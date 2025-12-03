Cách xây dựng chiến lược thương hiệu nổi bật

Chúng ta đều biết về cuộc tranh luận giữa Apple và Android. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về lý do tại sao một số thương hiệu lại tạo ra sự trung thành mạnh mẽ đến vậy?

Đúng vậy, các sản phẩm của Apple nổi tiếng với thiết kế sang trọng và hiệu suất mượt mà. Nhưng điều thực sự làm nên sự khác biệt chính là cách trải nghiệm tổng thể khiến người dùng cảm thấy thoải mái—từ khoảnh khắc mở hộp đến việc đồng bộ hóa dễ dàng giữa các thiết bị.

Đó không chỉ là một giao dịch mua bán; đó là việc trở thành một phần của một hệ sinh thái được thiết kế tinh tế.

Loại lòng trung thành đó không xảy ra ngẫu nhiên. Khoảng 81% khách hàng chỉ mua hàng từ các thương hiệu mà họ tin tưởng, và niềm tin đó được xây dựng thông qua một chiến lược thương hiệu rõ ràng, nhất quán, kết nối cảm xúc với trải nghiệm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những yếu tố làm nên một chiến lược thương hiệu thực sự hiệu quả – và cách nó giúp khách hàng kết nối với thương hiệu của bạn ở mức độ sâu sắc hơn.

Mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp tập trung các kế hoạch, ý tưởng và tiến độ của thương hiệu - giúp bạn duy trì sự nhất quán, đo lường tác động và quản lý sự phát triển một cách tự tin.

Chiến lược thương hiệu là gì?

Chiến lược thương hiệu là kế hoạch dài hạn về cách thương hiệu của bạn nên có vị trí, được nhận thức và trải nghiệm bởi đối tượng mục tiêu.

Một chiến lược thương hiệu được thực hiện tốt sẽ cung cấp cho bạn một tầm nhìn tổng thể về cách bạn muốn mọi người nhìn nhận, cảm nhận và nói về thương hiệu của mình. Nó định hướng mọi thứ từ ngôn từ bạn sử dụng đến cách sản phẩm của bạn trông và cảm nhận.

Một chiến lược mạnh mẽ kết nối giá trị cốt lõi, mục đích của bạn và cách thức độc đáo mà bạn tương tác với đối tượng mục tiêu – được hỗ trợ bởi một hệ thống nhận diện hình ảnh nhất quán. Nó định hình câu chuyện thương hiệu, tính cách của bạn và những cảm xúc mà mọi người liên kết với bạn.

Tầm quan trọng của chiến lược thương hiệu đối với sự phát triển của kinh doanh

Vậy tại sao chiến lược thương hiệu lại quan trọng đến vậy đối với sự phát triển?

Theo khảo sát về niềm tin trong kinh doanh của Forrester, 77% khách hàng tiềm năng và những người có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng xem xét nhận thức về thương hiệu khi quyết định có tin tưởng một tổ chức hay không. Cách mọi người nhìn nhận và cảm nhận về những gì thương hiệu của bạn đại diện thường quyết định liệu họ có chọn kết nối với bạn hay không.

Một chiến lược thương hiệu được xây dựng kỹ lưỡng có thể là yếu tố quyết định giữa việc chỉ là một cái tên bình thường trên thị trường và trở thành một thương hiệu mà mọi người nhớ đến và quay lại. Nó làm được điều này bằng cách:

Tạo ra một bản sắc thương hiệu rõ ràng và nhất quán, giúp xây dựng sự quen thuộc và niềm tin theo thời gian

Tạo dựng trải nghiệm khách hàng sao cho mỗi tương tác đều mang tính chủ đích và phù hợp với giá trị thương hiệu của bạn

Xây dựng tầm nhìn dài hạn cho kinh doanh, hỗ trợ sự phát triển, khả năng thích ứng và thu hút một mục tiêu khách hàng trung thành.

Sự khác biệt giữa chiến lược thương hiệu và chiến lược tiếp thị

Chiến lược tiếp thị thương hiệu của bạn là cách bạn truyền tải thông điệp – dù đó là đăng ảnh bánh croissant hấp dẫn trên Instagram, chạy quảng cáo địa phương hay tổ chức sự kiện thử miễn phí.

Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý để nhận diện chúng chính xác:

Aspect Chiến lược thương hiệu Chiến lược tiếp thị Tập trung Xây dựng niềm tin, định hình nhận thức và tạo ra một thương hiệu mạnh mẽ Quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ để tiếp cận và tương tác với đối tượng mục tiêu của bạn Mục tiêu Xây dựng uy tín lâu dài và giá trị thương hiệu Tạo ra khách hàng tiềm năng, tăng doanh số bán hàng và hỗ trợ các mục tiêu ngắn hạn Phương pháp tiếp cận Xác định vị trí thương hiệu, câu chuyện thương hiệu, giọng điệu và nhận diện hình ảnh. Sử dụng các kênh như mạng xã hội, quảng cáo, quan hệ công chúng và sự kiện để triển khai các chiến dịch. Khung thời gian Dài hạn, phát triển từ từ để duy trì sự nhất quán của thương hiệu Dù là chiến lược ngắn hạn hay dựa trên chiến dịch, chiến lược này có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh và xu hướng thị trường.

Các yếu tố quan trọng của một chiến lược thương hiệu mạnh mẽ

Thương hiệu của bạn là một câu chuyện được kể qua mọi điểm tiếp xúc với khách hàng.

Thương hiệu của bạn là một câu chuyện được kể qua mọi điểm tiếp xúc với khách hàng.

