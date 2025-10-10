17 Mẫu đánh giá khách hàng miễn phí để thu thập phản hồi

Bạn đã cung cấp những dự án chất lượng. Tuy nhiên, ngay cả những dự án tốt nhất cũng có thể để lại những phản hồi chưa được nói ra từ phía khách hàng – những điều họ đánh giá cao, những điểm chưa hoàn hảo, hoặc những gợi ý có thể định hình cho dự án tiếp theo của bạn.

Để việc thu thập và tận dụng phản hồi này trở nên dễ dàng hơn, bạn cần các mẫu đánh giá khách hàng. Chúng cung cấp cho bạn một nơi để ghi chép những nhận xét trực tiếp về những gì đang là công việc, những gì có thể được cải thiện và những điều có thể không được đề cập. Theo thời gian, phản hồi này sẽ củng cố uy tín trực tuyến của bạn, thúc đẩy các đánh giá tích cực và giúp bạn nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Thách thức duy nhất là thu thập phản hồi chân thành và có giá trị mà không làm cho quá trình trở nên khó xử hoặc tốn thời gian. Và các mẫu đánh giá khách hàng miễn phí này giúp quá trình này trở nên thuận tiện và dễ dàng.

Mẫu đánh giá khách hàng là gì?

Mẫu đánh giá khách hàng là các khung sườn hoặc tài liệu được thiết kế sẵn, có cấu trúc, được các doanh nghiệp, freelancer hoặc agency sử dụng để thu thập phản hồi, đánh giá hoặc chứng nhận từ khách hàng về dịch vụ, sản phẩm hoặc trải nghiệm tổng thể của họ.

Một số thành phần khóa mà mẫu biểu mẫu đánh giá hoặc phản hồi của khách hàng nên có 👇 ✅ Mở đầu: Một đoạn mở đầu ngắn gọn, chuyên nghiệp để thiết lập tone, cảm ơn khách hàng và làm rõ mục đích của phản hồi (ví dụ: cải thiện dịch vụ hoặc giới thiệu đánh giá của khách hàng) ✅ Câu hỏi cụ thể: Các câu hỏi cụ thể, liên quan đến ngành như ‘Chúng tôi đã đáp ứng mục tiêu dự án của bạn hiệu quả như thế nào?’ hoặc ‘Sản phẩm của chúng tôi có thân thiện với người dùng không?’ để thu thập phản hồi chi tiết ✅ Chỉ số định lượng: Thang điểm đánh giá (ví dụ: 1-5 sao, Chỉ số Khuyến nghị Nטו) để thu thập dữ liệu đo lường về mức độ hài lòng, chất lượng hoặc tốc độ giao hàng ✅ Câu hỏi định tính: Các trường mở để khách hàng đưa ra đề xuất, nhận xét hoặc điểm nổi bật, ví dụ: ‘Chúng tôi cần làm gì để nhận được đánh giá 5 sao lần sau?’ ✅ Điều khoản quyền truy cập: Một phần yêu cầu sự đồng ý để sử dụng phản hồi tích cực cho mục đích tiếp thị, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân (ví dụ: GDPR hoặc CCPA) ✅ Tùy chọn theo dõi: Các trường cho khách hàng yêu cầu cuộc gọi hoặc cung cấp giới thiệu, giúp củng cố mối quan hệ

📑 Đọc thêm: Các chỉ số và thước đo trải nghiệm khách hàng quan trọng nhất đang theo dõi

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu đánh giá khách hàng tốt?

Rõ ràng và súc tích: Một mẫu tốt nên ngắn gọn và dễ hiểu. Nó tôn trọng thời gian của khách hàng. Hãy đặt mục tiêu 5-7 câu hỏi ngắn gọn để khách hàng chỉ mất 2-3 phút để để lại đánh giá

🔖 Ví dụ: ‘Bạn hài lòng như thế nào với dịch vụ của chúng tôi? (1-10)’ giúp câu hỏi trực tiếp và nhanh gọn.

Phù hợp với mục tiêu của bạn: Các câu hỏi nên liên quan đến các khía cạnh khác nhau của nhu cầu kinh doanh của bạn, như cải thiện sản phẩm hoặc thu thập đánh giá. Tùy chỉnh chúng theo ngành nghề và loại khách hàng của bạn để nhận được các đề xuất cá nhân hóa và thông tin hữu ích có thể áp dụng

🔖 Ví dụ: Một công ty SaaS có thể hỏi, ‘Phần mềm của chúng tôi dễ sử dụng đến mức nào?’ để hướng dẫn các bản cập nhật sản phẩm trong tương lai.

