Về phía ClickUp, một người dùng đã chia sẻ cách nền tảng này đã thay đổi sâu sắc cách làm công việc hàng ngày của công ty họ:

Chúng tôi đã sử dụng ClickUp cho agency của mình trong khoảng nửa năm nay, và thành thật mà nói, nó đã thay đổi cách chúng tôi làm việc theo những cách mà tôi không ngờ tới… Hệ thống Tài liệu Google của họ đã dần thay thế hầu hết công việc sử dụng Tài liệu Google của chúng tôi. Mọi thứ đều diễn ra trơn tru hơn khi tài liệu của chúng tôi được lưu trữ cùng với các dự án.

Chúng tôi đã sử dụng ClickUp cho agency của mình trong khoảng nửa năm nay, và thành thật mà nói, nó đã thay đổi cách chúng tôi làm việc theo những cách mà tôi không ngờ tới… Hệ thống Tài liệu Google của họ đã dần thay thế hầu hết công việc sử dụng Tài liệu Google của chúng tôi. Mọi thứ đều diễn ra trơn tru hơn khi tài liệu của chúng tôi được lưu trữ cùng với các dự án.

Họ cũng nhấn mạnh cách ClickUp Brain đã chuyển từ lo ngại của những người hoài nghi thành một công cụ tiết kiệm thời gian thực tế:

Ban đầu tôi còn phân vân về ClickUp Brain… nhưng nó đã giúp tôi tiết kiệm thời gian cho những công việc viết lách nhàm chán, đặc biệt là khi cần tóm tắt email dài của khách hàng hoặc bắt đầu soạn thảo bản nháp.

Ban đầu tôi còn phân vân về ClickUp Brain… nhưng nó đã giúp tôi tiết kiệm thời gian cho những công việc viết lách nhàm chán, đặc biệt là khi cần tóm tắt email dài của khách hàng hoặc bắt đầu soạn thảo bản nháp.

Một người dùng Reddit khác đã tóm tắt rõ ràng sức hấp dẫn của Kissflow:

Kissflow có thể là lựa chọn phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ kết hợp giữa tính dễ sử dụng, linh hoạt và khả năng mạnh mẽ trong một. Kissflow được phát triển đặc biệt để cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể tự phát triển ứng dụng… khiến Kissflow trở thành một giải pháp mạnh mẽ cho nhu cầu tối ưu hóa hoạt động trên quy mô toàn diện.

Kissflow có thể là lựa chọn phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ kết hợp giữa tính dễ sử dụng, linh hoạt và khả năng mạnh mẽ trong một. Kissflow được phát triển đặc biệt để cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể tự phát triển ứng dụng… khiến Kissflow trở thành một giải pháp mạnh mẽ cho nhu cầu tối ưu hóa hoạt động trên quy mô toàn diện.

Trên Reddit, xu hướng này rất nhất quán. Các nhóm muốn ứng dụng quy trình có cấu trúc, quy trình làm việc nhiều biểu mẫu và phát triển ứng dụng đơn giản thường chọn Kissflow. Các nhóm muốn quản lý dự án, tài liệu và thực thi dựa trên AI trong một không gian làm việc duy nhất thường thấy ClickUp là lựa chọn phù hợp hơn trong dài hạn.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với Trợ lý AI có sẵn trong ClickUp. Dưới đây là những lựa chọn yêu thích của chúng tôi: Auto-Answers Agent theo dõi các cuộc trò chuyện của nhóm và trả lời với các câu trả lời chính xác.

Báo cáo hàng ngày và hàng tuần cho nhân viên quét không gian làm việc của bạn và chia sẻ các tóm tắt rõ ràng về tiến độ, các rào cản và công việc sắp tới.

Live Intelligence Agent theo dõi tiến trình công việc và cảnh báo về các rủi ro, trễ hẹn hoặc vấn đề về khối lượng công việc.

Các đại lý giám sát quy trình phản ứng khi trạng thái thay đổi, tài liệu được cập nhật hoặc một mục xuất hiện, sau đó tự động thực hiện các bước tiếp theo.

Công cụ tạo công việc chuyển đổi ghi chú cuộc họp hoặc các mục hành động trong tài liệu thành các công việc có cấu trúc với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và bối cảnh. Nhận câu trả lời chính xác cho tất cả các câu hỏi với Trợ lý Trả lời Tự động ClickUp

Công cụ tự động hóa quy trình làm việc nào là tốt nhất?

Kết quả đã có, và chúng ta đã có một người chiến thắng rõ ràng. 💪

Đó là ClickUp! 🤩

Kissflow hoạt động tốt cho các luồng phê duyệt có cấu trúc, luồng dựa trên biểu mẫu và các ứng dụng không cần mã cơ bản. Đối với các nhóm vận hành chỉ cần tính năng định tuyến, biểu mẫu và các bước quy trình đơn giản, Kissflow hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, mang lại nhiều tính năng hơn. Nó tích hợp các công việc, tài liệu, bảng điều khiển, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và hợp tác vào một không gian làm việc duy nhất. Bạn có thể quản lý công việc hàng ngày, xây dựng quy trình làm việc phức tạp, theo dõi hiệu suất, tài liệu hóa quy trình và sử dụng AI để phân tích ngữ cảnh và thúc đẩy các công việc tiến triển.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