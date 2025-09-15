10 mẫu kế hoạch sprint Asana cho các nhóm Agile

Trong các dự án Agile, một chút công việc chưa hoàn thành có thể trông vô hại cho đến khi nó trở thành thói quen. Nhiều nhóm phải đối mặt với tình trạng tràn sprint và rơi vào tình trạng dự đoán bị suy giảm cùng áp lực giao hàng ngày càng gia tăng.

Nguyên nhân? Thường là do ưu tiên không rõ ràng, cam kết quá mức hoặc thiếu cấu trúc trong kế hoạch sprint.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng một mẫu kế hoạch sprint chuyên dụng có thể là một bước ngoặt. Các mẫu kế hoạch sprint của Asana giúp bạn xác định kích thước chính xác của khối lượng công việc, duy trì sự hiển thị về ưu tiên và đảm bảo danh sách công việc được xử lý theo cách giảm thiểu việc chuyển tiếp, giúp nhóm của bạn bắt đầu (và hoàn thành) mỗi sprint một cách mạnh mẽ.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu kế hoạch sprint tốt nhất của Asana để giúp bạn chuyển đổi từ “chúng ta sẽ làm điều đó trong sprint tiếp theo” thành “đã hoàn thành và giao hàng”

Các mẫu kế hoạch sprint tốt nhất trong Asana và ClickUp

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lập kế hoạch sprint Asana tốt?

Một mẫu kế hoạch sprint Asana được thiết kế tốt giúp bạn đồng bộ hóa nhóm, tạo bản đồ mục tiêu sprint và tập trung vào những công việc quan trọng nhất. Nó giúp việc phân công công việc, đặt ngày đáo hạn, đang theo dõi tiến độ và đánh giá những gì đã thành công trong sprint trước đó trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý trong các mẫu kế hoạch sprint hàng đầu của Asana để quản lý công việc hiệu quả:

Mục tiêu và mục tiêu rõ ràng cho sprint: Mẫu lập kế hoạch sprint nên giúp bạn xác định và định nghĩa thành công trông như thế nào cho sprint sắp tới

Các câu chuyện người dùng và mục backlog được định nghĩa: Nó nên ghi lại các tính năng hoặc bản sửa lỗi có giá trị nhất bằng cách chia nhỏ backlog sản phẩm thành các câu chuyện người dùng có thể thực hiện được

Phân công công việc dựa trên sức chứa: Mẫu này nên giúp phân công công việc dựa trên khả năng sẵn sàng của từng thành viên trong nhóm để duy trì khối lượng công việc cân bằng

*ngày đáo hạn và ưu tiên: Nó phải giúp bạn đặt hạn chót và xếp hạng công việc theo ưu tiên để duy trì lịch trình sprint đúng tiến độ và giảm bớt mệt mỏi do phải đưa ra quyết định liên tục

Phần đánh giá sprint: Mẫu lập kế hoạch sprint nên bao gồm không gian để theo dõi các công việc đã hoàn thành, ghi chép phản hồi và kế hoạch các mục hành động cho cuộc họp sprint tiếp theo

Cấu trúc sẵn sàng cho hợp tác: Nó nên cho phép các thành viên trong nhóm, Scrum Master và các bên liên quan để lại bình luận, chia sẻ ý tưởng và cập nhật thông tin về chi tiết dự án

Các mẫu kế hoạch sprint Asana hàng đầu bạn nên tham khảo

Dưới đây là các mẫu kế hoạch sprint Asana tốt nhất để xác định ưu tiên, tạo trách nhiệm và đạt được thành công:

1. Mẫu Danh sách công việc sản phẩm Asana

qua Asana

Mẫu Danh sách Công việc Sản phẩm Asana là một khung sườn có thể tái sử dụng để tạo danh sách công việc sản phẩm Agile, được phân chia rõ ràng theo ưu tiên. Điều này đảm bảo các nhóm sản phẩm thực hiện các công việc đúng lúc, tối ưu hóa quá trình kế hoạch sprint và tinh chỉnh danh sách công việc. Sử dụng nó để duy trì danh sách công việc sản phẩm nhất quán trên nhiều sản phẩm và đảm bảo mỗi công việc riêng lẻ có đầy đủ thông tin cần thiết để nhà phát triển hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp các công việc vào danh sách công việc ưu tiên cho các dự án mới

Tối ưu hóa việc cập nhật trạng thái, giúp mọi người luôn được thông tin một cách dễ dàng

Tự động hóa các công việc thường xuyên để giải phóng thời gian miễn phí cho nhóm của bạn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và các chuyên gia Agile trong lĩnh vực công nghệ, phát triển phần mềm hoặc bất kỳ ngành nào cần giao hàng sản phẩm đều đặn

2. Mẫu đánh giá sprint Asana

qua Asana

Mẫu đánh giá sprint Asana được thiết kế để giúp các nhóm Agile quản lý lịch trình đánh giá sprint và đang theo dõi các hành động tiếp theo. Nó đảm bảo rằng các cuộc thảo luận của bạn luôn đi đúng hướng và những thông tin quý giá dẫn đến những cải tiến quy trình cụ thể cho các sprint trong tương lai.

Bằng cách cung cấp một khung làm việc rõ ràng cho phản hồi và các nhiệm vụ cụ thể, mẫu này giúp tổ chức các ý tưởng sáng tạo của nhóm một cách hiệu quả hơn. Cuối cùng, nó giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tiêu chuẩn hóa quy trình đánh giá lại của nhóm.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng lịch trình cho buổi đánh giá sau sprint để có các cuộc thảo luận rõ ràng và tập trung vào hành động

Theo dõi phản hồi về những điều đã làm tốt và những điều chưa tốt, để làm cơ sở cho các sprint tiếp theo

Tạo và giao mục trực tiếp từ các thông tin phân tích

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm Agile và Scrum, nhóm phát triển sản phẩm và quản lý dự án tập trung vào cải tiến liên tục và tối ưu hóa quy trình sprint của họ

👀 Bạn có biết? 24,6% tổ chức hiện nay sử dụng các phương pháp Agile như Scrum, trong khi 31,5% sử dụng mô hình kết hợp (Agile + dự đoán).

3. Mẫu lập kế hoạch sprint Asana

qua Asana

Mẫu lập kế hoạch sprint Asana giúp các đội Agile lập kế hoạch, quản lý và đang theo dõi các sprint một cách hiệu quả. Nó cung cấp cấu trúc cần thiết để ưu tiên các công việc, đánh giá sức chứa của nhóm và đảm bảo công việc tiến độ suôn sẻ từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến khi hoàn thành.

Mẫu này đảm bảo kế hoạch sprint của bạn phản ánh chính xác công việc thực tế của nhóm, tránh tình trạng cam kết quá mức và tối ưu hóa hiệu quả. Nó cung cấp một hệ thống ghi chép trung tâm cho tất cả các công việc, hạn chót và cập nhật, loại bỏ công việc trùng lặp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi công việc qua tất cả các giai đoạn của sprint một cách dễ dàng

Hiển thị sprint của bạn dưới nhiều chế độ xem linh hoạt, chẳng hạn như danh sách, bảng, dòng thời gian và lịch

Tiêu chuẩn hóa cách quản lý và đang theo dõi các mục trong backlog để đảm bảo thông tin nhất quán trên toàn nhóm

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm phát triển Agile, quản lý dự án và đội ngũ sản phẩm trong lĩnh vực phần mềm, kỹ thuật và bất kỳ trường nào sử dụng sprint để thực hiện dự án hiệu quả

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu kế hoạch sprint của Asana có thể giúp bạn lập kế hoạch công việc, xác định ưu tiên và hình dung sprint của mình. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý—bạn vẫn phải tự giải thích bản mô tả dự án, chia nhỏ thành các câu chuyện và quyết định những gì thực tế cho sprint tiếp theo. Thay vì mất hàng giờ để phân tích một bản yêu cầu, hãy dán nó vào ClickUp Brain- trợ lý AI làm việc toàn diện nhất thế giới - và nhận ngay một kế hoạch sprint sẵn sàng trong vài giây, bao gồm các câu chuyện người dùng được ưu tiên, ước tính nỗ lực và bản đồ phụ thuộc. Tạo kế hoạch sprint chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

4. Mẫu Phát triển Sản phẩm Asana

qua Asana

Mẫu Phát triển Sản phẩm Asana tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình phát triển sản phẩm của bạn từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt. Nó giúp bạn hợp tác hiệu quả với các nhóm đa chức năng, đang theo dõi tiến độ một cách minh bạch và giữ cho tất cả các bên liên quan được thông tin đầy đủ trong một nền tảng tập trung.

Mẫu này giúp giảm thiểu nhầm lẫn và lỗi bằng cách cung cấp một bộ bước nhất quán cho tất cả mọi người tuân theo, từ đó nâng cao hiệu quả và đảm bảo các công việc quan trọng được hoàn thành đúng tiến độ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại tất cả các công việc dự án, bao gồm cả các công việc liên hàm, để tránh bỏ sót bước và trì hoãn thực hiện

Tối ưu hóa quy trình để giảm thiểu công việc làm lại và nỗ lực lãng phí

Kết nối các tích hợp và quy trình làm việc trong một không gian dễ truy cập cho tất cả các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và các bộ phận đa chức năng trong mọi ngành nghề mong muốn mang lại cấu trúc và hiệu quả cho chu kỳ phát triển sản phẩm của họ

5. Mẫu kế hoạch kiểm thử khả dụng Asana

qua Asana

Mẫu Kế hoạch Kiểm thử Tính thân thiện với người dùng Asana giúp tối ưu hóa các phiên nghiên cứu người dùng và kiểm thử tính thân thiện với người dùng. Nó giúp bạn tạo ra và lặp lại các quy trình nhất quán, tiết kiệm thời gian quý báu khi cài đặt từng phiên nghiên cứu và đảm bảo dữ liệu của bạn đáng tin cậy và chính xác.

Bằng cách sử dụng mẫu này, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro từ các thí nghiệm không nhất quán, giúp bạn tập trung hơn vào việc phân tích kết quả. Mẫu này khuyến khích lập kế hoạch hiệu quả, đưa ra giả thuyết và chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đó làm cho nỗ lực nghiên cứu người dùng của bạn trở nên có tác động hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lập bản đồ các giai đoạn kế hoạch, bao gồm các giả thuyết và yêu cầu của người tham gia

Theo dõi, ưu tiên và chia sẻ thông tin để nhận diện xu hướng theo thời gian

Tạo các phiên nghiên cứu nhất quán, tránh việc phải làm lại từ đầu mỗi lần

🔑 Phù hợp cho: Các nhà nghiên cứu UX, nhóm sản phẩm và chuyên gia tiếp thị thường xuyên thực hiện các phiên kiểm tra khả năng sử dụng và nghiên cứu người dùng để thu thập thông tin về đối tượng mục tiêu

➡️ Xem thêm: Cách lập kế hoạch và triển khai sprint với năng suất cao

6. Mẫu kế hoạch dự án Agile Asana

qua Asana

Mẫu kế hoạch dự án Agile của Asana giúp nhóm của bạn tổ chức các công việc trên bảng Kanban trực quan, cho phép xem nhanh các giai đoạn của dự án. Nó giúp đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch dự án bằng cách đảm bảo tổ chức nhất quán và khả năng hiển thị tiến độ.

Mẫu này giúp nhóm của bạn hợp tác thời gian thực bằng cách hiển thị công việc đang thực hiện và cung cấp báo cáo tự động hóa, loại bỏ tài liệu dự án lỗi thời.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các công việc di chuyển qua các giai đoạn “việc cần làm”, “tiến độ” và “đã xong” một cách dễ dàng

Xác định các điểm kiểm tra quan trọng của dự án bằng cách sử dụng các cột mốc

Quản lý các mối quan hệ phụ thuộc của công việc, xác định những yếu tố khối công việc của nhóm và thực hiện các bước để giải quyết chúng

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm Agile, nhà phát triển phần mềm, quản lý sản phẩm và nhóm tiếp thị để quản lý các dự án lặp lại và nâng cao sự hợp tác

7. Mẫu lập kế hoạch chiến lược Asana

qua Asana

Mẫu lập kế hoạch chiến lược Asana đóng vai trò như bản đồ hướng dẫn, kết nối sứ mệnh và tầm nhìn tổng thể của công ty với các công việc cụ thể có thể thực hiện để hiện thực hóa chúng. Đây là công cụ thiết yếu để xác định ưu tiên và đảm bảo mọi nỗ lực đều hỗ trợ mục tiêu kinh doanh cuối cùng của bạn.

Mẫu này cũng cho phép điều chỉnh nhanh chóng kế hoạch của bạn, tối ưu hóa công việc liên chức năng và đảm bảo mọi người đều nắm rõ ưu tiên của mình, từ đó giảm thời gian chờ đợi các chỉ đạo.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối công việc hàng ngày trực tiếp với mục tiêu của công ty để có mục đích rõ ràng

Lập kế hoạch sức chứa và đánh giá khối lượng công việc và tài nguyên một cách dễ dàng

Theo dõi tiến độ dự án một cách nhanh chóng và quản lý các phụ thuộc một cách dễ dàng

🔑 Phù hợp cho: Doanh nghiệp mới thành lập, các công ty đã establecished có kế hoạch phát triển lâu dài và các tổ chức phi lợi nhuận mong muốn tăng cường tính minh bạch với các bên liên quan về tác động và mục tiêu của họ

8. Mẫu lập kế hoạch sức chứa Asana

qua Asana

Mẫu lập kế hoạch sức chứa Asana đảm bảo bạn có đủ nguồn lực nhóm để hoàn thành các công việc đúng hạn. Mẫu này liệt kê các nguồn lực khóa của bạn, cho phép tính toán số giờ có sẵn và đã được phân công của họ, đồng thời đang theo dõi trạng thái sử dụng quá mức hoặc thiếu hụt thông qua các trạng thái được mã hóa màu.

Nó không chỉ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch mà còn giúp thích ứng với các thay đổi một cách linh hoạt, loại bỏ nhu cầu phải bắt đầu lại từ đầu cho mỗi dự án mới.

Bạn có thể theo dõi liên tục sức chứa của nhóm trong thời gian thực, điều chỉnh phạm vi dự án, thêm thành viên vào nhóm hoặc kéo dài dòng thời gian khi cần thiết.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cập nhật yêu cầu về sức chứa, khả năng sẵn sàng của nhóm và thời hạn trong thời gian thực

Kế hoạch sức chứa của nhóm ngay tại nơi công việc diễn ra

Chia sẻ thông tin về sức chứa của nhóm với các bên liên quan dự án và thành viên nhóm để đảm bảo tính minh bạch

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và quản lý nguồn lực trong các agency sáng tạo, bộ phận IT và đội ngũ marketing mong muốn tối ưu hóa khả năng làm việc của nhóm và ngăn chặn các điểm nghẽn trong dự án

9. Mẫu cuộc họp khởi động Asana

qua Asana

Bạn muốn lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi cuộc họp khởi động trong một địa điểm trung tâm?

Mẫu cuộc họp khởi động Asana giúp tối ưu hóa quy trình khởi động bằng cách cung cấp tất cả các công cụ cần thiết. Sử dụng nó để chia sẻ lịch trình, phân công mục và thậm chí ghi chú chi tiết cuộc họp. Điều này giúp tập trung tất cả thông tin cho các bên liên quan, đảm bảo mọi người đều được thông tin đầy đủ và sẵn sàng khi công việc thực sự bắt đầu.

Lợi ích lớn nhất? Bạn có thể dễ dàng sao chép và sử dụng nó như một bản mẫu cho tất cả các dự án mới của mình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Dễ dàng chia sẻ vai trò trong cuộc họp và các mục trong chương trình nghị sự mà không cần sao chép thông tin hoặc thêm công việc thừa vào danh sách công việc của bạn

Giao chủ đề thảo luận cho các thành viên, làm rõ trách nhiệm và đảm bảo tính trách nhiệm

Dễ dàng cập nhật các mục trong chương trình họp khi ưu tiên dự án thay đổi theo thời gian

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và bất kỳ ai khởi động dự án mới trong bất kỳ ngành nào, đảm bảo khởi đầu nhất quán và hiệu quả mỗi lần

➡️ Xem thêm: Mẫu quản lý dự án Asana miễn phí

10. Mẫu Kế hoạch Quản lý Phạm vi Dự án Asana

qua Asa n a

🧠 Thông tin thú vị: Sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến 40% dự án trong các tổ chức không chú trọng đến kỹ năng mềm, so với 28% trong các tổ chức ưu tiên chúng.

Mẫu Kế hoạch Quản lý Phạm vi Dự án Asana đảm bảo rằng phạm vi dự án, các sản phẩm đầu ra và dòng thời gian được xác định rõ ràng và duy trì nhất quán trong suốt dự án. Nó giúp ngăn chặn sự mở rộng phạm vi và đảm bảo tất cả các bên liên quan đồng thuận về kỳ vọng của dự án.

Lợi ích chính của việc sử dụng mẫu này là tiêu chuẩn hóa quy trình quản lý phạm vi trên tất cả các dự án của bạn. Nó giúp thu hút sự ủng hộ của các bên liên quan và cho phép các thành viên mới trong nhóm nhanh chóng hiểu và quản lý dự án.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các công việc phức tạp thành các công việc con dễ quản lý

Đang theo dõi tiến độ dự án so với dòng thời gian dự kiến một cách hiệu quả

Xác định và ghi chép những gì nằm ngoài phạm vi dự án, để kế hoạch của bạn không quá chi tiết

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm sản phẩm và các agency marketing thực hiện các dự án có các deliverable được định rõ, giúp họ quản lý kỳ vọng và ngăn chặn sự mở rộng phạm vi

➡️ Xem thêm: Cách xuất dự án Asana sang các ứng dụng khác

*những giới hạn của Asana cần lưu ý

Asana có giao diện hiện đại, đơn giản và được trang bị nhiều tính năng giúp các nhóm tổ chức công việc, lập kế hoạch sprint và duy trì tiến độ. Đó là lý do tại sao Asana được các nhóm Agile ưa chuộng. Tuy nhiên, khi nhóm của bạn phát triển hoặc các dự án trở nên phức tạp hơn, bạn có thể bắt đầu nhận thấy một số vấn đề trong quy trình làm việc.

Dưới đây là một số giới hạn phổ biến của Asana mà bạn nên lưu ý:

hỗ trợ giới hạn cho các khung làm việc Agile cụ thể: *Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh Asana để hỗ trợ các quy trình làm việc Agile, nó không cung cấp các tính năng gốc như ước tính điểm câu chuyện và biểu đồ tốc độ sprint. Bạn sẽ cần các giải pháp thay thế hoặc tích hợp để có đầy đủ chức năng Agile

báo cáo và phân tích giới hạn: *Các bảng điều khiển cơ bản có sẵn, nhưng nếu bạn muốn tạo ra những phân tích sâu sắc, xu hướng tốc độ hoặc hiệu suất của nhóm qua nhiều sprint, bạn có thể thấy các công cụ báo cáo của Asana có giới hạn

không có biểu đồ Gantt thực sự trong kế hoạch miễn phí: *Bạn sẽ không có quyền truy cập vào các dòng thời gian theo phong cách Gantt trừ khi bạn sử dụng kế hoạch trả phí. Điều này là một nhược điểm đối với các nhóm cần có chế độ xem tổng quan về các sprint chồng chéo hoặc các phụ thuộc giữa các nhóm mà không phải trả tiền cho các tính năng không cần thiết khác

Tự động hóa quy trình làm việc là cơ bản: Asana cho phép bạn tự động hóa một số tác vụ, nhưng thiếu sức mạnh của logic điều kiện nâng cao hoặc các kích hoạt tùy chỉnh có trong các nền tảng tập trung vào tự động hóa hơn

Các mẫu Asana thay thế hàng đầu để khám phá

Những giới hạn mà chúng ta vừa thảo luận là lý do tại sao nhiều nhóm tìm kiếm các mẫu Asana thay thế —hoặc được tùy chỉnh riêng hoặc có sẵn qua các nền tảng của bên thứ ba—để có được sự linh hoạt cao hơn, tự động hóa thông minh hơn và khả năng tích hợp tốt hơn.

Đó chính là nơi ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, phát huy thế mạnh. Nó được thiết kế dành cho các nhóm Agile, Scrum Masters, quản lý dự án và chủ sở hữu sản phẩm cần nhiều quyền kiểm soát, tính hiển thị và khả năng tùy chỉnh. Dù bạn đang quản lý sức chứa sprint, phân bổ điểm câu chuyện hay đang theo dõi mục tiêu sprint, ClickUp đều đáp ứng đầy đủ.

Với hơn 1.000 mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh, ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa các sprint của mình — tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Dưới đây là một số mẫu kế hoạch sprint của ClickUp để giúp nhóm của bạn lập kế hoạch hiệu quả hơn và triển khai nhanh chóng hơn:

1. Mẫu lập kế hoạch sprint Agile ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch sprint, phân công công việc và đang theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch sprint Agile của ClickUp

Cần một cách tốt hơn để quản lý các sprint Agile diễn ra nhanh chóng mà không bỏ sót bất kỳ công việc nào? Mẫu kế hoạch sprint Agile của ClickUp được thiết kế để giữ cho toàn bộ nhóm của bạn đồng bộ, tập trung và đi đúng hướng, bất kể độ phức tạp của dự án hay thời hạn gấp rút.

Nó kết hợp tất cả những gì bạn yêu thích về các mẫu lập kế hoạch sprint trong Asana—công việc đang theo dõi, hợp tác, hiển thị—và bổ sung các tùy chỉnh sâu hơn, tự động hóa và các tính năng đặc thù cho Agile. Với mẫu ClickUp này, bạn có thể tối ưu hóa toàn bộ vòng đời sprint và điều chỉnh ngay lập tức khi nhu cầu dự án thay đổi.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ ràng mục tiêu sprint của bạn với ClickUp Goals để đồng bộ hóa nhóm ngay từ ngày đầu tiên

Ưu tiên các công việc một cách hiệu quả để quản lý phạm vi và tránh quá tải cho bất kỳ ai

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực một cách dễ dàng thông qua các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc theo dõi cập nhật

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm Agile, quản lý sản phẩm và Scrum Master trong lĩnh vực công nghệ, SaaS hoặc startup quản lý các dự án phức tạp và chu kỳ sprint lặp đi lặp lại

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để phân tích tiến độ dự án ngay lập tức, xác định các rào cản và tạo kế hoạch sprint có thể thực hiện được. Thẻ AI cho phép bạn xem xét hoạt động của nhóm, đánh dấu các công việc quá hạn và ưu tiên các mục quan trọng cho việc ra mắt bằng các tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp toàn bộ dự án của bạn luôn trên đúng hướng với các thông tin và đề xuất thông minh! Xác định và tóm tắt các thành tựu, bước tiếp theo, rủi ro và các rào cản cho từng dự án của bạn với AI Cards

2. Mẫu lập kế hoạch sprint Scrum ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và quản lý mọi sprint Scrum một cách hiệu quả với mẫu lập kế hoạch sprint Scrum của ClickUp

Thực hiện các dự án Agile và Scrum mà không có cấu trúc là con đường nhanh nhất dẫn đến việc không đạt được tiến độ và mệt mỏi của nhóm. Tuy nhiên, mẫu kế hoạch sprint Scrum của ClickUp mang lại trật tự cho sự hỗn loạn bằng cách cung cấp một không gian hoàn toàn tùy chỉnh, nơi bạn có thể lập kế hoạch sprint, đang theo dõi công việc và đạt được mục tiêu cùng nhau.

Nó bao gồm các tính năng cơ bản mà bạn mong đợi từ một mẫu kế hoạch sprint của Asana, như đặt mục tiêu, theo dõi công việc và hợp tác thời gian thực, nhưng còn đi xa hơn nữa. Với các trường dữ liệu tích hợp dành riêng cho sprint, quản lý vé tốt hơn và quy trình làm việc linh hoạt hơn, mẫu ClickUp này giúp nhóm Scrum của bạn hoàn thành công việc chất lượng cao như một quy tắc chứ không phải là ngoại lệ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gửi và quản lý các ticket sprint mà không làm mất bối cảnh hoặc ưu tiên

Hiển thị cấu trúc công việc một cách dễ dàng để tối ưu hóa việc thực hiện sprint

Theo dõi tiến độ của nhóm một cách nhất quán trên các backlog, công việc và các mục hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Scrum Masters, Huấn luyện viên Agile và các nhóm phát triển phần mềm, CNTT hoặc các công ty dựa trên sản phẩm quản lý các dự án có tiến độ nhanh và chu kỳ phát hành lặp đi lặp lại

3. Mẫu Backlogs và Sprint của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý sprint, backlog, lỗi và hợp tác nhóm bằng mẫu ClickUp Backlogs and Sprints

Cảm thấy quá tải khi phải xử lý danh sách công việc sản phẩm, kế hoạch sprint và cập nhật cho nhóm? Mẫu ClickUp Backlogs and Sprints chính là giải pháp bạn cần. Nó được thiết kế để tiết kiệm thời gian, giảm bớt sự nhầm lẫn và cung cấp cái nhìn toàn diện về quy trình kế hoạch sprint của bạn.

Dù bạn đang theo dõi mục tiêu sprint, tinh chỉnh các mục trong backlog hay giải quyết lỗi, mẫu này sẽ đơn giản hóa mọi bước. Nó giống như có toàn bộ hệ sinh thái sprint (kế hoạch, giao tiếp, theo dõi công việc và báo cáo) trong một nền tảng duy nhất.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tổ chức và cập nhật backlog một cách dễ dàng để chuẩn bị cho các sprint tương lai

Lập kế hoạch và đang theo dõi sprint một cách rõ ràng để dễ dàng hình dung từng giai đoạn

Gửi và quản lý báo cáo lỗi một cách nhanh chóng ngay trong mẫu mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn

🔑 Phù hợp cho: Scrum Masters, các nhóm sản phẩm Agile và các nhóm phát triển quản lý các bản phát hành phần mềm lặp đi lặp lại, phát triển sản phẩm với tốc độ nhanh hoặc danh sách công việc dài hạn trong các công ty công nghệ và SaaS

Dưới đây là chia sẻ của Vani Gupta, Kỹ sư Phần mềm tại Hiver, về việc sử dụng ClickUp cho kế hoạch sprint:

Nó cực kỳ phù hợp cho việc lập kế hoạch công việc của nhóm, kế hoạch sprint, đang theo dõi công việc và phân công chúng cho các thành viên. Nó rất tốt cho quản lý công việc. Nó khá hữu ích cho việc duy trì một danh sách công việc lớn và thêm N số công việc vào bất kỳ danh sách công việc nào.

Nó cực kỳ phù hợp cho việc lập kế hoạch công việc của nhóm, kế hoạch sprint, đang theo dõi công việc và phân công chúng cho các thành viên. Nó rất tốt cho quản lý công việc. Nó khá hữu ích cho việc duy trì một danh sách công việc lớn và thêm N số công việc vào bất kỳ danh sách công việc nào.

4. Mẫu Sprint ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các sprint rõ ràng, tập trung và hợp tác với mẫu Sprint của ClickUp

Mẫu Sprint của ClickUp là công cụ tất cả trong một giúp bạn thực hiện các chu kỳ sprint hiệu quả, tập trung và hướng đến kết quả. Nó cung cấp các lợi ích cốt lõi mà bạn mong đợi từ các công cụ như Asana, nhưng với sự linh hoạt cao hơn, phân loại tác vụ chi tiết hơn và các tính năng tích hợp sẵn có thể điều chỉnh theo phong cách sprint của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ ràng mục tiêu sprint để nâng cao sự tập trung và trách nhiệm

Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm một cách hiệu quả để cân bằng khối lượng công việc

Đang theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực để phát hiện các rào cản sớm

🔑 Phù hợp cho: Các đội Scrum, nhóm sản phẩm Agile, nhà phát triển phần mềm và các công ty thiết kế muốn thực hiện các chu kỳ sprint có cấu trúc và duy trì động lực của nhóm trong các dự án hợp tác diễn ra nhanh chóng

5. Mẫu sự kiện sprint Agile ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các sự kiện sprint Agile với sự hiển thị đầy đủ của toàn nhóm bằng mẫu sự kiện sprint Agile của ClickUp

Mẫu sự kiện sprint Agile của ClickUp giúp bạn tạo kế hoạch và dòng thời gian rõ ràng cho tất cả các sự kiện sprint. Đây là công cụ không thể thiếu để tăng cường tính hiển thị và duy trì sự đồng bộ của nhóm từ giai đoạn khởi động đến đánh giá. Sử dụng nó để đơn giản hóa toàn bộ chu kỳ sprint đồng thời nâng cao sự hợp tác giữa các vai trò.

Khác với các hệ thống cứng nhắc, mẫu ClickUp này cung cấp không gian linh hoạt để ghi chép cuộc họp, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả, tất cả trong một nơi. Trong khi các mẫu Asana cung cấp khả năng hiển thị tương tự, ClickUp đi một bước xa hơn với các chế độ xem linh hoạt (từ danh sách công việc và bảng đến lịch), tự động hóa thông minh (với các Trợ lý Tự động Hóa Được Xây Dựng Sẵn và tùy chỉnh) và tài liệu tập trung cho mọi nghi thức Agile.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Dễ dàng lập kế hoạch cho các buổi họp Agile với các quy trình đang theo dõi cuộc họp tích hợp sẵn, chẳng hạn như cuộc họp hàng ngày và công cụ ghi chú AI ClickUp tích hợp

Giao công việc sprint một cách dễ dàng với nhiệm vụ ClickUp, để mỗi hành động đều có người chịu trách nhiệm

Theo dõi kết quả cuộc họp một cách thông minh để thực hiện các hoạt động theo dõi và đánh giá sau sprint

🔑 Phù hợp cho: Các Scrum Master, huấn luyện viên Agile và các nhóm dự án đa chức năng trong lĩnh vực công nghệ, tiếp thị và phát triển sản phẩm cần một hệ thống đáng tin cậy để lập kế hoạch, đang theo dõi và đánh giá các sự kiện sprint định kỳ một cách hiệu quả

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Điều đó tương đương với gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không yêu cầu nhiều suy nghĩ chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). Các trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Từ việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email cho đến tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa chỉ trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

6. Mẫu đánh giá sprint ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuyển đổi phản hồi sprint thành hành động bằng cách sử dụng mẫu ClickUp Sprint Retrospective

Buổi đánh giá sprint là nơi nhóm phản ánh, học hỏi và phát triển. Mẫu đánh giá sprint ClickUp giúp việc thu thập phản hồi, xác định thành công và điểm yếu, và biến những nhận thức đó thành những cải tiến thực tế trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi các công cụ như Asana đang theo dõi phản hồi, ClickUp nâng cao trải nghiệm với các danh mục có cấu trúc, các bước hành động cụ thể và các tính năng hợp tác tích hợp sẵn. Dù bạn đang tổ chức một buổi retro nhanh chóng hay một cuộc thảo luận sâu sắc, mẫu này đảm bảo các buổi retro sprint của bạn sẽ có ý nghĩa, hiệu quả và hướng đến kết quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Dễ dàng thu thập phản hồi từ nhóm về những gì đã là công việc và những gì chưa là công việc

Phân loại thông tin nhanh chóng để nhận diện xu hướng xuyên suốt các sprint

Giao các công việc theo dõi nhanh chóng để không bỏ sót bất kỳ hành động nào

🔑 Phù hợp cho: Các Scrum Master, Huấn luyện viên Agile và các nhóm sản phẩm trong lĩnh vực phát triển phần mềm hoặc công nghệ, mong muốn nâng cao năng suất nhóm thông qua việc phản ánh sprint đều đặn và áp dụng các thực hành cải tiến liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm cho các buổi đánh giá sau sprint thực sự có năng suất? Đừng chỉ than phiền; hãy cấu trúc cuộc thảo luận để xác định những thành công, lĩnh vực cần cải thiện và các bước hành động cụ thể. ClickUp Bảng trắng là công cụ tuyệt vời để brainstorming cộng tác và phân loại phản hồi một cách trực quan thành “Những điều đã làm tốt”, “Những điều cần cải thiện” và “Các mục hành động”. Phương pháp trực quan này giúp nhóm của bạn tập trung và tạo ra những cải tiến cụ thể từ mỗi phiên họp! ✅

7. Mẫu Sprint Đơn Giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, ưu tiên và triển khai sprint một cách dễ dàng với mẫu ClickUp Simple Sprints

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp gọn gàng, sẵn sàng sử dụng cho kế hoạch sprint mà không cần lo lắng về sự rườm rà, mẫu Simple Sprints của ClickUp chính là điều mà nhóm của bạn cần. Nó giúp bạn tập trung vào công việc, ưu tiên những điều quan trọng nhất và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Trong khi Asana có bảng tác vụ và chế độ xem, ClickUp đi xa hơn bằng cách cho phép bạn gán rủi ro, tự động hóa thay đổi trạng thái và đang theo dõi mọi chi tiết trên các chế độ xem Danh sách công việc và Bảng mà không cần thiết lập thủ công. Điều này có nghĩa là ít thời gian dành cho cấu hình hơn và nhiều thời gian hơn để xây dựng, hợp tác và mang lại kết quả thực tế.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao quyền sở hữu ngay lập tức để mọi người đều rõ trách nhiệm của mình

Đang theo dõi rủi ro theo thời gian thực để quản lý các rào cản trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Ưu tiên các tính năng một cách hiệu quả với tính năng sắp xếp và gắn thẻ tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm, nhóm phát triển startup và các nhà tiếp thị Agile cần một khung làm việc sprint nhẹ nhàng, dễ triển khai để duy trì luồng giao hàng và đảm bảo dự án được thực hiện một cách hiệu quả với chi phí tối thiểu.

8. Mẫu quản lý Scrum Agile ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý các sprint phức tạp một cách rõ ràng và nhanh chóng với mẫu quản lý Scrum Agile của ClickUp

Quản lý các dự án Agile không nhất thiết phải hỗn loạn. Dù bạn mới bắt đầu với Scrum hay đang quản lý các chu kỳ phát triển lớn và phức tạp, mẫu quản lý Scrum Agile của ClickUp sẽ cung cấp cho bạn cấu trúc, hiển thị và sự linh hoạt để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

So với các quy trình làm việc đơn giản của Asana, mẫu ClickUp này cung cấp khả năng tùy chỉnh sâu hơn để đang theo dõi các cập nhật trạng thái phức tạp (với hơn 30 trạng thái công việc tùy chỉnh ) và hiển thị tốt hơn thông qua nhiều chế độ xem dự án. Nó cũng cung cấp các tính năng tự động hóa giúp giảm bớt công việc thủ công, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm Agile làm việc nhanh chóng, giá trị độ chính xác và sự rõ ràng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao công việc một cách tự tin với sự rõ ràng về quyền sở hữu và ngày đáo hạn

Theo dõi tiến độ dự án một cách trực quan để tăng cường khả năng hiển thị của các bên liên quan

Thích ứng nhanh chóng với các thay đổi mà không làm gián đoạn nhịp độ sprint

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án Agile, chủ sở hữu sản phẩm và trưởng nhóm kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ CNTT hoặc các agency kỹ thuật số cần kiểm soát toàn diện quá trình thực hiện sprint và hợp tác nhóm

🧠 Thú vị: Thuật ngữ “Scrum” trong phát triển phần mềm thực ra có nguồn gốc từ Rugby. Nó được lấy cảm hứng từ cách các nhóm trong một pha scrum rugby thực hiện công việc như một đơn vị thống nhất để đẩy bóng về phía trước, giống như một đội phát triển!

9. Mẫu quản lý dự án Agile ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa hợp tác nhóm và hoàn thành dự án nhanh hơn với mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp

Agile không còn chỉ dành riêng cho các nhà phát triển, và với mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp, các nhóm marketing, vận hành, nhân sự hoặc kinh doanh của bạn có thể dễ dàng áp dụng các quy trình làm việc Agile. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm không phải phần mềm muốn ưu tiên các công việc, theo dõi tiến độ, quản lý khối lượng công việc và liên tục nâng cao thanh.

Bạn có thể tối ưu hóa quá trình tiếp nhận công việc với biểu mẫu ClickUp tích hợp sẵn, tự động đồng bộ hóa với danh sách công việc ưu tiên của bạn. Và kích hoạt công việc thông qua ClickUp Sprints, hướng dẫn nhóm của bạn thông qua các buổi đánh giá sau sprint và các nghi thức Agile khác.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chuyển đổi yêu cầu thành công việc ngay lập tức để tránh bỏ sót công việc hoặc nhầm lẫn

Ưu tiên các công việc nhanh chóng theo thang điểm khẩn cấp, cao, bình thường và thấp, dựa trên mức độ khẩn cấp hoặc các sáng kiến của nhóm

Hợp tác giữa các bộ phận để đảm bảo mọi người đều đồng bộ và được thông tin đầy đủ

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm Marketing, Nhân sự, Vận hành hoặc Thành công khách hàng muốn áp dụng tính linh hoạt vào quá trình thực hiện dự án mà không cần sử dụng công cụ kỹ thuật hoặc thiết lập chuyên biệt cho phát triển

Học cách áp dụng phương pháp Agile cho các dự án không phải phần mềm trong video của chúng tôi:

10. Mẫu lộ trình cho nhóm Agile ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chi tiết, duy trì tiến độ và tổ chức sự kiện mà không gặp áp lực với mẫu Lộ trình Nhóm Agile ClickUp

Mọi nhóm hoạt động hiệu quả đều hiểu rằng sự rõ ràng chính là động lực. Với mẫu bản đồ lộ trình cho nhóm Agile của ClickUp, bạn và đội ngũ của mình có thể biến tầm nhìn thành hành động mà không mất đi cái nhìn tổng thể. Bản đồ lộ trình trực quan này giúp bạn lập kế hoạch, ước tính, ưu tiên và hình dung các mục tiêu Agile của mình trong một không gian làm việc hợp tác duy nhất.

Lập kế hoạch sprint với ước tính nỗ lực và độ phức tạp, và điều chỉnh kế hoạch theo tiến độ. Tổ chức các công việc theo các thuộc tính như Tác động, Mục tiêu chiến lược, Tầm quan trọng chiến lược, Thời lượng (Ngày), Ước tính nỗ lực và nhiều hơn nữa.

Mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết, giúp các nhóm duy trì tiến độ, phát hiện các phụ thuộc sớm và giao tiếp một cách minh bạch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị dòng thời gian với các cột mốc để duy trì tiến độ giao hàng cho từng sprint

Ưu tiên các công việc theo nỗ lực hoặc tính cấp bách để duy trì tính linh hoạt và hiệu quả

Hợp tác mượt mà trong việc đặt mục tiêu để giữ cho các bên liên quan luôn được cập nhật

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm, quản lý dự án và nhà hoạch định chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, startup hoặc các văn phòng quản lý dự án doanh nghiệp (PMO) muốn cấu trúc việc thực thi Agile dài hạn với tính hiển thị, hợp tác và linh hoạt tích hợp sẵn

lập kế hoạch thông minh hơn, sprint nhanh hơn, giao hàng tốt hơn với ClickUp*

Asana là công cụ tuyệt vời để giữ cho các nhóm luôn tổ chức và đang theo dõi các công việc của mình. Tuy nhiên, khi các sprint trở nên phức tạp hơn, việc đang theo dõi công việc cơ bản không còn đủ. Bạn cần tùy chỉnh nâng cao, tự động hóa thông minh, thông tin chi tiết về sprint có thể hành động và hợp tác thời gian thực – tất cả trong một nơi. Đây chính là dấu hiệu để bạn nâng cấp.

Nếu bạn sẵn sàng loại bỏ sự hỗn loạn trong kế hoạch sprint, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn! Với các tính năng thân thiện với Agile như bảng điều khiển sprint, đang theo dõi mục tiêu, tự động hóa công việc, báo cáo thời gian thực, dòng thời gian Gantt và chế độ xem khối lượng công việc, ClickUp giúp tối ưu hóa mọi giai đoạn của chu kỳ phát triển phần mềm.

Tăng cường năng suất của nhóm, cải thiện khả năng hiển thị sprint và đảm bảo mọi công việc đều phù hợp với mục tiêu của bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để tăng cường hiệu quả cho các sprint và mở rộng quy mô một cách thông minh!