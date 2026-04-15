[Yıl]'da SEO için en iyi 15 GPT ile toplantı yapın

Bildiğiniz gibi, günümüzde arama motoru optimizasyonu artık sadece mavi bağlantılardan ibaret değil. Bu, AI Özetleri, LLM alıntıları ve hiper-kişiselleştirilmiş sonuçlar arasında karmaşık bir dans gibidir.

Anahtar kelime kümelerini manuel olarak oluşturmak veya arama niyetini tahmin etmek artık işe yaramıyor. Ağır işlerin bir kısmını üstlenebilecek araçlara ihtiyacınız var. ChatGPT kullanışlıdır, ancak biraz genel kalır. Belirli görevler için özel olarak eğitilmiş özel GPT'ler, sizin için ideal seçimdir.

Zorluk nedir? Bu iş için en iyi GPT'leri bulmak.

Bu blog yazısında, zamandan tasarruf etmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için SEO için en iyi GPT'lerin bir listesini derledik. Bunlar, teknik denetimler, konu otoritesi ve sıralama açısından API kredilerinize gerçekten değecek özel GPT'lerdir. 🎯

Araç Adı En Uygun Olduğu Alanlar Önemli Özellikler Fiyatlandırma Kalite Değerlendiricileri SEO Kılavuzu İçeriği Google’ın E-E-A-T standartlarıyla uyumlu hale getirme E-E-A-T değerlendirmesi, kalite değerlendirici kılavuzlarının ayrıntılı açıklaması, yapılandırılmış denetim geri bildirimi Özel fiyatlandırma SEO Bağlantı Oluşturma GPT Ölçeklenebilir backlink keşfi ve sosyal medya otomasyonu Bağlantı fırsatlarının belirlenmesi, sosyal medya paylaşım taslakları, geri bağlantı eksiklik analizi Özel fiyatlandırma Julian Goldie GPT Savaşta kendini kanıtlamış bağlantı oluşturma stratejileri ve yapay zeka destekli SEO kılavuzları Gelişmiş bağlantı oluşturma çerçeveleri, anahtar kelime optimizasyonu, ölçeklenebilir erişim komutları Özel fiyatlandırma Bu bir sıralama faktörü mü GPT Gerçek Google sıralama sinyalleri ile SEO mitlerini açıklığa kavuşturmak Sıralama faktörlerinin değerlendirilmesi, SEO güncellemelerinin ayrıntılı analizi, optimizasyon önceliklerinin belirlenmesi Özel fiyatlandırma Arama Sorgusu Analizcisi SERP niyetini ve sıralama sayfası kalıplarını çözme Sıralama sayfası türlerine göre dağılım, niyet belirleme, yapısal model analizi Özel fiyatlandırma Arama Niyeti Optimizasyon Aracı İçerik amacını Google'ın kalite beklentileriyle uyumlu hale getirme Birincil/ikincil niyet belirleme, taslak-SERP farkı analizi, kalite uyumu Özel fiyatlandırma GSC Anahtar Kelime Sıralama Değişiklikleri Dağılım Grafiği Algoritma güncellemesinin anahtar kelime performansı üzerindeki etkisini görselleştirme Pozisyon öncesi/sonrası karşılaştırması, dağılım grafiği görselleştirme, aykırı değer tespiti Özel fiyatlandırma ÜCRETSİZ SEO Blog İçerik Ana Hatları Oluşturucu SERP ile uyumlu blog yapılarını hızlı bir şekilde oluşturun SEO odaklı ana hatlar, sıralama modellerinden elde edilen başlık yapıları, konu derinliği önerileri Özel fiyatlandırma SEO Konu Haritası Oluşturucu Nişinizde yapılandırılmış konu otoritesi oluşturma Konu haritası oluşturma, TOFU/MOFU/BOFU kümeleme, iç bağlantı destek Özel fiyatlandırma Anahtar Kelime Kümeleme Aracı Büyük ölçekte anahtar kelime kanibalizasyonunu önleme Anlamsal anahtar kelime gruplandırma, yineleme azaltma, konu otoritesini güçlendirme Özel fiyatlandırma GA4 Uygulama Asistanı Dağınık GA4 kurulumlarını düzeltme ve izleme boşluklarını giderme GA4 kurulum tanısı, etkinlik yapısı önerileri, atıf netliği Özel fiyatlandırma Post Cheetah SEO Anında sayfa düzeyinde SEO performans analizi Anahtar kelime uyumu değerlendirmesi, sayfa içi SEO eksiklikleri, içerik kalitesi değerlendirmesi Özel fiyatlandırma She Knows Alt Metin Ölçeklenebilir, erişilebilirlik öncelikli görsel optimizasyonu Bağlam duyarlı alternatif metin oluşturma, erişilebilirlik + anahtar kelime dengesi, toplu optimizasyon Özel fiyatlandırma Web Performans Mühendisi Core Web Vitals ve teknik performansı iyileştirme Core Web Vitals teşhisi, varlık optimizasyonu önerileri, kullanıcı deneyimine odaklı düzeltmeler Özel fiyatlandırma Schema Advisor GPT Hassas, etki odaklı şema işaretlemesi uygulamak Özel Schema.org önerileri, zengin sonuç uygunluğu, yapılandırılmış veri uyumu Özel fiyatlandırma

GPT'ler SEO Akışlarına Nasıl Uyum Sağlar?

Özel GPT, belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, OpenAI'nin ChatGPT'si üzerine kurulu kişiselleştirilmiş bir AI asistanıdır. Üç temel bileşene sahiptir:

Özellik Ne işe yarar? Talimatlar AI'ya nasıl davranması gerektiğini, hangi üslubu kullanması gerektiğini ve hangi adımları izlemesi gerektiğini söyleyen kalıcı bir "kurallar" seti (böylece her seferinde komutlarınızı tekrarlamanıza gerek kalmaz) Bilgi GPT'nin genel eğitim verilerine göre öncelik vereceği kendi dosyalarınızı (PDF'ler, elektronik tablolar, belgeler) yükleyebilirsiniz. Yetenekler Web Tarama, DALL-E (görüntü oluşturma) veya Kod Yorumlayıcı (veri analizi) gibi belirli özellikleri açıp kapatabilirsiniz.

SEO için GPT'ler, içeriği optimize etmek, anahtar kelime açısından zengin metinler oluşturmak ve anlamlı, bağlamsal olarak alakalı içerik önerileriyle kullanıcı etkileşimini artırmak için vazgeçilmez araçlardır.

Ek bir avantaj olarak, marka kılavuzlarınızı, anahtar kelime listelerinizi ve tercih ettiğiniz içerik örneklerini yükleyebilirsiniz. Özel GPT, her şeyi tekrar açıklamak zorunda kalmadan, markanızın ve SEO standartlarınızın gerekliliklerini karşılayan çıktılar üretir.

Bir GPT'yi SEO için iyi yapan nedir?

Yüksek kaliteli bir SEO GPT'si sadece metin yazmakla kalmaz; belirli bir stratejik mantığı izler. Gerçekten sıralamaya girip trafiği artıran, arama odaklı, niyet odaklı ve yapısal olarak sağlam çıktılar üretir.

En iyi performans gösteren modeller, bağlamsal olarak alakalı içerik üretir, meta açıklamalar oluşturur ve şema işaretlemesi ile yapılandırılmış veriler konusunda yardımcı olur.

Bir GPT modelini SEO için mükemmel kılan anahtar özellikler şunlardır:

İçerik oluşturma ve optimizasyon : Hem kullanıcılara hem de arama motorlarına hitap eden SEO dostu blog yazıları, : Hem kullanıcılara hem de arama motorlarına hitap eden SEO dostu blog yazıları, ürün açıklamaları ve makaleler üretir

Anahtar kelime araştırması ve stratejisi : Uzun kuyruklu kelime öbekleri dahil olmak üzere alakalı anahtar kelimeleri belirler ve hedefleme stratejilerini belirlemek için rakiplerin içeriklerini analiz eder

Sayfa içi SEO desteği : Meta etiketleri ve başlıklar oluşturur; daha iyi okunabilirlik ve E-E-A-T (Deneyim, Uzmanlık, Otorite ve Güvenilirlik) puanları için iyileştirmeler önerir

Teknik SEO destek hizmeti: Yapılandırılmış veriler veya şema işaretlemesi oluşturabilir, web geliştiricileri için kod parçacıkları yazabilir ve daha kolay tarama için web sitesi yapısını iyileştirebilir

Verimlilik ve ölçeklenebilirlik: Meta veri oluşturma veya iyileştirmeler için içerik analizi gibi rutin SEO görevlerini otomasyonla gerçekleştirerek zaman kazandırır

Önemli hususlar:

Sınırlamalar: GPT modellerinde arama hacmi ve anahtar kelime zorluğu gibi ayrıntılı metrikler bulunmadığından, bu modellerin yanı sıra özel araçların da kullanılması gerekir.

İnsan denetimi: En iyi sonuçlar, araştırma ve taslak hazırlama aşamalarında yapay zeka kullanıldıktan sonra, kalite, marka sesi ve doğruluk açısından manuel düzenleme yapıldığında elde edilir.

SEO için En İyi 15 GPT (Sıralamaları Artıran AI Asistanları)

SEO için tüm GPT'ler zaman ayırmaya değer değildir. İşte doğru sonuçları verenler bunlar.

Not: GPT tabanlı SEO araçlarının fiyatları genellikle özeldir ve kullanıma, özelliklere ve ölçeğe bağlıdır.

1. Quality Raters SEO Rehberi (İçerikyi Google’ın E-E-A-T standartlarıyla uyumlu hale getirmek için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Rekabetçi nişlerde sıralamaya girmek, Google'ın kalite standartlarını karşılamak anlamına gelir. Bu GPT, sadece bir içerik yazarı değil, bir kalite değerlendiricisi gibi düşünmenize yardımcı olur.

İçeriğinizi E-E-A-T ilkelerine göre inceler ve eksik olanları işaretler. Sonuç? Sıralamaya uygun olarak oluşturulmuş, daha güçlü ve daha güvenilir sayfalar.

Quality Raters SEO Kılavuzu'nun en iyi özellikleri

Google'ın kalite değerlendirici yönergelerini, blog yazıları, ürün sayfaları ve açılış sayfalarına uygulayabileceğiniz pratik kriterlere ayırır.

İçerik E-E-A-T (Deneyim, Uzmanlık, Otorite ve Güvenilirlik) ilkelerine göre değerlendirir ve eksiklikleri vurgular

Net bağlamsal geri bildirimler kullanarak, düzenlemelere tabi veya hassas sektörler için içerik stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur

SEO denetimlerinde, müşteri raporlarında ve ajansların iç değerlendirmelerinde kullanabileceğiniz yapılandırılmış geri bildirimler oluşturur

Quality Raters SEO Kılavuzu'nun sınırlamaları

Arama hacmi, anahtar kelime zorluğu veya Google Analytics verileri gibi gerçek zamanlı metrikler sağlamaz

En iyi şekilde niteliksel inceleme katmanı olarak iş yapar, bu nedenle yine de özel anahtar kelime araştırması ve teknik SEO araçlarına ihtiyacınız olacaktır.

Quality Raters SEO Kılavuzu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Quality Raters SEO Rehberi puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

2. SEO Link Building GPT (Ölçeklenebilir backlink keşfi ve sosyal medya otomasyonu için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Geri bağlantılar hâlâ önemlidir, ancak manuel erişim ölçeklenemez. Bu GPT, bağlantı oluşturmayı tekrarlanabilir bir sürece dönüştürmenize yardımcı olur.

Fırsatları bulur, potansiyel müşteri listelerini yapılandırır ve iletişim mesajlarının taslaklarını hazırlar. Bu, yönünüzü kaybetmeden daha hızlı uygulama anlamına gelir.

