10 Phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên hàng đầu năm 2025

Lục lọi qua các thư mục ngẫu nhiên, tệp tin được đặt tên sai và bảng tính bí ẩn chỉ để tìm một tài liệu onboarding.

Không thú vị, phải không? Hơn nữa, bạn có nguy cơ mất các tệp nhân viên quan trọng và rơi vào tình huống hỗn loạn. Nếu bạn là chuyên gia nhân sự, có thể bạn đã từng trải qua điều đó.

Và bạn không phải là người duy nhất! Theo báo cáo của ClickUp, trung bình mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc. Đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí; thời gian mà bạn có thể dành để xử lý các nhiệm vụ thực sự của mình.

Đó là lý do tại sao đã đến lúc nâng cấp lên phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên HR giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Dù bạn đang điều hành một startup đang phát triển nhanh chóng hay chỉ đơn giản là muốn mang lại trật tự cho sự hỗn loạn, đây là 10 công cụ phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên đáng để bạn tham khảo.

Tổng quan về phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý tài liệu tập trung và đang theo dõi công việc; Kích thước nhóm: Khởi nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp lớn Tài liệu hồ sơ nhân viên, Tìm kiếm kết nối, Tự động hóa, Kiểm soát truy cập, Mẫu HR Miễn phí vĩnh viễn, tùy chỉnh cho doanh nghiệp Bamboo HR Tính năng tự phục vụ cho nhân viên; Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Đang theo dõi ngày nghỉ phép, công cụ onboarding, chữ ký điện tử, báo cáo nhân sự sẵn có Giá cả tùy chỉnh Rippling Tự động hóa quy trình làm việc HR; Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), Doanh nghiệp lớn Tích hợp HR, CNTT và Tài chính, tuân thủ tự động hóa, quản lý lương và thiết bị Giá cả tùy chỉnh Zoho People Tài liệu tương thích với thiết bị di động; Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), Doanh nghiệp lớn (Enterprise Quản lý vụ việc, quy trình làm việc tùy chỉnh, khảo sát nhanh, hệ thống quản lý học tập tích hợp (LMS) Giá cả tùy chỉnh Gusto Quản lý tài liệu lương; Kích thước nhóm: Nhóm nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Đăng ký thuế lương, quy trình onboarding, đồng bộ hóa phúc lợi và báo cáo tùy chỉnh Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $49/tháng Namely Nhân viên và quản lý cần một nền tảng tự phục vụ; Kích thước nhóm: Nhóm nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Đăng ký tự động các chế độ phúc lợi, nguồn tin tùy chỉnh và đang theo dõi mục tiêu Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng Paycor Các công ty trong lĩnh vực y tế và sản xuấtKích thước nhóm: Các doanh nghiệp có hơn 1.000 nhân viên Tuyển dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hóa ca làm việc và đang theo dõi chi phí lao động Giá cả tùy chỉnh ADP Workforce Now Outsourcing nhân sự; Kích thước nhóm: Doanh nghiệp Cảnh báo hết hạn tài liệu, báo cáo tùy chỉnh, chữ ký điện tử và quyền truy cập Giá cả tùy chỉnh SAP SuccessFactors Quản lý sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên; Kích thước nhóm: Doanh nghiệp Growth Portfolio, truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, quy trình onboarding tự động hóa, giám sát tuân thủ $75.60/tháng cho mỗi người dùng DocuWare Bảo đảm tuân thủ dữ liệu nhân sự; Kích thước đội ngũ: Doanh nghiệp Ký số bảo mật, nhật ký kiểm tra, bộ lọc tìm kiếm thông minh và tuân thủ HIPAA/GDPR Giá cả tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên

Không phải hệ thống quản lý tài liệu nhân viên nào bạn gặp phải cũng phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách kiểm tra để chọn công cụ biến nỗi lo tài liệu thành sự bình yên trong quản lý nhân sự:

lưu trữ tài liệu tập trung: *Lưu trữ mọi hợp đồng, giấy tờ tùy thân và tài liệu chính sách — tất cả tài liệu nhân viên của bạn trong một không gian gọn gàng, và cung cấp các mẫu HR miễn phí để tổ chức dễ dàng

Các bộ lọc chi tiết và tùy chọn tìm kiếm: Cung cấp các bộ lọc đa dạng (tên, thẻ hoặc thậm chí từ khóa) để nhóm của bạn có thể dễ dàng sử dụng phần mềm quản lý tài liệu nhân sự

tự động hóa các công việc quản trị viên: *Cho phép bạn cài đặt quy tắc đặt tên tệp, kiểm soát phiên bản và cảnh báo hết hạn. Với phần mềm quản lý nhân viên này, nhóm nhân sự của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc nhấp chuột và nhiều thời gian hơn cho những việc cần làm

cập nhật chỉnh sửa theo thời gian thực: *Hiển thị ai đã chỉnh sửa gì và khi nào với lịch sử phiên bản rõ ràng. Không còn những thay đổi bí ẩn hay những khoảnh khắc "Ai đã xóa điều này?!"

