2025'in En İyi 10 Süreç Tasarım Yazılımı Aracı

Verimsiz süreçler her yerde karşımıza çıkar, çalışanlarınızın zamanını boşa harcar, şirketlerin kârını etkiler ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açar. İşletmeler, süreç tasarım yazılımı kullanarak bu verimsizlikleri bulmanın ve ortadan kaldırmanın çok daha kolay olduğunu öğrendi.

Süreç tasarım araçlarıyla, kuruluşunuzun süreçlerini oluşturabilir, görselleştirebilir ve optimize edebilirsiniz. Sonuç olarak, müşteri ve çalışan memnuniyetini artıracak ve bütçeleri koruyacaksınız. Ancak her aracın artıları ve eksileri vardır, bu nedenle 2024'ün en iyi süreç tasarım yazılımlarına ilişkin bu kılavuzu hazırladık.

Süreç Tasarım Yazılımı Nedir?

Süreç tasarım yazılımı, iş kullanıcılarının ve takımların karmaşık süreçleri görselleştirmeyi ve anlamayı kolaylaştıran görsel bir paradigma oluşturmasına yardımcı olur.

Yazılım, süreçleri belgelendirme ve süreç haritaları oluşturma özelliklerinin yanı sıra, verileri analiz ederek bir sürecin verimsiz olduğu veya küçük bir değişikliğin ölçülebilir faydalar sağlayabileceği alanlar hakkında anlamlı bilgiler sunar.

En iyi süreç tasarım yazılımı, ek işlevsellik ve süreç optimizasyonu için proje yönetimi platformunuz gibi diğer araçlarla entegre olur.

Süreç Tasarım Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm süreç tasarım yazılımları aynı avantajları sunmaz. Piyasadaki en iyi ürünler arasında bile, çeşitli ihtiyaçlara yönelik bir dizi özellik ve odak noktası vardır. Seçtiğiniz araçtan iş süreçlerinde en iyi iyileştirmeleri elde etmek için şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Erişim kolaylığı: Çözümün, herkesin süreçleri belgelemek ve iş akışlarındaki sürtüşmeleri azaltmak için kullanabileceği tanıdık ve sezgisel bir arayüze sahip olduğundan emin olun

Esneklik: İş süreçleri, kullanıcı kayıt süreçleri veya yazılım süreçleri gibi farklı süreçlerin çeşitli modelleme türlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Ayrıca, bilgiyi akış şemaları gibi çeşitli biçimlerde sunacak kadar esnek olmalıdır

Maliyet etkinliği: Seçeneklerin maliyetlerini karşılaştırarak paranızın karşılığında en yüksek verimliliği ve süreç iyileştirmelerini elde edin

Entegrasyon yetenekleri: Süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için kullandığınız diğer araçlar ve sistemlerle entegre olabilen bir yazılım seçin

Süreç madenciliği: Süreç iyileştirme ve optimizasyon alanlarını analiz etmek ve belirlemek için süreç madenciliği özelliklerine sahip araçlar arayın

İşbirliği özellikleri: Takımların ve departmanların not paylaşımı, açıklamalar veya yerleşik yorum özelliği aracılığıyla etkili bir şekilde iletişim kurup bilgi paylaşımında bulunabilmesini sağlayın

Dışa aktarma ve paylaşılabilirlik: Süreç haritalarını yaygın biçimlere dışa aktararak paydaşlarla bilgi paylaşımını kolaylaştırın Süreç haritalarını yaygın biçimlere dışa aktararak paydaşlarla bilgi paylaşımını kolaylaştırın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Süreç Tasarım Yazılımı

Özel ihtiyaçlarınıza en uygun süreç tasarım yazılımını bulmanıza yardımcı olmak için, piyasadaki en iyi seçeneklerden bazılarını içeren bu listeyi hazırladık.

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ClickUp, verimliliği artırmak için etkileyici bir özellik listesine sahip hepsi bir arada proje yönetimi platformudur. Bu araç, tüm teknoloji yığınınızdaki işlerinizi tek bir güçlü çalışma alanında merkezileştirmenize olanak tanır.

Süreç tasarımı için ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları, iş akışlarınızı iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunar. İşbirliği özellikleri, sürecin bir parçası olması gereken herkesin katılımını sağlar.

ClickUp, iş süreci modelleme araçları da dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablon içeren ücretsiz bir şablon kitaplığı sunar. Örneğin, Süreç Haritalama Şablonu, süreçlerinizin çeşitli adımları arasındaki ilişkileri daha iyi anlamak için bir plan sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çapraz fonksiyonlu takımların organize olmasını sağlayan ş Akışı araçları sağlar

Tüm favori iş uygulamalarınızla entegre olarak sorunsuz süreç yönetimi sağlar

Görev bağımlılıkları aracılığıyla süreçlerin akışını iyileştirmeye yardımcı olur

Süreçlerdeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çabayı ortadan kaldırır

İşbirliği araçlarını kullanarak takım üyeleri arasında etkili iletişim sağlar

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Bazı kullanıcılar, yeni özellikleri öğrenirken arayüzü zor bulmaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Lucidchart

Lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, takımların karmaşık fikirleri ve süreçleri zahmetsizce görselleştirip iletmelerini sağlayan akıllı bir diyagram oluşturma aracıdır. Kullanıcılar süreçleri belgeleyebilir ve iş süreci modelleri oluşturabilir, böylece karmaşık kavramları kolayca açıklayabilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilir. Yazılım, iş akışlarını daha da kolaylaştırmak için AI Prompt Flow ve ChatGPT ile entegrasyon gibi akıllı özelliklere sahiptir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Akıllı diyagram oluşturma araçlarıyla karmaşık fikirlerin ve süreçlerin görselleştirilmesini kolaylaştırır

Takımlar ve bireyler arasında gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Google Çalışma Alanı ve Microsoft gibi platformlarla entegre olarak verimliliği ve işbirliğini artırır

Kolayca ölçeklenebilir, böylece işiniz ve ihtiyaçlarınız büyüdükçe yazılımın kullanışlılığı devam eder

İş ihtiyaçlarına maksimum uyarlanabilirlik için çeşitli kullanım durumlarında çalışır

Dünyanın her yerindeki müşterilere hizmet vermek için birden fazla dilde mevcuttur

Lucidchart sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla çevrimdışı özelliği görmek ister

Yeni kullanıcılar, başlangıçta arayüzü karmaşık buluyor

Bazı yorumcular, başlangıç için daha fazla şablon olmasını istiyor

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 11,93 $/ay

Takım: 13,50 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

3. Microsoft Visio

Microsoft aracılığıyla

Microsoft'un bu popüler aracı, akış şeması oluşturma ve diyagram yazılımıdır. Veri bağlantılı diyagramlar kullanarak karmaşık bilgilerin iletişimini basitleştirebilir. Takımlar bu diyagramları görsel işbirliği için kullanabilir.

Microsoft 365 ile entegrasyonu sayesinde işlevselliği artan bu yazılım, Microsoft ekosistemine zaten yatırım yapmış şirketler için ideal bir seçimdir. Verilerinizi korumak için kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik sunar. Erişilebilirlik özellikleri sayesinde diyagramlar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Şablonlar ve basit çizim araçları kullanarak süreç belgelemeyi basitleştirir

Daha fazla verimlilik ve işlevsellik için diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre olur

Birden fazla kullanıcının tek bir diyagram üzerinde aynı anda işbirliği yapmasını sağlar

Diyagramları ve grafikleri gerçek zamanlı verilerle entegre ederek dinamik ve güncel görselleştirmeler sağlar

Erişilebilirlik özellikleri sayesinde engelli kişiler için kapsayıcılığı sağlar

Hızlı ve verimli diyagram oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi şablon sağlar

Microsoft Visio sınırlamaları

Küçük işletmeler veya bireyler fiyatı yüksek bulabilir

İlk öğrenme süreci zorlu olabilir ve benimsenmeyi yavaşlatabilir

Bazı kullanıcılar gelişmiş işbirliği özellikleri ister

Microsoft Visio fiyatlandırması

Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (653 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Process Street

Process Street aracılığıyla

Bu kontrol listesi ve iş akışı yazılımı, iş süreçlerini oluşturmak, yönetmek ve optimize etmek ve standart çalışma prosedürlerini belgelemek için basit bir platformdur. Process Street, süreç yönetimi için yapay zeka destekli hassasiyeti ile popülerdir.

Yazılım, sınırlı teknik bilgiye sahip kullanıcıların bile Process AI'ya erişmesini sağlayan kodsuz bir süreç platformu ile kullanımı kolaydır. Popüler araçlarla entegrasyon, iş akışı yönetimini iyileştirir.

Process Street'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için yaygın görevler ve süreçler için şablonlar sağlar

Görevleri otomatikleştirmenize ve eylemleri veya takipleri başlatmak için tetikleyiciler oluşturmanıza olanak tanır, böylece süreç yönetimini kolaylaştırır

Takım üyeleri arasında kolay işbirliği ve görev ataması sağlayarak herkesin düzenli ve verimli çalışmasını sağlar

Zapier aracılığıyla 2.000'den fazla uygulama ile entegre olur ve üçüncü taraf araçlara ve hizmetlere kolay erişim sağlar

Koşullu mantık kuralları kullanarak, değişen ihtiyaçlara ve süreçlere uyum sağlayan dinamik kontrol listeleri oluşturun

Takım verimliliğini ve süreç etkinliğini analiz etmek için raporlar oluşturur

Process Street sınırlamaları

Bazı kullanıcılar şablon düzenleme sırasında eklenti özelliklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor

Kullanıcılar, mevcut şablonlar hakkında daha fazla öneri istiyor

Bazı gözden geçirenlerin ihtiyaçları için raporlama özellikleri eksiktir

Process Street fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 30 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

5. Bizagi

Bizagi aracılığıyla

Bu süreç tasarım yazılımı, sezgisel ve işbirliğine dayalı iş süreci modelleme notasyonuna odaklanır. Kuruluşların iş süreçlerini hızlı bir şekilde belgelemelerine ve merkezi bir bulut deposunda saklamalarına olanak tanır.

Bu süreç modellerini analiz etmek, her bir süreç adımını daha derinlemesine anlamayı ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi sağlar. Güçlü süreç otomasyonu ve süreç simülasyon araçlarının yanı sıra, yazılım daha fazla kullanışlılık için düşük kodlu uygulamalar oluşturma olanağı da sunar.

Bizagi'nin en iyi özellikleri

Kullanıcıların iş süreç modellerini kolaylıkla ve hassas bir şekilde oluşturup görselleştirmesini sağlar

Diyagramları PDF ve Microsoft SharePoint dahil olmak üzere yaygın biçimlere ve platformlara aktarmanıza olanak tanır

Microsoft Visio ve IBM Blueworks gibi platformlardan içe aktarmayı etkinleştirin

İş süreçlerini analiz etmek ve optimize etmek için sağlam süreç simülasyonu gerçekleştirir

Süreç modellerinde işbirliğini kolaylaştırır ve sonuçların anahtar paydaşlarla kolay paylaşımını sağlar

Teknolojiye daha az aşina olan kullanıcılara esneklik sağlayan düşük kodlu araçlarla uygulama oluşturma olanağı sağlar

Bizagi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar formların ve şablonların işlevselliğinin yetersiz olduğunu düşünüyor

Bazı yorumcular, bir sürümden diğerine geçişte sorun yaşıyor

Karmaşık süreçlerle uğraşırken performans düşebilir

Bizagi fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Bizagi puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (49 yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

6. Pipefy

Pipefy aracılığıyla

Bu kodsuz iş süreci otomasyon yazılımı, bir kuruluşun iş süreçlerini iyileştirmek için uygun maliyetli bir yol sunar. Kodu olmayan yaklaşım, otomatik süreçlerin ayarını çocuk oyuncağı haline getirir.

Pipefy, şirketinizin en sık kullandığı araçlarla entegrasyon için 300'den fazla yerel konektör sunar. Yazılım, iş akışlarını optimize etmek ve takımların çevik ve uyumlu kalmasına yardımcı olmak için yapay zeka kullanır.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

İş akışlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak için yapay zeka kullanır

Kolay erişim ve kullanılabilirlik için karmaşık kodlama gerektirmeden entegrasyonlar gerçekleştirir

Yaygın rakiplere göre üç kata kadar daha hızlı süreç çözümleri uygular

Verimli süreç tasarımı ve yönetimi için başlangıç noktalarını, aşamaları ve entegrasyonları tanımlar

Yaygın teknoloji yığınlarındaki yüzlerce şirket içi veya bulut uygulamasıyla entegre olur

Gerçek zamanlı merkezi veri görünürlüğü sağlayarak veri silolarını ortadan kaldırır ve veri kaynaklarını birleştirir

Pipefy sınırlamaları

Sağlanan öğreticiler olsa bile, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği ister

Arama fonksiyonu bazen beklenmedik sonuçlar verebilir

Pipefy fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Pipefy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

7. ARIS

ARIS aracılığıyla

Bu kapsamlı iş süreci yönetimi paketi, verimliliği artıran süreç tasarımı ve süreç yönetimi özellikleri ile iş dönüşümünü kolaylaştırır. Uçtan uca süreçleri belgeleme, optimize etme ve kontrol etme yeteneği ile iş akışlarınızın her adımında daha fazla görünürlük elde edersiniz.

Süreç madenciliği, verileri işleme ve iyileştirme fırsatları bulma becerinizi geliştirir. Çeşitli BT sistemleriyle entegrasyon, süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

ARIS'in en iyi özellikleri

Kapsamlı süreç belgeleme, analiz ve optimizasyon ile iş dönüşüm girişimlerini destekler

İş süreçlerinin 360 derecelik görünümünü sunarak verileri ve bağımlılıkları daha iyi anlamayı sağlar

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek işlemleri kolaylaştırır ve manuel hataları azaltır

Uyum süreçlerini iyileştirmek için yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi özelliklerini kullanır

Verimliliği artırmak için yaygın üçüncü taraf araçlarla entegre olur

ARIS sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyor

Bazı yorumcular, Visio ile daha gelişmiş içe ve dışa aktarma özelliği istiyor

Otomatik düzen özelliği bazen eksik olabilir

ARIS fiyatlandırması

Temel: 116 €/ay

Gelişmiş: 233 €/ay

ARIS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (27 yorum)

Capterra: 4,7/5 (15 yorum)

8. FlexSim

FlexSim aracılığıyla

Bu yazılım, 3D ortamda süreçleri modellemek, simüle etmek, analiz etmek ve görselleştirmek için sağlam bir platform sağlar. Mevcut verileri, karmaşık süreçlerin daha iyi anlaşılması için doğru tahminlere dönüştürmeyi amaçlar.

FlexSim, süreç tasarım yazılımının ötesine geçerek derinlemesine analiz yetenekleri sunar. Tasarımcılar, imalat ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere birçok farklı sektörde iyi işleyen araçlar oluşturmuştur.

FlexSim'in en iyi özellikleri

Kullanıcıların 3D simülasyon modelleme ve analizi yoluyla herhangi bir sistemi veya süreci anlamasına ve geliştirmesine olanak tanır

Mevcut verilerin doğru tahminlere dönüştürülmesini kolaylaştırarak süreç optimizasyonuna yardımcı olur

Üretim ve sağlık gibi sektörlerde çok yönlü uygulama sağlar

Operasyonların dinamik olarak modellenmesini ve karmaşık sistemlerin anlaşılmasını sağlayan bir platform sunar

Kapsamlı analiz ve bilinçli karar verme için 3D modelleme ve süreç akışı araçları sunar

FlexSim sınırlamaları

Lisans kısıtlamaları sınırlayıcı olabilir

Bazı katmanlarda kullanabileceğiniz model boyutları için sınırlar vardır

Yorumcular, bazı özellikler için eklentilere daha az güvenmek istiyor

FlexSim fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

FlexSim puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (54 yorum)

Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)

9. Minitab

Minitab aracılığıyla

Minitab, sağlam iş analitiği ve makine öğrenimi işlevselliği sağlayan bir istatistik araçları paketidir. Bu araçlar, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasını sağlar. Bu istatistik araçları, verileri görselleştirme özellikleri içerir ve toplanan bilgilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yazılım, kullanışlı gösterge panelleri aracılığıyla analitiklere kolay erişim sağlar.

Minitab'ın en iyi özellikleri

Güçlü istatistik yazılımı kullanarak derin ve anlamlı içgörüler sağlar

Sürekli iyileştirme ve yenilik araçları ile iyileştirme girişimlerinin oluşturulmasını ve paylaşımını sağlar

Gelişmiş doğruluk için veri bilimi ve makine öğrenimi araçları sunar

Kullanıcıların iş analitiği ve zeka özellikleri aracılığıyla iş süreçlerine özel içgörüler elde etmesini sağlar

Web seminerleri ve eğitim oturumları aracılığıyla kullanıcı becerilerini ve ürün bilgisini en üst düzeye çıkarır

Minitab sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, 3D çizim özelliklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor

Matrisleri girmek ve matris verilerini yönetmek zor olabilir

Bazı daha güçlü araçlar, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

Minitab fiyatlandırması

Tek Kullanıcı: 1.780 $/yıl

Tek Kullanıcı + Tahmine Dayalı Analitik Modülü: 3.040 $/yıl

Tek Kullanıcı + diğer modüller: 2.220 $/yıl

Minitab derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300+ yorum)

10. Gliffy

Gliffy aracılığıyla

Bu çok yönlü diyagram oluşturma aracı, takımlar arasında görsel işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar, fikirlerini kolayca paylaşmalarını sağlayan sürükle ve bırak diyagram oluşturma arayüzü ile hızlı bir şekilde başlayabilir. Aracın süreç modelleme özellikleri, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için uygundur ve kullanım durumlarında esneklik sağlar. Gliffy, gelişmiş proje yönetimi ve işbirliği için Jira ve Confluence ile entegre olur.

Gliffy'nin en iyi özellikleri

Atlassian araçlarıyla derin entegrasyonlar sunarak, bu ekosisteme yatırım yapan şirketler için ideal hale getirir

Confluence Cloud'a gerçek zamanlı işbirliği özelliği ekleyerek takımların diyagramlar üzerinde aynı anda çalışmasını sağlar

Sürükle ve bırak arayüzü sayesinde diyagramları kolayca oluşturun ve fikirlerinizi paylaşın

İş ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen, güvenilir, kurumsal düzeyde diyagram oluşturma işlevselliği sunar

İş, ürün ekipleri ve BT ekipleri için diyagramlar dahil olmak üzere çeşitli ekipleri ve kullanım örneklerini destekler

Kullanıma hazır birçok diyagram bileşeni ile sezgisel bir kullanıcı arayüzü sağlar

Gliffy sınırlamaları

Daha küçük takımlar ve bireysel kullanıcılar yazılımı biraz pahalı bulabilir

Yazılım, bazı rakiplerin sunduğu gelişmiş özelliklerden yoksundur

Bazı yorumcular daha fazla özelleştirme seçeneği istiyor

Gliffy fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 8 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Gliffy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (70 yorum)

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2024'ün en iyi süreç tasarım yazılımı, süreçlerinizi optimize etmek, verimsizlikleri ortadan kaldırmak ve iş akışlarınızın en iyi uygulamalara ve sektör standartlarına uygun olmasını sağlamak için gerekli araçları ve içgörüleri sunar. Ancak bazı kişiler bu içgörüleri eyleme dönüştürmekte zorlanır.

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