sorunsuz Proje Dağıtımı için 10 Azure DevOps Alternatifi

Günümüzün acımasızca hızlı teknoloji dünyasında, yazılım teslimi kolay bir iş değildir.

Ancak doğru geliştirme araçlarıyla pazara giriş sürenizi kısaltabilir ve rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Azure DevOps genellikle güçlü bir seçenek olarak akla gelir, ancak sizin için doğru seçim mi? Benzersiz ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun mu? Bunlar çok önemli sorular ve seçenekleri keşfetmek zorlu bir görev olabilir.

Bu nedenle, ClickUp uzmanlarıyla birlikte araştırma yaptım, test ettim ve en iyi 10 Azure DevOps alternatifinin listesini hazırladım. Bu kılavuz, karar verme sürecinizi basitleştirmek için tasarlanmıştır

İster küçük bir başlangıç şirketi ister büyük bir kurumsal şirket olun, bu listede DevOps oyununuza yeni bir boyut kazandıracak bir çözüm bulacaksınız.

Azure DevOps alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Azure DevOps alternatiflerinin listesine geçmeden önce, seçtiğiniz araçta aramanız gereken anahtar özellikleri size tanıtayım. Etkili alternatiflerin altı temel öğesi şunlardır:

Kapsamlı yönetim: İdeal araçlar planlama, izleme ve görselleştirme özellikleriyle birlikte gelir. Çözüm, verimli ve şeffaf dağıtım için Scrum ve Agile metodolojilerini desteklemelidir

Sürüm kontrolü ve işbirliği: Verimli Git tabanlı depo yönetimi, kod işbirliği, dallanma ve birleştirme için çok önemlidir. Aracınız, sorunsuz ekip çalışması sağlamak ve çakışmaları önlemek için kullanımı kolay olmalıdır

CI/CD ardışık düzenleri: DevOps otomasyon özellikleri, kodları ortamlar arasında sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, test etmenize ve dağıtmanıza yardımcı olur. DevOps'ta AI gibi çözümleri kullanmak, geliştirmeyi ve genel pazara sunma süresini hızlandırmaya yardımcı olur

Özelleştirme ve esneklik: Uyarlanabilir iş akışları, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve sorunsuz entegrasyon özelliklerine sahip araçları arayın. Bu, işletmelerin CI/CD'yi benzersiz süreçlerine ve tercihlerine göre yapılandırmasına olanak tanır

Ölçeklenebilirlik: Ölçeklenebilirlik, esnek kullanıcı sayısı ve yapılandırma oluşturma yeteneğini içerir. Böylece, çözüm takımınız ve projelerinizle birlikte büyüyerek artan karmaşıklık ve hacmi yönetebilir

Kullanım kolaylığı ve hızlı başlangıç: Kısa öğrenme eğrileri, verimlilik kayıplarını ve eğitim maliyetlerini azaltır. Bu nedenle, Azure DevOps alternatifi, kullanımı kolay bir arayüze ve erişilebilir öğrenme belgelerine sahip olmalıdır

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın DevOps uygulamalarınızı nasıl dönüştürebileceğini keşfedin ve yazılım oluşturma ve yönetimi daha verimli ve güvenilir hale getirin.

Kullanabileceğiniz en iyi 10 Azure DevOps alternatifi

Azure DevOps'un en iyi ve en güvenilir 10 alternatifi:

1. ClickUp (Proje yönetimine odaklı DevOps için en iyisi)

ClickUp'ın Yazılım Takımları için Proje Yönetimi ile tüm geliştirme yaşam döngüsünü planlayın, oluşturun ve teslim edin

Proje mükemmelliğini dağıtım görevleriyle birleştirmek isteyen yazılım takımları için ClickUp, en kapsamlı Azure DevOps alternatifidir. Proje yönetimi uzmanı olarak, teslimat süresini en aza indirir ve proje verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

ClickUp for Software Teams, sorunsuz yazılım dağıtımında uzmanlaşmış bir çözümdür. Görev yönetiminden git depo entegrasyonuna kadar, ClickUp hızlı ve kapsamlı CI/CD ardışık düzenleri oluşturmanıza yardımcı olur. Bu ClickUp çözümü ayrıca çevik proje yönetimi ve sorunsuz işbirliğini destekleyerek projenizin her aşamasının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

ClickUp kullanarak keşfettiğim bir diğer büyük avantaj, platformun kullanıma hazır şablonlar sunmasıdır. Bu şablonlar, çözümleri özelleştirme çabası ve zamanından tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile geliştirme yol haritaları oluşturun ve yazılımları sorunsuz bir şekilde dağıtın

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, sorunsuz işbirliği ve gerçek zamanlı CI/CD ilerleme izleme için oyunun kurallarını değiştiren bir şablondur. Şablonun kapsamlı görev yönetimi ve otomasyon özellikleri, yol haritası oluşturmadan hata çözümüne kadar her şeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, yazılım takımlarını kalite, tasarım ve satış gibi diğer fonksiyonlarla aynı işbirliği alanında tutar.

ClickUp'ın mükemmel bir DevOps proje yönetimi aracı olmasının birkaç nedeni:

14'ün üzerinde önceden tasarlanmış etiketle sürekli entegrasyon ve dağıtımınızı sprintler ve aşamalar halinde yapılandırın

Özel Görünümler ile proje planlamanızı ve dağıtımınızı sadece birkaç saniye içinde görselleştirin. Aslında, Pano Görünümü ve Liste Görünümü iş yükü kapasitelerini ve takımın ilerlemesini izlemek için mükemmeldir

MoSCoW (olmazsa olmaz, olması gereken, olabilen ve olmayacak) gibi özel alanlarla temel geliştirme adımlarına öncelik verin ve hesap verebilirliği artırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm proje yönetimi araçlarını ve özelliklerini öğrenmek zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. GitHub (İşbirliğine dayalı sürüm kontrolü ve açık kaynaklı projeler için en iyisi)

via GitHub

GitHub, birden fazla paydaşı ve takımı olan işletmeler için ideal bir seçenektir. Sorunsuz işbirliği ve sürüm kontrolü, CI/CD'nin hesap verebilir ve hızlı olmasını sağlar.

GitHub ayrıca çekme talepleri ve eylemler gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kod paylaşımını ve yönetimini kolaylaştırır. İster tek başınıza ister bir takım halinde çalışın, bu yazılım çözümü projelerin minimum sürtüşmeyle düzenli ve ölçeklenebilir kalmasını sağlar.

GitHub'ın en iyi özellikleri

Güçlü kod işbirliği ve sürüm kontrol araçları sağlar

Destek ve katkı için geniş ve aktif bir topluluk oluşturur

Geniş bir üçüncü taraf araç ve hizmet ekosistemiyle entegre olur

GitHub sınırlamaları

Öncelikle kod yönetimine odaklanır, tüm DevOps yaşam döngüsüne değil

Proje yönetimi özellikleri, özel araçlara göre daha az kapsamlıdır

GitHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 $

GitHub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

3. Jenkins (CI özelleştirme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

via Jenkins

Bir başka klasik DevOps aracı ise Kohsuke Kawaguchi'nin Jenkins'i. Bu yazılım, sorunsuz ancak özelleştirilebilir bir CI/CD platformuna ihtiyaç duyan işletmeler için iyi bir seçimdir

Jenkins, açık kaynaklı yapısı sayesinde esneklik sağlar. Altyapı paketleri içermese de, ihtiyacınız olan tüm araçlar Jenkins ile kolayca entegre edilerek özelleştirilmiş bir CI/CD ardışık düzeni oluşturulabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik ise kapsamlı DevOps ş Akışı otomasyonudur.

Jenkins'in en iyi özellikleri

DevOps ardışık düzenleri için benzersiz esneklik ve özelleştirme sunar

Fonksiyonelliği genişletmek için geniş bir eklenti ekosistemine sahiptir

Hemen hemen tüm platformları ve teknoloji yığınlarını destekler

Jenkins sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü eski ve karmaşıktır

Kurulum ve bakım zaman alıcı olabilir

Etkili yapılandırma için teknik uzmanlık gerektirir

Jenkins fiyatlandırması

Açık kaynak ve ücretsiz (bulut seçenekleri ve altyapı dahil değildir)

Jenkins puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (550+ yorum)

4. BitBucket (Git depo barındırma için en iyisi)

via BitBucket

Atlassian ürünü olan BitBucket, Git tabanlı kaynak kodu depoları ile sürüm kontrolü ve işbirliğini mükemmel bir şekilde birleştirir. Kapsamlı kod barındırma yetenekleri ile tanınan BitBucket, Jira ve diğer Atlassian araçlarıyla hızlı entegrasyonlar sayesinde geliştirme yönetimini de kolaylaştırır.

Anahtar özelliklerinden biri, hafif ancak güçlü sürekli teslimat yetenekleridir. Bu odak noktası, yazılımı ödün vermeden verimli bir şekilde teslim etmek için mükemmel bir seçimdir.

