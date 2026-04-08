PM Araçlarını Değiştirme: Adım Adım Kontrol Listesi

Sektör verilerine göre, şu anda şirketlerin yalnızca %16'sı iş ihtiyaçlarına tam olarak uygun proje yönetimi yazılımı kullanıyor. Bu, takımların büyük çoğunluğunun kendi araçlarıyla mücadele ettiği anlamına geliyor; parçalanmış veriler, manuel raporlama ve verimliliklerini tüketen "işle ilgili işler" ile boğuşuyorlar.

Kuruluşunuz büyüdükçe, bir zamanlar "yetersiz" gibi görünen hafif araç genellikle bir darboğaz haline gelir. Ancak, binlerce görev, bağımlılık ve takım alışkanlığını taşımak, asıl sorundan daha zorlu bir iş gibi gelebilir.

Bu geçiş sürecinde size yardımcı olmak için, yeni sisteminizin bir engel değil, bir değer olmasını sağlamak amacıyla adım adım bir kontrol listesi hazırladık. ⚙️

Bu işaretleri kontrol ederek geçişin gerçekten gerekli olup olmadığını doğrulayın. 👀

Takımınız artık bu aracı aştı: Beş kişi için işe yarayan platform, işlevler arası projeler ve artan görev hacmi altında eziliyor. Özel ş akışları, gelişmiş raporlama veya ayrıntılı izinler gibi ihtiyacınız olan özellikler mevcut değil

Kullanım oranı düşük ve azalmaktadır: Takımın yarısı, PM aracı yerine elektronik tablolar veya sohbet konularında işleri izlemektedir

İşlerin görünürlüğü parçalı: Durum güncellemeleri için çalışanları aramak gerekiyor ve liderlik ekibi, toplantı planlamadan Durum güncellemeleri için çalışanları aramak gerekiyor ve liderlik ekibi, toplantı planlamadan ilerlemeye dair güvenilir bir genel bakış elde edemiyor

Çok fazla uygulamayı bir araya getiriyorsunuz: Belgeler, zaman takibi, sohbet ve görev yönetimi için ayrı araçlar kullanmak, bağlamı sekmeler arasında dağıtır

Araç, çalışma şeklinize ayak uyduramıyor: Katı yapılar, sınırlı otomasyonlar veya eksik entegrasyonlar, takımınızı yazılımın sınırlarını aşarak çalışmaya zorluyor

Bunlardan birden fazlası size tanıdık geliyorsa, sorun platformdadır. Artık bir sonraki adımı değerlendirme zamanı.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı aynı anda kullanma eğilimindeyken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür kılar ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Şirketler tarafından toplanan verilerin yaklaşık %55'i "karanlık veri "dir; yani, toplanmış ancak raporlama veya karar verme süreçlerinde hiçbir zaman kullanılmamış bilgilerdir.

Bir Sonraki PM Aracınızda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Net değerlendirme kriterleri olmadan, sonunda iki kez taşıma işlemi yapmak zorunda kalırsınız. Commit yapmadan önce bu üç alanı gözden geçirin.

Kullanılabilirlik ve takıma uygunluk

Teknik bilgisi olmayan bir takım üyesinin ne kadar hızlı bir şekilde görev oluşturabileceğini, durumu güncelleyebileceğini ve ihtiyaç duyduğu bilgileri bulabileceğini göz önünde bulundurarak öğrenme sürecini değerlendirmelisiniz. Bu değerlendirme, gösterişli bir satış demosuna dayalı olmamalıdır.

🤝 Yeni PM aracınızın, farklı takımların mevcut çalışma tarzlarına uyum sağlayabileceğinden emin olun. ClickUp'ta: Ürün, öncelikleri Liste veya Zaman Çizelgesi'nde yönetebilir

Pano'da tasarım, işleri görsel olarak hareket ettirebilir

Mühendislik ekibi, Gantt'ta bağımlılıkları eşleştirebilir

Operasyon ekibi, Takvim veya Tablo'da son teslim tarihlerini takip edebilir ClickUp Görünümleri, takımların işi yeniden oluşturmaya gerek kalmadan bakış açısını değiştirebilmesi için tasarlanmıştır. Daha da iyisi, kullanmaya başlamak da aynı derecede basittir. ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için eksiksiz bir çözüm sunar ClickUp, hızlı bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda hazır olan eğitim videoları ve isteğe bağlı kılavuzlar sunar.

Mevcut teknoloji yığınınızla entegrasyonlar

Ekibinizin günlük olarak kullandığı uygulamaları (iletişim araçları, dosya depolama, geliştirme araçları, CRM, tasarım yazılımı ) belirleyin ve yerel entegrasyonların mevcut olup olmadığını kontrol edin. Araçlar arasındaki kopuk bağlantılar, tam da bağlamın dağınıklığını yeniden yaratır: uygulamalar arasında geçiş yapmak, dosyaları aramak ve platformlar arasında güncellemeleri tekrarlamakla boşa harcanan saatler.

Proje yönetimi için olmazsa olmaz özellikler

Bu, temel proje yönetimi kontrol listenizdir. Bir araçta bunlardan birden fazlası eksikse, birkaç ay içinde eklentilerle eksiklikleri gidermek zorunda kalacaksınız.

Görev yönetimi ve hiyerarşi: Alt görevler, bağımlılıklar, öncelikler ve Özel Durumlar

Çoklu proje görünümleri: Liste, pano, zaman çizelgesi/Gantt ve takvim

Belgeler ve bilgi yönetimi: Görevlerle birlikte çalışan yerleşik dokümantasyon

Otomasyonlar: Tekrarlayan manuel güncellemeleri ortadan kaldıran kural tabanlı tetikleyiciler

Raporlama ve Gösterge Panelleri: İş yükü, ilerleme ve engellere ilişkin gerçek zamanlı görünürlük

AI özellikleri: Tüm iş verilerinde özetleme, yazma yardımı ve Tüm iş verilerinde özetleme, yazma yardımı ve akıllı arama

🛑 Büyüyen takımlar için en büyük tuzak nedir? Tahmin ettiğiniz gibi: iş yükünün artması. İşletmeniz büyüdükçe, her yeni sorun için yeni bir uygulama satın alma tuzağına düşmek kolaydır. Özel bir CRM, bağımsız bir AI aboneliği ve takım sohbeti için ayrı bir araç. Birdenbire, birbiriyle bağlantısı olmayan 20'den fazla uygulama için binlerce dolar ödüyorsunuz ve takımınız günün yarısını sadece bilgi aramakla geçiriyor. ClickUp Small Business Suite'i keşfedin. Bu paket, kurumsal düzeyde bir platformun gücünü, büyüyen takımlar için özel olarak tasarlanmış, tek bir bütçe dostu, birleştirilmiş AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirir. ClickUp'ın bütünleşimini keşfedin Bağlantısız araçları ClickUp Small Business Suite ile değiştirin Frankenstein gibi bir teknoloji yığını oluşturmak yerine, tek bir kayıt sistemi elde edersiniz: Yerleşik premium AI: Çalışma Alanınızın içinden doğrudan Claude, Gemini ve ChatGPT'nin en yeni modellerine erişin; aylık 20 dolarlık ayrı AI abonelikleriyle uğraşmanıza gerek kalmaz

Tam araç konsolidasyonu: Projeler, Belgeler, Sohbet, Beyaz Tahtalar, Zaman Takibi ve CRM tek bir çatı altında bir araya gelir; böylece takımlar ortalama 6'dan fazla temel aracı tek bir araçla değiştirebilir

Kurucusu Pat Henderson, geçiş yapmadan önce birbirinden bağımsız sistemleri güncellemek için değerli zaman kaybettiklerini ve bunun da veri kaybı riskini artırdığını söyledi. Small Business Suite'e geçerek, 8 haftadan kısa bir sürede 6'dan fazla iletişim aracını tek bir platformda birleştirdiler ve toplantı hazırlık süresini %60 oranında azalttılar. Birbiriyle iletişim kurmayan farklı sistemleri güncellemek için çok fazla zaman harcıyorduk. Bu durum işlerimizi yavaşlatıyor ve bazı şeylerin gözden kaçma olasılığını artırıyordu.

Bu adımları sırayla uygulayın; adımları atlamak, takımların veri veya ivme kaybetmesine neden olur.

1. Adım: Mevcut aracınızı ve ş akışlarınızı inceleyin

Yeni araca geçmeden önce, eski araçtaki her şeyi belgelendirin. Bu, aktif projeler ve durumları, yinelenen ş Akışları, otomasyon kuralları, Özel Alanlar, şablonlar, izin yapıları ve kullanımdaki entegrasyonları içerir.

Her takımdan kilit kullanıcılarla görüşerek, neyin gerçekten kullanıldığını ve neyin kurulmuş olmasına rağmen göz ardı edildiğini öğrenin. Her projeyi, sahibini, durumunu ve bağımlılıklarını listeleyen basit bir envanter belgesi oluşturun.

⭐️ Geçişten önce her ş akışını düzgün bir şekilde denetlemek istiyorsanız, ClickUp İş Süreci Denetim ve İyileştirme Şablonu ile başlayın.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Süreç Denetim ve İyileştirme Şablonu ile taşıma işleminden önce mevcut ş akışlarını denetleyin.

Bu, sahiplik, aktif işler ve temizlenmesi gerekenleri belirlemeniz için yapılandırılmış bir yol sunar. Ayrıca, taşıma başlamadan önce o ş Akışıyla bağlantılı otomasyonları, entegrasyonları, şablonları ve bağımlılıkları kaydedebilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor; bu da e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları taramakla kaybedilen yılda 120 saatten fazla zamana denk geliyor. ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain ile tanışın. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar; böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar; bu, kişi başına yıllık 250 saatin üzerinde bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle takımınızın neler başarabileceğini bir düşünün!

2. Adım: Proje verilerini yedekleyin ve dışa aktarın

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce, hiçbir şeyin kaybolmadığından emin olun.

Mevcut aracınızdan ihtiyacınız olabilecek her şeyi dışa aktarın:

Görevler ve alt görevler (durumları ve atanan kişilerle birlikte)

Yorumlar ve etkinlik geçmişi

Ek dosya ve dosya bağlantıları

Zaman kayıtları ve izlenen saatler

Proje belgeleri ve notlar

Çoğu PM aracı CSV veya JSON dışa aktarımları sunar. Mümkünse her iki biçim de kullanın, çünkü genellikle farklı verileri içerirler.

Yedeklemelerinizi, her iki PM aracından da tamamen ayrı, paylaşımlı bir bulut sürücüsü gibi tarafsız bir konumda saklayın. Bu, taşıma işlemi sırasında herhangi bir sorun yaşandığında size temiz bir yedekleme seçeneği sunar ve verilerinizin kullanımdan kaldırmak üzere olduğunuz araca bağlı kalmamasını sağlar.

Çoğu takımın gözden kaçırdığı bir nokta şudur: Taşıma sırasında ek dosyalar ve dosya bağlantıları sıklıkla bozulur. Herhangi bir şeyi kapatmadan önce, bağlantılı tüm dosyaların yeni ortamda da doğru şekilde açılacağını doğrulayın.

🧠 İlginç Bilgi: Resmi “Proje Yönetimi” tekniklerini kullanan ilk projelerden biri, 1930’larda inşa edilen Hoover Barajı’ydı. Proje, planlanandan iki yıl önce tamamlandı (bugün yazılım sektöründe nadiren görülen bir başarı!).

3. Adım: Yeni çalışma alanınızı kurun ve yapılandırın

Eski aracınızın yapısını aynen kopyalamayın. Bunu bir temizlik fırsatı olarak değerlendirin:

Klasör hiyerarşilerini basitleştirin

Adlandırma kurallarını standartlaştırın

Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olan Özel Alanları ve özel durumları oluşturun

4. Adım: Görevleri, projeleri ve kaynakları taşıyın

Mümkün olduğunca yerel içe aktarma araçlarını kullanın. Manuel olarak yeniden giriş yapmak hatalara yol açar ve zaman kaybettirir.

İçe aktarımdan sonra bir doğrulama işlemi gerçekleştirin. Birkaç projeyi rastgele kontrol ederek görev ilişkilerinin (bağımlılıklar, alt görevler), Özel Alan değerlerinin ve atanmış kullanıcıların doğru bir şekilde aktarıldığını doğrulayın. Bilgileri ayrı bir wiki'de depolamak yerine, desteklediği görevlerin yanında tutun.

Sadece takımınızın son çeyrekte aktif olarak kullandığı şablonları yeniden oluşturun. Her departmana, takımının verilerinin doğru bir şekilde aktarıldığını doğrulamaktan sorumlu bir taşıma sorumlusu atayın. ✨

5. Adım: Takımınızı eğitin ve canlıya geçin

Eğitim, tek seferlik genel bir tanıtım değildir. Farklı kişilerin farklı ihtiyaçları olduğundan, başından itibaren rol özel eğitimler oluşturun:

Proje yöneticileri raporlama, otomasyonlar ve izin yönetimini anlamalıdır

Bireysel çalışanlar için görev oluşturma, görünümler ve bildirim ayarları gereklidir

Takım liderleri ş akışı kurulumuna, bağımlılık izlemesine ve ilerleme görünürlüğüne ihtiyaç duyar

Ardından, takımınızın günlük olarak gerçekleştireceği en önemli beş eylemi kapsayan kısa bir iç referans kılavuzu oluşturun. Kılavuzun süresini on dakikanın altında tutun. Kısa videolar, açıklamalı ekran görüntüleri veya paylaşılan bir belge bu amaç için oldukça uygundur.

💡 Profesyonel İpucu: Uzun kullanım kılavuzları yazmak veya canlı tanıtımlar için takvimde zaman ayırmak yerine, görevlerin veya Belgelerin içine doğrudan kısa ClickUp Klipleri kaydedin. Ş Akışını adım adım gösterin, ekranınızı seslendirin ve kaydı takımınızın tam da ihtiyaç duyduğu yere bırakın. ClickUp Clips ile ş akışı adım adım kılavuzlarını kaydedin ve ClickUp AI ile daha hızlı inceleyin ClickUp AI, her Klibi zaman damgalarıyla otomatik olarak metne dönüştürür, böylece ekip arkadaşlarınız saniyeler içinde göz atabilir. Sorular, zaman damgalı yorumlar aracılığıyla videoya sabitlenir ve her şey tek bir merkezi Klip Merkezi'nde bulunur.

Tam uygulamaya geçmeden önce bir pilot uygulama yapın. Önce bir veya iki takımın yeni aracı gerçek bir projede kullanmasını sağlayın. Dürüst geri bildirimler toplayın, sorunlu noktaları giderin ve ardından genişletin.

Canlıya geçtiğinizde, eski araç için net bir son kullanma tarihi belirleyin ve bunu takımınıza bildirin. İnsanlar genellikle ön tanımlı şeye yönelir ve eski araç kullanılabilir olduğu sürece çoğu kişi onu kullanmaya devam edecektir.

👀 Biliyor muydunuz? Durum güncellemeleri, "teşekkürler!" mesajları ve sadece bilgilendirmek amacıyla kişileri CC'ye eklemek gibi sözde "gereksiz" e-postaların, ABD ekonomisine her yıl verimlilik kaybı olarak şaşırtıcı bir şekilde 650 milyar dolara mal olduğu tahmin edilmektedir.

PM araçlarını değiştirdiğinizde ş akışınızın ne kadarı korunur?

Çünkü asıl zorluk nadiren görevin kendisinin taşınmasıdır. Asıl zorluk, proje belgeleri ve yorumlardan otomasyonlara, raporlamaya ve takımınızın işleri devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu küçük alışkanlıklara kadar, işin etrafındaki her şeydir. Zamanla, iyi planlanmış bir geçiş bile, bu bağlam araçlar arasında bölündüğünde veya geride bırakıldığında karmaşık hale gelebilir.

İşte ClickUp'ın denklemi değiştirdiği nokta budur. Dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olarak, görevleri, belgeleri, sohbeti, gösterge panellerini, beyaz tahtaları, otomasyonları ve zaman takibini tek bir çalışma alanında birleştirir. Bu, geçişin ardından takımınızın süreçleri yeniden bir araya getirmekle uğraşması gerekmeyeceği anlamına gelir.

Daha yakından inceleyelim:

Haftalarca sürecek veri girişi işleminden kurtulun

ClickUp, Asana, Basecamp, Monday.com ve Wrike gibi araçlardan yerel içe aktarma özelliği sayesinde yeniden giriş işlerinin büyük bir kısmını ortadan kaldırır. Ayrıca CSV, Excel, JSON, TSV ve TXT dosyaları için elektronik tablo içe aktarma özelliğinden de yararlanabilirsiniz.

Diğer araçlardan ve elektronik tablolardan işleri ClickUp'a aktarın

İçe aktarma işlemi sırasında, gelen verileri mevcut kullanıcılara ve alanlara eşleştirebilir, bu eşleştirmelerin doğruluğunu kontrol edebilir ve her şeyi ClickUp'ın içe aktarma yöneticisi aracılığıyla yönetebilirsiniz. İşte bu, entegrasyonun somut örneğidir.

Üstelik ClickUp'ın Hiyerarşi tasarımı, işleri Alanlar, Klasörler, Listeler ve Görevler halinde düzenlemek üzere tasarlanmıştır; böylece takımlar, içe aktarılan projeleri işlerini planladıkları ve yürüttükleri şekilde yapılandırabilirler.

🎥 ClickUp Çalışma Alanınızı en iyi şekilde nasıl düzenleyebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Tam da sizin için hazırladığımız bir kılavuzumuz var:

İş yükünün artmasını geride bırakın

PM araçlarını değiştirdiğinizde, görevler bu geçişin sadece bir parçasıdır. Asıl risk, aynı karmaşayı yeni ortama taşımaktır: belgeler bir uygulamada, konuşmalar başka bir uygulamada, zaman takibi üçüncü bir uygulamada ve raporlama ise tamamen başka bir yerde. Araç değişir, ancak dağınıklık devam eder. 😵‍💫

Çözüm, tüm işlerinizi tek bir yerde birleştirmektir; böylece cevapları başka yerlerde aramak zorunda kalmazsınız.

ClickUp size bu yapıyı sorunsuz bir şekilde sunar. Özetle:

ClickUp Docs ile proje bilgilerini işinizle bağlantılı tutun: Özetleri, SOP'leri, toplantı notlarını ve proje planlarını doğrudan çalışma alanınızda saklayın. İç içe geçmiş sayfalar, gömülü içerikler, atanmış yorumlar ve canlı ortak düzenleme özellikleri sayesinde takımınız belgeleri birlikte güncelleyebilir ve başka bir aracı aramaya gerek kalmadan en son bilgileri bulabilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile kabataslak fikirleri somut çalışmalara dönüştürün: Çalışma alanınızdan hiç ayrılmadan ş akışlarını haritalandırın, süreçleri taslak olarak çizin ve fikirleri görsel olarak sıralayın. Mevcut görevleri ve Belgeleri bir Beyaz Tahtaya ekleyebilir, ardından planlamadan uygulamaya geçme zamanı geldiğinde şekilleri, yapışkan notları ve metni görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile bağlantıda kalın: İşinizin yapıldığı yerde işinizi konuşun (ayrı bir mesajlaşma aracına gerek kalmadan). Sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturabilir ve kanallardan veya doğrudan mesajlardan yüz yüze SyncUp'lar başlatabilirsiniz

ClickUp Zaman Takibi ile işin yapıldığı yeri takip edin: Ekibinizi ayrı bir takip aracına yönlendirmek zorunda kalmadan, saatleri doğrudan görevlere kaydedin. ClickUp ayrıca zamanlayıcıları, düzenlenebilir zaman girişlerini ve zaman çizelgelerini destekler; böylece takım geçiş yaptıktan sonra harcanan zamanı gözden geçirmek çok daha kolay hale gelir

ClickUp Gösterge Panelleri ile projenin durumunu anlık olarak takip edin: Raporlamayı tek bir Çalışma Alanı'na toplayın, böylece liderlik ekibi farklı araçlar arasında güncellemeleri takip etmek zorunda kalmaz. Gösterge Panelleri, kartlar aracılığıyla takımlara işin genel bir görünümünü sunar ve dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunda ayrıntılara inmelerine olanak tanır.

Bu listedeki her bir öğe, takımınızın aksi takdirde ayrı ayrı ücret ödeyeceği bir araçtır.

İlk günden itibaren manuel iş yükünü azaltın

Kurulumun hemen ardından, durumları güncellemek, görevleri atamak, ekip arkadaşlarını hatırlatmak ve doğru kişilerin neyin değiştiğini bildiğinden emin olmak gibi tekrarlayan işler başlar. Bunları hala manuel olarak yapmak zorunda kalıyorsanız, yeni bir PM aracına geçmenin ne anlamı var?

Bu yükü ortadan kaldırmak için, ClickUp Automations ile başlayın. Bu, kod gerektirmeyen bir "eğer-o-zaman" oluşturucu olup, Tetikleyiciler, Koşullar ve Eylemler ile ş Akışları oluşturmanıza olanak tanır, böylece her güncellemeyi manuel olarak yönetmek zorunda kalmazsınız. Önerilen otomasyonlarla başlayabilir, önceden oluşturulmuş şablonları kullanabilir veya takımınızın mevcut çalışma şeklini yansıtan özel kurallar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve operasyonları sorunsuz bir şekilde yürütün

İlk günden itibaren yapay zeka ve sanal asistanları Çalışma Alanı'na dahil edin

PM araçlarını değiştirdiğinizde, sadece görevleri yeni bir sisteme aktarmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda, geçiş tamamlandıktan sonra takımınızın ne kadar manuel koordinasyon yapması gerekeceğine de karar vermiş oluyorsunuz.

ClickUp Süper Ajanları bu süreci sizin için değiştirir. Bunlar, ClickUp'a entegre edilmiş, yapay zeka destekli ekip arkadaşlarıdır ve iş bağlamınızı, özelleştirilebilir araçları ve seçtiğiniz harici uygulamaları kullanarak çok adımlı ş akışlarını yönetebilirler.

ClickUp Super Agents ile ş akışlarınızı otomasyonla otomatikleştirin

Zeka katmanınızı daha da ileriye taşımak için ClickUp Brain'i kullanabilirsiniz. Brain, çalışanlarınızı, işlerinizi ve bilgilerinizi birbirine bağlamak üzere tasarlanmış, çözüm genelinde kullanılabilen bir dizi konuşma tabanlı, bağlamsal AI özelliğini barındırır. Çalışma Alanınızda ve uygulamalarınızda cevapları bulabilir, güncellemeleri anında özetleyebilir ve proje planları, belgeler, SOP'lar ve diğer çıktılar gibi ihtiyacınız olan varlıkları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile cevapları bulun ve proje çıktıları oluşturun

Strateji ve Uygulama Arasındaki Boşluğu Kapatın

Başarılı bir geçiş, kapsamlı bir hazırlığa bağlıdır. Geçiş sürecinizi planlandığı gibi ilerletmek için mevcut sistemlerinizi mutlaka inceleyin, gereksinimlerinizi belirleyin ve kesin bir son tarih belirleyin.

Yapılandırılmış bir geçiş süreci izlediğinizde, bir "süreç sıfırlaması" gerçekleştirebilir ve aylarca biriken organizasyonel yükü ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanını kullanmak, hem geçiş süreci hem de devam eden projeleriniz için ş akışlarınızı tek bir kaynakta birleştirerek bu süreci basitleştirir.

Sık Sorulan Sorular

Orta ölçekli bir takım için PM aracının tam geçişi ne kadar sürer?

Çoğu orta ölçekli takım, proje hacmi ve ş akışı karmaşıklığına bağlı olarak bir ila üç hafta içinde bu süreci tamamlarken, özel entegrasyonlara sahip daha büyük kuruluşlar için pilot aşama dahil olmak üzere dört ila sekiz hafta gerekebilir.

Evet — ClickUp, Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike ve diğer platformlardan yerel içe aktarmayı destekler; görevleri, atanan kişileri, durumları ve son teslim tarihlerini otomatik olarak aktarır; ayrıca doğrudan desteklenmeyen araçlar için CSV içe aktarma özelliği de sunar.

Hayır; önce yeni araçta bir veya iki projeyle bir pilot uygulama gerçekleştirin, ardından hiçbir işin aksamasını önlemek için kalan aktif işleri aşamalı olarak taşıyın. Bu süreç devam ederken, her iki platformun da süresiz olarak çalışmasını önlemek için eski platformun kullanımına son verilecek kesin bir tarih belirleyin.

Yeni kurulum, takımların gerçek çalışma şekliyle uyumlu olmadığında benimseme oranı düşer. Değerlendirme sürecine anahtar kullanıcıları dahil ederek, role özel eğitimler vererek ve tam uygulamaya geçmeden önce kısa bir pilot çalışma yürüterek bunu önleyebilirsiniz.