– trích dẫn bởi Jonah Sachs

Mỗi tương tác mà khách hàng có với thương hiệu của bạn đều góp phần viết nên một trang mới trong câu chuyện đó. Một chiến lược thương hiệu thành công đảm bảo các trang đó hòa quyện với nhau, tạo ra trải nghiệm đáng nhớ cho đối tượng mục tiêu của bạn. Dưới đây là các yếu tố cốt lõi giúp định hình chiến lược đó:

Mục đích: Xác định rõ lý do tồn tại của thương hiệu ngoài việc kiếm tiền. Lý do sâu sắc này nên định hướng cho các quyết định của bạn, truyền cảm hứng cho nhóm và tạo sự đồng cảm với những người bạn phục vụ.

📌 Ví dụ: Sứ mệnh bảo vệ hành tinh của Patagonia được lồng ghép vào câu chuyện thương hiệu của họ, từ việc đóng góp lợi nhuận cho các hoạt động bảo vệ môi trường đến việc tạo ra các sản phẩm bền vững giúp giảm thiểu rác thải.

Sự linh hoạt: Hãy đủ linh hoạt để phản ứng với những thay đổi văn hóa, thị trường biến động và cơ hội mới, đồng thời vẫn giữ vững giá trị cốt lõi của mình. Sự linh hoạt giúp thương hiệu của bạn luôn mới mẻ và phù hợp mà không làm mất đi bản chất của nó.

Sự tham gia của nhân viên: Nhóm của bạn là một trong những đại sứ thương hiệu mạnh mẽ nhất. Đảm bảo các nhóm nội bộ hiểu rõ giọng điệu thương hiệu, giá trị cốt lõi và cam kết với khách hàng để họ có thể mang lại trải nghiệm nhất quán trong mọi tương tác.

Cảm xúc: Tạo ra lý do để mọi người cảm nhận điều gì đó về thương hiệu của bạn, không chỉ đơn thuần là suy nghĩ về nó. Cảm xúc chính là yếu tố biến những khách hàng thông thường thành những người hâm mộ trung thành, sẵn sàng ủng hộ và quảng bá cho bạn.

Sự nhất quán: Duy trì sự thống nhất trong thông điệp thương hiệu, giọng điệu và nhận diện hình ảnh trên mọi điểm tiếp xúc, từ trang web và bao bì sản phẩm đến mạng xã hội và dịch vụ khách hàng. Sự nhất quán tạo ra sự quen thuộc, và sự quen thuộc giúp tăng cường nhận diện thương hiệu.

Sự trung thành: Tặng thưởng và nuôi dưỡng những khách hàng tiềm năng luôn quay lại. Khi khách hàng cảm thấy được trân trọng, họ sẽ có xu hướng ở lại với bạn, giới thiệu bạn và đóng góp vào thành công của thương hiệu.

Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, 78% người tham gia cho biết họ lập kế hoạch chi tiết khi đặt mục tiêu, nhưng một nửa thừa nhận họ không theo dõi những kế hoạch đó bằng công cụ phù hợp.

Các loại chiến lược thương hiệu khác nhau (kèm ví dụ)

Xây dựng thương hiệu không phải là một bài tập lý thuyết trừu tượng.

Xây dựng thương hiệu không phải là một bài tập lý thuyết trừu tượng.

Những chia sẻ từ một chủ đề trên Reddit nhắc nhở chúng ta rằng thương hiệu là những câu chuyện mang ý nghĩa. Hãy cùng tìm hiểu một số cách mà thương hiệu xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta và điều gì làm nên sự đặc biệt của mỗi thương hiệu, kèm theo một số ví dụ về chiến lược thương hiệu để minh họa.

1. Xây dựng thương hiệu sản phẩm

Điều này tập trung vào việc tạo ra cá tính cho một sản phẩm duy nhất, giúp mọi người ngay lập tức nhận ra nó là gì và tại sao nó lại quan trọng.

Khi đã hoàn thành việc xây dựng thương hiệu sản phẩm tốt, nó có thể khiến một sản phẩm trở nên không thể thiếu, ngay cả trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Điều này đặc biệt hiệu quả khi bạn muốn tạo ra một kết nối cảm xúc mạnh mẽ, biến người mua thành những fan trung thành.

🧠 Bạn có biết: Liquid Death đã biến một sản phẩm đơn giản như nước đóng chai thành một thương hiệu khó quên. Thiết kế táo bạo mang đến cảm giác như một loại nước uống năng lượng nổi loạn, và sự hài hước trong chiến lược marketing của họ đã khiến mọi người bàn tán. Cách tiếp cận táo bạo này đã giúp họ huy động được $75 triệu vào năm 2021 và xây dựng một cộng đồng người hâm mộ nhiệt thành.

2. Xây dựng thương hiệu dịch vụ

Ở đây, trọng tâm không chỉ nằm ở những gì nhà cung cấp cung cấp, mà còn ở cách nhà cung cấp cung cấp nó.

Xây dựng thương hiệu dịch vụ tạo ra cảm giác mà khách hàng mong đợi mỗi khi tương tác với bạn. Dù là trực tiếp, qua điện thoại hay trực tuyến, điều quan trọng là mỗi điểm tiếp xúc đều mang lại cảm giác nhất quán và được chăm sóc chu đáo.

Một thương hiệu dịch vụ mạnh mẽ giúp biến những điều vô hình trở nên đáng nhớ và chân thực.

📌 Ví dụ: Merit Beauty ra mắt với chỉ một vài sản phẩm, nhưng trải nghiệm của khách hàng lại giống như một cuộc hội thoại cá nhân. Bao bì tinh tế, thông điệp nhẹ nhàng và hình ảnh ấm áp đều tạo nên cảm giác về một thương hiệu thực sự quan tâm. Khách hàng cho biết cảm giác như nhận được một món quà từ bạn bè, điều này khiến họ muốn quay lại.

3. Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (thương hiệu chính)

Chiến lược doanh nghiệp sử dụng một tên gọi và nhận diện thương hiệu duy nhất cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.

Chiến lược này giúp khách hàng ghi nhớ một câu chuyện thống nhất, dù họ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ nào. Khi khách hàng tin tưởng vào thương hiệu hàng đầu, niềm tin đó tự nhiên sẽ được mở rộng sang những sản phẩm mới mà bạn tạo ra.

