Sunsama vs. Todoist: Công cụ quản lý công việc nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của bạn?

Lựa chọn công cụ quản lý công việc phù hợp có thể quyết định thành công hay thất bại của quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Nếu bạn đang phân vân giữa Sunsama và Todoist, bạn không phải là người duy nhất—cả hai đều là công cụ phổ biến, nhưng chúng phục vụ cho các loại người dùng và nhu cầu khác nhau.

Trong so sánh này, chúng tôi sẽ phân tích các tính năng khóa, giá cả, ưu nhược điểm và đối tượng người dùng phù hợp với từng công cụ.

Nếu cả hai đều không đáp ứng đầy đủ yêu cầu, chúng tôi sẽ giải thích tại sao ClickUp có thể là giải pháp toàn diện mà bạn đang tìm kiếm.

Sunsama vs. Todoist—và lựa chọn thay thế tốt nhất trong nháy mắt

Tính năng Sunsama Todoist Phương án thay thế tốt nhất: ClickUp Tạo công việc Nhập công việc thủ công với kế hoạch có cấu trúc Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên để mục nhập công việc nhanh chóng Tạo/lập công việc thông minh qua trò chuyện, tài liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và mẫu có sẵn. Tự động hóa quy trình làm việc Các quy trình làm việc cơ bản và công việc lặp lại Nhãn, bộ lọc, công việc con và dự án Tùy chỉnh hoàn toàn với trạng thái, trường, phụ thuộc, thẻ và mẫu. Tích hợp lịch Đồng bộ hai chiều với Google, Outlook, iCloud Chế độ xem lịch thông qua tích hợp Lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI với tính năng lên lịch công việc tự động và thời gian tập trung. Theo dõi thời gian và quản lý thời gian theo khung giờ Theo dõi thời gian tích hợp và phân chia thời gian thủ công Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn Theo dõi thời gian tích hợp sẵn, so sánh kế hoạch với thực tế và báo cáo năng suất. Đồng bộ hóa đa nền tảng Ứng dụng web và ứng dụng máy tính (phiên bản di động giới hạn) Đồng bộ hóa đầy đủ trên tất cả thiết bị, bao gồm cả thiết bị đeo. Đồng bộ hóa trên máy tính để bàn, thiết bị di động, phần mở rộng trình duyệt và tích hợp. Hợp tác nhóm Danh sách công việc chia sẻ và tích hợp Slack/email Dự án chia sẻ với bình luận và tệp đính kèm Hợp tác thời gian thực với trò chuyện, tài liệu, mục tiêu và chế độ xem khối lượng công việc. Tính năng AI Không có trợ lý AI Không có trợ lý AI ClickUp Brain: Tóm tắt thông minh, viết nội dung, lên lịch tự động, phân tích dữ liệu Tự động hóa Chỉ các quy trình thủ công Thiết lập công việc lặp lại cơ bản Tự động hóa quy trình làm việc hoàn toàn với các tác vụ kích hoạt và hành động trên nhiều công cụ. Mẫu Không được cung cấp Mẫu tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng khác nhau Hàng chục mẫu + Mẫu Danh sách Việc cần làm Lịch ClickUp *Giá cả $20/tháng $2/tháng (Pro), $8/tháng (kinh doanh) Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp

Sunsama là gì?

Sunsama là một ứng dụng lịch trình hàng ngày kỹ thuật số được thiết kế để giúp các chuyên gia quản lý công việc, lập kế hoạch cho ngày làm việc và cân bằng ưu tiên giữa công việc và cuộc sống.

Công cụ quản lý công việc này kết hợp danh sách việc cần làm, sự kiện lịch, email và cuộc họp vào một chế độ xem duy nhất. Nó lý tưởng cho cá nhân và nhóm cần một lịch trình có cấu trúc để duy trì năng suất mà không bị rối loạn do phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

👀 Bạn có biết? Làm nhiều việc cùng lúc có thể làm giảm năng suất lên đến 40%.

Tính năng của Sunsama

Dưới đây là cách Sunsama giúp việc lập kế hoạch hàng ngày trở nên dễ dàng:

Tính năng #1: Lập kế hoạch hàng ngày

Sunsama không chỉ giúp bạn quản lý các công việc hàng ngày mà còn hướng dẫn bạn qua quy trình lập kế hoạch hàng ngày có cấu trúc. Mỗi sáng, bạn sẽ được nhắc nhở để xem lại tất cả các công việc, đặt mục tiêu thực tế và phân bổ các khối ước lượng thời gian cho từng hoạt động.

Điều này giúp bạn tránh tình trạng quá tải lịch trình hoặc đánh giá thấp thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc – một sai lầm phổ biến được gọi là thiên lệch kế hoạch. Với khả năng tích hợp lịch trình công việc với phương pháp tiếp cận có ý thức, từng bước một, Sunsama giúp bạn duy trì khối lượng công việc cân bằng đồng thời vẫn đạt được tiến độ đều đặn trong việc thực hiện mục tiêu của mình.

Tính năng #2: Tích hợp mạnh mẽ với Lịch Google

Tính năng tích hợp Lịch Google của Sunsama rất phù hợp cho những người chuyên nghiệp phụ thuộc vào lịch để quản lý công việc hàng ngày. Khác với nhiều công cụ năng suất khác, Sunsama cung cấp tính năng đồng bộ hai chiều, nghĩa là bất kỳ công việc nào bạn lên lịch trong Sunsama sẽ xuất hiện trong lịch của bạn—và ngược lại.

Điều này loại bỏ phiền phức của việc cập nhật thủ công trên nhiều nền tảng. Ngoài ra, nó hỗ trợ lịch Outlook và iCloud, giúp nó trở thành hệ thống quản lý công việc linh hoạt, phù hợp với quy trình làm việc của bạn, bất kể bạn sử dụng ứng dụng lịch nào.

Tính năng #3: Quản lý công việc

Tất cả chúng ta đều có những công việc cần làm định kỳ, dù là báo cáo hàng tuần, cuộc họp nhóm hàng tháng hay thậm chí là việc đơn giản như gửi email theo dõi. Sunsama cho phép bạn cài đặt các công việc lặp lại để không phải nhập lại thủ công mỗi lần.

Ngoài ra, nó cho phép bạn nhập các công việc từ các công cụ khác như Trello, Asana và ClickUp, giúp tất cả công việc của bạn được tổ chức gọn gàng trong một nơi duy nhất. Điểm nổi bật? Các công việc được nhập sẽ được đồng bộ trên tất cả các nền tảng kết nối, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc cập nhật chúng riêng lẻ.

💡 Mẹo hay: Khi khối thời gian trong Sunsama, hãy luôn thêm khoảng trống 15 phút giữa các công việc. Điều này giúp tài khoản cho các trễ hẹn bất ngờ và giữ cho lịch trình của bạn không bị lệch hướng.

Tính năng #4: Theo dõi thời gian và quản lý thời gian theo khung giờ

Sunsama vượt trội so với các ứng dụng danh sách việc cần làm thông thường nhờ tích hợp tính năng theo dõi thời gian và quản lý thời gian theo khung giờ. Tính năng theo dõi thời gian cho phép bạn theo dõi thời gian dành cho các công việc và dự án cụ thể, giúp xác định các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả làm việc.

Timeboxing, mặt khác, cho phép bạn lên lịch các công việc trực tiếp vào lịch của mình, đảm bảo mỗi hoạt động có khung thời gian riêng. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho việc quản lý các dự án phức tạp, vì nó đảm bảo rằng các công việc có ưu tiên cao không bị bỏ qua.

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Việc cần làm để làm điều này là một hệ thống AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ có một hoặc hai trong số các bước này được tối ưu hóa. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

Tính năng #5: Hợp tác nhóm

Các tích hợp như Slack, Microsoft Teams, Gmail và Outlook cho phép bạn chuyển đổi email và tin nhắn thành các công việc có thể thực hiện. Điều này có nghĩa là ít email bị quên hơn và ít xao nhãng hơn.

Ngoài ra, các tính năng hợp tác nhóm của Sunsama giúp chia sẻ công việc và phối hợp với đồng nghiệp trở nên dễ dàng. Dù bạn đang phân công trách nhiệm hay đang theo dõi công việc, Sunsama cung cấp một phương pháp có cấu trúc để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Giá cả của Sunsama

Miễn phí: Dùng thử miễn phí 14 ngày

Gói đăng ký hàng năm: $16/tháng

Gói đăng ký hàng tháng: $20/tháng

Todoist là gì?

Todoist là ứng dụng quản lý công việc được thiết kế để giúp người dùng tổ chức, ưu tiên và hoàn thành các công việc một cách dễ dàng. Dù bạn là một chuyên gia đang phải đối mặt với nhiều hạn chót, một sinh viên cần theo dõi các bài tập, hay chỉ là một người muốn duy trì sự kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày, Todoist cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc nhưng linh hoạt để quản lý công việc một cách hiệu quả.

Với giao diện tối giản, thân thiện với người dùng và tính năng tự động hóa mạnh mẽ, Todoist giúp bạn duy trì sự tập trung, tổ chức và kiểm soát, ngay cả khi danh sách việc cần làm của bạn trở nên quá tải. Ngoài ra, với khả năng đồng bộ trên máy tính để bàn, thiết bị di động và thậm chí cả thiết bị đeo, các công việc của bạn luôn nằm trong tầm tay.

Tính năng của Todoist

Dưới đây là những điểm nổi bật của Todoist:

Tính năng #1: Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên

Việc nhập tay các công việc có thể tốn thời gian, nhưng Todoist giúp quá trình này trở nên trực quan hơn với tính năng nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Thay vì phải nhấp qua các menu, bạn chỉ cần nhập ‘Gửi báo cáo vào lúc 10 giờ sáng Monday hàng tuần,’ và ứng dụng sẽ tự động lên lịch cho công việc này dưới dạng công việc lặp lại. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và khiến việc thêm công việc trở nên mượt mà như việc ghi chú.

Tính năng #2: Đồng bộ hóa đa nền tảng

Một công cụ quản lý công việc chỉ hữu ích khi nó có sẵn, và Todoist nổi bật với khả năng truy cập đa nền tảng.

Ứng dụng đồng bộ hóa mượt mà trên các nền tảng desktop, di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tiện ích email và tiện ích mở rộng trình duyệt, giúp người dùng luôn cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Dù bạn thêm công việc qua ứng dụng di động, kiểm tra danh sách việc cần làm trên laptop hay sử dụng lệnh giọng nói trên đồng hồ thông minh, Todoist đảm bảo mọi thứ luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Tính năng #3: Lập lịch và tổ chức công việc

Todoist là nhà cung cấp các công cụ lập lịch và tổ chức để giúp bạn luôn kiểm soát được các công việc của mình.

Ngày đáo hạn và nhắc nhở định kỳ đảm bảo các công việc quan trọng luôn được ưu tiên, trong khi các dự án, phần và công việc con cho phép cấu trúc công việc chi tiết.

Bạn có thể phân loại công việc bằng nhãn và bộ lọc, giúp dễ dàng tìm kiếm công việc dựa trên mức độ khẩn cấp, ưu tiên hoặc bối cảnh cụ thể.

💡 Mẹo hay: Sử dụng tính năng tác vụ con và phân cấp dự án của Todoist để chia nhỏ các dự án lớn thành các bước dễ quản lý. Điều này giúp tránh cảm giác quá tải và dễ dàng đang theo dõi tiến độ.

Tính năng #4: Hợp tác nhóm

Todoist không chỉ là công cụ tăng năng suất cá nhân—nó còn được thiết kế cho hợp tác nhóm. Bạn có thể tạo dự án chia sẻ, giao công việc cho các thành viên cụ thể trong nhóm và thêm bình luận và tệp đính kèm để giữ cho các cuộc thảo luận được tổ chức gọn gàng trong từng công việc.

Nhật ký hoạt động đảm bảo tính minh bạch, cho phép các thành viên trong nhóm đang theo dõi các thay đổi và cập nhật một cách dễ dàng. Các tính năng này giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ và năng suất mà không cần dựa vào các chuỗi email rời rạc hoặc nhiều công cụ giao tiếp khác nhau.

Tính năng #5: Mẫu tùy chỉnh

Đối với những ai cần một điểm khởi đầu có cấu trúc, Todoist cung cấp các mẫu tùy chỉnh phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau.

Dù bạn cần một lịch trình cuộc họp, công cụ theo dõi dự án, lịch quản lý dự án hay công cụ theo dõi thói quen, các mẫu Todoist được thiết kế sẵn này sẽ giúp bạn cài đặt công việc ngay lập tức.

Tính năng này là một mẹo tăng năng suất cho các nhóm kinh doanh, sinh viên và doanh nhân, vì nó cung cấp một khung làm việc sẵn có để duy trì sự tổ chức mà không cần mất thời gian thiết lập thủ công.

Giá cả của Todoist

Người mới bắt đầu: Miễn phí

Ưu điểm: $2/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $8/tháng cho mỗi người dùng

Sunsama vs. Todoist: So sánh tính năng

Đang phân vân giữa Sunsama và Todoist? Tất cả phụ thuộc vào cách bạn muốn tổ chức ngày làm việc của mình.

Tính năng #1: Lập kế hoạch hàng ngày và tích hợp lịch

Sunsama: Ngoài các tích hợp lịch, chế độ xem lịch của Sunsama được đặt ở vị trí trung tâm, cho phép bạn xem các sự kiện lịch cùng với công việc để quản lý thời gian hiệu quả. Biểu diễn trực quan này giúp tạo ra một kế hoạch hàng ngày thực tế, tính đến tất cả các cam kết.

Todoist: Mặc dù hỗ trợ tích hợp lịch, nó không có cách tiếp cận hướng dẫn tương tự—các công việc được lên lịch nhưng không được tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày từng bước như trong Sunsama.

🏆 Người chiến thắng: Khi nói đến việc tổ chức lịch, Sunsama là lựa chọn hàng đầu.

Tính năng #2: Khả năng quản lý công việc

Sunsama: Nó cung cấp khả năng quản lý công việc vững chắc nhưng tập trung vào quy trình làm việc hàng ngày hơn là các hệ thống tổ chức phức tạp. Mặc dù có thể quản lý và tổ chức công việc hiệu quả, Sunsama thiếu một số tính năng lọc và sắp xếp nâng cao mà Todoist có.

Todoist: Các tính năng quản lý tác vụ AI, như khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để tạo tác vụ, là vô song. Ngoài ra, hệ thống tổ chức của nó, bao gồm dự án, tác vụ con, nhãn, bộ lọc và ưu tiên, cung cấp một quy trình làm việc vững chắc để tổ chức tác vụ mà không làm người dùng cảm thấy quá tải.

🏆 Người chiến thắng: CÔNG VIỆC Todoist thắng trong vòng này!

Tính năng #3: Hợp tác nhóm

Sunsama: Các nhóm có thể chia sẻ kênh, xem kế hoạch hàng ngày của nhau và phối hợp hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nó không có các tính năng như giao nhiệm vụ, thảo luận nhóm hoặc chia sẻ tệp, khiến nó không phù hợp cho quản lý công việc theo nhóm.

Todoist: Nó cung cấp các công cụ hợp tác nhóm mạnh mẽ, bao gồm dự án chia sẻ, phân công công việc, bình luận thời gian thực và đang theo dõi tiến độ. Tuy nhiên, nó thiếu tính năng hiển thị lịch và minh bạch về khối lượng công việc mà Sunsama cung cấp.

🏆 Người chiến thắng: Hòa! Lựa chọn ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

Sunsama: Nó tập trung vào các tích hợp sâu, hướng đến quy trình làm việc, cho phép bạn kéo các công việc từ các công cụ như Asana, Trello, Jira và GitHub, chế độ xem và quản lý chúng cùng với lịch của bạn.

Todoist cung cấp hơn 200 tích hợp với các công cụ năng suất khác thông qua kết nối gốc và Zapier, bao gồm Slack, Gmail và Lịch Google.

🏆 Người chiến thắng: Hòa! Sunsama có tích hợp sâu hơn với các công cụ quản lý dự án, trong khi Todoist kết nối với hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Sunsama vs. Todoist trên Reddit

Không gì hữu ích bằng một đánh giá chân thực từ người dùng, phải không? Chúng tôi đã truy cập Reddit để xem mọi người nói gì về Sunsama và Todoist, và đây là những gì chúng tôi tìm thấy.

Trên r/năng suất, người dùng Rejendra2124 đã chỉ ra khả năng chia thời gian của Sunsama.

Tôi đã sử dụng Sunsama cho việc chia khối thời gian và nó đã trở thành một bước ngoặt trong việc nâng cao năng suất và tổ chức công việc của tôi.

Tôi đã sử dụng Sunsama cho việc chia khối thời gian và nó đã trở thành một bước ngoặt trong việc nâng cao năng suất và tổ chức công việc của tôi.

Trong khi đó, người dùng littlelorax cho rằng Todoist là lựa chọn tốt hơn cho quản lý công việc.

Tôi đã tìm thấy giải pháp này thông qua Todoist. Tôi thích việc có thể sử dụng phím tắt và nhanh chóng thêm nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải nhấp vào hàng nghìn menu thả xuống. Nó không nhất thiết phải hỗ trợ tính năng chia thời gian, nhưng phương pháp đó vốn dĩ chưa bao giờ thành công với tôi. Nhưng tôi có thể đặt ngày đáo hạn, công việc lặp lại và nó có thể hiển thị cho tôi một chế độ xem tổng quan về tất cả những việc cần làm trong ngày, bất kể chúng thuộc phần nào trong cuộc sống của tôi. *

Tôi đã tìm thấy giải pháp này thông qua Todoist. Tôi thích việc có thể sử dụng phím tắt và nhanh chóng thêm nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải nhấp vào hàng nghìn menu thả xuống. Nó không nhất thiết phải hỗ trợ tính năng chia thời gian, nhưng phương pháp đó vốn dĩ chưa bao giờ thành công với tôi. Nhưng tôi có thể đặt ngày đáo hạn, công việc lặp lại và nó có thể hiển thị cho tôi một chế độ xem tổng quan về tất cả những việc cần làm trong ngày, bất kể chúng thuộc phần nào trong cuộc sống của tôi. *

Muốn xem đánh giá Sunsama từ chuyên gia? Đây là những gì người sáng lập Sunsama, sunsamahq, chia sẻ trên r/msp.

…Sunsama thực chất là một công cụ lập kế hoạch hàng ngày và hoạt động tốt nhất khi bạn sử dụng một công cụ riêng biệt làm hệ thống ghi chép chính cho các dự án. Như vậy, bạn có thể lập kế hoạch cho các công việc dài hạn trong công cụ kia và chỉ lập kế hoạch cho một số việc cần làm mỗi ngày trong Sunsama.

…Sunsama thực chất là một công cụ lập kế hoạch hàng ngày và hoạt động tốt nhất khi bạn sử dụng một công cụ riêng biệt làm hệ thống ghi chép chính cho các dự án. Như vậy, bạn có thể lập kế hoạch cho các công việc dài hạn trong công cụ kia và chỉ lập kế hoạch cho một số việc cần làm mỗi ngày trong Sunsama.

Giới thiệu ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Sunsama và Todoist

Nếu bạn vẫn đang phân vân giữa Sunsama và Todoist hoặc đang tìm kiếm một giải pháp thay thế kết hợp các tính năng tốt nhất của cả hai ứng dụng, hãy thử ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc!

ClickUp là một công cụ quản lý dự án toàn diện với bộ tính năng phong phú được thiết kế để nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình làm việc và thúc đẩy hợp tác dễ dàng.

Dù là quản lý công việc cá nhân hay giám sát các dự án nhóm phức tạp, đây là cách ClickUp giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

ClickUp’s One Up #1: Tạo công việc trong vài giây

Quên đi các danh sách công việc cơ bản — nhiệm vụ ClickUp được thiết kế cho công việc thực tế. Khác với hệ thống công việc đơn giản của Todoist hoặc lịch trình hàng ngày của Sunsama, ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn quy trình làm việc với các công việc con, phụ thuộc và các trường thông tin tùy chỉnh cho dự án.

Giữ quyền kiểm soát mọi công việc với các quy trình làm việc tùy chỉnh bằng nhiệm vụ ClickUp

Bạn có thể tối ưu hóa các tác vụ này bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và Thẻ để nhấn mạnh ưu tiên và đang theo dõi tiến độ. Điểm nổi bật? Bạn có thể tạo công việc từ hầu hết mọi nơi, như Trò chuyện ClickUp tích hợp và Tài liệu ClickUp, hoặc thậm chí để AI làm điều đó cho bạn.

Cần cái nhìn tổng quan? Chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp Board View, Xem dạng danh sách, ClickUp Calendar View và nhiều chế độ khác để quản lý mọi thứ từ các tác vụ hàng ngày đến các dự án dài hạn.

ClickUp’s One Up #2: Theo dõi thời gian thông minh ngay tại công việc của bạn

Vấn đề lớn nhất mà mọi người gặp phải khi lập kế hoạch hàng ngày là không biết thời gian của mình đã đi đâu.

Tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp cho phép bạn ghi lại giờ làm việc, so sánh công việc theo kế hoạch với công việc thực tế và tạo báo cáo năng suất chi tiết trực tiếp trong các công việc. Điều này giúp bạn theo dõi giờ làm việc có thể tính phí và đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn.

Theo dõi thời gian tự động hoặc thủ công với ClickUp Dự án theo dõi thời gian

ClickUp’s One Up #3: Trợ lý AI sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.

Bạn đã bao giờ mong muốn công cụ năng suất của mình có thể dự đoán trước cho bạn? ClickUp Brain chính xác là điều đó.

Nó tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, đưa ra các đề xuất thông minh và cung cấp tóm tắt tức thì.

Bị kẹt với một công việc? Hãy hỏi ClickUp Brain để nhận cập nhật thời gian thực về nhóm, thông tin dự án hoặc báo cáo tự động. Nó giống như có một trợ lý cá nhân hiểu rõ công việc của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về ClickUp Brain trong công việc *👇🏼

Trích xuất thông tin từ các công việc và cuộc hội thoại của bạn bằng ClickUp Brain

Nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì Brain có thể làm, bạn sẽ bất ngờ đấy! Bao nhiêu lần bạn đã gặp khó khăn khi viết nội dung và phải chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini và Claude? Vậy thì, đoán xem? ClickUp mang tất cả các công cụ này vào không gian làm việc của bạn!

Truy cập tất cả các công cụ AI mục yêu thích của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI siêu thông minh trên desktop, sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để tự động hóa, ưu tiên và tóm tắt các công việc của bạn, giúp quản lý công việc nhanh chóng và thông minh hơn.

Nó cũng cho phép bạn quản lý công việc thông qua tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản, tích hợp với tài liệu và lịch của bạn, và cung cấp các đề xuất cá nhân hóa và báo cáo tự động hóa—tất cả trong một nơi.

ClickUp’s One Up #4: Quản lý lịch trình một cách dễ dàng

Quản lý lịch trình của bạn không nên cảm thấy như một công việc thứ hai.

Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) loại bỏ các quy trình làm việc thủ công trong kế hoạch bằng cách tự động lên lịch các công việc và sự kiện của bạn dựa trên ưu tiên.

Tại ClickUp, lịch làm việc được tích hợp trong toàn bộ công việc của bạn. Xem video này để tìm hiểu cách thức hoạt động👇🏼

Khác với kế hoạch thủ công của Sunsama và lịch trình đơn giản của Todoist, lịch này có khả năng của một ứng dụng lịch AI. Nó thông minh chặn thời gian tập trung, tự động điều chỉnh lại tất cả các công việc khi có xung đột và đồng bộ mượt mà với Lịch Google và các nền tảng khác.

Tuy nhiên, nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình thiết lập, mẫu lịch và danh sách việc cần làm ClickUp Calendar To-Do List Template là giải pháp sẵn sàng sử dụng cho bạn. Nó giúp tổ chức các tác vụ, sự kiện và hạn chót, đảm bảo ngày làm việc của bạn diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn.

Tải mẫu miễn phí Quản lý và ưu tiên các công việc trong các dự án cá nhân và chuyên nghiệp với mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp.

Dưới đây là cách mẫu quản lý công việc này giúp bạn.

Lên lịch công việc một cách dễ dàng và giữ mọi thứ trong kế hoạch ở cùng một nơi.

Phân loại các công việc của bạn vào các nhóm rõ ràng để tách biệt công việc, mục tiêu cá nhân và các dự án ưu tiên, giúp tổ chức hiệu quả hơn.

Xem chi tiết công việc với đang theo dõi thời gian thực, giúp bạn luôn biết công việc tiếp theo là gì và những gì cần chú ý.

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như "Mở" và "Hoàn thành" để theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng và duy trì sự kiểm soát đối với quy trình làm việc của bạn.

Nâng cao khả năng lập kế hoạch của bạn với nhiều chế độ xem, bao gồm Yêu cầu Cuộc họp, Theo Vai trò, Theo Danh mục và Lịch trình, để có một phương pháp linh hoạt và có cấu trúc.

ClickUp’s One Up #5: Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

Cập nhật thủ công các công việc và dự án? Không còn nữa.

ClickUp Tự động hóa + AI Agents cho phép bạn cài đặt các quy trình làm việc tùy chỉnh hoạt động tự động. Dự án mới? Tự động phân công thành viên nhóm và gửi nhắc nhở. Trạng thái công việc thay đổi? Kích hoạt cập nhật tự động.

Với hơn 100 mẫu tự động hóa sẵn có, ClickUp giúp bạn xử lý các tác vụ phức tạp để bạn có thể tập trung vào việc cần làm—hoàn thành công việc.

Từ các dự án thiết kế lớn đến danh sách việc cần làm đơn giản, chúng tôi sử dụng ClickUp để hoàn thành công việc. Công cụ này được sử dụng trên toàn công ty và giải quyết vấn đề quản lý công việc để theo dõi tiến độ và các công việc đang diễn ra cần được thực hiện.

Từ các dự án thiết kế lớn đến danh sách việc cần làm đơn giản, chúng tôi sử dụng ClickUp để hoàn thành công việc. Công cụ này được sử dụng trên toàn công ty và giải quyết vấn đề quản lý công việc để theo dõi tiến độ và các công việc đang diễn ra cần được thực hiện.

Với các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tùy chỉnh sâu rộng, theo dõi thời gian và tự động hóa, ClickUp là tất cả những gì bạn cần trong một nền tảng duy nhất.

Lựa chọn thông minh hơn: ClickUp

Sunsama là lựa chọn lý tưởng để lập kế hoạch cho ngày của bạn, trong khi Todoist là phần mềm quản lý công việc hiệu quả.

Nhưng tại sao phải chọn một khi bạn có thể có tất cả?

ClickUp kết hợp quản lý tác vụ, theo dõi thời gian, kế hoạch lịch, trợ lý AI, tự động hóa và hợp tác mượt mà vào một nền tảng mạnh mẽ. Không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ hay bị ngập trong các tab—chỉ cần một không gian làm việc thông minh làm được tất cả.

Nếu bạn đã sẵn sàng ngừng sử dụng nhiều công cụ và bắt đầu công việc hiệu quả hơn, ClickUp là lựa chọn của bạn. Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay!