[Yıl]'ın En İyi 10 Abonelik Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımı

Tekrarlayan gelir, doğru bir sistem olmadan yüzlerce aboneliği yönetmenin karmaşıklığını fark edene kadar rüya gibi gelir. Tüketime dayalı yazılım şirketlerinin sayısı 2015'ten bu yana iki katından fazla arttı ve bu da daha basit araçların üstesinden gelemeyeceği bir faturalandırma karmaşıklığı yarattı.

Bu kılavuz, en iyi abonelik yaşam döngüsü yönetimi yazılımı seçeneklerini ve karar vermeden önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı olarak ele alır. Ayrıca, ClickUp gibi araçların faturalandırma ş Akışlarını daha geniş müşteri yolculuğuna nasıl bağladığını gösterir, böylece her yenileme fırsatını kaçırmazsınız. 👀

Abonelik Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımlarına Genel Bakış

Araç Adı En Uygun En İyi Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Abonelik işlemlerini ve müşteri ş Akışlarını yöneten her boyutlardaki takımlar Yenileme metriklerini izlemek için ClickUp Gösterge Paneli, yaşam döngüsü tetikleyicileri için ClickUp Otomasyonları, yapay zeka destekli içgörüler için ClickUp Brain Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Chargebee Karmaşık faturalandırma ihtiyaçları olan büyük B2B SaaS şirketleri Gelir kaydı, ödeme hatırlatma yönetimi, abonelik analitiği Ücretsiz başlayın; Ücretli planlar yıllık 7188 $'dan başlar Stripe Billing Esnek API'lere ihtiyaç duyan, geliştirici odaklı kurumsal takımlar Akıllı yeniden denemeler, fatura portalı, kullanıma dayalı faturalandırma Özel fiyatlandırma Zuora Büyük ölçekli kurumsal abonelik işletmeleri Tekliften tahsilata otomasyonu, çoklu kuruluş destekleri, CPQ entegrasyonları Özel fiyatlandırma Maxio Finansal operasyonların uyumlaştırılmasına ihtiyaç duyan orta ve büyük boyutlu B2B SaaS şirketleri SaaS metrikleri, ASC 606 uyumluluğu, faturalandırma otomasyonu Özel fiyatlandırma Recurly Müşteri kaybını azaltmaya odaklanan orta ve büyük boyutlu abonelik işleri Akıllı yeniden deneme mantığı, abone yönetimi, analitik Özel fiyatlandırma Zoho Billing Zoho ekosistemindeki küçük işler Çoklu para birimi desteği, ödeme ağ geçidi entegrasyonları, müşteri portalı Ücretli planlar aylık 29 $/kuruluş'tan başlar Paddle Kayıtlı satıcı hizmetleri isteyen küçük ve orta boyutlu SaaS şirketleri Vergi uyumu, ödeme optimizasyonu, abonelik yönetimi Kullandıkça öde fiyatlandırması Agentforce Gelir Yönetimi Salesforce yatırımları olan büyük kurumsal işletmeler CPQ, faturalandırma, gelir yaşam döngüsü yönetimi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) FastSpring Dijital ürünler satan küresel yazılım şirketleri Tam hizmet e-ticaret, vergi işlemleri, yerelleştirilmiş ödeme Özel fiyatlandırma

Abonelik Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımı Nedir?

Abonelik yaşam döngüsü yönetimi yazılımı, işlerin müşterilerin abonelik yolculuğunun her aşamasını yönetmesine yardımcı olan bir araç kategorisidir. Bu aşamalar, ilk kayıt ve onboarding'den yenilemeler, yükseltmeler, düşürmeler ve nihai iptal veya geri kazanım süreçlerine kadar uzanır.

Bu, tekrarlayan gelire sahip her şirket için operasyonel omurgadır. İster bir SaaS ürünü, ister bir üyelik hizmeti veya yıllık sözleşmelere dayalı bir B2B platformu işletiyor olun, bir noktada bu yazılıma ihtiyaç duyacaksınız.

Özel bir abonelik yönetimi olmadan, takımlar genellikle elektronik tablolar, birbirinden bağımsız faturalandırma sistemleri ve manuel yenileme izleme arasında gidip gelir. Bu durum, parçalanmış müşteri verilerinden oluşan siloların oluşmasına neden olur.

Yenileme tarihleri bir hesap tablosunda, fatura geçmişi başka bir hesap tablosunda ve müşteri notları ise birinin gelen kutusunda yer alıyorsa, müşteri kaybı risklerini veya ek satış fırsatlarını tespit edemezsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültünün içinde kaybolur. ClickUp Görev Yönetimi özellikleri sayesinde, bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Abonelik Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çoğu takım, abonelik faturalandırma yazılımını yalnızca ödeme özelliklerine göre seçer ve daha sonra pişman olur. Doğru abonelik yönetimi platformu, sadece faturalandırma değil, tüm müşteri yolculuğuna ilişkin görünürlük sağlar.

Platformunuzun ayrıca CRM'niz, muhasebe yazılımınız ve müşteri başarı takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla bağlantı kurması gerekir. Bu sistemler birbirleriyle iletişim kurmadığında, verilerin manuel olarak eşleştirilmesi gerekir. İşte bu noktada hatalar ve kaçırılan yenilemeler ortaya çıkar.

Değerlendirilmesi gereken anahtar özellikler şunlardır:

Otomasyonlu faturalandırma ve fatura kesme: Orantılı hesaplamayı (döngü ortasında yapılan plan değişiklikleri için ücretlerin ayarlanması) ve Orantılı hesaplamayı (döngü ortasında yapılan plan değişiklikleri için ücretlerin ayarlanması) ve karmaşık fiyatlandırmayı manuel iş gerektirmeden yönetir

Tahsilat yönetimi: Ödeme başarısızlıklarını, Ödeme başarısızlıklarını, müşterilerin kaybedilmeden önce telafi eden akıllı yeniden deneme mantığı sunar

Gelir tanıma uyumluluğu: ASC 606 ve IFRS 15 muhasebe standartlarını destekler; bu, özellikle B2B SaaS için önemlidir

Abonelik analitiği: MRR, abonelik iptal oranı, yaşam boyu değer ve MRR, abonelik iptal oranı, yaşam boyu değer ve kohort görünümünü gerçek zamanlı olarak sağlar

Müşteri self servis portalları: Müşterilerin plan değişikliklerini ve ödeme yöntemlerini kendi başlarına yönetmelerine olanak tanıyarak destek yükünü azaltır

Ş Akışı otomasyonu: Yaşam döngüsü etkinliklerine göre Yaşam döngüsü etkinliklerine göre yenileme hatırlatıcıları , yükseltme uyarıları veya risk altındaki hesap uyarıları tetikleyiciyi çalıştırın

📮ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. Diğer %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, iş haftasının neredeyse yarısının (%41) çok fazla stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrıldığı anlamına geliyor. ClickUp AI Agents, bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası), işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat zaman tasarrufu sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

En İyi 10 Abonelik Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp

Projelerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve iletişiminizi ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanında bir araya getirin

Abonelik yaşam döngülerini yönetmek sadece faturalandırma ile ilgili değildir. Aynı zamanda, bir kişinin aboneliğini yenilemesini veya iptal etmesini belirleyen ş akışlarını, devir teslim süreçlerini ve müşteri temas noktalarını koordine etmekle de ilgilidir.

