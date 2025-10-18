10 mẫu bảng cảm hứng Notion tốt nhất để khơi dậy sự sáng tạo

Sáng tạo là trí tuệ đang tận hưởng niềm vui.

Tuy nhiên, đối với nhiều nhà thiết kế, chuyên gia tiếp thị sản phẩm và chuyên gia sáng tạo, niềm vui đó thường biến thành sự bực bội khi ý tưởng không được tổ chức một cách khoa học.

Nhà thiết kế suy nghĩ bằng sơ đồ wireframe, nhà tiếp thị suy nghĩ bằng thông điệp, và nhà quản lý sản phẩm suy nghĩ bằng lộ trình. Điều này làm chậm tiến độ và khiến các dự án cảm thấy chưa hoàn thiện.

Các mẫu bảng cảm hứng Notion giúp các nhóm đa chức năng dễ dàng đồng bộ hóa và chuyển từ giai đoạn cảm hứng sang thực thi.

Dưới đây là những mẫu Notion tốt nhất để biến tầm nhìn sáng tạo của bạn thành kết quả cụ thể.

Các mẫu bảng ý tưởng hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu bảng tâm trạng tốt nhất cho Notion và ClickUp:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng cảm hứng Notion tốt?

Mẫu bảng cảm hứng Notion phù hợp giúp ý tưởng của bạn được tổ chức gọn gàng đồng thời đủ linh hoạt để phát triển cùng dự án. Những bảng cảm hứng hoặc bảng ý tưởng tốt nhất thực sự giúp quá trình sáng tạo của bạn trở nên trơn tru hơn. Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm: 👇

Phần cảm hứng trực quan : Chọn một mẫu cho phép bạn tổ chức hình ảnh trong các phần riêng biệt, giúp dễ dàng kết hợp hình ảnh, màu sắc, phông chữ và chất liệu thành một phong cách thống nhất. Chúng rất hữu ích để tạo ra một chủ đề nhất quán từ các ý tưởng hoặc cảm hứng.

Phân loại rõ ràng : Lựa chọn mẫu Notion phân chia ý tưởng thành các phần riêng biệt để tài liệu tham khảo của bạn luôn gọn gàng và dễ dàng tìm kiếm—đặc biệt hữu ích khi tạo bảng cảm hứng cho sự kiện hoặc chiến dịch.

Khối màu và phông chữ : Mẫu Notion của bạn nên cung cấp không gian để ghi chép màu sắc thương hiệu và lựa chọn phông chữ, giúp hướng thiết kế của bạn luôn nhất quán và khơi nguồn sáng tạo suốt dự án.

Ghi chú và thu thập ý tưởng : Sử dụng các mẫu cho phép bạn ghi lại nội dung văn bản cùng với hình ảnh, đảm bảo mỗi ý tưởng đều được hỗ trợ bằng ghi chú hoặc tài liệu tham khảo. Điều này giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thông tin mà không làm mất đi bối cảnh đằng sau các quyết định của mình.

Tính năng hợp tác : Mời đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp trên bảng. Trang Notion của bạn sẽ trở thành không gian tương tác và hoàn thiện ý tưởng.

Tính linh hoạt trong tùy chỉnh : Mẫu Notion nên cho phép bạn điều chỉnh bố cục để phù hợp với quy trình làm việc của mình, mở rộng hoặc đơn giản hóa các phần cho đến khi mẫu cảm thấy được tùy chỉnh theo phong cách của bạn.

Tích hợp quy trình làm việc : Đảm bảo mẫu Notion bạn chọn được kết nối với các cổng thông tin khách hàng và các công cụ khác trong hệ thống công nghệ của bạn để đảm bảo luồng dữ liệu diễn ra trơn tru.

Đang theo dõi phiên bản : Để theo dõi sự phát triển của ý tưởng theo thời gian, mẫu Notion của bạn phải có tính năng kiểm soát phiên bản.

Các khối đã được xây dựng sẵn : Bạn sẽ tiết kiệm thời gian thiết lập bằng cách chọn một mẫu Notion có sẵn các gallery, lưới, danh sách chuyển đổi và nhiều tính năng khác.

Tính khả dụng: Cảm hứng có thể đến bất cứ lúc nào, đó là lý do tại sao bạn muốn mẫu bảng cảm hứng Notion có thể truy cập dễ dàng trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo The State of Fashion, thiết kế và phát triển sản phẩm là hai trong số những yếu tố tạo giá trị hàng đầu cho trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI), với khoảng một phần tư giá trị tiềm năng của nó trong ngành thời trang đến từ các trường hợp sử dụng thiết kế. Điều đó có nghĩa là các bảng ý tưởng có thể sớm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), với các hệ thống có khả năng đề xuất những hướng sáng tạo mới để khơi gợi ý tưởng mới cho nhóm của bạn.

Mẫu bảng cảm hứng Notion miễn phí

Dưới đây là những mẫu bảng cảm hứng Notion tốt nhất, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ và tính năng.

Hãy cùng tìm hiểu xem mỗi mẫu bao gồm những gì, các tính năng nổi bật và trường hợp sử dụng lý tưởng, để giúp bạn tìm được mẫu phù hợp nhất cho các dự án sáng tạo của mình.

1. Mẫu bảng cảm hứng thiết kế đơn giản

qua Notion

Mẫu bảng cảm hứng thiết kế đơn giản của Notion cung cấp cho bạn một không gian trực quan sạch sẽ để thu thập và trình bày các ý tưởng cảm hứng của mình tại một địa điểm thuận tiện. Bạn có thể thêm hình ảnh thể hiện cảm xúc và không khí để định hình tổng thể cảm hứng. Bên cạnh hình ảnh, bạn có thể thêm các mẫu typography giúp xác định tính cách và tone của dự án.

Để đảm bảo mọi thứ hài hòa với bảng màu nhất quán, bạn thậm chí có thể thêm mẫu màu vào mẫu Notion.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Bật chế độ xem gallery làm mặc định, để tất cả hình ảnh và tài liệu trực quan của bạn hiển thị dưới dạng lưới có thể cuộn qua.

Cho phép lọc theo thẻ để nhanh chóng tìm kiếm các mục theo chủ đề (ví dụ: 'đen tối', 'cổ điển', 'tối giản').

Hỗ trợ tải ảnh trực tiếp (từ máy tính hoặc qua URL) để bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ.

Thêm trường ghi chú cho từng thẻ để lưu trữ bình luận, liên kết hoặc ý tưởng liên quan đến từng hình ảnh.

✅ Phù hợp cho: Nhóm xây dựng thương hiệu hoặc các nhà thiết kế sáng tạo đang phát triển dự án nhận diện thương hiệu với màu sắc, phông chữ và phong cách nhất quán

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi sắp xếp hình ảnh trên bảng cảm hứng, đừng chỉ đặt chúng một cách ngẫu nhiên. Hãy đặt các hình ảnh liên quan gần nhau và đẩy những ý tưởng yếu hơn ra các góc. Một nghiên cứu có tiêu đề “Tạo bảng cảm hứng với phản hồi của người dùng trong không gian ý tưởng” cho thấy các công cụ có thể học hỏi từ cách người dùng sắp xếp hình ảnh để đề xuất các sự kết hợp tốt hơn. Ngay cả khi không có AI, thói quen này giúp bảng cảm hứng của bạn phát triển thành một hướng sáng tạo rõ ràng hơn.

2. Mẫu bảng ý tưởng

qua Notion

Muốn tận dụng tích hợp Unsplash sẵn có trong Notion? Mẫu bảng cảm hứng (Mood Board Template) sẽ giúp bạn làm điều đó. Truy cập hàng nghìn hình ảnh chất lượng cao và chèn trực tiếp vào bảng của bạn. Sử dụng nó bất cứ khi nào bạn cần không gian trực quan để định hình hướng sáng tạo, cho dù là cho dự án, sản phẩm hay chiến dịch. Bố cục tập trung vào hình ảnh và các phần gọn gàng giúp bạn tập trung vào việc chọn lọc mood hoàn hảo mà không bị phân tâm.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tìm kiếm thư viện tích hợp của Unsplash với hơn 950.000 hình ảnh miễn phí ngay trong trang Notion của bạn

Sắp xếp hình ảnh vào các danh mục (địa điểm, chủ đề hoặc phong cách) để giữ cho ý tưởng được tổ chức gọn gàng

Tùy chỉnh bố cục với chế độ xem gallery hoặc xem dạng danh sách, phụ thuộc vào cách bạn muốn hiển thị tài nguyên

Gán nhãn cho các mục nhập để lọc nhanh chóng và điều hướng dễ dàng giữa các dự án

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing hoặc quản lý thương hiệu đang chuẩn bị hình ảnh cho chiến dịch hoặc ý tưởng sự kiện cần sự thống nhất về hình ảnh

⚡ Thư viện mẫu: Sau khi cài đặt bảng cảm hứng Notion của bạn, hãy kết hợp nó với các mẫu brainstorming để biến cảm hứng thành những ý tưởng và kế hoạch có cấu trúc. Dưới đây là những việc cần làm với chúng: Ghi lại những ý tưởng lộn xộn trong quá trình brainstorming và tổ chức chúng một cách trực quan

Kết nối hình ảnh bảng cảm hứng với sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ luồng để có bối cảnh sâu hơn

Biến những ý tưởng sáng tạo thành các khái niệm có thể thực hiện được cho các chiến dịch tiếp thị hoặc thiết kế

3. Mẫu bảng cảm hứng cá nhân

qua Notion

Hãy xem mẫu bảng cảm hứng cá nhân của Notion như một cuốn sổ tay kỹ thuật số để tổ chức những ý tưởng ngẫu nhiên của bạn. Bạn có thể lưu trữ hình ảnh hoặc ghi chú nhanh, ý tưởng, hoặc phác thảo, giúp bạn đang theo dõi nguồn cảm hứng đằng sau những ý tưởng đó.

Và khi bạn tìm thấy những nội dung thú vị trên web (bài viết, liên kết hoặc tài nguyên trực tuyến), bạn cũng có thể thêm chúng vào, biến bảng thành một thư viện ngày càng phong phú về cảm hứng và phong cách. Theo thời gian, nó trở thành một kho lưu trữ cá nhân mà bạn có thể quay lại bất cứ khi nào cần nguồn cảm hứng mới.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng các bộ sưu tập phân loại để sắp xếp nguồn cảm hứng theo chủ đề, tâm trạng hoặc loại dự án

Sao chép hình ảnh trực tiếp từ web với Notion Web Clipper để lưu trữ một cách dễ dàng

Sắp xếp các mục nhập theo thẻ, ngày tháng hoặc bộ lọc tùy chỉnh để nhanh chóng tìm kiếm các ý tưởng cụ thể

Thay đổi kích thước thẻ hoặc ẩn tiêu đề để tạo ra một chế độ xem bảng trực quan và tối giản hơn

✅ Phù hợp cho: Người làm việc tự do, sinh viên hoặc những người đam mê thu thập cảm hứng sáng tạo hàng ngày cho các dự án cá nhân hoặc ghi chép hình ảnh

⭐ Bonus: Tăng cường khả năng ghi chép ý tưởng với tính năng Talk to Văn bản của ClickUp Brain MAX. Đôi khi ý tưởng đến khi bạn không ở trước màn hình. Với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain Max, bạn có thể ghi âm ý tưởng, mô tả ý tưởng thiết kế hoặc chia sẻ cảm hứng mà bạn vừa nhận ra trong cuộc sống thực. Thay vì để mất đi nguồn cảm hứng, những lời nói của bạn sẽ được chuyển đổi thành văn bản và tự động thêm vào không gian làm việc của bạn. Từ đó, bạn có thể liên kết những ghi chú đó với bảng cảm hứng cá nhân hoặc không gian dự án của mình.

4. Mẫu bảng ý tưởng tiếp thị

qua Notion

Mọi chiến dịch mạnh mẽ đều bắt đầu từ một tầm nhìn rõ ràng. Mẫu bảng ý tưởng tiếp thị của Notion cung cấp cho các nhà tiếp thị một không gian lý tưởng để định hình tầm nhìn đó. Mẫu này tổng hợp mọi thứ từ các tham chiếu hình ảnh, gợi ý thiết kế đến các chủ đề tổng thể vào một trung tâm tổ chức duy nhất.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập hợp tất cả các tài liệu tham khảo sáng tạo của bạn vào các thư viện phân loại để ý tưởng marketing và tài sản thương hiệu luôn được tổ chức gọn gàng

Sắp xếp nguồn cảm hứng theo các chủ đề như địa điểm, sản phẩm hoặc loại nội dung

Tối ưu hóa hợp tác bằng cách cho phép đồng nghiệp thêm ý tưởng và ghi chú vào các thư viện chia sẻ

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing hoặc các nhà chiến lược sáng tạo đang xây dựng bảng cảm hứng hoặc bảng ý tưởng cho các sự kiện, sản phẩm, chiến dịch thương hiệu và nhiều hơn nữa.

📚 Đọc thêm: Công cụ phần mềm hợp tác trực quan

5. Mẫu bảng tầm nhìn cho Năm Mới

qua Notion

Một năm mới mang đến những mục tiêu mới, và mẫu bảng tầm nhìn năm mới (New Year’s Vision Board Template) giúp biến những quyết tâm của bạn thành hiện thực. Mẫu này kết hợp việc đang theo dõi mục tiêu với hình ảnh truyền cảm hứng, giúp bạn dễ dàng tạo bản đồ ưu tiên như sức khỏe, tài chính hoặc sự phát triển cá nhân.

Sử dụng thẻ tích hợp sẵn để đặt nhãn cho tiến độ và nhận diện xu hướng một cách rõ ràng. Các dòng thời gian sau đó hiển thị cách mỗi mục tiêu phát triển từng tuần, giúp bạn duy trì động lực ổn định. Cùng nhau, các tính năng này giữ cho mục tiêu cá nhân của bạn luôn rõ ràng và hấp dẫn, biến các cam kết thành một bảng tương tác động viên bạn suốt cả năm.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đặt mục tiêu trong các lĩnh vực như sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tài chính cá nhân

Gắn các ghi chú chi tiết vào từng mục tiêu để ghi lại ý tưởng hoặc các bước hành động giúp theo dõi tiến độ một cách rõ ràng

Thêm các công cụ theo dõi hoặc bảng tầm nhìn nhỏ để theo dõi các cột mốc một cách trực quan và duy trì động lực với một hướng đi rõ ràng

✅ Phù hợp cho: Cá nhân muốn tạo bảng mục tiêu để đang theo dõi các mục tiêu về sức khỏe, lối sống và tài chính trong suốt cả năm

👀 Bạn có biết? Bảng ý tưởng không chỉ là công cụ trực quan. Trong giáo dục thiết kế, chúng cũng được sử dụng như công cụ nghiên cứu để: Kiểm tra sự cộng hưởng cảm xúc bằng cách xem liệu hình ảnh có gợi lên cảm xúc mong muốn ở người xem hay không

Kích thích thảo luận, cung cấp cho học sinh và nhóm một điểm tham chiếu chia sẻ để tranh luận ý tưởng và thách thức các giả định

Thêm các chủ đề nhóm để các mẫu trở nên rõ ràng hơn và hướng thiết kế dễ dàng xác định hơn Tóm lại, chúng là cả công cụ sáng tạo lẫn phân tích.

6. Mẫu bảng tầm nhìn cho mục tiêu và hiện thực hóa cuộc sống

qua Notion

Mẫu bảng tầm nhìn cho mục tiêu và hiện thực hóa cuộc sống (Vision Board for Goal and Life Manifestation Template) được thiết kế như một trung tâm động lực, nơi những giấc mơ được biến thành những bước cụ thể. Nó vượt xa những hình ảnh tĩnh bằng cách kết hợp những lời khẳng định mạnh mẽ, giúp củng cố niềm tin và tập trung mỗi khi bạn xem lại bảng của mình.

Bạn cũng có thể thêm những câu trích dẫn truyền cảm hứng trong những lúc khó khăn và duy trì tinh thần tích cực.

Bên cạnh đó, không gian dành cho tầm nhìn cá nhân giúp bạn vẽ bản đồ hình ảnh thành công trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, mang lại sự rõ ràng cho bức tranh tổng thể. Để đảm bảo mọi thứ đều có thể thực hiện được, mẫu này kết nối những nguồn cảm hứng với các bước thực tế, tạo ra sự cân bằng giữa động lực và trách nhiệm.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sắp xếp các ý tưởng thành các danh mục rõ ràng về sự nghiệp, lối sống hoặc phát triển cá nhân

Theo dõi tiến độ với các bố cục dựa trên mục tiêu, hiển thị sự tiến triển hướng tới các cột mốc quan trọng

Tùy chỉnh bảng với hình ảnh phản ánh ước mơ hoặc thói quen hàng ngày của bạn

✅ Phù hợp cho: *Cá nhân đang thực hành đặt mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ, muốn có không gian hàng ngày để hình dung giấc mơ của mình và đồng bộ thói quen hàng ngày với thành công lâu dài

👀 Bạn có biết? Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá tức thời trong 14 ngày cho thấy những người có cảm giác mục đích sống mạnh mẽ hơn trải qua mức độ căng thẳng tức thời thấp hơn trong cuộc sống hàng ngày. Một bảng ý tưởng phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh của bạn không chỉ truyền cảm hứng cho bạn, mà còn có thể góp phần tạo ra một tâm trạng bình tĩnh và tập trung hơn.

7. Mẫu bảng ghi chú dán

qua Notion

Màu sắc tươi sáng, ý tưởng nhanh chóng và sự rõ ràng tức thì; đó chính là phong cách bạn sẽ cảm nhận được với mẫu bảng ghi chú dán Notion Sticky Notes Board Template. Nó biến những ghi chú dán đơn giản thành một bảng kỹ thuật số nơi mọi chi tiết đều có vị trí của mình.

Ý tưởng có thể được ghi lại ngay khi chúng nảy sinh, tạo ra một không gian an toàn để khám phá sự sáng tạo của bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu đơn giản này cho cả mục đích cá nhân và chuyên nghiệp. Mỗi ghi chú giống như một thẻ công việc nhỏ mà bạn có thể di chuyển, vừa tiện lợi vừa thẩm mỹ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo không giới hạn ghi chú dán để ghi lại mọi thứ từ công việc hàng ngày đến các nhắc nhở nhanh và ý tưởng thoáng qua

Sắp xếp ghi chú theo các danh mục như công việc, danh sách mua sắm, liên kết hoặc ý tưởng cá nhân

Sử dụng mã màu cho từng ghi chú để dễ dàng nhận biết và tăng tính trực quan

Sắp xếp lại ghi chú bằng tính năng kéo và thả để phù hợp với các ưu tiên thay đổi

✅ Phù hợp cho: Những người bận rộn, sinh viên hoặc các nhóm quản lý công việc hàng ngày, hoặc các phiên brainstorming theo cách trực quan

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chép ý tưởng chỉ là bước đầu tiên. Thực thi mới là nơi phép màu xảy ra. Với ClickUp Brain, bạn có thể chuyển đổi nhanh chóng các ghi chú sơ bộ thành các mục cụ thể. Chỉ cần đánh dấu một ý tưởng theo phong cách ghi chú dán trong tài liệu hoặc công việc của bạn, sau đó yêu cầu Brain mở rộng nó thành danh sách việc cần làm, thêm ngày đáo hạn hoặc thậm chí phác thảo các bước tiếp theo. Những ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ trở thành các tác vụ có tổ chức, có thể theo dõi và thực hiện được. Tạo danh sách việc cần làm ngay bên cạnh ghi chú của bạn với ClickUp Brain

8. Mẫu danh sách kiểm tra lập kế hoạch storyboard

qua Notion

Những câu chuyện hay không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Chúng được lên kế hoạch, xây dựng và hoàn thiện trước khi bất kỳ cảnh quay nào được thực hiện.

Mẫu danh sách kiểm tra lập kế hoạch storyboard (Storyboard Planning Checklist Template) hoạt động như một công cụ hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn của quá trình lập storyboard, từ việc định hình cung truyện đến việc xác định các yêu cầu kỹ thuật. Với các danh sách kiểm tra chi tiết và các phần được cấu trúc rõ ràng, nó giúp biến các ý tưởng sáng tạo trừu tượng thành một kế hoạch rõ ràng, có thể thực hiện được, sẵn sàng để triển khai.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định nền tảng cho dự án của bạn với danh sách kiểm tra tiền sản xuất có hướng dẫn

Quản lý các công việc xuyên suốt quá trình kể chuyện để việc viết lách, công việc ký tự và chi tiết thiết kế có tiến độ đồng bộ

Lập kế hoạch trước cho mọi nhu cầu sản xuất của bạn, từ các nguồn lực cần thiết đến các bước tuân thủ, để quá trình diễn ra suôn sẻ

Hỗ trợ giai đoạn hậu kỳ với các bước có cấu trúc để hoàn thiện và phân phối

✅ Phù hợp cho: *Người tạo nội dung, nhà sản xuất video và các nhóm marketing quản lý việc lập kịch bản cho phim hoặc các chiến dịch video thương hiệu

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi về đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), như ClickUp Brain, giúp bạn chuyển đổi ngay lập tức những ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc có thể thực hiện được. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu công cụ tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên mô tả của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực hiện nhanh hơn!

9. Mẫu Nhật ký Hàng ngày

qua Notion

Mẫu Daily Journal Template của Notion là một không gian đơn giản để ghi chú suy nghĩ và cảm nhận hàng ngày của bạn. Mẫu này đi kèm với các gợi ý chu đáo giúp hướng dẫn việc viết lách và làm cho việc ghi chép nhật ký trở nên dễ dàng hơn để bắt đầu.

Các gợi ý về lòng biết ơn, đối tượng/kỳ/phiên bản, khuyến khích bạn dừng lại và nhận ra những điều tích cực trong cuộc sống, dù nhỏ bé đến đâu. Các gợi ý về khẳng định giúp bạn thiết lập một tâm trạng tự tin và tích cực cho ngày mới. Phần "Điểm nhấn hàng ngày" cung cấp không gian để ghi chú những khoảnh khắc quan trọng, thành công hoặc thành tựu năng suất, biến những ngày bình thường thành những kỷ niệm có ý nghĩa.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi tâm trạng theo thời gian để nhận diện các mẫu cảm xúc và xu hướng sức khỏe tinh thần

Sắp xếp danh sách việc cần làm theo ngày, tuần hoặc tháng để hình thành thói quen ghi chép có cấu trúc

Tạo báo cáo theo danh mục hoặc dòng thời gian để theo dõi sự phát triển và tiến độ

✅ Phù hợp cho: Cá nhân đang xây dựng thói quen ghi chép có ý thức để cân bằng và nâng cao năng suất thông qua tự phản ánh và nhận thức cảm xúc

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mặc dù mẫu Nhật ký Hàng ngày cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để ghi chép suy nghĩ và đang theo dõi tiến độ, bạn cũng có thể khám phá các ứng dụng nhật ký kỹ thuật số chuyên dụng nếu muốn có sự linh hoạt hơn. Các ứng dụng này thường bao gồm các tính năng như đang theo dõi thói quen, ghi chép tâm trạng, nhắc nhở và thậm chí là các gợi ý hướng dẫn để việc ghi chép trở nên dễ dàng hơn.

10. Mẫu bảng cảm hứng 2.0

qua Notion

Mẫu bảng cảm hứng Notion Moodboard 2.0 đưa khái niệm bảng cảm hứng lên một bước mới bằng cách kết hợp cảm hứng thị giác với bối cảnh dự án. Nó cung cấp không gian để thu thập các tham chiếu sáng tạo đồng thời xác định đối tượng mục tiêu của công việc, mục tiêu cụ thể và cách mọi thứ kết nối với nhau.

Kết quả là một bảng không chỉ thể hiện phong cách và cảm giác của dự án mà còn kết nối trực tiếp với chiến lược, giúp việc biến ý tưởng thành hành động trở nên dễ dàng hơn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tập hợp tất cả các tài liệu tham khảo sáng tạo của bạn tại một nơi, từ hình ảnh, màu sắc đến các yếu tố thiết kế

Bạn đang theo dõi các ghi chú bổ sung, tài liệu tham khảo và nguồn cảm hứng giúp củng cố hướng đi của bạn

Xem cả khía cạnh sáng tạo và khía cạnh chiến lược của bản tóm tắt cùng lúc để có chế độ xem hoàn thành

✅ Phù hợp cho: Nhóm sáng tạo hoặc người quản lý dự án cần một bảng trực quan kết hợp giữa cảm hứng và chiến lược dự án

⚡ Thư viện mẫu: Đôi khi một bảng cảm hứng không đủ. Bạn cũng cần kết nối ý tưởng, chủ đề và khái niệm một cách có cấu trúc. Đó là lúc các mẫu sơ đồ bản đồ khái niệm có thể giúp bạn: Hình dung mối quan hệ giữa các ý tưởng, không chỉ đơn thuần thu thập chúng

Sắp xếp ý tưởng thành các nhóm để khám phá những kết nối ẩn giấu

Xây dựng nền tảng rõ ràng cho việc brainstorming, lập chiến lược hoặc nghiên cứu

Giới hạn của Notion

Notion là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng nhiều người dùng đã chỉ ra những nhược điểm thực sự của nền tảng này. Dưới đây là một số giới hạn phổ biến nhất được tổng hợp từ G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice và các nền tảng đánh giá khác:

Hiệu suất chậm hoặc giật lag trên các trang có cơ sở dữ liệu lớn, đặc biệt khi công việc với AI hoặc nhúng nội dung nặng

Đường cong học tập dốc* khi cố gắng làm chủ việc liên kết và bố cục phức tạp khi mới bắt đầu

khó khăn với bảng tính do hỗ trợ công thức và dữ liệu lớn bị giới hạn so với Excel hoặc Google Trang tính

Kết nối offline yếu vì nhiều tính năng không hàm hố ổn định khi không có kết nối internet

thiếu tích hợp* vì khả năng kết nối với các ứng dụng của bên thứ ba không rộng rãi như một số đối thủ cạnh tranh

Theo lời một người dùng Notion, những thách thức trong việc tùy chỉnh là:

Notion có thể gây khó khăn cho người dùng không có kiên nhẫn để mã. Ngay cả khi có sẵn các mẫu, việc điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu cá nhân vẫn đòi hỏi sự suy nghĩ kỹ lưỡng.

Và nếu nói về độ phức tạp của mẫu, một người dùng Reddit ghi chú:

Hầu hết các mẫu đều hoặc quá đơn giản đến mức bạn có thể tự tạo ra, hoặc quá phức tạp đến mức bạn phải xóa bỏ một nửa tính năng.

Mẫu Notion thay thế

Một trong những vấn đề khiến các nhà thiết kế chia sẻ bực bội nhất trong các cuộc khảo sát là " rò rỉ quy trình làm việc ", tức là mất bối cảnh khi chuyển đổi giữa các công cụ hoặc phải nhập lại tài nguyên chỉ để duy trì tiến độ dự án.

Đó chính là nơi ClickUp nổi bật như giải pháp tối ưu.

Thường được xếp hạng trong số những lựa chọn thay thế Notion tốt nhất, ClickUp không chỉ giải quyết các lỗ hổng trong quy trình làm việc mà còn đưa bảng ý tưởng lên một tầm cao mới bằng cách tích hợp chúng trực tiếp với kế hoạch dự án, quản lý công việc và hợp tác.

Một người đánh giá trên G2 tóm tắt như sau:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao. Tôi có thể cài đặt nó theo ý muốn, dù là sử dụng danh sách công việc đơn giản hay xây dựng quy trình làm việc chi tiết với tự động hóa, phụ thuộc và bảng điều khiển. Nó giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất—dự án, tài liệu, giao tiếp và thậm chí theo dõi thời gian—nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao. Tôi có thể cài đặt nó theo ý muốn, dù là sử dụng danh sách công việc đơn giản hay xây dựng quy trình làm việc chi tiết với tự động hóa, phụ thuộc và bảng điều khiển. Nó giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất—dự án, tài liệu, giao tiếp và thậm chí theo dõi thời gian—nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ.

Dưới đây là các mẫu bảng ý tưởng ClickUp hàng đầu, là những lựa chọn thực tế và có tổ chức thay thế cho các mẫu Notion.

1. Mẫu bảng ý tưởng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung giao diện người dùng (UI/UX), biểu tượng, màu sắc và phông chữ với mẫu bảng ý tưởng của ClickUp

Khác với các bảng tĩnh, mẫu bảng ý tưởng ClickUp tạo ra một không gian tương tác nơi ý tưởng có thể phát triển thành kế hoạch thực tế. Được xây dựng trong ClickUp Bảng trắng, nó vượt xa việc chỉ ghim hình ảnh. Bạn có thể kết hợp biểu tượng, màu sắc, trang web và phông chữ trên một canvas kỹ thuật số để tạo ra một hướng dẫn trực quan rõ ràng.

Điều đặc biệt là cách nó kết nối sáng tạo với hành động một cách mượt mà. Bảng này không chỉ là trung tâm lấy cảm hứng của bạn mà còn kết nối trực tiếp với các tính năng quản lý dự án thiết kế của ClickUp, giúp bạn chuyển đổi quyết định thành công việc mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng sơ đồ tư duy, khối văn bản và tài liệu tham khảo trực tiếp trên bảng để kết nối các ý tưởng rời rạc thành các hướng sáng tạo thống nhất

Chuyển đổi mượt mà từ giai đoạn brainstorming sang thực thi dự án với nhiệm vụ ClickUp để phân công công việc, ưu tiên và thời hạn

Sắp xếp nguồn cảm hứng vào các phần rõ ràng, giúp dễ dàng thống nhất về các lựa chọn thiết kế trước khi dự án bước vào giai đoạn sản xuất

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế đồ họa hoặc các nhóm sản phẩm đang xây dựng một bản sắc thị giác chuyển đổi mượt mà từ ý tưởng đến thực thi

⚡ Thư viện mẫu: Bảng ý tưởng trong ClickUp được tích hợp trong Bảng trắng, cung cấp không gian để brainstorm, lập bản đồ ý tưởng và hợp tác thời gian thực. Nếu bạn muốn vượt ra ngoài hình ảnh, các mẫu Bảng trắng này bao gồm các bố cục sẵn có để: Bản đồ hành trình người dùng hoặc luồng sáng tạo trực tiếp trên một bảng vẽ chia sẻ

Hợp tác với đồng nghiệp bằng cách sử dụng ghi chú dán, hình dạng và kết nối

Chuyển đổi ý tưởng brainstorming thành nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện ngay lập tức ▶️ Muốn xem nó hoạt động như thế nào? Xem video này để tìm hiểu cách ClickUp Bảng trắng công việc và trải nghiệm thực tế việc xây dựng và hợp tác trực quan.

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng Bullet Journal để quản lý dự án và duy trì tiến độ

2. Mẫu bảng tầm nhìn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giúp thị trường mục tiêu của bạn dễ hiểu hơn bằng cách vẽ sơ đồ với mẫu bảng tầm nhìn của ClickUp

Sự rõ ràng thường là điều khó đạt được nhất khi phát triển sản phẩm, và đó chính là lúc mẫu bảng tầm nhìn ClickUp phát huy tác dụng. Nó cung cấp cho nhóm một chế độ xem chung về bức tranh tổng thể, biến các tiêu chí thành công thành trách nhiệm cụ thể, giúp mục tiêu kinh doanh luôn được ưu tiên hàng đầu.

Kết quả là một bản đồ trực quan giúp thống nhất mọi người và mang lại sự tự tin cho những người ra quyết định để tiến về phía trước.

Để tăng cường hiệu quả, bạn có thể kết hợp bảng này với ClickUp Docs. Không gian hợp tác này cho phép bạn phát triển ý tưởng chi tiết hơn bằng cách thêm băng rôn, sử dụng ngăn cách và thậm chí liên kết các công việc trực tiếp trong tài liệu. Kết hợp hai công cụ này, bạn không chỉ có một bản thiết kế trực quan mà còn có tài liệu được ghi chép đầy đủ và sẵn sàng triển khai trên toàn nhóm.

Xây dựng các tuyên bố tầm nhìn có tác động mạnh mẽ một cách hợp tác trong ClickUp Tài liệu

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chuyển đổi các khái niệm cấp cao thành các danh mục rõ ràng để hợp tác dễ dàng hơn, từ việc phác thảo tầm nhìn đến xác định mục tiêu và nhu cầu của đối tượng mục tiêu

Cho phép nhóm của bạn thực hiện công việc trực tiếp trên bảng bằng cách giao công việc, chia sẻ cập nhật và thêm phương tiện truyền thông

Sử dụng các tính năng ưu tiên tích hợp sẵn để đánh giá những ý tưởng sản phẩm nào quan trọng nhất, ưu tiên công việc của bạn và quyết định những ý tưởng nào nên được triển khai

Kết nối bảng ý tưởng của bạn với các công cụ kế hoạch của ClickUp, như tài liệu và Bảng trắng, để quá trình brainstorming tự nhiên chuyển sang giai đoạn thực thi

✅Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm và doanh nhân muốn đồng bộ hóa tầm nhìn, mục tiêu giao tiếp và triển khai

📚 Đọc thêm: Phần mềm bảng trắng tốt nhất cho hợp tác

3. Mẫu bảng trắng ClickUp Vision

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch một cách rõ ràng và xác định hướng đi đúng đắn cho dự án tiếp theo của bạn bằng mẫu bảng trắng ClickUp Vision

Mẫu bảng trắng ClickUp Vision được thiết kế dành cho các nhóm ưa chuộng phương pháp brainstorming và kế hoạch mang tính trực quan cao và tương tác.

Khác với mẫu bảng tầm nhìn ClickUp, là một nhà cung cấp bản đồ trực quan có cấu trúc để đồng bộ hóa mục tiêu và trách nhiệm, mẫu bảng trắng là một khung vẽ trống để ý tưởng được tự do luồng.

Bạn có thể vẽ bản đồ ý tưởng, di chuyển các yếu tố và hoàn thiện chúng cùng với các thành viên trong nhóm. Mẫu này còn bao gồm các phần dành cho tầm nhìn, đối tượng mục tiêu, nhu cầu, sản phẩm và mục tiêu. Mặc dù nó cung cấp gợi ý về những gì cần thêm, nhưng vẫn để lại không gian cho sự sáng tạo và điều chỉnh.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hợp tác công việc thời gian thực, dù làm việc cùng địa điểm hay từ xa, thúc đẩy các cuộc thảo luận sôi nổi

Thêm hoặc điều chỉnh biểu tượng, hình ảnh và phong cách để phản ánh bản sắc độc đáo của thương hiệu

Chia sẻ phản hồi trực tiếp trên bảng để nắm bắt góc nhìn của từng bộ phận

Xuất ra định dạng PDF hoặc in thành poster vật lý để sử dụng trong các phiên brainstorming offline và các buổi workshop của nhóm

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm muốn kết hợp sự sáng tạo với việc đặt mục tiêu có cấu trúc và giá trị tính linh hoạt của bảng trắng kỹ thuật số

⭐ Bonus: Tự động hóa quy trình thiết kế với các tác nhân tự động hóa được xây dựng sẵn của ClickUp. Quản lý vòng phản hồi và phê duyệt có thể tốn nhiều thời gian hơn so với công việc thiết kế thực tế. Với các Trợ lý Tự động Hóa Được Xây Dựng Sẵn của ClickUp, bạn có thể tự động hóa các bước lặp lại — như di chuyển công việc sang “Sửa đổi” khi có phản hồi, thông báo cho các bên liên quan khi bản thiết kế được phê duyệt, hoặc tạo công việc theo dõi sau khi ra mắt. Giữ cho bảng thiết kế của bạn luôn cập nhật mà không cần cập nhật thủ công liên tục. Hãy để nhóm của bạn tập trung vào sự sáng tạo. Để cài đặt Agent đầu tiên của bạn, hãy xem video này.

4. Mẫu bảng câu chuyện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến những ý tưởng thô sơ thành những câu chuyện mạnh mẽ thông qua mẫu bảng câu chuyện ClickUp

Nói một cách đơn giản, storyboard là một bảng cảm hứng có cấu trúc. Nó không chỉ thể hiện vẻ ngoài và cảm giác của ý tưởng mà còn cách nó luồng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Mẫu Storyboard ClickUp cung cấp cho bạn một khung vẽ trực quan để vẽ bản đồ các khái niệm theo từng khung hình, giúp dễ dàng đồng bộ hóa "cảm hứng" sáng tạo với trình tự thực tế của các hành động hoặc sự kiện.

Ngoài ra, với tính năng kéo và thả đơn giản cùng nhiều khung hình, nó biến quá trình sáng tạo thành một quy trình hợp tác và dễ quản lý.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia câu chuyện hoặc dự án của bạn thành các cảnh hoặc bước riêng biệt, giúp các ý tưởng phức tạp trở nên dễ hiểu hơn

Ghi chú kịch bản, đối thoại ký tự và các hành động trên màn hình trực tiếp trong từng khung hình

Sắp xếp lại hoặc nhân bản các cảnh để tinh chỉnh nhịp độ và điều chỉnh luồng của câu chuyện khi nó phát triển

Chia sẻ bảng phân cảnh với nhóm của bạn để thu thập phản hồi theo thời gian thực, đảm bảo sự đồng bộ ở mọi giai đoạn

✅ Phù hợp cho: Nhà làm phim, nhà tiếp thị và các nhóm kinh doanh cần một bảng phân cảnh có cấu trúc để thống nhất về tầm nhìn và thực thi dự án

⚡ Thư viện mẫu: Sử dụng các mẫu bảng ý tưởng miễn phí này để tổ chức ý tưởng của bạn. Chúng giúp luồng ý tưởng của bạn vào một trình tự rõ ràng mà toàn bộ nhóm có thể dễ dàng theo dõi.

5. Mẫu khung câu chuyện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, tổ chức và đang theo dõi từng chương của câu chuyện của bạn với mẫu khung sườn câu chuyện ClickUp

Một bảng cảm hứng có thể nắm bắt được tinh thần của dự án của bạn, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mẫu Cấu trúc Câu chuyện ClickUp là nơi bạn biến năng lượng trực quan đó thành một cốt truyện cụ thể hoặc lộ trình. Nó hoạt động như một cầu nối giữa cảm hứng và thực thi.

Ví dụ, nếu bảng cảm hứng của bạn tập trung vào các chủ đề cho một chiến dịch thương hiệu, bạn có thể bản đồ hóa những ý tưởng đó thành các chương, cảnh hoặc giai đoạn bằng mẫu này, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo bảng ký tự hoặc bảng nhân cách kèm theo hình ảnh, rất phù hợp cho các chiến dịch tiếp thị hoặc dự án kể chuyện

Sử dụng chế độ xem Kanban Board để theo dõi câu chuyện của bạn phát triển từ nhiều góc độ khác nhau

Sử dụng hệ thống đang theo dõi tiến độ theo màu để xác định những phần nào của chiến dịch hoặc câu chuyện của bạn đã hoàn thành và những phần nào vẫn cần phát triển

✅ Phù hợp cho: *Những người tạo nội dung và chiến lược gia muốn biến cảm hứng từ bảng ý tưởng thành các chiến dịch có cấu trúc hoặc kế hoạch thực thi từng bước

⚡ Thư viện mẫu: Các mẫu brainstorming tốt nhất để giữ cho ý tưởng của bạn được tổ chức gọn gàng

6. Mẫu bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung cách người dùng tương tác với sản phẩm của bạn với mẫu bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Khi brainstorming ý tưởng hoặc lập bản đồ luồng sáng tạo, dễ dàng mất đi cái nhìn tổng quan về cách mọi thứ kết nối với nhau. Mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp biến những suy nghĩ lộn xộn thành một hành trình trực quan có cấu trúc. Với mẫu này, bạn có thể nhóm các ý tưởng theo từng bước, tương tự như sắp xếp một bảng ý tưởng, nhưng tập trung vào hành trình của người dùng. Điều này giúp dễ dàng nhận ra cách các tính năng, ý tưởng hoặc lựa chọn thiết kế ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia các dự án phức tạp thành các phần nhỏ, dễ quản lý bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh cho các nhân vật, mục tiêu hoặc vấn đề

Sử dụng nó như một nguồn thông tin chính xác bằng cách lưu trữ tất cả các câu chuyện và ý tưởng trong một chế độ xem trung tâm

Hình dung tác động của các tính năng hoặc yếu tố sáng tạo từng bước một trong chế độ xem Story Map

✅ Phù hợp cho: Nhóm, quản lý hoặc marketer muốn có không gian theo phong cách bảng cảm hứng để bản đồ hành trình người dùng và kết nối ý tưởng thiết kế với hành vi thực tế của khách hàng

7. Mẫu bảng thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu bảng thiết kế ClickUp để theo dõi các giai đoạn thiết kế, phê duyệt, ưu tiên và chỉnh sửa trong suốt dòng thời gian dự án

Các dự án thiết kế hiếm khi theo một lộ trình thẳng; ý tưởng phát triển, phản hồi thay đổi hướng đi và nguồn cảm hứng liên tục biến đổi. Mẫu bảng thiết kế ClickUp được thiết kế để nắm bắt luồng đó và giữ cho nó luôn được tổ chức gọn gàng.

Bạn có thể thu thập các tài liệu tham khảo sáng tạo đồng thời đang theo dõi cách chúng di chuyển qua từng giai đoạn của quy trình thiết kế. Hình ảnh thương hiệu, bản thiết kế demo, phản hồi và phê duyệt đều được liên kết trong một bảng, giúp mỗi bước trở nên dễ dàng theo dõi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia quy trình thiết kế thành các giai đoạn: lập kế hoạch, xây dựng thương hiệu, thiết kế, ra mắt và phản hồi

Đang theo dõi trạng thái phê duyệt và chỉnh sửa với các dấu hiệu trạng thái rõ ràng (đang chờ duyệt, đã duyệt, đang chỉnh sửa)

Sử dụng bảng Kanban để phân loại các công việc thiết kế và theo dõi tiến độ

Thêm bình luận, liên kết và tệp phương tiện trực tiếp vào các công việc để hợp tác mượt mà

✅ Phù hợp cho: *Nhóm sáng tạo, quản lý thương hiệu và nhà thiết kế tự do muốn có hệ thống bảng cảm hứng có cấu trúc để quản lý và đang theo dõi các dự án thiết kế từ đầu đến cuối

Biến cảm hứng từ bảng ý tưởng thành dự án thực tế với ClickUp

Mẫu bảng cảm hứng Notion rất hữu ích khi bạn chỉ cần một bảng cảm hứng đơn giản để thu thập ý tưởng. Tuy nhiên, sự phức tạp trong việc tùy chỉnh lại gây phiền toái.

Đó chính là điểm khác biệt của các mẫu ClickUp. Chúng rất thân thiện với người mới bắt đầu. Chỉ cần nhập thông tin của bạn để bắt đầu.

Chúng kết hợp sự sáng tạo với cấu trúc, giúp bảng ý tưởng của bạn không chỉ dừng lại ở nguồn cảm hứng mà còn phát triển thành các kế hoạch khả thi. Với các chế độ xem linh hoạt, bảng sẵn sàng sử dụng và tính năng hợp tác, ClickUp giúp bạn chuyển từ giai đoạn brainstorming sang thực thi một cách dễ dàng.

Nếu bạn muốn một công cụ bảng cảm hứng toàn diện cũng quản lý công việc phía sau, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!