Nó cũng giúp việc mở rộng vào các thị trường mới trở nên dễ dàng hơn vì danh tiếng của thương hiệu sẽ đồng hành cùng bạn.

📌 Ví dụ: Virgin Airlines đã sử dụng logo màu đỏ vui nhộn và tinh thần phiêu lưu của mình trên các lĩnh vực hàng không, âm nhạc, câu lạc bộ thể hình và nhiều lĩnh vực khác. Mọi người trên khắp thế giới đều nhận ra thương hiệu này và kết nối nó với những ý tưởng vui nhộn và táo bạo. Sự tin tưởng và quen thuộc đó đã giúp Virgin thành công trong các ngành công nghiệp hoàn toàn khác nhau.

4. Xây dựng thương hiệu cho gia đình và cá nhân

Chiến lược thương hiệu gia đình kết nối nhiều sản phẩm dưới một tên thương hiệu đáng tin cậy, trong khi chiến lược thương hiệu cá nhân mang lại cho mỗi sản phẩm một danh tính độc đáo riêng.

Nhiều công ty kết hợp cả hai chiến lược để tận dụng sự tin tưởng của một thương hiệu nổi tiếng đồng thời cho phép mỗi sản phẩm phát triển độc lập.

📌 Ví dụ: Coca-Cola sử dụng thương hiệu chính của mình để tăng tính uy tín cho các sản phẩm như Diet Coke và Coke Zero. Trong khi đó, Unilever để các thương hiệu như Dove và Magnum hoạt động hoàn toàn độc lập, mỗi thương hiệu có đối tượng khách hàng và phong cách riêng. Sự cân bằng này cho phép cả sự quen thuộc và tự do trong cách tiếp thị sản phẩm.

5. Xây dựng thương hiệu dựa trên thái độ

Thương hiệu dựa trên giá trị cốt lõi không tập trung vào sản phẩm mà tập trung vào những giá trị mà bạn đại diện. Nó gắn kết bản sắc của bạn với một niềm tin chung hoặc lối sống mà mọi người muốn tham gia.

Thay vì tập trung vào tính năng, chiến lược này tập trung vào cảm xúc và giá trị. Khi đã hoàn thành, nó khơi gợi lòng trung thành vì mọi người thấy mình trong câu chuyện thương hiệu của bạn. Theo thời gian, kết nối này có thể tồn tại lâu hơn các xu hướng hoặc thậm chí các sản phẩm cụ thể.

📌 Ví dụ: Apple không chỉ đơn thuần là về máy tính và điện thoại. Thương hiệu này đại diện cho sự sáng tạo, sự đơn giản và thách thức những điều bình thường. Tầm nhìn đó đã xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành trên toàn thế giới và giúp Apple trở thành thương hiệu đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường $3 nghìn tỷ.

6. Thương hiệu cảm giác

Loại hình xây dựng thương hiệu này vượt ra ngoài yếu tố hình ảnh và sử dụng các giác quan khác như âm thanh, mùi hương hoặc xúc giác để tạo ra trải nghiệm khó quên.

Nó thường được sử dụng trong không gian vật lý để tạo cảm giác thân thuộc cho khách hàng hoặc để thể hiện chất lượng. Khi hoàn thành tốt, nó tạo ra một lớp kết nối thêm mà khó có thể sao chép.

🧠 Bạn có biết: Singapore Airlines sử dụng một mùi hương chữ ký trong khăn ấm, nhạc chờ lên máy bay nhẹ nhàng và thiết kế đồng phục riêng biệt cho nhân viên cabin. Những chi tiết cảm giác này tạo ra cảm giác thoải mái và sang trọng mà hành khách nhớ mãi sau chuyến bay. Phương pháp này đã giúp họ đạt được một trong những tỷ lệ trung thành cao nhất trong ngành hàng không.

7. Xây dựng thương hiệu bền vững

Ở đây, thương hiệu được xây dựng dựa trên cam kết chăm sóc môi trường và xã hội. Đây không chỉ là một thông điệp tiếp thị mà là một cam kết xuyên suốt toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Người tiêu dùng ngày càng muốn mua hàng từ các thương hiệu phù hợp với giá trị của họ, và tính bền vững có thể là một cách mạnh mẽ để xây dựng niềm tin.

👀 Thông tin thú vị: Seventh Generation đã xây dựng thương hiệu dựa trên các sản phẩm từ thực vật, bao bì tái chế và giao tiếp chân thành. Đến năm 2015, công ty đã đạt doanh thu $200 triệu, và một năm sau, Unilever đã mua lại công ty với giá khoảng $700 triệu. Ngày nay, Seventh Generation vẫn là một trong những thương hiệu hàng đầu về sản phẩm gia dụng thân thiện với môi trường, với một lượng khách hàng trung thành.

Cách phát triển chiến lược thương hiệu từng bước một

Khi xây dựng thương hiệu, mỗi bước đều quan trọng. Hãy cùng nhau đi qua quy trình này, theo cách phù hợp với mọi loại hình và kích thước doanh nghiệp.

Bước 1: Hiểu rõ đối tượng khách hàng của bạn

Trước khi có thể định hình thương hiệu của mình, bạn cần xác định chính xác đối tượng khách hàng lý tưởng mà bạn đang tùy chỉnh cho nó. Hãy vượt qua những thông tin cơ bản như độ tuổi hay địa điểm và tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với họ. Những khó khăn hàng ngày của họ là gì? Điều gì khiến họ hào hứng?

Đối với các thương hiệu B2B, những câu hỏi này có thể liên quan đến việc tìm hiểu về các điểm nghẽn trong ngành hoặc áp lực từ các quy định. Đối với các startup, điều này có thể bao gồm việc xác định một nhóm nhỏ nhưng trung thành của những người hỗ trợ sớm.

