Jotform và Formstack: Trình tạo biểu mẫu nào phù hợp với bạn?

Đang phân vân giữa Formstack và Jotform? Bạn đã đến đúng nơi.

Cho dù bạn đang tối ưu hóa quy trình làm việc, thu thập dữ liệu khách hàng hay tự động hóa quy trình phê duyệt, cả hai công cụ này đều cung cấp các tính năng tạo biểu mẫu mạnh mẽ, nhưng chúng có cách tiếp cận rất khác nhau khi nói đến tích hợp, tùy chỉnh và tự động hóa.

Bài đăng trên blog này phân tích các tính năng và giá cả chính của từng công cụ để giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp cho nhóm của mình. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến bạn một ứng dụng thứ ba, ClickUp, cho phép bạn tạo biểu mẫu và quản lý công việc tiếp theo, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Jotform vs. Formstack trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh nhanh để giúp bạn quyết định trình tạo biểu mẫu nào phù hợp nhất với bạn:

Tính năng Jotform Formstack ⭐️ Tiền thưởng: ClickUp 🎯Trọng tâm chính Tạo/lập biểu mẫu hấp dẫn, không cần mã, tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ phản hồi Xử lý dữ liệu, tự động hóa quy trình làm việc và các quy trình tuân thủ Nền tảng quản lý năng suất và công việc tất cả trong một với AI tích hợp Phù hợp nhất cho Các công ty khởi nghiệp, nhà giáo dục và nhóm đang tìm kiếm các biểu mẫu hấp dẫn và bắt mắt Các ngành y tế, tài chính, nhân sự và các ngành khác yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt cần các quy trình làm việc nâng cao Các nhóm có quy mô khác nhau, từ startup đến doanh nghiệp, cần tích hợp biểu mẫu tùy chỉnh vào quy trình làm việc hàng ngày 🖱️Dễ sử dụng Biểu mẫu kéo thả, tập trung vào bố cục Kéo và thả với tính năng tự động điền trường thông minh Kéo và thả công việc, chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Lịch, v.v.) 📋 Mẫu hơn 10.000 mẫu sẵn sàng sử dụng Mẫu giới hạn, tùy chỉnh nâng cao Các mẫu phong phú, có thể tùy chỉnh cho các công việc, dự án và quy trình làm việc 🔗 Chia sẻ Mã QR, tên miền phụ tùy chỉnh và nhúng Tích hợp CRM, cổng thanh toán và công cụ tiếp thị Biểu mẫu, công việc và tài liệu có thể chia sẻ với liên kết công khai/riêng tư 💬 Quản lý bài nộp/gửi Tự động chuyển đổi bài nộp/gửi thành PDF, vô hiệu hóa bài nộp/gửi sau thời hạn và gửi email xác nhận Theo dõi các bài nộp/gửi một phần, cung cấp các chiến dịch phục hồi bỏ dở và cung cấp thông tin chi tiết về các điểm nghẽn Tự động chuyển đổi bài nộp/gửi thành công việc có thể phân công, theo dõi và chạy các chuỗi tự động hóa 🔌 Tích hợp Tích hợp giới hạn Tích hợp rộng rãi (ví dụ: Salesforce, cổng thanh toán) hơn 1.000 tích hợp (ví dụ: Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Tuân thủ Các tính năng tuân thủ cơ bản Được thiết kế dành cho các ngành đòi hỏi tuân thủ cao như y tế, tài chính và nhân sự Tuân thủ GDPR, HIPAA, SOC 2 💰 Giá cả* Miễn phí đến 129 USD/tháng (tùy chỉnh cho Enterprise) 99 đến 299 USD/tháng (tùy chỉnh cho Enterprise, tiện ích bổ sung tính thêm) Miễn phí đến 19 USD/người dùng/tháng (tùy chỉnh cho Enterprise)

Jotform là gì?

qua Jotform

Jotform là một công cụ tạo biểu mẫu trực tuyến được thành lập với ý tưởng về các biểu mẫu có thể xuất bản mà không cần mã. Đây là lựa chọn phổ biến cho các công ty khởi nghiệp và nhà giáo dục tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ phản hồi. Hãy coi nó như một sân chơi tạo biểu mẫu với hơn 10.000 mẫu sẵn sàng sử dụng.

Không giống như các trình tạo biểu mẫu truyền thống, Jotform làm cho biểu mẫu của bạn trở nên hấp dẫn như các ứng dụng web và di động, từ đăng ký sự kiện đến tiếp nhận bệnh nhân. Ngoài quản lý biểu mẫu, nó còn cung cấp các tính năng tạo ứng dụng, chỉnh sửa PDF và thu thập chữ ký điện tử.

Tính năng của Jotform

Hãy xem lại những điều khiến Jotform trở nên phổ biến với một cái nhìn tổng quan nhanh. Dưới đây là ba tính năng biểu mẫu độc đáo nổi bật và giúp việc tạo biểu mẫu trở nên dễ dàng.

Tính năng #1: Tạo/lập biểu mẫu tập trung vào bố cục

qua Jotform

Jotform tập trung vào việc tạo biểu mẫu tùy chỉnh một cách đơn giản. Giao diện kéo và thả của nó cho phép bạn làm điều này bằng cách cung cấp bố cục có thể chỉnh sửa cho biểu mẫu lý tưởng của bạn. Điều này giúp các nhóm tạo ra các khảo sát và câu hỏi hiệu quả và hấp dẫn thay vì giới hạn câu trả lời trong các trường văn bản cơ bản.

Công cụ này cũng cung cấp nhiều mẫu biểu mẫu khảo sát và phản hồi dễ dàng sao chép bằng một cú nhấp chuột. Ngoài ra, Jotform lưu giữ thông tin chi tiết nhưng vẫn phù hợp với cài đặt lịch để lên lịch hẹn, tùy chọn tải lên ảnh ngay lập tức và logic điều kiện rõ ràng.

Tính năng #2: Chia sẻ tùy chỉnh và tạo mã QR

qua Jotform

Một điểm nổi bật khác của Jotform là tính dễ dàng chia sẻ những gì bạn đã tạo và thu thập. Trong số các tùy chọn chia sẻ biểu mẫu đa dạng, hiệu quả nhất cho việc điền biểu mẫu bên ngoài là tính năng tạo mã QR, cho phép người dùng quét để truy cập và điền khảo sát từ mọi nơi.

Bạn cũng có thể dễ dàng nhúng các biểu mẫu này vào trang web của mình và cá nhân hóa URL của chúng bằng các liên kết tên miền phụ tùy chỉnh để củng cố bản sắc thương hiệu của bạn. Nói tóm lại, các biểu mẫu trực tuyến của bạn sẽ đến chính xác nơi cần thiết.

Tính năng #3: Cài đặt bài nộp/gửi đa dạng và trả lời tự động

qua Jotform

Jotform cũng cung cấp khả năng kiểm soát sâu sắc cách người dùng gửi và người tạo lưu trữ thông tin. Điều này bao gồm tự động chuyển đổi bài nộp/gửi thành tài liệu PDF hoàn chỉnh, lý tưởng để lưu trữ hồ sơ hoặc chia sẻ với khách hàng. Khi thời hạn kết thúc, Jotform cho phép bạn tắt tính năng gửi bài để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

Cùng với tính năng gửi bài, các tính năng tự động hóa tiện lợi bao gồm lưu trữ phản hồi giữa chừng và thậm chí gửi email xác nhận gửi biểu mẫu. Điều này giúp quá trình thu thập dữ liệu của bạn trở nên đáng tin cậy và thuận tiện hơn.

Giá cả của Jotform

Starter: Miễn phí

Bronze: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng

Bạc: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gold: 129 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Formstack là gì?

qua Formstack

Trong khi Jotform thúc đẩy việc tạo/lập biểu mẫu nhanh chóng, Formstack ưu tiên xử lý dữ liệu. Là một trình tạo biểu mẫu không cần mã khác, nó được biết đến nhiều nhất với việc hợp lý hóa các quy trình công việc phức tạp và tự động chuyển đổi các phản hồi biểu mẫu thô thành các quy trình có cấu trúc.

Là một giải pháp thay thế cho Jotform, Formstack thu hút các nhóm nhân sự trong lĩnh vực y tế, tài chính và nhân sự, những nhóm cần nhiều hơn là thu thập dữ liệu. Nó hỗ trợ các ngành công nghiệp tuân thủ quy định với các tính năng mạnh mẽ như định tuyến có điều kiện, chữ ký điện tử và lưu trữ dữ liệu an toàn.

Đây là bộ công cụ tự động hóa quy trình hoàn chỉnh, còn cung cấp tính năng tạo và phê duyệt tài liệu dựa trên thông tin thu thập được từ biểu mẫu của bạn.

Tính năng của Formstack

Bạn tò mò muốn biết Formstack nổi bật như thế nào trong số các giải pháp quản lý biểu mẫu? Dưới đây là tổng quan về một số tính năng tốt nhất của nó.

Tính năng #1: Tùy chỉnh trường và điền sẵn

qua Formstack

Cùng với trình chỉnh sửa kéo và thả không cần mã, Formstack cung cấp tùy chọn điền trước trường thông minh. Tính năng này cho phép biểu mẫu lấy dữ liệu người dùng đã biết từ cơ sở dữ liệu và hệ thống, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và tăng tốc độ hoàn thành biểu mẫu. Giải pháp này cũng cung cấp nhiều cấu hình backend hơn, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu và quyền chỉnh sửa và xem tùy chỉnh.

Tính năng #2: Tự động hóa logic bước

qua Formstack

Thay vì buộc người dùng phải điền một biểu mẫu dài, Formstack cho phép người tạo xây dựng trải nghiệm động, nhiều bước. Tự động hóa logic bước hướng dẫn người trả lời đi theo các con đường khác nhau dựa trên câu trả lời của họ, giúp biểu mẫu trở nên nhẹ nhàng và cá nhân hơn.

Logic điều kiện nâng cao của nó cũng kiểm soát cách dữ liệu được xử lý và đẩy vào các ứng dụng tích hợp. Mặc dù thiết lập nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó thực sự cải thiện chi tiết phản hồi và chất lượng thông tin chi tiết.

Tính năng #3: Bộ chuyển đổi và tích hợp

qua Formstack

Formstack mang đến sức mạnh đáng kể để tăng tỷ lệ phản hồi. Bộ công cụ chuyển đổi của nó cung cấp thông tin chi tiết về các điểm nghẽn, theo dõi bài nộp/gửi một phần và các chiến dịch phục hồi bỏ dở, giúp bạn phát hiện các trường hợp bỏ dở và tinh chỉnh hiệu suất biểu mẫu trong thời gian thực.

Nó cũng kết nối dễ dàng với các CRM như Salesforce, cổng thanh toán và các công cụ tiếp thị, biến các bài nộp/gửi thành quy trình làm việc hoàn chỉnh mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Giá cả của Formstack

Biểu mẫu: Bắt đầu từ 99 USD/tháng

Gói: Bắt đầu từ $299/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

👀 Bạn có biết? Năm 1838, Hiệp hội Thống kê London đã đề xuất phương pháp bảng câu hỏi chính thức đầu tiên để thu thập dữ liệu — một cột mốc quan trọng trong nghiên cứu khảo sát có cấu trúc.

Jotform và Formstack: So sánh tính năng

Jotform giúp việc tạo biểu mẫu trở nên dễ dàng như chơi đùa, trong khi Formstack tập trung vào việc hỗ trợ bạn thu thập và quản lý dữ liệu. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn, một trong hai công cụ này có thể phù hợp hơn với bạn. Hãy cùng thảo luận chi tiết về các tính năng của chúng.

Tính năng #1: Tùy chỉnh và định dạng biểu mẫu

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đối với biểu mẫu của bạn. Một biểu mẫu được thiết kế tốt trông chuyên nghiệp và hướng dẫn người dùng một cách trơn tru từ đầu đến khi nộp/gửi bài.

Jotform hỗ trợ phạm vi loại câu hỏi rộng hơn, cho phép người dùng kiểm soát sáng tạo hơn trong việc thiết kế biểu mẫu cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Formstack, mặt khác, nổi trội trong cấu hình trường tùy chỉnh, cho phép thu thập dữ liệu phù hợp, có thể cực kỳ cụ thể cho nhu cầu kinh doanh.

🏆Người chiến thắng: Jotform dẫn đầu cho các nhóm muốn xây dựng các biểu mẫu phức tạp, đa định dạng. Tuy nhiên, tính linh hoạt ở cấp trường của Formstack là một lợi thế cho các tình huống thu thập dữ liệu chuyên biệt, nơi độ chính xác là rất quan trọng.

Tính năng #2: Logic điều kiện và quy trình làm việc thông minh

Các biểu mẫu phải được thiết kế thông minh và thích ứng với phản hồi của người dùng, đó là những gì logic điều kiện hiệu quả mang lại. Việc hiển thị các trường dữ liệu không liên quan khiến người dùng cảm thấy như toàn bộ biểu mẫu không dành riêng cho họ.

Formstack làm rất tốt điều này với khả năng logic mạnh mẽ, tạo ra các luồng biểu mẫu mượt mà, phản hồi nhanh. Jotform cũng cung cấp logic có điều kiện, nhưng nó không trực quan và dễ sử dụng, đặc biệt là khi các biểu mẫu trở nên dài và phức tạp hơn.

🏆 Người chiến thắng: Formstack giành chiến thắng trong vòng này nhờ luồng logic dễ xây dựng và rất linh hoạt. Jotform hoạt động tốt với các biểu mẫu nhỏ hơn, nhưng có thể làm chậm quá trình hiện tại của nhóm bạn với các biểu mẫu phức tạp.

Tính năng #3: Khả năng tương thích với các tích hợp bên ngoài

Để có được dữ liệu chính xác, trước tiên bạn cần đảm bảo các biểu mẫu kết nối tốt với các công cụ bạn đang sử dụng. Đó là lý do tại sao tất cả các trình tạo biểu mẫu trực tuyến phổ biến mà bạn lựa chọn cần có khả năng tích hợp mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Jotform tích hợp với hơn 100 ứng dụng, từ Google Trang tính và Slack đến HubSpot và PayPal. Nó cho phép bạn tự động hóa toàn bộ quy trình ngay từ trình tạo.

Formstack cũng hỗ trợ các tích hợp chính, nhưng tập trung vào các kết nối cấp doanh nghiệp như CRM, nền tảng tiếp thị qua email, tự động hóa tài liệu và cổng thanh toán.

🏆 Người chiến thắng: Vòng này kết thúc với kết quả hòa! Trong khi Jotform cung cấp nhiều công cụ phản hồi hơn, Formstack lại nổi trội trong việc tích hợp sâu vào kinh doanh. Hãy chọn Jotform nếu bạn cần sự rộng rãi và Formstack nếu bạn cần sự sâu sắc.

Tính năng #4: Sự đa dạng và chất lượng của mẫu

Có một giải pháp sẵn sàng sử dụng có thể là yếu tố quyết định khi tạo biểu mẫu. Sau tất cả, không ai muốn bắt đầu lại từ đầu mỗi lần.

Jotform cung cấp hơn 10.000 mẫu và bao gồm hầu hết mọi trường hợp sử dụng, từ đăng ký sự kiện đến tiếp nhận nội bộ, nhiều hơn nhiều trình tạo biểu mẫu khác.

Formstack cung cấp các tùy chọn cho các nhu cầu kinh doanh cụ thể, nhưng không cung cấp mức độ đa dạng tương tự trong các mẫu của mình.

🏆 Người chiến thắng: Jotform là người chiến thắng rõ ràng về số lượng và sự đa dạng của các mẫu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể xem xét các mẫu được tuyển chọn của Formstack để xem liệu chúng có phù hợp hơn với trường hợp sử dụng riêng của họ hay không.

👀 Bạn có biết? Từ năm 1937, dự án Mass‑Observation của Anh đã tuyển dụng các quan sát viên tình nguyện để ghi chép nhật ký cuộc sống hàng ngày và các câu trả lời mở. Công việc của họ trong thời gian đăng quang của Vua George VI và Thế chiến II đã định hình nghiên cứu về tình cảm công chúng, tái định nghĩa các câu trả lời khảo sát thành những trải nghiệm thực tế, không chỉ là những con số.

Jotform vs. Formstack trên Reddit

Chúng tôi đã truy cập Reddit để xem người dùng thực sự nghĩ gì về Jotform và Formstack — và những phản hồi này cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của các công cụ này trong thực tế.

Khi nói đến tùy chỉnh, người dùng Reddit juxhinam nhấn mạnh rằng Jotform không cung cấp nhiều quyền kiểm soát đối với thiết kế:

Các biểu mẫu của Jotform khá đơn điệu và không có nhiều tùy chỉnh.

Các biểu mẫu của Jotform khá đơn điệu và không có nhiều tùy chỉnh.

Một chủ đề subreddit khác nhấn mạnh khả năng hỗ trợ của từng công cụ, với đội ngũ Jotform phản hồi nhanh hơn nhiều.

Tôi chưa gặp vấn đề gì với dịch vụ hỗ trợ của Jotform… Dịch vụ hỗ trợ của Formstack? Tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ họ trong 2 tuần qua.

Tôi chưa gặp vấn đề gì với dịch vụ hỗ trợ của Jotform… Dịch vụ hỗ trợ của Formstack? Tôi đã 2 tuần không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ họ.

Tuy nhiên, Formstack dẫn đầu về tích hợp nâng cao, đặc biệt là đối với các công cụ doanh nghiệp như SharePoint:

Trong Formstack, nó có thể tải lên trang SharePoint và tạo thư mục dựa trên câu trả lời trong trường biểu mẫu…HOÀN HẢO!

Trong Formstack, nó có thể tải lên trang SharePoint và tạo thư mục dựa trên câu trả lời trong trường biểu mẫu…HOÀN HẢO!

Kết luận chung? Sử dụng Jotform cho các nhu cầu đơn giản hơn và thiết lập nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Nếu bạn cần tích hợp sâu hơn và quy trình làm việc nâng cao nhưng có thể chấp nhận một số chậm trễ trong hỗ trợ, Formstack là lựa chọn mạnh mẽ và giàu tính năng.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Jotform và Formstack

Tại sao chỉ hài lòng với việc tạo biểu mẫu khi bạn có thể xây dựng toàn bộ trải nghiệm quản lý công việc? Điều đó có nghĩa là dữ liệu biểu mẫu tức thì, thông tin chi tiết ấn tượng và hình ảnh dựa trên dữ liệu.

ClickUp cung cấp tất cả những tính năng đó và hơn thế nữa trong một nền tảng toàn diện. Với hơn 30 công cụ và hơn 1000 tích hợp, ClickUp vượt trội hơn Jotform và Formstack trong mọi lĩnh vực, từ tạo/lập khảo sát nhân viên đến phân tích dữ liệu và trình bày kết quả biểu mẫu của bạn.

Christa Keers, quản lý dự án cấp cao của Đại học Missouri, đã nêu rõ những lợi ích của công cụ này:

Bằng cách tập hợp mọi người vào một nền tảng, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức nhờ có mọi thứ ở một nơi. Chúng tôi đã thay thế ít nhất 3 công cụ bằng ClickUp và cũng đã hợp nhất giao tiếp từ một vài nền tảng.

Bằng cách tập hợp mọi người vào một nền tảng, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức nhờ có mọi thứ ở một nơi. Chúng tôi đã thay thế ít nhất 3 công cụ bằng ClickUp và cũng đã hợp nhất giao tiếp từ một vài nền tảng.

Hãy cùng xem tại sao ClickUp là sự thay thế tốt nhất cho cả Formstack và Jotform.

ClickUp vượt trội hơn #1: Biểu mẫu ClickUp

Kết hợp logic điều kiện, tự động hóa nâng cao, phân tích phản hồi thời gian thực và tạo biểu mẫu thân thiện với người dùng với ClickUp Forms

Nếu bạn mới bắt đầu tạo biểu mẫu, ClickUp Forms là công cụ tạo biểu mẫu phù hợp nhất cho nền tảng này. Giải pháp biểu mẫu dựa trên AI cung cấp nhiều loại câu hỏi và Trường Tùy chỉnh giúp bạn thực hiện các cuộc khảo sát được cá nhân hóa và phù hợp với ngữ cảnh.

Thêm trường nhập văn bản ngắn hoặc dài, menu thả xuống cho câu hỏi chọn một hoặc nhiều lựa chọn, Trường Tùy chỉnh cho email và số điện thoại, v.v. Cải thiện biểu mẫu bằng logic điều kiện và chỉ thu thập dữ liệu phù hợp và có liên quan nhất cho khảo sát hoặc bảng câu hỏi của bạn.

Bạn cũng có thể thiết kế biểu mẫu ClickUp với màu sắc, logo và chủ đề của thương hiệu mình. Tất cả các phản hồi sẽ được cập nhật ngay lập tức trên các chế độ xem ClickUp bạn đã chọn và có thể dễ dàng theo dõi trong không gian Forms Hub. Ngoài ra, việc cấu hình các phép tính tùy chỉnh hoặc reCAPTCHA chỉ mất vài giây.

🧠 Thông tin thú vị: Mỗi khi ai đó điền vào Biểu mẫu ClickUp, phản hồi của họ sẽ ngay lập tức trở thành Nhiệm vụ ClickUp — hoàn chỉnh với các trường đã điền sẵn, tệp đính kèm và quy tắc người được giao nếu bạn đã thiết lập. Điều đó có nghĩa là việc tiếp nhận không bao giờ chỉ là thu thập dữ liệu thụ động. Nó sẵn sàng hành động ngay từ đầu.

Xem video giới thiệu của chúng tôi để biết cách chúng tôi đã cải tiến Forms để trở nên linh hoạt và hữu ích hơn!

Bạn muốn bỏ qua việc tạo biểu mẫu từ đầu nhưng vẫn muốn có kết quả như mong muốn? ClickUp có rất nhiều mẫu để giúp bạn.

Tải mẫu miễn phí Thu thập dữ liệu, quản lý khách hàng tiềm năng và khám phá những thông tin chi tiết chính xác với Mẫu biểu mẫu của ClickUp

Bạn có thể bắt đầu với Mẫu biểu mẫu ClickUp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ thu thập thông tin sang thực hiện hành động. Mẫu này cho phép bạn sử dụng biểu mẫu sẵn sàng sử dụng với các trường liên hệ cần thiết và hàng tấn phần có thể tùy chỉnh để bạn điều chỉnh cho phù hợp với mọi trường hợp sử dụng.

Sử dụng nhiều chế độ xem tùy chỉnh để sắp xếp các phản hồi theo giai đoạn nộp/gửi và người được giao. Một mẹo chuyên nghiệp? Chế độ xem Bảng là một công cụ thay đổi cuộc chơi nếu bạn muốn có một bản tóm tắt nhanh chóng, trực quan về tình trạng đang theo dõi của khảo sát.

Ưu điểm của ClickUp #2: ClickUp Brain và ClickUp Autopilot Agents

Động não các câu hỏi biểu mẫu, thiết lập tóm tắt tự động và phát hiện các mẫu dữ liệu độc đáo ngay lập tức với ClickUp Brain

Với sự trợ giúp của trợ lý AI, tự động hóa và các đại lý, quản lý biểu mẫu không còn là công việc thủ công nữa.

Nhờ AI công việc hoàn chỉnh nhất hành tinh, hay còn gọi là ClickUp Brain, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Được thiết kế để trở thành công cụ hỗ trợ công việc tích hợp sẵn, Brain giúp bạn tạo các câu hỏi chính xác cho khảo sát và phân tích kết quả biểu mẫu. Nó thậm chí còn biến những thông tin chi tiết đó thành bản tóm tắt dự án, danh sách công việc và chiến lược sản phẩm thông minh bằng cách sử dụng các câu hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản, tự nhiên.

Tạo câu hỏi cho biểu mẫu khảo sát của bạn với ClickUp Brain

Brain cũng là chuyên gia trong việc phát hiện các mẫu sâu sắc trong các phản hồi biểu mẫu của bạn. Điều này rất phù hợp để phát hiện mối quan hệ giữa các sản phẩm, nhân khẩu học lý tưởng và thậm chí cả cảm nhận của khách hàng. Chỉ với vài cú nhấp chuột, nó thậm chí còn chuyển các mục hành động xung quanh các phản hồi thành các công việc mới. Sau đó, AI Assign giúp bạn phân công chúng cho các thành viên nhóm phù hợp, và AI Prioritize giúp bạn chuyển từ hiểu biết sang hành động mà không bị chậm trễ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Autopilot Agents để phân loại và xử lý ngay lập tức các bài nộp/gửi biểu mẫu, loại bỏ mọi tắc nghẽn hoặc bỏ sót việc theo dõi. Giả sử nhóm tiếp thị của bạn sử dụng Biểu mẫu ClickUp để thu thập các yêu cầu sáng tạo. Bạn có thể tạo một Tác nhân tự động tùy chỉnh để: Đọc phản hồi biểu mẫu Tự động gắn thẻ công việc dựa trên loại yêu cầu (ví dụ: "Bài đăng trên mạng xã hội" so với "Trang đích") Giao nhiệm vụ cho nhà thiết kế hoặc biên tập viên phù hợp Đặt ngày đáo hạn dựa trên mức độ khẩn cấp Thêm các công việc con như "Cuộc gọi khởi động" hoặc "Thu thập tài sản" nếu cần Với một bài nộp/gửi, toàn bộ quá trình tiếp nhận được xử lý một cách nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn tự động.

Tìm hiểu cách tạo một Đại lý trong ClickUp trong video này:

Ưu điểm của ClickUp #3: Tự động hóa ClickUp

Tự động hóa việc phân công công việc, chia sẻ thông tin chi tiết, quy trình phê duyệt và điều kiện logic từng bước với ClickUp Automations

Nó không chỉ dừng lại ở AI; nền tảng này còn tích hợp ClickUp Automations để loại bỏ các công việc bận rộn. Chúng đặc biệt hữu ích cho các bước dựa trên quy tắc với khối lượng lớn.

Điều này làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho các quy trình công việc có thể dự đoán trước như phân công công việc, đăng bình luận hoặc gửi email theo dõi khi phản hồi biểu mẫu phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Bạn xác định Trigger (Kích hoạt), Conditions (Điều kiện) tùy chọn, sau đó là Actions (Hành động) — ví dụ: phân công người yêu cầu cho nhà thiết kế “Urgent” (Khẩn cấp) khi câu trả lời trong menu thả xuống là “Design” (Thiết kế).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn không chắc chắn về cách thiết lập logic giữa kích hoạt và hành động, hãy hướng dẫn ClickUp Brain bằng tiếng Anh đơn giản để xây dựng tự động hóa, và nó sẽ thực hiện việc đó cho bạn.

Ưu điểm của ClickUp #4: Bảng điều khiển ClickUp

Hình dung kết quả biểu mẫu, phân tích dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn và rút ra các mẫu khóa từ các biểu đồ ấn tượng với Bảng điều khiển ClickUp

Lo lắng rằng bạn sẽ bỏ lỡ các mẫu khóa trong tất cả các phản hồi đó? Đừng lo lắng; Bảng điều khiển ClickUp sẽ hỗ trợ bạn. Đây là công cụ trực quan hóa tối ưu để phát hiện xu hướng dịch vụ khách hàng, theo dõi vị trí thị trường của bạn hoặc hiển thị số liệu thống kê về sự hài lòng của nhân viên cho ban quản lý.

Bảng điều khiển lấy phản hồi trực tiếp của người dùng từ biểu mẫu, công việc và cơ sở dữ liệu của bạn, đồng thời được trang bị thẻ, biểu đồ và đồ thị có thể tùy chỉnh để tổng quan về bán hàng, theo dõi chi phí, báo cáo khảo sát tùy chỉnh và hơn thế nữa. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn thậm chí có thể biến bất kỳ biểu đồ hoặc hình ảnh nào thành điểm hành động bằng AI.

Tóm lại, Bảng điều khiển ClickUp hiển thị cho bạn bức tranh toàn cảnh; không cần phải xoay xở với các bảng tính.

🧠 Thông tin thú vị: Bạn không thích bảng điều khiển phức tạp? Thẻ AI của ClickUp trong Bảng điều khiển sẽ giải thích dữ liệu cho bạn. Thay vì chỉ hiển thị số lượng nhiệm vụ hoặc trạng thái phản hồi, chúng tóm tắt các mẫu, đánh dấu các yếu tố cản trở và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo bằng ClickUp Brain, giống như một nhà phân tích dữ liệu được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Kết luận: ClickUp cung cấp các biểu mẫu tích hợp sẵn kết nối trực tiếp với các công việc, tự động hóa và quy trình công việc, giúp hợp lý hóa việc thu thập và thực thi dữ liệu tại một nơi. Không giống như Jotform và Formstack, ClickUp loại bỏ việc chuyển đổi công cụ bằng cách liên kết các phản hồi biểu mẫu với công việc thực tế.

Nâng cấp khả năng tạo và phân tích biểu mẫu của bạn với ClickUp

Biểu mẫu là cách đơn giản và hiệu quả nhất để thu thập dữ liệu sơ cấp — trực tiếp từ khách hàng tiềm năng, không mất mát thông tin.

Trong khi Jotform tạo biểu mẫu nhanh chóng, linh hoạt với hàng tấn mẫu, Formstack được xây dựng cho các quy trình làm việc sâu hơn và tích hợp cấp doanh nghiệp. Tất nhiên, so sánh của chúng tôi nêu bật sự khác biệt, nhưng tại sao phải chọn một trong hai khi bạn có thể kết hợp cả hai khía cạnh và nâng cao chúng với các tính năng chuyên biệt hơn?

ClickUp cung cấp tất cả mọi thứ trong tầm tay bạn — tạo biểu mẫu mạnh mẽ, trực quan hóa, khả năng AI, tự động hóa toàn diện, quản lý dữ liệu và quản lý công việc.

Sẵn sàng nâng cấp cách quản lý và phân tích biểu mẫu của bạn? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!