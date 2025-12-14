Top 10 lựa chọn thay thế WritingMate AI cho việc tạo/lập nội dung tốt hơn

Viết rõ ràng là suy nghĩ rõ ràng. Ngay cả khi viết không phải là lĩnh vực chính của bạn, việc viết một cách mạch lạc và đúng ngữ pháp đã trở thành yêu cầu cơ bản trong môi trường làm việc hiện đại.

Với các trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI như WritingMate AI, việc diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, người dùng cho rằng

Sản phẩm cuối cùng của WritingMate yêu cầu chỉnh sửa đáng kể để đáp ứng tone và phong cách mong muốn.

Sản phẩm cuối cùng của WritingMate yêu cầu chỉnh sửa đáng kể để đáp ứng tone và phong cách mong muốn.

Đó là lý do tại sao các người tạo nội dung, marketer và doanh nghiệp nhỏ thường tìm kiếm các giải pháp nâng cao hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các lựa chọn thay thế tốt nhất cho WritingMate AI, so sánh các tính năng của chúng và giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu viết lách của mình.

🧠 Bạn có biết? Cụm từ “nội dung là vua” không phải do một nhà tiếp thị sáng tạo ra. Nó được Bill Gates đề cập vào năm 1996, khi ông viết một bài luận dự đoán rằng giá trị thực sự của internet sẽ nằm ở nội dung. Gần ba thập kỷ sau, dự đoán đó vẫn giống như một lời tiên tri đã định hình cả kỷ nguyên số.

Top 10 lựa chọn thay thế WritingMate trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các lựa chọn thay thế hàng đầu cho WritingMate để giúp bạn chọn lựa phù hợp dựa trên một số tính năng chính, tính năng bổ sung, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Lập kế hoạch nội dung và hợp tác nhóm được hỗ trợ bởi AI ClickUp Brain cho việc lập dàn ý và soạn thảo, BrainGPT cho nhiều mô hình LLM, và Talk to Text, tài liệu với tính năng viết chung thời gian thực. Gói miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 Grammarly Kinh doanh Đảm bảo tính nhất quán trong viết lách chuyên nghiệp trên toàn nhóm. Gợi ý về ngữ pháp và giọng điệu, Hướng dẫn phong cách và Giọng điệu thương hiệu, Mẫu văn bản, Chia sẻ kiến thức, Bảng điều khiển phân tích, hoạt động trên hơn 500.000 ứng dụng. $15/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 Notion AI Tất cả trong một để tăng năng suất trong Notion Tóm tắt, dịch thuật, cải thiện giọng điệu, brainstorming và tạo bản nháp, tự động điền cơ sở dữ liệu. Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.6/5 (7.000+) • Capterra: 4.7/5 (2.600+) Jasper AI Các nhóm marketing cần quy mô và tốc độ Hơn 50 mẫu nội dung, Giọng điệu thương hiệu, Chế độ Surfer SEO, Bộ công cụ hình ảnh, Jasper Trò chuyện Miễn phí; Bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.7/5 Capterra: 4.8/5 Writesonic Tạo nội dung với hỗ trợ SEO tích hợp sẵn Viết bài dài, phân cụm từ khóa và chủ đề, phân tích khoảng trống, ChatSonic, hơn 100 mẫu, phần mở rộng Chrome. Miễn phí; Bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.7/5 Capterra: 4.8/5 TextCortex AI Các nhóm nhỏ và người tạo độc lập muốn nhận sự hỗ trợ nhanh chóng. Viết lại và dịch, tạo nội dung ngắn gọn, nhân vật, cơ sở kiến thức, hơn 500 mẫu biểu mẫu gợi ý. Miễn phí; Bắt đầu từ $6.99/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 MailMaestro Năng suất email và cuộc họp Soạn thảo, Trả lời, Cải thiện cho tóm tắt email, chủ đề tin nhắn và tệp đính kèm, nhắc nhở theo dõi, nhãn thông minh và các mục TeamsMaestro. Miễn phí; Bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Capterra: 4.3/5 Koala AI Nội dung SEO dạng dài quy mô lớn Bài viết đầy đủ từ từ khóa, phân tích SERP thời gian thực, liên kết nội bộ và schema, công cụ tạo danh sách sản phẩm Amazon, xử lý hàng loạt + WordPress. Miễn phí; Bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng G2: 5.0/5 Capterra: 4.6/5 Evercopy Mở rộng các mẫu quảng cáo phù hợp với thương hiệu bằng AI Hơn 30 định dạng quảng cáo trên hình ảnh và video, bản remix AI, mẫu tùy chỉnh, cá nhân hóa thương hiệu, studio kéo và thả. Miễn phí; Bắt đầu từ $185/tháng cho mỗi người dùng Capterra: 4.7/5 Wordplay Tạo nội dung SEO dạng dài chỉ với một cú nhấp chuột. Bài viết hơn 5.000 từ chỉ với một cú nhấp chuột, công cụ tạo nội dung hàng loạt, xuất bản trên WordPress, câu hỏi thường gặp (FAQ) tối ưu cho SEO. Miễn phí; Bắt đầu từ $99/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.7/5

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho WritingMate AI?

Bạn có thể nghĩ rằng các tính năng nổi bật sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho khoản đầu tư của bạn, nhưng điều đó thường không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù việc tìm kiếm công cụ AI hoàn hảo phù hợp với phong cách và giọng điệu của bạn là một quá trình dùng thử và điều chỉnh, công cụ lý tưởng sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng của những chi tiết nhỏ trong khi vẫn để giọng điệu của bạn tỏa sáng.

