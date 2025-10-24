10 Mẫu Notion ADHD Tốt Nhất Cho Tập Trung và Năng Suất

Hiện nay, khoảng 404 triệu người trưởng thành trên toàn thế giới đang sống chung với ADHD. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống năng suất không được thiết kế dành cho não bộ có sự khác biệt về thần kinh của họ.

Chúng tôi hiểu cảm giác khi phải đối mặt với một cuốn lịch trình cứng nhắc trong khi thách thức lớn nhất của bạn là mất kiểm soát thời gian. Các công việc bị bỏ sót, thời gian trôi qua mà không để ý, và một kế hoạch hàng ngày đơn giản bỗng chốc trở thành một đống công việc chưa hoàn thành.

Nếu không có các mẫu dành cho người ADHD, chu kỳ này sẽ lặp lại, khiến những người có sự khác biệt về thần kinh bị mắc kẹt trong sự bực bội thay vì luồng.

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và sử dụng một hệ thống phù hợp với công việc của bạn, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu Notion ADHD tốt nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng NGAY LẬP TỨC.

Các mẫu Notion ADHD tốt nhất trong nháy mắt

Điều gì làm nên một mẫu Notion ADHD tốt?

Không phải mọi mẫu năng suất đều có cùng một cách công việc cho mọi người, đặc biệt nếu bạn là người có sự khác biệt về thần kinh hoặc dễ bị choáng ngợp bởi sự phức tạp. Khi đánh giá một mẫu Notion ADHD, đây là những yếu tố nên hướng dẫn quyết định của bạn:👇

Bố cục đơn giản và tối giản: Tìm kiếm mẫu Notion thân thiện với ADHD ưu tiên các bảng điều khiển gọn gàng, biểu tượng tối giản và điều hướng dễ dàng. Chỉ cần nhìn lướt qua, bạn nên biết ngay việc cần làm tiếp theo vì quá nhiều màu sắc hoặc tiện ích sẽ gây ra sự choáng ngợp thay vì sự rõ ràng.

Tăng cường khả năng hiển thị thời gian và công việc: Các gợi ý trực quan giúp duy trì sự tập trung khi bạn mất kiểm soát thời gian. Chọn mẫu Notion hiển thị công việc liên kết với lịch hoặc chế độ xem dòng thời gian, phân tích hàng ngày, hoặc thậm chí thanh tiến độ phản ánh thời gian đã dành và kết quả đạt được.

Tính năng ưu tiên tích hợp: Mọi thứ có thể cảm thấy cấp bách cùng lúc, dẫn đến tình trạng bế tắc trong quyết định. Đảm bảo mẫu bảng điều khiển thân thiện với ADHD cho phép bạn xếp hạng các công việc dựa trên mức độ cấp bách. Hoặc nó nên nổi bật một công việc 'trọng tâm chính' của ngày.

Quản lý thời gian theo khung giờ: Một trong những thách thức chính của ADHD là mất tập trung giữa chừng khi công việc. Bạn cần một mẫu lịch trình kỹ thuật số có đồng hồ Pomodoro, chế độ tập trung có thể chuyển đổi, hoặc khu vực ghi chú nhanh để ghi lại những yếu tố gây xao nhãng.

Theo dõi thói quen và lịch trình: Tìm kiếm một sổ tay ADHD có tích hợp công cụ đang theo dõi thói quen đơn giản vào bảng điều khiển hàng ngày hoặc hàng tuần. Như vậy, bạn (với tư cách là người dùng) hoặc huấn luyện viên ADHD của bạn có thể đánh dấu hoàn thành công việc nhanh chóng và đảm bảo có thể truy cập trên thiết bị di động.

Tích hợp: Mẫu Notion thân thiện với ADHD của bạn nên tích hợp với các ứng dụng và công cụ kỹ thuật số khác mà bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để theo dõi tiến độ và cung cấp sự khích lệ tích cực.

👀 Bạn có biết? Phụ nữ thường được chẩn đoán ADHD muộn hơn nam giới khoảng 4 năm. Các lý do có thể là: Những kỳ vọng xã hội và văn hóa làm giảm nhẹ các triệu chứng thiếu tập trung.

Tiêu chí chẩn đoán dựa trên các mẫu triệu chứng ở nam giới

Hành vi che giấu và bù đắp ở nữ giới

Chẩn đoán sai các rối loạn tâm trạng trước khi ADHD được nhận diện

📚 Đọc thêm: Những cuốn sách hay nhất giúp bạn quản lý ADHD

Mẫu Notion ADHD miễn phí

Hãy cùng khám phá các mẫu Notion thân thiện với ADHD miễn phí. Chúng được tạo ra bởi sinh viên, người tạo và những người đam mê năng suất, những người hiểu rõ những thách thức mà ADHD mang lại.

Các mẫu Notion và kế hoạch cuộc sống ADHD này là điểm khởi đầu. Tải xuống chúng, bắt đầu sử dụng và xem gì phù hợp với bạn — hoặc điều chỉnh hệ thống để phù hợp với nhu cầu của bạn.

1. Mẫu Bộ công cụ chinh phục ADHD

qua Notion

Mẫu ADHD Mastery Toolkit Template mang lại sự tập trung, cấu trúc và tiến độ cho cuộc sống hàng ngày của bạn.

Nó có tích hợp đồng hồ Pomodoro, giúp bạn bắt đầu các phiên làm việc tập trung mà không bị phân tâm bởi việc chuyển đổi ứng dụng. Sổ tay cuộc sống thân thiện với ADHD này có các phần riêng biệt cho công việc cá nhân và công việc chuyên nghiệp.

Sổ tay với chế độ Tối là công cụ hữu ích cho những người có sự khác biệt về thần kinh, giúp họ có sự linh hoạt và thuận tiện trong việc lập kế hoạch.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo danh sách công việc cho ADHD để quản lý các trách nhiệm hàng ngày và cải thiện kỹ năng quản lý thời gian.

Truy cập các thông tin được tuyển chọn thông qua một wiki kiến thức ADHD, mang các tài nguyên và chiến lược vào không gian làm việc của bạn.

Xây dựng sự nhất quán với công cụ theo dõi thói quen đơn giản, khuyến khích những hành động nhỏ, lặp lại mỗi ngày.

Ghi chép những suy ngẫm ý nghĩa bằng sổ tay ghi chép một dòng mỗi ngày, giúp việc theo dõi tiến độ trở nên nhanh chóng và bền vững.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai mắc ADHD cần một hệ thống có cấu trúc kết hợp kế hoạch, xây dựng thói quen và quản lý thời gian trong một bảng điều khiển duy nhất.

