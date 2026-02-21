Notion Kitap Takip Şablonları

Pew Research'ün yaptığı bir araştırmaya göre, Amerikalı yetişkinlerin %23'ü bir yıldan fazla süredir kitap okumadığını söylüyor.

Bunu istemiyorlar diye değil, başladıkları şeyi, sonra okumak istediklerini ve bu süreçte edindikleri bilgileri izlemeyi yapamıyorlar diye yapıyorlar.

Bu makale, okuma hayatınızı düzenlemeniz için sekiz Notion kitap takip şablonunu tanıtıyor.

Not: Notion'ın en büyük sınırlamalarını çözen güçlü ClickUp alternatiflerine de değineceğiz: büyük kütüphanelerde yavaş performans, sınırlı çevrimdışı erişim ve kitap kulüpleri için hantal işbirliği.

Kitap Takip Şablonunda Aranması Gerekenler

Düzenli olmaya karar verdiniz, bu yüzden şablon galerisine gidiyorsunuz.

Sorun şu ki, tüm şablonlar aynı şekilde oluşturulmamıştır. Harika görünen ancak 20'den fazla kitabı barındıramayan sevimli bir okuma liste şablonunu veya asla kullanmayacağınız düzinelerce özelliğe sahip karmaşık bir sistemi indirmek için saatlerinizi boşa harcayabilirsiniz.

Bu sürtüşme, çoğu insanın izleme alışkanlığını bırakmasına neden olur. Aracınız okumayı daha keyifli hale getirmeli, bir angarya gibi hissettirmemelidir. Herhangi bir şey indirmeden önce, neye bakmanız gerektiğini bilin. Harika bir kitap izleme şablonu, katı olmadan size bir yapı sağlar.

Esnek görünümler: İyi bir şablon sadece bir liste değildir. Verilerinizi görmenin çeşitli yollarını sunmalıdır, örneğin kapaklar için bir galeri, sıralama için bir tablo ve okuma zamanınızı planlamak için bir takvim gibi.

Temel özellikler: En azından kitabın başlığı, yazarı, okuma durumunuz (ör. Okunacak, Okunuyor, Bitti), yıldız puanı ve kitabı tamamladığınız tarih için alanlara ihtiyacınız var.

Notlar için alan: En iyi fikirler genellikle okurken gelir. Takipçinizde, sadece temel meta veriler değil, En iyi fikirler genellikle okurken gelir. Takipçinizde, sadece temel meta veriler değil, not alma ve alıntılarla daha uzun düşünceler için alan olmalıdır.

Ölçeklenebilirlik: Sistem, 10 kitabınız da olsa 200 kitabınız da olsa aynı şekilde sorunsuz iş yapmalıdır. Kütüphaneniz büyüdükçe yavaşlarsa, doğru araç değildir.

Estetik ve fonksiyon dengesi: Güzel bir tasarım motive edicidir, ancak kullanılabilirlikten ödün veriyorsa bu geçerli değildir. En iyi şablonlar, estetik görünüm ile güçlü özellikler arasında denge sağlar.

Bu kriterleri göz önünde bulundurarak, mevcut en iyi Notion kitap takip şablonlarından bazılarını inceleyelim.

Okuma Listeleri ve Notlar için Notion Kitap Takip Şablonları

Notion'da kendi tarzınıza uygun bir kitap okuma takipçisi bulmak zor olabilir.

Kitap kapaklarını görmeyi seven görsel bir kişi, her sayfayı izleyen veri odaklı bir okuyucu veya sadece basit bir günlük isteyen minimalist bir kişi olabilirsiniz. Bu bölüm, her biri farklı türde okuyucular için tasarlanmış beş öne çıkan şablonu ele almaktadır.

1. Notion'un Kitap Takip Şablonu

Notion aracılığıyla

Karmaşık bir kurulum olmadan hemen başlamak istiyorsanız, temel Kitap Takip Şablonu tam size göre. Temel özellikleri sağlayan, sade ve gösterişsiz bir veritabanıdır, bu da onu her okuyucu için mükemmel bir başlangıç noktası haline getirir. Basit, işlevsel ve dakikalar içinde kullanıma hazırdır.

Şu özelliklere sahiptir:

Tüm temel alanları içeren önceden oluşturulmuş veritabanı: başlık, yazar, tür, durum, derecelendirme ve başlangıç/bitiş tarihleri

Birden fazla görünüm sayesinde kitaplarınızı galeride görsel olarak tarayabilir veya bir tablodaki verileri sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Özelleştirilebilir, böylece yapıyı bozma endişesi olmadan kendi alanlarınızı ekleyebilirsiniz.

Bu şablon, basitlik ve hızı değerli bulan okuyucular için idealdir.

2. Notion'dan Estetik Kitap Takipçisi

Notion aracılığıyla

Görsellerden ilham alan okuyucular için Aesthetic Book Tracker, okuma listenizi dijital bir kitaplığa dönüştürür. Bu şablon, güzel ve kişisel bir deneyimi ön planda tutarak, tekrar tekrar kullanmak isteyeceğiniz bir deneyim sunar. Bir aracın, içerdiği kitaplar kadar ilham verici olması gerektiğine inananlar için mükemmeldir.

Bu sevimli okuma liste şablonu, görsel düzenleme için tasarlanmıştır: ✨

Galeri görünümü, kitap kapaklarını belirgin bir şekilde göstererek tatmin edici bir görsel kütüphane oluşturur.

Renk kodlu durum etiketleri ve özel simgeler, kişiliğinizi yansıtmanızı ve okuduğunuzu bir bakışta kolayca görmenizi sağlar.

"Ruh hali" veya "atmosfer" için yaratıcı etiketler, kitapları standart türlerin ötesinde kategorilere ayırmanıza olanak tanır.

Sadece bir uyarı: estetik açıdan çok başarılı şablonlar bazen görünüm için gelişmiş özelliklerden ödün verebilir. Görsel çekiciliğin, sizin için gerçekten önemli olan şeyleri izlemenizi engellemediğinden emin olun.

3. Notion'dan Reading Book Tracker

Notion aracılığıyla

Hedef odaklı bir okuyucuysanız, bu Notion okuma takipçisi tam size göre. Reading Book Tracker, size ne kadar ilerleme kaydettiğinizi gösteren özellikleriyle tamamen ivme odaklıdır. Özellikle büyük bir okuma zorluğuyla uğraşırken, sorumluluk bilincinizi korumanıza yardımcı olur.

Bu şablon, ilerlemeyi izlemek ve hedeflere ulaşmak için oluşturulmuştur:

Sayfa sayısı ve ilerleme yüzdeleri için alanlar, böylece her kitapta ne kadar ilerlediğinizi tam olarak bilirsiniz.

Tutarlı bir alışkanlık oluşturmanıza yardımcı olmak için günlük okuma serilerini izleme özellikleri

Yıllık okuma hedefleri için sayaçlar, 52 kitap okuma hedefine veya Goodreads hedefine mükemmel uyum sağlar. Bu hedeflerde, kendini okumaya adamış okuyucular genellikle okudukları günlerde ortalama 1,61 saat harcarlar.

İlerleme izlemesini ayarlamak biraz daha fazla zaman alır, ancak sağladığı hesap verebilirlik, kendini okumaya adamış okuyucular için büyük bir kazançtır.

4. Notion'un Kütüphane Kitap Takip Şablonu

Notion aracılığıyla

Kişisel kütüphaneniz daha çok halka açık bir kütüphane gibi hissettirmeye başladığında, basit bir okuma günlüğünden daha fazlasına ihtiyacınız olur. My Library Kitap Takip Şablonu, kapsamlı bir yönetim sistemine ihtiyaç duyan, geniş koleksiyonlara sahip ciddi okuyucular için tasarlanmıştır. İlişkisel veritabanlarını kullanarak güçlü, birbirine bağlı bir kütüphane oluşturur.

Bu şablon, büyük bir koleksiyonu yönetmek isteyen okuyucular için tasarlanmıştır. Şu özelliklere sahiptir: 📚

Kitapları yazarlar, seriler ve türler için özel sayfalara bağlayan ilişkisel veritabanları

Koleksiyonunuzu ve gelecekteki satın alımlarınızı yönetmek için sahip olduğunuz kitapları istek listenizden ayırın.

Ödünç verme izleme özelliği sayesinde, favori romanınızı kimin ödünç aldığını asla unutmazsınız.

Hızlı bir not: Bu şablon, ilişkisel veritabanlarının öğrenme eğrisi olabileceğinden, Notion'un daha gelişmiş özelliklerine zaten aşina olanlar için en uygunudur.

5. Notion'un Kitap Takip Otomasyon Şablonu

Notion aracılığıyla

Veri girişine daha az zaman ayırıp okumaya daha fazla zaman ayırmak isteyen ileri düzey kullanıcılar için Kitap Takip Otomasyon Şablonu, tekrarlayan eylemleri otomatikleştirerek kitaplarınıza odaklanmanıza yardımcı olur. Notion'un otomasyon özelliklerini kullanarak tekrarlayan eylemleri kolaylaştırır ve ş Akışınızı daha hızlı ve verimli hale getirir.

Bu şablon, manuel işleri azaltmak için tasarlanmıştır. Size şu konularda yardımcı olur:

Tek bir tıklama ile yeni kitap eklemek veya durumlarını güncellemek için düğmeyle tetikleyici eylemler

Şablon düğmeleri, kaydettiğiniz her kitap için not alma biçiminizin tutarlı olmasını sağlar.

Üçüncü taraf bağlayıcıları kullanarak Readwise veya Goodreads gibi harici araçlara bağlanma özelliği, dijital biçimlerin ABD yayıncılık gelirlerinin %14'ünü oluşturduğu ve okuyucuların dijital vurguların senkronizasyonunu gerçekleştirme ihtiyacının giderek arttığı göz önüne alındığında önemlidir.

Notion'ın yerel otomasyonları kullanışlı olsa da, özel bir verimlilik platformunda bulabileceğiniz özelliklerden daha sınırlıdır.

Kitap İzleme için Notion Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Mükemmel Notion şablonunu buldunuz, ancak birkaç ay sonra bir engelle karşılaştınız.

Veritabanınız yavaş, uçakta bitirdiğiniz bir kitabı kaydedemiyorsunuz ve yorumlarda kitap kulübü tartışması yürütmeye çalışmak tam bir karmaşa. İşleri kolaylaştırması gereken araç, yeni bir hayal kırıklığı kaynağı haline geldi.

Notion inanılmaz derecede esnektir, ancak bu esneklik, özellikle kitap izleme süreci için bazı ödünler gerektirir.

Büyük ölçekte performans: Yüzlerce kitabın kapak resmini eklediğinizde, Yüzlerce kitabın kapak resmini eklediğinizde, Notion veritabanları özellikle mobil cihazlarda yavaşlayabilir ve gecikme yaşayabilir

Çevrimdışı erişim sınırlıdır: Notion, çoğu fonksiyon için internet bağlantısı gerektirir. Seyahat ederken veya plajda okurken not almak istiyorsanız bu büyük bir dezavantajdır.

Yerel okuma entegrasyonları yok: Özel okuma uygulamalarının aksine, Notion, Kindle vurgularınız veya Goodreads profilinizle otomatik olarak senkronizasyon yapmaz ve bu işlem için hantal, üçüncü taraf geçici çözümler gerekir.

İşbirliği sürtüşmesi: Bir takipçiyi kitap kulübüyle paylaşım yapmak mümkündür, ancak gerçek zamanlı düzenleme sorunsuz değildir ve yorum konuları hızla dağınık hale gelebilir. Bir takipçiyi kitap kulübüyle paylaşım yapmak mümkündür, ancak gerçek zamanlı düzenleme sorunsuz değildir ve yorum konuları hızla dağınık hale gelebilir.

Mobil deneyim: Notion mobil uygulaması işlevseldir, ancak hızlı veri girişi için optimize edilmemiştir. Yeni bir kitap eklemek, masaüstü deneyimine kıyasla biraz zor olabilir.

Bu sınırlamalar size tanıdık geliyorsa, hız, işbirliği ve güvenilirlik için tasarlanmış bir platformu değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Kitap İzleme Şablonları

Okuma sisteminiz size daha fazla iş yükü getirmemelidir.

Yavaş veritabanlarından ve hantal mobil uygulamalardan bıktıysanız, ClickUp daha iyi bir çözüm sunuyor.

Şablon Merkezimiz, kitap izlemesinin yaygın sorunlarını çözen güçlü şablonlarla doludur. Gerçek zamanlı işbirliği, güvenilir Çevrimdışı Mod ve fikirlerinizi bir araya getirmenize yardımcı olan yerleşik AI asistanı ClickUp Brain gibi ek avantajlar da sunar.

Bu şablonlar tamamen özelleştirilebilir, tüm cihazlarınızda anında senkronizasyon gerçekleştirir ve saniyeler içinde kullanıma hazırdır.

1. ClickUp™ tarafından hazırlanan Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu basit liste şablonu ile okuduklarınızı izleyin.

Aşırı karmaşık şablonlardan bıktınız mı? ClickUp™'ın Liste Şablonu'nu kullanarak temiz ve anlaşılır bir kitap listesiyle başlayın . Bu şablon, üzerine inşa edebileceğiniz esnek bir yapı sunarak, sezgisel sürükle ve bırak düzenleme özelliği ile okuma sıranızı önceliklendirebilmenizi sağlar .

Bu şablon, minimum kurulum ve maksimum esneklik isteyen okuyucular için mükemmeldir.

2. ClickUp™ tarafından sunulan Proje Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu şablonla okuma görevlerinize yapı kazandırın.

Akademik araştırma, ders çalışması veya temalı okuma zorlukları gibi yapılandırılmış projelerle uğraşan okuyucular için basit bir liste yeterli olmayacaktır.

Daha büyük resmi görmeniz gerekiyor. ClickUp™'ın Proje Takip Şablonu'nu kullanarak okuma listenizi, ilerlemenizi net bir görünürlükle görebileceğiniz, yönetilebilir bir projeye dönüştürün . Size şu konularda yardımcı olur:

Durum sütunları ve tamamlanma yüzdeleri dahil olmak üzere yerleşik ilerleme izleme özelliği ile her kitabın durumunu takip edin.

Bir seriyi doğru sırayla okuduğunuzdan emin olmak için ClickUp Bağımlılıklarını ayarlayın.

Üst düzey ClickUp gösterge panelleri ile tüm kitaplarınızda okuma ilerlemenizi görselleştirin.

Bu şablon, sıradan bir liste yerine okuma "projesi" olan herkes için idealdir.

3. ClickUp™ tarafından hazırlanan Günlük Not Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile görevlerinizi takip edin, fikirlerinizi not alın, ilerlemenizi izleyin ve düzenli kalın.

Bir kitaptan edindiğiniz en iyi içgörüler, hemen not almazsanız genellikle kaybolur . ClickUp™'ın Günlük Notlar Şablonu ile okurken düşüncelerinizi, alıntıları ve yansımalarınızı not alın . Bu şablon , aşağıdakiler yoluyla aktif okuma pratiğini destekler:

Yapılandırılmış günlük girdi biçimi, notlarınızın tutarlı ve düzenli olmasını sağlar.

Entegre ClickUp Dokümanlar özelliği ile düşüncelerinizi daha uzun okuma günlüklerine dönüştürün.

ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı otomatik olarak özetleyin ve okuma geçmişinizdeki kalıpları ve temaları ortaya çıkarın.

🎥 Kitapların önemli noktalarını not alırken veya fikirler arasındaki bağlantıları beyin fırtınası yaparken, notlarınızı etkili bir şekilde düzenlemek okumalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için çok önemlidir. Notlarınızı düzenlemek için kanıtlanmış stratejileri öğrenmek ve fikirlerinizi asla kaybetmemek için bu pratik kılavuzu izleyin. 👇🏼

4. ClickUp™ tarafından sunulan Cornell Not Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Cornell Not Şablonu ile sunumlar için içgörüler oluşturmak üzere önemli noktaları ve notları izleyin.

Öğrenmek ve bilgileri hatırlamak için okuyorsanız, bunun için tasarlanmış bir sisteme ihtiyacınız var. ClickUp™'ın Cornell Not Şablonu'nu kullanarak akademik düzeyde bir yapıya sahip, hatırlamaya odaklı notlar alın . Bu şablon, karmaşık argümanları ve fikirleri sentezlemesi gereken kurgu dışı kitap okuyucuları için özellikle etkilidir .

Bu şablon, okuduklarınızdan daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olur:

Klasik Cornell biçimini kullanır ve bir ipucu sütunu, bir ana notlar bölümü ve bir özet alanı içerir.

Yapı, yoğun kurgu dışı materyalleri parçalara ayırmak ve anlamak için optimize edilmiştir.

Tüm notlarınız tamamen aranabilir, böylece ihtiyacınız olduğunda belirli bilgileri kolayca bulabilirsiniz.

5. ClickUp™ tarafından sunulan Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile verimliliğinizi artırın ve okuma oturumlarınızı izleyin.

Okuma, boşlukta gerçekleşmez, daha geniş hayatınızın ve hedeflerinizin bir parçasıdır . ClickUp™'ın Kişisel Verimlilik Şablonu ile okuma alışkanlıklarınızı genel hayat yönetim sisteminize entegre edin. Okuma listenizi ayrı bir yapılacaklar listesi olarak görmeyi bırakın ve onu gerçekten önemli olan şeylere bağlayın .

Bu şablon, okumalarınızı daha büyük hedeflerinizle bağlantılandırır. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Diğer kişisel ve profesyonel hedeflerinizle birlikte okuma hedeflerinizi de izleyin.

Zaman bloklama yöntemini kullanarak haftanızda özel okuma oturumları planlayın.

Yineleyen görev hatırlatıcıları ve alışkanlık izleme özellikleriyle tutarlı bir okuma alışkanlığı oluşturun.

6. ClickUp™ tarafından hazırlanan Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Haftalık okuma görevlerini düzenleyin ve ClickUp Weekly'yi kullanarak hazırlık rutinlerinizi izleyin.

Büyük okuma hedefleri göz korkutucu olabilir. ClickUp™'ın Haftalık Kontrol Listesi Şablonu ile bunları küçük, yönetilebilir, tekrarlayan taahhütlere bölün. Tutarlı, günlük başarılar elde ederek güçlü bir okuma alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olur . Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Haftalık okuma hedefleri için ClickUp Yineleyen görevleri ayarlayın, örneğin "Her gün 30 dakika okuyun".

Okuma oturumunuzu tamamladığınızda bir görevin tamamlandığını görmenin memnuniyetini yaşayın.

Her hafta kontrol listenizi kolayca çoğaltarak manuel kurulum yapmadan ivmenizi koruyun.

7. ClickUp™ tarafından hazırlanan Getting Things Done (GTD) Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Getting Things Done (Basit Liste) Şablonu ile görevleri oluşturun, düzenleyin ve takip edin.

Getting Things Done (GTD) metodolojisinin hayranıysanız, neden bunu okuma hayatınızda da uygulamıyorsunuz? ClickUp™'ın Getting Things Done (GTD) Şablonu ile kitap önerilerini anında kaydedin ve bunları düzenli, uygulanabilir okuma listelerine dönüştürün.

Bu şablon, GTD'nin gücünü kitaplığınıza getiriyor:

"Gelen Kutusu"nu kullanarak, odaklanmanızı kaybetmeden duyduğunuz kitap önerilerini kaydedin.

Aktif olarak okuduğunuz kitapları "Sonraki Eylemler" listenize taşıyın.

Okunacaklar listenizdeki kitapları "Bir Gün/Belki" listesinde tutun, böylece dağınıklık yaratmasınlar.

8. ClickUp™ tarafından hazırlanan Kitap Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kitap Planlama Şablonunun Yazma Süreci görünümüyle bölümleri, olay örgüsünü ve karakterlerin gelişimini bir bakışta görselleştirin.

Yazma sürecinizi destekleyecek özel olarak tasarlanmış bir sisteme hazır mısınız? ClickUp™'ın Kitap Planlama Şablonu ile yazmaya özel en kapsamlı izleme sistemine sahip olun . Okuma/yazma hedeflerini, güncel okumaları ve ilham verici kitapları izlemek için en iyi özellikleri tek bir kullanıma hazır şablonda birleştirerek tüm kurulum işlerini ortadan kaldırır .

Bu şablon, en gelişmiş hepsi bir arada okuma sistemidir. 🤩

Önceden oluşturulmuş bir yapı ve derecelendirmeler, yorumlar ve tür etiketleri için ClickUp Özel Alanlar ile birlikte gelir.

ClickUp Brain ile entegre olup, kitap notlarınızı özetleyebilir ve hatta geçmişinize göre okuma önerileri oluşturabilir.

Kolay düzenleme için okuduğunuz kitapları, okumak istediğiniz kitapları ve tamamlanan kitapları net bir şekilde ayırır.

ClickUp ile Okuma Serisini Sürdürün

Doğru kitap takipçisi, dağınık okuma alışkanlıklarını gerçekten kullanacağınız bir sisteme dönüştürür.

Bu, basit ve minimalist bir veritabanı olabilir. Ya da okuma listenizi, notlarınızı, hedeflerinizi ve ilerlemenizi tek bir yerde birleştiren, tamamen yapılandırılmış bir ClickUp Çalışma Alanı olabilir.

Önemli olan karmaşıklık değil, sürekliliktir.

Güçlü bir izleme sistemi, başlıkları kataloglamaktan daha fazlasını yapar. Amaçlı okumanıza, seçtiklerinizdeki kalıpları fark etmenize ve içgörüleriniz kaybolmadan önce bunları yakalamanıza yardımcı olur. Zamanla, okumalarınız rastgele olmaktan çıkar ve birikimli hale gelir. Her kitap bir öncekini temel alır.

"Daha fazla okumalıyım" düşüncesinden bunu destekleyen bir sisteme geçmeye hazırsanız, ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve sizinle birlikte büyüyen bir okuma ş akışı oluşturun.

Okuma sisteminizi oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Kitap Takip Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Şablonu grubunuzla paylaşın, ClickUp Görev Atanan Kişiler ile üyelere kitaplar atayın, tartışma konuları için Yorumlar'ı kullanın ve okuyucuya göre filtrelenmiş ClickUp Paylaşılan Görünümler oluşturun. ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği ve otomatik cihazlar arası senkronizasyon özelliği, bunu herkes için sorunsuz hale getirir.

Okuma listesi, okumak istediğiniz kitapların basit bir envanteridir (okumak istediğiniz kitaplar yığını). Okuma takipçisi, ilerleme izleme, tamamlanma tarihleri, derecelendirmeler ve notlar ekleyen daha sağlam bir sistemdir. Bunu, tam bir okuma günlüğü yerine bir istek listesi olarak düşünün.

Evet. ClickUp, tüm verileri web, masaüstü uygulama ve mobil uygulamalar arasında gerçek zamanlı olarak otomatik olarak senkronizasyon yapar. Ayrıca, Çevrimdışı Mod ile internet bağlantısı olmadan okuma ilerlemenizi kaydedebilirsiniz ve çevrimiçi olduğunuzda güncellemeleriniz senkronize edilir.