Dưới đây là cách bạn có thể nhận diện các hệ thống này:

Đề xuất các chỉnh sửa nhẹ nhàng cho ngữ pháp và luồng câu để thông điệp của bạn trở nên tự nhiên.

Kích thích ý tưởng khi bạn gặp khó khăn và giúp bạn xây dựng dàn ý một cách dễ dàng.

Điều chỉnh giọng điệu để phù hợp với tâm trạng bạn muốn chia sẻ.

Hoạt động mượt mà trên các nền tảng bạn đã sử dụng để viết, dù đó là email, ghi chú lớp học hay blog.

Giúp hoàn thiện phong cách viết của bạn thay vì thay thế nó, để bài viết vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ thử nghiệm công cụ AI trên các bài luận hoặc bài viết dài. Hãy thử nó trên các công việc hàng ngày nhỏ - như soạn thảo một phản hồi nhanh, chỉnh sửa văn bản hoặc brainstorming tiêu đề. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về những điểm mạnh thực sự của nó và xem liệu nó có thực sự phù hợp với bạn hay không.

10 lựa chọn thay thế WritingMate AI tốt nhất

Dưới đây là 10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho WritingMate AI, mỗi công cụ đều có cách riêng để giúp việc viết trở nên dễ dàng hơn, rõ ràng hơn và thú vị hơn một chút.

1. ClickUp (Tốt nhất cho kế hoạch nội dung dựa trên AI và hợp tác nhóm)

WritingMate giúp bạn viết với AI, nhưng sau khi bản nháp hoàn thành, bạn phải chuyển nó vào quy trình làm việc của mình một cách thủ công — sao chép văn bản vào các công cụ dự án, phân công đánh giá và đang theo dõi hạn chót riêng biệt.

Hầu hết các trợ lý viết AI chỉ dừng lại ở việc tạo nội dung. Chúng không kết nối với nơi công việc thực sự diễn ra – danh sách công việc, lịch trình và hợp tác nhóm – những yếu tố biến bản nháp thành tác phẩm đã xuất bản.

ClickUp giải quyết vấn đề này với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của ClickUp hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn, nơi nội dung được phân công, xem xét, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Tạo mẫu có thể tái sử dụng để chuyển đổi các cuộc thảo luận trong tương lai thành các công việc có thể thực hiện được với ClickUp Brain

Không còn tình trạng phân tán công việc giữa nghiên cứu, viết lách, phối hợp và thực thi. Đối với các người tạo nội dung và marketer mệt mỏi vì phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt cho việc tạo/lập và quản lý nội dung, ClickUp Brain vượt trội so với các trợ lý viết lách độc lập.

Hãy xem ClickUp là lựa chọn phù hợp cho mọi loại nhóm trên toàn cầu.

Viết nội dung phù hợp với giọng điệu và phong cách của bạn với ClickUp Brain

Tải ClickUp Brain miễn phí Biến ý tưởng sơ bộ thành một bản phác thảo rõ ràng, sau đó tạo công việc nháp chỉ với một cú nhấp chuột bằng ClickUp Brain.

Viết không chỉ là về từ ngữ—đó là việc biến ý tưởng thành tác động. Dù bạn đang tạo nội dung, báo cáo hay chiến dịch, ClickUp Brain giúp bạn chuyển từ ý tưởng đến hoàn thành một cách mượt mà bằng cách hiểu bối cảnh công việc của bạn và kết nối sự sáng tạo với hành động.

Dưới đây là cách thực hiện:

Chuyển từ ý tưởng sang bản nháp ngay lập tức: Mô tả nội dung bạn muốn viết, và ClickUp Brain sẽ tạo ra một bản nháp có cấu trúc, phù hợp với thương hiệu — được tùy chỉnh theo mục tiêu và phong cách của bạn.

Viết rõ ràng mà không làm mất đi phong cách của bạn: Nhận các đề xuất giúp cải thiện luồng, sửa các câu văn gượng gạo và hoàn thiện thông điệp của bạn, đồng thời giữ nguyên phong cách chân thực của bạn.

Nghiên cứu và viết trong một nơi: Truy xuất thông tin, ghi chú và tài liệu tham khảo trực tiếp từ các tài liệu và dự án đã kết nối của bạn.

Hợp tác và thực hiện một cách dễ dàng: Tóm tắt phản hồi, chỉnh sửa các phần dựa trên ý kiến đóng góp và chuyển bản nháp hoàn chỉnh thành công việc hoặc chiến dịch — tất cả đều được thực hiện trong ClickUp.

Và giống như WritingMate AI, Brain cung cấp sức mạnh của nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong một ứng dụng duy nhất. Vì vậy, bạn không cần phải đối mặt với sự phức tạp của nhiều công cụ AI, mà có thể truy cập Claude, Gemini, GPT-4o và nhiều mô hình khác chỉ trong một nền tảng.

📌 Ví dụ: Bạn nhập một ý tưởng ban đầu vào tài liệu. ClickUp AI sẽ mở rộng nó thành một dàn ý, đề xuất các tiêu đề lớn và tạo một công việc cho bản nháp đầu tiên với ngày đáo hạn và người được giao.

Để nghiên cứu sâu hơn và hiểu rõ bối cảnh, hãy thử ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Đây là ứng dụng AI trên desktop hoàn toàn kết nối, hiểu rõ hệ sinh thái công việc của bạn, thống nhất các công cụ và giúp bạn chuyển đổi mượt mà từ viết lách sang thực thi.

Tóm tắt cuộc họp, lập danh sách các quyết định và tạo các công việc theo dõi với người chịu trách nhiệm bằng ClickUp BrainGPT

Hãy tưởng tượng bạn đang soạn thảo một bài viết blog hoặc chiến dịch tiếp thị và cần tham khảo nghiên cứu, tài liệu cũ hoặc tệp thiết kế được lưu trữ rải rác trên các ứng dụng khác nhau.

Thay vì chuyển tab, BrainGPT cho phép bạn tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và thậm chí cả web—tập hợp tất cả thông tin cần thiết vào một nơi duy nhất. Viết lách của bạn sẽ trở nên có cơ sở hơn, chính xác hơn và ít bị phân mảnh hơn.

Sau đó là Talk to Text, mang lại sự linh hoạt thực sự cho luồng sáng tạo của bạn. Dù bạn đang ghi âm ý tưởng cho một đoạn văn bản trong lúc di chuyển hay brainstorming tiêu đề một cách tự nhiên, BrainGPT sẽ ghi lại giọng nói của bạn và chuyển đổi nó thành nội dung có cấu trúc.

Ghi lại những ý tưởng sáng tạo ngay lập tức với ClickUp Talk to Text, biến giọng nói của bạn thành văn bản có cấu trúc.

Ngoài ra, BrainGPT cho phép người dùng truy cập vào nhiều mô hình AI như Gemini, Claude và ChatGPT trong một nền tảng duy nhất. Điều đó có nghĩa là bạn không còn phải chuyển đổi giữa các tab hoặc đăng ký nhiều dịch vụ để xử lý việc viết, nghiên cứu và kế hoạch riêng biệt. Bạn sẽ có một môi trường duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, hiểu rõ bạn đang làm gì và tại sao.

🎥 Bạn có thể sử dụng AI tích hợp sẵn của ClickUp theo nhiều cách khác nhau trong lĩnh vực marketing. Dưới đây là hướng dẫn nhanh:

📚 Xem thêm: Phần mềm kiểm tra chính tả AI tốt nhất cho nội dung hoàn hảo

Viết cùng nhau trong ClickUp Docs với tính năng chỉnh sửa thời gian thực, bình luận nhẹ nhàng và các công việc cần thực hiện. Chuyển bất kỳ dòng nào thành công việc với người chịu trách nhiệm và ngày hoàn thành, và giữ mọi thứ kết nối với Docs Hub để tìm kiếm dễ dàng.

Cộng tác viết bài, gắn thẻ trình chỉnh sửa và chuyển đổi bình luận của họ thành hành động có ngày đáo hạn với ClickUp Tài liệu

Thêm các tiện ích đơn giản để cập nhật trạng thái mà không cần rời khỏi trang và liên kết tài liệu với các công việc để kế hoạch của bạn luôn gọn gàng. Phương pháp này kết hợp việc lập kế hoạch và thực thi, giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt các bước tiếp theo chỉ với một cái nhìn. Nó giảm thiểu việc trao đổi qua lại và giữ cho mỗi trang tiến gần hơn đến hoàn thành.

Chuyển đổi cuộc trò chuyện thành công việc với ClickUp Chat

Chuyển một tin nhắn thành công việc, thêm ngày đáo hạn nhẹ nhàng và giữ cuộc trò chuyện liên kết để có bối cảnh thông qua ClickUp Chat

Thảo luận với đồng nghiệp trong ClickUp Chat, chia sẻ ghi chú nhanh và thêm tệp đính kèm cho cuộc hội thoại vào công việc. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành công việc và yêu cầu AI tóm tắt các chủ đề dài để đảm bảo mọi người đều nắm rõ trách nhiệm của mình.

Giữ nguyên ngữ cảnh với công việc và tài liệu để không bị mất thông tin khi chuyển đổi giữa các ứng dụng. Luồng làm việc vẫn linh hoạt vì bạn có thể tạo, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Viết chung trong ClickUp Tài liệu và chuyển đổi bình luận thành công việc để các chỉnh sửa và phê duyệt được tiến hành mà không cần rời khỏi trang.

Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung với ClickUp Brain, sau đó giao bước tiếp theo ngay trong cùng tài liệu hoặc công việc.

Tìm kiếm các bản tóm tắt và tệp tin trước đây bằng Enterprise Search & Ask và liên kết chúng với công việc hiện tại để có bối cảnh ngay lập tức.

Ghi chú biên bản cuộc họp với ClickUp Brain Notetaker, công cụ ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tạo các công việc hành động trực tiếp.

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, việc này có thể gây choáng ngợp vì có quá nhiều thứ cần cài đặt và học hỏi.

Một số người dùng báo cáo tình trạng tải chậm hoặc giật lag khi xem các chế độ xem lớn và bảng điều khiển.

Điện thoại di động phù hợp cho các kiểm tra nhanh, nhưng công việc nặng nề sẽ mượt mà hơn trên máy tính để bàn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.450+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

📮 ClickUp Insight: Hơn 50% người tham gia khảo sát sử dụng ba ứng dụng trở lên mỗi ngày, phải đối mặt với tình trạng "quá tải ứng dụng" và quy trình làm việc phân tán. Mặc dù có thể cảm thấy năng suất và bận rộn, nhưng bối cảnh công việc của bạn đơn giản là bị mất mát giữa các ứng dụng, chưa kể đến sự mệt mỏi do việc gõ phím. BrainGPT kết hợp tất cả lại: chỉ cần nói một lần, các cập nhật, công việc và ghi chú của bạn sẽ được lưu trữ chính xác tại vị trí phù hợp trong ClickUp. Không còn phải chuyển đổi, không còn hỗn loạn—chỉ còn sự liền mạch và tập trung vào năng suất.

2. Grammarly Kinh doanh (Phù hợp nhất cho sự nhất quán trong viết chuyên nghiệp giữa các nhóm)

qua Grammarly Kinh doanh

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn viết một email quan trọng và dừng lại, tự hỏi liệu nó có quá trang trọng hay chưa đủ chuyên nghiệp. Nhân lên khoảnh khắc đó cho cả một nhóm, bạn sẽ thấy những sự không chắc chắn nhỏ trong viết lách có thể tích tụ thành thời gian bị lãng phí và thông điệp không rõ ràng.

Grammarly Kinh doanh giúp các nhóm tránh điều đó. Nó hoạt động một cách tinh tế, đề xuất giọng điệu phù hợp, làm mượt các câu văn chưa hoàn chỉnh và đảm bảo giọng điệu của công ty bạn được thể hiện rõ ràng trong mọi thông điệp.

Các tính năng nổi bật của Grammarly kinh doanh

Cung cấp các chỉnh sửa ngữ pháp, giọng điệu và phong cách theo thời gian thực, giúp các nhóm giao tiếp rõ ràng qua email, tài liệu và trò chuyện.

Sử dụng Hướng dẫn phong cách và Giọng điệu thương hiệu để đảm bảo mọi nội dung viết đều nhất quán với giọng điệu của công ty bạn.

Tối ưu hóa hợp tác với Knowledge Share và Snippets, cho phép các nhóm tái sử dụng các cụm từ phù hợp mà không cần viết lại từ đầu.

Tích hợp với hơn 500.000 ứng dụng và trang web, bao gồm Tài liệu Google, Outlook, Slack, Salesforce và LinkedIn để hỗ trợ viết mượt mà.

Theo dõi tiến độ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện thông qua bảng điều khiển phân tích nhóm với các báo cáo rõ ràng về chất lượng và hiệu quả viết.

Giới hạn của Grammarly kinh doanh

Có thể trở nên đắt đỏ cho các nhóm lớn hơn do giá theo người dùng được cấp phép tăng theo quy mô.

Thỉnh thoảng có những đề xuất không chính xác cần được kiểm tra bởi con người.

Hiệu suất có thể chậm lại khi xử lý các tài liệu rất lớn.

Một số người dùng báo cáo vấn đề tương thích với một số nền tảng CMS như WordPress.

Giá dịch vụ Grammarly kinh doanh

Kinh doanh : $15/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Grammarly kinh doanh

G2 : 4.7/5 (hơn 11.800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (7.200+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Grammarly Kinh doanh

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Grammarly

3. Notion AI (Tốt nhất cho giải pháp năng suất tất cả trong một trong hệ sinh thái của Notion)

qua Notion AI

Một người dùng Reddit đã mô tả cách Notion AI thay đổi cách họ thực hiện công việc với một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các điểm du lịch. Mỗi khi họ thêm tên của một địa điểm mới, AI sẽ tự động điền vào các chi tiết - món ăn yêu thích, xếp hạng trên Tripadvisor, thậm chí cả những bí mật nhỏ mà chỉ người địa phương mới biết.

Notion AI phát huy hiệu quả tốt nhất khi bạn đã sử dụng Notion để tổ chức công việc của mình. Nó giúp cấu trúc các dự án lộn xộn và giảm bớt gánh nặng thông tin có thể khiến bạn choáng ngợp.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mặc dù các tính năng của nó rất mạnh mẽ, chi phí cao có thể khiến bạn do dự, đặc biệt nếu bạn chỉ cần nó cho các công việc nhẹ nhàng.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Tóm tắt các báo cáo dài, bài viết hoặc chuỗi email thành các ghi chú ngắn gọn, rõ ràng mà bạn có thể hành động dựa trên đó.

Dịch tài liệu sang nhiều ngôn ngữ để hợp tác mượt mà hơn với các nhóm toàn cầu.

Cải thiện ngữ pháp, chính tả và giọng điệu trực tiếp trong tài liệu Notion mà không cần rời khỏi quy trình tạo/lập nội dung của bạn.

Tạo bản nháp đầu tiên hoặc brainstorm ý tưởng với các gợi ý đơn giản, biến trang trắng thành điểm khởi đầu.

Tự động điền cơ sở dữ liệu bằng tóm tắt và phân tích để các dự án luôn được tổ chức gọn gàng mà không cần thực hiện mục nhập thủ công.

Giới hạn của Notion AI

Chỉ hoạt động bên trong Notion, vì vậy bạn cần cam kết sử dụng hệ sinh thái này.

Các kế hoạch trả phí có thể cảm thấy đắt đỏ đối với các nhóm chỉ cần sử dụng AI ở mức độ nhẹ.

Thỉnh thoảng có thể tạo ra các kết quả chung chung vẫn cần chỉnh sửa thủ công.

Giá cả của Notion AI

Miễn phí

Plus : $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2 : 4.6/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Notion AI

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Notion AI

4. Jasper AI (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing cần quy mô và tốc độ)

qua Jasper AI

Jasper đã khẳng định vị thế của mình là một trong những nền tảng viết AI đầu tiên được phát triển dành riêng cho các nhà tiếp thị. Thay vì chỉ cung cấp một trang trống, nó được thiết kế để hoạt động như một cỗ máy nội dung liên tục vận hành.