Dành thời gian tìm hiểu thế giới của họ thông qua các cuộc khảo sát, diễn đàn trực tuyến hoặc các cuộc hội thoại không chính thức để khám phá những thông tin mà số liệu không thể thể hiện.

Một cách đơn giản để thu thập những thông tin này là thông qua các cuộc khảo sát. ClickUp Forms cho phép bạn tạo các biểu mẫu đơn giản, có thể chia sẻ, với các phản hồi được tự động nhập trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Theo dõi phản hồi cùng với các dự án khác của bạn và bắt đầu nhận diện các mẫu thông qua ClickUp Biểu mẫu

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ngân sách hạn hẹp? Hãy sử dụng các công cụ miễn phí như Google Trends hoặc các cuộc thảo luận trên Reddit để khám phá xu hướng mà không tốn chi phí.

Bước 2: Tìm ra điều gì làm bạn nổi bật

Khi bạn hiểu rõ đối tượng khách hàng của mình, bạn có thể xác định điều duy nhất khiến thương hiệu của bạn trở thành lựa chọn rõ ràng. Đây chính là vị trí độc đáo của bạn trên thị trường. Đó có thể là dịch vụ khách hàng không thể so sánh, một sản phẩm chuyên biệt cao, hoặc một phong cách riêng biệt khiến khách hàng cảm thấy thoải mái và thân thuộc.

Trong lĩnh vực B2B, điều này có thể đề cập đến thành tích đã được chứng minh trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp. Đối với các startup, điều này thường phụ thuộc vào sự linh hoạt và những ý tưởng táo bạo.

Dù là gì đi chăng nữa, hãy đảm bảo rằng nó đủ đơn giản để ai đó có thể giải thích trong một câu.

Bước 3: Tạo ra câu chuyện thương hiệu mà mọi người muốn tham gia

Sự thật có thể giải thích bạn là ai, nhưng câu chuyện giúp mọi người quan tâm. Câu chuyện thương hiệu của bạn kết nối giá trị, mục đích và hành trình của bạn theo cách thu hút mọi người.

Đối với các thương hiệu B2B, điều này có thể có nghĩa là nhấn mạnh cách công việc của bạn cải thiện thế giới của khách hàng. Đối với các startup, điều này có thể bao gồm việc chia sẻ những khoảnh khắc con người và thách thức góp phần vào sự phát triển của thương hiệu.

Hãy nhớ: Một câu chuyện mạnh mẽ không chỉ đơn thuần là danh sách công việc, mà còn là việc thể hiện tại sao thương hiệu của bạn lại quan trọng trong cuộc sống của khán giả.

ClickUp Brain MAX biến chiến lược thương hiệu thành hành động thực thi thời gian thực. Khi bạn xây dựng câu chuyện thương hiệu của mình, ứng dụng máy tính ClickUp Brain MAX giúp bạn ghi lại ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện và biến chúng thành công việc có thể thực hiện — mà không làm gián đoạn luồng làm việc của bạn. Talk-to-Text cho phép bạn nói ra ý tưởng chiến dịch, ghi chú về vị trí hoặc góc nhìn thông điệp và ngay lập tức chuyển chúng thành công việc hoặc tài liệu với ngữ cảnh hoàn hảo. cho phép bạn nói ra ý tưởng chiến dịch, ghi chú về vị trí hoặc góc nhìn thông điệp và ngay lập tức chuyển chúng thành công việc hoặc tài liệu với ngữ cảnh hoàn hảo.

Vì Brain MAX hoạt động trên các ứng dụng của bạn trong khi vẫn kết nối với ClickUp, tư duy thương hiệu của bạn luôn được kết nối với các dự án, dòng thời gian và tệp tin sáng tạo của bạn.

Không gian Làm việc AI tích hợp , không bị phân tán qua các công cụ khác nhau. Điều này giúp nhóm của bạn làm việc đồng bộ trong một, không bị phân tán qua các công cụ khác nhau. Đây là cách nhanh nhất để chuyển từ ý tưởng sang hành động mà vẫn giữ nguyên giọng điệu thương hiệu của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tập trung vào sự nhất quán, không phải chi phí. Thường xuyên chia sẻ câu chuyện của bạn trên các kênh miễn phí nhưng có tác động lớn, như LinkedIn hoặc blog của bạn.

Bước 4: Xây dựng một bản sắc hình ảnh rõ ràng cho thương hiệu của bạn

Hình ảnh thương hiệu của bạn thường là ấn tượng đầu tiên mà người khác có về thương hiệu của bạn. Điều này bao gồm màu sắc, logo, phông chữ và phong cách chụp ảnh. Mọi việc cần làm đều phản ánh giá trị của bạn và duy trì sự nhất quán, bất kể nơi nào người khác nhìn thấy bạn. Một diện mạo chuyên nghiệp, tự tin có thể giúp thương hiệu B2B trở nên đáng tin cậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Duy trì sự nhất quán của thương hiệu trên mọi tài sản. Với ClickUp Brain, bạn có thể tạo ra các hình ảnh, tiêu đề và mô tả phù hợp với thương hiệu của mình một cách tức thì, không cần chuyển đổi giữa các công cụ hay chờ đợi đánh giá thiết kế.

Bước 5: Xuất hiện ở những nơi mà đối tượng mục tiêu của bạn dành thời gian

Chiến lược thương hiệu không chỉ đơn thuần là hiểu rõ bản thân mà còn là việc hiện diện ở những nơi mà đối tượng mục tiêu của bạn hoạt động. Điều này có thể bao gồm việc thể hiện sự lãnh đạo tư tưởng trên LinkedIn đối với các thương hiệu B2B, hoặc tạo ra những video ngắn, sôi động trên TikTok cho các startup hướng đến người tiêu dùng, cũng như triển khai tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

💡 Mẹo chuyên nghiệp cho startup: Chất lượng quan trọng hơn sự hiện diện. Hãy bắt đầu bằng việc nắm vững một hoặc hai kênh phù hợp với đối tượng mục tiêu và mục tiêu doanh thu của bạn — sau đó sử dụng những bài học từ những thành công ban đầu để mở rộng chiến lược thay vì đoán mò về nơi cần phát triển tiếp theo.

