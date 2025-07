Top 13 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh của Grammarly vào năm 2025

Email trông hoàn hảo — cho đến khi đồng nghiệp của bạn chỉ ra một lỗi chính tả rõ ràng trong dòng tiêu đề. Đó là một cơn ác mộng kinh điển trong viết lách, nhưng có thể tránh được với các công cụ phù hợp.

Mặc dù Grammarly thường là lựa chọn đầu tiên mà mọi người nghĩ đến, nhưng nó không phải lúc nào cũng là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu của bạn. Grammarly cung cấp nhiều gợi ý hữu ích nhưng không viết lại toàn bộ câu, chỉ tập trung vào tiếng Anh và có thể không tích hợp với các công cụ bạn đang sử dụng.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ khám phá 13 lựa chọn thay thế Grammarly hàng đầu để hướng dẫn bạn tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu viết và chỉnh sửa của mình. 🎯

Cho dù bạn là sinh viên, chuyên gia hay người tạo nội dung, lựa chọn thay thế Grammarly lý tưởng nên cung cấp nhiều hơn là chỉ kiểm tra ngữ pháp AI cơ bản . Bạn muốn khả năng đọc tốt hơn? Tùy chỉnh nâng cao? Hỗ trợ đa ngôn ngữ?

Hãy cùng xem một số tính năng khóa cần xem xét khi khám phá các đối thủ cạnh tranh của Grammarly. 📃

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế Grammarly, có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời ngoài kia. Có rất nhiều công cụ phù hợp với các phong cách viết, ngân sách và mục tiêu khác nhau.

Ở đây, chúng ta sẽ khám phá 13 lựa chọn thay thế Grammarly tốt nhất, nêu bật các tính năng nổi bật, điểm mạnh, giới hạn của chúng và lý do tại sao chúng có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. 💁

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện. Đây là nơi tất cả các công việc, dự án, mục tiêu và thậm chí cả các cuộc trò chuyện của bạn được tập hợp lại để giúp bạn luôn có tổ chức và năng suất cao. Bạn có thể quản lý thời hạn, cộng tác với nhóm và theo dõi tiến độ tất cả tại một nơi.

Nhưng đây là phần thú vị: ClickUp còn giúp tạo/lập nội dung và quản lý quy trình làm việc dễ dàng hơn với các tính năng hỗ trợ AI. Ứng dụng này tinh chỉnh văn bản của bạn thông qua các đề xuất thời gian thực và giữ cho dự án của bạn đi đúng hướng.

Hãy cùng khám phá cách các công cụ mạnh mẽ của ClickUp có thể xử lý những việc cần làm của Grammarly và hơn thế nữa.

ClickUp Docs cung cấp một công cụ quản lý tài liệu đa năng giúp đơn giản hóa việc viết, chỉnh sửa và tạo/lập nội dung. Từ soạn thảo kế hoạch dự án, cộng tác trên cơ sở kiến thức và xây dựng lịch nội dung, nó cung cấp nhiều tính năng để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Sử dụng các trang lồng nhau, bảng, mẫu và các tùy chọn định dạng phong phú, bạn có thể tạo wiki chi tiết, lộ trình và thậm chí là các tài liệu được tổ chức tốt. Tài liệu hỗ trợ chỉnh sửa và cộng tác thời gian thực, cho phép nhiều người dùng làm việc trên một tài liệu cùng lúc.

Bạn mệt mỏi vì phải theo dõi các nội dung cần theo dõi trong các cuộc thảo luận của nhóm nội dung? ClickUp Assign Comments cho phép bạn gắn thẻ các thành viên cụ thể trong nhóm để tăng cường trách nhiệm.

Được tích hợp trong ClickUp, ClickUp Brain là một công cụ tạo nội dung AI giúp viết và chỉnh sửa nội dung hiệu quả hơn. Được thiết kế riêng cho các chuyên gia, sinh viên và người tạo nội dung, AI Writer giúp soạn thảo và hoàn thiện bất kỳ nội dung nào cũng như đưa ra ý tưởng.

Giả sử bạn đang soạn thảo một bài viết blog cho công ty về AI dành cho nhà phát triển.

ClickUp Brain có thể giúp bạn tạo bản nháp ban đầu, viết lại các phần để rõ ràng hơn hoặc tóm tắt các tài liệu dài thành những điểm chính ngắn gọn. Khả năng chỉnh sửa của nó có thể trau chuốt nội dung và thay đổi giọng điệu theo ý muốn. Bạn cũng có thể điều chỉnh cấu trúc câu, cải thiện lựa chọn từ ngữ và đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ bài viết.

ClickUp là công cụ quản lý dự án đơn giản và dễ cài đặt nhất đối với chúng tôi. Việc theo dõi công việc rất dễ dàng với nhiều chi tiết cụ thể. Chia sẻ với các nhóm và mời thành viên mới hợp tác với bảng và nhiệm vụ cũng rất dễ dàng. Tích hợp với các công cụ của bên thứ ba cũng có thể thực hiện được với nhiều ứng dụng có sẵn. Tích hợp Datadog và Clickup giúp ích rất nhiều trong việc tạo nhiệm vụ sự cố trong Clickup cho các sự kiện cần được giải quyết, và sau đó nhóm có thể bắt đầu xử lý các sự cố. Hỗ trợ khách hàng rất hữu ích. Đây là công cụ được sử dụng nhiều nhất trong suốt dự án của chúng tôi.

Là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Grammarly, ProWritingAid cung cấp tính năng kiểm tra ngữ pháp và chính tả mạnh mẽ, cùng với các đề xuất về phong cách trong phiên bản miễn phí.

Gói Premium của nó mở khóa các tính năng sâu hơn, bao gồm phân tích điệp âm và kiểm tra thẻ đối thoại — những công cụ mà Grammarly không có. ProWritingAid cũng cung cấp phần mở rộng trình duyệt và tích hợp với các công cụ như Scrivener.

Tôi sử dụng ProWritingAid trên Chrome hàng ngày và nhận thấy rằng nó tích hợp liền mạch với trình duyệt Chrome khi sử dụng các trang web như X hoặc thậm chí khi gõ nội dung vào email; nó gạch chân và phát hiện các lỗi tôi mắc phải khi gõ. Tôi không thích việc phải tắt và bật lại khi nó tích hợp trong khi làm việc trên Firefox. Tôi đã gặp vấn đề này một lần và nghĩ rằng đó là lỗi và cần được sửa chữa.

Ứng dụng Hemingway giúp bạn cắt bỏ các từ không cần thiết và đơn giản hóa các câu phức tạp. Khi bạn dán văn bản vào trình chỉnh sửa trực tuyến miễn phí, ứng dụng sẽ đánh dấu các trạng từ, câu bị động và câu khó đọc. Phiên bản nâng cấp của ứng dụng này cung cấp các đề xuất AI cho các câu phức tạp và có thể loại bỏ tình trạng tắc nghẽn ý tưởng bằng cách hoàn thành câu dựa trên phong cách của bạn.

Nó thậm chí còn cung cấp điểm đánh giá khả năng đọc để đánh giá mức độ dễ hiểu của bài viết của bạn. Nếu bạn đang làm việc trên các nền tảng như WordPress hoặc Medium, ứng dụng máy tính Hemingway cho phép bạn xuất bản trực tiếp từ trình chỉnh sửa.

Áp dụng các kiểu định dạng khác nhau như tiêu đề lớn, in đậm và in nghiêng trực tiếp trong trình chỉnh sửa

Tôi rất muốn thấy nhiều đề xuất hữu ích hơn về cách sửa nội dung, nhưng là một công cụ miễn phí, nó đã khá hoàn thiện. Mặc dù có ứng dụng máy tính, nhưng cơ chế mua hàng khá phức tạp do có các phiên bản riêng lẻ được phát hành thay vì mô hình đăng ký hoặc cập nhật liên tục.

🔍 Bạn có biết? Nhiều trình kiểm tra ngữ pháp lấy cảm hứng từ các hướng dẫn phong cách truyền thống như The Elements of Style của Strunk và White, áp dụng các quy tắc được hệ thống hóa từ rất lâu trước khi các công cụ kỹ thuật số ra đời.

Slick Write là một công cụ viết giúp bạn sắp xếp nội dung bằng cách phát hiện lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu và bất kỳ sự không nhất quán về phong cách nào. Nó cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về luồng văn bản của bạn và đề xuất các cải tiến để nội dung của bạn sắc nét và hấp dẫn hơn.

Các báo cáo chi tiết về luồng, khả năng đọc và từ vựng của nó rất nổi bật, cũng như các liên kết hữu ích đến Wikipedia và Urban Dictionary để cung cấp bối cảnh.

Tôi nghĩ điều tốt nhất mà nó làm là không 'đánh giá' công việc của bạn, mà chỉ cung cấp thêm thông tin để bạn có thể sử dụng như một công cụ để cải thiện công việc của mình. Sẽ thật vô lý nếu nhận lời chỉ trích từ một chương trình đơn giản như thế này.

Ask Writer by Writer kiểm tra văn bản của bạn theo hướng dẫn phong cách thương hiệu và đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ nội dung. Trình kiểm tra tính toàn diện cho phép các nhóm chia sẻ các đoạn văn bản có thể tái sử dụng, theo dõi hiệu suất cá nhân và tránh ngôn ngữ tiêu cực hoặc xúc phạm.

Ngoài ra, Writer còn cung cấp trình tạo văn bản AI có khả năng tạo nội dung từ bản sao ngắn đến bài viết dài, giúp nâng cao năng suất.

Tôi thích hầu hết mọi thứ về Writer. Tôi muốn thấy thư viện nhắc nhở được mở rộng để giúp đỡ nhiều khách hàng chỉ làm marketing hơn. Nó có rất nhiều thứ tốt cho tiếp thị và tạo/lập sản phẩm, nhưng ít hơn cho tạo nhu cầu, ABM, v.v. Tôi sử dụng hàm trò chuyện cho những việc này, cũng tốt, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu có thêm các nhắc nhở/ứng dụng tích hợp sẵn.

Ginger Software là công cụ hiệu đính AI và trợ lý viết văn bản dựa trên trí tuệ nhân tạo ( ) dành cho sinh viên, chuyên gia và người học ngôn ngữ. Công cụ này giúp nâng cao tính rõ ràng và hiệu quả của văn bản cho các nhu cầu khác nhau, trong khi trình kiểm tra bài luận đang chờ cấp bằng sáng chế giúp tinh chỉnh nội dung dài.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, Grammarly đã cung cấp cho người dùng các tính năng sửa lỗi nâng cao dựa trên ngữ cảnh, công cụ viết lại câu để tinh chỉnh giọng điệu và phong cách, cũng như công cụ dịch thuật hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ.

Ngoài ra, nó còn tuân thủ GDPR, đảm bảo bảo mật cho dữ liệu người dùng với các giao thức bảo mật nghiêm ngặt.

Tính năng tốt nhất mà tôi thích ở Ginger là giải thích cho từng lỗi, để người dùng có thể hiểu lý do tại sao lỗi đó xảy ra và cách tránh mắc lại lỗi tương tự trong tương lai. Ginger cung cấp một phạm vi rộng các công cụ viết và chỉnh sửa có thể giúp người dùng hoàn thiện bài viết của mình. Tôi thực sự hài lòng với những gì Ginger cung cấp. Ginger cần nâng cấp tiện ích bổ sung cho bộ ứng dụng MS Office và ứng dụng Ginger Desktop, vì đây là một ứng dụng cũ cần cải thiện giao diện người dùng.

QuillBot là trợ lý viết toàn diện được hỗ trợ bởi AI, kết hợp nhiều công cụ vào một nền tảng duy nhất. Trình tóm tắt tích hợp giúp cô đọng văn bản dài thành bản tóm tắt ngắn gọn, trong khi trình kiểm tra ngữ pháp và đạo văn đảm bảo văn bản gốc.

Ngoài ra, trình dịch này hỗ trợ hơn 45 ngôn ngữ, cho phép người dùng tinh chỉnh và diễn đạt lại bản dịch một cách liền mạch. Tính năng tùy chỉnh dựa trên AI của nó học hỏi sở thích của người dùng để nâng cao mức độ liên quan của các đề xuất và cung cấp các công cụ tích hợp để phân tích giọng điệu, độ trôi chảy và điều chỉnh văn bản chính thức.

Tôi đã sử dụng nó cho hai chương cho đến nay. Nó tốt hơn rất nhiều so với Grammarly mà tôi đã chán ngấy. Lúc đầu, tôi không thấy rằng ở phía bên phải, bạn có thể chỉ cần nhấp vào các thay đổi. Tôi đã đọc qua văn bản và thấy quá chậm. Nếu bạn sử dụng phía bên phải như bạn nên làm, phía bên trái sẽ không theo kịp. Nếu bạn đang viết tiểu thuyết, bạn tuyệt đối không thể chấp nhận tất cả vì có nhiều từ lóng, v.v. Tôi nghĩ đối với thể loại phi hư cấu, tôi sẽ cảm thấy thoải mái với nó. Nhưng dù sao, tốt nhất là bạn nên đọc, đọc và đọc lại công việc của mình. Tôi ước mình có thể lọc tất cả các mục chấp nhận, như khoảng cách là điều hiển nhiên. Tôi chỉ muốn chấp nhận tất cả những mục đó.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Trình kiểm tra ngữ pháp có thể bỏ sót các lỗi như 'their' và 'there' hoặc 'its' và 'it's', vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng.