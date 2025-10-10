Top 8 Trợ lý AI cho Nhà thiết kế để Tự động hóa Quy trình Sáng tạo

Khi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đòi hỏi nhiều nội dung hình ảnh hơn trong các ngành công nghiệp, nhu cầu về các nhà thiết kế tài năng chưa bao giờ cao đến vậy.

Tuy nhiên, gần 40% các công ty trong ngành thiết kế gặp khó khăn trong việc duy trì việc tạo ra các thiết kế hấp dẫn về mặt thị giác.

Với khối lượng công việc khổng lồ mà các nhà thiết kế phải đối mặt, việc tận dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa một số tác vụ là điều hợp lý, mở ra những khả năng mới.

May mắn thay, các nhà thiết kế đã đạt được tiến độ đáng kể với các trợ lý AI. Họ hiện có thể đảm nhận một số công việc lặp đi lặp lại, giúp các nhóm làm việc nhanh hơn mà không làm mất đi sự tinh tế của các nhà thiết kế con người.

Top 8 Trợ lý AI cho Nhà thiết kế - Tổng quan

Dưới đây là bảng so sánh để bạn có cái nhìn nhanh về các tính năng và giá cả của một số trợ lý AI tốt nhất dành cho nhà thiết kế:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Kế hoạch và tự động hóa các công việc sáng tạo Trợ lý AI trong các công việc/tài liệu/trò chuyện, ClickUp Brain, bảng trắng, tích hợp Figma và cập nhật thời gian thực Miễn phí; Có các kế hoạch trả phí sẵn có Canva AI Tạo hình ảnh AI nhanh chóng, ưu tiên giao diện trực quan Magic Media, Chuyển văn bản thành hình ảnh, Chuyển văn bản thành đồ họa, mẫu phong cách có sẵn, tích hợp Runway Miễn phí, Trả phí từ: $15/tháng cho mỗi người dùng Khroma Tạo bảng màu AI cá nhân hóa màu sắc Đào tạo về sở thích màu sắc, công cụ tạo bảng màu dựa trên trình duyệt, điểm đánh giá khả năng truy cập Miễn phí Galileo AI Tạo bố cục giao diện người dùng (UI) từ các gợi ý văn bản Thiết kế giao diện người dùng dựa trên lời nhắc, xây dựng thương hiệu trực quan, mẫu thiết kế được hỗ trợ bởi Gemini Giá cả tùy chỉnh Uizard Tạo wireframe và mockup nhanh chóng với các lệnh AI Nhập văn bản/ảnh chụp màn hình, tự động tạo giao diện người dùng, chủ đề đáp ứng, hợp tác thời gian thực Miễn phí, Trả phí từ $19/tháng cho mỗi người dùng Runway Kể chuyện video và hiệu ứng được hỗ trợ bởi AI Chuyển văn bản thành video, cọ vẽ động, lồng tiếng, hiệu ứng AI trên một nền tảng duy nhất Miễn phí, Trả phí từ $15/tháng cho mỗi người dùng Adobe Firefly Các nhóm sáng tạo trong hệ sinh thái Adobe Gợi ý văn bản/hình ảnh, tạo bảng tâm trạng, dịch thuật, Chuyển đổi cảnh thành hình ảnh Miễn phí, Trả phí từ $9.99/tháng cho mỗi người dùng Figma AI Hợp tác thiết kế thời gian thực với AI tích hợp sẵn Tự động bố cục, giao diện người dùng có thể chỉnh sửa, loại bỏ nền, tìm kiếm tài sản hình ảnh Miễn phí, Trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng

Trợ lý AI cho nhà thiết kế là gì?

Hãy tưởng tượng: bạn đang làm công việc thiết kế giao diện màn hình ứng dụng mới. Khi bạn điều chỉnh bảng màu, trợ lý AI sẽ đề xuất ba phương án thay thế dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Nó tối ưu hóa luồng người dùng, phát hiện các điểm không nhất quán trong bố cục của bạn và thậm chí tải về các hình ảnh vector phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

Đó là cam kết của các công cụ trợ lý AI dành cho nhà thiết kế. Những trợ lý chuyên biệt này – thường được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo – có thể thực hiện các công việc, thích ứng với đầu vào của người dùng và hỗ trợ toàn bộ quy trình thiết kế với khả năng nhận thức ngữ cảnh, giúp các nhóm thiết kế thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Dưới đây là tóm tắt một số hàm chính của nó:

✅ Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như thay đổi kích thước tài nguyên, gắn thẻ tệp hoặc đổi tên lớp

✅ Tạo ra nhiều ý tưởng thiết kế, khám phá các biến thể và đưa ra các giải pháp sáng tạo mà bạn có thể chưa từng nghĩ đến

✅ Cho phép hợp tác thời gian thực, đơn giản hóa cách các nhóm thiết kế chia sẻ công việc và thu thập phản hồi

✅ Phân tích dữ liệu người dùng và truy cập cơ sở dữ liệu để hỗ trợ đưa ra quyết định thông minh hơn trong quá trình sáng tạo

✅ Tích hợp với các công cụ thiết kế như Figma để nâng cao hiệu quả hoạt động trên mọi mặt

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong các trợ lý AI dành cho nhà thiết kế?

Các trợ lý AI phù hợp cho nhà thiết kế không chỉ nên vượt qua các hàm cơ bản như tự động hóa quy trình làm việc AI mà còn phải có khả năng nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách đáp ứng một số yêu cầu khóa:

giao diện thân thiện với người dùng mang lại cảm giác trực quan, dù đó là Cung cấp mộtmang lại cảm giác trực quan, dù đó là công cụ AI dựa trên trò chuyện cho người mới bắt đầu , hỗ trợ giọng nói, hay được tích hợp vào các công cụ thiết kế hiện tại của bạn

Thích ứng với các môi trường thiết kế khác nhau, từ các dự án UI/UX đến đồ họa vector hoặc thậm chí là tài liệu tiếp thị

Thể hiện khả năng suy luận thực tế và ra quyết định bằng cách phân tích đầu vào của người dùng, truy xuất dữ liệu từ các nguồn và đề xuất các bước tiếp theo

Phù hợp với nhu cầu của bạn, dù bạn là nhà thiết kế độc lập hay là thành viên của một nhóm thiết kế lớn có công việc trên nhiều nền tảng khác nhau

Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Tìm kiếm các công cụ có khả năng quản lý bảo mật và cung cấp các tùy chọn thiết kế bao quát

Các Trợ lý AI Tốt Nhất Cho Nhà Thiết Kế

Dưới đây là danh sách công việc trợ lý AI dành cho nhà thiết kế đáng để bạn quan tâm. Mỗi trợ lý đều tập trung vào tính ứng dụng thực tế trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất, tốc độ và khả năng thích ứng.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho kế hoạch tác vụ sáng tạo và tự động hóa)

Cung cấp cho các nhóm thiết kế cấu trúc cần thiết mà không làm gián đoạn sự sáng tạo của con người với các trợ lý AI của ClickUp

Các nhóm thiết kế ngày nay cần ít công cụ phân tán hơn và nhiều hệ thống kết nối hơn. ClickUp giúp điều này trở nên khả thi bằng cách kết hợp việc hợp nhất nội bộ với các tích hợp.

Đây là điều ClickUp làm khác biệt: Nó cho phép nhà thiết kế đồng bộ công việc giữa các ứng dụng mà không cần chuyển tab. Điều này cho phép các trợ lý AI truy cập dữ liệu từ tất cả nguồn dữ liệu của bạn, mang lại lợi thế cạnh tranh bằng cách làm cho quy trình làm việc nhanh hơn.

Soạn thảo nội dung, tóm tắt cuộc thảo luận, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa với ClickUp Brain

ClickUp Brain có thể giúp bạn brainstorm và tạo nội dung, tạo mẫu thiết kế, và cung cấp bối cảnh công việc quan trọng mà bạn cần

ClickUp Brain là một trợ lý AI được thiết kế riêng để tối ưu hóa quy trình làm việc của nhà thiết kế bằng cách tự động hóa, tạo ra và tổ chức công việc sáng tạo trong nền tảng ClickUp.

Nhà thiết kế có thể tận dụng khả năng tạo hình ảnh AI của Brain để nhanh chóng tạo ra nghệ thuật khái niệm, bản vẽ mẫu hoặc tài liệu tham khảo hình ảnh từ các lệnh văn bản đơn giản bằng cách sử dụng nhiều mô hình AI như Gemini và Claude. Điều này rất hữu ích cho việc thiết kế nhanh, bảng tâm trạng hoặc trình bày cho khách hàng.

Các hình ảnh do AI tạo ra có thể được đính kèm trực tiếp vào các công việc hoặc tài liệu, giúp dễ dàng chỉnh sửa, chia sẻ và tích hợp các tài sản hình ảnh vào các dự án đang diễn ra mà không cần chuyển đổi công cụ.

ClickUp Brain không chỉ dừng lại ở việc tạo hình ảnh mà còn tự động hóa các tác vụ thiết kế lặp đi lặp lại và nâng cao khả năng hợp tác. Nó có thể phân tích các yêu cầu thiết kế phức tạp thành các công việc con có thể thực hiện được, tóm tắt phản hồi của khách hàng và hiển thị các cập nhật dự án rõ ràng từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Ngoài ra, các nhà thiết kế có thể sử dụng Brain để hoàn thiện nội dung văn bản, dịch các thông tin liên lạc cho các đội ngũ toàn cầu và kích hoạt các nhắc nhở hoặc thay đổi trạng thái dựa trên quy tắc quy trình làm việc.

Triển khai các trợ lý để xử lý các tác vụ hàng ngày

Các trợ lý AI của ClickUp được tích hợp trực tiếp vào nhiệm vụ ClickUp, tài liệu ClickUp và ClickUp Chat — nơi các nhà thiết kế đã dành phần lớn thời gian để giao tiếp với nhóm và hoàn thành các công việc của mình.

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa tác vụ, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiều công việc hơn

Các trợ lý này, công việc song song với ClickUp Automations, có thể thực hiện các công việc như cập nhật trạng thái, phân công chủ sở hữu, tóm tắt cuộc thảo luận và thậm chí tự động tạo công việc con.

Đây là cách linh hoạt để tự động hóa các công việc và tích hợp AI vào quy trình làm việc thiết kế hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể thêm các trợ lý AI được chứng nhận trong ClickUp, được thiết kế riêng để kiểm tra nội dung tuân thủ thương hiệu hoặc kiểm tra chất lượng.

*brainstorm trực tiếp với nhóm của bạn bằng ClickUp Bảng trắng

Kết nối khoảng cách giữa quá trình sáng tạo và thực thi với ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng cho phép các nhóm thiết kế brainstorm, phác thảo ý tưởng sáng tạo và vẽ sơ đồ luồng người dùng với một điểm đặc biệt: mọi ghi chú dán hoặc sơ đồ đều có thể được chuyển đổi thành công việc ngay lập tức. Điều này biến tư duy sáng tạo thành hành động, duy trì động lực xuyên suốt các dự án.

tích hợp mạnh mẽ và tìm kiếm để kết nối dữ liệu*

Kết hợp các công cụ thiết kế như Figma hoặc Adobe XD với ClickUp cho phép đồng bộ hóa thời gian thực các công việc và cập nhật thiết kế thông qua Tìm kiếm Doanh nghiệp ClickUp + Tích hợp ClickUp.

Các nhà lãnh đạo sáng tạo có thể giao các công việc con dựa trên các bản cập nhật tệp, trong khi các nhà tiếp thị đang theo dõi tình trạng sẵn sàng của tài sản trong cùng một không gian làm việc. Đây thực sự là cầu nối giữa quy trình làm việc sáng tạo và quản lý dự án thiết kế có cấu trúc.

ClickUp Enterprise Search giúp bạn tập trung toàn bộ bối cảnh công việc vào một nơi duy nhất

Cuối cùng, ClickUp cho nhóm thiết kế giúp bạn tổ chức công việc một cách linh hoạt. Nền tảng hợp tác này tối ưu hóa toàn bộ quy trình thiết kế, từ giai đoạn ý tưởng đến phê duyệt cuối cùng, bằng cách tập trung các công việc, phản hồi và tài nguyên vào một nơi duy nhất. Các nhà thiết kế có thể sử dụng tính năng Proofing để thêm, giao nhiệm vụ và giải quyết các bình luận trực tiếp trên hình ảnh, video và tệp PDF, giúp thu thập phản hồi và cải tiến công việc sáng tạo mà không cần rời khỏi ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với các nhóm mới làm quen với hệ thống tất cả trong một

Một số tính năng AI nâng cao yêu cầu tiện ích bổ sung trả phí

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Người dùng G2 này chia sẻ:

Tôi sử dụng ClickUp hàng ngày. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và công cụ AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại. Việc cài đặt không gian dự án, công việc và tự động hóa diễn ra một cách trơn tru và dễ dàng.

2. Canva AI (Phù hợp nhất cho việc tạo hình ảnh AI nhanh chóng, ưu tiên giao diện trực quan)

qua Canva AI

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài nguyên từ các thư viện stock hoặc tìm kiếm phong cách minh họa phù hợp trên các nền tảng khác nhau, bạn không phải là người duy nhất.

Đối với các nhà thiết kế cần hình ảnh tùy chỉnh nhanh chóng nhưng không muốn dành hàng giờ trong Photoshop, AI của Canva cung cấp giải pháp nhanh chóng. Bạn có thể yêu cầu nó thiết kế cho bạn dựa trên các gợi ý, tạo hình ảnh, mã hoặc thậm chí tạo một video cho bạn. Nó còn có tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để giúp bạn mô tả các gợi ý của mình chi tiết hơn.

Với các công cụ như Magic Media và Text to Image, Canva cho phép bạn tạo ra đồ họa, biểu tượng hoặc cả cảnh quay dựa trên yêu cầu chính xác và phong cách hình ảnh của bạn. Không cần plugin, không cần chuyển đổi ứng dụng — chỉ cần nhập văn bản bạn cần và chèn trực tiếp vào bố cục của bạn.

Các tính năng nổi bật của Canva AI

Tạo hình ảnh AI ngay lập tức bằng công cụ Văn bản to Hình ảnh của Magic Media với các phong cách tùy chỉnh

Sử dụng Văn bản to Graphic để tạo biểu tượng, sticker và minh họa phù hợp với thương hiệu của bạn

Tạo video ngắn được hỗ trợ bởi AI bằng cách tích hợp mô hình Gen-2 của Runway

Thử nghiệm với các preset phong cách như Watercolor, Neon và Retrowave để phù hợp với hướng đi thị giác của bạn

Giới hạn của Canva AI

Không có lời nhắc tiếp theo; yêu cầu nhập liệu mới để thực hiện thay đổi

Kết quả hình ảnh được cố định ở hình vuông trừ khi được điều chỉnh thủ công

Kế hoạch miễn phí giới hạn bạn ở 50 hình ảnh AI và 5 video, số lượng này sẽ hết rất nhanh

Giá cả của Canva AI

Miễn phí

Pro : $15/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Canva AI

G2 : 4.7/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Canva AI

Người dùng G2 này nhấn mạnh:

Các tính năng AI hoạt động như phép màu. Thêm nhạc, tạo nội dung dựa trên AI, tạo nhạc riêng bằng các công cụ AI tích hợp và nhiều tính năng khác, biến công cụ này thành một "máy thần kỳ".

3. Khroma (Phù hợp nhất cho việc tạo bảng màu AI cá nhân hóa màu sắc)

qua Khroma

Khi thiết kế cho một thương hiệu, hầu hết các công cụ màu sắc hoặc làm bạn choáng ngợp với quá nhiều lựa chọn, hoặc ép bạn phải tuân theo sở thích của người khác.

Khroma thay đổi điều đó bằng cách đào tạo AI của mình dựa trên sở thích của bạn, học hỏi những gì bạn thích (và không thích), và tạo ra các bảng màu thực sự phù hợp với phong cách thị giác của bạn.

Thay vì chọn ngẫu nhiên từ các mẫu màu, trợ lý thiết kế AI của Khroma học hỏi từ hàng nghìn bảng màu do nhà thiết kế tạo ra và kết hợp kiến thức đó với đầu vào màu sắc của bạn, biểu mẫu hóa thành một cơ sở kiến thức nội bộ. Mục tiêu cuối cùng: Giúp bạn làm việc nhanh chóng trong khi hoàn thành các công việc cụ thể và giữ sự sáng tạo của con người luôn là trọng tâm.

Các tính năng nổi bật của Khroma

Đào tạo một thuật toán cá nhân hóa dựa trên các màu sắc bạn chọn để khối các tông màu không mong muốn

Tạo ra vô số bảng màu, gradient và mẫu typography ngay trong trình duyệt của bạn

Lọc và tìm kiếm bảng màu theo tông màu, sắc độ, giá trị, mã hex hoặc giá trị RGB

Lưu các mục yêu thích với metadata màu sắc đầy đủ, bao gồm điểm đánh giá khả năng truy cập (WCAG)

Chế độ xem các bảng màu trong các bối cảnh thiết kế khác nhau, như văn bản, lớp phủ hình ảnh và bản thiết kế demo

Giới hạn của Khroma

Không hỗ trợ truy cập ngoại tuyến; chỉ hỗ trợ trên trình duyệt

Khả năng điều chỉnh thủ công các bảng màu được tạo ra bị giới hạn

Không tích hợp với các công cụ thiết kế như Figma hoặc Adobe

Giá cả của Khroma

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Khroma

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Nếu bạn đã chán ngán với việc xử lý các công việc lặp đi lặp lại một cách thủ công, đây là hướng dẫn nhanh về cách ClickUp sử dụng AI để tự động hóa công việc:

4. Galileo AI (Tốt nhất cho việc tạo bố cục giao diện người dùng từ các gợi ý văn bản)

qua Galileo AI

Mockup không nên mất hàng ngày. Giả sử bạn đang thiết kế giao diện người dùng cho ứng dụng tiền điện tử hoặc hệ thống đặt chỗ cho nghệ sĩ. Mỗi dự án có các luồng, màu sắc và yêu cầu bố cục khác nhau. Nhưng mỗi lần, bạn lại phải xây dựng lại khung giao diện người dùng từ đầu.

Galileo AI thay đổi điều đó. Nó cho phép bạn nhập một lệnh duy nhất — “trang danh sách sản phẩm cho cửa hàng đồ leo núi với chủ đề màu xanh, thanh lọc và thẻ sản phẩm” — và ngay lập tức tạo ra các thiết kế giao diện có thể sử dụng được.

Kể từ khi gia nhập Google, Galileo (nay là Stitch) đã tích hợp các mô hình của Gemini để tạo ra các thiết kế do AI sinh ra phong phú hơn, giúp các nhóm thiết kế nhanh chóng xây dựng các giao diện người dùng (UI) nhất quán và tương thích với mọi ngành nghề hoặc nền tảng.

Các tính năng nổi bật của Galileo AI

Tạo giao diện thân thiện với người dùng chỉ bằng cách mô tả những gì bạn muốn

Áp dụng thương hiệu hình ảnh nhất quán với các chủ đề màu sắc thích ứng trên các thành phần

Truy cập thư viện mẫu đa dạng cho các ngành như bán lẻ, SaaS hoặc chăm sóc sức khỏe

Tùy chỉnh các thành phần giao diện người dùng (UI) phổ biến như thanh tìm kiếm, bộ lọc và thẻ sản phẩm

Xem trước và điều chỉnh giao diện với phản hồi và điều chỉnh theo thời gian thực

Giới hạn của Galileo AI

Cần thời gian để làm quen do bộ tính năng đa dạng của nó

Các mẫu cơ bản không đủ linh hoạt để đáp ứng những thay đổi thiết kế đột phá

Sử dụng tài nguyên nặng có thể làm chậm hiệu suất trên các thiết bị có cấu hình thấp

Giá cả của Galileo AI

giá tùy chỉnh*

Đánh giá và nhận xét về Galileo AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Galileo AI

Một đánh giá của người dùng cho biết :

Tôi thực sự thích Galileo AI cho đến nay. Tốc độ mà nó tạo ra các bản thiết kế demo sạch sẽ là vô cùng ấn tượng. Nó không hoàn hảo, nhưng nó cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tuyệt vời, giúp tiết kiệm hàng giờ công việc. Tôi rất háo hức chờ đợi các bản cập nhật tiếp theo.

5. Uizard (Phù hợp nhất cho việc tạo wireframe và mockup nhanh chóng với các lệnh AI)

qua Uizard

Bạn đã bao giờ gặp tình huống có năm bên liên quan yêu cầu bản thiết kế demo trước khi kết thúc ngày làm việc?

Đó chính là mục tiêu mà Uizard được phát triển. Thay vì kéo thả các hộp trong Figma hoặc vẽ lại cùng một bản phác thảo lần thứ ba, bạn chỉ cần mô tả những gì cần thiết bằng văn bản thuần túy.

Thay vì phải xây dựng từng thành phần một cách thủ công, người dùng chỉ cần miêu tả nhu cầu của mình bằng văn bản thuần túy, tự nhiên—đối tượng/kỳ/phiên bản: “Một bảng điều khiển web cho trang web thương mại điện tử hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất, biểu đồ doanh thu và bảng đơn đặt hàng gần đây.”

Hệ thống độc quyền của Uizard xử lý yêu cầu này và ngay lập tức tạo ra một mẫu giao diện người dùng (UI) hoàn thành, có thể chỉnh sửa. Kết quả này không chỉ là một hình ảnh tĩnh; nó bao gồm các bố cục logic tuân thủ các mẫu thiết kế đã được thiết lập, các chủ đề thống nhất đã được áp dụng sẵn (màu sắc và phông chữ), và các thành phần mô-đun được cấu trúc đầy đủ, sẵn sàng để chỉnh sửa ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Uizard

Tạo các bản thiết kế giao diện người dùng (UI) có thể chỉnh sửa từ văn bản thuần túy, ảnh chụp màn hình hoặc bản vẽ tay

Tạo ngay các chủ đề thiết kế đáp ứng được tùy chỉnh theo thương hiệu của bạn

Sử dụng AI để đề xuất nội dung văn bản, tạo tài sản hình ảnh và xây dựng bản đồ sự chú ý của người dùng

Chuyển đổi giữa chế độ xem wireframe và mockup để đảm bảo độ chính xác của thiết kế

Hợp tác với các nhóm trong thời gian thực và chia sẻ liên kết công khai ngay lập tức

Giới hạn của Uizard

Autodesigner yêu cầu kế hoạch trả phí, với quyền truy cập AI giới hạn trên gói miễn phí

Một số bố cục được tạo ra có vẻ quá đơn giản hoặc chung chung

Thiếu khả năng kiểm soát hệ thống thiết kế sâu và công cụ hỗ trợ truy cập

Giá cả của Uizard

Miễn phí

Pro : $19/tháng

Kinh doanh : $39/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Uizard

G2 : 4.5/5.0 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5.0 (190+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Uizard

Người dùng Capterra này ghi chú:

Nhờ có Uizard, giờ đây tôi không chỉ cần tưởng tượng ý tưởng trong đầu mà còn có thể phác thảo nó một cách nhanh chóng. Điều này giúp quá trình tạo ra thiết kế trở nên nhanh chóng hơn.

6. Runway (Phù hợp nhất cho kể chuyện video và hiệu ứng đặc biệt được hỗ trợ bởi AI)

qua Runway

Ngày nay, các nhà thiết kế được kỳ vọng phải làm mọi việc cần làm, từ phát triển ý tưởng hình ảnh, chỉnh sửa video, xử lý âm thanh cho đến thậm chí lập trình chuyển động.

Nhưng việc chuyển đổi công cụ cho mỗi công việc sẽ làm gián đoạn luồng làm việc và tốn thời gian. Khi sự sáng tạo của bạn đang bùng nổ, điều cuối cùng bạn muốn là phải dành hàng giờ để chuyển đổi giữa các phần mềm chỉ để tạo hiệu ứng động cho một đoạn video 10 giây hoặc xóa nền.

Đó là lý do tại sao Runway nổi bật. Phần mềm tự động hóa công việc này tích hợp tạo video, chỉnh sửa, tạo âm thanh và hiệu ứng hình ảnh dựa trên AI vào một không gian thống nhất. Bạn có thể phác thảo ý tưởng bằng văn bản và ngay lập tức xem chúng được hiển thị dưới dạng video động.

Cần điều chỉnh khung hình? Thay thế các yếu tố? Thêm giọng nói? Runway xử lý tất cả những điều đó trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Runway

Tạo video điện ảnh từ các gợi ý văn bản, hình ảnh hoặc đầu vào video

Thêm phụ đề đồng bộ môi và âm thanh tùy chỉnh bằng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói

Chuyển đổi hình ảnh tĩnh thành các đoạn video động bằng cách sử dụng công cụ vẽ chuyển động

Chỉnh sửa, thay thế và kết hợp hình ảnh bằng các công cụ được hỗ trợ bởi AI

Tạo các texture và tài nguyên 3D cho trò chơi hoặc hoạt hình

Giới hạn của Runway

Không có truy cập ngoại tuyến; yêu cầu kết nối internet ổn định

Chất lượng tạo hình ảnh còn thua kém so với các đối thủ hàng đầu

Kế hoạch dịch vụ cao cấp có thể cần thiết cho các dự án video kéo dài hoặc có độ phân giải cao

Giá cả của Runway

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $15/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $35/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn : $95/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Runway

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Runway

Người dùng G2 này chia sẻ:

RunwayML là một trong những công cụ AI tốt nhất hiện nay, nó rất đơn giản. Tôi đặc biệt thích công cụ chuyển đổi hình ảnh/văn bản thành video của nó, hoạt động như một cây đũa thần, rất dễ tích hợp vào quy trình chỉnh sửa video của tôi

7. Adobe Firefly (Phù hợp nhất cho các nhóm sáng tạo trong hệ sinh thái Adobe)

qua Adobe Firefly

Nếu bạn đã có công việc trong các công cụ như Photoshop, Illustrator hoặc Express, Adobe Firefly sẽ tích hợp mượt mà mà không làm gián đoạn luồng công việc của bạn. Nó giúp bạn tạo mẫu thiết kế, lập kế hoạch chiến dịch hoặc địa phương hóa nội dung trực tiếp trong các ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày.

Bạn có việc cần làm là tạo một số hình ảnh cho bản trình bày hoặc dịch video mà vẫn giữ nguyên giọng điệu? Firefly xử lý việc đó với giao diện sạch sẽ và kết quả đáng tin cậy.

Ngoài ra, nó được thiết kế với mục tiêu sản xuất - sử dụng các hệ thống AI hỗ trợ nhiều định dạng đồng thời đảm bảo an toàn thương mại cho tài sản hình ảnh.

Các tính năng nổi bật của Adobe Firefly

Tạo ra hình ảnh chất lượng cao, vector và video ngắn từ các gợi ý văn bản hoặc hình ảnh

Phù hợp với phong cách hoặc cấu trúc bằng cách sử dụng hình ảnh tham chiếu và lựa chọn tỷ lệ khung hình tùy chỉnh

Sử dụng Firefly Boards cho việc tạo bảng tâm trạng và phát triển ý tưởng nhóm dựa trên trí tuệ nhân tạo

Dịch video sang hơn 20 ngôn ngữ trong khi vẫn giữ nguyên giọng điệu và đồng bộ môi

Tạo hiệu ứng video, minh họa không gian và hình ảnh bao bì với Scene to Image và Văn bản to Video

Giới hạn của Adobe Firefly

Giới hạn thời lượng video tạo ra là 5 giây, ngay cả trên các kế hoạch trả phí

Không có hộp nhắc nhở tiêu cực hoặc chỉnh sửa nhắc nhở tiếp theo để tinh chỉnh kết quả

Việc tạo văn bản trong hình ảnh thường không đáng tin cậy hoặc bị biến dạng

Giá cả của Adobe Firefly

Miễn phí

Firefly Standard : $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Firefly Pro : $29.99/tháng cho mỗi người dùng

Firefly Premium: $199.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Adobe Firefly

G2 : 4.57/5.0 (5+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Adobe Firefly

Người dùng G2 này bổ sung:

Adobe Firefly vô cùng trực quan, đặc biệt nếu bạn đã quen thuộc với hệ sinh thái của Adobe. Tôi thấy nó rất hữu ích để nhanh chóng tạo ra ý tưởng và tạo nội dung truyền thông xã hội chất lượng cao mà không cần kỹ năng thiết kế chuyên sâu.

8. Figma AI (Phù hợp nhất cho hợp tác thiết kế thời gian thực với AI tích hợp sẵn)

qua Figma

Hạn chót không chờ đợi tên lớp sạch sẽ, tài sản thiếu sót hoặc bản thiết kế tĩnh. Figma AI giúp bạn bỏ qua các bước lặp lại, chẳng hạn như đổi tên lớp hoặc xóa nền hình ảnh, để bạn có thể tập trung vào giải quyết các vấn đề sản phẩm thực tế và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Nhà thiết kế có thể biến giao diện người dùng tĩnh thành các mẫu thử nghiệm tương tác chỉ với một cú nhấp chuột, tạo nội dung mẫu thực tế, hoặc sử dụng tìm kiếm hình ảnh để tìm các thành phần hiện có từ khắp không gian làm việc.

Thậm chí tốt hơn, các tính năng như đề xuất bố cục tự động và các màn hình do AI tạo ra có thể chỉnh sửa giúp rút ngắn thời gian từ giai đoạn ý tưởng đến giai đoạn thử nghiệm.

Các tính năng nổi bật của Figma AI

Tạo các bản thiết kế giao diện người dùng (UI) có thể chỉnh sửa từ các lệnh văn bản bằng cách sử dụng hệ thống thiết kế tích hợp sẵn

Chuyển đổi thiết kế tĩnh thành mẫu thử nghiệm có thể nhấp chuột chỉ với một cú nhấp chuột

Tự động đổi tên các lớp và thay thế văn bản placeholder bằng nội dung do AI tạo ra

Loại bỏ nền hình ảnh và dịch nội dung văn bản ngay lập tức trong tệp thiết kế

Sử dụng tìm kiếm hình ảnh để tìm kiếm tài nguyên dựa trên hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình đã tải lên

Giới hạn của Figma AI

Một số tính năng (như giao diện người dùng do AI tạo ra) vẫn đang ở giai đoạn beta và chưa được cung cấp rộng rãi

Không có các tùy chọn điều chỉnh nâng cao để hoàn thiện thiết kế sau bản nháp đầu tiên

Độ tin cậy của tính năng có thể thay đổi phụ thuộc vào độ phức tạp của lệnh hoặc trường hợp sử dụng

Giá cả của Figma AI

Miễn phí

Chuyên nghiệp : $20/tháng cho mỗi người dùng

Tổ chức : $55/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $90/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Figma AI

G2 : 4.7/5.0 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (810+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Figma AI

Người dùng Capterra này nổi bật:

Ý tưởng đằng sau Figma thật tuyệt vời. Nó được tạo ra để giúp các nhóm nội dung và thiết kế thực hiện công việc hợp tác trong quá trình phát triển ứng dụng, thay vì hai bên bị tách biệt trong quá trình phát triển.

ClickUp giúp bạn kết hợp sự sáng tạo với tự động hóa

Hầu hết các nhóm thiết kế không thiếu sự sáng tạo. Điều họ thiếu là thời gian: thời gian để lặp lại, phản hồi ý kiến, hoàn thiện chi tiết và vẫn đáp ứng được thời hạn.

Đó chính là nơi AI thực sự tạo ra sự khác biệt bằng cách dọn đường, cho phép các nhóm tập trung vào công việc thiết kế thực sự. Tự động hóa các công việc lặp lại—như đặt tên cho các lớp, tóm tắt các chủ đề thảo luận và đang theo dõi các cập nhật—giúp giải phóng không gian tư duy và đẩy nhanh quá trình giao hàng.

ClickUp là một trong số ít nền tảng đạt được sự cân bằng này.

Nó tích hợp các công cụ AI vào cách làm việc hiện tại của nhóm. Bạn có thể phác thảo ý tưởng trên bảng trắng, chuyển chúng thành công việc, phối hợp với đội ngũ phát triển và triển khai, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Điều này cũng đang là công việc. Sau khi chuyển sang ClickUp, Trinetix đã ghi nhận sự gia tăng 20% về mức độ hài lòng của nhóm Quản lý Thiết kế.

Nếu nhóm của bạn đang tìm kiếm kết quả tương tự và ưa thích sự tổ chức, ClickUp là một lựa chọn đáng xem xét. Đăng ký ngay!