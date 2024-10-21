2025'in E-posta Pazarlama Takımları için En İyi 10 CRM

E-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek, işi yapmak için ayrı bir araca yatırım yapmak zorunda kalmadan yeterince karmaşıktır. Bu nedenle, e-posta pazarlama takımları için özel olarak tasarlanmış bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemine ihtiyacınız vardır.

Piyasada bu türden birçok araç var, ama hangisi sizin için doğru? 2024 yılında e-posta pazarlama takımları için en iyi 10 CRM'yi bulmak için araştırmamızı tamamladık.

Neye dikkat etmeniz gerektiğini ve hangisinin size uygun olduğuna nasıl karar vereceğinizi size anlatacağız. E-posta pazarlaması için en başarılı CRM'leri daha yakından inceleyelim. ?

E-posta Pazarlama için bir CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada birçok harika CRM sistemi vardır, ancak e-posta pazarlama takımları için ideal olanlar sadece birkaçıdır. E-posta pazarlama kampanyaları için bir CRM ararken dikkate almanız gereken bazı ayrıntılar şunlardır:

Kullanım kolaylığı: CRM yazılımı anlaşılır ve kullanımı kolay mı?

Özellikler: CRM yazılımı, müşteri verilerini analiz etmek gibi ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip mi?

uygulama 'nın kapsamı: Bu araç, tüm müşteri yolculuğunu optimize edebilir mi yoksa sadece bir yönünü mü?

Entegrasyonlar: E-posta pazarlama araçları mevcut uygulamalarınızla entegre edilebilir mi?

Fiyatlandırma: CRM yazılımı uygun fiyatlı mı, yoksa bütçenizin üst sınırında mı?

Deneyim: Uygulama, takımınızın veya müşterilerinizin deneyimini geliştiriyor mu?

Planlar: İhtiyacınız olan her şeyi içeren bir plan var mı? Yükseltmeler için ekstra ödeme yapmanız gerekiyor mu?

Kendi benzersiz ihtiyaçlarınızı ve e-posta pazarlaması için CRM'nizin hangi işlevleri yerine getirmesini istediğinizi düşünün. Hepsi bir arada müşteri ilişkileri yönetimi çözümüne ihtiyacınız olup olmadığını, üçüncü taraf entegrasyonları eklemekten memnun olup olmadığınızı veya e-posta pazarlama özelliklerinden daha fazlasını sunan bir araca ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirin.

E-posta Pazarlama Takımları için En İyi 10 CRM

E-posta pazarlama takımları için en iyi CRM'yi arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Etkili ve sorunsuz e-posta pazarlama kampanyaları yürütmek isteyen takımlara önerdiğimiz CRM sistemlerinin kısa listesi aşağıda yer almaktadır.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, üretken kalmak, daha etkili çalışmak ve sonuç almak isteyen deneyimli pazarlama takımları için en iyi pazarlama proje yönetimi yazılım araçlarından ve CRM yazılımlarından biridir. ?

Pazarlama CRM'niz olarak ClickUp'ı kullanmak, müşteri ilişkilerinizi tek bir yerden yönetip büyütebileceğiniz anlamına gelir. ClickUp Otomasyonları ile müşteri hesaplarını yönetin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve potansiyel müşteriden sadık VIP'lere kadar tüm süreci görselleştirin.

E-posta işlemlerinizi ClickUp üzerinden yürütün ve müşterilerinizle doğru zamanda iletişimde kalın. ClickUp'ın rahatlığından ayrılmadan anlaşmalar yapın, proje güncellemelerini gönderin ve müşterilerinizi daha ilgi çekici bir şekilde sisteme dahil edin. Bu birleşik CRM ve proje yönetimi yaklaşımı, müşteri verilerini akıllıca kullanarak büyümeyi hızlandırmak isteyen şirketler için idealdir.

Müşteri ömür boyu değerleri, ortalama anlaşma boyutları ve daha fazlası hakkında üst düzey bir görünümün keyfini çıkarın. Bu verileri kullanarak, e-posta pazarlaması yoluyla bu müşterilerle neyi ne zaman paylaşacağınız konusunda akıllı kararlar alın.

Kendi CRM sisteminizi sıfırdan başlatın veya ClickUp'ın CRM Şablonu gibi bir CRM şablonu kullanarak potansiyel müşterileri, satışları ve müşteri ilişkilerini kolayca yönetmenizi sağlayan bir temel ile başarıya giden yolu kısaltın.

ClickUp'ı pazarlama stratejinizin ve ş Akışınızın merkezi haline getirerek e-posta pazarlaması için değerini en üst düzeye çıkarın. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak kampanya fikirleri ve planları üzerinde işbirliği yapın, ClickUp Beyaz Tahtaları ile e-posta hunilerini haritalayın ve ClickUp'ı Zapier ile Mailchimp veya ConvertKit gibi e-posta pazarlama yazılımlarına bağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliğe sahip olan platform, ilk bakışta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp'ta özel pazarlama veya e-posta otomasyonu özellikleri bulunmadığından, bunu gerçekleştirmek için başka bir araçla entegrasyon yapmanız gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, bir e-posta pazarlama aracı olarak popülerdir, ancak CRM işlevselliğine de sahiptir. Platform, CRM, e-posta pazarlama ve pazarlama otomasyonunu bir araya getirerek satış, pazarlama ve e-ticareti bir arada yönetebileceğiniz tek bir yer sunar. ?

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Veritabanınızı segmentlere ayırarak daha hedefli e-posta kampanyaları yürütün

Besleme kampanyalarını otomatikleştirin ve tetikleyicilere göre e-postalar gönderin

Toplu e-postalar, hedefli e-postalar, otomatik yanıtlar, işlem e-postaları ve daha fazlasını gönderin

Sürükle ve bırak tasarım deneyimi ile e-postalarınızı özelleştirin

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, CRM yazılımında arama ve filtreleme fonksiyonlarının kullanımı konusunda sıkıntı yaşadıklarını bildirmiştir

Daha spesifik hedefleme isteyen kullanıcılar, belirli e-posta pazarlama ihtiyaçları için bazı otomasyon segmentasyon seçeneklerinin sınırlayıcı bulabilir

ActiveCampaign fiyatlandırması

CRM ve e-posta pazarlaması için ActiveCampaign'in Bundle planına ihtiyacınız olacak:

Artı: Beş kullanıcı ve 1.000 kişi için aylık 93 $

Profesyonel: 10 kullanıcı ve 2.500 kişi için aylık 386 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Keap

keap aracılığıyla

Keap, küçük işletmelere yönelik bir CRM platformudur. Minimalist bir tasarıma sahip, otomatik e-postalara ve müşteri etkileşimine odaklanan, pazarlama ve satış takımlarını kapsayan hepsi bir arada bir platformdur. Yazılımı kullanarak pazarlama takımınızın düzenli ve tekrarlayan görevlerini otomatikleştirin, yaratıcılık ve stratejiye odaklanmak için zaman kazanın. ?

Keap'in en iyi özellikleri

Web sitenize ve açılış sayfalarınıza potansiyel müşteri yakalama formları ekleyin

CRM içinde hedef kitlenizi segmentlere ayırarak özel gönderim listeleri oluşturun

Kullanıcı davranışlarına göre otomatik olarak e-posta ve metinler gönderen kişiselleştirilmiş ş Akışları oluşturun

Yerleşik e-posta şablonlarını kullanın veya kendi şablonlarınızı oluşturmak için özelleştirin

Keap sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporlama seçeneklerinin daha esnek ve ayrıntılı olmasını isterdi

Bu araç küçük işletmelere yöneliktir, ancak bazıları fiyatlandırmayı bütçelerinin dışında bulabilir

Keap fiyatlandırması

Pro: İki kullanıcı ve 1.500 kişiye kadar için aylık 159 $'dan başlayan fiyatlarla

Maksimum: Üç kullanıcı ve 2.500 kişiye kadar için aylık 229 $'dan başlayan fiyatlarla

Keap puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000+ yorum)

4. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama ve satış konusunda pazarlama takımlarına eksiksiz bir çözüm sunar. Pazarlama Merkezi'ni kullanarak iletişim yönetimi, kampanya yönetimi, açılış sayfaları ve raporlama araçları dahil olmak üzere e-posta pazarlama çabalarınızı güçlendirin. ?

HubSpot'un en iyi özellikleri

HubSpot CRM ile kişileri ve kampanyaları tek bir yerden yönetin

E-posta pazarlama otomasyonu ile kişiselleştirilmiş toplu e-postaları büyük ölçekte gönderin

Form oluşturucu ile formlar oluşturup ekleyerek potansiyel müşterileri yakalayın

Ek Hub abonelikleri ile işlevselliği satış, içerik yönetimi, müşteri hizmetleri ve operasyonlara genişletme seçeneği

HubSpot sınırlamaları

ClickUp gibi diğer CRM'lerde bulabileceğiniz gibi yerleşik bir görev yönetim sistemi yoktur

Bazı kullanıcılar, açılış sayfaları oluşturmada esnekliğin eksik olduğunu bildiriyor

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 800 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış temsilcileri için potansiyel müşteri puanlama, satış otomasyonu ve potansiyel müşteri oluşturmaya odaklanan bir CRM çözümüdür, ancak aynı zamanda bir e-posta pazarlama platformudur. E-posta kampanyaları oluşturun, düzenlerinizi özelleştirin ve e-postalarınızı kişi veritabanınıza dağıtın. ?

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

İletişim profillerinizde e-posta iletişim geçmişini görüntüleyin

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucuyu kullanarak şablonu özelleştirin veya kendi şablonunuzu oluşturun

İletişim listenizi segmentlere ayırarak doğru kişilere doğru e-postaları gönderin

Yerleşik e-posta analizi ile kampanya performansına ilişkin içgörüler elde edin

Pipedrive sınırlamaları

Şu anda otomasyon dizilerinde tarihleri tetikleyici olarak kullanamazsınız, bu da bazı kullanıcıları etkileyebilir

Bazı kullanıcılar, markalaşma ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini CRM yazılımı için bir sorun olarak görebilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 69,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Insightly

insightly aracılığıyla

Insightly, pazarlama takımınız ve şirketiniz büyüdükçe gelişecek şekilde tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış, pazarlama ve hizmetler için özellikler içerir; üç işlem de tek bir yerden yürütülür. Insightly Marketing, ilgili e-postaları doğru zamanda doğru kişilere paylaşarak etkileşimi ve geliri artırmanıza olanak tanır. ?

Insightly'nin en iyi özellikleri

Müşterilere daha iyi hizmet vermek için satış ve hizmet takımlarıyla iletişim bilgilerini paylaşın

Promosyon, haber bültenleri ve işlem e-postaları dahil olmak üzere farklı türde e-postalar gönderin

Yerleşik şablonları kullanın veya e-posta pazarlama araçlarıyla kendi şablonlarınızı özelleştirin

CRM platformunda potansiyel müşterileri yakalamak için açılış sayfaları tasarlayın ve formlar ekleyin

Insightly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, CRM sisteminin sunduğundan daha fazla özelleştirme seçeneği ister

Form oluşturmak teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için zor olabilir, bazı kullanıcılar şöyle diyor

Insightly fiyatlandırma

E-posta pazarlama araçlarını ve özelliklerini ve CRM'yi birlikte kullanmak için Insightly All-in-One planını tercih etmelisiniz:

Artı: Aylık 349 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 899 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 2.599 $'dan başlayan fiyatlarla

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (800+ yorum)

Capterra: 4/5 (600'den fazla yorum)

7. Nutshell

nutshell aracılığıyla

Nutshell, iletişim yönetimi, satış otomasyonu, e-posta dizileri ve daha fazlasını içeren e-posta pazarlama takımları için bir CRM'dir. Platform, satış ve pazarlama takımlarını birbirine yaklaştırarak daha iyi bir genel deneyim yaratmak için tasarlanmıştır. ?

Nutshell'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş bire bir satış dizileri, potansiyel müşteri geliştirme kampanyaları ve damla kampanyaları tasarlayın

E-postaları oluştururken zaman kazanmak için yerleşik e-posta şablonlarını ve yer tutucuları kullanın

Özel filtreler ve alanlar kullanarak akıllı listeler oluşturun

Açılma oranları ve tıklama oranları dahil olmak üzere e-posta analitiği ile kampanyalarınızın başarısını değerlendirin

Nutshell sınırlamaları

Mobil uygulama özellikleri web sürümüne göre daha sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, arama fonksiyonunun her zaman ilgili kişileri göstermediğini bildirmiştir

Nutshell fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Power AI: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 $

Kampanyalar eklenti : 100 kişi için aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla

VisitorIQ eklentisi: 50 kilit açma için aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelir Artırıcı eklenti: Aylık 37 $

Nutshell puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

8. Freshworks tarafından sunulan Freshmarketer

freshworks aracılığıyla

Freshmarketer, Freshworks tarafından e-posta pazarlaması için özel olarak tasarlanmış bir CRM'dir. Bu platform, pazarlama otomasyonunu kullanarak gelirlerini, müşteri sadakatini ve büyümeyi artırmak isteyen e-ticaret işletmeleri için tasarlanmıştır. ?