Kết hợp câu hỏi cân bằng: Sử dụng cả thang điểm đánh giá và câu hỏi mở để thu thập dữ liệu đo lường được và phản hồi chi tiết. Sự kết hợp này giúp phát hiện xu hướng và các vấn đề cụ thể mà không làm khách hàng cảm thấy quá tải

🔖 Ví dụ: Kết hợp ‘Đánh giá dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi (1-5)’ với ‘Chúng tôi có việc cần làm gì tốt hơn?’

Kết quả có thể thực hiện được: Mỗi câu hỏi nên thúc đẩy các quyết định dựa trên kết quả, như khắc phục vấn đề hoặc tạo nội dung do người dùng tạo ra. Thang điểm đánh giá và các câu hỏi cụ thể giúp dễ dàng : Mỗi câu hỏi nên thúc đẩy các quyết định dựa trên kết quả, như khắc phục vấn đề hoặc tạo nội dung do người dùng tạo ra. Thang điểm đánh giá và các câu hỏi cụ thể giúp dễ dàng phân tích phản hồi của khách hàng và thực hiện hành động

🔖 Ví dụ: ‘Điều gì đã khiến bạn đánh giá như vậy?’ giúp giải thích lý do cho điểm số thấp, đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn ý tưởng về cách tránh những tình huống tương tự.

Mẫu đánh giá khách hàng

Nếu bạn muốn nổi bật và tạo lợi thế cạnh tranh thực sự, 17 mẫu đánh giá khách hàng này sẽ giúp việc thu thập phản hồi trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn:

1. Mẫu biểu mẫu phản hồi ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chế độ xem và tổ chức phản hồi của khách hàng bằng mẫu biểu mẫu phản hồi của ClickUp

Mẫu biểu mẫu phản hồi của ClickUp giúp các nhóm sản phẩm và trải nghiệm khách hàng thu thập phản hồi có thể sử dụng cho các bộ phận khác nhau.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng nó để thiết kế các cuộc khảo sát tùy chỉnh với thang điểm đánh giá, trường chọn nhiều đáp án và câu hỏi mở, giúp thu thập cả thông tin định tính và xu hướng có thể đo lường

Nhóm các phản hồi theo khách hàng, danh mục hoặc thành viên nhóm, đồng thời lọc phản hồi theo điểm số và phát hiện các chủ đề lặp lại chỉ trong vài giây

Sau khi biểu mẫu được gửi, mỗi phản hồi sẽ được tự động chuyển đổi thành một nhiệm vụ ClickUp trong không gian làm việc của bạn

Các nhóm có thể gắn thẻ chủ sở hữu, đặt ưu tiên và đang theo dõi quá trình giải quyết các vấn đề tùy chỉnh của khách hàng mà không cần sử dụng công cụ riêng biệt

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm quản lý việc ra mắt sản phẩm, thu thập phản hồi trong quá trình onboarding hoặc các vòng phản hồi về sự hài lòng của khách hàng, nơi việc phản hồi nhanh chóng thực sự tạo ra sự khác biệt.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và nhóm thành công khách hàng muốn có một cách thức có cấu trúc và có thể thực hiện được để thu thập và phản hồi ý kiến phản hồi của khách hàng

2. Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi mức độ hài lòng về sản phẩm, thói quen sử dụng và các đề xuất phản hồi với mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp

Nếu bạn là thành viên của nhóm sản phẩm hoặc UX, mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc và có thể lặp lại để thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng. Nó giúp bạn tập trung các phản hồi khảo sát, đang theo dõi xu hướng cảm xúc và phát hiện các điểm yếu lặp lại một cách dễ dàng, ngay cả khi không có phần mềm chuyên dụng cho phản hồi sản phẩm.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mỗi phản hồi có thể được phân loại theo loại sản phẩm, mức độ hài lòng và chủ đề phản hồi

Các chế độ xem tích hợp sẵn như ‘Đang xem xét’, ‘Đang trong quá trình xem xét’ và ‘Đã xem xét’ giúp ưu tiên các bước tiếp theo và tránh mất mát các thông tin quan trọng trong hộp thư đến hoặc bảng tính

Sử dụng Trường Tùy Chỉnh của ClickUp để thu thập tần suất sử dụng, điểm hài lòng và đề xuất cải tiến cho sản phẩm, giúp các quyết định luôn dựa trên dữ liệu.

