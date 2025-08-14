Thực thi chiến dịch AI cho các agency: Công cụ, quy trình làm việc và các thực hành tốt nhất

Bạn có một bản trình chiếu chứa đầy những chiến lược tuyệt vời... nhưng khách hàng của bạn chỉ quan tâm đến việc chiến dịch có thể tiến triển nhanh hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn hay không. Mà không tăng đầu tư. 🙄

Với kỳ vọng của khách hàng cao hơn bao giờ hết và ngân sách eo hẹp làm giảm lợi nhuận, một chiến lược xuất sắc thôi là chưa đủ.

Bạn cũng cần các giải pháp thay thế cho các quy trình làm việc thủ công chậm chạp, tốn thời gian và công sức.

Và điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay nhờ vào giải pháp thực thi chiến dịch AI dành cho các agency. Với AI và machine learning, bạn có thể phát triển ý tưởng, thử nghiệm và tối ưu hóa chiến dịch chỉ trong nửa thời gian – và thực sự chứng kiến tỷ lệ ROI trên chi phí quảng cáo (ROAS) tăng lên.

Làm thế nào?

Trong bài viết này, bạn sẽ nhận được một phân tích chi tiết, thực tế và không vòng vo về:

Tại sao các agency cần tận dụng AI

Cách thực hiện một cách khôn ngoan

Các công cụ hiệu quả (bao gồm ClickUp , HubSpot và hơn thế nữa)

Cách đo lường ROI thực tế từ các nỗ lực tiếp thị AI và

Những sai lầm cần tránh

Sẵn sàng nâng cấp hệ thống thực thi của bạn? Hãy đọc tiếp.

Tại sao các công ty quảng cáo cần AI để thực hiện chiến dịch: Các trường hợp sử dụng chính

Hãy cùng thảo luận lý do tại sao các công ty quảng cáo không khám phá AI đã bị tụt hậu và tại sao những công ty áp dụng AI đang viết lại dòng thời gian và kết quả kinh doanh của mình.

Sản phẩm sáng tạo hơn, nhanh hơn

Các agency đang sử dụng các công cụ AI tạo nội dung như Midjourney và ElevenLabs để tạo mẫu hình ảnh và giọng nói trong các bản đề xuất và chiến dịch. Họ có thể hoàn thành các ý tưởng phức tạp trong vài tuần thay vì vài tháng, từ đó giành được các chiến dịch lớn hơn.

Điều này cũng áp dụng cho các chiến dịch đòi hỏi sự sáng tạo cao.

📌 Ví dụ, tại BETC, nhóm đã tạo ra nhân vật "Fluffy GOAT" (đại diện cho "Greatest of All Time" trong lĩnh vực chăm sóc quần áo) bằng AI cho sự ra mắt lại của Woolite. Chiến dịch này không chỉ giúp duy trì uy tín của thương hiệu và sử dụng ngân sách khiêm tốn, mà còn hoàn thành trong sáu tuần, thay vì ba đến sáu tháng như thường lệ.

Phân tích dữ liệu dự đoán và lập ngân sách thông minh

Khi chiến dịch được triển khai, báo cáo truyền thống có thể chậm trễ hàng ngày – điều này có nghĩa là việc tối ưu hóa thường đến quá muộn.

AI thay đổi điều đó bằng cách phân tích dữ liệu hiệu suất chiến dịch theo thời gian thực và điều chỉnh các biến số trong quá trình triển khai. Các thuật toán thông minh cũng có thể xác định các phân khúc đối tượng nhạy cảm nhất để phân bổ ngân sách vào những nơi mang lại tác động cao nhất, từ đó giảm thiểu chi phí quảng cáo lãng phí.

📌 Lấy L’Oréal làm ví dụ. Họ muốn mỗi đồng tiền đầu tư vào marketing mang lại hiệu quả cao hơn. Hợp tác với Choreograph của WPP, họ đã triển khai một thuật toán AI tùy chỉnh để phân tích dữ liệu khán giả và các tín hiệu hiệu suất thời gian thực. Kết quả? Nhắm mục tiêu quảng cáo thông minh hơn và tăng 22% hiệu quả ngân sách quảng cáo trên mạng xã hội mà không tốn thêm một xu.

Khả năng mở rộng trên nhiều kênh

Từ mạng xã hội đến tìm kiếm và email, AI cho phép điều phối đa kênh mà không cần nhân lực thủ công. Bạn có thể điều chỉnh, lên lịch và bản địa hóa tài sản trên quy mô lớn, duy trì tính nhất quán của thương hiệu ở mọi nơi.

Đây là minh chứng.

📌 NT Technology, một công ty thuộc Mediatech, muốn cải thiện sự tương tác của khách hàng trên các kênh như email, mạng xã hội và tin nhắn trong ứng dụng. Trước khi sử dụng AI, các chiến dịch của họ chạy một cách rời rạc. Các tin nhắn không được sắp xếp theo trình tự và tính cá nhân hóa rất thấp. Họ đã triển khai các tác nhân điều phối đa kênh dựa trên AI của Streamlogic, giúp đồng bộ hóa tin nhắn trên mọi điểm tiếp xúc và điều chỉnh nội dung theo thời gian thực để phù hợp với hành vi của từng người dùng. Kết quả sau 12 tháng rất ấn tượng: mức độ tương tác tăng 180%, tỷ lệ khách hàng rời bỏ giảm 62% và sáng kiến này mang lại ROI 312%.

Tự động hóa quy trình làm việc

Trước đây, việc khởi chạy chiến dịch là phần chậm nhất trong quy trình — việc chuyển giao giữa các nhóm sáng tạo, truyền thông và vận hành kéo dài hàng ngày. Giờ đây, các công cụ triển khai dựa trên AI đang cắt giảm thời gian chậm trễ đó xuống còn vài giờ.

Omnicom Media Group Hong Kong đã tự động hóa báo cáo đa kênh bằng cách sử dụng các đường ống của Windsor.ai, giúp tiết kiệm 40 giờ làm việc thủ công mỗi tuần. Họ cũng cho phép cung cấp dữ liệu gần như thời gian thực, quản trị thống nhất hơn 1.900 tài khoản quảng cáo và giải phóng các nhà phân tích để tập trung vào những hiểu biết chiến lược và thử nghiệm sáng tạo.

📮 ClickUp Insight: 37% số người được hỏi sử dụng AI để tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường liên quan đến việc chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ nhận được hỗ trợ viết bằng AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và hơn thế nữa, đồng thời duy trì bối cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

AI so với Thực thi Chiến dịch Truyền thống

Bạn đang tự hỏi tại sao AI có thể làm tất cả những việc trên một cách tốt hơn?

Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa AI và quy trình chiến dịch truyền thống:

Tiêu chí Thực thi truyền thống Thực thi được hỗ trợ bởi AI Tốc độ & lặp lại Quá trình phát triển ý tưởng và các vòng sáng tạo có thể kéo dài – hàng tuần, thậm chí hàng tháng Công cụ AI tạo ra bản thiết kế demo, lồng tiếng và kịch bản hình ảnh trong vài giờ hoặc vài ngày Nhắm mục tiêu đối tượng Phân đoạn đối tượng thủ công, phỏng đoán, lặp đi lặp lại AI học hỏi từ lượng dữ liệu khổng lồ, cung cấp đối tượng khách hàng được phân khúc chi tiết và có tỷ lệ chuyển đổi cao Quản lý ngân sách & tối ưu hóa Tái phân bổ thủ công sau chiến dịch; thời gian phản hồi chậm hơn Thay đổi ngân sách linh hoạt trong quá trình triển khai Thử nghiệm sáng tạo Thử nghiệm A/B tốn nhiều công sức và mất thời gian Thử nghiệm sáng tạo đa biến quy mô lớn cho phép vòng lặp học tập nhanh chóng Hiệu quả & quy mô Điểm tiếp xúc thủ công, rủi ro lỗi cao Quy trình làm việc tự động giúp các đại lý tiết kiệm thời gian cho việc lập chiến lược và sáng tạo

Lợi ích là rõ ràng, nhưng làm thế nào để triển khai chiến dịch quảng cáo dựa trên AI?

Tất nhiên, bạn cần có bộ công cụ phù hợp!

DNA của agency bạn bao gồm sự rõ ràng, tốc độ, hợp tác và thực thi mượt mà. Công cụ quản lý chiến dịch AI của bạn cũng nên như vậy.

Dưới đây là năm nền tảng giúp đơn giản hóa việc triển khai chiến dịch AI cho các agency sẵn sàng cho tương lai như của bạn:

ClickUp Brain: Trợ lý điều hành AI của bạn trong công việc

Hãy tưởng tượng bạn đang dẫn dắt một chiến dịch khởi động cho một khách hàng lớn. Thông tin tràn lan trên các bản tóm tắt, tài liệu, chủ đề Slack, và bạn đang chạy đua với thời hạn.

Đó là nơi ClickUp Brain bước vào với vai trò là công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo cho công ty của bạn. Nó kết nối kiến thức, quy trình công việc, con người và hành động của bạn. Là công cụ AI hoàn chỉnh nhất trên thế giới, nó lưu giữ bối cảnh của tất cả dữ liệu của bạn — trên ClickUp và các ứng dụng được kết nối — để giúp công ty của bạn tiết kiệm hơn một ngày mỗi tuần!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được:

Bước 1: Từ các đầu vào rời rạc đến chiến lược thống nhất

Thay vì tìm kiếm các mục tiêu trong các nguồn phân tán, bạn có thể yêu cầu Brain “tóm tắt nội dung chiến dịch và phác thảo các kết quả mong đợi dựa trên cuộc thảo luận mới nhất trên Slack và tài liệu của khách hàng. ” Trong vài giây, Brain sẽ cung cấp bản tóm tắt dự án rõ ràng, có phạm vi cụ thể.

Bạn cũng có thể brainstorming bản tóm tắt khách hàng từ đầu!

Tạo nội dung chi tiết và bản tóm tắt sáng tạo bằng AI trong ClickUp Brain

Nó thậm chí còn tạo ra các nhiệm vụ ClickUp có cấu trúc, cột mốc và mẫu lịch nội dung có liên quan — dựa trên biểu mẫu nhập liệu, tài liệu, cuộc gọi khởi động và các mẫu dự án trước đó.

Kết quả là, bạn sẽ không còn phải mất thời gian cho các công việc quản trị viên nhàm chán như chuẩn bị bản tóm tắt, phân công công việc mà có thể tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn như xây dựng chiến lược, gửi tin nhắn và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi lại các cuộc gọi tóm tắt và thảo luận với khách hàng bằng AI Notetaker của ClickUp. Nó sẽ gửi cho bạn bản ghi âm cuộc gọi — kèm theo bản ghi chép, các mục hành động và tóm tắt cuộc họp để tham khảo. Brain sau đó có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn từ bản ghi chép, chẳng hạn như “Bộ phận sáng tạo của Acme đã phê duyệt ý tưởng nào trong cuộc thảo luận?” Hoặc “Ngày ra mắt quảng cáo in XYZ đã được quyết định là ngày nào?”

Bước 2: Tạo ý tưởng theo yêu cầu, không phải dự đoán

Brain cũng là trợ lý sáng tạo của bạn.

Yêu cầu nó "tạo ba ý tưởng chủ đề chiến dịch ngoài trời cho một thương hiệu nệm cao cấp với giọng điệu và ví dụ về thông điệp" và nó sẽ cung cấp ngay lập tức các ý tưởng chu đáo, phù hợp với đối tượng mục tiêu — được lấy từ bối cảnh không gian làm việc, lịch sử chiến dịch và tài sản thương hiệu của bạn. Không cần kỹ thuật nhắc nhở phức tạp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể tạo hình ảnh sáng tạo bằng Brain để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Đối với nghiên cứu và tạo văn bản, bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình mới nhất từ GPT, Claude, Gemini và các mô hình khác trong cùng một không gian làm việc.

Bước 3: Biến thông tin thành hành động với Autopilot AI Agents

Bây giờ, hãy kích hoạt Autopilot Agents trong ClickUp.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: ClickUp Autopilot Agents là các tự động hóa quy trình làm việc dựa trên AI chủ động và tự động, theo dõi các kích hoạt cụ thể trong không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như nhiệm vụ được phê duyệt hoặc trạng thái thay đổi, sau đó tự động thực hiện các hành động nhiều bước. Chúng có thể phân công nhiệm vụ, cập nhật trường, gửi cập nhật cho khách hàng hoặc di chuyển công việc giữa các công cụ, giúp các nhóm giảm thiểu việc chuyển giao thủ công và duy trì chiến dịch diễn ra suôn sẻ.

Bạn có thể định cấu hình một trong danh sách chiến dịch của mình:“Khi bản tóm tắt được đánh dấu ‘Đã được phê duyệt’ → chỉ định công việc cho trưởng nhóm sáng tạo và truyền thông, đặt ngày đáo hạn và đăng bản tóm tắt tiến độ trong Slack. ”

📌 Ví dụ về quy trình làm việc của đại lý AI:

Kích hoạt : Trạng thái chuyển sang “Đã được phê duyệt”

Điều kiện : Đảm bảo tất cả các trường biểu mẫu (ngân sách, KPI mục tiêu) được điền đầy đủ

Hành động : Tự động tạo nhiệm vụ và chỉ định người phụ trách Lên lịch đồng bộ sáng tạo đầu tiên qua : Tự động tạo nhiệm vụ và chỉ định người phụ trách Lên lịch đồng bộ sáng tạo đầu tiên qua Trò chuyện ClickUp

Tự động tạo công việc và chỉ định người phụ trách

Lên lịch đồng bộ sáng tạo đầu tiên qua ClickUp Chat

Kiến thức : Đại lý có thể tham khảo bản tóm tắt chiến dịch, hướng dẫn phong cách và dữ liệu hiệu suất trong quá khứ

Kết quả: Bạn sẽ chuyển từ các đầu vào và cuộc họp rời rạc sang một khởi đầu thống nhất: Brain tổng hợp, Agents hành động và nhóm làm việc rõ ràng ngay lập tức

Tự động tạo công việc và chỉ định người phụ trách

Lên lịch đồng bộ sáng tạo đầu tiên qua ClickUp Chat

Xem cách tạo Autopilot Agent trong video dưới đây 👇🏽

Bước 4: Điều chỉnh và khám phá theo thời gian thực

Khi công việc diễn ra, Brain luôn sẵn sàng trả lời: “Có tin mới gì về thiết kế bản tin không?” hoặc “Cho tôi xem bản tóm tắt hiệu suất của chiến dịch gần nhất. ”

Ngoài ra, Tìm kiếm AI Enterprise của ClickUp tìm kiếm trong các nhiệm vụ, tài liệu, trò chuyện và thậm chí cả các ứng dụng được kết nối như Slack hoặc Gmail để mang đến cho bạn các tài nguyên phù hợp trong tầm tay.

Nhận câu trả lời ngay lập tức về các chiến dịch của bạn — kế hoạch, tiến độ và hiệu suất — với ClickUp Brain

2. AdCreative. ai: Nội dung sáng tạo hiệu suất cao theo yêu cầu

Hãy tưởng tượng bạn có thể tạo video, băng rôn hoặc bản sao quảng cáo được tối ưu hóa để chuyển đổi chỉ trong vài giây. AdCreative.ai hứa hẹn mang lại CTR và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn gấp 14 lần, tận dụng các mẫu và điểm AI để tạo, lặp lại và mở rộng quy mô các nội dung sáng tạo có tác động cao một cách nhanh chóng.

Với mô hình AI quay video sản phẩm, bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sản phẩm tĩnh thành quảng cáo sản phẩm video gần như ngay lập tức. Sử dụng các gợi ý do AI đề xuất để tăng tốc độ hoặc viết gợi ý của riêng bạn để đạt được kết quả tốt nhất.

Cho dù bạn cần phiên bản đa ngôn ngữ, phương tiện truyền thông đa dạng hay quảng cáo trong ứng dụng, các công cụ tiếp thị AI của nó đều có sẵn. Các đánh giá cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ cho thử nghiệm A/B, tạo phiên bản động và thậm chí là lập lịch chiến dịch trong nền tảng.

3. Predis. ai: Trợ lý quản lý mạng xã hội cho các agency

Nếu mạng xã hội chiếm dụng băng thông của nhóm bạn, Predis là giải pháp toàn diện để lên ý tưởng, tạo và lên lịch đăng bài. Cần sự chấp thuận của khách hàng? Công cụ này cũng có thể giúp bạn.

Nó cũng rất hữu ích để tạo video hình đại diện UGC và quảng cáo sản phẩm, đồng thời làm phong phú nội dung của bạn bằng thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh để tăng hiệu suất. Bạn có thể sử dụng API của họ để tạo các carousel, video, meme và chú thích phù hợp với thương hiệu bằng cách sử dụng logo, màu sắc, giọng nói và tông giọng của bạn. Sau đó, lên lịch cho chúng trên các nền tảng, tất cả trong một chế độ xem lịch.

🧠 Thông tin thú vị: 47% người tham gia khảo sát của ClickUp chưa bao giờ thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% trong số những người đã áp dụng AI cho biết AI đã giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của họ.

4. HubSpot: AI điều hành chiến dịch

Lớp AI của HubSpot — Breeze AI Agents — nằm trong nền tảng tiếp thị tất cả trong một của HubSpot. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt hoặc lo lắng về việc dữ liệu bị mất giữa các hệ thống.

Hãy nghĩ về một đại lý tiếp thị AI như một đồng chiến lược gia trong nhóm của bạn, có thể:

Soạn thảo thông điệp tiếp cận

Đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên hành vi và sự phù hợp, và

Ngay lập tức tìm ra các khách hàng tiềm năng có ý định mua hàng cao để nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn biết chính xác nơi cần tập trung

Breeze cũng có thể tự động tạo nội dung cho email hoặc mạng xã hội và điều chỉnh bản sao để phù hợp với giọng điệu của thương hiệu bạn. Kết hợp điều này với thời gian gửi được tối ưu hóa dựa trên các mẫu tương tác trong quá khứ, bạn sẽ có được các chiến dịch mang tính cá nhân và tiếp cận đúng đối tượng, mà nhóm của bạn không phải mất hàng giờ cho công việc thủ công.

Và khi bạn cần kiểm tra nhanh tình trạng của một chiến dịch đang diễn ra? Bạn có thể yêu cầu Breeze Copilot cung cấp bản tóm tắt bằng tiếng Anh dễ hiểu về hiệu suất, kèm theo các chỉ số và xu hướng quan trọng, để bạn có thể điều chỉnh mà không cần phải đọc báo cáo thô.

📮ClickUp Insight: 11% số người được hỏi sử dụng AI chủ yếu để động não và hình thành ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ ra sao sau đó? Đây là lúc bạn cần một bảng trắng hỗ trợ AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn biến ý tưởng từ phiên động não thành công việc ngay lập tức. Và nếu bạn không thể giải thích rõ một khái niệm, chỉ cần yêu cầu trình tạo hình ảnh AI tạo hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng công việc toàn diện, giúp bạn ý tưởng, hình dung và thực hiện nhanh hơn!

5. Thông minh: Tự động hóa quảng cáo và mở rộng quy mô sáng tạo cấp doanh nghiệp, được hỗ trợ bởi AI

Smartly là nền tảng quảng cáo được thiết kế dành cho các agency quản lý các chiến dịch quy mô lớn, đa kênh, nơi tính nhất quán, tốc độ và quy mô là yếu tố không thể thiếu.

Trung tâm của nền tảng này là AI Studio, xóa nhòa ranh giới giữa tạo/lập và tối ưu hóa. Thay vì xây dựng một bộ quảng cáo tĩnh và hy vọng nó sẽ hiệu quả ở mọi nơi, AI Studio tự động điều chỉnh các nội dung quảng cáo động cho mọi định dạng và nền tảng, cho dù đó là video TikTok dọc, bài đăng Instagram vuông hay băng rôn hiển thị. Điều này đảm bảo thông điệp của bạn trông sắc nét và phù hợp với môi trường, bất kể nó xuất hiện ở đâu.

Ngoài sáng tạo, Smartly Media còn xử lý tự động hóa chiến dịch, đảm nhận các công việc thiết lập, nhắm mục tiêu và phân bổ ngân sách lặp đi lặp lại để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược và kể chuyện. Nó lấy dữ liệu hiệu suất từ tất cả các kênh vào một bảng điều khiển duy nhất, dễ đọc. Tại đây, bạn có được những thông tin chi tiết có thể hành động, như biến thể sáng tạo nào đang thành công ở một khu vực cụ thể hoặc phân khúc khán giả nào đang thúc đẩy chuyển đổi nhiều nhất.

Cách triển khai chiến dịch AI cho agency của bạn

Hãy cùng đưa việc triển khai chiến dịch AI từ lý thuyết vào thực tiễn.

