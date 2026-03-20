10 Ücretsiz İnsan Katılımlı Ş Akışı Şablonu

McKinsey'in araştırmasına göre, AI kullanan kuruluşlardan ankete katılanların %51'i, şirketlerinin AI'dan kaynaklanan en az bir olumsuz sonuçla karşılaştığını belirtirken, yaklaşık üçte biri AI'nın yanlışlıklarından kaynaklanan sonuçlar yaşadığını bildirmiştir. Bu durum, devretme noktasını çok daha önemli hale getirmektedir.

Çünkü zor olan kısım nadiren ş akışını oluşturmaktır. Asıl zor olan, insan yargısının nerede adım atması gerektiğine, devrin hangi bağlamda gerçekleşmesi gerektiğine ve süreci gecikmeye yol açmadan nasıl devam ettireceğine karar vermektir.

Bu yazıda, 10 ücretsiz insan-döngü ş Akışı şablonunu, her birinin neyi yapılandırmanıza yardımcı olduğunu ve takımınız için doğru kurulumu nasıl seçeceğinizi inceleyeceğiz.

En İyi İnsan Katılımlı Akışı Şablonlarına Genel Bakış

İnsan Katılımlı Ş Akışı Nedir?

İnsan katılımlı iş akışı, otomasyon veya yapay zekanın işin bir kısmını üstlendiği, ancak önemli anlarda bir insanın devreye girerek olan biteni incelediği, onayladığı, düzelttiği veya sonraki adımlara yön verdiği bir süreçtir. Başka bir deyişle, sistem tamamen otomatik pilotta çalışmaz; doğruluk, güvenlik, kalite veya hesap verebilirliğin önemli olduğu durumlarda insan yargısına başvurmak üzere duraklar.

Uygulamada bu genellikle şöyle görünür:

Ş Akışı bu karara göre devam eder

Sistem bir çıktı veya önerilen eylem üretir

Bir kişi bunu kontrol eder, düzenler veya onaylar/reddedebilir

📌 Yaygın HITL senaryoları şunlardır: Müşteri sorunlarının üst düzeye taşınması: Bir bot birinci seviye destek sorularını ele alırken, karmaşık veya hassas sorunlarda bir insan temsilci devreye girer

İçerik incelemesi: AI metin taslağını hazırlar ve yayınlanmadan önce bir insan tarafından onaylanır

Kalite güvencesi: Otomasyon, olası kusurları işaretler ve bir insan bu işaretlemeyi onaylar veya geçersiz kılar

Gider onayları: Sistem, belirli bir eşik değerin üzerindeki talepleri otomatik olarak inceleme için bir yöneticiye yönlendirir

Takımınız için 10 İnsan Katılımlı Ş Akışı Şablonu

Bu insan katılımlı şablonlar, kalite kontrol ve tasarım incelemelerinden süreç denetimlerine ve içerik takvimlerine kadar çeşitli kullanım senaryolarını kapsar. Her biri ücretsiz ve özelleştirilebilir olup, iş akışınızın ihtiyaç duyduğu noktalara insan denetim noktalarını eklemenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Hepsi ClickUp içinde yer aldığı için, bunları güçlü otomasyonlara ve AI'ya bağlayarak daha akıllı ve hızlı bir iş akışı düzenlemesi sağlayabilirsiniz.

Bir göz atalım:

1. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile AI çıktılarını inceleyin ve onay veya yeniden işleme kararlarını yönlendirin.

AI, otomasyon veya herhangi bir ilk aşama sistemi ilk işlemeyi gerçekleştirdiğinde, ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu, insan denetçilere çıktıyı incelemek için bir alan sağlar. Ayrıca, sorunu sınıflandırabilir, notlar kaydedebilir ve sorunun kabul edilip edilmeyeceğine, başka bir onaya ihtiyaç duyup duymayacağına veya daha fazla işlem için işaretlenip işaretlenmeyeceğine karar verebilirler.

