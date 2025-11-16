Mẫu xếp chồng thói quen miễn phí để cải thiện thói quen hàng ngày

Dậy sớm, dọn giường, chuẩn bị quần áo tập luyện, đổ đầy bình nước, xem lại mục tiêu, tập thể dục và lặp lại. Bạn dán mẫu này lên tường sau khi đọc rằng thường mất 21 ngày để hình thành thói quen. Khung thời gian ba tuần nghe có vẻ khả thi, và thế là bạn bắt đầu.

Nhưng rồi, cuộc sống thực tế ập đến, và trước khi bạn nhận ra, bạn đã dành 20 phút lướt mạng xã hội vào lúc 8 giờ sáng.

Điều này không chỉ xảy ra với bạn. Thực tế, chỉ có 9% người thực sự duy trì được mục tiêu đầu năm mới của mình, theo Colin Camerer, một nhà kinh tế học hành vi tại Caltech chuyên nghiên cứu về quá trình hình thành thói quen.

Mỗi người có một dòng thời gian xây dựng thói quen riêng biệt. Tuy nhiên, sự lặp lại là khóa để biến bất kỳ hành vi nào thành một phần tự động trong ngày của bạn. Những thói quen bền vững sẽ gắn liền với những việc bạn đã làm mà không cần suy nghĩ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số mẫu xếp chồng thói quen tuyệt vời của ClickUp để xây dựng thói quen bền vững. 🎯

Mẫu xếp chồng thói quen là gì?

Mẫu xếp chồng thói quen là các khung cấu trúc giúp bạn xác định các hành vi hiện có trong thói quen của mình và kết nối các thói quen mới với chúng.

Chúng thường bao gồm các cột cho các yếu tố kích hoạt hiện tại, thói quen mới mong muốn và kế hoạch thực hiện cụ thể. Ví dụ, một mẫu có thể hiển thị ‘Sau khi tôi khóa cửa trước’ kết hợp với ‘Tôi sẽ hít thở sâu ba lần’.

Các khung làm việc này loại bỏ sự phỏng đoán trong quá trình hình thành thói quen, cung cấp các kết nối rõ ràng, có thể thực hiện được giữa những gì bạn đã làm và những gì bạn muốn bắt đầu làm.

🧠 Thông tin thú vị: Ý tưởng về việc cài đặt mục tiêu có cấu trúc đã có từ thời Aristotle, người đã viết trong Nicomachean Ethics (thế kỷ 4 TCN) rằng việc rèn luyện đức tính đòi hỏi những hành động lặp đi lặp lại. Đây thực chất là một triết lý sớm về việc xếp chồng thói quen.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu xếp chồng thói quen tốt?

Một mẫu xếp chồng thói quen được thiết kế tốt sẽ loại bỏ sự nhầm lẫn và giúp việc thực hiện trở nên đơn giản. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa các mẫu hiệu quả và danh sách kiểm tra thông thường:

Xác định các thời điểm kích hoạt cụ thể: Tập trung vào các hành động cụ thể thay vì các khoảng thời gian mơ hồ như 'buổi sáng' hoặc 'buổi tối'.

Phù hợp mức độ khó của thói quen với sức mạnh kích hoạt: Kết hợp các thói quen lành mạnh đơn giản với những thói quen hiện có vững chắc mà bạn không bao giờ bỏ qua.

Gồm chi tiết thực hiện: Xác định chính xác thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện thói quen mới mà không gây nhầm lẫn.

Tập trung vào các hành động đơn lẻ: Tránh các thói quen phức tạp nhiều bước gây Tránh các thói quen phức tạp nhiều bước gây mệt mỏi khi đưa ra quyết định và làm giảm tính nhất quán.

Tạo luồng logic: Tạo các luồng hành động diễn ra một cách tự nhiên từ hành vi này sang hành vi khác.

Tài khoản cho các lịch trình khác nhau: Cung cấp các tùy chọn linh hoạt cho các phong cách sống và mô hình công việc đa dạng.

Theo dõi tiến độ hoàn thành: Sử dụng ô đánh dấu hoặc các chỉ báo tiến độ cơ bản không yêu cầu hệ thống phức tạp.

Cho phép điều chỉnh: Cho phép điều chỉnh các kết nối không hiệu quả trong thực tế.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu đã khám phá cách điều chỉnh mục tiêu giữa chừng có thể ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh. Kết quả cho thấy: những người thường xuyên điều chỉnh mục tiêu có thể vô tình làm suy giảm hiệu suất của chính mình nếu việc điều chỉnh thay thế cam kết bằng việc tìm lý do biện minh.

11 Mẫu xếp chồng thói quen

Thói quen chồng chất phát huy hiệu quả khi các hành động mới được gắn vào các thói quen buổi sáng mà bạn đã duy trì.

ClickUp bước vào để giúp thói quen của bạn duy trì lâu dài. Cụ thể như thế nào? Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Nó cũng cung cấp các mẫu xếp chồng thói quen giúp biến ý tưởng thành kế hoạch rõ ràng với các tác nhân kích hoạt liên kết, lặp lại theo lịch trình và đang theo dõi kết quả, giúp tính nhất quán được xây dựng mà không gặp rắc rối.

Dưới đây là 11 mẫu hàng đầu mà ứng dụng theo dõi thói quen này cung cấp.

1. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu hàng ngày và đang theo dõi tiến độ để thành thạo một thói quen mới với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp tập trung các hành vi hàng ngày vào một danh sách duy nhất với các mục tiêu có thể đo lường và trạng thái đơn giản. Với Trường Tùy chỉnh ClickUp, bạn có thể phân loại công việc và thêm các thuộc tính như Tiến độ, Đọc 15 trang và 10.000 bước để dễ dàng theo dõi tiến độ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép nhiều thói quen công việc song song với các trường đo lường sẵn có (ví dụ: số trang đã đọc, số bước đi, mức độ hydrat hóa)

Giữ đà tiến triển với lịch trình lặp lại và trạng thái hai bước, biến việc kiểm tra hàng ngày thành một hành động chỉ mất năm giây.

Theo dõi chuỗi và khoảng trống bằng cách chuyển đổi giữa các chế độ xem của ClickUp , như Bảng để chỉnh sửa hàng loạt và Xem dạng danh sách để xem nhanh.

📌 Phù hợp cho: Cá nhân đang xây dựng nhiều thói quen và muốn có sự giám sát có thể đo lường mà không cần sử dụng thêm các ứng dụng danh sách kiểm tra hàng ngày.

🎥 Khám phá các công cụ tốt nhất để bạn đang theo dõi mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình:

2. Mẫu thiết lập lại thói quen ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nhận khung làm việc cho việc tự phản ánh và xây dựng hành vi mới với mẫu ClickUp Ritual Reset Template.

Mẫu ClickUp Ritual Reset bắt đầu với một tài liệu ClickUp hướng dẫn để đánh giá các thói quen. Nó khuyến khích sự tự phản tỉnh và cung cấp khung làm việc để tạo ra các thói quen phù hợp với mục tiêu phát triển cá nhân của bạn. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi các thói quen đã chọn thành các nhiệm vụ ClickUp được lên lịch với người chịu trách nhiệm, dòng thời gian và nhắc nhở.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ với các mục tiêu nhẹ nhàng, điểm kiểm tra và chiến lược ghi chú , giúp những thành công nhỏ trở nên hiển thị và tích lũy.

Thêm các trường tùy chỉnh như Tâm trạng , Mức năng lượng và Thời gian hoàn thành để xem thói quen ảnh hưởng đến ngày của bạn như thế nào.

Phân chia các thói quen lớn thành các bước nhỏ hơn bằng cách sử dụng các việc con lồng nhau để tránh cảm thấy quá tải trong quá trình điều chỉnh thói quen

📌 Phù hợp cho: Những người muốn thiết lập lại thói quen, đang theo dõi sự phát triển cá nhân một cách toàn diện và duy trì các nghi thức phù hợp với mục tiêu dài hạn.

🚀 Mẹo hữu ích: ClickUp Brain mang trí tuệ vào thói quen hàng ngày của bạn bằng cách kết nối các công việc, tài liệu và tiến độ. Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu bạn đang cố gắng xây dựng một thói quen buổi sáng, chỉ cần yêu cầu: 'Tạo danh sách kiểm tra lặp lại cho việc uống nước, ghi chép nhật ký và kéo giãn cơ, và đang theo dõi chuỗi ngày thực hiện hàng tuần. Công cụ này sẽ tự động tạo và duy trì hệ thống cho bạn, giúp bạn không cần phải làm điều đó.' Hãy để ClickUp trở thành đối tác giám sát của bạn trong việc hình thành thói quen lâu dài. Dưới đây là một số gợi ý bổ sung. ✨ Tạo thách thức thói quen 21 ngày với kiểm tra hàng ngày.

Tổng kết tiến độ của tôi trong tuần này trên tất cả các thói quen về sức khỏe và học tập.

Nhắc nhở tôi vào lúc 8 giờ tối để xem lại và ghi chép các thói quen đã hoàn thành. Sử dụng bảng tóm tắt trên bảng điều khiển của ClickUp Brain để theo dõi tiến độ (cá nhân và công việc) mỗi sáng:

3. Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu khả thi cho việc xếp chồng thói quen với mẫu Kế hoạch Chăm sóc Bản thân của ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân ClickUp lên lịch các công việc phục hồi và ghi chép kết quả thông qua các giai đoạn chuyên biệt. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh, công cụ này cung cấp một phương pháp có cấu trúc cho việc chăm sóc bản thân.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đã hoàn thành , Đang thực hiện , Chưa bắt đầu , Đang tạm dừng . Theo dõi mục tiêu chăm sóc bản thân và điều chỉnh kế hoạch của bạn dựa trên các trạng thái tác vụ tùy chỉnh của ClickUp như

Sử dụng bốn trường tùy chỉnh khác nhau, bao gồm Ghi chú , Loại Chăm sóc Bản thân , Tham khảo , Loại Sức khỏe .

Cài đặt nhắc nhở và thông báo để duy trì tính nhất quán và củng cố thói quen hàng ngày

📌 Phù hợp cho: Học sinh và chuyên gia cần một hệ thống lặp lại để duy trì chăm sóc bản thân một cách rõ ràng, nhất quán và hiển thị.

📮 ClickUp Insight: 26% người lao động cho biết cách tốt nhất để họ thư giãn là đắm mình vào sở thích hoặc tập luyện, trong khi 22% sử dụng các nghi thức cuối ngày như tắt laptop vào một thời điểm cố định hoặc thay quần áo khi làm việc tại nhà. Tuy nhiên, 30% vẫn gặp khó khăn trong việc tách biệt tâm trí khỏi công việc! Các nhắc nhở của ClickUp giúp củng cố thói quen lành mạnh. Đặt nhắc nhở tổng kết cuối ngày, tự động cập nhật cho nhóm về các công việc hoàn thành thông qua các buổi họp AI, và sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, để kiểm tra các công việc hàng ngày của bạn, giúp bạn luôn nắm bắt được các công việc quan trọng nhất.

4. Mẫu Thử thách Sức khỏe ClickUp 75 Hard

Tải mẫu miễn phí Nhìn tổng quan và theo từng ngày với mẫu thách thức sức khỏe ClickUp 75 Hard.

Mẫu Thử thách Sức khỏe 75 Hard của ClickUp được xây dựng dựa trên khung chương trình ‘75 Hard’. Mẫu này tạo ra một bản đồ cho toàn bộ chương trình thành các thẻ hàng ngày. Mỗi trong số 75 ngày được thể hiện dưới dạng một công việc (hoặc tập hợp các công việc) bao quát các yêu cầu cốt lõi của thử thách.

Bạn sẽ có hai buổi tập luyện (một buổi ngoài trời), tuân thủ kế hoạch dinh dưỡng/chế độ ăn uống, uống một lượng nước cố định, đọc sách phát triển bản thân và chụp ảnh tiến độ hàng ngày. Các công việc hàng ngày này thường bao gồm các công việc con hoặc mục danh sách kiểm tra cho từng thành phần, giúp bạn có thể đánh dấu hoàn thành từng phần trong suốt ngày.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng các trạng thái như việc cần làm , In Progress và I Did It để rõ ràng chỉ ra tiến độ của bạn.

Giữ kỷ luật với các chuỗi trực quan và dấu hiệu ngày bỏ lỡ, giúp việc chịu trách nhiệm trở nên rõ ràng.

Chuyển đổi giữa Tổng quan thách thức , Chế độ xem bảng , Chế độ xem trạng thái thách thức , Hướng dẫn bắt đầu và các chế độ xem khác.

Đánh giá việc cần làm của bạn, suy ngẫm về những thách thức và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với phần đánh giá kỳ (hàng tuần).

📌 Phù hợp cho: Bất kỳ ai cam kết thực hiện thói quen 75 ngày nghiêm ngặt và mong muốn có sự giám sát chặt chẽ, hiển thị.

⚙️ Bonus: Khám phá một số mẫu thách thức 75 Hard khác để duy trì sự tổ chức, đang theo dõi tiến độ và giữ động lực suốt hành trình.

5. Mẫu hình thành thói quen hàng ngày ClickUp Việc cần làm

Tải mẫu miễn phí Quản lý các trách nhiệm hàng ngày và thói quen với mẫu ClickUp Daily Việc Cần Làm Template.

Mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Ngày của ClickUp giúp bạn ghi chép và quản lý tất cả các công việc cần hoàn thành trong ngày, đồng thời đảm bảo tính kỷ luật bản thân. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một danh sách kiểm tra hàng ngày tập trung.

Bạn có thể cấu trúc ngày của mình như một công việc với danh sách tích hợp và các trường tùy chỉnh, giúp bạn chia nhỏ các "việc cần làm" thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các công việc thành các công việc con có thể thực hiện được mà bạn có thể đánh dấu hoàn thành khi thực hiện.

Thêm các trường ưu tiên, danh mục hoặc thời hạn để tùy chỉnh công việc phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Sử dụng tính năng Nhiệm vụ Lặp lại của ClickUp cho các thói quen hàng ngày để bạn không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi sáng.

📌 Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một thói quen hàng ngày có cấu trúc cho những thói quen tốt, bao gồm sinh viên, chuyên gia, freelancer hoặc nhân viên làm việc từ xa phải quản lý nhiều ưu tiên.

🔍 Bạn có biết? Cuốn sách Atomic Habits của James Clear đã bán được hơn 25 triệu bản và được dịch sang hơn 60 ngôn ngữ. Cuốn sách mô tả cách xây dựng thói quen lành mạnh bằng cách phá vỡ các thói quen hiện có thông qua những thay đổi nhỏ và nhất quán. Theo tác giả, bốn nguyên tắc sau đây về thay đổi hành vi giúp thói quen bám rễ: Làm cho nó rõ ràng

Làm cho nó trở nên hấp dẫn

Làm cho nó trở nên dễ dàng

Làm cho nó trở nên thú vị

6. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ với các biểu đồ và biểu đồ trực quan trong mẫu Lịch trình hàng ngày của ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp giúp tổ chức các công việc hàng ngày của bạn thành một cấu trúc đơn giản, có thể lặp lại. Kế hoạch cho các công việc hàng ngày theo danh mục, ưu tiên hiệu quả và theo dõi tiến độ theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng các trạng thái cơ bản như Mở và Hoàn thành để theo dõi công việc của mình.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chuyển đổi giữa Tất cả Công việc , Lịch và hướng dẫn Bắt đầu từ đây để định hướng bản thân mỗi ngày.

Xem lại các mục đã hoàn thành trong phần Lịch sử để đánh giá các mô hình năng suất.

Phân loại công việc vào các danh mục như Cá nhân, Công việc hoặc Mục tiêu, và đặt mức độ quan trọng/khẩn cấp.

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn và sinh viên cần một hệ thống hàng ngày đáng tin cậy không bị ảnh hưởng bởi các ưu tiên cạnh tranh.

🚀 Mẹo hữu ích: Quản lý thói quen, dự án và mục tiêu cá nhân thường đòi hỏi phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Với vai trò là trung tâm thống nhất, ClickUp Brain MAX loại bỏ sự phân tán của AI và tập hợp các công việc, thói quen, thậm chí cả tệp tin từ các công cụ như Google Drive và Notion. Sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói với Talk to Văn bản, tự động hóa giữa các ứng dụng và tính linh hoạt trong việc lựa chọn từ các mô hình AI hàng đầu, công cụ này thích ứng với quy trình làm việc của bạn. Hãy xem xét kỹ hơn các tính năng của nó:

7. Mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các công việc vào các danh mục rõ ràng để tăng tính minh bạch với mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp.

Mẫu danh sách việc cần làm trên lịch của ClickUp kết hợp cấu trúc của danh sách việc cần làm với lịch. Vì được xây dựng trong chế độ xem Lịch, các công việc được liên kết với ngày cụ thể, cho phép bạn lên lịch thời gian thực hiện. Với hệ thống ưu tiên được mã màu tích hợp, bạn có thể nhanh chóng nhận biết những công việc cần ưu tiên xử lý trước.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị các công việc của bạn với các thuộc tính như Danh mục , Tài nguyên , Mức độ năng suất và Vai trò .

Chuyển đổi giữa năm chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Yêu cầu cuộc họp , Theo vai trò , Theo danh mục , Lịch trình và Hướng dẫn bắt đầu .

Phân chia ngày của bạn thành các khối sáng, chiều và tối, gán công việc vào các khối thời gian cụ thể.

Đang theo dõi suy ngẫm hàng ngày với phần ghi chú tích hợp, cho phép bạn ghi lại thành công, rào cản và nhắc nhở cho ngày mai.

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia muốn có một kế hoạch hàng ngày có cấu trúc, ghi lại cuộc họp, hạn chót và công việc mà không bỏ sót việc phản ánh hoặc ưu tiên.

🧠 Thông tin thú vị: Trong dự án UCSF + Big Joy, những người thực hiện 5-10 phút 'hành động nhỏ mang lại niềm vui' mỗi ngày, như bày tỏ lòng biết ơn, làm việc cần làm tốt bụng hoặc nhận ra vẻ đẹp xung quanh, đã báo cáo mức độ hạnh phúc cao hơn, ít căng thẳng hơn và cảm giác kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Điều này cho thấy những thói quen nhỏ hàng ngày có thể mang lại tác động lớn.

8. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định mục tiêu phát triển và thói quen với mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân của ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp cung cấp cho bạn một bảng điều khiển có cấu trúc, tất cả trong một để định nghĩa, đang theo dõi và cải thiện sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Nó kết hợp mục tiêu, chỉ số, dòng thời gian, kiểm tra tiến độ và phản ánh trong một không gian duy nhất. Kéo và thả các công việc trực tiếp vào các ngày cụ thể trên lịch, giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch cho các hạn chót.

Mẫu này bao gồm bốn chế độ xem: PD per Quarter để lập kế hoạch mục tiêu hàng quý và Progress Tracker để theo dõi tiến độ công việc một cách nhanh chóng. Plan of Action theo dõi các bước thực hiện và dòng thời gian, trong khi Getting Started Guide cung cấp hướng dẫn và ví dụ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú tình trạng của từng mục tiêu với các trạng thái sau: Đã hoàn thành , Chưa bắt đầu , Không đúng hướng , Đang tạm dừng và Đúng hướng .

Sử dụng các trường đã được thiết lập sẵn như Mục tiêu hàng ngày tối thiểu , Bạn cảm thấy hài lòng như thế nào với tiến độ của mình , Thành tựu và thành công , và Mục tiêu học tập .

Đồng bộ với các lịch bên ngoài như Google hoặc Outlook, để các cuộc họp và lịch hẹn xuất hiện cùng với các công việc của bạn.

Chuyển đổi giữa các bố cục Ngày, Tuần và Tháng để có chế độ xem chi tiết về những việc cần làm trong thời gian ngắn hoặc chế độ xem tổng quan về các ưu tiên dài hạn.

📌 Phù hợp cho: Chuyên gia và sinh viên muốn sử dụng một lịch và mẫu theo dõi thói quen đang theo dõi cả các sự kiện có thời hạn và các nhiệm vụ hàng ngày.

Dưới đây là chia sẻ của Fahad Khan, Chuyên viên Phát triển Kinh doanh tại Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., về ClickUp:

*Công cụ này rất hiệu quả cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Thông qua công cụ này, bạn có thể ghi chép sự tham gia, đang theo dõi thời gian làm việc và phân loại các công việc cá nhân theo nhu cầu của mình. Bạn có thể cài đặt ưu tiên cho các công việc trong danh sách việc cần làm và công cụ sẽ nhắc nhở bạn về ngày đáo hạn mà bạn đã đề cập trong các công việc.

Công cụ này rất hiệu quả cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Thông qua công cụ này, bạn có thể ghi chép sự tham gia, theo dõi thời gian công việc và phân loại các công việc cá nhân theo nhu cầu của mình. Bạn có thể cài đặt ưu tiên cho các công việc trong danh sách việc cần làm và công cụ sẽ nhắc nhở bạn về ngày đáo hạn mà bạn đã đề cập trong các công việc.

9. Mẫu Lịch Trình Cá Nhân Hàng Ngày Cho Trẻ Em của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng thói quen với mẫu Lịch trình Cá nhân Hàng ngày cho Trẻ em của ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Cá Nhân Hàng Ngày Cho Trẻ Em của ClickUp được thiết kế để giúp trẻ em tổ chức các thói quen hàng ngày, cân bằng giữa việc học, thời gian gia đình và các hoạt động vui chơi. Phụ huynh có thể đặt nhắc nhở và theo dõi tiến độ theo cách giúp trẻ phát triển cả trách nhiệm và sự độc lập. Đây là cách thú vị và trực quan để phân chia các công việc hàng ngày và sắp xếp thời gian cho các hoạt động ngoại khóa.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia ngày thành các danh mục rõ ràng như học tập, vui chơi và công việc nhà, để trẻ em hiểu rõ mình cần tập trung vào điều gì.

Khuyến khích tự phản ánh với các trường như Ngày của bạn thế nào? , Điều gì khiến bạn mỉm cười hôm nay? và Bạn có gặp khó khăn gì hôm nay không?

Chia sẻ lịch trình với nhiều người chăm sóc, đảm bảo mọi người đều thống nhất về kỳ vọng và thói quen.

📌 Phù hợp cho: Các gia đình muốn thiết lập các thói quen dự đoán được trong khi dạy con cái quản lý các trách nhiệm hàng ngày của chính mình.

🔍 Bạn có biết? Mọi người duy trì cam kết của mình tốt hơn nhiều khi mục tiêu mang lại phần thưởng nội tại (tức là thú vị hoặc hấp dẫn), thay vì chỉ đơn thuần là 'quan trọng' hoặc 'hữu ích'. Việc tận hưởng quá trình quan trọng hơn là chỉ mong đợi kết quả.

10. Mẫu Năng Suất Cá Nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tăng cường tập trung vào việc xếp chồng thói quen với mẫu năng suất cá nhân ClickUp.

Mẫu Năng suất Cá nhân ClickUp được thiết kế cho những người muốn có một hệ thống để ưu tiên các công việc và loại bỏ nỗ lực lãng phí. Công cụ theo dõi thói quen tổ chức tất cả công việc của bạn trong một khung làm việc duy nhất, nhấn mạnh những gì quan trọng nhất.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng hơn 15 trạng thái tùy chỉnh như Bữa ăn đã lên kế hoạch , Mua tại chợ thịt , Công thức nấu ăn , Có nguyên liệu và Hoàn thành .

Sắp xếp trách nhiệm vào các danh mục như khẩn cấp, có ý nghĩa và tùy chọn.

Phân tích xu hướng năng suất bằng cách xem xét các công việc đã hoàn thành theo thời gian, giúp bạn xác định thời điểm và cách thức bạn làm việc hiệu quả nhất.

📌 Phù hợp cho: Những người muốn có một cấu trúc thực tế để cải thiện sự tập trung và liên tục tiến triển công việc quan trọng.

11. Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho mục tiêu xếp chồng thói quen của bạn với mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp.

Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp đảm bảo rằng các mục tiêu được phân chia thành các bước theo khung SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn). Nó biến những ý định mơ hồ thành các kế hoạch cụ thể được hỗ trợ bởi các nhắc nhở, điểm kiểm tra và đang theo dõi tiến độ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ mục tiêu với các trạng thái như Đang tiến triển , Đang hoàn thành xuất sắc , Không đạt tiến độ , Đang tạm dừng và Hoàn thành .

Ghi lại các chi tiết quan trọng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, bao gồm Kỹ năng cần thiết , Mức độ nỗ lực , Tại sao mục tiêu này quan trọng và Chỉ số thành công .

Theo dõi tiến độ trên các công việc ngắn hạn và mục tiêu dài hạn trong một không gian làm việc duy nhất.

Truy cập năm chế độ xem tùy chỉnh: Mục tiêu SMART, Nỗ lực đạt mục tiêu, Bảng tính mục tiêu SMART, Mục tiêu công ty và Hướng dẫn bắt đầu để hình dung và quản lý mục tiêu.

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia, nhóm và tổ chức mong muốn đồng bộ hóa nỗ lực của mình với các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được, đảm bảo tiến độ nhất quán và trách nhiệm.

Xây dựng thói quen mới và bền vững với ClickUp

Mỗi ngày đều được xây dựng từ những thói quen nhỏ. Bạn kiểm tra điện thoại, lấy khóa, hoặc thực hiện bước đầu tiên để bắt đầu công việc.

Những hành động nhỏ bé đó cài đặt nhịp điệu, và những thói quen đúng đắn được xếp chồng lên nhau có thể thay đổi hoàn toàn luồng của ngày của bạn.

ClickUp cung cấp khung làm việc giúp bạn duy trì các thói quen đã xếp chồng. Với các mẫu xếp chồng thói quen có thể tùy chỉnh, công việc lặp lại và đang theo dõi tiến độ, bạn có thể biến những ý định tốt đẹp thành các thói quen có thể lặp lại.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