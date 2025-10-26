10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Martin AI để lập lịch thông minh và nâng cao năng suất cá nhân

Các công cụ như Martin AI giúp bạn tránh những thay đổi lịch trình phút chót. Tuy nhiên, một số người dùng cho rằng các đề xuất lịch trình của nó quá cứng nhắc, buộc họ phải điều chỉnh thủ công các sự kiện để phù hợp với ưu tiên thực tế.

Một số người dùng cho rằng các tích hợp còn giới hạn, khiến việc kết nối với tất cả các công cụ họ sử dụng hàng ngày trở nên khó khăn. Do đó, họ phải tìm kiếm thông tin và liên kết các công việc từ nhiều công cụ khác nhau, dẫn đến việc lãng phí thời gian do sự phân tán công việc.

Đã đến lúc tìm kiếm một giải pháp thay thế và xem xét những gì thực sự quan trọng đối với bạn trong một công cụ năng suất. Cho dù bạn đang tìm kiếm bảo mật dữ liệu chặt chẽ hơn, các bước xác minh thông minh để tránh những bất ngờ vào phút chót, hay quản lý công việc thông minh, bạn sẽ tìm thấy một công cụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các giải pháp thay thế Martin AI tốt nhất phù hợp với cách công việc của bạn. 🚀

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Martin AI?

Mặc dù Martin AI được đánh giá cao về sự đơn giản, nó không đáp ứng được nhu cầu của người dùng nâng cao. Dưới đây là lý do tại sao bạn nên cân nhắc chuyển sang một giải pháp thay thế cho Martin AI:

hạn chế tự động hóa phức tạp: *Nó hoạt động tốt nhất với danh sách việc cần làm đơn giản và các công việc trực tiếp, thường không đáp ứng được các quy trình làm việc phức tạp hoặc đòi hỏi nhiều logic

Cảm giác ở giai đoạn đầu: Người dùng mô tả trải nghiệm này gần giống với phiên bản alpha hoặc beta ban đầu hơn là một công cụ sẵn sàng cho sản xuất

Gặp lỗi: Các tính năng chính có thể hoạt động không ổn định, gây ra lỗi và làm gián đoạn việc sử dụng hàng ngày

Vấn đề về độ tin cậy: Các tính năng tiềm năng như gọi điện bằng AI thường không công việc như mong đợi, khiến chúng không đáng tin cậy cho mục đích chuyên nghiệp

Dựa nhiều vào phản hồi của người dùng: Sự phát triển liên tục phụ thuộc vào việc người dùng sớm báo cáo vấn đề và định hình hướng phát triển sản phẩm theo thời gian thực

👀 Bạn có biết? Trong khoảng thời gian từ 1974 đến 1980, trường AI đã trải qua cú sốc lớn đầu tiên, được gọi là ‘Mùa đông AI. ’ Sự sụt giảm đột ngột về nguồn vốn, sự quan tâm của công chúng và sự hỗ trợ của chính phủ đã xảy ra do những kỳ vọng không được đáp ứng và kết quả nghiên cứu ban đầu không như mong đợi.

Các giải pháp thay thế cho Martin AI trong nháy mắt

Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, hãy so sánh các giải pháp thay thế hàng đầu cho Martin AI.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý công việc với tự động hóa và hợp tác được hỗ trợ bởi AIKích thước đội ngũ: Cá nhân, đội ngũ nhỏ và vừa, và các doanh nghiệp lớn Viết bằng AI, tóm tắt công việc, tự động hóa tùy chỉnh, công cụ hợp tác AI như tài liệu và trò chuyện, lập lịch dự án, theo dõi cá nhân và trực quan hóa dự án Kế hoạch miễn phí có sẵn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Jasper Tiếp thị và tạo/lập nội dung được hỗ trợ bởi AIKích thước nhóm: Đội ngũ tiếp thị, các agency nội dung và các chiến lược gia thương hiệu Tạo nội dung, mẫu AI cho các trường hợp sử dụng tiếp thị, tùy chỉnh giọng điệu, bộ nhớ giọng điệu thương hiệu và hỗ trợ đa ngôn ngữ Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $69/tháng cho mỗi người dùng Microsoft Copilot Studio Xây dựng các trợ lý ảo tùy chỉnh trong hệ sinh thái MicrosoftKích thước nhóm: Người dùng doanh nghiệp, người dùng Microsoft 365 và các nhóm IT Xây dựng lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên, tích hợp Power Platform, kiểm soát phản hồi thời gian thực, thẻ thích ứng, luồng tự động hóa Tùy chọn thanh toán theo nhu cầu hoặc $200 thanh toán hàng năm Notion AI Nâng cao năng suất và quản lý tài liệu trong NotionKích thước nhóm: Nhân viên trí thức, thành viên hợp tác trong nhóm và người dùng cá nhân quan tâm đến năng suất Tóm tắt dựa trên ngữ cảnh, dọn dẹp ghi chú, hỏi đáp trong trang, đề xuất công việc, thông tin về cuộc họp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. NotebookLM Nghiên cứu và quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi AIKích thước nhóm: Nhà nghiên cứu, nhà phân tích và các nhóm học thuật Hỏi đáp dựa trên tài liệu, trích dẫn dựa trên nguồn, tổng hợp ghi chú, liên kết chủ đề, tóm tắt dựa trên truy vấn. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh Celoxis Quản lý danh mục đầu tư dự án cấp doanh nghiệpKích thước nhóm: Các phòng ban quản lý dự án (PMOs), trưởng bộ phận vận hành và các đội ngũ doanh nghiệp. Bảng điều khiển tùy chỉnh, theo dõi tình trạng dự án, quản lý thời gian và tài nguyên, trực quan hóa khối lượng công việc và dự báo tài chính. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) STAN AI Bảng điều khiển thời gian thực cho lãnh đạo và thông tin AIKích thước nhóm: Người ra quyết định, phân tích viên kinh doanh và các nhà lãnh đạo cấp cao. Dòng dữ liệu trực tiếp, theo dõi KPI, phân tích dự đoán, đường ống dữ liệu tùy chỉnh, tổng hợp dữ liệu giữa các công cụ. Giá cả tùy chỉnh Zendesk AI Tự động hóa hỗ trợ khách hàng dựa trên AIKích thước đội ngũ: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và các doanh nghiệp có nhiều dịch vụ. Phân loại vé AI, phát hiện ý định, phản hồi tự động, gợi ý câu trả lời, dự đoán nâng cấp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $69/tháng cho mỗi người dùng. Qodo Các quy trình làm việc AI không cần mã và tự động hóaKích thước nhóm: Đội ngũ sản phẩm, bộ phận vận hành nội bộ và các nhà lãnh đạo về tự động hóa Giao diện kéo và thả, công cụ tạo chatbot, tích hợp công cụ GPT, các điều kiện kích hoạt, tải lên cơ sở kiến thức. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $38/tháng cho mỗi người dùng. My AskAI Tạo trợ lý AI hỏi đáp tùy chỉnh từ tài liệuKích thước nhóm: Chuyên gia tư vấn, giáo viên và các đội ngũ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Nhập liệu tài liệu, tạo câu hỏi và trả lời thông minh, tích hợp chatbot, tùy chỉnh thương hiệu, bảng điều khiển phân tích. Có sẵn dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149/tháng.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Martin AI để sử dụng

Martin AI đã thu hút sự quan tâm đáng kể nhờ tiềm năng của nó. Tuy nhiên, nếu bạn thấy nó quá cơ bản, có rất nhiều lựa chọn thay thế đáng tin cậy.

Hãy cùng xem qua một số lựa chọn.

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc với tự động hóa và hợp tác được hỗ trợ bởi AI)

Nhận thông tin chi tiết về công việc, tiến độ của nhóm và nhiều hơn nữa với ClickUp AI Knowledge Management.

Trong thời đại mà các nhóm phải sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau cho việc viết lách, ghi chú, lịch trình và brainstorming, ClickUp nổi bật nhờ ngăn chặn sự phân mảnh AI —tình trạng phân mảnh do sử dụng quá nhiều ứng dụng AI không kết nối với nhau.

Thay vì phải sử dụng các công cụ riêng lẻ như Martin cho brainstorming, Otter.ai cho ghi chú cuộc họp và Lịch Google cho lịch trình, ClickUp tích hợp tất cả các tính năng này vào một nền tảng duy nhất.

ClickUp là nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn thực hiện công việc nhanh hơn và thông minh hơn.

ClickUp Brain biến không gian làm việc của bạn thành một hệ thống được hỗ trợ hoàn toàn bởi AI. Nó hiểu bối cảnh công việc của bạn, mục tiêu bạn đang hướng tới, các dự án bạn đang quản lý và các tài liệu bạn dựa vào.

Sử dụng ClickUp Brain bằng ngôn ngữ tự nhiên để thu thập thông tin từ không gian làm việc của bạn.

Brain’s AI Knowledge Manager thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện để cung cấp cho bạn câu trả lời tức thì, chính xác với đầy đủ bối cảnh. Bạn có thể yêu cầu nó tạo ra các tóm tắt, lịch sử quyết định hoặc số cụ thể, và nhận câu trả lời trong vài giây.

