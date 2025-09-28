12 mẫu chiến lược CNTT miễn phí cho các mục tiêu công nghệ trong năm 2025

Mọi người đều nói về việc đồng bộ hóa IT với chiến lược và mục tiêu kinh doanh, nhưng khi bạn đang bận rộn với các công việc hàng ngày, sự đồng bộ hóa đó dường như chỉ là một thuật ngữ thời thượng hơn là một thực tế.

Các hạn chót chồng chất, ưu tiên thay đổi đột ngột mà không có cảnh báo, và bạn vẫn phải trình bày một "tầm nhìn chiến lược" vào thứ Sáu.

Đó chính là lúc mẫu chiến lược CNTT phát huy tác dụng. Nó giúp bạn dành thời gian để suy nghĩ chiến lược hơn về bộ phận CNTT, mục tiêu kinh doanh của bạn và cách bản đồ công nghệ hỗ trợ các kết quả thực tế.

Để giúp bạn bắt đầu (hoặc vượt qua khó khăn), chúng tôi đã tổng hợp các mẫu chiến lược CNTT miễn phí sử dụng và được lựa chọn để phù hợp với các ngành nghề, mục tiêu, sáng kiến chiến lược và giai đoạn phát triển khác nhau. 🚀

🧠 Thông tin thú vị: Harold J. Leavitt và Thomas L. Whisler lần đầu tiên giới thiệu thuật ngữ ‘công nghệ thông tin’ vào năm 1958 trong một bài viết cho Harvard Business Review!

Mẫu kế hoạch chiến lược CNTT trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt tất cả các mẫu chiến lược CNTT trong danh sách công việc được liệt kê trong bài viết này:

Mẫu kế hoạch chiến lược CNTT là gì?

Các mẫu chiến lược CNTT là khung cấu trúc có hệ thống để lập kế hoạch cách công nghệ có thể hỗ trợ mục tiêu của tổ chức, bao gồm các lĩnh vực khóa như hạ tầng, bảo mật dữ liệu, báo cáo và chuyển đổi số, và nhiều lĩnh vực khác.

Các mẫu này cung cấp cho bạn một định dạng rõ ràng để xác định ưu tiên, thiết lập dòng thời gian, phân công trách nhiệm và cuối cùng là đo lường tiến độ mà không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Chúng giúp bạn kết nối các quyết định công nghệ với mục tiêu kinh doanh và đo lường thành công, thường là điểm yếu của nhiều kế hoạch IT.

Tuy nhiên, tại sao bạn cần những mẫu này? Mẫu chiến lược CNTT giúp duy trì sự nhất quán và tập trung trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược CNTT mới, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Chúng đặc biệt hữu ích khi có nhiều nhóm tham gia hoặc khi bạn cần trình bày chiến lược của mình cho ban lãnh đạo một cách rõ ràng.

Điều gì làm nên một mẫu chiến lược CNTT tốt?

Một mẫu kế hoạch chiến lược CNTT thành công nên hỗ trợ quá trình suy nghĩ, giao tiếp và thực thi mà không ép buộc bạn phải tuân theo quy trình của người khác.

Hơn nữa, một chiến lược CNTT được cấu trúc tốt đảm bảo phân bổ tài nguyên tối ưu và kế hoạch triển khai toàn diện, giúp cải thiện quy trình kinh doanh và mang lại giá trị kinh doanh có thể đo lường được.

Dưới đây là năm yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một mẫu chiến lược CNTT:

Cấu trúc: Tìm kiếm một cấu trúc rõ ràng, phân chia tầm nhìn, mục tiêu, dòng thời gian và các sáng kiến theo một luồng logic ✅️

Mục tiêu kinh doanh: Ưu tiên các mẫu liên kết nỗ lực công nghệ với mục tiêu kinh doanh để chiến lược luôn tập trung vào những gì quan trọng ✅️

Khả năng thích ứng: Chọn một mẫu cho phép linh hoạt điều chỉnh định dạng dựa trên ngành nghề, cấu trúc nhóm hoặc giai đoạn chuyển đổi của bạn ✅️

*đo lường KPI: Sử dụng các mẫu xác định kết quả có thể đo lường và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để theo dõi tiến độ và đảm bảo sự đồng bộ với các chỉ số thành công của bạn ✅️

Hợp tác: Chọn mẫu chiến lược CNTT không bỏ qua việc lập bản đồ các bên liên quan để làm rõ vai trò, quy trình phê duyệt và trách nhiệm của từng bên ✅️

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn hóa quy trình trong hệ sinh thái IT của bạn đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu lỗi. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai chiến lược IT có khả năng mở rộng và bền vững trong dài hạn.

Top 12 Mẫu chiến lược CNTT cho thành công kinh doanh

Hãy tham khảo các mẫu kế hoạch chiến lược CNTT toàn diện từ ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc:

1. Mẫu Bản đồ Chiến lược ClickUp

Tải miễn phí mẫu Khởi động quy trình lập kế hoạch chiến lược CNTT của bạn với mẫu Bản đồ Chiến lược ClickUp

Bạn có từng cảm thấy bế tắc khi nhìn vào danh sách công việc công nghệ chưa hoàn thành, cố gắng kết nối nó với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của năm nay mà không tìm ra hướng đi? Mẫu Bản đồ Chiến lược ClickUp là công cụ bản đồ chiến lược thân thiện với người mới bắt đầu, sẵn sàng sử dụng, giúp bạn giải quyết chính xác vấn đề đó.

Nó chia các mục tiêu cấp cao thành các dòng công việc có thể thực hiện được, kèm theo dòng thời gian và kết quả có thể đo lường được.

Mỗi giai đoạn của lộ trình được hiển thị rõ ràng, giúp các nhóm đa chức năng dễ dàng thống nhất về mục tiêu dài hạn đồng thời duy trì sự hiển thị về các hành động ngắn hạn. Các sáng kiến ưu tiên luôn được đặt lên hàng đầu, giúp lãnh đạo tập trung vào kết quả kinh doanh thay vì các công việc riêng lẻ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Hình dung các mục tiêu tổng thể về CNTT và kinh doanh trên các dòng thời gian quý hoặc năm

Đồng bộ hóa các nhóm lãnh đạo, sản phẩm và kỹ thuật trên các ưu tiên thống nhất

Theo dõi tiến độ thông qua các chế độ xem động và cập nhật liên tục

Đang theo dõi mọi sáng kiến bằng các trường tùy chỉnh như Thời lượng (ngày), Tác động và Độ dễ thực hiện

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo CNTT và quản lý dự án đang tìm kiếm một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để lập kế hoạch và truyền đạt các sáng kiến dài hạn xuyên suốt các bộ phận.

2. Mẫu Bản đồ Chiến lược CNTT

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu lộ trình CNTT ClickUp để lập kế hoạch chiến lược CNTT vững chắc và đang theo dõi tiến độ

Trong lĩnh vực CNTT, mọi việc hiếm khi diễn ra theo kế hoạch. Ưu tiên thay đổi, các bên liên quan thay đổi ý kiến và ngân sách luôn cần điều chỉnh giữa chừng dự án. Mẫu Lộ trình CNTT ClickUp cung cấp một lộ trình rõ ràng để phối hợp công việc về hạ tầng, phát triển và chính sách giữa các nhóm.

Mẫu này cho phép bạn tạo bản đồ phụ thuộc và đánh dấu các rào cản trước khi chúng trở thành vấn đề.

Hơn nữa, dòng thời gian dự án, các cột mốc và trách nhiệm quyền sở hữu được tích hợp vào một nền tảng duy nhất. Kết quả là, bản đồ chiến lược CNTT hướng dẫn các nhóm phát hiện các điểm trùng lặp, phụ thuộc và rủi ro ngay từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tập trung các sáng kiến về phần cứng, phần mềm và chính sách vào một lộ trình duy nhất

Xác định rõ trách nhiệm cho từng giai đoạn thực hiện IT và đang theo dõi các mục tiêu IT ngắn hạn và dài hạn song song

Hình dung trạng thái hiện tại và tương lai của IT bằng cách sử dụng chế độ xem bảng và dòng thời gian để làm nổi bật các đường dẫn quan trọng và điểm nghẽn

Xác định các công việc CNTT hàng ngày thường bị chôn vùi trong bảng tính trong một chế độ xem hợp tác duy nhất

Phù hợp cho: Các đội ngũ và bộ phận IT quy mô trung bình đến lớn quản lý các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số phức tạp và vòng đời hệ thống liên quan đến nhiều nhóm.

3. Mẫu bảng trắng kế hoạch chiến lược ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tận dụng sức mạnh của việc lập bản đồ chiến lược hợp tác thông qua mẫu bảng trắng kế hoạch chiến lược ClickUp

Trong các buổi làm việc chiến lược ban đầu hoặc các phiên định hướng tầm nhìn hàng quý, các bên liên quan thường dựa vào phương pháp brainstorming trực quan để hiểu rõ các mục tiêu kinh doanh tổng thể. Mẫu bảng trắng kế hoạch chiến lược ClickUp cung cấp một không gian linh hoạt và hợp tác để phác thảo các mục tiêu kinh doanh và CNTT, sự phối hợp nguồn lực và bản đồ kết quả.

Tạo sơ đồ chiến lược từ đầu, chèn hình ảnh, vẽ bản đồ cấu trúc phân cấp và thậm chí đính kèm tệp đính kèm tài liệu hoặc công việc trực tiếp vào các sơ đồ của bạn.

Khác với các tài liệu tĩnh, định dạng bảng trắng này hỗ trợ hợp tác thời gian thực, giúp các thành viên trong nhóm ở các địa điểm khác nhau có thể cùng nhau xây dựng chiến lược và điều chỉnh nhanh chóng khi ý tưởng và xu hướng công nghệ thay đổi.

🎥 Học cách nâng cao sự hợp tác của nhóm với ClickUp Bảng trắng:

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng các yếu tố có màu sắc khác nhau để phân biệt các trụ cột chiến lược hoặc chức năng kinh doanh

Ghi nhận phản hồi, rủi ro và nhu cầu nguồn lực trong một không gian trực quan để xây dựng khung quản trị

Chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang thực thi mà không lãng phí nỗ lực, đồng thời xây dựng lộ trình công nghệ

Sử dụng mũi tên, hình ảnh và sơ đồ luồng để trực quan hóa các chiến lược phức tạp và hạ tầng mạng

Phù hợp cho: Các nhóm chiến lược và lãnh đạo CNTT phát triển các kế hoạch linh hoạt, đa chức năng thông qua hợp tác trực quan để đạt được mục tiêu kinh doanh.

4. Mẫu Bản đồ Chiến lược Kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đưa ra tầm nhìn rõ ràng cho các mục tiêu chiến lược của công ty với mẫu Bản đồ Chiến lược Kinh doanh ClickUp

Bạn có từng gặp những lúc các nhóm bán hàng, sản phẩm và tiếp thị phát triển theo những hướng khác nhau? Mẫu Bản đồ Chiến lược Kinh doanh ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với một bản thiết kế dựa trên thời gian, kết nối tình trạng kinh doanh hiện tại của bạn với mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Chế độ xem dòng thời gian này giúp phá vỡ rào cản giữa các bộ phận và đảm bảo mọi người cùng tiến triển đồng bộ. Các làn công việc được mã màu sắc, biến các sáng kiến rời rạc thành một chiến lược thống nhất và trực quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đặt các sáng kiến chiến lược lên một dòng thời gian trực quan, nhấn mạnh các mốc thời gian, người tham gia và các yếu tố phụ thuộc

Chế độ xem các dự án khóa theo tuần, tháng hoặc quý trên một dòng thời gian ngang

Sử dụng các chế độ xem dòng thời gian, Gantt, bảng và tài liệu để phù hợp với cách suy nghĩ của nhóm của bạn

Theo dõi kết quả và sự tham gia của nhóm với các trường tùy chỉnh tích hợp sẵn

Phù hợp cho: Các nhóm đa hàm, chuyên gia chiến lược dự án và các văn phòng quản lý dự án (PMO) đang phối hợp triển khai các dự án CNTT trong dòng thời gian dài, cần một lộ trình chia sẻ để đồng bộ hóa mục tiêu sản phẩm, bán hàng và tiếp thị.

5. Mẫu bảng trắng ma trận chiến lược tổng thể ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định, so sánh và ưu tiên các chiến lược phát triển với mẫu bảng trắng ClickUp Grand Strategy Matrix

Các tổ chức đang đối mặt với sự tăng trưởng thị trường cao nhưng lợi thế cạnh tranh thấp thường gặp khó khăn trong việc quyết định bước đi tiếp theo. Mẫu bảng trắng Ma trận Chiến lược Tổng thể ClickUp giúp đánh giá các lựa chọn chiến lược bằng cách so sánh khả năng nội bộ với áp lực thị trường bên ngoài.

Nó khuyến khích tư duy có cấu trúc về đa dạng hóa, đổi mới hoặc thu hẹp quy mô, hướng dẫn các quyết định của ban lãnh đạo thông qua khung 2×2 cổ điển được điều chỉnh cho bối cảnh kỹ thuật số hiện nay. Mỗi phần tư của mẫu này (Thâm nhập thị trường, Phát triển thị trường, Phát triển sản phẩm và Đa dạng hóa) cung cấp khung tham chiếu để đánh giá các lựa chọn của bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xây dựng chiến lược CNTT hoặc kinh doanh trong một ma trận dựa trên tăng trưởng và tính cạnh tranh

Truy cập phân tích để ưu tiên giữa các bước tấn công và phòng thủ

Hợp tác thời gian thực bằng cách sử dụng bình luận, hình ảnh và ghi chú dán

Sử dụng ma trận như một tài liệu động để tinh chỉnh quyết định khi thu thập dữ liệu

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo IT và kinh doanh đang đối mặt với những thay đổi chiến lược lớn, điều chỉnh đầu tư hoặc mở rộng thị trường.

🧠 Thông tin thú vị: Hơn 40% tổ chức đang đánh giá lại sự phụ thuộc vào đám mây công cộng, với một số chuyển sang mô hình hybrid hoặc tại chỗ để quản lý chi phí và rủi ro tuân thủ quy định, theo báo cáo của McKinsey.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy xem xét tích hợp kế hoạch sức chứa linh hoạt khi tạo chiến lược CNTT của bạn bằng các mẫu của ClickUp. Các kỹ thuật linh hoạt có thể giúp bạn phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn và quản lý khối lượng công việc của nhóm.

6. Mẫu chiến lược dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch thông minh hơn, không phải vất vả hơn, với mẫu chiến lược dự án ClickUp dành cho thành công của các dự án CNTT

Đối với các nhóm IT triển khai các dự án có rủi ro cao—như di chuyển dữ liệu, tích hợp SaaS hoặc triển khai ERP—một chiến lược vững chắc từ đầu sẽ giúp giảm thiểu hỗn loạn sau này. Mẫu Chiến lược Dự án ClickUp tạo ra một không gian để xác định phạm vi, dòng thời gian, rủi ro và tác động trước khi bắt đầu triển khai dự án.

Nó hỗ trợ cả mô hình dự án Waterfall và Agile, giúp các nhóm có một mục tiêu rõ ràng đồng thời thích ứng với những thay đổi trên thực tế. Giao nhiệm vụ rõ ràng và đang theo dõi tiến độ qua tất cả các giai đoạn, từ khởi động đến triển khai. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn phải quản lý nhiều dòng thời gian và nền tảng công nghệ khác nhau.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân loại các đầu ra thành các chỉ số KPI có thể đo lường và các mốc kiểm tra

Xác định Mục tiêu và Kết quả Chính (OKRs) và thống nhất nhóm của bạn xung quanh các kết quả có thể đo lường được

Phân chia các dự án phức tạp thành các giai đoạn và công việc con dễ quản lý

Theo dõi hiệu suất bằng trạng thái RAG, mức độ rủi ro và tỷ lệ hoàn thành

Phù hợp cho: Quản lý dự án công nghệ và các nhóm IT đang formalize chiến lược trước khi chuyển sang giai đoạn thực thi với một kế hoạch chiến lược IT hiệu quả.

📣 Ý kiến của khách hàng: Dưới đây là chia sẻ của Jordan Patrick, Giám đốc Sản phẩm tại Harness, về việc sử dụng ClickUp: Việc chuyển sang sử dụng ClickUp cho tất cả các nhóm đã tạo ra một trung tâm tập trung cho tất cả các nhóm và người dùng của chúng tôi để quản lý công việc của họ đồng thời đang theo dõi các dự án của các nhóm khác. Bộ tính năng và công cụ mà ClickUp cung cấp rất phù hợp cho bộ phận CS, Sales và đội phát triển của chúng tôi để quản lý các dự án trên toàn công ty một cách hiệu quả và hiệu quả! Việc chuyển sang sử dụng ClickUp cho tất cả các nhóm đã tạo ra một trung tâm tập trung cho tất cả các nhóm và người dùng của chúng tôi để quản lý công việc của họ đồng thời đang theo dõi các dự án của các nhóm khác. Bộ tính năng và công cụ mà ClickUp cung cấp rất phù hợp cho bộ phận CS, Sales và đội phát triển của chúng tôi để quản lý các dự án trên toàn công ty một cách hiệu quả và hiệu quả!

7. Mẫu Kế Hoạch Hành Động ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập bản đồ bước tiếp theo của bạn với mẫu Kế hoạch Hành động ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Hành Động ClickUp sắp xếp các công việc theo mức độ ưu tiên. Nó hiển thị trạng thái của các công việc theo thời gian thực bằng cách kết nối các quyết định cấp cao với các công việc cụ thể, người chịu trách nhiệm và thời hạn trong một khung làm việc có thể thực hiện được. Vì vậy, thay vì dựa vào các ghi chú rời rạc hoặc các cuộc theo dõi không liên quan, các nhóm sẽ có một kế hoạch tập trung để thực hiện và báo cáo tiến độ một cách rõ ràng.

Sử dụng nó để lập kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm sắp tới, phác thảo lộ trình nâng cấp IT, quản lý dự án thay đổi nội bộ và nhiều hơn nữa. Thêm ghi chú dán, sơ đồ luồng, dòng thời gian hoặc bất kỳ công cụ nào giúp nhóm của bạn suy nghĩ, lập kế hoạch và thực thi một cách rõ ràng hơn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giao quyền sở hữu và đang theo dõi hoàn thành trên các dòng công việc

Tạo sự đồng bộ giữa kế hoạch chiến lược và triển khai thực tế

Kéo và thả các công việc vào các phần được phân loại để có cái nhìn rõ ràng ngay lập tức

Thêm hình ảnh, thẻ trạng thái và ghi chú của nhóm để nâng cao tính minh bạch

Phù hợp cho: Các nhóm vận hành IT cần chuyển đổi các phân tích hoặc kiểm toán thành các bước đo lường được và trách nhiệm cụ thể.

8. Mẫu Kế hoạch Truyền thông Sự cố ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý hiệu quả việc giao tiếp trong tình huống khẩn cấp với mẫu kế hoạch giao tiếp sự cố ClickUp

Không ai muốn xây dựng kế hoạch truyền thông trong tình huống khẩn cấp. Mẫu Kế Hoạch Truyền Thông Sự Cố ClickUp này sẽ giúp bạn có một khởi đầu vững chắc, để khi sự cố xảy ra, bạn không phải loay hoay tìm hiểu ai cần biết thông tin gì.

Từ việc xử lý các vấn đề nội bộ đến cập nhật cho các bên liên quan và thông báo cho khách hàng, mẫu này hỗ trợ một cách tiếp cận chủ động thay vì phản ứng vội vàng. Sử dụng nó, bạn sẽ có một bản tóm tắt rõ ràng về các bên liên quan, vai trò đã được xác định trước, kết quả kinh doanh, các cột mốc quan trọng và các đường dẫn xử lý vấn đề, tất cả đều được trình bày trong một tài liệu có thể chỉnh sửa.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Làm bản đồ các bước giao tiếp nội bộ và ngoại bộ trong quá trình ứng phó sự cố

Tổ chức các quy trình xử lý sự cố, điểm thảo luận và danh sách liên hệ để đồng bộ hóa thông điệp giữa các nhóm pháp lý, quan hệ công chúng và CNTT

Theo dõi giao tiếp theo thời gian thực với các trạng thái tùy chỉnh

Nâng cao các công cụ hợp tác như chuỗi bình luận và thẻ ưu tiên

Phù hợp cho: Các nhóm IT và ứng phó sự cố đang chuẩn bị các thông tin liên lạc có cấu trúc xung quanh các sự cố ngừng hoạt động, sự cố bảo mật hoặc sự cố hệ thống nghiêm trọng.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia phụ thuộc chủ yếu vào AI cho quản lý tác vụ và tổ chức công việc. Điều này có thể do các công cụ này bị giới hạn trong các ứng dụng lịch, danh sách việc cần làm hoặc ứng dụng email. Với ClickUp, cùng một công nghệ AI hỗ trợ các quy trình làm việc qua email hoặc các kênh giao tiếp khác, lịch làm việc, công việc và tài liệu. Hãy tự hỏi: “Ưu tiên của tôi hôm nay là gì?” ClickUp Brain sẽ tìm kiếm khắp không gian làm việc của bạn và cho bạn biết chính xác những gì bạn cần làm dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng. Chỉ như vậy, ClickUp đã tích hợp 5+ ứng dụng cho bạn trong một ứng dụng siêu tiện lợi!

9. Mẫu danh sách dự án CNTT ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tập hợp mọi thứ vào một chế độ xem tổng quan có tổ chức với mẫu danh sách dự án CNTT ClickUp

Mẫu Danh sách Dự án CNTT ClickUp cung cấp chế độ xem thống nhất về tất cả các dự án đang hoạt động và dự kiến, được phân loại theo loại, dòng thời gian, chủ sở hữu và ưu tiên chiến lược. Mẫu danh sách dự án này vừa là công cụ kế hoạch vừa là bản tóm tắt điều hành, giúp theo dõi trạng thái và cân bằng nguồn lực hiệu quả hơn nhiều.

Sử dụng mẫu này để tổ chức mọi công việc, cột mốc và phụ thuộc trong một nơi duy nhất. Phân chia dự án theo giai đoạn, vai trò và trách nhiệm, tuyên bố tầm nhìn CNTT, mục tiêu chiến lược và cập nhật cho các bên liên quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tập trung tất cả các dự án CNTT đang triển khai vào một cơ sở dữ liệu có cấu trúc để duy trì hiển thị sức chứa và kế hoạch khối lượng công việc

Trình bày tóm tắt dự án và giải quyết thách thức một cách dễ dàng trong các cuộc họp với các bên liên quan để đảm bảo quy trình quản lý hiệu quả

Truy cập các trạng thái công việc tùy chỉnh như Việc cần làm, In Progress, In Review, Hoàn thành, v.v., để xem liệu các mục tiêu kinh doanh tổng thể có được đáp ứng hay không

Ưu tiên các dự án bằng thẻ ưu tiên và chỉ báo RAG để làm nổi bật các công việc quan trọng so với các công việc có rủi ro thấp hơn

Phù hợp cho: Giám đốc CNTT và các văn phòng quản lý dự án (PMO) chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư lớn cần tận dụng công nghệ một cách hiệu quả để đảm bảo giám sát tập trung.

🧠 Thông tin thú vị: 52% các Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) cho biết rằng quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp công nghệ chiến lược hiện là một trong những vấn đề hàng đầu được ban lãnh đạo quan tâm—được thúc đẩy bởi sự tập trung hóa trong thị trường đám mây và phần mềm, theo một cuộc khảo sát của McKinsey.

10. Mẫu Kế Hoạch Hành Động Thông Minh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mục tiêu rõ ràng, các bước cụ thể và tiến độ thực tế với mẫu Kế hoạch Hành động SMART của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Hành Động SMART của ClickUp giúp bạn biến các mục tiêu tổng quát thành các công việc cụ thể, tập trung và có thể hoàn thành. Tuân thủ phương pháp SMART —Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp, Có thời hạn và Front—sẽ giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng nhất và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.

Mẫu tài liệu này, thân thiện với người mới bắt đầu và sẵn sàng sử dụng, giúp biến những mục tiêu mơ hồ và các sáng kiến công nghệ thông tin thành các bước thực tế. Nó hỗ trợ cá nhân và nhóm làm rõ mục tiêu, đang theo dõi kết quả và duy trì trách nhiệm mà không mất đi tầm nhìn tổng thể.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định các chỉ số thành công và đặt ra các mốc thời gian cụ thể

Theo dõi tiến độ với các chế độ xem Lịch và Bảng điều khiển tích hợp sẵn

Nâng cao trách nhiệm bằng cách giao công việc với thời hạn rõ ràng

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại để nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo CNTT và thành viên nhóm mong muốn sự rõ ràng và trách nhiệm được tích hợp vào mọi dự án.

11. Mẫu chiến lược và kế hoạch chuyển đổi số ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo cấu trúc để hiện đại hóa hoạt động của bạn mà không làm mất đà với Mẫu Chiến lược và Kế hoạch Chuyển đổi Số ClickUp

Dù là triển khai dịch vụ đám mây hay tái cấu trúc các quy trình làm việc cũ bằng công nghệ mới, chuyển đổi số không chỉ cần những thuật ngữ thời thượng—nó đòi hỏi sự thực thi có cấu trúc. Mẫu Kế hoạch và Chiến lược Chuyển đổi Số ClickUp hướng dẫn các nhóm xác định tình trạng hiện tại, định hình tầm nhìn tương lai và vạch ra các bước thực hiện.

Các thành phần khóa của quá trình chuyển đổi, từ việc thu hút sự ủng hộ của các bên liên quan đến việc di chuyển nền tảng, được ghi chép rõ ràng để đảm bảo tiến độ không bị gián đoạn giữa chừng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo bản đồ các khả năng kỹ thuật số hiện tại và mục tiêu trạng thái tương lai để xem liệu chúng có đồng bộ với tuyên bố sứ mệnh của bạn hay không

Tổ chức các nỗ lực chuyển đổi với các nhóm chịu trách nhiệm và các sản phẩm đầu ra

Đang theo dõi việc áp dụng thay đổi, rủi ro và phân bổ tài nguyên cho các dự án CNTT của bạn

Báo cáo tiến độ cho ban lãnh đạo thông qua các biểu đồ và đồ thị dựa trên dữ liệu

Phù hợp cho: Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO), người lãnh đạo đổi mới và các chuyên gia chiến lược CNTT đang dẫn dắt các nỗ lực chuyển đổi cấp doanh nghiệp với một kế hoạch chiến lược CNTT hiệu quả để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

12. Mẫu Kế hoạch Quản lý Thay đổi ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý sự thay đổi một cách rõ ràng với mẫu kế hoạch quản lý sự thay đổi của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Quản lý Thay đổi ClickUp giúp dự đoán các rào cản, phân đoạn đối tượng và hướng dẫn việc áp dụng thông qua kế hoạch có cấu trúc.

Được thiết kế với các tính năng tự động hóa tiên tiến và nhiều chế độ xem (tài liệu, dòng thời gian và Xem dạng danh sách), nó cung cấp cho bạn khung làm việc và sự linh hoạt cần thiết để tự tin dẫn dắt nhóm của mình vượt qua những thay đổi.

Với 12 trạng thái và 19 quy trình tự động hóa, mẫu này thích ứng với quy trình làm việc của bạn, chứ không phải ngược lại. Điều này không chỉ về đào tạo—mà còn về chuẩn bị cho nhân viên, theo dõi mức độ tham gia và điều chỉnh dựa trên phản hồi thời gian thực.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Điều chỉnh chiến lược dựa trên phản hồi của các bên liên quan và kết quả triển khai

Tự động hóa cập nhật công việc, công việc con đang theo dõi và Trường Tùy chỉnh để giảm thiểu công việc thủ công

Tổ chức các sáng kiến thay đổi của bạn trên các chế độ xem khác nhau để có sự rõ ràng và kế hoạch tốt hơn

Giữ cho các bên liên quan khóa được thông tin và đồng bộ với các thay đổi trạng thái theo thời gian thực

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo thay đổi quản lý việc áp dụng và kháng cự của người dùng trong quá trình triển khai hệ thống CNTT hoặc thay đổi chính sách.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong các quy trình CNTT. Tuy nhiên, việc triển khai Quản lý Vòng đời CNTT (ITLM) giúp bạn đối phó với nó một cách suôn sẻ bằng cách ngăn chặn các sự cố bất ngờ và tối đa hóa giá trị của các khoản đầu tư của bạn.

Đẩy mạnh kế hoạch chiến lược IT của bạn đến thành công với ClickUp

Luôn nhớ rằng việc đồng bộ hóa các khoản đầu tư công nghệ với nhu cầu kinh doanh và mô hình kinh doanh đang phát triển là yếu tố quan trọng để triển khai thành công chiến lược CNTT của bạn.

Các mẫu kế hoạch chiến lược CNTT của ClickUp là "cứu cánh" cho các nhóm CNTT đang đối mặt với các quá trình chuyển đổi phức tạp, nâng cấp kỹ thuật số hoặc triển khai các dự án tham vọng.

Bạn có thể đang tạo bản đồ cho bước chuyển đổi lớn tiếp theo hoặc cố gắng không để lỡ cơ hội giữa sprint; các mẫu này sẽ tối ưu hóa hoạt động để xây dựng một chiến lược được thiết kế riêng cho bạn, giúp bạn luôn dẫn đầu với sự rõ ràng và mục tiêu rõ ràng.

Tò mò muốn biết quá trình thay đổi có thể diễn ra mượt mà hơn như thế nào? Đăng ký ClickUp và tự mình trải nghiệm.