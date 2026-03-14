10 Ücretsiz Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu (ve Nasıl Oluşturulur)

Takımınız her potansiyel müşteriye aynı şekilde iş görüyorsa, satış sürecinizde zaman kaybı yaşanıyor demektir. 🕰️

Çünkü günümüzde potansiyel müşteri puanlaması, doğru potansiyel müşterilerin öncelikle dikkat çekmesini ve takip işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamaya yöneliktir.

Bunu başarılı bir şekilde yapmak için, takımınızın çeşitli kaynaklar ve kampanyalar genelinde kullanabileceği tutarlı bir puanlama sistemine ihtiyacınız var.

Bu yazıda, 10 ücretsiz potansiyel müşteri puanlama şablonunu, her birinin en uygun olduğu alanları ve satış huniniz için doğru kurulumu nasıl seçeceğinizi paylaşacağız.

Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu Nedir?

Potansiyel müşteri puanlama şablonu, satış ve pazarlama takımlarının potansiyel müşterilere müşteri olma olasılıklarına göre sayısal değerler atamasına yardımcı olan yapılandırılmış bir çerçevedir. Bu şablon, demografik bilgiler, şirket detayları, etkileşim davranışı ve satın alma niyeti gibi potansiyel müşterileri değerlendirmek için kullanılan kriterleri düzenler.

Örneğin, bir potansiyel müşteri pazarlama e-postalarını açtığı, fiyatlandırma sayfalarını ziyaret ettiği, kaynakları indirdiği veya ideal müşteri profiline (ICP) uyduğu için puan alabilir. Puan ne kadar yüksekse, potansiyel müşteri satış ekibinin iletişimine o kadar uygundur.

Bu çerçeve, potansiyel müşterileri iki ana boyutta değerlendirir:

Açık veriler: Potansiyel müşterinin doğrudan sağladığı bilgiler; örneğin, iş başlığı, şirket boyutu ve sektör

Örtük veriler: E-posta açılışları, sayfa ziyaretleri ve içerik indirimleri gibi izlediğiniz davranışsal sinyaller

Şablonlarla Potansiyel Müşteri Puanlama Modeli Nasıl Oluşturulur?

Bir potansiyel müşteri puanlama şablonu buldunuz, ancak bu şablon tamamen boş.

Bir şablonu etkili hale getirmek için, onu satış verilerinize ve ICP'nize göre özel hale getirmeniz gerekir. Şimdi, sonuç veren bir potansiyel müşteri puanlama modelinin nasıl oluşturulacağına bir göz atalım. 🛠️

1. ICP'nizi tanımlayın

Potansiyel müşteri puanlama modelinizin kalitesi, en iyi müşterilerinizi ne kadar iyi anladığınıza bağlıdır. En başarılı şekilde sonuçlandırılan kapalı anlaşmalarınızın firmografik ve demografik özelliklerini listeleyerek başlayın.

Mevcut müşteri verilerinizi inceleyerek şirket boyutu, sektör, iş başlıkları ve coğrafi konumdaki kalıpları belirleyin.

📝 Örnek: Bir proje yönetimi SaaS şirketi, ICP'sini 50–500 çalışanı olan B2B SaaS şirketlerindeki pazarlama müdürleri veya operasyon liderleri olarak tanımlayabilir. Bu özelliklere uyan bir potansiyel müşteri, potansiyel müşteri puanlama modelinde daha yüksek bir uygunluk puanı alır.

2. Anahtar davranış sinyallerini belirleyin

Tüm eylemler aynı değildir.

Bir potansiyel müşterinin dönüşüm sürecine yol açan belirli davranışları belirleyin. Demo talebi veya fiyatlandırma sayfalarını ziyaret etme gibi yüksek niyet sinyalleri, tek bir e-postayı açma veya kısa süreli web sitesi ziyareti gibi düşük niyet sinyallerinden daha fazla ağırlıklandırılmalıdır.

📝 Örnek: ICP'nizden bir potansiyel müşterinin web sitenizi ziyaret edip bir ürün kılavuzunu indirdiğini varsayalım (+5 puan). Birkaç gün sonra, ürününüzle ilgili bir web seminerine katılır (+10 puan) ve ardından fiyatlandırma sayfasını ziyaret eder (+15 puan). Bu eylemler ilginin arttığını gösterir, bu nedenle nitelikli bir potansiyel müşteri olmaya yaklaştıkça potansiyel müşteri puanı da artar.