SEO Link Building GPT'nin en iyi özellikleri

Niş ve anahtar kelime araştırmasına dayalı olarak bağlantı fırsatlarını belirler

Markanız ve kampanya hedeflerinizle uyumlu tanıtım metinleri oluşturur

Yüksek hacimli ajanslar için potansiyel müşteri listelerini yapılandırır

Backlink eksikliklerini ve rakip verilerini analiz etmenize yardımcı olur

SEO Link Oluşturma GPT sınırlamaları

Derinlemesine analizler için özel backlink tarayıcılarının veya eksiksiz SEO paketlerinin yerini almaz

Outreach, kaliteyi korumak ve spam sinyallerini önlemek için hala insan denetimine ihtiyaç duyar

SEO Link Building GPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SEO Link Building GPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Julian Goldie GPT (Savaşta kendini kanıtlamış bağlantı oluşturma stratejileri ve yapay zeka destekli SEO kılavuzları için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Kanıtlanmış SEO stratejileri arıyorsanız, bu GPT tam size göre. Link Building Mastery Ebook gibi gerçek dünyadaki link oluşturma çerçeveleri ve kılavuzları temel alınarak geliştirilmiştir.

Yüzeysel ipuçları değil, yapılandırılmış rehberlik alırsınız. Bu sayede, gerçekten işe yarayan şeyleri planlamak, uygulamak ve ölçeklendirmek daha kolay hale gelir.

Julian Goldie GPT'nin en iyi özellikleri

Ajanslar için gelişmiş bağlantı oluşturma çerçevelerini ayrıntılı olarak inceler

Anahtar kelime optimizasyonunu ve otorite oluşturma stratejilerini geliştirmenize yardımcı olur

İçerik oluşturma ve erişimi genişletmek için kullanıma hazır hazır fikirler sunar

Taktiksel bağlantı oluşturmayı daha geniş içerik stratejisi ve sıralama hedefleriyle birleştirir

Julian Goldie GPT sınırlamaları

Bağlantı edinmeye büyük ölçüde odaklanır, bu nedenle derinlemesine analizler ve teknik denetimler için yine de ayrı araçlara ihtiyacınız olacaktır

Kendi performans verileriniz ve niş bağlamınızla birleştirildiğinde en iyi sonucu verir

Julian Goldie GPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Julian Goldie GPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Bir Sıralama Faktörü GPT mi? (Gerçek Google sıralama sinyallerini SEO mitlerinden ayırmak için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

SEO konusunda pek çok farklı görüş vardır. Bu GPT, gerçekleri gereksiz bilgiden ayırmanıza yardımcı olur.

Bu yazıda, sıralamaları neyin etkilediği ve neyin etkilemediği açıklanıyor. Böylece çabalarınızı gerçekten önemli olan alanlara odaklayabilirsiniz.

Sıralama Faktörü mü? GPT'nin en iyi özellikleri

Belirli unsurların Google sıralamalarını etkileyip etkilemediğini değerlendirir

SEO güncellemelerini pratik içgörülere ayırır

Kanıtlanmış sıralama faktörleri etrafında optimizasyon çabalarınıza öncelik vermenize yardımcı olur

İçerik oluşturma ve teknik SEO için stratejik planlamayı destekler

Bu bir sıralama faktörü mü? GPT sınırlamaları

Tam denetim platformlarının veya uygulamalı analiz araçlarının yerini almaz

Geniş kapsamlı anahtar kelime araştırması veya bağlantı edinme yerine, sıralama doğrulamasına odaklanmıştır.

Sıralama Faktörü mü? GPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sıralama Faktörü mü? GPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🤝 Dostça hatırlatıcı: Yapay zeka mevcut verilerden öğrenir, bu da önyargıları devralabileceği anlamına gelir. Sonuçları her zaman eleştirel bir gözle analiz edin ve özellikle hassas konularla uğraşırken olası yanlışlıklara karşı dikkatli olun.

5. SEO: Arama Sorgusu Analizcisi (SERP niyetini ve sıralama sayfası kalıplarını çözümlemek için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

İçerik oluşturmadan önce SERP'yi anlamanız gerekir. Bu GPT, halihazırda sıralamada yer alanları ve nedenlerini ayrıntılı olarak inceler.

En üst sıralardaki sonuçlardaki niyet, biçimler ve kalıpları gösterir. Bu, Google'ın ödüllendirdiği içeriğe uygun içerik oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Search Query Analyzer'ın en iyi özellikleri

Belirli sorgular için sıralama sayfası türlerini ayrıntılı olarak inceler

Ticari, bilgilendirici veya işlem amaçlı niyetleri belirler

En üst sıralardaki sonuçlarda yaygın yapısal kalıpları öne çıkarır

Sıralama faktörlerine uygun, daha akıllı içerik oluşturma sürecini destekler

Arama Sorgusu Analizcisi'nin sınırlamaları

Site genelinde analiz veya denetimlere değil, SERP analizine odaklanın

Kapsamlı anahtar kelime araştırma araçlarının yerini almaz

Search Sorgu Analyzer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Search Sorgu Analyzer puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. Arama Niyeti Optimizasyon Aracı GPT (İçerik niyetini Google'ın kalite beklentileriyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

İyi bir SEO, niyetle uyumlu olmaktan geçer. Bu GPT, içeriğinizi kullanıcıların gerçekte istedikleriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

Bu, yüzeysel anahtar kelime optimizasyonunun ötesine geçer ve taslağınız ile SERP arasındaki boşlukları ortaya çıkarır. Sonuç olarak, sayfalarınız daha alakalı görünür ve daha iyi performans gösterir.

Arama Niyeti Optimizasyonu'nun en iyi özellikleri

Hedef anahtar kelimelerin ardındaki birincil ve ikincil arama niyetini belirler

İçeriği Google'ın kalite ve değerlendirme standartlarına uyumlu hale getirir

Taslağınız ile SERP beklentileriniz arasındaki farkları ortaya çıkarır

Blog yazıları, açılış sayfaları ve ticari içerik için stratejik planlamayı güçlendirir

Arama Niyeti Optimizasyonu sınırlamaları

Derinlemesine analiz platformlarının veya tam SERP tarayıcılarının yerini almaz

Geniş kapsamlı anahtar kelime araştırması yerine niyet uyumu üzerine odaklanın

Arama Niyeti Optimizasyonu GPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Arama Niyeti Optimizasyonu GPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🤝 Dostça Hatırlatıcı: GPT'ler ikna edici ancak gerçekte var olmayan akademik referanslar üretebilir. Araştırmalarınızda alıntı yapmadan önce, AI tarafından üretilen kaynakların doğruluğunu her zaman iki kez kontrol edin.

ChatGPT aracılığıyla

Trafikte değişiklik olduğunda, hızlı bir şekilde netlik kazanmanız gerekir. Bu GPT, Search Console verilerinizi net görsellere dönüştürür.

Artışları, düşüşleri ve istisnaları hızla tespit edebilirsiniz. Bu sayede algoritma güncellemelerine güvenle yanıt vermeniz kolaylaşır.

GSC Anahtar Kelime Sıralama Değişiklikleri Dağılım Grafiği'nin en iyi özellikleri

Google güncellemelerinden önce ve sonra anahtar kelime pozisyonlarını karşılaştırır

Dağılım grafiği analizi kullanarak sıralama dalgalanmalarını görselleştirir

Daha derinlemesine incelenmesi gereken aykırı değerleri öne çıkarır

Birden fazla web sitesinde güncelleme etki değerlendirmelerini destekler

GSC Anahtar Kelime Sıralaması Değişiklikleri Dağılım Grafiği sınırlamaları

Temiz ve doğru Search Console veri dışa aktarımları gerektirir

Tam teknik veya içerik analizi değil, sıralama hareketlerine odaklanmıştır

GSC Anahtar Kelime Sıralama Değişiklikleri Dağılım Grafiği fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GSC Anahtar Kelime Sıralaması Değişiklikleri Dağılım Grafiği puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. ÜCRETLİ SEO Blog İçerik Ana Hatları Oluşturucu (SERP ile uyumlu blog yapılarını hızlı bir şekilde oluşturmak için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Bu GPT, dakikalar içinde anahtar kelimeden taslağa geçmenize yardımcı olur. Artık boş sayfa kaygısı yaşamayacaksınız.

Sıralamalara göre yapılandırılmış, SEO dostu çerçeveler oluşturur. Bu sayede, anahtar bölümleri atlamadan daha hızlı yazabilirsiniz.

SEO Blog İçerik Ana Hatları Oluşturucusunun en iyi özellikleri

Hedef anahtar kelimeler etrafında SEO odaklı blog taslakları oluşturur

Sıralama modelleri ve SEO stratejilerine göre başlıkları yapılandırır

Konu derinliğini ve otoriteyi güçlendirmek için öneriler sunar

Birden fazla web sitesini yöneten ajanslar için ölçeklenebilir ş akışlarını destekler

SEO Blog İçerik Ana Hatları Oluşturucusunun sınırlamaları

Rakiplerinizin eksikliklerini derinlemesine analiz etmenin veya kapsamlı analiz araçlarının yerini almaz

Üslup, uzmanlık ve marka pozisyonu açısından insan eliyle düzeltme gerektirir

SEO Blog İçerik Ana Hatları Oluşturucu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SEO Blog İçerik Ana Hatları Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. SEO Topical Harita Yapıcı (Nişinizde yapılandırılmış konu otoritesi oluşturmak için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

SEO sadece tek tek gönderilerle ilgili değildir. Bu GPT, tüm konu kümelerini planlamanıza yardımcı olur, böylece zamanla artan bir görünürlük elde edersiniz.

Bu araç, içerik stratejinizi merkezi bir eksen etrafında şekillendiren bir konu otoritesi oluşturucu olarak iş yapar. Bu sayede web sitelerinizin arama motorlarına net alaka sinyalleri göndermesi sağlanır.

SEO Topical Map Maker'ın en iyi özellikleri

Anahtar kelimeler etrafında yapılandırılmış konu haritaları oluşturur

TOFU, MOFU ve BOFU içeriklerini mantıklı kümeler halinde düzenler

İç bağlantıları ve konu derinliğini güçlendirir

Otorite artışı odaklı uzun vadeli SEO optimizasyon stratejilerini destekler

SEO Topical Map Maker'ın sınırlamaları

Teknik denetimlerin veya performans analizlerinin yerini almaz

İş hedeflerine ve kaynaklara göre manuel önceliklendirme gerektirir

SEO Topical Harita Maker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SEO Topical Harita Yapma Araçı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Anahtar Kelime Kümeleme Aracı (Büyük ölçekte anahtar kelime kanibalizasyonunu önlemek için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Daha fazla içerik her zaman daha iyi değildir. Sayfalar birbiriyle çakışırsa, birbirleriyle rekabet ederler.

Bu GPT, ilgili anahtar kelimeleri net kümeler halinde gruplandırır. Böylece içeriğiniz odaklanmış ve düzenli kalır, arama motorları tarafından daha kolay anlaşılır hale gelir.

Anahtar Kelime Kümeleme Aracının en iyi özellikleri

Anlamsal olarak benzer anahtar kelimeleri net kümeler halinde gruplandırır

Web siteleri arasında yinelenmeyi ve iç rekabeti azaltır

Daha akıllı içerik stratejisi planlamasını destekler

Daha geniş kapsamlı SEO stratejileri içinde konu otoritesini güçlendirir

Anahtar Kelime Kümeleme Aracının sınırlamaları

Gelişmiş anahtar kelime araştırma hacmi veya trend araçlarının yerini almaz

İş uyumu ve arama amacının incelikleri açısından insan tarafından incelenmesi gerekir

Anahtar Kelime Kümeleme Aracı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Anahtar Kelime Kümeleme Aracı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

11. GA4 Uygulama Asistanı (Dağınık GA4 kurulumlarını düzeltmek ve izleme eksikliklerini gidermek için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Çoğu takım GA4'ü kurar. Ancak çok azı bunu doğru şekilde yapılandırır. Bu GPT, Google Analytics kurulumunuzu karar verme sürecinde güvenilir bir bilgi kaynağına dönüştürmenize yardımcı olur.

Eksiklikleri tespit eder ve daha iyi etkinlik yapıları önerir, böylece verileriniz gerçekten güvenebileceğiniz bir hale gelir.

GA4 Uygulama Asistanı'nın en iyi özellikleri

Eksik veya yanlış yapılandırılmış GA4 kurulumlarını teşhis eder

İş hedefleriyle uyumlu, daha net etkinlik yapıları önerir

İzlemeyi, dönüşüm odaklı SEO stratejileriyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur

Birden fazla kanalda atıf netliğini artırır

GA4 Uygulama Asistanı'nın sınırları

Tag Manager veya kod içindeki pratik hata ayıklamanın yerini almaz

Doğru uygulama ayrıntılarına ve site verilerine erişim gerektirir

GA4 Uygulama Asistanı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GA4 Uygulama Asistanı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

12. Post Cheetah SEO (Anlık sayfa düzeyinde SEO performans analizi için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Bazen tek ihtiyacınız olan hızlı ve pratik bir teşhistir. Bu GPT, herhangi bir sayfa için hızlı ve pratik bir SEO kontrolü sunar.

Bir sayfanın hedef anahtar kelimelerle, arama niyetiyle ve sayfa içi SEO sinyalleriyle nasıl uyumlu olduğunu ayrıntılı olarak gösterir. Bu sayede, tam bir teknik denetim yapmadan iyileştirmelere öncelik verebilirsiniz.

Post Cheetah SEO'nun en iyi özellikleri

Anahtar kelime uyumunu ve niyet eşleşmesini değerlendirir

Sayfa içi SEO stratejilerindeki eksiklikleri belirler

İçerik kalitesini ve optimizasyon fırsatlarını öne çıkarır

Birden fazla web sitesini yöneten ajanslar için daha hızlı yinelemeyi destekler

Post Cheetah SEO sınırlamaları

Derinlemesine teknik taramalar yerine sayfa düzeyinde SEO analizine odaklanmıştır

Kurumsal düzeyde analitik veya geri bağlantı araçlarının yerini almaz

Post Cheetah SEO fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cheetah SEO puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

13. She Knows Alt Metin (Ölçeklenebilir, erişilebilirlik öncelikli resim optimizasyonu için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Alternatif metin genellikle sonradan akla gelen bir konudur. Bu GPT, her seferinde doğru şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Erişilebilirliği ve SEO'yu iyileştirmek için resimleriniz için net, bağlamı dikkate alan açıklamalar oluşturur. Bu, web sitenizin kullanıcılar ve arama motorlarıyla iletişim kurma şeklini güçlendirir.

She Knows Alt Text'in en iyi özellikleri

Sayfa içeriğine uygun açıklayıcı alt metin oluşturur

Erişilebilirlik standartlarını akıllı anahtar kelime optimizasyonu ile dengeler

Bloglar ve sosyal medyada resim optimizasyonunu hızlandırır

Ajanslar için tutarlı içerik oluşturma akışlarını destekler

Alt Metin sınırlamalarını biliyor

Marka tonu ve nüansları açısından manuel inceleme gerektirir

Daha kapsamlı sayfa içi SEO stratejilerinin yerini almaz

She Knows Alt Text fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

She Knows Alt Text puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

14. Web Performans Mühendisi (Core Web Vitals ve teknik performansı iyileştirmek için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Web sitenizin hızı, kullanıcıların web sitenizi nasıl deneyimlediğini ve arama motorlarının onu nasıl değerlendirdiğini doğrudan etkiler. Bu GPT, hızı düşüren unsurları tespit etmenize yardımcı olur.

Performans sorunlarını ayrıntılı olarak inceler ve yükleme sürelerini, yanıt hızını vb. iyileştirmek için çözümler önerir. Böylece siteniz daha hızlı yüklenir, daha sorunsuz çalışır ve genel olarak daha iyi performans gösterir.

Web Performans Mühendisi'nin en iyi özellikleri

Core Web Vitals'ı etkileyen performans sorunlarını teşhis eder

Görseller, komut dosyaları ve varlıklar için optimizasyon fırsatlarını ayrıntılı olarak inceler

Teknik düzeltmeleri gerçek sıralama faktörleriyle uyumlu hale getirir

Daha güçlü bir kullanıcı deneyimi ve dönüşüm odaklı SEO stratejilerini destekler

Web Performans Mühendisi sınırlamaları

Gerçek performans raporlarına ve site düzeyindeki verilere erişim gerektirir

Tam içerik stratejisi değil, performans mühendisliğine odaklanın

Web Performans Mühendisi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Web Performans Mühendisi puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

15. Schema Advisor GPT (Hassas, etki odaklı şema işaretlemesi uygulamak için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Ajanslar ve teknik pazarlama uzmanları için bu GPT, yapay zeka araç yığınınızın stratejik bir bileşenidir. Gereksiz işaretlemelerle yükü artırmadan, arama görünürlüğünü artıran yapılandırılmış veriler eklemenize yardımcı olur.

Ayrıca, hangi şemayı kullanmanız gerektiği ve bunu nasıl kullanacağınız konusunda da size rehberlik eder. Her şey iş modelinize, içeriğinize ve SEO hedeflerinize göre uyarlanmıştır. Sonuç? Arama motorları sitenizi daha iyi anlar ve sayfalarınızın performans gösterme olasılığı artar.

Schema Advisor GPT'nin en iyi özellikleri

Belirli sayfa türleri için özel Schema.org işaretlemesi önerir

Yapılandırılmış verileri arama niyeti ve içerik yapısı ile uyumlu hale getirir

Zengin sonuç uygunluğu sayesinde daha fazla görünürlük sağlar

Temiz uygulama mantığıyla teknik SEO temellerini güçlendirir

Schema Advisor GPT sınırlamaları

Tam teknik denetimlerin veya doğrulama test araçlarının yerini almaz

Doğru sayfa bağlamı ve iş pozisyonlandırma ayrıntıları gerektirir

Schema Advisor GPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Schema Advisor GPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

SEO için GPT'ler Hakkında Sık Sorulan Sorular

SEO için en iyi GPT hangisidir?

SEO için tek bir "en iyi" GPT yoktur. Doğru seçim, ş akışınıza bağlıdır — anahtar kelime araştırmasına, içerik yapılandırmasına, teknik denetimlere veya şemaya ihtiyacınız olup olmadığına bağlıdır. Çoğu ajans, SEO stratejilerinin farklı kısımlarını desteklemek için özel GPT'leri bir araya getirir.

Hayır. GPT'ler, Ahrefs ve SEMrush gibi araçları tamamlar, ancak bunların yerini almaz. Geleneksel platformlar, özel veriler, geri bağlantı indeksleri ve arama hacmi metrikleri sağlar. GPT'ler ise bu verileri yorumlamaya, içgörüler oluşturmaya ve içerik oluşturma ş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

AI tarafından oluşturulan SEO önerileri ne kadar doğrudur?

AI tarafından oluşturulan öneriler, özellikle anahtar kelimeler ve sayfa içi SEO konusunda fikir üretme ve yapılandırma açısından son derece yararlı olabilir. Ancak doğruluk, bağlama ve girdi kalitesine bağlıdır. Stratejik kararlar için insan tarafından doğrulama ve gerçek performans analitiği hâlâ vazgeçilmezdir.

GPT'ler uzun vadeli SEO stratejisine nasıl uyum sağlar?

GPT'ler, uzun vadeli SEO stratejileri içinde hızlandırıcı katmanlar olarak işlev görür. Araştırma, optimizasyon ve içerik stratejisi geliştirme süreçlerini desteklerler; ancak sürdürülebilir sıralamalar hâlâ sağlam temellere dayanır: teknik sağlık, otorite oluşturma ve tutarlı, veriye dayalı uygulama.