Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış en iyi PM yazılımları

Yazılım, genel takımlar yerine teknik kullanıcılar için geliştirildiğinde, basit görev atamaları bile karmaşık hale gelebilir.

Birçok proje yönetimi aracı, kullanıcılardan daha yüksek düzeyde teknik bilgi gerektirdiğinden, teknik bilgisi olmayan profesyoneller gereksiz karmaşıklık karşısında bunalmış hissediyor.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için en iyi proje yönetimi araçları, bu deneyimi değiştirir. Bu araçlar, yapılandırma yerine netliği ön planda tutar ve her adımda zorlukları azaltır.

Bu blog yazısında, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların teslim tarihlerine uymalarını ve verimli kalmalarını kolaylaştıran proje yönetimi araçlarını ele alalım.

👀 Biliyor muydunuz? Jim Snyder ile küçük bir arkadaş grubu arasında gayri resmi konuşmalar olarak başlayan süreç, zamanla daha büyük bir fikre dönüştü: proje yöneticilerinin birbirleriyle bağlantı kurabileceği, pratik bilgiler paylaşabileceği ve ortak zorlukları birlikte aşabileceği bir alan yaratmak. Bu fikir, Philadelphia'da bir akşam yemeği sırasında yapılan tartışmanın ardından şekillendi ve 3 Ekim 1969'da Georgia Institute of Technology'de düzenlenen resmi toplantıda gerçeğe dönüştü; bu toplantı, Proje Yönetimi Enstitüsü'nün kuruluşunu işaret ediyordu.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış en iyi proje yönetimi yazılımlarına genel bakış

Durumu özetlemek gerekirse, aşağıdaki tablo teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış en iyi proje yönetimi araçlarına hızlı bir genel görünüm sunmaktadır.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, otomasyonlar, AI özetleri, kurumsal arama ve manuel koordinasyonu azaltan AI ajanları ile hepsi bir arada proje yönetimi Özellikle birden fazla araç arasında gidip gelmeden netlik isteyen teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için, tüm işleri tek bir yerden minimum çabayla yönetin Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Asana Hedef izleme, görev bağımlılıkları, portföyler, iş yükü yönetimi ve yapay zeka destekli proje özetleri İşin ölçeği büyüdükçe de ulaşılabilirliğini koruyan yapılandırılmış proje planlaması ve hedef odaklı uygulama Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar. Monday.com Görsel panolar, Gantt çizelgeleri, gösterge panelleri, şablonlar, zaman takibi ve kod gerektirmeyen otomasyonlar Durumu, sahiplik ve ilerlemeyi bir bakışta görmek isteyen takımlar için görsel proje izleme Ücretsiz plan mevcuttur (en fazla 2 kullanıcı); Ücretli planlar aylık kullanıcı başına 12 $'dan başlar Trello Kart tabanlı Kanban panoları, kontrol listeleri, Power-Up'lar, e-posta üzerinden görev aktarma ve basit otomasyonlar Hafif proje izleme ve kişisel veya küçük takım görev organizasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar Notion Veritabanı tabanlı projeler, esnek görünümler, bağlantılı belgeler, yapay zeka ajanları, toplantı notları ve kurumsal arama Katı iş akışları yerine esneklik isteyen takımlar için özel proje organizasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar üye başına aylık 12 $'dan başlar Basecamp Basit proje gösterge panelleri, yerleşik mesajlaşma, yapılacaklar listesi, zaman çizelgeleri, Hill Grafikleri ve isteğe bağlı zaman takibi eklenti Karmaşık iş akışları veya raporlama olmadan, basit proje görünürlüğü ve iletişimi isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Smartsheet Hesap tablosu tarzı proje yönetimi, formüller, formlar, gösterge panelleri, iş akışı otomasyonu ve yapay zeka destekli içgörüler Yeni bir arayüz öğrenmeden yapılandırılmış proje izleme yapmak isteyen ve elektronik tabloları rahatlıkla kullanan takımlar Ücretli planlar, üye başına aylık 12 dolardan başlar Airtable Esnek görünümler, bağlantılı kayıtlar, kod gerektirmeyen otomasyonlar, AI özetleri ve uygulama benzeri arayüzlere sahip yapılandırılmış veritabanları Teknik veya veritabanı uzmanlığı olmadan özelleştirilebilir ş akışları ve yapılandırılmış veriler isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Takım çalışması Müşteriye yönelik projeler, görev tabanlı zaman takibi, iş yükü görünümleri, dönüm noktaları ve faturalandırmaya uygun raporlama Proje işlerine doğrudan bağlı takım işbirliği ve zaman takibi ihtiyacı olan hizmet odaklı takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlar. Wrike Görsel iş yükü grafikleri, görev içi işbirliği, belge onayları, Beyaz Tahtalar ve yapay zeka destekli özetler Karmaşık teknik kurulum gerektirmeden yaratıcı işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış PM yazılımlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için en iyi proje yönetimi yazılımında öncelik verilmesi gereken bazı özellikler şunlardır:

Sezgisel ve sade arayüz : Eğitim veya teknik rehberlik gerekmeden, öğelerin yerini hızlıca anlamanıza ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olur

Görev atamaları ve proje kurulumu: Karmaşık yapılandırmalara gerek kalmadan dakikalar içinde birden fazla proje oluşturmanıza, işleri atamanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır

Karmaşıklık içermeyen özelleştirilebilir ş akışları: Teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan, durumları veya görünümleri çalışma şeklinize uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır

Akıllı ön tanımlı ayarlarla kolay öğrenme: Kullanıma hazır halde iyi çalışır ve sizi baştan bunaltmak yerine gelişmiş özellikleri kademeli olarak benimsemenizi sağlar

Net gösterge panelleri ve raporlar: Özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır ve manuel raporlama gerektirmeden takımın ilerlemesine bir bakışta görünürlük sağlar

Odaklanmış bildirimler: İlgili güncellemelerle sizi bilgilendirirken, bildirim yükünü önlemek için kontrolü size bırakır

Erişilebilir yardım ve başlangıç kılavuzu: Basit kılavuzlar ve eğitimler sunarak, BT ekibine ihtiyaç duymadan verimliliğinizi sürdürebilmenizi sağlar

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış en iyi PM yazılımları

Şimdi her bir proje yönetimi sistemini en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve kullanıcı yorumları dahil olmak üzere ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (AI destekli netlik ve minimum ş akışı sürtünmesi ile hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin

Sadece temel görevleri tamamlamak için bile bilmediğiniz terimleri ve katı iş akışlarını öğrenmenizi gerektiren proje yönetimi araçları karşısında kendinizi bunalmış hissetmeniz yaygın bir durumdur. Bu araçlar işi basitleştirmek yerine, sürtüşme yaratır ve ilerlemeyi yavaşlatır.

ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti, hedefleri ve yapay zekayı tek bir bağlantılı sistemde bir araya getiren birleşik bir yapay zeka çalışma alanı olarak bu sorunu çözüyor. Projeleri yönetmek için birden fazla aracı bir araya getirmek veya karmaşık çerçeveleri anlamak zorunda değilsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı'nın karmaşıklığı nasıl ortadan kaldırdığını ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için günlük işlerin yönetimini nasıl kolaylaştırdığını görelim. İşte hızlı bir genel bakış. 👇🏼

Net bir planla projeleri düzenleyin ve başlatın

İşler genellikle sohbetler ve toplantı notlarında dağınık fikirler olarak başlar ve bunları yapılandırılmış bir plana dönüştürmek zor gelebilir. ClickUp Görevleri, her fikri ortaya çıktığı anda yakalamanıza, alt görevler eklemenize, sahiplerini atamanıza, son teslim tarihlerini belirlemenize, ilgili ek dosyaları eklemenize ve net bir uygulama için tek bir proje altında etiketler uygulamanıza olanak tanır.

Proje bilgilerini etkili bir şekilde oluşturun ve yönetin

Proje bilgileri genellikle dosyalar ve paylaşılan klasörler arasında kaybolur, bu da neyin güncel olduğunu veya bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini anlamayı zorlaştırır. ClickUp Docs, proje bilgilerini görevlerinizle doğrudan bağlantılı tutar, böylece SOW'lar, proje planları ve gereksinimler gibi belgeleri bulmak ve kullanmak kolaylaşır.

Belgelerde ClickUp Brain ile içeriğinizi sürekli geliştirin

Etkili bilgi yönetimi için iç içe geçmiş sayfalar, şablonlar, yer imleri ve biçimlendirme öğeleriyle her tür iş için Belgeler oluşturabilirsiniz. Ardından takımınız gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, yorum bırakabilir, ekip arkadaşlarını etiketleyebilir ve fikirlerin eyleme dönüştürülmesi gerektiğinde metni görevlere dönüştürebilir.

Ardından, ClickUp Brain çalışma alanınızda akıllı bir katman görevi görür ve bağlamı bir araya getirir; böylece karmaşık projeleri didik didik aramaya veya araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan cevapları bulabilirsiniz.

ClickUp Brain, yalnızca komutlardan metin yazan genel yapay zeka yerine, Çalışma Alanı verilerinizi anlar ve işlediğiniz yerde doğrudan eyleme geçirilebilir içgörüler ve öneriler sunar.

Proje yönetimi sırasında bu yapay zeka size şu konularda yardımcı olur:

Görevlerinizden, Belgelerinizden ve sohbetlerinizden alınan gerçek verileri kullanarak soruları sade bir dille yanıtlayın

Proje durumunu otomatik olarak özetleyerek ilerlemeyi ve riskleri bir bakışta görebilmenizi sağlar

Son teslim tarihleri, güncellemeler veya engellenen işlere göre bir sonraki adımda nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayın

Çalışma alanınızda halihazırda gerçekleşen olaylardan doğrudan güncellemeler, eylem ögeleri veya içerik taslağı oluşturun

Brain, işinizi gerçekten anladığı için bilgi sahibi olma sürecini basitleştirir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların karmaşık raporlara güvenmek zorunda kalmadan işlerine odaklanmalarına yardımcı olur.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX, yapay zeka dağınıklığını ortadan kaldırarak ve bağlamsal yapay zekayı günlük iş araçlarınıza entegre ederek ClickUp Brain'i geliştirir. Arama, otomasyon ve oluşturma işlevlerini birleştirir; böylece bilgiler tek bir uygulamanın dışında olsa bile iş akışınız kesintiye uğramaz. ClickUp, bağlı araçlar ve web üzerinde arama yapabilir, araçlar arasında geçiş yapmadan veya farklı AI sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenmeden otomasyon gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, belirli sonuçlar elde etmek için ihtiyacınıza göre GPT, Claude ve Gemini gibi farklı AI modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Talk to Text ile , yapay zeka destekli dikte özelliğini kullanarak fikirlerinizi metin olarak dile getirebilir, mesaj taslakları oluşturabilir veya bitmek bilmeyen toplantıları özetleyebilirsiniz. Böylece, yazmaya gerek kalmadan veya karmaşık komutlar kullanmadan hızlı bir şekilde iş yapmak daha kolay hale gelir. ClickUp BrainMAX ile birleşik yapay zeka deneyimini yaşayın ve iş akışlarını basitleştirin

Kurumsal arama ile her şeyi anında bulun

ClickUp Enterprise Search, yapay zeka arama yeteneklerini tüm çalışma alanınıza genişletir; böylece yanıtlar tek bir proje, belge veya araçla sınırlı kalmaz.

ClickUp kurumsal arama ile dosyaları ve güncellemeleri anında bulun

Kurumsal Search, tek bir yerden görevler, belgeler, yorumlar ve Google Drive, Notion, Slack ve Gmail gibi bağlı uygulamalar arasında arama yapmanızı sağlar. Basit bir anahtar kelime veya soru yazarak, dosyanın nerede saklandığını hatırlamanıza veya uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan doğru dosyayı, güncellemeyi veya konuşmayı anında bulabilirsiniz.

Yükü azaltın ve verimliliği artırın

İşler düzenlendikten sonra, sık sık tekrarlanan takip işlemleri ve manuel güncellemeler sorun yaratır. ClickUp otomasyonları, tekrarlayan görevleri arka planda hallederek bu gereksiz iş yükünü ortadan kaldırır.

İhtiyacınız olan otomasyonları etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI aracılığıyla kuralları özel olarak özelleştirin

Bu yazılım, görevleri otomatik olarak atamanıza, durumları güncellemenize, işleri aşamalar arasında taşımanıza veya bir değişiklik olduğunda ilgili kişileri bilgilendirmenize olanak tanır. Bu kurallar basit koşullar (teknik mantık değil) kullanılarak ayarlanır; bu da, günlük proje akışlarının hatırlatıcılara veya manuel müdahaleye ihtiyaç duymadan tutarlı kalması anlamına gelir.

ClickUp Süper Temsilcileri, sadece kurallara değil bağlama göre hareket ederek bunu bir adım öteye taşır. Temsilciler, çalışma alanınızda olup bitenlere göre işleri izleyebilir, riskleri belirleyebilir, değişiklikleri özetleyebilir veya sonraki adımları önerebilir.

Örneğin, bir Süper Temsilci proje zaman çizelgesini takip edebilir, görevlerin geride kaldığını fark edebilir, olası riskleri işaretleyebilir ve doğru kişiyi otomatik olarak harekete geçmeye davet edebilir.

Projenin durumunu ve performansını etkili bir şekilde takip edin

Son olarak, ClickUp gösterge panelleri, karmaşık raporları veya elektronik tabloları yorumlamanıza gerek kalmadan projelerin performansını net ve gerçek zamanlı olarak gösterir. Takımınızın her gün güncellediği görevlerden canlı verileri doğrudan alır, böylece ilerleme, iş yükü, onaylar ve zaman çizelgeleri, sizin için önemli olan metriklerin yanında yer alır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile zaman çizelgelerini, iş yükünü ve anahtar metrikleri izleyerek proje ilerlemesini bir bakışta görün

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje alımını kolaylaştırın: ClickUp formları aracılığıyla gelen talepleri ve geri bildirimleri kaydedin, ardından manuel sıralama yapmadan bunları otomatik olarak birden fazla projeye yönlendirin

Planlarınızı görsel olarak hayata geçirin: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak dijital tuvallerde beyin fırtınası yapın ve şekilleri veya yapışkan notları takip edilebilir görevlere dönüştürün

Konuşmaları işin yürütülmesiyle bağlantılı tutun: ClickUp Sohbet'te işleri doğrudan tartışın ve araçlar arasında geçiş yapmadan veya bağlamı kaybetmeden mesajlardan görevler atayın

Toplantıları bir ivme haline getirin: ClickUp, Zoom veya Microsoft Teams'te ClickUp, Zoom veya Microsoft Teams'te ClickUp AI Notetaker 'ı kullanarak görüşmeleri kaydedin, yapay zeka destekli özetler oluşturun ve bağlantılı eylem öğeleri oluşturun

Zamanı ve bütçeleri proaktif olarak kontrol edin: Yerleşik Yerleşik ClickUp zaman takibi özellikleriyle faturalandırılabilir zamanı yönetin ve bütçe risklerini erken tespit edin

ClickUp'ın sınırlamaları

ClickUp mobil uygulama tam bir masaüstü deneyimi sunuyor, ancak bazı gelişmiş özelliklerin masaüstünde yönetilmesi daha kolaydır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.540'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısına göre:

İş, okul, aile ve kişisel hedefler gibi birçok şeyi aynı anda idare etmeye çalışanlar için ClickUp sadece bir uygulama değildir. İkinci beyniniz haline gelir. Hayatımın en yoğun ve en zorlu dönemlerinden birinde bir düzen oluşturmama yardımcı oldu ve bu uygulama olmasaydı nasıl yoluma devam edebilirdim, gerçekten bilmiyorum. Kararsızsanız, hemen başlayın. Ücretsiz planı bile piyasadaki çoğu ücretli araçtan daha güçlüdür.

2. Asana (Kullanıcıları zorlamadan ölçeklenebilen yapılandırılmış proje planlama ve hedef izleme için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Geleneksel proje yönetimi araçları, işleri ya aşırı basitleştirme eğilimindedir ya da projeler büyüdükçe karmaşıklaşır. Ancak Asana, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için anlaşılır kalırken ölçeklenebilir bir yapı sunar.

Asana'nın hedef yönetimi özellikleriyle başlayarak, ölçülebilir hedefler ve zaman çizelgeleriyle net proje hedefleri belirleyebilirsiniz. Ardından, ilerlemeyi manuel veya otomatik olarak izleyin ve hedefleri doğru kişilerle paylaşarak şirket içi takımlar arasında uyumu sağlayın.

Bu görev yönetimi uygulaması, iş genelinde kapasite planlamasını da destekler. Çalışanların hangi görevlerde yer aldığını görebilir ve üst düzey kaynak planlarını paylaşım yoluyla ekibinizin işleri daha doğru bir şekilde dağıtmasına ve dengelemesine yardımcı olabilirsiniz.

Ayrıca, yerleşik yapay zeka, raporları tek tek incelemek zorunda kalmadan güncel bilgilere ulaşmanıza yardımcı olur. Bu sayede, özlü ilerleme özetleri oluşturabilir ve doğrudan proje verilerinden önerilen mantıklı sonraki adımları alabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Her bir kişinin kaç saatlik çalışma süresi olduğunu kontrol ederek ve tahmini süre ile gerçek süreyi izleyerek iş yükü dağılımını gerçek zamanlı olarak optimize edin

Portföyleri kullanarak bağlı projeleri izleyin, merkezi bir görünüm elde edin ve tek bir yerden küresel takımlarla işbirliği yapın

Uzaktan çalışan takımların tutarlı iş yöntemlerini benimsemelerine yardımcı olan, yeniden kullanılabilir süreç paketleri oluşturarak kuruluş genelinde süreçleri standartlaştırın

Asana'nın sınırlamaları

Gelişmiş MIS düzeyinde raporlama, daha derin ve özelleştirilebilir içgörüler elde etmek için manuel çaba veya harici araçlar gerektirir

Atanan kişileri ve son teslim tarihlerini devre dışı bırakma veya görev dışı öğeler oluşturma seçeneği yoktur

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 30,49 $/kullanıcı

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir inceleme şöyle diyor:

Kullanımı kolaydır ve küçük takımların işlerini izlemelerine yardımcı olur. Asana görev panoları ve listeleri her şeyi düzenli tutar ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Proje yönetimi konusunda yeni olanlar için ne kadar basit olduğunu seviyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Ankete katılanların %42'si, proje raporlarını manuel olarak derlemek için bir veya daha fazla tam gün harcıyor. Öte yandan, Wellingtone'un "2025 Proje Yönetimi Durum Raporu"na göre, ankete katılanların %72'si PMO'larının kapsam ve sorumluluklarının genişlemeye devam edeceğine inanıyor.

3. monday.com (Sahiplikin net bir şekilde belirlendiği ve ilerleme durumunun bir bakışta görülebildiği görsel proje izleme için en iyisi)

monday.com, iş durumunu bir bakışta kolayca görebilmenizi sağlayan, görsel ve elektronik tablo benzeri panolar üzerine kurulmuştur. Renk kodlu sütunlar, sahiplik, durumlar, ilerleme ve son teslim tarihlerini net bir şekilde gösterir; böylece hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini anlamak için teknik bilgiye ihtiyacınız olmaz.

Planlama ve zamanlama konusunda bu araç, net bir temel tanımlamanıza ve planlanan zaman çizelgelerini gerçek ilerlemeyle karşılaştırmanıza yardımcı olur. Gantt grafikleri ve kritik yol katmanları gibi özellikler sayesinde bağımlılıkları tespit edebilir ve projeleri yolunda tutmak için zamanlamaları erken aşamada ayarlayabilirsiniz.

Platform ayrıca işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için otomasyon özellikleri ve kullanıma hazır şablonlar sunar. Önceden oluşturulmuş seçenekleri kullanarak güncellemeleri ve görevleri otomatikleştirebilir, hazır şablonlar sayesinde ise birden fazla projeyi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.

monday.com'un en iyi özellikleri

Görevlere harcanan zamanı takip ederek gelecekteki planlamayı iyileştirin ve iş yüklerini daha doğru bir şekilde tahmin edin

Yapılandırılmış formlar aracılığıyla proje taleplerini kaydedin ve onay ve önceliklendirme süreçlerini kolaylaştırın

Bilgilendirilmiş kararları desteklemek için gösterge panelleri ve ayrıntılı raporları kullanarak projeleri ve takımların uygunluk durumunu izleyin

monday.com sınırlamaları

Kurulumdan sonra panoları yeniden düzenlemek veya şablonları değiştirmek zahmetli ve sinir bozucu olabilir

monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.690'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

monday.com'dan ve yönetim sisteminin sunduğu değer ile netlikten gerçekten çok memnunum. Arayüzü temiz, sezgisel ve kurulumu kolaydır; bu sayede, neredeyse hiç öğrenme süreci gerektirmeden son derece etkili, iyi organize edilmiş panolar ve basit ş akışları oluşturabiliyoruz; böylece yeni kullanıcıları eklediğimde, onların hemen kullanmaya başlaması kolaylaşıyor.

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosyaları, mesajları veya ek bilgileri aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp’ın yapay zeka destekli Kurumsal Arama ve ClickUp Brain özellikleri, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi bir araya getirir; böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan ihtiyacınız olanı tam olarak istediğiniz anda bulabilirsiniz.

4. Trello (Basit, kart tabanlı görev yönetimi ve hafif proje organizasyonu için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Atlassian tarafından geliştirilen Trello, Kanban yöntemine dayanan basit, kart tabanlı bir görev yönetim aracıdır. Her kart, açıklamalar, kontrol listeleri, son teslim tarihi ve ek dosyalar dahil olmak üzere bir iş ile ilgili her şeyi tek bir yerde barındırır.

İşler birden fazla projeyi kapsadığında, kart yansıtma özelliği düzenli kalmanıza yardımcı olur. Bu özellik, aynı kartın birden fazla panoda görünmesini sağlayarak, görevleri çoğaltmadan veya görünürlüğü kaybetmeden farklı bağlamlardaki ilgili çalışmaları izlemenizi sağlar.

Power-Ups, takvimler, Özel Alanlar, raporlama veya entegrasyonlar gibi özellikleri yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda ekleyerek Trello panosunun yapabileceklerini genişletir. Butler ise bunu, tekrarlayan eylemleri azaltan ve minimum manuel çabayla işlerin akışını sağlayan basit, kural tabanlı otomasyonla tamamlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

E-postaları Trello Gelen Kutunuza ileterek bunları düzenli yapılacaklar listesine dönüştürün; burada yapay zeka, anahtar ayrıntıları ve ilgili bağlantıları yakalar

Önemli Slack veya Microsoft Teams mesajlarını Trello'ya gönderin, böylece AI tarafından oluşturulan özetlerle birlikte gelen kutunuzda görünsünler

Google Takvim ve Outlook'tan doğrudan görev yeniden ataması planlayarak işlerinizi zahmetsizce izleyin

Trello'nun sınırlamaları

Gelişmiş raporlama ve bağımlılık izleme genellikle Power-Up'lara veya ek araçlara dayanır

Yönetim kurulları genişledikçe, dağınık bir görünüm ortaya çıkabilir ve bilgiye erişim zorlaşabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.960'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.450'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumda şöyle deniyor:

Trello'yu, üzerinde çalıştığım projeler, görevler vb. genel bir görünüm elde etmek için kullanışlı buluyorum. Bence Trello'nun gücü, çok basit (panolar, listeler, kartlar) ve kullanımı kolay olmasıdır; bu sayede bilgileri düzenlemeniz gereken hemen hemen her şeye uygulanabilir.

📕 Ayrıca okuyun: ClickUp'ın ayrıntılı makaleleri ve pratik rehberleriyle modern takımların proje yönetimi konusunda nasıl yaklaştığını öğrenin.

5. Notion (Tek bir Çalışma Alanı'nda esnek proje organizasyonu ve yapılandırılmış bilgi paylaşımı için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, projeleri yapılandırılmış veritabanları olarak düzenler; bu da temel görev listeleriyle sınırlı kalmayacağınız anlamına gelir. Görevler, sahipler, durumlar, son teslim tarihi, etiketler ve destekleyici ayrıntılar gibi bilgileri tek bir yerde toplayabilir, aynı zamanda ilgili verileri birbirine bağlayarak bilgi silolarını önleyebilirsiniz.

Basit kontrol listeleriyle günlük işlerinizi yönetin ve projelerin nasıl sıralandığını anlamanız gerektiğinde zaman çizelgesine geçin. Bu, planları çoğaltmadan veya görünümleri yeniden oluşturmadan bağımlılıkları tespit etmeyi ve son teslim tarihlerini ayarlamayı kolaylaştırır.

Platform ayrıca, tekrarlayan proje bakım işlemlerini yürütmek için yapay zeka ajanları da sunar. Bir kez yapılandırıldıklarında, bu ajanlar sık sorulan soruları yanıtlayabilir veya rutin takip işlemlerini yürütebilir, böylece işler sürekli manuel müdahaleye gerek kalmadan devam edebilir.

Kurumsal Search, cevapları aramak için tek bir yer sunar. Notion ve bağlı araçlarda arama yapar, onaylanmış kaynaklardan bağlam ve alıntılarla birlikte sonuçlar döndürür, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan güvenilir bilgileri bulmanıza yardımcı olur.

Notion'un en iyi özellikleri

Bilgileri filtreleyin ve sıralayın; böylece size atanan görevlere veya o anda ihtiyacınız olan ayrıntılara odaklanın

Doğru kişilere otomatik olarak doğru erişim izni veren ayrıntılı izinlerle görünürlük ve düzenlemeyi kontrol edin

Sonsuz toplantıları otomatik olarak kaydedin ve Çalışma Alanınızda kullanıma hazır AI toplantı notları ile eyleme geçirilebilir özetler alın

Notion'un sınırlamaları

Notion, yerel zaman takibi gibi daha kapsamlı proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Üye başına aylık 12 $

İş: Aylık 24 $/üye

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10.210'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.680'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcuya göre:

Arayüzü temiz, modern ve sezgiseldir. Teknoloji konusunda bilgisi olmayan kullanıcılar bile sayfaları nasıl oluşturacaklarını ve bilgileri nasıl düzenleyeceklerini hızla anlayabilirler. Sürükle ve bırak blokları, şablonlar ve kısayollar, işleri daha hızlı ve daha yapılandırılmış hale getirir.

6. Basecamp (Karmaşık ş akışları olmadan basit proje iletişimi ve görünürlük için en iyisi)

Basecamp aracılığıyla

İşin basit ve yönetilebilir olmasını isteyen orta boyutlu takımlar için Basecamp iyi bir seçimdir. Uygulamayı açtığınızda, ana ekran projelerinizi, programınızı, görevlerinizi ve yaklaşan etkinliklerinizi tek bir net görünümde gösterir.

Faturalandırma için zamanı izlemeniz veya çabanın nasıl dağıtıldığını anlamanız gerekiyorsa, bu araç bir eklenti olarak Zaman Çizelgesi sunar. Zaman yönetimini iyileştirmek için yapılacak işlere ve belgelere harcanan zamanı kaydetmenizi sağlar.

Durumun ne olduğunu anlamak için karmaşık raporlara da ihtiyacınız yok. LineUp, Mission Control ve Hill Grafikleri, sizi verilerle boğmadan ilerleme durumunu net bir şekilde gösterir. Hey menüsü, dikkatinizi gerektiren konuları bir araya getirir ve Pings, ele alınması gereken bir durum olduğunda hızlı iletişim için temiz bir alan sunar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan işler için proje şablonlarını yeniden kullanın ve müşterilerin görebileceği ile gizli kalacak bilgileri tam olarak seçin

Tek tıklamayla video görüşmesi erişimi ve günlük dil desteği sayesinde etkinlikleri daha sorunsuz bir şekilde planlayın

Tek bir raporda tüm projelerdeki atanmamış işleri gözden geçirerek, hiçbir şeyin gözden kaçmaması için görevleri atayabilir ve son tarihleri belirleyebilirsiniz.

Basecamp'ın sınırlamaları

Görev sistemi basittir; bu durum, daha gelişmiş ş akışlarına, özel durumlara, bağımlılıklara veya raporlamaya ihtiyacınız varsa kısıtlayıcı olabilir.

Sınırlı kontrol nedeniyle bildirimler bunaltıcı olabilir veya kolayca gözden kaçabilir

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: Aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (5.440'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı deneyimini paylaşımını yapıyor:

Basecamp'ın sadeliği benim için en büyük avantajı oluyor. Proje gösterge panelleri, öncelikler, engeller ve sahiplik konusunda net bir görünürlük sunarak, karar verme sürecini sık sık yavaşlatan türden karışıklıkları en aza indiriyor. Her projenin mesaj panosu, yapılacaklar listesi, belgeler ve dosyalar gibi yerleşik araçlara sahip olmasını seviyorum; böylece güncellemeleri takip etmek için başka platformlara geçmeme gerek kalmıyor.

🚀 ClickUp Avantajı: 1.000'den fazla ücretsiz, hazır şablonla ClickUp, proje yönetiminin en zor kısmını ortadan kaldırır: başlangıç aşamasını. Ş akışlarını tasarlamanıza veya karmaşık sistemleri sıfırdan yapılandırmanıza gerek yoktur. Çalışma alanınıza bir ClickUp şablonu ekleyin ve hemen çalışmaya başlayın. Örneğin, ClickUp Üst Düzey Proje Yönetimi Planı Şablonu, uzun vadeli hedefleri belirlemenize, KPI'ları izlemenize ve nihai çıktıları net ve kuşbakışı bir görünümle izlemenize yardımcı olur. Ücretsiz şablonu indirin Kurulum aşamasını atlayın ve ClickUp Üst Düzey Proje Yönetimi Şablonu ile çalışmaya başlayın Her şey birbiriyle uyumlu çalışarak, projenizin durumunu kapsamlı ve bir bakışta görebilmenizi sağlar. Gelişmiş kurulumlara veya teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan zaman takibi yapabilir, etiketler ekleyebilir, bağımlılıkları yönetebilir ve hatta e-postalara bağlantı kurabilirsiniz.

7. Smartsheet (Otomasyon ve veriye dayalı içgörüler sunan, elektronik tablo tarzı proje yönetimi için en iyisi)

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, elektronik tabloların tanıdık arayüzünü yapılandırılmış iş yönetimi ile birleştiren bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Tamamen yeni bir arayüz öğrenmenize gerek kalmadan işlerinizi planlayıp yönetebileceğiniz merkezi bir ortama sahip olursunuz.

Platform, hesaplamaları otomasyonla gerçekleştirmek ve projeler arasında verileri birbirine bağlamak için güçlü formüller sunar; güncellemeler gerçek zamanlı olarak yansıtılır. Ayrıca, talepler veya geri bildirimler için tutarlı bilgileri toplamanıza yardımcı olan, markalı ve özelleştirilebilir formlar sayesinde veri toplama işlemini kolaylaştırır.

Smartsheet AI, içgörüler sunarak ve ileri düzey becerilere sahip olmadan karmaşık verileri anlamanıza yardımcı olarak işinize zeka katar. Bu, manuel çabayı azaltır ve projeleriniz büyüdükçe daha iyi karar vermeyi destekler.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Verilerin yorumlanmasını kolaylaştıran burndown ve zaman serisi görünümleri gibi özelleştirilebilir grafikler kullanarak anahtar eğilimleri görselleştirin

Microsoft Teams ve Slack gibi araçlarda birden fazla eylem ve koşul ile esnek proje akışlarını otomasyon ile otomatikleştirin

Uygulama içi uyarılar ve e-posta güncellemeleriyle bildirimleri kontrol ederek önemli görevleri ve onayları öne çıkarın

Smartsheet'in sınırlamaları

Smartsheet gösterge panellerinde detaylandırma ve filtreleme seçenekleri bulunmuyor ve görselleştirmeler diğer araçlara kıyasla sınırlı kalıyor

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Aylık 12 $/üye

İş: Aylık 24 $/üye

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (21.420'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.470'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir inceleme şöyle diyor:

Tabloların tanıdık görünümünü güçlü proje yönetimi özellikleriyle birleştiren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Ayrıca, gerçek zamanlı güncellemeler, yorum yapma ve dosya paylaşımı gibi sağlam işbirliği araçları, takımların verimli bir şekilde birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

📚 Daha Fazla Bilgi: Verimliliği ve Etkinliği Artırmak İçin ClickUp AI Nasıl Kullanılır?

8. Airtable (Kod gerektirmeden yapılandırılmış veriler üzerine kurulu, son derece özelleştirilebilir ş akışları için en iyisi)

Airtable aracılığıyla

Airtable'daki çalışmalar, açılır menüler, ek dosyalar, tarihler ve bağlantılı kayıtlar gibi yapılandırılmış alanlar etrafında şekillenir. Tabloları birbirine bağlayarak projeler ve varlıklar arasında ilişkiyi koruyabilir, böylece kodlara veya ayrı dosyalara ihtiyaç duymadan özel ş Akışlarını yönetebilirsiniz.

Bu verileri görüntüleme ve kullanma şekliniz esnektir. Izgara, kanban, takvim ve zaman çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapın, böylece yaratıcı takımlar kendilerine uygun biçimlerde aynı verilerle çalışabilir. Platformun yerleşik yapay zekası ve kod gerektirmeyen otomasyonları ş akışlarını otomatik olarak çalıştırarak proje verilerini net özetlere ve yapılandırılmış içgörülere dönüştürür.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Takım liderleri için uygulama benzeri arayüzler oluşturun; böylece temel verileri değiştirmeden yalnızca işleriyle ilgili alanları ve eylemleri görebilsinler

Omni'yi kullanarak doğal konuşmalar yoluyla yapay zeka destekli uygulamalar oluşturun ve verilerinizden ve web'den elde ettiğiniz içgörüleri ortaya çıkarın; böylece üretime hazır uygulamaları hızla geliştirin

Ekip liderlerinizin raporlama ihtiyaçlarına uygun gösterge panelleri, grafikler ve raporlar oluşturarak uzantılarla anahtar metrikleri görselleştirin

Airtable'ın sınırlamaları

Liste görünümünde birincil alanı kilitleme seçeneği bulunmuyor ve görüntüleri toplu olarak indirmenin kolay bir yolu yok

Formüllerle çalışmak kafa karıştırıcı olabilir, çünkü her durumda hangi türün geçerli olduğu her zaman net değildir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 24 $/koltuk

İş: Aylık 54 $/kullanıcı

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.180'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit yorumu:

İstediğimi fark ettiğim anda neredeyse istediğim her özelliği ekleyebilmeyi çok seviyorum. Tamamen özel, kişiye özel bir çözüm isteyen ve bunu kendi başına uygulamaktan keyif alan biri için mükemmel.

9. Teamwork (Entegre zaman takibi ve faturalandırma görünürlüğü ile müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi)

Teamwork aracılığıyla

İlerlemeyi ve zaman kullanımını kontrol etmenin basit bir yolunu bulmak, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için genellikle zordur; çünkü bilgili kalmak için birden fazla araca güvenmek ve farklı ş akışlarını öğrenmek zorundadırlar.

Teamwork, işbirliği ve zaman takibini günlük işlerle doğrudan bağlantılı tutarak bu sorunu çözer. Müşterilere belirli projelere erişim izni vererek, durum güncellemelerini ve tamamlanan teslimatları tek bir yerden görüntülemelerini sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda, takımınız görevlere harcadığı zamanı doğrudan kaydetir; böylece zaman verileri doğru kalır ve ayrı araçlara veya manuel raporlara bağlı olmak yerine gerçek işlerle ilişkilendirilir.

Ayrıca, karmaşık planlama kavramlarına girmeden iş yükünü ve projenin durumunu daha kolay anlaşılır hale getirir. Takımın uygunluk durumunu hızlıca görüntüleyerek aşırı yüklemeyi tespit edin ve zaman tahmini ile gerçek süreyi karşılaştırarak projelerin kapsam dahilinde kalıp kalmadığını kontrol edin.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Takip edilen süreleri doğrudan faturalandırma ş Akışlarına gönderin ve yeni bir finans sistemi benimsemeden hizmet takımlarına finansal görünürlük sağlayın

Uzaktan çalışan takımların genel hedefi gözden kaçırmasını önlemek için, işleri ölçülebilir sonuçlar veya dönüm noktaları etrafında organize edin

Tekrarlayan veya benzer işler için görev atamalarını yeniden oluşturmaya gerek kalmadan teslimatı standartlaştırmak üzere tam proje şablonlarını kaydedin ve uygulayın

Takım çalışmasının sınırlamaları

Anahtar özellikleri bulmak zor olabilir ve kullanıcı arayüzü modası geçmiş ve sezgisel olmayan bir izlenim bırakabilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle bildirimler hızla birikebilir

Teamwork fiyatlandırması

Ücretsiz

Deliver: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 25,99 $/kullanıcı

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Teamwork puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının bu araç hakkında söyledikleri:

Teamwork.com'un tüm görevleri gözden geçirmeye, tek tek izlemeye ve belirli geliştiricilere veya takım üyelerine atamaya yardımcı olmasını çok seviyorum. Ayrıca, kurulumunun son derece kolay olması da hoşuma gidiyor. Sadece oturum açıp hemen iş yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, Slack ile entegrasyonu bizim için gerçekten faydalı ve işbirliğini daha sorunsuz hale getiriyor.

10. Wrike (Bağlamsal işbirliği ve onay süreçleri ile yaratıcı ve operasyonel işleri yönetmek için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Yaratıcı veya operasyonel işleri yönetiyorsanız, Wrike teknik uzmanlık gerektirmeden proje yönetimi ve bağlamsal işbirliğini destekler.

Takım kapasitesini net ve okunması kolay grafiklerle gösteren görsel iş yükü görünümleri sağlayarak, kimin aşırı yüklenmiş olduğunu ve nerede ayarlamalar yapılması gerektiğini anlamayı kolaylaştırır.

Platform ayrıca, işin kendisiyle doğrudan bağlantılı gelişmiş işbirliği yetenekleri sunar. Görevlerin içindeki görselleri ve diğer dosyaları inceleyebilir, dikkat edilmesi gereken belirli bölümlere yorum veya notlar bırakabilirsiniz.

Görsel planlamayı destekleyen Wrike Beyaz Tahta ve açıklamalar ile özetler konusunda yardımcı olan Wrike Copilot sayesinde, ek araçlara ihtiyaç duymadan fikir beyin fırtınası yapabilir ve rutin güncellemeleri yönetebilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Riskleri izlemek, kaynakları otomatik olarak atamak ve manuel koordinasyonu azaltmak için kod gerektirmeyen AI ajanları oluşturun ve yönetin

Belge onaylarını tek bir yerden izleyip yöneterek, bekleyen işlemleri erken tespit edin ve onaylarla ilgili gecikmeleri önleyin

Gelişmiş BI analitik ve raporlama araçlarını kullanarak proje verilerini, daha iyi kararlar almanıza destek olacak net içgörülere dönüştürün

Wrike'ın sınırlamaları

Bu platformun, özellikle otomasyonlar ve Özel Alanlar gibi daha gelişmiş özelliklerle çalışırken öğrenme süreci gerektirir.

Platformdaki bazı işlemler beklenenden daha fazla tıklama gerektiriyor ve eski öğeleri bulmak zaman alabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Apex: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.870'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir inceleme şöyle diyor:

Ürünün düzenini, genel hissiyatını ve kullanıcı deneyimini beğeniyorum. Microsoft Teams ve bildirim sistemleriyle entegrasyonların gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum. Çeşitli görünümlerden memnunum; Gannt grafiği, Wrike'ın bu görünümün en iyi sürümlerinden biri bence. Takvim gerçekten iyi çalışıyor ve diğer PJM araçlarına göre daha iyi entegre edilmiş.

Projeleri planlama ve teslim etme sürecini basitleştirin. ClickUp'ı deneyin!

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için en iyi proje yönetimi yazılımı, günlük işlere netlik getirmelidir. Ancak çoğu araç, ya güvenilir kalmak için yeterli yapıya sahip değildir ya da projeler büyüdükçe kullanımı zorlaşır.

ClickUp, karmaşıklığı ortadan kaldırırken gerçek işleri yönetmek için gereken yapıyı sunarak bu sorunu çözer. Görevler, Belgeler, Sohbet, Gösterge Panelleri, Formlar ve Beyaz Tahtalar tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'nda bulunur, böylece planlar ve uygulama birbirinden asla kopmaz.

Bunun yanı sıra, ClickUp Brain, sorularınızı yanıtlayan ve gerçek işinize göre sonraki adımları gösteren bağlamsal yapay zeka özelliğini de sunuyor.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve proje yönetiminin ne kadar basit olabileceğini görün!