Ngoài ra, công cụ AI Project Manager tự động tạo dòng thời gian, phân công công việc, dự báo rủi ro và tóm tắt cập nhật dự án. Đối tượng, nếu bạn đang quản lý việc ra mắt sản phẩm, bạn có thể yêu cầu nó tạo dòng thời gian tiếp thị, phân công công việc dựa trên khả năng sẵn sàng của nhóm và đánh dấu các hạn chót có nguy cơ.

Trích xuất thông tin và tóm tắt công việc từ không gian làm việc của bạn, định nghĩa các quy trình làm việc phức tạp và tạo kế hoạch dự án với ClickUp Brain.

Đối với các vị trí công việc đòi hỏi nhiều nội dung và giao tiếp, công cụ AI Writer có thể tạo bản nháp đầu tiên cho bài viết blog, bản tóm tắt hoặc kế hoạch chiến dịch dựa trên một số ghi chú. Trợ lý AI cá nhân này thích ứng với vai trò của bạn, vì vậy mỗi phản hồi đều được tùy chỉnh.

Phát triển ý tưởng, tạo nội dung và hoàn thiện bản nháp với ClickUp Brain.

Để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, bạn có ClickUp Autopilot Agents. Bạn có thể thiết kế các trợ lý AI riêng biệt cho nhóm và nhu cầu của mình. Khác với các trợ lý được xây dựng sẵn, Custom Agents cho phép bạn định nghĩa các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động riêng bên trong ClickUp.

Ví dụ, bạn có thể tạo một kích hoạt sao cho mỗi khi một nhà phát triển đánh dấu một tính năng là 'Sẵn sàng để kiểm thử', hệ thống tùy chỉnh của bạn sẽ giao công việc đó cho kỹ sư kiểm thử và cập nhật trạng thái công việc.

Cấu hình các Trợ lý Tự động của ClickUp để theo dõi hoạt động và thực hiện theo hướng dẫn của bạn — không cần mã nguồn

Nếu nhóm của bạn cũng sử dụng các công cụ ngoài ClickUp, Brain MAX là ứng dụng máy tính AI kết nối tất cả chúng.

Nó cho phép bạn tìm kiếm trong không gian làm việc và các công cụ tích hợp, sử dụng các mô hình AI bên ngoài cao cấp (như GPT, Gemini hoặc Claude), và với Talk to Tex, bạn có thể hỏi, đọc to và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi.

Xem video này để tìm hiểu thêm:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng gặp khó khăn trong quá trình làm quen do tính năng phong phú và các tùy chọn tùy chỉnh của nó

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

ClickUp là công cụ quản lý dự án linh hoạt và mạnh mẽ nhất mà tôi từng sử dụng. Với tư cách là người sáng lập WRKSTN, tôi giúp các agency và nhóm sáng tạo tối ưu hóa hoạt động — và ClickUp là trung tâm của điều đó. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ từ loại công việc đến tự động hóa, kết hợp với các công cụ như bảng điều khiển, biểu mẫu và giờ là ClickUp Brain, cho phép tôi xây dựng các hệ thống có thể mở rộng và hiệu quả cho bất kỳ quy trình làm việc nào. Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với tốc độ phát triển liên tục của nền tảng này.

📮 ClickUp Insight: 29% quản lý cho biết các điểm nghẽn được phát hiện quá muộn — nhưng chỉ 12% sử dụng báo cáo trạng thái tự động hóa để ngăn chặn chúng. Sự chậm trễ đó có giá của nó. Khi một công việc được đánh dấu, nó thường đã gây ra sự khốn khó cho tiến độ ở các giai đoạn sau. Thực tế là gì? Các điểm nghẽn không bắt đầu từ những vấn đề lớn—chúng bắt đầu từ những vấn đề không thể nhìn thấy. ClickUp Brain giúp bạn đang theo dõi các mối phụ thuộc, giám sát các cập nhật và phát hiện rủi ro theo thời gian thực. Sử dụng nó để tạo báo cáo trạng thái tức thì và cảnh báo thông minh khi công việc bị đình trệ, hạn chót thay đổi hoặc khối lượng công việc tăng đột biến. 💫 Kết quả thực tế: Finastra đã ghi nhận tăng 30% hiệu quả hợp tác và tăng 40% hiệu quả triển khai sản phẩm (GTM) nhờ Không gian Làm việc thống nhất của ClickUp.

2. Jasper (Tốt nhất cho tiếp thị và tạo/lập nội dung được hỗ trợ bởi AI)

qua Jasper

Trong khi Martin AI có thể xử lý các hàm trợ lý tổng quát, Jasper AI tập trung vào việc hỗ trợ bạn đáp ứng các yêu cầu về viết lách và giao tiếp. Các công cụ khóa của nó, như Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor và các mẫu viết nội dung AI, cho phép bạn giao phó các công việc mà Martin AI không chuyên môn hóa.

Jasper Chat có thể brainstorm, chỉnh sửa hoặc mở rộng ý tưởng, và Brand Voice đảm bảo tính nhất quán về giọng điệu và phong cách. Ngoài ra, Workflows giúp di chuyển bản nháp qua các giai đoạn đã định mà không cần tạo lại các lời nhắc mỗi lần, và trình chỉnh sửa tài liệu cho phép viết cộng tác, chỉnh sửa chung hoặc hoàn thiện nội dung trên nhiều định dạng.

Mặc dù nó không tự động hóa các cuộc họp, theo dõi hoặc các mối phụ thuộc phức tạp giữa các công việc, nhưng nó đáp ứng hầu hết các nhu cầu cho các vai trò đòi hỏi nhiều nội dung.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Khởi chạy các chiến dịch mục tiêu với Jasper Audiences , tinh chỉnh từng thông điệp

Jasper Studio và Canvas , bao gồm tạo nội dung biểu mẫu và tổ chức ý tưởng một cách trực quan Sử dụng AI để tự động hóa các công việc vớivà, bao gồm tạo nội dung biểu mẫu và tổ chức ý tưởng một cách trực quan

Tối ưu hóa SEO với tích hợp Surfer SEO tích hợp sẵn để tăng cường hiển thị

Giới hạn của Jasper

Công cụ người tạo hình ảnh khá cơ bản, và giống như các công cụ AI khác, nó có thể đưa ra thông tin và dữ liệu không chính xác

Giá cả của Jasper

Pro: $69/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (1.840+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Jasper?

Một đánh giá mô tả như sau:

Viết nội dung bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao theo giọng điệu của tôi. Nội dung thực sự nghe giống như tôi. Tôi có thể viết email, bài đăng trên mạng xã hội và quảng cáo trong vài phút, thay vì phải đau đầu và trì hoãn trong nhiều ngày. Nó làm tất cả việc cần làm cho tôi và tôi không cần phải thuê một nhà viết quảng cáo.

👀 Bạn có biết? Năm 1956, Allen Newell, Herbert Simon và J. C. Shaw đã tạo ra Logic Theorist, chương trình AI đầu tiên. Điều này đánh dấu sự ra đời của trí tuệ nhân tạo khi họ góp phần đặt tên cho chính thuật ngữ này.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jasper AI

3. Microsoft Copilot Studio (Phù hợp nhất để tạo các trợ lý ảo tùy chỉnh trong hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio là một nền tảng low-code cho phép các chuyên gia tạo và triển khai các tác nhân được hỗ trợ bởi AI với ít kiến thức kỹ thuật. Trong khi Martin AI tập trung vào việc thực thi công việc tự động và tích hợp, Copilot Studio tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái Microsoft.

Bạn sẽ có hơn 1.500 kết nối sẵn có với các công cụ nội bộ, phản hồi được kết nối trực tiếp thông qua Nguồn Kiến thức và quản trị cấp doanh nghiệp thông qua Microsoft Purview.

Hệ thống thực hiện công việc thông qua các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và luồng đối thoại trực quan, được hỗ trợ bởi các thành phần như Chủ đề, Điền ô trống và Thực thể. Điều này có nghĩa là những người không phải là nhà phát triển có thể tạo ra các tác nhân AI có cấu trúc, nhận thức ngữ cảnh, có thể tự động hóa quy trình làm việc, truy xuất dữ liệu và tham gia vào các cuộc hội thoại nhiều bước

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot Studio

Tạo trợ lý thông minh để xử lý các công việc nhiều bước bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ, hướng dẫn, kiến thức, hành động, đầu vào và các tác nhân kích hoạt

Sử dụng quản lý prompt và plugin nâng cao để thiết kế và thử nghiệm các mẫu prompt AI tạo sinh

Tối ưu hóa quy trình làm việc với hơn 1.000 kết nối sẵn có cho các hệ thống như SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow và nhiều hệ thống khác

Giới hạn của Microsoft Copilot Studio

Nó tạo ra kết quả không chính xác trong Excel, buộc người dùng phải đặt lại cùng một câu hỏi trong nhiều truy vấn khác nhau

Giá của Microsoft Copilot Studio

Tùy chọn thanh toán theo nhu cầu

Copilot Studio: $200.00 cho 25.000 tín dụng Copilot/tháng, thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot Studio

G2: 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Copilot Studio?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Copilot giúp tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc và cho phép tôi là nhà cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình so với trước đây, nhờ hỗ trợ tôi trong các công việc phức tạp và phân tích.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Microsoft Copilot

4. Notion AI (Tốt nhất để nâng cao năng suất và quản lý tài liệu trong Notion)

qua Notion

Đối với các nhóm làm việc theo mô hình async trên không gian làm việc Notion, Notion AI rất tiện lợi cho việc quản lý các công việc hàng ngày. Tuy nhiên, nó không được thiết kế để quản lý lịch trình hoặc tự động hóa các phản hồi email như Martin AI. Tuy nhiên, nếu thách thức lớn nhất của bạn là duy trì sự tổ chức và hoàn thành công việc viết lách nhanh hơn, Notion AI có thể giúp bạn.

Nó cho phép bạn sử dụng AI để ghi chú cuộc họp và biến các buổi brainstorming lộn xộn thành các tóm tắt ngắn gọn. Và khi bạn gặp khó khăn khi phải lục lọi một tài liệu dài, bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt các điểm chính bằng lệnh /ask AI.

Nó hoạt động mượt mà bên trong trình chỉnh sửa Notion, nơi bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, sửa lỗi ngữ pháp, dịch nội dung hoặc định dạng lại các ghi chú lộn xộn mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Trí tuệ nhân tạo này có khả năng nhận biết ngữ cảnh trong không gian làm việc của bạn, vì vậy nó lấy dữ liệu trực tiếp từ các trang hiện có và tài liệu liên kết khi tạo ra kết quả.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Phân loại nội dung, tạo FAQ và xây dựng cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm

Tạo nội dung như bài viết blog, email hoặc mô tả dự án với trình tạo văn bản của Notion AI

Dịch văn bản giữa các ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ nguyên ngữ cảnh

Giới hạn của Notion AI

Một số tính năng tự động hóa hoạt động không ổn định, ví dụ như việc tạo trang lặp lại không kích hoạt các quy trình tự động hóa

Giá cả của Notion AI

Miễn phí

Plus: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.7/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion AI?

Theo một người đánh giá:

Notion AI thật tuyệt vời! Tôi không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để brainstorm, tóm tắt ghi chú cuộc họp, chỉnh sửa văn bản hay điều chỉnh giọng điệu của nội dung mình viết, vì AI sẽ làm điều đó cho bạn và mọi thứ đều được tập trung tại một nơi.

👀 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) là một sự thay đổi trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Theo McKinsey, các ứng dụng Gen AI có thể đóng góp lên đến $4,4 nghìn tỷ cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Notion AI

5. NotebookLM (Tốt nhất cho nghiên cứu và quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi AI)

qua NotebookLM

NotebookLM là công cụ nghiên cứu và tóm tắt của Google, giúp nhanh chóng trích xuất thông tin từ nội dung của chính bạn. Công cụ này hoạt động hoàn toàn dựa trên các tài liệu bạn tải lên, như PDF, tài liệu chiến lược, bản ghi phỏng vấn hoặc bản trình bày hội đồng, và giúp bạn hiểu rõ và tổ chức thông tin một cách hiệu quả.

Sau khi tài liệu của bạn được nhập vào, bạn có thể đặt câu hỏi, yêu cầu tóm tắt hoặc tạo nội dung mới dựa trên những gì nó đã "biết". Ngoài ra, nó cung cấp các trích dẫn trực tiếp liên kết trở lại tệp nguồn và địa điểm cho tất cả các thông tin do AI tạo ra.

Bạn cũng có thể nhóm các tài liệu liên quan vào sổ tay để quản lý nội dung theo nhóm, dự án, sprint hoặc mục tiêu.

Trong khi Martin AI tập trung vào tự động hóa quy trình làm việc, NotebookLM được thiết kế chuyên biệt cho công việc liên quan đến kiến thức. Điều này khiến nó phù hợp với các nhà nghiên cứu, chiến lược gia và các nhóm có lượng nội dung lớn cần trích xuất ý nghĩa và kết nối từ dữ liệu của họ.

Các tính năng nổi bật của NotebookLM

Khám phá các chủ đề phức tạp và tìm hiểu kết nối trong sổ tay với tính năng Bản đồ Tư duy .

Tạo ra các đầu ra bằng hơn 50 ngôn ngữ, bao gồm hướng dẫn học tập, tóm tắt và phản hồi trò chuyện.

Phân tích PDF và hình ảnh với các đề xuất tự động về các nguồn tài liệu bổ sung để mở rộng kiến thức của bạn.

Giới hạn của NotebookLM

Đôi khi các câu trả lời có thể cảm thấy quá chung chung hoặc chỉ ở mức bề mặt, đặc biệt khi nội dung của bạn mang tính kỹ thuật.

Giá cả của NotebookLM

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NotebookLM

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho NotebookLM trong việc ghi chú.

6. Celoxis (Phù hợp nhất cho quản lý danh mục dự án cấp doanh nghiệp)

qua Celoxis

Celoxis là nền tảng quản lý dự án và danh mục đầu tư dành cho các doanh nghiệp lớn quản lý các dự án đa giai đoạn. Sử dụng biểu đồ Gantt với tính năng lập lịch tự động, phụ thuộc giữa các dự án và phân tích đường dẫn quan trọng, bạn có thể quản lý tài nguyên với kế hoạch sức chứa tích hợp, lọc theo kỹ năng và cân bằng khối lượng công việc theo thời gian thực.

Trong khi Martin AI tập trung mạnh vào tự động hóa, Celoxis cung cấp Lex, một trợ lý AI cho các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tương tự như Martin AI, bạn có thể yêu cầu Lex hiển thị rủi ro, tái cân bằng tài nguyên, dự báo dòng thời gian hoặc tạo kế hoạch nhân sự. Điểm khác biệt là Lex tích hợp trực tiếp vào bảng điều khiển Celoxis, cung cấp dữ liệu tức thì và có ngữ cảnh.

Nền tảng này cũng cung cấp các tính năng quản lý ngân sách tích hợp, dự báo doanh thu, đang theo dõi biên lợi nhuận và báo cáo KPI tùy chỉnh. Sự kết hợp giữa kế hoạch nâng cao, quyết định dựa trên AI và kiểm soát tài chính khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các dự án quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Celoxis

Tự động hóa quy trình tiếp nhận dự án thông qua biểu mẫu web, email và bảng tính với logic xếp hạng tùy chỉnh để ưu tiên các yêu cầu.

Xây dựng kế hoạch dự án linh hoạt với tính năng lập lịch nâng cao, tự động điều chỉnh theo khả năng sẵn có của tài nguyên, mối phụ thuộc giữa các công việc, sự chậm trễ và ưu tiên.

Quản lý rủi ro bằng các bảng điều khiển trực quan đánh giá xác suất, tác động và các tham số rủi ro tùy chỉnh.

Giới hạn của Celoxis

Mặc dù có giao diện web tối ưu cho thiết bị di động, Celoxis không cung cấp ứng dụng di động gốc, điều này có thể giới hạn cho người dùng cần quản lý công việc khi di chuyển.

Giá cả của Celoxis

Gói Core: $10/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Cơ bản: $25/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Chuyên nghiệp: $35/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $45/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Celoxis

G2: 4.5/5 (360+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (310+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Celoxis?

Một người dùng G2 đã chia sẻ phản hồi này:

Celoxis cung cấp một môi trường quản lý dự án toàn diện, xử lý mọi thứ từ kế hoạch công việc và phân bổ tài nguyên đến bảng chấm công và báo cáo tùy chỉnh. Biểu đồ Gantt của nó rất trực quan, bảng điều khiển thời gian thực là một điểm cộng lớn cho việc đang theo dõi các chỉ số KPI, và các quy trình làm việc tùy chỉnh giúp đồng bộ hóa quy trình dự án với hoạt động của công ty.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1966, giáo sư Joseph Weizenbaum của MIT đã tạo ra Eliza, chatbot đầu tiên trên thế giới. Được thiết kế như một nhà trị liệu tâm lý, Eliza mô phỏng cuộc hội thoại bằng cách áp dụng các quy tắc đơn giản vào đầu vào của người dùng. Được đặt tên theo Eliza Doolittle trong Pygmalion, chatbot này đã chứng minh rằng ngôn ngữ có thể mô phỏng trí tuệ từ rất lâu trước khi các mô hình AI hiện đại ra đời.

7. STAN AI (Phù hợp nhất cho bảng điều khiển thời gian thực cho lãnh đạo và thông tin AI)

qua STAN AI

Được phát triển riêng cho các nhà quản lý bất động sản và hiệp hội cộng đồng, STAN AI là một giải pháp thay thế chuyên biệt cho Martin AI. Thay vì tự động hóa dự án chung, nó tập trung vào giao tiếp với cư dân và yêu cầu dịch vụ.

Cung cấp dưới dạng bộ công cụ AI, bao gồm Textbot, Email, Web Trò Chuyện và Voice, công cụ AI này phản hồi ngay lập tức các tin nhắn của cư dân, đặt lịch sử dụng tiện ích và xử lý yêu cầu bảo trì mà không cần sự can thiệp của con người.

Trợ lý ảo AI tích hợp với phần mềm quản lý bất động sản hiện có của bạn, chẳng hạn như Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS và nhiều hơn nữa. Cư dân có thể kiểm tra thông tin tài khoản, đặt lịch sử dụng cơ sở vật chất và gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp, trong khi STAN chuyển các yêu cầu đó vào hệ thống quản lý bất động sản (PMS) của bạn và cập nhật trạng thái cho cư dân.

Các tính năng nổi bật của STAN AI

Cấu hình hơn 600+ tích hợp quy trình làm việc và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như trả lời đánh giá trên Google bằng động cơ AI của STAN Turbo

Tùy chỉnh giao diện chatbot với các tùy chọn nhãn trắng để phù hợp với thương hiệu của công ty bạn

Truy cập các tính năng như nhân vật AI, biểu tượng cảm xúc, giải thích ngữ cảnh và giao tiếp đa kênh

Giới hạn của STAN AI

Thiết lập mất nhiều thời gian

Giá cả của STAN AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về STAN AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về STAN AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Sau khi cài đặt STAN AI và hướng dẫn cư dân sử dụng, nó có thể giúp giảm đáng kể số lượng cuộc gọi và email nhận được hàng ngày.

8. Zendesk AI (Tốt nhất cho tự động hóa hỗ trợ khách hàng dựa trên AI)

qua Zendesk

Zendesk AI, thường được gọi là AI Copilot, được tích hợp vào nền tảng Zendesk Resolution Platform. Giống như Martin AI, nó giúp tăng tốc quy trình làm việc với các đề xuất thời gian thực và tự động hóa. Tuy nhiên, trong khi Martin có phạm vi rộng hơn, Zendesk AI được chuyên biệt hóa cho hỗ trợ khách hàng.

Nó phân tích các phiếu yêu cầu về cảm xúc, ngôn ngữ và ý định, đồng thời đề xuất ngay lập tức các phản hồi, hành động hoặc bài viết kiến thức. Tính năng phân loại thông minh tự động phân loại các yêu cầu và định tuyến chúng theo mức độ khẩn cấp hoặc chủ đề để giảm thời gian phản hồi.

Nếu bạn chọn các kế hoạch cao cấp hơn, bạn sẽ có các tính năng như tóm tắt vé, dự đoán cảm xúc và đề xuất macro dựa trên xu hướng trong quá khứ.

Các tính năng nổi bật của Zendesk AI

Tăng cường khả năng cho nhân viên với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI, bao gồm soạn thảo phản hồi, chỉnh sửa lại phản hồi và điều chỉnh giọng điệu

Nâng cao trải nghiệm tự phục vụ tùy chỉnh của khách hàng với công nghệ Tìm kiếm AI Tạo sinh và khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa

Sử dụng phân tích thời gian thực và thông tin chi tiết để theo dõi xu hướng vé và cảm xúc của khách hàng tùy chỉnh, đồng thời tối ưu hóa quy trình làm việc dịch vụ

Giới hạn của Zendesk AI

Các cài đặt quản trị viên có thể cảm thấy hơi phức tạp hoặc không trực quan, đặc biệt khi thiết lập các quy trình làm việc nâng cao hoặc quy tắc tự động hóa

Giá cả của Zendesk AI

Dùng thử miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Zendesk AI

G2: 4.3/5 (hơn 6.500 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (4.060+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zendesk AI?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Zendesk là một trong những công cụ quản lý vé tốt nhất mà tôi đã làm công việc. Việc điều hướng các tùy chọn, bảng điều khiển, gọi đối tác thông qua các phần mở rộng tích hợp và sử dụng AI để tóm tắt vé đều rất dễ dàng và chỉ mất vài phút để làm quen. Hiệu suất trong môi trường văn phòng tuyệt vời và môi trường cũng rất bảo mật.

9. Qodo (Tốt nhất cho các quy trình làm việc AI không cần mã và tự động hóa)

qua Qodo

Giống như Martin AI, Qodo AI sử dụng tự động hóa để tăng tốc công việc, nhưng nó tập trung vào chất lượng mã nguồn và quy trình triển khai. Qodo AI cung cấp các công cụ Qodo Gen, Qodo Merge và Qodo Command cho việc tạo mã nguồn, tạo bài kiểm tra và phản hồi yêu cầu Hợp nhất, ngay trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc quy trình tích hợp liên tục (CI).

Khung làm việc của Qodo AI cho phép bạn tạo các tác nhân đa bước cho CI/CD, phân loại vấn đề hoặc đang theo dõi nợ kỹ thuật. Bạn có thể chạy các tác nhân này từ terminal, qua webhooks hoặc trong giao diện web. Điều này khiến Qodo AI trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm muốn tích hợp AI vào quy trình phát triển phần mềm của mình.

Các tính năng nổi bật của Qodo

Hợp tác mượt mà khi các tác nhân Qodo hoạt động trong môi trường IDE, terminal hoặc nền tảng Git của bạn

Tùy chỉnh quy trình làm việc AI với Qodo Command, cho phép bạn tạo và điều chỉnh các tác nhân để tự động hóa các công việc đặc thù

Tích hợp với hệ thống hiện có của bạn thông qua các tích hợp với các IDE phổ biến (VSCode, JetBrains), nền tảng Git và các công cụ khác

Giới hạn của Qodo

Người dùng phàn nàn về việc phải thực hiện nhiều lần thử nghiệm để các trường hợp thử nghiệm hoạt động

Giá cả của Qodo

Nhà phát triển: Miễn phí

Nhóm: $38/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qodo

G2: 4.8/5 (50+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Qodo?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Qodo hiểu rõ ngữ cảnh của mã nguồn của tôi và có những đặc điểm riêng biệt cho từng dự án, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Nó giúp giảm thời gian dành cho việc tìm hiểu cú pháp hoặc nhớ tên hàm, từ đó cải thiện cả tốc độ và chất lượng mã nguồn.

10. My AskAI (Tốt nhất để tạo trợ lý AI hỏi đáp tùy chỉnh từ tài liệu)

qua My AskAI

My AskAI tự động hóa hỗ trợ khách hàng trên các kênh SMS, trò chuyện, email, WhatsApp và các công cụ như Intercom, Slack và Zendesk. Giống như Martin AI, nó có thể được đào tạo trên nội dung của riêng bạn, nhưng AskAI tập trung nhiều hơn vào việc phủ sóng đa kênh.

Nó học hỏi từ cơ sở kiến thức, bài viết hỗ trợ và trang web của bạn, sau đó trả lời câu hỏi ngay lập tức. Khi cần thiết, công cụ tự động hóa AI sẽ chuyển giao mượt mà cho nhân viên hỗ trợ con người, giúp bạn không phải hy sinh độ tin cậy.

Các phân tích cuộc hội thoại tích hợp cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các vấn đề thường gặp, lỗi hoặc các câu hỏi đang được quan tâm.

Các tính năng nổi bật của My AskAI

Tự động hóa câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp bằng cách đào tạo công cụ với tài liệu, FAQ hoặc cơ sở kiến thức của bạn

Tìm kiếm trên nhiều nguồn dữ liệu như PDF, trang web, cơ sở dữ liệu hoặc lưu trữ đám mây để thu thập thông tin chính xác

Chia sẻ câu trả lời với các quyền truy cập tùy chỉnh để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể xem thông tin nhạy cảm

Giới hạn của My AskAI

Người dùng phàn nàn về các vấn đề liên quan đến việc tải lên tài liệu nội bộ

Giá cả của My AskAI

Dùng thử miễn phí

Pro: $149/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AskAI của tôi

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về My AskAI?

Xem đánh giá của người dùng này:

Tôi có công việc với số doanh nghiệp nhỏ và đây là cách nhanh chóng và dễ dàng để cải thiện quy trình onboarding. Họ có thể nhanh chóng kết nối tất cả tài liệu onboarding, cho phép các thành viên mới trong nhóm đặt câu hỏi và tìm câu trả lời mà không cần phải tìm kiếm trong các tệp tin.

👀 Bạn có biết? Năm 1981, Nhật Bản đã khởi xướng một dự án tham vọng mang tên Dự án Máy tính Thế hệ Thứ Năm, đầu tư $850 triệu để phát triển máy tính có khả năng suy luận và cuộc hội thoại giống con người.

Hãy biến ClickUp thành đối tác AI nâng cao năng suất của bạn

Trong khi các giải pháp thay thế Martin AI khác tập trung vào các khía cạnh cụ thể như lịch trình, viết lách hoặc nhắc nhở, ClickUp tích hợp tất cả các tính năng này trong một ứng dụng duy nhất.

Quản lý Dự án được hỗ trợ bởi AI cập nhật tác vụ, đặt lời nhắc và đang theo dõi tiến độ, trong khi Quản lý Kiến thức trả lời câu hỏi ngay lập tức.

Ngoài ra, AI Writer giúp bạn soạn thảo, chỉnh sửa và tóm tắt nội dung trên nhiều thiết bị khác nhau. Kết hợp với Custom Agents và các công cụ như tài liệu, Calendar, nhắc nhở và chế độ xem, bạn sẽ có một không gian làm việc hoàn chỉnh cho bản thân và nhóm của mình.

