10 giải pháp thay thế tốt nhất cho Builder.io trong xây dựng không cần mã

Builder.io giúp bạn tạo trang web nhanh chóng — nhưng khi trang web của bạn phát triển hoặc quy trình làm việc trở nên phức tạp, “dễ dàng” có thể nhanh chóng trở thành “giới hạn”

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Builder.io mang lại sự linh hoạt cao hơn, khả năng hợp tác mạnh mẽ hơn cho các nhóm phát triển và thiết kế, hoặc một hệ thống quản lý nội dung không đầu (headless CMS) phù hợp với hệ thống của bạn, hướng dẫn này dành cho bạn.

Chúng tôi đã tổng hợp các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Builder.io dành cho nhà thiết kế, nhà phát triển và nhóm sản phẩm – để bạn có thể chọn nền tảng phù hợp với lộ trình phát triển của mình, chứ không phải ngược lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bản đồ các yêu cầu bắt buộc theo từng danh mục — quản lý nội dung, khả năng tích hợp, khả năng mở rộng, bảo mật và hợp tác nhóm — sau đó đánh giá từng công cụ dựa trên các trường hợp sử dụng thực tế thay vì danh sách tính năng chung chung.

Trước khi đi vào danh sách công việc, hãy làm rõ những yếu tố nào tạo nên một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Builder.io.

Bạn nên tìm kiếm những gì trong các lựa chọn thay thế cho Builder.io?

Khi tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Builder.io, hãy tập trung vào mức độ phù hợp của từng công cụ với quy trình làm việc, kế hoạch phát triển và yêu cầu kỹ thuật của nhóm. Nền tảng phù hợp nên đơn giản hóa việc quản lý nội dung đồng thời cung cấp sự linh hoạt cần thiết cho cả nhà thiết kế và nhà phát triển.

Dưới đây là các yếu tố khóa cần xem xét:

Giao diện trực quan cho người dùng không chuyên để chỉnh sửa và xuất bản nhanh chóng

Khả năng tích hợp và tích hợp API để kết nối với các công cụ hiện có

Khả năng mở rộng và hiệu suất đáng tin cậy trên các thiết bị và nền tảng thương mại điện tử khác nhau

Các tùy chọn tùy chỉnh phần mở rộng mà không làm phức tạp thêm quy trình

Các tính năng của gói Enterprise bao gồm bảo mật nâng cao, quyền kiểm soát của quản trị viên và hỗ trợ tuân thủ

Công cụ hợp tác mượt mà giúp các người tạo nội dung, nhà phát triển và các bên liên quan luôn đồng bộ

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Builder.io trong nháy mắt

Trước khi đi vào các đánh giá chi tiết, đây là so sánh nhanh về các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Builder.io và cách chúng so sánh với nhau.

Công cụ Tốt nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quy trình làm việc dự án web được hỗ trợ bởi AI Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm sáng tạo, sản phẩm và kỹ thuật Tài liệu cho CMS, Bảng trắng, Tự động hóa, Trò chuyện, ClickUp Brain, Trợ lý AI, Mẫu quản lý nội dung Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Sanity Quy trình làm việc nội dung có cấu trúc, ưu tiên API Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm phát triển cần tính linh hoạt cao Schema tùy chỉnh, hợp tác thời gian thực trong Studio, API GraphQL & GROQ, CDN, Content Lake Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng/tháng Webflow Tính linh hoạt trong thiết kế trực quanKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhà thiết kế và đội ngũ marketing Trình chỉnh sửa kéo và thả, hệ thống quản lý nội dung tích hợp, mã nguồn tùy chỉnh, dịch vụ lưu trữ, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), công cụ hợp tác Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/tháng Contentful Hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu (headless) sẵn sàng cho doanh nghiệp Kích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp toàn cầu và đội ngũ web lớn Mô hình nội dung mô-đun, API GraphQL, RBAC, bản địa hóa, thị trường ứng dụng Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $300/tháng Storyblok Các khối nội dung mô-đun và chỉnh sửa trực quan Kích thước nhóm: Phù hợp cho sự hợp tác giữa marketing và phát triển Trình chỉnh sửa trực quan, xem trước thời gian thực, thành phần có thể tái sử dụng, quy trình làm việc đa ngôn ngữ Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $99/tháng Framer Thiết kế mẫu nhanh và xây dựng trang web Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm thiết kế và phát triển nhanh chóng Giao diện người dùng trực quan, hỗ trợ hiệu ứng động, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), hosting tích hợp, phân tích dữ liệu Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng Strapi Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở với quyền kiểm soát hoàn toàn phía máy chủ Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phát triển cần các tùy chọn tự lưu trữ Giao diện lập trình ứng dụng (API) REST & GraphQL, loại nội dung tùy chỉnh, truy cập đầy đủ vào mã nguồn, hệ sinh thái plugin Miễn phí (tự lưu trữ); Kế hoạch đám mây trả phí bắt đầu từ $15/tháng Prismic Quản lý nội dung tập trung vào tiếp thị Kích thước nhóm: Phù hợp cho các đội ngũ tiếp thị và phát triển phần mềm tạo chiến dịch Trình chỉnh sửa dựa trên phân đoạn, lịch trình, bản địa hóa, xem trước thời gian thực Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $180/tháng Plasmic Phát triển low-code dựa trên thành phần Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm đang mở rộng hệ thống thiết kế và ứng dụng React/Vue Trình xây dựng trực quan, thành phần có thể tái sử dụng, tích hợp đầy đủ với môi trường phát triển, API Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng Podia Bán sản phẩm kỹ thuật số & khóa học trực tuyến Kích thước nhóm: Phù hợp cho các người tạo, huấn luyện viên, giáo viên Đăng tải khóa học, công cụ xây dựng cửa hàng trực tuyến, tiếp thị qua email, quản lý thành viên Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/tháng

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Builder.io

Các giải pháp thay thế Builder.io này kết hợp tính linh hoạt, sức mạnh và khả năng mở rộng — dù bạn là một nhóm nhỏ đang phát triển nhanh chóng hay một doanh nghiệp lớn quản lý các quy trình làm việc phức tạp. Từ phát triển trang web nhanh chóng đến quản lý nội dung mượt mà và tích hợp mạnh mẽ, đây là những nền tảng hàng đầu đáng để khám phá.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc xây dựng, quản lý và mở rộng các dự án web với quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Thử ClickUp Tài liệu miễn phí! Tạo, tổ chức và hợp tác trên mọi thứ từ nội dung web đến cập nhật sản phẩm theo thời gian thực trong ClickUp Tài liệu

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Builder.io trong lĩnh vực phát triển trực quan không cần mã, ClickUp là một lựa chọn hàng đầu. Trong khi Builder.io nổi tiếng với công cụ xây dựng trang web và ứng dụng kéo-thả, ClickUp cung cấp một nền tảng toàn diện để xây dựng, quản lý và mở rộng các dự án web — kết hợp hợp tác trực quan, quản lý nội dung và tự động hóa dựa trên AI trong một nền tảng duy nhất.

*tính năng hợp tác cho các nhóm web hiện đại

Bộ công cụ hợp tác của ClickUp được thiết kế để giữ cho toàn bộ nhóm của bạn đồng bộ từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt. Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp tài liệu, công việc và giao tiếp vào một không gian kết nối duy nhất. ClickUp Docs thậm chí có thể hoạt động như một hệ thống quản lý nội dung (CMS) động, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xuất bản nội dung một cách hợp tác.

Chuyển đổi ngay lập tức một ý tưởng tuyệt vời trong bình luận thành một công việc có thể thực hiện được, sau đó thêm người được giao và chi tiết để biến ý tưởng đó thành hiện thực

Các tài liệu được tích hợp sâu với tác vụ, bình luận và quy trình làm việc, giúp nội dung của bạn luôn có thể thực hiện được và được tổ chức gọn gàng. Các trang con và định dạng phong phú giúp nội dung được cấu trúc rõ ràng, trong khi tính năng liên kết công việc tích hợp cho phép bạn chuyển đổi văn bản thành các công việc cần thực hiện ngay lập tức. Đối với các nhóm lớn, điều này có nghĩa là giảm bớt việc trao đổi qua lại giữa các công cụ không liên kết.

Đối với kế hoạch trực quan, ClickUp Bảng trắng cho phép bạn vẽ bản đồ hành trình người dùng, bản vẽ sơ đồ và luồng dự án cùng nhóm của mình theo thời gian thực — hoàn hảo cho việc brainstorming và tạo mẫu. Hợp tác theo thời gian thực đảm bảo nhà thiết kế, nhà phát triển và các bên liên quan luôn đồng bộ từ đầu.

Giao tiếp cũng được nâng cấp với ClickUp Chat, giúp các cuộc thảo luận dự án được liên kết trực tiếp với công việc của bạn. Không còn các chủ đề tin nhắn Slack phân tán hay mất bối cảnh — các cuộc hội thoại, tài liệu và công việc đều nằm trong cùng một không gian.

Tự động hóa và tích hợp cho quy trình làm việc không cần mã hóa một cách dễ dàng

ClickUp Automations nâng cao hiệu quả làm việc. Nó loại bỏ các bước lặp lại như cập nhật trường trạng thái, giao công việc hoặc gửi thông báo khi trang sẵn sàng để xem xét, và giúp dự án của bạn tiến triển liên tục — không cần lập trình.

Sử dụng các mẫu tự động hóa có sẵn hoặc tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu của bạn

Ngoài ra, với hơn 1.000 tích hợp (bao gồm Figma, Slack, Google Drive và nhiều hơn nữa), ClickUp kết nối mượt mà với các công cụ thiết kế và phát triển mục yêu thích của bạn.

🎬 Xem tiếp: Tìm hiểu cách AI của ClickUp thay đổi cách bạn lập kế hoạch, triển khai và quản lý dự án — từ tự động hóa việc chuyển giao công việc đến tóm tắt tiến độ giữa các nhóm.

Năng suất được hỗ trợ bởi AI với ClickUp Brain

Nhận câu trả lời tức thì, tóm tắt công việc và gợi ý thông minh với ClickUp Brain – trợ lý AI luôn sẵn sàng của bạn

Kết hợp với ClickUp Brain, trợ lý AI của nền tảng, bạn sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho các dự án web của mình. Nó có thể tóm tắt tài liệu, tạo nội dung hoặc đề xuất các bước tiếp theo trong nhiệm vụ ClickUp — giúp các nhóm làm việc nhanh hơn mà vẫn duy trì chất lượng.

Dù bạn đang mở rộng trang web, quản lý nhiều khách hàng hay phát triển cho các doanh nghiệp lớn, ClickUp đảm bảo quá trình tạo/lập, thực thi và cải tiến diễn ra tại một nơi duy nhất.

Để có các tính năng tự động hóa nâng cao và phân tích sâu hơn, ClickUp Brain MAX mở ra nhiều khả năng AI hơn nữa, như đề xuất quy trình làm việc thông minh và tạo nội dung.

⭐ Đột phá Hãy quên đi sự phiền phức khi phải chuyển đổi giữa các ứng dụng và nền tảng phân tán với ClickUp Brain MAX. Nó hợp nhất các hàm công việc quan trọng nhất của bạn — AI, tìm kiếm và tự động hóa — ngay trong một trải nghiệm desktop đơn giản và hiệu quả. Dưới đây là những gì bạn sẽ nhận được: Các lệnh điều khiển bằng giọng nói dễ dàng với Talk-to-Text , giúp bạn công việc rảnh tay

ClickUp Enterprise Search tìm kiếm kết quả từ tất cả các ứng dụng và tệp tin kết nối của bạn

Trí tuệ nhân tạo thông minh, nhận biết ngữ cảnh, hỗ trợ bạn ở mọi giai đoạn trong quy trình làm việc

Các tự động hóa kết nối các công cụ yêu thích của bạn, cho phép bạn quản lý công việc trên nhiều nền tảng mà không cần rời khỏi ClickUp

Truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini cho các công việc khác nhau, tất cả từ một nơi duy nhất

Nhiệm vụ ClickUp cho phép tùy chỉnh cao, giúp bạn giao việc, đang theo dõi và ưu tiên công việc với các trường tùy chỉnh, trạng thái và chế độ xem — lý tưởng cho các nhóm phát triển web linh hoạt và người tạo nội dung.

Ngoài ra, với các Trợ lý AI của ClickUp, bạn có thể tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp, giao phó các công việc lặp đi lặp lại và nhận được các đề xuất thông minh — giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc sáng tạo và chiến lược trong khi AI xử lý các công việc lặt vặt.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một khởi đầu thuận lợi, mẫu quản lý nội dung ClickUp cung cấp một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để quản lý thư viện nội dung, quy trình xuất bản và phê duyệt một cách trơn tru.

Tải miễn phí mẫu Giúp việc phát triển và quản lý nội dung trở nên dễ dàng hơn với mẫu quản lý nội dung ClickUp và tiết kiệm thời gian và công sức của bạn

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Tài liệu cho quản lý nội dung có cấu trúc, kiểm soát phiên bản và trang con

ClickUp Bảng trắng để thiết kế quy trình làm việc, vẽ bản đồ trang web và đồng bộ hóa nhóm một cách trực quan

Sử dụng ClickUp Chat để duy trì các cuộc hội thoại dự án trong cùng không gian với công việc và tài liệu của bạn

ClickUp Tự động hóa giúp giảm bớt công việc thủ công và tối ưu hóa các quy trình làm việc lặp lại

ClickUp Brain cho các tóm tắt được hỗ trợ bởi AI, tạo nội dung và đề xuất theo ngữ cảnh trong tài liệu và nhiệm vụ ClickUp

Mẫu Quản lý Nội dung ClickUp để tổ chức, đang theo dõi và xuất bản nội dung nhanh hơn

Giới hạn của ClickUp

Sự đa dạng của các tính năng có thể mất một thời gian để làm quen, đặc biệt là khi tổ chức không gian hoặc tạo các chế độ xem tùy chỉnh

Để khai thác hết tiềm năng của các báo cáo và bảng điều khiển nâng cao, có thể cần một chút thiết lập

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính tùy biến và linh hoạt của nó. Tôi có thể cài đặt nó chính xác theo ý muốn, dù là sử dụng danh sách tác vụ đơn giản hay xây dựng quy trình làm việc chi tiết với tự động hóa, phụ thuộc và bảng điều khiển. Nó giữ mọi thứ trong một nơi — dự án, tài liệu, giao tiếp và thậm chí theo dõi thời gian — nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Tôi cũng rất đánh giá cao giao diện trực quan và các bản cập nhật liên tục thêm tính năng mới mà không làm phức tạp hóa mọi thứ. Nó đủ mạnh mẽ cho các dự án phức tạp nhưng vẫn dễ dàng cho nhóm của tôi sử dụng.

📮 ClickUp Insight: 43% người cho rằng các công việc lặp đi lặp lại là nhà cung cấp cấu trúc hữu ích cho ngày làm việc của họ, nhưng 48% cho rằng chúng gây mệt mỏi và làm phân tâm khỏi công việc có ý nghĩa. Mặc dù thói quen có thể mang lại cảm giác năng suất, nhưng nó thường giới hạn sự sáng tạo và cản trở bạn đạt được tiến độ có ý nghĩa. ClickUp giúp bạn thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tự động hóa các tác vụ thường xuyên thông qua các Trợ lý AI thông minh, giúp bạn tập trung vào công việc sâu. Tự động hóa các nhắc nhở, cập nhật và phân công công việc, và để các tính năng như Tự động chia thời gian và Ưu tiên công việc bảo vệ thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

2. Sanity (Tốt nhất cho quy trình làm việc nội dung có cấu trúc, ưu tiên API)

qua Sanity

Sanity là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu (headless) tập trung vào nhà phát triển, nổi bật với khả năng cung cấp quản lý nội dung có cấu trúc và có thể mở rộng. Giao diện chỉnh sửa thời gian thực, hệ thống lược đồ linh hoạt và các API mạnh mẽ của nó khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm ưu tiên khả năng tích hợp, tạo/lập nội dung phong phú và triển khai nhanh chóng trên các thiết bị và nền tảng khác nhau.

Sanity’s Studio cung cấp giao diện trực quan có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng nhóm, trong khi kiến trúc có thể ghép nối cho phép tích hợp mượt mà với các khung công tác như Next.js hoặc Remix. Điều này có nghĩa là bạn có thể tách biệt phần front-end mà vẫn hợp tác hiệu quả — làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các tổ chức lớn cần tính linh hoạt cấp doanh nghiệp.

Hãy cùng phân tích xem nó so sánh như thế nào:

Các tính năng nổi bật của Sanity

Mô hình hóa nội dung có cấu trúc với các định nghĩa lược đồ linh hoạt để tùy chỉnh rộng rãi và tái sử dụng nội dung mô-đun

Hợp tác thời gian thực trong Studio, cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa đồng thời mà không gây xung đột

Công cụ chỉnh sửa trực quan và xem trước trực tiếp để tối ưu hóa quy trình tạo/lập nội dung và đánh giá

Hạ tầng API mạnh mẽ (GROQ & GraphQL), cùng với CDN trực tiếp và Content Lake để phân phối nội dung nhanh chóng và khả năng mở rộng

Công cụ phát triển mạnh mẽ và tích hợp với thị trường plugin đa dạng cùng hỗ trợ từ cộng đồng

Giai đoạn giới hạn của Sanity

Quản lý mô hình nội dung đòi hỏi nỗ lực của nhà phát triển — đây không phải là giải pháp không cần mã, do đó người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể cần hỗ trợ

Khi sử dụng tăng lên (số lượng người dùng được cấp phép, yêu cầu API, băng thông), chi phí vận hành có thể tăng không kiểm soát được — đòi hỏi phải lập kế hoạch ngân sách chủ động

Giá cả của Sanity

Miễn phí

Tăng trưởng : $15/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sanity

G2: 4.7/5 (hơn 900 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sanity?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự thích rằng Sanity được xây dựng bằng React và hoạt động tốt cùng với ứng dụng Next.js của chúng tôi. Nó nhanh chóng, thân thiện với nhà phát triển và vô cùng linh hoạt. Studio cho phép bạn toàn quyền kiểm soát cách quản lý và cấu trúc nội dung, điều này là một lợi thế lớn.

3. Webflow (Tốt nhất cho tính linh hoạt trong thiết kế trực quan)

qua Webflow

Webflow là một trong những đối thủ cạnh tranh phổ biến nhất của Builder.io, cung cấp giao diện trực quan mạnh mẽ cho phép nhà thiết kế tạo ra các trang web hoàn toàn tương thích với mọi thiết bị mà không cần viết mã. Đồng thời, nó cung cấp khả năng tùy chỉnh rộng rãi cho nhà phát triển thông qua các thành phần tùy chỉnh, API và khả năng tích hợp — khiến nó trở nên hấp dẫn đối với cả nhóm sáng tạo và kỹ thuật.

Với Webflow, bạn có thể thiết kế, tạo và triển khai các trang web sẵn sàng cho sản xuất trực tiếp trên nền tảng. Hệ thống quản lý nội dung tích hợp sẵn giúp bạn dễ dàng quản lý bài viết blog, danh mục sản phẩm hoặc dữ liệu động trong khi vẫn duy trì tính nhất quán về thiết kế trên các thiết bị khác nhau.

Đối với các tổ chức và doanh nghiệp lớn, Webflow cung cấp khả năng mở rộng cao cấp, bảo mật cấp doanh nghiệp và hỗ trợ chuyên dụng. Sự kết hợp giữa tính linh hoạt sáng tạo và độ tin cậy của doanh nghiệp khiến Webflow trở thành một trong những lựa chọn mạnh mẽ nhất thay thế cho Builder.io cho những ai muốn thiết kế chính xác đến từng pixel mà không làm giảm sức mạnh phát triển.

Các tính năng nổi bật của Webflow

Giao diện trực quan kéo và thả để xây dựng trang web đáp ứng mà không cần mã

Hệ thống quản lý nội dung tích hợp cho blog, danh mục sản phẩm và dữ liệu động

Tích hợp mã tùy chỉnh và API cho các hàm nâng cao

Dịch vụ lưu trữ, công cụ SEO và tối ưu hóa hiệu suất được tích hợp sẵn trong nền tảng

Các công cụ hợp tác cho phép nhà thiết kế, nhà tiếp thị và nhà phát triển thực hiện công việc cùng nhau một cách trơn tru

Giới hạn của Webflow

Đường cong học tập dốc đối với người dùng mới là do các tính năng nâng cao của nó

Chi phí có thể tăng nhanh khi mở rộng dự án hoặc sử dụng các kế hoạch cao cấp

Hỗ trợ giới hạn cho các quy trình làm việc đa ngôn ngữ hoặc địa phương hóa so với một số lựa chọn thay thế khác

Giá cả của Webflow

Miễn phí

Basic: $18/tháng

CMS: $29/tháng

Kinh doanh: $49/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Webflow

G2: 4.4/5 (550+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Webflow?

Một người dùng G2 cho biết :

Webflow giúp thiết kế và phát triển website trở nên dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên mà không làm giảm đi độ sâu và tính năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển muốn tạo ra những sản phẩm hoàn toàn tùy chỉnh.

🔎 Bạn có biết? Trang web đầu tiên, được Tim Berners-Lee tạo ra vào năm 1991, thực chất là một trang quản lý nội dung đơn giản giải thích về World Wide Web và cách sử dụng nó. Sau ba thập kỷ, giờ đây bạn có thể thiết kế các trang web tương tác, phản hồi nhanh một cách trực quan — không cần viết mã tay.

4. Contentful (Tốt nhất cho hệ thống quản lý nội dung không đầu (headless CMS) sẵn sàng cho doanh nghiệp)

qua Contentful

Contentful là một trong những nền tảng CMS không đầu (headless CMS) lâu đời nhất, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý nội dung phức tạp của các tổ chức và doanh nghiệp lớn. Khác với các giải pháp chỉnh sửa trực quan kéo và thả, Contentful tập trung vào dữ liệu có cấu trúc, các thành phần mô-đun và khả năng tích hợp mạnh mẽ — khiến nó trở thành giải pháp hàng đầu cho các doanh nghiệp cần mở rộng trải nghiệm kỹ thuật số trên nhiều thiết bị và nền tảng thương mại điện tử.

Với phương pháp tiếp cận API-first, Contentful là nhà cung cấp cho nhà phát triển quyền kiểm soát hoàn toàn quá trình phân phối nội dung, trong khi trình chỉnh sửa được hưởng lợi từ giao diện trực quan để tạo, quản lý và xuất bản nội dung. Nền tảng này được các nhóm toàn cầu ưa chuộng nhờ khả năng hợp tác mượt mà, quản trị mạnh mẽ và khả năng điều phối quy trình làm việc quy mô lớn.

Contentful cũng cung cấp các gói kế hoạch doanh nghiệp cao cấp như quyền truy cập dựa trên vai trò, hỗ trợ chuyên dụng và bảo mật nâng cao—tất cả đều quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn triển khai các dự án web quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Nội dung

Mô hình hóa nội dung linh hoạt với các thành phần mô-đun cho trải nghiệm kỹ thuật số có cấu trúc

Kiến trúc API-first với REST và GraphQL cho tích hợp có khả năng mở rộng

Các vai trò, quyền truy cập và kiểm soát quản trị phù hợp cho các tổ chức quy mô doanh nghiệp

Các tính năng địa phương hóa mạnh mẽ để quản lý nội dung đa ngôn ngữ trên các khu vực khác nhau

Khung ứng dụng và thị trường mở rộng hàm thông qua plugin

Giới hạn của Nội dung

Có thể phức tạp đối với các nhóm nhỏ không có nhà phát triển chuyên trách

Một số người đánh giá ghi chú rằng đường cong học tập cho các trình chỉnh sửa so với các nền tảng trực quan đơn giản hơn

Giá có thể tăng đáng kể khi nội dung, người dùng và số lần gọi API tăng lên

Giá cả của nội dung Contentful

Miễn phí

Lite: $300/tháng

Premium: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về nội dung

G2: 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Contentful?

Một người dùng G2 cho biết:

Giao diện người dùng trực quan cho phép các trình chỉnh sửa nội dung thực hiện công việc độc lập, trong khi các nhà phát triển có thể tận hưởng sự linh hoạt khi tích hợp với bất kỳ khung giao diện người dùng nào.

5. Storyblok (Tốt nhất cho các khối nội dung mô-đun)

qua Storyblok

Storyblok là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu (headless) được thiết kế dành cho cả nhà phát triển và nhóm nội dung. Nó nổi bật với phương pháp tiếp cận dựa trên các thành phần mô-đun, cho phép trình chỉnh sửa quản lý nội dung theo thời gian thực thông qua giao diện trực quan, đồng thời cung cấp cho nhà phát triển sự linh hoạt của hệ thống ưu tiên API. Điều này khiến Storyblok trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các tổ chức muốn cân bằng giữa tự do sáng tạo và quản lý nội dung có cấu trúc.

Hệ thống được xây dựng dựa trên các khối nội dung có thể tái sử dụng, giúp các nhóm thiết kế, tạo ra và mở rộng các trang web và nền tảng thương mại điện tử nhanh hơn. Các trình chỉnh sửa có thể kéo và thả các thành phần trong khi xem trước các thay đổi ngay lập tức trên các thiết bị khác nhau, từ đó giảm thiểu các điểm nghẽn và đảm bảo tính nhất quán của nội dung. Trong khi đó, các nhà phát triển có thể tích hợp Storyblok với các khung công tác phổ biến như Next.js, Nuxt và React để triển khai các dự án có khả năng mở rộng.

Đối với các doanh nghiệp lớn, Storyblok cung cấp các tính năng doanh nghiệp nâng cao, bao gồm quyền truy cập dựa trên vai trò, phê duyệt quy trình làm việc và bản địa hóa đa ngôn ngữ — giúp quản lý các hoạt động nội dung toàn cầu một cách hiệu quả và quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Storyblok

Trình chỉnh sửa trực quan với xem trước thời gian thực cho việc chỉnh sửa và xuất bản mượt mà

Các khối nội dung mô-đun cho các thành phần có thể tái sử dụng trên nhiều trang và trang web

Hệ thống quy trình làm việc và phê duyệt tích hợp sẵn để hợp tác hiệu quả

Tích hợp API mạnh mẽ với các khung công tác phổ biến và nền tảng thương mại điện tử

Hỗ trợ địa phương hóa mạnh mẽ cho việc phân phối nội dung toàn cầu

Giới hạn của Storyblok

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng mới chưa quen với hệ thống quản lý nội dung mô-đun

Các tính năng nâng cao có thể yêu cầu thiết lập tùy chỉnh, điều này làm tăng độ phức tạp cho các nhóm nhỏ

Giá cả tăng theo mức độ sử dụng, điều này có thể gây khó khăn cho các tổ chức đang phát triển

Giá cả của Storyblok

Starter: Miễn phí

Phát triển: $99/tháng

Growth Plus: $349/tháng

Kế hoạch Premium & Elite: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Storyblok

G2: 4.6/5 (hơn 250 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Storyblok?

Một người dùng G2 cho biết :

Storyblok nổi bật với hiệu suất và độ tin cậy. Nền tảng này vô cùng dễ sử dụng ngay từ đầu, không có đường cong học tập dốc ngay cả đối với người dùng mới.

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm thiết kế mô-đun ban đầu xuất phát từ kiến trúc, nơi các mô-đun có thể hoán đổi được sử dụng để đẩy nhanh quá trình xây dựng. Ngày nay, nguyên tắc tương tự cũng thúc đẩy hiệu quả trong phát triển web.

6. Framer (Tốt nhất cho thiết kế mẫu nhanh và tạo/lập trang web)

qua Framer

Framer ban đầu là một công cụ tạo mẫu cho nhà thiết kế nhưng đã phát triển thành một trình xây dựng trang web đầy đủ tính năng, kết hợp tự do thiết kế trực quan với đầu ra sẵn sàng cho sản xuất. Đây là một lựa chọn tuyệt vời thay thế cho Builder.io dành cho các nhóm muốn chuyển từ ý tưởng sang trang web trực tuyến một cách nhanh chóng mà không cần mã phức tạp.

Giao diện trực quan của nó cho phép người dùng thiết kế các trang và thành phần tương tác một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả, đồng thời cung cấp khả năng thêm mã tùy chỉnh cho các hàm nâng cao. Sự cân bằng này khiến Framer đặc biệt hữu ích cho các nhà phát triển và nhà thiết kế hợp tác trong các dự án nơi cả tốc độ và sự hoàn thiện đều là yếu tố quan trọng.

Framer cũng tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử phổ biến và hỗ trợ bố cục đáp ứng cho các thiết bị khác nhau, đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ nền tảng kỹ thuật số của bạn. Với dịch vụ lưu trữ tích hợp, tính năng SEO và phân tích, nó cung cấp giải pháp toàn diện giúp các tổ chức tối ưu hóa quy trình tạo/lập và xuất bản nội dung.

Các tính năng nổi bật của Framer

Giao diện trực quan kéo và thả với hỗ trợ cho hiệu ứng động và các thành phần tương tác

Khả năng thêm mã tùy chỉnh để thực hiện các hàm phức tạp hơn

Công cụ thiết kế đáp ứng giúp website tự động điều chỉnh trên mọi thiết bị một cách mượt mà

Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử và tiếp thị để tạo ra các quy trình làm việc kết nối

Dịch vụ lưu trữ và phân tích tích hợp sẵn cho quy trình phát triển hoàn thành

Giới hạn của Framer

Đường cong học tập dốc hơn cho người mới bắt đầu so với các lựa chọn đơn giản hơn

Khả năng mở rộng giới hạn cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu quản lý nội dung phức tạp

Các tính năng nâng cao như ghi đè mã có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật

Giá cả của Framer

Miễn phí

Cơ bản: $15/tháng

Pro: $45/tháng

Giá: $100/tháng

Enterprise

Đánh giá và nhận xét về Framer

G2: 4.7/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Framer như thế nào?

Một người dùng G2 cho biết :

Giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) rất tốt cho việc tạo website, nhóm marketing đã thực hiện việc cần làm xây dựng website chỉ trong một tháng, việc tích hợp rất dễ dàng, chúng tôi đã tích hợp với Google Analytics, cal.com, v.v

7. Strapi (Tốt nhất cho tính linh hoạt của hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu nguồn mở)

qua Strapi

Strapi là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở không đầu (headless) cho phép các nhà phát triển và nhóm có toàn quyền sở hữu quy trình quản lý nội dung của họ. Khác với các nền tảng đóng, Strapi được tự lưu trữ, nghĩa là bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu, bảo mật và các cấu hình tùy chỉnh — điều này khiến nó trở thành mục yêu thích của các tổ chức có nhu cầu tuân thủ hoặc mở rộng cụ thể.

Với Strapi, bạn có thể tạo các thành phần mô-đun, định nghĩa các loại nội dung linh hoạt và kết nối với bất kỳ khung giao diện người dùng nào thông qua API REST hoặc GraphQL. Nó hỗ trợ tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử hiện đại, công cụ của bên thứ ba và ứng dụng tùy chỉnh, giúp nó rất linh hoạt cho các dự án khác nhau.

Đối với các doanh nghiệp lớn, Strapi cung cấp gói Enterprise bao gồm quyền truy cập dựa trên vai trò, SSO, nhật ký kiểm tra và hỗ trợ chuyên dụng — đảm bảo rằng ngay cả các quy trình làm việc phức tạp cũng có thể được quản lý an toàn và hiệu quả trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Strapi

Khung phần mềm nguồn mở với khả năng tùy chỉnh đầy đủ cho các loại nội dung và thành phần

Giao diện lập trình ứng dụng (API) REST và GraphQL để tích hợp dễ dàng với nhiều nền tảng giao diện người dùng

Tùy chọn tự lưu trữ để có quyền kiểm soát hoàn toàn về hạ tầng và bảo mật

Cộng đồng mạnh mẽ và hệ sinh thái plugin phong phú để mở rộng tính năng

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và địa phương hóa cho việc phân phối nội dung toàn cầu

Giới hạn của Strapi

Yêu cầu nhiều thiết lập và bảo trì hơn so với các giải pháp được lưu trữ

Một số tính năng, như RBAC nâng cao và SSO, chỉ có sẵn ở gói doanh nghiệp

Người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể gặp khó khăn trong quá trình học hỏi

Giá cả của Strapi

CMS

Miễn phí

Tăng trưởng: $45/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

*đám mây

Miễn phí

Cần thiết: $15/dự án mỗi tháng

Pro: $75/dự án mỗi tháng

Giá: $375/tháng

Đánh giá và nhận xét về Strapi

G2: 4.5/5 (hơn 250 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Strapi?

Một người dùng G2 cho biết:

Strapi giúp việc xây dựng, tùy chỉnh và mở rộng các ứng dụng dựa trên nội dung trở nên vô cùng dễ dàng. Tôi yêu thích sự linh hoạt của nó, quản trị viên trực quan và việc nó được xây dựng bằng các công nghệ hiện đại như Node.js.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với các thiết lập CMS mã nguồn mở, hãy có kế hoạch cho chiến lược lưu trữ và mở rộng quy mô từ sớm. Các giải pháp tự lưu trữ thường yêu cầu quản lý hạ tầng, nhưng chúng cũng mang lại cho bạn sự linh hoạt và kiểm soát vô song đối với nội dung và quy trình làm việc của bạn.

8. Prismic (Tốt nhất cho quản lý nội dung tập trung vào tiếp thị)

qua Prismic

Prismic là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu (headless) được thiết kế dành riêng cho các nhóm marketing. Nó tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình tạo/lập và xuất bản nội dung, đồng thời vẫn cung cấp cho nhà phát triển sự linh hoạt của một hệ thống ưu tiên API. Trình chỉnh sửa dựa trên slice của nó cho phép người dùng tạo các thành phần có thể tái sử dụng trên nhiều trang, giúp các nhà tiếp thị có giao diện trực quan nhất quán để cập nhật và quản lý trang web mà không cần viết mã.

Prismic nổi bật trong các tình huống hợp tác, nơi các nhóm tiếp thị và phát triển cần làm việc chặt chẽ với nhau. Các nhà tiếp thị có thể lên lịch và xem trước các chiến dịch nội dung theo thời gian thực, trong khi các nhà phát triển định nghĩa các mô hình nội dung có cấu trúc và phần mở rộng chức năng thông qua API. Điều này khiến Prismic trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các tổ chức muốn tối ưu hóa quản lý nội dung mà không làm giảm khả năng mở rộng.

Đối với các doanh nghiệp lớn, gói Enterprise của Prismic bao gồm bảo mật nâng cao, hỗ trợ chuyên dụng và quy trình xuất bản nâng cao — giúp các nhóm toàn cầu duy trì quản trị và nhất quán trên các thiết bị và khu vực khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Prismic

Trình chỉnh sửa nội dung dựa trên khối cho các thành phần có thể tái sử dụng trên nhiều trang

Xem trước thời gian thực và lên lịch cho các chiến dịch tiếp thị

Giao diện lập trình ứng dụng (API) REST và GraphQL cho tích hợp linh hoạt với các nền tảng front-end

Tính năng bản địa hóa đa ngôn ngữ cho các tổ chức quốc tế

Giao diện trực quan đơn giản giúp các nhà tiếp thị tạo và cập nhật nội dung một cách nhanh chóng

Giới hạn của Prismic

Khả năng tùy chỉnh thiết kế giới hạn so với các lựa chọn tập trung vào nhà phát triển hơn

Người dùng không chuyên có thể thấy trình chỉnh sửa dựa trên slice ít trực quan hơn ban đầu

Các tính năng nâng cao và khả năng mở rộng yêu cầu các kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn

Giá cả của Prismic

Miễn phí

Medium: $180/tháng

Platinum: $750/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Prismic

G2: 4.3/5 (hơn 350 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Prismic?

Một người dùng G2 cho biết :

Việc sử dụng nhiều thư viện web hiện đại cho nhà phát triển giúp việc tùy chỉnh danh mục đầu tư của tôi trở nên dễ dàng! – Khả năng tạo các loại trang tùy chỉnh và các khối giao diện người dùng (UI) tùy chỉnh khiến nó giống như phiên bản React của WordPress, rất dễ tích hợp!

9. Plasmic (Tốt nhất cho thiết kế dựa trên thành phần)

qua Plasmic

Plasmic là một nền tảng phát triển trực quan giúp các nhóm kết nối khoảng cách giữa thiết kế và mã nguồn. Khác với các công cụ CMS truyền thống, nó tập trung vào việc xây dựng các thành phần có thể tái sử dụng và tích hợp chúng trực tiếp vào các khung phát triển hiện đại như React, Next.js và Vue. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà phát triển muốn có quyền kiểm soát chi tiết mà không làm mất đi tốc độ của giao diện trực quan.

Với Plasmic, các nhà thiết kế có thể tạo và chỉnh sửa trang web một cách trực quan, trong khi các nhà phát triển có thể tích hợp vào cùng một dự án thông qua tích hợp API và các tính năng tùy chỉnh. Phương pháp tiếp cận dựa trên thành phần của nó đảm bảo tính nhất quán trên các trang web và ứng dụng, giúp các tổ chức mở rộng trải nghiệm kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp lớn, Plasmic cung cấp các gói Enterprise cao cấp với quyền truy cập dựa trên vai trò, bảo mật mạnh mẽ và hỗ trợ chuyên dụng, giúp nó trở thành giải pháp đáng tin cậy cho các dự án quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Plasmic

Thiết kế dựa trên thành phần cho các mô-đun có thể tái sử dụng trên nhiều dự án

Tích hợp mượt mà với React, Next.js, Vue và các khung công tác khác

Trình chỉnh sửa trực quan cho việc tạo/lập nội dung với độ linh hoạt ở mức độ nhà phát triển

Kiến trúc API-first để kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài

Công cụ hợp tác để đồng bộ hóa các nhóm trong thiết kế và phát triển

Giới hạn của Plasmic

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để khai thác đầy đủ hàm của nó

Không thân thiện với người mới bắt đầu so với các lựa chọn đơn giản hơn đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật

Các tính năng nâng cao có thể gây khó khăn cho các tổ chức nhỏ

Giá cả của Plasmic

Miễn phí

Gói Starter: $49/tháng

Pro: $129/tháng

Giá : $499/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Plasmic

G2: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Plasmic?

Một người dùng G2 cho biết :

Plasmic là một bước đột phá trong lĩnh vực phát triển low-code. Không chỉ vượt qua giới hạn của low-code, nó còn phá vỡ hoàn toàn rào cản này, cung cấp một nền tảng cho phép các nhóm phát triển ứng dụng và trang web chất lượng sản xuất với tốc độ chưa từng có.

10. Podia (Phù hợp nhất cho người tạo và doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kỹ thuật số)

qua Podia

Podia được thiết kế dành cho các người tạo độc lập, giáo viên và doanh nghiệp nhỏ muốn sử dụng một nền tảng tất cả trong một để tạo, tiếp thị và bán các sản phẩm kỹ thuật số. Khác với các nền tảng CMS không đầu truyền thống, Podia tập trung vào việc đơn giản hóa việc bán hàng trực tuyến, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn quản lý nội dung, khóa học, thành viên và cửa hàng mà không cần sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

Với giao diện trực quan sạch sẽ, Podia cho phép bạn tạo website, cài đặt cửa hàng trực tuyến và quản lý quy trình làm việc nội dung một cách nhanh chóng. Bạn có thể tải lên sản phẩm kỹ thuật số, nhúng đa phương tiện và tùy chỉnh trang để phù hợp với thương hiệu của mình — mà không cần viết một dòng mã nào. Đối với các người tạo phụ thuộc vào thương mại điện tử để kết nối với khách hàng, Podia tối ưu hóa mọi thứ từ thanh toán đến giao hàng.

Đối với các tổ chức phát triển vượt ra ngoài các tính năng cơ bản, Podia cung cấp các kế hoạch giá theo cấp độ và hỗ trợ phù hợp với các nhu cầu cụ thể khác nhau, từ các dự án cá nhân đến việc mở rộng kinh doanh kỹ thuật số.

Các tính năng nổi bật của Podia

Nền tảng tất cả trong một cho các khóa học, thành viên và bán sản phẩm kỹ thuật số

Trình tạo website với các trang tùy chỉnh và không yêu cầu mã

Hệ thống thanh toán tích hợp với bảo mật và xử lý thanh toán

Công cụ tiếp thị qua email và tự động hóa để nuôi dưỡng khách hàng

Tính năng cộng đồng để tương tác trực tiếp với khán giả của bạn

Giới hạn của Podia

Không phù hợp cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu quản lý nội dung phức tạp

Khả năng tùy chỉnh thiết kế bị giới hạn so với các nền tảng phát triển đầy đủ

Không phù hợp cho các dự án kỹ thuật cao hoặc ứng dụng yêu cầu tích hợp phức tạp

Giá cả của Podia

Podia Email : Miễn phí

Mover: $39/tháng

Shaker: $89/tháng

Đánh giá và nhận xét về Podia

G2: 4.6/5 (hơn 80 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Podia như thế nào?

Một người dùng Capterra cho biết:

Tôi rất thích việc đăng tải các khóa học và sản phẩm kỹ thuật số trên Podia. Giao diện thân thiện với người dùng của nó giúp tôi dễ dàng cài đặt và chỉnh sửa theo sự thay đổi của nhu cầu kinh doanh.

Tôi rất thích việc đăng tải các khóa học và sản phẩm kỹ thuật số trên Podia. Giao diện thân thiện với người dùng của nó giúp tôi dễ dàng cài đặt và chỉnh sửa theo sự thay đổi của nhu cầu kinh doanh.

Tìm kiếm giải pháp thay thế Builder.io phù hợp cho nhóm của bạn

Từ các nền tảng CMS không đầu như Sanity, Contentful và Strapi đến các công cụ tập trung vào người tạo như Podia, có rất nhiều lựa chọn khi nói đến các giải pháp thay thế cho Builder.io. Điều quan trọng là phải đảm bảo các tính năng của nền tảng phù hợp với quy trình làm việc của nhóm, mức độ thành thạo kỹ thuật và mục tiêu phát triển của bạn – dù đó là tốc độ tạo nội dung, khả năng tích hợp mạnh mẽ hay khả năng mở rộng cấp doanh nghiệp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp kết hợp quản lý nội dung, hợp tác và quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI trong một nền tảng duy nhất, ClickUp là lựa chọn tốt nhất của bạn. Với ClickUp Tài liệu, ClickUp Trò chuyện, ClickUp Tự động hóa và mẫu quản lý nội dung ClickUp sẵn sàng sử dụng, bạn có thể lập kế hoạch, xây dựng và quản lý dự án nhanh hơn — mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

🚀 Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và xem cách ClickUp có thể tối ưu hóa quy trình làm việc nội dung của bạn từ ý tưởng đến khi ra mắt