BitBucket'ın en iyi özellikleri

Sınırsız gizli depoları ücretsiz olarak sunar

Temel boru hatları için yerleşik CI/CD özellikleri sunar

BitBucket sınırlamaları

CI/CD özellikleri, özel araçlara göre daha az güçlüdür

Kullanıcı arayüzü karmaşık ve sezgisel olmayan bir yapıya sahip olabilir

Büyük depoları işlerken yavaşlıyor

BitBucket fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $ (3 kullanıcı), kullanıcı sayısına göre değişir

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $ (3 kullanıcı), kullanıcı sayısına göre değişir

BitBucket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

5. GitLab (Hepsi bir arada DevOps yönetimi için en iyisi)

via GitLab

İşletmeler uçtan uca DevOps yönetimine ihtiyaç duyduğunda, GitLab genellikle akla gelen ilk Azure DevOps alternatifi olur. Bu çözüm, sürüm kontrolünden CI/CD'ye kadar her şeyi tek bir platformda sunar. Rakipler genellikle bu özellikleri ayrı ayrı sunar veya üçüncü taraf çözümlerin entegrasyonunu gerektirir, bu da GitLab'ı farklı kılan bir özelliktir.

GitLab ayrıca güçlü yerleşik güvenlik ve şeffaflık özelliklerine sahiptir, bu da onu güvenli işbirlikleri için en iyi seçim haline getirir.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Tek bir uygulamada eksiksiz bir DevOps platformu sunar

Yerleşik CI/CD, güvenlik taraması ve Kubernetes yönetimi dahildir

Güçlü topluluk desteği ve aktif geliştirme sunar

GitLab sınırlamaları

Daha az güçlü donanımlarda kaynak yoğun ve yavaş olabilir

İlk kurulum ve yapılandırma oldukça karmaşık hale gelir

GitLab fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Eklentiler: Aylık 19 $'dan (GitLab Duo) ve kullanıcı başına aylık 15 $'dan (Enterprise Agile Planning) başlar

GitLab derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.100'den fazla yorum)

6. Visual Studio (Tam yığın geliştirme ve hata ayıklama için en iyisi)

via Visual Studio

Azure DevOps alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında Visual Studio yer alıyor. Dikkatli bir inceleme sonucunda, bu yazılım dağıtımının deneyimli isminin . NET ve C# projeleri için bir güç merkezi olduğunu gördüm

Visual Studio, kodlama, hata ayıklama ve derleme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu anahtar özellikler, kullanıcıların iş akışlarını verimli bir şekilde kolaylaştırmasına da olanak tanır. Tam yığın geliştirme özelliğine sahip sağlam, hepsi bir arada bir IDE'ye ihtiyacınız varsa, Visual Studio mükemmel bir seçenektir.

Visual Studio'nun en iyi özellikleri

Yerleşik DevOps araçlarıyla . NET geliştirme için güçlü bir IDE sağlar

Azure DevOps ve diğer Microsoft hizmetleriyle sıkı entegrasyon

Güçlü hata ayıklama ve test özellikleri sunar

Visual Studio sınırlamaları

Öncelikle Microsoft teknolojileri ve .NET ekosistemine odaklanmıştır

Özellikle büyük takımlar için pahalı olabilir

IDE'yi ilk kez kullanan geliştiriciler için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Visual Studio fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 250 $

Açık değer programı: Özel fiyatlandırma

Visual Studio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.900'den fazla yorum)

7. Codeship (Hızlı CI/CD kurulumu için en iyisi)

via CloudBees

CloudBees tarafından sunulan Codeship, çok çeşitli projelere hizmet veren işletmeler için idealdir. CI/CD'deki basitliği, hız ve esnekliği ön plana çıkarır. Aslında, Codeship arayüzü, gereksiz karmaşıklık olmadan dağıtım ardışık düzenlerini ayarlamak için mükemmeldir.

Codeship'in ana odak noktası, bağlam veya programlama dillerinden bağımsız olarak hızlı ve uyarlanabilir çözümler sunmaktır.

Codeship'in en iyi özellikleri

Sezgisel, bulut tabanlı bir arayüz ile CI/CD'yi basitleştirin

Hızlı kurulum ve kolay yapılandırma sunar

Daha hızlı geri bildirim için paralel derlemeleri destekler

Codeship sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri diğer araçlara kıyasla sınırlıdır

Fiyatlandırma yüksek tarafta ve büyük projeler veya takımlar için uygun olmayabilir

Diğer olgun CI/CD platformları kadar kapsamlı değildir

Codeship fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 49 $

Temel: 99 $/ay

Güç: 399 $/ay

Codeship puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Buildkite (Ölçeklenebilir CI/CD ardışık düzenleri için en iyisi)

via Buildkite

İşletmeler kurumsal düzeyde hıza ihtiyaç duyduğunda Buildkite mükemmel bir seçimdir. Herhangi bir altyapı ve hibrit bulut hizmetinde derlemeleri çalıştırma esnekliği sunar.

Buildkite'ın kapsamlı ölçeklenebilirliği, hızlı gelişen ve büyük, karmaşık iş akışları için mükemmeldir. Bu, sürekli teslimatın iş ihtiyaçları ile birlikte büyümesini sağlar.

Buildkite'ın en iyi özellikleri

Maksimum kontrol için kendi altyapınızda CI/CD ardışık düzenlerini etkinleştirin

Paralelleştirme ve önbellekleme ile hızlı ve ölçeklenebilir derlemeler sağlar

Popüler sürüm kontrolü ve dağıtım araçlarıyla entegre olur

Buildkite sınırlamaları

Aracıları kurmak ve yönetmek için teknik uzmanlık gerektirir

Tamamen yönetilen CI/CD platformlarında bulunan yerleşik özellikler yoktur

Dağıtık yapısı nedeniyle sorunların giderilmesi zor olabilir

Buildkite fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Buildkite puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Bamboo (Atlassian entegrasyonu ile CI/CD için en iyisi)

via Bamboo

Atlassian'ın Bamboo ürünü, karmaşık yapıları basitleştirmesiyle tanınan bir CI ve dağıtım yazılımıdır. Fortune 500 şirketlerinin %80'inin Atlassian ürünlerini kullandığı düşünüldüğünde, bu markanın ekosistemiyle entegrasyon için iyi bir seçimdir.

Bamboo, CI görevlerini sistematik olarak planlayan ve koordine eden merkezi bir sunucu olarak hizmet sunar. Ayrıca, işletmelerin kaynak kodlarını yüklemelerine olanak tanıyan çok sayıda eklenti de sunar.

Bamboo'nun en iyi özellikleri

Birleşik bir iş akışı için Jira ve Bitbucket ile sorunsuz entegrasyon

Çok çeşitli derleme ve dağıtım görevleri için yerleşik destek sunar

Ayrıntılı derleme günlükleri ve içgörüler için raporlama sağlar

Bamboo sınırlamaları

Bulutta veya hizmette kullanılamıyor

Özellikle karmaşık boru hatları için pahalı olabilir

Kullanıcı arayüzü, rakip araçlara kıyasla daha az sezgiseldir ve gelişmiş özelliklerden yoksundur

Bamboo fiyatlandırması

Veri Merkezi: Yıllık 1200 $'dan başlayan fiyatlarla

Bamboo puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. TeamCity (Esnek yapı otomasyonu için en iyisi)

via TeamCity

Özelleştirilebilir derlemeler için alternatif DevOps araçlarını incelerken TeamCity kolay bir seçim oldu. Çözümün kurulumu oldukça kolaydır, ayrıntılı raporlama sunar ve kapsamlı yapılandırma seçeneklerine sahiptir.

Ayrıca, TeamCity'nin CI özellikleri de ince ayar, oluşturma ve otomasyon işlemlerine yardımcı olur. Sürekli geri bildirim odaklı yaklaşımı, verimli ve etkili iş akışları sağlayan bir başka avantajdır.

TeamCity'nin en iyi özellikleri

Güçlü yapı yönetimi ve raporlama özellikleri sunar

Çok çeşitli derleme ve dağıtım yapılandırmalarını destekler

Kapsamlı derleme geçmişi ve ayrıntılı derleme günlükleri sunar

TeamCity sınırlamaları

Karmaşık fiyatlandırma modeli

Eski ve karmaşık kullanıcı arayüzü

İlk kurulum ve yapılandırma zaman alıcı olabilir

TeamCity fiyatlandırması

Şirket İçi Profesyonel: Sonsuza kadar ücretsiz (3 derleme aracısı için), Derleme aracısı başına yıllık 359 $'dan başlayan fiyatlarla (3'ten fazla derleme aracısı için)

Kurumsal Yerinde: Yıllık 2399 $'dan başlayan fiyatlarla

Bulut Hizmeti: Derleme aracısı başına aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla

TeamCity puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

ClickUp ile Proje Geliştirmeyi Kolaylaştırın

Takımınızı doğru yazılım geliştirme aracıyla donatmak, sürekli artan inovasyon talebine ayak uydurmak için çok önemlidir. Azure DevOps gibi deneyimli platformlar yaygın olarak kullanılıyor olsa da, işinizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan bir alternatif bulmak çok önemlidir.

Bu kılavuzun en iyi 10 Azure DevOps alternatifi listesinde, ClickUp kapsamlı proje yürütme ve yazılım geliştirme özellikleriyle öne çıkıyor. 30'dan fazla güçlü araç ve 1000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, en yüksek hızda kusursuz yazılım dağıtımı için en iyi seçimdir

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