Nhiều người dùng yêu thích cách các mẫu và công cụ thương hiệu của nó loại bỏ sự phỏng đoán, đặc biệt khi có nhiều chiến dịch đang chạy cùng lúc. Bạn có thể cài đặt các hồ sơ giọng điệu thương hiệu để duy trì sự nhất quán về giọng điệu trên các bài đăng blog, email và nội dung quảng cáo — vì vậy bạn không cần phải viết lại cùng một vị trí định vị mỗi lần.

Với chế độ SEO và tích hợp bản tóm tắt nội dung, Jasper giúp bạn viết với ý định tìm kiếm được tích hợp sẵn, không phải thêm vào sau này.

Các tính năng nổi bật của Jasper AI

Tạo nội dung quảng cáo , bài viết blog và chiến dịch email bằng hơn 50 mẫu có sẵn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự tắc nghẽn sáng tạo.

Tùy chỉnh giọng điệu và phong cách với Jasper Brand Voice để đảm bảo tất cả nội dung luôn nhất quán với bản sắc thương hiệu của bạn.

Tối ưu hóa bài viết trực tiếp trong quá trình viết thông qua tích hợp Surfer SEO.

Tạo hình ảnh quy mô lớn với bộ công cụ AI Image Suite của Jasper, biến các yêu cầu thành hình ảnh chất lượng cao.

Sử dụng Jasper Chat để có những cuộc hội thoại tự nhiên giúp brainstorm, chỉnh sửa hoặc hoàn thiện bản nháp.

Giới hạn của Jasper AI

Giá cả được coi là đắt đỏ so với các lựa chọn thay thế WritingMate AI khác như ChatGPT hoặc Copy.ai.

Một số người dùng cho biết kết quả đầu ra có thể cảm thấy chung chung và cần chỉnh sửa thêm để đảm bảo tính độc đáo.

Đường cong học tập dốc hơn nếu bạn chưa quen với các nền tảng viết AI.

Giá cả của Jasper AI

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày

Pro : 69 USD/tháng/người dùng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper AI

G2 : 4.7/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Jasper AI

📚Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jasper AI

5. Writesonic (Tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung với hỗ trợ SEO tích hợp)

qua Writesonic

Ngày càng nhiều nhà tiếp thị nội dung dựa vào AI hơn bao giờ hết. Các cuộc khảo sát ghi chú rằng hơn một nửa hiện nay sử dụng AI để khơi gợi ý tưởng, nhưng chỉ một số ít cho phép AI viết toàn bộ bài viết. Điều này cho thấy một điều quan trọng: phần lớn mọi người muốn AI đóng vai trò là hướng dẫn viên, chứ không phải là người viết thay thế.

Writesonic hoạt động rất hiệu quả trong không gian này. Nó giúp bạn brainstorm, xây dựng dàn ý và hoàn thiện công việc của mình với các thông tin SEO, đồng thời vẫn để lại không gian cho phong cách riêng của bạn. Đối với các freelancer và doanh nghiệp nhỏ, nó có thể giảm bớt gánh nặng trong việc lập kế hoạch và soạn thảo mà không bao giờ chiếm spotlight.

Các tính năng nổi bật của Writesonic

Tạo bài viết blog dài, nội dung quảng cáo và bài đăng trên mạng xã hội bằng các mẫu viết AI giúp tiết kiệm hàng giờ công việc.

Tối ưu hóa nội dung với các công cụ SEO tích hợp, bao gồm nghiên cứu từ khóa , phân cụm chủ đề và phân tích khoảng trống nội dung.

Sử dụng ChatSonic, trợ lý trò chuyện AI, để brainstorm ý tưởng, phân tích đối thủ cạnh tranh hoặc hoàn thiện bản nháp trong thời gian thực.

Truy cập hơn 100 mẫu nội dung bao gồm quảng cáo, email, mô tả sản phẩm và kịch bản cho nhiều nền tảng khác nhau.

Viết văn bản nháp trực tiếp trong các ứng dụng như LinkedIn hoặc Gmail với phần mở rộng Chrome của Writesonic để trả lời nhanh chóng và đăng bài.

Giới hạn của Writesonic

Nhiều tính năng nâng cao, như tối ưu hóa SEO và ChatSonic, chỉ có sẵn trong các kế hoạch trả phí.

Số lượng tín dụng miễn phí có giới hạn, khiến việc thử nghiệm nền tảng một cách đầy đủ trở nên khó khăn.

Một số kết quả có thể cảm thấy chung chung và cần chỉnh sửa của con người để thêm sự tinh tế.

Giá cả của Writesonic

Lite : $49/tháng

Tiêu chuẩn : $99/tháng

Chuyên nghiệp : $249/tháng

Nâng cao : $499/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Writesonic

G2 : 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (2.100+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Writesonic

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Writesonic

6. TextCortex AI (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ và các người tạo độc lập cần hỗ trợ nội dung nhanh chóng)

qua TextCortex AI

Thỉnh thoảng, thách thức lớn nhất chính là bắt đầu. Nhiều người dùng thấy TextCortex hữu ích vì nó giúp biến các gợi ý sơ bộ thành nội dung có thể sử dụng được. Phần mở rộng trình duyệt của nó hoạt động trên các nền tảng như Gmail, Tài liệu Google và mạng xã hội, giúp bạn tạo nội dung ngay tại nơi bạn đang làm việc mà không cần chuyển tab.

