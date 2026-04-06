ClickUp AI ile GitHub Copilot'tan daha fazla yararlanın

ClickUp mı, Copilot mu? Seçmek zorunda değilsiniz.

Mühendislik takımı, AI kodlama asistanı olarak GitHub Copilot'u seçti. Bu, ClickUp'ı daha da değerli hale getiriyor.

Copilot, geliştiriciler için bir AI katmanıdır. Geliştiriciler, kod tamamlama, otonom kodlama, Çekme Talebi otomasyonu ve kod incelemesi için bu araca güveniyor. ClickUp AI ise tüm organizasyon için bir zeka katmanıdır: proje yöneticileri, pazarlamacılar, İK yöneticileri, üst düzey yöneticiler ve evet, VS Code'dan çıktıklarında geliştiriciler bile.

Copilot, Çekme Talebi ile sona erer. ClickUp ise, bu Çekme Talebinin izlenebilir bir çıktı, bir sprint dönüm noktası, bir gösterge paneli metriği ve tüm şirketin görebileceği bir proje durum güncellemesi haline geldiği yerdir.

Bu iki araç bir araya geldiğinde, AI destekli işlerin tüm yelpazesini kapsar.

ClickUp AI Nasıl Çalışır?

ClickUp AI, takımlarınızın halihazırda işlerini yönettiği platforma entegre edilmiş eksiksiz bir yapay zeka özellikleri paketidir.

ClickUp, AI'yı işinizin bağlamından kopuk ayrı bir eklenti olarak ele almak yerine, size dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanını sunar. Burada AI, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı derinlemesine anlayarak iş akışınızın her aşamasında size alakalı, bağlamsal ve zaman kazandıran destek sağlar.

İşin geleceği, Yakınsama + AI'dır

Bunu mümkün kılan unsurlar şunlardır:

ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın içindeki yerleşik zeka katmanıdır. Tüm Çalışma Alanını her kullanıcı ve bağlı her araç için daha akıllı hale getirir.

ClickUp Brain ile kod parçacıkları oluşturun, proje özetlerini özetleyin ve kodları diller arasında çevirin

@bahset Brain : Brain'i 7/24 hizmet veren akıllı asistanınız olarak düşünün. İhtiyaç duyduğunuzda yardım almak için herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir takım arkadaşı gibi etiketleyebilirsiniz : Brain'i 7/24 hizmet veren akıllı asistanınız olarak düşünün. İhtiyaç duyduğunuzda yardım almak için herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir takım arkadaşı gibi etiketleyebilirsiniz

Ambient Answers : ClickUp içinde, AI sohbet ve yorum konularındaki sorulara otomatik olarak yanıt verir, böylece kullanıcıların bağlam değiştirip bunu yapması gerekmez : ClickUp içinde, AI sohbet ve yorum konularındaki sorulara otomatik olarak yanıt verir, böylece kullanıcıların bağlam değiştirip bunu yapması gerekmez

Bağlam zekası : Brain’in : Brain’in Bağlamsal AI’sı , bilgi tabanlarını sürekli olarak yakalamak ve güncellemek için tüm işleri izler

Kurumsal Arama : Doğal dilde bir soru sorun, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar : Doğal dilde bir soru sorun, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar

AI Özel Alanları: Görev içeriğine göre otomatik olarak doldurulan alanlar: duygu, öncelik puanı, kategori sınıflandırması ve özetler. Komut girmeye gerek yok

📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz, insanların %33'ünün yeni araçlara direndiğini ve yalnızca %19'unun AI'yı hızlı bir şekilde benimsediğini ve ölçeklendirdiğini ortaya koydu. Her yeni özellik başka bir uygulama, başka bir oturum açma veya öğrenilmesi gereken başka bir ş Akışı şeklinde geldiğinde, takımlar neredeyse anında araç yorgunluğuna kapılır. ClickUp Brain, takımların halihazırda planlama, izleme ve iletişim kurduğu birleşik, bütünleşik bir Çalışma Alanı içinde yer alarak bu boşluğu doldurur. Çok sayıda AI modeli, görüntü oluşturma, kodlama desteği, derin web araması, anlık özetler ve gelişmiş akıl yürütme özelliklerini, işin halihazırda yapıldığı yere getirir.

📚 Ayrıca Okuyun: AI Projelerini Başarılı Hale Getirme: AI Dönüşüm Matrisi

Süper Ajanlar

ClickUp'taki Süper Ajanlar, dünyanın ilk insan seviyesinde ajanlarıdır. Bu, tıpkı insanlar gibi karmaşık muhakeme ve özerk görev yürütme yeteneğine sahip oldukları anlamına gelir. Onları AI takım arkadaşları gibi değerlendirebilirsiniz. ClickUp'ın Süper Ajan Oluşturucusu aracılığıyla talimatlar, tetikleyiciler, araçlar, bilgi ve hafıza ile yapılandırın.

ClickUp'ın kod gerektirmeyen Super Agent Builder'ını kullanarak dakikalar içinde özel ajanınızı başlatın

Onlara etiket ekleyebilir, görevler atayabilir, sohbet üzerinden mesaj gönderebilir ve hatta çalıştığınız yerde @bahsetme yapabilirsiniz. Atanan işi tamamlamak için gerekli adımları bağımsız olarak atacaklardır.

En iyi yanı ne mi? Aracıyı oluşturduktan sonra, her adımda ona komut vermenize gerek kalmaz. Ayrıca, çıktısını iyileştirmek için onunla doğal bir şekilde sohbet edebilirsiniz.

🎥 Super Agents'ı oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:

Şirketinizdeki her departman için ClickUp Accelerator ile kullanıma hazır önceden oluşturulmuş ajan paketleri mevcuttur:

Departman Temsilciler Proje yönetimi Kabul Temsilcisi, Atama Temsilcisi, PM Temsilcisi, Canlı Yanıtlar Temsilcisi Pazarlama Brief Agent, İçerik Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Ürün ve Mühendislik PRD Aracısı, Triage Aracısı, Codegen Aracısı, Live Answers Aracısı İK Onboarding Ajanı, Pulse Check Ajanı, Eğitmen Ajanı, Canlı Yanıtlar Ajanı Liderlik Hedef Hatırlatıcı Aracısı, Uyum Aracısı, Anahtar Sonuçlar Aracısı, Durum Güncelleme Aracısı Satış Satış akışları için özel ajanlar

Bell Direct, ClickUp ile AI'yı anlamlı bir şekilde benimsemek için teknik bir takımın ihtiyacının olmadığını kanıtlıyor.

Takım, ClickUp Super Agents'ı kullanarak kod yazmadan veya yeni araçlar eklemeden uçtan uca bir kabul ve önceliklendirme ş akışını otomasyonla otomatikleştirdi.

Sonuçlar:

🌟 Operasyonel verimlilikte %20 artış📌 Her gün 800'den fazla e-posta gerçek zamanlı olarak sınıflandırılıyor✅ 2 tam zamanlı çalışanın derinlemesine, stratejik işlere odaklanabilmesi için kapasite ücretsiz olarak sağlanıyor

Otomatik Pilot ve Ortam Ajanları

Bunlar, herhangi bir komut verilmeden arka planda çalışan, her zaman aktif olan ajanlardır. Şunları düşünün:

Her sabah oluşturulan gösterge paneli özetleri

Check-in yapmadan durum güncellemeleri gönderilir

Görevler önceliklerine göre otomatik olarak sınıflandırılır ve yönlendirilir

Gecikmiş öğeler işaretlendi ve üst düzeye iletildi

Çalışma Alanı'nda sürekli olarak zenginleştirilen veriler

📚 Ayrıca Okuyun: AI, Programcıların Rollerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Sertifikalı Temsilciler

Özel bir yapılandırmayı gerektirecek kadar riskli ş akışları için, ClickUp’ın Forward Deployed Engineers ekibi, kuruluşunuzun özel süreçlerine uyarlanmış bir ajanı tasarlayıp devreye alacaktır. Certified Agents ile, birinci sınıf bir kurulumun yanı sıra sınırsız kullanım hakkına da sahip olursunuz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp’ın Sertifikalı Aracısı, uygulamaya hazır proje planlarının doğrudan karşılaştırmalı değerlendirmesinde 100 üzerinden 96 puan aldı. En yakın rakip 61 puana ulaşırken, diğerlerinin çoğu 40 ve 50 puan aralığında kaldı. Pratik olarak, takımlar tek bir adımda fikir → plan → uygulama aşamalarına geçebilir ve insan müdahalesini en aza indirebilir. Sertifikalı Temsilci'yi bu karşılaştırmada öne çıkaran da budur.

AI Toplantıları

ClickUp Takvim ve AI Notetaker ile takımlar, bağlam içinde toplantılar planlayabilir ve notları otomatik olarak kaydedebilir.

ClickUp AI'nın toplantılarınızı planlamadan not almaya ve özetlemeye kadar her aşamada otomasyonunu etkinleştirin

Doğal dil komutlarını kullanarak takım takvimlerini inceleyip uygunluk durumunu kontrol edin ve toplantılar planlayın

Sekmeler arasında geçiş yapmadan ClickUp içinden toplantılara katılın

ClickUp Gelen Kutunuzda konuşmacı etiketleri, özetler, ana konular ve kararların vurgulandığı otomatik toplantı notları alın

AI, toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarır ve bunları takip edilebilir ClickUp görevlerine dönüştürür

Takip izleme, ilgili projeye bağlıdır

Özetler ilgili ClickUp Alana gönderilir

Toplantıya katılan herkes, neler tartışıldığını, bundan sonra ne yapılması gerektiğini ve sorumluluğun kimde olduğunu görebilir.

Tek bir platformda birden fazla AI modeli seçeneği

ClickUp, modelden bağımsızdır. Kullanıcılar, platformdan ayrılmadan doğrudan ClickUp araç çubuğundan GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 ve OpenAI, Anthropic ve Google'ın 14 AI modeli arasında geçiş yapabilir.

ClickUp Brain ile tek bir fiyat karşılığında birden fazla AI modeline erişin

Brain, bu modelleri Çalışma Alanı zekası için kullanır ve Süper Ajanlar mevcut herhangi bir modeli kullanabilir. Yöneticiler, Çalışma Alanı başına hangi modellerin kullanılabileceğini kısıtlayabilir.

Takımınız, Copilot'u destekleyen aynı modellere zaten erişebilir; bu modeller, görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, klipler, hedefler ve formlar gibi tüm iş grafiğine uygulanır.

📚 Ayrıca Okuyun: ClickUp'tan Harici AI Modellerini Kullanın

GitHub Copilot'un Sunduğu Avantajlar

Copilot, güçlü bir AI kodlama platformudur ve ClickUp ile birlikte kullanıldığında mühendislik takımınıza gerçek bir değer katar:

Copilot Chat : IDE kenar çubuğunda konuşma tabanlı AI. Kodla ilgili sorular sorun, testler oluşturun, hataları giderin ve mimari tavsiyeleri alın. GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini ve o3 arasında model seçimini destekler.

Agent Mode : VS Code ve JetBrains'te otonom çoklu dosya düzenleme. Hangi dosyaların düzenleneceğini belirler, terminal komutlarını çalıştırır ve manuel müdahaleye gerek kalmadan hataları tekrarlayarak düzeltir

Coding Agent : Tamamen otonom arka plan çalışanı. Bir GitHub sorunu atayın; Copilot bir dal oluşturur, kod yazar, testler çalıştırır ve bir çekme talebi açar

Kod İnceleme: Değişiklik önerisinde bulunmadan önce : Değişiklik önerisinde bulunmadan önce projenin tüm bağlamını toplayan ve önerileri kodlama aracısına ileterek PR'leri otomatik olarak düzeltebilen ajans tabanlı kod inceleme

Copilot, MCP (Model Context Protocol) aracılığıyla ClickUp'a bağlanır. ClickUp'ın MCP sunucusu, Copilot'a görevlere, belgelere, yorumlara, Özel Alanlara tam erişim sağlar ve doğrudan IDE'den arama yapma imkanı sunar.

Bu iyi bir şey. MCP aracılığıyla ClickUp'a yapılan AI araçlarının bağlantısı ne kadar fazla olursa, ClickUp bağlam sistemi olarak o kadar vazgeçilmez hale gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Commit mesajınızda veya PR açıklamanızda görev Kimliği'ne parantez içinde durumu ekleyerek (ör. #abc123[kod incelemesi]), ClickUp'ta görev durumlarını doğrudan GitHub'dan değiştirin. ClickUp-GitHub Entegrasyonu ile geliştiriciler VS Code'dan hiç çıkmak zorunda kalmazken, proje yöneticileri anında durum güncellemeleri alır. Ayrıca, ClickUp'ta GitHub Otomasyonları kurarak (örneğin, "PR birleştirildi → görevi QA'ya taşı") süreci tamamen otomatik hale getirebilirsiniz. ClickUp GitHub Entegrasyonu ile commit'leri, Çekme Taleblerini ve kod farklarını görevlere otomatik olarak bağlayın

📚 Ayrıca Okuyun: VS Code ile GitHub Copilot Nasıl Kullanılır

ClickUp ve GitHub Copilot'un Birlikte Daha İyi Olmasının Dört Nedeni

AI destekli kodlama sadece başlangıç. GitHub Copilot ile ClickUp AI bir araya geldiğinde, commit'ten tamamlanmaya kadar tüm ş akışınız daha akıllı hale gelir.

1. Copilot ile kod yazın, ClickUp ile koordine edin

🧑🏻‍💻 Copilot, teknik uygulamalarda mükemmeldir. Kod yazmak, çekme taleplerini incelemek, hatta hataları gidermek ve sorun-PR akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için kullanın. Bir AI kodlama aracının en iyi yaptığı şey budur.

🏆 ClickUp, kodla ilgili işlerin koordine edildiği yerdir. Sorunu oluşturan özellik talebi. Dönüm noktasını izleyen sprint planı. Lider kadroya sürümün nasıl ilerlediğini gösteren gösterge paneli. PM'nin geliştiricileri bağlam hakkında bilgi almak için aramaya gerek kalmadan gönderdiği durum güncellemesi.

ClickUp AI ile takımınızın ş akışı boyunca AI önerilerinden gerçek Çekme Taleblerine geçişi otomasyonla gerçekleştirin

Copilot, neyin geliştirileceğini yönetir. ClickUp AI ise bunun neden önemli olduğunu, kimin bilmesi gerektiğini ve bundan sonra ne olacağını yönetir.

👉🏼 Örnek: ClickUp Onaylı Danışmanı Illia Shevchenko (SystemsIntegrators'ın kurucusu), basit bir Status Sync Super Agent oluşturarak bir web sitesi ajansının uzun süredir devam eden raporlama darboğazını çözdü . Liderlik ekibi görünürlük istiyordu, ancak geliştiriciler güncellemeleri yazmak için sürekli olarak işlerinden alıkonuluyordu. Bu yüzden, başka bir raporlama katmanı eklemek yerine, Super Agents ile bunu otomasyon yoluyla gerçekleştirdi. ClickUp Super Agents ile proje durum güncellemelerini otomasyon ile otomatikleştirin Aracı, bir programa göre çalışır, projelerdeki gerçek görev etkinliklerini tarar ve net, yönetime sunuma hazır durum güncellemeleri oluşturur. Kimse, manuel proje güncellemelerini iletmek için asıl işini durdurmak zorunda kalmaz. Aracı sayesinde, proje takipçileri ve durum belgeleri arka planda otomatik olarak güncellenir.

2. Sadece mühendislik takımı için değil, tüm takımlar için kuruluş genelinde AI

🧑🏻‍💻 Copilot, geliştiricilere hizmet eder. Eğer bir proje yöneticisi, pazarlamacı, İK sorumlusu veya yöneticiyseniz, Copilot'un sizin için kullanımı sınırlıdır. Copilot, IDE ve GitHub.com üzerinde çalışır.

🏆 ClickUp AI her fonksiyonu yerine getirir:

Süper Ajanlar, PM, Pazarlama, Ürün ve Mühendislik, İK, Liderlik ve Satış departmanları için tasarlanmıştır.

Brain, Çalışma Alanı’ndaki herhangi bir kullanıcının sorularını yanıtlar

AI Özel Alanlar, teknik beceriye sahip olmanıza gerek kalmadan görevleri sınıflandırır ve zenginleştirir

Autopilot Ajanları, tüm organizasyon için 7/24 çalışır

500 kişilik bir şirkette, belki 60 kişi Copilot'u günlük olarak kullanan geliştiricilerdir. ClickUp AI, geri kalan 440 kişiyi kapsar.

3. Sürekli aktif zeka ve düzenleyici tarafından tetiklenen yardım

🧑🏻‍💻 Copilot, birisi IDE'sini açtığında veya GitHub'da bir sorun atadığında çalışır. Kimse VS Code'u açmazsa hiçbir şey olmaz. Coding Agent en otonom olanıdır, ancak yalnızca bir kişi bir sorun atadığında devreye girer.

🏆 ClickUp AI, kimse dikkat etsin ya da etmesin, kesintisiz iş yapar:

Brain arka planda verileri zenginleştirir: projeleri özetler, Özel Alanları doldurur, bilgi tabanlarını günceller

Autopilot Ajanları Çalışma Alanını 7/24 izler: gecikmiş öğeleri işaretler, yeni görevleri otomatik olarak sınıflandırır, gösterge paneli rollup’ları oluşturur

Süper Ajanlar, ş akışı etkinliklerinde tetiklenir: durum değişiklikleri, yeni görevler, bahsetmeler, zamanlamalar

Çalışma Alanı, kimse aktif olarak yönlendirmeden her saat daha akıllı hale geliyor.

4. Kodu iş sonuçlarıyla bağlantı kuran bağlam derinliği

🧑🏻‍💻 Copilot kod hakkında bilgi sahibidir: depolar, sorunlar, Çekme Talebi ve dosya farkları. Ancak proje zaman çizelgeleri, takım iş yükü, işlevler arası bağımlılıklar veya iş hedefleri hakkında bilgi sahibi değildir.

🏆 ClickUp AI, tüm iş bağlamını sürekli olarak zenginleştirir: Beyin tarafından oluşturulan özetler, AI tarafından sınıflandırılan Özel Alanlar, yapılandırılmış proje içgörüleri ve durum bilgileri. Copilot, MCP aracılığıyla bağlantı kurduğunda bu zenginleştirilmiş bağlamı okuyabilir ve geliştirici için daha iyi çıktılar üretebilir.

Birbirini besleyen döngü:

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi AI Kodlama Araçları ve Asistanları

GitHub Copilot ve ClickUp: Doğru Kullanım Durumu için Doğru Araç

Kullanım örneği En iyi araç Neden Kod yazma ve düzenleme Copilot IDE'ye özgü, satır içi tamamlama, çoklu model Otonom sorun-PR Copilot Kodlama Aracısı Arka plan çalışanı, testler, PR'leri açar Kod incelemesi Copilot Proje bağlamının tamamını içeren Agentic incelemesi Proje durum güncellemeleri ClickUp AI Her zaman aktif, gerçek etkinliklerden otomatik olarak oluşturulur Sprint planlaması ve izleme ClickUp AI İş yükü dengeleme, engelleyici algılama, gösterge panelleri Belgeler içindeki içerik taslakları ClickUp AI Bağlam içinde, özet ve görevle bağlantılı İşle ilgili sorular Brain Görevler, belgeler, sohbet ve yorumlardan anında yanıtlar Görev yönlendirme ve önceliklendirme Süper Ajanlar Olay odaklı, Çalışma Alanını algılayan, izin kapsamlı Toplantı notları ve takip işlemleri AI Toplantıları Otomatik yakalama, eylem öğesi oluşturma Arka plan izleme Otomatik Pilot Ajanları 7/24, komut gerektirmez, her zaman çalışır Özel, yüksek riskli ş akışları Sertifikalı Temsilciler Amaca yönelik, FDE destekli, sınırsız Takımlar arası görünürlük ClickUp AI Liderler için gösterge panelleri, hedefler ve proje özetleri Paylaşılan takım akışları Süper Ajanlar Kuruluş tarafından görülebilir, Çalışma Alanı düzeyinde yönetilir

Copilot, mühendislik için kod zekasını yönetir. ClickUp AI ise tüm şirket için iş zekasını yönetir. Bu ikisi bir araya geldiğinde, her takımı ve her kullanım senaryosunu kapsarsınız.

📚 Ayrıca Okuyun: Takımlar Neden Hızla GitHub Copilot Agentic AI'ya Geçiyor?

Bu, Kuruluşunuz İçin Ne Anlama Geliyor?

Her takım üyesi için

ClickUp'ı açtıkları anda çalışan AI; IDE kurulumu, terminal komutları veya kodlama becerisi gerektirmez. Brain sorularını yanıtlar, ajanlar tekrarlayan işleri halleder, Özel Alanlar görevleri otomatik olarak sınıflandırır ve toplantı notları kendiliğinden yazılır.

Mühendislik takımınız için

Kodlama, kod incelemesi ve sorun otomasyonu için Copilot. ClickUp’ın MCP sunucusu, geliştiricilere IDE’lerinden Çalışma Alanına tam erişim sağlar. Yayınladıkları içerikler ClickUp’a geri gönderilir, burada temsilciler tarafından işlenir ve gösterge panelleri otomatik olarak güncellenir.

BT ve liderlik için

ClickUp'ın geri kalanıyla aynı SSO, izinler ve uyumluluk yapısına sahip, tek bir yönetilen AI platformu. AI yönetimi için ISO 42001 sertifikalı, AI ortaklarından sıfır veri saklama ve hangi modellerin, ajanların ve yeteneklerin etkinleştirileceğine dair merkezi yönetici kontrolleri. Bunu, organizasyonun geri kalanı için değil, yalnızca mühendislik takımı için AI'yı yöneten Copilot ile karşılaştırın.

AI stratejisi için

ClickUp, modelden bağımsızdır ve GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 ile OpenAI, Anthropic ve Google'dan 14 AI modelini içerir. Mühendislik takımınız IDE'deki Copilot'un çoklu model kurulumunu tercih edebilir, ancak tam iş grafiği AI katmanı her durumda tutarlı kalır. ClickUp, ş akışlarını yeniden oluşturmaya, ajanları yeniden eğitmeye veya MCP bağlantılarını yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan en yeni modelleri entegre eder.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %13'ü zor kararlar almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor . Ancak, sadece %28'i iş yerinde düzenli olarak AI kullandığını söylüyor. Bunun olası bir nedeni: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir AI ile paylaşım yapmak istemeyebilir. ClickUp, AI destekli problem çözme özelliğini güvenli ClickUp Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözüyor. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

GitHub Copilot'un MCP aracılığıyla ClickUp ile nasıl bağlantı kurduğu: Mimari

Kod Zekası ile İş Zekası Toplantısı

GitHub Copilot, mühendislik takımınız için bir yapay zeka katmanıdır. ClickUp AI ise bu zekanın tüm kuruluşunuzda işlevsel hale gelmesini sağlar.

Brain, Çalışma Alanını içeriden daha akıllı hale getirir

Super Agents, takıma 7/24 çalışan AI takım arkadaşları sağlar

Copilot, MCP aracılığıyla bu zenginleştirilmiş Çalışma Alanı'na bağlantı kurar

Birlikte, bunlar birleşerek

ClickUp AI ile Copilot'u birbirine rakip olarak görmüyoruz. Her ikisinden de en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir kurulum öneriyoruz. Copilot kodlarla ilgilenir. ClickUp AI ise geri kalan her şeyle ilgilenir. Birlikte, kodları teslim etmekten sonuçları teslim etmeye geçmenize yardımcı olurlar. Daha akıllı ve daha hızlı.