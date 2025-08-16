Quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng: Các giai đoạn chính và phương pháp hay nhất

Nhóm thiết kế của bạn vừa dành nhiều tháng để hoàn thiện giao diện người dùng cho ứng dụng mới. Màu sắc nổi bật, hình ảnh động mượt mà và mọi nút đều hoàn hảo đến từng pixel. Nhưng khi người dùng thực sự thử nghiệm, họ cảm thấy bối rối, nhấp nhầm và rời bỏ ứng dụng trong sự thất vọng.

Trải nghiệm người dùng tuyệt vời không chỉ là về cách mọi thứ trông như thế nào, mà còn là về cách mọi thứ hoạt động. Và điều đó bắt đầu từ một quy trình vững chắc, được lập bản đồ rõ ràng. Khi được thực hiện đúng, quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng có thể tăng mức độ hài lòng của người dùng và tỷ lệ chuyển đổi lên 200% .

Quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng là gì?

Quá trình thiết kế UX là một phương pháp từng bước để tạo ra những trải nghiệm trực quan, thân thiện với người dùng và giải quyết các vấn đề thực tế. Quá trình này thường bao gồm nghiên cứu, ý tưởng, tạo khung, tạo mẫu, thử nghiệm và lặp lại, đảm bảo mọi quyết định thiết kế đều dựa trên nhu cầu của người dùng.

Hãy coi đó là thiết kế cùng người dùng, không chỉ cho họ. Quy trình thiết kế UX là bản thiết kế để tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số mà người dùng thích sử dụng, không chỉ là chấp nhận.

👀 Bạn có biết? 77% công ty hiện coi trải nghiệm khách hàng là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của họ. Quy trình thiết kế UX không còn là điều tốt đẹp để có, mà là điều cần thiết cho kinh doanh.

Quản lý dự án thiết kế của ClickUp giúp quá trình thiết kế UX diễn ra suôn sẻ hơn, giúp các nhóm tạo ra những sản phẩm mà người dùng yêu thích. Hiểu các nguyên tắc cơ bản của thiết kế UX là rất quan trọng để thành công, cho dù là xây dựng một ứng dụng mới hay cải thiện một trang web hiện có.

Như Jakub Grajacar, Giám đốc Marketing tại STX Next, đã chia sẻ:

Trước khi có ClickUp, công việc với bộ phận Thiết kế sản phẩm của chúng tôi thường rất hỗn loạn – họ thường không có thông tin rõ ràng về việc các nhiệm vụ vẫn đang được xem xét hay cần thêm công việc. Chúng tôi thực sự cần một hệ thống cho phép tôi và Trưởng bộ phận Thiết kế sản phẩm có cái nhìn tổng quan về toàn bộ quy trình và nắm bắt tất cả công việc đang tiến độ và các nhiệm vụ sắp tới.

Các giai đoạn của quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng là gì?

Để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, không chỉ cần có ý tưởng hay. Đó là lý do tại sao các giai đoạn quan trọng của quy trình thiết kế UX bắt đầu bằng các công cụ thiết kế UX vững chắc và phương pháp tiếp cận ưu tiên người dùng thực tế. Hãy cùng tìm hiểu các giai đoạn thiết yếu trong quá trình các nhóm thiết kế UX biến ý tưởng thành sản phẩm.

Nghiên cứu & khám phá

Hãy coi nghiên cứu UX như công việc của một thám tử. Bạn đang thu thập manh mối về cách người dùng suy nghĩ, cảm nhận và hành xử khi sử dụng sản phẩm của bạn. Những hiểu biết này giúp định hình các quyết định thiết kế và chiến lược UX phù hợp với người dùng thực tế. 🔍

Các phương pháp nghiên cứu người dùng được chia thành hai loại chính: định tính (lý do đằng sau hành vi của người dùng) và định lượng (những điều có thể đo lường được). Kết hợp cả hai sẽ cho bức tranh toàn cảnh rõ ràng nhất.

📌 Ví dụ: khi Airbnb nhận thấy người dùng không đặt phòng nhiều ở một số khu vực, họ không chỉ nhìn vào con số. Họ đã trò chuyện với chủ nhà và khách du lịch, quan sát cách mọi người sử dụng nền tảng của họ và phát hiện ra rằng giá cả không rõ ràng là nguyên nhân khiến khách hàng do dự. Sự kết hợp giữa dữ liệu và phản hồi trực tiếp từ người dùng đã giúp họ xây dựng mô hình giá cả minh bạch.

Dưới đây là cách ClickUp có thể giúp bạn

Các công cụ phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc thu thập thông tin chi tiết về người dùng và xem xét các điểm khó khăn chính của họ. Hãy thử ClickUp Forms!

Biến phản hồi thành kết quả với ClickUp Forms, công cụ tập trung phản hồi, khởi động quy trình làm việc và thúc đẩy phân tích dựa trên AI

Các công cụ này được tích hợp sẵn vào quy trình làm việc của bạn, giúp bạn dễ dàng tạo khảo sát phản hồi về sản phẩm và thu thập phản hồi có cấu trúc.

Ngoài ra, Mẫu kế hoạch nghiên cứu người dùng của Clickup giúp tổ chức các hoạt động nghiên cứu của bạn và giữ mọi thứ ở một nơi.

📚 Đọc thêm: Phần mềm phân tích khảo sát tốt nhất

Thiết kế khung dây và tạo mẫu

Giai đoạn tiếp theo trong quy trình thiết kế UX là biến những hiểu biết từ nghiên cứu người dùng thành các thiết kế có thể thử nghiệm. Đây là lúc các công cụ tạo khung và nguyên mẫu kỹ thuật số phát huy tác dụng.

Wireframe cho phép nhà thiết kế thể hiện cấu trúc cơ bản mà không cần chi tiết phức tạp. Bắt đầu với wireframe có độ trung thực thấp để xác định các hàm và bố cục cốt lõi. Hãy chọn một trong các mẫu wireframe này! Sau đó, thu thập phản hồi và tinh chỉnh. ⚙️

Các công cụ tạo mẫu thử nghiệm giúp tiến xa hơn bằng cách thêm tính tương tác. Người dùng có thể nhấp chuột để trải nghiệm thực tế về cách thức hoạt động của sản phẩm cuối cùng.

📌 Ví dụ: Dropbox đã sử dụng tạo mẫu để thử nghiệm và cải thiện luồng giới thiệu, giúp nhiều người dùng hoàn thành quá trình đăng ký hơn.

Dưới đây là cách ClickUp có thể giúp bạn

Lập bản đồ thiết kế UX của bạn trên Bảng trắng ClickUp

Bảng trắng ClickUp mang toàn bộ quy trình UX của bạn trở nên sống động — một cách trực quan và hợp tác. Cho dù bạn đang lập bản đồ hành trình của người dùng, phác thảo khung dây hay tổ chức các thông tin nghiên cứu, Bảng trắng giúp bạn dễ dàng kết nối ý tưởng, công việc và các nhóm trong thời gian thực.

Và với các mẫu bảng trắng sẵn sàng sử dụng, bạn có thể bắt đầu ngay các phiên suy nghĩ thiết kế, giảm chu kỳ lặp lại và giữ mọi thứ luôn đồng bộ ngay từ ngày đầu tiên.

👀 Bạn có biết? Các nghiên cứu cho thấy đầu tư vào nghiên cứu người dùng mang lại lợi ích rất lớn — mỗi đô la chi tiêu thường mang lại giá trị 100 đô la.

Thiết kế tương tác & Giao diện người dùng (UI)

Hãy nghĩ về bảng menu của một quán cà phê. Bảng menu cần có các phần rõ ràng, văn bản dễ đọc và luồng đơn đặt hàng rõ ràng để giúp khách hàng chọn đồ uống nhanh chóng. Tương tự, giao diện người dùng kỹ thuật số cần có sự tổ chức chu đáo và các gợi ý trực quan để hướng dẫn người dùng. 🎨

Giao diện tốt và thiết kế tập trung vào người dùng tuân theo các nguyên tắc thiết kế cụ thể giúp ứng dụng và trang web trở nên hấp dẫn và thiết thực.

Đầu tiên là khả năng khám phá — người dùng cần dễ dàng phát hiện các hành động, như tìm nút "gửi" ở vị trí họ mong đợi. Các gợi ý trực quan rõ ràng, được gọi là ký hiệu, cho biết những gì có thể nhấp hoặc vuốt.

Tính nhất quán cũng đóng vai trò rất quan trọng. Khi các nút, menu và các yếu tố khác tuân theo các mẫu quen thuộc, người dùng thông thường sẽ không phải học lại cách thức hoạt động của từng màn hình mới.

Dưới đây là một số cách thực tế để thực hiện công việc này: Chia sẻ hệ thống thiết kế UX giúp mọi người sử dụng cùng các yếu tố trực quan

Tạo các mẫu thử nghiệm nhanh để kiểm tra ý tưởng trước khi triển khai toàn bộ

Sử dụng các công cụ cho phép nhà thiết kế UI và khách hàng luôn đồng bộ với nhau

📚 Cũng nên đọc: Các phương pháp hay nhất trong quản lý dự án thiết kế

Kiểm thử & lặp lại

Quá trình UX không kết thúc với phiên bản đầu tiên. Các nhóm thông minh tiếp tục thử nghiệm và điều chỉnh để cải thiện sản phẩm của họ bằng cách giải quyết các điểm khó khăn chính của người dùng.

Thử nghiệm người dùng thực tế giúp phát hiện các vấn đề mà bạn có thể bỏ sót. Khi quan sát người dùng thực tế sử dụng sản phẩm của bạn, bạn thường phát hiện ra những yếu tố khó hiểu mà nhóm của bạn cho là hiển nhiên. 📝

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi phản hồi bắt đầu luồng vào, bạn có thể sử dụng các mẫu tài liệu quy trình để thu thập và hành động dựa trên phản hồi đó.

Đây là một sự thật đáng ngạc nhiên: Thử nghiệm với chỉ năm người dùng điển hình có thể giúp bạn phát hiện 85% các vấn đề về khả năng sử dụng. Đó là lý do tại sao các phiên thử nghiệm thường xuyên với các nhóm nhỏ thường hiệu quả hơn một nghiên cứu lớn.

Dưới đây là cách ClickUp có thể giúp bạn

Sắp xếp phản hồi một cách có tổ chức và theo dõi từng lần lặp lại một cách dễ dàng với ClickUp Docs

Tài liệu ClickUp năng động giúp các nhóm:

Ghi chép tất cả các quan sát trong quá trình kiểm thử tại một nơi duy nhất

Cộng tác với các nhà nghiên cứu và nhà thiết kế khác trong việc theo dõi và lặp lại

Biến đề xuất của người dùng thành công việc có thể thực hiện được

Theo dõi những thay đổi nào đã hiệu quả và những thay đổi nào không hiệu quả

📚 Đọc thêm: Ví dụ về kiểm tra khả năng sử dụng

Các nguyên tắc tốt nhất cho quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng hiệu quả

Một quy trình thiết kế UX vững chắc bắt đầu bằng việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản.

Nghiên cứu thị trường cho thấy rằng tập trung vào tính nhất quán và khả năng truy cập trong khi sử dụng các công cụ quản lý dự án phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách người dùng tương tác với sản phẩm của bạn.

1. Bảo đảm tính nhất quán

Hãy coi tính nhất quán như một người bạn thân thiết — nó giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi sử dụng sản phẩm của bạn. Khi các nút, màu sắc, phông chữ và mẫu điều hướng giữ nguyên trong toàn bộ thiết kế, người dùng sẽ ít tốn công sức hơn để tìm hiểu.

📌 Ví dụ thực tế? Hãy lấy một ứng dụng ngân hàng có nút chuyển tiền ở cùng một vị trí trên tất cả các màn hình. Người dùng nhanh chóng biết nơi tìm nút này, giúp giao dịch nhanh hơn và giảm thiểu sai sót.

Để đảm bảo tính nhất quán trong quy trình thiết kế trải nghiệm người dùng của bạn:

Xây dựng hệ thống thiết kế với các thành phần có thể tái sử dụng

Tạo hướng dẫn phong cách rõ ràng cho nhóm của bạn

Giữ các mẫu điều hướng nhất quán

Thử nghiệm thiết kế với người dùng thực tế thường xuyên

2. Bảo đảm tính khả dụng

Làm cho sản phẩm của bạn phù hợp với mọi người không chỉ là điều tốt đẹp, mà còn là điều cần thiết. Hướng dẫn về khả năng truy cập nội dung web (WCAG) cung cấp lộ trình cho thiết kế hòa nhập, mang lại lợi ích cho tất cả người dùng, không chỉ những người khuyết tật.

📌 Ví dụ: độ tương phản màu sắc tốt không chỉ giúp người dùng bị khiếm thị mà còn giúp mọi người đọc văn bản dễ dàng hơn, đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời chói hoặc trên màn hình mờ.

Dưới đây là một số thực tiễn về khả năng truy cập quan trọng trong quy trình thiết kế UX của bạn:

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

Đảm bảo điều hướng bằng bàn phím hoạt động trơn tru

Giữ độ tương phản màu sắc cao

Thử nghiệm với các công nghệ hỗ trợ khác nhau

📚 Cũng nên đọc: Các chỉ số và KPI hàng đầu về trải nghiệm khách hàng cần theo dõi

3. Sử dụng ClickUp để quản lý dự án và tự động hóa quy trình làm việc

Quản lý các dự án UX trở nên đơn giản hơn với các công cụ của ClickUp để hợp tác nhóm hiệu quả.

Với ClickUp, bạn có thể:

Tạo quy trình công việc tùy chỉnh cho từng giai đoạn thiết kế

Theo dõi phản hồi và sửa đổi trong thời gian thực

Thiết lập nhắc nhở tự động cho việc đánh giá thiết kế

Chia sẻ các bản mẫu và nhanh chóng nhận được ý kiến đóng góp từ các bên liên quan

Tự động hóa ClickUp

Giảm thời gian dành cho các công việc lặp đi lặp lại với Tự động hóa ClickUp. Tự động di chuyển các nhiệm vụ dựa trên các giai đoạn thử nghiệm, kích hoạt thông báo về phản hồi của người dùng và đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết về khả năng sử dụng một cách dễ dàng và hiển thị rõ ràng từng giai đoạn thử nghiệm.

Đặt nhiệm vụ định kỳ, tự động phân công trách nhiệm và hợp lý hóa quy trình phê duyệt — ClickUp Automations xử lý công việc thường ngày của bạn để bạn không phải lo lắng!

Hợp lý hóa thiết kế UX với ClickUp

Để tạo ra thiết kế UX tuyệt vời, cần có sự hợp tác giữa các nhà thiết kế UX, nhà phát triển và các bên liên quan. Nhưng khi tài sản UX, phản hồi và công việc của bạn nằm trong các công cụ khác nhau, các chi tiết quan trọng thường bị bỏ sót. Đó là lúc nền tảng phù hợp phát huy tác dụng.

ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc, tập hợp mọi thứ mà các nhóm UX cần trong một trung tâm duy nhất. Hãy xem các tính năng của nó giúp các nhóm tạo ra UX tốt hơn nhanh hơn như thế nào.

Ghi chép và chia sẻ nghiên cứu UX

ClickUp Docs cung cấp cho các nhóm UX một không gian dành riêng để xây dựng cơ sở kiến thức của họ. Các nhóm có thể tạo tài liệu thiết kế sống động, luôn cập nhật theo sự phát triển của dự án, từ nhân vật người dùng đến bản đồ hành trình của người dùng.

Với ClickUp Brain, bạn có thể ghi lại phản hồi thử nghiệm của người dùng trực tiếp trong ClickUp Docs. Xác định nhanh chóng các mẫu lặp lại và lỗi thử nghiệm khả năng sử dụng.

Tóm tắt khối lượng lớn nghiên cứu người dùng, phỏng vấn hoặc kết quả khảo sát thành những thông tin chi tiết ngắn gọn bằng ClickUp Brain

Bạn có thể sử dụng Các Tác nhân Tự động Hành động Được Tạo sẵn của ClickUp trong không gian làm việc của mình để: Phân tích dữ liệu nghiên cứu UX mà nhóm của bạn đã thu thập (ví dụ: ghi chú, ảnh chụp màn hình hoặc phản hồi được lưu trữ trong ClickUp)

Giúp tổ chức và tóm tắt các công việc hoặc kết quả phân tích đối thủ cạnh tranh

Tạo ra những thông tin chi tiết hoặc đề xuất dựa trên các mẫu trong dữ liệu của bạn

Hợp tác trực quan trong việc phát triển ý tưởng thiết kế

Quá trình thiết kế UX trở nên sống động trong không gian làm việc trực quan của ClickUp. Các nhóm có thể phác thảo ý tưởng trên Bảng trắng kỹ thuật số, sau đó sử dụng tính năng Chứng thực để thu thập phản hồi tập trung trực tiếp trên các tệp thiết kế.

Giả sử một nhà thiết kế UX muốn nhận ý kiến về luồng thanh toán mới — các bên liên quan có thể chú thích các yếu tố cụ thể và thảo luận về các cải tiến ngay trong ClickUp. Không còn các chủ đề email dài vô tận hay các phiên bản phản hồi mâu thuẫn nhau.

📮 Thông tin chi tiết về ClickUp: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 18% số người được hỏi dựa vào các chủ đề email để giao tiếp không đồng bộ. Mặc dù email cho phép thảo luận chi tiết mà không cần họp trực tiếp, nhưng quá nhiều chủ đề sẽ trở nên quá tải và khó theo dõi. Chuyển đổi sự hỗn loạn trong email thành hành động có tổ chức với Quản lý dự án email của ClickUp. Chuyển đổi ngay lập tức các email quan trọng thành nhiệm vụ có thể theo dõi, đặt ưu tiên, phân công trách nhiệm và thiết lập thời hạn — tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng. Giữ hộp thư đến của bạn dễ quản lý và các dự án của bạn tiến triển với ClickUp!

Quản lý dự án thiết kế từ đầu đến cuối

Quá trình thiết kế UX cần có cấu trúc để đi đúng hướng. Chế độ xem dự án có thể tùy chỉnh của ClickUp giúp các nhóm:

Chia nhỏ các dự án thiết kế trực quan phức tạp thành các phần dễ quản lý bằng cách sử dụng Không gian, Thư mục và Danh sách công việc

Thêm chức năng cụ thể với hơn 35 ClickApp để theo dõi sprint, Trường Tùy chỉnh và hơn thế nữa

Tự động hóa các công việc thường ngày như cập nhật trạng thái và thông báo

Giữ mọi người đồng bộ

Quá trình thiết kế UX suôn sẻ phụ thuộc vào giao tiếp rõ ràng. ClickUp tích hợp với các công cụ như Figma, Slack và Google Drive để kết nối các tài sản thiết kế trực quan, các cuộc thảo luận và theo dõi dự án.

Các nhóm có thể tùy chỉnh không gian làm việc ClickUp của mình để phù hợp với quy trình làm việc, cho dù là quản lý các bản cập nhật thiết kế nhỏ hay các sáng kiến UX quy mô lớn.

Bằng cách tích hợp các quy trình làm việc UX vào một nền tảng, các nhóm có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: tạo ra trải nghiệm người dùng vượt trội. Cách tiếp cận thống nhất giúp tránh hiểu lầm và đảm bảo mọi người luôn thống nhất về mục tiêu và tiến độ thiết kế UX.

Ui + UX Designer Oray Ciftliklioglu đã diễn đạt một cách hoàn hảo:

Là một chuyên gia, tôi đã làm việc trong các nhóm sản xuất các dự án kỹ thuật số trong khoảng 20 năm. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái với giao diện nhàm chán do kỹ sư thiết kế và trải nghiệm người dùng của các nền tảng như Jira và Trello mà tôi đã sử dụng trước đây. ClickUp đã dạy cho ngành công nghiệp này tầm quan trọng của "yếu tố con người". Nó đã trở thành ví dụ điển hình nhất về việc sử dụng sức mạnh mang tính xây dựng và có lợi của thiết kế.

Nâng cao quy trình trải nghiệm người dùng của bạn với ClickUp

Khi bạn hoàn thiện quy trình UX, bạn không chỉ làm cho mọi thứ trông đẹp mắt. Bạn đang giải quyết các vấn đề thực tế cho những người thực tế, biến những tiếng thở dài thất vọng thành sự hài lòng của người dùng và tạo ra các ứng dụng và trang web với luồng người dùng trơn tru.

Tiếp tục thử nghiệm người dùng, đặt câu hỏi và quan sát cách mọi người sử dụng sản phẩm của bạn. Bạn càng hiểu rõ về người dùng, bạn càng có thể phục vụ họ tốt hơn.

Và đây là một bí quyết cuối cùng: UX tốt nhất thường không được chú ý. Khi người dùng luồng qua sản phẩm của bạn mà không gặp trở ngại và đạt được mục tiêu của họ mà không bị nhầm lẫn, bạn biết rằng bạn đã hoàn thành công việc của mình. ClickUp hoạt động như một công cụ quản lý thiết kế và thử nghiệm người dùng từ đầu đến cuối, vì vậy bạn không cần phải chuyển đổi liên tục.