✅ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo sản phẩm và trải nghiệm người dùng (UX) muốn nâng cao sự hài lòng của người dùng và định hướng lộ trình sản phẩm dựa trên phản hồi có cấu trúc

Tải mẫu miễn phí Xem và quản lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng đến với mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp

Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp cung cấp cho đội ngũ hỗ trợ một cách nhanh chóng và gọn gàng để ghi lại mọi tương tác với khách hàng tại một nơi duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mỗi yêu cầu được xử lý qua một biểu mẫu tiếp nhận có cấu trúc và được sắp xếp gọn gàng theo mức độ ưu tiên, loại vấn đề hoặc trạng thái của vấn đề

Từ việc đang theo dõi các yêu cầu khẩn cấp đến việc ghi chép các lần theo dõi, mẫu này mang lại sự rõ ràng cho quy trình quản lý giao tiếp với khách hàng của bạn

Bạn có thể sử dụng mẫu này để lọc các tin nhắn chưa được giải quyết, phân công các bước tiếp theo và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ truy vấn nào

Nó có tính năng tích hợp chế độ xem dạng danh sách và Bảng của ClickUp , giúp nhóm của bạn phân loại vấn đề, bổ sung thông tin bối cảnh và xử lý yêu cầu mà không mất thời gian thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ dịch vụ khách hàng quản lý các truy vấn về sản phẩm, yêu cầu hoàn tiền và hỗ trợ đơn đặt hàng trên các kênh khác nhau

4. Mẫu Quản lý Dịch vụ Khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng theo dõi các phiếu hỗ trợ khách hàng đến với mẫu quản lý dịch vụ khách hàng ClickUp

Mẫu Quản lý Dịch vụ Khách hàng ClickUp được thiết kế dành cho các đội ngũ hỗ trợ muốn thu thập, tổ chức và giải quyết mọi loại yêu cầu của khách hàng. Ngay khi khách hàng điền vào biểu mẫu yêu cầu dịch vụ, mục nhập của họ sẽ được tự động chuyển thành công việc và chuyển vào danh sách Tickets của bạn. Mỗi yêu cầu đang được theo dõi với các trường thông tin như người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn, email của người yêu cầu và điểm hài lòng, giúp bạn không bỏ sót bất kỳ yêu cầu nào trong hộp thư đến.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động phân loại công việc theo trạng thái, chẳng hạn như Đã giải quyết, Đang tiến độ, Cần làm rõ, Đã nâng cấp hoặc Đang chờ xử lý

Gán nhãn cho các phiếu yêu cầu bằng các danh mục có mã màu như Phản hồi, Lỗi, Khiếu nại hoặc Hủy bỏ, giúp nhóm của bạn ngay lập tức nắm rõ loại vấn đề mà họ đang xử lý

Nếu một công việc cần được nâng cấp, bạn có thể đơn giản chuyển nó sang trạng thái mới và giao lại cho người khác trong vài giây

ClickUp cũng giúp bạn dễ dàng lọc theo cảm xúc của khách hàng hoặc mức độ khẩn cấp của SLA bằng cách sử dụng thẻ tùy chỉnh và đánh giá mức độ hài lòng, giúp nhóm của bạn ưu tiên các cuộc hội thoại quan trọng

✅ Phù hợp cho: Quản lý dịch vụ khách hàng và trưởng bộ phận hỗ trợ xử lý lượng lớn yêu cầu dịch vụ

5. Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Chế độ xem đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng theo kiến thức, sự hữu ích và tính rõ ràng bằng cách sử dụng Mẫu Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Khách Hàng ClickUp

Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp giúp các nhà quản lý QA hiểu rõ và cải thiện quy trình nội bộ để làm hài lòng khách hàng hơn. Với các biểu mẫu ClickUp tích hợp sẵn, trường đánh giá tùy chỉnh và phân loại thông minh, bạn có thể thu thập dữ liệu hài lòng về dịch vụ, tính rõ ràng, tính hữu ích và giải quyết vấn đề tại một nơi duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Khi phản hồi bắt đầu đến, hãy phân loại phản hồi theo chủ đề hoặc điểm số để xác định các lĩnh vực cần công việc

Theo dõi các xu hướng, chẳng hạn như các truy vấn chưa được giải quyết hoặc điểm đánh giá độ rõ ràng thấp

Giao các mục tùy chỉnh cho đồng nghiệp phù hợp để đạt được mục tiêu dịch vụ khách hàng của bạn

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và đội ngũ kiểm thử chất lượng (QA) muốn đang theo dõi và xử lý các tín hiệu về sự hài lòng của khách hàng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tự động phân loại phản hồi của khách hàng từ biểu mẫu ClickUp theo cảm xúc? Hãy thử trợ lý AI bối cảnh ClickUp Brain ngay trong không gian làm việc của bạn. Trợ lý AI thông minh này hiểu dữ liệu trong không gian làm việc của bạn—các tác vụ, tài liệu, người dùng—để cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích cho vai trò, kinh doanh và ngành nghề của bạn. Phân tích phản hồi và cảm xúc của khách hàng theo thời gian thực và nhận được những thông tin chi tiết từ trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp

Xem video này để tìm hiểu thêm về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ khách hàng:

6. Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các công việc nghiên cứu và điều chỉnh chiến lược sản phẩm bằng mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng tùy chỉnh của ClickUp

Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp cung cấp cho các nhóm sản phẩm và trải nghiệm khách hàng (CX) một cấu trúc có thể lặp lại để tổ chức, phân tích và thực hiện các hành động dựa trên những gì khách hàng mới thực sự mong muốn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nó kết hợp các trường dữ liệu liên kết cho dữ liệu bên ngoài (như biểu mẫu đánh giá và kết quả khảo sát) với theo dõi tiến độ rõ ràng, phân công công việc theo vai trò và các cột mốc trực quan trong mọi giai đoạn nghiên cứu

Từ việc xác định người ra quyết định đến việc tạo bản đồ nhu cầu của khách hàng so với dịch vụ của bạn, mọi thứ đều được thiết kế để tiến hành nhanh chóng mà không bỏ qua bất kỳ bước nào

Bạn cũng sẽ nhận được 12 công việc con đã được xây dựng sẵn, hướng dẫn nhóm của bạn qua toàn bộ quy trình, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích, lập tài liệu và đồng bộ hóa với chiến lược GTM

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý trải nghiệm khách hàng (CX) và quản lý sản phẩm thực hiện phân tích người dùng hoặc nghiên cứu khách hàng trước khi ra mắt sản phẩm

Tất nhiên, ngay cả khi có kế hoạch rõ ràng, bạn vẫn dễ bị phân tâm bởi nhiều việc khác nhau. Đó chính là lúc ClickUp Brain thực sự phát huy tác dụng. Chỉ cần hỏi nó, ‘Hôm nay tôi nên tập trung vào điều gì?’ và nó sẽ phân loại các công việc của bạn và chỉ ra chính xác những gì cần được ưu tiên.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo danh sách công việc cần thực hiện, hỗ trợ ưu tiên công việc và cung cấp dòng thời gian từ khắp không gian làm việc của bạn chỉ trong vài giây

📮 ClickUp Insight: Một nhân viên văn phòng thông thường phải kết nối với trung bình 6 người để hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là hàng ngày phải liên hệ với 6 mối kết nối chính để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất ưu tiên và đẩy mạnh tiến độ dự án. Thách thức là có thật—việc theo dõi liên tục, nhầm lẫn phiên bản và các "vùng tối" về hiển thị đang làm suy giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp, với tính năng Tìm kiếm Kết nối và Quản lý Kiến thức Trí tuệ Nhân tạo, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp thông tin bối cảnh ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột.

7. Mẫu Mô tả Vấn đề Khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Ghi chép các vấn đề và rào cản của khách hàng trên nhiều loại vấn đề khác nhau với mẫu ClickUp Customer Problem Statement Template

Mẫu Tuyên bố Vấn đề Khách hàng ClickUp giúp các nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và quản lý sản phẩm xác định và loại bỏ các rào cản ngăn cản khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Mẫu này bao gồm các tài liệu để phân tích hồ sơ khách hàng, xác định mục tiêu của họ, vẽ bản đồ các rào cản và truy tìm nguyên nhân gốc rễ của những rào cản đó.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mỗi phần khuyến khích các nhóm ngay lập tức xem xét lý do tại sao các vấn đề này tồn tại và mức độ ảnh hưởng cảm xúc mà chúng mang lại

Nó giúp bạn ưu tiên các thay đổi thực sự mang lại hiệu quả

Bạn có thể sử dụng nó làm điểm khởi đầu để hướng dẫn các cuộc phỏng vấn, tổng hợp thông tin và thống nhất các nhóm nội bộ xung quanh các vấn đề khách hàng có tác động lớn

✅ Phù hợp cho: Nhóm UX và quản lý sản phẩm thu thập các điểm gây khó khăn để hướng dẫn cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ

8. Mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ của khách hàng qua các giai đoạn trong vòng đời bằng bảng Kanban với mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp

Quản lý hàng chục khách hàng với các loại dịch vụ, giai đoạn hợp đồng và kỳ vọng khác nhau? Mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp này giúp lưu trữ tất cả thông tin chi tiết như giá trị hợp đồng, loại dịch vụ và thông tin liên hệ tại một nơi duy nhất cho đội ngũ thành công khách hàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nó hoạt động tương tự như phần mềm quản lý thành công khách hàng , giúp bạn đang theo dõi cấp độ dịch vụ của từng khách hàng, mức phí đã thỏa thuận, tiến độ dự án và trạng thái thành công

Mỗi thẻ khách hàng hoạt động như một bảng điều khiển trực tiếp, hiển thị địa điểm, hợp đồng PDF và thanh tiến độ trực quan

Bạn có thể phân loại khách hàng theo giai đoạn vòng đời (như giai đoạn onboarding, duy trì hoặc có nguy cơ), giao quyền sở hữu cho các thành viên trong nhóm nội bộ và ngay lập tức nhận biết nơi hỗ trợ đang gặp khó khăn

Nó giúp bạn quản lý kỳ vọng của khách hàng , cung cấp giá trị nhất quán và cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua hiển thị và tự động hóa

✅ Phù hợp cho: Quản lý thành công khách hàng và người phụ trách quá trình onboarding muốn đang theo dõi hành trình khách hàng đa giai đoạn

9. Mẫu thành công khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi sức khỏe khách hàng, mức độ hỗ trợ và điểm đánh giá tương tác với Mẫu Thành công Khách hàng ClickUp

Mẫu ClickUp Client Success cung cấp cho nhóm onboarding và nhóm thành công của bạn một cách thức có cấu trúc để đang theo dõi tình trạng khách hàng, tổ chức quá trình chuyển giao và giải quyết các rủi ro trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ với các chế độ xem theo dõi sức khỏe tài khoản và các trường dữ liệu đã được thiết lập sẵn cho điểm NPS, mức độ tương tác và điểm tiếp xúc cuối cùng

Theo dõi trạng thái của từng khách hàng, tiêu chuẩn hóa quy trình onboarding và hỗ trợ, và đảm bảo không có tài khoản nào bị bỏ quên

Sử dụng danh sách kiểm tra để chia nhỏ các bước onboarding hoặc gia hạn thành các quy trình làm việc có thể lặp lại

Để tiết kiệm thời gian, ClickUp Automations kích hoạt cập nhật khi đạt được các cột mốc quan trọng, gửi cảnh báo khi tình trạng khách hàng suy giảm hoặc thông báo cho chủ sở hữu khi cần theo dõi lại

✅ Phù hợp cho: Quản lý thành công khách hàng và nhóm onboarding muốn nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng và luôn chủ động với từng khách hàng

Muốn tìm hiểu thêm về cách tự động hóa hầu hết các quy trình làm việc hàng ngày, lặp đi lặp lại? Hãy xem video này!

10. Mẫu Hỗ Trợ Khách Hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị phiếu yêu cầu của khách hàng với các trường thông tin về người được giao nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, loại yêu cầu và thông tin liên hệ bằng mẫu ClickUp Customer Support Template

Mẫu Hỗ Trợ Khách Hàng ClickUp cung cấp cho bộ phận hỗ trợ của bạn một cấu trúc hai cấp để quản lý yêu cầu hỗ trợ dựa trên mức độ khẩn cấp, độ phức tạp và quy trình nâng cấp. Bạn cũng có thể chế độ xem tất cả thông tin từ một trung tâm điều khiển duy nhất: vé mở, thanh tiến độ, ưu tiên được đánh dấu, thông tin liên hệ và khối lượng công việc của người được giao.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm các công việc theo trạng thái (như 'đang tạm dừng' hoặc 'trong tiến độ')

Thẻ vấn đề theo loại (hỗ trợ sản phẩm, báo cáo lỗi, yêu cầu cải tiến)

Tự động phân công vấn đề cho người phù hợp với công việc bằng công nghệ AI Assign

Có một vé đang bị trì hoãn? Chuyển nó sang Cấp 2 chỉ với một cú nhấp chuột và đưa nó vào tầm ngắm của nhân viên cấp cao

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để biết chính xác nơi công việc bị tắc nghẽn, những gì đã quá hạn và lượng công việc chưa được phân công

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ, trưởng bộ phận hỗ trợ và quản lý trung tâm hỗ trợ khách hàng muốn có quy trình làm việc rõ ràng hơn và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn

Tìm hiểu cách sử dụng AI để phân công việc cần làm và ưu tiên công việc cho bạn trong ClickUp:

📚 Xem thêm: Mẫu biểu tùy chỉnh dịch vụ khách hàng

11. Mẫu nâng cấp dịch vụ khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức và giải quyết các trường hợp khiếu nại dịch vụ khách hàng nhanh chóng hơn với mẫu ClickUp Customer Service Escalation Template

Mẫu quy trình xử lý khiếu nại khách hàng ClickUp giúp tối ưu hóa việc giải quyết yêu cầu bằng cách phân loại các yêu cầu thành các hạng mục Tier 1 và Tier 2. Trước khi xây dựng quy trình xử lý khiếu nại, bạn có thể xác định tiêu chí phân biệt giữa yêu cầu có mức độ ưu tiên thấp và vấn đề cấp bách cần được xử lý ngay lập tức.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sau khi xác định ưu tiên, bạn có thể tạo công việc và phân công trách nhiệm một cách dễ dàng dựa trên loại vấn đề, mức độ khẩn cấp hoặc chuyên môn của nhóm với nhiệm vụ ClickUp

Với chế độ xem tổng quan về trạng thái, người được giao nhiệm vụ và danh mục, nhóm của bạn có thể giải quyết các thách thức trong dịch vụ khách hàng như hoàn tiền, đổi trả và theo dõi với sự rõ ràng và trách nhiệm

Không có yêu cầu nào bị bỏ sót, và mọi vấn đề quan trọng đều được chuyển đến đúng người vào đúng thời điểm

✅ Phù hợp cho: Nhân viên chăm sóc khách hàng và nhóm xử lý khiếu nại xử lý lượng giao dịch lớn hoặc thời gian phản hồi theo thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)

12. Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Phân tích phản hồi của khách hàng và điều chỉnh chiến lược phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng bằng mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng của ClickUp

Trước khi có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng tùy chỉnh, bạn cần hiểu rõ những gì khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn cần.

Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp giúp bạn thu thập các vấn đề khó khăn, tổ chức phản hồi và biến những thông tin thu được thành hành động cụ thể. Từ việc xác định các nhà quyết định chính đến việc điều chỉnh đề xuất của bạn cho phù hợp với kỳ vọng của khách hàng tiềm năng, mỗi bước đều được trình bày dưới dạng các công việc rõ ràng và dễ quản lý.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bắt đầu bằng cách định nghĩa phân tích của bạn trực tiếp trên ClickUp Mục tiêu

Xác định rõ mục tiêu về những gì bạn muốn tìm hiểu và cách thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

Sử dụng các công việc con tích hợp sẵn để thu thập, phân tích và hành động dựa trên những thông tin thực tế từ khách hàng, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ từ giai đoạn khám phá đến triển khai

Sau khi hoàn thành quy trình này, bạn sẽ có một kế hoạch được ghi chép rõ ràng để nâng cao sự hài lòng của khách hàng và một chiến lược cụ thể tùy chỉnh phù hợp với cả khách hàng hiện tại và tiềm năng.