Bước 6: Kiểm tra và hoàn thiện thường xuyên

Thương hiệu của bạn nên phát triển cùng với bạn để nuôi dưỡng lòng trung thành. Thị trường thay đổi, khách hàng mục tiêu thay đổi, và chiến lược của bạn cũng cần thay đổi. Hãy dành thời gian mỗi vài tháng để đánh giá những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì cần cải thiện.

Đối với các công ty B2B, những công việc này có thể bao gồm việc kiểm tra xem vị trí thương hiệu của bạn có còn phù hợp với những thay đổi trong ngành hay không. Đối với các startup, điều này có thể nghĩa là điều chỉnh nhanh chóng dựa trên phản hồi từ những người dùng đầu tiên.

ClickUp Bảng điều khiển có thể giúp quá trình này trở nên thuận tiện hơn. Bạn có thể tổng hợp dữ liệu từ các công việc, chiến dịch tiếp thị và thậm chí hiệu suất bán hàng vào một chế độ xem duy nhất, giúp bạn không phải đoán mò xem nỗ lực nào đang mang lại kết quả. Bằng cách theo dõi các chỉ số quan trọng theo thời gian thực, bạn có thể điều chỉnh chiến lược của mình trước khi các vấn đề nhỏ trở thành cơ hội bị bỏ lỡ.

Theo dõi các chỉ số quan trọng như tỷ lệ khách hàng quay lại hoặc mức độ tương tác thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Các khung chiến lược thương hiệu để áp dụng

Dù công việc của bạn liên quan đến ngân sách lớn hay mới bắt đầu, các bước này sẽ hướng dẫn bạn từ ý tưởng ban đầu đến một chiến lược quản lý thương hiệu mà bạn có thể tự tin triển khai.

1. Bắt đầu từ lý do

Bắt đầu từ lý do sâu xa khiến thương hiệu của bạn tồn tại. Bạn mong muốn tạo ra sự thay đổi gì? Cảm xúc nào bạn muốn mọi người liên tưởng đến tên thương hiệu của mình?

📌 Ví dụ: TOMS đã xây dựng một văn hóa xoay quanh "One for One". Đối với mỗi đôi giày bán ra, họ tặng một đôi cho người cần giúp đỡ. Mục đích đơn giản đó đã trở thành tâm điểm của câu chuyện thương hiệu và giúp họ dẫn đầu phong trào thời trang hướng tới mục đích xã hội.

2. Hãy đưa ra một cam kết bền vững

Xác định một cam kết rõ ràng với khách hàng: điều gì đó mà họ có thể tin tưởng mỗi khi tương tác với thương hiệu của bạn. Sau đó, hãy thực hiện đúng cam kết đó.

🧠 Bạn có biết: FedEx đã xây dựng danh tiếng của mình dựa trên cam kết “Khi hàng hóa nhất định phải đến nơi trong ngày hôm sau”. Cam kết này đã tạo dựng niềm tin cả ở người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, giúp FedEx trở thành biểu tượng của dịch vụ giao hàng đáng tin cậy.

3. Kể câu chuyện hàng ngày của bạn

Hãy bỏ qua những lời hoa mỹ và nói chuyện như một người bình thường. Chia sẻ bạn là ai, bạn giải quyết vấn đề gì và cảm giác như thế nào khi là một phần của những gì bạn đang xây dựng.

👀 Thông tin thú vị: Patagonia đã xây dựng thương hiệu của mình dựa trên những câu chuyện đơn giản, chân thực về bảo vệ môi trường. Chiến dịch “Đừng mua chiếc áo khoác này” của họ khuyến khích việc sửa chữa thay vì thay thế – và điều này đã mang lại cho họ sự tôn trọng lớn hơn từ cộng đồng.

4. Thiết kế để tạo ấn tượng

Chọn các yếu tố hình ảnh thể hiện bản sắc của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên – màu sắc, logo, phông chữ và hình ảnh. Tạo cảm giác thân thuộc tại mọi điểm tiếp xúc.

5. Đo lường, học hỏi, lặp lại

Xem chiến lược thương hiệu của bạn như một thực thể sống.

Chú ý đến những gì khán giả của bạn phản hồi, những thông điệp họ chia sẻ, những hình ảnh họ lưu trữ và những từ ngữ họ trích dẫn. Sau đó, tập trung vào những gì mang lại hiệu quả.

Ví dụ về các chiến lược thương hiệu thành công

Một số thương hiệu đã thành thạo nghệ thuật tạo ra thông điệp khó quên.

Hãy cùng xem ba ví dụ minh họa sức mạnh của một thương hiệu rõ ràng và nhất quán trong thực tế.

Nike: Biến “Just Do It” thành một phong trào

Nike đã truyền tải thông điệp rằng ai cũng có thể trở thành vận động viên. Slogan “Just Do It” đã trở thành hơn cả một câu khẩu hiệu marketing.

Bằng cách kết hợp các chiến dịch với những câu chuyện thực tế về sự kiên trì, từ các vận động viên chạy bộ hàng đầu đến những người yêu thích thể dục hàng ngày, Nike đã xây dựng một bản sắc thương hiệu dựa trên sự trao quyền.

Năm 2018, chiến dịch của họ, với sự tham gia của nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Colin Kaepernick, đã khơi dậy một cuộc hội thoại toàn cầu, chứng minh rằng một thương hiệu có lập trường mạnh mẽ có thể thúc đẩy cả sự trung thành và tác động.

Coca-Cola: Bán niềm vui trong một chai

Trong nhiều thập kỷ, Coca-Cola đã tập trung ít hơn vào chính sản phẩm đồ uống và nhiều hơn vào những cảm xúc mà nó đại diện – niềm vui, sự gắn kết và những khoảnh khắc chia sẻ.