Bu, bir projede çok sayıda inceleme noktası olduğunda ve her birinin kendi kararını gerektirdiğinde kullanışlıdır. Ana proje altında kontrol listesi öğelerini izlemeyi gerçekleştirebilir, hem öğe hem de proje düzeyinde ilerlemeyi izleyebilir ve nihai kararı incelenen soruna ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önem derecesine göre inceleme: Sorunları Kritik, Önemli veya Önemsiz olarak işaretleyerek, acil insan müdahalesi gerektirenleri bekleyebileceklerden ayırın

Net onay akışı: Onay Bekliyor, Onaylandı ve Yeni Onay gibi Onay Bekliyor, Onaylandı ve Yeni Onay gibi ClickUp Özel Durumlarını kullanarak, inceleme aşamalarını denetimden onaylanmasına kadar görünür tutun

Yerleşik inceleme kaydı: İlerleme durumunu, onay tarihlerini, notları ve sonuçları aynı kontrol listesinde kaydedin; böylece takip ve hesap verebilirlik çok daha kolay hale gelir

✅ İdeal kullanım alanları: Nihai onay veya yayın öncesinde AI tarafından işaretlenen çıktıları inceleyen kalite güvence (QA) liderleri ve operasyon takımları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: DeepMind, 57 Atari 2600 oyununun tamamında insan performansını geride bırakan bir AI ajanı geliştirdi. Evet, 57 oyunun hepsinde. Bu ajanın adı Agent57 idi; bu isim bir bakıma hem çok teknik hem de tam bir arcade ruhunu yansıtıyor.

2. ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu

ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu ile tasarım varlıklarını tek bir yerden geri bildirim, revizyon ve onay süreçlerinden geçirin.

Yaratıcı takımlar genellikle e-postalarda veya Slack konu dizilerinde kaybolan geri bildirimlerle uğraşır ve bu da kafa karıştırıcı revizyon döngülerine ve onayların gecikmesine yol açar. ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu, tasarım varlıklarını yapılandırılmış geri bildirim ve onay aşamalarından geçirerek ilk inceleme, revizyon talepleri ve son onayı tek bir yerde toplar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Düzenli inceleme: İnceleme özetini, durumu, hedefi, taslak bağlantısını ve görev bağlamını tek İnceleme özetini, durumu, hedefi, taslak bağlantısını ve görev bağlamını tek bir ClickUp belgeinde tutun; böylece herkes aynı referans noktasından çalışsın

Geri bildirim sahipliğini netleştirin: ClickUp Assigned Comments ile belirli yorumları doğru tasarımcıya, inceleyiciye veya onaylayıcıya atayın

Görünür karar aşamaları: İşleri "Yapılacaklar", "Devam Ediyor", "İncelenecek", "Düzeltme Gerekiyor" ve "Hazır" aşamalarından geçirin; her adımda insan incelemesi durumunu kolayca görebilirsiniz

✅ İdeal kullanım alanı: Yaratıcı liderler ve tasarım operasyon takımları, son onaydan önce AI destekli taslakları incelerken.

🚀 ClickUp Avantajı: Aklınıza bir fikir mi geldi? Talk-to-Text özelliğini kullanarak doğal bir şekilde konuşun ve kaba sesli notlarınızı, ClickUp'ın AI'sının harekete geçmesi için hazır, düzgün metinlere dönüştürün! ClickUp Brain MAX Konuşma-Metin Dönüştürme Bu, yazmak sizi yavaşlatacağı zamanlarda fikirleri yakalamak, güncellemeleri taslak haline getirmek ve işlerin ilerlemesini sağlamak için hızlı bir yoldur.

3. ClickUp Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Şablonu ile lansmandan önce gereksinimleri ve kullanıcı deneyimini doğrulayın.

Otomatik testler, kod gerilemelerini tespit etmek için harikadır, ancak yeni bir özelliğin kullanıcıya doğru gelip gelmediğini size söyleyemez. ClickUp Kullanıcı Kabul Testi Kontrol Listesi Şablonu, yazılımınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamanıza ve yayına girmeden önce iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığını kontrol etmenize yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İnsan odaklı doğrulama: Test uzmanlarına, otomasyonun genellikle gözden kaçırdığı kullanılabilirliği, sınır durumlarını ve gerçek dünya davranışlarını doğrulayabilecekleri yapılandırılmış bir ortam sağlayın

Net test kayıtları: Test senaryolarını, beklenen sonuçları, gerçek sonuçları, test uzmanlarının görevlerini ve durum bilgilerini takımınızın hızlıca inceleyebileceği tek bir ş akışında takip edin

Daha hızlı hata eskalasyonu: ClickUp otomasyonu ile başarısız testleri mühendislik triyajına yönlendirin; bu sayede devir teslim süreci sorunsuz gerçekleşir ve fazladan manuel adımlar ortadan kalkar

✅ Şunlar için idealdir: Bir özelliğin yayınlanmasından önce son insan onay kontrollerini gerçekleştiren ürün takımları.

👀 Biliyor muydunuz? PwC tarafından ankete katılan yöneticilerin %88'i, ajan yapay zeka nedeniyle yapay zeka ile ilgili bütçeleri artırmayı planladıklarını söyledi.

4. ClickUp Süreç ve Prosedür Şablonu

ClickUp Süreç ve Prosedür Şablonunu kullanarak yerleşik inceleme ve onay özellikleriyle SOP'leri kaydedin

SOP'leri güncel ve erişilebilir tutmak sürekli bir zorluktur. Ancak yine de, güncel olmayan belgeler uyumluluk sorunlarına veya tutarsız işlere yol açabilir!

ClickUp Süreç ve Prosedür Şablonu, yerleşik inceleme ve onay adımlarıyla standart çalışma prosedürlerini kaydetmenize yardımcı olur. Temel olarak, ilk taslak AI tarafından oluşturulur ve ardından farklı departmanlarda birden fazla onay adımından geçerek bir insana yönlendirilir. Bu, belgelerinizin her zaman güncel ve doğru olmasını sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Belgeleme aşamalarını netleştirin: Her bir süreci Araştırma, Belgeleme, Onay Bekliyor, Düzeltme Bekliyor ve Yayınlandı aşamalarından geçirin; inceleme durumu bir bakışta görülebilir.

Yerleşik onay yapısı: Ş Akışının içinde doğrudan paydaşları ve onaylayıcıları atayın, böylece insan denetimini belgelenen sürecin tam olarak bir parçası haline getirin ve ek dosya olarak ekleyin

Departman bazlı organizasyon: Prosedürleri İK, Destek ve Tedarik Zinciri gibi takımlar bazında gruplandırın; böylece büyük ölçekli dokümantasyon çabalarını daha kolay yönetebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanı: İşlem yöneticileri ve süreç sahipleri, inceleme gerektiren ş akışlarını takımlar arasında yayınlamadan önce belgelemek için.

🎥 AI Agent ile kendi insan katılımlı ş akışlarınızı oluşturmak mı istiyorsunuz? Nasıl yapılacağını öğrenmek için bu videoyu izleyin.

5. ClickUp Süreç Akış Grafiği Şablonu

ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu ile iş akışlarını, karar noktalarını ve insan kontrol noktalarını haritalandırın

Yeni bir otomatik ş Akışı tasarlarken, işlerin nerede ters gidebileceğini veya insan müdahalesinin nerede gerekli olduğunu görselleştirmek zor olabilir. Bu görsel ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu, iş akışlarınızı, karar noktalarınızı ve devretme noktalarınızı haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece insan kontrol noktalarını nereye ekleyeceğinizi net bir şekilde görebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Daha iyi istisna planlaması: Ş Akışı devreye girmeden önce reddetme yollarını, eskalasyon noktalarını ve alternatif rotaları belirleyerek, daha sonra karşılaşılabilecek sürprizleri azaltın

Görsel ş Akışı haritalama: Her adımın, dallenmenin ve devrin kolayca takip edilebildiği Her adımın, dallenmenin ve devrin kolayca takip edilebildiği ClickUp Beyaz Tahtalar (AI destekli, görsel bir pano) üzerinde tüm süreci oluşturun

Net rol tabanlı görev dağılımı: Takımlar veya paydaşlar arasında sorumlulukları ayırın; bu, ş akışındaki her bir kontrol noktasının tam olarak kime ait olduğunu görmenize yardımcı olur

✅ İdeal kullanım alanı: Birden fazla devretme ve onay noktası içeren insan katılımlı ş akışları oluşturan süreç tasarımcıları.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %36'sı, AI ajanlarını daha fazla kullanmaktan çekinmelerinin ana nedeninin güven ve güvenlik endişeleri olduğunu söylüyor. Çoğu zaman, kullanıcı bir ajanın nerede bulunduğunu, nelere erişebildiğini veya çalışmaya başladığında eylemlerinin nasıl yönetildiğini bilmez. Süper Ajanlar, yönetilen bir Çalışma Alanı içinde birinci sınıf kullanıcılar olarak oluşturulur. Takımınızla aynı kullanıcı düzeyinde izinlere sahip olurlar ve ilk günden itibaren açık ve kontrollü erişim sağlarlar. Gerçekleştirdikleri her eylem gerçek zamanlı olarak kaydedilir ve önemli kararlar için onay amacıyla bir insan süreçte yer alır. Zeka, takımların güvenlik ve hesap verebilirlik için güvendiği sınırlar içinde sağlam bir şekilde çalışarak daha hızlı hareket edebilir.

6. ClickUp Süreç Denetim ve İyileştirme Şablonu

ClickUp Süreç Denetimi ve İyileştirme Şablonu ile ş akışlarını denetleyin, darboğazları tespit edin ve iyileştirmeleri izleyin.

Mevcut ş akışlarını denetleyerek darboğazları bulmak, genellikle manuel ve zaman alıcı bir süreçtir ve sürekli ertelenir. Neyse ki, ClickUp Süreç Denetim ve İyileştirme Şablonu, süreçlerinizi denetlemek, verimsizlikleri belirlemek ve iyileştirme eylemlerini izlemek için bir çerçeve sunar.

Bunu ClickUp Gösterge Panelleriyle birleştirerek denetim eğilimlerini, açık sorunları ve ilerlemeyi daha üst düzeyde izleyin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net denetim puanlaması: Bulguları "Uygun", "İyileştirme Fırsatı" gibi kategorilerle işaretleyerek önceliklerin daha kolay anlaşılmasını sağlayın

Denetim alanına göre düzenlenmiştir: Süreç, Kaynaklar ve Yönetim altındaki sorunları inceleyin; bu, takımların asıl sorunun nerede olduğunu görmelerine yardımcı olur

Takip için tasarlandı: ClickUp görevleri ile her bulguyu bir sorumlu ve son teslim tarihi ile atayın, böylece iyileştirme işlerini orijinal denetime bağlı tutun

✅ İdeal kullanım alanları: İnsan tarafından kontrol edilen ş akışlarını inceleyen ve denetimler sonrasında düzeltici eylemleri izleyen kalite güvence yöneticileri ve operasyon takımları.

🎥 Bonus: Gerçek bir takım arkadaşı gibi davranan bir AI mı istiyorsunuz? ClickUp Super Agents, tasarım gereği insan katılımını her zaman ön planda tutar. Bu şablonlar, izinleriniz dahilinde çalışır, yalnızca erişim izni verdiğiniz araçları ve bilgileri kullanır ve bir ş Akışında karar veya onay gerektiğinde insanları incelemeye dahil edebilir. Dolayısıyla, onlardan bir görevin araştırılmasını, devredilmesini veya yerine getirilmesini isteseniz de, işler ilerlerken kontrol sizde kalır.

7. ClickUp Verimli Süreç Oluşturma Şablonu

ClickUp'ın "Süreçleri Verimli Oluşturma" şablonunu kullanarak, net roller, bağımlılıklar ve onay aşamaları içeren yeni süreçler tasarlayın.

Net bir çerçeve olmadan sıfırdan yeni bir süreç tasarlamak, rollerin belirsiz kalmasına ve dağınık bir uygulamaya yol açar. Ancak ClickUp'ın "Süreçleri Verimli Oluşturma" şablonu ile durum farklı. Bu şablon, yeni süreçleri tasarlamanıza rehberlik eder ve canlıya geçmeden önce gerekli tüm adımları, rolleri, bağımlılıkları ve onay aşamalarını belirlemenizi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Çoklu görünüm planlama: Ş Akışı şekillenirken Süreç Genel Bakışı, Gantt Şeması, SIPOC Diyagramı ve Süreç Haritası gibi Ş Akışı şekillenirken Süreç Genel Bakışı, Gantt Şeması, SIPOC Diyagramı ve Süreç Haritası gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın

Net bağımlılık haritalama: ClickUp Görev Bağımlılıkları'nı kullanarak hangi adımların önceki işler tarafından engellendiğini gösterin ve devreye alma sırasını bozulmadan koruyun

Daha güçlü ilk taslaklar: ClickUp Brain'i kullanarak ilk süreç adımlarını oluşturun, açıklamaları düzeltin ve kaba notları daha kullanışlı bir başlangıç taslağına dönüştürün

✅ İdeal kullanım alanı: Yeni ş akışlarını tasarlayıp uygulamaya geçmeden önce bunları teslim eden süreç sahipleri.

8. ClickUp Yazılım Entegrasyon Şablonu

ClickUp Yazılım Entegrasyon Şablonu ile gereksinimleri merkezileştirin, görevler oluşturun, testler yapın ve canlıya geçiş onaylarını alın.

Bir yazılım entegrasyon projesini yönetmek, genellikle birden fazla araç arasında teknik gereksinimleri, geliştirme görevlerini ve paydaş onaylarını izlemek anlamına gelir. ClickUp Yazılım Entegrasyon Şablonu, gereksinimlerin ve geliştirmenin izlemesinden testlerin ve canlıya geçiş onaylarının yönetimine kadar tüm süreci tek bir yerde toplar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net insan kontrol noktaları: Bir kişinin bir sonraki adımı incelemesi, onaylaması veya kabul etmesi gereken tam noktaları işaretlemek için "Giriş Gerekiyor" gibi durumları kullanın

Entegrasyon türüne göre süreç görünürlüğü: Veri, sistem ve süreç ş akışlarını ayrı tutun; böylece doğru sorunu doğru takıma yönlendirmek daha kolay hale gelir

Adım adım devir teslimi izleme: Tedarikçi seçimleri, satın alma onayları ve ödeme talepleri gibi sıralı görevleri farklı araçlara yaymak yerine tek bir listede toplayın

✅ İdeal kullanım alanı: Onay adımları, istisna kontrolleri ve takımlar arası devir teslimleri içeren entegrasyon ş akışları oluşturan uygulama yöneticileri.

9. ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu

ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu'nu kullanarak, net insan denetimi kontrol noktaları içeren e-posta ş akışları oluşturun.

ClickUp ile E-posta Otomasyonu Şablonu, yine de açıkça belirgin insan denetim noktaları içeren bir e-posta ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olur. Bu şablonu kullanarak e-postayı neyin tetiklediğini, hangi verilerin alındığını ve hassas bilgiler gönderilmeden önce bir ekip üyesinin tam olarak ne zaman inceleme, onaylama veya devralma işlemi yapması gerektiğini belgelendirin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik inceleme aşamaları: Otomasyonu etkinleştirmeden önce onay için açık adımlar (metin, alıcılar, zamanlama) ekleyin

İstisna yönetimi tanımlandı: Bir müşteri yanıt verdiğinde, bir form gönderi riskli göründüğünde veya talebin üst düzeye iletilmesi gerektiğinde ne olacağını ayrıntılı olarak açıklayın

Tekrarlanabilir kurulum kontrol listesi: Tam yapı adımlarını (tetikleyici, koşullar, değişken alanlar) kaydedin, böylece ekip arkadaşlarınız otomasyonu tutarlı bir şekilde yeniden oluşturabilir

✅ İdeal kullanım alanı: Onay ve manuel takip süreçleri gerektiren yeni müşteri karşılama ve yenileme e-postaları hazırlayan müşteri başarısı operasyon yöneticileri.

10. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

ClickUp Yayın Takvimi Şablonunu kullanarak, inceleme aşamaları ve yayın takvimi içeren içerikleri yönetin.

AI, içerik fikirleri veya ilk taslaklar oluşturmak için harikadır, ancak düzenleyicileriniz kalite kontrolü yaparak, son sürümleri onaylayarak ve içeriği markanızın stratejisine uygun şekilde planlayarak kritik insan dokunuşunu sağlar. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, içerik akış aşamalarını (fikir → taslak → inceleme → yayınlama), atanan kişi alanlarını, son teslim tarihlerini ve bir yayın takvimini içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Durum tabanlı düzenleme akışı: Her bir varlığı Yapılacaklar, Araştırma ve Taslak gibi aşamalardan geçirerek AI'dan insana devredilen işlerin görünürlüğünü artırın

Yerleşik içerik meta verileri: Daha net incelemeler için yayın tarihlerini, kanalları, içerik türlerini, yazarları, düzenleyicileri ve anahtar kelimeleri her öğeye ekleyin

Yayın sürecini net bir şekilde izleyin: Araştırılan, taslak olarak hazırlanan, düzenlenen ve yayınlanmak üzere kuyruğa alınan içerikleri tek bir paylaşımlı görünümde izleyin

✅ İdeal kullanım alanı: AI destekli taslak hazırlama ve insan tarafından yapılan editoryal inceleme ile çok kanallı içerik akışlarını yürüten içerik operasyon yöneticileri.

ClickUp'ta İnsan Katılımlı Ş Akışları Nasıl Oluşturulur?

Peki, ClickUp'ta insan katılımlı bir ş akışını nasıl oluşturabilirsiniz?

Bir göz atalım:

Ş Akışınızı haritalandırın: Sürecinizin hangi kısımlarının otomasyonla gerçekleştirilebileceğini ve hangilerinin onay, inceleme veya üst düzeye iletme için insan müdahalesi gerektirdiğini belirleyerek başlayın. Görev aşamalarını ayarlayın: ClickUp Özel Durumlarını kullanarak, otomasyon adımlarından "Onay Gerekiyor" veya "Revizyon İsteniyor" gibi insan denetimi aşamalarına kadar ş akışınızın her aşamasını yansıtan görsel bir süreç oluşturun. Onay aşamaları ekleyin: Ş Akışını kritik anlarda duraklatan ClickUp Otomasyonları oluşturun. Örneğin, bir görevin durumu "İnceleme Gerekiyor" olarak değiştiğinde, bir otomasyon görevini otomatik olarak uygun paydaşa atayabilir. ClickUp Brain'i bağlayın: Taslak hazırlama, özetleme veya işlerin önceliklendirilmesi gibi zorlu görevleri AI'ya bırakın. Ardından otomasyonları kullanarak AI tarafından üretilen çıktıyı nihai karar için bir insana yönlendirin İzleyin ve yineleyin: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak HITL ş akışlarınızı gerçek zamanlı olarak görünümde izleyin. Darboğazları izleyin, onay sürelerini takip edin ve kaç istisna işlendiğini görün; böylece süreç olgunlaştıkça ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak HITL ş akışlarınızı gerçek zamanlı olarak görünümde izleyin. Darboğazları izleyin, onay sürelerini takip edin ve kaç istisna işlendiğini görün; böylece süreç olgunlaştıkça süreç iyileştirmesi için ayarlamalar yapabilirsiniz.

ClickUp ile Ş Akışına İnsan Kontrol Noktaları Ekleyin

İnsan katılımlı ş akışı, en önemli noktalara muhakeme yeteneği kattığı için işe yarar.

Ancak bu, süreç net ve uygulaması kolay olduğunda iş yapar.

ClickUp, bir şablonu alıp onu gerçek bir işletim sistemine dönüştürmenize yardımcı olur. Ş Akışını belgeleyebilir, inceleme noktaları atayabilir, rutin adımları otomasyonla otomatikleştirebilir ve her devri tek bir yerde görünür tutabilirsiniz. Çalışma Alanı'nda AI sayesinde, bağlamı özetleyebilir, onayları hazırlayabilir ve insan faktörünü kaybetmeden daha hızlı ilerleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Temel fark, insan katılımıdır. HITL (insan-döngü) ş akışları, AI çıktılarını incelemek, onaylamak, düzeltmek veya üst düzeye taşımak için anahtar noktalarda insan katılımını sağlar; bu da onları yüksek riskli veya incelik gerektiren işler için daha uygun hale getirir. Tamamen otomasyonlu ş akışları, sistemin insan müdahalesi olmadan görevleri baştan sona tamamlamasına olanak tanır; bu daha hızlıdır ancak düşük riskli, kurallara dayalı süreçler için en uygunudur.

Yaratıcı karar verme, uyumluluk incelemeleri, istisna yönetimi veya bağlamın kritik öneme sahip olduğu ve otomasyonun tek başına çok riskli olduğu yüksek riskli kararların alındığı tüm süreçlerde HITL ş akışını kullanmalısınız.

Evet, ClickUp Brain insan katılımlı ş akışlarını destekleyebilir. Brain, basit İngilizce ile otomasyonlar oluşturabilirken, ClickUp'ın onay ve otomasyon özellikleri takımların inceleme için işi duraklatmasına, görevleri doğru onaylayıcıya yönlendirmesine ve bir sonraki adımı geçmeden önce onay alınmasını zorunlu kılmasına olanak tanır. Bu, Brain'in eylemleri oluşturmaya, özetlemeye veya tetikleyici olarak kullanmaya yardımcı olabileceği, ancak insanların önemli inceleme noktalarında kontrolü elinde tutabileceği anlamına gelir.