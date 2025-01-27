2025'te Web Sitesi Dönüşümünü Artırmak için En İyi 10 CRO Aracı

Kullanıcıları bir web sitesine çekmek, sızdıran bir kova gibi. Web sitesini kova, kullanıcıları ise su olarak düşünün. Su sürekli sızdığı için, kapasiteyi korumak için sürekli su eklemeniz gerekir. Alternatif olarak, sızıntıyı en aza indirmek için bazı delikleri yama ile kapatabilirsiniz.

Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO), sızdıran kovayı tamir etmekle ilgilidir.

Bu uygulama, başarılı kullanıcı etkileşimlerinin istikrarlı bir akışını sağlamak için web sitenizin tasarımını veya içeriğini stratejik olarak iyileştirmeyi içerir. Veriye dayalı bir yaklaşımla CRO, sürekli değişen dijital ortamda pazar payınızı korumanıza yardımcı olur.

Bu makalede, 2024'ün en favori 10 CRO aracını inceleyeceğiz. Bu araçların yeteneklerini ve fiyatlandırma modellerini, artılarını ve eksilerini ele alacağız.

Bir CRO aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Konuşma oranı optimizasyon araçlarını incelerken aşağıdaki özellikleri ve karakteristikleri göz önünde bulundurun:

Web analizi araçları : Araç, dönüşüm ve tıklama oranları gibi ilgili metrikleri kapsayan, kullanıcı davranışına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlamalıdır

Test : Hiçbir CRO aracı test olmadan tamamlanmış sayılmaz. A/B ve çok değişkenli testler dahil olmak üzere birden fazla test seçeneği sunan çözümleri arayın

Görselleştirme : Isı haritaları ve oturum kaydı gibi görsel temsil özellikleri sayesinde kullanıcı davranışlarını çok daha kolay takip edebilirsiniz

Veri yönetimi : CRO çok fazla veri içerir, bu nedenle aracınız verileri net bir şekilde sunmalı ve düzenlemelidir

Kullanım kolaylığı : Pazarlamacılar, UI ve UX tasarımcıları ve geliştiriciler dahil olmak üzere CRO sürecine dahil olan tüm taraflar, kapsamlı bir eğitim almadan aracı kolayca kullanabilmelidir

Özelleştirme : Aracı iş ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilmeli ve daha fazla kullanıcı ve çalışan geldikçe ölçeklendirebilmelisiniz

Entegrasyon: İdeal olarak, CRO çözümü İdeal olarak, CRO çözümü pazarlama otomasyon yazılımı, içerik yönetim sistemleri ve kod düzenleyiciler gibi diğer yararlı araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Bu araçlardan birini kullanmak, çevrimiçi varlığınız için bir dönüm noktası olabilir. Ziyaretçilerinizi bağlı müşterilere dönüştürme, dönüşümleri artırma ve işinizi ilerletme gücü size bu araçlar sağlar! ⭐

CRO verilerini yönetmek için en iyisi

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle CRO stratejinizi düzenleyin

ClickUp, her ne kadar bir hepsi bir arada proje yönetimi aracı olsa da, her ölçekteki CRO stratejilerini desteklemek için birçok özellik barındırır.

ClickUp Hedefleri ve Gösterge Panelleri ile kampanya hedeflerinizi, zaman çizelgelerinizi ve hedeflerinizi tanımlayabilir ve ardından ilerlemeyi otomatik olarak izleyebilirsiniz. Platform, pazarlama huninizi, takım programınızı ve iş yükü yönetiminizi denetlemek için 15'ten fazla görünüm sunarak pazarlama takviminizi zahmetsizce yürütmenizi sağlar.

Yaratıcı fikirlerin akışını sağlamak için ClickUp Beyaz Tahta veya Zihin Haritaları görünümlerini kullanarak takımınızla yeni optimizasyon stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapın. Test varyasyonlarını analiz etmek için, kullanıcı davranış verilerini öncesi ve sonrası olarak yakalayın, ardından temiz bir karşılaştırma için tüm verileri Liste veya Pano görünümünde toplayın. ⚖️

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp'ın Şablon Kitaplığı size yardımcı olacaktır. Test iş akışlarınızı ve dönüşüm oranlarınızı izlemek için ClickUp A/B Test Şablonu ve ClickUp İçerik Yönetimi ve Test Şablonu gibi seçenekleri keşfedin.