Tích hợp mượt mà với các công cụ hiện có: Đồng bộ với hệ thống nhân sự hiện tại, phần mềm tính lương, công cụ họp video và lưu trữ đám mây

bảo mật cấp doanh nghiệp*: Cung cấp mã hóa đầu cuối, kiểm soát truy cập, chia sẻ tệp an toàn cho kinh doanh và sao lưu để bảo vệ tệp của bạn. Giảm thiểu các vấn đề tuân thủ mà bộ phận nhân sự phải giải quyết

*ứng dụng di động: Cung cấp ứng dụng di động để chế độ xem hoặc tải lên tài liệu mọi lúc mọi nơi. Hoàn hảo cho các nhóm làm việc linh hoạt và những tình huống cần xử lý ngay lập tức

👀 Bạn có biết: Một cuộc khảo sát của Nitro cho thấy chỉ 3% nhân viên làm việc với tài liệu hài lòng với quy trình xử lý tài liệu của công ty. Do đó, phần lớn các tổ chức có quy trình xử lý tài liệu bị gián đoạn.

10 phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên tốt nhất

Bây giờ bạn đã biết phần mềm quản lý tài liệu nhân sự lý tưởng trông như thế nào, đây là top 10 lựa chọn hàng đầu.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý tài liệu tập trung và đang theo dõi công việc)

Theo dõi hiệu suất, sự tham gia và sự phát triển của nhân viên với ClickUp quản lý dự án dành cho nhóm nhân sự

clickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới và là giải pháp toàn diện hoàn hảo cho việc quản lý hồ sơ nhân viên. *

Dù là hợp đồng công việc, tài liệu onboarding hay đánh giá hiệu suất, ClickUp giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và dễ dàng tìm kiếm trong một nơi duy nhất. Nó giống như tủ hồ sơ kỹ thuật số của bạn, nhưng không có những vết cắt giấy khó chịu và sự hỗn loạn của tài liệu bị mất.

ClickUp Brain và Brain MAX

Tập trung tất cả nhu cầu quản lý hồ sơ nhân viên của bạn vào một không gian làm việc mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với Brain MAX trong ClickUp. Đây là cách thực hiện:

Tìm kiếm thông minh: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + trang web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm tại địa điểm

Sử dụng Talk to Text để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp

*tổ chức tự động hóa: Đề xuất các thư mục, thẻ hoặc danh mục cho tệp của bạn dựa trên nội dung và mẫu sử dụng, giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng

Hơn nữa, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain truy xuất tệp và tài liệu từ không gian làm việc của bạn hoặc, thậm chí tốt hơn, tạo chúng cùng bạn và xem nó thực hiện việc cần làm đó cho bạn chỉ trong vài giây.

Brain giúp các chuyên gia nhân sự nhanh chóng tạo ra mô tả công việc, tài liệu chính sách và thông tin liên lạc với nhân viên chỉ với một lệnh. Nó đảm bảo nội dung rõ ràng, nhất quán và được tùy chỉnh cho đối tượng, giúp tiết kiệm thời gian quý báu trong việc soạn thảo và chỉnh sửa.

Với Brain, bộ phận nhân sự có thể tập trung hơn vào con người và chiến lược trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý các tác vụ nặng nhọc trong việc tạo/lập nội dung.

Sử dụng ClickUp Brain để tự động hóa giao tiếp, quản lý các công việc thường xuyên và truy cập ngay lập tức bất kỳ tệp tin nào

ClickUp Trò chuyện và Thư mục

Không chỉ vậy! Phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên tiện lợi của chúng tôi còn tích hợp ClickUp Chat, nơi bạn và nhóm có thể trò chuyện về các chính sách nhân sự quan trọng, hiệu suất làm việc của nhân viên và mọi vấn đề liên quan khác.

Bây giờ khi bạn đã có bản nháp hồ sơ nhân viên và các thông tin nhân viên khác, hãy giữ mọi thứ gọn gàng và có tổ chức với ClickUp Phân cấp dự án.

Tạo chuỗi chỉ huy minh bạch với ClickUp Phân cấp dự án

Bắt đầu bằng cách tạo một không gian cho đội ngũ nhân sự của bạn. Trong không gian đó, bạn có thể cài đặt các thư mục ClickUp cho từng bộ phận, như marketing, kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng. Trong mỗi thư mục nhân viên, bạn có thể thêm các tài liệu liên quan khác như các trang con hoặc các phần con:

Onboarding

Đánh giá hiệu suất

Chứng chỉ

Lưu trữ hồ sơ

Bạn cũng có thể thêm danh sách kiểm tra vào từng thư mục con. Khi nhóm của bạn phát triển, số thư mục và thư mục con sẽ tự nhiên tăng lên. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tài liệu không nên khiến bạn cảm thấy như đang đi tìm kho báu, và phần mềm quản lý tài liệu nhân viên của chúng tôi cũng giải quyết vấn đề này.

ClickUp Enterprise Search

Với ClickUp Enterprise Search, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ tệp tin, tài liệu hoặc công việc nào trong hệ thống công nghệ tích hợp của mình chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tìm kiếm bất kỳ tệp nhân viên nào bạn muốn một cách dễ dàng với ClickUp Kết nối Tìm kiếm

Đang tìm kiếm hợp đồng lao động? Hay có thể bạn cần tìm một bản đánh giá nhân viên cụ thể? Chỉ cần tìm kiếm theo từ khóa, chủ sở hữu hoặc các thuộc tính liên quan khác, và BAM! Tài liệu bạn cần sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Tất cả những gì bạn cần làm là tích hợp các công cụ HR hiện có của bạn với ClickUp, và tính năng tìm kiếm kết nối sẽ hiển thị bất kỳ thông tin nào bạn cần. Vì vậy, không còn phải lục lọi qua vô số thư mục và lo lắng rằng bạn có thể bỏ sót điều gì.

Sau tất cả những kế hoạch này, một công việc HR bị bỏ sót có thể làm hỏng tất cả nỗ lực của bạn. Nhưng với ClickUp Quản lý Dự án cho Đội ngũ HR, bạn có thể duy trì mọi công việc đúng tiến độ.

Quản lý các công việc nhân sự với ClickUp Project Management dành cho nhóm nhân sự

Nó cho phép bạn chuyển đổi các kế hoạch onboarding và các chiến lược nhân sự khác thành nhiệm vụ ClickUp. Bạn có thể giao từng nhiệm vụ cho thành viên nhóm phù hợp, cài đặt ngày đáo hạn và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất.

ClickUp Ambient Agents

Đó chưa phải là tất cả. ClickUp Agents có thể phản hồi các kích hoạt cụ thể và thực hiện các hành động tại một địa điểm cụ thể.

Hãy để Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh làm việc nặng nhọc — cài đặt quy tắc và xem nó xử lý các truy vấn về nhân sự như một chuyên gia

Ví dụ: Kênh của nhóm nhân sự đang bị quá tải với nhiều nhân viên mới yêu cầu tài liệu và tệp tin. Trưởng nhóm hỗ trợ nhân sự muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm một số tệp tin này và miễn phí thời gian cho nhóm của mình Họ tạo một Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh trong Kênh và hướng dẫn nó chia sẻ tệp trong cơ sở kiến thức mà nó có thể truy cập. Họ chỉ định rằng Trợ lý Tự động Hóa chỉ phản hồi khi tin nhắn của người dùng chứa một ví dụ rõ ràng và trực tiếp. Họ thậm chí cung cấp cho Trợ lý Tự động Hóa các ví dụ về câu hỏi.

ClickUp Tài liệu

Với ClickUp Tài liệu, bạn có thể tạo, lưu trữ và tổ chức tất cả hồ sơ nhân viên của mình cũng như ghi chú các thông tin liên quan. Dễ dàng soạn thảo hợp đồng lao động, chính sách nhân sự, biểu mẫu và các bước onboarding cùng với nhóm của bạn.

Tạo và quản lý hồ sơ cá nhân của nhân viên và kế hoạch nhân sự trên ClickUp Tài liệu

Hãy nhớ rằng các bên liên quan có thể chỉnh sửa tài liệu cùng lúc và để lại bình luận cho các thành viên cụ thể trong nhóm với tính năng Gán Bình luận của ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể cảm thấy các tính năng quản lý nhân sự phong phú ban đầu có phần áp đảo

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Anne Thomas, Trưởng phòng Nhân sự tại Snowville Creamery LLC, cho biết:

ClickUp cho phép chúng tôi đăng tải tất cả các giao tiếp giữa các bộ phận trong công ty tại một nơi trung tâm. Điều này giúp việc nhận thông báo, duy trì lịch trình, lộ trình và giao hàng cho công ty trở nên dễ dàng và thuận tiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Mối quan hệ để liên kết các công việc, tài liệu hoặc thậm chí cả danh sách công việc với nhau! Ví dụ, bạn có thể kết nối công việc onboarding của nhân viên với đánh giá hiệu suất, danh sách kiểm tra nhân sự và tài liệu đào tạo của họ, để mọi thứ luôn được kết nối theo ngữ cảnh và dễ dàng điều hướng mà không cần chuyển tab!

2. Bamboo HR (Tùy chọn tự phục vụ tốt nhất cho nhân viên)

qua Bamboo HR

Việc đang theo dõi thông tin nhân viên, các bước onboarding và yêu cầu nghỉ phép không cần phải là một công việc toàn thời gian. Các giải pháp quản lý dữ liệu nhân viên như BambooHR có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Phần mềm này giúp quản lý tất cả các hoạt động nhân sự, từ quá trình onboarding đến theo dõi thời gian nghỉ phép và quản lý hiệu suất, một cách có tổ chức và trơn tru trong một nền tảng duy nhất. Ngoài ra, các báo cáo nhân sự được xây dựng sẵn sẽ giúp việc theo dõi hồ sơ nhân viên trở nên dễ dàng, hỗ trợ cải thiện quy trình nhân sự.

Các tính năng nổi bật của Bamboo HR

Đang theo dõi hồ sơ nhân viên, phúc lợi, ngày nghỉ phép (PTO) và lịch sử công việc từ một nơi duy nhất.

Sử dụng các công cụ onboarding tích hợp sẵn để hướng dẫn nhân viên mới qua từng bước một cách dễ dàng.

Tự động hóa yêu cầu và phê duyệt nghỉ phép thông qua tích hợp lịch

Kích hoạt chữ ký điện tử để tối ưu hóa quy trình tài liệu mà không cần in ấn và giấy tờ.

Giới hạn của Bamboo HR

Phần mềm quản lý tài liệu nhân sự có thể khá đắt đỏ đối với các nhóm lớn.

Giá cả của Bamboo HR

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Bamboo HR

G2: 4.4/5 sao (hơn 2.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 sao (hơn 3.000 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: Mỗi ngày, một chuyên gia trung bình dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—điều đó tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy thử ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

3. Rippling (Tốt nhất cho việc tự động hóa quy trình nhân sự)

qua Rippling

Rippling là nền tảng quản lý nhân sự tích hợp các hoạt động nhân sự, công nghệ thông tin và tài chính vào một hệ thống thống nhất. Ngoài việc tổ chức dữ liệu nhân viên, phần mềm tự động hóa tài liệu này còn tự động hóa các công việc tuân thủ nhân sự, đang theo dõi giờ làm việc tính phí, tính lương và các bước onboarding, giúp nhóm của bạn tập trung vào chiến lược.

Các tính năng nổi bật của Rippling

Quản lý toàn bộ dữ liệu nhân viên, từ tiêu đề đến thiết bị được cấp phát, trong một hồ sơ động được cập nhật tự động trên mọi hệ thống kết nối.

Giao nhiệm vụ, quản lý và thậm chí xóa dữ liệu trên thiết bị công ty từ xa để đảm bảo bảo mật thông tin nhân viên và dữ liệu nội bộ khác.

Tự động hóa quy trình làm việc cho mọi việc, từ gửi nhắc nhở về việc gia hạn hợp đồng đến chuyển đánh giá hiệu suất đến đúng người quản lý.

Thanh toán cho nhân viên và nhà thầu quốc tế bằng tiền tệ địa phương của họ, với việc tuân thủ quy định đã được đảm bảo.

Giới hạn của Rippling

Nó thiếu các tùy chọn tùy chỉnh cho các tính năng.

Một số người dùng báo cáo rằng việc cấu hình quy trình làm việc và tích hợp gặp phức tạp, cũng như tích hợp với hệ thống tính lương của bên thứ ba bị giới hạn.

Giá cả của Rippling

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rippling

G2: 4.8/5 sao (7.600+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 sao (hơn 3.800 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rippling?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Rippling là cách nó tích hợp nhiều hệ thống — lương thưởng, phúc lợi, onboarding, quản lý thiết bị — tất cả trong một nền tảng duy nhất. Sự tích hợp mượt mà giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công, điều này thực sự là một bước đột phá cho việc mở rộng nhóm. Cảm giác như nền tảng này được thiết kế với người dùng cuối làm trung tâm.

Điều tôi thích nhất ở Rippling là cách nó tích hợp nhiều hệ thống — lương thưởng, phúc lợi, onboarding, quản lý thiết bị — tất cả trong một nền tảng duy nhất. Sự tích hợp mượt mà giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công, điều này thực sự là một bước đột phá cho việc mở rộng nhóm. Cảm giác như nền tảng này được thiết kế với người dùng cuối làm trung tâm.

🧠 Thú vị: Khái niệm về thời gian linh hoạt (flex time) được tiên phong bởi công ty hàng không vũ trụ Đức Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Họ đã giới thiệu “Gleitzeit”, có nghĩa là thời gian linh hoạt, cho phép nhân viên tự do bắt đầu và kết thúc công việc vào các khung giờ linh hoạt.

4. Zoho People (Phù hợp nhất cho việc quản lý và lưu trữ tài liệu nhân viên trên thiết bị di động)

qua Zoho People

Nhớ rằng, chúng tôi đã đề cập rằng việc có ứng dụng di động cho phần mềm quản lý tài liệu nhân viên là quan trọng cho việc ghi chép khi di chuyển? Zoho People là nền tảng lý tưởng cho mục đích đó.

Hệ thống HR có khả năng tùy chỉnh cao để phù hợp với nhu cầu thay đổi của bạn. Vì là hệ thống đám mây, bạn không cần lo lắng về việc mất dữ liệu nhân viên quan trọng nữa.

Bạn cũng có thể sử dụng nó cho các quy trình tuyển dụng và onboarding tự động hóa. Hơn nữa, Zoho People cung cấp một trung tâm hỗ trợ nhân sự mà nhân viên của bạn có thể sử dụng để tạo phiếu yêu cầu và giải quyết các vấn đề.

Các tính năng nổi bật của Zoho People

Sử dụng mô-đun quản lý trường hợp để xử lý các truy vấn của nhân viên với thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) và quy tắc nâng cấp

Tạo và triển khai các quy trình HR tùy chỉnh và sử dụng các mẫu danh bạ để quản lý dữ liệu nhân viên một cách dễ dàng

Tạo các cuộc khảo sát nhanh để thu thập phản hồi của nhân viên và đang theo dõi xu hướng tương tác theo thời gian

Theo dõi tiến độ đào tạo với hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp để đảm bảo nhóm của bạn liên tục học hỏi và phát triển

Giới hạn của Zoho People

Các tính năng check-in và check-out thường gặp lỗi

Một số người dùng cho rằng giao diện người dùng (UI/UX) chưa được hoàn thiện hoặc không thân thiện với người dùng như các phần mềm HR khác

Giá cả của Zoho People

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho People

G2: 4.4/5 sao (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 sao (270+ đánh giá)

5. Gusto (Phù hợp nhất cho quản lý lương cho doanh nghiệp nhỏ)

qua Gusto

Quên đi việc phát lương, giấy tờ và lo lắng vì Gusto giúp bạn bỏ qua tất cả ba điều đó. Nền tảng HR này kết hợp quản lý lương, onboarding, phúc lợi và quản lý nhóm trong một không gian thân thiện với người dùng.

Có nhóm công việc từ xa ở các bang khác nhau của Mỹ? Dễ dàng đăng ký thuế lương cho tất cả 50 bang trực tiếp trên Gusto để quản lý lương hiệu quả. Hơn nữa, phần mềm này tích hợp với các phần mềm quản lý hiệu suất phổ biến, cho phép bạn đang theo dõi và đo lường hiệu suất và sự tham gia của nhân viên tại một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Gusto

Tuyển dụng nhân viên mới với thư mời làm việc kỹ thuật số, chữ ký điện tử và danh sách kiểm tra sẵn có

Đồng bộ hệ thống tính lương với các chế độ phúc lợi và theo dõi thời gian làm việc, giúp mọi quy trình hoạt động tự động

Tạo báo cáo tùy chỉnh cho kế hoạch nhân sự, phân tích lương thưởng và nhiều hơn nữa

Cung cấp cho nhân viên một cổng thông tin tự phục vụ để chế độ xem hồ sơ cá nhân, bảng lương, phúc lợi và tài liệu thuế bất cứ lúc nào

Giới hạn của Gusto

Nếu bạn là người mới bắt đầu, sẽ mất một chút thời gian để làm quen với tất cả các tính năng

