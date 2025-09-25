Kısa bir süre önce, sanal kişisel asistan oluşturmak için şunlara ihtiyacınız vardı:

Alanına özgü verilerle eğitilmiş özel bir doğal dil işleme (NLP) modeli

Konuşmaları, niyetleri ve varlıkları yönetmek için arka uç altyapısı

Ses, mantık ve görev yönetimi için çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonları

Platformlar arasında dağıtmak ve ölçeklendirmek için DevOps desteği

Siri veya Alexa'yı düşünün. Araştırmacılar, mühendisler ve veri bilimcilerden oluşan takımlar tarafından yıllar boyunca oluşturulan devasa sistemler.

Günümüze geldiğimizde, durum çok farklı görünüyor. Tüm bunlar AI teknolojisi sayesinde.

ChatGPT gibi araçlarla, sanal asistan oluşturmak artık binlerce satır kod yazmayı veya dönüştürücü modelleri anlamayı gerektirmiyor. Şunları yapabilirsiniz:

Doğal dil komutlarıyla konuşmalar tasarlayın

Kullanımı kolay API'leri kullanarak asistanınızı uygulamalara, web sitelerine veya ş Akışlarına entegre edin

Basit talimatlarla davranışını özel hale getirin

ChatGPT kullanarak sanal kişisel asistanınızı oluşturmak istiyorsanız, sizin için gerekli hazırlıklar tamamlandı. İşte bunu yapmanıza yardımcı olacak adım kılavuz. Kullanım amacınıza göre özel olarak özelleştirilmiş asistanınızı birkaç ay değil, birkaç saat içinde kullanıma hazır hale getirin.

ChatGPT ile Sanal Asistan Nasıl Oluşturulur?

ChatGPT ile sanal kişisel asistan oluşturmanın üç basit yolu:

1. ChatGPT ile asistanınız olarak konuşun

Önceden oluşturulmuş ayarlarla uğraşmak veya tamamen yeni bir şey oluşturmak istemiyorsanız, ChatGPT'yi asistanınız olarak eğitmek veya talimat vermek yeterlidir. Hepsi bu kadar.

ChatGPT şu şekilde iş yapar:

ChatGPT'ye erişmek için sohbet.openai.com adresini açın ve basit bir komutla sohbet etmeye başlayın

Ne yapılmasını istediğinizi belirten basit ve doğrudan bir mesaj yazın

Ve araç, asistanınız gibi davranmaya başlayacaktır

Bunu bir örnekle anlayalım. ChatGPT'ye şu şekilde bir komut verdiğinizi hayal edin:

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT şu şekilde yanıt verecektir:

Ve işte bu kadar, artık elinizin altında bir sanal asistanınız var.

Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hatırlatıcılar ayarlayın: "Yarın saat 14:00'te bir takım görüşmesi ayarlamamı hatırlat" (ChatGPT'yi takvim uygulamanıza bağlantı ile bağlayarak hatırlatıcının tetikleyici olacağından emin olun!)

Soruları yanıtlayın: ‘Gelen kutusu nasıl düzenlenir?’, veya

E-posta yazma: "Müşteriye özet e-posta taslağı hazırla"

ChatGPT, müşteri sorgularına, SSS'lere veya oryantasyon talimatlarına yanıtlar da oluşturabilir. Hatta durum güncellemelerini hazırlamak, faturalar oluşturmak veya gündem şablonları ayarlamak gibi belirli görevleri yerine getirmesi için onu eğitebilirsiniz.

Sadece uygun bağlam ve gereksinimleri belirtin, ChatGPT taleplerinize göre ayarlanacaktır.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Bu yöntem, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünde bile işler. Gelişmiş özellikler veya özel GPT'lere erişim istemiyorsanız, abonelik satın almanıza gerek yoktur.

2. "Explore GPT"de hazır bir asistan bulun

OpenAI ve diğerleri tarafından oluşturulan önceden oluşturulmuş sanal kişisel asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz. Sıfırdan bir şey oluşturmak istemiyor, ancak yine de özel, iyi eğitilmiş bir kişisel asistan istiyorsanız bu kullanışlı bir seçenektir.