Điểm nổi bật của TextCortex là tính năng “Zeno Chat”, cho phép bạn trò chuyện qua lại với AI để tinh chỉnh kết quả, thay vì phải bắt đầu lại từ đầu với các lệnh mới.

Các tính năng nổi bật của TextCortex AI

Chỉnh sửa và dịch tài liệu sang nhiều ngôn ngữ.

Tạo nội dung dạng ngắn cho blog, mô tả sản phẩm, email và chú thích.

Tạo các nhân vật AI tùy chỉnh để phù hợp với giọng điệu và phong cách của bạn.

Sử dụng cơ sở kiến thức để đào tạo AI về thương hiệu hoặc ngành của bạn.

Truy cập hơn 500 mẫu đề xuất để tạo nội dung nhanh chóng.

Giới hạn của TextCortex AI

Kế hoạch miễn phí giới hạn độ dài đầu ra và tính năng.

Thiếu các công cụ cho tiêu đề, dàn ý và hỗ trợ SEO.

Khó khăn trong việc tạo ra các bài viết dài.

Giá cả của TextCortex AI

Miễn phí

Premium : $6.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TextCortex AI

G2 : 4.7/5 (830+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (230+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về TextCortex AI

📮 ClickUp Insight: Khoảng 1 trong 5 người tham gia khảo sát gửi hơn 50 tin nhắn tức thì mỗi ngày. Mặc dù điều này giúp công việc diễn ra nhanh chóng, nó cũng có thể dẫn đến quá tải và bỏ sót chi tiết. Với các công cụ tích hợp sẵn của ClickUp, như Chat và Bình luận được gán, mọi cuộc hội thoại đều được liên kết với công việc tương ứng, giúp hợp tác trở nên rõ ràng hơn và giảm tần suất theo dõi.

7. MailMaestro (Tốt nhất cho năng suất email và cuộc họp)

qua MailMaestro

Nếu bạn từng cảm thấy áp lực vì hộp thư đến lộn xộn hoặc những ghi chú cuộc họp kéo dài, MailMaestro hứa hẹn mang đến một giải pháp nhẹ nhàng hơn. Thay vì phải gõ từng câu trả lời từ đầu, công cụ viết AI này sẽ tự động soạn thảo email chuyên nghiệp cho bạn, tóm tắt các chủ đề dài và thậm chí chuyển đổi cuộc trò chuyện trong cuộc họp thành các mục hành động gọn gàng.

Điểm nổi bật của MailMaestro là khả năng hoạt động ngay tại nơi bạn đang sử dụng — trong Outlook, Gmail và Teams. Bạn có thể soạn thảo email mới, trả lời bằng các bản nháp nhận biết ngữ cảnh hoặc cải thiện văn bản chỉ với một cú nhấp chuột.

Các tính năng nổi bật của MailMaestro

Soạn thảo email chuyên nghiệp ngay lập tức bằng nhiều ngôn ngữ với các công cụ Compose, Reply và Improve.

Tóm tắt các chủ đề email dài và tệp đính kèm thành những điểm chính rõ ràng.

Tự động phát hiện và nhắc nhở về các công việc cần theo dõi, hạn chót và nhắc nhở.

Sắp xếp hộp thư đến của bạn với các nhãn thông minh và bộ lọc để ưu tiên xử lý nhanh chóng.

Chuyển đổi các cuộc thảo luận lộn xộn trong cuộc họp thành các bước hành động cụ thể thông qua TeamsMaestro.

Giới hạn của MailMaestro

Bản nháp đôi khi cần chỉnh sửa thủ công để nghe tự nhiên và cá nhân hơn.

Những lo ngại về bảo mật đối với những người thận trọng khi chia sẻ quyền truy cập email.

Giới hạn trong việc tùy chỉnh phong cách viết so với các công cụ tiên tiến hơn.

Giá cả của MailMaestro

Miễn phí

MailMaestro: Bắt đầu từ $12

TeamMaestro: Bắt đầu từ $17

MaestroDuo: Bắt đầu từ $25

Đánh giá và nhận xét về MailMaestro

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: 4.3/5 (hơn 50 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về MailMaestro

8. Koala AI (Phù hợp nhất cho nội dung SEO dạng dài quy mô lớn)

qua Koala AI

Các nhà văn và marketer thường thảo luận về lượng thời gian họ dành để biên soạn nội dung dài. Việc lập dàn ý, nghiên cứu từ khóa và thêm liên kết nội bộ có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ngay cả trước khi bắt đầu gõ phím.

Koala AI có cách tiếp cận khác biệt. Nó không chỉ tạo ra văn bản; nó xây dựng các bài viết có cấu trúc, thân thiện với SEO và thường gần như sẵn sàng để đăng tải. Nhiều người tạo cho biết đây là công cụ đầu tiên họ sử dụng mà kết quả đầu ra không còn giống như bản nháp sơ bộ mà giống như thứ bạn có thể tự tin chia sẻ.

Các tính năng nổi bật của Koala AI

Tạo ra các bài viết đầy đủ, tối ưu hóa SEO từ một từ khóa duy nhất.

Tự động hóa liên kết nội bộ và đánh dấu schema để củng cố SEO cho trang web.

Sử dụng phân tích SERP thời gian thực để đồng bộ với những gì đang xếp hạng hiện tại.

Tạo danh sách sản phẩm liên kết với dữ liệu Amazon trực tiếp.

Mở rộng chiến lược nội dung với tính năng viết hàng loạt và tích hợp WordPress.

Giới hạn của Koala AI

Chất lượng vẫn được cải thiện nhờ chỉnh sửa của con người và cá nhân hóa.

Các mô hình nâng cao tiêu tốn tín dụng nhanh chóng, làm tăng chi phí cho người dùng thường xuyên.

Giao diện có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp với quá nhiều cài đặt ban đầu.

Giá cả của Koala AI

Gói Cơ bản : $9/tháng

Chuyên nghiệp : $49/tháng

Boost : $99/tháng

Phát triển : $179/tháng

Elite : $350/tháng

Nâng cao : $500/tháng

Gói I : $750/tháng

Gói II : $1.250/tháng

Gói III: $2.000/tháng

Đánh giá và nhận xét về Koala AI

G2 : 5.0/5 (hơn 30 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 60 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Koala AI

📚 Xem thêm: Các công cụ mở rộng câu AI tốt nhất để cải thiện độ rõ ràng trong viết lách

9. Evercopy (Tốt nhất cho việc mở rộng quảng cáo sáng tạo với AI)

qua Evercopy

Tiếp thị do thương hiệu dẫn dắt đang trở lại mạnh mẽ. 37,52% các nhà tiếp thị ưu tiên trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu của họ, và gần ba trong mười người tập trung vào nội dung phản ánh giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Điều đó có nghĩa là áp lực đang đè nặng lên việc tạo ra các quảng cáo vừa nhất quán vừa sáng tạo trên quy mô lớn. Đây chính là lúc Evercopy thực sự tỏa sáng. Thay vì bị ngập trong vô số điều chỉnh thiết kế và tài nguyên phân tán, các nhóm có thể sử dụng studio nội dung được hỗ trợ bởi AI của Evercopy để tạo ra các băng rôn, hình ảnh sản phẩm và quảng cáo video luôn đảm bảo tính nhất quán với thương hiệu mỗi lần.

Các tính năng nổi bật của Evercopy

Tạo hơn 30 định dạng quảng cáo đa phương tiện, bao gồm băng rôn, hình ảnh sản phẩm và quảng cáo video.

Tái sử dụng các nội dung sáng tạo hiệu quả nhất với các bản remix AI được tùy chỉnh cho các chiến dịch mới.

Bảo đảm tính nhất quán thương hiệu nghiêm ngặt với các mẫu tùy chỉnh và tùy chọn cá nhân hóa.

Chỉnh sửa và hoàn thiện với các công cụ kéo và thả cùng các điều chỉnh được hỗ trợ bởi AI.

Truy cập thư viện chủ đề và cảm hứng tích hợp sẵn để có hướng dẫn sáng tạo nhanh chóng.

Giới hạn của Evercopy

Giá có thể cao đối với các nhóm nhỏ hoặc các người tạo độc lập.

Một số tính năng nâng cao phù hợp nhất cho người dùng doanh nghiệp.

Dùng thử miễn phí có giới hạn so với các đối thủ cạnh tranh.

Giá cả của Evercopy

Gói Starter : $185/tháng

Pro : $710/tháng

Tùy chỉnh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Evercopy

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (140+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Evercopy

Ghi chú:

👀 Thông tin thú vị: Shakespeare đã sáng tạo ra hơn 1.700 từ vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Ông đã điều chỉnh các từ hiện có, biến danh từ thành động từ và tạo ra các cụm từ mới để diễn tả cảm xúc và câu chuyện.

📚 Xem thêm: Các công cụ chỉnh sửa giọng điệu AI hàng đầu để biến đổi văn bản của bạn

10. Wordplay (Tốt nhất cho nội dung SEO dạng dài chỉ với một cú nhấp chuột)

qua Wordplay

Không ai nói đủ về thời gian cần thiết để biến ý tưởng thành một bài viết dài, hoàn chỉnh. Wordplay được thiết kế để giải quyết chính thách thức đó. Thay vì tạo ra những đoạn văn ngắn vẫn cần hàng giờ để ghép lại, Wordplay tạo ra dàn ý bài viết blog và bài viết đầy đủ chỉ với một cú nhấp chuột, với SEO được tích hợp sẵn trong DNA của nó.

Nhiều người dùng nhấn mạnh rằng Wordplay có sự khác biệt so với các công cụ viết AI khác vì nó được phát triển bởi các chuyên gia SEO thay vì được tích hợp các tùy chọn viết dài sau này. Kết quả là nội dung được viết một cách tự nhiên hơn, ít cần chỉnh sửa hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn của Google về nội dung hữu ích và chính xác.

Các tính năng nổi bật của Wordplay

Tạo bài viết dài hơn 5.000 từ chỉ với một cú nhấp chuột.

Tạo bản nháp hoàn thành 95% chỉ trong vài giây.

Tiết kiệm thời gian với công cụ tạo bài viết hàng loạt.

Tích hợp với WordPress để lên lịch và đăng bài.

Bao gồm các câu hỏi thường gặp (FAQ) được tối ưu hóa cho đoạn trích tìm kiếm và phần “Người dùng cũng hỏi”.

Giới hạn của Wordplay

Yêu cầu thanh toán trước với mức phí cao và gói dịch vụ trọn đời.

Kết quả đầu ra vẫn cần được kiểm tra sự chính xác và hoàn thiện.

Giá cả của Wordplay

Gói Starter : $99 truy cập trọn đời

Silver : $399 truy cập trọn đời

Gold : $999 truy cập trọn đời

Platinum: $2,800 truy cập trọn đời

Đánh giá và nhận xét về Wordplay

G2 : 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Wordplay

👀 Thông tin thú vị: Nhân vật Twitter vui nhộn của Wendy ra đời một cách tình cờ. Một quản lý cộng đồng bắt đầu trả lời bằng giọng điệu hài hước thay vì ngôn ngữ công ty cứng nhắc. Giọng điệu đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến mức trở thành một trường hợp nghiên cứu viral về cách giọng điệu nhất quán có thể thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu.

📚 Xem thêm: 10 công cụ viết email AI tốt nhất cho chuyên gia và nhà tiếp thị

1. Copy. ai

Copy.ai được thiết kế dành riêng cho các nhà tiếp thị. Nó đi kèm với hơn 90 mẫu sẵn sàng sử dụng, giúp bạn tạo quảng cáo, phần giới thiệu blog, mô tả sản phẩm hoặc bài đăng trên mạng xã hội mà không cần bắt đầu từ đầu.

Các nhóm đặc biệt đánh giá cao tính năng giọng điệu thương hiệu của nó, giúp duy trì sự nhất quán của nội dung với phong cách công ty, cùng với các công cụ hợp tác cho phép nhiều người dùng làm việc cùng nhau một cách trơn tru. Đối với các doanh nghiệp thường xuyên triển khai chiến dịch, Copy. ai giúp giảm thời gian dành cho việc soạn thảo và brainstorming.

Tuy nhiên, vẫn có một số giới hạn đáng ghi chú. Kết quả đầu ra có thể trở nên lặp lại nếu bạn quá phụ thuộc vào các mẫu viết nội dung, nghĩa là bạn sẽ cần tinh chỉnh văn bản để phù hợp với phong cách của mình. Các nhóm lớn hơn cũng mong muốn có sự tích hợp sâu hơn với các công cụ quản lý dự án.

2. Rytr

Rytr được ưa chuộng bởi các freelancer và nhóm nhỏ muốn sử dụng công cụ viết AI giá cả phải chăng. Nó hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ và 20 phong cách, mang lại sự linh hoạt cho bạn dù đang tạo email, chú thích hay bản nháp blog.

Một trình kiểm tra đạo văn tích hợp đảm bảo tính độc đáo, và giao diện dễ sử dụng, giúp bạn dễ dàng làm quen ngay cả khi mới bắt đầu với viết lách AI.

Mặt khác, Rytr không nổi trội trong việc tạo nội dung dài so với các công cụ AI cao cấp hơn. Mặc dù hữu ích cho các đoạn văn ngắn và dự án nhỏ, kết quả có thể cảm thấy thiếu chiều sâu khi sử dụng cho bài viết hoàn chỉnh. Các công cụ chỉnh sửa của nó cũng đơn giản hơn so với đối thủ cạnh tranh.

3. INK

INK kết hợp viết AI với tối ưu hóa SEO, trở thành mục yêu thích của các blogger và nhà tiếp thị nội dung. Nền tảng này giúp bạn tinh chỉnh mật độ từ khóa, thẻ meta và độ dễ đọc trong quá trình soạn thảo văn bản, đảm bảo nội dung của bạn được tối ưu hóa trước khi đăng tải.

Nó được thiết kế để loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều công cụ khác nhau bằng cách kết hợp tạo nội dung AI với đánh giá SEO trong một bảng điều khiển duy nhất.

Tuy nhiên, INK có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp ban đầu do số lượng chỉ số SEO có sẵn. Một số người dùng cũng cho rằng mặc dù khả năng viết của AI khá tốt, nhưng đôi khi nó tạo ra nội dung chung chung cần được chỉnh sửa để phù hợp với giọng điệu thương hiệu.

📚 Xem thêm: Các công cụ viết quảng cáo AI hàng đầu để nâng cao hiệu quả chiến dịch marketing của bạn

Từ bản nháp đầu tiên đến bản nháp cuối cùng với ClickUp Brain

Viết lách không chỉ đơn thuần là việc đặt từ ngữ lên trang giấy. Bạn biết điều đó, độc giả của bạn cũng biết, nhưng nhiều trợ lý viết lách AI lại không.

Việc tạo nhiều bản nháp thường dẫn đến mất mát về ngữ cảnh và chi tiết. Đó chính là lúc ClickUp phát huy thế mạnh—cung cấp cho bạn một không gian duy nhất để lập kế hoạch, viết, chỉnh sửa và hợp tác mà không cần sử dụng các công cụ phân tán và vô số tab.

Trong khi các nền tảng khác có thể chỉ xử lý một phần của vấn đề, ClickUp kết hợp tất cả lại với nhau. Tài liệu, công việc, lịch và AI đều nằm trong cùng một hệ thống, giúp quá trình viết của bạn trở nên dễ dàng hơn và tự nhiên hơn.

Khi so sánh các lựa chọn thay thế cho WritingMate AI, không chỉ là về tính năng—mà còn về khả năng truy cập và giá trị. Nhiều công cụ hiện nay cung cấp ứng dụng di động để duy trì luồng viết của bạn mọi lúc mọi nơi, nhưng sự khác biệt thực sự thường nằm ở mức giá hợp lý và mô hình định giá tốt hơn.

Với ClickUp, bạn có thể linh hoạt viết và quản lý dự án mà không cần chi tiêu quá mức, đồng thời vẫn tận hưởng các tính năng cao cấp trên một nền tảng duy nhất.

Nếu bạn đã sẵn sàng loại bỏ áp lực khi viết và tập trung vào công việc quan trọng nhất, đã đến lúc đăng ký trên ClickUp!