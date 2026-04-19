ClickUp'ta CRM Nasıl Oluşturulur

Gartner araştırmasına göre, düşük veri kalitesi kuruluşlara yılda ortalama 12,9 milyon dolarlık bir maliyete neden oluyor. İster tek kişilik ister bin kişilik bir takım olun, bu maliyetin ardında yatan neden aynı: parçalanma.

Müşteri geçmişiniz bir araçta, günlük işleriniz ise başka bir araçta yer alıyorsa, bir anlaşmayı ilerletmek için ihtiyaç duyduğunuz bağlamı bulmak için sürekli mücadele edersiniz.

CRM'niz, işinizin fiilen yürütüldüğü yerin temeli olmalıdır.

Bu kılavuz, ClickUp'ta yüksek performanslı bir CRM'yi nasıl oluşturacağınızı adım adım anlatır. Verilerinizi ve görevlerinizi bir araya getirerek "uygulama değiştirme yükünden" kurtulun ve ilişkilerinizi tek bir yerde birleştirin. 📈

CRM Nedir?

Bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemi, iletişim bilgilerini depolayan, etkileşimleri izleyen ve satış süreciniz boyunca anlaşmaları yöneten bir araçtır. Takımınıza her müşteri ilişkisi hakkında ortak bir görünüm sunarak takip, sahiplik ve anlaşma ilerlemesinin görünürlüğünü sağlar.

Uygulamada, en iyi CRM sadece müşteri bilgilerini depolamakla kalmaz; takımınızın bir sonraki adımda ne yapacaklarını ve bu işin nerede olduğunu bilmesine yardımcı olur.

Uygulamada, en iyi CRM sadece müşteri bilgilerini depolamakla kalmaz; takımınızın bir sonraki adımda ne yapacaklarını ve bu işin nerede olduğunu bilmesine yardımcı olur.

Basitçe söylemek gerekirse, bir CRM şu gibi soruları yanıtlamanıza yardımcı olur:

Sırada ne yapmalısınız?

Bu müşteri kimdir?

Bu potansiyel müşteri nereden geldi?

Son konuşma neydi?

Anlaşma hangi aşamada?

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %35'i elektronik tablolardan başka bir araca geçti ve bu aracı kullanmaya devam etti; %25'i ise geçiş yapmayı aktif olarak değerlendiriyor. Bu düzeydeki hareketlilik, takımların alışkın oldukları için değil, daha çok ihtiyaç duydukları için elektronik tablolara bağlı olduklarını gösteriyor. İşler karmaşıklaştıkça, çoğu kişi daha fazla destek sunan sistemler arıyor gibi görünüyor. ClickUp, takımlara ivmelerini kaybetmeden bu geçişi gerçekleştirmeleri için bir yol sunar. Platform, proje izleme, CRM, envanter, zaman yönetimi ve yüzlerce diğer kullanım senaryosu için hazır şablonlar içerir; böylece takımlar, bunları sıfırdan yeniden oluşturmak yerine yapılandırılmış bir yaklaşımla işe başlayabilir. Liste, Tablo, Pano ve Gantt gibi görünümler, elektronik tablo kullanıcılarına tanıdık gelirken, Otomasyonlar, AI yardımı ve entegre, kod gerektirmeyen Gösterge Panelleri, takımların manuel güncellemelerin ötesine geçmesine yardımcı olur.

Neden Excel tabloları veya ayrı bir araç kullanmak yerine ClickUp'ta CRM'inizi oluşturmalısınız?

Birçok CRM aracı, kişileri depolama ve anlaşma aşamalarını izleme konusunda iyidir. Ancak büyüyen takımlar için asıl zorluk, anlaşmanın etrafında olup bitenlerdir: şirket içi devirler, toplantı notları, teklifler, işe alım görevleri, müşteriye teslimat, yenilemeler ve raporlama.

Bu bilgiler ayrı araçlarda yer aldığında, CRM'niz ilişkinin bir kaydı haline gelir; ancak ilişkinin gerçekten ilerlediği yer olmaz.

ClickUp, müşteri verilerini, görevleri, belgeleri, gösterge panellerini, sohbeti ve yapay zekayı tek bir çalışma alanında bir araya getirerek bu sorunu çözer. Bu sayede CRM'niz, birbirinden kopuk bir sistem olarak çalışmak yerine, müşterileri kazanmak, sisteme dahil etmek ve elde tutmak için gereken işlerin yanında yer alabilir.

ClickUp'ta CRM Oluşturma: Adım Adım Kılavuz

Satış takımları için, müşteri verilerinin elektronik tablolarda, e-postalarda ve güncel olmayan CRM sistemlerinde bulunması yaygın bir sorundur. Anlaşma bilgileri bir araçta, görevler başka bir araçta bulunur ve ikisini birbirine bağlayan hiçbir bağlantı yoktur.

Anlaşma bilgileri bir sistemde, görevler başka bir sistemde bulunur ve müşteri bağlamı bu boşluklarda kaybolur. ClickUp, satış sürecinin izlemesinin ötesine geçen bir CRM oluşturmanıza yardımcı olur. Esnek hiyerarşisi (Alanlar, Klasörler, Listeler ve görev düzeyinde özelleştirme) sayesinde potansiyel müşteriler, hesaplar, anlaşmalar, takip işlemleri, yeni müşteri kazanımı ve raporlama için tek bir yerde bir sistem oluşturabilirsiniz.

Ayrıca ClickUp, yapay zeka, otomasyonlar, belgeler, gösterge panelleri ve iş yönetimini aynı çalışma alanında bir araya getirdiğinden, CRM'niz sadece bir veritabanı değil, müşteriye yönelik işler için gerçek bir işletim sistemi haline gelebilir.

İşte adım adım ayar süreci. 🛠️

1. Adım: Bir ClickUp CRM şablonuyla başlayın

ClickUp Şablon Merkezi 'ne gidin (Çalışma Alanı avatarınızdan veya ClickUp'ın herhangi bir yerine /Template yazarak erişebilirsiniz), CRM'yi arayın ve ClickUp CRM Şablonunu bir Alana veya Klasöre uygulayın.

ClickUp CRM şablonlarını kullanarak hazır bir satış boru hattını devreye alın

ClickUp CRM Şablonu, sistemi sıfırdan kurmanıza gerek kalmadan kişiler, anlaşmalar, aşamalar ve takip işlerini düzenlemek için hızlı bir başlangıç noktası sunar.

ClickUp CRM şablonu ile anlaşmaları ve kişileri izleyin

Bu sistem, satış sürecinizin aşamalarına uygun bir klasör yapısının yanı sıra Liste, Pano ve Tablo gibi ClickUp Görünümlerini içerir. Ayrıca, anlaşma değeri, iletişim bilgileri, potansiyel müşteri kaynağı ve öncelik izlemeyi kolaylaştıracak şekilde önceden yüklenmiş Özel Alanlar da bulunur. Her şey, ilk günden itibaren gerçek bir satış ş Akışını yansıtacak şekilde ayarlanmıştır.

Bundan sonra, takip eden adımlarda bunu süreçlerinize uyacak şekilde özel hale getirebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? 2025 yılını 112,91 milyar dolar ile kapatan küresel Müşteri İlişkileri Yönetimi pazarının, bu yıl 126,17 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. 2034 yılına kadar ise sektörün, %12,4'lük istikrarlı bir yıllık büyüme oranı (CAGR) koruyarak neredeyse üç katına çıkarak 320,99 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşması bekleniyor.

Verilerinizi net bir şekilde görebildiğinizde, bir CRM çok daha kullanışlı hale gelir.

ClickUp Görünümleri, görmek istediğiniz bilgilere göre aynı CRM verilerini farklı şekillerde düzenlemenizi sağlar. Bir görünüm eklemek için herhangi bir Alan, Klasör veya Listenin üst kısmındaki Görünümler Çubuğuna tıklayın ve istediğiniz görünümü seçin.

ClickUp Görünümleri'ni kullanarak satış görünümleri arasında geçiş yapın

CRM sisteminiz için en yararlı dört görünüm şunlardır:

Tahta Görünümü , satış sürecinizi bir Kanban panosu olarak gösterir; her sütun bir anlaşma aşamasını temsil eder. Anlaşmalar satış sürecinde ilerledikçe kartları sütunlar arasında sürükleyerek takımınıza satış sürecinin durumuna ilişkin canlı bir özet sunun

Tablo Görünümü , her satırın bir kişiyi veya anlaşmayı, her sütunun ise bir alanı temsil ettiği bir elektronik tablo gibi çalışır. Kayıtları toplu olarak düzenleme, anlaşmalar arasında değerleri karşılaştırma veya verileri dışa aktarma için en iyi seçenektir.

Liste Görünümü , kişileri ve anlaşmaları durum, atanan kişi veya herhangi bir Özel Alan'a göre gruplandırılabilen bir görev listesi olarak düzenler. Bunu, bir temsilciye atanan tüm açık anlaşmalar gibi belirli segmentlere göre filtrelemek için kullanın.

Takvim Görünümü , görevleri son teslim tarihine göre gösterir; böylece ayrı bir takvim uygulamasına geçmeden yaklaşan takip işlemlerini görebilirsiniz

💡 Profesyonel İpucu: Önemli bir görüşme öncesinde, anlaşmanın ne durumda olduğunu anlamak için aylarca süren yorum konuları ve eski belgelerle 20 dakikanızı boşa harcamayın. ClickUp Brain'den tüm ilişki geçmişini sizin için özetlemesini isteyin. Saniyeler içinde anahtar sorunları, son etkileşimi ve sonraki adımları ortaya çıkaracaktır. Böylece, tüm bağlamı kavrayarak ve hazırlık stresinden tamamen uzak bir şekilde sunumunuza başlayabilirsiniz. ClickUp Brain ile görüşmelerden önce anlaşma geçmişini anında özetleyin

Sadece isimlerin bulunduğu basit bir görev listeği pek bir değer sağlamaz. Yapılandırılmış veriler olmadan, satış temsilcileri potansiyel müşteri kaynağına göre filtreleme yapamaz, anlaşma değerine göre sıralayamaz veya son iletişimleri izlemeyebilir.

ClickUp Özel Alanları, basit bir görev listesini aranabilir ve filtrelenebilir bir kişi veritabanına dönüştürür. Her alan, belirli bir veri noktasını doğrudan görev kaydında depolar.

ClickUp Özel Alanları ile görevleri aranabilir bir kişi veritabanına dönüştürün

Özel Alan eklemek için, herhangi bir Liste veya Tablo Görünümü sütununun üstündeki + simgesine tıklayın, bir alan türü seçin ve ona bir ad verin. Sürecinizin gerektirdiği kadar alan ekleyebilirsiniz; bu alanlar, o Liste veya Klasördeki her kayda tutarlı bir şekilde uygulanır.

ClickUp Özel Alanları ile kayıtlara yapılandırılmış veri sütunları ekleyin

CRM izleme için en önemli alan türleri şunlardır:

Alan türü En uygun kullanım alanları E-posta Kişi e-posta adreslerini doğrudan kayda kaydetme Telefon Satış temsilcilerinin kişileri tek tek aramak zorunda kalmaması için telefon sayılarını kaydedin Açılır menü Potansiyel müşteri kaynağına, sektöre, anlaşma aşamasına veya bölgeye göre kategorize etme Para birimi Anlaşma değerini izleme ve satış sürecini gelir potansiyeline göre sıralama Tarih Son iletişim tarihlerini, takip son tarihlerini ve yenileme sürelerini kaydetme Etiketler Segmentler arası filtreleme için kişilere birden fazla etiket ekleme Metin Kişinin tercih ettiği iletişim tarzı gibi serbest biçimli notlar ekleme Sayı Çalışan sayısını, sözleşme süresini veya diğer sayısal verileri izleme

🤖 Özel Alanları ayarlamak verilerinizi düzenlemenin yoludur, ancak AI Native olmak bu verileri işin içine sokmanın yoludur. Ancak path8 Productions'tan Pat Henderson, "kendi kendine yanıt veren" bir iş kurmak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek olmadığını gösteriyor. ClickUp Agent Builder'ı kullanarak Pat, şirket içi belgelerini ve verilerini gizli ve güvenilir bir AI Ajanına dönüştürdü. Artık Pat, gününü proje durumu veya sistem prosedürleri hakkındaki soruları yanıtlamakla geçirmek yerine, takımı doğrudan ajana "DM" atıyor. Bu yöntem neden büyüyen takımlar için işe yarar? Hiçbir yanılsama yok: Temsilci, yalnızca sizin doğrulanmış sistem belgelerinizi okumak üzere programlandığından, uydurma cevaplar vermeyecek veya genel tavsiyelerde bulunmayacaktır.

Teknik öğrenme eğrisi yok: Ş akışınızı basit bir dille açıklayabiliyorsanız, bir ajanı oluşturabilirsiniz

Anında ölçeklenebilirlik: Farklı departmanlar (Satış, Operasyon, Üretim) için, hepsi aynı Farklı departmanlar (Satış, Operasyon, Üretim) için, hepsi aynı tek bir veri kaynağından çalışan birden fazla temsilci oluşturabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek, path8'in daha önce herhangi bir yapay zeka uzmanlığı olmadan nasıl yapay zeka tabanlı bir yapıya geçtiğini görün:

4. Adım: Satış boru hattınız için özel durumlar oluşturun

"Açık" ve "Kapalı" gibi ön tanımlı görev durumları, satış bağlamında pek bir anlam ifade etmez.

ClickUp Özel Durumları, bu ön tanımlı durumları gerçek satış sürecinize uygun süreç aşamalarıyla değiştirmenize olanak tanır. Her durum, Pano Görünümünüzde bir sütun haline gelir; böylece bir temsilci bir anlaşmanın durumunu güncellediğinde, kart otomatik olarak pano üzerinde ilerler.

ClickUp Özel Durumları ile gerçek satış boru hattı aşamalarını görsel olarak haritalandırın

Bunları ayarlamak için Alan veya Klasör ayarlarınıza gidin, Durumlar sekmesini açın ve aşamalarınızı ekleyin.

İşte çoğu B2B satış sürecini kapsayan bir başlangıç yapısı:

Durum Anlamı Yeni Potansiyel Müşteri Kişi satış sürecine girmiş ancak henüz nitelendirilmemiştir Nitelikli Potansiyel müşteri kriterlerinizi karşılıyor ve takip etmeye değer Teklif Gönderildi Bir teklif veya öneri paylaşımı yapıldı ve inceleniyor Müzakere Her iki taraf da bir anlaşmaya varmak için aktif olarak iş yapıyor Kapalı Kazanılan Anlaşma imzalandı ve tamamlandı Kapalı Kaybedilen Anlaşma ilerlemedi; inceleme için bir neden kaydedildi

Durumlarınız belirlendikten sonra yapılacak birkaç şey:

Her aşamayı farklı renklerle kodlayarak, süreçteki darboğazların panoda hemen görünür olmasını sağlayın

Takımın zaman içindeki eğilimleri tespit edebilmesi için Kapalı Kaybedilen kayıtlara bir neden alanı ekleyin

Beş ila yedi aşama, çoğu satış sürecini iyi bir şekilde kapsar. Eğer daha fazlasını eklediğinizi fark ederseniz, bu genellikle iki aşamanın aynı işi yapacakları ve birleştirilebilecekleri bir işaretidir.

5. Adım: Kayıtları ClickUp İlişkileri ile bağlayın

Bağlantısız kayıtlar, satış temsilcilerinin işlerini yavaşlatır. Kişiler, şirketler ve anlaşmalar arasında net bağlantılar olmadığında, bir görüşme öncesinde geçmişi bir araya getirmek, birden fazla sekme ve araç arasında arama yapmak anlamına gelir.

ClickUp Relationships, görevlerinizi ClickUp Çalışma Alanınızdaki diğer görevlerle ilişkilendirerek bu sorunu çözer. Her ilişki iki yönlüdür; dolayısıyla bir anlaşmayı bir kişiye bağladığınızda, kişinin kaydında bu bağlantı otomatik olarak yansıtılır.

ClickUp İlişkileri ile anlaşmaları, kişileri ve şirketleri birbirine bağlayın

Bir İlişki eklemek için herhangi bir görevi açın, İlişkiler bölümüne gidin ve bağlamak istediğiniz görevi arayın. Kurulmaya değer en yaygın bağlantılar:

Şirketle İletişim: Bir hesapla ilişkili tüm kişileri tek bir yerden görün

Anlaşmadan Kişiye: E-posta konu dizilerini tek tek incelemeden her bir anlaşmayı kimin yönlendirdiğini öğrenin

Anlaşmadan Projeye: Satış ve teslimat ekiplerinin, vaat edilenler ve ilerleme konusunda uyumlu çalışmasını sağlayın

Destek Biletine İletişim: Temsilcilere görüşmeden önce açık sorunlar hakkında tam bilgi verin

👀 Biliyor muydunuz? "CRM" kavramının en eski kanıtı Mezopotamya'dan (günümüz Irak'ı) gelmektedir. Tüccarlar, ekonomik ve sosyal etkileşimleri kaydetmek için kil tabletler kullanmış ve böylece MÖ 5000'de ilk müşteri veritabanını oluşturmuşlardır.

Müşteri Hikayesi: Wallester Wallester, potansiyel müşteri oluşturma, yeni müşteri kazanımı ve devam eden hizmet süreçleri genelinde müşteri ilişkilerine daha net bir görünüm ihtiyaç duyuyordu. ClickUp ile takım, bu süreci birbirinden kopuk sistemlere bölmek yerine tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'na taşıdı. ClickUp, bize tüm müşteri yolculuğunu net bir görünümle görmemizi sağladı. Potansiyel müşteri oluşturmadan müşteri kazanımına ve sürekli desteğe kadar her şey birbiriyle bağlantılı. Her bir müşterinin hangi aşamada olduğunu görebiliyor ve daha hızlı yanıt verebiliyoruz – bu, hem hızımızı hem de hizmet kalitemizi artırdı.

Yapı hazır olduğunda, kayıt oluşturmaya başlayın. Her görev, bir kişiyi veya bir anlaşmayı temsil eder. Birçok takım, önceki adımda İlişkiler aracılığıyla birbirine bağlanan Kişiler ve Anlaşmalar için ayrı Listeler kullanır.

Bir ClickUp Görevi oluşturduğunuzda, Özel Alanlarınızı (şirket adı, e-posta, anlaşma değeri) doldurun ve bir takım üyesini atayın.

ClickUp Görevleri ile kişi ve anlaşma kayıtları oluşturun

Bir sonraki takip için bir son teslim tarihi belirleyin ve görev açıklamasına notlar veya ek dosyalar ekleyin. Her görevde ClickUp Kontrol Listeleri'ni kullanarak, işe alım görüşmeleri veya sözleşme incelemeleri gibi çok adımlı süreçleri izleyin.

⚡️ Görevleri manuel olarak oluşturmak ve alanları doldurmak, kurulumu öğrenmek için iyi bir yoldur. Ancak ışık hızında hareket etmesi gereken bir departmanı yönetiyorsanız, ClickUp Accelerator'a ihtiyacınız var. Bu, 20'den fazla bağlantısız aracı tek bir birleştirilmiş AI Çalışma Alanı'nda bir araya getiren, kullanıma hazır, kurumsal düzeyde bir pakettir. Üstelik, sadece 20 gün içinde kullanıma başlayabilirsiniz. ClickUp Accelerator ile 20 günden kısa bir sürede kullanıma başlayın Uzmanlar tarafından yönetilen uygulama: Ş akışlarınızı otomasyonla otomatikleştirmenize ve takımınızın ilk günden itibaren yapay zeka odaklı çalışmasını sağlamanıza yardımcı olacak bir hizmet ortağıyla aylık saatler satın alın

Her departman için 10 Süper Temsilci: Pazarlama, Hizmetler veya Proje Yönetimi departmanında çalışıyor olun, ş akışı için özel olarak tasarlanmış yapay zeka iş arkadaşlarına sahip olursunuz.

Tam AI entegrasyonu: ClickUp AI, belgelerinizi, görevlerinizi ve sohbetlerinizi birbirine bağlayarak AI'ya bağlam sağlar ve işlerinizi tamamen otomasyonla gerçekleştirir

Premium LLM'lere doğrudan erişim: Birden fazla abonelikle uğraşmadan ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer Birden fazla abonelikle uğraşmadan ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer en iyi LLM'leri tek bir yerden edinin

ClickUp CRM'inizden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin İpuçları

CRM'iniz hazır. Ancak günlük alışkanlıklar olmadan, fırsatlar yine de gözden kaçmaya devam eder.

Kurulumdan sonra satış sürecinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için yapmanız gerekenler.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak tüm satış faaliyetlerinizi tek bir çatı altında bağlantı kurun ve yönetin.

Yerel entegrasyonlar kullanarak Everhour, Outlook, Slack, Zendesk ve binlerce diğer aracı kolayca bağlayın. Bu işlem basittir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak satış araçlarını bağlayın ve etkinlikler için senkronizasyon gerçekleştirin

Tekrarlayan CRM görevlerini otomasyonla otomatikleştirin

Anlaşmaları manuel olarak atamak, hatırlatıcılar göndermek ve kontrol listelerini uygulamak satış zamanınızı tüketir. CRM araştırmalarına göre, CRM uygulayan işletmeler satış gelirlerinde ortalama %29 artış görüyor.

ClickUp Otomasyonları ile bu zahmetli işleri ortadan kaldırın — kod yazmadan ayarlayabileceğiniz tetikleyici ve eylem kuralları. Herhangi bir Alan, Klasör veya Listedeki şimşek simgesine tıklayın, tetikleyicinizi seçin ve eylemi tanımlayın.

ClickUp Otomasyonları ile anlaşma atamalarını ve takip işlemlerini otomatikleştirin

Örneğin:

Durum "Nitelikli" olarak değiştiğinde: Anlaşmayı otomatik olarak bir satış temsilcisine atayın

Son teslim tarihi geldiğinde: Slack'te bir takip hatırlatıcısı yayınlayın veya yeni bir görev oluşturun

Potansiyel Müşteri Kaynağı ayarlandığında: O potansiyel müşteri türü için bir kontrol listesi şablonu uygulayın

💡 Profesyonel İpucu: Otomatik ş akışları oluşturmak eskiden kafa karıştırıcı "eğer/o zaman" tetikleyicilerini bir araya getirmek ve sonsuz sayıda alanı eşleştirmek anlamına geliyordu. Artık ClickUp Brain'e ne istediğinizi sade bir dille söyleyebilirsiniz. "Bir anlaşma durumu 'Kapalı Kazanılmış' olarak değiştiğinde, bir başlangıç görevi oluştur ve bunu onboarding takımına atayın" yazın; ClickUp AI otomasyonu oluşturur. ClickUp Brain ile sade bir dil kullanarak ş akışı otomasyonları oluşturun

CRM raporlaması için ClickUp gösterge panellerini kullanın

Bir ClickUp gösterge paneli oluşturarak satış sürecinin durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin. Burada, daha fazla özelleştirme için görsel bileşenleri katmanlayabilirsiniz.

Şu tür bileşenleri ekleyin:

Çubuk Grafik (zaman içindeki anlaşmalar)

Pasta Grafik (aşamaya göre anlaşmalar)

Hesaplama (toplam süreç değeri)

Tablo (ayrıntılı anlaşma liste)

Verileri odaklanmış tutmak için her bir bileşeni CRM Klasörünüze göre filtreleyin.

ClickUp Gösterge Paneli ile satış sürecinin performansını ve anlaşma dağılımını izleyin

🎥 Dahili süreç izlemesinin ötesinde, proje ilerlemesini, teslim edilecekleri ve anahtar metrikleri müşterilerle paylaşmak için müşteri odaklı gösterge panelleri de oluşturabilirsiniz. ClickUp'ta özel müşteri gösterge panellerini nasıl oluşturacağınızı görmek için bu adım adım öğreticiyi izleyin:

ClickUp Mobil Uygulamasından CRM'inize erişin

Anlaşmalar, masanıza dönmenizi beklemez. iOS veya Android'deki ClickUp Mobil Uygulamasını kullanarak toplantıdan sonra anlaşma durumlarını güncelleyin, notlar ekleyin veya satış sürecinin gösterge panellerini her yerden kontrol edin. Push bildirimleriyle görev değişiklikleri ve yaklaşan takipler hakkında bilgi sahibi olun, böylece siz yokken hiçbir şey aksamasın.

Takımınızın halihazırda işlediği yerde bir CRM oluşturun

CRM'nizin ayrı ve pahalı bir platform olması gerekmez. Temel gereksinimler (yapılandırılmış iletişim verileri, görsel bir süreç, otomasyonlu takip ve raporlama) takımınızın projeleri yönettiği ve iletişim kurduğu Çalışma Alanı'nda bulunabilir.

Takımınız büyüdükçe, başka bir araca geçmeden yeni alanlar, otomasyonlar ve görünümler ekleyebilirsiniz. CRM'niz, takımınızın halihazırda işlediği yerde kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular

ClickUp, özel bir CRM aracının yerini alabilir mi?

Evet. ClickUp, özel bir CRM aracının yerini alabilir ve CRM ş Akışları, Özel Alanlar ve gösterge panelleriyle tüm süreci çalışma alanınızın içinde yürütebilirsiniz. Üstelik ClickUp Brain ve AI Agents, güncellemeleri hazırlamanıza, hesap bağlamını özetlemenize ve takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Mevcut CRM verilerini ClickUp'a nasıl aktarabilirim?

Kişileri ve anlaşmaları CSV dosyası yükleyerek doğrudan bir ClickUp Liste'sine aktarabilirsiniz. ClickUp, veri yapınızın korunması için elektronik tablo sütunlarınızı Özel Alanlara eşler. Başka bir CRM'den sürekli senkronizasyon için Zapier veya Make bağlantısı kullanarak kayıtlarınızı otomatik olarak güncel tutun.

HubSpot ve Salesforce, kapsamlı satış ve pazarlama otomasyonuna sahip, amaca yönelik olarak tasarlanmış CRM'lerdir. ClickUp ise CRM'nin proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi ile bir arada bulunduğu birleşik bir Çalışma Alanı'dır. Satış verileriniz, diğer işlerinizden ayrı tutulmaz. Özel CRM'ler satış özelliklerine odaklanırken, ClickUp her şeyi tek bir yerde toplayarak araçların dağınıklığını ortadan kaldırır.

ClickUp'ta bir CRM oluşturmaktan en çok hangi tür takımlar yararlanır?

Proje yönetimi için halihazırda ClickUp'ı kullanan satış takımları, ajanslar, girişimler ve operasyon takımları bu sistemden en fazla değeri sağlar. Böylece yeni bir araç ekleme gerekliliğini ortadan kaldırır ve müşteri verilerini teslimat ş akışlarıyla bağlantılı tutarlar.