Các chiến dịch như “Share a Coke”, nơi chai nước ngọt được in tên phổ biến, đã khuyến khích mọi người kết nối với thương hiệu ở mức độ cá nhân. Nỗ lực cá nhân hóa đơn giản này đã tăng doanh số bán hàng ở nhiều khu vực lên hai con số, chứng minh rằng chiến lược thương hiệu dựa trên cảm xúc có thể trực tiếp thúc đẩy kết quả và ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận về thương hiệu.

Airbnb: Xây dựng thương hiệu dựa trên sự gắn kết

Airbnb đã chuyển trọng tâm từ “nơi bạn ở” sang “cảm giác của bạn khi ở đó”.

Chiến dịch “Belong Anywhere” của họ đã khai thác mong muốn kết nối của con người, giúp du khách cảm thấy như ở nhà ngay cả khi ở những nơi xa lạ.

Bằng cách sử dụng những người dẫn chương trình và khách mời thực tế trong các chiến dịch marketing, họ đã tạo ra một cảm giác chân thực, từ đó củng cố niềm tin và sự trung thành của khách hàng trên toàn thế giới.

ClickUp là nơi năng suất gặp gỡ cá nhân hóa

Trong khi Nike truyền cảm hứng và Coca-Cola kết nối, ClickUp kết hợp tất cả những yếu tố đó trong thế giới công việc.

Ở giai đoạn đầu tiên, ClickUp Bảng trắng và ClickUp Tài liệu cung cấp cho nhóm của bạn một không gian làm việc trống để brainstorm ý tưởng, xác định các trụ cột thông điệp thương hiệu và phác thảo chủ đề chiến dịch. Vì mọi thứ đều được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc, những ý tưởng sáng tạo ban đầu tự nhiên được chuyển hóa thành kế hoạch hành động mà không mất đi bối cảnh.

Vẽ bản đồ ý tưởng thương hiệu của bạn một cách trực quan để nhóm của bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh trước khi bắt đầu với ClickUp Bảng trắng

Khi đến lúc biến chiến lược thành hành động, nhiệm vụ ClickUp và tự động hóa ClickUp giúp các chiến dịch diễn ra suôn sẻ mà không cần trao đổi email liên tục. Các bản đồ chiến lược marketing, lịch trình ra mắt sản phẩm và quy trình phê duyệt sáng tạo đều có thể được thực hiện trong ClickUp, đảm bảo các mốc thời gian được hiển thị rõ ràng và trách nhiệm được phân công cụ thể.

Giữ cho nhóm của bạn tập trung vào công việc sáng tạo bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại thông qua ClickUp Automations

Để duy trì sức khỏe thương hiệu liên tục, các nhóm marketing có thể sử dụng ClickUp bảng điều khiển để theo dõi hiệu suất chiến dịch theo thời gian thực.

Và vì ClickUp tích hợp với hơn 200 công cụ —từ HubSpot đến Figma—bạn có thể nhập dữ liệu, tài nguyên và cuộc hội thoại từ hệ thống tiếp thị hiện có của mình.

Chiến lược thương hiệu và tích hợp tiếp thị

Khi chiến lược thương hiệu và công việc tiếp thị của bạn hoạt động hài hòa, nó giống như âm nhạc hòa quyện hoàn hảo.

Điều này có thể nghe có vẻ phóng đại, nhưng các chiến lược phối hợp cho phép mọi người cảm nhận bạn là ai.

Hãy nghĩ đến Dove. Ngoài các sản phẩm làm đẹp, chiến dịch "Real Beauty" của Dove tôn vinh sự chân thực trong mọi thông điệp, từ đó xây dựng niềm tin qua nhiều năm.

Khi kết nối này được duy trì một cách nhất quán, nó không chỉ tạo ra sự nhận diện mà còn xây dựng sự thoải mái. Khách hàng biết họ có thể mong đợi gì từ bạn, và họ lựa chọn bạn vì điều đó cảm thấy đúng đắn.

Một số doanh nghiệp học được điều này trong những thời kỳ thay đổi lớn. Khi NortonLifeLock hợp nhất nhiều thương hiệu dưới một mái nhà, họ không chỉ hợp nhất sản phẩm mà còn thống nhất cách tiếp cận. Họ đảm bảo rằng mọi thông điệp và mọi điểm tiếp xúc với khách hàng đều mang cùng một tâm huyết và mục đích. Điều này không chỉ liên quan đến thiết kế hay lời nói. Đó là về việc khiến mọi người cảm thấy thoải mái với thương hiệu, bất kể họ sử dụng sản phẩm nào.

Nghiên cứu của McKinsey cũng ủng hộ điều này, chỉ ra một khung khổ gọi là "Six S’s" hướng dẫn việc tích hợp thương hiệu và tiếp thị thành công trong quá trình sáp nhập và mua lại (M&A). Các thương hiệu tuân thủ các bước như đồng bộ hóa câu chuyện, phân khúc khách hàng và định nghĩa thương hiệu dựa trên dữ liệu thường thấy sự cải thiện về hiệu quả doanh thu từ 1,5 đến 2 lần.

Cách đo lường hiệu quả của chiến lược thương hiệu

Bảy trong mười người trưởng thành ở Hoa Kỳ bắt đầu năm mới bằng cách đặt ra mục tiêu cá nhân, nhưng chỉ khoảng 38% tin rằng họ thực sự sẽ tuân thủ chúng.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các thương hiệu.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để biết liệu chiến lược thương hiệu của bạn có hiệu quả hay không là bước ra khỏi chế độ xem của chính mình và nhìn nhận thương hiệu của bạn theo cách mà đối tượng mục tiêu của bạn nhìn nhận.