Khả năng mở rộng và hàm báo cáo giới hạn

Giá cả của Gusto

Simple: $49/tháng + $6/tháng cho mỗi người

Thêm: $80/tháng + $12/tháng cho mỗi người

Premium: $180/tháng + $22/tháng cho mỗi người

Đánh giá và nhận xét về Gusto

G2: 4.5/5 sao (hơn 2.300 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 sao (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Gusto?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi đã sử dụng Gusto được vài năm nay. Phần mềm này rất dễ sử dụng, dễ cài đặt và hoạt động trơn tru mà không cần tôi phải làm gì hàng tháng. Tôi cũng rất thích rằng họ luôn cập nhật các thay đổi về thuế và quy định - họ thông báo cho tôi, cho biết những gì tôi cần làm và xử lý giúp nếu tôi muốn.

Tôi đã sử dụng Gusto được vài năm nay. Phần mềm này rất dễ sử dụng, dễ cài đặt và hoạt động trơn tru mà không cần tôi phải làm gì hàng tháng. Tôi cũng rất thích rằng họ luôn cập nhật các thay đổi về thuế và quy định - họ thông báo cho tôi, cho biết những gì tôi cần làm và xử lý giúp nếu tôi muốn.

6. Namely (Phù hợp nhất cho việc triển khai nền tảng tự phục vụ cho nhân viên và quản lý)

qua Namely

Namely cung cấp một cổng thông tin tự phục vụ cho nhân viên và quản lý, tập trung tất cả thông tin từ bảng lương, phúc lợi đến yêu cầu nghỉ phép vào một nơi duy nhất, giúp họ không phải mất thời gian tìm kiếm thông tin trên hàng chục nền tảng khác nhau. Và tin chúng tôi đi, điều này thực sự quan trọng.

theo Harvard Business Review, 27% nhân viên cho biết họ cảm thấy quá tải với lượng thông tin, đến mức họ thậm chí không thèm cố gắng theo kịp. *

Phần mềm cơ sở dữ liệu nhân viên này giúp loại bỏ sự rườm rà và cung cấp cho nhóm của bạn một không gian sạch sẽ, tập trung để luôn cập nhật thông tin. Bạn có thể sử dụng nó để cung cấp các biểu mẫu W-4 của tiểu bang và liên bang, thu thập chữ ký và tối ưu hóa việc tuân thủ và nộp thuế.

Nó cũng tích hợp một nguồn tin tức vào kênh Slack của bạn, nơi bạn có thể chia sẻ các thông báo quan trọng, kỷ niệm thành tích, kỷ niệm ngày công việc, sinh nhật và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật của Namely

Cho phép nhân viên tự quản lý thông tin cá nhân và thuế của mình mà không cần nộp biểu mẫu cho bộ phận nhân sự

Cho phép nhân viên tự đăng ký tham gia các chương trình phúc lợi trong thời gian đăng ký mở hoặc khi có sự kiện quan trọng trong cuộc sống, giúp quy trình trở nên thuận tiện và minh bạch hơn

Sử dụng nguồn tin tức tùy chỉnh để chia sẻ cập nhật và thông báo tại một nơi dễ dàng cho mọi người tìm thấy

Theo dõi mục tiêu và hiệu suất với các mẫu đánh giá tích hợp và công cụ phản hồi mà nhân viên và quản lý có thể sử dụng độc lập

Những giới hạn của Namely

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng chậm chạp

Một số người dùng đã báo cáo các vấn đề với giao diện phần mềm, bao gồm khó khăn trong việc cập nhật thông tin, lỗi hệ thống và vấn đề khi truy cập các tính năng như bảng lương

Giá cả của Namely

Namely Now: Bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng

Namely Plus, Plus People và Complete: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Namely

G2: 3.9/5 sao (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 sao (hơn 400 đánh giá)

👀 Bạn có biết: Chỉ một nhân viên có thể sử dụng 10.000 tờ giấy mỗi năm, tương đương khoảng $80. Khi bạn làm việc cần làm cho toàn bộ nhân viên, việc chuyển sang hệ thống quản lý tài liệu có phải là lựa chọn thông minh nhất không?

7. Paycor (Phù hợp nhất cho các công ty trong lĩnh vực y tế và sản xuất)

qua Paycor

Paycor cung cấp hệ thống quản lý tài liệu nhân viên tích hợp cho các ngành y tế, sản xuất và dịch vụ. Ngoài hệ thống quản lý tài liệu, Paycor còn cung cấp công cụ tuyển dụng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm ứng viên phù hợp từ nguồn nhân lực rộng lớn.

Bạn có thể tự động hóa các chiến dịch tiếp cận, truy cập bảng điểm ứng viên và đơn giản hóa quy trình onboarding. Công cụ này cũng giúp theo dõi giờ làm việc tính phí và lịch trình công việc trở nên dễ dàng, đảm bảo tất cả nhân viên nhận được khối lượng công việc công bằng và thanh toán kịp thời.

Các tính năng nổi bật của Paycor

Tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài phù hợp, đồng thời quản lý toàn bộ thông tin của họ một cách có tổ chức ngay trên nền tảng

Ghi lại và đang theo dõi thời gian làm việc của nhân viên bằng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Tối ưu hóa ca làm việc của nhân viên dựa trên nhu cầu kinh doanh và khả năng sẵn sàng của nhân viên, với khả năng đổi ca làm việc theo thời gian thực.

Theo dõi chi phí lao động theo thời gian thực với cảnh báo ngân sách cho giờ làm thêm, giúp kiểm soát chi phí lao động hiệu quả.

Giới hạn của Paycor

Thiếu các tính năng và hàm nâng cao, điều này có thể giới hạn khả năng sử dụng của phần mềm cho các hoạt động nhân sự phức tạp

Người dùng cho biết dịch vụ hỗ trợ khách hàng không phản hồi kịp thời

Giá cả của Paycor

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Paycor

G2: 3.9/5 sao (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 sao (2.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Paycor?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Trải nghiệm của tôi rất tích cực. Công việc của tôi đã kéo dài 10 năm với Paycor và tôi rất hài lòng với những gì họ mang lại trên bảng.

Trải nghiệm của tôi rất tích cực. Công việc của tôi đã kéo dài 10 năm với Paycor và tôi rất hài lòng với những gì họ mang lại trên bảng.

📖 Đọc thêm: Hướng dẫn dọn dẹp kỹ thuật số để tạo không gian làm việc năng suất

8. ADP Workforce Now (Phù hợp nhất cho dịch vụ thuê ngoài nhân sự)

qua ADP Workforce Now

Nhóm nhân sự nhỏ của bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý các công việc onboarding và quản lý nhân viên? Hãy sử dụng ADP Workforce Now. Phần mềm quản lý tài liệu này giúp tổ chức tất cả thông tin nhân viên của bạn và cung cấp các chuyên gia nhân sự chuyên nghiệp để hỗ trợ bạn giải quyết các công việc tồn đọng trong lĩnh vực nhân sự.

Nếu doanh nghiệp của bạn có hơn 1.000 nhân viên, ADP Workforce Now sẽ cung cấp cho bạn giải pháp quản lý nhân sự (HCM) và tính lương tích hợp, được tùy chỉnh riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Các tính năng nổi bật của ADP Workforce Now

Đặt ngày hết hạn cho tài liệu và nhận thông báo tự động để đảm bảo tuân thủ và cập nhật kịp thời.

Tạo báo cáo tùy chỉnh và nhật ký kiểm tra để theo dõi (đang theo dõi) quyền truy cập và thay đổi tài liệu, đảm bảo tính minh bạch.

Tối ưu hóa quy trình ký kết tài liệu với chữ ký điện tử bảo mật, tích hợp để tăng tốc quy trình làm việc.

Kiểm soát và bảo mật quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của nhân viên chỉ được truy cập bởi nhân viên được ủy quyền.

Giới hạn của ADP Workforce Now

Tính năng báo cáo khá phức tạp

Việc tích hợp với các công cụ của bên thứ ba cũng có thể gặp sự cố.

Giá cả của ADP Workforce Now

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ADP Workforce Now

G2: 4.1/5 sao (hơn 3.500 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 sao (hơn 7.000 đánh giá)

🎥 Xem: Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc lập hồ sơ:

9. SAP SuccessFactors (Tốt nhất cho việc quản lý sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên)

qua SAP SuccessFactors

63% người lao động rời bỏ công việc vì phản hồi không đầy đủ hoặc chất lượng kém. Tại sao? Bởi vì điều này khiến họ không nắm được tiến độ công việc và cản trở việc thực hiện các cải thiện cụ thể.

Hãy ngăn chặn điều đó với SAP SuccessFactors, phần mềm quản lý tài liệu nhân sự có tính năng Growth Portfolio. Ngoài việc bảo mật và tổ chức thông tin nhân viên một cách an toàn, nó còn cho phép nhân viên phân tích hiệu suất của mình và thực hiện các đề xuất hướng dẫn.

Các tính năng nổi bật của SAP SuccessFactors

Tra cứu thông tin hồ sơ nhân viên và tài liệu chính sách nhân sự bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên.

Cho phép nhân viên nộp đơn xin nghỉ phép và tra cứu thông tin chính sách nhân sự thông qua giao diện cuộc hội thoại, nâng cao trải nghiệm của nhân viên.

Cung cấp cho nhân viên mới các công việc và danh sách kiểm tra onboarding tự động hóa, cá nhân hóa, đảm bảo quá trình hòa nhập vào văn hóa công ty diễn ra suôn sẻ.

Theo dõi và cảnh báo các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn trong thời gian thực

Giới hạn của SAP SuccessFactors

Phần mềm quản lý tài liệu nhân sự này mất nhiều thời gian để tải hơn so với các lựa chọn khác.

Giá cả của SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): $75,60/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về SAP SuccessFactors

G2: 3.9/5 sao (670+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 sao (280+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SAP SuccessFactors?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở SAP SuccessFactors là nó tập hợp tất cả các công việc nhân sự vào một hệ thống dễ sử dụng. Phần mềm này phù hợp với doanh nghiệp mọi kích thước, giúp phân tích dữ liệu nhân viên thông qua các báo cáo mạnh mẽ và công việc hiệu quả trên nhiều quốc gia và ngôn ngữ. Tôi có thể lên lịch phỏng vấn, gửi thư mời làm việc, quản lý quá trình onboarding và nhiều tính năng khác. Đây là công cụ duy nhất cho mọi nhu cầu.

Điều tôi thích nhất ở SAP SuccessFactors là nó tập hợp tất cả các công việc nhân sự vào một hệ thống dễ sử dụng. Phần mềm này phù hợp với doanh nghiệp có kích thước khác nhau, giúp phân tích dữ liệu nhân viên thông qua các báo cáo mạnh mẽ và thực hiện công việc hiệu quả trên nhiều quốc gia và ngôn ngữ. Tôi có thể lên lịch phỏng vấn, gửi thư mời làm việc, quản lý quá trình onboarding và nhiều tính năng khác. Đây là công cụ duy nhất cho mọi nhu cầu.

🧠 Thú vị: Công ty Westinghouse Electric & Manufacturing đã tạo ra bộ phim đào tạo doanh nghiệp đầu tiên, hướng dẫn nhân viên các quy trình an toàn và kỹ thuật công việc đúng cách. Có lẽ họ đã nhận ra tầm quan trọng của việc hướng dẫn nhân viên làm việc an toàn trước khi PowerPoint ra đời!

10. DocuWare (Tốt nhất cho việc duy trì tuân thủ dữ liệu nhân sự)

qua DocuWare

Việc tuân thủ quy định nhân sự, đặc biệt là với nhóm toàn cầu, là một thách thức lớn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn vướng vào những vấn đề pháp lý phức tạp.

Với tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp và cảnh báo tuân thủ, DocuWare là đối tác lý tưởng của bạn trong việc thu thập và lưu trữ thông tin nhân viên một cách an toàn. Phần mềm này lưu trữ an toàn tất cả các loại tệp trong hệ thống tập trung, đảm bảo các hoạt động nhân sự của bạn tuân thủ HIPAA, GDPR và các quy định khác.

Với quyền truy cập người dùng được thiết lập chi tiết, quy trình làm việc vững chắc và các mục nhập không thể bị sửa đổi, bạn sẽ được bảo vệ khỏi mất dữ liệu, nhầm lẫn và các chỉnh sửa không minh bạch.

Các tính năng nổi bật của DocuWare

Hỗ trợ ký kết tài liệu kỹ thuật số bảo mật, tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thiểu tài liệu giấy.

Tạo báo cáo tùy chỉnh và nhật ký kiểm tra để theo dõi các chỉnh sửa tài liệu và kiểm soát quyền truy cập.

Tạo phiếu lương trên bất kỳ nền tảng tính lương nào và tự động lưu trữ chúng trong hồ sơ nhân viên kỹ thuật số của nhân viên.

Dễ dàng tìm kiếm thông tin nhân viên bằng các bộ lọc tìm kiếm thông minh như tên, bộ phận, loại tài liệu hoặc trạng thái.

Giới hạn của DocuWare

Mặc dù hệ thống DocuWare không có giới hạn kích thước tệp tin nào, tốc độ tải lên có thể là yếu tố ảnh hưởng đối với các tài liệu có kích thước rất lớn

Giá cả của DocuWare

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về DocuWare

G2: 4.4/5 sao (hơn 240 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 sao (hơn 100 đánh giá)

