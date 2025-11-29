55+ Gợi ý Meta AI để truyền cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn

Hầu hết mọi người sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như một thanh tìm kiếm. Họ gõ ba từ, nhấn Enter và thắc mắc tại sao kết quả trông như được viết bởi một người mệt mỏi vào lúc 3 giờ sáng.

Điều quan trọng là: Meta AI có thể biến một ý tưởng chưa hoàn thiện thành một chiến dịch tiếp thị hoàn chỉnh, biến những bản phác thảo thô sơ thành hình ảnh chuyên nghiệp, và viết mã có thể chạy được. Nhưng nó cần một yếu tố quan trọng từ bạn: một lời nhắc cụ thể.

Sự khác biệt giữa "viết một bài blog" và một gợi ý tuyệt vời chỉ là 30 giây suy nghĩ thêm. Và 30 giây đó chính là yếu tố phân biệt giữa kết quả AI trung bình và những kết quả thực sự hữu ích.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ những gợi ý tốt nhất từ Meta AI, cùng với các lựa chọn thay thế như ClickUp và ChatGPT để hoàn thiện bộ công cụ AI của bạn. 🤩

Meta AI là gì?

Meta AI là trợ lý trí tuệ nhân tạo của Meta, được tích hợp trong tất cả các sản phẩm của Meta, như Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger. Nói một cách đơn giản, đây là phiên bản chatbot AI của Meta, được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLaMA) của họ.

Nó được tích hợp sẵn trong các ứng dụng và thiết bị của Meta, cho phép người dùng tìm kiếm, tạo nội dung, đặt câu hỏi, tạo hình ảnh và tự động hóa công việc trực tiếp trong các nền tảng mà họ đã sử dụng. Chỉ cần trò chuyện trực tiếp với công cụ AI hoặc gắn thẻ nó trong tin nhắn nhóm để bắt đầu.

Meta AI prompts là gì?

Các lệnh Meta AI đơn giản là những hướng dẫn hoặc câu hỏi bạn nhập để chỉ cho Meta AI biết bạn cần gì. Hãy xem chúng như cách bạn yêu cầu AI hỗ trợ.

Ví dụ, bạn có thể nói: “Viết một caption hài hước cho bức ảnh bãi biển của tôi”, “Đề xuất các công thức nấu ăn tối lành mạnh” hoặc “Giải thích cách hoạt động của tấm pin mặt trời bằng ngôn ngữ đơn giản”.

Càng rõ ràng lời nhắc của bạn, câu trả lời bạn nhận được càng tốt. Bạn có thể sử dụng lời nhắc để học hỏi điều mới, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, tạo hình ảnh, brainstorm nội dung hoặc đơn giản là có một cuộc hội thoại hữu ích.

Cách viết các lời nhắc tốt cho Meta AI

Để nhận được những phản hồi tốt nhất từ Meta AI, hãy bắt đầu bằng việc viết các mẫu gợi ý AI rõ ràng và hiệu quả. Thực hiện theo các bước đơn giản sau để cải thiện kết quả của bạn.

Bước #1: Hãy cụ thể về những gì bạn muốn

Các yêu cầu mơ hồ dẫn đến những câu trả lời chung chung, lãng phí thời gian của bạn. Thay vì hỏi, “Hãy kể cho tôi về nấu ăn,” hãy thử, “Hãy cho tôi một công thức nấu mì gà trong 30 phút với các nguyên liệu đơn giản mà tôi có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào.”

Lưu ý cách phiên bản thứ hai hướng dẫn Meta AI xác định chính xác món ăn bạn muốn, giới hạn thời gian của bạn và sở thích về nguyên liệu. Mức độ chi tiết này giúp AI hiểu rõ nhu cầu cụ thể của bạn và cung cấp phản hồi mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Bước #2: Cài đặt bối cảnh

Meta AI hoạt động hiệu quả hơn nhiều khi nó hiểu rõ tình huống của bạn.

So sánh 'gợi ý một số trò chơi' với 'Tôi đang có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho một bé 7 tuổi với 10 trẻ em trong sân sau. Gợi ý năm trò chơi ngoài trời vui nhộn chỉ cần thiết lập tối thiểu.'

Prompt thứ hai cung cấp cho Meta AI thông tin về đối tượng mục tiêu, địa điểm và các hạn chế của bạn, cho phép nó đưa ra các đề xuất phù hợp với tình huống cụ thể của bạn, thay vì chỉ đưa ra các ý tưởng trò chơi ngẫu nhiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tham khảo các phản hồi trước đó bằng cách tóm tắt chúng trước: ‘Dựa trên công thức bạn vừa cung cấp với tỏi và cà chua, giờ hãy đề xuất các loại rượu phù hợp.’ Điều này củng cố bối cảnh và ngăn chặn sự lệch hướng trong các cuộc hội thoại nhiều lượt.

Bước #3: Xác định định dạng bạn cần

Cách bạn nhận thông tin quan trọng không kém gì nội dung bạn nhận được.

Hãy cho Meta AI biết bạn muốn ‘một danh sách các bước được đánh số’, ‘một tóm tắt ngắn gọn hai câu’, ‘một giải thích chi tiết kèm ví dụ’ hay ‘một bảng so sánh’.

Ví dụ, nếu bạn đang học điều mới, hãy yêu cầu 'hướng dẫn từng bước với giải thích đơn giản'. Nếu cần thông tin nhanh, hãy yêu cầu 'năm điểm chính dưới dạng danh sách gạch đầu dòng'. Định dạng phù hợp giúp thông tin dễ hiểu và sử dụng hơn.

Bước #4: Bao gồm các sở thích hoặc hạn chế của bạn

Những giới hạn của bạn định hình những giải pháp phù hợp với bạn.

Luôn đề cập đến các yêu cầu quan trọng ngay từ đầu: ‘chỉ công thức nấu ăn chay,’ ‘bài tập không cần dụng cụ,’ ‘ý tưởng quà tặng dưới $30,’ hoặc ‘mẹo du lịch cho người sợ bay.’

Những chi tiết cụ thể này giúp Meta AI lọc ra các đề xuất không phù hợp với tình huống của bạn. Ví dụ, yêu cầu "các tư thế yoga phù hợp cho người mới bắt đầu để giảm đau lưng dưới" sẽ hữu ích hơn nhiều so với chỉ "các tư thế yoga".

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt giới hạn hoặc câu hỏi quan trọng nhất của bạn ở cuối cùng của lời nhắc. Câu cuối cùng thường có ảnh hưởng không cân xứng trong việc định hình trọng tâm và giọng điệu của phản hồi.

Bước #5: Đặt câu hỏi tiếp theo

Prompt đầu tiên của bạn chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc hội thoại.

Nếu phản hồi của Meta AI không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy phát triển nó. Bạn có thể yêu cầu "làm cho điều này đơn giản hơn", "cho tôi ba tùy chọn khác", "giải thích điểm thứ hai chi tiết hơn" hoặc "áp dụng điều này vào tiếp thị truyền thông xã hội".

Mỗi lần tương tác giúp Meta AI hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và hoàn thiện câu trả lời. Hãy xem đó như một cuộc trò chuyện hai chiều thay vì chỉ đặt một câu hỏi duy nhất.

Bước #6: Sử dụng ví dụ khi có thể

Thể hiện thường rõ ràng hơn là giải thích. Nếu bạn muốn Meta AI phù hợp với một phong cách hoặc giọng điệu cụ thể, hãy cung cấp một ví dụ.

Thử với câu lệnh: “Viết một caption Instagram theo phong cách này: ‘Chỉ là một ngày nữa sống cuộc sống tốt nhất của mình ☀️ Ai còn sẵn sàng cho cuối tuần?’” Điều này cung cấp cho Meta AI một điểm tham chiếu cụ thể về giọng điệu, độ dài, cách sử dụng emoji và tính cách. Các ví dụ rất hữu ích cho các công việc sáng tạo như viết lách, mô tả thiết kế hoặc ý tưởng nội dung.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết thúc các gợi ý bằng câu "Hãy giải thích mức độ tin cậy của bạn đối với câu trả lời này" hoặc "Bạn đã đưa ra những giả định nào?". Điều này giúp lộ ra những giới hạn và giúp bạn đánh giá độ tin cậy mà không cần kiến thức chuyên môn.

Các mẫu Meta AI hàng đầu cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Dưới đây là một số gợi ý Meta AI hiệu quả để thử cho các công việc khác nhau.

Gợi ý cho tiếp thị truyền thông xã hội

Thử các gợi ý của Meta AI cho tiếp thị Instagram

Tạo ra năm caption hấp dẫn cho một thương hiệu thời trang bền vững đang ra mắt bộ sưu tập mùa hè. Sử dụng emoji và bao gồm lời kêu gọi hành động. Đề xuất 10 ý tưởng nội dung cho trang Facebook của một tiệm bánh nhằm khuyến khích bình luận và chia sẻ từ khách hàng địa phương. Viết ba phiên bản khác nhau của bài đăng trên LinkedIn thông báo về chính sách làm việc từ xa mới của công ty chúng tôi. Một phiên bản chuyên nghiệp, một phiên bản thoải mái và một phiên bản truyền cảm hứng. Tạo ra một tuần ý tưởng cho chủ đề bài đăng trên Twitter dành cho một huấn luyện viên thể dục chuyên về đối tượng là những người bận rộn. Bao gồm các câu mở đầu hấp dẫn cho mỗi chủ đề bài đăng. Thiết kế hình ảnh bài đăng Instagram hình vuông với một câu trích dẫn mạnh mẽ về tinh thần kinh doanh trên nền gradient. Sử dụng phông chữ sans-serif hiện đại và các màu sắc truyền cảm hứng. Hãy cung cấp cho tôi một bản phác thảo lịch nội dung cho một doanh nghiệp kinh doanh chăm sóc thú cưng trong vòng một tháng. Bao gồm các loại bài đăng, chủ đề và thời gian đăng bài tốt nhất. Viết một bản sao quảng cáo Facebook hấp dẫn cho một webinar miễn phí về tài chính cá nhân. Đối tượng mục tiêu là thế hệ millennials đang gặp khó khăn với nợ sinh viên. Giữ nội dung dưới 100 từ. Tạo một hình ảnh cho bài đăng carousel trên LinkedIn về các mẹo tăng năng suất. Thiết kế slide đầu tiên với bố cục gọn gàng, màu sắc chuyên nghiệp và không gian cho văn bản chồng lên. Đề xuất các thẻ đang thịnh hành cho một blogger du lịch viết về du lịch bụi tiết kiệm ở Đông Nam Á. Bao gồm sự kết hợp giữa các thẻ phổ biến và niche.

🔍 Bạn có biết? Cách bạn đặt câu hỏi rất quan trọng (ngay cả giọng điệu cũng vậy). Một nghiên cứu xuyên văn hóa cho thấy các lời nhắc lịch sự dành cho chatbot (ví dụ: sử dụng từ như "vui lòng" và "cảm ơn") dẫn đến phản hồi tốt hơn đáng kể, cho thấy rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) phản ánh các tín hiệu tương tác con người nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Gợi ý cho viết sáng tạo

Viết một câu chuyện ngắn với các gợi ý của Meta AI

Viết một đoạn mở đầu cho câu chuyện về một thám tử có thể nghe được suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ khi họ đang nói dối. Viết trong 150 từ và kết thúc bằng một tình huống gay cấn. Tạo ra năm câu chuyện nền tảng độc đáo cho một tiểu thuyết fantasy. Mỗi nhân vật nên có một đặc điểm tính cách riêng biệt và một bí mật ẩn giấu. Giúp tôi brainstorm những tình tiết bất ngờ cho một tiểu thuyết lãng mạn, trong đó các nhân vật chính là chủ sở hữu xe bán đồ ăn đối thủ tại Austin, Texas. Viết đoạn đối thoại giữa hai người bạn cũ gặp lại sau 20 năm. Một người đã trở nên giàu có, người kia chọn cuộc sống đơn giản. Thể hiện sự căng thẳng mà không quá lộ liễu. Tạo mô tả chi tiết về cài đặt của một công viên giải trí bị bỏ hoang vào lúc hoàng hôn. Tập trung vào các chi tiết giác quan tạo nên bầu không khí rùng rợn. Tạo ý tưởng bìa sách mang không khí bí ẩn cho một tiểu thuyết trinh thám lấy bối cảnh tại một thị trấn ven biển sương mù. Bao gồm ngọn hải đăng, nước biển u ám và bầu trời u ám. Đề xuất 10 gợi ý viết sáng tạo dựa trên chủ đề "cơ hội thứ hai". Hãy làm cho chúng đủ cụ thể để khơi gợi ý tưởng ngay lập tức. Viết lại đoạn văn này theo ba phong cách khác nhau: trinh thám noir, cổ tích kỳ ảo và phim kinh dị hiện đại [dán đoạn văn của bạn vào đây] Thiết kế một bức chân dung nhân vật của một nhà phát minh steampunk trong xưởng làm việc lộn xộn của họ. Bao gồm kính bảo hộ bằng đồng, các thiết bị cơ khí và trang phục thời Victoria.

🧠 Thực tế thú vị: Việc sử dụng các lời nhắc đơn giản đang trở thành xu hướng. Chuyên gia AI hàng đầu Andrew Ng gần đây đã chia sẻ rằng đôi khi các lời nhắc tối giản lại mang lại hiệu quả tốt nhất: khi mô hình đã có khả năng xử lý, bạn có thể 'sao chép-dán thông báo lỗi + yêu cầu sửa chữa' thay vì cung cấp bối cảnh dài dòng.

Gợi ý cho việc tạo/lập video

Tạo hình thu nhỏ YouTube với các gợi ý của Meta AI

Viết kịch bản video 60 giây cho TikTok giải thích cách chuẩn bị bữa ăn cho người mới bắt đầu. Bao gồm một câu mở đầu thu hút, ba mẹo chính và một lời kêu gọi hành động kết thúc. Đề xuất 15 ý tưởng video YouTube cho kênh game tập trung vào các trò chơi độc lập. Bao gồm tiêu đề hấp dẫn và mô tả ngắn gọn cho từng video. Tạo bản phác thảo kịch bản cho một video Instagram Reel 30 giây giới thiệu quá trình sắp xếp nhà cửa trước và sau. Chia thành các đoạn 5 giây. Thiết kế hình thu nhỏ YouTube cho video đánh giá công nghệ về điện thoại thông minh giá rẻ. Sử dụng văn bản in đậm, màu sắc tương phản và bố cục thu hút ánh nhìn. Viết kịch bản giới thiệu video hấp dẫn cho kênh đánh giá công nghệ. Video này nói về tai nghe không dây giá rẻ dưới $50. Hãy thu hút người xem trong 5 giây đầu tiên. Tạo ý tưởng cho 10 video YouTube Shorts giáo dục về các mẹo chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mỗi video nên có thời lượng dưới 60 giây và bao gồm gợi ý hình ảnh. Tạo thiết kế thẻ tiêu đề động cho kênh nấu ăn. Tính năng: dụng cụ nhà bếp, nguyên liệu tươi ngon và phông chữ vui nhộn. Phong cách: hiện đại và màu sắc rực rỡ. Viết mô tả video và đề xuất thẻ cho một hướng dẫn nấu ăn về cách làm cà ri xanh Thái chính thống. Tối ưu hóa cho tìm kiếm trên YouTube. Tạo danh sách cảnh quay cho video mở hộp sản phẩm. Sản phẩm là một chiếc túi laptop da cao cấp. Bao gồm tám góc máy khác nhau và những điểm cần nhấn mạnh.

Gợi ý cho việc tạo hình ảnh

Nhận những hình ảnh minh họa sáng tạo dựa trên các gợi ý của Meta AI

Tạo hình ảnh nội thất quán cà phê ấm cúng với ánh sáng ấm áp, nội thất vintage, cây xanh treo từ trần nhà và một barista đứng sau quầy. Phong cách: minh họa bằng sơn nước. Tạo thiết kế logo tối giản với hình ảnh đỉnh núi và mặt trời mọc. Sử dụng chỉ ba màu sắc: xanh navy, cam và trắng. Phong cách hiện đại và sạch sẽ. Thiết kế một khung cảnh thành phố tương lai vào ban đêm với xe bay, biển hiệu neon và những tòa nhà chọc trời cao vút. Phong cách nên là cyberpunk với màu sắc tím và xanh dương. Tạo hình ảnh một khu vườn Zen yên bình với cây cầu gỗ bắc qua hồ cá koi, cây anh đào và đèn đá. Phong cách: nhiếp ảnh thực tế. Tạo ra một bức tranh minh họa ngộ nghĩnh về một thư viện nhà cây đầy sách, những góc đọc sách ấm cúng, đèn LED hình sao và cầu thang xoắn ốc. Phong cách: minh họa sách thiếu nhi. Thiết kế một poster du lịch phong cách vintage cho Paris với tháp Eiffel, màu sắc cổ điển của thập niên 1950, typography đậm nét và phong cách Art Deco. Tạo một biểu diễn trừu tượng về trí tuệ nhân tạo bằng các hình dạng hình học, mẫu mạch điện và gradient từ xanh lam sang tím. Phong cách thẩm mỹ công nghệ hiện đại. Tạo ra một phong cảnh huyền ảo với những hòn đảo lơ lửng, thác nước đổ xuống đám mây, những viên pha lê phát sáng kỳ diệu và một con rồng bay xa xăm. Thiết kế mô hình sản phẩm hiển thị một tách cà phê trên bàn gỗ với ánh sáng buổi sáng, một laptop ở phía sau và phong cách Không gian Làm việc tối giản.

🔍 Bạn có biết? Các kỹ thuật thiết kế prompt có thể được phân loại thành ít nhất ba loại chính: prompt ngôn ngữ tự nhiên thủ công, prompt vectơ được học (embeddings) và phương pháp kết hợp 'prompt + tinh chỉnh', cho thấy trường này rộng lớn đến mức nào.

Gợi ý cho chỉnh sửa ảnh

Nâng cao chất lượng ảnh và minh họa của bạn với một lời nhắc được tối ưu hóa trong Meta AI

Tăng cường màu sắc của bức ảnh này để làm cho hoàng hôn trở nên rực rỡ hơn. Tăng cường tông màu cam và hồng trong khi giữ cho tông màu da tự nhiên. Xóa nền khỏi ảnh sản phẩm này và thay thế bằng nền trắng sạch. Giữ lại bóng để tạo độ sâu. Chỉnh sửa bức chân dung này để có hiệu ứng ánh sáng ấm áp, giống như giờ vàng. Làm mềm các bóng tối và thêm một chút ánh sáng nhẹ nhàng cho chủ thể. Làm cho bức ảnh món ăn này trông hấp dẫn hơn bằng cách tăng cường màu sắc, tăng độ sắc nét và điều chỉnh độ tương phản. Giữ cho nó trông tự nhiên, không quá bão hòa. Chuyển đổi bức ảnh ban ngày này thành một khung cảnh buổi tối u ám. Tối màu bầu trời, thêm ánh sáng ấm áp từ đèn đường và tạo ra một không gian điện ảnh. Sửa ánh sáng trong bức ảnh chụp trong nhà này. Ánh sáng quá tối và có màu sắc cam từ đèn. Làm cho nó sáng hơn và trung tính hơn. Áp dụng phong cách phim cổ điển cho bức chân dung này. Thêm một chút hạt phim, màu sắc trầm với tông xanh-vàng, và hiệu ứng vignette mềm mại quanh các cạnh. Làm mờ nền lộn xộn của bức chân dung này trong khi giữ chủ thể ở độ nét cao. Tạo hiệu ứng độ sâu trường ảnh chuyên nghiệp. Thêm một vẻ đẹp mơ màng, huyền ảo cho bức ảnh thiên nhiên này. Tăng độ mềm mại, thêm một chút sương mù và làm nổi bật các tông màu pastel.

Gợi ý cho Instagram

Tạo hình ảnh bìa cho carousel Instagram bằng Meta AI

Tạo 10 ý tưởng cho Instagram Story của một cửa hàng thời trang boutique. Bao gồm các yếu tố tương tác như phiếu bầu, trò chơi trắc nghiệm và sticker câu hỏi. Thiết kế hình ảnh bìa cho bài đăng trên Instagram về các mẹo cho thói quen buổi sáng. Sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, bố cục gọn gàng và để không gian cho văn bản tiêu đề. Viết một đoạn giới thiệu cho tài khoản Instagram du lịch của tôi. Tôi là một nữ du khách độc hành tập trung vào các chuyến phiêu lưu tiết kiệm. Giữ độ dài dưới 150 ký tự và bao gồm một lời kêu gọi hành động. Tạo ý tưởng cho bài đăng dạng carousel trong danh mục đầu tư của nhà thiết kế đồ họa. Gợi ý những nội dung cần đưa vào từng slide để giới thiệu công việc và thu hút khách hàng. Tạo mẫu thiết kế câu chuyện Instagram có thương hiệu cho một huấn luyện viên sức khỏe. Bao gồm không gian cho các mẹo hàng ngày, trích dẫn động lực và các yếu tố thương hiệu cá nhân.

Gợi ý cho WhatsApp

Viết tin nhắn OOO với Meta AI

Viết một tin nhắn WhatsApp chuyên nghiệp để theo dõi với khách hàng về đề xuất dự án mà tôi đã gửi tuần trước. Giữ cho tin nhắn lịch sự và không quá áp đặt. Tạo một tin nhắn nhắc nhở thân thiện cho nhóm học tập của tôi về cuộc họp ngày mai. Bao gồm thời gian, chủ đề và những gì mọi người cần chuẩn bị. Viết một tin nhắn WhatsApp để từ chối lời mời dự tiệc một cách lịch sự. Tôi đã có lịch trình trước đó, nhưng tôi muốn thể hiện rằng tôi rất trân trọng lời mời của bạn. Thiết kế một ảnh đại diện WhatsApp Business đơn giản và chuyên nghiệp cho một tiệm bánh tại nhà. Bao gồm biểu tượng bánh cupcake và tên kinh doanh trong phong cách sạch sẽ, thân thiện. Gợi ý một tin nhắn chào buổi sáng để gửi cho nhóm chat gia đình của tôi. Hãy làm cho nó ấm áp và tích cực mà không quá sến. Viết một phản hồi tự động chuyên nghiệp cho WhatsApp Kinh doanh khi vắng mặt. Tôi đang nghỉ phép cho đến thứ Hai tuần sau. Bao gồm thông tin liên hệ khẩn cấp. Tạo mẫu tin nhắn để xác nhận đặt lịch hẹn với khách hàng. Bao gồm ngày, giờ, địa điểm và những thứ họ cần mang theo. Tạo hình ảnh trạng thái WhatsApp với một câu trích dẫn truyền cảm hứng về lòng biết ơn. Sử dụng nền tự nhiên và phông chữ sang trọng. Viết một tin nhắn cảm ơn để gửi cho người đã giới thiệu khách hàng đến doanh nghiệp của tôi. Hãy làm cho nó chân thành và cụ thể về mức độ tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của họ. Tạo một thông điệp quảng cáo cho WhatsApp Business thông báo về một giảm giá giới hạn thời gian. Bao gồm tính cấp bách, chi tiết giảm giá rõ ràng và lời kêu gọi hành động.

🧠 Sự thật thú vị: Hoạt động "gợi ý" đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960 với ELIZA, nơi người dùng nhập cảm xúc của mình và hệ thống phản hồi lại. Một số người trở nên gắn bó đến mức thư ký của Joseph Weizenbaum (người phát minh ra ELIZA) đã yêu cầu thời gian để trò chuyện riêng tư với ELIZA, tin rằng nó hiểu họ.

Các gợi ý Meta AI hài hước

Thử các gợi ý Meta AI hài hước

Viết một bài thơ về một AI đã chán ngấy việc trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hãy tưởng tượng bạn là một nhà trị liệu AI cho các AI khác. Việc cần làm là đưa ra lời khuyên gì cho một chatbot đang trải qua khủng hoảng tồn tại? Mô tả một ngày trong cuộc sống của một AI chỉ muốn trở thành một chiếc lò nướng bánh mì. Tạo một tiểu phẩm hài kịch từ góc nhìn của một AI ghen tị với giờ nghỉ cà phê của con người.

📚 Xem thêm: Ví dụ, kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn của Prompt Engineering

Những sai lầm phổ biến khi sử dụng các gợi ý trong Meta AI là gì?

Sử dụng các gợi ý của Meta AI có thể trông đơn giản, nhưng để nhận được các câu trả lời nhất quán và chất lượng cao đòi hỏi phải luyện tập. Dưới đây là một số lỗi phổ biến khiến các gợi ý trở nên kém hiệu quả và cách khắc phục chúng.

Lỗi Điều gì sẽ xảy ra Cách khắc phục Thiếu bối cảnh Hệ thống AI gặp khó khăn trong việc hiểu những gì cần thiết. Thêm bối cảnh hoặc ví dụ để làm rõ. Quá nhiều hướng dẫn Mô hình mất tập trung Giữ mỗi gợi ý tập trung vào một mục tiêu rõ ràng. Câu hỏi được đặt ra một cách yếu ớt Kết quả có thể cảm thấy chưa hoàn chỉnh hoặc gây nhầm lẫn. Hỏi những câu hỏi trực tiếp và cụ thể Bỏ qua vòng phản hồi Các gợi ý không cải thiện theo thời gian Kiểm tra kết quả và tinh chỉnh ngôn ngữ thường xuyên.

🧠 Thực tế thú vị: Kỹ thuật gợi ý theo chuỗi suy nghĩ (CoT) cho thấy việc thêm câu "Hãy suy nghĩ từng bước một" vào gợi ý có thể cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý công việc suy luận trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Giới hạn khi sử dụng Meta AI

Meta AI hữu ích cho việc tạo nội dung nhanh chóng và hỗ trợ ý tưởng, nhưng nó không hoàn hảo. Nhiều người dùng nhận thấy rằng những giới hạn này khiến họ tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Meta AI:

Lý luận sơ sài về các chủ đề phức tạp: Nó có thể bỏ qua bối cảnh hoặc sự tinh tế trong các cuộc thảo luận kỹ thuật hoặc chiến lược.

Phụ thuộc vào các gợi ý rõ ràng và chất lượng: Các đầu vào được cấu trúc kém có thể dẫn đến các kết quả không liên quan hoặc lặp lại.

Vấn đề về dữ liệu và bảo mật: Người dùng xử lý thông tin nhạy cảm có thể thấy các chính sách sử dụng dữ liệu có phần hạn chế.

Sự nhất quán sáng tạo giới hạn: Giọng điệu và phong cách có thể thay đổi giữa Giọng điệu và phong cách có thể thay đổi giữa các gợi ý viết AI , ảnh hưởng đến sự đồng nhất thương hiệu.

Khoảng trống tích hợp: Nó không kết nối mượt mà với một số công cụ doanh nghiệp hoặc công cụ quản lý quy trình làm việc, giới hạn khả năng hợp tác thời gian thực.

📖 Xem thêm: Cách trở thành Kỹ sư Prompt

Các lựa chọn thay thế cho Meta AI để khám phá

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế cho Meta AI để giúp công việc của bạn tiến triển. 👇

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế cho Meta AI để giúp công việc của bạn tiến triển. 👇

1. ClickUp

Hầu hết các người tạo và marketer đều gặp phải khoảng trống trong quy trình làm việc này – nơi AI giúp bạn tạo nội dung nhanh hơn, nhưng không giúp bạn thực hiện tốt hơn. Các gợi ý, bản nháp và ý tưởng của bạn cuối cùng lại bị phân tán khắp các tài liệu, ứng dụng trò chuyện và công cụ dự án.

ClickUp là cầu nối cho khoảng cách đó với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Đây là nơi nội dung do AI tạo ra gặp gỡ quản lý dự án thực tế — biến ý tưởng thành công việc, bản nháp thành quy trình làm việc và ý tưởng thành công việc hoàn thiện.

ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc để cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Đối với các người tạo nội dung và marketer muốn công việc AI của mình thực sự mang lại kết quả, đây là cách ClickUp luôn đồng hành.

Trí tuệ nhân tạo hoạt động như trợ lý cá nhân của bạn

Bạn muốn một trợ lý AI hiểu được mục tiêu, bình luận, tài liệu tham khảo và các cuộc hội thoại mà bạn đã mở. ClickUp Brain nằm ngay trong không gian làm việc của bạn. Bạn chỉ cần hỏi, và nó sẽ phân tích ý nghĩa từ những gì đang diễn ra trong không gian làm việc của bạn.

Giả sử bạn đang chuẩn bị một bài viết đặc biệt cho sự kiện ra mắt sản phẩm. Bạn mở công việc liên quan và yêu cầu ClickUp Brain xem xét các ghi chú nghiên cứu, cuộc gọi với khách hàng và phản hồi nội bộ. Nó sẽ xây dựng một câu chuyện rõ ràng nhấn mạnh thách thức của người dùng và trải nghiệm mới.

Tiếp theo, bạn có thể chỉnh sửa nội dung, gắn nó vào công việc phát hành và chia sẻ để xem xét trong cùng một không gian.

📌 Bạn cũng có thể thử các gợi ý sau: Kiểm tra các công việc khám phá và phản hồi cho Feature Delta. Viết một đoạn văn ngắn giải thích vấn đề mà người dùng gặp phải và kết quả mà tính năng này mang lại.

Tóm tắt lý do đằng sau quyết định này trong một câu và tạo tệp đính kèm với mô tả công việc.

Tóm tắt ba điểm chính từ cuộc phỏng vấn người dùng này và thêm danh sách các hành động cần thực hiện tiếp theo.

Viết lại đoạn văn này sao cho trực tiếp và tự tin hơn mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu.

Di chuyển linh hoạt giữa các mô hình AI khác nhau

Cả Brain và ClickUp Brain MAX đều cho phép bạn sử dụng ChatGPT, Claude và Gemini trong cùng một nền tảng. Vì mỗi mô hình có thế mạnh riêng, bạn có thể chuyển đổi giữa chúng mà không cần phải sử dụng các công cụ AI riêng biệt.

Chuyển đổi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong ClickUp Brain để cá nhân hóa trải nghiệm AI của bạn.

Điều này giúp giảm thiểu sự lan rộng của AI vì mọi mô hình đều hoạt động dựa trên cùng một dữ liệu và bối cảnh dự án.

Ví dụ: Giả sử bạn đang chuẩn bị nội dung thông báo cho một tính năng mới. Bạn đã có nghiên cứu, ghi chú cuộc gọi và lý do nội bộ được ghi chép trong nhiệm vụ ClickUp của mình. Bạn mở Brain MAX, ứng dụng máy tính độc lập từ ClickUp, và yêu cầu Claude chia nhỏ thông tin đó thành một cấu trúc câu chuyện đơn giản. Sử dụng Prompt Gemini trong ClickUp Brain MAX để hỗ trợ chiến lược của bạn Khi cấu trúc đã vững chắc, bạn chuyển sang ChatGPT để tùy chỉnh giọng điệu cho thông báo hướng đến khách hàng. Sau đó, bạn chuyển sang Gemini để cô đọng thông điệp thành một bản cập nhật sản phẩm gọn gàng chỉ trong hai câu.

📌 Thử gợi ý này: Hoàn thiện câu chuyện này để tăng tính rõ ràng và nhấn mạnh kết quả cho người dùng. Sau đó, tóm tắt nó thành một bản cập nhật sản phẩm gồm 2-3 câu.

Ghi lại ý tưởng ngay khi bạn có chúng

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong ClickUp Brain MAX hỗ trợ năng suất dựa trên giọng nói, giúp suy luận và nhận định của bạn được giữ nguyên khi chúng xuất hiện. Bạn chỉ cần nói một lần, và Brain MAX sẽ cấu trúc suy nghĩ đó thành công việc có thể sử dụng được.

Ghi lại những ý tưởng bằng giọng nói thông qua ClickUp Talk to Text và chuyển đổi chúng thành các bước có cấu trúc ngay lập tức

Ví dụ, giả sử bạn kết thúc một cuộc gọi với khách hàng và nghe thấy một câu nói hoàn hảo thể hiện sự bực bội của người dùng. Bạn nói to câu đó trong khi công việc vẫn đang mở. Talk to Text sẽ chuyển đổi suy nghĩ đó thành một câu nhận xét rõ ràng mà bạn có thể thêm vào công việc.

Đưa kiến thức đến ngay khi bạn cần.

Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp trong ClickUp tổng hợp lịch sử quyết định, dấu vết nghiên cứu, ghi chú người dùng và tài liệu hỗ trợ mà không cần phải tìm kiếm.

Truy xuất kiến thức kết nối và bối cảnh ra quyết định ngay lập tức bằng ClickUp Enterprise Search

Bạn nhập cụm từ bạn nhớ, và ClickUp Brain sẽ tìm kiếm mọi thông tin có kết nối với bối cảnh đó.

Giả sử bạn cần xem lại lý do thay đổi luồng onboarding từ quý trước. Bạn tìm kiếm tên tính năng, và Enterprise Search hiển thị công việc nghiên cứu người dùng, tóm tắt cuộc họp và ghi chú quyết định cuối cùng. Bạn nhanh chóng lấy lại sự rõ ràng và tiếp tục đẩy mạnh công việc.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa công việc lặp lại: Kích hoạt cập nhật công việc, phân công công việc và gửi thông báo theo dõi để quy trình làm việc tự duy trì với Kích hoạt cập nhật công việc, phân công công việc và gửi thông báo theo dõi để quy trình làm việc tự duy trì với ClickUp Automation

Để các quy trình tự điều chỉnh: Cài đặt Cài đặt ClickUp Agents để theo dõi các công việc bị đình trệ hoặc công việc quá hạn và nhắc nhở đúng người vào đúng thời điểm.

Giữ lịch trình linh hoạt: Tùy chỉnh lịch trình hàng ngày của bạn dựa trên ưu tiên mới, hạn chót hoặc khối lượng công việc với Tùy chỉnh lịch trình hàng ngày của bạn dựa trên ưu tiên mới, hạn chót hoặc khối lượng công việc với ClickUp Calendar , để lịch trình của bạn được điều chỉnh theo thời gian thực.

Biến cuộc hội thoại thành hành động: Hãy để Hãy để ClickUp AI Notetaker tham gia cuộc gọi, ghi lại quyết định và gắn các mục cần thực hiện trực tiếp vào công việc cần thiết.

Ghi nhớ những suy nghĩ bạn muốn lặp lại: Lưu các gợi ý trong ClickUp Brain để mọi thành viên trong nhóm sử dụng cùng một mô hình suy luận cho nghiên cứu, phân tích hoặc tiếp cận.

Chuyển từ ý tưởng sang quy trình làm việc một cách mượt mà: Vẽ bản đồ các thí nghiệm, quy trình làm việc, hành trình khách hàng hoặc logic hệ thống trên Vẽ bản đồ các thí nghiệm, quy trình làm việc, hành trình khách hàng hoặc logic hệ thống trên Bảng trắng ClickUp

Tự động cập nhật dữ liệu: Thêm Thêm các trường AI của ClickUp để tính toán cảm xúc, mức độ khẩn cấp, độ phức tạp, điểm sức khỏe hoặc rủi ro giao dịch một cách tự động.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng đa dạng và các tùy chọn tùy chỉnh của công cụ có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.585+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Một người dùng Reddit chia sẻ trải nghiệm của họ với ClickUp:

Đúng vậy. ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái tập trung cao độ cho công việc, đây là việc cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

Đúng vậy. ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái tập trung cao độ cho công việc, đây là việc cần làm cuối cùng tôi muốn làm.

Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

2. ChatGPT

qua ChatGPT

ChatGPT xử lý mọi thứ từ soạn thảo email đến gỡ lỗi mã thông qua giao diện trò chuyện đơn giản. Mô hình cuộc hội thoại của OpenAI ghi nhớ các cuộc hội thoại trước đó trong phiên làm việc của bạn, giúp bạn có thể phát triển từ các phản hồi trước mà không cần lặp lại bối cảnh.

Công cụ trợ lý viết cung cấp nhiều tùy chọn mô hình khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn cần khả năng suy luận phức tạp hơn hay kết quả nhanh hơn. Các cuộc hội thoại bằng giọng nói hoạt động rất hiệu quả cho tương tác rảnh tay, và ứng dụng di động mang đầy đủ tính năng đến điện thoại của bạn.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tạo các mô hình GPT tùy chỉnh giữ nguyên các hướng dẫn và sở thích cụ thể cho các công việc lặp lại, loại bỏ nhu cầu giải thích lại yêu cầu trong mỗi cuộc hội thoại mới.

Chuyển đổi giữa các phiên bản mô hình trong cuộc hội thoại để cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ phức tạp dựa trên nhu cầu hiện tại của bạn.

Tải lên các tệp PDF, bảng tính hoặc hình ảnh và đặt câu hỏi chi tiết về nội dung của chúng mà không cần phải trích xuất hoặc sao chép thông tin thủ công.

Tạo hình ảnh bằng các gợi ý hình ảnh AI và tinh chỉnh chúng bằng cách yêu cầu điều chỉnh cụ thể các yếu tố như bố cục, màu sắc hoặc phong cách.

Giới hạn của ChatGPT

Người dùng gói miễn phí sẽ trải nghiệm thời gian phản hồi chậm hơn trong giờ cao điểm và mất quyền truy cập vào các tính năng nâng cao như tạo hình ảnh và phân tích dữ liệu.

Các mô hình GPT tùy chỉnh do cộng đồng tạo ra có chất lượng đầu ra khác nhau đáng kể vì bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ chúng.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Thêm vào đó: $20/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

3. Claude

qua Claude

Claude xử lý các tài liệu dài và duy trì ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại kéo dài. Anthropic phát triển nó để xử lý các dự án phức tạp diễn ra qua nhiều lần trao đổi, giúp nó trở nên hữu ích cho công việc yêu cầu sự hiểu biết nhất quán theo thời gian.

Các tính năng Vision cho phép bạn tải lên biểu đồ, sơ đồ hoặc hình ảnh để phân tích và giải thích. Giao diện vẫn giữ được sự tối giản và không gây xao nhãng, tập trung vào cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của Claude

Tải lên nhiều tài liệu cùng lúc và đặt câu hỏi yêu cầu tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau để xác định các mẫu hoặc mâu thuẫn.

Yêu cầu viết theo các tông giọng và phong cách cụ thể, sau đó tinh chỉnh kết quả bằng cách mô tả chính xác cách bạn muốn điều chỉnh giọng điệu, cấu trúc hoặc mức độ trang trọng.

Phát triển mã trên nhiều nền tảng giao dịch trong khi trợ lý ghi nhớ các lựa chọn kiến trúc, quy ước đặt tên và yêu cầu dự án của bạn từ các tin nhắn trước đó.

Giới hạn của Claude

Trợ lý đôi khi từ chối các yêu cầu hợp lý, áp dụng các chính sách nội dung quá thận trọng có thể làm gián đoạn các quy trình làm việc hợp lệ.

Quyền truy cập miễn phí sẽ bị hạn chế trong các kỳ cao điểm, yêu cầu người dùng phải chờ đợi năm giờ trước khi tiếp tục cuộc hội thoại của mình.

Thông tin hiện tại yêu cầu kích hoạt rõ ràng khả năng tìm kiếm web vì cơ sở kiến thức có ngày hết hạn.

Giá cả của Claude

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Max: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4. 4/5 (65+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Claude AI

4. Google Gemini

qua Gemini

Google Gemini kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Google hiện có của bạn. Nền tảng này tích hợp với Gmail, Drive, Tài liệu Google và Lịch Google, cho phép bạn tìm kiếm qua các tệp cá nhân và thông tin mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại.

Các phần mở rộng lấy dữ liệu từ YouTube, Bản đồ và Flights, mở rộng khả năng thực hiện công việc của bạn trong một giao diện duy nhất. Bạn có thể soạn thảo nội dung và xuất trực tiếp vào các ứng dụng Google Không gian Làm việc, loại bỏ quy trình sao chép-dán thông thường.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Soạn thảo tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày có thể được nhập trực tiếp vào các ứng dụng Google Workspace mà vẫn giữ nguyên định dạng.

Chuyển đổi giữa nhập văn bản, truy vấn bằng giọng nói và tải lên hình ảnh trong cùng một chủ đề cuộc hội thoại dựa trên tình huống hiện tại của bạn.

Tự động lấy thông tin thời gian thực từ Google Search trong các cuộc hội thoại về các sự kiện hiện tại, sự thật hoặc dữ liệu cập nhật.

Giới hạn của Google Gemini

Các phần mở rộng kết nối với dịch vụ Google hoạt động không nhất quán trên các loại tài khoản khác nhau, với tài khoản Không gian Làm việc gặp nhiều hạn chế hơn ở một số khu vực.

Các phản hồi đôi khi ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ của Google, ngay cả khi các lựa chọn thay thế có thể phù hợp hơn với câu hỏi hoặc nhu cầu cụ thể của bạn.

Giá cả của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng

Google AI Ultra: $249.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

📚 Xem thêm: Top các lựa chọn thay thế Google Gemini AI đáng thử ngay bây giờ

5. Perplexity AI

qua Perplexity AI

Perplexity AI hoạt động như một công cụ nghiên cứu trích dẫn nguồn gốc. Mỗi phản hồi đều bao gồm các trích dẫn có thể nhấp vào, liên kết đến tài liệu gốc, cho phép bạn xác minh thông tin và khám phá các chủ đề sâu hơn.

Chế độ Tập trung giới hạn tìm kiếm vào các loại nguồn cụ thể, như bài báo học thuật, thảo luận trên Reddit hoặc video YouTube. Bộ sưu tập cho phép bạn tổ chức các tìm kiếm liên quan theo chủ đề, xây dựng cơ sở kiến thức cho các dự án đang diễn ra kéo dài qua nhiều phiên làm việc.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Xác minh các tuyên bố bằng cách nhấp vào các trích dẫn trong văn bản liên kết trực tiếp đến nguồn tài liệu, cho phép bạn đọc nội dung gốc và đánh giá độ tin cậy của nó.

Theo dõi các đề xuất do AI tạo ra cho các câu hỏi liên quan xuất hiện sau mỗi câu trả lời, khám phá những kết nối và góc nhìn mà bạn có thể đã bỏ qua.

Truy cập thông tin mới nhất thông qua các tìm kiếm web tự động được thực hiện với mỗi truy vấn, đảm bảo các phản hồi phản ánh những phát triển và cập nhật mới nhất.

Giới hạn của Perplexity AI

Tài khoản miễn phí có giới hạn hàng ngày đối với các tìm kiếm nâng cao, hạn chế truy cập vào các mô hình mạnh mẽ hơn khi bạn cần nghiên cứu sâu hơn.

Các phản hồi ưu tiên sự ngắn gọn hơn là độ sâu, đôi khi thiếu sự tinh tế và chi tiết.

Chất lượng trích dẫn hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn có sẵn, đôi khi phải dựa vào các trang web không có uy tín cao, không hoàn toàn hỗ trợ cho các tuyên bố được nêu ra.

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Giá tối đa: $200/tháng

Enterprise Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Max: $325/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Perplexity AI

Biến kết quả AI của bạn thành hiện thực với ClickUp

Các gợi ý Meta AI tốt có thể thay đổi mọi thứ. Chúng giúp làm rõ ý tưởng, làm sắc nét ý tưởng và giúp bạn đi thẳng vào vấn đề nhanh hơn.

Nhưng chỉ có các gợi ý thôi thì chưa đủ. Bạn vẫn cần một nơi để ý tưởng trở thành kế hoạch, kế hoạch trở thành hành động, và hành động dẫn đến kết quả thực tế.

Đó là nơi công việc hoặc tiến triển hoặc bị đình trệ, và thường là nơi bắt đầu của tình trạng chuyển đổi tab lộn xộn.

ClickUp giữ toàn bộ luồng trong một nơi duy nhất. Bạn brainstorm bằng ClickUp Brain, đưa các ý tưởng trực tiếp vào công việc và tiến hành công việc mà không cần phải thiết lập lại bối cảnh mỗi năm phút.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Meta AI có thể sử dụng các gợi ý và kết quả đầu ra để cải thiện mô hình của mình, tùy thuộc vào cài đặt bảo mật và cách sử dụng nền tảng của bạn. Tốt nhất là bạn nên xem xét chính sách bảo mật của Meta và tránh chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc bí mật.

Các đề xuất của Meta AI hoạt động tốt với cách diễn đạt tự nhiên, mô tả chi tiết và được thiết kế để phản hồi nhanh chóng trên các nền tảng của Meta như Facebook, Instagram và WhatsApp. Các đề xuất của ChatGPT phù hợp hơn cho các yêu cầu chi tiết, có cấu trúc cần câu trả lời dài hơn hoặc phức tạp hơn.

Các gợi ý hình ảnh Meta AI tốt nhất thường rõ ràng và cụ thể, thường dài từ một đến ba câu. Quá ngắn có thể gây mơ hồ, và quá dài có thể làm AI bối rối. Hãy tập trung cung cấp đủ bối cảnh mà không quá tải chi tiết.

Đúng vậy, Meta AI có thể tạo ra cả văn bản và hình ảnh từ một lời nhắc duy nhất. Bạn có thể mô tả chi tiết những gì bạn muốn, và AI sẽ tạo ra nội dung văn bản, hình ảnh hoặc cả hai, tùy thuộc vào yêu cầu.