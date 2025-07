10 phần mềm tích hợp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn trong năm 2025

Hãy cùng nhau bước vào thế giới kỹ thuật số, nơi tích hợp phần mềm đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện vĩ đại về năng suất, hiệu quả và thành công của công ty bạn.

Chúng tôi sẽ khám phá một số công cụ phần mềm tích hợp hàng đầu đang định hình kinh doanh trong năm 2024.

Dù bạn là một ông lớn công nghệ hay một startup đầy tiềm năng, bạn sẽ tìm thấy công cụ phù hợp với nhu cầu của mình như một chiếc găng tay vừa vặn.

Phần mềm tích hợp là gì?

Về bản chất, phần mềm tích hợp dữ liệu là một loại phần mềm quy trình công việc đóng vai trò như người hùng thầm lặng trong hệ thống công nghệ của bạn. Nó là người hòa giải thầm lặng, thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa các ứng dụng phần mềm khác nhau và cho phép chúng hoạt động hài hòa.

Hãy coi các công cụ tích hợp dữ liệu như người chỉ huy dàn nhạc kỹ thuật số, điều phối các phần khác nhau (các công cụ phần mềm đa dạng của bạn) để tạo ra bản giao hưởng tuyệt vời của tự động hóa quy trình làm việc và quản lý dữ liệu.

Các loại tích hợp

Lĩnh vực phần mềm tích hợp dữ liệu được chia thành hai nhóm chính: iPaaS (Integration Platform as a Service) và các công cụ tích hợp dữ liệu.

iPaaS là nền tảng đám mây điều phối tích hợp giữa các ứng dụng và hệ thống trên đám mây và tại chỗ. Nó nổi trội về tính linh hoạt, khả năng thích ứng và khả năng mở rộng, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời giúp doanh nghiệp phát triển và tiến hóa.

Mặt khác, các công cụ tích hợp dữ liệu tốt nhất tập trung vào việc hài hòa các đường ống dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp chế độ xem dữ liệu kết hợp nhất quán và mạch lạc. Công cụ tích hợp dữ liệu phù hợp sẽ phát huy tác dụng khi lập bản đồ dữ liệu với lượng thông tin khổng lồ. Các nền tảng tích hợp doanh nghiệp phù hợp có thể xử lý hiệu quả ngay cả các cấu trúc dữ liệu phức tạp nhất.

Cả hai loại quản lý dữ liệu đều có những ưu điểm riêng, và việc lựa chọn giữa chúng nên phụ thuộc vào nhu cầu tích hợp dữ liệu cụ thể và bản chất kinh doanh của bạn.

10 phần mềm tích hợp tốt nhất để sử dụng

Chọn công cụ tích hợp dữ liệu phù hợp giống như chọn một đối tác kinh doanh. Công cụ này phải hiểu sâu sắc nhu cầu của bạn, đáng tin cậy và dễ sử dụng.

Hãy xem xét tính tương thích với các công cụ phần mềm hiện có, mức độ dễ sử dụng và chất lượng hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, hãy nghĩ đến khả năng mở rộng vì khi kinh doanh phát triển, nhu cầu tích hợp dữ liệu của bạn cũng sẽ tăng lên.

Phần mềm tích hợp quản lý dự án tốt nhất

Xem hơn 15 chế độ xem trong ClickUp để tùy chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu của bạn

Hãy tưởng tượng một nền tảng duy nhất hợp nhất tất cả các nhu cầu công việc của bạn — đó chính là những gì ClickUp mang đến.

Là một công cụ quản lý dự án đa năng, nó còn nổi bật như một công cụ tăng cường năng suất với khả năng tích hợp liền mạch với hơn 1.000 ứng dụng. Muốn biết thêm? Tìm hiểu sâu hơn về các tích hợp ClickUp yêu thích của chúng tôi.

Sự kỳ diệu nằm ở cách nó hợp nhất các công việc, tài liệu, trò chuyện và mục tiêu từ các công cụ khác nhau như Slack, Google Drive và GitHub, tất cả trong một nơi. Tích hợp dữ liệu này giúp bạn loại bỏ vĩnh viễn yếu tố giết chết năng suất được gọi là chuyển đổi bối cảnh.

Tích hợp ClickUp là giải pháp duy nhất giúp bạn có một cuộc sống công việc gọn gàng, hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

ClickUp tích hợp hoàn hảo với hơn 1.000 ứng dụng và công cụ

Nó kết hợp quản lý công việc, tài liệu và dự án với các công cụ cộng tác trực tuyến để giúp nhóm của bạn hoàn thành nhiều việc hơn

Sử dụng hàng trăm mẫu có sẵn để tăng tốc dự án của bạn hơn nữa

Tự động hóa các công việc thường ngày, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất

Cho phép bạn điều chỉnh quản lý khối lượng công việc và giao diện để phù hợp với nhu cầu của mình

Giới hạn của ClickUp

Với một loạt các tính năng ngoài tích hợp dữ liệu, nó có thể có vẻ phức tạp đối với người dùng lần đầu tiên

Không thể sử dụng đầy đủ chức năng khi ngoại tuyến

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn : 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

2. Zapier

Phần mềm tích hợp của bên thứ ba tốt nhất

qua Zapier

Bước vào lĩnh vực tích hợp phần mềm với Zapier sẽ mở ra vô số khả năng.

Công cụ tích hợp dữ liệu mạnh mẽ này kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn, cho phép các chuỗi tự động, được gọi là "Zaps", xử lý các công việc lặp đi lặp lại cho bạn.

Vẻ đẹp của Zapier nằm ở khả năng kết nối rộng lớn, hỗ trợ hơn 3.000 ứng dụng và hệ thống cũ, hoàn hảo cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước.

Hãy coi nó như một trợ lý, giúp bạn thoát khỏi công việc nhàm chán hàng ngày và tăng hiệu quả cho các quy trình của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Zapier

Tạo các quy trình công việc gọi là Zaps có thể tự động hóa một phần hoạt động kinh doanh của bạn

Khả năng tích hợp ứng dụng rộng lớn với hơn 5.000 công cụ có nghĩa là bạn có thể kết nối hầu hết mọi phần mềm công việc của mình

Một trong những nền tảng tích hợp doanh nghiệp tốt nhất để tự động hóa quy trình phức tạp liên quan đến nhiều ứng dụng và bước

Giới hạn của Zapier

Các tích hợp phức tạp hơn cho một số ứng dụng SaaS phổ biến nhất chỉ có sẵn trong các gói cấp cao hơn

Mặc dù mạnh mẽ, Zapier có thể có đường cong học tập dốc hơn đối với người dùng không am hiểu về công nghệ

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Gói cơ bản : $19.99/tháng

Chuyên nghiệp : $49/tháng

Nhóm : 69 USD/tháng

Giá: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

3. HubSpot

Phần mềm tích hợp marketing tốt nhất

qua Hubspot

HubSpot không chỉ tái tạo CRM — nó còn là một bộ phần mềm kinh doanh toàn diện, kết hợp các công cụ dịch vụ, bán hàng và tiếp thị.

Điều khiến HubSpot trở nên khác biệt là hệ sinh thái mạnh mẽ, một cổng kết nối để tích hợp dữ liệu với các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn, giúp quản lý mối quan hệ khách hàng trở nên dễ dàng. Vì đây là một công cụ rất mạnh mẽ, bạn có thể muốn định hướng toàn bộ công nghệ của mình xung quanh nó. Nếu vậy, bạn sẽ muốn tìm hiểu thêm về các tích hợp HubSpot tốt nhất hiện có.

Từ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến cung cấp dịch vụ khách hàng hàng đầu, các ví dụ về tích hợp phần mềm của HubSpot là nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm kiếm cảm hứng.

Các tính năng tốt nhất của HubSpot

Cung cấp bộ công cụ phần mềm marketing, bán hàng và dịch vụ , tất cả đều tích hợp với nhau

Nền tảng CRM được đánh giá cao, tích hợp mượt mà với toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn

Tạo quy trình làm việc tự động hóa mạnh mẽ để tích hợp toàn bộ hệ thống

Giới hạn của HubSpot

Chi phí có thể tăng lên khi bạn cần thêm tính năng hoặc mở rộng danh sách liên hệ của mình

Mặc dù HubSpot có nhiều tính năng, nhưng một số lĩnh vực vẫn thiếu chiều sâu so với các nền tảng chuyên dụng

Giá HubSpot

Truy cập trang giá của HubSpot để biết thêm thông tin

Xếp hạng và đánh giá HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)

4. Marketo

Phần mềm tích hợp marketing tốt nhất

qua Marketo

Là một thành viên của gia đình Adobe, Marketo là minh chứng cho phần mềm tự động hóa tiếp thị chất lượng cao với dữ liệu chính xác.

Khả năng mạnh mẽ của nó vượt xa việc hỗ trợ các quy trình tiếp thị kỹ thuật số. Nó mở đường cho sự tích hợp liền mạch với các sản phẩm Adobe khác và nhiều ứng dụng của bên thứ ba.

Đây không chỉ là một công cụ tiếp thị — mà còn là một nền tảng tất cả trong một để tương tác với khách hàng theo cách cá nhân hóa trên quy mô lớn.

Các tính năng tốt nhất của Marketo

Tự động hóa và đo lường các công việc và quy trình tiếp thị

Tạo, gửi và theo dõi các chiến dịch email một cách dễ dàng

Tích hợp với nhiều nền tảng CRM, CMS và mạng xã hội phổ biến

Giới hạn của Marketo

Cần có thời gian để thành thạo do tính năng phong phú

Đắt hơn so với các công cụ tự động hóa tiếp thị khác

Giá cả của Marketo

Liên hệ với Adobe để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét về Marketo

G2 : 4.1/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (600+ đánh giá)

5. JitterBit

Các tích hợp API tốt nhất

qua Jitterbit

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ có thể mở rộng theo quy mô kinh doanh của mình, hãy xem JitterBit. Là một nền tảng tích hợp động dưới dạng dịch vụ (iPaaS), JitterBit kết nối các ứng dụng SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ), tại chỗ và đám mây, tạo ra các quy trình làm việc tự động hóa mạnh mẽ.

Cho dù dự án của bạn đơn giản hay phức tạp, khả năng mở rộng của JitterBit luôn sẵn sàng phát triển cùng nhu cầu của bạn, thúc đẩy hiệu quả và các quyết định dựa trên dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của JitterBit

Kết nối nhanh chóng và an toàn các ứng dụng SaaS, tại chỗ và đám mây

Cung cấp các tính năng ETL (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải) và tự động hóa mạnh mẽ

Phát triển cùng tổ chức của bạn, từ các dự án đơn giản đến các tích hợp phức tạp

Giới hạn của JitterBit

Điều này có thể là quá mức cần thiết cho các nhu cầu tích hợp đơn giản

Một số tích hợp có thể yêu cầu kiến thức về mã hóa

Giá cả của JitterBit

Liên hệ JitterBit để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét về JitterBit

G2 : 4.6/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (30+ đánh giá)

6. Integromat

Các tích hợp API tốt nhất

qua Integromat

Đắm mình trong thế giới tích hợp trực quan với Integromat (hiện gọi là Make). Công cụ độc đáo này hỗ trợ hơn 500 ứng dụng và dịch vụ, cho phép bạn tạo các quy trình công việc phức tạp một cách đơn giản, trực quan và hấp dẫn.

Các kích hoạt thời gian thực của nó đảm bảo phản hồi ngay lập tức đối với các sự kiện, không để xảy ra sự chậm trễ.

Mặc dù giao diện mạnh mẽ của nó có thể cần thời gian để làm quen, nhưng nó hứa hẹn mức độ tùy chỉnh cao, giúp nâng cao quy trình kinh doanh của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Integromat

Cung cấp trình tạo giao diện trực quan để tạo các quy trình làm việc phức tạp

Hàng ngàn ứng dụng và dịch vụ có thể được tích hợp

Phản hồi các sự kiện khi chúng xảy ra bằng cách sử dụng các kích hoạt thời gian thực

Giới hạn của Integromat

Giao diện trực quan, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi một chút thời gian để làm quen

Kế hoạch miễn phí cung cấp các tính năng và tích hợp giới hạn

Giá cả của Integromat

Miễn phí

Gói cơ bản: $9/tháng

Pro : $16/tháng

Nhóm: 29 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Integromat

G2 : 4.7/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (300+ đánh giá)

7. Celigo

Phù hợp nhất cho tích hợp thương mại điện tử

qua Celigo

Lĩnh vực giải pháp iPaaS mạnh mẽ chào đón bạn với Celigo. Các tích hợp sẵn có của nó sẵn sàng giảm thời gian thiết lập bất kể bạn gặp phải tình huống tích hợp nào.

Celigo là giải pháp hiệu quả, có thể mở rộng, phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Mặc dù thân thiện với người dùng, nhưng có một số kiến thức kỹ thuật có thể giúp bạn nâng cao trải nghiệm và khai thác hết tiềm năng của phần mềm.

Các tính năng tốt nhất của Celigo

Cung cấp các tính năng iPaaS mạnh mẽ cho các tích hợp phức tạp ở cấp độ doanh nghiệp

Nó đi kèm với nhiều tích hợp sẵn, giúp giảm thời gian thiết lập

Thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp bạn

Giới hạn của Celigo

Mặc dù thân thiện với người dùng, nhưng một số kiến thức kỹ thuật sẽ hữu ích cho việc thiết lập

Mặc dù cung cấp các tích hợp sẵn có, phạm vi của nó có thể rộng hơn

Giá cả của Celigo

Liên hệ Celigo để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét của Celigo

G2 : 4.6/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)

8. Cyclr

Phù hợp nhất cho tích hợp thương mại điện tử

qua Cyclr

Cyclr áp dụng phương pháp thân thiện với người dùng để tạo và quản lý các tích hợp. Giao diện kéo và thả cùng thư viện các kết nối sẵn có cho các ứng dụng phổ biến mang đến trải nghiệm tích hợp liền mạch.

Cùng với khả năng phân tích sâu sắc, Cyclr không chỉ giúp kết nối mà còn tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn để đạt hiệu suất cao nhất.

Các tính năng tốt nhất của Cyclr

Giao diện thân thiện với người dùng để tạo và quản lý tích hợp

Cung cấp thư viện các trình kết nối được tạo sẵn cho các ứng dụng và dịch vụ phổ biến

Cung cấp phân tích sâu để theo dõi và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Giới hạn của Cyclr:

Mặc dù thân thiện với người dùng, nhưng nó có thể thiếu chiều sâu cho các tình huống phức tạp hơn

Giá có thể cao đối với các doanh nghiệp nhỏ

Giá cả của Cyclr

Startup: $999/tháng

Phát triển: $1,899/tháng

Quy mô: Liên hệ Cyclr để biết giá cả

Đánh giá và nhận xét về Cyclr

G2 : 4.6/5 (50+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (10+ đánh giá)

9. IFTTT

Tốt nhất cho tích hợp dựa trên kích hoạt

qua IFTTT

Đơn giản hóa tự động hóa là bản chất của IFTTT (If This, Then That).

Công cụ độc đáo này cho phép bạn tạo các quy trình làm việc tự động đơn giản, được gọi là "applets", trên hơn 600 ứng dụng, thiết bị và dịch vụ.

Mặc dù sự đơn giản của nó là một lợi thế cho người mới bắt đầu, nhưng nó cũng là một bước đệm tiềm năng để tiến tới tự động hóa kinh doanh phức tạp hơn.

Các tính năng tốt nhất của IFTTT

Tạo các quy trình công việc đơn giản, tự động hóa được gọi là "applets"

Hỗ trợ hơn 800 ứng dụng, thiết bị và dịch vụ

Dễ sử dụng với thời gian học tập ngắn

Giới hạn của IFTTT

Mặc dù rất tuyệt vời cho tự động hóa đơn giản, nhưng nó không được thiết kế cho các quy trình kinh doanh phức tạp

Bạn cần có gói trả phí để sử dụng hơn ba applet

Giá cả của IFTTT

Miễn phí

Pro : $2.50/tháng

Pro+: $5/tháng

Đánh giá và nhận xét về IFTTT

G2 : 4.5/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (200+ đánh giá)

10. SureTriggers

Tốt nhất cho tích hợp dựa trên kích hoạt

qua SureTriggers

Hãy làm quen với SureTriggers, một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa các ứng dụng yêu thích của bạn. Công cụ này kết hợp các ứng dụng và công cụ phổ biến trong một giao diện thân thiện với người dùng, hoàn hảo cho những người có kiến thức kỹ thuật tối thiểu.

Mặc dù mới xuất hiện trên thị trường, SureTriggers hứa hẹn sẽ là một phần mềm tích hợp giúp quá trình kinh doanh của bạn diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của SureTriggers

Cho phép đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng theo thời gian thực

Cung cấp hỗ trợ tích hợp cho các ứng dụng và công cụ phổ biến

Cung cấp giao diện dễ sử dụng, yêu cầu kiến thức kỹ thuật tối thiểu

Giới hạn của SureTriggers

Các tích hợp phức tạp hơn có thể yêu cầu các công cụ thay thế

Là một công ty mới tham gia thị trường, các nguồn hỗ trợ và tài nguyên học tập của công ty này chưa toàn diện

Giá cả của SureTriggers

Miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm beta

Đánh giá và nhận xét về SureTriggers

G2 : 4.5/5 (3+ đánh giá)

Capterra: Không có thông tin

Tìm phần mềm tích hợp tốt nhất cho nhóm của bạn

Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp nhỏ, một doanh nghiệp đang phát triển hay một doanh nghiệp lớn, luôn có một công cụ tích hợp sẵn sàng đồng bộ hóa các hệ thống của bạn, hợp lý hóa các quy trình và thực hiện các mẹo tăng năng suất yêu thích của bạn.

Nhưng hãy nhớ rằng, phần mềm tích hợp tốt nhất là phần mềm phù hợp với nhu cầu kinh doanh và kế hoạch phát triển cụ thể của bạn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ kết hợp hoàn hảo giữa tính tiện dụng, chức năng và khả năng tích hợp mạnh mẽ, ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời.

Như bạn đã thấy, ClickUp nổi bật trong số các ứng cử viên hàng đầu với tư cách là phần mềm quản lý dự án cấp cao và nền tảng tích hợp mạnh mẽ. Với ClickUp, bạn có thể kết nối liền mạch các công cụ yêu thích của mình, tập hợp mọi thứ dưới một mái nhà dễ quản lý.

Để tìm hiểu thêm về cách ClickUp có thể đồng bộ hóa các quy trình công việc của bạn, hãy bắt đầu sử dụng Không gian Làm việc miễn phí ngay hôm nay!