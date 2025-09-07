Cách tính toán và đo lường ROI của đào tạo và phát triển nhân viên

Bạn đã đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng cho nhóm bán hàng. Nhưng bây giờ, câu hỏi lớn từ ban lãnh đạo là: Liệu điều đó có đáng không?

Đối với các nhà lãnh đạo Nhân sự và Phát triển Nguồn nhân lực, việc chứng minh giá trị của đào tạo là một yêu cầu cấp thiết của kinh doanh. Việc thể hiện rõ ràng tỷ lệ hoàn vốn (ROI) chính là yếu tố phân biệt giữa các đối tác chiến lược về nhân tài và các bộ phận chi phí. Đó là sự khác biệt giữa việc ngân sách đào tạo của bạn được phê duyệt hay bị từ chối trong quý tới.

Tin vui là gì? Khi đã xong đúng cách, đào tạo không phải là chi phí; đó là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận gấp bội. Thực tế, một cuốn sách về đào tạo tại Accenture hỗ trợ việc đầu tư vào đào tạo; các tác giả ước tính rằng cho mỗi đô la mà công ty đầu tư vào đào tạo, họ nhận được khoảng $4,53 lợi nhuận – một ROI 353%!

Hướng dẫn này sẽ trang bị cho bạn một khung làm việc thực tiễn, từng bước để tính toán ROI của chương trình đào tạo và phát triển nhân viên. Bạn sẽ học cách xác định tác động của các chương trình đào tạo, chuyển đổi dữ liệu hiệu suất thành giá trị tiền tệ và tự tin truyền đạt giá trị tài chính của các sáng kiến đào tạo và phát triển (L&D).

💡 Thông tin thú vị: Đo lường tỷ suất hoàn vốn (ROI) đã trở thành nền tảng của quá trình ra quyết định kinh doanh trong hơn 100 năm qua. Khái niệm ROI này lần đầu tiên được Donaldson Brown, một giám đốc tài chính tại DuPont, phổ biến vào đầu thế kỷ 20 như một phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động.

ROI của đào tạo nhân viên là gì?

ROI của đào tạo nhân viên là giá trị ròng có thể đo lường được (cả tài chính và phi tài chính) thu được từ một chương trình đào tạo, so với tổng chi phí của nó. Đây là chỉ số cuối cùng giúp chuyển đổi nỗ lực đào tạo và phát triển (L&D) của bạn thành ngôn ngữ chung của kinh doanh: tiền bạc.

Trong lĩnh vực tài chính, việc tính toán ROI rất đơn giản: đó là thước đo lợi nhuận của một khoản đầu tư. Tuy nhiên, khi áp dụng khái niệm này vào lĩnh vực đào tạo và phát triển (L&D), định nghĩa của nó được mở rộng.

Nhiều tổ chức vẫn dựa vào các chỉ số bề ngoài (vanity metrics) chỉ phản ánh một phần của bức tranh. Tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ tham gia và bảng đánh giá hài lòng sau đào tạo (smile sheets) có thể làm cho báo cáo của bạn trông đẹp mắt, nhưng chúng không trả lời câu hỏi quan trọng: Liệu chương trình đào tạo này có thực sự cải thiện hiệu suất và thúc đẩy kết quả kinh doanh hay không?

Ví dụ, tỷ lệ hoàn thành khóa học 95% không có ý nghĩa gì nếu nó không thay đổi hành vi làm việc thực tế, trang bị cho nhân viên kỹ năng mới hoặc đóng góp vào các mục tiêu kinh doanh khóa quan trọng. Các chuyên gia và lãnh đạo trong lĩnh vực đào tạo và phát triển (L&D) nên nhắc nhở mình rằng những chỉ số truyền thống này chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến.

ROI thực sự của đào tạo đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa các hoạt động đào tạo và kết quả kinh doanh cụ thể. Nó kết nối các hoạt động đào tạo với các chỉ số mà ban lãnh đạo quan tâm, chẳng hạn như:

Tăng doanh số và doanh thu

Nâng cao năng suất và hiệu quả

Giảm thiểu lỗi và chi phí vận hành

Nâng cao sự hài lòng và giữ chân khách hàng tùy chỉnh

Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên và giảm tỷ lệ nghỉ việc

Bằng cách tập trung vào việc tính toán ROI của đào tạo và phát triển nhân viên, bạn chuyển hướng cuộc hội thoại từ chi phí sang đầu tư, từ hoạt động sang tác động. Điều này giúp bạn vượt qua việc chỉ báo cáo số lượng nhân viên được đào tạo và thay vào đó, chứng minh cách các chương trình đào tạo ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của tổ chức.

Công thức tính ROI cho đào tạo nhân viên

Mặc dù khái niệm ROI có thể cảm thấy phức tạp, nhưng việc tính toán nó dựa trên một công thức đơn giản và tiêu chuẩn. Phương trình này cung cấp một giá trị phần trăm rõ ràng, đại diện cho lợi nhuận tài chính từ khoản đầu tư đào tạo của bạn.

Công thức chung để tính toán ROI của đào tạo là:

ROI (%) = (Lợi ích ròng của đào tạo ÷ Tổng chi phí đào tạo) × 100

Địa điểm:

Lợi ích ròng của đào tạo = Giá trị tiền tệ của các lợi ích từ đào tạo (ví dụ: tăng doanh số, nâng cao năng suất, giảm lỗi) trừ đi tổng chi phí của chương trình.

Tổng chi phí đào tạo = Tổng số tiền chi cho việc phát triển và triển khai chương trình đào tạo.

Phân tích các yếu tố chi phí đào tạo

Để đánh giá chính xác ROI, bạn phải lập tài khoản cho mọi khoản chi phí đã bỏ ra. Điều này không chỉ dừng lại ở giá của một khóa học trực tuyến hay mức lương theo ngày của giảng viên. Một bảng phân tích chi phí chi tiết bao gồm:

Chi phí trực tiếp: Phí đào tạo, chi phí tài liệu đào tạo, giấy phép cho nền tảng học trực tuyến hoặc phần mềm đào tạo, và chi phí thuê địa điểm

Chi phí gián tiếp: Chi phí thời gian của nhân viên (tức là lương và phúc lợi cho số giờ nhân viên tham gia đào tạo, không làm việc cần làm), chi phí hành chính và chi phí tiếp thị nội bộ cho chương trình

*chi phí phát triển: Thời gian và nguồn lực mà nhóm L&D hoặc chuyên viên nhân sự của bạn dành để nghiên cứu, thiết kế và tạo ra chương trình đào tạo

Áp dụng công thức vào thực tế với một ví dụ

Hãy tưởng tượng bạn đầu tư vào một chương trình đào tạo bán hàng mới cho nhóm 10 nhân viên tài khoản của mình.

Bước 1: Tính toán tổng chi phí đào tạo

Vật liệu khóa học & giấy phép: $5,000

Phí đào tạo của giảng viên bên ngoài: $7,000

Thời gian của nhân viên (tổng cộng 80 giờ @50 USD/giờ): $4,000

Tổng chi phí: $16.000

Bước 2: Tính toán lợi ích ròng trong quý tiếp theo

Bạn đang theo dõi hiệu suất bán hàng của nhóm được đào tạo. Bạn xác định rằng chương trình đào tạo đã dẫn đến sự gia tăng doanh số, mang lại thêm $90,000 doanh thu.

Lợi ích tài chính: $90,000

Trừ tổng chi phí: – $16,000

Lợi ích ròng: $74.000

Bước 3: Tính toán ROI

ROI (%) = (74.000 ÷ 16.000) × 100

ROI = 462,5%

Điều này có nghĩa là cho mỗi đô la đầu tư vào đào tạo, công ty nhận được $4,63 lợi nhuận.

Con số quan trọng này giúp chuyển đổi cuộc hội thoại từ bằng chứng mang tính cá nhân sang dữ liệu cụ thể, giúp dễ dàng thuyết phục các bên liên quan về việc đầu tư vào đào tạo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi triển khai bất kỳ chương trình đào tạo nào, hãy làm ngược lại từ mục tiêu kinh doanh mà bạn muốn tác động. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định dữ liệu cần thu thập và cách đo lường ROI sau này.

Các khóa chỉ số cần đang theo dõi để đo lường ROI của đào tạo

Để chuyển từ báo cáo dựa trên hoạt động sang đo lường tác động, bạn cần đang theo dõi sự kết hợp giữa các chỉ số dẫn dắt và chỉ số chậm. Hãy phân tích chi tiết các chỉ số này.

Các chỉ số dẫn dắt là các chỉ số dự báo, đo lường thành công ban đầu và việc áp dụng đào tạo. Các chỉ số chậm là kết quả cuối cùng, đo lường tác động cuối cùng đối với hiệu quả kinh doanh. Cùng nhau, chúng biểu mẫu một chuỗi bằng chứng trực tiếp liên kết nỗ lực đào tạo và phát triển (L&D) của bạn với ROI tài chính.

Các chỉ số dẫn dắt (ứng dụng của việc học tập)

Các chỉ số này đo lường mức độ tiếp thu và áp dụng đào tạo vào công việc. Chúng là các chỉ báo về hiệu suất tương lai nhưng không tự thân đo lường được lợi nhuận tài chính.

thu thập kiến thức và kỹ năng:* Điều này được đo lường thông qua các bài kiểm tra trước và sau đào tạo, bài kiểm tra hoặc chứng chỉ. Sự cải thiện đáng kể về điểm số cho thấy đào tạo đã truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả, đây là bước đầu tiên để tác động đến hiệu suất

Thay đổi hành vi: Điều này được quan sát thông qua phản hồi 360 độ, đánh giá của quản lý hoặc quan sát trực tiếp. Nó trả lời câu hỏi quan trọng: “Nhân viên có thực hiện công việc của mình khác đi dựa trên những gì họ đã học?” Ví dụ, một quản lý có thể ghi chú rằng một nhân viên bán hàng hiện đang áp dụng các kỹ thuật xử lý đối tượng mới từ một buổi đào tạo

sự tham gia và phản hồi trong đào tạo: *Mặc dù không phải là chỉ số đo lường trực tiếp tác động, nhưng tỷ lệ hoàn thành cao, điểm số khảo sát nhân viên tích cực (ví dụ: Điểm Net Promoter Score cho đào tạo) và sự tham gia tích cực trong các bài tập là những chỉ số tiên đoán về tiềm năng thành công của chương trình

Các chỉ số chậm (tác động kinh doanh của việc học tập)

Các chỉ số này đo lường tác động cuối cùng của việc áp dụng kiến thức vào hiệu quả hoạt động của tổ chức. Chúng thường được thể hiện bằng các thuật ngữ kinh doanh có thể đo lường được và là yếu tố thiết yếu để tính toán giá trị tiền tệ được sử dụng trong công thức ROI.

*chỉ số năng suất: Giảm thời gian dành cho các công việc (ví dụ: thời gian xử lý cuộc gọi trung bình tại trung tâm hỗ trợ) hoặc tăng sản lượng (ví dụ: số đơn vị sản xuất mỗi giờ) trực tiếp dẫn đến tiết kiệm chi phí lao động hoặc tăng sức chứa, có thể được định giá bằng giá trị

chất lượng và tỷ lệ lỗi: *Giảm thiểu đáng kể các lỗi, sai sót, sự cố an toàn hoặc vi phạm quy định sẽ dẫn đến tiết kiệm chi phí trực tiếp bằng cách giảm lãng phí, làm lại và phạt tiền

hiệu suất bán hàng: *Đối với các nhóm thương mại, điều này bao gồm việc tăng tỷ lệ chuyển đổi, kích thước trung bình của giao dịch, thành công trong việc bán thêm/bán chéo hoặc chu kỳ bán hàng ngắn hơn. Các chỉ số này trực tiếp liên quan đến doanh thu và là những chỉ số dễ dàng chuyển đổi thành lợi ích tài chính cho việc tính toán ROI

giữ chân nhân viên: *Tính toán tiết kiệm chi phí từ việc giảm tỷ lệ nghỉ việc. Nếu chương trình đào tạo lãnh đạo liên quan đến việc giảm 10% tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện, giá trị tiền tệ là chi phí tiết kiệm được từ việc tuyển dụng, thuê mướn và đào tạo nhân viên thay thế—một con số thường lên đến hàng trăm nghìn đô la

Kết nối các điểm: Một ví dụ thực tế

Tình huống: Một công ty đầu tư vào chương trình đào tạo cho các kỹ sư phần mềm của mình về một khung mã mới, hiệu quả hơn.

Chỉ số dẫn dắt: Các đánh giá sau đào tạo cho thấy tỷ lệ thành thạo đạt 95%. Các trưởng nhóm báo cáo rằng họ quan sát thấy các kỹ thuật mới được áp dụng trong các buổi đánh giá mã

Chỉ số chậm: Trong quý tới, chu kỳ phát triển tính năng trung bình của nhóm giảm 20%. Giá trị tiền tệ của mức tăng năng suất 20% này được tính toán dựa trên mức lương toàn phần của các kỹ sư

Tính toán ROI: Giá trị tiền tệ được tính toán (ví dụ: $50.000 tiết kiệm chi phí lao động) trở thành con số "Lợi ích ròng". Con số này sau đó được đưa vào công thức tính ROI cùng với tổng chi phí đào tạo để tính toán tỷ lệ ROI chính xác, chứng minh giá trị tài chính của chương trình

Bằng cách đang theo dõi một cách có hệ thống cả hai loại chỉ số, bạn tạo ra một chuỗi bằng chứng vững chắc chứng minh cách đào tạo và phát triển nhân viên trực tiếp ảnh hưởng đến đối tượng kinh doanh và mang lại lợi nhuận đầu tư có thể đo lường được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lỗi phổ biến nhất khi đo lường ROI của đào tạo là chỉ đang theo dõi các chỉ số dẫn dắt như tỷ lệ hoàn thành và điểm hài lòng. Mặc dù quan trọng cho phản hồi, chúng không phải là ROI. ROI thực sự được tính toán từ các chỉ số chậm trễ—các kết quả kinh doanh cụ thể như năng suất, chất lượng và tỷ lệ giữ chân nhân viên, những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

Các phương pháp đo lường ROI của đào tạo

Để tính toán ROI một cách hiệu quả, bạn cần có một phương pháp hệ thống trong việc thu thập và phân tích dữ liệu.

Trong quá khứ, bộ phận Phát triển Nguồn nhân lực (L&D) và phát triển tài năng thường phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để triển khai các chương trình đào tạo hướng đến ROI: một công cụ khảo sát cho các cuộc khảo sát trước và sau đào tạo, một công cụ khác để xây dựng các mô-đun đào tạo, công cụ ghi màn hình, v.v. Sau đó, họ phải tốn rất nhiều nỗ lực thủ công để đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo thông qua phản hồi, và đang theo dõi, phân tích hiệu suất công việc.

Vấn đề phân tán công việc và phân tán ngữ cảnh sẽ chấm dứt với các công cụ all-in-one hiện đại được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp. ClickUp cung cấp các tính năng tích hợp giúp tối ưu hóa quy trình này, chuyển đổi nó từ một công việc thủ công, mang tính hồi cứu thành một quy trình tự động hóa, mang lại thông tin sâu sắc. Hãy cùng xem xét các khóa phương pháp chính để đo lường ROI của đào tạo, kèm theo các ví dụ cụ thể về cách tận dụng các tính năng của ClickUp cho từng khóa phương pháp.

1. Đánh giá trước và sau đào tạo

Đây là lớp nền tảng của việc đo lường. Bằng cách thực hiện các bài kiểm tra giống nhau trước và sau chương trình đào tạo, bạn có thể đo lường một cách định lượng kiến thức hoặc kỹ năng được thu được. Sự chênh lệch giữa hai điểm số trực tiếp thể hiện lượng kiến thức hoặc kỹ năng đã được học.

🎯 Cách ClickUp giúp việc này trở nên hiệu quả:

Bạn có thể nhanh chóng thu thập và tổ chức kết quả đánh giá bằng cách sử dụng ClickUp Forms để thực hiện các bài kiểm tra hoặc khảo sát trước và sau đào tạo. Với các biểu mẫu tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh câu hỏi cho từng khóa đào tạo và chia sẻ chúng ngay lập tức với các tham gia viên. Tất cả phản hồi sẽ được thu thập tự động tại một nơi duy nhất, loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Tích hợp logic điều kiện, tự động hóa nâng cao, phân tích phản hồi thời gian thực và tạo biểu mẫu thân thiện với người dùng với ClickUp Forms

Theo dõi tiến độ của từng nhân viên theo thời gian trở nên đơn giản với ClickUp Custom Fields . Thêm các trường dữ liệu cho điểm số trước và sau đào tạo trực tiếp vào các công việc đào tạo hoặc hồ sơ nhân viên. Điều này cho phép bạn so sánh kết quả một cách nhanh chóng và xác định ai là người được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình đào tạo.

clickUp Tự động hóa * đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ việc theo dõi. Cài đặt quy tắc để kích hoạt nhắc nhở cho các đánh giá chưa hoàn thành hoặc giao thêm công việc đào tạo nếu điểm số sau đào tạo dưới một ngưỡng nhất định. Điều này giúp quá trình đào tạo của bạn luôn chủ động và linh hoạt.

Và bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể tạo ra các quy trình tự động hóa phù hợp với quy trình làm việc của mình. Muốn biết thêm? Hãy xem video này👇

Nhanh chóng hiển thị điểm trung bình, tỷ lệ cải thiện và thống kê hoàn thành với ClickUp bảng điều khiển . Tạo các tiện ích để hiển thị kết quả học tập của các nhóm hoặc bộ phận, giúp dễ dàng nhận diện xu hướng và đo lường hiệu quả.

Để đảm bảo tính nhất quán và dễ truy cập, hãy lưu trữ đáp án, hướng dẫn đánh giá và tài liệu đào tạo trong ClickUp Docs. Điều này đảm bảo mọi người đều làm công việc từ cùng một nguồn tài liệu và giúp việc cập nhật tài liệu trở nên dễ dàng khi chương trình của bạn phát triển.

Để bắt đầu nhanh hơn, hãy tận dụng các mẫu như Mẫu Kế Hoạch Triển Khai Đào Tạo ClickUp để tổ chức quy trình đánh giá và đang theo dõi tiến độ từ giai đoạn lập kế hoạch đến hoàn thành.

2. Khảo sát và thu thập phản hồi

Trong khi các bài kiểm tra đánh giá "những gì họ đã học", các cuộc khảo sát đo lường "cảm nhận của họ" về chương trình đào tạo và, quan trọng hơn, "sự tự tin trong việc áp dụng" các kỹ năng mới. Điều này đo lường mức độ tham gia và dự đoán khả năng thay đổi hành vi.

🎯 Cách ClickUp giúp việc này trở nên hiệu quả:

Một lần nữa, bạn có thể dễ dàng thu thập phản hồi trung thực và có cấu trúc từ mọi người tham gia bằng cách sử dụng ClickUp Forms. Thiết kế các bảng khảo sát sau đào tạo tùy chỉnh để hỏi về mức độ hài lòng, sự tham gia và sự tự tin trong việc áp dụng kỹ năng mới.

ClickUp Brain có thể giúp bạn tóm tắt nhanh chóng cảm xúc, trích xuất các chủ đề khóa và làm nổi bật các vấn đề cấp bách từ kết quả khảo sát. Điều này giúp bạn nhận ra các mẫu hình - chẳng hạn như các rào cản phổ biến hoặc các khía cạnh đặc biệt hiệu quả trong chương trình đào tạo của bạn - để bạn có thể thực hiện các cải tiến dựa trên dữ liệu nhanh hơn bao giờ hết.

Để bắt đầu, hãy thử mẫu phản hồi nhân viên ClickUp hoặc mẫu biểu mẫu phản hồi.

Tập trung tất cả phản hồi trong ClickUp giúp bạn không còn phải tìm kiếm qua các email hoặc bảng tính rải rác. Bạn có thể cài đặt tự động hóa để mỗi phản hồi khảo sát được tệp đính kèm vào công việc đào tạo hoặc hồ sơ nhân viên liên quan, giúp dễ dàng theo dõi phản hồi theo thời gian và trong bối cảnh cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng phản hồi dẫn đến hành động thực tế.

Ví dụ, nếu một người tham gia báo cáo mức độ tự tin thấp trong việc áp dụng kỹ năng mới, ClickUp có thể tự động gán một phiên huấn luyện theo dõi, gửi tài liệu bổ sung hoặc thông báo cho quản lý để hỗ trợ thêm. Các tự động hóa cũng có thể kích hoạt nhắc nhở cho những người tham gia chưa hoàn thành bảng khảo sát, từ đó nâng cao tỷ lệ phản hồi.

Bạn cũng có thể đề cập Brain để nhận câu trả lời ngay lập tức và hỗ trợ nhanh chóng! Để biết thêm chi tiết, hãy xem video này👇

Bảo mật thông tin cũng dễ dàng duy trì với ClickUp. Các biểu mẫu có thể được cài đặt để thu thập phản hồi ẩn danh, khuyến khích người tham gia chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm của họ. Sự trung thực này giúp bạn phát hiện các vấn đề có thể không được báo cáo và đảm bảo dữ liệu phản ánh đúng cảm nhận thực sự của nhóm.

3. Nhóm đối chứng và so sánh chuẩn mực

Để thực sự xác định tác động của đào tạo, hãy so sánh kết quả giữa nhân viên đã tham gia đào tạo và những người chưa tham gia. Phương pháp so sánh này giúp bạn xác định sự cải thiện hiệu suất trực tiếp từ chương trình đào tạo của mình, thay vì do các yếu tố bên ngoài.

🎯 Cách ClickUp giúp việc này trở nên hiệu quả:

Bạn có thể quản lý, kiểm soát và đánh giá các nhóm một cách hiệu quả bằng cách tạo các công việc hoặc danh sách công việc riêng biệt cho từng nhóm trong ClickUp. Giao nhiệm vụ và theo dõi sự tham gia đào tạo, sau đó sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để ghi lại các chỉ số hiệu suất cho cả hai nhóm. Cấu trúc này giúp dễ dàng so sánh kết quả song song và thấy được tác động thực sự của chương trình đào tạo.

Một lần nữa, bạn có thể chế độ xem và so sánh kết quả giữa các nhóm thông qua ClickUp bảng điều khiển và cài đặt tự động hóa để đảm bảo việc theo dõi và thu thập dữ liệu nhất quán giữa cả hai nhóm. Ví dụ, bạn có thể tự động phân công các cuộc khảo sát hoặc đánh giá với cùng khoảng thời gian cho cả hai nhóm, giảm bớt nỗ lực thủ công và thiên vị.

Sử dụng các mẫu như Mẫu KPI ClickUp để tiêu chuẩn hóa quy trình đánh giá hiệu suất và đảm bảo bạn đang theo dõi các chỉ số phù hợp để so sánh có ý nghĩa.

4. Phân tích dữ liệu hiệu suất (Trước và sau đào tạo)

Mục tiêu cuối cùng của đào tạo là nâng cao hiệu quả làm việc thực tế. Bằng cách phân tích các chỉ số khóa như năng suất, doanh số hoặc tỷ lệ lỗi trước và sau đào tạo, bạn có thể đo lường tác động kinh doanh của nó.

🎯 Cách ClickUp giúp việc này trở nên hiệu quả:

Bạn có thể tập trung tất cả dữ liệu hiệu suất liên quan trong ClickUp bằng cách đính kèm tệp đính kèm báo cáo hoặc ghi lại các chỉ số dưới dạng Trường Tùy chỉnh trên các nhiệm vụ đào tạo. Điều này giúp tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ tại một nơi duy nhất và dễ dàng theo dõi sự thay đổi theo thời gian.

Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng và so sánh kết quả trước và sau một cách nhanh chóng. Tạo biểu đồ và đồ thị thể hiện sự cải thiện hiệu suất, giúp bạn chứng minh ROI cụ thể của các chương trình đào tạo cho các bên liên quan.

Biến việc trực quan hóa dữ liệu thành trải nghiệm dễ dàng và thu hút với ClickUp bảng điều khiển

ClickUp Tự động hóa có thể nhắc nhở quản lý nhập dữ liệu theo các khoảng thời gian cố định, đảm bảo việc đo lường được thực hiện kịp thời và nhất quán. Ví dụ, bạn có thể lên lịch nhắc nhở quản lý cập nhật các chỉ số hiệu suất một tháng sau khi hoàn thành đào tạo.

Lưu trữ tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như hướng dẫn đánh giá hiệu suất hoặc quy trình thu thập dữ liệu, trong ClickUp Tài liệu để dễ dàng tra cứu và đảm bảo tính nhất quán trong toàn nhóm.

Các mẫu như Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp có thể giúp bạn cấu trúc việc đang theo dõi hiệu suất liên tục và đảm bảo rằng kết quả đào tạo được liên kết với mục tiêu kinh doanh.

5. Những phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) về tác động của việc học tập

Đo lường đào tạo hiện đại vượt xa các chỉ số cơ bản. Với các giải pháp AI tiên tiến, bạn có thể chuyển từ việc đang theo dõi dữ liệu đơn thuần sang tạo ra thông tin hữu ích, có thể áp dụng để thay đổi cách đo lường và cải thiện tác động của việc học tập.

🎯 Cách ClickUp giúp việc này trở nên hiệu quả:

Bạn sẽ có được thông tin toàn diện cho toàn tổ chức ngay lập tức với ClickUp Brain .

Brain hoạt động như một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kiến thức, kết nối tất cả dữ liệu đào tạo của bạn—phản hồi, đánh giá, chỉ số hiệu suất và hơn thế nữa—để bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên như “Khoảng cách kỹ năng lớn nhất sau khóa đào tạo quý trước là gì?” hoặc “Những nhóm nào có sự cải thiện đáng kể nhất?” và nhận được câu trả lời ngay lập tức, chi tiết và có ngữ cảnh. Điều này loại bỏ việc phân tích thủ công và giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và nhanh chóng hơn về chiến lược đào tạo của mình.

Xem cách ClickUp Brain ngay lập tức tạo ra những thông tin hữu ích chỉ với một lệnh duy nhất👇

clickUp Brain MAX * đưa mọi thứ lên một tầm cao mới bằng cách tận dụng phân tích nâng cao và trí tuệ nhân tạo. Brain MAX có thể dự đoán nhu cầu đào tạo trong tương lai, dự đoán nhân viên nào có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ các chương trình cụ thể, và phát hiện các mẫu ẩn trong mức độ tham gia hoặc hiệu suất. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ phản ứng với kết quả quá khứ—bạn đang chủ động định hình lộ trình học tập và phát triển của mình để đạt được ROI tối đa.

Với Brain MAX, bạn sẽ mở khóa những tính năng độc đáo giúp nó nổi bật so với các giải pháp AI tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng Talk-to-Text để tương tác với không gian làm việc mà không cần dùng tay — chỉ cần nói câu hỏi hoặc lệnh của bạn, và Brain Max sẽ chuyển đổi và xử lý chúng ngay lập tức, giúp việc thu thập thông tin hoặc kích hoạt hành động khi di chuyển trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem video này để biết cách Brain MAX chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản có tổ chức ngay trong không gian làm việc của bạn 👇

Brain Max cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Claude và Gemini, cho phép bạn lựa chọn công cụ AI phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của mình — dù bạn cần phản hồi siêu nhanh, phân tích chi tiết hay kiến thức chuyên sâu về ngành. Sự linh hoạt này đảm bảo bạn luôn nhận được những thông tin chính xác và phù hợp nhất cho dữ liệu đào tạo của mình.

🌟 Điểm nổi bật: Brain Max được kết nối với tất cả các ứng dụng và nguồn dữ liệu của bạn trong ClickUp và ngoài ClickUp. Nó có thể lấy thông tin từ các công cụ tích hợp như Slack, Google Drive, hệ thống HR và nhiều hơn nữa, cung cấp chế độ xem thống nhất về tác động của việc học tập. Sự kết nối sâu rộng này đảm bảo rằng các thông tin do AI cung cấp luôn toàn diện, cập nhật và có thể áp dụng - bất kể dữ liệu của bạn nằm ở đâu.

Bạn có thể tự động hóa phân tích và báo cáo phức tạp với ClickUp AI Agents . Các trợ lý chuyên dụng này có thể được cài đặt để theo dõi phản hồi đào tạo, phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc, tóm tắt kết quả khảo sát và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo — như phân công các mô-đun ôn tập hoặc lên lịch huấn luyện tiếp theo — mà không cần can thiệp thủ công. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin thu được đều dẫn đến hành động kịp thời và có mục tiêu.

Hoàn thành nhiều việc hơn với các Trợ lý AI của ClickUp

các trường AI của ClickUp * cho phép bạn tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào quy trình đào tạo. Ví dụ, bạn có thể tạo một trường AI tùy chỉnh để tự động đánh giá phản hồi mở theo các tiêu chí như tính tích cực, tính cấp bách hoặc tính liên quan, sau đó kích hoạt các quy trình tự động hóa dựa trên các điểm số đó. Điều này biến mọi dữ liệu định tính thành một chỉ số có thể đo lường và thực thi được — không còn phải lọc qua hàng loạt bình luận hay phản hồi khảo sát.

Với AI Cards trong ClickUp , bạn có thể hiển thị những thông tin quan trọng nhất ngay tại nơi công việc. Những thẻ này cung cấp tóm tắt thời gian thực, đề xuất và cảnh báo trực tiếp trong các chế độ xem ClickUp của bạn — vì vậy, dù bạn đang xem xét một dự án đào tạo, danh sách phản hồi hay bảng điều khiển hiệu suất, bạn luôn có thông tin thông minh do AI cung cấp ngay trong tầm tay.

Bằng cách tích hợp bộ giải pháp AI của ClickUp vào quy trình đo lường đào tạo của bạn, bạn sẽ chuyển từ báo cáo rời rạc, thủ công sang một hệ thống thống nhất, thông minh, không chỉ đang theo dõi ROI mà còn chủ động thúc đẩy cải tiến liên tục và thành công trong học tập.

📊 Bạn có biết? Phương pháp ROI Phillips, một trong những khung tham chiếu được tôn trọng nhất để tính toán ROI đào tạo, được phát triển bởi Tiến sĩ Jack Phillips như phần mở rộng của Mô hình Kirkpatrick. Phương pháp này bổ sung một cấp độ thứ năm — Lợi nhuận trên Đầu tư — để định lượng cụ thể lợi ích tài chính của các chương trình đào tạo, củng cố mối liên hệ trực tiếp giữa L&D và hiệu quả kinh doanh.

Thách thức trong việc đo lường ROI của đào tạo

Mặc dù việc tính toán ROI cho đào tạo và phát triển là một cách mạnh mẽ để chứng minh giá trị, nhưng một số thách thức đáng kể có thể làm mờ đi tác động thực sự của các sáng kiến L&D. Nhận diện và giải quyết chiến lược những rào cản này là điều cần thiết để đạt được kết quả chính xác, đáng tin cậy và có thể áp dụng.

1. Xác định tác động của đào tạo

🛑 Thách thức: Kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố - điều kiện thị trường, sự thay đổi trong lãnh đạo, việc triển khai công nghệ mới, biến động kinh tế và nhiều yếu tố khác. Việc quy kết một cải thiện hiệu suất cụ thể, chẳng hạn như tăng 15% doanh số, chỉ cho một chương trình đào tạo là một vấn đề phức tạp về phương pháp luận. Nếu không có sự tách biệt, bạn không thể khẳng định một cách đáng tin cậy rằng đào tạo là nguyên nhân dẫn đến kết quả đó.

✅ Cách giải quyết:

Sử dụng nhóm đối chứng: Đây là phương pháp hiệu quả nhất. Bằng cách so sánh nhóm được đào tạo với nhóm không được đào tạo tương tự, bạn có thể loại bỏ các biến số bên ngoài

Phân tích xu hướng: Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để chế độ xem dữ liệu hiệu suất từ góc độ dài hạn. Nếu xu hướng tích cực bắt đầu đột ngột ngay sau đào tạo và được duy trì, điều này củng cố lập luận về mối quan hệ nhân quả, đặc biệt nếu xu hướng của nhóm đối chứng vẫn ổn định

đánh giá của các bên liên quan:* Trong trường hợp không thể thiết lập nhóm đối chứng, hãy tham khảo ý kiến của quản lý và người tham gia để có được ước tính chuyên môn về tỷ lệ phần trăm cải thiện do đào tạo mang lại. Mặc dù mang tính chủ quan, điều này có thể cung cấp một yếu tố quy trách nhiệm có thể bảo vệ được

2. Chuyển đổi dữ liệu thành giá trị tiền tệ

🛑 Thách thức: Việc đo lường một sự giảm 20% lỗi hoặc giảm 30 phút thời gian hoàn thành công việc tương đối đơn giản. Khó khăn thực sự nằm ở việc chuyển đổi các chỉ số mềm này thành một con số tiền tệ cụ thể, đáng tin cậy có thể sử dụng trong công thức tính ROI. Điều này đòi hỏi các tính toán chính xác về chi phí toàn bộ, lương theo giờ và tác động tài chính của các sai sót.

✅ Cách giải quyết:

Tiêu chuẩn hóa các kỹ thuật chuyển đổi: Công việc với bộ phận tài chính để thiết lập các giá trị tiêu chuẩn cho các kết quả phổ biến. Ví dụ: Chi phí của một lỗi của nhân viên = (thời gian trung bình để sửa chữa nó * lương giờ đầy đủ) + chi phí của bất kỳ vật liệu bị lãng phí nào Giá trị của một giờ tiết kiệm được = lương giờ đầy đủ của nhân viên

Chi phí của một lỗi của nhân viên = (thời gian trung bình để sửa chữa lỗi * lương giờ đầy đủ) + chi phí của bất kỳ vật liệu bị lãng phí nào

Giá trị của một giờ tiết kiệm được = lương giờ đầy đủ của nhân viên

Sử dụng dữ liệu lịch sử: Sử dụng ClickUp để theo dõi các chuyển đổi này theo thời gian. Tạo một bảng "chuyển đổi giá trị" chuyên dụng dưới dạng tài liệu trong ClickUp để đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong tất cả các tính toán của bạn, giúp quá trình này có thể kiểm tra và tin cậy

Chi phí của một lỗi của nhân viên = (thời gian trung bình để khắc phục lỗi * lương giờ đầy đủ) + chi phí của bất kỳ vật liệu bị lãng phí nào

Giá trị của một giờ tiết kiệm được = mức lương giờ đầy đủ của nhân viên

3. Thu thập và tích hợp dữ liệu

🛑 Thách thức: Dữ liệu liên quan thường nằm rải rác trong các hệ thống không kết nối — hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) cho dữ liệu nhân viên, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho hiệu suất bán hàng, công cụ quản lý dự án cho chỉ số năng suất và công cụ khảo sát cho phản hồi. Việc thu thập, làm sạch và tích hợp dữ liệu này một cách thủ công vô cùng tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi, khiến việc đo lường ROI liên tục trở nên không thực tế.

✅ Cách giải quyết:

*tập trung với ClickUp: Sử dụng ClickUp làm trung tâm vận hành của bạn. Trong khi các hệ thống khác vẫn là nguồn dữ liệu chính, ClickUp có thể là nền tảng phân tích. Sử dụng Trường Tùy chỉnh để đưa các chỉ số khóa (ví dụ: “Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu bán hàng quý 4”) vào nhiệm vụ ClickUp cho từng nhân viên. Sử dụng Biểu mẫu ClickUp để tập hợp tất cả dữ liệu khảo sát và đánh giá vào một nơi. Xây dựng bảng điều khiển để tổng hợp các điểm dữ liệu phân tán này thành một chế độ xem thống nhất cho phân tích, loại bỏ nhu cầu sử dụng bảng tính thủ công

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để đưa các chỉ số khóa (ví dụ: "Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu bán hàng quý 4") vào nhiệm vụ ClickUp cho từng nhân viên

Sử dụng ClickUp biểu mẫu để tập hợp tất cả dữ liệu khảo sát và đánh giá vào một nơi duy nhất

Xây dựng bảng điều khiển để tổng hợp các dữ liệu rời rạc thành một chế độ xem thống nhất và có hệ thống cho phân tích, loại bỏ nhu cầu sử dụng bảng tính thủ công

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để đưa các chỉ số khóa (ví dụ: "Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu bán hàng quý 4") vào nhiệm vụ ClickUp cho từng nhân viên

Sử dụng ClickUp biểu mẫu để tập hợp tất cả dữ liệu khảo sát và đánh giá vào một nơi duy nhất

Xây dựng bảng điều khiển để tổng hợp các điểm dữ liệu rời rạc thành một chế độ xem thống nhất và có hệ thống cho phân tích, loại bỏ nhu cầu sử dụng bảng tính thủ công

4. Thời gian chờ đợi lâu để thấy kết quả

🛑 Thách thức: Tác động kinh doanh cuối cùng của đào tạo—đặc biệt là đối với các kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp hoặc quản lý thay đổi—có thể không thể hiển thị trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Sự chậm trễ kéo dài này khiến việc kết nối kết quả với khoản đầu tư ban đầu vào đào tạo trở nên khó khăn, và các bên liên quan thường mong muốn thấy kết quả trong vòng một quý.

✅ Cách giải quyết:

Đo lường các chỉ số dẫn dắt: Bạn không thể chờ đợi một năm để đo lường các chỉ số chậm trễ. Xây dựng chuỗi bằng chứng bằng cách Bạn không thể chờ đợi một năm để đo lường các chỉ số chậm trễ. Xây dựng chuỗi bằng chứng bằng cách đang theo dõi và báo cáo chi tiết về các chỉ số dẫn dắt . Sử dụng ClickUp để lên lịch và tự động hóa các cuộc khảo sát theo dõi sau 30, 60 và 90 ngày để đo lường việc áp dụng và thay đổi hành vi. Báo cáo về các chỉ số dẫn dắt này (ví dụ: “85% quản lý báo cáo quan sát thấy kỹ năng mới được áp dụng”) để thể hiện tiến độ và duy trì sự ủng hộ của các bên liên quan trong khi chờ kết quả tài chính dài hạn được hiện thực hóa

Sử dụng ClickUp để lên lịch và tự động hóa các cuộc khảo sát theo dõi sau 30, 60 và 90 ngày để đo lường sự áp dụng và thay đổi hành vi

Báo cáo về các chỉ số chính (ví dụ: “85% quản lý báo cáo rằng họ quan sát thấy các kỹ năng mới được áp dụng”) để thể hiện tiến độ và duy trì sự ủng hộ của các bên liên quan trong khi chờ đợi kết quả tài chính dài hạn được hiện thực hóa

Sử dụng ClickUp để lên lịch và tự động hóa các cuộc khảo sát theo dõi sau 30, 60 và 90 ngày để đo lường sự áp dụng và thay đổi hành vi

Báo cáo về các chỉ số chính (ví dụ: “85% quản lý báo cáo rằng họ quan sát thấy các kỹ năng mới được áp dụng”) để thể hiện tiến độ và duy trì sự ủng hộ của các bên liên quan trong khi chờ đợi kết quả tài chính dài hạn được hiện thực hóa

5. Xây dựng uy tín và độ chính xác

🛑 Thách thức: Nếu việc tính toán ROI của bạn bị coi là phóng đại, dựa trên phỏng đoán hoặc thiên vị, nó sẽ bị lãnh đạo bác bỏ và có thể làm tổn hại đến uy tín của toàn bộ hàm L&D. Quy trình phải thận trọng, có cơ sở phương pháp luận vững chắc và minh bạch.

✅ Cách giải quyết:

áp dụng phương pháp thận trọng: *Khi chuyển đổi dữ liệu thành giá trị tiền tệ, hãy sử dụng các ước tính thận trọng nhất. Hứa ít và làm nhiều hơn về ROI sẽ xây dựng niềm tin

ghi chép mọi thứ và đảm bảo tính minh bạch: *Sử dụng ClickUp Tài liệu để tạo ra một "sổ tay phương pháp tính ROI" luôn được cập nhật. Ghi chép nguồn dữ liệu, công thức chuyển đổi, giả định và bất kỳ giới hạn nào cho từng nghiên cứu. Tính minh bạch này cho phép người khác kiểm tra quy trình của bạn và củng cố tính xác thực của kết quả

báo cáo phạm vi, không phải một số duy nhất:* Thay vì báo cáo ROI là 152%, hãy báo cáo phạm vi (ví dụ: “chúng tôi tin rằng ROI nằm trong phạm vi từ 130% đến 170% dựa trên các mô hình thận trọng và lạc quan nhất của chúng tôi”). Điều này thừa nhận sự không chắc chắn vốn có trong các tính toán và đưa ra một con số thực tế và đáng tin cậy hơn

Bằng cách dự đoán những thách thức này và triển khai một phương pháp có cấu trúc, được hỗ trợ bởi công cụ để giải quyết chúng, bạn sẽ chuyển từ việc đưa ra các số mang tính suy đoán sang cung cấp các tính toán ROI vững chắc, có cơ sở và đáng tin cậy, từ đó bảo mật nguồn đầu tư liên tục vào phát triển nhân viên.

🔍 Ghi chú cuối cùng: Mục tiêu của việc đo lường ROI đào tạo không phải để chứng minh rằng mọi chương trình đều thành công. Giá trị thực sự của nó nằm ở việc cung cấp một cơ sở đối tượng, dựa trên dữ liệu cho việc ra quyết định. Đôi khi, thông tin quý giá nhất là phát hiện ra rằng một chương trình có ROI âm hoặc trung lập, cho phép bạn tái phân bổ nguồn lực cho các sáng kiến có tác động lớn hơn đến mục tiêu kinh doanh. Thái độ khách quan này chính là yếu tố giúp L&D có được người dùng được cấp phép tại bảng chiến lược.

Các phương pháp tốt nhất để cải thiện ROI của đào tạo

Để tối đa hóa lợi nhuận từ các chương trình đào tạo và phát triển, cần có một chiến lược toàn diện từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến việc củng cố lâu dài. Bằng cách áp dụng các thực hành tốt nhất này, bạn có thể đảm bảo rằng các sáng kiến đào tạo và phát triển (L&D) của mình không chỉ là các khoản chi phí mà còn là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy hiệu suất, năng suất và sự phát triển.

1. Đồng bộ hóa đào tạo với mục tiêu kinh doanh

Trước khi phát triển hoặc mua bất kỳ chương trình đào tạo nào, hãy xác định rõ ràng mục tiêu kinh doanh cụ thể mà nó hỗ trợ. Đào tạo nên là giải pháp cho một khoảng cách hiệu suất đã biết hoặc một sáng kiến chiến lược, chứ không phải là một hoạt động chung chung.

💡Cách thực hiện:

bắt đầu từ lãnh đạo: *Hợp tác với các nhà lãnh đạo cấp cao và trưởng tiêu đề lớn để hiểu rõ ưu tiên hàng đầu và thách thức của họ

Thực hiện phân tích nhu cầu: Thực hiện khảo sát với quản lý và nhân viên để xác định chính xác các khoảng trống kỹ năng đang cản trở hiệu suất làm việc

Cài đặt mục tiêu rõ ràng: Xác định thành công là gì bằng các chỉ số đo lường được liên kết trực tiếp với kết quả kinh doanh (Ví dụ: “giảm thời gian onboarding khách hàng xuống 20%” hoặc “tăng doanh thu từ bán chéo lên 15%”)

2. Tập trung vào ứng dụng và thay đổi hành vi

Giá trị của đào tạo chỉ được thể hiện khi kiến thức mới được áp dụng vào công việc. Thiết kế các chương trình đào tạo với trọng tâm mạnh mẽ vào thực hành, các tình huống thực tế và hỗ trợ sau đào tạo để đảm bảo kiến thức được áp dụng vào hành động.

💡Cách thực hiện:

*áp dụng học tập trải nghiệm: Sử dụng các hoạt động đóng vai trò, mô phỏng và dự án thực tế như một phần của chương trình đào tạo

tạo kế hoạch củng cố:* Phát triển kế hoạch hành động sau đào tạo trong 30/60/90 ngày. Sử dụng nhiệm vụ ClickUp và tự động hóa quy trình làm việc để giao các hoạt động theo dõi, phiên thực hành và bài tập phản ánh cho người tham gia và quản lý của họ

Kích hoạt học tập xã hội: Tạo không gian cho các nhóm chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và thành công, xây dựng một cộng đồng thực hành. ClickUp Bảng trắng hoặc tài liệu là công cụ tuyệt vời cho mục đích này

3. Sử dụng công nghệ để mở rộng quy mô và cá nhân hóa

Sử dụng công nghệ L&D hiện đại, bao gồm nền tảng quản lý công việc hiện có của bạn, để triển khai đào tạo hiệu quả, đang theo dõi mức độ tương tác trên quy mô lớn và cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên nhu cầu cá nhân hoặc theo vai trò cụ thể.

💡Cách thực hiện:

*tập trung vào ClickUp: Sử dụng ClickUp làm trung tâm đào tạo và phát triển (L&D) của bạn. Tạo không gian học tập với các thư mục cho các chương trình khác nhau, sử dụng Nhiệm vụ ClickUp cho các mô-đun và Trường Tùy chỉnh để theo dõi tiến độ, trạng thái hoàn thành và điểm đánh giá

*tự động hóa quản lý: Đăng ký nhân viên tham gia đào tạo dựa trên bộ phận của họ, gửi thông báo nhắc nhở về các hạn chót sắp tới và tự động phân công các cuộc khảo sát theo dõi sau khi hoàn thành thông qua ClickUp Automation

tùy chỉnh với bảng điều khiển: *Các nhà quản lý có thể sử dụng bảng điều khiển ClickUp chia sẻ để chế độ xem tiến độ đào tạo, kết quả đánh giá và mục tiêu áp dụng của nhóm, giúp họ hướng dẫn theo nhu cầu cụ thể

4. Hỗ trợ quản lý củng cố chương trình đào tạo

Quản lý là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc đào tạo có được áp dụng hay không. Hãy trang bị cho họ khả năng hướng dẫn nhóm, củng cố các khái niệm khóa và tạo cơ hội cho nhân viên áp dụng kỹ năng mới.

💡Cách thực hiện:

Đào tạo quản lý trước tiên: Đảm bảo quản lý hiểu nội dung đào tạo và vai trò quan trọng của họ trong việc củng cố kiến thức

*cung cấp bộ công cụ cho quản lý: Lưu trữ các hướng dẫn huấn luyện, gợi ý cuộc hội thoại và ý tưởng hoạt động trong một tài liệu ClickUp Doc có tính hợp tác và dễ truy cập

đặt ra kỳ vọng rõ ràng: *Tạo công việc cho quản lý trong ClickUp với thời hạn cụ thể để thực hiện các cuộc họp đánh giá sau đào tạo với các thành viên trong nhóm, nhằm thảo luận về việc áp dụng và tiến độ

5. Tiếp tục đo lường và tối ưu hóa

Áp dụng chu kỳ cải tiến liên tục. Thu thập dữ liệu về hiệu quả một cách thường xuyên, phân tích những gì đang là công việc và những gì không, và sử dụng những thông tin đó để tinh chỉnh và cải thiện các chương trình của bạn theo thời gian.

💡Cách thực hiện:

tích hợp đo lường vào quy trình:* Sử dụng các phương pháp được trình bày trong các phần trước (đánh giá, khảo sát, đang theo dõi hiệu suất) như một phần tiêu chuẩn của mọi chương trình

Phân tích xu hướng: Sử dụng Bảng điều khiển để trực quan hóa điểm đánh giá phản hồi, mức độ tiếp thu kiến thức và sự cải thiện hiệu suất qua các chương trình và bộ phận khác nhau để xác định các sáng kiến có tác động cao và những cần cải thiện

đóng vòng phản hồi:* Thường xuyên xem xét phản hồi và dữ liệu hiệu suất với các nhà điều phối và thiết kế chương trình. Sử dụng ClickUp Tài liệu để ghi chép các lần cập nhật và điều chỉnh nội dung đào tạo dựa trên dữ liệu này

Bằng cách tích hợp các thực hành này vào hoạt động đào tạo và phát triển (L&D) của bạn, bạn sẽ chuyển từ tư duy đào tạo một lần sang xây dựng một văn hóa học tập liên tục, giúp cải thiện hiệu suất một cách rõ rệt và mang lại lợi nhuận đầu tư (ROI) đáng kể, có thể đo lường được.

🔍 Khóa: ROI cao nhất từ đào tạo đến từ việc tập trung vào kết quả, không phải hoạt động. Ngay cả chương trình đào tạo được thiết kế đẹp mắt nhất cũng có ROI bằng không nếu không thay đổi hành vi và cải thiện hiệu suất. Bằng cách định hướng chiến lược, củng cố và đo lường bằng các công cụ như ClickUp, bạn đảm bảo đầu tư của mình chuyển hóa thành giá trị kinh doanh cụ thể.

Một ví dụ thực tế

Trong thập niên 1980, Motorola, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Mỹ, đang mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh sản xuất sản phẩm chất lượng cao với chi phí thấp hơn. Phân tích nội bộ cho thấy chi phí khổng lồ liên quan đến lỗi trong sản xuất và quy trình, dẫn đến việc làm lại, lãng phí, khiếu nại bảo hành và sự không hài lòng của khách hàng.

Giải pháp đào tạo: Motorola đã phát triển và triển khai một chương trình đào tạo toàn diện dựa trên một phương pháp mới gọi là Six Sigma. Mục tiêu là xây dựng một văn hóa dựa trên dữ liệu tập trung vào việc gần như loại bỏ hoàn toàn các lỗi (được định nghĩa là 3,4 lỗi trên một triệu cơ hội).

Chương trình là một quy trình chứng nhận nghiêm ngặt, đa cấp độ:

Đào tạo cấp cao: Để nhận được sự ủng hộ và đồng thuận từ lãnh đạo

đào tạo “Green Belt”: Dành cho quản lý dự án và trưởng nhóm, tập trung vào các công cụ cơ bản của Six Sigma

“Black Belt” training: Chương trình đào tạo chuyên sâu, toàn thời gian dành cho các chuyên gia sẽ dẫn dắt các dự án cải tiến chất lượng phức tạp trên toàn công ty. Những nhân viên này đã dành hai năm để tham gia vào các sáng kiến Six Sigma

Tác động có thể đo lường được và ROI được tính toán

Commitment của Motorola trong việc đo lường tác động của chương trình đào tạo Six Sigma đã khiến nó trở thành một trường hợp điển hình nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo và phát triển (L&D).

Kết quả tài chính được báo cáo:

Trong vòng 5 năm đầu tiên triển khai (1987-1992), Motorola đã báo cáo tiết kiệm tích lũy $2,2 tỷ, trực tiếp được quy cho các dự án do nhân viên được đào tạo theo phương pháp Six Sigma dẫn dắt

Các chỉ số khóa quan trọng khác: Chất lượng sản phẩm: Đạt được mục tiêu tham vọng 99,99966% sản phẩm không có lỗi Năng suất sản xuất tăng 12,3% hàng năm Mặc dù cạnh tranh gia tăng, lợi nhuận vẫn tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm của chương trình

Chất lượng sản phẩm: Đạt được mục tiêu tham vọng 99,99966% sản phẩm không có lỗi

Năng suất sản xuất tăng 12,3% hàng năm

Mặc dù cạnh tranh gia tăng, lợi nhuận vẫn tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm của chương trình

Chất lượng sản phẩm: Đạt được mục tiêu tham vọng 99,99966% sản phẩm không có lỗi

Năng suất sản xuất tăng 12,3% hàng năm

Mặc dù cạnh tranh gia tăng, lợi nhuận vẫn tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm của chương trình

Tại sao đó là công việc: Những khóa giúp đạt được ROI cao

Thành công của Motorola không phải là ngẫu nhiên. Nó là minh chứng cho các thực hành tốt nhất được đề cập trong hướng dẫn này:

được thiết kế để phù hợp với mục tiêu kinh doanh quan trọng: *Chương trình đào tạo là phản ứng chiến lược trực tiếp trước một thách thức tồn tại - chất lượng sản phẩm kém và chi phí ngày càng tăng. Đây không phải là "đào tạo vì mục đích đào tạo" tập trung vào ứng dụng, không chỉ kiến thức: *“Black Belts” không chỉ được đào tạo; họ được giao nhiệm vụ tham gia vào các dự án có tác động lớn với các chỉ số đo lường rõ ràng. Đào tạo được áp dụng ngay lập tức vào các vấn đề thực tế đo lường nghiêm ngặt và trách nhiệm:* Tâm điểm của Six Sigma là dữ liệu. Mỗi dự án phải chứng minh được tiết kiệm tài chính có thể kiểm chứng. Kết quả đang được theo dõi cẩn thận và báo cáo lên ban lãnh đạo cấp cao Sự ủng hộ của lãnh đạo: CEO Bob Galvin đã ủng hộ sáng kiến này và biến nó thành một chỉ thị của công ty, đảm bảo nguồn lực và sự chú ý được phân bổ

Đo lường ROI đào tạo hiệu quả với ClickUp

Đo lường ROI của đào tạo là cách mạnh mẽ nhất để chuyển đổi hàm L&D từ một trung tâm chi phí thành một động lực chiến lược cho sự tăng trưởng kinh doanh.

Mặc dù có những thách thức như xác định tác động và chuyển đổi dữ liệu, nhưng chúng có thể được vượt qua bằng một phương pháp luận có cấu trúc và commit đo lường liên tục. Cuối cùng, quá trình này không chỉ nhằm chứng minh giá trị; nó còn nhằm tạo ra một văn hóa cải tiến liên tục, nơi mọi khoản đầu tư vào đào tạo đều được tối ưu hóa để mang lại tác động tối đa cho lợi nhuận của doanh nghiệp.

Khóa để khai thác tiềm năng này nằm ở việc vượt qua các bảng tính rời rạc và thu thập dữ liệu thủ công. Để tập trung hiệu quả các đánh giá, tự động hóa chu kỳ phản hồi và xây dựng các bảng điều khiển thuyết phục kể câu chuyện thành công của bạn, bạn cần một nền tảng thống nhất.

ClickUp được thiết kế để trở thành hệ thống thần kinh trung ương cho các hoạt động đào tạo và phát triển (L&D) của bạn, tích hợp mọi bước trong hành trình tính toán ROI vào một không gian làm việc mạnh mẽ và thống nhất. Hãy ngừng việc cố gắng chứng minh giá trị của mình và bắt đầu thể hiện nó một cách rõ ràng và tự tin.

Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay và bắt đầu xây dựng một lập luận dựa trên dữ liệu cho các khoản đầu tư đào tạo quan trọng nhất của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Một ROI dương (bất kỳ giá trị nào trên 0%) cho thấy chương trình đào tạo đã tạo ra giá trị cao hơn chi phí đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức đều hướng tới mục tiêu tối thiểu là 100% ROI, tức là họ thu hồi gấp đôi số tiền đầu tư. Khóa tiêu chuẩn là vượt qua chi phí vốn của công ty.

Đúng vậy. Mặc dù khó đo lường hơn so với kỹ năng kỹ thuật, bạn có thể đo lường các kết quả hành vi ảnh hưởng đến các chỉ số kinh doanh. Ví dụ, đo lường ROI của đào tạo lãnh đạo bằng cách đang theo dõi sự cải thiện về năng suất nhóm, tỷ lệ giữ chân nhân viên hoặc điểm số cam kết, sau đó chuyển đổi những cải thiện đó thành giá trị tiền tệ.

Kỳ đang theo dõi phụ thuộc vào mục tiêu của chương trình đào tạo. Đối với việc áp dụng kỹ năng ngay lập tức (ví dụ: phần mềm mới), hãy theo dõi kết quả trong vòng 30-90 ngày. Đối với các chương trình hướng đến sự thay đổi hành vi lâu dài (ví dụ: lãnh đạo, huấn luyện), bạn có thể cần theo dõi trong 6 đến 18 tháng để nắm bắt đầy đủ tác động lên hiệu suất và kết quả kinh doanh.

Một nền tảng quản lý công việc mạnh mẽ như ClickUp là điều cần thiết. Nó tập trung hóa quy trình bằng cách sử dụng biểu mẫu cho các bài đánh giá trước/sau và phản hồi, Trường Tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số KPI hiệu suất, Bảng điều khiển để hiển thị xu hướng dữ liệu và Tự động hóa để lên lịch các cuộc khảo sát theo dõi — tất cả trong một nơi để tối ưu hóa việc đo lường và chứng minh giá trị.

Kết nối hành vi lãnh đạo với hiệu suất của nhóm. Đang theo dõi các chỉ số như: Tỷ lệ giữ chân và mức độ gắn kết của nhân viên trong nhóm của họ; Chỉ số năng suất của các bộ phận; Tỷ lệ thành công của các dự án do họ dẫn dắt. Tính toán giá trị tiền tệ của các cải thiện trong các lĩnh vực này (ví dụ: tiết kiệm chi phí từ việc giảm tỷ lệ nghỉ việc) so với tổng chi phí của chương trình đào tạo.

ROI là thước đo cuối cùng về lợi nhuận tài chính, nhưng nó chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Một đánh giá toàn diện bao gồm các chỉ số dẫn dắt như:Cấp độ 1: Phản hồi (sự hài lòng của người tham gia)Cấp độ 2: Học tập (sự gia tăng kiến thức)Cấp độ 3: Hành vi (ứng dụng trong công việc)Cấp độ 4: Kết quả (tác động kinh doanh & ROI) Các cấp độ này hoạt động cùng nhau để kể lại toàn bộ câu chuyện về hiệu quả của chương trình đào tạo.