✅ Đánh giá cách thương hiệu của bạn hiện đang được nhận thức thông qua một cuộc kiểm tra chi tiết về mọi điểm tiếp xúc với khách hàng✅ Xác định một tầm nhìn rõ ràng hướng dẫn mọi quyết định thương hiệu và phản ánh mục đích của bạn✅ Chuyển đổi tầm nhìn của bạn thành các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, phù hợp với hướng phát triển mà bạn mong muốn cho thương hiệu✅ Theo dõi các chỉ số quan trọng như nhận thức, lòng trung thành, cảm xúc và vị trí cạnh tranh để đánh giá tiến độ theo thời gian✅ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu nhất quán như khảo sát, theo dõi mạng xã hội và phản hồi của khách hàng để duy trì sự tươi mới và tính khả thi của các thông tin phân tích.

Các nguyên tắc tốt nhất trong việc phát triển chiến lược thương hiệu

Thỉnh thoảng, những thương hiệu tốt nhất chính là những thương hiệu biết cách khiến người ta cảm nhận được điều gì đó khi nghe thấy tên của họ.

Xây dựng một thương hiệu như vậy là kết quả của những lựa chọn có chủ đích, một mục tiêu rõ ràng và sự sẵn sàng liên tục hoàn thiện phương pháp của bạn khi thế giới thay đổi.

Dưới đây là một số nguyên tắc hướng dẫn giúp bạn xây dựng một chiến lược thương hiệu thực sự bền vững:

Hiểu rõ đối tượng khách hàng mà bạn phục vụ và để nhu cầu của họ định hướng cho mọi quyết định của bạn, từ cách bạn sử dụng ngôn từ đến việc tạo ra sản phẩm.

Xác định điều gì làm nên sự khác biệt của bạn một cách xác thực và có giá trị, để khán giả của bạn biết chính xác lý do tại sao họ nên chọn bạn

Kể câu chuyện của bạn theo cách khiến mọi người cảm thấy kết nối, lồng ghép giá trị, sứ mệnh và cá tính của bạn vào mọi tương tác.

Giữ cho phong cách và cảm nhận thương hiệu của bạn nhất quán trên mọi điểm tiếp xúc, từ logo đến các bài đăng trên mạng xã hội, để thương hiệu của bạn trở nên dễ nhận biết ngay lập tức.

Thường xuyên đánh giá chiến lược của bạn, xem xét những gì đang hoạt động hiệu quả, những gì chưa hiệu quả và cách bạn có thể điều chỉnh mà không làm mất đi bản sắc cốt lõi của mình.

Cách ClickUp hỗ trợ xây dựng và quản lý chiến lược thương hiệu

Hãy tưởng tượng công ty của bạn sắp triển khai một chiến lược thương hiệu mới. Bạn đã cập nhật hình ảnh, vị trí rõ ràng hơn và thông điệp mới mà bạn muốn áp dụng cho mọi khía cạnh của kinh doanh.

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế là việc triển khai nỗ lực này trên nhiều nhóm có thể trở nên phức tạp rất nhanh.

Dưới đây là cách ClickUp có thể mang lại trật tự, sự rõ ràng và hợp tác cho quy trình từ đầu đến cuối.

Xây dựng và lưu trữ hướng dẫn thương hiệu với ClickUp Tài liệu

Giữ các hướng dẫn thương hiệu của bạn trong một tài liệu duy nhất để mọi người sử dụng cùng một ngôn ngữ hình ảnh và ngôn ngữ nói với ClickUp Docs

Bắt đầu với ClickUp Docs, trung tâm quản lý tất cả các hướng dẫn thương hiệu và tài liệu của bạn. Thay vì các tệp tin phân tán và các tệp PDF lỗi thời, bạn có thể tạo ra một tài liệu động chứa đựng bản sắc hình ảnh, giọng điệu thương hiệu, quy tắc logo và bảng màu sắc được phê duyệt.

Từ nhà thiết kế đến biên tập viên, tất cả đều có thể xem, bình luận và cập nhật tài liệu này theo thời gian thực, đảm bảo không ai thực hiện công việc dựa trên thông tin cũ. Khi hợp tác với một agency mới, việc chia sẻ liên kết tài liệu sẽ cho phép họ truy cập ngay lập tức vào tất cả thông tin cần thiết, tiết kiệm hàng ngày trao đổi qua lại.

Kết hợp ClickUp Tài liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chiến lược tiếp thị và quản lý thương hiệu của bạn.

Nâng cao hiệu quả marketing với ClickUp AI bằng cách sử dụng các công cụ thực tế và các mẹo hữu ích để tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa nội dung và cá nhân hóa các chiến dịch một cách hiệu quả.

Hợp tác trong việc xác định vị trí thương hiệu với ClickUp Bản đồ Tư duy

Biến những ý tưởng lớn thành vị trí thương hiệu rõ ràng bằng cách lập bản đồ chúng cùng nhau trong thời gian thực với ClickUp Bản đồ Tư duy

Khi nền tảng đã được thiết lập, trọng tâm chuyển sang định vị thương hiệu, và đây chính là lúc ClickUp Bảng trắng và ClickUp Bản đồ Tư duy phát huy tác dụng. Bạn tập hợp các nhóm marketing, sản phẩm và lãnh đạo vào một không gian làm việc trực quan duy nhất.

Tại đây, ý tưởng được ghi chép trên giấy ghi chú, bản đồ cạnh tranh được thể hiện qua các sơ đồ đơn giản, và hình ảnh khách hàng mục tiêu được hiện thực hóa.

Phối hợp triển khai chiến lược thương hiệu với ClickUp Brain

Đã đến lúc biến tầm nhìn thành hiện thực. Bạn chia nhỏ quá trình triển khai thương hiệu thành các công việc cụ thể trong ClickUp Tasks. Mỗi công việc, dù là cập nhật trang web, thiết kế lại bao bì hay chuẩn bị nội dung mạng xã hội, đều được giao cho người phù hợp với thời hạn cụ thể.

ClickUp tự động hóa hoạt động một cách im lặng, thông báo cho các nhóm khi đến lượt họ và di chuyển các công việc mà không cần kiểm tra thủ công.

Trong khi đó, ClickUp Brain đề xuất ý tưởng nội dung, phác thảo thông cáo báo chí và thậm chí soạn thảo caption cho mạng xã hội, giúp nhóm của bạn thực hiện công việc nhanh hơn mà không làm mất đi bản sắc thương hiệu.

Kích thích ý tưởng mới, hoàn thiện thông điệp thương hiệu và soạn thảo nội dung phản ánh đúng giọng điệu của bạn với ClickUp Brain

Theo dõi tiến độ và hiệu suất với bảng điều khiển ClickUp

Khi chiến dịch được triển khai trên thị trường, bảng điều khiển ClickUp cung cấp chế độ xem tổng quan về hiệu quả của chiến dịch. Ban lãnh đạo cũng có thể kiểm tra tiến độ, giúp duy trì đà phát triển mà không cần tổ chức quá nhiều cuộc họp.

✅ Với mọi thứ được kết nối trên một nền tảng duy nhất, bạn đang quản lý chiến lược thương hiệu như một quá trình sống động, liên tục phát triển, luôn đồng bộ với tầm nhìn và đối tượng khách hàng của bạn.

Bạn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bằng cách bắt đầu với các mẫu chiến lược thương hiệu sẵn sàng sử dụng. Những mẫu này cung cấp cho bạn một khởi đầu có cấu trúc, giúp bạn tập trung vào sự sáng tạo và thực thi thay vì phải xây dựng quy trình từ đầu.

Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo ra một bản sắc thương hiệu thống nhất với các phần tùy chỉnh bằng mẫu Hướng dẫn Thương hiệu của ClickUp

Nếu bạn muốn mọi nội dung, thiết kế và thông điệp đều mang đậm dấu ấn riêng của bạn, Mẫu Hướng dẫn Thương hiệu của ClickUp cho phép bạn:

Tạo ra một bản sắc thương hiệu thống nhất với các phần tùy chỉnh cho bản sắc hình ảnh, giọng điệu và giá trị thương hiệu

Hợp tác với các thành viên trong nhóm theo thời gian thực để hoàn thiện và phê duyệt các hướng dẫn.

Lưu trữ tất cả tài liệu thương hiệu tại một nơi tổ chức gọn gàng, dễ truy cập để đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán.

Mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho tất cả các nhóm đồng lòng hướng tới cùng một mục tiêu với Mẫu Quản lý Thương hiệu ClickUp

Quản lý nhiều chiến dịch đồng thời mà vẫn giữ nguyên bản sắc thương hiệu có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Mẫu Quản lý Thương hiệu của ClickUp giúp bạn tổ chức mọi thứ trong một chế độ xem rõ ràng, dễ quản lý, giúp bạn:

Lập kế hoạch chiến dịch một cách rõ ràng với dòng thời gian, các cột mốc quan trọng và phân công trách nhiệm cụ thể.

Đảm bảo tất cả các nhóm đều đồng lòng hướng tới cùng một sứ mệnh và tuyên bố vị trí thương hiệu

Theo dõi nhiều chiến dịch thương hiệu cùng lúc, đảm bảo chúng luôn đúng tiến độ và nhất quán về thông điệp.

Quản lý mọi khía cạnh của thương hiệu trong một Không gian Làm việc ClickUp

Xây dựng một chiến lược thương hiệu mạnh mẽ đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Từ việc xác định câu chuyện thương hiệu của bạn đến đảm bảo mọi chiến dịch phản ánh giá trị của bạn, quá trình này sẽ hiệu quả nhất khi mọi thứ được tổ chức gọn gàng, dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Nó cho phép bạn lưu trữ các hướng dẫn thương hiệu, brainstorm vị trí thương hiệu, quản lý việc triển khai và đang theo dõi thành công của chiến dịch mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Khi chiến lược thương hiệu của bạn được đồng bộ với chiến lược kinh doanh tổng thể và được hỗ trợ bởi các nỗ lực tiếp thị nhất quán, mọi quyết định thương hiệu đều hướng tới sự phát triển lâu dài.

Dù bạn là nhà sáng lập độc lập hay đang dẫn dắt một nhóm marketing lớn, ClickUp giúp bạn biến mục tiêu thương hiệu thành kết quả cụ thể đồng thời duy trì sự nhất quán và sức mạnh của thương hiệu.

Nếu bạn đã sẵn sàng đưa chiến lược thương hiệu của mình từ giai đoạn kế hoạch sang triển khai, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Thương hiệu là biểu hiện trực quan của thương hiệu, bao gồm logo, màu sắc và thông điệp. Chiến lược thương hiệu là kế hoạch đằng sau tất cả. Nó thể hiện cách bạn muốn thương hiệu của mình được nhìn nhận, những giá trị bạn đề cao và cách bạn sẽ kết nối với đối tượng mục tiêu.

Điều này phụ thuộc vào kích thước của doanh nghiệp bạn, sự rõ ràng của tầm nhìn và lượng nghiên cứu cần thiết. Một số công ty có thể xây dựng một chiến lược cơ bản trong vài tuần, trong khi những công ty khác có thể mất vài tháng để hoàn thiện và chốt lại chiến lược đó.

Tất nhiên. Chiến lược thương hiệu giúp các doanh nghiệp nhỏ nổi bật trong thị trường cạnh tranh, thu hút khách hàng trung thành và cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn. Nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với nguồn lực của bạn mà không làm giảm hiệu quả.

Ngân sách có thể thay đổi đáng kể, nhưng khoản đầu tư phải tương xứng với vai trò quan trọng mà thương hiệu của bạn đóng góp cho kinh doanh. Một số công ty chi tiêu vài nghìn đô la, trong khi những công ty khác dành ngân sách lớn hơn nhiều cho nghiên cứu sâu rộng, thiết kế và triển khai. Điều quan trọng nhất là đảm bảo khoản đầu tư mang lại lợi ích rõ ràng và bền vững.