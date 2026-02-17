Büyük Ölçekli Ajan Otomasyonu için 10 Mammouth AI Alternatifi

Takımlar karmaşık ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek, araçları birbirine bağlamak ve AI'yı tüm yığınlarında dağıtmak için çaba gösterirken, yetenekli AI platformlarına olan talep de artmıştır.

Mammouth AI, Claude, GPT ve Gemini gibi modelleri tek bir arayüzde bir araya getiren çoklu model Çalışma Alanı'dır. Günlük AI kullanımı, özellikle sohbet ve hafif görevler için idealdir.

Ancak ş akışlarını düzenlemeniz, sistemleri birbirine bağlamanız veya araçlar arasında ajanları çalıştırmanız gerektiğinde, sınırları daha net hale gelir.

Bu kılavuzda, iki ihtiyaç üzerinden en iyi Mammouth AI alternatiflerini inceliyoruz: günlük AI işlerini genişletmek ve araçlarınız arasında çalışan ajan ş akışları oluşturmak.

Not: Mammouth, öncelikle çoklu model AI Çalışma Alanıdır. Aşağıdaki alternatifler, hem çoklu model ortamları hem de ajan otomasyon platformlarını içerir.

Mammouth AI Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mammouth AI temel ajan ş akışlarını yönetebilir, ancak sınırlamaları büyüyen takımları daha güçlü ş akışı otomasyon araçlarına yönlendirebilir.

Alternatifleri ve ajan otomasyon platformlarını değerlendirirken dikkate almanız gerekenler şunlardır. ⚙️

Ajanları koordine edin: Birden fazla ajan ş akışları arasında işbirliği yapabilir, işleri delege edebilir ve paylaşım yapabilir mi?

Araçları bağlayın: Uygulamalarınız, veritabanlarınız ve API'lerinizle kullanıma hazır olarak entegre oluyor mu?

Davranışı özelleştirin: Yoğun kodlama yapmadan komut istemlerini, araçları ve koruma önlemlerini ayarlayabilir misiniz?

Üretimde çalıştırma: İzleme, hata ayıklama, güvenlik ve uyumluluğu destekliyor mu?

Kullanılabilir kalın: Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar, geliştiricilerin yoğun desteği olmadan bu ürünü kullanabilir mi?

Maliyeti tahmin edin: Fiyatlandırma ve kullanım sınırları ölçeklendirme açısından net mi?

Barındırma kontrolü: Gizlilik, yönetişim veya veri yerleşimi için kendi barındırma hizmetinizi kullanabilir misiniz?

Mammouth AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Mammouth AI alternatifleri ve her birinin sunduğu özelliklerin bir özeti. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Takımlar, Ajanların, görevlerin, belgelerin ve ş akışlarının bir arada bulunduğu birleşik bir AI Çalışma Alanı isteyen takımlar Süper Ajanlar, Enterprise Arama, Otomasyonlar, BrainMax, 15+ Görünüm, Gösterge Panelleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. ChatGPT (OpenAI) Yazma, kodlama, analiz ve özel otomasyonlar için çok yönlü AI yardımı Özel GPT'ler, Doğal dil muhakemesi, Dosya analizi, Görüntü anlama, Çok turlu bellek Ücretsiz; Aylık 8 $ ile 200 $ arasında değişen ücretli planlar; Kurumsal özel planlar CrewAI Araştırma, içerik ve analiz için çoklu ajan işbirliği ş akışları Rol tabanlı ajanlar, Paylaşılan bellek, Araç çağırma, Koordineli devirler Ücretsiz; Profesyonel sürüm aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla LangChain Üretim düzeyinde LLM uygulamaları ve RAG sistemleri geliştiren geliştiriciler LCEL zincirleri, LangGraph, Araç kullanım ajanları, Modelden bağımsız bileşenler Ücretsiz; Plus 39 $/kullanıcı/aydan başlayan fiyatlarla LlamaIndex LLM'leri yapılandırılmış ve yapılandırılmamış kurumsal verilere bağlantı kurma LlamaParse, Hibrit RAG, Hiyerarşik indeksler, Veriye duyarlı ajanlar Ücretsiz; Başlangıç paketi aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla Zapier AI Actions Doğal dil kullanarak 6.000'den fazla uygulamada gerçek dünya eylemlerini otomasyonla gerçekleştirin AI tarafından oluşturulan Zaps, ş akışları içindeki akıl yürütme, araç çağırma Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlıyor. n8n AI Ajanları Kendi kendine barındırılan, tamamen kontrol edilebilir AI otomasyonu isteyen takımlar Düğüm tabanlı oluşturucu, Çoklu ajan mantığı, Kendi kendine barındırma, Özel kod Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar (yıllık) Google Vertex AI Google Cloud'da uçtan uca ML + GenAI takımları AutoML, Model Garden, MLOps boru hatları, Model değerlendirme Özel fiyatlandırma Azure AI Foundry Microsoft ekosisteminde güvenlik ve yönetişim ağırlıklı AI uygulamaları geliştiren kurumsal takımlar Foundry Agent Service, Prompt Akış, Model kataloğu, Azure güvenliki Özel fiyatlandırma Databricks Model Serving Birleştirilmiş yönetişim ile ML ve LLM modellerini büyük ölçekte dağıtın Sunucusuz ölçeklendirme, RAG boru hatları, Model karşılaştırması, MLflow izleme Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma

📍 Doğru alternatifi seçmenin hızlı yolu Esas olarak daha hızlı taslak oluşturma, daha iyi komut isteme ve daha kolay model değiştirme ihtiyacınız varsa, çoklu model AI Çalışma Alanını seçin. Entegrasyonlar, tetikleyiciler ve üretim kontrolleri ile araçlar arasında çalışan ş Akışlarına ihtiyacınız varsa, ajan otomasyon platformunu seçin.

En İyi Mammouth AI Alternatifleri

Şimdi ayrıntılara geçelim.

1. ClickUp (Takımlar için birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı oluşturmak için en iyisi)

ClickUp Brain ile tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın.

Mammouth AI, temel AI ajanları oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak bir kuruluşun yapılandırılmış iş verilerini doğal olarak anlamak için tasarlanmamıştır. Hızlı hareket eden takımlar için bu eksiklik işleri yavaşlatabilir.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı farklı bir yaklaşım sergiliyor. Platform, tüm iş uygulamalarınızı, verilerinizi ve ş akışlarınızı tek bir AI destekli alanda bir araya getiriyor. Bu birleştirme, iş dağınıklığını ortadan kaldırıyor (her hafta saatler süren uygulamalar arasında sonsuz geçişler) ve insanlar ile AI ajanlarının işbirliği yaptığı tek bir arayüz sunuyor.

Super Agents ile akıllı, bağlam farkında takım arkadaşları oluşturun.

ClickUp'ın Süper Ajanları, çalışma alanı bağlamında çalışmak üzere tasarlanmıştır ve çok adımlı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmeye yardımcı olur. Görevlerden, belgelerden, yorumlardan, Özel Alanlardan, zaman çizelgelerinden, durumlardan ve daha fazlasından içgörüler toplar ve gerçek operasyonel durumunuza göre kararlar alır.

Verimli işyeri otomasyonu için, gecikmiş görevleri haftalık olarak gözden geçirebilir, iş yüküne göre işleri yeniden atayabilir, proje özetlerini otomatik olarak yayınlayabilir, engelleri vurgulayabilir ve canlı verilerden sprint raporları oluşturabilirler.

Özel ClickUp Süper Ajanları ile karmaşık iş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

Ayrıca bir yönetişim avantajı da vardır. ClickUp, Çalışma Alanı, Alan, Klasör, Liste ve görev düzeylerinde rol tabanlı izinleri ve ayrıntılı erişim denetimlerini destekler. Süper Ajanlar bu sınırlar içinde çalışır.

Otomasyonlarla tekrarlayan işleri ve görev yönetimini otomatikleştirin

ClickUp'ın Otomasyon motoru, ş akışlarınızı otomatikleştirir. Aynı adımları tekrar tekrar yapmak yerine, belirli etkinlikler meydana geldiğinde otomatik olarak çalışacak kurallar tanımlarsınız.

Görevleri otomatik olarak atama, son tarih kaçırıldığında ekip arkadaşlarını bilgilendirme, durumları güncelleme veya görevleri listeler arasında taşıma gibi ş Akışınız için hemen uygulayabileceğiniz veya özel olarak özelleştirebileceğiniz 100'den fazla hazır otomasyon şablonu bulunmaktadır.

Özel ihtiyaçlar için, tetikleyici ve eylem kuralları oluşturmak üzere yerleşik, kod gerektirmeyen Otomasyon Oluşturucu'yu kullanabilirsiniz. Otomasyonlar ayrıca dinamik atamaları da destekler (ör. etkinliği tetikleyen kişiyi veya görevin izlendiğini belirten herhangi birini atanan kişi olarak belirler), böylece sahiplik düzenli olarak değişen ortamlarda esnek ve uyarlanabilir hale gelir.

ClickUp otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütün.

İşte sadece 5 dakikada ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirip her hafta 5 saatten fazla zaman kazanmanın yolu ✨

ClickUp Brain ile çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş zeka elde edin.

Ajanlar ve Otomasyonların arkasında, tüm bunları destekleyen AI motoru ClickUp Brain bulunmaktadır. Görevleriniz, belgeleriniz, yorumlarınız, zaman çizelgeleriniz, takvimleriniz ve daha fazlası üzerinde çalışarak AI destekli proje yönetimini güçlendirir.

Toplantı özetini görevlere dönüştürebilir, bu görevleri belirli takım üyelerine atayabilir, proje zaman çizelgelerine göre son teslim tarihleri belirleyebilir, koşullar değiştiğinde görev durumlarını güncelleyebilir ve paydaşları bilgilendiren veya işi bir sonraki aşamaya taşıyan otomasyonları tetikleyebilir.

