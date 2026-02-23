Gelirinizi Artırmak için Büyüme Liderliği Alanında En İyi 10 AI Aracı

Aylık büyüme senkronizasyonu sırasında, gösterge panelleri umut verici görünüyordu. CAC sabitti. Yeni kayıtlar artıyordu.

Ancak CFO, "Hangi girişimler geliri artırdı, hangileri sadece metrikleri değiştirdi?" diye sorduğunda, cevaplar belirsizleşti.

Neden mi? Ücretli medya verileri bir araçta bulunur. Ürün aktivasyon metrikleri başka bir araçta bulunur. Satış boru hattı bilgileri CRM raporlarında saklanır. Büyüme deneyleri sunumlarda, elektronik tablolarda ve Slack konu dizilerinde izlenir.

Veriler mevcut, ancak bunlar gösterge panelleri, elektronik tablolar ve araçlar arasında dağınık durumda.

Satın alma kanalları çoğaldıkça, yaşam döngüsü yolculukları daha karmaşık hale geldikçe ve gelir hedefleri yükseldikçe, liderlerin karşılaştığı zorluk bu sistemler arasında netlik sağlamaktır.

Aşağıda, parçalı içgörüleri birleştiren, denemeleri hızlandıran ve her girişimi gelir etkisine bağlayan büyüme liderliği için AI araçlarını inceliyoruz. 📈

Her büyüme liderinin bir platforma commit etmeden önce değerlendirmesi gereken birkaç temel özellik vardır:

Huni genelinde veri birleştirme: Ürün kullanımı, pazarlama etkileşimi, CRM kayıtları ve gelir verilerini birleştirerek veriye dayalı içgörüler uygulayan ve manuel uzlaştırma gerektirmeden daha iyi karar vermeyi sağlayan platformları arayın.

İçgörülere entegre edilmiş eylemlilik: İçgörülerinizin doğrudan eyleme dönüştüğünden emin olun ve mevcut sistemler içinde AI odaklı önceliklendirme, yönlendirme ve yürütmeyi destekleyin.

Ortak metrikler ve tanımlar: Çelişkili yorumların neden olduğu organizasyonel zorlukları önlemek için, Çelişkili yorumların neden olduğu organizasyonel zorlukları önlemek için, fonksiyonlar arası takımları aynı tanımlar etrafında bir araya getiren araçları seçin.

Sadece genişlik değil, entegrasyon derinliği: İçgörüleri gösterge panellerinde izole etmek yerine ş akışlarına entegre eden AI entegrasyonuna odaklanın.

Gelir düzeyinde atıf ve görünürlük: Davranışsal verileri sonuçlarla bağlantı kurarak, organizasyonel hedeflere göre etkiyi değerlendirebilirsiniz.

Güvenlik, uyumluluk ve yönetişim: Yönetişimin, özellikle müşteri verileri ve dış paydaşlarla çalışırken, yapay zeka kullanımını büyük ölçekte desteklediğinden emin olun.

Bağlamsal AI: Gen AI aracı, yalnızca tek başına soruları yanıtlamakla kalmayıp, büyüme ortamınızı da anlamalıdır. Deneyleriniz, metrikleriniz, kampanya geçmişiniz, CRM güncellemeleriniz ve ürün sinyalleriniz arasında tam bağlamı koruyarak mantık yürütmelidir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u düzenli olarak otomasyon araçlarını kullanıyor ve otomasyon için aktif olarak yeni fırsatlar arıyor. Bu, verimlilik için büyük bir potansiyel olan bir konuyu vurgulamaktadır: çoğu takım hala, kolaylaştırılabilecek veya ortadan kaldırılabilecek manuel işlere güvenmektedir. ClickUp'ın AI Ajanları, daha önce otomasyon kullanmamış olsanız bile otomatik ş akışları oluşturmayı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır şablonları ve doğal dil tabanlı komutlarla, görevleri otomatikleştirmek takımdaki herkes için erişilebilir hale gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

İşte en iyi AI araçlarının ve bunların anahtar içgörüler sağlama, takım performansını iyileştirme ve liderlik potansiyelini destekleme yeteneklerine göre yan yana karşılaştırmalarının bir özeti:

Araç Temel özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp İş yönetimi, çapraz fonksiyonel planlama, gösterge panelleri, otomasyonlar, belgeler, hedef izleme Tek bir sistemde planlama ve uygulamayı yöneten işlevler arası takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. 6sense Hesap düzeyinde niyet verileri, satın alma aşaması modellemesi, reklamlar ve erişim arasında koordinasyon Yüksek niyetli hedef hesaplara öncelik veren ve onlarla etkileşim kuran B2B takımları Ücretsiz plan mevcuttur, özel fiyatlandırma ZoomInfo B2B iletişim veritabanı, alıcı niyeti, satış ritimleri, konuşma zekası Yüksek hacimli dış satış ve potansiyel müşteri bulma faaliyetleri yürüten satış takımları Özel fiyatlandırma HubSpot CRM, pazarlama otomasyonu, içerik oluşturma, raporlama, AI asistanları CRM, pazarlama ve satış faaliyetlerini tek bir platformda yürüten büyüyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar. Adobe Marketo Engage Pazarlama otomasyonu, çoklu temas atıfı, potansiyel müşteri puanlama, kampanya düzenleme Uzun satış döngüleri ve karmaşık kampanyaları yöneten B2B takımları Özel fiyatlandırma Amplitude Ürün analitiği, davranışsal içgörüler, yapay zeka destekli analiz, deneme desteki Müşteri tutma ve davranış analizine odaklanan ürün ve büyüme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 61 $'dan başlar. Salesforce CRM, gelir istihbaratı, AI ajanları, analitik, ş akışı otomasyonu Karmaşık gelir ve müşteri akışlarını yöneten büyük kuruluşlar Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Clay Veri zenginleştirme, AI web araştırması, giden liste oluşturma, sıralama Hedefli dışa dönük listeleri hızlı bir şekilde oluşturan yalın GTM takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 149 $'dan başlar. Drift AI sohbet ajanları, toplantı rezervasyonu, potansiyel müşteri değerlendirme, konuşma analizi Yüksek niyetli web sitesi ziyaretçilerini dönüştüren B2B takımları Özel fiyatlandırma Dinamik Verim Kişiselleştirme, deneme, kanallar arasında deneyim optimizasyonu Web, uygulama ve ticaret deneyimlerini kişiselleştiren takımlar Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Büyüme liderliği için tek bir en iyi AI aracı yoktur. Doğru seçim, takımlarınızın nasıl çalıştığına, verilerin mevcut sistemlerde nasıl akışının olduğuna ve liderlik geliştirme programlarında AI'nın rolünün ne kadar etkili bir şekilde tanımlandığına bağlıdır.

Aşağıda, size yardımcı olacak en iyi AI araçlarının bir özetini bulabilirsiniz:

1. ClickUp (Tek bir sistemde işleri planlayan ve izleyen çapraz fonksiyonlu takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin Yaratıcı işbirliği ortağınızla büyüme fikirleri hayal edin ve hayata geçirin — ClickUp AI

Şirket içinde favori araçla başlayalım: Pazarlama Takımları için ClickUp. Planlama, işbirliği, dokümantasyon ve yürütmeyi bağlantılı bir Çalışma Alanı’nda bir araya getirerek iş dağınıklığını ortadan kaldırır.

Bu araçları bu listedeki diğer araçlardan ayıran nedir? Dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olan ClickUp AI, doğrudan belgelere, sohbetlere, beyaz tahtalara ve daha fazlasına entegre edilmiştir. Tartışmaları özetleyebilir, planlar oluşturabilir ve bağlam değiştirmeden görsellerden eyleme geçebilirsiniz.

Temel AI yakınsama özelliklerinden bazılarına göz atalım:

Çalışma Alanınızda bağlamsal bir yapay zeka

ClickUp Brain, işinize entegre edilmiştir ve görevlerinizin, belgelerinizin, yorumlarınızın ve proje verilerinizin bağlamını anlar.

Bağlamsal AI, iş odaklı yanıtlar sağlar, Çalışma Alanı etkinliklerini özetler, engelleyicileri algılar ve gerçek iş verilerinize dayalı içerik üretir.

Bu pazarlama kullanım örnekleri (ve daha fazlası) için kullanabilirsiniz:

Otomatik kampanya özetleri: "Son çeyrek kampanyamızın görevlerini, ilerleme durumunu, anahtar engelleri ve sonraki adımları özetleyin" diye sorduğunuzda, görevler, yorumlar ve belgelerden durum bilgileri alınır.

Çapraz kanal geri bildirim içgörüleri: Kampanya geri bildirimlerini veya performans hesap tablolarını yapıştırın ve ardından "En önemli kullanıcı duyarlılığı eğilimlerini ve önerilen düzeltmeleri vurgulayın" komutunu verin. Bu, ham verileri manuel analiz gerektirmeden eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürecektir.

Anında içerik desteği: ClickUp Brain'i kullanarak e-posta metinleri, sosyal medya başlıkları ve hatta destek e-postaları taslakları hazırlayın.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın verilerinden net cevaplar alın.

AI Süper Ajanları sizin için yapılacak zor işleri yapsın

ClickUp'ın AI Super Agents, Çalışma Alanınızda meydana gelen değişikliklere uyum sağlayan ve talimatlarınıza göre harekete geçen AI takım arkadaşlarıdır. Alanları izleyebilir, sorgulara yanıt verebilir, görevler oluşturabilir ve minimum denetimle işleri organize edebilirler.

ClickUp Super Agents ile her anahtar pazarlama akışına bir AI uzmanı ekleyin.

Örneğin, bunları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Gerçek zamanlı geri bildirim ile deney izleme: Etkinleştirme, elde tutma veya dönüşüm metriklerini izlemek ve performans eşiklerin altına düştüğünde sahipleri bilgilendirmek için bir Ajan kurun.

Gelir etkisi uyarıları: Pipeline değişikliklerini, anlaşma durgunluğunu veya CAC artışlarını işaretleyen ve doğru büyüme sorumlusuna otomatik olarak takip eylemleri atayan bir Ajan oluşturun.

Çapraz işlevsel uyum tetikleyicileri: Ürün güncellemeleri, kampanya lansmanları veya fiyat değişiklikleri meydana geldiğinde bunları algılayacak ve ilgili takımlar için otomatik olarak görevler oluşturacak bir Ajan yapılandırın.

Sosyal Medya AI Ajanının nasıl çalıştığına dair bir örnek aşağıda verilmiştir 👇

Tüm işleriniz için tek bir yapay zeka masaüstü

ClickUp Brain ve ClickUp Agents'ın gücünü ClickUp dışına, özel bir AI masaüstü uygulamasına taşıyın. ClickUp Brain MAX ile bağlı tüm uygulamalarınızın arama, AI modelleri ve bağlamını birleştirin. Birden fazla en yeni AI modelini tek bir uygulamada bir araya getirerek AI Sprawl'ı sona erdirir ve ihtiyacınız olan her yerde iş bağlamını ortaya çıkarır.

Merkezi bir AI merkezi edinin ve bağlamsal zeka için birden fazla nokta aracını ClickUp Brain MAX ile değiştirin.

Şunları elde edersiniz:

Araçlar arasında birleşik arama: Kurumsal AI Search ile Figma, Google Drive ve ClickUp arasında geçiş yapmaktan kurtulun. Kurumsal AI Search ile Figma, Google Drive ve ClickUp arasında geçiş yapmaktan kurtulun.

Birden fazla harici AI modeline erişim: Sayısız görev için farklı LLM'ler kullanmanıza gerek yok, merkezi bir Çalışma Alanı'nda ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlasına erişin.

Sesli görev taslağı oluşturma: ClickUp Talk to Text'i kullanarak toplantı notlarını veya kampanya fikirlerini dikte edin. BrainGPT, konuşulan düşünceleri yazmaya gerek kalmadan eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür. ClickUp Talk to Text'i kullanarak toplantı notlarını veya kampanya fikirlerini dikte edin. BrainGPT, konuşulan düşünceleri yazmaya gerek kalmadan eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür.

Uygulama arası içgörüler: "Son web sayfalarından ve bağlantı kaynaklarından rekabet eğilimlerini özetle" isteğinde bulunursanız, Brain MAX size "Son web sayfalarından ve bağlantı kaynaklarından rekabet eğilimlerini özetle" isteğinde bulunursanız, Brain MAX size büyüme pazarlama stratejisi belgelerinizle bağlantılı alıntılar içeren pazar araştırması sunar.

Dağınık büyüme fikirlerini gelir odaklı deneylere dönüştürün

ClickUp'ın Büyüme Deneyleri Beyaz Tahta Şablonu, takımınıza bağlamı kaybetmeden fikir oluşturmadan analize geçmek için görsel bir sistem sunar.

Her şeyi tek bir işbirliğine dayalı akışta merkezileştirerek slaytlar, elektronik tablolar ve Slack konuları arasında deneyleri yönetmenin karmaşasını ortadan kaldırır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Büyüme Deneyi Beyaz Tahta Şablonu ile tüm büyüme deneyleriniz için kapsamlı bir plan oluşturun.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net aşama tabanlı yapı: Fikir üretme, planlama, uygulama, test etme ve analiz aşamalarında deneyleri organize edin, böylece hiçbir şey yarı yolda kalmasın.

Görsel önceliklendirme: Raporları incelemeden, hangi büyüme yatırımlarının aktif, gecikmeli veya uygulamaya hazır olduğunu bir bakışta görün.

Çapraz fonksiyonel uyum: Ürün, pazarlama ve gelir takımları ayrı araçlar yerine tek bir ortak platformda işbirliği yapar.

Verileri net büyüme liderliği içgörülerine dönüştürün

Büyüme lideri olarak, dağınık performans sinyallerini paydaşlarla paylaşım için yapılandırılmış içgörülere dönüştürmek için hızlı bir yönteme ihtiyacınız var.

ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonu, oturum verileri, huni hareketi ve kampanya sinyalleri gibi performans ölçütlerini yöneticiye hazır içgörüler halinde birleştirir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonunu kullanarak anahtar büyüme ve performans metriklerini izleyin, analiz edin ve raporlayın.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Yöneticilere uygun yapı: Toplam oturumları, eğilimleri, trafik dağılımlarını ve performans değişikliklerini liderlerin bir bakışta inceleyebileceği bir biçimde sunun.

Standartlaştırılmış raporlama sıklığı: Tek seferlik elektronik tabloları ortadan kaldırın ve tekrarlanabilir haftalık veya aylık analiz ritmi oluşturun.

Gürültüden ziyade sinyal: Ham verilerle paydaşları bunaltmak yerine, ani artışlar, düşüşler ve kanal değişiklikleri gibi anlamlı değişiklikleri vurgulayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Chat ile büyüme tartışmalarını eyleme dönüştürün. Canlı konuşmaları görevler, deneyler ve metriklerle bağlantıya geçirin, böylece gerçek zamanlı geri bildirim akışı doğrudan uygulamaya yansıtılsın.

Deney özetlerini, büyüme hipotezlerini, gelir modellerini ve sonradan yapılan değerlendirmeleri, görevler ve gösterge panelleriyle bağlantılı kalan ClickUp belgelerinde merkezileştirin.

Huni, yaşam döngüsü yolculukları ve deneme yol haritalarını görsel olarak haritalandırın. İşbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak, mühendislik veya pazarlama kaynaklarını commit etmeden önce büyüme girişimlerini baskı testine tabi tutun.

ClickUp otomasyonları ile deney takiplerini, metrik uyarılarını, sahiplik değişikliklerini ve yaşam döngüsü ş akışlarını otomatik olarak tetikleyin.

CRM, analitik, reklam platformları ve ürün verilerini senkronize ederek, ClickUp entegrasyonları kullanarak edinim, aktivasyon ve gelir sinyallerinin tek bir operasyonel katmanda yer almasını sağlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak, edinme, etkinleştirme, elde tutma ve gelir metriklerini tek bir görünümde birleştiren gerçek zamanlı büyüme komuta merkezleri oluşturun.

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerine alışmak zaman alır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri her hafta bize saatler kazandırıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

2. 6sense (Niyet verilerini kullanarak hedef hesaplara öncelik veren B2B takımları için en iyisi)

6sense aracılığıyla

6sense, web, reklam, e-posta ve satış verilerinizi tek bir AI destekli sistemde birleştiren bir ABM platformudur.

Sizin gibi üst düzey liderlerin talebi öngörmelerine ve liderlerin satın alma döngüsünün daha erken aşamalarında harekete geçmelerine yardımcı olan tahmine dayalı analitik sağlar.

6sense, otomatikleştirilmiş koordinasyonu mümkün kılar. Örneğin, bir hesabın Satın Alma Aşamasına (ör. Farkındalık ve Karar) göre, platform, kişileri özel e-posta dizilerine otomatik olarak kaydedebilir veya bir temsilciyi arama yapması için uyarabilir.

6sense, form doldurmadan veya satış ekibiyle konuşmadan çok önce, gizli modda araştırma yapan şirketleri de tespit edebilir. Bunu, IP verileri, çerezler ve içerik tüketimi gibi parçalı sinyalleri birbiriyle ilişkilendirerek yapar.

6sense'in en iyi özellikleri

Hangi hesapların gerçek zamanlı olarak satın alma moduna girdiğine göre LinkedIn, Meta, Google ve programatik kanallarda reklam harcamalarını yönlendirin.

Satın alma sinyallerini tespit edin, gerçek satın alma niyeti gösteren hesaplara öncelik verin, alakalı mesajlar gönderin ve araştırma aşamasında alıcılarla bağlantı kurun.

Etkinlik bittiği gün rol özelinde takip işlemlerini otomatikleştirin, böylece her katılımcı CSV dışa aktarma, liste temizleme veya tek seferlik ş akışları olmadan ilgili bilgileri alabilir.

6sense sınırlamaları

İlk yapılandırma ve rapor oluşturma, tam değer elde etmek için önemli ölçüde çaba ve uzmanlık gerektiren zorluklar olarak not edilmiştir.

6sense fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Kurumsal fiyatlandırma

6sense derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar 6sense hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

6sense, yüksek değer taşıyan hesapları önceliklendirmeye ve satış ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde odaklamaya yardımcı olan güçlü niyet verileri ve tahmine dayalı içgörüler sağlar. Hesap içgörüleri, satın alma aşaması görünürlüğü ve segmentasyon yetenekleri, daha iyi hedefleme ve kişiselleştirme sağlar. Ayrıca CRM ile iyi bir şekilde entegre olur ve performans izlemesini daha verimli hale getirir.

👀 Biliyor muydunuz? 1.200'den fazla L&D ve fonksiyonel liderin katıldığı küresel bir araştırmaya göre, günümüzün en önemli liderlik zorluklarından biri, sürekli değişimi kucaklayabilen ve veriye dayalı içgörüleri büyüme sonuçlarıyla bağlantı kurabilen liderler yetiştirmektir.

3. ZoomInfo Sales (Potansiyel müşteriler bulmak ve yüksek hacimli dış aramalar yapmak için satış takımları için en iyisi)

ZoomInfo Satış aracılığıyla

İdeal Müşteri Profillerinize (ICP) dayalı bir hesap veritabanı oluşturmak ve ilgili karar vericilere ulaşmak mı istiyorsunuz? B2B satış potansiyel müşteri bulma yazılımı olan ZoomInfo Sales, dışa dönük potansiyel müşteri bulmada sık karşılaşılan gerçek dünya zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

70 milyondan fazla direkt telefon sayısı ve 174 milyondan fazla doğrulanmış e-posta adresine erişim sağlar.

ZoomInfo Sales, Engage/Chorus modülleri aracılığıyla her satış toplantısını kaydeder ve transkripsiyonunu yapar. Ardından AI'yı kullanarak anlaşma risklerini (örneğin, bir rakibin bahsedilmesi) veya satın alma sinyallerini (örneğin, fiyatlandırma ile ilgili sorular) izler.

ZoomInfo, anahtar kelime tabanlı niyetin ötesinde, etkinlik tabanlı tetikleyicileriyle öne çıkıyor. Takımınızı ICP hesaplarındaki değişiklikler konusunda uyarır. Örneğin, bir şirketin 50 milyon dolarlık yatırım aldığını, yeni bir CMO işe aldığını veya rakibinin ürününü ürün yelpazesine eklediğini öğrenebilirsiniz. Bu, takımınızın zamanında ve uygun önlemleri almasını sağlar.

ZoomInfo Sales'in en iyi özellikleri

Tek bir ş Akışından telefon ve e-posta üzerinden çoklu temaslı satış ritimleri tasarlayın ve yürütün.

Müşteri etkileşimlerini analiz edin, anlaşmaların neden kazanıldığını veya kaybedildiğini anlayın ve sağlam veri analizi ile satış sürecini tahmin edin.

Alıcı niyeti, web etkinliği, uygunluk puanı ve ZoomInfo'nun Chrome uzantısını kullanarak dönüşüm olasılığı en yüksek hesapları belirleyin ve önceliklendirin.

ZoomInfo Satış sınırlamaları

Kayıtları CRM'ye aktarmak, temsilcilere atamak veya kampanyaları etiketlemek zahmetli ve sezgisel olmayan bir işlem gibi gelebilir.

ZoomInfo Satış fiyatlandırması

ZoomInfo Professional: Özel fiyatlandırma

Copilot Advanced: Özel fiyatlandırma

Copilot Enterprise: Özel fiyatlandırma

ZoomInfo Satış derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (8.930+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300'den fazla yorum)

ZoomInfo Sales hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ZoomInfo, aktif olarak iş yapmak istediğimiz perakendeciler ve marketlerin iletişim bilgilerini tek bir yerden sunarak hem satış hem de pazarlama çabalarımızı güçlendiriyor. Programın kullanımı kolaydır. ZoomInfo'yu her gün kullanıyoruz ve artık iş süreçlerimizin bir parçası haline geldi. Ayarlanabilen otomasyonlar, rakiplerimizden önce potansiyel müşteriler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

4. HubSpot (CRM, pazarlama ve satış faaliyetlerini tek bir platformda yürüten büyüyen takımlar için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama, satış ve müşteri verilerini merkezileştiren bulut tabanlı bir CRM platformudur. Bu sayede, AI'yı günlük gelir akışlarına entegre etmek daha kolay hale gelir.

Akıllı CRM ile, işinizin nasıl çalıştığını modellemek için özel nesneler, etkinlikler, puanlama kuralları ve hesaplamalar tanımlayabilirsiniz.

Kayıtlar, e-postalar, aramalar, web sitesi etkinliği ve HubSpot'un kendi veri setinden alınan verilerle otomatik olarak zenginleştirilir, böylece profiller manuel güncellemeler yapılmasına gerek kalmadan güncel kalır.

Bunun yanı sıra, CRM kayıtları, konuşmalar, belgeler ve bağlantılı kaynaklar üzerinden HubSpot'a sade bir dille sorular sorabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan veya raporları beklemeden anında yanıt alabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Birinci ve üçüncü taraf verilerini birleştirin ve bulut depolama ve 100'den fazla araç arasında gerçek zamanlı, çift yönlü entegrasyonlarla tüm yığınınızda senkronize halde tutun.

İçerik ajanlarını kullanarak yüksek kaliteli açılış sayfaları ve bloglar oluşturun, ardından her bir varlığı marka biçimine uygun olarak yeniden düzenleyin.

Etkileşimli sesli yanıt telefon ağaçları ile sofistike çağrı akışları oluşturun ve takım yönlendirme ve aktarımlarını etkinleştirin.

HubSpot sınırlamaları

Veritabanınız, takım boyutunuz ve otomasyon ihtiyaçlarınız arttıkça fiyatlar hızla yükselir ve platformu uzun vadede büyük bir yatırıma dönüştürür.

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (34.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

HubSpot'un en büyük avantajı, kapsamlı hepsi bir arada ekosistemidir. Otomasyon ş akışları son derece sezgiseldir ve her zaman manuel olarak müdahale etmemize gerek kalmadan potansiyel müşterileri verimli bir şekilde beslememizi sağlar. Özellikle, açılış sayfası oluşturucusunun analizlerimizle ne kadar sorunsuz bir şekilde bağlantı kurduğunu ve müşteri yolculuğumuz hakkında net ve gerçek zamanlı bir bakış açısı sağladığını çok değerli buluyorum. Pazarlama çabalarımız ile veriye dayalı sonuçlar arasındaki boşluğu gerçekten dolduruyor.

5. Marketo Engage (Uzun satış döngüleri ve karmaşık kampanyaları yöneten B2B takımları için en iyisi)

Marketo Engage aracılığıyla

Büyüme lideri olarak size sık sık şu soru sorulur: "Pazarlama harcamalarının her bir dolarını gerçek gelire bağlayabilir miyiz?" Yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon platformu olan Marketo Engage, uzun satış döngüleri boyunca izlemeyi iyileştirirken, atıf boşluklarını kapatmaya yardımcı olur.

Bu araçları kullanarak, kanallar arası müşteri kazanımı ve geliştirmeyi yönetebilir, yerel CRM entegrasyonlarından yararlanarak satış ve pazarlama verilerinin senkronizasyonunu sağlayabilir ve öngörülebilir satış fırsatlarını artırabilirsiniz.

Yeni liderler için sektör lideri Multi-Touch Attribution (MTA) özelliği sunar. İlk anonim reklam tıklamasından son satış öncesi web seminerine kadar her temas noktasını izler ve CRM sisteminde gelirle harita yapar.

Marketo, marka sapmasını ve tek seferlik kampanya yayılmasını önlemek için Program Şablonları ve Klonlama özellikleri de sunar. Bu, merkezi bir takımın Mükemmel Web Semineri Programını tanımlayabileceği ve bölgesel veya ürün takımlarının bunu klonlayarak yalnızca tarih, konuşmacı veya segment gibi değişkenleri değiştirebileceği anlamına gelir.

Marketo Engage'in en iyi özellikleri

Tek seferlik ve tekrarlayan e-posta kampanyaları düzenleyin veya bunları gerçek zamanlı müşteri davranışlarına, hedef kitle değişikliklerine ve CRM'nizdeki güncellemelere göre gönderin.

Kısa açıklamalar, metinler, görseller veya sesli komutlardan çok adımlı müşteri yolculukları oluşturarak kampanya oluşturma süresini önemli ölçüde azaltın ve pazara giriş sürecini hızlandırın.

Potansiyel müşterilerin izlediği videolar veya tamamlanan anketler gibi yüksek değer taşıyan etkileşim sinyallerini takip edin ve bunları kanallar arasında hassas segmentasyon sağlamak için kullanın.

Marketo Engage sınırlamaları

Platformun işletimi oldukça karmaşıktır ve genellikle sadece onu çalıştırmak için özel bir pazarlama operasyonları görevlisi gerektirir, bu da onu daha küçük kuruluşlar için pratik olmayan bir seçenek haline getirir.

Marketo Engage fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Marketo Engage puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Marketo Engage hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Adobe Marketo Engage'de en çok sevdiğim şey, B2B pazarlama otomasyonu için sunduğu güç ve kontrol. Karmaşık potansiyel müşteri yönetimi, puanlama, yaşam döngüsü izleme ve çok adımlı besleme işlemlerini, özellikle uzun satış döngüleri ve çoklu temas noktaları olan kuruluşlar için, daha hafif araçlardan çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirir. Akıllı listeler, akıllı kampanyalar ve belirteçlerin esnekliği, ölçeklenebilirliği korurken son derece özel otomasyon oluşturmayı mümkün kılar.

6. Amplitude AI (Davranışları analiz eden ve müşteri sadakatini artıran ürün takımları için en iyisi)

Amplitude AI aracılığıyla

Amplitude AI, web ve mobil uygulamalarda kullanıcı davranışlarını izlemenize, görselleştirmenize ve analiz etmenize yardımcı olan bir AI analiz platformudur.

Öncelikle şirketinizin mevcut gösterge panelleri ve belgelerinde anlamsal arama gerçekleştirir. Örneğin, bir iş arkadaşınız bu grafiği zaten oluşturmuşsa, tek bir doğru versiyonun olmasını sağlamak için size onun grafiğini gösterir.

Amplitude ayrıca dijital ekip arkadaşları gibi davranan büyüme ajanlarına erişim sağlar. Bir hedef belirleyin (ör. Eğitim segmenti için D7 Tutma Oranını Artırma). Ajan daha sonra davranışları otomatik olarak izler, sürtünme noktalarını belirler ve belirli A/B testleri veya özellik bayrağı ayarlamaları önerir.

Amplitude'un Automated Insights özelliği, uzman bir analisti taklit eder. Örneğin, ödeme dönüşüm oranınız %15 düşerse, AI sizi uyarır ve nedenini bulmak için araç çağrılarını birbirine bağlar (son özellik bayraklarını, pazarlama kampanyalarını ve cihaza özgü kohortları kontrol eder).

Amplitude AI'nın en iyi özellikleri

Ürün ve büyüme verilerini sade bir dille sorgulayın ve cevapları anında grafikler ve tablolar halinde görselleştirin, böylece günlük kararlar için analistlere bağımlılığı ortadan kaldırın.

UTM'leri ve yönlendirenleri otomatik olarak temiz kanallara normalleştirerek, edinim analizi için güvenilir bir temel oluşturun.

Bütçe yeniden tahsisini yönlendirmek için Google, Meta ve veri ambarınızda reklam harcamalarının getirisini takip edin.

Amplitude AI sınırlamaları

Bazı fiyatlandırma planları görselleştirmeleri bir yıllık bir süre ile sınırlandırır, bu da uzun vadeli performansı ve çok yıllık eğilimleri bir bakışta görme görünümünü kısıtlar.

Amplitude AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Aylık 61 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amplitude AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (65+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Amplitude AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Amplitude Analytics'in, büyük miktarda veriyi toplayıp bunları kolay anlaşılır gösterge panellerine dönüştüren süper güçlü bir araç olmasını çok seviyorum. Belirli müşterilerin hangi özellikleri kullandığını veya kullanmadığını görebilmeyi ve aracımızın nasıl kullanıldığına dair genel bir resim elde edebilmeyi çok takdir ediyorum.

7. Salesforce (Karmaşık gelir akışlarını yöneten büyük kuruluşlar için en iyisi)

Salesforce aracılığıyla

Müşteri yolculuğunun 360 derecelik bir görünümü mü istiyorsunuz? Bulut tabanlı bir CRM sistemi olan Salesforce'u kullanmayı düşünün.

Ürün sinyalleriniz Salesforce'a bağlandığında, gerçek zamanlı bir kayıt sistemi haline gelir. Son müşterinin uygulama içi eylemleri, anında profiline yansıtılabilir. Bu, müşteri ile temas halinde olan takımınıza canlı davranışların görünürlüğünü sağlar.

Bu, erişimin geçen haftanın verileriyle değil, az önce olanlarla yönlendirilebileceği anlamına gelir. Salesforce ayrıca Einstein AI'yı kullanarak tanımlayıcı analitiklerden (ne oldu) öngörüsel içgörülere (ne olacak) geçmektedir.

Risk altındaki anlaşmaları kaybedilmeden önce tespit eder ve ürün odaklı büyüme girişimlerini ayarlamak için takımda uygulanabilecek, en iyi performans gösterenlerden elde edilen başarılı modelleri belirler.

Ayrıca, genel sohbet robotlarının aksine, Salesforce Agentforce Ajanları CRM içinde potansiyel müşterileri değerlendirme, şirketin finansal raporlarını araştırma, anlaşma aşamasını güncelleme ve özel sözleşme taslağı hazırlama gibi görevleri yerine getirebilir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Tek bir sistemden sorunsuz bir şekilde ortakları ekleyin, ortak kampanyalar başlatın ve ortaklar ile programlarınız arasındaki para birimlerini yönetin.

AI Ajanlarını kullanarak vaka çözümlerini otomatik olarak özetleyin ve bir bilgi tabanı oluşturun, ilk günden itibaren ön saflardaki performansı artırın.

Otomasyon ve gerçek zamanlı uyarılar aracılığıyla içgörüleri bulmak, paylaşmak ve tartışmak için CRM analizlerini Slack'e aktarın.

Salesforce sınırlamaları

Platformda yoğun otomasyon içeren büyük uygulamalar, akışlar ve süreçler dikkatlice optimize edilmezse gecikme veya kararlılık sorunları yaşayabilir.

Salesforce fiyatlandırması

CRM: Salesforce Starter: Kullanıcı başına aylık 25 $ Salesforce Pro: Kullanıcı başına aylık 100 $

Salesforce Starter: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Salesforce Pro: Kullanıcı başına aylık 100 $

Analitik: Tableau: Kullanıcı başına aylık 75 $+ CRM Analitiği: Kullanıcı başına aylık 140 $+ Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 250 $

Tableau: Kullanıcı başına aylık 75 $+

CRM Analytics: Kullanıcı başına aylık 140 $+

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 250 $

Einstein: Özel fiyatlandırma

Salesforce Starter: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Salesforce Pro: Kullanıcı başına aylık 100 $

Tableau: Kullanıcı başına aylık 75 $+

CRM Analytics: Kullanıcı başına aylık 140 $+

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 250 $

Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (380+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Salesforce Platform, günlük operasyonlarımın ayrılmaz bir parçasıdır ve düzenli ve verimli çalışmama yardımcı olur. Tüm müşteri bilgilerini merkezileştirme özelliğini çok değerli buluyorum, bu sayede vaka yönetimi daha kolay ve daha yönetilebilir hale geliyor. Müşteri taleplerini oluşturabilmem ve yönetebilmem hoşuma gidiyor, bu sayede her şeyi kolayca izleyip düzenleyebiliyorum. Görevleri öncelik sırasına koymamı, her vakanın durumunu izlememi ve müşterilerle ve iç takımlarla net bir iletişim kurmamı sağlıyor.

👀 Biliyor muydunuz? "Viralite" kavramı, sosyal medya yönetimi ortaya çıkmadan çok önce vardı. 1900'lerin başında, ağızdan ağıza yayılma modelleri epidemiyoloji ile birlikte incelenerek, pazarlamacıların daha sonra tavsiye döngülerini ve ağ etkilerini nasıl anladıklarını şekillendirdi.

8. Clay (Hedefli dışa dönük listeleri hızlı bir şekilde oluşturan yalın GTM takımları için en iyisi)

via Clay

Clay, Go-to-Market (GTM) takımları için 150'den fazla veri noktası ve entegre AI araştırması ile gelen potansiyel müşterileri zenginleştirmenizi sağlayan bir AI veri platformudur.

Birden fazla üçüncü taraf sağlayıcısını sırayla sorgulayan bir şelale zenginleştirme tekniği kullanır. Bir kaynak doğrulanmış bir e-posta veya telefon numarası bulamazsa, Clay otomatik olarak bir sonrakini kontrol eder. Bu, tek kaynaklı zenginleştirme araçlarına kıyasla kapsama ve eşleşme oranlarını artırır.

Ayrıca Clay'e, her şirketin web sitesini ziyaret etmesini, Kariyer sayfasını kontrol etmesini, açık rolleri belirlemesini ve AI web kazıma ve LLM'leri kullanarak son ürün lansmanlarını özetlemesini, ardından bu içeriği kullanarak kişiselleştirilmiş bir açılış cümlesi oluşturmasını söyleyebilirsiniz.

Clay'in en iyi özellikleri

Özel sınıflandırmalar tanımlayın, şirket adları ve gelir aralıkları gibi alanları normalleştirin ve uyumluluk için denetim izlerini koruyun.

Satış temsilcilerine, AI web araştırmaları, yüksek kaliteli telefon numaraları ve otomasyon kullanılarak yazılmış kişiselleştirilmiş e-posta metinleri sağlayın.

Hesap tablosu benzeri arayüzünü kullanarak yeni büyüme fikirlerini (iş değişiklikleri veya finansman etkinlikleri için tetikleyici tabanlı erişim gibi) kolayca oluşturun, test edin ve yineleyin.

Clay sınırlamaları

Çok sayıda veri kaynağı ve özel özelleştirme seçeneği ile platform, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zorlayıcı gelebilir.

Clay fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 149 $/ay

Explorer: 349 $/ay

Pro: 800 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Clay derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Clay hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Clay'in etkileşim özelliğini ve kullanım kolaylığını gerçekten çok beğeniyorum. Halihazırda kullandığım birçok araç ve kaynakla entegrasyonları olduğu için kullanımı çok pratik. Ayrıca, dışa dönük kampanyalar denemek, benzer kişiler bulmak ve tanıtım metinleri oluşturmak için çok etkili olan Sculptor ve Sequencer özelliklerini de çok beğeniyorum.

9. Drift (Sohbet yoluyla yüksek niyetli web sitesi ziyaretçilerini dönüştüren B2B takımları için en iyisi)

via Drift

Drift, yapay zeka tabanlı bir konuşma pazarlama ve satış platformudur. AI Playbooks'u kullanarak, web sitesi ziyaretçilerini değerlendirir, sık sorulan teknik soruları yanıtlar ve toplantıları doğrudan hesap yöneticisinin takvimine yönlendirir veya rezervasyon yapar.

Son zamanlarda Drift, katı düğme botlarının ötesine geçerek, geniş bir B2B konuşma külliyatı üzerinde eğitilmiş üretken yapay zeka ajanlarına yöneldi. Bu ajanlar, ziyaretçileri önceden tanımlanmış menülerle sınırlamak yerine, fiyatlandırma, entegrasyonlar ve güvenlikle ilgili açık metin soruları yanıtlayabilir.

Pratikte bu, ön saflardaki takımınızı genişletmeden gerçek zamanlı satış kapsamını bölgeler ve saat dilimleri arasında genişletmenizi sağlar. Bu, acil olarak personel sayısını artırmadan bir büyüme takımı kurmaya çalışırken yararlıdır.

Drift'in en iyi özellikleri

Yüksek değerde veya ICP ile eşleşen potansiyel müşterileri statik formlardan gerçek zamanlı sohbet veya gömülü planlama akışlarına yönlendirir.

Tüm LinkedIn konularını tek bir gösterge paneline toplayarak, takım genelinde konuşma kalitesini ve yanıt hızını denetleyin.

Her bir anlaşmayı analiz ederek riskleri, ivmeyi ve en uygun sonraki adımları belirleyin ve satış sürecini takımınız için canlı bir uygulama noktası haline getirin.

Drift sınırlamaları

Platformdaki çoklu sistem entegrasyonları ve özel uygulamalar karmaşık hale gelebilir ve özel uzmanlık gerektirebilir.

Drift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Drift hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Drift'te en çok takdir ettiğim özellik, web sitesi sohbetlerini anında satış fırsatlarına dönüştürebilme yeteneğidir. Platform, karmaşık müşteri taleplerini uygun temsilciye verimli bir şekilde yönlendirir, anında toplantı planlamasına olanak tanır ve HubSpot, Salesforce ve Adobe Marketo gibi pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Drift, satış sürecini hızlandırmak isteyen B2B SaaS şirketleri için özellikle uygundur.

10. Dynamic Yield (Web, uygulama ve ticaret alanlarında deneyimleri kişiselleştiren takımlar için en iyisi)

Dynamic Yield aracılığıyla

Müşterilerinizin sizinle etkileşimde bulundukları her yerde, doğru anda doğru deneyimi yaşamalarını nasıl sağlarsınız? AI kişiselleştirme ve deneyim optimizasyon platformu Dynamic Yield'ı kullanın.

Experience OS ile deneyimleri algoritmik olarak kullanıcı niyetiyle eşleştirebilir ve sonraki eylemleri tahmin edebilirsiniz, bu da onu deneyim odaklı büyüme için kullanılan stratejik planlama yazılımını güçlü bir şekilde tamamlar.

Dynamic Yield sürekli olarak test eder, öğrenir ve uyum sağlar, böylece statik segmentlerin ötesine geçerek kanallar arasında kullanıcı başına karar verme sürecine geçmenizi sağlar.

Bu, örneğin bir kullanıcı web sitenizde botlarda %20 indirim teklifini gördüğünde, 5 dakika sonra e-postasında montlarda %10 indirim teklifini görmemesini sağlar. Dynamic Yield, web, mobil uygulamalar, e-posta damlaları ve hatta kiosklar veya POS sistemleri arasında deneyimi senkronize eder.

Ayrıca, esnek veri mimarisi ve açık API'si sayesinde CMS platformları, e-ticaret sistemleri, DMP'ler, AI pazarlama araçları, etiket yöneticileri ve analiz yığınlarıyla entegre edilebilir.

Dynamic Yield'ın en iyi özellikleri

AffinityML'den coğrafi tabanlı tahmine dayalı hedeflemeye kadar düzinelerce gelişmiş stratejiye erişin ve bunları bağlamsal, CRM, sadakat ve mağaza içi verilerle güçlendirerek daha karlı öneriler sunun.

Tasarım veya geliştirme yardımı olmadan, "Gördüğünüzü Alırsınız" Düzenleyici ile herhangi bir hedef kitle grubu için deneyimler oluşturun ve deneyimleri optimize edin.

Her kişiselleştirme ve deneme kampanyası için doğru KPI'yı seçerek, doğru hedeflere doğru optimizasyon yaptığınızdan emin olun.

Dynamic Yield sınırlamaları

"Kod gerektirmeyen" olmasına rağmen, gelişmiş kullanım örnekleri ve A/B testleri hala özel geliştirme gerektirir ve mühendislik takımlarına sürekli bağımlılık yaratır.

Dynamic Yield fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dynamic Yield derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Dynamic Yield hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Dynamic Yield, birçok markada kişiselleştirme çabalarımızı önemli ölçüde artıran, sınıfının en iyisi bir kişiselleştirme platformudur. Güçlü segmentasyon ve hedefleme araçları, web, mobil ve e-posta üzerinden etkili, veriye dayalı kampanyalar sunmamızı sağlayarak sorunsuz bir çok kanallı deneyim yaratır.

ClickUp ile Büyüme Stratejinizi Hedefine Ulaştırın

Büyüme liderliği için çoğu AI aracı, işinizin yanında yer alır. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ise işinizin içinde çalışır.

ClickUp, AI'yı canlı projeler, görevler, belgeler, konuşmalar ve zaman çizelgeleriyle tek bir sistemde birleştirir. Bu, AI'nın sadece sorduğunuz şeyi değil, aynı zamanda halihazırda neler olduğunu, nelerin bloklandığını ve bir sonraki adımda nelerin yapılması gerektiğini de anladığı anlamına gelir.

Avantaj, Convergence'dan geliyor:

Bağlam, kopyalanmış komutlarda değil, işin yapıldığı yerde yaşar.

Sahiplik ve zaman çizelgeleri hesap verebilirliği artırır

AI takım arkadaşlarınız olan Süper Ajanlar, sizin için yapılacak zor işleri yapar.

Birleşik AI Çalışma Alanının gücünü keşfetmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun.