2025'in En İyi 10 Süreç Modelleme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Bir işletmedeki operasyonel süreçler, daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmek için gelişir. Süreç modelleme, darboğazları belirleme ve ortadan kaldırma, iş akışlarını düzene sokma ve verimliliği artırarak bu gelişime katkıda bulunma açısından çok önemlidir.

Süreç modelleme nedir?

Süreç modelleme, belirli bir iş ortamındaki iş süreçlerinin veya iş akışlarının resimsel veya grafiksel temsilidir. Doğrusal veya doğrusal olmayan olabilirler. Sürecin tümünü tek bir görselde yakalamak için akış şeması veya benzer bir temsil biçiminde çizilen bir sürecin tek tek adımlarını düşünün.

Süreç modelleme, daha resmi olarak iş süreci modelleme notasyonu olarak da bilinir.

Tüm bunlar biraz karmaşık mı geliyor? Süreç modelleme yazılımı, karmaşıklığı sizin için ortadan kaldırır.

Bu özenle hazırlanmış listeyle, 2024'ün en iyi 10 süreç modelleme yazılımını öne çıkardık. Özellikler, sınırlamalar, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre süreç modelleme yazılımlarının aralığını keşfedin.

İş Süreçleri Modelleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Önerilen araçların listesini incelemeden önce, bir süreç modelleme aracı seçerken dikkate almanız gereken önemli özellikleri inceleyelim.

Kullanılabilirlik: Takımınızın iş akışı diyagramları ve organizasyon şemaları gibi iş süreç modellerini sorunsuz bir şekilde oluşturup değiştirebilmesini sağlayan sezgisel bir süreç modelleme aracı seçin

Özelleştirme: Rol özel görünümler veya sektöre özel şablonlar gibi iş ihtiyaçlarınıza göre görünümleri özelleştirmenize olanak tanıyan özelliklere sahip bir çözüm seçin

Entegrasyon yetenekleri: Süreç modelleme yazılımınız, kapsamlı veri yönetimi için CRM veya ERP sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınız arasındaki işbirliğini geliştiren ve daha hızlı karar almayı sağlayan bir süreç modelleme aracı seçin.

Raporlama ve analitik: Verimsizlikleri belirlemek ve Verimsizlikleri belirlemek ve ş Akışı süreçlerini optimize etmek için ayrıntılı içgörüler, bir çözüm seçerken çok önemlidir

Ölçeklenebilirlik : Büyüyen iş taleplerinize uyum sağlayacak, maliyetleri azaltacak ve uzun vadeli kullanılabilirlik sağlayacak bir yazılım tercih edin

Maliyet etkinliği: Yazılımın fiyatını özellikleriyle karşılaştırarak paranızın karşılığını aldığınızdan emin olun

Müşteri desteği: Hızlı yazılım yardımı ve sorun giderme çözümleri almak için müşteri desteği hizmetlerini değerlendirin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Süreç Modelleme Yazılımı

Piyasada o kadar çok araç ve platform var ki, güvenilir birini bulmak zor. Ancak, biz sizin için bazı ön hazırlıklar yaparak işi kolaylaştırdık. Bu 10 iş süreci modelleme aracı, çok çeşitli iş gereksinimlerini karşılamak için günümüzün en iyi özelliklerine sahiptir.

1. ClickUp

ClickUp, özellikleri ve çok yönlülüğü ile bu süreç modelleme yazılımları listesinde öne çıkıyor. Platform, birden fazla görevi yerine getirmenize yardımcı olan ClickUpChat, ClickUpDocs ve ClickUpTasks gibi çeşitli özellikler sunar.

Ancak, süreç modelleme söz konusu olduğunda iki özellik öne çıkıyor: ClickUp Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtalar.

Zihin Haritanızdan kolayca görevler oluşturabilir ve bunları birbirine bağlayabilirsiniz

ClickUp Zihin Haritaları, görevleri veya düğümleri kullanarak iş akışı diyagramları oluşturmanıza ve bununla birlikte projeler için görsel, adım adım bir süreç oluşturmanıza olanak tanır.

Bu özellik planlamayı geliştirir ve takımlarınızın tüm iş akışını tek bir ekranda görmelerini, bireysel görevlere odaklanmalarını ve gerçek zamanlı olarak etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlar. Bu özellikle beyin fırtınası ve proje planlama için faydalıdır.

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

ClickUp Beyaz Tahtalar ise takımlar için görsel bir işbirliği aracı olarak hizmet verir. Fikir, görev ve projeler üzerinde beyin fırtınası yapmak, planlama ve işbirliği için dinamik ve esnek bir dijital tuval sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları, projenizin yaşam döngüsünün aşamalarını haritalamak için yararlıdır. Ayrıca, Beyaz Tahtaları kullanarak takımlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yeni fikirleri görsel olarak beyin fırtınası yapabilir ve çevik iş akışları geliştirebilirsiniz.

Beyaz Tahtalarınızdan ClickUp Görevleri oluşturarak fikirden uygulamaya geçin.

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri kolaylaştırarak bilgi yoğun işler için daha fazla zaman kazanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

ClickUp AI ile görevler oluşturun, notları özetleyin ve hatırlatıcılar oluşturarak zaman kazanın

Çeşitli proje türleri ve iş akışları için önceden tasarlanmış ve özelleştirilebilir ClickUp Şablonlarına erişin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Creatio

via Creatio

Creatio, iş akışlarını otomatikleştirmek ve uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir platform olan Studio Creatio'yu sunar. Bu platform, kullanıcıların kodlama becerisi olmadan karmaşık uygulamalar ve süreçler oluşturmasına olanak tanır, bu da onu küçük işletmeler için ideal hale getirir.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Uygulama Hub'ında uygulamalar oluşturmak için akıcı ş Akışı

Sayfalar, veri modelleri ve iş akışları oluşturmak ve değiştirmek için kod gerektirmeyen bir dizi tasarım aracı sağlar

Önceden tanımlanmış görünümler, bileşenler ve şablonlardan oluşan bir kitaplık sunar

Kod gerektirmeyen araçlarla karmaşık süreçlerin oluşturulmasını sağlar

Creatio sınırlamaları

Kısıtlı özelleştirme ve sınırlı kodsuz seçenekler

Sezgisel bir arayüzü yoktur

Eski belgeler ve kaynaklar

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için Küçük ve orta ölçekli işletmeler için iş akışı otomasyonu için aylık 25 ABD doları

Enterprise: Tam otomasyon için aylık 55 ABD doları

Sınırsız: Sınırsız otomasyon için aylık 85 ABD doları

Creatio puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

3. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Çok yönlü bir diyagram oluşturma ve iş süreci modelleme aracı olan Lucidchart, kullanıcıların çeşitli görsel belgeler oluşturmasına ve bunlar üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Karmaşık süreçleri ve fikirleri görselleştirmeye yardımcı olan sezgisel bir tasarıma ve sağlam özelliklere sahiptir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Veri içe aktarma ve bağlama desteği ile karmaşık bilgilerin entegrasyonunu ve görselleştirilmesini kolaylaştırır

Kolay diyagram oluşturma için bir dizi şablon ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar

Hareket halindeyken çalışmak için mobil uygulama ve erişim yönetimi

Lucidchart sınırlamaları

Tek seferlik satın alma seçeneği yoktur

Sınırlı açıklama özellikleri

Lucidchart fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Bireysel: Aylık 7,95 $/kullanıcı, bulut tabanlı, bireysel profesyonel kullanım için

Takım: Aylık 9,00 $, bulut tabanlı, en az 3 kullanıcı gerektirir

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)

4. Jira

jira Software aracılığıyla

Atlassian tarafından geliştirilen Jira, öncelikle çevik takımlar için tasarlanmış, sorun ve proje izleme için dinamik bir iş süreci modelleme yazılımıdır.

Çeşitli proje izleme metodolojilerini destekler ve yazılım planlama, izleme ve yayınlama için bir dizi özellik sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Planlama ve izleme için etkileşimli zaman çizelgeleri ve yol haritaları sunar

Proje dökümü ve iş akışı görselleştirme için çevik panolar (Scrum ve Kanban) sağlar

Yetenekli DevOps görünürlüğü

Felaket kurtarma gibi özelliklerle güvenlik ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır

Jira sınırlamaları

Çeşitli araçları entegre etmek ve bunların sorunsuz çalışmasını sağlamak karmaşık olabilir

Büyük ölçekli dağıtımlarda performans sorunları

Jira fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Standart: 81,50 $/ay (35.000 kullanıcıya kadar)

Premium: Aylık 160 $ (sınırsız depolama, 7/24 destek ve %99,9 çalışma süresi SLA)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5610 yorum)

Capterra: 4,5/5 (13760 yorum)

5. Miro

via Miro

Miro, bireyler, takımlar ve kurumsal kullanıcılar için beyin fırtınası yapmak, planlamak ve projeleri yürütmek üzere tasarlanmış sorunsuz bir görsel işbirliği platformudur.

Dijital beyaz tahtalar, etkileşimli zihin haritalama şablonları ve iş süreci haritalama için çeşitli uygulamalarla entegrasyonlar gibi bir dizi özellik sunar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Ücretsiz planda üç düzenlenebilir pano ve ücretli planda sınırsız pano içeren bir çalışma alanı sağlar

Çeşitli kullanım durumları için 2500'den fazla şablon

Zoom, Slack, Google Drive ve Sketch dahil 100'den fazla uygulama ve entegrasyon sunar

Verimli toplantılar için yerleşik zamanlayıcı, oylama, video sohbet ve diğer özellikler içerir

Miro sınırlamaları

Büyük panolar, yükleme hızının yavaşlamasına ve performansın düşmesine neden olabilir

Çevrimdışı modu minimum düzeydedir

Kullanıcılar özel şablonlar oluşturamaz ve kaydedemez

Oturumlar beklenmedik bir şekilde sona erebilir ve kaydedilmemiş işlerin kaybolmasına neden olabilir

Miro fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz (Bireyler ve sınırsız sayıda üyeye sahip takımlar için)

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır veya takımlar için aylık 10 $

İş: Yıllık olarak faturalandırılan 16 $/üye/ay veya profesyoneller için 20 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5211 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1410 yorum)

6. Figma

figma aracılığıyla

UI/UX tasarımcılarının favorisi olan Figma, ürün tasarımlarının işbirliğine dayalı oluşturulmasını, test edilmesini ve teslim edilmesini kolaylaştıran bulut tabanlı bir süreç prototipleme ve modelleme aracıdır.

Figma, sürüm geçmişi, takım kitaplıkları, sesli konuşmalar, içerik yönetimi, kaplamalar, tuval üzerinde yorum yapma ve otomatik kaynak sağlama gibi gelişmiş özellikler sunar.

Figma'nın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı işbirliğine dayalı tasarım ortamı sağlar

Kalem aracıyla vektör ağlarını ve yay tasarımlarını destekler

Sesli konuşmalar ve tuval üzerinde yorum yapma özelliği ile işbirliğini geliştirir

IOS ve Android için mobil uygulama desteği

Maze, Zeplin, Pendo, Confluence ve daha fazlası gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sunar

Figma sınırlamaları

Sınırlı depolama alanı, takımların düzenli olarak yeni dosyalar oluşturmasını gerektirir

Windows sistemlerinde performans düşme eğilimi vardır

Photoshop ve XD'ye alışkın kullanıcılar için tasarıma görüntü eklemek zor olabilir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz (en fazla iki düzenleyici ve üç proje)

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırma) veya düzenleyici başına aylık 15 $ (aylık faturalandırma)

Kuruluş: Düzenleyici başına aylık 45 $ (yıllık fatura)

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 75 $ (yalnızca yıllık faturalandırma)

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (996 yorum)

Capterra: 4,7/5 (689 yorum)

7. Microsoft Visio

microsoft Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, akış şemaları, organizasyon şemaları, kat planları, ağ şemaları, UML şemaları ve zihin haritaları gibi çeşitli diyagramlar oluşturmak için mükemmeldir.

Güçlü veri görselleştirme yetenekleriyle bilinir. Kullanıcılar, Excel verilerinden diyagramlar oluşturabilir ve Power BI gösterge panelleri aracılığıyla Visio diyagramlarını gömebilir.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Çok çeşitli diyagram türlerini destekler

Gelişmiş veri görselleştirme özellikleri sunar

Excel ve Power BI ile entegrasyon sayesinde gelişmiş veri gösterimi

Professional sürümünde ek şablonlar, diyagramlar ve diğer gelişmiş özellikler bulunur

Diğer Microsoft uygulamalarıyla iyi entegrasyon

Microsoft Visio sınırlamaları

Genel kullanım için olmayan belirli simge kümelerini bulmak zor olabilir

Diğer diyagram oluşturma uygulamalarıyla sınırlı birlikte çalışabilirlik

Önceki sürümlerde bulunan tersine mühendislik fonksiyonu kaldırılmıştır

Microsoft Visio fiyatlandırması

Visio Plan 1: Temel oluşturma ve ayrıntılı diyagram oluşturma için kullanıcı başına aylık 5,00 $

Visio Plan 2: Özel diyagram oluşturma ihtiyaçları için kullanıcı başına aylık 15,00 $

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (657 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3070 yorum)

8. Process Street

via Process Street

Process Street, takımların standart çalışma prosedürlerini, kontrol listelerini ve iş akışlarını oluşturmak, yönetmek ve izlemek için kullanılan bir süreç modelleme platformudur.

Takım bilgisini eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürür ve operasyonel bilgi deposu görevi görür.

Process Street'in en iyi özellikleri

Tüm planlarda sınırsız iş akışı ve sayfa sağlar

Veri depolama kapasitesi, Startup planında 5.000 kayıttan Enterprise planında özelleştirilebilir sınırlara kadar değişir

Tüm planlarda sınırsız dosya depolama alanı sunar

Process Street sınırlamaları

Yazılım bazen biraz hatalı çalışabilir

Yetersiz gelen kutusu tasarımı

Karmaşık koşullu programlama eksikliği ve daha iyi uyarlanmış deneyimler

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 100 $ veya yıllık 1.000 $

Pro: Aylık 415 $ veya yıllık 5.000 $

Enterprise: Aylık 1.660 $ veya aylık 20.000

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (387 yorum)

Capterra: 4,7/5 (617 yorum)

9. ProcessModel

via ProcessModel

İşletmeler, süreçleri hakkında düzenli olarak derinlemesine içgörüler elde etmek isterler ve ProcessModel, tam da bu amaç için tasarlanmış bir süreç analizi ve iyileştirme aracıdır.

Kullanıcıların süreçlerinin dijital ikizini oluşturmasına olanak tanıyan ProcessModel, takımlar arasında süreç verimliliğini artırmayı ve potansiyel iyileştirmeleri test etmeyi kolaylaştırır.

ProcessModel'in en iyi özellikleri

Gerçek dünyada uygulamaya geçmeden önce karmaşık iş süreçlerini modelleyin, simüle edin ve analiz edin

Süreç iyileştirme için özel eğitim

Çeşitli sektörlerde kullanılabilen çok yönlü bir araç

Özel destek kanalleri

ProcessModel sınırlamaları

Yazılımdaki karmaşıklıklar, önemli ölçüde öğrenme gerektirebilir

Farklı işletim sistemleriyle uyumluluk sorun olabilir

ProcessModel fiyatlandırması

Tekli Paket: 2.995 $

Proje Takımı Paketi: 12.995 $

Process Team Paketi: 25.995 $

ProcessModel puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

10. Modelio Açık Kaynak

modelio aracılığıyla

Modelio, öncelikle geliştiriciler, analistler ve mimarlara yönelik açık kaynaklı bir modelleme çözümüdür. Açık kaynaklı olduğu için, geliştiriciler aracı gereksinimlerine göre özelleştirebilir.

Ancak, aracı kurmak ve çalıştırmak zaman alır ve model simülasyonu ve entegrasyonlar gibi çeşitli yararlı özellikleri içermez.

Modelio Open Source'un en iyi özellikleri

Model yardımı ve tutarlılık kontrolü ile geniş bir iş süreci modeli ve diyagram aralığı sunar

İş süreçleri yönetimi (BPM) ile iş süreçleri modelleme için UML'yi entegre eder

Java kod oluşturma ve Javadoc oluşturmayı destekler

Farklı iş süreci yönetim araçları arasında UML2 modellerinin değiştirilmesine olanak tanır

Modelio Açık Kaynak sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi (UX) vasat olabilir

Temel model simülasyonunu desteklemez

Rakip araçlarla XMI birlikte çalışabilirliği ile ilgili sorunlar

Kullanıcılar, sistemin çalışmasını zorlaştıran birkaç hata bildirmiştir

Modelio Açık Kaynak fiyatlandırması

Ücretsiz: Açık kaynaklıdır ve GitHub'dan indirilebilir

Modelio Open Source puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

Süreç modelleme için doğru yazılımı bulmak artık zor değil!

İşiniz için en iyi süreç modelleme yazılımını bulmak ve seçmek zor bir iştir, ancak her ihtiyaca uygun bir araç olduğu açıktır.

İster küçük bir takım ister karmaşık süreçlere sahip büyük bir kuruluş olun, bu en iyi 10 iş süreci modelleme aracı, iş akışınızı kolaylaştırmak ve geliştirmek için bir dizi özellik sunar.

Bu araçlar arasında ClickUp, mükemmel süreç modelleme yetenekleri ve tek bir platformdan kritik iş süreçlerini oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olan işlevler dizisiyle öne çıkıyor.

Unutmayın, en iyi yazılım, özel gereksinimlerinize uyan yazılımdır, bu nedenle karar vermeden önce takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

Kim bilir? Süreç modellemeniz için mükemmel araç sadece bir tık uzağınızda!