Bu bağlamsal Çalışma Alanı bilgisiyle, ClickUp Brain'in sinir ağı, üretken çıktıyı işe dönüştürme adımı ortadan kaldırır.

ClickUp Brain ile doğrudan görevler, sohbetler, belgeler ve gösterge panellerinden etkileşim kurarak bilgileri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün.

Enterprise Search ile tüm iş ekosisteminizden cevaplar bulun.

Dosyaları, klasörleri, sohbetleri ve e-postaları tek bir önemli güncelleme için aramak, günlük verimlilikte bir engel haline gelir.

ClickUp'taki Kurumsal Arama, dağınık iş bilgilerini tek bir arama yapılabilir merkeze dönüştürür. AI, temel anahtar kelime eşleşmelerini veya basit bağlantıları döndürmek yerine, sorgunuzun arkasındaki bağlamı ve anlamı anlar.

Örneğin, bir ürün yöneticisi bir özellik sürümünde engelleyici unsurlar arıyorsa, Enterprise AI Search ödeme ile ilgili görevlerin mevcut durumunu kontrol eder, sohbetlerdeki son yorumları inceler, sürüm planlama belgelerindeki değişiklikleri arar ve hatta sprint panolarındaki en son etkinlikleri de dikkate alır.

Kurumsal Arama ile Çalışma Alanınızda ve Bağlı Araçlarda Her Şeyi Bulun.

Farkı şudur: AI, bilginin nerede olduğunu göstermek yerine, gerçek verilere dayanarak size neler olduğunu ve neden olduğunu söyler.

🚨 Önemli not: ClickUp, kurumsal düzeyde gizliliği ön plana çıkarır. Veriler Çalışma Alanınızda kalır ve üçüncü taraf AI sağlayıcıları bu veriler üzerinde eğitim yapamaz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp görevleri ile işleri yönetin: Fikirleri net eylem ögelerine ayırın, sahiplerini atayın, öncelikleri belirleyin ve baştan sona ilerlemeyi izleyin.

ClickUp Chat 'te konuşmaları doğrudan iş bağlantılı tutun : Sohbetleri görevlere ve projelere bağlayarak bağlam değiştirmeyi azaltın ve daha hızlı takip sağlayın.

15'ten fazla Özel Görünüm ile aynı işi farklı şekillerde görselleştirin : Geleneksel listeler, Kanban panoları, Gantt grafikleri, renk kodlu takvimler vb. arasında geçiş yapın.

Proje verilerini ClickUp Gösterge Panellerinde gerçek zamanlı görünürlük haline getirin : Riskleri erken tespit edin ve güncellemeleri manuel olarak izlemek zorunda kalmadan performansı izleyin. : Riskleri erken tespit edin ve güncellemeleri manuel olarak izlemek zorunda kalmadan performansı izleyin.

ClickUp sınırlamaları

Geniş bir alandaki özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilir olması. Şirket kullanıcısı olarak, listelerde, panolarda veya zaman çizelgelerinde çalışıyor olsam da, görevleri ş Akışımıza gerçekten uygun bir şekilde düzenleyebiliyorum. Görev öncelikleri, son teslim tarihleri, yorumlar ve ek dosyalar gibi özellikler, işi izlemeyi ve takım üyeleriyle tek bir yerden işbirliği yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, her şeyin merkezi bir yerde olması da hoşuma gidiyor, böylece bir görevin durumunu, genel ilerlemesini veya en son güncellemeleri anlamak için birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyorum.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, AI yeteneklerini işinize ve uygulamalarınıza bağlı tek bir birleşik uygulamaya getirir. Yalnızca ClickUp verilerine bağlı değildir; Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion ve daha fazlası gibi tüm uygulamalarınızdan bağlam bilgilerini çekmek ve premium AI modellerine erişim sağlamak için tasarlanmıştır. ClickUp BrainMAX ile tüm işlerinizi entegre ederek daha hızlı sonuçlar elde edin.

2. ChatGPT (OpenAI) (Özel GPT'lerle çok yönlü AI asistanı için en iyisi)

OpenAI aracılığıyla

ChatGPT (OpenAI), çok çeşitli bilgi ve yaratıcı işleri desteklemek için tasarlanmış genel amaçlı bir AI verimlilik aracıdır. Gücü, doğal dili anlaması ve bağlama uyum sağlamasından gelir, bu da onu içerik taslağı hazırlamaktan belgeleri özetlemeye, soruları yanıtlamaktan problemleri çözmeye kadar her şey için kullanışlı kılar.

Tek bir ş Akışına odaklanmak yerine, bu araç esnek bir asistan olarak çalışır. Dosyaları analiz edebilir, görüntüleri yorumlayabilir, kod oluşturabilir ve birden fazla turda konuşma bağlamını koruyabilir.

Özel GPT'ler, Projeler ve bellek gibi özellikler, belirli görevler veya uzun süreli işler etrafında deneyimi şekillendirmenize olanak tanır ve platformu özel bir araçtan çok çok yönlü bir AI Çalışma Alanı haline getirir.

ChatGPT (OpenAI) en iyi özellikleri

Çok adımlı komutlar ve konuşma tarzı takip mesajları dahil olmak üzere karmaşık doğal dil talimatlarını anlayın ve uygulayın.

Kullanım örnekleri genelinde yazma, özetleme, yeniden yazma ve yaratıcı fikir üretme için yüksek kaliteli içerik oluşturun.

Kavramları açıklamak, sorunları gidermek veya karar vermeyi desteklemek için sorunları adım adım inceleyin.

Belgeleri, verileri ve dosyaları analiz ederek içgörüler elde edin, bilgileri özetleyin veya bağlama özgü soruları yanıtlayın.

Özel görevleri veya ş akışlarını desteklemek için özel talimatlar ve bilgilerle özelleştirilmiş GPT'ler oluşturun.

ChatGPT (OpenAI) sınırlamaları

Daha uzun veya daha karmaşık görevlerde, yanıtlar sapabilir veya fikirler tekrarlanabilir.

ChatGPT (OpenAI) fiyatlandırması

Ücretsiz

Go : Aylık 8 $

Artı : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

İş : 30 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT (OpenAI) puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT (OpenAI) hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ChatGPT, geniş ihtiyaç alalığım için hala en iyi hepsi bir arada AI çözümüdür. Metin oluşturma, kodlama, ses ve video oluşturma özelliklerini tek bir platformda sorunsuz bir şekilde bir araya getirir. En çok değer verdiğim şey, özelleştirme seçeneklerinin derinliğidir: Belirli ş akışları için özel GPT'leri ince ayarlayabilir, yanıt stilini ve tonunu özelleştirebilir ve gerektiğinde farklı araçları birbirine bağlayabilirim.

3. CrewAI (Çoklu ajan AI işbirliği akışları için en iyisi)

CrewAI aracılığıyla

CrewAI, tek bir AI modelinin yeterli olmadığı durumlar için tasarlanmıştır. AI proje yönetimi aracı, tek bir modelden her şeyi yapmasını istemek yerine, birlikte çalışan küçük bir AI ajan takımı oluşturmanıza olanak tanır. Her ajanın araştırmacı, analist veya yazar gibi net bir rolü vardır ve karmaşık görevleri ilerletmek için işbirliği yaparlar.

Ajanlar bağlamı paylaşabilir, işleri birbirlerine aktarabilir ve işi tamamlamak için web arama, veritabanları veya harici API'ler gibi araçları kullanabilir.

Bu, görevlerin doğal olarak adımlara bölündüğü derin araştırma, içerik boru hatları veya geliştirme ş akışları gibi alanlarda özellikle yararlıdır.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Tanımlanmış roller, hedefler ve devretmelerle birden fazla AI aracısını koordine edin, böylece karmaşık görevler izole komutlar yerine koordineli ş akışları olarak çalışsın.

Çok adımlı AI görevlerinde durumu, dallanma mantığını ve uzun süreli süreçleri yöneten yapılandırılmış, etkinlik odaklı akışlar oluşturun.

Ajanları, web araması, veri dosyaları, Python yürütme ve uçtan uca otomasyon için özel entegrasyonlar dahil olmak üzere gerçek araçlara ve API'lere bağlayın.

Ajanlar arasında paylaşılan belleği ve bağlamı koruyun, böylece işin ilerlemesiyle birlikte araştırmalar, kararlar ve çıktılar tutarlı kalır.

CrewAI sınırlamaları

Karmaşık ajan ş akışlarını tasarlamak için deneme yanılma gerektirir.

Çoklu ajan düzenlemesi için zorlu öğrenme eğrisi

CrewAI fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar CrewAI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajan oluştururken ajanın rolünü, hedefini ve arka planını belirleyebilmemizdir. Bu da ajanın performansını büyük ölçüde artırır. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo vb. tüm LLM sağlayıcılarını destekler. Belgeleri çok net ve anlaşılması kolaydır. Çoklu Ajan sistemleri oluşturmak için kullanabileceğimiz birçok araç ve MCP sunucusunu destekler.

🔎 Biliyor muydunuz? Birden fazla AI ajanın bir takım gibi birlikte çalışma fikri, doğadan ilham alan bilgi işlem teknolojisine kadar uzanır. 1986 yılında, bilgisayar grafikleri araştırmacısı Craig Reynolds, boid'leri (sadece üç temel kuralı takip eden ve aniden gerçekçi sürüler, okullar ve sürüleri oluşturan basit dijital yaratıklar) yarattı. Bu erken simülasyon, bağımsız ajanların nasıl akıllı kolektif davranışlar üretebileceğini gösterdi. Bu, günümüzün çoklu ajan çerçevelerinin arkasındaki ilkenin aynısıdır.

4. LangChain (Üretim düzeyinde LLM uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

LangChain aracılığıyla

LangChain, LLM'leri birbirine bağlayan bir çerçeve sağlayarak geliştiricilerin büyük dil modelleri üzerine gerçek uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. Farklı bileşenlerin birbiriyle etkileşimini standartlaştırarak, uygulamayı sıfırdan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan OpenAI ve Anthropic gibi sağlayıcılar arasında deneme yapmayı veya geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Tek seferlik model çağrıları yerine, komut istemlerini, AI modellerini, belleği ve harici verileri tekrarlanabilir ş akışlarında birleştiren zincirler oluşturursunuz. Bu, modellerin daha sağlam yanıtlar üretmek için iç belgelerden veya vektör veritabanlarından bilgi aldığı, geri getirme ile güçlendirilmiş üretim için güvenilir bir araçtır.

Platform, LLM'leri izole sohbet deneyimleri yerine üretim düzeyinde uygulamalar içinde akıl yürütebilen, bilgi alabilen ve hareket edebilen sistemlere dönüştürür. Bu, platformun yeteneklerini genişleten LangGraph ve LangSmith gibi ekosistem araçları sayesinde mümkün olmaktadır.

LangChain'in en iyi özellikleri

LCEL ile karmaşık ş akışları oluşturun, böylece zincirler okunabilir kalır, akış yanıtlarını destekler ve adımları eşzamansız veya paralel olarak çalıştırır.

LLM'ler, komut şablonları, çıktı ayrıştırıcıları ve belge yükleyiciler için standartlaştırılmış arayüzleri kullanarak AI modellerini ve bileşenlerini kolayca değiştirin.

Ajan mantığı ve çerçeveleri aracılığıyla hangi araçların, API'lerin veya veri kaynaklarının kullanılacağına karar veren otonom ajanlar oluşturun.

LangChain sınırlamaları

Bu araç, basit kullanım durumları için aşırı karmaşık olabilir ve yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir.

LangChain fiyatlandırması

Geliştirici : Ücretsiz

Artı : Koltuk başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

LangChain derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

LangChain'in AI uygulama geliştirmenin tüm hareketli parçalarını tek bir yerde bir araya getirmesini gerçekten çok beğeniyorum. Farklı LLM'ler, vektör veritabanları ve API'lerle entegrasyonlar çok sorunsuz, bu sayede sıfırdan konektörler oluşturmak için zaman kaybetmiyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? LangChain, Ekim 2022'de (ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra) GitHub'da 800 satırlık bir yan proje olarak hayata geçti. Harrison Chase, geliştiricilerin LLM'leri araçlar, bellek ve verilerle bağlantı kurmak için acil bir çözüme ihtiyaç duyması nedeniyle bu projeyi geliştirdi. Birkaç ay içinde, bu proje şimdiye kadarki en hızlı büyüyen açık kaynak projelerinden biri haline geldi.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %30'u, AI ajanlarıyla ilgili en büyük hayal kırıklığının, kendinden emin konuşmalarına rağmen yanlış bilgiler vermelerinden kaynaklandığını söylüyor. Bu genellikle çoğu ajanın izole bir şekilde çalışmasından kaynaklanır. Ajanlar, işleri nasıl yapmayı sevdiğinizi, nasıl çalıştığınızı veya tercih ettiğiniz süreçleri bilmeden tek bir komuta yanıt verir. Süper Ajanlar farklı şekilde iş yapar. Görevlerinizden, belgelerinizden, sohbetlerinizden, toplantılarınızdan ve güncellemelerinizden gerçek zamanlı olarak alınan %100 bağlamla iş yaparlar. Ayrıca zaman içinde son tercihlerinize dayalı ve hatta epizodik hafızayı korurlar. Ve bu, bir ajanı kendinden emin bir tahminciden, işin gelişmesine ayak uydurabilen proaktif bir iş arkadaşına dönüştürür.

5. LlamaIndex (LLM'leri kurumsal verilere bağlantı sağlamak için en iyisi)

LlamaIndex aracılığıyla

LlamaIndex tek bir soruna odaklanır ve bunu çok iyi yapar: büyük dil modellerini kendi verilerinize bağlantı kurmak.

LLM'yi bağımsız bir sohbet robotu olarak ele almak yerine, araç aradaki katman görevi görür ve belgelerin, veritabanlarının ve API'lerin nasıl alınacağını, yapılandırılacağını ve geri getirileceğini yönetir, böylece yanıtlar verilerinizdeki ilgili bilgilere dayalı olur.

Veri yoğun ve belge odaklı kullanım senaryolarında sağlam bir seçimdir. Çeşitli kaynaklardan içerik çekebilir, bu verileri verimli indeksler halinde düzenleyebilir ve halüsinasyonları azaltmak için geri alma ile güçlendirilmiş üretim özelliğini kullanabilirsiniz.