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing, quản lý sản phẩm và người phụ trách trải nghiệm khách hàng muốn đồng bộ hóa việc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ với nhu cầu thực tế của khách hàng tiềm năng và hiện tại

13. Mẫu Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi và ưu tiên các phiếu hỗ trợ khách hàng dựa trên cấp độ đăng ký, loại vấn đề và cấp độ khách hàng bằng mẫu ClickUp Help Desk

Đội ngũ hỗ trợ thường phải xử lý hàng trăm vấn đề đến từ khách hàng với nhu cầu, cấp độ và mức độ khẩn cấp khác nhau—vấn đề thanh toán, câu hỏi về sản phẩm, lỗi kỹ thuật. Mẫu Trung tâm Hỗ trợ ClickUp đi kèm với chế độ xem bảng điều khiển tập trung, có thể lọc, nơi Điểm Chất lượng Dịch vụ (QA Score), loại vấn đề, phân khúc khách hàng và cấp độ đăng ký tổ chức mọi phiếu yêu cầu.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bạn có thể phân loại vé theo ưu tiên, chỉ định người chịu trách nhiệm, đánh dấu các tài khoản có vấn đề và thêm các công việc con để theo dõi các hành động tiếp theo

Sử dụng các cột QA Score để đánh giá chất lượng dịch vụ hoặc đang theo dõi xu hướng hài lòng của khách hàng theo từng loại vấn đề

Ví dụ, nhóm của bạn có thể nhanh chóng so sánh cách khách hàng VIP đánh giá tốc độ giải quyết vấn đề so với khách hàng thông thường. Theo thời gian, điều này cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để điều chỉnh nhân sự, đào tạo hoặc quy trình xử lý sự cố.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dịch vụ hỗ trợ muốn tối ưu hóa quy trình hỗ trợ khách hàng, giảm thời gian phản hồi và nâng cao chất lượng dịch vụ

14. Mẫu hợp tác thành công với khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hướng dẫn khách hàng từ giai đoạn onboarding đến khi đạt được sự ủng hộ hoàn toàn bằng cách sử dụng Mẫu Hợp tác Thành công Khách hàng ClickUp

Bạn không thể thu thập được những đánh giá khách hàng xuất sắc nếu không tạo ra một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Và việc quản lý trải nghiệm khách hàng đòi hỏi một hệ thống chia sẻ, nơi các nhóm bán hàng, onboarding và giao hàng có thể đang theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi khách hàng đều tiến triển. Mẫu hợp tác thành công khách hàng ClickUp cung cấp cho bạn hệ thống đó.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bắt đầu với Biểu mẫu Đánh giá Khách hàng Mới để thu thập thông tin quan trọng từ lần tương tác đầu tiên

Trong quá trình onboarding, hãy điền vào Tài liệu Xác nhận trong ClickUp Docs để ghi lại mục tiêu, rào cản và cơ hội. Bộ phận bán hàng có thể tập trung vào mục tiêu trong khi bộ phận sản xuất ghi chú các yêu cầu kỹ thuật hoặc sự phù hợp của tính năng

Tất cả đều được tích hợp vào Hệ thống Đánh giá Khách hàng – một bảng điều khiển trực quan hiển thị vị trí của từng khách hàng, từ khách hàng mới đến khách hàng được đánh giá cao

Bạn có thể kéo thẻ qua từng giai đoạn và chia nhỏ các mục thành các công việc con. Điều này giúp dễ dàng phối hợp giữa các nhóm và duy trì động lực từ giai đoạn khởi động đến khi đạt được sự ủng hộ đầy đủ

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ thành công và onboarding muốn biến mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ thành những đánh giá tự tin, kịp thời và sự ủng hộ lâu dài

15. Mẫu thang đo Likert của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các cuộc khảo sát khách hàng có cấu trúc, có thể mở rộng để đo lường mức độ hài lòng, cường độ và cảm xúc với mẫu thang đo Likert của ClickUp

Mẫu thang đo Likert của ClickUp giúp các nhóm marketing và sản phẩm tạo ra các cuộc khảo sát để nắm bắt cảm nhận của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm của bạn. Khi thảo luận về mức độ hài lòng, độ dễ sử dụng hoặc khả năng giới thiệu, mẫu này cung cấp cấu trúc cần thiết để thu thập các phản hồi rõ ràng và có thể hành động.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh thang điểm đánh giá với các trường được đánh dấu từ 1 đến 5 để phản ánh mức độ hoặc tần suất của cảm xúc khách hàng

Thêm các trường tùy chỉnh như Bộ phận, Email hoặc Cấp độ sản phẩm để phân loại phản hồi và nhận diện xu hướng giữa các loại khách hàng khác nhau

Sử dụng danh sách kiểm tra tích hợp để đánh giá nhanh các phản hồi và đánh giá cách khách hàng nhận thức về vị trí sản phẩm của bạn

Vì định dạng đơn giản và quen thuộc, khách hàng có thể dễ dàng hoàn thành – và thậm chí còn dễ dàng hơn cho nhóm của bạn phân tích. Nếu bạn đang tìm kiếm các đánh giá khách hàng có cấu trúc, có thể mở rộng và dễ dàng đo lường, mẫu này là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

✅ Phù hợp cho: Nhóm marketing và người phụ trách sản phẩm muốn đo lường phản hồi của khách hàng

16. Mẫu đánh giá khách hàng hàng năm cho bộ phận bán hàng của Template. Net

Mẫu đánh giá khách hàng hàng năm cho bộ phận bán hàng của Template. Net cung cấp cho các quản lý tài khoản một định dạng có cấu trúc để trình bày thành tích doanh thu, dữ liệu giữ chân khách hàng và các thành công hợp tác, đồng thời tạo không gian cho phản hồi mở từ khách hàng.

Bạn có thể sử dụng nó để đánh giá hiệu quả hoạt động trong quá khứ, chia sẻ xu hướng thị trường và thống nhất mục tiêu tương lai. Với các phần dành cho ý kiến của khách hàng, nó cũng có thể được sử dụng như một mẫu đánh giá khách hàng để thu thập thông tin hữu ích, sau đó có thể sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ hoặc thậm chí làm cơ sở cho các chương trình đánh giá trực tuyến và quảng bá.

Điều này đặc biệt hữu ích khi có nhiều bên liên quan tham gia, và sự rõ ràng về mục tiêu, phản hồi và các bước tiếp theo là điều cần thiết.

✅ Phù hợp cho: Quản lý tài khoản thực hiện các cuộc đánh giá hàng năm chính thức với khách hàng chiến lược hoặc có giá trị cao

17. Mẫu phản hồi khách hàng bán hàng tùy chỉnh của Template. Net

Mẫu đánh giá phản hồi khách hàng bán hàng của Template. Net giúp khách hàng chia sẻ phản hồi chi tiết về trải nghiệm của họ với đội ngũ bán hàng của bạn. Mẫu này bao gồm các danh mục cụ thể như tính kịp thời, kiến thức sản phẩm, tính nhất quán trong việc theo dõi và tính cá nhân hóa.

Mẫu này hữu ích sau khi giao dịch đã đóng hoặc trong các cuộc kiểm tra tài khoản định kỳ hàng quý, giúp khách hàng có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình. Khách hàng hài lòng có thể nhấn mạnh những điểm khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt, trong khi những người khác có thể cung cấp phản hồi xây dựng để giúp cải thiện quy trình bán hàng của bạn.

✅ Phù hợp cho: Quản lý bán hàng và các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thu thập phản hồi sau bán hàng để xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng

Chuyển đổi phản hồi của khách hàng thành hành động với ClickUp

Yêu cầu phản hồi từ khách hàng có thể khiến bạn cảm thấy khó xử, và việc phân tích chúng còn khó khăn hơn. Bạn phải theo đuổi các phản hồi, cố gắng hiểu những câu trả lời rời rạc và tự hỏi liệu có điều gì trong đó thực sự hữu ích. Đó là rất nhiều thời gian bị lãng phí cho những thông tin mà bạn có thể sử dụng được.

ClickUp giúp bạn loại bỏ tất cả những rắc rối này. Với các mẫu có sẵn cho mọi loại tương tác với khách hàng - từ quá trình onboarding đến phản hồi về sản phẩm và kiểm tra thành công - bạn có thể thu thập, tổ chức và xử lý phản hồi mà không cần mở bảng tính. Các biểu mẫu được tự động nhập vào công việc, trong khi tự động hóa xử lý việc theo dõi. Trong suốt quá trình này, Trường Tùy chỉnh giúp bạn lọc phản hồi theo sản phẩm, loại khách hàng hoặc cảm xúc, để nhóm của bạn luôn biết nên tập trung vào đâu tiếp theo.

Không còn phải đoán xem khách hàng đang nghĩ gì. Chỉ cần những phản hồi có cấu trúc, có thể hành động để làm cho dịch vụ của bạn trở nên tốt hơn và mối quan hệ với khách hàng trở nên bền chặt hơn.

Hãy tận dụng ngay! Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay!