2025'in En İyi 10 Süreç Modelleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Bir işletmedeki operasyonel süreçler, daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmek için gelişir. Süreç modelleme, darboğazları belirleme ve ortadan kaldırma, iş akışlarını düzene sokma ve verimliliği artırarak bu gelişime katkıda bulunma açısından çok önemlidir.
Süreç modelleme nedir?
Süreç modelleme, belirli bir iş ortamındaki iş süreçlerinin veya iş akışlarının resimsel veya grafiksel temsilidir. Doğrusal veya doğrusal olmayan olabilirler. Sürecin tümünü tek bir görselde yakalamak için akış şeması veya benzer bir temsil biçiminde çizilen bir sürecin tek tek adımlarını düşünün.
Süreç modelleme, daha resmi olarak iş süreci modelleme notasyonu olarak da bilinir.
Tüm bunlar biraz karmaşık mı geliyor? Süreç modelleme yazılımı, karmaşıklığı sizin için ortadan kaldırır.
Bu özenle hazırlanmış listeyle, 2024'ün en iyi 10 süreç modelleme yazılımını öne çıkardık. Özellikler, sınırlamalar, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre süreç modelleme yazılımlarının aralığını keşfedin.
İş Süreçleri Modelleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Önerilen araçların listesini incelemeden önce, bir süreç modelleme aracı seçerken dikkate almanız gereken önemli özellikleri inceleyelim.
- Kullanılabilirlik: Takımınızın iş akışı diyagramları ve organizasyon şemaları gibi iş süreç modellerini sorunsuz bir şekilde oluşturup değiştirebilmesini sağlayan sezgisel bir süreç modelleme aracı seçin
- Özelleştirme: Rol özel görünümler veya sektöre özel şablonlar gibi iş ihtiyaçlarınıza göre görünümleri özelleştirmenize olanak tanıyan özelliklere sahip bir çözüm seçin
- Entegrasyon yetenekleri: Süreç modelleme yazılımınız, kapsamlı veri yönetimi için CRM veya ERP sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır
- Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınız arasındaki işbirliğini geliştiren ve daha hızlı karar almayı sağlayan bir süreç modelleme aracı seçin.
- Raporlama ve analitik: Verimsizlikleri belirlemek ve ş Akışı süreçlerini optimize etmek için ayrıntılı içgörüler, bir çözüm seçerken çok önemlidir
- Ölçeklenebilirlik: Büyüyen iş taleplerinize uyum sağlayacak, maliyetleri azaltacak ve uzun vadeli kullanılabilirlik sağlayacak bir yazılım tercih edin
- Maliyet etkinliği: Yazılımın fiyatını özellikleriyle karşılaştırarak paranızın karşılığını aldığınızdan emin olun
- Müşteri desteği: Hızlı yazılım yardımı ve sorun giderme çözümleri almak için müşteri desteği hizmetlerini değerlendirin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Süreç Modelleme Yazılımı
Piyasada o kadar çok araç ve platform var ki, güvenilir birini bulmak zor. Ancak, biz sizin için bazı ön hazırlıklar yaparak işi kolaylaştırdık. Bu 10 iş süreci modelleme aracı, çok çeşitli iş gereksinimlerini karşılamak için günümüzün en iyi özelliklerine sahiptir.
1. ClickUp
ClickUp, özellikleri ve çok yönlülüğü ile bu süreç modelleme yazılımları listesinde öne çıkıyor. Platform, birden fazla görevi yerine getirmenize yardımcı olan ClickUpChat, ClickUpDocs ve ClickUpTasks gibi çeşitli özellikler sunar.
Ancak, süreç modelleme söz konusu olduğunda iki özellik öne çıkıyor: ClickUp Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtalar.
ClickUp Zihin Haritaları, görevleri veya düğümleri kullanarak iş akışı diyagramları oluşturmanıza ve bununla birlikte projeler için görsel, adım adım bir süreç oluşturmanıza olanak tanır.
Bu özellik planlamayı geliştirir ve takımlarınızın tüm iş akışını tek bir ekranda görmelerini, bireysel görevlere odaklanmalarını ve gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlar. Bu özellikle beyin fırtınası ve proje planlama için faydalıdır.
ClickUp Beyaz Tahtalar ise takımlar için görsel bir işbirliği aracı olarak hizmet verir. Fikir, görev ve projeler üzerinde beyin fırtınası yapmak, planlama ve işbirliği için dinamik ve esnek bir dijital tuval sağlar.
ClickUp Beyaz Tahtaları, projenizin yaşam döngüsünün aşamalarını haritalamak için yararlıdır. Ayrıca, Beyaz Tahtaları kullanarak takımlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yeni fikirleri görsel olarak beyin fırtınası yapabilir ve çevik iş akışları geliştirebilirsiniz.
Beyaz Tahtalarınızdan ClickUp Görevleri oluşturarak fikirden uygulamaya geçin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin
- ClickUp Otomasyon ile karmaşık iş akışlarını basitleştirin, manuel görevleri en aza indirmek için özelleştirilebilir tetikleyiciler kullanın
- ClickUp Yapılacaklar Listeleri ile günlük görevler ve öncelik listeleriyle verimliliği artırın
- ClickUp Notepad ile fikirleri ve notları yakalayın ve iş akışınıza entegre edin
- ClickUp AI ile görevler oluşturun, notları özetleyin ve hatırlatıcılar oluşturarak zaman kazanın
- Çeşitli proje türleri ve iş akışları için önceden tasarlanmış ve özelleştirilebilir ClickUp Şablonlarına erişin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildirmiştir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Creatio
Creatio, iş akışlarını otomatikleştirmek ve uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir platform olan Studio Creatio'yu sunar. Bu platform, kullanıcıların kodlama becerisi olmadan karmaşık uygulamalar ve süreçler oluşturmasına olanak tanır, bu da onu küçük işletmeler için ideal hale getirir.
Creatio'nun en iyi özellikleri
- Uygulama Hub'ında uygulamalar oluşturmak için akıcı ş Akışı
- Sayfalar, veri modelleri ve iş akışları oluşturmak ve değiştirmek için kod gerektirmeyen bir dizi tasarım aracı sağlar
- Önceden tanımlanmış görünümler, bileşenler ve şablonlardan oluşan bir kitaplık sunar
- Kod gerektirmeyen araçlarla karmaşık süreçlerin oluşturulmasını sağlar
Creatio sınırlamaları
- Kısıtlı özelleştirme ve sınırlı kodsuz seçenekler
- Sezgisel bir arayüzü yoktur
- Eski belgeler ve kaynaklar
Creatio fiyatlandırması
- Büyüme: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş akışı otomasyonu için aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Tam otomasyon için aylık 55 ABD doları
- Sınırsız: Sınırsız otomasyon için aylık 85 ABD doları
Creatio puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
3. Lucidchart
Çok yönlü bir diyagram oluşturma ve iş süreci modelleme aracı olan Lucidchart, kullanıcıların çeşitli görsel belgeler oluşturmasına ve bunlar üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Karmaşık süreçleri ve fikirleri görselleştirmeye yardımcı olan sezgisel bir tasarıma ve sağlam özelliklere sahiptir.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Veri içe aktarma ve bağlama desteği ile karmaşık bilgilerin entegrasyonunu ve görselleştirilmesini kolaylaştırır
- Kolay diyagram oluşturma için bir dizi şablon ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar
- Hareket halindeyken çalışmak için mobil uygulama ve erişim yönetimi
Lucidchart sınırlamaları
- Tek seferlik satın alma seçeneği yoktur
- Sınırlı açıklama özellikleri
Lucidchart fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Bireysel: Aylık 7,95 $/kullanıcı, bulut tabanlı, bireysel profesyonel kullanım için
- Takım: Aylık 9,00 $, bulut tabanlı, en az 3 kullanıcı gerektirir
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)
4. Jira
Atlassian tarafından geliştirilen Jira, öncelikle çevik takımlar için tasarlanmış, sorun ve proje izleme için dinamik bir iş süreci modelleme yazılımıdır.
Çeşitli proje izleme metodolojilerini destekler ve yazılım planlama, izleme ve yayınlama için bir dizi özellik sunar.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Planlama ve izleme için etkileşimli zaman çizelgeleri ve yol haritaları sunar
- Proje dökümü ve iş akışı görselleştirme için çevik panolar (Scrum ve Kanban) sağlar
- Yetenekli DevOps görünürlüğü
- Felaket kurtarma gibi özelliklerle güvenlik ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır
Jira sınırlamaları
- Çeşitli araçları entegre etmek ve bunların sorunsuz çalışmasını sağlamak karmaşık olabilir
- Büyük ölçekli dağıtımlarda performans sorunları
Jira fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)
- Standart: 81,50 $/ay (35.000 kullanıcıya kadar)
- Premium: Aylık 160 $ (sınırsız depolama, 7/24 destek ve %99,9 çalışma süresi SLA)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5610 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13760 yorum)
5. Miro
Miro, bireyler, takımlar ve kurumsal kullanıcılar için beyin fırtınası yapmak, planlamak ve projeleri yürütmek üzere tasarlanmış sorunsuz bir görsel işbirliği platformudur.
Dijital beyaz tahtalar, etkileşimli zihin haritalama şablonları ve iş süreci haritalama için çeşitli uygulamalarla entegrasyonlar gibi bir dizi özellik sunar.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Ücretsiz planda üç düzenlenebilir pano ve ücretli planda sınırsız pano içeren bir çalışma alanı sağlar
- Çeşitli kullanım durumları için 2500'den fazla şablon
- Zoom, Slack, Google Drive ve Sketch dahil 100'den fazla uygulama ve entegrasyon sunar
- Verimli toplantılar için yerleşik zamanlayıcı, oylama, video sohbet ve diğer özellikler içerir
Miro sınırlamaları
- Büyük panolar, yükleme hızının yavaşlamasına ve performansın düşmesine neden olabilir
- Çevrimdışı modu minimum düzeydedir
- Kullanıcılar özel şablonlar oluşturamaz ve kaydedemez
- Oturumlar beklenmedik bir şekilde sona erebilir ve kaydedilmemiş işlerin kaybolmasına neden olabilir
Miro fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz (Bireyler ve sınırsız sayıda üyeye sahip takımlar için)
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır veya takımlar için aylık 10 $
- İş: Yıllık olarak faturalandırılan 16 $/üye/ay veya profesyoneller için 20 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5211 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1410 yorum)
6. Figma
UI/UX tasarımcılarının favorisi olan Figma, ürün tasarımlarının işbirliğine dayalı oluşturulmasını, test edilmesini ve teslim edilmesini kolaylaştıran bulut tabanlı bir süreç prototipleme ve modelleme aracıdır.
Figma, sürüm geçmişi, takım kitaplıkları, sesli konuşmalar, içerik yönetimi, kaplamalar, tuval üzerinde yorum yapma ve otomatik kaynak sağlama gibi gelişmiş özellikler sunar.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı işbirliğine dayalı tasarım ortamı sağlar
- Kalem aracıyla vektör ağlarını ve yay tasarımlarını destekler
- Sesli konuşmalar ve tuval üzerinde yorum yapma özelliği ile işbirliğini geliştirir
- IOS ve Android için mobil uygulama desteği
- Maze, Zeplin, Pendo, Confluence ve daha fazlası gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sunar
Figma sınırlamaları
- Sınırlı depolama alanı, takımların düzenli olarak yeni dosyalar oluşturmasını gerektirir
- Windows sistemlerinde performans düşme eğilimi vardır
- Photoshop ve XD'ye alışkın kullanıcılar için tasarıma görüntü eklemek zor olabilir
Figma fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz (en fazla iki düzenleyici ve üç proje)
- Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırma) veya düzenleyici başına aylık 15 $ (aylık faturalandırma)
- Kuruluş: Düzenleyici başına aylık 45 $ (yıllık fatura)
- Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $ (yalnızca yıllık faturalandırma)
Figma puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (996 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (689 yorum)
7. Microsoft Visio
Microsoft Visio, akış şemaları, organizasyon şemaları, kat planları, ağ şemaları, UML şemaları ve zihin haritaları gibi çeşitli diyagramlar oluşturmak için mükemmeldir.
Güçlü veri görselleştirme yetenekleriyle bilinir. Kullanıcılar, Excel verilerinden diyagramlar oluşturabilir ve Power BI gösterge panelleri aracılığıyla Visio diyagramlarını gömebilir.
Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri
- Çok çeşitli diyagram türlerini destekler
- Gelişmiş veri görselleştirme özellikleri sunar
- Excel ve Power BI ile entegrasyon sayesinde gelişmiş veri gösterimi
- Professional sürümünde ek şablonlar, diyagramlar ve diğer gelişmiş özellikler bulunur
- Diğer Microsoft uygulamalarıyla iyi entegrasyon
Microsoft Visio sınırlamaları
- Genel kullanım için olmayan belirli simge kümelerini bulmak zor olabilir
- Diğer diyagram oluşturma uygulamalarıyla sınırlı birlikte çalışabilirlik
- Önceki sürümlerde bulunan tersine mühendislik fonksiyonu kaldırılmıştır
Microsoft Visio fiyatlandırması
- Visio Plan 1: Temel oluşturma ve ayrıntılı diyagram oluşturma için kullanıcı başına aylık 5,00 $
- Visio Plan 2: Özel diyagram oluşturma ihtiyaçları için kullanıcı başına aylık 15,00 $
Microsoft Visio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (657 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3070 yorum)
8. Process Street
Process Street, takımların standart çalışma prosedürlerini, kontrol listelerini ve iş akışlarını oluşturmak, yönetmek ve izlemek için kullanılan bir süreç modelleme platformudur.
Takım bilgisini eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürür ve operasyonel bilgi deposu görevi görür.
Process Street'in en iyi özellikleri
- Tüm planlarda sınırsız iş akışı ve sayfa sağlar
- Veri depolama kapasitesi, Startup planında 5.000 kayıttan Enterprise planında özelleştirilebilir sınırlara kadar değişir
- Tüm planlarda sınırsız dosya depolama alanı sunar
Process Street sınırlamaları
- Yazılım bazen biraz hatalı çalışabilir
- Yetersiz gelen kutusu tasarımı
- Karmaşık koşullu programlama eksikliği ve daha iyi uyarlanmış deneyimler
Process Street fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 100 $ veya yıllık 1.000 $
- Pro: Aylık 415 $ veya yıllık 5.000 $
- Enterprise: Aylık 1.660 $ veya aylık 20.000
Process Street puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (387 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (617 yorum)
9. ProcessModel
İşletmeler, süreçleri hakkında düzenli olarak derinlemesine içgörüler elde etmek isterler ve ProcessModel, tam da bu amaç için tasarlanmış bir süreç analizi ve iyileştirme aracıdır.
Kullanıcıların süreçlerinin dijital ikizini oluşturmasına olanak tanıyan ProcessModel, takımlar arasında süreç verimliliğini artırmayı ve potansiyel iyileştirmeleri test etmeyi kolaylaştırır.
ProcessModel'in en iyi özellikleri
- Gerçek dünyada uygulamaya geçmeden önce karmaşık iş süreçlerini modelleyin, simüle edin ve analiz edin
- Süreç iyileştirme için özel eğitim
- Çeşitli sektörlerde kullanılabilen çok yönlü bir araç
- Özel destek kanalleri
ProcessModel sınırlamaları
- Yazılımdaki karmaşıklıklar, önemli ölçüde öğrenme gerektirebilir
- Farklı işletim sistemleriyle uyumluluk sorun olabilir
ProcessModel fiyatlandırması
- Tekli Paket: 2.995 $
- Proje Takımı Paketi: 12.995 $
- Process Team Paketi: 25.995 $
ProcessModel puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Modelio Açık Kaynak
Modelio, öncelikle geliştiriciler, analistler ve mimarlara yönelik açık kaynaklı bir modelleme çözümüdür. Açık kaynaklı olduğu için, geliştiriciler aracı gereksinimlerine göre özelleştirebilir.
Ancak, aracı kurmak ve çalıştırmak zaman alır ve model simülasyonu ve entegrasyonlar gibi çeşitli yararlı özellikleri içermez.
Modelio Open Source'un en iyi özellikleri
- Model yardımı ve tutarlılık kontrolü ile geniş bir iş süreci modeli ve diyagram aralığı sunar
- İş süreçleri yönetimi (BPM) ile iş süreçleri modelleme için UML'yi entegre eder
- Java kod oluşturma ve Javadoc oluşturmayı destekler
- Farklı iş süreci yönetim araçları arasında UML2 modellerinin değiştirilmesine olanak tanır
Modelio Açık Kaynak sınırlamaları
- Kullanıcı deneyimi (UX) vasat olabilir
- Temel model simülasyonunu desteklemez
- Rakip araçlarla XMI birlikte çalışabilirliği ile ilgili sorunlar
- Kullanıcılar, sistemin çalışmasını zorlaştıran birkaç hata bildirmiştir
Modelio Açık Kaynak fiyatlandırması
Ücretsiz: Açık kaynaklıdır ve GitHub'dan indirilebilir
Modelio Open Source puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
Süreç modelleme için doğru yazılımı bulmak artık zor değil!
İşiniz için en iyi süreç modelleme yazılımını bulmak ve seçmek zor bir iştir, ancak her ihtiyaca uygun bir araç olduğu açıktır.
İster küçük bir takım ister karmaşık süreçlere sahip büyük bir kuruluş olun, bu en iyi 10 iş süreci modelleme aracı, iş akışınızı kolaylaştırmak ve geliştirmek için bir dizi özellik sunar.
Bu araçlar arasında ClickUp, mükemmel süreç modelleme yetenekleri ve tek bir platformdan kritik iş süreçlerini oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olan işlevler dizisiyle öne çıkıyor.
Unutmayın, en iyi yazılım, özel gereksinimlerinize uyan yazılımdır, bu nedenle karar vermeden önce takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.
Kim bilir? Süreç modellemeniz için mükemmel araç sadece bir tık uzağınızda!