LlamaIndex'in en iyi özellikleri

LlamaParse'i kullanarak PDF'leri, tabloları, görüntüleri ve diyagramları doğru bir şekilde ayrıştırın ve bunları temiz, LLM uyumlu biçimlere dönüştürün.

En alakalı bağlamı ortaya çıkaran hibrit arama, semantik parçalama ve hiyerarşik indeksleme yoluyla gelişmiş RAG ile cevap kalitesini artırın.

Belge ağırlıklı ve geri alma odaklı uygulamalar için çok adımlı akıl yürütme, araç kullanımı ve belleği destekleyen, ajansal ve veriye duyarlı ş akışları oluşturun.

LlamaIndex sınırlamaları

Bağlam ve belirteç sınırları, büyük belgelerde zorluklar yaratır

Çok turlu etkileşimler için sınırlı konuşma hafızası

LlamaIndex fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 50 $

Pro : 500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LlamaIndex puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LlamaIndex hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Büyük dil modelleri (LLM) ile çalışan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek oldukça yararlı buldum. PDF, API, veritabanları ve Excel gibi biçimlerde veri girebilme imkanı sağladı, bu da çok sayıda veri setiyle LLM'leri eğitmemi ve yürütmemi kolaylaştırdı.

6. Zapier AI Actions (Uygulamalar arasında AI destekli ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Geleneksel Zap oluşturmak yerine, AI Actions düz dil komutlarını yorumlar ve sizin adınıza Zapier'in birçok otomasyon eyleminden birini gerçekleştirir.

Model, kullanıcının niyetini anlar, bunu doğru Zapier eylemine eşler, gerekli alanları doldurur ve Zapier'in altyapısı aracılığıyla isteği gönderir. Yürütme öncesinde, daha iyi doğruluk ve kontrol için eylemleri önceden inceleyebilirsiniz.

Kimlik doğrulama, API işleme, yeniden denemeler ve üçüncü taraf entegrasyonları doğrudan Zapier içinde yönetilir. Bu, belirteçleri manuel olarak işlemek veya özel orta katman yazılımı yazmak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Bir uygulama hesabı Zapier'e bağlandığında, AI ek mühendislik işi gerektirmeden izin verilen eylemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebilir.

Platform, GPT'ler veya özel AI kurulumları gibi platformlara bağlanarak doğal dil komutlarını bağlı araçlar arasında canlı işlemler haline dönüştürebilir.

Zapier AI Actions'ın en iyi özellikleri

Zap içindeki metinleri, görüntüleri veya verileri analiz ederek ve sonraki adımlarda kullanabileceğiniz yapılandırılmış çıktılar döndürerek AI muhakemesini doğrudan ş akışlarına yerleştirin.

Bağlantılı uygulamalarda araştırma yaparak ve eylemde bulunarak yapılandırılmamış, çok adımlı işleri gerçekleştiren otonom AI ajanları dağıtın.

Doğal dil kullanarak otomasyonlar oluşturun, böylece ş akışını sade bir İngilizceyle tanımlayabilir ve Zapier'in sizin için oluşturmasını, hata ayıklamasını ve iyileştirmesini sağlayabilirsiniz.

Zapier AI Actions sınırlamaları

Gelişmiş ş akışları oluşturan teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zorlu öğrenme süreci

Ücretsiz ve giriş seviyesi planlar denemeyi büyük ölçüde kısıtlar.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Kullanım kolaylığını çok seviyorum, özellikle de şimdi AI destekli özellikler sayesinde. İhtiyacınızı açıklayın, AI her şeyi sizin için önceden ayarlayacaktır. Zapier, sıkıcı ve tekrarlayan görevleri kolaylıkla otomasyonla gerçekleştirmenizi sağlayan, gerçekten hayat kurtaran bir araçtır. Potansiyel müşteri oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi araçtır. Beni ve müşterilerimi gerçek zamanlı olarak güncel tutar.

7. n8n AI Agents (Tam kontrol ile kendi kendine barındırılan AI otomasyonu için en iyisi)

n8n aracılığıyla

n8n, özellikle AI ş Akışı'nın bir parçası olduğunda, takımlara otomasyon mantığı üzerinde tam kontrol sağlar. Basit tetikleyici tabanlı araçların aksine, bu araç AI ajanlarının kararlar alabileceği ve gerçek koşullara göre yüzlerce uygulamayle etkileşime girebileceği karmaşık, dallanmış ş Akışları tasarlamanıza olanak tanır.

Gücü esneklik ve şeffaflıkta yatmaktadır. Birden fazla kaynaktan veri çekebilir, bunları AI modellerinden geçirebilir ve ardından 400'den fazla entegrasyonda sonuçlara göre hareket edebilirsiniz.

Görsel, düğüm tabanlı düzenleyicisi ve özel kod desteği ile, siyah kutu gibi davranmak yerine daha büyük otomasyon sistemleri içinde öngörülebilir şekilde davranan hassas mantık ve AI ajanlarına ihtiyaç duyan teknik takımlar için idealdir.

n8n'in en iyi özellikleri

Karmaşık, çok adımlı süreçlerde araştırma, planlama, yazma, doğrulama ve eylem için özel ajanlar atayarak çoklu ajan ş akışlarını koordine edin.

