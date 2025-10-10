Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma miễn phí để trực quan hóa trải nghiệm khách hàng

Một nhân viên pha cà phê đưa cho bạn ly cà phê, nhưng họ đã viết sai tên của bạn, bỏ qua liều lượng thêm và mất thêm năm phút so với bình thường. Những chi tiết nhỏ, nhưng chúng tích lũy lại.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các sản phẩm kỹ thuật số. Mỗi cú nhấp chuột, sự chậm trễ hoặc sai sót đều ảnh hưởng đến cách người dùng cảm nhận về thương hiệu của bạn.

Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma giúp bạn nhận diện những điểm cần cải thiện trước khi chúng trở thành nguyên nhân gây thất vọng. Chúng tôi đã tổng hợp một số mẫu tốt nhất giúp các nhà thiết kế UX, đội ngũ sản phẩm và marketer theo dõi từng bước trong hành trình của khách hàng, phát hiện các điểm khó khăn và tối ưu hóa trải nghiệm mang lại sự hài lòng.

Hãy ở lại để khám phá một số mẫu ClickUp tuyệt vời với các thông tin phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho việc lập bản đồ hành trình trở nên thông minh hơn. 🗺️✨

Top 10 mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma nổi bật

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma tốt?

Vì các nhà đóng góp khác nhau tạo ra các mẫu Figma, bạn thường sẽ tìm thấy nhiều phiên bản khác nhau của một bản đồ hành trình người dùng. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn một mẫu hành trình khách hàng hữu ích. 👀

Nhân vật người dùng: Ba gồm thông tin nhân khẩu học, nhu cầu, mục tiêu, hồ sơ người dùng đặc trưng và tâm lý của người dùng mục tiêu

Các giai đoạn của hành trình: Phân chia trải nghiệm thành các giai đoạn rõ ràng với các hành động và mục tiêu tương ứng của người dùng

Cảm xúc và điểm khó khăn: Hình dung cảm xúc của người dùng tại mỗi bước và làm nổi bật những khó khăn của họ

Điểm tiếp xúc: Hiển thị các điểm mà người dùng tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ qua các kênh khác nhau

Cấu trúc trực quan: Cung cấp bố cục gọn gàng, có tổ chức với các kết nối, biểu tượng hoặc emoji để giúp các thông tin dễ theo dõi

Tính linh hoạt: Cho phép tùy chỉnh cho các sản phẩm, nhân vật người dùng hoặc Cho phép tùy chỉnh cho các sản phẩm, nhân vật người dùng hoặc quy trình làm việc CRM khác nhau

🔍 Bạn có biết? Bản đồ hành trình khách hàng của Spotify là một ví dụ tuyệt vời và thực tiễn về những gì bạn cần vẽ. Theo Báo cáo Hành trình Quyết định Mua hàng của họ, 71% người nghe cho biết nền tảng này giúp họ trong hành trình mua hàng của mình. Họ chia quá trình mua hàng thành năm giai đoạn: Be (khi mọi người chỉ đang sống cuộc sống hàng ngày, chưa nghĩ đến việc mua hàng), Dream (khám phá các khả năng), Choose (hạn chế lựa chọn), Buy, và Use (những gì xảy ra sau khi mua hàng).

10 mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma

Hãy khám phá 10 công cụ lập bản đồ hành trình khách hàng Figma sẵn sàng sử dụng giúp bạn trực quan hóa trải nghiệm khách hàng, giải quyết các điểm khó khăn và phát hiện cơ hội cải thiện. 🎯

1. Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma

qua Figma

Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma cung cấp một khung vẽ sạch sẽ, có cấu trúc để trực quan hóa và hiểu rõ mọi điểm tiếp xúc trong hành trình của người dùng. Nó vượt ra ngoài một luồng tuyến tính đơn giản, cung cấp các phần riêng biệt để ghi lại những gì người dùng cần làm, cảm nhận, suy nghĩ và nơi thực sự nằm các điểm đau của họ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo hồ sơ người dùng chi tiết với các trường thông tin chuyên biệt cho tên , tuổi , mục tiêu và nhiều thông tin khác

Hưởng lợi từ hướng dẫn tích hợp và các phần "hướng dẫn thực hiện" giúp làm rõ quy trình

Sử dụng thiết kế mô-đun, dựa trên lưới để dễ dàng thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các giai đoạn và điểm tiếp xúc

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà thiết kế UX và nhà nghiên cứu cần một giải pháp toàn diện để tạo bản đồ hành trình người dùng có thể chia sẻ.

🧠 Thông tin thú vị: Biểu đồ luồng làm việc đầu tiên được tạo ra bởi Frank Gilbreth và Lillian Gilbreth vào những năm 1920 để phân tích quy trình làm việc công nghiệp và giảm thiểu các động tác thừa.

2. Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma

qua Figma

Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma đơn giản này cung cấp một cấu trúc rõ ràng để trực quan hóa hành trình của người dùng. Được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng và hiệu quả, nó giúp các nhóm nhanh chóng xác định các thời điểm khóa, sự thay đổi cảm xúc và các điểm tiếp xúc khóa mà không bị sa lầy vào chi tiết không cần thiết.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định mục tiêu, hành động, suy nghĩ và cảm xúc của người dùng qua các giai đoạn tương tác khác nhau.

Xác định các rào cản và khó khăn mà người dùng gặp phải, giúp giải quyết vấn đề một cách có mục tiêu.

Ghi chép các cải tiến tiềm năng và giải pháp sáng tạo cho từng giai đoạn trong một phần riêng biệt.

📌 Phù hợp cho: Các startup, doanh nghiệp nhỏ và các nhóm Agile ưu tiên sự đơn giản trong việc hiểu và cải thiện trải nghiệm người dùng, hoặc những người mới bắt đầu với việc lập bản đồ hành trình.

3. Mẫu bản đồ câu chuyện Figma

qua Figma

Tạo ra các sản phẩm phù hợp với người dùng đòi hỏi phải hiểu rõ câu chuyện của họ. Mẫu Story Mapping của Figma cung cấp một cách trực quan để phân tích hành trình của người dùng thành các "thẻ câu chuyện" dễ quản lý.

Mỗi thẻ tập trung vào các mục tiêu lớn của người dùng và các bước cụ thể cần thực hiện để đạt được chúng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định các hoạt động và mục tiêu chính của người dùng để có cái nhìn tổng quan chiến lược.

Phân chia mỗi epic thành các thẻ câu chuyện nhỏ hơn, có thể thực hiện được, đại diện cho các công việc và tương tác cụ thể của người dùng.

Sử dụng trục dọc để xếp chồng các thẻ câu chuyện theo ưu tiên hoặc giai đoạn phát hành, hướng dẫn quá trình phát triển lặp lại.

Đồng bộ hóa các nhóm đa hàm về nhu cầu của người dùng và phạm vi sản phẩm.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm Agile, chủ sở hữu sản phẩm và quản lý Scrum cần một công cụ hợp tác để lập kế hoạch danh sách công việc sản phẩm và ưu tiên các tính năng.

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1990, các sơ đồ hoạt động của Ngôn ngữ Mô hình Hợp nhất (UML) đã đưa sơ đồ luồng công việc vào kỷ nguyên số. Chúng tiêu chuẩn hóa các biểu tượng và giúp các nhóm dễ dàng hơn trong việc vẽ bản đồ quy trình bằng phần mềm UML chuyên dụng.

4. Mẫu sơ đồ luồng người dùng Figma

qua Figma

Mẫu sơ đồ luồng người dùng Figma cung cấp một khung logic để minh họa các tương tác của người dùng, quyết định và phản hồi của hệ thống trong một ứng dụng.

Điều làm cho mẫu sơ đồ luồng này đặc biệt hữu ích là bộ thành phần được thiết kế sẵn đầy đủ, từ các hành động, tên màn hình đến các điểm quyết định. Nó giúp xác định các điểm ma sát tiềm ẩn và tối ưu hóa các chuỗi tương tác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Làm bản đồ các đường dẫn người dùng nhiều bước, thể hiện cách người dùng di chuyển qua ứng dụng.

Nhanh chóng tạo sơ đồ bằng thư viện phong phú các hình dạng cho các hành động, màn hình và điểm quyết định.

Sử dụng các nút Yes/No hoặc Câu hỏi rõ ràng để thể hiện các lựa chọn của người dùng và các đường dẫn tiếp theo của họ.

Tạo ra một ngôn ngữ trực quan chung cho nhà thiết kế, nhà phát triển và các bên liên quan để thảo luận và hoàn thiện hành trình người dùng.

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX/UI, nhà phát triển sản phẩm và phân tích viên kinh doanh cần ghi chép và tối ưu hóa luồng người dùng qua các sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

5. Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma

qua Figma

Mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma này cung cấp một phương pháp trực quan và chi tiết để lập bản đồ trải nghiệm người dùng. Nó nổi bật với các hàng riêng biệt dành cho Suy nghĩ, Thực hiện, Điểm khó khăn và Cảm xúc, cho phép phân tích sâu về các khía cạnh tâm lý và cảm xúc trong tương tác của người dùng.

Với nhân vật người dùng và tình huống nổi bật ở phần trên cùng, mẫu này đảm bảo rằng mọi chi tiết của hành trình đều được gắn liền với bối cảnh cụ thể của người dùng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bắt đầu với một persona người dùng rõ ràng và kịch bản, đảm bảo rằng tất cả các thông tin về hành trình đều dựa trên một hồ sơ người dùng thực tế.

Đang theo dõi cảm xúc của người dùng thông qua các biểu tượng cảm xúc (emoji) ở các giai đoạn khác nhau, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt những đỉnh cao và điểm thấp trong cảm xúc của họ.

Xác định các thách thức và rào cản để hướng dẫn các giải pháp mục tiêu và ưu tiên nỗ lực phát triển.

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, chiến lược gia sản phẩm và nhóm marketing cần chế độ xem chi tiết về hành trình người dùng.

🧠 Thông tin thú vị: Các nhà làm phim hoạt hình Disney vào những năm 1930 đã sử dụng bảng phân cảnh để tạo ra các bản đồ của các chuỗi sự kiện trong phim. Bảng phân cảnh hoàn thành đầu tiên xuất hiện trong bộ phim ngắn Three Little Pigs năm 1933 và được sử dụng trong bộ phim dài Snow White and the Seven Dwarfs năm 1937. Các nhà thiết kế UX hiện đại đã mượn ý tưởng này để trực quan hóa các tương tác của người dùng và hành trình của khách hàng.

6. Mẫu bản đồ trải nghiệm ứng dụng thời trang Figma

qua Figma

Hiểu rõ hành vi người dùng trong các ngành công nghiệp động như thời trang đòi hỏi một phương pháp tiếp cận chuyên biệt. Mẫu bản đồ trải nghiệm ứng dụng thời trang Figma này ghi lại những đặc điểm riêng biệt của việc mua sắm, duyệt sản phẩm và tương tác trong môi trường kỹ thuật số.

Khác với các bản đồ hành trình chung chung, nó tích hợp các biểu diễn trực quan của giao diện ứng dụng và các ví dụ về luồng người dùng riêng biệt (như Bản đồ Trải nghiệm Hiện tại và Tương lai). Điều này giúp đang theo dõi hiệu quả cách người dùng phát hiện xu hướng, đưa ra quyết định mua hàng và tương tác với nội dung.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Làm bản đồ hành trình người dùng và tương tác trực tiếp trong bối cảnh các màn hình của ứng dụng thời trang di động

Sử dụng ảnh chụp màn hình hoặc bản phác thảo giao diện ứng dụng để cung cấp bối cảnh cụ thể cho từng bước của người dùng

Sử dụng Emoji Scales nhúng để đo lường cảm xúc của người dùng ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình tương tác với ứng dụng

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX/UI và các nhóm sản phẩm trong lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ thời trang cần phân tích và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng từ đầu đến cuối một cách sâu sắc.

7. Mẫu bản đồ hành trình người dùng và nhân vật người dùng Figma

qua Figma

Bạn đang gặp khó khăn trong việc đồng bộ hóa các quy trình kinh doanh phức tạp với nhu cầu riêng biệt của người dùng? Mẫu bản đồ hành trình người dùng và nhân vật người dùng Figma này được thiết kế riêng cho các dự án cấp doanh nghiệp. Nó cung cấp một khung làm việc mạnh mẽ để xác định các hành trình triển khai trong khi vẫn tập trung mạnh mẽ vào người dùng cuối.

Phân tích các giai đoạn, bước, quyền sở hữu và người cộng tác. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng nổi bật nhờ tích hợp chỉ số UX Scale của sản phẩm và các phần riêng biệt dành cho Những nhu cầu chưa được đáp ứng quan trọng. Nhờ đó, bạn có thể đảm bảo rằng việc triển khai kỹ thuật trực tiếp giải quyết các thách thức lấy con người làm trung tâm trong các dự án triển khai quy mô lớn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phác thảo các giai đoạn riêng biệt của một dự án doanh nghiệp, từ định nghĩa trường hợp sử dụng đến kiến trúc xử lý dữ liệu

Xác định chủ sở hữu và các thành viên cộng tác cho từng bước, đảm bảo trách nhiệm và giao tiếp rõ ràng giữa các nhóm

Đang theo dõi trực quan tác động của trải nghiệm người dùng (UX) và mức độ tương tác trong suốt quá trình triển khai, đồng thời nhấn mạnh các khu vực cần cải thiện

Ghi chép các thách thức và yêu cầu tổng thể cần được giải quyết để đảm bảo việc triển khai thành công

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm doanh nghiệp, quản lý dự án CNTT và kiến trúc sư kinh doanh quản lý các dự án triển khai hệ thống quy mô lớn.

🔍 Bạn có biết? Mô hình AIDA(Chú ý, Quan tâm, Mong muốn, Hành động) được giới thiệu vào năm 1898 bởi Elias Saint Elmo Lewis, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo. Khung mô hình này đã đặt nền móng cho việc lập bản đồ hành trình khách hàng hiện đại.

8. Mẫu Câu chuyện Người dùng Figma (Phiên họp brainstorming của nhóm)

qua Figma

Tổ chức một phiên brainstorming năng suất cho nhóm xung quanh các câu chuyện người dùng có thể trở nên hỗn loạn. Khi bạn gặp tình huống này, hãy sử dụng mẫu Câu chuyện Người dùng Figma này. Được thiết kế riêng cho các buổi làm việc nhóm, nó chia nhỏ các tương tác của người dùng thành các luồng dễ hiểu: Luồng Đăng ký & Chia sẻ, Luồng Thanh toán và Luồng Chia sẻ Nội dung

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm hình ảnh hồ sơ người dùng vào từng bước, giúp luồng trở nên cá nhân hóa và tập trung vào người dùng hơn trong các cuộc thảo luận

Cung cấp một nền tảng trực quan chung cho các nhóm để thảo luận, hoàn thiện và ưu tiên các câu chuyện người dùng và phát triển tính năng

Dễ dàng chỉnh sửa hoặc mở rộng các luồng hiện có để khám phá các đường dẫn thay thế và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

📌 Phù hợp cho: Các nhóm phát triển Agile, quản lý sản phẩm và nhà thiết kế UX tham gia các phiên brainstorming hợp tác để xác định, hoàn thiện và ưu tiên các câu chuyện người dùng và phát triển tính năng.

9. Mẫu UX Shu Ha Ri của Figma

qua Figma

Hành trình phát triển thiết kế, từ tuân thủ quy tắc đến sáng tạo, được thể hiện qua mẫu Shu Ha Ri UX . Lấy cảm hứng từ khái niệm võ thuật Nhật Bản, mẫu bản đồ hành trình người dùng Figma này là một khung hệ thống thiết kế toàn diện được xây dựng để nâng cao trải nghiệm người dùng của sản phẩm thông qua ba giai đoạn thành thạo.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hướng dẫn các nhà thiết kế qua các giai đoạn ‘Shu’ (tuân thủ quy tắc), ‘Ha’ (phá vỡ quy tắc) và ‘Ri’ (vượt qua quy tắc), thúc đẩy một văn hóa học tập liên tục

Sắp xếp các yếu tố vào các danh mục logic với số lượng chi tiết để cải thiện khả năng tìm kiếm

Nhận được cấu trúc cơ bản để quản lý tất cả các thành phần thiết kế, phong cách và biến số

Ghi chép tất cả các cập nhật, bổ sung, sửa đổi, loại bỏ và sửa lỗi để tạo ra một bản ghi thay đổi chi tiết

📌 Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế lớn, quản lý hệ thống thiết kế và các nhà lãnh đạo UX đang xây dựng, duy trì và mở rộng quy trình thiết kế.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1947, John von Neumann và Herman Goldstine đã phát triển sơ đồ luồng để lập kế hoạch cho các chương trình máy tính, đánh dấu một trong những ứng dụng sớm nhất của sơ đồ luồng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

10. Mẫu bộ công cụ bản đồ dịch vụ Figma

qua Figma

Mẫu Figma này là một công cụ tiên tiến để phân tích và trực quan hóa các lớp phức tạp của trải nghiệm dịch vụ. Nó đồng thời tạo biểu đồ các hành động của người dùng, tương tác phía trước (những gì người dùng nhìn thấy), hành động phía sau (quy trình nội bộ) và hành động hỗ trợ (hệ thống và nhân viên nội bộ).

Điểm mạnh độc đáo của nó nằm ở việc xác định rõ ràng 'đường tương tác' và 'đường hiển thị', làm rõ các bước chuyển giao và nỗ lực phía sau cần thiết để cung cấp dịch vụ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Làm bản đồ cả chế độ xem di động và máy tính để bàn song song để phân tích tương tác đa thiết bị

Xác định các "Hành động hỗ trợ" cần thiết, từ cuộc gọi kỹ thuật đến các can thiệp dịch vụ

Hình dung các điểm tiếp xúc giữa khách hàng tùy chỉnh và dịch vụ, cũng như những phần nào của dịch vụ được hiển thị hoặc ẩn đối với khách hàng tùy chỉnh

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế dịch vụ, quản lý vận hành và chiến lược gia trải nghiệm trong các tổ chức cung cấp dịch vụ đa kênh.

Giới hạn của Figma trong thiết kế hành trình người dùng

Dưới đây là một số hạn chế thường khiến bản đồ hành trình Figma kém hiệu quả:

tính tương tác tĩnh hoặc giới hạn: *Tính tương tác của nó tương đối cơ bản. Việc mô phỏng các đường dẫn người dùng động, logic điều kiện hoặc thay đổi thời gian thực (ví dụ: phản hồi dựa trên đầu vào của người dùng) là khá phức tạp

Hiệu suất giảm khi mở rộng quy mô: Nhiều lớp, khung, tài sản và kết nối ảnh hưởng đến tốc độ tải, chỉnh sửa và chia sẻ trong Figma

Độ khó bảo trì: Bạn phải cập nhật thủ công cảm xúc, điểm tiếp xúc, luồng mới và các yếu tố khác để giữ cho bản đồ hành trình của bạn luôn được cập nhật

thiếu các công cụ phân tích tích hợp và vòng phản hồi:* Bạn không thể trực tiếp nhập các chỉ số người dùng thực tế (ví dụ: tỷ lệ bỏ cuộc, NPS, CSAT) vào bản đồ Figma, điều này giới hạn khả năng phản ánh hành vi thực tế so với giả định

Sự cân bằng giữa tính cứng nhắc của mẫu và việc tùy chỉnh quá mức: Các mẫu do cộng đồng tạo ra trong Figma có sự đa dạng lớn về phong cách và cấu trúc. Sử dụng một mẫu có sẵn có thể buộc bản đồ của bạn phải phù hợp với phong cách của nó thay vì quy trình của bạn

🔍 Bạn có biết? Năm 1986, Liên Xô đã phát triển DRAKON, một ngôn ngữ lập trình trực quan, nhằm nâng cao hiệu quả phát triển phần mềm cho chương trình tàu vũ trụ Buran. Các sơ đồ luồng có cấu trúc của DRAKON vẫn được sử dụng cho đến ngày nay trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Mẫu bản đồ hành trình người dùng thay thế

Figma rất tuyệt vời cho thiết kế, nhưng khi nói đến việc xây dựng và duy trì bản đồ hành trình người dùng, những giới hạn của nó nhanh chóng bộc lộ.

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn. Nó cũng hoạt động như phần mềm CRM, cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết (bao gồm cả các mẫu tuyệt vời) để đảm bảo trải nghiệm khách hàng suôn sẻ. 🏁

Và đây là một số mẫu bản đồ hành trình người dùng tốt nhất mà bạn có thể sử dụng trong nền tảng:

1. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nắm bắt thông tin về sự trung thành và sự không hài lòng của khách hàng với mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp

Mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp tùy chỉnh cung cấp cho nhóm của bạn một cách trực quan để hiểu toàn bộ trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối. Bạn không cần phải ghép nối các thông tin rời rạc trong Figma nữa.

Mẫu này trình bày mọi thứ trên Bảng trắng hợp tác ClickUp, chia hành trình thành các giai đoạn Nhận thức, Xem xét và Chuyển đổi.

Mỗi giai đoạn đã được tích hợp sẵn các ghi chú dán và hướng dẫn chi tiết giúp bạn ghi lại các hành động tùy chỉnh, các điểm tiếp xúc khóa và các rào cản tiềm ẩn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao quyền sở hữu bằng cách liên kết các trưởng nhóm với từng giai đoạn để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng

Phác thảo các giải pháp và cơ hội cùng với các điểm tiếp xúc của khách hàng để thúc đẩy chiến lược phát triển

Trải nghiệm đang theo dõi những cảm xúc cao trào và thấp trào để thiết kế giúp xây dựng niềm tin và sự trung thành

📌 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, bán hàng và phát triển sản phẩm muốn thống nhất về thông tin khách hàng, xác định các điểm gây cản trở và hợp tác để cải thiện hành trình người dùng từ đầu đến cuối.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Bản đồ Tư duy ClickUp biến quá trình brainstorming thành hành động, với mỗi nút đại diện cho một ý tưởng, công việc hoặc nhánh trong hành trình của bạn. Mỗi nhánh đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn, tùy chỉnh màu sắc và có thể chuyển đổi trực tiếp thành công việc hoặc công việc con. Với tính năng tự động sắp xếp lại, phụ thuộc, chế độ Danh sách công việc so với Trống và kết nối liền mạch với tác vụ, tài liệu, bảng điều khiển và tự động hóa, các bản đồ của bạn trở thành kế hoạch có thể thực hiện được.

2. Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phát triển giao diện trực quan cho sản phẩm của bạn với mẫu luồng người dùng ClickUp

Muốn thiết kế trải nghiệm người dùng mượt mà? Mẫu ClickUp User Flow Template là điểm khởi đầu của bạn. Nó cho phép bạn vẽ ra mọi quyết định, hành động và màn hình mà người dùng gặp phải. Với hệ thống mã màu cho điểm bắt đầu, hành động và nút quyết định, bạn có thể nhanh chóng vạch ra các đường dẫn logic nhất, phát hiện các đường vòng và tinh chỉnh cách người dùng di chuyển qua sản phẩm của bạn.

Hãy xem nó như bản thiết kế cho tính thân thiện với người dùng, giúp bạn dự đoán các rào cản và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Và vì toàn bộ mẫu là cộng tác, bạn có thể xem xét các lộ trình với nhóm của mình theo thời gian thực để tối ưu hóa các luồng phức tạp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Làm bản đồ quyết định với chú thích rõ ràng về điểm bắt đầu/kết thúc, hành động và các nút logic điều kiện

Gắn các tệp đính kèm thiết kế giao diện thực tế để nhóm của bạn có thể kết nối các luồng với thiết kế thực tế

Hình dung các kịch bản "nếu xảy ra" với các đường dẫn nhánh để bao quát tất cả các kết quả có thể xảy ra

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX/UI, quản lý sản phẩm và nhà phát triển cần trực quan hóa các đường dẫn người dùng, xác thực quyết định thiết kế và hợp tác để tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà, không lỗi.

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong hai. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp Brain, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem - dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

3. Mẫu bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo không gian nhân vật người dùng chuyên dụng với mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Nếu nhóm của bạn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi các ý tưởng sản phẩm lớn thành các công việc phát triển có thể thực hiện được, mẫu bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp được thiết kế dành cho bạn. Khác với bản đồ hành trình người dùng, tập trung vào luồng người dùng chi tiết từng màn hình, bản đồ câu chuyện người dùng tập trung vào việc chuyển đổi các hoạt động của người dùng thành các câu chuyện phát triển có cấu trúc.

Với bản đồ trải nghiệm người dùng này, bạn có thể tổ chức các nhu cầu của người dùng thành các bước, liên kết chúng với các nhân vật người dùng (personas) và sau đó ưu tiên các tính năng cần bao gồm trong mỗi bản phát hành.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các hoạt động thành các bước tuần tự và chuyển đổi chúng thành các câu chuyện người dùng chi tiết, được mã hóa màu sắc

Ưu tiên các bản phát hành một cách trực quan bằng cách chia bản đồ thành Bản phát hành 1 , Bản phát hành 2 và các bản phát hành tiếp theo

Sử dụng tính linh hoạt của ClickUp Bảng trắng với ghi chú dán, mũi tên, văn bản, liên kết và hình vẽ

📌 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm linh hoạt, quản lý dự án và các nhóm đa chức năng cần đồng bộ hóa tính năng sản phẩm với nhu cầu thực tế của người dùng và lập kế hoạch phát hành.

Dưới đây là chia sẻ của Stefani DiGiovanni, Chuyên viên Hệ thống, Tefans Tactics:

Tôi đã phát hiện ra ClickUp khi đang tìm kiếm một Cổng thông tin khách hàng, và tôi không ngờ rằng nó sẽ trở thành Văn phòng ảo của chúng tôi vì nó có thể làm được nhiều hơn thế. Nó đã thay thế nhiều phần mềm khác và giảm chi phí, đồng thời có thể tùy chỉnh phù hợp với từng loại quy trình của nhóm chúng tôi. Tôi sử dụng nó cả trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc chuyên nghiệp, và đã hỗ trợ người khác làm điều tương tự. ClickUp cho cuộc sống!

Tôi đã phát hiện ra ClickUp khi đang tìm kiếm một Cổng thông tin khách hàng, và tôi không ngờ rằng nó sẽ trở thành Văn phòng ảo của chúng tôi vì nó có thể làm được nhiều hơn thế. Nó đã thay thế nhiều phần mềm khác và giảm chi phí, đồng thời có thể tùy chỉnh phù hợp với từng loại quy trình của nhóm chúng tôi. Tôi sử dụng nó cả trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc chuyên nghiệp, và đã hỗ trợ người khác làm điều tương tự. ClickUp cho cuộc sống!

4. Mẫu bảng trắng bản đồ đồng cảm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Khám phá nhu cầu và mục tiêu của người dùng với mẫu bảng trắng ClickUp Empathy Map

Mẫu bảng trắng bản đồ đồng cảm ClickUp giúp bạn thu thập những thông tin sâu sắc về khách hàng mà không mất hàng giờ để xây dựng bản đồ từ đầu. Bạn có thể thực hiện công việc trực tuyến với các khu vực được mã hóa màu, các phần dành riêng cho vấn đề/lợi ích và một hồ sơ khách hàng trung tâm giúp tập trung hoàn toàn vào người dùng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Công việc trong bốn khu vực được định nghĩa sẵn như Think & Feel , See , Hear và Say & Do , để có được những thông tin có cấu trúc, tập trung vào người dùng

Phát hiện những khó khăn tiềm ẩn và cơ hội thông qua các phần chuyên biệt Pain and Gain

Giữ tất cả nghiên cứu tập trung vào một hồ sơ duy nhất với vòng tròn Hồ sơ Khách hàng trung tâm

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, nhà thiết kế sản phẩm và nhóm marketing muốn vượt qua những giả định, xây dựng sự đồng cảm và tạo ra các giải pháp dựa trên động lực thực sự của người dùng.

5. Mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nhận chế độ xem rõ ràng về vị trí của từng khách hàng với mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp

Việc giữ chân khách hàng thường phụ thuộc ít vào ấn tượng ban đầu và nhiều hơn vào việc bạn hỗ trợ họ một cách nhất quán sau khi giao dịch được hoàn tất. Mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp giúp tổ chức tất cả dữ liệu khách hàng, hợp đồng và tiến độ trong một quy trình làm việc trực quan.

Lợi thế thực sự của công cụ quản lý khách hàng này nằm ở tính hiển thị. Mỗi khách hàng được hiển thị trên một bảng với các thông tin chính, bao gồm thông tin liên hệ, mức phí đã thỏa thuận và loại dịch vụ, tất cả đều được kết hợp với các chỉ báo tiến độ đang theo dõi quá trình của họ qua chu kỳ đời sống.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Onboarding , Retention , At Churn Risk Lọc khách hàng theo giai đoạn vòng đời bằng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như

Lưu trữ các thông tin quan trọng của khách hàng như loại đăng ký, hợp đồng, giai đoạn tài khoản và mô tả vấn đề trong các trường tùy chỉnh của ClickUp

Hiển thị tiến độ ngay lập tức với thanh tiến độ dựa trên phần trăm trên mỗi thẻ khách hàng

Khách hàng mới, Khách hàng đang được hướng dẫn, Khách hàng tùy chỉnh theo tình trạng sức khỏe, để truy cập nhanh vào các phân khúc cụ thể Chuyển đổi giữa bảy chế độ xem ClickUp có sẵn, chẳng hạn như, để truy cập nhanh vào các phân khúc cụ thể

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ thành công khách hàng (CS) của các công ty SaaS, quản lý tài khoản và trưởng bộ phận hỗ trợ cần một phương pháp có cấu trúc để quản lý vòng đời khách hàng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn có ghi chú dán, bình luận Figma hoặc tài liệu phản hồi khách hàng thô rải rác khắp nơi? Hãy đưa chúng trực tiếp vào ClickUp và để ClickUp Brain xử lý phần việc nặng nhọc: Phát hiện mô hình ngay lập tức: Quét ghi chú của bạn để xác định các chủ đề lặp lại, điểm nghẽn hoặc sự bất mãn của khách hàng

Tóm tắt có bối cảnh: Nhận các tóm tắt ngắn gọn cho từng giai đoạn trong hành trình của bạn, bao gồm cảm xúc, điểm tiếp xúc và nhu cầu của người dùng

Tạo các mục hành động: Tạo các công việc cho việc theo dõi, sửa chữa hoặc yêu cầu tính năng, được giao cho người chịu trách nhiệm phù hợp Tìm kiếm toàn bộ quy trình làm việc của bạn với ClickUp Brain để nhận được các phản hồi có ngữ cảnh liên quan đến hành trình khách hàng tùy chỉnh của bạn 🤩 Thử các gợi ý sau: Tóm tắt bản đồ hành trình người dùng này thành các giai đoạn khóa kèm theo mục tiêu và cảm xúc

Tạo báo cáo về các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong luồng đăng nhập tùy chỉnh và các giải pháp khả thi

Nhóm các ghi chú phản hồi theo giai đoạn hành trình: Nhận thức, Xem xét, Mua hàng, Duy trì

6. Mẫu Voice of the Customer của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thực hiện các cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ có ý nghĩa với mẫu ClickUp Voice of the Customer

Trong khi các mẫu trước đây giúp bạn hình dung hành trình của khách hàng và duy trì mối quan hệ lành mạnh, mẫu ClickUp Voice of the Customer (VoC) cho phép bạn hiểu khách hàng qua chính lời nói của họ.

Công cụ này giúp cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc cho phép bạn phân tích phản hồi từ nhiều kênh khác nhau, bao gồm khảo sát, mạng xã hội, phỏng vấn và đánh giá trực tuyến, trước khi chuyển đổi chúng thành các mục rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại những trích dẫn chân thực từ khách hàng cùng với nhu cầu được phân tích và các giải pháp có thể thực hiện được

Kết nối từng phản hồi với các công việc, công việc con và người chịu trách nhiệm để các giải pháp không bị lạc trong quá trình xử lý

Sử dụng các trường tùy chỉnh như Nhu cầu của khách hàng , Nguồn VoC và Giải pháp để duy trì sự nhất quán và cấu trúc cho các thông tin

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng và Bắt đầu từ đây để điều hướng và phân tích nhanh chóng

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm nghiên cứu và các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cần chuyển đổi phản hồi thô của khách hàng thành quyết định dựa trên dữ liệu và các cải tiến có thể thực hiện được.

7. Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Biến người dùng mới đăng ký thành khách hàng trung thành, lâu dài với mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp

Mẫu ClickUp Customer Onboarding Template hướng dẫn khách hàng mới qua quy trình chào đón có cấu trúc. Nó đảm bảo mỗi khách hàng mới cảm thấy được hỗ trợ ngay từ khi đăng ký, giảm tỷ lệ rời bỏ và tăng sự hài lòng lâu dài.

Bạn có thể chia quá trình onboarding khách hàng thành các giai đoạn rõ ràng như quà chào mừng, phân công nhóm, bảng câu hỏi và cuộc gọi onboarding, để có một khởi đầu suôn sẻ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ onboarding với các trạng thái tùy chỉnh như Khách hàng mới , Cuộc gọi onboarding, Phiếu khảo sát và Hoàn thành

Ghi lại các chi tiết khóa, bao gồm loại khách hàng tùy chỉnh, dịch vụ và ngày gọi onboarding

Công việc với bảy chế độ xem sẵn có, bao gồm Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tùy chỉnh, Hướng dẫn bắt đầu và Quy trình onboarding

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ thành công của khách hàng và quản lý tài khoản cần một mẫu CRM để cung cấp trải nghiệm onboarding nhất quán và tùy chỉnh.

Dưới đây là hướng dẫn chuyên sâu về cách quản lý mối quan hệ tùy chỉnh khách hàng:

8. Mẫu nâng cấp dịch vụ khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giải quyết vấn đề và giữ chân khách hàng với mẫu escalation dịch vụ khách hàng ClickUp

Khi yêu cầu hỗ trợ trở nên phức tạp, bạn cần một quy trình nâng cấp rõ ràng. Đó chính xác là những gì mẫu ClickUp Customer Service Escalation Template làm. Nó cung cấp một hệ thống phân cấp để quản lý và giải quyết các vấn đề kết nối phức tạp của khách hàng một cách nhanh chóng.

Từ các yêu cầu cấp 1 đến các vấn đề cấp 2 quan trọng, mẫu này đảm bảo rằng những người phù hợp sẽ chịu quyền sở hữu vào thời điểm thích hợp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi vé với các trạng thái tùy chỉnh như Mở , Đang tiến hành , Đang chờ phản hồi từ khách hàng hoặc Nâng cấp lên cấp độ 2

Thu thập thông tin khách hàng đầy đủ với các trường tùy chỉnh cho ID đơn đặt hàng, email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và nhiều thông tin khác

Sử dụng chế độ xem Danh sách vé để xem tất cả các trường hợp đang mở hoặc chuyển sang bảng Hỗ trợ theo cấp độ để có quy trình làm việc trực quan hơn

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ và dịch vụ khách hàng quản lý lượng lớn vé hỗ trợ, cũng như các doanh nghiệp SaaS có quy trình nâng cấp theo cấp độ.

9. Mẫu Ứng dụng Bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý dữ liệu khách hàng tùy chỉnh của bạn với mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp

Mẫu ClickUp Sales Pipeline giúp bạn quản lý tất cả các giao dịch tại một nơi duy nhất, cho phép bạn đang theo dõi cơ hội, dự báo doanh thu và hướng dẫn khách hàng tiềm năng từ lần tiếp xúc ban đầu đến khi giao dịch đã đóng.

Với các giai đoạn kéo và thả, bảng điều khiển thời gian thực và các chế độ xem tùy chỉnh, bạn luôn biết được tình trạng của từng tài khoản. Sử dụng phân công nhiệm vụ, ngày đáo hạn và nhắc nhở ClickUp để cập nhật các lần theo dõi, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc bán hàng mà không phải theo đuổi các cập nhật rời rạc.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý cơ hội với hơn 30 trạng thái tùy chỉnh như Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện , Cần chú ý , Khách hàng đã rời bỏ hoặc Đang xem xét gia hạn

Ghi lại thông tin quan trọng về giao dịch trong các trường tùy chỉnh cho ngày liên hệ cuối cùng, giá trị giao dịch, trạng thái thanh toán và nhiều thông tin khác

Chuyển đổi giữa Xem dạng danh sách để xem chi tiết và Chế độ xem Quy trình Bán hàng để theo dõi các bước quy trình

Dự báo doanh thu bằng các trường tính toán tổng hợp giá trị giao dịch theo giai đoạn hoặc trên toàn bộ quy trình bán hàng

📌 Phù hợp cho: Nhóm bán hàng quản lý chu kỳ giao dịch phức tạp, quản lý tài khoản đang theo dõi gia hạn và nâng cấp dịch vụ, hoặc bất kỳ kinh doanh nào.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain MAX không chỉ trả lời câu hỏi của bạn mà còn chủ động quản lý ngữ cảnh xuyên suốt các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại. Nó được thiết kế để chấm dứt tình trạng phân tán của AI bằng cách cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để tạo, tìm kiếm và thực hiện hành động. Trang bị cho nhóm của bạn trí tuệ nhân tạo thông minh trong ClickUp Brain MAX Sử dụng các tính năng như Talk-to-Text trong ClickUp để chuyển đổi ghi chú giọng nói nhanh chóng thành các công việc hoặc tài liệu chuyên nghiệp, và tính năng tìm kiếm toàn cầu để truy xuất tệp, phản hồi và công việc từ ClickUp hoặc các ứng dụng kết nối chỉ trong nháy mắt.

10. Mẫu DMAIC ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định phạm vi dự án của bạn với các mục tiêu được định rõ bằng mẫu ClickUp DMAIC

Mẫu ClickUp DMAIC cung cấp cho bạn một bảng trắng sẵn sàng để hướng dẫn nhóm của bạn qua từng giai đoạn của phương pháp đã được chứng minh này. Khung DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải thiện, Kiểm soát) giúp bạn xác định vấn đề, đang theo dõi kết quả lâu dài và duy trì toàn bộ quy trình làm việc được tổ chức và hiển thị rõ ràng tại một nơi.

Mỗi giai đoạn được mã màu sắc và cấu trúc sẵn, giúp bạn biết chính xác nơi để ghi lại mục tiêu, chỉ số KPI, nguyên nhân gốc rễ, giải pháp và biện pháp kiểm soát.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bắt đầu ngay lập tức với các ghi chú hướng dẫn đã được điền sẵn giải thích những gì cần thêm vào từng giai đoạn

Ghi lại các chỉ số, KPI và các bước hành động bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi có cấu trúc

Chuyển từ giai đoạn brainstorming sang thực thi với các chế độ xem Danh sách công việc và Bảng liên kết, giúp biến ghi chú thành các công việc có thể thực hiện được

Giữ cho các thay đổi bền vững bằng cách sử dụng ClickUp Automations , thẻ và bảng điều khiển báo cáo để theo dõi kết quả lâu dài

📌 Phù hợp cho: Nhóm vận hành, chuyên gia cải tiến quy trình, chuyên gia Lean Six Sigma hoặc bất kỳ nhóm nào đang tìm kiếm một hệ thống có thể lặp lại để xác định vấn đề và nâng cao hiệu quả.

11. Mẫu bản đồ quy trình Swimlane ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo và tổ chức quy trình mà không cần mã nguồn bằng mẫu bản đồ quy trình Swimlane của ClickUp

Các quy trình thường gặp trục trặc khi quyền sở hữu không rõ ràng.

Mẫu bản đồ quy trình Swimlane ClickUp cung cấp cách hiển thị quy trình làm việc theo mã màu, giúp vai trò, trách nhiệm và quá trình chuyển giao công việc trở nên rõ ràng. Bạn có thể tách biệt đóng góp của từng nhóm, giúp dễ dàng theo dõi cách công việc di chuyển giữa các bộ phận như marketing, bán hàng, sản phẩm hoặc hỗ trợ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kế hoạch vai trò và trách nhiệm với các làn màu sắc riêng biệt cho từng nhóm hoặc bên liên quan

Theo dõi quá trình chuyển giao giữa các nhóm để xác định chính xác nơi quy trình bị chậm lại hoặc khách hàng gặp khó khăn

Hiển thị sự phức tạp mà không gây rối bằng cách trực quan hóa các đường dẫn điều kiện (ví dụ: các điểm kiểm tra Có/Không)

Thay thế các sơ đồ tĩnh bằng một bảng trắng tương tác hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp, ghi chú dán và chú thích

📌 Phù hợp cho: Các nhóm làm việc đa chức năng (marketing, bán hàng, hỗ trợ, sản phẩm) cần lập bản đồ trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối và xác định các cải tiến quy trình mà không làm mất đi quyền sở hữu.

🔍 Bạn có biết? Bộ dữ liệu FlowLearn, được giới thiệu vào năm 2024, chứa hàng nghìn sơ đồ luồng được chú thích từ tài liệu khoa học, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng trong giao tiếp nghiên cứu.

Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc với ClickUp

Việc trực quan hóa hành trình là một chuyện; kết nối nó với mọi dự án, mọi công việc và mọi đồng nghiệp lại là chuyện khác. Trong khi các mẫu Figma giúp việc lập bản đồ hành trình trở nên dễ dàng chia sẻ, chúng lại không thể kết nối những thông tin đó với công việc hàng ngày của bạn.

ClickUp xuất hiện ở đây. Với Bảng trắng cho việc brainstorming thời gian thực, Bản đồ Tư duy để biến ý tưởng thành các quy trình làm việc có cấu trúc, và ClickUp Brain cho việc tóm tắt dựa trên trí tuệ nhân tạo, các bản đồ hành trình của bạn sẽ chủ động hướng dẫn quá trình thực thi.

Đăng ký ClickUp miễn phí và biến hành trình khách hàng tùy chỉnh thành hiện thực. ✅