3. Puan değerleri atayın

Anahtar kriterlerinizi belirledikten sonra, puanları atama zamanı gelmiştir. Her bir kriteri, başarıyla sonuçlanan bir dönüşümle olan korelasyonuna göre ağırlıklandırın.

Örneğin, hedef sektörünüzde "Direktör" başlığına sahip bir potansiyel müşteri 20 puan değerindeyken, bir blog yazısına yapılan ziyaret sadece iki puan değerinde olabilir. Ayrıca, rakibinizin e-posta alan adından gelen potansiyel müşteriler veya hizmet vermediğiniz bir sektördeki potansiyel müşteriler gibi eleme faktörleri için negatif puanlama uygulamanız gerekir.

💡 Profesyonel İpucu: Bilgilendirme amaçlı eylemler yerine niyet odaklı eylemlere kat kat daha fazla puan verin. Davranışsal fark çok büyük olduğu için bir demo talebi (50 puan), bir blog ziyareti (2 puan) ile karşılaştırıldığında çok daha fazla ağırlık taşımalıdır.

4. Eşik puanları belirleyin

Puan sisteminizi oluşturduktan sonra, puanların gerçekte ne anlama geldiğini tanımlamanız gerekir. Bir potansiyel müşterinin ne zaman pazarlama açısından nitelikli potansiyel müşteri (MQL) veya satış açısından nitelikli potansiyel müşteri (SQL) haline geldiğini belirleyen net eşik puanları belirleyin.

Potansiyel müşterilerinizi daha da segmentlere ayırmak için kademeler oluşturabilirsiniz; örneğin, "sıcak" potansiyel müşteriler (80+ puan), "ılık" potansiyel müşteriler (50-79 puan) ve "soğuk" potansiyel müşteriler (50 puanın altında). ClickUp'ta, Özel Durumlar özelliğini kullanarak bu kademeleri satış huninizde görsel olarak gösterebilirsiniz.

ClickUp'ta görevleri izlemek ve netlik sağlamak için Özel Durumlar oluşturun

5. Test edin ve yineleyin

Potansiyel müşteri puanlamasıyla ilgili en önemli en iyi uygulamalardan biri, modelinizi düzenli olarak doğrulamak ve iyileştirmektir. 30 ila 60 gün sonra, puanladığınız potansiyel müşterileri gerçek dönüşüm verileriyle karşılaştırın. Yüksek puan alan potansiyel müşterilerin beklenen oranda dönüşüm sağlamadığını fark ederseniz, kriterlerinizi ve puan değerlerinizi ayarlama zamanı gelmiştir.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak farklı puan kademelerinin dönüşüm oranlarını izleyin ve modelinizin başarıyı doğru bir şekilde öngörmeye devam etmesini sağlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile puan kademelerine göre dönüşüm oranlarını takip edin

Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu kılavuzda ele alınan potansiyel müşteri puanlama şablonlarına ve her birinin en uygun olduğu alanlara dair kısa bir genel bakış:

En İyi 10 Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu

Potansiyel müşteri puanlama şablonunun ne olduğunu ve bir modelin nasıl oluşturulacağını biliyorsunuz, ancak başlangıç için doğru şablonu nereden bulabilirsiniz? Seçenekler çok fazla olabilir ve saatlerce şablon aramakla vakit kaybedebilirsiniz, ancak sonunda bulduğunuz şablonun kullanışsız bir elektronik tablo ya da pahalı bir yazılımın arkasında kilitli olduğunu fark edebilirsiniz.

Bu arama, iş yükünü artırarak potansiyel müşterilere öncelik verme işinden sizi uzaklaştırır.

Arayışınızı sonlandırıp oluşturmaya başlayabilmeniz için en iyi potansiyel müşteri puanlama şablonlarının bir listesini derledik. Bu derleme, ClickUp'taki tam entegre CRM sistemlerinden basit elektronik tablolara ve özel çalışma sayfalarına kadar her şeyi içerir; böylece takımınızın ş Akışına mükemmel şekilde uyan bir şablon bulabilirsiniz.

Hadi bir göz atalım:

1. ClickUp'ın Satış CRM Şablonu

ClickUp'ın Satış CRM Şablonu ile potansiyel müşteri izleme, satış hunisi ve kişi yönetimi yapın

Puanlama için bir elektronik tablo, kişiler için ayrı bir CRM ve görevler için bir proje yönetimi aracı arasında gidip gelmek, bilgi siloları oluşturur ve takımınızın işlerini yavaşlatır. Bu sürekli bağlam değişimi, ayrıntıların ve önemli potansiyel müşterilerin her zaman kaybolmasına neden olur.

ClickUp'ın Satış CRM Şablonu ile tüm satış sürecinizi tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirin. Bu, potansiyel müşteri puanlama, izleme, satış hunisi yönetimi ve iletişim yönetimini bir araya getiren, tam özellikli bir CRM sistemidir ve birbirinden bağımsız birçok araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Özel Alanlarını kullanarak potansiyel müşteri kaynağı, etkileşim düzeyi, şirket boyutu ve uygunluk puanı dahil olmak üzere tüm puanlama özelliklerinizi, iletişim bilgileri ve anlaşma bilgileriyle birlikte kaydedin ve izleyin.

Listeler, Tablolar, Kanban panoları ve daha fazlası gibi esnek ClickUp Görünümlerini kullanarak potansiyel müşterilerinizi puan, durum veya öncelik sırasına göre düzenleyin.

ClickUp formları aracılığıyla yeni potansiyel müşterileri yakalayın ve daha temiz, daha tutarlı verilerle CRM'ye yönlendirin

✅ İdeal kullanım alanı: Basit puanlama girdileriyle potansiyel müşteri boru hattı oluşturan satış takımları ve gelir operasyonları yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Gelen potansiyel müşterileri otomatik olarak sınıflandırmak ve yönlendirmek için ClickUp Super Agents'ı kullanın. Yeni CRM girdilerini izlemek, kaynak veya etkileşim etkinliği gibi potansiyel müşteri özelliklerini incelemek ve alanları güncellemek veya doğru satış temsilcisine takip görevleri atamak üzere bir temsilci atayabilirsiniz. Ve hepsi bu kadar değil. E-posta Listesi Segmentleyicisi , etkileşim geçmişini ve özellikleri analiz edebilir ve hedefli kampanyalar için listeyi segmentlere ayırabilir

Drip Campaign Builder, potansiyel müşterilerinizi beslemek ve satış hunisinde daha ileriye taşımak için çok adımlı e-posta dizileri tasarlayabilir. ClickUp AI Agents Kütüphanesi'nin tamamını inceleyerek, AI takım arkadaşınıza başka hangi işleri devredebilirsiniz.

2. ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu

ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu ile anlaşma aşamalarını görselleştirin ve darboğazları hızla tespit edin

Satış sürecinize ilişkin net bir görünümünüz olmadan, potansiyel müşterilerin hangi aşamada takıldığını bilmeniz imkansızdır. Potansiyel müşteriler bir aşamada birikirken, başka bir aşama boş kalabilir. Görsel bir temsil olmadan ise, darboğazların nerede olduğunu sadece tahmin etmekle yetinirsiniz.

ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu ile ihtiyacınız olan görsel netliği elde edin. Bu şablon, potansiyel müşterilerin ilerlemesini bir bakışta görmek ve anlaşmaların nerede tıkanmış olduğunu hızlıca belirlemek isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Pano Görünümü 'nde potansiyel müşterileri bir aşamadan diğerine sürükleyip bırakarak, satış hunisi yönetimini sezgisel ve verimli hale getirin

"Yeni Potansiyel Müşteri", "MQL", "SQL" ve "Fırsat" gibi özel durumlar oluşturarak her bir nitelik kategorisinde kaç potansiyel müşteri olduğunu görün

ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak, nitelik kontrol listesi tamamlanana kadar keşif görüşmesi görevinin kapatılmasını engellemek gibi kritik nitelik belirleme adımlarının sırayla tamamlandığından emin olun.

✅ İdeal kullanım alanı: Potansiyel müşteri değerlendirme aşamalarını denetleyen SDR yöneticileri.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin %16'sı portföylerinin bir parçası olarak küçük bir iş yürütmek istiyor, ancak şu anda yapılacaklar arasında sadece %7'si bulunuyor. Her şeyi tek başına yapabilecek olması, insanların genellikle çekinmesinin birçok nedeninden biridir. Tek başına çalışan bir kurucuysanız, ClickUp Brain MAX iş ortağınız olarak görev yapar. AI ajanlarınız rutin işleri hallederken, satış potansiyel müşterilerini önceliklendirmesini, tanıtım e-postaları hazırlamasını veya envanteri izlemesini isteyin. Hizmetlerinizi pazarlamaktan siparişlerin yerine getirilmesine kadar her görev, yapay zeka destekli akışlar aracılığıyla yönetilebilir; böylece işinizi sadece yürütmekle kalmayıp, büyümesine odaklanabilirsiniz.

3. Hızlı Başlangıç: ClickUp'ın Satış ve CRM Şablonu

ClickUp'ın Hızlı Başlangıç: Satış ve CRM Şablonu ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlayın

Bir CRM ve potansiyel müşteri puanlama sistemini sıfırdan oluşturmak, özellikle küçük takımlar veya bu konuda yeni olanlar için zorlu bir iş olabilir. Özel alanlar, satış süreçleri ve otomasyonlar arasındaki karmaşıklık gecikmelere neden olabilir ve takımınızı çok uzun süre verimsiz manuel yöntemlere güvenmeye zorlayabilir.

ClickUp'ın Hızlı Başlangıç: Satış ve CRM Şablonu ile takımınızın dakikalar içinde potansiyel müşterileri yönetmesini ve puanlamasını sağlayın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Temel potansiyel müşteri verileri ve puanlaması için önceden yapılandırılmış alanlar sayesinde, potansiyel müşterileri hemen girmeye ve önceliklendirmeye başlayabilirsiniz

Kapsamlı özelleştirme sürecinin getirdiği analiz felçinden kaçının. Bu şablon, kullanıma hazır, basit ve etkili bir yapı sunar.

Takımınız ve süreçleriniz olgunlaştıkça daha karmaşık puanlama kriterleri, otomasyonlar ve entegrasyonlar

✅ İdeal kullanım alanı: Potansiyel müşteri puanlamasını ilk kez ayarlayan küçük satış takımları.

🧠 İlginç Bilgiler: En yaygın kullanılan satış çerçevelerinden biri olan SPIN Satış, 35.000 satış görüşmesinin araştırılmasına dayanılarak geliştirildi. Bu yöntem, kelimenin tam anlamıyla “satış yapın, ancak bunu kanıta dayalı hale getirin” anlamına geliyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonları, durum güncellemeleri, liste arası aktarımlar ve takip hatırlatıcıları gibi manuel adımları ortadan kaldırarak CRM yönetimini ve potansiyel müşteri izlemesini hızlandırabilir. Birinin "X olduğunda Y yap" diye hatırlaması yerine, Otomasyonlar bu kuralları tutarlı bir şekilde uygular. ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak görev atamalarını, bildirimleri ve ş akışlarını otomatikleştirin Bunları şu amaçlarla kullanın: Görev durumlarını otomatik olarak güncelleyerek potansiyel müşterileri satış sürecinde otomatik olarak ilerletin

Takip işlemlerini standartlaştırın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

İlgili paydaşları, acil eylem gerektiren potansiyel müşteriler veya diğer konular hakkında bilgilendirin

4. ClickUp'ın Satış KPI Şablonu

ClickUp'ın Satış KPI Şablonu ile satış KPI'larını izleyerek potansiyel müşteri puanlama modelinizi doğrulayın.

Bir potansiyel müşteri puanlama modeli uyguladınız, ancak bunun işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarsınız?

ClickUp'ın Satış KPI Şablonu, teklif etkinliği, gelir sinyalleri ve ek satış performansı dahil olmak üzere, potansiyel müşteri puanlama modelini değerlendirmek için kullanacağınız satış KPI'larını izlemenize yardımcı olur. Her KPI, ilerlemeyi izlemek için özel durumlara sahip bir ClickUp görevi olarak ayarlanır.

Bu şablonlar, potansiyel müşteri puanlamasının etkinliğini ölçmek ve bunu satış performansıyla doğrudan ilişkilendirmek isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Gösterge Paneli bileşenlerini kullanarak potansiyel müşteriden satış fırsatına dönüşüm oranları, satış döngüsü süresi ve anlaşma kazanma oranları gibi en önemli satış metriklerinize genel bir görünüm elde edin.

Farklı puan kademelerindeki potansiyel müşterilerin dönüşüm oranlarını izleyin. Eğer sıcak potansiyel müşterilerinizin dönüşüm oranı soğuk potansiyel müşterilerininkinden yüksek değilse, modelinizi ayarlamanın zamanı geldiğini anlarsınız.

Özel Alanları kullanarak farklı puan seviyelerindeki potansiyel müşterilerle ilişkili anlaşma boyutunu izleyin ve hangi kriterlerin en yüksek değerde olan müşterileri öngördüğünü anlamanıza yardımcı olun

✅ İdeal kullanım alanı: Satış operasyonları yöneticileri, satış hunisi ve gelir performansıyla bağlantılı haftalık KPI değerlendirmeleri gerçekleştirirken.

5. ClickUp'tan Satış Stratejisi Kılavuzu Şablonu

ClickUp'ın Satış Strateji Kılavuzu Şablonunu kullanarak, birbiriyle bağlantılı strateji ve görevleri içeren bir satış kılavuzu oluşturun.

ClickUp'ın Satış Stratejisi Şablonu, takımınız için bir satış stratejisi oluşturmaya yönelik, belge odaklı bir kılavuzdur.

Ayrıca, bu şablonlar ClickUp Belgesinde oluşturulduğu için strateji ve uygulamayı aynı Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı tutabilirsiniz. Stratejiniz geliştikçe, segmentler veya bölgeler için alt sayfalar ekleyin ve belge içinde ilgili ClickUp Görevlerini birbirine bağlayın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Neyin iş yaptığını öğrendikçe, sürüm geçmişi ve ortak düzenleme özellikleriyle belgeyi güncelleyin

Inbound ve outbound için özel sayfalar, temel unsurlar, 7 adımlı oluşturma süreci ve en iyi uygulamalarla stratejinizi yazın

ClickUp Atanmış Yorumlar özelliğini kullanarak satış, pazarlama ve ürün ekiplerinden gelen geri bildirimleri, ilgili bölümün tam içinde toplayın

✅ İdeal kullanım alanı: Tekrarlanabilir bir satış süreci oluşturup bunu büyüyen bir takımda yaygınlaştıran satış müdürleri ve RevOps liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Sayfa fikirlerle dolu ama henüz hiçbir şey yapılandırılmış gibi görünmüyorsa, strateji yazımını hızlandırmak için ClickUp Brain'i kullanın. Bu araç, aynı ClickUp Çalışma Alanı'nda notlarınızı özetlemenize, bölümleri netleştirmenize ve belgenizdeki kararları sonraki adımlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. İşte bu, tam bir uyum! ClickUp Brain ile strateji notlarını özetleyin ve kararları sonraki adımlara dönüştürün

6. ClickUp'ın Dengeli Puan Kartı Şablonu

ClickUp'ın Dengeli Puan Kartı Şablonu ile Beyaz Tahtada çok boyutlu potansiyel müşteri puanlamasını görselleştirin

Basit, tek boyutlu bir puan sistemi bazen çok katı olabilir. Bu sistem, demografik özellikleri mükemmel uyumlu ancak etkileşimi düşük olan bir potansiyel müşterinin nüanslarını yansıtmayabilir veya tam tersi bir durum söz konusu olabilir.

ClickUp'ın Dengeli Puan Kartı Şablonu ile birden fazla puanlama boyutunu görselleştirin. Bu şablon, puanlama mantığınızı tek bir ClickUp Beyaz Tahtası üzerinde gösterir; merkezde Vizyon ve Strateji yer alırken, etrafında dört puan kartı bloku bulunur: Müşteri, Finans, İç Süreç ve Öğrenme ve Büyüme.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Şablonun dört çeyreğini, Demografik Uyum, Etkileşim Düzeyi, Satın Alma Niyeti ve Bütçe Yetkisi gibi farklı puanlama boyutlarını temsil edecek şekilde uyarlayın.

Puanınızı doğrulayan metrikleri tanımlayın: MQL→SQL dönüşümü, eleme oranı, oluşturulan satış hunisi, kazanma oranı ve potansiyel müşteriye ulaşma hızı

Puan kartınızı ClickUp gösterge panellerine bağlayarak, potansiyel müşterilerinizin farklı kadrana nasıl dağıtıldıklarını bir görünümde görebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanı: Potansiyel müşteri puanlama modellerinin satış fırsatlarının kalitesini artırıp artırmadığını görsel bir şekilde kanıtlamak isteyen talep oluşturma takımları.

👀 Biliyor muydunuz? Ünlü 4P (Ürün, Fiyat, Yer, Promosyon) kavramı, 1960 yılında pazarlama profesörü E. Jerome McCarthy tarafından ortaya atılmıştır.

7. HubSpot Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu

HubSpot aracılığıyla

HubSpot ekosistemine zaten entegre olmuş takımlar için, harici bir araçta puanlama modeli oluşturmak tutarsız bir deneyim yaratabilir.

İşte bu noktada HubSpot'un Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonuna ihtiyacınız olacak. Bu şablon, puanlama modelinizi HubSpot CRM'de doğrudan uygulamaya koymadan önce planlamanız için yapılandırılmış, çevrimdışı bir araç sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İndirilebilir çalışma sayfaları, puanlama kriterlerinizi belirleme ve ağırlık atama sürecinde size adım adım rehberlik eder.

Ekteki hesap makinesini kullanarak farklı puanlama senaryolarını test edin ve çeşitli özellik ve davranış kombinasyonlarının bir potansiyel müşterinin nihai puanını nasıl etkilediğini görün.

Çalışma sayfalarında kullanılan mantık ve terminoloji, HubSpot'un yerel potansiyel müşteri puanlama özellikleriyle senkronize olmuştur.

✅ İdeal kullanım alanı: Potansiyel müşteri puanlama kuralları oluşturan veya revize eden HubSpot yöneticileri.

8. Demand Metric'in Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu

Demand Metric aracılığıyla

Bazen, potansiyel müşteri puanlama sürecinizi başlatmak için basit, platformdan bağımsız bir araca ihtiyacınız olabilir.

Demand Metric'in Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu ile platformdan bağımsız ihtiyaçlar için mükemmel olan klasik bir elektronik tablo tabanlı çözüme sahip olun. Bu şablon, tanıdık Excel veya Google E-Tablolar biçiminde kullanıma hazır bir çerçeve sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Demografik, firmografik ve davranışsal kriterler için önceden tanımlanmış puanlama kategorileri sayesinde, sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz

Her bir kriter için puan değerlerini ve ağırlıklarını, işinizin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlayın

Basit bir elektronik tablo olduğu için verileri dışa aktarabilir ve hemen hemen her CRM veya pazarlama otomasyon platformunda kullanabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanı: CRM sisteminden bağımsız bir potansiyel müşteri puanlama tablosuna ihtiyaç duyan pazarlama operasyonları yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Öğrenci e-posta alan adları veya abonelikten çıkma eylemleri gibi açık eleme kriterleri için agresif bir şekilde negatif puan verin. Küçük kesintiler yapmak yerine hemen 50-100 puan düşürün; bu potansiyel müşterilerin satış sürecinizden hızlıca çıkmasını istersiniz, orta öncelikli kişiler olarak kalmasını değil.

9. Belkins tarafından hazırlanan Otomasyon ile Potansiyel Müşteri Puanlama Tablosu

Belkins aracılığıyla

Temel elektronik tablolar esnek olmakla birlikte, tamamen manuel olarak kullanılır. Puanları sürekli olarak elle güncellemek zaman alıcıdır ve hataya açıktır; bu da puanlama sistemine sahip olmanın asıl amacını boşa çıkarır.

Belkins'in Otomatik Potansiyel Müşteri Puanlama Tablosu Şablonu'nu kullanarak, otomasyonla bir elektronik tablonun basitliğini yaşayın. Bu, puan hesaplamalarını sizin için yapan yerleşik formüllere sahip bir Google E-Tablolar şablonudur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önceden oluşturulmuş formüller, verileri girdiğinizde potansiyel müşterinin puanını otomatik olarak hesaplar

Kendi puanlama modelinize uyacak şekilde kriter sütunlarını ekleyin, kaldırın veya değiştirin

Google E-Tablolar formatında olduğu için, Google hesabı olan herkes tarafından kolayca erişilebilir ve takımınızla paylaşılabilir ve üzerinde birlikte çalışılabilir.

✅ İdeal kullanım alanı: Tekrarlanabilir bir satış süreci oluşturup bunu büyüyen bir takımda yaygınlaştıran satış müdürleri ve RevOps liderleri.

10. Template.net'ten Satış Potansiyel Müşteri Değerlendirme Matrisi şablonu

Sayısal puanlar, özellikle hızlı tempolu satış toplantılarında, potansiyel müşteri önceliğini iletmenin her zaman en sezgisel yolu olmayabilir. 78 puanlı bir potansiyel müşteri, SQL eşiğiniz bu olsa bile, 81 puanlı bir potansiyel müşteriden çok da farklı görünmeyebilir.

Template.net'in Satış Potansiyel Müşteri Değerlendirme Matrisi Şablonu ile puan tabanlı değerlendirmeye basit ve görsel bir alternatif edinin. Bu şablon, potansiyel müşteri değerlendirmesinde dörtlü matris yaklaşımını tercih eden takımlar için idealdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Potansiyel müşterileri uygunluklarına (ör. ICP'nize ne kadar uyduklarına) ve ilgi düzeylerine (ör. etkileşimlerine) göre sınıflandırmak için iki eksenli matris

Potansiyel müşterileri net öncelik kademelerine ayırın: yüksek uygunluk/yüksek ilgi (en yüksek öncelik), yüksek uygunluk/düşük ilgi (geliştirme), düşük uygunluk/yüksek ilgi (izleme) ve düşük uygunluk/düşük ilgi (eleme)

Standup toplantıları veya satış hunisi incelemeleri sırasında, dahil edilen grafik alanını kullanarak en yüksek öncelikli potansiyel müşterilerinizi öne çıkarın.

✅ İdeal kullanım alanı: Haftalık satış boru hattı incelemeleri yapan ve görsel, elektronik tablo tarzı bir matris isteyen satış yöneticileri.

ClickUp ile potansiyel müşterileri daha hızlı puanlamaya başlayın

Elbette, bir potansiyel müşteri puanlama şablonu seçerken puanlama kriterleri ve ağırlıklandırma önemlidir. Ancak bu puanın nasıl gerçek bir takip sürecine dönüştüğü, satış kanalınızı etkileyen asıl faktördür.

ClickUp ile potansiyel müşteri puanları, uygulama süreciyle doğrudan bağlantılı kalır. Bir potansiyel müşteri doğru eşiğe ulaştığında, onu doğru kişiye yönlendirebilir, bir sonraki adımı tetikleyebilir ve tüm temas noktalarını aynı kayda bağlayabilirsiniz; bunların hepsini çalışma alanınızın içinde yapabilirsiniz.

Puanlamayı bir yerde, takip işlemlerini başka bir yerde yönetmek yerine, ilk kayıt aşamasından bir sonraki eyleme ve satış sürecindeki ilerlemeye kadar her şey birbiriyle bağlantı içinde kalır.

Statik potansiyel müşteri puanlamasının ötesine geçin ve takımınızın gerçekten takip edebileceği bir sistem kurmaya başlayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Şablon, önceden tanımlanmış alanlar ve kategoriler içeren boş bir taslaktır. Model ise, işinizi yansıtan özel kriterleriniz, puan değerleriniz ve eşik değerlerinizle özelleştirilmiş, tamamen oluşturulmuş bir sistemdir.

En iyi yaklaşım, geçmişte tamamlanan ve kazanılan anlaşmalardan elde edilen verileri analiz ederek ortak demografik ve firmografik özellikleri belirlemektir. Ardından, bu başarı özelliklerini şablonunuzdaki kriterlerle eşleştirin ve başarılı bir satışla en güçlü korelasyon gösterenlere daha yüksek değerler atayın.

Hesap tabloları, küçük takımlar veya ilk potansiyel müşteri puanlama denemelerini yürütmek için idealdir. Ancak, potansiyel müşteri hacminiz ve takım boyutunuz arttıkça, gerçek zamanlı puan güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirmek ve manuel veri girişi yükü altında boğulmadan sürecinizi ölçeklendirmek için CRM tabanlı bir sistem vazgeçilmez hale gelir.

Puanlama modelinizi en az üç ayda bir gözden geçirmelisiniz. Daha da önemlisi, yüksek puanlı potansiyel müşterilerinizin dönüşüm kalitesinde bir düşüş fark ettiğinizde veya şirketinizin pazara giriş stratejisi değiştiğinde bir gözden geçirme planlayın.