Web siteniz için AI destekli içgörüler ihtiyacınız varsa, ClickUp ChatGPT Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Şablonu'nu kullanarak kullanıcı deneyimini iyileştirme, tıklama oranlarını en üst düzeye çıkarma vb. için fikirler üretin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anahtar performans göstergelerini ölçmek için otomatik ilerleme raporlaması sunan ClickUp Hedefleri

Müşteri deneyiminin baştan sona kapsamlı bir görünümünü oluşturmak için müşteri yolculuğu haritalama araçları

Takım işbirliğini ve iletişimi iyileştiren geri bildirim araçları

1.000'den fazla iş uygulamasıyla entegre olarak nicel verileri görünüm

Beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları

Her türlü kullanım için binlerce ücretsiz şablon

Mobil ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle platformu tam olarak öğrenmek biraz zaman alır

Mobil uygulama biraz iyileştirilebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

A/B testleri için en iyisi

2. VWO

A/B testleri söz konusu olduğunda, VWO'yu geçebilecek çok az dönüşüm oranı optimizasyon yazılımı vardır. Bu ücretsiz web sitesi optimizasyon aracı, farklı tasarım ve içerik varyasyon testleri kullanarak uygulamaları ve web sitelerini optimize etmeye yardımcı olur. Bu değerli içgörülerle, akıllı iyileştirmeler yapabilir ve farklı kanallarda dönüşümleri artırabilirsiniz.

Ana odak noktası A/B testleri olsa da, VWO CRO programı boyunca size yardımcı olabilir. Platform dört ana ürün sunar:

Test: Müşteri tarafında, sunucu tarafında ve mobil uygulamada hedefli testler gerçekleştirmenize yardımcı olur Insights: Kullanıcı davranışlarını belgelemek için oturum kayıtları, ısı haritaları ve anketlerin kullanımını destekler Kişiselleştirin: Dönüşümleri artırmak için özel dijital deneyimler oluşturun Dağıtın: BT desteği almadan web sitenizi düzenleyin

VWO, hem teknoloji meraklıları hem de teknoloji konusunda çekingen kullanıcılar için kod ve görsel düzenleyici ile birlikte gelir. ?

VWO'nun en iyi özellikleri

Çeşitli nicel ve nitel testler

Veriye dayalı kişiselleştirme

Görsel ve kod düzenleyici

40'tan fazla araçla yerel entegrasyon

VWO sınırlamaları

Aynı anda birden fazla karmaşık test yapmak performans sorunlarına yol açabilir

Fiyatlandırma, diğer CRO test araçlarına kıyasla küçük işletmeler için nispeten yüksek olabilir

VWO fiyatlandırması (VWO Test)

Başlangıç : Ücretsiz

Büyüme : 308 $/ay*

Pro : 710 $/ay

Enterprise: 1.243 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

VWO Test derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Web analizi ve kullanıcı davranış analizi için en iyisi

3. Google Analytics

Google Analytics, popüler bir web analizi aracıdır. Bu tanınmış platform, müşterinin web veya mobil ortamdaki yaşam döngüsü boyunca geçirdiği süreci anlamanıza olanak tanır. Veri toplama ve gerçek zamanlı raporlamaya kadar, Google Analytics CRO programınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

En dikkat çekici özellikler arasında platformun makine öğrenimi modelleri ve otomasyon kullanımı yer alıyor. Verilerinizi analiz ettikten sonra, motor tahminlerde bulunur ve dijital deneyimlerinizi iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. ?

Google Analytics 4'e geçerseniz, dönüşüm yolu ve dönüşüm hunisi keşfi gibi CRO ile ilgili analizler olan Keşifler'den yararlanabilirsiniz. Metrikleri ve segmentleri belirlenen tuval üzerine sürükleyip bırakarak ücretsiz formda görsel keşifler oluşturun.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Web ve mobil uygulama analizi

Daha akıllı içgörüler için makine öğrenimi ve otomasyon

Özelleştirilebilir gerçek zamanlı raporlama

Sürükle ve bırak görselleştirme

Diğer Google çözümleri ve Salesforce Marketing Cloud ile entegrasyon

Google Analytics sınırlamaları

Arayüz daha kullanıcı dostu olabilir

Doğrudan müşteri desteği sınırlıdır

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

360: aylık 12.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Google Analytics puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

4. Mixpanel

Mixpanel, veriye dayalı ve güvenilir ürün kararları almanıza yardımcı olan basit ama güçlü bir araçtır. Kullanıcı dostu tasarımı ve raporlama özellikleri ile karmaşık testleri ve analizleri her kullanıcı için anlaşılır hale getirir. Ölçeklenebilir olması, onu küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için uygun bir araç haline getirir. ?

Mixpanel ile, kullanıcıların mobil ve web uygulamalarıyla nasıl etkileşime girdiğini ve kritik yolculuklar boyunca nasıl dönüşüm sağladığını izleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Segmentlere yakınlaştırarak gizli kalıpları ve sürtüşme noktalarını ortaya çıkarın.

Yeni özelliklerin ve diğer web sitesi değişikliklerinin potansiyelini değerlendirmek için otomatik varyant testlerini inceleyin. Ayrıca, bağlam için metin, resim ve video ekleyebilir ve favori tasarım araçlarınızı kullanarak durum raporlarını kişiselleştirebilirsiniz.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Çekici arayüz ve takip etmesi kolay analitik

Ayrıntılı veri keşfi ve canlı güncellemeler

Tasarım araçlarını kullanarak rapor özelleştirme

Ücretsiz sınırsız entegrasyonlar

Daha kolay kurulum için temel şablonlar

Mixpanel sınırlamaları

Hassasiyet gerektiren karmaşık analizleri desteklemeyebilir

Gerçek zamanlı uyarılar yok

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Büyüme : aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Mixpanel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Kullanıcı geri bildirimi ve canlı sohbet için en iyisi

5. LiveChat

Web sitenizde kullanıcı etkileşimini artırmanın bir yolu, kolay erişilebilir ve güvenilir müşteri desteği sunmaktır. ?

LiveChat tam da bunu yapmak için var. Birden fazla kanala yerleştirebileceğiniz çeşitli sohbet araçları sunar. Hızlı ve verimli bir şekilde devreye alınır, size ve müşterilerinize zaman kazandırır.

LiveChat ile, müşterilerin endişeleri durumunda onlara destek olabilir ve dönüşüm için harekete geçmelerini teşvik edebilirsiniz. Tüm etkileşimleri tek bir gösterge panelinden yönetin ve bunların gelir ve ROI'ye etkisini izleyin.

AI destekli platform, hızlı yanıtlar oluşturmanıza, tonu ayarlamanıza ve hataları düzeltmenize olanak tanır. Ayrıca sohbetleri özetleyebilir ve ziyaretçileri faizlerine göre otomatik olarak segmentlere ayırabilir.

LiveChat, kullanıcı davranışlarına ve sohbet puanlarına dayalı ayrıntılı raporlar sunarak, temsilcilerin performansını belirlemenize ve bir projenin ilerlemesini izlemenize yardımcı olur.

LiveChat'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir çok kanallı chatbot

Kullanıcı davranışını izlemek için davranış analizi araçları ve daha fazlası

AI destekli yanıt yazma ve sohbet özeti

Otomatik kullanıcı segmentasyonu

Temsilci performansı izleme ve hedef izleme

200'den fazla entegrasyon

LiveChat sınırlamaları

Karmaşık veya teknik problemlerin çözümünde yetersiz kalabilir

Mobil cihazlar için LiveChat, daha iyi kararlılık ve özellik iyileştirmeleri sunar

LiveChat fiyatlandırması

Başlangıç : 20 $/ay*

Takım : 41 $/ay

İş : 59 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

LiveChat puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

6. Hotjar

Hotjar, web sitenizi ziyaret edenlerin her hareketini anlamanın kapılarını açar. Kullanıcı geri bildirim formlarını, röportajları ve anketleri kullanarak hedef alıcılarınızın gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkarın. ?