Bunu şu şekilde yapılacak:

ChatGPT'yi açın (bunun için ChatGPT Plus'a ihtiyacınız olacak)

Sol kenar çubuğundaki "GPT'leri Keşfet" seçeneğine tıklayın

Yapılacak, ChatGPT Plus aşağıda görüldüğü gibi bir asistan dizini açacaktır:

Tercih ettiğiniz asistanı tıklayın ve sohbet etmeye başlayın. İhtiyacınız olanı bulamıyorsanız, "Search GPTs" çubuğuna "kod yardımcısı", "fitness koçu" veya "seyahat planlayıcısı" gibi gereksiniminizi yazın ve ChatGPT örnek kişisel asistanlarının altın madenine ulaşın

Bu AI sanal asistanlarının en büyük avantajı, belirli bir işi yapmak üzere eğitilmiş ve test edilmiş olmalarıdır. Örneğin, bir kod sanal asistanına ihtiyacınız olduğunu varsayalım; "kod sanal asistanı" araması yaptığınızda, ChatGPT size şunları sunar:

"PyCharm Expert" seçiminizi yaptığınızda, aşağıdaki resme benzer bir pencere açılacaktır. GPT'nin puanlarını, açıklamasını, kategorisini ve daha fazlasını anında görebilirsiniz.

Yapılacak tek şey 'Sohbeti Başlat' seçeneğine tıklamak. ChatGPT kullanan bir kodlama asistanı, ilgili görevinizde size yardımcı olmaya hazır.

3. Özel asistanınızı oluşturun

Neden ChatGPT kullanarak sanal kişisel asistanınızı oluşturmalısınız?

Başlangıç olarak, bu araç genel bir sohbet robotu değil, ş Akışınıza uygun bir araçtır. ChatGPT'yi araçlarınızla veya API'lerinizle entegre ederek, konuşma şeklini, hangi bilgileri kullanacağını ve hangi görevleri yerine getireceğini özelleştirebilirsiniz. Bu görevler arasında SSS'leri yanıtlamak, notları özetlemek veya yanıtları taslak olarak hazırlamak sayılabilir.

Tercihlerinizi veya geçmiş etkileşimlerinizi hatırladığı için, kendinizi sürekli tekrarlamak zorunda kalmazsınız.

ChatGPT kullanarak özel asistanınızı oluşturmanın adım açıklaması aşağıda verilmiştir:

ChatGPT Plus'a giriş yapın ve "GPT'leri Keşfet" bölümüne gidin

Aşağıda gösterildiği gibi sağ üst köşedeki "Oluştur" düğmesine tıklayın:

"Oluştur" düğmesine tıkladığınızda, ChatGPT Plus yeni bir pencerede açılır

"Oluştur" alanı, ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi girdiğiniz yerdir. Aradığınız sanal asistanı tam olarak oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Web3 markaları için cesur ve abartısız Twitter konular yazan bir sanal asistan oluşturmak istediğinizi varsayalım. Öncelikle temel unsurları tanımlamanız gerekir.

Sanal asistanınız için ilk ihtiyacınız olan şey bir isimdir. Bu yüzden, fikirlerinizi toplayın. Konular yazdığımız için, asistana "Konu Simyacısı" adını verelim

Şimdi açıklamaya geçelim. Burada, asistanın ne yapılmasını istediğinizi "açıklamalısınız". Örneğin, "Thread Alchemist" için kısa ve net bir açıklama şöyle olabilir: "Twitter/X oluşturucularının, bireysel girişimcilerin ve ajansların fikirlerini keskin kancalar, hikaye anlatımı ve platforma uygun yazılarla viral hale getirmelerine yardımcı olur."

Ardından, sanal asistanın (bu durumda "Konu Alchemist") uymasını istediğiniz tüm talimatları, yapılması ve yapılmaması gerekenleri yazmanız gerekir

"Konu Alchemist"imizi ayarlamak için, yapay zeka botunun izleyeceği bir dizi talimat ekliyoruz. Örnek olarak, fikir üretmeye yardımcı olmasını mı istiyorsunuz? Bunu komut talimatlarınıza ekleyin: "DeFi riskleri hakkında bir tweet için 3 açı oluşturun."

💡 Profesyonel İpucu: Asistanınızın ne yapılmasını gerektiğini belirtmekle yetinmeyin. Ne yapılmaması gerektiğini de ekleyin. Örneğin, şaka yapmasını veya emoji kullanmasını istemiyorsanız, komutunuzda bunu belirtin.

Bu işlem tamamlandıktan sonra, kullanıcı asistanı açtığında görünen önceden tanımlanmış bir komut istemi veya örnek soru olan "Conversation Starter" (Sohbet Başlatıcı) bölümüne geçin

Örnek için, aşağıdaki komutları kullandığımızı varsayalım: Bu blogu Web3 markam için bir Twitter konuya dönüştürün Fintech dolandırıcılığının önlenmesi hakkında bir konu için 3 ilgi çekici fikir yazın Bu istatistikleri bir tweet fırtınasına dönüştürün

Bu blogu Web3 markam için bir Twitter konuına dönüştürün

Fintech dolandırıcılığının önlenmesi ile ilgili bir konu başlığı için 3 ilgi çekici fikir yazın

Bu istatistikleri tweet fırtınasına dönüştürün

Bu blogu Web3 markam için bir Twitter konuına dönüştürün

Fintech dolandırıcılığının önlenmesi ile ilgili bir konu başlığı için 3 ilgi çekici fikir yazın

Bu istatistikleri tweet fırtınasına dönüştürün

Bundan sonra "Bilgi" bölümü gelir. Burada, asistanın takip etmesini istediğiniz dosyaları, belgeleri veya referansları yükleyebilirsiniz. Yüksek puan alan Web3 makaleleri ve referansları, "Konu Alchemist"i benzer içerik üretmek için iyileştirir

Bir sonraki bölüm olan "Yetenekler" bölümünde, sanal asistanın sahip olmasını istediğiniz yetenekleri seçebilirsiniz. Bunlar, web'den veri toplama işleminden görüntü oluşturma aralığına kadar olabilir. Bu bölüm, asistanın neler yapabileceğini ve yapamayacağını belirlediği için önemlidir

Son olarak, işlemleri kolaylaştırmak için asistanınızın diğer araçlarla nasıl bağlantı kuracağını tanımlayacaksınız. Öncelikle, doğru kimlik doğrulama yöntemini (API anahtarı veya oturum açma gibi) seçin. Ardından, ChatGPT'nin nasıl kullanılacağını bilmesi için API şemasını yükleyin veya yapıştırın. Örnek komut istemleri ekleyin ve gerekirse gizlilik politikasını bağlayın

Tüm bölümleri doldurduktan sonra, "Yeniden oluştur" seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır:

"Kaydet"e tıklayın ve sanal asistan (bu durumda "Konu Alchemist") artık kullanıma hazır!

"GPT'nin Görünümünü Görüntüle" seçeneğine tıkladığınızda, aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır:

AI sanal asistanınızı gizli tutabilir veya takım üyeleriniz, müşterileriniz ve diğer ChatGPT kullanıcılarıyla paylaşım yaparak erişim sağlayabilirsiniz

🧠 İlginç Bilgi: Özel GPT'lerin piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 2 ayda, Ocak 2024 itibarıyla 3 milyondan fazla özel ChatGPT sürümü oluşturuldu.

ChatGPT ile Sanal Asistan Oluşturmanın Sınırları

ChatGPT şüphesiz güvenilir bir sanal asistan sağlar, ancak dikkat edilmesi gereken bazı sınırlar vardır:

proje yönetimi konusunda yardımcı olamaz:* Harici mantık veya bir zamanlayıcı aracılığıyla programlanmadıkça arka planda çalışamaz veya yaklaşan toplantılar, son tarihler vb. hakkında sizi bilgilendiremez

İşbirliği yetenekleri eksiktir: ChatGPT oturumları çoğunlukla tek kullanıcılı, silo etkileşimlerdir. Ayrıca, ChatGPT belgeler oluşturabilir veya düzenleme yapabilir, ancak aynı anda yalnızca bir kullanıcı için

görev yürütme veya iş akışı izleme yok: *ChatGPT eylem adımları önerebilir, ancak bunların tamamlandı mı olmadığını izleyemez. Bu durumda bir sanal asistan tutmanız veya bir proje yönetimi aracı kullanmanız gerekir

Merkezi bilgi merkezi yoktur: ChatGPT bilgileri görüntüleyebilir, ancak bilgi veya SOP'leri depolamaz ve aynı anda yalnızca bir dili işleyebilir

Tekrarlayan ş akışları veya otomasyonlar yoktur: ChatGPT rutinleri hatırlamaz veya tekrarlanan eylemlerin tetikleyici değildir

Sesli asistan veya sensör girişi yoktur (ayrı olarak eklenmedikçe): ChatGPT, ses, kamera veya konum verilerini yerel olarak işlemez. Bu deneyimleri simüle etmek için ek araçlara (ses girişi için Whisper veya GPS için harici API'ler gibi) ihtiyacınız vardır

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT'ye hassas verileri aktarmak risklidir. Yerel şifreleme özelliği bulunmadığından, modeli güvenli ve uyumlu bir arka uçla sarmalamadığınız sürece bilgiler kolayca sızabilir, kötüye kullanılabilir veya düzenleyici kontrollerden geçemeyebilir. ChatGPT, GDPR, SOC-2, HIPAA ve PCI DSS gibi düzenlemelere doğal olarak uymaz. OpenAI'nin API'sini (veya herhangi bir barındırılan model sağlayıcısını) kullanıyorsanız, verileriniz harici sunuculara gönderilir ve bu sunucularda işlenir. Bunun yerine ne yapmalı? Asistanınız hassas verileri işliyorsa: Mümkün olduğunda hassas verileri komut istemlerinden uzak tutun. Sembolik ID'ler veya etiketler kullanın ve bunları arka uçta güvenli bir şekilde çözün

Kendi altyapınızda depolanan ve aktarılan verileri şifreleyin

Modele giriş/çıkışları temizleyen güvenlik proxy veya orta katman kullanın

Asistanı kimin ve ne zaman kullandığını izlemek için erişim denetimleri ve günlük kaydı ekleyin

Korunan verilerle çalışırken ve yasal düzenlemelere uymak gerektiğinde Azure OpenAI gibi araçları veya tamamen kendi sunucunuzda barındırılan LLM'leri kullanın

Sanal asistan ararken dikkate almanız gereken faktörler: Uyumluluk: Mevcut cihazlarınız ve teknoloji yığınınızla entegre oluyor mu?

Kullanıcı arayüzü: Yeni bir aracı kullanmanın getirdiği bilişsel yükü azaltmak için kullanıcı dostu bir arayüz arayın

Güvenlik: Yerel ve sektöre özgü düzenlemelere uygun mu?

Maliyet: Ücretsiz bir araç mı arıyorsunuz, yoksa önceden bir maliyet gerektiren ancak daha verimli olmanıza yardımcı olacak bir araç mı?

📚 Ayrıca okuyun: İş Yerinde Verimliliği Artırmak için Yapay Zeka

ClickUp ile Sanal Asistan Oluşturun: ChatGPT'ye Daha Akıllı Bir Alternatif

ChatGPT'yi kullanarak sanal asistanınızı oluşturmanın zorluklarından (yukarıda belirtilen) kaçınmak istiyorsanız, sizin için bir geçici çözümümüz var.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, size daha sorunsuz bir yol sunar. Autopilot Agents ve ClickUp Brain'in birleşik gücüyle, sadece yanıt veren değil, aynı zamanda harekete geçen bir AI elde edersiniz. Bunları kendiniz denemenizi öneririz, ancak ClickUp'ta önceden oluşturulmuş ve özel sanal asistanları kullanma konusunda temel bilgileri burada bulabilirsiniz!

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları: Sizin için işleri yürüten yapay zeka takım arkadaşlarınız

Otomatik Pilot Ajanlar, ClickUp Çalışma Alanınızın içinde oluşturulan, değişikliklere uyum sağlayan, bağlam üzerinde mantık yürüten ve sizin adınıza gerçek eylemler gerçekleştiren yapay zeka varlıklarıdır. Böylece sizin bu işlemleri yapmanıza gerek kalmaz.

Daha fazla işi otomatik olarak yapmayı tamamlamak için ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını keşfedin

Bunlar şunları yapabilir:

Çalışma Alanı etkinliğini izleyin ve koşullar karşılandığında ş akışlarını tetikleyici olarak kullanın

Görevler oluşturun, güncellemeler yayınlayın, raporlar gönderin ve soruları yanıtlayın

ClickUp Sohbetler, Alanlar, Klasörler veya Listeler içinde çalıştırın, böylece yardım her zaman işlediğiniz yerde olsun

Yaygın ihtiyaçlar için (günlük veya haftalık raporlama veya SSS'lere cevap verme gibi) Önceden Oluşturulmuş Ajanlar ile başlayabilir veya basit bir açılır menü oluşturucu kullanarak benzersiz ş akışlarınız için Özel Ajanlar oluşturabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları, açıp kapatabileceğiniz hazır ajanlardır. ClickUp Görevler, Belgeler veya Sohbetlerinizdeki verilerle belirli tetikleyicilere yanıt verirler. Özel Otomatik Pilot Ajanları, kendi tetikleyicilerinizi, koşullarınızı ve talimatlarınızı tanımlamanıza ve hatta bunları çalışma alanınızın bilgilerine bağlayarak gerçek bağlamda hareket etmelerini sağlamanıza olanak tanır.

📌 "Haftalık Güncelleme Aracısı"nın sanal bir asistan gibi çalıştığını hayal edin. Her cuma, takımınızın tamamlandı görevlerini tarar, belgelerdeki önemli noktaları çıkarır ve proje sohbetinize özenle hazırlanmış bir özet gönderir — siz parmağınızı bile kıpırdatmadan. Güncellemeleri takip etmek yerine, aracınız gerçek bir asistan gibi proaktif olarak bunları size sunar.

İşte ClickUp'ta ilk Ajanınızı ayarlamak için video talimatları!

💡 Profesyonel İpucu: Otopilot Ajanları (sadece katı kuralları takip etmek yerine) mantık yürütebildikleri için, AI'nın belirsizlikleri ele alması, içerik üretmesi veya seçenekler arasında karar vermesi gerektiğinde idealdirler.

ClickUp Brain: Size rehberlik eden güçlü sanal asistanınız

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanıdır, yani iş için dünyanın en eksiksiz ve bağlamsal AI asistanıdır. Projelerinizi ve görevlerinizi anlar, bu da ClickUp projeleriniz ve ClickUp Çalışma Alanınızla entegre ettiğiniz Bağlantılı Uygulamalarla ilgili bağlamsal yanıtlar sağlayabileceği anlamına gelir.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Görevler, Belgeler, Sohbetler ve daha fazlasından gelen verileri özetleyin

Proje özetleri oluşturmaktan (yukarıdaki gibi) anahtar görevleri ayıklamaya ve bunları ilgili takım üyelerine atamaya kadar, ClickUp'ın güçlü yapay zekası her şeyi yapabilir.

Bunu toplantılarınızı, sohbet konularıınızı özetlemek ve hatta kaydedilmiş ClickUp Kliplerinizi transkribe etmek için kullanabilirsiniz.

Hazır sanal asistanınız olan Brain, örneğin siz yokken belirli dönemlerde ClickUp Sohbet konusunuzdan güncellemeleri anında çeken bir AI CatchUp özelliğine sahiptir.

ClickUp Brain ile sohbet kanallarındaki kaçırdığınız konuşmaları takip edin

Ayrıca AI'dan çalışma alanınızdaki diğer güncellemeleri özetlemesini isteyebilirsiniz: neler oldu, hangi görevler tamamlandı, ekip üyeleriniz ne kadar iş yaptı ve sizin yokluğunuzda hangi belgeler oluşturuldu veya güncellendi.

🧠 İlginç Bilgi: ClickUp Brain, doğal dil komutlarınızı yapılandırılmış mantığa dönüştürerek Özel Otomatik Pilot Ajanları oluşturmanıza bile yardımcı olabilir. Ajan oluşturucunun Talimatlar bölümünde, "Brain'den yardım iste" seçeneğine tıklayabilir ve komut istemini iyileştirip kullanıma hazır hale getirene kadar konuşma şeklinde yineleyebilirsiniz. Brain, konuştuğunuz asistan iken, Autopilot Agents sizin adınıza hareket eden asistanlardır. Her iki durumda da, ClickUp'ta kendi AI asistanınızı oluşturabilirsiniz!

Sanal asistan olarak ClickUp Brain ve ChatGPT: Bir bakışta

Özellikler ve yetenekler ChatGPT ClickUp Proje yönetimi ❌ ✅ İşbirliği ❌ ✅ Görev Yürütme ve ş Akışı İzleme ❌ ✅ Merkezi Bilgi Merkezi ❌ ✅ Otomasyonlar ❌ ✅ Sesinizle işleri gerçekleştirin ❌ ✅

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si otomasyonun bir seferde sadece birkaç dakika zaman kazandıracağına inanırken, %19'u haftada 3-5 saat zaman kazandıracağını söylüyor. Gerçekte, en küçük zaman tasarrufları bile uzun vadede birikiyor. Örnek olarak, tekrarlayan görevlerde günde sadece 5 dakika tasarruf etmek, her çeyrekte 20 saatten fazla zaman kazanmanıza sonuç verebilir ve bu zamanı daha değerli, stratejik işlere yönlendirebilirsiniz. ClickUp ile, son teslim tarihi atama veya ekip arkadaşlarını etiketleme gibi küçük görevleri otomasyon altına almak bir dakikadan az sürer. Otomatik özetler ve raporlar için yerleşik AI Ajanlarınız varken, özel Ajanlar belirli ş akışlarını yönetir. Zamanınızı geri kazanın!💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

ClickUp Brain'in avantajları

*geliştirilmiş verimlilik: Projeleriniz, görevleriniz, belgeleriniz, beyaz tahtalarınız, yapılacak listeleriniz vb. ile entegrasyonlar, verimlilik için AI kullandığınızda araçlar veya ş akışları arasında geçiş yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Bu, bağlam değiştirmeyi azaltır ve takımların AI araçlarını kullanmayı veya bunlara yatırım yapmayı bırakmasına neden olan AI Sprawl'ı kontrol altına alır

*kolay kurulum: Yapılacak tek şey ClickUp'a kaydolmak ve Brain'i sanal asistanınız olarak kullanmaya başlamak. Asistanınızı oluşturmak için ekstra adımlar atmanıza gerek yok

kurumsal düzeyde güvenlik: *Verileriniz GDPR, HIPAA ve AICPA SOC 2 gibi güvenlik standartlarına uygundur

ClickUp Brain MAX: Masaüstü AI Süper Uygulamanız

Brain'in sanal asistanlığını masaüstünüze getirmek istiyorsanız, ClickUp Brain MAX'ı indirin!

ClickUp Brain Max ile çalışma alanınızı komut edin — metin veya sesinizi kullanarak görevler oluşturun, özetleyin ve yönetin

ses öncelikli verimlilik sağlar: Sizesağlar: Talk to Metin , sözlü fikirlerinizi yazmaya gerek kalmadan, düzgün mesajlara, görev açıklamalarına veya komutlara dönüştürür

Tek bir arayüzde birden fazla büyük dil modeli (LLM) destekler: Brain MAX, ClickUp çalışma alanınızdaki bağlamı korurken ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini ve diğerleri arasında geçiş yapmanızı sağlar

Çalışma Alanı ve harici uygulamalarla derin bir bağlantısı olduğu için Brain MAX sadece bir sohbet alanı değil, komutlarınızı yerine getiren akıllı bir asistan. Araçlarınızda arama yapın, bağlamı ortaya çıkarın, içerik oluşturun veya görevler oluşturun; hepsi ses veya metinle

İşinizde daha verimli olmanızı sağlayan ClickUp'ın diğer özelliklerine de göz atalım.

ClickUp Belge: İşbirliğine dayalı düzenleme

Brain anlık özetler, güncellemeler ve görev bilgileri sağlar, ClickUp Dokümanları ise takımınızın bilgilerinin tek bir yerde düzenli, erişilebilir ve düzenlemeyle kullanılabilir olmasını sağlar.

Toplantı notları hazırlıyor, SOP'lar dahil içerik oluşturuyor veya proje özetleri yazıyor olsanız da, ClickUp'taki Dokümanlar ön tanımlı olarak işbirliğine açıktır. Herhangi bir belgeden gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, yorum bırakabilir ve eylem öğeleri atayabilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Belge içinde ClickUp Brain'i kullanarak yeni içerik oluşturun veya mevcut içeriği düzenleme (edit) işlemini gerçekleştirin

ClickUp Brain, belgeler içinde de iş yapar. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Uzun belgeleri anında özetleyin

Blog gönderileri ve dijital pazarlama kampanyalarındaki diğer varlıklar için fikirler üretin

İçerik oluşturma ve e-posta yönetiminde düzenlemeler önerin veya netliği artırın

Anahtar eylem noktalarını çıkarın ve bunları görevlere dönüştürün

Farklı pazarlama materyalleri için dil çevirisi yapın

Böylece, içerik oluşturmak için ChatGPT'yi kullanıp ardından manuel olarak başka bir araca aktarmak yerine, ClickUp Belge içinde içerik oluşturabilir, düzenleme yapabilir, özetleyebilir ve işlem yapabilirsiniz.

Görev yürütme ve iş akışı izleme için ClickUp

Sanal asistan olarak ChatGPT eylem adımları önerebilirken, ClickUp görevi ile bunları yapılandırılmış, izlenebilir işe dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri, projeleri yönetilebilir adımlara ayırmanıza, sahipler atamanıza, son tarihler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

Brain, ClickUp görevi içinde işlediği için şunları yapabilirsiniz:

Belgeler, yorumlar veya sohbet özetlerinden doğrudan yeni görevler oluşturun

Görev adlarını, açıklamaları, son teslim tarihlerini ve atanmış kişileri otomatik olarak doldurun

Proje bağlamına göre alt görevler veya kontrol listesi öğeleri önerin

Engelleri ve gecikmiş görevleri ortaya çıkarın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

Basit yapılacaklar listelerinden, iç içe alt görevler, kontrol listeleri, öncelikler, bağımlılıklar ve daha fazlasını içeren karmaşık ş akışlarına kadar her şeyi oluşturun.

Kurumsal AI Arama: Merkezi bilgi merkezi

Her takımda "o belge" vardır. Güncel olmayan bilgileri içeren, dört klasörün derinliklerinde gömülü olan ve en çok ihtiyaç duyduğunuzda bulmanız imkansız olan belge.

ClickUp, SOP'larınızı, notlarınızı ve kılavuzlarınızı sadece depolamakla kalmayıp, bunları doğrudan işinize bağlayan bağlantılı bir bilgi merkezi ile bu karışıklığı giderir.

ClickUp'ın Kurumsal AI Arama özelliği, her şeyi (Belgeler, Görevler, yorumlar, hatta Özel Alanlar) arayıp tam olarak ihtiyacınız olanı anında bulmanızı sağlar.

ClickUp'ın AI Bilgi Yönetimi özellikleriyle takımınızın kolektif bilgisini aranabilir, yapılandırılmış ve ölçeklenebilir hale getirin

Bunu ClickUp Brain ile eşleştirdiğinizde, sadece arama yapmakla kalmaz, sorular sorar ve takımınızın gerçek bilgilerinden elde edilen AI destekli yanıtlar alırsınız.

"İade politikamız nedir?" diye sorun → Brain doğru belgeyi bulur ve özetler

Proje özetini girin → Brain onu düzenler ve eksik adımları önerir

Geçmişteki bir kampanyanın nasıl işlediğini görmek ister misiniz? → Arama yapın ve görevler + Dokümanlar arasında tam konu dizisini alın

Ayrıca bilmeniz gereken bir diğer şey, kurumsal AI Search'ü ne kadar çok kullanırsanız o kadar akıllı hale geldiğidir.

Oluşturun, Özel Özenle Tasarlayın ve Komut Verin: ClickUp İçinde Asistanınızı Oluşturun

ClickUp'ın Brain ve Autopilot Agents ile sunduğu AI yardımını kullanmanın, sanal asistanınızı sıfırdan oluşturmaktan çok daha kolay olduğunu kabul edeceksiniz.

Kod yazarı olmanıza gerek yok. Yapılacak tek şey ClickUp'a kaydolmak, ClickUp kullanıcısı olmak ve işte bu kadar. Proje yönetimi aracınızda işleyen sanal kişisel asistanınıza kavuşursunuz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her hafta bir günden fazla zaman kazanmaya başlayın!