Freshworks'ün Freshmarketer'ının en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve müşteri desteği için işleyen birleşik bir CRM'nin keyfini çıkarın

Hedef kitlenizi segmentlere ayırın ve davranışlarına ve tercihlerine göre hedefli e-postalar gönderin

E-posta, canlı sohbet, SMS ve daha fazlasıyla potansiyel alıcılarla etkileşim kurun

Otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanarak, terk edilmiş sepetler veya gönderim güncellemeleri gibi anahtar noktalarda ilgili e-postaları gönderin

Freshworks tarafından sunulan Freshmarketer sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını ister

Hedef kitlenizi segmentlere ayırmak için filtreleme seçenekleri bazı pazarlamacılar için sınırlayıcı olabilir

Freshworks tarafından sunulan Freshmarketer fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: 2.000 kişi için aylık 23 $

Pro: 5.000 kişi için aylık 179 $

Enterprise: 10.000 kişi için aylık 359 $

Freshworks tarafından sunulan Freshmarketer'ın puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

9. Copper

copper aracılığıyla

Copper, Google Çalışma Alanı ile çalışmak üzere tasarlanmış bir CRM sistemidir, bu nedenle takımınız veya şirketiniz bu ekosistemi kullanıyorsa bu bir artı puan olabilir. Araç, hizmet, satış ve pazarlama için bir CRM oluşturmak üzere Çalışma Alanınızdan otomatik olarak veri alır. ⚒️

Copper'ın en iyi özellikleri

Özel e-posta şablonları ve birleştirme alanları ile Gmail için daha ilgi çekici e-postalar oluşturun

Kişinin hesap durumu, etkileşimi ve daha fazlasına göre otomatik olarak e-postalar oluşturun

Doğru anlarda müşterilerle bağlantı kurmak için e-posta dizileri oluşturun

İletişim verilerini diğer harici pazarlama ve satış araçlarıyla senkronize edin

Copper sınırlamaları

Şu anda otomasyonları çoğaltamazsınız, bu nedenle her birini manuel olarak oluşturmanız gerekir

Bazı kullanıcılar raporlama özelliklerinin daha sağlam olmasını ister

Copper fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Kullanıcı başına aylık 134 $

Copper puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (500+ yorum)

10. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, satış ve pazarlama takımları için hızlı hareket eden bir kurumsal CRM olarak kendini tanıtıyor. Platform, segmentasyon, pazarlama atıfları, e-posta kampanyaları ve pazarlama analizi gibi özelliklerle pazarlama otomasyonunu iyi bir şekilde kapsıyor. ?

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Müşterilerinizi geniş bir özellik aralığına göre segmentlere ayırarak daha anlamlı e-postalar gönderin

Potansiyel müşterileri yakalayan web formları oluşturun ve bunları doğrudan CRM'nize gönderin

E-posta şablonlarını kaydedin, böylece her seferinde yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz

E-posta analitiği ile e-posta kampanyalarınızın başarısını anlayın

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu söylüyor

Zoho CRM ve üçüncü taraf entegrasyonları arasında sınırlı işlevsellik olabilir ve bu, yazılımı kullanma şeklinizi etkileyebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000+ yorum)

E-posta Pazarlama için En İyi CRM ile Daha Fazla Etkileşim Sağlayın

En iyi e-posta pazarlama takımlarının zaten yapacak çok işi vardır. İş yapma şeklinizi değiştirmenin ve tüm süreci kolaylaştıran bir e-posta pazarlama CRM'si aramanın zamanı geldi. Bu kılavuzu kullanarak dikkate alabileceğiniz birkaç uygulamayı kısa listeye alın veya dikkate aldığınız bir uygulamaya ücretsiz plan veya deneme sürümü için kaydolun.

Hepsini tek bir uygulamayla değiştirmek istiyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi merkezimiz, sağlam bir CRM özelliği ile birlikte gelir ve her şeyi tek bir yerden yönetme olanağı sunar. E-posta pazarlama işlemlerinizi merkezileştirin, takımınız daha etkili, verimli ve stratejik bir şekilde çalışsın. ?