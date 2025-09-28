10 Phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ thông minh cho việc thanh toán vào năm 2025

Hỏi bất kỳ công ty quảng cáo hay tư vấn nào, họ sẽ cho bạn biết rằng việc thu hút khách hàng mới tốn kém hơn nhiều so với việc giữ chân khách hàng hiện tại. Nếu nhóm của bạn không chủ động quản lý công việc khách hàng hiện tại hoặc tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, điều này sẽ sớm thể hiện ra — đặc biệt là trong luồng của bạn. Sự thiếu tổ chức này ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và cuối cùng là doanh thu của bạn.

Thực tế, việc thu hút một khách hàng mới có thể tốn kém gấp năm đến bảy lần so với việc giữ chân một khách hàng hiện tại

Để cải thiện các thỏa thuận phí cố định và quản lý phí cố định một cách hiệu quả cho các agency sáng tạo, đây là danh sách tổng hợp các phần mềm quản lý phí cố định hàng đầu để giúp bạn xử lý công việc định kỳ của khách hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Dưới đây là so sánh nhanh các phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ hàng đầu để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên các tính năng chính, tính năng bổ sung, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Tính năng nổi bật Trường hợp sử dụng chính Giá cả ClickUp Tài liệu, Mẫu, Theo dõi thời gian, Bảng điều khiển trong một không gian làm việc duy nhất Quản lý hợp đồng dịch vụ + thực hiện dự án trên một nền tảng hợp tác duy nhất Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Accelo Quản lý toàn bộ quy trình từ báo giá đến thu tiền với cổng thông tin khách hàng Tự động hóa quy trình thanh toán, đang theo dõi và quản lý hoạt động của khách hàng từ đầu đến cuối Giá cả tùy chỉnh Scoro Bảng điều khiển tài chính và đang theo dõi biên lợi nhuận Các agency quản lý ngân sách, dự báo và lợi nhuận song song với các dự án hợp đồng dịch vụ Từ $23.90/tháng cho mỗi người dùng Paymo Theo dõi thời gian thực + lập hóa đơn định kỳ Kết nối giờ làm việc tính phí với hóa đơn phí duy trì tự động hóa và công việc đang theo dõi Miễn phí; Trả phí từ $5.90/tháng FunctionFox CEO Desktop + ngân sách hợp đồng dịch vụ đang theo dõi Các nhóm sáng tạo quản lý khách hàng định kỳ với trọng tâm vào thời gian, phạm vi công việc và báo cáo Từ $12/tháng cho mỗi người dùng Kế hoạch Toggl Dòng thời gian nhóm với sức chứa và lịch trình trực quan Các nhóm nhỏ phối hợp khối lượng công việc trên các dự án hợp đồng dịch vụ với sự rõ ràng Miễn phí; Trả phí từ $10/tháng cho mỗi người dùng Hubstaff Theo dõi thời gian với giám sát năng suất Các nhóm làm việc tại văn phòng đang theo dõi giờ làm việc, hoạt động và ngân sách trên các hợp đồng dịch vụ Miễn phí; Trả phí từ $5/tháng cho mỗi người dùng Wrike Quyền truy cập nâng cao + Trí tuệ nhân tạo (AI) + Dự đoán rủi ro Các nhóm doanh nghiệp cần quy trình làm việc với hợp đồng dịch vụ bảo mật và có khả năng mở rộng Miễn phí; Trả phí từ $10/tháng cho mỗi người dùng Zoho Dự án Đang theo dõi công việc và ngân sách với trợ lý AI Các nhóm nhỏ cần theo dõi thời gian, công việc và hóa đơn với chi phí hợp lý Miễn phí; Trả phí từ $4/tháng cho mỗi người dùng Proposify Tạo đề xuất + phân tích + chữ ký điện tử Nhóm bán hàng và nhóm khách hàng quản lý đề xuất, gia hạn và trình bày hợp đồng dịch vụ Từ $29/tháng cho mỗi người dùng

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ để củng cố mối quan hệ với khách hàng?

Lựa chọn phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ phù hợp có thể giúp bạn xây dựng những mối quan hệ khách hàng lâu dài phức tạp và tạo ra quy trình làm việc liền mạch.

Thách thức lớn nhất khi làm việc với khách hàng thường xuyên là tất cả thông tin được trình bày trên bảng tính, khiến việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trở nên khó khăn. Do đó, lý tưởng nhất là tìm kiếm các tính năng giúp đơn giản hóa việc thanh toán hợp đồng dịch vụ, cải thiện quản lý dòng tiền và giảm bớt các công việc hành chính liên quan đến công việc liên tục của khách hàng.

Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên để xây dựng chiến lược giữ chân khách hàng thành công:

✅ Theo dõi ngân sách phí duy trì, theo dõi việc sử dụng phí duy trì, thiết lập cấu trúc thanh toán và cài đặt cảnh báo cho giờ chưa sử dụng hoặc sắp đến giới hạn✅ Tích hợp theo dõi thời gian với hóa đơn để tự động tạo hóa đơn cho các công việc đã hoàn thành Tự động hóa quy trình lập hóa đơn với hỗ trợ cho các mô hình phí duy trì khác nhau, bao gồm phí cố định hoặc phí duy trì liên tục✅ Truy cập thông tin thời gian thực qua bảng điều khiển hiển thị việc sử dụng, hiệu suất và dữ liệu khách hàng✅ Cung cấp cổng thông tin dành cho khách hàng để tăng cường tính minh bạch và nâng cao sự hài lòng của khách hàng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn với thu nhập không ổn định khi làm tư vấn? Bài viết "Cách hoạt động của hợp đồng dịch vụ cố định cho tư vấn viên" sẽ hướng dẫn bạn cách đảm bảo thu nhập ổn định, định kỳ thông qua việc thiết lập hợp đồng dịch vụ cố định phù hợp.

10 Phần mềm Quản lý Hợp đồng Dịch vụ Tốt Nhất

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các giải pháp quản lý hợp đồng dịch vụ tốt nhất tích hợp với công cụ quản lý dự án của bạn, tự động hóa việc theo dõi thời gian và cung cấp thông tin thời gian thực về việc sử dụng hợp đồng dịch vụ.

Dưới đây là 10 công cụ cung cấp tất cả những tính năng đó—và còn nhiều hơn thế nữa.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý hợp đồng dịch vụ hiệu quả và quy trình làm việc nhóm mượt mà)

Việc tích hợp phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ với hệ thống quản lý dự án là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn gặp khó khăn khi thông tin khóa bị phân tán trên các công cụ khác nhau.

ClickUp xóa bỏ rào cản bằng cách biến không gian làm việc quản lý dự án của bạn thành một trung tâm quản lý hợp đồng dịch vụ đầy đủ chức năng trên cùng một nền tảng. Dưới đây là cách tất cả các tính năng kết hợp với nhau.

đồng bộ hóa nhóm của bạn với ClickUp Tài liệu*

Mỗi kỳ hợp đồng dịch vụ cố định nên phản ánh các dịch vụ, sản phẩm, giá cả và điều khoản hợp đồng được cập nhật để đảm bảo sự đồng bộ giữa nhóm của bạn và khách hàng. ClickUp Docs giúp việc tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các thỏa thuận hợp đồng dịch vụ cố định từ không gian làm việc của bạn trở nên dễ dàng.

Dễ dàng tạo, cập nhật và gửi các thỏa thuận trong từng kỳ hợp đồng dịch vụ với ClickUp Docs

Bạn có thể kết nối từng tài liệu với các công việc và dòng thời gian liên quan để hợp tác có ngữ cảnh phong phú.

Tiêu chuẩn hóa quy trình của bạn với các mẫu ClickUp

Sau khi mô hình phí cố định của bạn được thiết lập, bạn có thể tạo các mẫu ClickUp cho quy trình onboarding, gói dịch vụ hoặc kế hoạch dự án. Phương pháp này tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc cho tất cả khách hàng, giảm bớt nỗ lực thủ công và giúp nhóm của bạn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ thay vì cài đặt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn đảm bảo bảo vệ pháp lý cho cả tư vấn viên và khách hàng, Mẫu Hợp đồng Tư vấn của ClickUp là lựa chọn lý tưởng. Tải miễn phí mẫu Chuẩn hóa mối quan hệ với khách hàng mà không cần bắt đầu lại từ đầu mỗi lần với mẫu thỏa thuận tư vấn ClickUp

Mẫu hợp đồng tư vấn này tiêu chuẩn hóa các điều khoản liên quan đến phạm vi công việc, thanh toán và trách nhiệm, giúp giảm thiểu hiểu lầm và cài đặt nền tảng cho mối quan hệ chuyên nghiệp, suôn sẻ.

*theo dõi thời gian làm việc của nhóm với ClickUp theo dõi thời gian

Khi các quy trình làm việc của bạn đã được thiết lập, đã đến lúc theo dõi thời gian dành cho công việc của khách hàng. Tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp ghi lại thời gian trực tiếp trong các công việc, giúp bạn tự động tạo hóa đơn phản ánh nỗ lực thực tế.

Ghi lại mọi phút làm việc có thể tính phí để tạo hóa đơn chính xác với tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp

Bước này rất quan trọng để đảm bảo khách hàng thanh toán cho công việc đã hoàn thành — và không bỏ sót bất kỳ giờ làm việc chưa sử dụng nào.

Ngăn ngừa tình trạng kiệt sức với ClickUp chế độ xem

Bạn sẽ muốn phân bổ lại thời gian hoặc băng thông còn lại khi hợp đồng thay đổi hoặc kết thúc. Tính năng Khối lượng công việc và chế độ xem Box của ClickUp cho phép bạn điều chỉnh lại thời gian của nhóm, tránh khoảng trống trong năng suất và duy trì các dự án hợp đồng được phân công nhân sự hiệu quả.

Quản lý khối lượng công việc của nhóm và chuyển giao nỗ lực giữa các hợp đồng giữ chân với chế độ xem Workload View của ClickUp

*phân chia công việc và chia sẻ phản hồi với nhiệm vụ ClickUp và hợp tác trực tuyến

Khi các dự án của bạn đã được triển khai, hãy sử dụng nhiệm vụ ClickUp để phân chia từng đầu việc, gán các mối quan hệ phụ thuộc và ưu tiên công việc trong suốt kỳ hợp đồng dịch vụ. Vì mỗi công việc đều được kết nối với tài liệu, dòng thời gian và nhật ký thời gian của bạn, nhóm của bạn luôn biết rõ bước tiếp theo là gì.

Khi các nguồn lực đã được sắp xếp và các công việc đang được thực hiện, bạn cần đảm bảo mọi người luôn kết nối.

Dù là nhóm nội bộ, freelancer hay khách hàng, các công cụ hợp tác của ClickUp — chỉnh sửa trực tiếp, bình luận công việc và cập nhật thời gian thực — hỗ trợ giao tiếp nhất quán trên tất cả các công việc đang diễn ra.

Thực hiện công việc cùng nhau mượt mà trên cùng một nền tảng với các tính năng hợp tác của ClickUp

Theo dõi tiến độ dự án 360 độ với bảng điều khiển ClickUp

Cuối cùng, khi công việc tiến độ, hiển thị trở nên quan trọng. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp thông tin thời gian thực về việc sử dụng hợp đồng dịch vụ, các sản phẩm hoàn thành, thời gian đang theo dõi và cập nhật trạng thái — giúp bạn chứng minh giá trị và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Hiển thị thời gian thực về việc sử dụng hợp đồng dịch vụ và trạng thái dự án của khách hàng thông qua bảng điều khiển ClickUp Dashboards

dưới đây là hướng dẫn nhanh để sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để đạt hiệu quả tối đa. *

ClickUp cho freelancer là một công cụ hữu ích khác để tổ chức dự án khách hàng, quản lý các deliverable đang diễn ra và duy trì kiểm soát quy trình làm việc freelancer của bạn. Từ biểu mẫu đăng ký đến theo dõi thời gian và tự động hóa, freelancer có thể đơn giản hóa mọi khía cạnh của công việc khách hàng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản lý nhiều khách hàng mà không bỏ sót công việc? Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho freelancer giúp bạn tìm kiếm công cụ để duy trì sự tổ chức, đáp ứng thời hạn và giữ mọi dự án đi đúng hướng.

💜 Ưu đãi đặc biệt: ClickUp Brain Max : Tăng cường hoạt động quản lý hợp đồng dịch vụ với tính năng Chuyển đổi giọng nói thành văn bản Biến mọi điểm tiếp xúc với khách hàng thành sự rõ ràng trong thanh toán. Với Brain Max trên máy tính để bàn, sử dụng Talk to Text để ghi lại cuộc gọi của khách hàng, cuộc họp hàng ngày và ghi chú giọng nói, sau đó ngay lập tức: Tạo công việc với người được giao, ngày đáo hạn và hợp đồng dịch vụ liên kết

Soạn thảo biên bản cuộc họp, cập nhật SOW và tóm tắt hợp đồng dịch vụ hàng tháng

Tự động tạo các mục cần thực hiện cho việc phê duyệt vượt mức và chuẩn bị gia hạn

Thêm các mục nhập thời gian vào khách hàng/dự án đúng trong khi bạn đang nói Kết quả: chuyển giao công việc mượt mà hơn, thanh toán chính xác và báo cáo cuối tháng nhanh chóng — mà không cần phải sống trong các bảng tính.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Soạn thảo, chỉnh sửa và chia sẻ các thỏa thuận hợp đồng dịch vụ bằng ClickUp Tài liệu, với tính năng liên kết công việc và dòng thời gian

Tạo các mẫu tùy chỉnh cho các dự án hợp đồng dịch vụ, luồng onboarding và cung cấp dịch vụ

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian tích hợp để ghi lại giờ làm việc, tránh giờ không sử dụng và đảm bảo hóa đơn chính xác

Hợp tác thời gian thực với khách hàng và nhà thầu thông qua tài liệu, Comments và chia sẻ công việc

Hiển thị việc sử dụng hợp đồng dịch vụ, dòng thời gian giao hàng và hiệu suất với các bảng điều khiển tùy chỉnh*

Giới hạn của ClickUp

Điều này có thể gây áp lực cho các nhóm nhỏ không có quy trình onboarding chuyên biệt

Việc thiết lập quy trình làm việc phức tạp cho hợp đồng dịch vụ có thể mất thời gian ban đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

ClickUp là giải pháp tùy chỉnh cho nhiều vấn đề mà công ty chúng tôi cần giải quyết. Chúng tôi có thể đang theo dõi các dự án một cách hiệu quả và hợp tác, giúp mọi người luôn tổ chức và đồng bộ trên cùng một trang, đồng thời đảm bảo thông tin quan trọng mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập để hoàn thành công việc.

ClickUp là giải pháp tùy chỉnh cho nhiều vấn đề mà công ty chúng tôi cần giải quyết. Chúng tôi có thể đang theo dõi các dự án một cách hiệu quả và hợp tác, giúp mọi người luôn tổ chức và đồng bộ trên cùng một trang, đồng thời đảm bảo thông tin quan trọng mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy cập để hoàn thành công việc.

2. Accelo (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa toàn bộ quy trình từ báo giá đến thu tiền)

qua Accelo

Một trong những thách thức lớn nhất trong quản lý hợp đồng dịch vụ là thống nhất mọi giai đoạn của chu kỳ đời khách hàng — các công cụ rời rạc cho việc báo giá, dự án đang theo dõi không liên kết, thanh toán chậm trễ và bảng tính lộn xộn cho việc sử dụng hợp đồng dịch vụ.

Sự phân mảnh này gây lãng phí thời gian, tăng nguy cơ lỗi và khiến việc cung cấp giá trị nhất quán cho khách hàng theo hợp đồng trở nên khó khăn hơn.

Accelo giải quyết các vấn đề này với một nền tảng quản lý từ báo giá đến thu tiền thực sự, tập trung mọi thứ — từ đề xuất ban đầu và thỏa thuận phí duy trì đến thực hiện công việc, theo dõi thời gian và thanh toán.

Được thiết kế chuyên biệt như phần mềm tư vấn cho các doanh nghiệp kinh doanh, Accelo kết hợp các hoạt động, triển khai và tài chính để nhóm của bạn có thể quản lý công việc khách hàng liên tục tại một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Accelo

Quản lý các thỏa thuận giữ chỗ, báo giá và phạm vi dự án tại một nơi duy nhất bằng cách sử dụng các cổng thông tin khách hàng và công cụ quản lý quy trình

*tự động hóa thanh toán phí duy trì, đang theo dõi chi phí và hóa đơn định kỳ với hiển thị toàn diện về việc sử dụng phí duy trì và tình hình tài chính

Theo dõi sức chứa của nhóm và phân bổ tài nguyên với các thông tin về hiệu suất sử dụng

Theo dõi thời gian với các bản ghi và bảng chấm công trực quan, đảm bảo mọi giờ làm việc có thể tính phí đều được tài khoản trong kỳ hợp đồng dịch vụ

Truy cập thông tin thời gian thực với các bảng điều khiển tích hợp giúp dự báo khối lượng công việc

Giới hạn của Accelo

Đường cong học tập dốc, đặc biệt trong quá trình triển khai và cấu hình

Yêu cầu tối thiểu về số lượng người dùng được cấp phép khiến phần mềm này không phù hợp cho các nhóm rất nhỏ

Giao diện có thể trở nên rối mắt khi quản lý nhiều quy trình làm việc của khách hàng

Giá cả của Accelo

kế hoạch Chuyên nghiệp*: Giá cả tùy chỉnh

gói Doanh nghiệp*: Giá cả tùy chỉnh

kế hoạch Nâng cao*: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Accelo

G2 : 4.4/5 (520+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (170+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Accelo?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Accelo rất tuyệt vời vì nó cho phép chúng tôi tổ chức tất cả thông tin khách hàng tại một nơi duy nhất, bao gồm ghi chú, hóa đơn, thanh toán và các công việc chưa hoàn thành.

Accelo rất tuyệt vời vì nó cho phép chúng tôi tổ chức tất cả thông tin khách hàng tại một nơi duy nhất, bao gồm ghi chú, hóa đơn, thanh toán và các công việc chưa hoàn thành.

3. Scoro (Phù hợp nhất cho khả năng hiển thị tài chính trong các dự án hợp đồng dịch vụ)

qua Scoro

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các agency quản lý hợp đồng giữ chỗ không phải là theo dõi thời gian — mà là đang theo dõi tiền bạc.

Đó chính là điểm nổi bật của Scoro: phần mềm này tích hợp quản lý dự án và kiểm soát tài chính vào một hệ thống duy nhất, giúp người dùng có hiển thị toàn diện về doanh thu, chi phí và thời gian đã sử dụng trước khi hóa đơn được phát hành.

Thay vì phải sử dụng nhiều bảng tính và công cụ khác nhau, Scoro giúp bạn tạo báo giá, phân công công việc, theo dõi thời gian và tạo hóa đơn — đồng thời so sánh ngân sách theo kế hoạch với chi phí thực tế theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Scoro

Theo dõi giờ làm việc tính phí bằng cách theo dõi thời gian thủ công và theo thời gian thực, đồng bộ hóa giữa các công việc và khách hàng hợp đồng dịch vụ

Tạo báo giá tự động chuyển đổi thành các dự án có cấu trúc với ngân sách và dòng thời gian được xác định rõ ràng

Theo dõi tài chính bằng các bảng điều khiển tùy chỉnh và báo cáo thời gian thực về chi phí, biên lợi nhuận và việc sử dụng hợp đồng dịch vụ

Dự báo khối lượng công việc và doanh thu với các công cụ lập kế hoạch tài chính, quản lý nguồn lực và đang theo dõi lợi nhuận

Giới hạn của Scoro

Đường cong học tập dốc, đặc biệt trong giai đoạn onboarding

Đắt đỏ cho các nhóm nhỏ và freelancer

Các tính năng báo cáo và công cụ tài chính nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp

Giá cả của Scoro

Core : $23.90/tháng cho mỗi người dùng

Tăng trưởng : $38.90/tháng cho mỗi người dùng

Hiệu suất : $59,90/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Scoro

G2 : 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (230+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Scoro?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi đánh giá cao tính năng tạo báo giá của Scoro vì nó giúp tạo/lập các báo giá tiêu chuẩn cho khách hàng của chúng tôi. Phương pháp sử dụng mẫu giúp tăng hiệu quả làm việc bằng cách cho phép chúng tôi nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào các thiết kế dự án đã được thiết kế sẵn.

Tôi đánh giá cao tính năng tạo báo giá của Scoro vì nó giúp tạo/lập các báo giá tiêu chuẩn cho khách hàng của chúng tôi. Phương pháp sử dụng mẫu giúp tăng hiệu quả làm việc bằng cách cho phép chúng tôi nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào các thiết kế dự án đã được thiết kế sẵn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Scoro trong quản lý dự án và công việc

✨ Thông tin thú vị: Trong thập niên 1980, thế giới tiếp thị đã chuyển từ việc chỉ tập trung vào việc thu hút khách hàng mới sang xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại. Phương pháp này, được gọi là tiếp thị mối quan hệ, nhấn mạnh sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng là những yếu tố quan trọng để đạt được thành công kinh doanh lâu dài.

4. Paymo (Phù hợp nhất để kết nối liền mạch việc theo dõi thời gian với hóa đơn phí duy trì)

qua Paymo

Quản lý các dự án hợp đồng thường xuyên thường đồng nghĩa với việc đối mặt với các quy trình làm việc phân mảnh — đặc biệt khi việc theo dõi thời gian và lập hóa đơn được thực hiện trong các công cụ riêng biệt.

Sự thiếu kết nối này dẫn đến hóa đơn không chính xác, giờ làm việc bị bỏ sót và chậm trễ trong dòng tiền. Paymo nổi bật nhờ tích hợp chặt chẽ việc theo dõi thời gian, thực hiện công việc và thanh toán hợp đồng dịch vụ vào một giao diện đơn giản và trực quan.

Khác với phần lớn các phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ, tính năng đồng hồ đếm giờ tích hợp sẵn của Paymo kết nối trực tiếp với hệ thống hóa đơn, cho phép bạn đang theo dõi thời gian, gán tỷ lệ tính phí và tự động tạo hóa đơn định kỳ mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Các tính năng nổi bật của Paymo

Kết nối giờ làm việc tính phí với hóa đơn thông qua tiện ích đang theo dõi thời gian trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động

Tự động hóa thanh toán hợp đồng dịch vụ với hóa đơn định kỳ, báo giá và chi phí đang theo dõi

Hiển thị dòng thời gian và mối phụ thuộc giữa các công việc bằng biểu đồ Gantt, danh sách công việc và công cụ kế hoạch dự án

Hợp tác trên các công việc, chia sẻ tệp tin và yêu cầu phản hồi trực quan thông qua các công cụ kiểm tra tích hợp

Cho phép phân bổ tài nguyên linh hoạt bằng cách sử dụng các chế độ xem khối lượng công việc, lịch trình nhân viên và đang theo dõi nghỉ phép

Giới hạn của Paymo

Thiếu các tính năng CRM sâu rộng để đang theo dõi mối quan hệ lâu dài trong quản lý khách hàng

Quá trình onboarding có thể diễn ra chậm đối với các nhóm không chuyên về công nghệ do tính năng phức tạp của phần mềm

Giai đoạn giới hạn phù hợp cho các doanh nghiệp lớn hoặc các ngành công nghiệp chuyên môn cao

Giá cả của Paymo

Miễn phí

Gói Starter : $5.90/tháng cho mỗi người dùng

Văn phòng nhỏ : $10.90/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $16.90/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Paymo

G2 : 4.6/5 (590+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (690+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Paymo?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Dễ dàng theo dõi thời gian và xem lịch trình trên bảng chấm công để hình dung ngày làm việc của bạn. Dễ dàng tạo dự án và có nhiều chế độ xem khác nhau như bảng hoặc Gantt, tùy thuộc vào cách bạn cần hình dung dự án.

Dễ dàng theo dõi thời gian và xem chế độ xem lịch trình trên bảng chấm công để hình dung ngày làm việc của bạn. Dễ dàng tạo dự án và có nhiều tùy chọn hiển thị khác nhau như bảng hoặc Gantt, tùy thuộc vào cách bạn cần hình dung dự án.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Paymo

5. FunctionFox (Phù hợp nhất cho các nhóm sáng tạo quản lý hợp đồng dịch vụ với chi phí vận hành giới hạn)

qua FunctionFox

FunctionFox giải quyết các thách thức phổ biến liên quan đến hợp đồng dịch vụ bằng cách cung cấp một hệ thống tối ưu hóa, được thiết kế riêng cho các chuyên gia sáng tạo cần sự rõ ràng trong việc theo dõi thời gian, lập ngân sách và cập nhật dự án.

Dù bạn đang xử lý các gói dịch vụ có phí cố định hay hóa đơn phí giữ chỗ hàng tháng, nền tảng này đang cung cấp tính năng theo dõi chi tiết việc sử dụng phí giữ chỗ.

FunctionFox còn được tích hợp sẵn bảng chấm công và nhắc nhở tự động hóa để giúp bạn luôn chủ động trong giai đoạn hợp đồng dịch vụ và tránh lãng phí thời gian chưa sử dụng.

Các tính năng nổi bật của FunctionFox

Theo dõi thời gian tính phí và thời gian không tính phí một cách chính xác bằng cách sử dụng bảng chấm công và công cụ theo dõi thời gian dựa trên đồng hồ bấm giờ

Theo dõi và báo cáo về việc sử dụng hợp đồng dịch vụ, ngân sách và số giờ thực tế với các thông tin chi tiết trên giao diện desktop của CEO và báo cáo chi tiết

Tập trung giao tiếp nhóm thông qua blog dự án và ghi chú nội bộ

Tối ưu hóa việc giám sát dự án với các mẫu dự án, chế độ xem phân bổ tài nguyên và đang theo dõi trạng thái thời gian thực

Gửi báo giá và tạo hóa đơn dựa trên các công việc đã hoàn thành hoặc cấu trúc hợp đồng dịch vụ đã được định sẵn

Giới hạn của FunctionFox

Hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba giới hạn và không có API mở cho các quy trình làm việc tùy chỉnh

Không có công cụ cụ thể cho Agile như bảng Kanban hoặc bảng Scrum

Thời gian làm quen cho các nhóm chưa quen với các giải pháp phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ độc lập

Giá cả của FunctionFox

Classic : $12/tháng cho mỗi người dùng

Premier : $18/tháng cho mỗi người dùng

In-House: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về FunctionFox

G2 : 4.3/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (190+ đánh giá)

Người dùng nói gì về FunctionFox?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích tổng quan về lịch trình. Tôi có thể nhìn thấy qua các tín hiệu trực quan lượng công việc được giao cho từng nhân viên mỗi ngày. Điều này giúp tôi nhận ra những điểm tắc nghẽn hoặc trễ hẹn có thể xảy ra.

Tôi rất thích tổng quan về lịch trình. Tôi có thể nhìn thấy qua các tín hiệu trực quan lượng công việc được giao cho từng nhân viên mỗi ngày. Điều này giúp tôi nhận ra những điểm tắc nghẽn hoặc trễ hẹn có thể xảy ra.

📮 ClickUp Insight: Một phần ba số người tham gia khảo sát cho biết họ đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phát triển kỹ năng. Đối tượng/kỳ/phiên bản, một thành viên không chuyên về kỹ thuật có thể muốn tạo mã cơ bản cho trang web với sự trợ giúp của AI. Trong các tình huống này, AI hoạt động tốt nhất khi nó hiểu bối cảnh công việc của bạn — và đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Là nền tảng làm việc tất cả trong một, AI của ClickUp nắm rõ các dự án của bạn và có thể đề xuất các hành động tùy chỉnh hoặc thậm chí xử lý các công việc như tạo mã mẫu một cách dễ dàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn nâng cao uy tín và nổi bật trong thị trường tư vấn cạnh tranh? Chứng chỉ tư vấn để phát triển sự nghiệp, cùng với hỗ trợ liên tục, giới thiệu các chứng chỉ được công nhận rộng rãi nhất để nâng cao chuyên môn và xây dựng niềm tin của khách hàng.

6. Toggl Plan (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ cần kế hoạch trực quan đơn giản và sự rõ ràng về dòng thời gian)

qua Toggl Kế hoạch

Khi các nhóm nhỏ phải đối mặt với các nhiệm vụ trùng lặp, đây là một tình huống thường gặp: bạn có thể biết những gì việc cần làm — nhưng không biết khi nào, ai sẽ làm, hoặc cách nó ảnh hưởng đến phần còn lại của nhóm.

Toggl Kế hoạch được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề này bằng cách cung cấp một công cụ lập kế hoạch công việc trực quan, ưu tiên dòng thời gian, khả năng sẵn sàng và quyền sở hữu công việc.

Khác với phần mềm quản lý hợp đồng dịch vụ truyền thống hoặc công cụ theo dõi công việc, Toggl kế hoạch đơn giản hóa việc phối hợp với dòng thời gian của nhóm, chế độ xem sẵn sàng và lịch trình kéo-thả.

Các tính năng nổi bật của Toggl Plan

Hiển thị khối lượng công việc thông qua dòng thời gian của nhóm và kéo các công việc trên lịch để tái phân công hoặc điều chỉnh lịch trình trong vài giây

Đang theo dõi tình trạng sẵn sàng của nhóm và lịch nghỉ phép thông qua chế độ xem Năng lực để ngăn ngừa tình trạng quá tải và nâng cao hiệu quả sử dụng

Quản lý công việc với bảng công việc và lịch trình định kỳ, kèm theo các cột mốc và phân đoạn cho các giai đoạn khác nhau của công việc

Chia sẻ dòng thời gian chỉ đọc với khách hàng hoặc các bên liên quan để đảm bảo hiển thị mà không làm rối loạn quy trình làm việc nội bộ

Tích hợp với Toggl Track và Lịch Google để duy trì sự kết nối giữa kế hoạch và theo dõi thời gian

Giới hạn của kế hoạch Toggl

Không có sự phụ thuộc giữa các công việc, điều này giới hạn khả năng đang theo dõi đường dẫn quan trọng

Thiếu các tính năng đang theo dõi tài chính hoặc lập hóa đơn có trong các công cụ quản lý hợp đồng dịch vụ

Các tùy chọn tùy chỉnh cho các quy trình làm việc phức tạp bị giới hạn so với các công cụ doanh nghiệp

Giá cả của kế hoạch Toggl

Miễn phí

Gói Starter : $10/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về kế hoạch Toggl

G2 : 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.570+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Toggl Kế hoạch?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Tôi đã sử dụng Toggl track một cách không đều đặn trong vài năm qua, nhưng năm nay, khi chuyển sang hình thức thanh toán dựa trên số giờ làm việc, tôi đang theo dõi toàn bộ thời gian của mình. Các báo cáo thực sự giúp tôi hiểu rõ cách làm việc của mình và có thể lập kế hoạch khối lượng công việc và thời gian một cách tốt hơn.

Tôi đã sử dụng Toggl track một cách không đều đặn trong vài năm qua, nhưng năm nay, khi chuyển sang hình thức thanh toán dựa trên số giờ làm việc, tôi đang theo dõi toàn bộ thời gian của mình. Các báo cáo thực sự giúp tôi hiểu rõ cách làm việc của mình và có thể lập kế hoạch công việc và thời gian một cách tốt hơn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Toggl trong việc theo dõi thời gian

7. Hubstaff (Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc tại văn phòng cần theo dõi thời gian và giám sát năng suất)

qua Hubstaff

Khi dự án kéo dài hoặc năng suất của nhóm giảm sút, hiếm khi là do thiếu nỗ lực — mà thường là do thiếu hiển thị.

Dưới đây là cách Hubstaff giải quyết vấn đề đó: Được thiết kế cho các nhóm làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa, công cụ này kết hợp theo dõi thời gian, giám sát hoạt động và lập ngân sách dự án để cung cấp cho quản lý cái nhìn rõ ràng về ai đang làm công việc, khi nào và hiệu quả như thế nào.

Hubstaff giúp bạn dễ dàng lập hóa đơn chính xác, phê duyệt bảng chấm công và kích hoạt thanh toán lương thông qua tích hợp với các nền tảng như Gusto hoặc QuickBooks.

Các tính năng nổi bật của Hubstaff

Theo dõi thời gian trên máy tính để bàn, thiết bị di động, phần mở rộng Chrome hoặc kiosk, với các cài đặt để ngăn chặn chỉnh sửa thủ công

Ghi lại mức độ hoạt động , ảnh chụp màn hình mờ, ứng dụng và dữ liệu URL để có được những thông tin về năng suất

Sử dụng ngân sách dự án và tỷ lệ tính phí để kiểm soát chi phí và thông báo cho quản lý khi đạt đến ngưỡng quy định

Quản lý giờ làm thêm, giờ nghỉ và thời gian nghỉ phép với các cài đặt tuân thủ có thể tùy chỉnh

Tích hợp với các công cụ như QuickBooks, Gusto, Trello, Asana và hơn 30 công cụ khác để lập hóa đơn và tự động hóa

Giới hạn của Hubstaff

Chức năng định vị địa lý trên thiết bị di động không ngăn chặn việc chấm công ngoài khu vực công việc

Lịch trình thiếu chi tiết cấp dự án/công việc và không phát hiện các ca làm việc trùng lặp

Không yêu cầu xác minh sinh trắc học hoặc nhận diện khuôn mặt cho việc xác thực thời gian làm việc

Giá cả của Hubstaff

Miễn phí

Premium: $5/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Hubstaff

G2 : 4.5/5 (1.380+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.540+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Hubstaff

Một người dùng G2 chia sẻ:

Theo dõi thời gian với bằng chứng công việc. Bạn có thể theo dõi giờ làm việc với tùy chọn ảnh chụp màn hình, mức độ hoạt động và sử dụng ứng dụng/URL. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa hoặc freelancer cần tính minh bạch.

Theo dõi thời gian với bằng chứng công việc. Bạn có thể theo dõi giờ làm việc kèm theo ảnh chụp màn hình tùy chọn, mức độ hoạt động và sử dụng ứng dụng/URL. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa hoặc freelancer cần tính minh bạch.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Hubstaff

8. Wrike (Phù hợp nhất cho các nhóm cần các tính năng quản trị viên và bảo mật dự án cấp doanh nghiệp)

qua Wrike

Nếu bạn từng quản lý một dự án lớn với nhiều thành phần phức tạp, bạn biết mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn như thế nào — các cập nhật bị bỏ lỡ, trách nhiệm không rõ ràng và quá nhiều công cụ được sử dụng.

Theo Gartner, đây có thể là lý do tại sao kinh doanh cho rằng có xác suất khoảng 80% dự án CNTT thất bại.

Wrike giúp tổ chức công việc một cách có hệ thống. Các nhóm cần sự giám sát chặt chẽ, như bộ phận marketing, đội ngũ vận hành hoặc các ngành nghề chịu sự quản lý chặt chẽ, sẽ đánh giá cao các tính năng quản trị viên và bảo mật của Wrike.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Quản lý dự án với biểu đồ Gantt, bảng Kanban, lịch và báo cáo động

Viết phạm vi công việc với AI , dự đoán rủi ro và tóm tắt các cuộc thảo luận

Tùy chỉnh bảng điều khiển với phân tích chi tiết và các tác vụ tự động hóa kích hoạt

Cài đặt quyền truy cập chi tiết cho người dùng, hạn chế địa chỉ IP, đăng nhập một lần (SSO) và xác thực hai yếu tố

Tích hợp với hơn 400 công cụ, bao gồm Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack và Power BI

Giới hạn của Wrike

Chỉnh sửa tài liệu thời gian thực yêu cầu phần mềm bên ngoài và thiếu tính năng hợp tác tích hợp sẵn

Các tích hợp cao cấp (ví dụ: QuickBooks, Salesforce) chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp

Các tiện ích bổ sung như Wrike Lock và Datahub làm tăng chi phí tổng thể đáng kể

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm : $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2 : 4.2/5 (hơn 3.800 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.790+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Wrike?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Wrike đã giúp chúng tôi tạo ra một nguồn thông tin chính xác và minh bạch trong danh mục dự án của mình. Tự động hóa đã loại bỏ các hoạt động thủ công, và khả năng tích hợp với các nền tảng khác giúp tăng cường hiệu quả.

Wrike đã giúp chúng tôi tạo ra một nguồn thông tin chính xác và minh bạch trong danh mục dự án của mình. Tự động hóa đã loại bỏ các hoạt động thủ công, và khả năng tích hợp với các nền tảng khác giúp tăng cường hiệu quả.

📖 Xem thêm: Chúng tôi đã thử nghiệm các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Wrike

9. Zoho Dự án (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ cần đang theo dõi công việc và ngân sách với chi phí hợp lý)

qua Zoho Dự án

Hầu hết các nhà quản lý dự án đều bị mắc kẹt trong vòng lặp của các ghi chú dán, bảng tính và “chỉ cần một cuộc họp cập nhật trạng thái nhanh nữa thôi.”

Mặc dù vậy, Zoho Dự án có thể mang lại cảm giác mới mẻ và khác biệt.

Được thiết kế với sự đơn giản, phần mềm này tích hợp các tính năng cần thiết như quản lý phụ thuộc công việc, theo dõi thời gian và chế độ xem dự án trực quan — mà không đòi hỏi thời gian học tập phức tạp.

Điều gì làm nó nổi bật? Nó có giá cả phải chăng (chỉ $4/người dùng), dễ sử dụng và thậm chí có trợ lý AI tích hợp tên Zia để giúp bạn quản lý thời hạn và đưa ra các thông tin hữu ích.

Ngoài ra, phần mềm này tích hợp mượt mà nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ Zoho khác như CRM hoặc Books.

Các tính năng nổi bật của Zoho Dự án

Gán nhiều người dùng cho mỗi công việc với các phụ thuộc và công việc con

Nhận thông tin phân tích dữ liệu và đề xuất lịch trình từ Zia, trợ lý AI

Tự động hóa các công việc lặp lại và quy trình phê duyệt với Blueprint workflows

Theo dõi thời gian, ngân sách dự án và sử dụng tài nguyên với các bảng điều khiển trực quan

Chế độ xem các dự án dưới các định dạng Kanban, Gantt và lịch để tăng tính linh hoạt

Giới hạn của Zoho Dự án

Hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ 24/7 chỉ có sẵn trong các tiện ích bổ sung cao cấp

Hầu hết các tích hợp của bên thứ ba đều bị giới hạn trong hệ sinh thái của Zoho

Các Trường Tùy Chỉnh và vai trò chỉ có sẵn trên Gói Enterprise

Giá cả của Zoho Dự án

Miễn phí

Premium : $4/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp: $9/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2 : 4.1/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 800 đánh giá)

Người dùng nói gì về Zoho Dự án?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Zoho One cung cấp đầy đủ các mô-đun mà một công ty nhỏ cần. Từ quản lý dự án, nhân sự, CRM, đăng nhập trực tuyến, email và lịch, khảo sát và nhiều hơn nữa. Hoàn hảo cho một hệ thống tất cả trong một. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày cho toàn bộ nhóm của mình.

Zoho One cung cấp đầy đủ các mô-đun mà một công ty nhỏ cần. Từ quản lý dự án, nhân sự, CRM, đăng nhập trực tuyến, email và lịch, khảo sát và nhiều hơn nữa. Hoàn hảo cho một hệ thống tất cả trong một. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày cho toàn bộ nhóm của mình.

📖 Xem thêm: Phần mềm đang theo dõi thời gian làm việc tự do tốt nhất

🧠 Bạn có biết: 87% doanh nghiệp kinh doanh gặp phải tình trạng thanh toán trễ — và hóa đơn không rõ ràng thường là nguyên nhân. Cách thanh toán cho khách hàng sẽ hướng dẫn bạn cách nhận thanh toán nhanh hơn với ít lần theo dõi hơn.

10. Proposify (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng cần các đề xuất chuyên nghiệp và có thể theo dõi)

qua Prop o sify

Nếu bạn từng vội vàng soạn thảo một đề xuất gấp trong Tài liệu Google và tự hỏi liệu khách hàng có mở nó hay không, Proposify có thể là giải pháp hữu ích.

Phần mềm này được thiết kế dành cho các nhóm bán hàng hiện đại muốn tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu và gây ấn tượng, đồng thời đang theo dõi mọi tương tác đến từng giây.

Ngoài ra, Proposify là nhà cung cấp hiển thị thế giới phức tạp của việc theo dõi đề xuất. Bạn sẽ biết ai đã mở nó, phần nào họ đã dành thời gian xem xét và thời điểm họ ký kết.

Các tính năng nổi bật của Proposify

Theo dõi tương tác của khách hàng với các phân tích tài liệu như thời gian chế độ xem, số lần truy cập vào các phần và số lần mở lại

Tạo các đề xuất chuyên nghiệp, tương tác với hình ảnh, video và bảng giá được nhúng sẵn

Thu thập chữ ký điện tử có giá trị pháp lý trực tiếp trong các đề xuất

Theo dõi trạng thái đề xuất và tỷ lệ chốt đơn hàng thông qua bảng điều khiển chỉ số và các chế độ xem quy trình

Tạo từ thư viện các mẫu thỏa thuận phí cố định có thể tùy chỉnh hoặc tạo mới hoàn toàn từ đầu

Giới hạn của Proposify

Khả năng tùy chỉnh giới hạn khi làm việc với các mẫu có sẵn

Việc chỉnh sửa đề xuất có thể cảm thấy rườm rà đối với các nhóm quen với việc kiểm soát thiết kế hoàn toàn

Kế hoạch cơ bản có giới hạn sử dụng nghiêm ngặt (ví dụ: 5 lần mở/tháng)

Giá cả của Proposify

Basic : $29/tháng cho mỗi người dùng

Team : $49/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $65/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Proposify

G2 : 4.6/5.0 (hơn 1.100 đánh giá)

Capterra: 4.4/5.0 (290+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Proposify?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi đã sử dụng mọi công cụ và hàm trên Proposify và chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc sử dụng nó để làm việc cần làm. Các số liệu và chỉ số mà chúng tôi có thể truy cập đặc biệt hữu ích cho nhóm của tôi – doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp đôi kể từ khi sử dụng Proposify.

Tôi đã sử dụng mọi công cụ và hàm trên Proposify và chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc sử dụng nó để làm việc cần làm. Các số liệu và chỉ số mà chúng tôi có thể truy cập đặc biệt hữu ích cho nhóm của tôi – doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu sử dụng Proposify.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn biến chuyên môn của bạn thành một sự nghiệp tư vấn toàn thời gian? Hướng dẫn "Cách Trở Thành Chuyên Gia Tư Vấn" sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thu hút khách hàng, xây dựng uy tín và tạo ra tác động thực sự.

Dưới đây là ba công cụ bổ sung được các agency và tư vấn viên sử dụng cho công việc liên tục của khách hàng:

Bonsai : Cung cấp hợp đồng phí cố định, theo dõi thời gian, lập hóa đơn và quản lý thuế trên một nền tảng tích hợp duy nhất : Cung cấp hợp đồng phí cố định, theo dõi thời gian, lập hóa đơn và quản lý thuế trên một nền tảng tích hợp duy nhất

HoneyBook : Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, mẫu hợp đồng phí duy trì, quy trình làm việc tự động hóa và thanh toán phí duy trì định kỳ cho các dịch vụ liên tục trên một nền tảng quản lý khách hàng duy nhất : Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, mẫu hợp đồng phí duy trì, quy trình làm việc tự động hóa và thanh toán phí duy trì định kỳ cho các dịch vụ liên tục trên một nền tảng quản lý khách hàng duy nhất

FreshBooks : Cung cấp công cụ kế toán và lập hóa đơn với tính năng theo dõi thời gian tích hợp và thanh toán định kỳ tự động hóa, giúp quản lý hợp đồng dịch vụ một cách trơn tru : Cung cấp công cụ kế toán và lập hóa đơn với tính năng theo dõi thời gian tích hợp và thanh toán định kỳ tự động hóa, giúp quản lý hợp đồng dịch vụ một cách trơn tru

Giữ chân khách hàng dễ dàng với ClickUp

Bạn có thể xác suất nhận ra rằng quản lý hợp đồng dịch vụ là nền tảng của mối quan hệ khách hàng bền vững và doanh thu ổn định, đặc biệt khi làm việc với khách hàng thường xuyên.

ClickUp giúp bạn đạt được điều đó.

Từ việc soạn thảo và cập nhật hợp đồng với ClickUp Tài liệu đến việc đang theo dõi giờ làm việc tính phí và hiển thị sử dụng qua Bảng điều khiển, mọi giai đoạn trong chu kỳ hợp đồng dịch vụ đều được quản lý một cách liền mạch, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Và không chỉ dừng lại ở việc giữ chân khách hàng. Như Shikha Chaturvedi, Chuyên viên Phân tích Kinh doanh tại Cedcoss Technologies Private Limited, đã chia sẻ trong đánh giá của mình:

Chúng tôi tập trung tất cả các vấn đề kinh doanh vào một nơi và có thể tập trung vào từng vấn đề cùng lúc thông qua ClickUp. Nó cũng giúp chúng tôi quản lý các công việc và đang theo dõi thời gian đầu tư vào các công việc cụ thể.

Chúng tôi tập trung tất cả các vấn đề kinh doanh vào một nơi và có thể tập trung vào từng vấn đề cùng lúc thông qua ClickUp. Nó cũng giúp chúng tôi quản lý các công việc và theo dõi thời gian đầu tư vào các công việc cụ thể.

Bắt đầu quản lý hợp đồng dịch vụ theo cách thông minh hơn — đăng ký ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Đây là công cụ giúp các agency, tư vấn viên và nhà cung cấp dịch vụ quản lý mối quan hệ khách hàng liên tục bằng cách theo dõi ngân sách, tự động hóa hóa đơn và đảm bảo công việc định kỳ được tính phí chính xác.

Các công ty tư vấn, công ty tiếp thị, văn phòng luật sư, studio sáng tạo và freelancer đang thực hiện công việc với các hợp đồng khách hàng liên tục.

Hợp đồng giữ chỗ đảm bảo khách hàng có quyền truy cập đã được đặt trước vào các chuyên gia tư vấn, công ty tiếp thị, văn phòng luật sư, studio sáng tạo và freelancer có công việc với các hợp đồng khách hàng liên tục.