ClickUp ile abonelik takımları, birbirinden bağımsız araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan her müşteriyi yaşam döngüsü aşamaları boyunca izleyebilir, yenileme ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir ve her hesapla ilgili tüm bilgileri el altında tutabilir.

Gerçek zamanlı verilerle her yaşam döngüsü aşamasını izleyin

ClickUp gösterge panelleri ile abonelik analizlerini izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile yenileme süreçleri, risk altındaki hesaplar ve gelir metriklerine ilişkin gerçek zamanlı görünümler oluşturun.

Bu araçlar, müşteri görevlerinin ve iletişimlerinin bulunduğu aynı Çalışma Alanından verileri alır. Bu sayede, fatura verilerinin bir sistemde, müşteri notlarının başka bir sistemde ve yenileme görevlerinin ise bir yerlerdeki bir elektronik tabloda bulunması nedeniyle ortaya çıkan bağlam dağınıklığı ortadan kalkar.

Özelleştirilebilir kartları kullanarak toplam tekrarlayan gelirinizi, yaklaşan yenileme tarihlerinizi ve müşteri kaybı risklerinizi izlemeyi yapabilirsiniz. Yenilemeleri bölgeye göre ayrıntılı olarak gösteren bir pasta grafiğe veya yıllık sözleşme değerini (ACV) izlemek için bir "Hesaplama Kartı"na ihtiyacınız olsun, gösterge panelleri ham verileri görsel bir yol haritasına dönüştürür.

AI ile çalışma alanınızın genelinden içgörüler elde edin

ClickUp Brain ile tüm çalışma alanınızı aranabilir hale getirin

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli analitik özelliği ile müşteri davranışlarında, müşteri kaybı riskini veya büyüme fırsatlarını işaret edebilecek kalıpları belirleyin.

ClickUp Brain, abonelik verilerinizin bağlamının yanı sıra müşteri toplantı tutanaklarını ve Çalışma Alanınızla entegre diğer araçları da içerir. Karmaşık sözleşme şartlarını anında özetleyebilir, "takılmış" yenileme görevlerini tespit edebilir ve öngörüsel içgörüler sağlayabilir.

"Gelecek ay hangi yenilemeler var?" veya "Müşteri A ile olan müzakere geçmişini özetle" gibi sorular, saatlerce süren manuel araştırmalardan kurtarır.

ClickUp Super Agents ile bir adım daha ileri gidin. Super Agents, yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır ve sadece içgörüler sunmakla kalmaz, bunlara göre hareket ederler. Statik otomasyonların aksine, Super Agents canlı Çalışma Alanı bağlamını kullanarak çok adımlı ş akışlarını değerlendirir, böylece abonelik verileriniz değiştikçe uyum sağlarlar.

Otonom olarak çalışan bir Süper Temsilci oluşturun:

Yenileme sürecinizi günlük olarak izler

Müşteri kaybı sinyalleri gösteren hesapları işaretleyin

Hesap yöneticileriniz için kişiselleştirilmiş iletişim metinleri hazırlayın

🦸🏻‍♀️ Gelir üzerinde etkisi olan etkinlikleri gerçek zamanlı olarak yakalayan ve uygun tetikleyiciyi tetikleyen Abonelik Yönetimi Aracısını başlatın. Abonelik Yönetimi Aracısı ile her bir aboneliğin tüm yaşam döngüsünü izleyin

Takımın kapasitesini tüketen manuel görevleri ortadan kaldırın

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak takımınızı tekrarlayan işlerden kurtarın

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan yaşam döngüsü yönetimi görevlerini halledin. "Eğer bu, o zaman şu" ş akışlarını kullanarak şunları otomatikleştirebilirsiniz:

Sözleşme bitiminden 90 gün önce yenileme görevleri oluşturma

Kullanım düştüğünde hesap yöneticilerini bilgilendirme

Entegre platformlarda faturalandırma etkinliklerine göre hesapları süreç aşamaları arasında taşıma

Bir müşteri belirli bir aşamaya girdiğinde, otomasyonlar takip görevleri oluşturabilir, doğru takım üyelerine bildirimler gönderebilir, ClickUp Özel Alanlarını güncelleyebilir veya öğeleri iş akışınızda ilerletebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri: Özelleştirilebilir Gösterge Panelleriyle abonelik metriklerini operasyonel verilerle birlikte izleyin. Tek başına çalışan analiz araçlarının aksine, bu Gösterge Panelleri takımınızın halihazırda müşteri akışlarını yönettiği yerde bulunur

ClickUp Otomasyonları: Manuel müdahaleye gerek kalmadan yaşam döngüsü tetikleyici ş akışlarını çalıştırın. Bu sayede, müşteri tabanınız büyüdükçe bile abonelik işlemleriniz sorunsuz bir şekilde devam eder

ClickUp Brain: Çalışma alanınızın bağlamını anlayan yapay zeka destekli yardımla müşteri hesapları hakkında sorular sorun, son etkinliklerin özetlerini alın veya hesap geçmişine dayalı yenileme bildirimleri hazırlayın

ClickUp Özel Alanları: Sözleşme değeri, yenileme tarihi, abonelik seviyesi ve faturalandırma sıklığı gibi abonelikle ilgili veri noktalarını doğrudan görevler ve müşteri kayıtlarında yakalayın. Müşteri tabanınızı hızlı bir şekilde segmentlere ayırmak için görünümleri bu alanlara göre filtreleyin ve sıralayın

ClickUp Formları: Özel Özel ClickUp Formları ile müşteri taleplerini, geri bildirimleri ve destek sorunlarını kolaylaştırın. Formlar, doğru atanan kişiler ve özel alan verileriyle görevleri otomatik olarak oluşturur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır: Takımlar, faturalandırma platformu, CRM, proje yönetimi aracı ve elektronik tablolar arasında gidip gelmek yerine, abonelik işlemlerini tek bir yerden yönetebilir

Abonelik ş Akışları için son derece özelleştirilebilir: ClickUp Özel Alanları, Görünümler ve ClickUp Otomasyonlarının birleşimi, takımların katı bir faturalandırma platformunun nasıl çalışması gerektiğini düşündüğü şekilde değil, gerçekte nasıl çalıştıklarına uygun abonelik yönetimi süreçleri oluşturmasına olanak tanır

İş bağlamınızı anlayan AI yetenekleri: Hızlı yanıtlar için ClickUp Brain ile Çalışma Alanınızın her yerinden içgörüler elde edin ve yenileme işlemlerini arka planda devam ettiren otonom, çok adımlı ş akışları için Super Agents'ı kullanın. Bu, müşteri hesapları hakkında hızlı yanıtlara ihtiyaç duyan veya iletişim metinleri hazırlarken yardıma ihtiyaç duyan abonelik takımları için gerçekten yararlıdır

Dezavantajları:

Özelleştirilebilir çalışma platformlarına yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

ClickUp'ı kullanıyorum ve gerçekten çok faydalı buluyorum. Birçok kullanışlı özelliği var ve atanan görevleri izlemek çok kolay. Görevler, güncellemeler ve sohbet gibi her şeyin tek bir yerde bulunmasını seviyorum, böylece araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmıyor. İş izlemesini çok daha basit ve düzenli hale getiriyor. Genel olarak kullanımı kolay ve günlük görev izleme için çok iyi çalışıyor.

ClickUp'ı kullanıyorum ve gerçekten çok faydalı buluyorum. Birçok kullanışlı özelliği var ve atanan görevleri izlemek çok kolay. Görevler, güncellemeler ve sohbet gibi her şeyin tek bir yerde bulunmasını seviyorum, böylece araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmıyor. İş yönetimini çok daha basit ve düzenli hale getiriyor. Genel olarak kullanımı kolay ve günlük görev izleme için çok iyi çalışıyor.

2. Chargebee

Chargebee aracılığıyla

Chargebee, karmaşık faturalandırma gereksinimleri olan B2B SaaS şirketleri için bir abonelik yönetim platformudur.

Platform, ilk fiyatlandırma ve teklif verme aşamasından faturalandırma, gelir kaydı ve yenileme yönetimine kadar tüm teklif-nakit döngüsünü yönetir. Kullanım tabanlı fiyatlandırma, hibrit modeller, çoklu para birimi faturalandırma ve karmaşık orantılı hesaplama senaryoları gibi faturalandırma karmaşıklıklarını yönetebilir.

Chargebee'nin ödeme hatırlatma yönetim sistemi, makine öğreniminden yararlanarak başarısız ödemeler için yeniden deneme zamanlamasını optimize eder ve aksi takdirde kaybedilecek olan geliri geri kazanır. Ayrıca, temel MRR izlemesinin ötesine geçen abonelik analizleri de sunar.

Chargebee'nin en iyi özellikleri

Gelir muhasebesi otomasyonu: ASC 606 ve IFRS 15 uyumluluğunu otomatik olarak yönetin; finans takımlarının doğru gelir raporlaması için ihtiyaç duyduğu yevmiye kayıtlarını ve raporları oluşturun

Akıllı yeniden deneme özelliğine sahip tahsilat yönetimi: Makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak ödeme başarısızlık kalıplarını analiz edin ve geri kazanım oranlarını en üst düzeye çıkarmak için yeniden deneme zamanlamasını optimize edin

Abonelik analitiği ve raporlama: MRR, ARR, müşteri kaybı, yaşam boyu değer ve diğer anahtar abonelik metriklerini izleyin. Kohort analizi, takımların farklı müşteri segmentlerinin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini anlamasına yardımcı olur

Chargebee'nin artıları ve eksileri

Avantajları:

Karmaşık B2B faturalandırma senaryolarını iyi yönetir

Güçlü gelir tanıma yetenekleri

Kapsamlı entegrasyon ekosistemi

Dezavantajları:

Özel faturalandırma gereksinimleri olan işler için uygulama süreci karmaşık olabilir

Raporlama özelleştirme, bazı gelişmiş kullanım durumları için sınırlamalara sahiptir

Müşteri desteğinin yanıt süreleri değişiklik gösterebilir

Chargebee fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Performans: Yıllık 7188 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Chargebee puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chargebee hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Chargebee'nin en çok sevdiğim yanı, abonelik faturalandırmasını ve müşteri yönetimini çok daha kolay hale getirmesidir. Her şeyi tek bir yerde düzenli tutmaya yardımcı olur, zaman kazandırır ve manuel iş yükünü azaltır. Platform ayrıca kullanıcı dostudur, bu sayede ödemeleri, faturaları ve abonelik değişikliklerini fazla karışıklık yaşamadan izlemek daha kolaydır.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Chargebee'nin en beğendiğim yanı, abonelik faturalandırmasını ve müşteri yönetimini çok daha kolay hale getirmesidir. Her şeyi tek bir yerde düzenli tutmaya yardımcı olur, zaman kazandırır ve manuel iş yükünü azaltır. Platform ayrıca kullanıcı dostudur, bu sayede ödemeleri, faturaları ve abonelik değişikliklerini fazla karışıklık yaşamadan izlemek daha kolaydır.

Chargebee'nin en beğendiğim yanı, abonelik faturalandırmasını ve müşteri yönetimini çok daha kolay hale getirmesidir. Her şeyi tek bir yerde düzenli tutmaya yardımcı olur, zaman kazandırır ve manuel iş yükünü azaltır. Platform ayrıca kullanıcı dostudur, bu sayede ödemeleri, faturaları ve abonelik değişikliklerini fazla karışıklık yaşamadan izlemek daha kolaydır.

3. Stripe Billing

Stripe aracılığıyla

Stripe Billing, Stripe'ın ödeme altyapısını abonelik yönetimine genişleterek, tekrarlayan gelirler için geliştirici odaklı bir yaklaşım sunar. API'leri, basit aylık aboneliklerden karmaşık ölçülü kullanım modellerine kadar neredeyse her türlü faturalandırma senaryosunu yönetebilir.

Platformun akıllı yeniden deneme özelliği, Stripe'ın devasa ödeme veri seti üzerinde eğitilmiş makine öğrenimini kullanarak başarısız ödeme yeniden denemelerinin zamanlamasını optimize eder. Müşteri faturalandırma portalı, abonelerin destek ekibinin müdahalesine gerek kalmadan kendi ödeme yöntemlerini yönetmelerine, faturaların görünümünü görmelerine ve aboneliklerini güncellemelerine olanak tanır.

Stripe Billing, ödemeler için halihazırda Stripe'ı kullanan şirketler veya özel entegrasyonlar geliştirebilen geliştirme takımlarına sahip şirketler için en uygun seçenektir.

Stripe Billing'in en iyi özellikleri

Ağ zekası destekli akıllı yeniden denemeler: Stripe’ın yeniden deneme mantığı, tüm ağındaki ödeme kalıplarından öğrenerek zamanlamayı optimize eder ve başarıyla gerçekleştirilen ödeme kurtarma oranını en üst düzeye çıkarır. Bu makine öğrenimi yaklaşımı, manuel yapılandırmaya gerek kalmadan otomatik olarak uyum sağlar

Esnek, kullanıma dayalı faturalandırma: Karmaşık fiyatlandırma modellerini destekleyen API'ler ile müşteri kullanımını ölçün ve buna göre faturalandırın. İster API çağrısı başına, ister lisans başına, ister gigabayt başına ücretlendirin, Stripe Billing hesaplama ve faturalandırma işlemlerini halledebilir

Müşteri faturalandırma portalı: Müşterilerin ödeme yöntemlerini güncelleyebilecekleri, fatura geçmişini görüntüleyebilecekleri ve aboneliklerini yönetebilecekleri barındırılan bir portal. Bu self servis özelliği, destek taleplerini azaltır ve müşteri deneyimini iyileştirir

Stripe Billing'in artıları ve eksileri

Avantajları:

Geliştiriciler için eşsiz API esnekliği

Ağ destekli ödeme tahsilatı

Stripe ödemeleriyle sorunsuz entegrasyon

Dezavantajları:

Uygulama ve özel özelleştirme için geliştirme kaynakları gerektirir

Kullanıma hazır fonksiyonlara ihtiyaç duyan teknik olmayan takımlar için daha az uygundur

Gelir kaydı ve gelişmiş analitik için ek araçlar gerekir

Stripe Billing fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Stripe Billing puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Stripe Billing hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Stripe Billing'de en çok sevdiğim özellik, tekrarlayan ödemelerin sorunsuz bir şekilde otomasyonuyla gerçekleştirilmesi ve diğer platformlarla kolayca entegrasyonların sağlanması, böylece manuel iş yükünü azaltmasıdır.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Stripe Billing'de en çok sevdiğim özellik, tekrarlayan ödemelerin sorunsuz bir şekilde otomasyonuyla gerçekleştirilmesi ve diğer platformlarla kolayca entegrasyonların sağlanması, böylece manuel iş yükünü azaltmasıdır.

Stripe Billing'de en çok sevdiğim özellik, tekrarlayan ödemelerin sorunsuz bir şekilde otomasyonuyla gerçekleştirilmesi ve diğer platformlarla kolayca entegrasyonların sağlanması, böylece manuel iş yükünü azaltmasıdır.

🚀 Brain MAX Chrome uzantısını yükleyerek Çalışma Alanı zekasını ClickUp'ın dışına taşıyın. Stripe'da bir müşterinin fatura sayfasını mı inceliyorsunuz? Brain MAX, sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bir kısayol tuşuyla müşterinin yenileme geçmişini alabilir, son hesap notlarını özetleyebilir ve o hesapla ilgili açık görevleri görüntüleyebilir. Bu, abonelik bağlam katmanınızın her araçta sizi takip etmesi gibidir.

4. Zuora

Zuora aracılığıyla

Zuora, kurumsal abonelik işletmelerine tekliften gelire kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir paket sunar.

Platform, bağlı şirketler arasında çoklu kuruluş faturalandırması, karmaşık sözleşme değişiklikleri ve birden fazla muhasebe standardına göre eşzamanlı gelir kaydı gibi karmaşık senaryoları yönetir.

Yerleşik abonelik işlerine sahip büyük kuruluşlar için Zuora, finans ve hukuk ekiplerinin ihtiyaç duyduğu yönetişim, denetim izleri ve uyumluluk özelliklerini sunar. Platformun CPQ (konfigürasyon-fiyat-teklif) fonksiyonu, Salesforce ve diğer CRM'lerle entegre olarak satış takımlarının, manuel aktarımlara gerek kalmadan doğrudan faturalandırmaya akış halinde karmaşık teklifler oluşturmasına olanak tanır.

Zuora'nın analiz yetenekleri arasında abonelik metrikleri gösterge panelleri, kohort analizi ve tahmini müşteri kaybı modellemesi yer alır.

Zuora'nın en iyi özellikleri

Çoklu kuruluş ve çoklu para birimi destekleri: Farklı para birimleri, vergi gereklilikleri ve muhasebe standartlarına sahip küresel iştiraklerinizdeki abonelikleri yönetin. Bu kurumsal özellik, her bölgede ayrı faturalandırma sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır

Teklif-nakit otomasyonu: Satış teklifleri, manuel veri girişi yapılmasına gerek kalmadan doğrudan faturalandırma ve gelir kaydı süreçlerine akışı sağlanır. Sözleşme değişiklikleri, yenilemeler ve yükseltmeler, geçici çözümler içeren elektronik tablolar yerine sistematik bir şekilde yönetilir

Gelişmiş gelir tanıma: Zuora Revenue (ayrı bir ürün), otomasyonlu yevmiye kayıtları ve denetime hazır raporlama ile kapsamlı ASC 606 ve IFRS 15 uyumluluğu sağlar

Zuora'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Kurumsal karmaşıklık için tasarlanmıştır

Güçlü Salesforce entegrasyonu

Kapsamlı denetim izleri

Dezavantajları:

Uygulama zaman çizelgeleri birkaç aya kadar uzayabilir

Toplam sahiplik maliyeti önemlidir

Arayüz, yeni platformlara kıyasla modası geçmiş hissi veriyor

Zuora fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zuora puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zuora hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Zuora, abonelik faturalandırması ve gelir muhasebesini yönetme konusunda büyük esneklik sağlar. Otomasyon özellikleri manuel iş yükünü azaltır ve platform, iş büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir. Özellikle, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya yardımcı olan farklı fiyatlandırma modellerinin ne kadar kolay yapılandırılabildiğini beğeniyorum. Raporlama ve gösterge panelleri de finansal performansa ilişkin iyi bir görünürlük sağlar.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Zuora, abonelik faturalandırması ve gelir muhasebesini yönetme konusunda büyük esneklik sağlar. Otomasyon özellikleri manuel iş yükünü azaltır ve platform, iş büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir. Özellikle, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya yardımcı olan farklı fiyatlandırma modellerinin ne kadar kolay yapılandırılabildiğini beğeniyorum. Raporlama ve gösterge panelleri de finansal performansa ilişkin iyi bir görünürlük sağlar.

Zuora, abonelik faturalandırması ve gelir muhasebesini yönetme konusunda büyük esneklik sağlar. Otomasyon özellikleri manuel iş yükünü azaltır ve platform, iş büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir. Özellikle, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya yardımcı olan farklı fiyatlandırma modellerinin ne kadar kolay yapılandırılabildiğini beğeniyorum. Raporlama ve gösterge panelleri de finansal performansa ilişkin iyi bir görünürlük sağlar.

5. Maxio

Maxio aracılığıyla

Chargify ve SaaSOptics'in birleşmesinden oluşan Maxio, B2B SaaS şirketlerine finansal işlem özelliklerine sahip abonelik faturalandırma hizmeti sunar.

SaaS finans takımları için Maxio, önemli abonelik analizlerini sunar: MRR hareketleri, kohort tutma oranı, genişleme ve daralma gelirleri ile müşteri yaşam boyu değeri. Bu metrikler fatura verilerinden otomatik olarak hesaplanır, böylece manuel hesap tablosu analizine gerek kalmaz.

Platformun ASC 606 uyumluluk özellikleri, abonelik tabanlı işletmelerin karşılaştığı gelir tanıma karmaşıklığını yönetir.

Maxio'nun faturalandırma özellikleri, B2B SaaS'ta yaygın olan fiyatlandırma modellerini destekler: lisans tabanlı, kullanım tabanlı, kademeli ve hibrit yaklaşımlar.

Maxio'nun en iyi özellikleri

Yerel SaaS metrikleri: MRR, ARR, müşteri kaybı, genişleme geliri ve diğer anahtar metrikler faturalandırma verilerinizden otomatik olarak hesaplanır. Finans takımları, ayrı bir hesap tablosu modeli oluşturmaya gerek kalmadan doğru sayılara ulaşır

ASC 606 gelir tanıma: Sözleşme değişikliklerinin ve değişken bedellerin yönetimi dahil olmak üzere muhasebe standartlarına otomasyon ile uyum

Abonelik faturalandırma esnekliği: B2B SaaS'ta yaygın olan lisans tabanlı, kullanım tabanlı ve karma fiyatlandırma modellerini destekler

Maxio'nun artıları ve eksileri

Avantajları:

B2B SaaS için özel olarak tasarlanmıştır

Finans takımları için güçlü metrikler ve analizler

Güçlü gelir tanıma özellikleri

Dezavantajları:

İki ürünün birleşmesi nedeniyle arayüzün uyumsuzluğu hissedilebilir

Bazı özellikler için farklı modüller arasında geçiş yapmanız gerekebilir

Bazı rakiplere kıyasla daha küçük bir şirket

Maxio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Maxio puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Maxio hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Tüm müşterilerimin faturalarını ve abonelik ayrıntılarını izlemek için Maxio'yu kullanıyorum. Maxio'da en çok sevdiğim şey, bir müşteriyle görüşme yaparken faturayı veya alt görev aboneliğini çok kolay bir şekilde arayabilme kolaylığı. Yaklaşık iki dakika içinde faturayı hızlıca inceleyebilir ve iletişim bilgilerine kolayca erişebilirim. Platformun kullanımı gerçekten çok kolay. İlk kurulum benim için çok kolaydı ve ilk günden itibaren Maxio'ya erişip abonelikleri ve faturaları inceleyebildim.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Tüm müşterilerimin faturalarını ve abonelik ayrıntılarını izlemek için Maxio'yu kullanıyorum. Maxio'da en çok sevdiğim şey, bir müşteriyle görüşme yaparken faturayı veya alt görev aboneliğini çok kolay bir şekilde arayabilme kolaylığı. Yaklaşık iki dakika içinde faturayı hızlıca inceleyebilir ve iletişim bilgilerine kolayca erişebilirim. Platformun kullanımı gerçekten çok kolay. İlk kurulum benim için çok kolaydı ve ilk günden itibaren Maxio'ya erişip abonelikleri ve faturaları inceleyebildim.

Tüm müşterilerimin faturalarını ve abonelik ayrıntılarını izlemek için Maxio'yu kullanıyorum. Maxio'da en çok sevdiğim şey, bir müşteriyle görüşme yaparken faturayı veya alt görev aboneliğini çok kolay bir şekilde arayabilme kolaylığı. Yaklaşık iki dakika içinde faturayı hızlıca inceleyebilir ve iletişim bilgilerine kolayca erişebilirim. Platformun kullanımı gerçekten çok kolay. İlk kurulum benim için çok kolaydı ve ilk günden itibaren Maxio'ya erişip abonelikleri ve faturaları inceleyebildim.

🎥 Etkili bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi için güncel bir bilgi bankası olmazsa olmazdır. AI'nın bunu oluşturmanıza ve sürdürmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün!

6. Recurly

Recurly aracılığıyla

Recurly, abonelik tutma oranına büyük önem verir ve platformunu hem gönüllü hem de gönülsüz abonelik iptallerini azaltmaya odaklanarak pozisyonlandırır.

Platformun akıllı yeniden deneme mantığı ve reddetme yönetimi özellikleri, başarısız ödemeleri müşteri kaybına sonuç vermeden önce kurtarır. Müşteri tutma oranındaki küçük iyileştirmelerin bile gelir üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu abonelik tabanlı işler için, müşteri kaybını azaltmaya yönelik bu odaklanma oldukça caziptir.

Recurly, tekrarlayan ücretler, tek seferlik ücretler, kullanıma dayalı bileşenler ve plan değişiklikleri gibi standart abonelik faturalandırma senaryolarını iyi bir şekilde yönetir. Abone yönetimi arayüzü, takımlara fatura geçmişi, plan değişiklikleri ve iletişim günlükleri dahil olmak üzere bireysel müşteri hesaplarına ilişkin görünürlük sağlar.

Önemli ödeme ağ geçitleriyle entegrasyonlar sağlar ve PCI uyumluluğunu doğrudan yönetmek istemeyen şirketler için barındırılan bir ödeme sayfası sunar.

Recurly'nin en iyi özellikleri

Akıllı yeniden deneme mantığı: Makine öğrenimi, başarısız ödemelerin yeniden denenmesi için zamanlamayı ve yaklaşımı optimize ederek geri kazanım oranlarını en üst düzeye çıkarır. Sistem, ödeme alışkanlıklarına ve reddedilme nedenlerine göre uyum sağlar

Reddedilme yönetimi: Recurly, yeniden denemelerin ötesinde, süresi dolmuş kartları güncellemek, geçici reddedilmeleri yönetmek ve ödeme sorunları hakkında müşterilerle iletişim kurmak için araçlar sunar

Abonelik yönetimi: Her müşterinin abonelik geçmişi, faturalandırma etkinlikleri ve iletişimlerine ilişkin tek bir görünüm. Destek ekipleri, hesap durumunu hızlı bir şekilde anlayabilir ve gerekli önlemleri alabilir

Recurly'nin artıları ve eksileri

Avantajları:

Müşteri tutma ve ödeme tahsilatına güçlü odaklanma

Özellikler ve kullanılabilirlik arasında iyi bir denge

Önemli ödeme ağ geçitleriyle sağlam entegrasyonlar

Dezavantajları:

Gelişmiş analiz ve raporlama özelliklerinin sınırları vardır

Bazı özel özelleştirmeler için geliştiricinin katılımı gerekir

Kurumsal özellikler için daha üst düzey planlar gerekebilir

Recurly fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Recurly puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Recurly hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Recurly'nin abonelik yönetimi için tek bir kaynak sunmasını çok takdir ediyorum; bu, iş operasyonlarımız için inanılmaz derecede yararlı. Herhangi bir ödeme sağlayıcısını minimum çabayla entegre edebilme özelliğini çok seviyorum; bu, yazılımın esnekliğini açıkça ortaya koyuyor.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Recurly'nin abonelik yönetimi için tek bir kaynak sunmasını çok takdir ediyorum; bu, iş operasyonlarımız için inanılmaz derecede yararlı. Herhangi bir ödeme sağlayıcısını minimum çabayla entegre edebilme özelliğini çok seviyorum; bu, yazılımın esnekliğini açıkça ortaya koyuyor.

Recurly'nin abonelik yönetimi için tek bir kaynak sunmasını çok takdir ediyorum; bu, iş operasyonlarımız için inanılmaz derecede yararlı. Herhangi bir ödeme sağlayıcısını minimum çabayla entegre edebilme özelliğini çok seviyorum; bu, yazılımın esnekliğini açıkça ortaya koyuyor.

7. Zoho Billing

Zoho aracılığıyla

Eskiden Zoho Subscriptions olarak bilinen Zoho Billing, daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçası olarak abonelik yönetimi sunar. Halihazırda Zoho CRM, Zoho Books veya diğer Zoho uygulamalarını kullanan işletmeler için, yerel entegrasyonlar tek bir deneyim sunar.

Platform, tekrarlayan faturalar, çoklu fatura döngüleri ve temel kullanım bazlı ücretler gibi standart abonelik faturalandırma senaryolarını yönetir. Zoho Billing'in müşteri portalı, müşterilerin faturalarını görüntülemelerine, ödeme yöntemlerini güncellemelerine ve aboneliklerini yönetmelerine olanak tanır. Çoklu para birimi desteği, platformu uluslararası müşterileri olan işletmeler için uygun hale getirir.

Zoho Billing, basit abonelik modelleri olan küçük ve orta boyutlu işletmeler için idealdir.

Zoho Billing'in en iyi özellikleri

Zoho ekosistemiyle yerel entegrasyon: Zoho CRM, Zoho Books ve diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bağlantı. Müşteri verileri, faturalar ve muhasebe girdileri otomatik olarak senkronize edilir

Çoklu para birimi faturalandırma: Otomatik döviz kuru işleme özelliği ile müşterilere yerel para birimlerinde fatura kesme desteği

Müşteri self servis portalı: Müşteriler, destek ekibiyle iletişime geçmeden faturalarını görüntüleyebilir, ödeme bilgilerini güncelleyebilir ve aboneliklerini yönetebilir

Zoho Billing'in artıları ve eksileri

Avantajları:

Mevcut Zoho kullanıcıları için mükemmel değer

Standart faturalandırma senaryoları için kolay kullanım

Tek başına çalışan platformlara kıyasla uygun fiyatlandırma

Dezavantajları:

Karmaşık faturalandırma için sınırlı yetenekler

Temel gelir tanıma özellikleri

Gelişmiş özellikler için daha üst düzey Zoho planları gerekebilir

Zoho Billing fiyatlandırması

Standart: Kuruluş başına aylık 29 $

Premium: Kuruluş başına aylık 69 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoho Billing puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Billing hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Potansiyel müşterilerden ödeme almamı kolaylaştırıyor. Her kullanıcı sekmesinde görünen geçmişi ve mevcut özel özelleştirme seçeneklerini beğeniyorum.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Potansiyel müşterilerden ödeme almamı kolaylaştırıyor. Her kullanıcı sekmesinde görünen geçmişi ve mevcut özel özelleştirme seçeneklerini beğeniyorum.

Potansiyel müşterilerden ödeme almamı kolaylaştırıyor. Her kullanıcı sekmesinde görünen geçmişi ve mevcut özel özelleştirme seçeneklerini beğeniyorum.

8. Paddle

Paddle aracılığıyla

Paddle, kayıtlı satıcı olarak faaliyet gösterir; yani yazılım şirketleri adına ödeme işlemlerini, vergi uyumluluğunu ve dolandırıcılık korumasını yönetir. Küresel olarak satış yapan SaaS işletmeleri için bu model, farklı yargı bölgelerinde satış vergisi, KDV ve diğer vergi yükümlülüklerini yönetmenin karmaşıklığını ortadan kaldırır.

Platform, ödeme, faturalandırma ve abonelik yönetimini tek bir sistemde birleştirir. Akıllı ödeme yönlendirme ve yerelleştirilmiş ödeme seçenekleri gibi özelliklerle ödeme deneyimi, dönüşüm için optimize edilmiştir.

Paddle, farklı bölgeler için yerelleştirilmiş fiyatlandırma, para birimi dönüştürme ve ödeme yöntemi tercihlerini yönetir. Abonelik yönetimi özellikleri arasında plan yönetimi, orantılı hesaplama ve temel analizler bulunur.

Paddle'ın en iyi özellikleri

Kayıtlı satıcı modeli: Paddle, vergi uyumluluğu, dolandırıcılık koruması ve ödeme işlemlerini yönetir. Şirketinizin birden fazla ülkede KDV kaydı yaptırmasına veya satış vergisinin karmaşıklığını yönetmesine gerek kalmaz

Yerelleştirilmiş ödeme deneyimi: Otomatik para birimi dönüştürme, yerel ödeme yöntemleri ve yerelleştirilmiş fiyatlandırma, küresel müşteriler için dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur

Entegre abonelik yönetimi: Plan oluşturma, yükseltme, düşürme ve iptal işlemleri, ödemelerle aynı platformda gerçekleştirilir

Paddle'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Küresel satışlarda vergi uyum yükünü ortadan kaldırır

Yerelleştirilmiş ödeme süreciyle dönüşüm için optimize edilmiştir

Ödemeler, abonelikler ve vergiler için tek bir platformla basitleştirilmiş işlemler

Dezavantajları:

Müşteri faturalandırma ilişkisi üzerinde daha az kontrol

Gelir paylaşımı fiyatlandırması, büyük ölçekte daha pahalı olabilir

Abonelik yönetimi özellikleri, bu amaca özel platformlar kadar gelişmiş değildir

Paddle fiyatlandırması

Kullandıkça öde: İşlem başına %5 + 0,50 $

Daha yüksek hacimler için özel fiyatlandırma mevcuttur

Paddle puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (230'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Paddle hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Yazılım ürünümün ödemelerini ve aboneliklerini yönetmek için Paddle kullanıyorum. Farklı ülkelerdeki müşteriler için faturalandırma, fatura kesme ve vergi uyumluluğunu yönetiyor, bu da yerel vergi kurallarıyla kendimiz uğraşmak zorunda kalmadan uluslararası satışları çok daha kolay hale getiriyor. Paddle, diğer sağlayıcılarla karşılaştığım çeşitli ödeme ve raporlama sorunlarını çözüyor. Paddle ile ödemeler daha tutarlı, raporlama daha kolay ve net, ücretler, vergiler ve nihai tutarları anlamak daha kolay, bu da platformda karşılıklı soru-cevapları ve hataları azaltıyor.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Yazılım ürünümün ödemelerini ve aboneliklerini yönetmek için Paddle kullanıyorum. Farklı ülkelerdeki müşteriler için faturalandırma, fatura kesme ve vergi uyumluluğunu yönetiyor, bu da yerel vergi kurallarıyla kendimiz uğraşmak zorunda kalmadan uluslararası satışları çok daha kolay hale getiriyor. Paddle, diğer sağlayıcılarla karşılaştığım çeşitli ödeme ve raporlama sorunlarını çözüyor. Paddle ile ödemeler daha tutarlı, raporlama daha kolay ve net, ücretler, vergiler ve nihai tutarları anlamak daha kolay, bu da platformda karşılıklı soru-cevapları ve hataları azaltıyor.

Yazılım ürünümün ödemelerini ve aboneliklerini yönetmek için Paddle kullanıyorum. Farklı ülkelerdeki müşteriler için faturalandırma, fatura kesme ve vergi uyumluluğunu yönetiyor, bu da yerel vergi kurallarıyla kendimiz uğraşmak zorunda kalmadan uluslararası satışları çok daha kolay hale getiriyor. Paddle, diğer sağlayıcılarla karşılaştığım çeşitli ödeme ve raporlama sorunlarını çözüyor. Paddle ile ödemeler daha tutarlı, raporlama daha kolay ve net, ücretler, vergiler ve nihai tutarları anlamak daha kolay, bu da platformda karşılıklı soru-cevapları ve hataları azaltıyor.

9. Agentforce Gelir Yönetimi

Salesforce aracılığıyla

Agentforce Revenue Management (eski adıyla Salesforce Revenue Cloud), CPQ, faturalandırma ve gelir yaşam döngüsü yönetimini bir araya getirerek abonelik yönetimini Salesforce ekosistemine taşır. Halihazırda Salesforce'a yatırım yapmış kurumsal işletmeler için, müşteri, satış ve faturalandırma verilerini tek bir platformda birleştiren yerel bir çözüm sunar.

Platformun CPQ özellikleri, satış takımlarının abonelik ürünleri, kullanıma dayalı bileşenler ve tek seferlik ücretler içeren karmaşık teklifler oluşturmasına olanak tanır. Bu teklifler, manuel aktarımlara gerek kalmadan doğrudan faturalandırma döngüsüne akış yapar; böylece hatalar azalır ve tekliften tahsilata kadar geçen döngü kısalır.

Ayrıca sözleşme değişikliklerini, yenilemeleri ve abonelik değişikliklerinin gelir tahsili üzerindeki etkilerini de yönetir.

Agentforce Gelir Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Salesforce ile yerel entegrasyon: Müşteri verileri, fırsatlar, teklifler ve faturalandırma işlemlerinin tümü Salesforce içinde gerçekleştirilir. Satış ve finans takımları aynı güvenilir kaynaktan iş yapar

Karmaşık anlaşmalar için CPQ: Birden fazla abonelik ürünü, kullanım bileşeni ve özel fiyatlandırma içeren teklifler oluşturun. Onay ş akışları, fiyatlandırma yönetişimini sağlar

Gelir yaşam döngüsü yönetimi: İlk tekliften faturalandırma ve gelir kaydı aşamalarına kadar gelirinizi izleyin ve müşteri gelir ilişkilerinin tamamına görünürlük sağlayın

Agentforce Gelir Yönetimi'nin artıları ve eksileri

Avantajları:

Salesforce CRM ile entegre edilerek veri silolarını ortadan kaldırır

Çok yıllık sözleşmeler ve değişiklikler gibi kurumsal karmaşıklıkları yönetir

Güçlü yönetişim ve denetim yetenekleri

Dezavantajları:

Önemli bir uygulama yatırımı gerektirir

Yalnızca Salesforce'a komitelenmiş kuruluşlar için mantıklıdır

Karmaşıklık, daha basit işler için çok zorlayıcı olabilir

Agentforce Gelir Yönetimi fiyatlandırması

Growth: Kullanıcı başına aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 200 $ (yıllık faturalandırılır)

Agentforce Gelir Yönetimi puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Agentforce Revenue Management hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: Salesforce Bulut Gelir Yönetimi, Parça ve Teklif Yönetimi'nden Faturalandırma ve Fatura Kesme'ye kadar her şeyi kapsayan, yapay zeka destekli gelir yönetimi alanında sektör lideridir. Bu alanda piyasadaki en güçlü araçtır. Bunu Agentforce ile birleştirerek birinci sınıf bir çözüm elde edersiniz ve bu çözümün üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

Salesforce Bulut Gelir Platformu, Parça ve Teklif Yönetimi'nden Faturalandırma ve Fatura Kesme'ye kadar her şeyi kapsayan, yapay zeka destekli gelir yönetimi alanında sektör lideridir. Bu alanda piyasadaki en güçlü araçtır. Bunu Agentforce ile birleştirerek birinci sınıf bir çözüm elde edersiniz ve bu çözümün üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur.

Salesforce Bulut Gelir Platformu, Parça ve Teklif Yönetimi'nden Faturalandırma ve Fatura Kesme'ye kadar her şeyi kapsayan, yapay zeka destekli gelir yönetimi alanında sektör lideridir. Bu alanda piyasadaki en güçlü araçtır. Bunu Agentforce ile birleştirerek birinci sınıf bir çözüm elde edersiniz ve bu çözümün üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur.

💡 Profesyonel İpucu: Salesforce Connected Search entegrasyonunu kullanarak ClickUp'ta Salesforce kayıtlarını arayın ve önizleyin! Kayıtları arayın, görevlerde ayrıntılı Salesforce bağlantı önizlemelerini görüntüleyin ve ClickUp'tan çıkmadan AI Komut Çubuğu'ndan yeni Salesforce görevleri ve potansiyel müşteriler oluşturun. ClickUp, Salesforce ile yerel olarak entegre olur

10. FastSpring

FastSpring aracılığıyla

FastSpring, kayıtlı satıcı olarak faaliyet göstererek yazılım ve dijital ürün şirketlerine tam hizmet e-ticaret sunar.

Platform, küresel ödemeleri, vergi uyumluluğunu ve abonelik yönetimini üstlenerek, yazılım şirketlerinin ödeme altyapısı kurmadan uluslararası satış yapmalarını sağlar. Gücü, ödeme sürecinin optimizasyonu ve küresel ödeme yeteneklerinde yatmaktadır.

FastSpring, yerelleştirilmiş fiyatlandırmayı, çoklu para birimlerini ve bölgeye özgü ödeme yöntemlerini destekler. Abonelik yönetimi, tekrarlayan faturalandırma, plan değişiklikleri ve müşteri iletişimini yönetir; ancak bu özellikler, özel abonelik platformlarının sundukları kadar kapsamlı değildir.

FastSpring'in en iyi özellikleri

Tam hizmet e-ticaret: FastSpring, tek bir platformda ödeme, vergi uyumu ve abonelik yönetimini gerçekleştirir. Yazılım şirketleri, ödeme altyapısı yerine ürün geliştirmeye odaklanabilir.

Küresel ödeme optimizasyonu: Farklı bölgelerdeki yerel ödeme yöntemleri, para birimleri ve fiyatlandırma destekleri. Platform, müşterinin konumuna göre dönüşüm oranını optimize eder

Vergi ve mevzuata uygunluk yönetimi: Kayıtlı satıcı olarak FastSpring, KDV, satış vergisi ve diğer vergi yükümlülüklerini küresel olarak yönetir

FastSpring'in artıları ve eksileri

Avantajları:

Küresel yazılım satışlarını basitleştirir

Optimize edilmiş ödeme deneyimi, dönüşüm oranlarını artırır

Vergi işlemlerini yöneterek uyumluluk yükünü azaltır

Dezavantajları:

Abonelik yönetimi özellikleri, özel platformlara göre daha az gelişmiştir

Gelir paylaşımı modeli, yüksek hacimlerde maliyetli olabilir

Müşteri faturalandırma ilişkisi üzerinde daha az kontrol

FastSpring fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FastSpring puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar FastSpring hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor: FastSpring'i seviyorum çünkü farklı ödeme yöntemleri sunarak çevrimiçi işlemleri esnek hale getiriyor. Güvenlik, bu da ödemeleri yönetirken benim için büyük bir artı. Ayrıca, işleri yönetmeyi kolaylaştırdığı için sadeliğini de takdir ediyorum.

Bir G2 kullanıcısı şöyle not ediyor:

FastSpring'i seviyorum çünkü farklı ödeme yöntemleri sunarak çevrimiçi işlemleri esnek hale getiriyor. Güvenlik, bu da ödemeleri yönetirken benim için büyük bir artı. Ayrıca, işleri yönetmeyi kolaylaştırdığı için sadeliğini de takdir ediyorum.

FastSpring'i seviyorum çünkü farklı ödeme yöntemleri sunarak çevrimiçi işlemleri esnek hale getiriyor. Güvenlik, bu da ödemeleri yönetirken benim için büyük bir artı. Ayrıca, işleri yönetmeyi kolaylaştırdığı için sadeliğini de takdir ediyorum.

⭐️ Müşteri desteği ekiplerinize yapay zeka gücünü sunarak müşteri kaybını azaltın. Bu video da nasıl yapılacağını görebilirsiniz!

ClickUp ile Abonelik Yaşam Döngüsünü Yönetin

Abonelik yaşam döngüsü yönetimi yazılımını seçmek, operasyonel karmaşıklığınızı doğru düzeyde platform yetenekleriyle eşleştirmekle ilgilidir. Basit abonelik işleri, basit faturalandırma araçlarıyla başlayabilirken, kullanıma dayalı fiyatlandırma, kurumsal sözleşmeler veya küresel müşterileri olan şirketler, bu karmaşıklığa uygun olarak tasarlanmış platformlara ihtiyaç duyar.

En önemli faktör özellik sayısı değil, platformun takımınızın gerçek çalışma şekliyle entegre olup olmadığıdır. Müşteri başarısı ş Akışlarından ayrı tutulan faturalandırma verileri, bağlamın dağınık hale gelmesine yol açarak yenilemelerin kaçırılmasına ve önlenebilir müşteri kaybına neden olur.

ClickUp'ın esnekliği sayesinde abonelik işlemlerini daha geniş müşteri ş Akışlarıyla birlikte yönetin, özel yaşam izleme süreci oluşturun, yenileme süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin ve her hesapla ilgili tüm bilgileri elinizin altında tutun. Bugün ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Abonelik Yönetimi Yazılımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Abonelik yaşam döngüsü yönetimi ile tekrarlayan faturalandırma yazılımı arasındaki fark nedir?

Tekrarlayan faturalandırma yazılımı, öncelikle ödemeleri işlemeyi ve belirli bir programa göre fatura oluşturmayı amaçlar. Abonelik yaşam döngüsü yönetimi ise, faturalandırmayı daha geniş bir operasyonel sistemin bir bileşeni olarak ele alarak, müşteri yolculuğunun tamamını (müşteri kazanımı, etkileşim, yenileme, genişletme ve müşteri tutma) kapsar.

ClickUp gibi proje yönetimi platformları, müşterileri yaşam döngüsü aşamaları boyunca izleyen, yenileme hatırlatıcılarını otomatikleştiren ve her hesapla ilgili bilgileri güncel tutan ş akışları oluşturur. ClickUp Gösterge Panelleri yenileme süreçlerini görselleştirirken, ClickUp Otomasyonları rutin takip işlemlerini yönetir.

Kurumsal abonelik yönetimi platformlarını küçük işletme çözümlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Kurumsal platformlar genellikle çoklu varlık desteği, karmaşık gelir tanıma uyumluluğu (ASC 606/IFRS 15), gelişmiş CPQ özellikleri, ayrıntılı kullanıcı izinleri ve kapsamlı denetim izleri sunar. Küçük işletme çözümleri, yapılandırılabilirlikten ziyade kullanım kolaylığını ve daha hızlı uygulamayı önceliklendirir.

SaaS işletmeleri için özel abonelik yönetim yazılımı gerekli midir?

Bu, karmaşıklığa bağlıdır. Basit fiyatlandırma sistemine sahip erken aşamadaki şirketler genellikle temel faturalama araçlarıyla idare edebilir. Fiyatlandırma modelleri daha karmaşık hale geldikçe (kullanım tabanlı bileşenler, kurumsal sözleşmeler, birden fazla ürün), doğruluk ve operasyonel verimlilik için özel abonelik yönetimi hayati önem kazanır.