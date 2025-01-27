sorunsuz Proje Dağıtımı için 10 Azure DevOps Alternatifi

Günümüzün acımasızca hızlı teknoloji dünyasında, yazılım teslimi kolay bir iş değildir.
Ancak doğru geliştirme araçlarıyla pazara giriş sürenizi kısaltabilir ve rekabet avantajı elde edebilirsiniz.
Azure DevOps genellikle güçlü bir seçenek olarak akla gelir, ancak sizin için doğru seçim mi? Benzersiz ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun mu? Bunlar çok önemli sorular ve seçenekleri keşfetmek zorlu bir görev olabilir.
Bu nedenle, ClickUp uzmanlarıyla birlikte araştırma yaptım, test ettim ve en iyi 10 Azure DevOps alternatifinin listesini hazırladım. Bu kılavuz, karar verme sürecinizi basitleştirmek için tasarlanmıştır
İster küçük bir başlangıç şirketi ister büyük bir kurumsal şirket olun, bu listede DevOps oyununuza yeni bir boyut kazandıracak bir çözüm bulacaksınız.
Azure DevOps alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Azure DevOps alternatiflerinin listesine geçmeden önce, seçtiğiniz araçta aramanız gereken anahtar özellikleri size tanıtayım. Etkili alternatiflerin altı temel öğesi şunlardır:
- Kapsamlı yönetim: İdeal araçlar planlama, izleme ve görselleştirme özellikleriyle birlikte gelir. Çözüm, verimli ve şeffaf dağıtım için Scrum ve Agile metodolojilerini desteklemelidir
- Sürüm kontrolü ve işbirliği: Verimli Git tabanlı depo yönetimi, kod işbirliği, dallanma ve birleştirme için çok önemlidir. Aracınız, sorunsuz ekip çalışması sağlamak ve çakışmaları önlemek için kullanımı kolay olmalıdır
- CI/CD ardışık düzenleri: DevOps otomasyon özellikleri, kodları ortamlar arasında sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, test etmenize ve dağıtmanıza yardımcı olur. DevOps'ta AI gibi çözümleri kullanmak, geliştirmeyi ve genel pazara sunma süresini hızlandırmaya yardımcı olur
- Özelleştirme ve esneklik: Uyarlanabilir iş akışları, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve sorunsuz entegrasyon özelliklerine sahip araçları arayın. Bu, işletmelerin CI/CD'yi benzersiz süreçlerine ve tercihlerine göre yapılandırmasına olanak tanır
- Ölçeklenebilirlik: Ölçeklenebilirlik, esnek kullanıcı sayısı ve yapılandırma oluşturma yeteneğini içerir. Böylece, çözüm takımınız ve projelerinizle birlikte büyüyerek artan karmaşıklık ve hacmi yönetebilir
- Kullanım kolaylığı ve hızlı başlangıç: Kısa öğrenme eğrileri, verimlilik kayıplarını ve eğitim maliyetlerini azaltır. Bu nedenle, Azure DevOps alternatifi, kullanımı kolay bir arayüze ve erişilebilir öğrenme belgelerine sahip olmalıdır
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Kullanabileceğiniz en iyi 10 Azure DevOps alternatifi
Azure DevOps'un en iyi ve en güvenilir 10 alternatifi:
1. ClickUp (Proje yönetimine odaklı DevOps için en iyisi)
Proje mükemmelliğini dağıtım görevleriyle birleştirmek isteyen yazılım takımları için ClickUp, en kapsamlı Azure DevOps alternatifidir. Proje yönetimi uzmanı olarak, teslimat süresini en aza indirir ve proje verimliliğini en üst düzeye çıkarır.
ClickUp for Software Teams, sorunsuz yazılım dağıtımında uzmanlaşmış bir çözümdür. Görev yönetiminden git depo entegrasyonuna kadar, ClickUp hızlı ve kapsamlı CI/CD ardışık düzenleri oluşturmanıza yardımcı olur. Bu ClickUp çözümü ayrıca çevik proje yönetimi ve sorunsuz işbirliğini destekleyerek projenizin her aşamasının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.
ClickUp kullanarak keşfettiğim bir diğer büyük avantaj, platformun kullanıma hazır şablonlar sunmasıdır. Bu şablonlar, çözümleri özelleştirme çabası ve zamanından tasarruf etmenizi sağlar.
ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, sorunsuz işbirliği ve gerçek zamanlı CI/CD ilerleme izleme için oyunun kurallarını değiştiren bir şablondur. Şablonun kapsamlı görev yönetimi ve otomasyon özellikleri, yol haritası oluşturmadan hata çözümüne kadar her şeyi kolaylaştırır.
Ayrıca, yazılım takımlarını kalite, tasarım ve satış gibi diğer fonksiyonlarla aynı işbirliği alanında tutar.
ClickUp'ın mükemmel bir DevOps proje yönetimi aracı olmasının birkaç nedeni:
- 14'ün üzerinde önceden tasarlanmış etiketle sürekli entegrasyon ve dağıtımınızı sprintler ve aşamalar halinde yapılandırın
- Özel Görünümler ile proje planlamanızı ve dağıtımınızı sadece birkaç saniye içinde görselleştirin. Aslında, Pano Görünümü ve Liste Görünümü iş yükü kapasitelerini ve takımın ilerlemesini izlemek için mükemmeldir
- MoSCoW (olmazsa olmaz, olması gereken, olabilen ve olmayacak) gibi özel alanlarla temel geliştirme adımlarına öncelik verin ve hesap verebilirliği artırın
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi Özel Görünümler ile yazılım dağıtım bağımlılıklarını ve verimliliklerini haritalayın
- İş akışlarını kolaylaştırın ve ClickUp Brain ile özel otomasyon oluşturun. DevOps için bu AI aracı, manuel görevleri azaltır ve proje ilerlemesi hakkında doğru veri içgörüleri sağlar
- ClickUp Görevleri ile anında görevler oluşturun ve paydaşlara atayın. Ayrıca, ClickUp Hedefleri ile projeleri DevOp iş hedeflerinize ve metriklerinize entegre edin
- ClickUp Sohbet, görev içi yorumlar ve sorunsuz belge paylaşımı ile anında iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın
- ClickUp Entegrasyonları ile 1000'den fazla araca bağlanın ve sorunsuz bir iş akışı elde edin. Buna yerel DevOps modülleri ve GitHub, GitLab ve Slack gibi Git depoları da dahildir
ClickUp sınırlamaları
- Tüm proje yönetimi araçlarını ve özelliklerini öğrenmek zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. GitHub (İşbirliğine dayalı sürüm kontrolü ve açık kaynaklı projeler için en iyisi)
GitHub, birden fazla paydaşı ve takımı olan işletmeler için ideal bir seçenektir. Sorunsuz işbirliği ve sürüm kontrolü, CI/CD'nin hesap verebilir ve hızlı olmasını sağlar.
GitHub ayrıca çekme talepleri ve eylemler gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kod paylaşımını ve yönetimini kolaylaştırır. İster tek başınıza ister bir takım halinde çalışın, bu yazılım çözümü projelerin minimum sürtüşmeyle düzenli ve ölçeklenebilir kalmasını sağlar.
GitHub'ın en iyi özellikleri
- Güçlü kod işbirliği ve sürüm kontrol araçları sağlar
- Destek ve katkı için geniş ve aktif bir topluluk oluşturur
- Geniş bir üçüncü taraf araç ve hizmet ekosistemiyle entegre olur
GitHub sınırlamaları
- Öncelikle kod yönetimine odaklanır, tüm DevOps yaşam döngüsüne değil
- Proje yönetimi özellikleri, özel araçlara göre daha az kapsamlıdır
GitHub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 $
GitHub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)
3. Jenkins (CI özelleştirme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
Bir başka klasik DevOps aracı ise Kohsuke Kawaguchi'nin Jenkins'i. Bu yazılım, sorunsuz ancak özelleştirilebilir bir CI/CD platformuna ihtiyaç duyan işletmeler için iyi bir seçimdir
Jenkins, açık kaynaklı yapısı sayesinde esneklik sağlar. Altyapı paketleri içermese de, ihtiyacınız olan tüm araçlar Jenkins ile kolayca entegre edilerek özelleştirilmiş bir CI/CD ardışık düzeni oluşturulabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik ise kapsamlı DevOps ş Akışı otomasyonudur.
Jenkins'in en iyi özellikleri
- DevOps ardışık düzenleri için benzersiz esneklik ve özelleştirme sunar
- Fonksiyonelliği genişletmek için geniş bir eklenti ekosistemine sahiptir
- Hemen hemen tüm platformları ve teknoloji yığınlarını destekler
Jenkins sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü eski ve karmaşıktır
- Kurulum ve bakım zaman alıcı olabilir
- Etkili yapılandırma için teknik uzmanlık gerektirir
Jenkins fiyatlandırması
- Açık kaynak ve ücretsiz (bulut seçenekleri ve altyapı dahil değildir)
Jenkins puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (550+ yorum)
4. BitBucket (Git depo barındırma için en iyisi)
Atlassian ürünü olan BitBucket, Git tabanlı kaynak kodu depoları ile sürüm kontrolü ve işbirliğini mükemmel bir şekilde birleştirir. Kapsamlı kod barındırma yetenekleri ile tanınan BitBucket, Jira ve diğer Atlassian araçlarıyla hızlı entegrasyonlar sayesinde geliştirme yönetimini de kolaylaştırır.
Anahtar özelliklerinden biri, hafif ancak güçlü sürekli teslimat yetenekleridir. Bu odak noktası, yazılımı ödün vermeden verimli bir şekilde teslim etmek için mükemmel bir seçimdir.
BitBucket'ın en iyi özellikleri
- Sınırsız gizli depoları ücretsiz olarak sunar
- Temel boru hatları için yerleşik CI/CD özellikleri sunar
BitBucket sınırlamaları
- CI/CD özellikleri, özel araçlara göre daha az güçlüdür
- Kullanıcı arayüzü karmaşık ve sezgisel olmayan bir yapıya sahip olabilir
- Büyük depoları işlerken yavaşlıyor
BitBucket fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (3 kullanıcı), kullanıcı sayısına göre değişir
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (3 kullanıcı), kullanıcı sayısına göre değişir
BitBucket derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)
5. GitLab (Hepsi bir arada DevOps yönetimi için en iyisi)
İşletmeler uçtan uca DevOps yönetimine ihtiyaç duyduğunda, GitLab genellikle akla gelen ilk Azure DevOps alternatifi olur. Bu çözüm, sürüm kontrolünden CI/CD'ye kadar her şeyi tek bir platformda sunar. Rakipler genellikle bu özellikleri ayrı ayrı sunar veya üçüncü taraf çözümlerin entegrasyonunu gerektirir, bu da GitLab'ı farklı kılan bir özelliktir.
GitLab ayrıca güçlü yerleşik güvenlik ve şeffaflık özelliklerine sahiptir, bu da onu güvenli işbirlikleri için en iyi seçim haline getirir.
GitLab'ın en iyi özellikleri
- Tek bir uygulamada eksiksiz bir DevOps platformu sunar
- Yerleşik CI/CD, güvenlik taraması ve Kubernetes yönetimi dahildir
- Güçlü topluluk desteği ve aktif geliştirme sunar
GitLab sınırlamaları
- Daha az güçlü donanımlarda kaynak yoğun ve yavaş olabilir
- İlk kurulum ve yapılandırma oldukça karmaşık hale gelir
GitLab fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
- Eklentiler: Aylık 19 $'dan (GitLab Duo) ve kullanıcı başına aylık 15 $'dan (Enterprise Agile Planning) başlar
GitLab derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.100'den fazla yorum)
6. Visual Studio (Tam yığın geliştirme ve hata ayıklama için en iyisi)
Azure DevOps alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında Visual Studio yer alıyor. Dikkatli bir inceleme sonucunda, bu yazılım dağıtımının deneyimli isminin . NET ve C# projeleri için bir güç merkezi olduğunu gördüm
Visual Studio, kodlama, hata ayıklama ve derleme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu anahtar özellikler, kullanıcıların iş akışlarını verimli bir şekilde kolaylaştırmasına da olanak tanır. Tam yığın geliştirme özelliğine sahip sağlam, hepsi bir arada bir IDE'ye ihtiyacınız varsa, Visual Studio mükemmel bir seçenektir.
Visual Studio'nun en iyi özellikleri
- Yerleşik DevOps araçlarıyla . NET geliştirme için güçlü bir IDE sağlar
- Azure DevOps ve diğer Microsoft hizmetleriyle sıkı entegrasyon
- Güçlü hata ayıklama ve test özellikleri sunar
Visual Studio sınırlamaları
- Öncelikle Microsoft teknolojileri ve .NET ekosistemine odaklanmıştır
- Özellikle büyük takımlar için pahalı olabilir
- IDE'yi ilk kez kullanan geliştiriciler için öğrenme eğrisi oldukça diktir
Visual Studio fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 250 $
- Açık değer programı: Özel fiyatlandırma
Visual Studio puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.900'den fazla yorum)
7. Codeship (Hızlı CI/CD kurulumu için en iyisi)
CloudBees tarafından sunulan Codeship, çok çeşitli projelere hizmet veren işletmeler için idealdir. CI/CD'deki basitliği, hız ve esnekliği ön plana çıkarır. Aslında, Codeship arayüzü, gereksiz karmaşıklık olmadan dağıtım ardışık düzenlerini ayarlamak için mükemmeldir.
Codeship'in ana odak noktası, bağlam veya programlama dillerinden bağımsız olarak hızlı ve uyarlanabilir çözümler sunmaktır.
Codeship'in en iyi özellikleri
- Sezgisel, bulut tabanlı bir arayüz ile CI/CD'yi basitleştirin
- Hızlı kurulum ve kolay yapılandırma sunar
- Daha hızlı geri bildirim için paralel derlemeleri destekler
Codeship sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri diğer araçlara kıyasla sınırlıdır
- Fiyatlandırma yüksek tarafta ve büyük projeler veya takımlar için uygun olmayabilir
- Diğer olgun CI/CD platformları kadar kapsamlı değildir
Codeship fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 49 $
- Temel: 99 $/ay
- Güç: 399 $/ay
Codeship puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Buildkite (Ölçeklenebilir CI/CD ardışık düzenleri için en iyisi)
İşletmeler kurumsal düzeyde hıza ihtiyaç duyduğunda Buildkite mükemmel bir seçimdir. Herhangi bir altyapı ve hibrit bulut hizmetinde derlemeleri çalıştırma esnekliği sunar.
Buildkite'ın kapsamlı ölçeklenebilirliği, hızlı gelişen ve büyük, karmaşık iş akışları için mükemmeldir. Bu, sürekli teslimatın iş ihtiyaçları ile birlikte büyümesini sağlar.
Buildkite'ın en iyi özellikleri
- Maksimum kontrol için kendi altyapınızda CI/CD ardışık düzenlerini etkinleştirin
- Paralelleştirme ve önbellekleme ile hızlı ve ölçeklenebilir derlemeler sağlar
- Popüler sürüm kontrolü ve dağıtım araçlarıyla entegre olur
Buildkite sınırlamaları
- Aracıları kurmak ve yönetmek için teknik uzmanlık gerektirir
- Tamamen yönetilen CI/CD platformlarında bulunan yerleşik özellikler yoktur
- Dağıtık yapısı nedeniyle sorunların giderilmesi zor olabilir
Buildkite fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Avantaj: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Buildkite puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Bamboo (Atlassian entegrasyonu ile CI/CD için en iyisi)
Atlassian'ın Bamboo ürünü, karmaşık yapıları basitleştirmesiyle tanınan bir CI ve dağıtım yazılımıdır. Fortune 500 şirketlerinin %80'inin Atlassian ürünlerini kullandığı düşünüldüğünde, bu markanın ekosistemiyle entegrasyon için iyi bir seçimdir.
Bamboo, CI görevlerini sistematik olarak planlayan ve koordine eden merkezi bir sunucu olarak hizmet sunar. Ayrıca, işletmelerin kaynak kodlarını yüklemelerine olanak tanıyan çok sayıda eklenti de sunar.
Bamboo'nun en iyi özellikleri
- Birleşik bir iş akışı için Jira ve Bitbucket ile sorunsuz entegrasyon
- Çok çeşitli derleme ve dağıtım görevleri için yerleşik destek sunar
- Ayrıntılı derleme günlükleri ve içgörüler için raporlama sağlar
Bamboo sınırlamaları
- Bulutta veya hizmette kullanılamıyor
- Özellikle karmaşık boru hatları için pahalı olabilir
- Kullanıcı arayüzü, rakip araçlara kıyasla daha az sezgiseldir ve gelişmiş özelliklerden yoksundur
Bamboo fiyatlandırması
- Veri Merkezi: Yıllık 1200 $'dan başlayan fiyatlarla
Bamboo puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. TeamCity (Esnek yapı otomasyonu için en iyisi)
Özelleştirilebilir derlemeler için alternatif DevOps araçlarını incelerken TeamCity kolay bir seçim oldu. Çözümün kurulumu oldukça kolaydır, ayrıntılı raporlama sunar ve kapsamlı yapılandırma seçeneklerine sahiptir.
Ayrıca, TeamCity'nin CI özellikleri de ince ayar, oluşturma ve otomasyon işlemlerine yardımcı olur. Sürekli geri bildirim odaklı yaklaşımı, verimli ve etkili iş akışları sağlayan bir başka avantajdır.
TeamCity'nin en iyi özellikleri
- Güçlü yapı yönetimi ve raporlama özellikleri sunar
- Çok çeşitli derleme ve dağıtım yapılandırmalarını destekler
- Kapsamlı derleme geçmişi ve ayrıntılı derleme günlükleri sunar
TeamCity sınırlamaları
- Karmaşık fiyatlandırma modeli
- Eski ve karmaşık kullanıcı arayüzü
- İlk kurulum ve yapılandırma zaman alıcı olabilir
TeamCity fiyatlandırması
- Şirket İçi Profesyonel: Sonsuza kadar ücretsiz (3 derleme aracısı için), Derleme aracısı başına yıllık 359 $'dan başlayan fiyatlarla (3'ten fazla derleme aracısı için)
- Kurumsal Yerinde: Yıllık 2399 $'dan başlayan fiyatlarla
- Bulut Hizmeti: Derleme aracısı başına aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla
TeamCity puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)
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Takımınızı doğru yazılım geliştirme aracıyla donatmak, sürekli artan inovasyon talebine ayak uydurmak için çok önemlidir. Azure DevOps gibi deneyimli platformlar yaygın olarak kullanılıyor olsa da, işinizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan bir alternatif bulmak çok önemlidir.
Bu kılavuzun en iyi 10 Azure DevOps alternatifi listesinde, ClickUp kapsamlı proje yürütme ve yazılım geliştirme özellikleriyle öne çıkıyor. 30'dan fazla güçlü araç ve 1000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, en yüksek hızda kusursuz yazılım dağıtımı için en iyi seçimdir
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