Hotjar, her biri farklı bir kullanıcı analizi türü içeren, öne çıkan ürünlere sahip çok yönlü bir CRO çözümüdür:

Observe: Isı haritaları ve kayıtlarla kullanıcı davranışını görselleştirin Ask: AI destekli soru oluşturma ve yanıt analizi ile geri bildirim yanıtlarını ve anketleri toplamak için Etkileşim: Bire bir kullanıcı görüşmeleriyle ilk elden içgörüler elde etmek için (kullanıcıları siz seçersiniz ve ücretlendirme isteğe bağlıdır)

Hotjar'ın gösterge panelini kullanarak tüm kullanıcı verilerini tek bir yerden görüntüleyin. Daha derin içgörüler için trendleri belirleyin ve sürüm öncesi ve sonrası metrikleri karşılaştırın. Huni özelliği, dönüşüm engellerini anında belirlemenizi ve çözmenizi sağlar.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Isı haritaları ve oturum kayıtları

Web sitesi geri bildirimi ve AI destekli anketler

Bire bir kullanıcı görüşmeleri

Kapsamlı raporlama gösterge paneli

Terk etme analizi için huniler

Kodsuz entegrasyonlar

Hotjar sınırlamaları

Yükleme süresi zaman zaman yavaş olabilir

Yüksek trafiği desteklemeyebilecek sınırlı ücretsiz plan

Hotjar fiyatlandırması

Gözlemleyin:

Temel : Ücretsiz

Artı : 32 $/ay*

İş : 80 $/ay

Ölçek: 171 $/ay

Sorun:

Temel : Ücretsiz

Artı : 48 $/ay

İş : 64 $/ay

Ölçek: 128 $/ay

Etkileşim kurun:

Temel : Ücretsiz

Artı : 280 $/ay

İş : 440 $/ay

Ölçek: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hotjar puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Kullanıcı deneyimi ve davranış izleme için en iyisi

7. Crazy Egg

Crazy Egg, ünlü girişimci ve pazarlama gurusu Neil Patel'in eseri. Ürün optimizasyonunuzu ve pazarlama planlarınızı güçlendirmek için derinlemesine içgörüler sağlayan kapsamlı bir CRO aracıdır. ?

Crazy Egg ile geleneksel ısı haritaları, kaydırma haritaları ve kayıtlardan sayısal listelere kadar çeşitli görsel raporlara erişebilirsiniz. Kodlama becerisi gerektirmeden gerçek zamanlı sonuçlar veren verimli A/B testleri sunar.

Özelleştirilebilir trafik analizi, ziyaretçi oynatma ve Javascript hata izleme ile web sitenizdeki darboğazları kolayca belirleyebilirsiniz. Diğer dikkat çekici özellikler arasında kullanıcı anketleri, hedef ve ilerleme izleme ve istatistiklerle özelleştirilebilir CTA'lar bulunur.

Crazy Egg'in en iyi özellikleri

Canlı sonuçlarla hızlı ve sorunsuz A/B testi

Trafik analizi

Javascript hata izleme

Erişilebilir anketler

İçgörülerle özelleştirilebilir CTA'lar

20'den fazla pazarlama aracıyla hazır entegrasyon

Crazy Egg sınırlamaları

Platform bazen gecikme yaşayabilir

Sınırlı raporlama seçenekleri

Crazy Egg fiyatlandırması

Temel : 29 $/ay*

Standart : 49 $/ay

Artı : 99 $/ay

Pro : 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Crazy Egg puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

8. FullStory

FullStory, web sitenizi kullanıcı içgörüleri ve fırsatlarla dolu bir altın madene dönüştürebilen bir dijital deneyim zekası (DXI) platformudur! ?

Uçtan uca analitik ile, ürününüzü hedef kitlenize göre özelleştirmek ve pazarlamak için ihtiyacınız olan tüm verilere erişin. Otomatik yakalama teknolojisi, tüm kullanıcı yolculuğunu geriye dönük olarak kaydetmenize yardımcı olarak sorunlu noktaları tespit etmenizi ve kritik sayfa performans sorunlarını belirlemenizi sağlar.

Kaynaklarınızı nasıl tahsis edeceğinizden emin değil misiniz? Değişikliklerin etkisini ölçerek, gelirinizi en fazla artırabilecek görevlere öncelik verin.

FullStory, kullanıcı gizliliği ve güvenliğine büyük önem verir. En üst düzey Ön Tanımlı Gizlilik yaklaşımı, aracın yalnızca gerekli bilgileri toplamasını ve hiçbir zaman hassas kullanıcı verilerini toplamamasını sağlar.

FullStory'nin en iyi özellikleri

Otomatik veri toplama ve analiz

Kişiselleştirilmiş gösterge paneli

Sektör lideri gizlilik ayarları ve güvenlik uygulamaları

Mobil cihazlarda kullanılabilir

50'den fazla kullanıma hazır entegrasyon ve açık API

FullStory sınırlamaları

Geri bildirim formu ve anket özellikleri yoktur

Kullanıcı yolculuklarındaki belirli anları tekrar oynatmak zor olabilir

FullStory fiyatlandırması

Enterprise : Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Gelişmiş : Fiyatlandırma talep üzerine verilir

İş: Fiyatlandırma talep üzerine verilir

FullStory puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

Etkinlik ve veri analizi için en iyisi

9. Heap

Heap web sitesi optimizasyonundaki tahminleri ortadan kaldırır. Sürtüşme noktalarını ve nedenlerini belirlemekle kalmayıp, potansiyel çözümler de öneren hepsi bir arada dijital içgörü platformudur. ?️

Heap, snippet'leri ile tüm dijital deneyimi yakalar ve daha iyi bir bağlam için kullanıcı verilerini temiz bir şekilde düzenler. Kullanıcılarınızın alternatif yollarını ve dönüşüm veya elde tutma metrikleriyle yüksek korelasyon gösteren etkinlikleri kesin olarak belirler.

Heap, kısa süre önce görselleştirme araç setine oturum tekrarlarını ekledi. Tekrarlar, zaman kazanmanız için önemli etkinliklere otomatik olarak ayarlanır. Kolayca paylaşılabilirler, böylece veriye dayalı kararlar almak için takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

Heap'in en iyi özellikleri

Tam kullanıcı deneyimini yakalayan veri setleri

Önemli sorunlu noktaları ortaya çıkarın

İyileştirme potansiyeli hakkında içgörüler sunar

Son derece özelleştirilebilir gizlilik ve güvenlik ayarları

Web ve mobil destek

100'den fazla entegrasyon

Heap sınırlamaları

Yalnızca ön uç etkileşimlerini izler

Sınırlı görsel raporlama araçları

Heap fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Fiyatlandırma mevcut değil

Pro : Fiyatlandırma mevcut değil

Premier: Fiyatlandırma mevcut değildir

Heap puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

Kişiselleştirme ve dinamik içerik için en iyisi

10. Mutiny

Mutiny, pazarlamacıların geliştiricilerin yardımı olmadan gelir getirici web siteleri geliştirmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRO aracıdır!

Yerleşik veri entegrasyonları sayesinde Mutiny, her boyuttaki veriyi işleyebilir. AI motoru, hem kitle hem de içerik önerileri sunarak ve seçili gruplar için ilgi çekici başlıklar önererek iş yükünüzü en aza indirir. Ayrıca, şirketin en önemli başarı hikayelerinden yola çıkarak kişiselleştirme stratejileri önerir. ?

Görsel düzenleyici, web sitenizin özellikleri veya kaynağı ne olursa olsun farklı varyasyonları test etmenizi sağlar. Toplam ek potansiyel müşteri ve dönüşüm artışları gibi ilginç metriklerle dönüşüm programlarınızın özetini tutun.

Mutiny'nin en iyi özellikleri

AI hedef kitle ve içerik önerileri

Görsel düzenleyici ile A/B testi

Playbook önerileri

Dönüşüm programı özetleri

Sekiz yerleşik entegrasyon

Mutiny sınırlamaları

A/B testi daha iyi olabilir

Ara sıra görsel hatalar

Mutiny fiyatlandırma

Fiyat bilgisi mevcut değil

Mutiny puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

Her CRO aracının verileri işleme ve optimizasyon süreci kendi yöntemine sahiptir, ancak hepsi daha fazla dönüşümle şüpheden etkileyiciliğe geçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Değerli içgörüler elde ederek, kullanıcı davranışlarını görselleştirerek ve hipotezleri test ederek ziyaretçilerinizin ilgisini çeken platform değişiklikleri yapabilirsiniz. Böylece, ziyaretçilerinizin ilgisini çeken müşterilere dönüşerek yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Öyleyse, tüm bu suyu kaçırmayın, bu kullanışlı araçlardan birine başvurun ve kullanıcılarınızın kovasını bol ve akışkan tutun!