⚡ Kho mẫu: Các mẫu ADHD tốt nhất để giúp bạn quản lý công việc tại nơi làm việc

2. Mẫu Lịch Trình ADHD/Năng Suất

qua Notion

Có những ngày não bộ của bạn cảm thấy như một trình duyệt với 40 tab mở. Vào những ngày đó, mẫu lịch trình ADHD/Năng suất Notion sẽ cung cấp cho bạn một giao diện đơn giản và tập trung để làm công việc. Nó thêm đủ cấu trúc để giúp bạn duy trì tiến độ mà không gây cảm giác nặng nề hay căng thẳng. Bạn có thể ghi chép nhanh chóng, làm rõ suy nghĩ và cảm thấy kiểm soát tốt hơn.

Có ba thành phần chính trong kế hoạch cuộc sống Notion này: Bảng Brain Dump, nơi an toàn để lưu trữ những ý tưởng ngẫu nhiên để chúng không làm phân tâm bạn; Danh sách công việc hàng ngày, giúp các công việc ngắn gọn và dễ dàng hoàn thành chỉ với một cú nhấp chuột; và hộp Little Joys of Today, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn tận hưởng những thành công nhỏ, hoàn hảo cho những ngày khi việc quản lý triệu chứng cảm thấy khó khăn hơn bình thường.

Cuộc sống sẽ ra sao nếu bạn không thể tìm thấy những khoảnh khắc vui vẻ giữa tất cả những ồn ào!

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Điều chỉnh thói quen nhanh chóng với công cụ theo dõi thói quen linh hoạt, không trừng phạt những ngày bỏ lỡ.

Giữ vững lịch trình hàng ngày với một kế hoạch lịch trình cung cấp cấu trúc nhẹ nhàng.

Sử dụng chế độ xem lịch để nắm bắt tổng quan về lịch trình của bạn mà không bị rối mắt bởi các chi tiết thừa.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn một hệ thống nhẹ nhàng, linh hoạt giúp việc lập kế hoạch trở nên hỗ trợ thay vì áp đảo.

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng Bullet Journal để quản lý dự án và duy trì tiến độ

3. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ADHD

qua Notion

Mẫu Quản lý Công việc ADHD được thiết kế dành cho những người thường xuyên đối mặt với danh sách công việc dài và không biết bắt đầu từ đâu.

Thay vì để mọi thứ trên một trang quá tải, mẫu này sắp xếp các công việc theo mức độ khẩn cấp, tầm quan trọng và thậm chí là thời lượng thực hiện. Bạn có thể nhanh chóng nhận biết những mục cần xử lý ngay lập tức, những mục có thể chờ đợi và những mục đáng để lên lịch trong các khối thời gian tập trung.

Bảng điều khiển trong mẫu Notion cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh chóng về số lượng công việc khẩn cấp, tùy chọn hoặc đã hoàn thành. Nó cũng giúp bạn tránh việc chuyển đổi ngữ cảnh. Bạn không còn phải chuyển đổi giữa nhiều trang, ứng dụng hoặc danh sách công việc để tìm việc cần làm tiếp theo.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia công việc thành các phần nhỏ bằng phương pháp chia khối thời gian , giúp các công việc dài trở nên dễ dàng hơn.

Ưu tiên thông minh hơn với tính năng sắp xếp theo thời lượng, giúp bạn chọn các công việc phù hợp với năng lượng hiện tại của mình.

Sử dụng danh sách công việc đã hoàn thành như một hệ thống thưởng trực quan để củng cố tiến độ và giảm cảm giác tội lỗi vì chưa hoàn thành công việc.

✅ Phù hợp cho: Những người có sự khác biệt về thần kinh và học sinh cần một công cụ hỗ trợ ra quyết định được tích hợp trực tiếp vào sổ tay, giúp dễ dàng bắt đầu mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu AI có thể giúp bạn xác định các mục khẩn cấp và quan trọng? ClickUp Brain, AI nhận thức ngữ cảnh của ClickUp, quét Không gian Làm việc ClickUp của bạn để xác định các mục quan trọng. Nó cũng đề xuất thứ tự hoàn thành chúng, cùng với các mốc thời gian khả thi dựa trên dữ liệu quá khứ của bạn. Tối ưu hóa cuộc sống của bạn với tính năng ưu tiên công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp Brain.

4. Mẫu Nhật ký Thông minh cho ADHD

qua Notion

Đối với nhiều người mắc ADHD, suy nghĩ và cảm xúc có thể cảm thấy lộn xộn, và khó nhận ra các mô hình cho đến khi căng thẳng bắt đầu tích tụ. Mẫu Nhật ký Thông minh ADHD giúp làm rõ những mô hình đó.

Mẫu lịch trình ADHD này kết hợp giữa nhật ký hàng ngày và đang theo dõi tâm trạng. Điều này có nghĩa là gì đối với bạn? Bạn không chỉ theo dõi những gì đã xảy ra trong ngày mà còn ghi lại cảm xúc của mình trong suốt quá trình đó.

Bạn sẽ có một lịch tâm trạng trực quan và bản đồ nhiệt, giúp các bản ghi này dễ dàng hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo dõi thời điểm năng lượng của bạn giảm sút hoặc động lực tăng cao, cùng với các yếu tố kích hoạt tương ứng.

Điều làm cho nó hữu ích là Mind Log được xây dựng dựa trên nguyên tắc của liệu pháp nhận thức hành vi (CBT), biến những suy ngẫm hàng ngày thành công cụ để nâng cao nhận thức về bản thân và sự minh mẫn tinh thần.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi sự nhất quán với công cụ đếm chuỗi giúp bạn duy trì thói quen ghi chép hàng ngày.

Khám phá thiết kế thân thiện với ADHD, đơn giản và tập trung.

Sắp xếp các lĩnh vực cuộc sống (cá nhân, mục tiêu, du lịch, ước mơ) vào các thư mục riêng biệt để phân chia rõ ràng hơn.

Truy cập bố cục được tối ưu hóa hoàn toàn cho cả máy tính để bàn và thiết bị di động, giúp việc ghi chép không còn bị giới hạn bởi một thiết bị duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Những người mắc ADHD muốn cải thiện sức khỏe tinh thần và hiểu rõ bản thân bằng cách ghi chép cảm xúc và xây dựng một kế hoạch cuộc sống ADHD nhất quán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mặc dù mẫu Sổ tay Thông minh ADHD trong Notion là một khởi đầu tuyệt vời, đôi khi một ứng dụng ghi chép kỹ thuật số chuyên dụng có thể cung cấp cho bạn các tính năng bổ sung như đang theo dõi tâm trạng, gợi ý hướng dẫn hoặc ghi chép nhanh trên điện thoại di động.

5. Mẫu theo dõi mục tiêu và khám phá cho ADHD

Viết ra mục tiêu của bạn, chẳng hạn như trở nên tự tin hơn hoặc tiết kiệm nhiều tiền hơn, là điều quan trọng. Nhưng việc có một hệ thống giúp bạn biến những mong muốn này thành thành tựu cũng quan trọng không kém.

Giới thiệu: Mẫu ADHD Goal Tracker & Discovery. Mẫu này tách biệt các mục tiêu cụ thể (như tiết kiệm $5.000 hoặc đang theo dõi số liệu tập luyện) với các mục tiêu trừu tượng (như cải thiện sự tự tin hoặc tập trung), giúp mọi thứ trở nên rõ ràng và dễ thực hiện hơn trong công việc.

Mẫu Notion này có một bảng tính khám phá mục tiêu tương tác, hướng dẫn bạn làm rõ những gì thực sự quan trọng và chuyển đổi chúng thành các kết quả thực tế, có thể theo dõi. Nó tương thích với cả thiết bị di động và máy tính để bàn, và bạn có thể nói vào micro để hệ thống ghi lại những suy ngẫm hàng ngày của bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi kết quả đo lường được với công cụ theo dõi mục tiêu cụ thể sử dụng số liệu và thanh tiến độ

Giữ động lực với công cụ theo dõi mục tiêu trừu tượng, giúp bạn thực hiện các hành động hàng ngày cho những mục tiêu khó đo lường

Trải nghiệm cộng đồng sôi động của những người bạn ADHD

✅ Phù hợp cho: Người mắc ADHD, học sinh hoặc chuyên gia gặp khó khăn trong việc đặt mục tiêu mơ hồ và mong muốn một khung làm việc giúp biến những giấc mơ trừu tượng thành các mục tiêu có thể đo lường được

6. Mẫu Nhật ký ADHD và Theo dõi Tâm trạng

qua Notion

Mẫu Sổ tay ADHD và Nhật ký cảm xúc kết hợp giữa sổ tay ADHD hàng ngày để ghi chép nhanh chóng với nhật ký triệu chứng ADHD để theo dõi cách não bộ và cơ thể phản ứng trong suốt ngày.

Khi cảm xúc tiêu cực ập đến, sổ tay "Xử lý Sự kiện Tiêu cực" tích hợp sẵn sẽ hướng dẫn bạn sắp xếp cảm xúc thay vì để chúng tích tụ. Và nếu bạn thiếu thời gian, sổ ghi chép tâm trạng 90 giây cung cấp cách nhanh chóng để kiểm tra và nhận ra các mẫu cảm xúc.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng các nút và màu sắc được thiết kế theo phong cách gamification để việc ghi chép cảm xúc trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề

Đặt hẹn giờ và nhắc nhở để tránh bị cuốn vào những phiên ghi chép kéo dài vô tận

Hãy để AI phân tích các mục nhập của bạn để tóm tắt cảm xúc và phát hiện các mẫu ẩn

Tùy chỉnh mọi thứ để phù hợp với thói quen của bạn, dù bạn thích ghi chú nhanh hay ghi chép chi tiết

✅ Phù hợp cho: *Người dùng ADHD muốn có hệ thống kiểm tra tinh thần cân bằng giữa tốc độ và độ sâu, giúp họ đang theo dõi cảm xúc và quản lý sức khỏe tinh thần

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đang hoạt động hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên của họ để quản lý tác vụ. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy 65% người lao động có xu hướng tập trung vào những công việc dễ dàng thay vì các nhiệm vụ có giá trị cao mà không có sự ưu tiên hiệu quả. Các ưu tiên công việc ClickUp thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp dễ dàng xác định các công việc quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

7. Mẫu theo dõi thói quen và thói quen hàng ngày cho ADHD

qua Notion

Nếu buổi sáng của bạn cảm thấy hỗn loạn và buổi tối trôi qua quá nhanh, mẫu theo dõi thói quen và thói quen ADHD này sẽ giúp bạn ổn định ngày của mình với các thói quen được thiết kế riêng cho não bộ của bạn.

Có một phần lịch trình buổi sáng và buổi tối đã được xây dựng sẵn, giải thích khoa học đằng sau lý do tại sao nó là công việc.

Còn có một quy trình "Anti-ADHD Rutt" giúp xua tan sương mù trí óc trong vòng chưa đầy năm phút, mà bạn có thể sử dụng khi động lực giảm xuống mức thấp nhất.

Đối với công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, phần ‘Get Ready for Focus’ giúp bạn tập trung lâu hơn mà không bị phân tâm.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng các ô đánh dấu có yếu tố trò chơi và nút kích thích dopamine, giúp việc hoàn thành thói quen trở nên thú vị và đầy động lực

Giữ tinh thần lạc quan với những lời động viên tích hợp sẵn khi bạn thực hiện các thói quen hàng ngày

Truy cập các video hướng dẫn và tài liệu hướng dẫn văn bản để học từng quy trình theo tốc độ của riêng bạn

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai gặp khó khăn với thói quen không đều đặn và muốn có một cấu trúc dựa trên khoa học cho buổi sáng, buổi tối và các phiên tập trung

8. Mẫu Lịch Trình Tuần Cho Người Bị ADHD

qua Notion

Mẫu Lịch Tuần ADHD cung cấp cho bạn một luồng ghi chép và tổ chức rõ ràng. Thay vì giữ các công việc trong đầu, hãy nhanh chóng ghi lại chúng vào phần Ghi Chép Nhanh, sau đó sắp xếp chúng vào các kế hoạch hàng ngày hoặc hàng tuần.

Khi nói đến chế độ xem lập kế hoạch hàng tuần, bạn có thể nhìn lại tuần vừa qua, điều chỉnh ưu tiên và tạo ra một kế hoạch thực tế cho những ngày sắp tới. Điều này giúp giảm bớt áp lực phải bắt đầu lại từ đầu mỗi Monday.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xây dựng cấu trúc với danh sách kiểm tra hàng ngày theo bước, hướng dẫn kế hoạch và đánh giá

Sử dụng đồng hồ Pomodoro tích hợp để công việc theo các khoảng thời gian tập trung và đánh giá tiến độ của bạn vào cuối ngày

Sắp xếp mục tiêu và nhắc nhở trong các phần riêng biệt để hiển thị hàng tuần

Bạn đang theo dõi năng lượng và năng suất làm việc của mình trong suốt tuần với các gợi ý đánh giá và ghi chú

✅ Phù hợp cho: Những người chuyên nghiệp mắc ADHD gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian và mong muốn có một hệ thống reset hàng tuần vừa có cấu trúc vừa linh hoạt

9. Mẫu Lịch Trình Tập Trung Hàng Ngày (ADHD & Beyond)

qua Notion

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc ưu tiên công việc, mẫu Notion này dành cho bạn. Mẫu Lịch trình Tập trung Hàng ngày (ADHD & Beyond) cho phép bạn ghi lại tối đa ba công việc chính trong mẫu.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm các công việc tùy chọn.

Khu vực Brain Dump của mẫu hoạt động như một hộp thư đến tinh thần. Mọi ý tưởng, sự phân tâm hoặc nhắc nhở đều được ghi lại ngay lập tức trước khi chúng chiếm lấy sự tập trung của bạn. Sau đó, bạn có thể xử lý những ghi chú này thành công việc hoặc đơn giản là xóa chúng đi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xây dựng sự nhất quán từng bước với công cụ theo dõi thói quen hàng tuần, khen thưởng tiến độ mà không gây áp lực với các biểu đồ phức tạp

Nhìn chế độ xem toàn cảnh về các mục tiêu chính của tuần, được sắp xếp theo ngày để dễ dàng lập kế hoạch

Thưởng thức thiết kế tối giản, không gây xao nhãng với định dạng gọn gàng, biểu tượng cảm xúc và bố cục giúp duy trì sự tập trung

✅ Phù hợp cho: Học sinh hoặc chuyên gia ADHD muốn có một cách tối giản nhưng hiệu quả để duy trì sự tập trung hàng ngày, đặc biệt nếu danh sách việc cần làm dài thường gây phản tác dụng

⭐ Bonus: Những ý tưởng hay nhất thường bị lãng quên nếu không được ghi lại ngay lập tức. Với tính năng Talk to Text của ClickUp, bạn có thể nói ra các công việc, ghi chú và nhắc nhở khi chúng xuất hiện và chúng sẽ được chuyển đổi thành văn bản ngay lập tức trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể kích hoạt tính năng này trong ứng dụng AI Super App trên desktop của ClickUp — ClickUp Brain MAX. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người có ADHD, thường nảy ra ý tưởng giữa chừng khi đang làm việc hoặc lướt web. Thay vì phải ngắt quãng tập trung để gõ phím, bạn có thể ghi âm nhanh các công việc cần làm, suy nghĩ hoặc ghi chú cuộc họp và sắp xếp chúng sau. Ngoài ra, nó kết nối trực tiếp với ClickUp, giúp bạn có thể tìm kiếm, tóm tắt hoặc thậm chí giao nhiệm vụ dựa trên những gì bạn đã nói.

10. Mẫu Lịch Trình ADHD Tất Cả Trong Một

qua Notion

Hãy xem mẫu ADHD Planner All-in-One Template như một bảng điều khiển chăm sóc bản thân. Nó sử dụng kỹ thuật Pomodoro để chia thời gian công việc của bạn thành các khoảng thời gian 25 phút.

Sử dụng mẫu này để phản ánh về ngày của bạn, đang theo dõi thói quen, quản lý ngân sách hoặc thậm chí chi tiêu bốc đồng, và sắp xếp cảm xúc.

Nó cũng bao gồm các công cụ thú vị như danh sách ước mơ, nhật ký ước mơ, bảng thưởng và ma trận Eisenhower. Tất cả đều được thiết kế để giúp bạn duy trì sự tổ chức trong khi vẫn giữ được tính linh hoạt và dễ theo dõi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Truy cập hơn 30 mẫu kế hoạch tích hợp sẵn, bao gồm các lĩnh vực từ kế hoạch hàng ngày và hàng tuần đến quản lý tài chính, sức khỏe, học tập và theo dõi công việc gia đình

Sử dụng các mẫu dành riêng cho ADHD như Kế hoạch Tập trung, Biểu đồ Thưởng, Ưu tiên Mục tiêu và Danh sách Dọn dẹp, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của những người có sự khác biệt về thần kinh

Lịch trình hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng bao gồm các phần như ghi chú công việc, ghi chú nhanh, danh sách mua sắm và phần phản ánh hàng ngày

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai mắc ADHD hoặc những người đang tìm kiếm một công cụ quản lý cuộc sống toàn diện, có cấu trúc để duy trì sự tập trung, tổ chức và nhất quán trong cả mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn phải đối mặt với hàng chục suy nghĩ cùng lúc, việc quyết định việc cần làm tiếp theo có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Ma trận Eisenhower giúp bằng cách chia các công việc thành các danh mục rõ ràng, như cấp bách, quan trọng và mọi thứ khác. Mẫu Ma trận Eisenhower của ClickUp giúp bạn có khởi đầu thuận lợi. Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các công việc của bạn vào các danh mục rõ ràng và tập trung vào những điều thực sự quan trọng bằng cách sử dụng mẫu ClickUp Eisenhower ma trận Đối với những người có ADHD, phương pháp này hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp với: Sử dụng mã màu cho các công việc để ưu tiên được hiển thị ngay lập tức

Phân chia các công việc "cấp bách và quan trọng" thành các bước nhỏ để tránh quá tải

Lên lịch cho các mục tiêu "quan trọng nhưng không cấp bách" vào lịch của bạn để chúng không bị lãng quên

Cài đặt các bộ đếm thời gian nhanh (phong cách Pomodoro) cho các mục việc cần làm ngay lập tức để tạo sự cấp bách và tập trung Với điều này, bạn sẽ có một hệ thống giúp việc thực hiện trở nên dễ dàng và mang lại nhiều phần thưởng hơn.

Giới hạn của Notion

Notion là một công cụ năng suất toàn diện tuyệt vời, nhưng người dùng thường chỉ ra một số nhược điểm trong các đánh giá của họ. Dưới đây là một số nhược điểm phổ biến mà bạn nên biết:

Đường cong học tập khá dốc. Cần thời gian để làm quen với các khối, cơ sở dữ liệu và công thức

Có thể trở nên chậm chạp hoặc giật lag khi xử lý các trang lớn hoặc cơ sở dữ liệu lớn, đặc biệt là trên thiết bị di động

Không hoạt động tốt khi offline vì hầu hết các tính năng yêu cầu kết nối internet

Các tính năng tích hợp sẵn giới hạn như theo dõi thời gian, biểu đồ hoặc báo cáo nâng cao

Công thức trong Notion khá phức tạp và không hoạt động giống như trong Excel hoặc Google Trang tính

Việc sao chép hoặc di chuyển nội dung bên trong các chuyển đổi (drop-downs) có thể gây phiền toái

Mẫu Notion thay thế

Mặc dù Notion được ưa chuộng vì các quy trình làm việc thân thiện với ADHD, nhiều người dùng vẫn mong muốn có thêm tính năng tự động hóa, nhắc nhở và cấu trúc tích hợp sẵn.

Các mẫu có sẵn của ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời thay thế cho Notion. Chúng không chỉ giúp tổ chức các công việc của bạn mà còn:

Tự động hóa các bước thường ngày

Gửi nhắc nhở thông minh cho các công việc lặp lại

Thích ứng với phong cách công việc của bạn

Tích hợp lịch của bạn trực tiếp với danh sách công việc

Đừng chỉ tin lời chúng tôi! Đây là những gì một người dùng ADHD nói về ClickUp :

Tôi sống chung với chứng ADHD nặng, và ClickUp thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước đây, tôi thường rơi vào tình trạng quá tải, quên mất những việc cần làm nhiều lần trong ngày. Bây giờ, tôi chỉ cần mở ứng dụng—cho dù trên laptop hay điện thoại—và mọi thứ đều ở đó, được sắp xếp theo các danh mục tôi đã cài đặt. Được phân loại theo ngày đáo hạn và ưu tiên, nó giúp tôi duy trì tiến độ mà không bị rối loạn tinh thần. Với các tính năng tích hợp sẵn của ClickUp (mà trước đây tôi phải trả thêm phí cho các công cụ khác), cuối cùng tôi cảm thấy có thể hoạt động một cách rõ ràng và tự tin.

Tôi sống chung với chứng ADHD nặng, và ClickUp thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước đây, tôi thường rơi vào tình trạng quá tải, quên mất những việc cần làm nhiều lần trong ngày. Bây giờ, tôi chỉ cần mở ứng dụng—cho dù trên laptop hay điện thoại—và mọi thứ đều ở đó, được sắp xếp theo các danh mục tôi đã cài đặt. Được phân loại theo ngày đáo hạn và ưu tiên, nó giúp tôi duy trì tiến độ mà không bị rối loạn tinh thần. Với các tính năng tích hợp sẵn của ClickUp (mà trước đây tôi phải trả thêm phí cho các công cụ khác), cuối cùng tôi cảm thấy có thể hoạt động một cách rõ ràng và tự tin.

Hãy cùng xem qua các mẫu lịch trình cuộc sống tốt nhất từ ClickUp mà bạn có thể sử dụng để công việc hiệu quả hơn với ADHD.

1. Mẫu Lịch Trình Lập Kế Hoạch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập bản đồ công việc, sự kiện và hạn chót trong một nơi duy nhất bằng mẫu lịch kế hoạch ClickUp Calendar Planner Template

Bạn có bao giờ cảm thấy lịch trình của mình lộn xộn giữa các mảnh giấy ghi chú, ứng dụng và những ý tưởng lơ mơ? Mẫu Lịch Trình ClickUp Calendar Planner sẽ gom tất cả vào một lịch trình màu sắc, không gây xao nhãng, giúp việc lập kế hoạch trở nên khả thi. Nó cung cấp cho bạn một bố cục trực quan rõ ràng, cho thấy điều gì sắp tới, điều gì cấp bách và điều gì có thể an toàn để hoãn lại.

Đối với những người có ADHD, đây là cách để nhìn tổng quan về tuần của bạn và ngừng do dự về những gì xứng đáng được chú ý. Điểm hay nhất là bạn có thể tùy chỉnh nó đơn giản hoặc chi tiết tùy theo nhu cầu mà không bao giờ mất đi cái nhìn tổng quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kéo và thả các công việc hoặc sự kiện trực tiếp vào lịch để ngay lập tức hình dung ngày hoặc tuần của bạn

Sử dụng nhãn màu để nhanh chóng phân loại ưu tiên, sự kiện cá nhân và cam kết của đội nhóm

Lọc các hoạt động theo mức độ khẩn cấp, trạng thái hoặc loại để tránh bị quá tải và tập trung vào những gì quan trọng nhất hiện tại

Xuất hoặc chỉnh sửa hàng loạt các mục để đơn giản hóa việc quản lý khối lượng công việc lớn mà không mất kiểm soát

Thêm địa điểm sự kiện qua Google Maps và đính kèm hóa đơn, tệp đính kèm hoặc ghi chú để mọi thứ được kết nối chặt chẽ

✅ Phù hợp cho: Những người có sự khác biệt về thần kinh (neurodivergent) hoặc sinh viên cần một cách trực quan, miễn phí để tổ chức thời gian và giảm bớt mệt mỏi khi đưa ra quyết định

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn thích mẫu lịch ClickUp Calendar Planner, bạn sẽ yêu thích những gì lịch ClickUp Calendar đầy đủ có thể làm. Đây là công cụ năng suất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tự động điều chỉnh theo ưu tiên của bạn theo thời gian thực. Nó tự động khối thời gian tập trung, chuyển đổi công việc để tránh xung đột và thậm chí tự động lên lịch lại các mục quá hạn mà bạn không cần phải làm gì. Không chỉ vậy, bạn còn có thể: Tự động lên lịch các công việc ưu tiên để duy trì sự cân bằng trong khối lượng công việc và giảm bớt áp lực từ các hạn chót

Đồng bộ mượt mà với Lịch Google và Outlook để bạn không bao giờ bỏ lỡ sự kiện nào

Kéo và thả các công việc từ danh sách công việc chưa hoàn thành hoặc ưu tiên của bạn để ngay lập tức khối thời gian cho công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ

Sử dụng Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp để ghi chép, chuyển đổi văn bản và liên kết ghi chú cuộc họp trực tiếp với các công việc và tài liệu của bạn

Nhận các liên kết lịch trình thông minh để loại bỏ những cuộc trao đổi kéo dài khi lập kế hoạch cho cuộc họp

Tìm kiếm và nhận câu trả lời nhanh chóng trong Lịch ClickUp để kiểm tra tính khả dụng ngay lập tức Giữ vững lịch trình kế hoạch của bạn với ClickUp Calendar

🎥 Muốn xem cách ClickUp Calendar hoạt động? Xem video hướng dẫn nhanh này về cách nó tự động lên lịch công việc của bạn 👇

2. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các công việc cá nhân theo ngày đáo hạn, đang theo dõi ưu tiên và duy trì sự nhất quán với các mục tiêu hàng ngày bằng mẫu Lịch trình hàng ngày ClickUp

Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp giống như một huấn luyện viên năng suất cá nhân trong túi của bạn. Nó biến việc lập kế hoạch hàng ngày thành điều bạn thực sự mong đợi.

Với tính năng đếm chuỗi ngày liên tục, nó giúp bạn duy trì động lực để tuân thủ thói quen hàng ngày, mang lại cảm giác tiến độ đáng hài lòng mỗi ngày.

Thêm các ưu tiên được mã hóa màu sắc, và bạn sẽ không bao giờ lãng phí năng lượng tinh thần để xác định điều gì cần được ưu tiên hàng đầu. Mọi thứ đều nổi bật về mặt thị giác, giúp nó thân thiện với ADHD và không gây căng thẳng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs ngay trong cùng một không gian làm việc. Docs kết nối với các tác vụ, cho phép bạn kết hợp không gian suy nghĩ và thực hiện công việc. Đối với người dùng ADHD, điều này có nghĩa là ít chuyển đổi ngữ cảnh hơn và tăng cường sự rõ ràng về mặt tinh thần.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia công việc thành các bước nhỏ dễ quản lý với các công việc con, Danh sách kiểm tra công việc và ghi chú để cung cấp bối cảnh chi tiết hơn

Chuyển đổi giữa chế độ Xem dạng danh sách để ghi chép công việc nhanh chóng, hoặc chế độ Kanban để xem luồng công việc một cách trực quan, giúp bạn nhìn nhận ngày làm việc theo cách mà não bộ của bạn ưa thích

Tùy chỉnh kế hoạch với các trường tùy chỉnh ClickUp cho sức khỏe, công việc, phát triển cá nhân hoặc các lĩnh vực tập trung khác

Giữ đúng tiến độ với các nhắc nhở và tùy chọn công việc lặp lại để đảm bảo các mục quan trọng không bị bỏ sót

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai mắc ADHD muốn duy trì sự tổ chức, động lực và quản lý các công việc hàng ngày mà không cảm thấy quá tải

📚 Đọc thêm: Ứng dụng lịch trình hàng ngày tốt nhất để tổ chức ngày của bạn

3. Mẫu Lập Kế Hoạch Thời Gian Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức ngày của bạn một cách dễ dàng với mẫu ClickUp Daily Time Blocking Template để phân bổ thời gian tập trung, nghỉ ngơi và ưu tiên theo từng giờ

Nhiều lần, cả ngày trôi qua mà bạn không thể chỉ ra được mình đã làm gì. Đó chính là lúc mẫu ClickUp Daily Time Blocking Template giúp bạn khắc phục điều đó bằng cách gán cho mỗi giờ một nhiệm vụ cụ thể. Thay vì danh sách nhiệm vụ đơn điệu, bạn sẽ thấy lịch trình của mình được chia thành các khối thời gian trực quan với các trường tùy chỉnh như Thời lượng (để tránh đánh giá thấp thời gian), Danh mục (để phân biệt công việc và cuộc sống cá nhân) và Giai đoạn (để lập kế hoạch cho mức năng lượng vào buổi sáng, chiều và tối).

Điều làm cho phương pháp chia thời gian này trở nên mạnh mẽ hơn là bạn không còn phải đoán xem thời gian của mình đã đi đâu, mà thay vào đó, bạn sẽ thấy chính xác cách nó được sử dụng. Cấu trúc này mang lại sự bình tĩnh mà không cứng nhắc. Bạn biết khi nào cần tập trung, khi nào cần nạp lại năng lượng và khi nào chỉ cần thư giãn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hình dung toàn bộ ngày của bạn theo các khối, từ thời gian công việc tập trung đến thời gian nghỉ ngơi

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Hàng ngày, Hàng tuần hoặc Hàng tháng để lập kế hoạch hoàn toàn tùy chỉnh

Thêm ước lượng thời gian tích hợp để giữ cho mục tiêu thực tế và tránh quá tải công việc

Sử dụng ClickUp Bảng trắng và ma trận ưu tiên để loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng và duy trì động lực

✅ Phù hợp cho: Người dùng ADHD thích sử dụng bản đồ trực quan cho ngày của mình thay vì danh sách công việc không bao giờ kết thúc

▶️ Cách thức phân chia thời gian hoạt động như thế nào trong thực tế? Xem video dưới đây để tìm hiểu cách tận dụng tối đa thời gian bằng cách chia ngày của bạn thành các khối thời gian tập trung.

Hoàn hảo cho những ai mới bắt đầu với phương pháp chia khối thời gian hoặc cần làm mới để tăng cường năng suất.

📮 ClickUp Insight: 50% nhân viên vẫn phải làm việc tại văn phòng, mặc dù 48% ưa chuộng thiết lập làm việc linh hoạt để cân bằng cuộc sống và công việc tốt hơn. Kết quả là: Lịch trình cứng nhắc, mệt mỏi do di chuyển và kiểm soát ranh giới kém. 🚗💨 Với tính năng lên lịch tự động hóa và khối thời gian, Lịch của ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức trong mọi môi trường công việc. Dù bạn ở nhà hay tại văn phòng, quy trình công việc của bạn vẫn nhất quán trên ClickUp, và thời gian cá nhân của bạn luôn được bảo vệ! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

⚡ Thư viện mẫu: Lập kế hoạch vượt ra ngoài các công việc hàng ngày với các mẫu kế hoạch cuộc sống giúp bạn xác định mục tiêu dài hạn, đang theo dõi sự phát triển cá nhân và tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

4. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa ưu tiên và quy trình làm việc của nhóm với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Nếu danh sách việc cần làm của bạn dường như không bao giờ kết thúc, mẫu quản lý công việc ClickUp sẽ hoạt động như một quản lý dự án cá nhân cho bạn. Nó tập hợp mọi thứ, bao gồm hạn chót, ưu tiên và trách nhiệm của nhóm, vào một chế độ xem rõ ràng, giống như phần mềm quản lý công việc mạnh mẽ, nhưng được tùy chỉnh thành một mẫu sẵn sàng sử dụng.

Bạn cũng có thể thêm các chi tiết như mức độ cấp bách, thời gian cần thiết và người chịu trách nhiệm để biết chính xác những gì cần chú ý và khi nào. Điểm đặc biệt nằm ở tính linh hoạt của nó. Dù bạn đang theo dõi các công việc hàng ngày, ý tưởng mới hay danh sách công việc tồn đọng, mẫu này sẽ điều chỉnh theo phong cách của bạn và giúp bạn biến những ghi chú rời rạc thành tiến độ rõ ràng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đang theo dõi tiến độ với thanh hoàn thành theo phần trăm và cập nhật thời gian thực

Tự động hóa các cập nhật lặp lại với nhắc nhở công việc và thay đổi trạng thái

Lưu trữ tệp đính kèm, liên kết hoặc ngân sách trực tiếp bên trong các công việc để truy cập chỉ với một cú nhấp chuột

Chuyển đổi giữa chế độ xem cá nhân và chế độ xem nhóm để cân bằng giữa tập trung và hợp tác

✅ Phù hợp cho: Người làm việc tự do hoặc chuyên gia ADHD cần cấu trúc trực quan và một hệ thống đáng tin cậy để tránh quá tải và tăng cường trách nhiệm

🎥 Muốn nắm vững kỹ năng ưu tiên công việc? Xem video để học cách xây dựng hệ thống giúp các ưu tiên hàng đầu của bạn luôn được ưu tiên hàng đầu.

⭐ Bonus: Cuộc họp với các Trợ lý AI của ClickUp — những trợ lý công việc tích hợp sẵn giúp bạn xử lý những công việc nhỏ nhặt, để bạn có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng. Từ việc tự động phân công công việc đến soạn thảo bản cập nhật, họ giúp duy trì quy trình làm việc của bạn ngay cả khi bạn cần nghỉ ngơi.

5. Mẫu Lịch Sống ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp ưu tiên, đặt mục tiêu SMART và đồng bộ các lĩnh vực cuộc sống với trách nhiệm bằng mẫu Lịch trình Cuộc sống ClickUp để có một lộ trình cân bằng

Cuộc sống có thể cảm thấy như một cơn lốc xoáy của ý tưởng, mục tiêu và trách nhiệm nếu bạn mắc ADHD. Mẫu Kế Hoạch Cuộc Sống ClickUp giúp bạn mang lại sự bình tĩnh cho sự hỗn loạn bằng cách tạo ra một không gian có cấu trúc cho những giấc mơ lớn của bạn. Từ việc cài đặt tầm nhìn cuộc sống đến việc chia nhỏ nó thành các mục tiêu SMART, mẫu này giúp bạn duy trì động lực và tập trung mà không làm bạn quá tải.

Điểm nổi bật của nó là khả năng kết nối từng mục tiêu với các khía cạnh cụ thể trong cuộc sống của bạn, như mối quan hệ, sức khỏe, sự nghiệp hoặc sức khỏe tinh thần, giúp bạn luôn biết rõ năng lượng của mình đang được đầu tư vào đâu. Ngoài ra, tính năng đối tác trách nhiệm đảm bảo bạn không phải đi qua hành trình này một mình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng các dấu hiệu có mã màu để nhanh chóng xem trạng thái công việc (Việc cần làm, Đang tiến độ, Hoàn thành)

Thêm thẻ ưu tiên để có các gợi ý trực quan nhanh chóng về mức độ khẩn cấp và quan trọng

Tùy chỉnh các lĩnh vực cuộc sống (sự nghiệp, sức khỏe, tài chính, mối quan hệ) để có cái nhìn tổng quan toàn diện

Chuyển đổi giữa chế độ xem Xem dạng danh sách và chế độ xem Bảng Cuộc sống tùy theo phong cách kế hoạch của bạn

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn cân bằng giữa mục tiêu cuộc sống tổng thể và tiến độ hàng ngày, đặc biệt phù hợp cho những người có ADHD cần cấu trúc và sự rõ ràng về mặt hình ảnh

6. Mẫu Lịch Trình Giờ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho ngày của bạn theo từng giờ với mẫu Lịch Trình Giờ ClickUp để tập trung có cấu trúc

Mẫu Lịch Trình Giờ ClickUp giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát lịch trình của mình, từng giờ một. Với các khối đã được thiết lập sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh cho các cuộc họp, công việc tập trung, nghỉ ngơi hoặc thậm chí là những việc vặt bất ngờ, nó giúp ngày của bạn được tổ chức một cách khoa học mà không cảm thấy cứng nhắc.

Thậm chí tốt hơn, các danh mục mã màu và tùy chọn công việc lặp lại giúp bạn không cần phải liên tục điều chỉnh lại thói quen của mình. Chỉ cần kéo, thả và điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi và lịch trình của bạn linh hoạt theo bạn, không chống lại bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia ngày của bạn thành các khung giờ, giúp bạn dễ dàng tập trung vào một công việc tại một thời điểm mà không cảm thấy quá tải

Chỉnh sửa công việc ngay lập tức với chế độ xem Lịch kéo và thả, giúp lịch trình của bạn linh hoạt thích ứng với những thay đổi đột xuất

Giữ sự nhất quán với chế độ xem Lịch trình hàng ngày, giúp theo dõi tiến độ và ngăn chặn việc quên các công việc

✅ Phù hợp cho: Những người có ADHD cần sự rõ ràng về mặt hình ảnh và tính linh hoạt theo thời gian thực để duy trì tiến độ trong những ngày bận rộn và ưu tiên thay đổi liên tục

⚡ Thư viện mẫu: Tìm ra nhịp độ phù hợp cho ngày của bạn có thể khá khó khăn, đặc biệt là với ADHD, nơi cấu trúc thường tạo ra sự khác biệt lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp một thư viện các mẫu lịch trình được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch thời gian theo cách của mình bằng cách: Thêm cấu trúc mà không cảm thấy bị gò bó

Đang theo dõi các thói quen hàng ngày để không bỏ sót bất kỳ điều gì

Phân chia ngày của bạn thành các khối thời gian rõ ràng và dễ quản lý

7. Mẫu ClickUp Getting Things Done

Tải miễn phí mẫu Áp dụng hệ thống GTD vào công việc hàng ngày của bạn để tổ chức khối lượng công việc với mẫu ClickUp Getting Things Done

Khi mọi thứ dường như cấp bách và não bộ của bạn không ngừng chuyển đổi giữa các công việc, mẫu bảng GTD của ClickUp sẽ bước vào trở thành công cụ tổ chức não bộ toàn diện của bạn. Được xây dựng dựa trên phương pháp GTD của David Allen, nó thích ứng với cách hoạt động của não bộ, cung cấp cho bạn nhiều cách để quản lý công việc. Ví dụ, bạn có thể chuyển sang bảng Kanban để có luồng làm việc trực quan kéo và thả, hoặc đơn giản hóa ngày của mình với danh sách việc cần làm đơn giản.

Và điều này không dừng lại ở đây. Đối với các quy trình làm việc có nhiều dự án, bạn có thể chọn chế độ xem Bảng để tổ chức công việc giữa các nhóm hoặc bộ phận khác nhau, hoặc chế độ xem Tài liệu, vốn cũng là không gian hợp tác để thêm ghi chú, brainstorm ý tưởng hoặc đính kèm tài liệu tham khảo chi tiết ngay bên cạnh các công việc của bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thêm thẻ danh mục như công việc, gia đình hoặc cá nhân vào các tác vụ để cân bằng các khía cạnh khác nhau của cuộc sống trong một nơi duy nhất

Sử dụng thẻ ngữ cảnh (điện thoại, email, máy tính, giấy tờ) để biết chính xác loại công việc nào cần thực hiện tiếp theo

Sử dụng đánh giá năng lượng để phù hợp với các công việc theo mức độ tập trung của bạn. Thực hiện các công việc đòi hỏi nhiều năng lượng khi bạn còn tỉnh táo, và các công việc nhỏ gọn khi bạn cảm thấy mệt mỏi

Gán ước lượng thời gian cho các công việc để tránh quá tải công việc trong ngày

✅ Phù hợp cho: *Bất kỳ ai gặp khó khăn với quá tải công việc hoặc tình trạng "đóng băng" do ADHD và cần một hệ thống linh hoạt, màu sắc để ưu tiên công việc một cách rõ ràng và cuối cùng hoàn thành mọi việc

⚡ Thư viện mẫu: Cần thêm cấu trúc cho quy trình làm việc của bạn? Khám phá các mẫu GTD giúp bạn ghi chép công việc, tổ chức dự án và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

8. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch bữa ăn một cách dễ dàng và cân bằng dinh dưỡng với mẫu kế hoạch bữa ăn ClickUp

Nếu câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" khiến bạn cảm thấy căng thẳng nhất trong ngày, mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Được thiết kế dành cho những người có ADHD, mẫu này tận dụng màu sắc, cấu trúc và tính năng kéo-thả dễ dàng, giúp loại bỏ căng thẳng bằng cách cung cấp một hệ thống trực quan rõ ràng để tổ chức bữa ăn, công thức nấu ăn và danh sách mua sắm.

Bạn có thể lập kế hoạch bữa ăn theo tuần hoặc tháng, cài đặt mục tiêu dinh dưỡng và chia nhỏ công thức nấu ăn thành danh sách mua sắm đơn giản, hoàn hảo để tránh mệt mỏi khi đưa ra quyết định. Các Trường Tùy chỉnh như calo, carbohydrate, protein và loại bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa phụ, bữa tối) giúp dễ dàng đang theo dõi mục tiêu dinh dưỡng đồng thời giảm lãng phí thực phẩm.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp các công thức nấu ăn vào các thư mục dễ truy cập cho những món yêu thích thường xuyên

Tạo danh sách mua sắm tự động để bạn không bao giờ quên một nguyên liệu nào.

Dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem: Lịch Ăn Uống để lập kế hoạch tổng quan, Bảng Loại Bữa Ăn để phân loại nhanh chóng và Chế độ Xem Tóm Tắt Tuần để chuẩn bị hàng ngày một cách tập trung.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang phải đối phó với ADHD hoặc lịch trình bận rộn và cần sự trợ giúp trong việc lập kế hoạch bữa ăn mà không gây căng thẳng, đồng thời giảm bớt mệt mỏi khi đưa ra quyết định vào giờ ăn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch bữa ăn không nên cảm thấy như phải viết lại danh sách giống nhau mỗi tuần. Với tính năng Nhiệm vụ Lặp lại của ClickUp, bạn có thể thiết lập thực đơn một lần và để hệ thống tự động xử lý phần còn lại. Chỉ cần chọn ngày trong tuần, cài đặt chế độ lặp lại, và kế hoạch bữa ăn của bạn sẽ tự động lặp lại theo lịch trình. Loại bỏ nhu cầu phải thêm lại cùng một bữa ăn mỗi tuần.

Giữ cho kế hoạch của bạn luôn nhất quán và không gây căng thẳng.

Miễn phí thời gian cho sự sáng tạo (thử nghiệm công thức mới thay vì gõ lại những công thức cũ)

Giữ trật tự bằng cách đồng bộ hóa các công việc lặp lại với chế độ xem lịch trình đầy đủ của bạn.

9. Mẫu lịch trình tổ chức ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đem lại trật tự cho các thói quen cá nhân, công việc và xã hội của bạn với mẫu lịch trình tổ chức ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Tổ Chức ClickUp giống như bảng điều khiển cuộc sống của bạn, giúp tổ chức mọi thứ, bao gồm hạn chót công việc, công việc nhà, kế hoạch xã hội và mục tiêu cá nhân.

Nó đảm bảo mỗi khía cạnh trong cuộc sống của bạn (Cá nhân, Công việc, Gia đình, Xã hội và thậm chí Phát triển Cá nhân) đều có một khu vực riêng biệt với sự rõ ràng được mã hóa màu sắc, giúp não bộ của bạn ngay lập tức biết công việc thuộc về đâu. Và khi kế hoạch thay đổi (như thường xảy ra), tính năng kéo và thả linh hoạt cho phép bạn điều chỉnh lịch trình trong vài giây, giúp bạn linh hoạt mà vẫn giữ được hướng đi. Điều này giúp giảm bớt áp lực và dễ dàng chuyển đổi giữa các nhiệm vụ mà không mất tập trung.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân loại công việc theo loại hoạt động (Cá nhân, Công việc, Gia đình, Xã hội hoặc Phát triển) để bạn biết chính xác năng lượng của mình thuộc về danh mục nào.

Thêm ngày bắt đầu và ngày đáo hạn để tạo cấu trúc cho ngày của bạn đồng thời vẫn giữ được không gian cho sự linh hoạt.

Lập lịch các thói quen lặp lại (chạy bộ buổi sáng, việc nhà, thời gian yên tĩnh) tự động mà không cần nhập lại mỗi tuần.

✅ Phù hợp cho: Những người bận rộn phải làm nhiều việc cùng lúc và những người mắc ADHD cần có chế độ xem tổng quan về cuộc sống của mình đồng thời vẫn có thể tập trung vào chi tiết hàng ngày.

10. Mẫu kế hoạch dự án ClickUp dành cho người lớn ADHD và người có sự khác biệt thần kinh

Tải miễn phí mẫu Phân chia các mục tiêu phức tạp thành các bước rõ ràng với mẫu kế hoạch dự án ClickUp dành cho người trưởng thành ADHD và người có sự khác biệt thần kinh.

Mẫu kế hoạch dự án ClickUp dành cho người ADHD và người trưởng thành có sự khác biệt thần kinh không phải là một công cụ lập kế hoạch dự án thông thường. Thay vào đó, nó giúp bạn tập trung và đang theo dõi bằng cách chia nhỏ các kế hoạch lớn, phức tạp thành các bước có cấu trúc, được mã màu để bạn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Nó cung cấp cho bạn nhiều cách công việc: Xem dạng danh sách để tập trung từng bước một cách gọn gàng, Chế độ Bảng để tổ chức theo phương pháp Kanban trực quan, và Chế độ Tài liệu để lưu trữ tất cả ghi chú, hướng dẫn và chi tiết trong một nơi duy nhất.

Mỗi thẻ công việc đều hỗ trợ kéo và thả hoàn toàn, cho phép bạn tự do sắp xếp lại các dự án khi sự tập trung của bạn thay đổi trong ngày. Ngoài ra, hệ thống mã màu sắc rõ ràng giúp mọi thứ không bị lẫn vào nền. Mắt bạn ngay lập tức nhận ra những gì cần chú ý.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tùy chỉnh trạng thái để phản ánh quy trình làm việc thực tế của bạn, không phải hệ thống cứng nhắc của người khác.

Tập trung các kế hoạch, ghi chú và tài nguyên để loại bỏ sự phiền toái khi phải tìm kiếm qua nhiều tệp tin.

Gán mức độ ưu tiên, ngày đáo hạn và đánh giá nỗ lực cho các công việc, giúp giảm bớt sự lộn xộn trong tâm trí.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia ADHD hoặc những người tạo có sự khác biệt về thần kinh, những người mong muốn một kế hoạch dự án linh hoạt và được thiết kế phù hợp với cách não bộ của bạn thực sự hoạt động trong công việc.

Nâng cao quy trình làm việc của bạn với ClickUp!

Các mẫu Notion dành cho ADHD là một khởi đầu tốt khi bạn muốn có cấu trúc và kiểm soát nhiều hơn trong ngày của mình. Chúng cung cấp cho bạn không gian gọn gàng để kế hoạch, đang theo dõi và tổ chức.

Nhưng nếu bạn từng cảm thấy bị giới hạn bởi các thiết lập thủ công hoặc mong muốn hệ thống của mình có thể làm được nhiều việc cần làm hơn cho bạn, ClickUp sẽ trở thành công cụ không thể thiếu của bạn.

Các mẫu ClickUp không chỉ giúp bạn tổ chức ngày/tuần/công việc. Với các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như Brain, tài liệu, Calendar và nhiều hơn nữa, chúng giúp bạn thực sự hoàn thành công việc. Đối với những người có sự khác biệt về thần kinh và bất kỳ ai, điều này có nghĩa là giảm bớt gánh nặng tinh thần và tăng cường năng suất làm việc.

Nếu bạn sẵn sàng thử một hệ thống thích ứng với bạn, chứ không phải ngược lại, hãy thử ClickUp.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!