Hãy tưởng tượng bạn đang lãnh đạo một công ty sáng tạo quy mô vừa với nhiệm vụ triển khai chiến dịch omnichannel kéo dài ba tháng cho một thương hiệu giày bền vững. Ngân sách của khách hàng không lớn, nhưng kỳ vọng lại rất cao: họ muốn tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến và thị phần ở hai khu vực một cách rõ rệt.

Dưới đây là cách chính xác để bạn có thể thực hiện điều này với nền tảng quản lý chiến dịch dựa trên AI như ClickUp cho các nhóm tiếp thị.

Bạn là người học bằng hình ảnh? Hãy xem cách chúng tôi lập kế hoạch chiến dịch tại ClickUp bằng cách sử dụng ClickUp.

Chúng tôi đã chia kế hoạch thành các bước mà bạn có thể thực hiện ngay từ ngày mai.

Bước 1: Làm rõ mục tiêu và hạn chế

Trước khi sử dụng bất kỳ công cụ AI nào, hãy xác định rõ thành công là gì và những điều bạn không sẵn sàng thỏa hiệp.

Cách thực hiện hiệu quả:

Viết một trang "North Star" bản tóm tắt sáng tạo. Bao gồm mục tiêu doanh thu/khách hàng tiềm năng, KPI khóa (như ROAS hoặc CAC), định nghĩa đối tượng mục tiêu và giọng điệu sáng tạo

Thêm các biện pháp bảo vệ sớm. Các yêu cầu về bảo mật, quy tắc về giọng điệu thương hiệu và các điều khoản không thể thương lượng (ví dụ: không sử dụng hình ảnh tạo ra mâu thuẫn với đạo đức bền vững) cần được nêu rõ ngay từ đầu

Kiểm tra áp lực với các bên liên quan. Yêu cầu tất cả những người ra quyết định quan trọng ký xác nhận. Ngay cả một cuộc gọi điều phối kéo dài 20 phút cũng có thể giúp tiết kiệm hàng tuần sửa đổi sau này

🦄 ClickUp giúp bạn như thế nào: Đặt các ghi chú ban đầu, chủ đề email của khách hàng và báo cáo chiến dịch trước đây vào một tài liệu ClickUp duy nhất, đóng vai trò là trung tâm điều khiển chiến dịch của bạn. Yêu cầu ClickUp Brain tổng hợp chúng thành bản tóm tắt dự án ngắn gọn, sau đó chuyển đổi ngay bản tóm tắt đó thành danh sách công việc có thể thực hiện được với người phụ trách và thời hạn bằng cách sử dụng các trường AI của ClickUp. Điều đó có nghĩa là ngay từ ngày đầu tiên, “bức tranh tổng thể” của bạn cũng là một kế hoạch thực hiện cụ thể.

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu và kinh nghiệm trong quá khứ

AI chỉ tốt bằng dữ liệu bạn đào tạo cho nó. Nếu danh sách đối tượng của bạn đã lỗi thời hoặc kết quả sáng tạo của bạn nằm rải rác trong các tệp và thư mục, bạn đang tự đặt mình vào tình huống nhận được các đề xuất tồi.

Cách thực hiện hiệu quả:

Kiểm kê các nguồn dữ liệu của bạn. Kiểm tra CRM, phân tích, tài khoản quảng cáo, danh sách email và dữ liệu thương mại điện tử của bạn để xác minh thời gian cập nhật lần cuối

Làm sạch và phân khúc. Loại bỏ trùng lặp, gắn thẻ đối tượng theo hành vi hoặc mức độ gần đây và đảm bảo tài sản sáng tạo có siêu dữ liệu (tên chiến dịch, ghi chú hiệu suất và các chi tiết khác bạn cần)

Khai thác vàng. Xác định các quảng cáo hiệu quả nhất từ các chiến dịch trước đây, bối cảnh của chúng (mùa, khu vực, ưu đãi) và các quảng cáo hiệu quả kém để bạn có thể cải thiện chiến lược tiếp thị hiện tại

🦄 ClickUp giúp bạn như thế nào: Muốn thực hiện việc này nhanh hơn 10 lần? Sử dụng Tìm kiếm AI Enterprise của ClickUp để tìm “các sáng tạo hiệu quả nhất trong quý 4” hoặc yêu cầu ClickUp Brain tìm “các phân khúc email có CTR >5%” từ Nhiệm vụ, Tài liệu và các công cụ tích hợp của ClickUp mà không cần đăng nhập thủ công vào năm công cụ khác nhau. Sửa chữa quy trình làm việc bị phân mảnh với AI Enterprise Search của ClickUp

Bước 3: Xây dựng kế hoạch sáng tạo và thử nghiệm

Xác định ma trận thử nghiệm ngắn (những gì bạn sẽ thử nghiệm, tiêu chí thành công, kích thước mẫu tối thiểu), sau đó tạo mẫu cho các biến thể và bản địa hóa. Đây là nơi AI trở thành cộng sự chiến lược của bạn.

Cách thực hiện hiệu quả:

Bắt đầu với ba góc tiếp cận sáng tạo chính. Đối với thương hiệu giày bền vững của chúng tôi, đó có thể là: “eco-luxury,” “durability for urban life,” và “style with a conscience. ”

Lập kế hoạch thử nghiệm của bạn. Thay vì một quảng cáo tĩnh, hãy tạo một ma trận các biến thể: 3 tiêu đề × 3 hình ảnh × 2 CTA = 18 kết hợp Gán mỗi biến thể cho một đối tượng nhỏ khác nhau

3 tiêu đề × 3 hình ảnh × 2 lời kêu gọi hành động = 18 kết hợp

Phân công từng chiến dịch cho các nhóm đối tượng nhỏ riêng biệt

Xác định tiêu chí kiểm tra trước khi triển khai. Xác định ngưỡng hiệu suất để quyết định việc thúc đẩy hoặc tạm dừng các biến thể trước khi triển khai

3 tiêu đề × 3 hình ảnh × 2 lời kêu gọi hành động = 18 kết hợp

Phân công từng chiến dịch cho các nhóm đối tượng nhỏ riêng biệt

🦄 ClickUp giúp bạn như thế nào: Bạn có thể nhập bản tóm tắt North Star của mình vào ClickUp Brain và yêu cầu “3 góc độ sáng tạo với các tiêu đề, chú thích và gợi ý hình ảnh mẫu. ” Thả các bản được phê duyệt dưới dạng Nhiệm vụ riêng biệt vào Chế độ xem bảng ClickUp với các cột cho loại tài sản, trạng thái và đối tượng thử nghiệm. Đính kèm bản nháp do AI tạo ngay trong mỗi Nhiệm vụ để nhóm thiết kế có thể lặp lại mà không cần tìm kiếm tệp. Quản lý các công việc cho các chiến dịch tiếp thị AI của bạn với Chế độ xem bảng của ClickUp

⚡️ Lưu trữ mẫu: Mẫu viết nội dung

Bước 4: Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại

Thực thi chiến dịch thất bại khi việc phê duyệt nội dung sáng tạo hoặc quản lý quảng cáo chiếm mất những ngày quý giá mà bạn không có.

Cách thực hiện hiệu quả:

Lập bản đồ chuyển giao công việc. Xác định mọi lần công việc được chuyển giao giữa các nhân viên hoặc nền tảng (từ bộ phận sáng tạo đến bộ phận truyền thông, từ khách hàng đến người quản lý tài khoản)

Tự động hóa các kích hoạt. Ví dụ: khi quảng cáo "Ad Set A" được phê duyệt, tự động gửi nó đến người mua phương tiện truyền thông và đánh dấu trong bảng lưu lượng truy cập

Đặt quy tắc ngoại lệ. Nếu tài sản không đáp ứng yêu cầu về kích thước tệp hoặc yêu cầu bản địa hóa, hãy đánh dấu để xem xét thay vì bỏ qua

🦄 ClickUp giúp ích như thế nào: Chỉ định các đại lý ClickUp Autopilot tùy chỉnh để theo dõi trạng thái "Đã được phê duyệt" và sau đó: Tạo công việc ra mắt cho phương tiện truyền thông

Thông báo cho khách hàng trong Slack về bản xem trước đã được phê duyệt

Ghi lại tài sản trong thư mục lưu trữ chiến dịch của bạn Điều này giúp quá trình ra mắt diễn ra suôn sẻ đồng thời giải phóng thời gian cho nhóm cấp cao của bạn để tập trung vào công việc chiến lược, thay vì phải theo đuổi việc chuyển giao tệp tin. Sử dụng ClickUp Autopilot Agents để hoàn thành nhanh chóng các công việc hàng ngày của bạn

Bước 5: Triển khai và điều phối trên các kênh

Việc ra mắt đa kênh nổi tiếng là cơn ác mộng về kiểm soát phiên bản. Bạn không muốn một nền tảng hiển thị tiêu đề cũ và nền tảng khác lại bỏ lỡ ưu đãi theo mùa.

Cách thực hiện hiệu quả:

Tập trung các tài sản cuối cùng của bạn. Tạo một thư mục, một quy ước đặt tên và một bản ký kết cuối cùng có thể hiển thị cho toàn bộ nhóm

Đồng bộ hóa lịch trình của bạn. Đảm bảo các chiến dịch quảng cáo qua email, mạng xã hội, trả phí và trong ứng dụng được triển khai theo đúng thứ tự để đạt hiệu quả tối đa

Tối ưu hóa bản địa hóa một cách thông minh. Sử dụng công cụ dịch thuật AI và điều chỉnh văn hóa để mở rộng quy mô, sau đó bổ sung đánh giá của con người để đảm bảo sự tinh tế

🦄 ClickUp giúp ích như thế nào: Sử dụng Chế độ xem Lịch của ClickUp để hình dung quá trình triển khai chiến dịch. Đính kèm nội dung sáng tạo phù hợp vào từng nhiệm vụ đã lên lịch và đặt Tự động hóa ClickUp để cập nhật Trường Tùy chỉnh “Trạng thái ra mắt” ngay khi nội dung được đăng. Bằng cách đó, nếu khách hàng hỏi, “Instagram Story đã được đăng ở Pháp chưa?”, bạn có thể trả lời trong vài giây. Tùy chỉnh Tự động hóa ClickUp để hợp lý hóa công việc lặp đi lặp lại

Bước 6: Theo dõi, tối ưu hóa và phân bổ

Đây chính là nơi phần lớn các chiến dịch hoặc duy trì trạng thái hiện tại hoặc điều chỉnh hướng đi quá chậm.

Cách thực hiện hiệu quả:

Đặt cảnh báo thời gian thực. Ví dụ: “Nếu CTR giảm xuống dưới 1,2% trong hơn 6 giờ, hãy gửi ping Slack. ”

Hành động khi đạt ngưỡng. Quảng bá các biến thể thành công ngay khi chúng đạt chỉ số thành công; loại bỏ các biến thể kém hiệu quả nhanh chóngThực hiện các thử nghiệm tăng dần. Đừng chỉ đo lường số lần nhấp chuột; hãy xác thực các kênh hoặc nội dung quảng cáo nào thực sự thúc đẩy doanh số bán hàng

🦄 ClickUp giúp ích như thế nào: Xây dựng Bảng điều khiển ClickUp để lấy thông tin hiệu suất trực tiếp từ quảng cáo và công cụ phân tích của bạn. Thêm Thẻ AI Brain để “tóm tắt những thay đổi về hiệu suất trong 24 giờ qua và đề xuất các hành động tiếp theo”, sau đó tạo các nhiệm vụ có thể thực hiện dựa trên các đề xuất của nó trực tiếp từ bảng điều khiển. Sử dụng Thẻ AI trong Bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt các cập nhật trạng thái và chỉ số hiệu suất cho tất cả công việc của bạn

Bước 7: Ghi chép, học hỏi và mở rộng quy mô

Sổ tay AI của bạn nên trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần triển khai.

Cách thực hiện hiệu quả:

Tiến hành phân tích sau chiến dịch. Ghi chú những gì hiệu quả, những gì thất bại và lý do tại sao

Tạo mẫu cho những chiến dịch thành công. Lưu các quy trình làm việc, gợi ý sáng tạo và tự động hóa hiệu quả nhất dưới dạng Lưu các quy trình làm việc, gợi ý sáng tạo và tự động hóa hiệu quả nhất dưới dạng mẫu chiến dịch tiếp thị có thể tái sử dụng

Chia sẻ nội bộ. Làm cho quy trình của bạn trở nên minh bạch để các nhóm tài khoản khác có thể nhân rộng kết quả của bạn

🦄 ClickUp giúp ích như thế nào: Lưu toàn bộ chiến dịch — nhiệm vụ, tự động hóa, lời nhắc AI và thậm chí cả định dạng báo cáo — dưới dạng Mẫu ClickUp. Đánh thẻ theo loại khách hàng, khu vực hoặc mục tiêu chiến dịch để dễ dàng lấy ra cho dự án tiếp theo có liên quan. Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể tùy chỉnh mọi thứ sau này!

Điểm hay nhất của việc sử dụng AI trong ứng dụng công việc toàn diện ClickUp là nó xây dựng một hệ thống có thể lặp lại, dựa trên dữ liệu mà bạn có thể tiếp tục sử dụng.

Và đó là một kết quả có lợi cho cả bạn và khách hàng của bạn.

Đo lường ROI của các chiến dịch do AI điều khiển cho các agency

Tất cả những gì đã nói và đã làm, nếu không có bằng chứng dựa trên dữ liệu, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được những khách hàng hoài nghi hoặc Giám đốc tài chính của mình rằng AI thực sự là đòn bẩy tăng trưởng đằng sau những kết quả chiến dịch xuất sắc.

Dưới đây là bản kế hoạch nhanh để đo lường ROI từ các chiến dịch AI của bạn:

Chỉ số Điều này cho bạn biết Cách thực hiện ROAS / ROMI Mỗi đô la quảng cáo mang lại bao nhiêu doanh thu? Theo dõi từng chiến dịch; chuyển ngân sách trực tiếp sang các biến thể đạt lợi nhuận ≥ 3× Chi phí thu hút khách hàng (CAC) so với Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV) Chi phí thu hút khách hàng so với giá trị trọn đời Nếu CAC vượt quá CLV/3, hãy kích hoạt bán thêm để duy trì khách hàng hoặc tinh chỉnh mục tiêu CTR & Tỷ lệ chuyển đổi Sức hấp dẫn sáng tạo và hiệu quả tiếp thị Quảng bá nhanh chóng các ý tưởng sáng tạo hàng đầu; tối ưu hóa các chiến dịch có tỷ lệ chuyển đổi thấp bằng các điều chỉnh dựa trên AI Thời gian tiết kiệm / Chi phí trên mỗi tài sản Lợi ích về hiệu quả khi sử dụng AI sáng tạo so với phương pháp truyền thống Tính toán số giờ tiết kiệm được × chi phí của nhóm; tái đầu tư vào các thử nghiệm khác hoặc đào sâu chiến lược của bạn Tăng trưởng tăng thêm / Phân bổ Tác động thực sự trên tất cả các điểm tiếp xúc và giá trị lâu dài Đặt các bài kiểm tra holdout, sử dụng phân bổ thuật toán để nắm bắt toàn bộ hoạt động của AI

🤝 Lưu ý: Không phải tất cả các triển khai AI đều mang lại ROI tích cực, vì vậy hãy nhớ sử dụng AI một cách chiến lược, không chỉ là chiến thuật.

Làm thế nào để các agency bắt đầu với việc thực thi chiến dịch AI?

Cách tiếp cận tốt nhất là bắt đầu từ quy mô nhỏ, tích hợp AI vào một phần cụ thể của quy trình thay vì áp dụng toàn bộ ngay lập tức. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bắt đầu với một chiến dịch thử nghiệm. Chọn phạm vi khiêm tốn — có thể là chương trình khuyến mãi theo mùa hoặc ra mắt sản phẩm mới, nơi rủi ro đủ cao để có ý nghĩa nhưng đủ thấp để bạn có thể học hỏi nhanh chóng Lập cơ sở cho mọi thứ. Ghi lại CTR, CAC, thời gian sản xuất sáng tạo và ROAS hiện tại của bạn trước khi áp dụng các biện pháp can thiệp AI Triển khai một chương trình thử nghiệm quy mô nhỏ. Sử dụng AI cho một thành phần, chẳng hạn như tạo biến thể sáng tạo hoặc nhắm mục tiêu đối tượng được cá nhân hóa, và theo dõi sự khác biệt ngay lập tức (tăng CTR, giảm CAC) Tăng cường trách nhiệm giải trình. Áp dụng thử nghiệm tăng dần nhanh chóng, ví dụ: giữ lại 10% ngân sách làm nhóm đối chứng theo phương pháp cũ và so sánh mức tăng từ việc kết hợp AI Ghi lại thông tin chi tiết. Không chỉ ghi lại sự thay đổi về chỉ số, mà còn ghi lại thời gian tiết kiệm được, phản ứng của khách hàng và những bất ngờ sáng tạo có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện Mở rộng quy mô. Biến các yếu tố thành công thành quy trình làm việc, mẫu và sổ tay hướng dẫn cho nhóm để dự án tiếp theo không cần phải bắt đầu lại từ đầu

🧠 Thông tin thú vị: Tại công ty quảng cáo WPP, một nửa trong số 96.000 nhân viên của họ đã sử dụng AI để sáng tạo ý tưởng và cá nhân hóa bằng nền tảng WPP Open. Nền tảng này tận dụng bốn mô hình AI — Audience, Brand, Channel và Performance Brains — để cải thiện quá trình ra quyết định trong toàn bộ hành trình của khách hàng.

Thách thức khi sử dụng AI trong triển khai chiến dịch cho agency – và cách giải quyết chúng

AI có thể tăng cường hiệu quả công việc của các đại lý, nhưng không phải là không có xích mích. Sử dụng các mẹo sau để đối phó với những bất ổn như một chuyên gia:

Cân bằng giữa sáng tạo và tự động hóa

Quảng cáo do AI tạo ra có hiệu suất cao hơn 18% trong các bài kiểm tra so với tiêu đề được viết thủ công mà copywriter cấp cao của bạn tin tưởng. Bạn sẽ từ bỏ yếu tố con người để theo đuổi con số? Hay mạo hiểm hiệu suất để theo đuổi nghệ thuật?

Tự động hóa phát triển nhờ các mẫu, trong khi sáng tạo thường đến từ việc phá vỡ các mẫu đó. Quá phụ thuộc vào AI có thể khiến chiến dịch của bạn hiệu quả về mặt kỹ thuật, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Bạn có nguy cơ khiến khán giả không xây dựng được kết nối cảm xúc đủ sâu sắc với thương hiệu.

Giải pháp: Xem AI như một công cụ tạo ý tưởng, không phải là sự thay thế. Hãy để AI xử lý bản nháp đầu tiên hoặc các biến thể nhanh, sau đó đưa những bản này qua đội ngũ sáng tạo để điều chỉnh giọng điệu, sự tinh tế văn hóa và câu chuyện thương hiệu.

Đảm bảo bảo mật và tuân thủ

Các mô hình học máy tiên tiến nhất hứa hẹn quảng cáo cá nhân hóa cao, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sự cá nhân hóa đó trở nên xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm GDPR?

Giải pháp: Tích hợp bảo mật vào quy trình. Duy trì danh sách các điểm dữ liệu không bao giờ được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo

Giữ cho các mô hình AI hoạt động trong môi trường an toàn, được phê duyệt (không sử dụng dữ liệu khách hàng để đào tạo mô hình mà không có sự đồng ý)

Kiểm tra kết quả đầu ra để tránh tiết lộ thông tin không mong muốn

Sự giám sát chặt chẽ của con người ở giai đoạn này có thể là "lưới an toàn pháp lý" cho thương hiệu của bạn.

Điều phối các nhóm nội bộ và khách hàng

AI giúp tăng tốc độ tạo/lập chiến dịch. Nhưng còn việc phê duyệt thì sao?

Nếu các nhóm nội bộ đang chạy quy trình làm việc ưu tiên AI trong khi khách hàng vẫn còn ở "chế độ phê duyệt truyền thống", bạn có thể phải chờ nhiều ngày để được phê duyệt một thứ mà AI tạo ra chỉ trong vài phút.

Giải pháp: Kết nối khách hàng vào quy trình ngay từ ngày đầu tiên. Hướng dẫn họ qua quy trình làm việc AI của bạn, cho họ xem các ví dụ so sánh kết quả của AI và con người, đồng thời đặt ra kỳ vọng cho các chu kỳ đánh giá.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu gửi bản tóm tắt "AI snapshot" cho khách hàng, nêu bật các ý tưởng sáng tạo mới, kết quả thử nghiệm và hiệu suất đạt được để niềm tin vào quy trình tăng lên cùng với kết quả.

Quản lý sự phức tạp của các công cụ và khoảng trống tích hợp

Hầu hết các công ty quảng cáo bắt đầu với một công cụ AI và đột nhiên thấy mình phải xoay xở với bảy công cụ, mỗi công cụ có thông tin đăng nhập, thanh toán và quá trình học tập riêng. Sáng tạo trong Figma. Sao chép trong Jasper. Tóm tắt trong Tài liệu. Kế hoạch truyền thông trong Bảng tính. Phân tích trong Looker. Giờ đây, bạn không chỉ quản lý chiến dịch quảng cáo mà còn quản lý cả một vườn thú.

Giải pháp: Hợp nhất những phần hợp lý và sử dụng một trung tâm điều phối. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của ứng dụng công việc toàn diện ClickUp dành cho các công ty quảng cáo. Đây là nguồn thông tin chiến dịch duy nhất mà nhóm và khách hàng của bạn có thể tin cậy.

41% khách hàng của ClickUp đã sử dụng nó để thay thế ba công cụ trở lên và tiết kiệm chi phí.

Một đánh giá từ G2 xác nhận:

ClickUp cung cấp tính linh hoạt vô song với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian tích hợp sẵn — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hóa sự hợp tác của nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất.

ClickUp cung cấp tính linh hoạt vô song với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ, tài liệu tích hợp, mục tiêu và theo dõi thời gian — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hóa sự hợp tác của nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất.

Với trợ lý AI trên máy tính để bàn của ClickUp, ClickUp Brain MAX, bạn cũng có thể giảm sự mở rộng AI:

Một gói đăng ký, khả năng vô hạnThay vì phải trả tiền riêng cho từng công cụ AI mà bạn sử dụng, Brain MAX thay thế chúng bằng một ứng dụng AI siêu thông minh duy nhất. Trong một phút, bạn đang soạn thảo một tin nhắn phức tạp bằng GPT-5; tiếp theo, bạn chuyển sang Claude để phân tích bối cảnh dài (tất cả từ cùng một cửa sổ "Ask AI"). Bạn không cần phải học các giao diện người dùng khác nhau hoặc ghi nhớ mô hình nào làm gì. Bạn chỉ cần chọn công cụ tốt nhất cho từng công việc — mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc tốn nhiều tiền

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu từ trong ClickUp bằng Brain MAX

Quy trình làm việc nhanh hơn 4 lầnQuên việc gõ phím đi — chỉ cần nói là đủ. Quên việc gõ phím đi — chỉ cần nói là đủ. Talk to Text của Brain MAX biến lời nói của bạn thành tin nhắn, ghi chú sáng tạo, lời nhắc hoặc bản tóm tắt và tài liệu hoàn chỉnh. Đó là hiệu suất gấp 400% so với bàn phím truyền thống. Giờ đây, bạn có thể hoàn thành công việc trong thời hạn không thể thực hiện được!

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Bối cảnh sống ở đây, không phải trong các silo Các công cụ tiếp thị AI tách biệt với nơi làm việc của bạn không biết những gì bạn đã biết. Brain MAX kết nối với tài liệu, công việc, Slack, GitHub, Figma và hơn thế nữa. Khi bạn hỏi, "Trạng thái của thử nghiệm A/B email quan trọng đó thế nào?" — bạn sẽ nhận được câu trả lời, không phải một màn hình trống cần 500 từ để giải thích bối cảnh

Các nhóm thành công nhất là những nhóm nhìn thấy những thách thức này và thiết kế để vượt qua chúng, biến những cạm bẫy tiềm ẩn thành lợi thế cạnh tranh.

Các trường hợp thực tế từ agency: Ứng dụng AI trong triển khai chiến dịch

Hãy cùng khám phá ba nghiên cứu điển hình mới và thực tế về các công ty tiếp thị sử dụng AI để cải thiện đáng kể kết quả chiến dịch. Những ví dụ này cho thấy AI hợp tác với con người như thế nào, giúp các nhóm làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và sáng tạo hơn.

1. Chiến lược Di chuyển & Intuit: “Automagical” - Chiến dịch tự động hóa hoàn hảo

Movement Strategy, một công ty quảng cáo sáng tạo nổi tiếng với việc xây dựng các chiến dịch quảng cáo hấp dẫn, lấy văn hóa làm trọng tâm cho các thương hiệu như Netflix, Warner Bros. và Amazon, đã được Intuit tiếp cận để biến một chủ đề khô khan như tài chính cá nhân thành một trải nghiệm mà mọi người muốn chia sẻ.

Là công ty đứng sau các công cụ tài chính như TurboTax, Credit Karma và QuickBooks, Intuit muốn nhân hóa AI và làm cho tài chính trở nên gần gũi, thậm chí thú vị.

Kết quả là Automagical, một trang web tương tác nơi người dùng tải lên ảnh tự chụp và trả lời một số câu hỏi thú vị về thói quen tài chính của họ. Đằng sau hậu trường, AI tạo ra phân tích các câu trả lời, ghép chúng với hình ảnh và tạo ra hai thứ: một "hào quang tài chính" kỳ quái và một hình đại diện tùy chỉnh phản ánh tính cách tài chính của người dùng.

🎯 Tác động: Hơn 570.000 tương tác và tăng 62% tương tác trên TikTok — minh chứng cho thấy cá nhân hóa tương tác có thể tạo ra sự tương tác sâu sắc với khán giả. ✅ Tại sao điều này quan trọng đối với các agency: AI có thể mang tính cách vào chiến dịch thương hiệu, biến các công cụ phần mềm trừu tượng thành trải nghiệm cảm xúc.

2. Dept & Omoda: Mục tiêu thông minh hơn để giảm tỷ lệ trả hàng

Nhà bán lẻ thời trang Omoda phải đối mặt với tỷ lệ trả hàng cao. Gần 50% doanh thu của họ bị trả lại. Họ đã tìm đến đối tác tại công ty quảng cáo Dept và Google để giải quyết thách thức này.

Làm việc cùng nhau, họ đã xây dựng một mô hình AI dự đoán bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và đơn đặt hàng trong BigQuery, sau đó đẩy khả năng trả hàng theo thời gian thực vào các chiến dịch Google Ads của họ. Điều này cho phép họ ưu tiên các quảng cáo tạo ra nhiều đơn đặt hàng có lợi nhuận cao hơn và ít bị trả hàng hơn.

🎯 Tác động: Mô hình AI dự đoán chính xác tỷ lệ trả hàng cho 70–75% đơn đặt hàng. Kết quả là, Omoda đã giảm 5% tỷ lệ trả hàng và tăng 14% lợi nhuận trên doanh thu từ Google Ads. ✅ Tại sao điều này quan trọng đối với các đại lý: AI không phải lúc nào cũng phải theo đuổi số lần nhấp chuột. AI có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách giúp khách hàng tìm kiếm những khách hàng tốt nhất, không chỉ là bất kỳ khách hàng nào.

3. Ogilvy, Wavemaker & Cadbury: Chiến dịch #MyBirthdaySong

Ogilvy và Wavemaker hợp tác với các nền tảng công nghệ AI tạo ra nội dung (Gan. ai và Uberduck) để mang đến một điều kỳ diệu: mã QR trên bao bì Cadbury kích hoạt một bài hát sinh nhật hoàn toàn được hỗ trợ bởi AI và được cá nhân hóa. Người dùng chọn biệt danh và phong cách âm nhạc, sau đó AI sẽ tạo ra lời bài hát, giai điệu và giọng hát trong thời gian thực.

🎯 Tác động: Hơn 20.000 bài hát được tạo ra trong tuần đầu tiên, với tổng cộng hơn 700.000 tương tác của người dùng. ✅ Tại sao điều này quan trọng đối với các đại lý: AI mở ra một biểu mẫu mới về sự thân thiết với thương hiệu. Cá nhân hóa ở cấp độ này tạo ra sự cộng hưởng cảm xúc, truyền miệng và khả năng chia sẻ — một sự kết hợp mạnh mẽ để nâng cao thương hiệu.

Xu hướng tương lai của AI trong thực thi chiến dịch cho các agency

👀 Bạn có biết? Việc sử dụng AI trong các hàm kinh doanh đã tăng vọt: 78% tổ chức hiện báo cáo sử dụng AI trong ít nhất một hàm và 71% cho biết họ thường xuyên sử dụng AI tạo ra nội dung. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn trái chiều. Chưa đến 30% các nhà lãnh đạo AI cho biết CEO của họ hài lòng với lợi nhuận từ AI.

Khi nói đến chiến dịch AI, các đại lý được thiết lập để kết hợp thử nghiệm nhanh với đo lường nghiêm ngặt, hợp nhất bối cảnh để tránh sự mở rộng quá mức và coi AI như một đồng đội, không phải là sự thay thế.

Hãy cùng tìm hiểu các xu hướng mới nổi:

Trí tuệ nhân tạo tự động (Agentic/Autopilot AI) trở thành hiện thực trong hoạt động kinh doanh

Các công ty quảng cáo đang chuyển từ các thử nghiệm đơn lẻ sang các hệ thống đại lý có khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc nhiều bước (ví dụ: tóm tắt → thử nghiệm các biến thể → giám sát → mở rộng quy mô). McKinsey và các công ty theo dõi khác gọi AI đại lý là xu hướng công nghệ hàng đầu cần chú ý. Điều đó có nghĩa là các chiến dịch sẽ ngày càng được thực hiện với sự tham gia của các “đồng nghiệp ảo” phối hợp công việc giữa các hệ thống.

Các giải pháp đa phương thức, đa mô hình ngôn ngữ (LLM) mang lại lợi thế về ngữ cảnh

Các nhóm sẽ ưu tiên các nền tảng cho phép họ chọn mô hình phù hợp nhất cho công việc (bối cảnh dài, sáng tạo nhanh, tạo mã) và sử dụng đầu vào bằng giọng nói hoặc hình ảnh, thay vì phải xử lý hàng tá giao diện người dùng riêng biệt và đối phó với sự phát triển quá nhanh của AI. Điều này thúc đẩy sự hợp nhất và duy trì bối cảnh tốt hơn trong các bản tóm tắt, tài sản và phân tích.

Kỹ năng của con người sẽ chuyển từ sản xuất sang điều phối và đánh giá

Khi AI ngày càng hoàn thiện trong việc tạo/lập nội dung, các nhà tiếp thị con người sẽ cần phải cải thiện khả năng điều phối và đánh giá. Chúng ta sẽ cần biết cách hướng dẫn máy móc, quyết định ý tưởng nào cần phát triển và kết nối các phần do AI tạo ra thành các chiến dịch gắn kết.

Lợi thế cạnh tranh thực sự không nằm ở việc gõ lệnh, mà ở việc thiết kế hệ thống, giải thích kết quả và đảm bảo hệ thống phù hợp với thương hiệu, chiến lược và đạo đức. Nói tóm lại, AI sẽ làm nhiều việc hơn trong quá trình tạo ra sản phẩm; con người sẽ làm nhiều việc hơn trong quá trình tạo ra ý nghĩa.

Kết luận cuối cùng? Các công ty quảng cáo tích hợp các khả năng AI vào một không gian làm việc theo ngữ cảnh (LLM + lịch sử tài sản + tự động hóa dựa trên AI ) sẽ có thể hoạt động nhanh hơn và có thể tính phí cao hơn cho dịch vụ đáng tin cậy.

Từ xu hướng đến thói quen: Biến AI thành lợi thế cạnh tranh của agency bạn

Dấu hiệu đã rõ ràng.

Khi nói đến thực hiện chiến dịch thông minh, mục tiêu của bạn nên là tích hợp AI vào quy trình làm việc một cách tự nhiên đến mức khách hàng hầu như không nhận thấy công nghệ, chỉ thấy kết quả.

Các công ty quảng cáo sẽ chiếm ưu thế có thể không sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, nhưng họ sẽ có khả năng điều phối con người, quy trình và AI như thể họ là một nhóm duy nhất, được điều phối nhịp nhàng. Điều đó có nghĩa là ít hơn sự cô lập, ít hơn công việc bận rộn và tập trung hơn vào những thay đổi sáng tạo lớn để giành được và giữ chân khách hàng.

Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng. Đây không chỉ là một tiện ích bổ sung AI nữa, mà là ứng dụng tất cả trong một cho công việc và AI. Brain MAX cung cấp cho bạn nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong một nền tảng duy nhất

Talk to Text cung cấp tính năng ghi lại ý tưởng ngay lập tức

Tìm kiếm theo ngữ cảnh trên toàn bộ không gian làm việc của bạn giúp tiết kiệm thời gian và

Autopilot Agents tự động hóa quy trình phê duyệt thành hành động một cách mượt mà Với ClickUp, bạn sẽ có thể thực hiện toàn bộ vòng đời chiến dịch của mình — từ ý tưởng đến tối ưu hóa — trong một không gian làm việc thông minh, kết nối.

Nếu bạn chỉ có thể nhớ một điều từ hướng dẫn này, hãy nhớ điều này: bắt đầu từ những bước nhỏ, đo lường mọi thứ, tối ưu hóa hệ thống của bạn và luôn đặt sự sáng tạo vào trung tâm của mọi hoạt động. Tương lai đang đến rất nhanh.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để có được kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu, thay vì trốn tránh nó.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Thực thi chiến dịch AI là gì?

Thực hiện chiến dịch AI bao gồm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để lập kế hoạch, tạo, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị. AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, cải thiện khả năng nhắm mục tiêu và đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong khi vẫn giữ chiến lược của con người ở vị trí chủ đạo.

2. AI có thể giúp cá nhân hóa chiến dịch quy mô lớn không?

Có. AI có thể phân khúc đối tượng, điều chỉnh nội dung sáng tạo và gửi tin nhắn cá nhân hóa đến hàng nghìn người, đồng thời duy trì tính nhất quán của thương hiệu và đo lường hiệu quả công việc.

3. AI có thể giúp giảm thời gian ra mắt chiến dịch của khách hàng không?

Chắc chắn rồi. Bằng cách tự động hóa các bản tóm tắt, tạo/lập tài sản, phê duyệt và quy trình triển khai, AI có thể cắt giảm thời gian ra mắt từ vài tuần xuống vài ngày, thậm chí vài giờ.

4. AI có thể thay thế quản lý chiến dịch không?

Không. AI là một trợ lý mạnh mẽ, nhưng các nhà quản lý chiến dịch cung cấp định hướng chiến lược, sáng tạo, sự phối hợp với khách hàng và khả năng phán đoán mà AI không thể sao chép.