Görsel düğümler yeterli olmadığında, insan onayları, özel API'ler ve JavaScript veya Python mantığı kullanarak yüksek düzeyde kontrollü AI otomasyonu oluşturun.

Deterministik kuralları AI ile birleştirerek, her düğümün girişini, komutunu ve çıkışını izleyerek kolay hata ayıklama için şeffaf, üretim düzeyinde ş Akışları tasarlayın.

Kendi altyapınızda, kendi barındırma, şifreli kimlik bilgileri ve hassas veri ortamları için kurumsal düzeyde güvenlik desteği ve uyumluluk desteği ile güvenli bir şekilde çalıştırın.

n8n sınırlamaları

Küçük yapılandırma hataları, özellikle döngülerde veya kazıma ş akışlarında aşırı yürütmelere veya beklenmedik maliyetlere tetikleyici olabilir.

n8n fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro : Aylık 50 $ (yıllık faturalandırılır)

İş : 800 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

n8n, güçlü özelliklere sahip, inanılmaz derecede uygun fiyatlı bir otomasyon aracıdır. Hostinger Bulut'taki kendi kendine dağıtım seçeneği uygun maliyetlidir ve size tam kontrol sağlar. Görsel ş Akışı oluşturucu sezgiseldir ve kapsamlı entegrasyonları destekler. Otomasyon ağırlıklı projeler için harika bir araçtır.

🧠 İlginç Bilgi: n8n, nodemation (düğüm + otomasyon) kelimesinin sayısal kısaltmasıdır. "8" harfi, ilk ve son "n" harfleri arasındaki sekiz harfi temsil eder.

8. Google Vertex AI (Google bulutunda uçtan uca ML ve GenAI için en iyisi)

Google Vertex AI aracılığıyla

Google Vertex AI, verileri hazırlamak, modelleri eğitmek, dağıtmak ve performansı izlemek için tek bir Çalışma Alanı sunar.

Hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey takımlar için uygundur. AutoML'yi düşük kodlu model oluşturma için kullanabilir veya popüler çerçevelerle özel AI modelleri eğitebilirsiniz. Üretken AI tarafında, bu araç Model Garden aracılığıyla Google'ın Gemini AI modellerine, açık kaynaklı ve üçüncü taraf seçeneklerine erişmenizi sağlar.

Yerleşik MLOps yetenekleri ve Google bulutunun yönetişim kontrolleri, onu üretim ölçeğinde AI sistemleri için güvenilir bir seçim haline getirir.

Google Vertex AI'nın en iyi özellikleri

Modellerin sürümlerini izleyin, değişiklikleri test edin, performansı izleyin ve sorunları giderin.

Modeller arasında önceden hesaplanmış, tutarlı özellik setlerini yeniden kullanarak performansı artırın ve yinelemeleri azaltın.

Model kararlarını yorumlamaya ve veri kümeleri genelinde performansı değerlendirmeye yardımcı olan araçlara erişin.

Google Vertex AI sınırlamaları

Özel boru hatları kurmak veya daha karmaşık ş akışlarını hata ayıklamak bazen Google Bulut ve temel ML kavramları hakkında derinlemesine bilgi gerektirebilir.

Google Vertex AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Vertex AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Vertex AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Vertex AI'da en çok sevdiğim şey, birleşik ekosistemidir. Veri hazırlama, model eğitimi ve dağıtımı tek bir uyumlu ş akışında bir araya getirerek, genel sürecin sorunsuz ve iyi bağlantılı olmasını sağlar. Model Garden, Gemini ve Claude gibi 150'den fazla temel modele kolay erişim sunan ve üretim düzeyinde AI çözümlerinin oluşturulmasını ve sunulmasını belirgin şekilde hızlandıran, benim için gerçekten öne çıkan bir özelliktir.

9. Azure AI Foundry Portal (Microsoft ekosistemine sahip kurumsal AI uygulamaları için en iyisi)

Microsoft aracılığıyla

Azure AI Foundry Portal, geliştiricilere Azure OpenAI, Microsoft modelleri ve yerleşik katalogdan seçilmiş açık ve üçüncü taraf seçenekleri dahil olmak üzere, özenle seçilmiş bir dizi AI modeline erişim sağlar.

Tutarlı araçlar, SDK desteği ve takımların prototipten üretime kolayca geçmesine yardımcı olan başlangıç şablonları ile AI geliştirmeyi kolaylaştırır.

Kurumsal kullanım için tasarlanan Azure AI Foundry, önceki Azure AI Studio deneyiminin üzerine yönetişim, değerlendirme ve yaşam döngüsü yönetimi özelliklerini ekler. Takımlar, dağıtımdan önce farklı modelleri deneyebilir ve kullanım durumlarına en uygun olanı görebilir.

Azure AI Foundry'nin en iyi özellikleri

Microsoft Azure'un güvenlik sistemini kullanarak verilere, modellere ve uygulamalara kimlerin erişebileceğini kontrol edin.

Foundry Agent Service'i kullanarak bellek, araçlar ve çok turlu konuşmalarla AI ajanları oluşturun ve yönetin.

Prompt Flow'un görsel oluşturucusu ile karmaşık kod yazmanıza gerek kalmadan adım adım AI ş akışları oluşturun ve test edin.

Azure AI Foundry sınırlamaları

Sohbet arayüzü, yeni AI platformlarına göre daha az sezgisel hissettiriyor.

Kurulum ve özelleştirme için önemli teknik çaba gerektirir.

Azure AI Foundry fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Azure AI Foundry derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Databricks Model Serving (ML modellerini büyük ölçekte dağıtmak için en iyisi)

Databricks aracılığıyla

Databricks Model Serving, takımların altyapıyı yönetmeden makine öğrenimi modellerini, büyük dil modellerini ve AI ajanlarını üretime hazır API'ler olarak dağıtmasına olanak tanır.

Yerleşik ölçeklendirme ve yönetişim ile tek bir uç nokta üzerinden farklı model türleri sunabilirsiniz. İleri düzey kullanıcılar, birden fazla AI modeli ile iş yapma ve modelleri karşılaştırarak farklı kullanım senaryolarında performansı optimize etme esnekliğini takdir ederler.

Otomatik maliyet optimizasyonu ve Databricks ş Akışlarıyla sıkı entegrasyon sayesinde, operasyonel ek yük olmadan üretimde güvenilir, kurumsal düzeyde AI isteyen takımlar için iyi bir seçenektir.

Databricks Model Serving'in en iyi özellikleri

Sıfırdan otomatik olarak ölçeklenen ve maliyetleri optimize eden sunucusuz altyapı ile AI modellerini anında dağıtın.

Esnek CPU/GPU ile yüksek performans ve düşük gecikme süresinde gerçek zamanlı ve toplu tahminler sunun.

İnce ayar, vektör arama yoluyla RAG ve AI ve temel modellerden oluşan bir kütüphaneye erişim sayesinde GenAI ve LLM kullanım örneklerini hızlandırın.

MLflow ve Unity Catalog'u kullanarak tüm AI modellerini tek bir yerde merkezileştirin ve izleme, soy ve yönetişim işlemlerini gerçekleştirin.

Databricks Model Serving sınırlamaları

Bazen, hata ayıklama veya performans sorunları da zorlayıcı olabilir, özellikle büyük veya yüksek düzeyde entegrasyonlu ş akışlarında.

Databricks Model Serving fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Databricks Model Serving derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Databricks Model Serving hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Databricks Veri Zeka Platformu çok güvenilirdir ve kubernetes'e dağıttıktan sonra bulut tabanlı mimarinin çökmediğini bilmek güzel. Dürüst olmak gerekirse, python/r entegrasyonlarının bozulacağını düşünmüştüm, bu yüzden her ikisinin de gecikme olmadan çalıştığını görmek beni şaşırttı.

Mammouth AI, esas olarak birden fazla AI modeliyle çalışmak için basit bir yol arıyorsanız kullanışlıdır. Ancak çoğu takım sadece daha iyi cevaplar istemiyor. Projeleri, insanları ve araçları bir araya getirerek işi ilerletebilecek bir AI istiyorlar.

Bu nedenle, bu listedeki alternatifler iki gruba ayrılmıştır:

Daha hızlı taslak oluşturma, analiz ve karar desteği için AI Çalışma Alanları

Orkestrasyon, entegrasyonlar ve üretim ş akışları için ajan otomasyon platformları

AI'nızın gerçek iş bağlamına bağlı kalmasını ve çıktıları eyleme dönüştürmesini istiyorsanız, ClickUp en uygun seçenektir. Planlama ve yürütmeyi tek bir yerde tutar, böylece ajanlarınız ve otomasyonlarınız, takımınızın her gün kullandığı aynı doğru kaynakla çalışabilir.

AI'yı işinize dahil edin. ClickUp'ı deneyin. ✅

Sık Sorulan Sorular

Mammouth AI genellikle AI ajanları ve temel ş akışlarının prototipini oluşturmak için kullanılır. Takımlar, daha derin entegrasyonlar, yönetişim ve üretim izleme ihtiyaçları olduğunda genellikle başka seçeneklere yönelir.

Projeler, görevler, belgeler ve takım akışları içinde doğrudan çalışan AI ajanları istiyorsanız, yürütme ve düzenleme aynı yerde gerçekleştiği için ClickUp genellikle en uygun seçenektir.

Ajan çerçeveleri ve birleştirilebilir ş akışlarına ihtiyacınız varsa, düzenleme, uygulama oluşturma veya geri alma işlemlerine öncelik verip vermediğinize bağlı olarak CrewAI, LangChain ve LlamaIndex yaygın olarak tercih edilen seçeneklerdir.